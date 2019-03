La Ventana (07/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias mal día para los bancos en las bolsas después del anuncio del BCE sobre tipos de interés y crecimiento futuro de la zona euro Ester Bazán

Voz 1454 00:13 recordamos que Mario Draghi ha decidido retrasar al menos hasta final de año la subida de los tipos de interés el BCE además ha rebajado en seis décimas la previsión de crecimiento de la zona euro para este año y una décima para el que viene esto Eladio Meizoso no les ha sentado muy bien

Voz 0527 00:27 no la caída de la cotización de los bancos de la zona euro ha sido abrupta durante la intervención del presidente del Banco Central Europeo al cierre de la sesión el Deutsche Bank se ha dejado embolsa algo más del cinco por ciento de su valor los principales bancos italianos entre el cinco y el tres los franceses más del tres por ciento aquí en España en el Ibex las pérdidas van desde el siete con dos por ciento del Banco Sabadell al dos coma ocho por cien del BBVA la caída de los bancos se ha visto compensada por el alza de otros valores de forma que al final los índices generales no se anotan bajadas muy abultadas entre cuatro y siete décimas los principales índices de la zona euro cinco décimas el IBEX treinta y cinco

Voz 1454 01:03 continúa la declaración en el Supremo por el juicio del Bruselas del jefe de la comisaría de Información de los Mossos ha dicho que intentaron disuadir al Gubern el uno O por temor a una escalada de violencia Alberto Pozas adelante

Voz 0055 01:14 personalmente a Carles Puigdemont eso Gubern tres días antes del referéndum había un peligro real de disturbios de violencia Joaquim Forn no contestó el president les dijo que se daba por enterado pero que el referéndum se celebraría

Voz 0303 01:26 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la la la situación que suponía en nuestro lugar pero que había un mandato del pueblo para llevar a cabo el referéndum ya había una decisión del Gobierno de tirar Globo de llevarlo llevarlo a cabo no

Voz 0055 01:42 es lo mismo que dijo Esther hace un año antes joya Arena durante la instrucción salió dice frustrado de esa reunión porque él sabía cómo podía terminar una gran concentración de gente

Voz 1454 01:51 el Supremo por cierto a la sala de lo contencioso administrativo ha anulado la ordenanza que regula la ubicación de los clubes de cannabis porque considera que un ayuntamiento no es competente en esta materia que dicen los afectados en Echavarri

Voz 1315 02:02 pues que vuelven a la incertidumbre de siempre en referencia al vació legal sobre estos clubes han sido muchas las sentencias que han fallado a favor de estos locales al considerar que su actividad no se puede considerar delictiva y aunque la ordenanza de San Sebastián se ceñía simplemente aspectos urbanísticos los afectados piden que las administraciones se sienten de una vez por todas a clarificar su situación Aitor Briones abogado especialista en la materia

Voz 2 02:26 lo que está claro es que hay que abordar este asunto entendemos desde la calma y bueno pues consensuar las oportunas vías a regular unas verdaderas condiciones con derechos y obligaciones para los clubes sociales

Voz 1315 02:40 la ordenanza fue aprobada en dos mil catorce por todos los grupos incluido el Partido Popular

vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:48 este muy buenas en marcha el Carrusel deportivo por ser más y aplicaciones móviles con la ida de octavos de Europa League en juego minuto nueve del Sevilla uno Slavia cero gol de Benger del Zenit cero Villarreal cero también en juego el entre cero Inter cero el Rennes cero Arsenal uno Dínamo cero Benfica cero a las nueve el Krasnodar también se juega en el Chelsea Dinamo de Kiev y el Nápoles Salzburgo y además en la jornada veinticinco de baloncesto acaban de empezar el Zalgiris Herbalife sin nada en juego para el equipo canario a las nueve partidazo entre el tercero y el primero es decir en el juicio se juega el Real Madrid Fénelon

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho y las siete en Canarias será ya en el informativo Hora Veinticinco

Voz 3 03:28 que ese

Voz 1 03:30 servicios informativos

Voz 14 05:16 en silencio

Voz 1315 05:20 tienen muchas mujeres que han hecho historia purismo esta colección están necesaria

Voz 15 05:24 se descubre las vidas de Marie Curie María Moliner Simón dibujó hay muchas más en la colección mujeres en la

Voz 3 05:31 domingo diez primer con noventa y cinco y en vísperas del ocho

Voz 16 05:39 mínimo no representa ninguna amenaza también me gusta que me pongan esta etiqueta yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad parecido muy torpe el gesto de Ciudadanos de querer inventarse un nuevo feminismo

Voz 17 05:49 yo no voy a recibir lecciones de feminismo de Navia que diga portavoz o que ponga un cartel que ponga no

