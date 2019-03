La Ventana (07/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias los vamos al Tribunal Supremo al juicio del proceso jornada número trece con declaraciones de testigos esta mañana han hecho responsables de la Policía y de la Guardia Civil en Cataluña ahora es turno para el responsable de Información de los Mossos d'Esquadra Alberto Pozas buenas tardes buenas

Voz 2 00:22 les Manel Castellví suda balbucea para contestar a la mayoría de preguntas del fiscal anegado por ahora haber recibido órdenes de permitir el referéndum ha reconocido que a Mossos con actitudes impropias de un policía ya ha contestado así cuando le han preguntado que por qué no detuvieron a los Jordi después del veinte de septiembre pero en esta primera fase

Voz 3 00:40 en esta primera fase de integración Estados según me comentaron

Voz 2 00:44 y eh está explicando que tres días antes del referéndum advirtieron en un informe de la posibilidad de altercados violentos lo escuchamos

Voz 3 00:53 el Juan Carlos I con Carlos Molinero que eh habían estado presentes abrieran el mayor había convocado había solicitado una reunión con el con el Gobierno

Voz 2 01:06 el sonido en directo del Tribunal Supremo

Voz 0313 01:08 bueno veremos allí por donde seguimos ahora Ester Bazán es vamos a Bruselas los gobiernos europeos con

Voz 0738 01:12 firman el rechazo a la elaboración de una especie de lista negra de países considerados paraísos fiscales argumentan Griselda Pastor problemas de forma buenas tardes exactamente hay enorme desconcierto en la comisión sí que presentó esta lista creyendo que los gobiernos no iban a atreverse a evitar la pero no ha sido así que argumentando justamente esos problemas técnicos mal detallados hoy han confirmado que la han rechazado en la práctica es su equivale a dejar bloqueado el proceso de penalización europeo contra los paraísos fiscales un tema que el Europarlamento piensa abrir el debate el próxima semana

Voz 4 01:46 el Juzgado de lo Penal de Málaga ha condenado a un hombre por la muerte de su hijo en un accidente de tráfico no había ajustado la silla ni el cinturón del pequeño ampliamos con eh

Voz 1880 01:54 pese GEA en la sentencia se considera probado que el hombre conducía más de ciento veinte kilómetros por hora en un tramo donde el límite a ochenta y que no había anclado la silla de seguridad donde iba el niño al asiento nihil había abrochado el arnés de seguridad el accidente ocurrió en febrero de dos mil diecisiete cuando el coche chocó contra la mediana dio hasta seis vuelcos completos momento en el que el pequeño de cuatro años salió despedido y murió en el acto tras chocar contra el suelo al padre por un delito de homicidio por imprudencia grave a dos años de prisión es el impone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante tres años no obstante se acuerda la suspensión de la pena de cárcel durante un plazo de cinco años condicionado a que no del Inca

Voz 1915 02:33 los deportes Toni López buenas tardes Esther muy buenas

hoy la ida de octavos de final de Europa League a las siete menos cinco Sevilla Slavia Cenit Villarreal a las nueve Valencia Krasnodar por cierto la Asociación de clubes de fútbol femenino acaba de manifestar su rechazo al proyecto de un nuevo modelo de competición femenina promovida por la Federación en baloncesto jornada veinticinco de la Euroliga a las siete Zalgiris en Gran Canaria ya nueve Real Madrid Fenerbahce

Voz 1915 03:04 la Cámara de Cuentas de Madrid podrá poner multas y trabajara para prevenir la corrupción la Asamblea acaba de aprobar por unanimidad la reforma de este organismo que mantenía la misma regulación desde mil novecientos noventa y nueve la norma propuesta por Podemos dotará a la Cámara de Cuentas

Voz 0545 03:17 de la potestad para imponer multas coercitivas

Voz 1915 03:20 por por entre sus funciones el desarrollo de mecanismos que reduzcan la posibilidad de fraude Miguel Ongil

Voz 6 03:25 estado de Podemos se revisará en profundidad los controles internos de todos los agentes pertenecientes al sector público de la Comunidad de Madrid además añadimos la función sancionadora para asegurarnos que todos los

Voz 0313 03:39 en el sector público

Voz 6 03:41 la Comunidad de Madrid cumplen con con sus obligaciones con la Cámara de Cuentas

Voz 1915 03:45 la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Fresno de trotes se presentará a las próximas elecciones de la localidad a pesar de que la Fiscalía ha pedido año y tres meses de cárcel para ella por acoso laboral a una interventora municipal una persecución personal que comenzó según el ministerio público cuando la trabajadora municipal denunció ante la justicia presuntas irregularidades en el proceso de Recaudación del Consistorio serenar es Jorge Pardo Ana Isabel Arias se defiende de las acusaciones de la interventora municipal la candidata a la Alcaldía en Fresno de trote argumenta que esta trabajadora lleva desde dos mil trece presentando denuncias contra los distintos equipos de gobierno y que incluso en dos mil quince la justicia ya sobreseyó una causa contra el exalcalde Javier Laguna quien también está inmerso en el proceso