Voz 0150 05:55 nosotras con tres son mujer y no seré doce

Voz 16 05:57 ni sumisa ni callada ante el feminismo suprema

Voz 4 06:02 un año después de la histórica movilización de dos mil diez

Voz 1 06:06 las políticas de igualdad a examen vi motivos cinco mujeres un debate la campaña empieza en la SER de jueves a partir de las nueve de la noche Carmen Calvo PSOE Dolors Monserrat PP Irene Montero podemos Inés Arrimadas C's Pirlo Rocío Monasterio dos estarán en Hora veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 18 06:39 que no ven con todo el doctor Pla ventana con Carles Francino bulé un mes

Voz 19 06:55 sí eh

Voz 18 07:14 el Mbeki guindo uu

Voz 0313 07:37 a las siete y ocho minutos de la tarde las seis y ocho en Canarias hay palabras que cuando las escuchas provocan reacciones muy distintas que puede generar ilusión te pueden generar sorpresa o te pueden echar directamente para atrás señores digo ébola verdad que les choca que les impacta así de entrada hora del ébola hablamos hace unos meses cosa de medio año aquí en La Ventana porque había reaparecido olvidos por desgracia en el Congo en las provincias de Kivu Norte en en Ituri sin eso hablar de decenas de muertos después fueron centenares bueno según los últimos datos de la OMS este virus sigue creciendo no acaba de poder ser controlado Ivonne en los últimos tiempos hemos hablado bastante de eso porque es un asunto sin duda muy muy preocupado

Voz 20 08:22 hoy son de Pale

Voz 1620 08:27 el conflicto pende de la región de los Kibo y la inestabilidad generada por el proceso electoral en la República Democrática del Congo están dificultando la identificación de nuevos casos del que se ha convertido ya en el segundo peor brote de ébola de la historia de que el virus fue descubierto

Voz 1 08:41 novecientos setenta y seis

Voz 21 08:46 lo que ocurre es que es muy contagioso entre demasiadas zonas rurales aisladas es más fácil mantener esta población aislada la importancia de que no se expande más ciudad es que en una ciudad a la hay mucha más población mucho más concentrada y entonces el virus se contagian muchísimo más rápido

Voz 23 09:07 a mi mamá el llega

Voz 24 09:11 primero fue mi madre ella enfermó primero

Voz 6 09:14 después el virus expandió todos en nuestra

Voz 0522 09:17 esa contrajeron la enfermedad todos murieron

Voz 24 09:19 hola perdí a toda mi familia ocho miembros de mi familia murieron no puedo suicidarme debo seguir viviendo tengo que seguir vivo como sea

Voz 25 09:29 entendería pues ahí

Voz 0313 09:39 todas estas ya son malas noticias pero es que hoy hemos sabido que Médicos Sin Fronteras ha tenido que suspender sus actividades en dos lugares donde estaba operando en en en Butelle porque resulta que los centros de tratamiento de esta enfermedad del ébola han sido han sido atacados y esto lógicamente pues deja las cosas más complicadas aún Encinas buenas tardes muy buenas tardes Luis Encinas es como saben experto en ébola de Médicos Sin Fronteras hemos hablado con él casi creo desde el comienzo que tuvimos noticia de esta de esta enfermera sabéis exactamente qué ha ocurrido sí se ha habido daños a alguien lo que ha pasado Luis buenos

Voz 26 10:13 no es bueno lo que nos han sido otros dos ataques a tres días de intervalo en dos centros de tratamiento de Évora y dos ataques que bueno resumiendo incendió las atacando en el centro y poniendo en peligro también la la los los pacientes el personal médico tuvimos que evacuar y evacuar a los pacientes no hubo daños en términos de de salud inmediata para lo los los sanitarios y lo y los enfermos pero como puede imaginar todo lo que es lo que lo que bueno lo que tiene como consecuencia directa para poner esta gente gente que ha huido a otros lugares intentar convencer para volver a otros centros Si referir Clos ha sido una sensación muy muy tensa idea desde luego ha provocado también mucho trauma tanto en nuestro personal como también en la población

Voz 0313 11:11 Luis y estos ataques se han producido porqué han pillado a los a los centros en mitad de algún combate de alguna batalla o Anido específicamente dirigidos contra ellos