Voz 7 04:23 la Fiscalía no debe de haber visto bien todos los escritos de denuncia de defensa que ha habido hasta ahora porque creo que están prácticamente todos rebatido sino todos incluso algunos sobre y dos creo que son conductas reiteradas que ella tiene para desgastar los

Voz 0674 04:40 pues de gobierno el juicio se va a celebrar el próximo bien

Voz 8 04:42 sí

Voz 1915 04:43 se lo venimos contando los intérpretes para alumnos sordos de Madrid no cobran desde diciembre unos setenta trabajadores de centros educativos de la región están afectados el Gobierno regional admite problemas en la adjudicación del contrato y asegura que en breve se aprobará el pago de la nómina de diciembre

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 12 06:43 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 8 09:53 buenas tardes Íñigo Sastre buenas tardes buenas tardes qué y eh tú también lo están notando el que no se mira nos tu alrededor que todo se está moviendo que tiembla

Voz 1709 10:01 sí es una guerra no haga sí sí sí Iturriaga que ha provocado una fuerte sacudida que hará que cuando piénsese en tu seguro de coche tengas una gran sonrisa es el seísmo de Línea Directa seis meses gratis en tu seguro de coche has escuchado bien seis meses gratis si esto no es un seísmo en el mundo de los seguros de coche no sé qué puede serlo llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 0313 10:38 si son ustedes seguidores habituales de este programa y en especial de Nieves Concostrina sus relatos históricos ya les digo yo que hoy hoy muy muy contenta no estará porque le toca hablar ni más ni menos que de su bestia negra de Fernando VII

Voz 9 10:50 con uno uno en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina KPN ser

Voz 26 11:10 no me señalen en negro este día

Voz 5 11:14 de hace doscientos cinco años por el siete de marzo de mil ochocientos catorce fue uno de los más aciagos para este país Napoleón firmó el pasaporte al más tuerto de Fernando VII literal el emperador Bonaparte dio por terminado el lujoso cautiverio del Borbón en Ballan se firmó los papeles autorizando su regreso a España para iniciar su reinado nos lo devolvió tanto deseáis a este Fenelón traidor ridículo PP Ximo servil tan rastrero tan pérfido mentiroso pues allá horror y el canalla del francés nos lo envió de vuelta porque así lo reclama vamos los españoles diques y vivan las cadenas más tontos sino nacemos Juan vale Fernando VII estuvo recluido seis años Corfú hermano otro se nutre hoy tal Carlos María Isidro embalar se en el centro de Francia no sufran por ellos clases de baile de música montar a caballo pescar cazar vivían como curas durante este cautiverio reinaba en España José I Bonaparte es impresentable que le quitó a la Iglesia el monopolio de la educación que permitió que las niñas estudiaran que creó Ateneo si liceos que mejoró el urbanismo que aplastó a la Inquisición este pésimo Ray digo no se estaba hundiendo el país pero ahí estaban los españoles dejándose la vida en la guerra para que volviera Fernando VII mientras este cretino reconocía José Bonaparte como rey legítimo de España los españoles luchando por echar al francés y Fernando VII deshaciéndose en halagos hacia Napoleón por sus éxitos en Europa los españoles reclamando el regreso del Borbón y Fernando VII pidiéndole a Napoleón que le eligiera esposa para emparentó con la Familia Bonaparte te lo cuentan y no te lo crees

Voz 17 13:08 soy el mito de España es cuántas señores

Voz 14 13:14 España nació Rull

Voz 27 13:19 a ver dónde verbena

Voz 5 13:26 a Napoleón no daba crédito ni a la estupidez de aquel tipo ni al empeño de los españoles en tenerlo como Rey decidió publicar todas las cartas que le había enviado Fernando VII para que sus ansioso súbditos se percataran de quién era ese Borbón tan deseado bueno ni caso a nosotros nos van a engañar decían en la patria cuando ya Napoleón no pudo soportar la guerra en España cuando tuvo que prestar más atención a otros asuntos europeos nos devolvió al marzo iban felices oye eso de perder los derechos adquiridos nos gusta nos exponen

Voz 0313 14:04 cómo lo humillando

Voz 1 14:06 con

Voz 0313 14:07 esta también es el encontrado Nieves como se nota que no es muy partidaria de Fernando VII pero es verdad que que motivos no le faltan y ahora Radio lindo