Voz 26 11:21 no hay que como Ahtisaari no es un en medio no estamos en un frente abierto en medio de son simplemente para para para que no se lo los oyentes que entiendan sí que es verdad que es una son provincias estamos en el este del Congo provincias que llevan casi dos décadas en situación de inestabilidad de conflicto interno in con con diferentes grupos aquí no sabemos exactamente hoy lo que ha motivado la esta gente a provocar tal desastre lo que sí que no os da como primera primera conclusión es que hay una un desacuerdo total entre el conocimiento la percepción de esta estos grupos de gente que no ha entendido que ha quizás también por el miedo con la incomprensión también la la o el oportunismo que puede llevar también con esto no yo creo que todo esto ha ha tenido una unas siete muy crítica con con con consecuencias tanto individuales como de personal sanitario pero también de la población que al final cabos son la de es la la la la más vulnerable no porque pone en peligro el que sea el seguimiento y la puesta en marcha de herramientas para luchar contra contra la enfermedad

Voz 0313 12:32 yo Luis recuerdo que hemos hablado hace ya cinco seis años cuando cuando empezó cuando esté todo este drama y recuerdo que nos comentabas que una de las de las misiones vuestras es explicarles a los familiares de víctimas de ébola que nos pueden tocar en cuanto a los muertos Ny lavar los y esto claro por por tradición por cultura resulta muy doloroso para ellos no no lo aceptan como estamos en qué punto estamos de esto concretamente

Voz 26 12:59 lo que se pueda aquí decir es que ha como bueno como siempre diferente porque cada cada epidemia tiene su peculiaridad el hecho también de tener en pleno en medio de un conflicto en un esta vida en esta región ni dificulta mucho la la respuesta El eso simplemente acierta a ciertos lugares remotos o a veces bueno pues se se se planifica se cancela no se no se puede simplemente llegar explicar todo eso deja deja parte mucho la fantasía incluso en la gente en las comunidades sí creo que con muchas firmeza que hasta que la la como ni la como la Comunidad entorno la la la población no esté completamente al trescientos por ciento dentro y que tenga su espacio es decir para pasé parte de estas plataformas de qué estrategia está más adaptada adecuada nunca podemos llegar a una situación de de controla de poder acabar con esta enfermedad

Voz 0313 14:03 ahora porque estaba pensando que estamos en estamos en mejor posición que hace unos años fármacos vacunas claro que no se puede radicar tiene que ser por bueno pues pues me imagino que por factores externos de este tipo no

Voz 26 14:15 ya paradigma no que hay bueno pero a ver si tenemos fármacos aunque sea bueno la última fase llegamos clínica pero pero hay fármacos para para curarme estamos esto es un cambio brutal comparado con el dos mil catorce estábamos ahí completamente bueno pues desnudo no enfrenta este equipo de enfermera tenemos vacunas para prevenir para tenemos muchas muchas herramientas aquí pero al fin al cabo sino llega si no lo consigues a que que la gente venga en El Barco de lucha juntos

Voz 0313 14:45 no no vas a poder hablamos alguna

Voz 26 14:48 no vamos tampoco el de disposición de vacunas estaba con una nuestra Elisa no es que se pueda producir ahora porque hay un brote íbamos a vacunar hemos únicamente a la gente más expuesta o los familiares directos en directos de década de cada paciente es positivo pues muy discriminatorio también

Voz 0313 15:09 tal vez estaría bien recordar con esto que comentas que el problema del ébola no es un problema ni del Congo ni de África que es un problema de salud mundial que puede acabar afectando hunde ató vamos y aunque no sea así que es un problema de todos no

Voz 26 15:22 exacto sí sí no no lo comentaba no varias veces tienes un en africanos de africanos en África es un problema de todos yo creo que esto con lo ha sido muy bien entendido con el VIH hace unos días esto esto ha sido muy muy pero aquí es como bueno pues hasta que no llegue la realidad nuestra casa o a la casa del vecino pues nos parece muy lejos no no quiere decir que no le damos importancia yo creo que el dos mil catorce se esta gran epidemia ha cambiado ahora bueno pues cada uno tiene un poco una representación lo cual en dos mil trece quizás esto no sabía si se hablaba de un río de una natural igual así su enfermedad que es mortal casi el cincuenta por ciento pero bueno lo que comentas que sí que quiénes son prueba ubicado en un lugar es mucho más amplio

Voz 6 16:14 después de la emergencia ya mundial de dos mil catorce habrá notas que se todos sea relajado un poquito lo vemos con más vigilancia

Voz 26 16:21 sí bueno siempre hay un efecto de de cansancio ya que la aquello fue bastante fuera de bueno de lo de lo que podíamos imaginar no ha sido una una buena una amplitud una una magnitud una en términos de de de países afectados en términos de mundialización de la epidemia aquello fue casi pandemia no era una una cosa continentales sido una con una una desarrolle en términos de números cada día cada semana bueno bastante fuerte aquí estamos todavía localizados en una región que un país cuando que si esto pasa otra ciudad como goma o a otro país quizás ahí van sonaron pocas la las alertas iba a cambiar un poco la la la la reacción pero pero sí re para mí una epidemia que no está bajo control que está para mí de lo más preocupante que que que hay Tobía casos casi la mitad de casos que vienen rondan han sido infectados en un entierro lo cual complica mucho la lo que es la red epidemiológica y esto es para mí muy preocupantes