Voz 2 14:15 hoy una radio lindo muy singular la cosa así resulta que yo tenía que hacer de invierno Radio lindo pero no tenemos calefacción poco pobres INEF a nacer en agosto comer calorcito una amigo

Voz 28 14:29 ya te particular para observar Icon

Voz 2 14:32 nace sorpresivamente en mi caso hayan y me esperaba con Elvira Lindo así que Nancy sólo porque había bajado a una vecina que baja desde la portera hija llega a Julia soy niño he bueno que que que G nacido en nuestra mi madre en casa a ver quién me daba de mamar y medio de mamar la portera poco porque estaba la pobre ya que un cortado joven había dado de mamar a once niños sargento de Ingenieros se casó con ella ni nada desagradecido que era un tragó con que me enteré y mojaba churros en la teta bueno fui a mi casa me senté no las citas que teníamos vagando en hacíamos hígado y no mi madre hija mamá nacido me dijo mi madre la última Ángel hace solo

Voz 0313 15:27 en aquella época gran tardes hola

Voz 0545 15:29 buenas tardes el próximo martes se cumplen cien años

Voz 0313 15:32 viniendo de Miguel Gila pero porque has querido hoy abrir Radio lindo con el euro

Voz 0545 15:35 bueno ahí en las librerías Un

Voz 0313 15:38 un libro precioso que se llama el libro de Gil

Voz 0545 15:40 lleva muy pocos días pero ya está en la lista de novedades bueno yo he pasado unos ratos deliciosos que en este libro yo me acuerdo que escribí hace años una columna en el diario El País

Voz 0313 15:53 cinco años yo sí me acuerdo adiós

Voz 0545 15:56 hace cinco años

Voz 0313 15:58 claro es la guerra es ahí la guerra

Voz 0545 16:00 será entonces había leído yo tenía las viejas memorias la vieja edición de las memorias de Gila traté de buscar a ver si había alguna día nueva yo estaba catalogada me parecía increíble que unas memorias sobre todo la parte de la infancia luego ya cuando Gila se pone a hablar de sus problemas en el trabajo en la última parte de su vida es más aburrido pero la primera parte de la infancia donde habla cómo es como como en el escenario pero en serio es decir contando su vida es delicioso y además hay que leerlo miran estos días en los que conmemoramos tantas cosas el ochenta aniversario al final de la guerra de etcétera hay tanto que no relacionan Gila con nuestro pasado con nuestra memoria histórica tanto en el humor como cuando él hablaba en serio que también hablaba muchas veces que este libro que apareció en las librerías me parece la mar de oportuno si además este libro ha sido es común paz

Voz 5 17:00 es eh traen

Voz 0545 17:03 el libro trae pues los dibujitos que hacía fila tan maravillosos primero para la codorniz creo lo para Hermano Lobo etcétera trae eso trae consideraciones sobre el humor trae chistes para el fotos y además todo está Totó todo este puzzle no ordena Jorge de Cascante que fue el que hizo el libro de Gloria Fuertes

Voz 0313 17:26 lo comentamos on line maravilloso pues

Voz 0545 17:28 claro a ver es es una prueba de de calidad está hecho

Voz 24 17:33 además encima te vamos a títulos fantástico el libro Gila libro Ángela ya está Sagi

Voz 0313 17:39 k de obra bien pero el libro de Gila Tambo

Voz 24 17:42 bonito rojo como las camisas con las que salía al escenario y encima que tenemos Jorge de Castro

Voz 0674 17:48 buenas tardes amigo hola buenas tardes no sé ni qué decir después de todo esto

Voz 0545 17:53 os voy a decir muchas cosas

Voz 0674 17:55 bueno muchas gracias tengo que decir que el artículo del que hablas es el punto de partida este libro así porque lo leímos en dos mil catorce

Voz 0313 18:02 cuando en la editorial nos pusimos a buscar restos

Voz 0674 18:04 libros que eran in es completamente ha pasado el tiempo después de haber hecho el libro de Gloria Fuertes y pensando que hilo conductor podíamos seguir después de ese libro volvimos a recordar el artículo volvemos a buscar los libros y los encontramos por fin de ahí viene este libro

Voz 0545 18:19 si no estás de acuerdo a Jorge que lo más bonito de las narraciones de Gila es la infancia Infancia pobre

Voz 0674 18:25 sí totalmente además yo soy de Madrid revisitar Madrid a través de los ojos de un niño en mil novecientos veinte es increíble cuando te habla de El camino de Maores en vez de la calle mayores por ejemplo cosas así y por eso el libro está armado de esta manera como con los aguafuertes estos de Gila para tener un poco más despacio cuando se va haciendo más mayor y las anécdotas van perdiendo un poco de fuelle pero ahí están las todas las buenas yo creo