Voz 0313 17:28 Luis déjame preguntarte algo más que que enlaza también con la con la actitud que dices que todavía mantiene buena parte de la población con respecto al ébola las personas que han sobrevivido a la enfermedad después de de de superarla y que vuelven a su a su lugar a su a su pueblo a su ciudad como son recibidos no

Voz 26 17:46 Vine a un estereotipo a personas DYM bueno depende un poco también su es su estatus social hay un hay un hay varios cosas que para mí son poco los sobrevivientes de que tienen que sobrevivir al al a la realidad de la de de haber sobrevivido no es sobrevive qué quiere decir eso básicamente que rechazó social hay un sentimiento de culpabilidad también porque pueden haber sido tamil vínculos para transmitir la enfermedad a familiares a vecinos a comunidades también hay una un efecto psicológico de trauma físico hay también impactos en términos de de bueno pues de efectos en para la vista para dolores articulares entonces hay todo hay una combinación de bastante difícil si sobrevivirá al ébola también es algo esta nueva lucha no

Voz 0313 18:43 tenéis un cálculo aproximado de cuándo podrá volver a operar sobre el terreno a Médicos Sin Fronteras después estos ataques

Voz 26 18:50 por ahora no hay ningún tipo de fecha ningún tipo de información clara porque no sabemos estamos barajando bastante bueno varias opciones lo que ya destacar aquí lo que es importante es decir vale que en el balance hay cinco era un equilibro entre no estar poner en peligro los pacientes la población el efecto también que tiene Ono quiénes estamos presentes en términos de salud pública y el Estadi ponía arriesgó en nuestro personal nuestros pacientes todo eso es es algo bastante complicado y que y necesita pues con una beca el incidente estudiarlo intentar entender las las causas investigarlo no no se consiste en castellano esto pero intentaron un poco evitar este tipo de incidentes y eso eso es bastante complicado hay que hacerlo hito maestro con mucha cautela

Voz 27 19:38 muy bien Luis Encinas experto en ébola de Médicos Sin Fronteras gracias por estar en la ventana y un abrazo ánimo eh

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 15 20:04 la casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te espera municipio Guard Holy su arte pop que el atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital las cárceles de tira Messi y muchas más informativa en tres uves dobles punto comunidad punto madrid

Voz 28 20:23 cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con su bombo su caja sus platillos estas pensando con los pies

Voz 4 20:31 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire

Voz 27 20:38 litio piensa con los pulmones recicla el cohete

Voz 4 20:41 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1 20:44 este mes ve en el entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado desde veintiséis con noventa en Parque Warner punto com

Voz 29 20:56 Madrid se prepara para la celebración del ocho de marzo y las cacerolas van a sonar a medianoche en la

Voz 1315 21:02 Puerta del Sol para amanecer temprano a lazo

Voz 8 21:04 su en la Cuesta de Moyano en el bici GT que rodará por las calles fue el que caminar a una hora más tarde por el barrio de Lavapiés luego están los puntos de cuidados Alcalá de Henares Alcorcón Aranjuez Villalba Getafe Rivas y en un buen montón de barrios de Madrid donde grupos de hombres se encargarán de atender a los menores a los mayores o de dar desayunos y comidas a las mujeres en huelga no les van a escuchar en esta pieza porque han decidido que el papel de los hombres de cara al ocho m tiene que ser el de minimizar su visibilidad las lecturas de manifiestos estarán en diferentes barrios y en municipios y por la tarde a las siete

Voz 1315 21:48 la manifestación con más de mil motivos para la huelga que irá desde Atocha hasta la plaza de España

Voz 30 22:03 hoy lo que impacta

Voz 0522 22:13 a Jiménez Fernández candidato del PSOE a las primarias al Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está

Voz 0867 22:20 esta mañana estaba viendo el debate que han hecho ustedes en la en la sede del partido en la fotografía me ha llamado mucho la atención que no parece ni una sola mujer listas cremallera así en el PSOE pero tres

Voz 6 22:33 posibles candidatos y los tres hombres yo creo que es una cuestión circunstancial no en este aspecto partió yo creo que demostró el Partido Socialista Obrero Español ha demostrado en todo momento el apoyo tan especial no de un gobierno feminista claramente y creo que eso son las cuestiones que también son importantes te digo que creo que es una cuestión circunstancial en este caso

Voz 0867 22:53 más allá de la casualidad usted no cree que que sigue siendo este indicador de que en los partidos de puerta para dentro hay todavía mucho trabajo y mucho camino

Voz 6 23:01 para hacer hay mucho camino hay mucho trabajo por hacer y por eso insisto que es muy importante no solamente las manifestaciones es una lucha constante diaria de la mujer creo que es imprescindible

Voz 0522 23:11 animo

Voz 6 23:11 a mis hijas también en ese sentido aquí lo hayan que lo hagan con apoyen porque tienen que recorrer un camino ojalá dentro de unos años pocos espero no haya que seguir hablando de la desigualdad

Voz 0867 23:22 sé que son horas complicadas horas finales de de campaña de primarias ese que está recorriendo todas las agrupaciones de Madrid pero mañana va a estar en la manifestación no

Voz 6 23:30 es por supuesto estén acompañando a mis hijas y bueno creo que es interesante y a ha hora

Voz 0867 23:35 los años no nos trajo con ellas que ha cambiado nada

Voz 6 23:40 simplemente creo que es un momento importante para dar este paso porque también hay muchas cosas para que seguir luchando y no solamente es una cuestión de las mujeres sacerdocio

Voz 0867 23:48 desde luego he dicho antes debate esta mañana debería haber dicho no debate no porque porque realmente no habido debate que ustedes no han actuado usted de una parte de su intervención para qué sirve uno debate si ustedes no interactúa no hablan no se modelo tan encorsetado sirve para algo a los militantes del PSOE a la hora de decidir

Voz 6 24:09 yo creo que en este momento lo que ha servido ha sido las dos visitas que he hecho en las agrupaciones también este debate es un punto importante ha percibido una capacidad de una ilusión una movilización por parte de los de los militantes del Partido Socialista y eso es lo que a mí muchas veces me lleva mucho más no la verdad es que si no me he sentido cómodo en el debate de es no se ha sentido sentido cómodo no por qué pero cree creía hay entendía que si era importante decir lo que tenía que decir es cierto que estaba escrito y lo escribí aquí por lo menos creo que es importante el decir lo que es lo que he dicho esta mañana

Voz 0867 24:40 en ese sentido cómodo pues en un modelo de debate menos encorsetado lo digo porque es cierto que este debate se produce siempre que que que estamos hablando sobre un debate de primarias en el Partido Socialista de más pero el resto de candidatos decía no queríamos un debate en un medio de comunicación en abierto en un medio público por qué no se hizo le culpan a usted de no haberlo hecho en un medio que con más difusión

Voz 6 25:01 no lo desconozco en ese sentido ya que usted no tenía ningún

Voz 0867 25:04 problema en ir a un medio con más audiencia evidentemente con mayor difusión que un canal de Youtube

Voz 6 25:09 sí no tengo programa en ese sentido y creo que otros formato se hubiera demostrado también que me diera sentido quizá un poquito más cómodo como sentido esta mañana

Voz 0867 25:16 Pepu Hernández cuánto pesa llevar la etiqueta de de candidato oficial que todo un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez no haya apostado abiertamente por usted

Voz 6 25:25 yo lo que estoy viviendo ahora soy para ayudarle piensa más un yo creo ni me pesa sinceramente que gestiona situación viviendo en la democracia interna del partido socialista que creo que es importantísimo que todo el mundo se desarrolle en esa es en ese sentido que todo el mundo pueda expresarse que todo el mundo llegue a los a los militantes porque al final la fuerza está en la base no la base del partido yo creo que eso es importante no que los militantes me ayudan me apoyen hiciese recibido algún ayudas de un militante más

Voz 0867 25:49 mire que me empeñarse en hacer esta entrevista a miles deportivos

Voz 6 25:53 yo me va a salir uno es complicado claro

Voz 0867 25:55 no sé en un partido de fútbol baloncesto el árbitro se supone que va a ser neutral pero claro si el árbitro ya sabemos de antemano que es del Real Madrid o del Barça

Voz 6 26:04 el árbitro son los militantes tengo entendido son los que van a votar son los que han avalado son los que van a seguir impulsando al candidato del Partido Socialista hace la alcaldía de Madrid pero no todas las opiniones a lo mismo

Voz 0867 26:16 quiero decir en este caso la de Pedro Sánchez todo un presidente del Gobierno y secretario general

Voz 6 26:19 eso siento pero eso no lo puedo valorar al final se cuentan los votos

Voz 0867 26:23 Pepu Hernández sienten la presión interna de quiénes piensan que usted no tienen la experiencia suficiente como para ser alcalde de madre