Voz 0545 18:51 porque en el humor el humor de Gila Se basan su propia experiencia pero cuéntanos tu todo esto donde nació la además el siempre cuenta que cuando nació no estaba su madre pero en realidad al que no estaban a su padre porque había sí

Voz 0313 19:04 Arias eso sí bueno su padre

Voz 0674 19:06 era aún estaban haciendo el servicio militar tuvo un rifirrafe con un sargento y lo empujó por las escaleras y el sargento se rompió una costilla el padre tuvo que viajar agarrado a la parte debajo de un tren de Madrid a Barcelona que los trenes de aquella época no sé cuánto tardarían pero debió de ser un viaje cito y allí hay pues en un accidente falleció con lo cual cuando Gila nació en Madrid en Chamberí porque la madre tuvo volverse a Madrid osea ida y vuelta no tenía padre de ahí viene el monólogo cuando yo nací no tenía madre

Voz 0313 19:34 contaba siempre las entrevistas se lo contaba como una sensación de pérdida de pérdida de alguien que nos llegó a conocer pero que que lo con mucha subida si de hecho luego

Voz 0674 19:42 todo volvió a vivir a Barcelona ya en la última parte de su vida el IVA al rompeolas que es cuando donde tuvo la gente su padre se quedaba mirándolo él lo contaba se quedaba toda la tarde ahí sentado en el banco mirando el rompeolas Il padre era una figura fantasma pero presente en toda su vida

Voz 0545 19:58 sí desde luego cuanto da la pobreza para el humor

Voz 0313 20:01 hombre sí

Voz 0545 20:03 que es de ahí de donde nace sí sí sí sí

Voz 0674 20:06 que por eso te gusta tanto la parte de la infancia de Gila y yo creo que de todo Gila viene de ahí

Voz 0545 20:11 de esa parte fíjate que yo voy a decir una cosa yo tengo mi padre biológico lo mi padre en el humor que es Gila o sea yo cuando escribía a los libros de Manolito ciento mucho parecido si era una cosa que hacía sin si no me lo proponía lo decía inconscientemente pero hay un tipo de humor español que es así yo creo como como dirías tú

Voz 0674 20:33 incluso incluso madrileño y eso es lo que yo sí me del madrileño porque ahora creo que eso es ella

Voz 24 20:39 yo creo que en el tono de lo que tú escribes hay algo de madrileño que es lo que lo que quedaba en el toro verdad madrileño de barrio

Voz 0674 20:47 sí sí claro si es decir yo eso no me concreto yo creo que es el humor de estar en el bar y que venga al camarero y idea algo de tu ropa e te llevas poca ropa te diga dónde dónde es la playa dime Seguí Se va se va su segundo

Voz 0313 21:01 al hilo de lo que estás comentando déjame que que escuchemos un fragmento pequeño del del del libro donde aparece una tesis yo creo que fundamental en el humor de Gila en una forma de entender el humor y la vida

Voz 26 21:12 que consiste en en en reírse con Hinault reírse de

Voz 1014 21:19 es importante distinguir entre reír con reírse de reír con significa que nos valemos de situaciones de la vida a las que les damos un giro para llevarlas al humor por el contrario reírse de implica la burra ya sea dando contando algo valiéndose como soporte de los defectos físicos o mentales de personas que no tiene la capacidad de conducirse con los códigos establecidos por esta sociedad el humor que se ríe de es un humor que persigue al diferente abuelo Upton era Trapero recorría las calles de Madrid gritando él Trapero era un hombre muy cariñoso conmigo pero cuando pasaba por la calle de Zurbano yo me hacía el distraído y me escondía porque los otros chicos del barrio cuando mi abuelo decía lo de Trapero gritaban ministro luego echaban a correr otras veces esperaban cuando él se llevaba la mano a la boca y estaba a punto de lanzar su pregón decían quiénes son gilipollas y mi abuelo gritaba el Trapero por eso nunca les dije que aquel era mi abuelo creo que desde entonces detesto la burra no tiene nada que ver con el humor para mí el humor embellece y la burla afea y el mundo ella tiene fealdad suficiente como para añadirle más

Voz 29 22:47 esto para mí este este es un tratado de vida de filosofía de vida

Voz 0313 22:52 te vamos a más avanzados Utiel bueno me parece espectacular

Voz 0674 22:55 la verdad sí estacional del libro en un ensayo que hemos llamado a partir de varios varias fuentes de Gila que se hablando sobre su oficio de hecho tiene otro momento formativo en este sentido que es cuando está en el colegio el echando el colegio por ponerle un cartel un cura en la espalda diciendo algo como dame una patada en el culo con una cosa de éstas y él se quedó muy grabado que no había podido seguir sus estudios por haberse reído de