Voz 6 26:30 yo creo que los que cuentan eso están están transmitiendo también otro mensaje en un mensaje relacionado con la aristocracia o con la oligarquía que solamente es una cuestión directa de algunos que la política no es cuestión de todos y entonces solamente podrían practicarla posiblemente gente que lleva muchísimos años trabajando en política por otro lado también gente que a lo mejor solamente ha hecho pues estudios no de de de políticas en ese sentido fuera de la Rocha si el suyo en las calles sí bueno en ese sentido creo que también la política de Veronese otras opciones yo he tenido una experiencia profesional pero también vital yo creo que es muy importante también el apoyo de una cosa en muchas veces no se no se piensa pero yo creo que es más importante que la experiencia la vocación de servicio público entonces en este caso yo creo que estoy demostrando también ese paso también esté tardando demostrar esta esta opción dignificar de una formula política y como dicen en Estados Unidos que no lo vivido en otro sitio gracias por servir no entonces yo creo que eso también es importante

Voz 0867 27:21 hay un cartel popular pero Un cartel popular ustedes conocido mucho más conocido que que Manuel de la Rocha Chema Dávila

Voz 6 27:28 sí esos asume esposo a lo sumo casi siga afortunadamente por mi anterior Trayectoria Profesional pues ha sido conocido claro eh

Voz 0867 27:36 a usted aprovechado como digo estas semanas para recorrer las agrupaciones socialistas e le duele cuando sus rivales son medios acusan que a los dirigentes del PSOE de esconderla no exponerle lo suficiente los medios de comunicación ya de un periódico creo que decía no que el PSOE esconde a P Usted ha sentido bajo la coraza o detrás de la coraza de alguien

Voz 6 27:55 no no me he sentido así estado dando entrevistas en televisión estado en Radio aquí gusto vuestra casa así

Voz 3 28:03 sí bueno creo que en un proceso don

Voz 6 28:05 de todavía no se ha designado cuál es el candidato absoluto pues creo que también estas cuestiones creo que son importantes no es una cuestión de aparecer más aparecer menos sino que todo el mundo lo puedo hacer la campaña lo va a tener que hacer por supuesto llevan llevan a sacudir a debates y seis ha sido candidato ella en condición de candidato

Voz 0867 28:21 por qué cuando saltó a los medios de comunicación el caso de la sociedad no sale usted en primera persona dar la cara lo hizo una persona de su equipo

Voz 6 28:28 no lo sé no lo sé podría haber hablado yo directamente sobre ese tema porque nunca me he sentido sospechoso de nada siempre ha actuado con absoluta legalidad y con un concepto ético también sobre estas cuestiones muy importante entonces para mí eso es un es una evaluación que considero interior y que por supuesto puedo entender que entiendo lógicamente que yo una transparencia absoluta pero bueno en ese caso he hablado cuando me han preguntado sobre el remero usted la gente que le conoce dice que le

Voz 0867 28:52 gusta dar la cara y que le gusta a aclarar las cosas en primera persona

Voz 6 28:56 sí sí pero bueno en este momento no sé a lo mejor no se veía oportuno o no sinceramente no lo puedo valorar tampoco porque creo que lo podía haber hecho tranquilamente porque no me siento sospechoso de absolutamente de nada ese episodio

Voz 0867 29:07 la sociedad lo considera el primer aviso importante de la política que tiene cosas maravillosas como cambiar una ciudad pero que tiene cosas que que se lo pregunten a Cristina Cifuentes de lo más desagradables mundo de Nava Geo de mucho

Voz 6 29:20 la espalda bueno no no es una sensación de aviso no si lógicamente está siendo la política aunque no parezca que estás inmerso en ella y que nuestras con una actividad política directa sabes que estas cosas pueden pasar lógicamente y las esperas lógicamente también de todas formas también cómo se han utilizado algunos datos que no han sido suficientemente contrastados y que han sido algunos casos hasta falsos era el usted la oportunidad no porque es que oído he oído hablar también de de no sé cuántos terrenos de una casa que es adjudicaba adjudicaban la sociedad cuando no es cierto etcétera etcétera yo creo que ha habido una pequeña confusión entonces en ese momento tratar de salir a por todos los datos creo que se bueno de alguna manera liarla no basta decirlo no y complicarle yo es cierto que tiene una explicación mucho

Voz 0867 29:59 son más sencilla han Pepu Hernández no se vaya hacemos una pausa dos minutos y le pregunto por la vida en Madrid

Voz 0867 32:12 Fernández usted ha sido candidato quizá menos crítico con la Operación Chamartín el urbanismo es evidente es una materia clave para el futuro de esta ciudad especialmente por el norte que que que tenemos que coser los hijos y en la próxima legislatura usted avalaría el actual proyecto de la Operación Chamartín tal y como se ha planteado pone algún reparo

Voz 6 32:29 sí claro bongos y esta mañana ha hablado del tema también yo creo que es muy importante porque cada vez que oigo Operación Chamartín Operación Campamento entiendo oportunidad Chamartín oportunidad campamento para mí es lo importante y cualquier otra cuestión que que E vaya a actuar sobre determinadas partes de Madrid porque creo que es muy importante para reequilibrar absolutamente todos la ciudad no solamente una parte que por supuesto afecta directamente a barrios con mucho Martín como son carnal pero sí es muy importante también que hagamos algo que es muy necesario en todos los sentidos falta Vivienne necesitamos una vivienda social con distinto grado de de apoyo no en sentido en ese sentido creo que es muy importante también para que haya zonas verdes también para que no sea un problema mucho mayor también el espacio de la movilidad que que puede ocurrir sobre el norte sobre ir pues consecuencia sobre todo la ciudad es algo que afecta a toda la ciudad de muchos casos aunque en algunos casos y algunas circunstancias afecte mucho más directamente alguna parte de la ciudad el efecto a todos los días

Voz 0867 33:26 varios de los que me habla exigen que ver no sé por ejemplo con con que un banco el BBVA vaya a poder explotar prácticamente en régimen de monopolio las oficinas de esa zona norte

Voz 6 33:35 es es es muy importante que sepamos que es una cuestión de terreno públicas sobre la opción pública sobre gestión publica no podemos ofrecer solamente trabajar por algunos que ya estamos un poquito hartos de esas situaciones que se produjeron el pasado y que no deberían de volver a repetirse hay que aprovechar la oportunidad para realmente que esto revierta en Madrid en el sentido de reequilibrio que se necesita también con una apuesta verdaderamente por lo social por el parto que de vivienda de alquiler por el parque de vivienda social en ese sentido es muy importante

Voz 0867 34:02 le parece sospechoso que Manuela Carmena haya dicho sí tan rápido en cuatro años cuando el resto de dirigentes políticos no han conseguido desatascar esta situación en un cuarto de siglo

Voz 6 34:11 no puedo valorar si esos muchos no lo que sí es cierto es que bueno que parece que las prisas en algunos casos son demasiado son malas no ese sentido yo creo que hay que volver a estudiarlo hay que volver a a reequilibrar sobre todo esa situación porque creo que no deben de sacar parte tu solamente unos unos grupos de minado sino que tienen que ser absolutamente algo que revierta sobre la ciudad de esos muy importante eh puedes

Voz 0867 34:34 Méndez nació en San Blas

Voz 6 34:36 correcto en Canillas Canillejas es que los de Canillejas Musas sí sí lo sé sólo hemos de decir que somos de Canillejas nuestro puesto escaneres asambleario estricto

Voz 0867 34:44 los llamasen recordada habitualmente ahora mismo vive allí todavía

Voz 6 34:48 es decir crías cómo es la vida en el barrio

Voz 0867 34:50 qué le dicen los vecinos no cuando los se cruza con ellos por la calle

Voz 6 34:53 el barrio lógicamente tienes dificultades hoy hemos tenido experiencia no es la zona centro una experiencia curiosa es que es cierto que la zona centro y en muchos casos parece que Madrid está dirigido digo es una torre de marfil y que era la energía que podría tener Madrid es que tiene mucha no llega también los distritos no llegan los barrios no y me gustaría que ese efecto extramuros que se produce en muchas ocasiones que para mil intramuros es la M30 pues irradiar a muchísimos más energía fuerza e hay dificultades serias dificultades grandes en el barrio hoy por ejemplo simplemente me ha parado una señora cuando veníamos paraca a los a coger el metro y entonces me han dicho directamente mire mire aprovecho que usted va a ser el próximo alcalde Madrid mal vamos a dejarlo ahí me he dicho quiero que vea esto no que es un paso en la casa de sumar adrede justo enfrente del portal pues había unas obras dificultades para ella que tenían que entrar y salir una una un un edificio cuatro de cuatro pisos sin ascensor ya me estaba planteando los problemas que desgraciadamente bicho que he visto en muchas más zonas de Madrid y que me en algún caso me producen no digo ya asombro poco podía saber que lógicamente esas cosas ocurren pero al vivirlas al visitarlas al verlas te producen una irritación especial no porque cómo puede mantenerse una ciudad tan fuerte tan próspera tan importante tan rica como Madrid que tenga estos focos tanto