Voz 0313 23:20 no con fíjate que a Milos

Voz 0545 23:22 periodistas que basan su humor en la burla o en la agresividad me dan un poco de miedo siempre estoy a su lado con cierta prevención porque no me gusta que se burlan de mí o no me gusta que me hagan un una broma nada yo escribía unas unas galas para Televisión Española en las que actuaba Gila en dos tuve la oportunidad de conocerlo que escribía los guiones entonces pasea su tu camerino varias veces Gila no me da ningún miedo era un hombre era un hombre tímido era un nombre dulce era un hombre serio y si no se podías tener un rato de conversación con él no trataba de hacer gracia fuera del escenario él lo el humorista hace lo guardaba para su actuación no era una persona que todo estuviera haciendo chistes todo el rato qué tipo de carácter creo es que tenía

Voz 0674 24:12 todo la gente que lo conocía y con las que he hablado para el libro todos coincidían en lo mismo que era una persona buena tranquila ir de seguir rutinas diarias que no cambiaba muy muy muy humilde muy Nóbeles ese yo creo que además de lo que les hemos escuchado aquí a mí me había dicho en alguna entrevista que lo que te estaba de verdad era la mediocridad la mediocridad era yo yo creo que lo que no podía le resultaba estomacal

Voz 0545 24:35 bueno era un hombre muy manitas por ejemplo en su casa tenía inventaba cosas así y en eso se parece a otro humorista actor humorista español que es José Luis Ozores

Voz 0674 24:45 bueno su amigo

Voz 0545 24:47 tuvieron a punto de ser pareja cómica pero al final

Voz 0674 24:50 lo fueron dos dos actuaciones fue uno de los motivos por los que Gila emplazó a usar el teléfono que él decía que no quería romper con José Luis Ozores como podía romper con una novia prefería buscarse una alternativa que es con la que no podía romper que era un objeto inanimado

Voz 0545 25:04 oye pero es genial porque no tenían un duro se reunían alrededor de una mesa camilla se ponían hacer programas pero programas sin micrófono

Voz 0674 25:12 sí parece ser que era conocida las funciones que hacían para los vecinos cuando bebían en Madrid de Macron que calle ahora que salían al balcón doblaban películas de la televisión con todos los vecinos con la televisión sin volumen ellos hablando doblando esto con con Buero Vallejo uno de los que

Voz 0313 25:28 bueno lujo pero que increíble tú crees

Voz 0545 25:31 que es que fue una generación de humoristas porque tenían la ahí La codorniz tono

Voz 0674 25:37 bueno si son genios absolutos todos los nombres que estás diciendo todos los que habían esa época de La Codorniz años cuarenta al cincuenta poco hasta el sesenta incluso que luego también tiene buenas épocas pero esas pocas son increíble

Voz 0313 25:49 es una es oro hoy dejando un segundito que hemos abierto Radio lindo con escuchando a Gila yo quiero volverla a escuchar pero tenemos que dar pasito un segundito a los compañeros de de Carrusel que tenemos partidos de la de la Europa League que hay que hacer unas conexiones

Voz 0545 26:04 ha mostrado no cuadrar

Voz 0313 26:06 todo lo ponemos todo en orden y regresamos entre minutitos venga

Voz 30 26:13 si sus ahorros ya

Voz 10 26:15 en segundo de BUP haciendo

Voz 19 26:17 la de que sus ahorros se graduó en una vez por todas se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con mutuo activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco el Mutua activos la primera gestora independiente

Voz 0295 26:39 indicamos a los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos Aquarius punto es

Voz 31 26:49 sí

Voz 37 31:41 es un es apellido sueco o año Linda Times Richard Nixon eso

Voz 11 31:57 Weiss

Voz 17 32:00 eh

Voz 0313 32:03 sí claro estaba pensando hoy que que presentamos el libro de Gila estamos con Jorge de Cascante en Radio lindo con Elvira está pensando si no sé si yo me imagino que sí que les dio alguna vez le gustaría Gil a los Monty Python imagino no yo creo que sí que conecta tampoco no son dos universos que están duró huelo como próximo serán surreal

Voz 0674 32:21 estás a tope y yo creo que hagamos

Voz 0545 32:23 lo que va por ese camino oye lo prometido

Voz 0313 32:26 deuda yo he dicho que habíamos empezado Radio lindo escuchando a Gila Le quiero escuchar otra vez y es un clásico el diálogo con el enemigo por favor

Voz 0545 32:32 venga sí claro

Voz 26 32:38 para la guerra momento momento ahora sí le quería preguntar una cosa ustedes van a avanzar mañana a qué hora entonces cuando el domingo pero a qué hora las ideas estábamos todos costado no podrían avanzar por la tarde después del fútbol para venir muchos a las bestias yo no sé si hablaba las para tantos bueno nosotros Larry para ustedes ustedes la reparte ayer estuvo aquí el espiado ustedes Agustín uno bajito vestido de Lagartera Ana que se llevó los mapas del polvorín que los traigan que sólo tenemos esos bueno pues pero los devuelva sí porque ahora nos encontramos el polvorón el polvorín de acuerdo aquí podían para la guerra por lo menos una hora así poder cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista no la puede sacar está vivo porque lo dudan hemos probado con jabón pero suele poner el Rivero sale pues se verdad por disparándose a trancas no se nos había ocurrido bueno entonces vamos así de acuerdo hasta el domingo que usted lo maté bien

Voz 0313 34:13 pero hoy si sería Youtube las teles estarían todos parte vamos ya estaba en todas partes

Voz 0545 34:19 yo creo que hay algo maravilloso que es el humor que nace de la desgracia si el hace chistes de pobres y fue pobre hace chistes de la guerra y fue soldado y le fusilaron

Voz 0313 34:29 fusilaron mal mal porque por eso sobrevivir

Voz 0545 34:31 no no creo que eso Jorge hacer chistes

Voz 0313 34:34 totalmente materia propia materia todo

Voz 0674 34:36 de cuando era niño de con esto cuando estuvo en la guerra que también era niño practicamente porque esa listo con diecisiete años hijo de una vida bajo varias autoridades contra las que él actuaba constantemente yo creo

Voz 0313 34:47 que la camisa roja giro gran escéptico era un gran escéptico pero que sacaba su escepticismo al menos una parte de de él a través del del humor Jorge de Cascante ha sido un placer amigo muchas gracias ciudades por el Libro Rojo de muchas veces hay algo rojo al título que va a echar

Voz 0545 35:06 no

Voz 29 39:15 desde el otoño hasta el verano cuya primavera Juan Ángel Vela del Campo da la nota con tanta

Voz 0313 39:40 Juan Ángel buenas tardes amigo muy buenas también venga de lamentará cómo estás

Voz 1155 39:44 pues estupendamente bien noté admite

Voz 0313 39:46 estamos a los oyentes que hoy nos ha dado la vena espiritual

Voz 1155 39:50 lo de bueno bien y parcialmente al menos los espiritual siempre porque habiendo música detrás hay una al lado espiritual potentísimo pero hoy la música que vamos a hablar es una música muy amplia un sentido que no sólo se limita a lo espiritual sino a lo lúdico y apasionado en el sentido más al pedal

Voz 0313 40:08 expliquémonos en apenas hora y media comienza en Madrid una nueva edición del Festival Internacional de Arte Sacro que va a durar hasta mediados abril hasta el día trece concretar y es verdad lo dice Juan Ángel lo religioso lo espiritual lo lo lo trascendente si se quiere no es exclusivo de la música clásica ni muchísimo menos dama que repasar la programación de esta edición donde encontramos música electrónica flamenco cinco jazz rock fall es verdad que la música sacra se concibió nació para interpretase en contextos muy determinados no litúrgico So Ho religiosos podíamos pensar que en el festival que hay pues Salmons canto gregoriano oficio no no no hay mucho más ahora bien el estreno el estreno

Voz 38 40:51 no

Voz 0313 41:10 el concierto inaugural es un proyecto de recuperación entorno a la música religiosa de la real capilla de los reyes Fernando VI Carlos III y Carlos

Voz 1155 41:26 sí es una estreno importante porque hay una labor muy psicológica detrás de estudio de recuperación de poner las cosas en su sitio es recuperar por lo que

Voz 0545 41:34 estaba allí oculto y además está con un grupo

Voz 1155 41:36 por verdaderamente extraordinario que es el de idas on Javi Ulises Illán por reforzado para esta ocasión con un apoyo detrás muy poderoso de los centros de estudio de la Universidad Complutense de Madrid para poner estas obras de un compositor verdaderamente extraordinario el bidón es un compositor español de de dejar me hiciera hay en Salamanca además que son una auténtica sorpresa desde luego otros tenemos ahí como en un rincón a veces cuando sale alguien como José de Nebra ya parece que hemos descubierto el no va más y sin embargo hay otros compositores que está muy bien y esta tarde vamos a ser testigos llegó un espacio tan potente como la iglesia de los Jerónimos

Voz 0313 42:25 Juan Ángel ayudado momento exagera su derecha diciendo preguntando preguntando pero buenas tardes preguntando el director del festival para dato no tenía claro no le recordaba María Espada que es protagonista también increíble del concepto de esta te respete el el el la corrección inicial que me ha hecho Juan Ángel con mucho tino yo creo que es absolutamente aplicable a un montón de oyentes amigos y amigas que nos acompaña ahora mismo la radio tenemos una idea muy predeterminada de lo que es la música o el arte sacro en general como un terreno común coto muy muy muy Serranito a partir de que momentos empezó empezó a abrir esto

Voz 8 43:00 hace cuatro años planteamos una practica renovación habla de refundación de del festival justamente para para abrir sin dejar de programar esa Sabah esos conciertos que tienen ese carácter más vinculado a lo litúrgico a lo religioso abrir esa ventana otro tipo de de sprinters que conectaban con con valores más universales con con lo espiritual lo trascendente lo inefable muchas veces con con conceptos que tienen que ver casi lo filosófico que con lo musical personas ha permitido recorrer estos cuatro años y encontrar propuestas increíbles y llegar a un cuarto año como el que presentamos hoy en el que realmente toda esa labor podemos hablar de de culminación feliz de presentar el festival que tenemos este año

Voz 0313 43:46 tenemos además un ejemplo absolutamente concreto y directo del que van a poder disfrutar en los próximos minutos

Voz 26 43:53 tendrá tres presencias en el programa de este Festival Internacional de de arte sacro les voy a presentar a María basarse en primer lugar

Voz 0313 44:10 haber Hazard estuvo con nosotros hace dos años un día de Viernes Santo donde estaba Robert si yo no tú estabas pero yo escuchaba dice yo no sé verdad dicen que es la mejor fadista fuera Portugal luego eso lo preguntaremos a ella junto a ella al piano esta tarde en La Ventana

Voz 40 44:38 eh

Voz 0313 44:51 el pianista y compositor Pepe Rivero que forma parte de de una nueva generación de músicos cubanos guerra irrumpido en en la escena internacional del jazz ellos nos contarán después que en este festival pero hoy nos regalan un encuentro musical con K cuando queráis

Voz 41 45:15 y sí sí

Voz 42 45:31 sí sí sí sí

Voz 43 46:05 no

Voz 41 46:07 eh

Voz 42 46:20 Che y no

Voz 14 46:45 sí

Voz 42 47:17 la eh

Voz 14 47:22 sí

Voz 42 47:28 la nieve

Voz 45 47:50 eh eh

Voz 16 47:54 a

Voz 0313 48:00 podréis venir a sentaros y comentamos la comentamos la jugada PP está esta ciudad sin sueño es uno de los muchos encargos que incluye el el programa de este festival que esto está muy bien que lo que lo comente es que son son trajes a medida que sean que han encargado un poco verdad que vamos a poder escuchar

Voz 8 48:16 la primera vez en el festival de los sesenta conciertos en cinco semanas que tenemos por delante cuarenta son son estrenos si XXXVIII son encargos propios del festival que han surgido pues en colaboración en complicidad con con los músicos con los que es esa delicia poder trabajar es decir eh yo siempre repito que él

Voz 0313 48:37 te has San sonrientes los dos María Pepe buenas tardes está muy sonrientes los dos

Voz 4 48:41 es lo que etarra Gerarda

Voz 0738 48:44 claro

Voz 8 48:45 no decía que es es una invitación permanente añade el poder trabajar con ellos al el que surjan ideas que que plantea una idea inicial que luego ellos evidentemente hacen propia mejoran y la llevan a límites que yo ni siquiera podía imaginarme en todas esto es fantástico es una felicidad poder trabajar ahora mismo en diseñando un festival

Voz 0313 49:04 para este encuentro musical con con Lorca dónde y de qué forma se produce

Voz 2 49:09 bueno me da el paso a mi responsabilidad bueno cuando Pepe Moral nos dijo Nos propuso este proyecto y aceptamos pues no sabíamos yo creo que ni donde no estamos metiendo bueno pero

Voz 0313 49:23 está mal pero es que hay unos para

Voz 2 49:25 es una idea súper bonita Lorca siempre

Voz 0738 49:28 es apetecible lo que pasa que también es una gran responsabilidad y en este caso pues nos hemos centrado en el en el en poeta Nueva York lo llamamos Ciudad sin sueño pues también la estética jazzística un poco como si fuese una noche de Federico García Lorca en esa en la ciudad de los rascacielos con todo con todo lo que eh conllevó no el estar allí pues el el huir como quien dice de de España de ese sufrimiento que tenía el amor

Voz 0545 49:59 qué tal

Voz 8 49:59 el escándalo pues también eh pues eh

Voz 0545 50:03 en otro lugar con otras culturas

Voz 0738 50:06 en escapar también un poco de de el contexto histórico y de lo que pasar también en España

Voz 0313 50:10 tenéis otro proyecto que es delirio también está incluido en la en la programación del festival en qué consiste Pepe ha delirio o no no los note libras ahora

Voz 0545 50:19 Delirio la verdad que

Voz 4 50:21 como bien lo dice la palabra no pueden la unión de un cubano donde puede empezamos a denigrar desde el primer día del encuentro no un disco que que bueno ya ya sabe ya han salido a la venta justo tenemos la Puebla rueda de prensa dentro nada oficial y un poco la mezcla esa no de del fado pero el fado llevado a mi terreno a Cuba y que pueden encontrar en este disco también boleros interpretado obviamente por María a nuestra manera es un repertorio eh yo creo que que muy particular

Voz 0738 50:57 bueno yo creo que lo más interesante también de delirio ha sido poco la estética musical que viene desde desde nuestra escuela del clásico porque hay cosas de qué va el plan también y bueno lo que ha dicho el que allí el bolero pero claro todo al final son como darle nueva vida a esas bueno no

Voz 0313 51:15 sentarlo en el Museo del Prado no está mal eh pues está final

Voz 0738 51:18 tal es así que vamos a las diez de la noche en el Museo del Prado un sábado no es mejor no me encantaría ser el público también

Voz 0313 51:25 yo creo Pepe que Juan Ángel que lo los escenarios también cuéntalo tú Juan Ángel son un valor añadido de este festival

Voz 1155 51:32 sí yo creo que además de lo que ha dicho PP de esa de esa habilidad que tiene delirantes para encontrar buenos intérpretes con una vitalidad con una fuerza verdaderamente arrolladora pues aparte de eso yo creo que hay un algo que es fantástico es la recuperación del propio Madrid esos espacios adscrita hutu Carlos los doce conciertos que hay en el Museo del Prado

Voz 0313 51:55 en el auditorio del Museo del Prado solos

Voz 1155 51:57 cuadros de fondo llamas pero luego él asistieron concierto pues por ejemplo en la Iglesia que los alemanes que es una hermosura total hasta en el Congreso diputados hay un uno de los conciertos en salas como la cuarta pared

Voz 0313 52:10 Lloyds Soldier es bueno te callas rock'n'roll pero bueno eso ya es una opción personal

Voz 1155 52:15 si entonces yo creo que lo de los espacios la la la apertura de la ciudad en salir de ese ritual siempre el concierto en el Auditorio con los mismos gestos ir a un concierto de muchísima más cercanía en los intérpretes al lado y en los espacios hay bellos que a veces te pasan desapercibidos creo que es uno de los grandes hallazgos de en este en este festival

Voz 0313 52:37 déjame anunciar por cierto para mañana que es un día especial que es que es ocho de marzo que lo estamos recordando durante durante toda la semana aún ahora también muy concreta a las ocho de la tarde en la Real Basílica Pontificia de San Miguel se va a recordar pues se va a recordar a una mujer

Voz 46 53:00 no

Voz 0313 53:20 no se titula proyecto Bárbara iba a ser un homenaje a la cantante compositora italiana bárbaras Trotski en el cuarto centenario de su nacimiento Juan Ángel

Voz 1155 53:28 sí efectivamente yo creo que es un además de de la modernidad que supone el hacer como escuchábamos antes esa unión de de la Base cubano

Voz 0313 53:38 vanos década

Voz 1155 53:40 o boleros y lo que haga falta para recuperación histórica de algunos de los autores como decíamos al principio en A propósito del concierto inaugural esto de Barbastro ocho cuatrocientos aniversario de su nacimiento pues me parece interesantísimo y además con un grupo estupendo como es el de forma Antiqua que que verdaderamente echan el resto a la hora que tienen cuando van a recuperar alguna obra de este tipo

Voz 3 54:06 eh

Voz 2 54:11 unos

Voz 17 54:17 sí

Voz 0313 54:28 Capello quería preguntarte en los cuatro años es la cuarta edición en la que dirige es el festival cuál es el retrato robot el perfil del público sí ha cambiado si tienes alguna aspiración de cambiarlo

Voz 8 54:41 es un trabajo que seguimos haciendo ha cambiado hemos encontrado público transversal que que nos vienen a los conciertos de las iglesias pero también repiten los conciertos de jazz que va a las salas a la propuestas más alternativas hicieran público que yo confiaba que estaba está un poco desorientado y perdido yo pues vamos me atrevo a decir que hemos encontrado un público huérfano de propuestas de de música muy diferentes con una personalidad muy clara y que sólo se pueden escuchar en esto estival porque es poco habitual que que un festival una propuesta un ciclo presente tal cantidad de de propuestas

Voz 0313 55:20 tan singulares específicas he leído por alguna parte no sé si se refería exactamente a este festival el el concepto de músicas infinitas y creo que eso no sé si es vuestro pero pero lo engloba hilo