Voz 0867 36:09 las diferencias claro que es muy diferente

Voz 6 36:11 de no solamente en la capacidad de norte norte sur o suroeste no que yo creo que también es muy importante que que ejercemos nuestra fuerza sobre las los que tienen más dificultades son los que porque se pueden estar creando situaciones de vulnerabilidad que no vamos lo que puede ser un problema se convierte en un gran problema allí el gran problema es muy mucho más difícil de resolver yo creo que actuar mucho más directamente tener claros nuestras objetivos para actuar sobre ellos hay muchas dificultades en los barrios

Voz 0867 36:37 si usted es alcalde Madrid extendería Madrid Central lo dejaría como está

Voz 6 36:41 o lo derogaría no derogar lo no seguro que es mejorable y creo que hay que mejorarlo pero pero por supuesto me parece una gran idea un gran acierto lo que existe cierto es que es posiblemente hay otras zonas también en Madrid que tienen unas dificultades sobre contaminación que deberíamos de de también atacar ellos no sé si la solución peatonalizar pero a lo mejor simplemente cambiar hay una

Voz 0867 37:01 pero los escala aplasta leerlo

Voz 6 37:03 no descartó extenderlo yo creo que es algo positivo para Madrid para los madrileños yo pienso en las personas y las personas que sufren realmente la salud que sufren realmente unas dificultades que estamos hablando de que hay una incidencia brutal brutal sobre sobre estos temas creo que debemos atacarlos inmediatamente su otro de los grandes problemas de Madrid que estoy viendo que además cada vez lo compró más porque me gusta pero también no solamente las ideas que yo tenga sino lo que me cuenta la gente lo que me están diciendo él no solamente los militantes sino también las visitas que estoy haciendo por los barrios Espases estoy dando creo que es muy importante también percibir esas sensaciones sensibilidades problemas necesidades

Voz 0867 37:37 a Manuela Carmena se ha colgado una medalla en esta legislatura medalla inesperada para muchos de sus votantes que es la reducción de la deuda de la gestión económica y debe ser prioritaria es más importante tapar el agujero que dejaron otros o dotará a la ciudad de una serie de servicios y evitar estas desigualdades en la que estábamos hablando

Voz 6 37:54 yo creo que es es complicado lo que voy a decir pero creo que cuando tienes un problema cuando tienes que operar Tete operan después piensas realmente quiero que me entendáis no es primero que era para que te primero y luego vemos cómo cómo lo financiamos cómo lo arreglamos creo sinceramente que lo que ha ocurrido ha sido una política CCM excesivamente timorato también estos últimos cuatro años donde no se ha actuado sobre determinadas cuestiones hay algo que me produce ya te digo irritación ir y en ese sentido cuando he visitado por ejemplo la colonia experimental de de Villaverde cuando me dijeron que lo que se había propuesto una rehabilitación dice rehabilitación de que de la infravivienda de una sensación claro es todo con las familias allí con con he visto que hay esta enfermedad directamente ya producto de la de la de la humedad que tienen esos edificios e casas muy muy muy pequeñas y con unos problemas de barrizal yo pensaba que esas cosas sabía que podían existir Madrid pero que no estaba así que realmente me contaran eso que no se había actuado sobre ellas me parece que es una pérdida de tiempo que no podemos permitirnos

Voz 0867 38:56 ha hablado con Manuela Carmena alguna vez se ha dirigido a ella recientemente mantienen reuniones periódicas

Voz 6 39:01 no no hay reuniones hemos hablado en alguna ocasión he tenido oportunidad de conocer la también el transcurso de su mandato en un par de ocasiones simplemente un saludo

Voz 0867 39:09 usted ha dicho que si llegar a presentarse a la Alcaldía sigan aportando las primarias si le toca quedarse en la bancada de la oposición se va a quedar los cuatro años si le toca entrar en el Gobierno entraría gobernar con Manuela Carmena

Voz 6 39:21 bueno no es una cuestión que decidamos nosotros esta mañana se me ha hecho ese planteamiento ha preguntado algo así en el que no he contestado porque realmente pienso que es una cuestión esto es una cuestión de equipo y el equipo del Partido Socialista deciden los militantes cuáles son las políticas de de bueno eso hacer después por supuesto yo creo que no era el momento me pueden acusar de muchas cosas pero no de chupo

Voz 0522 39:44 individualista Pepu Hernández gracias por venir encantado muchas veces y hasta la próxima de muy buenas tardes

Voz 30 42:17 lo que queda encendía con Isaías Lafuente

Voz 27 42:22 pues estamos ya en la recta final de la Ventana hoy como cada día vamos a resumir algo de lo más interesante que hemos escuchado y que hemos generado también nosotros claro

Voz 3 42:29 que si estamos en la cuenta atrás en la víspera del ocho m y en la víspera de un nuevo viernes que nos traerá una unidad de vigilancia debería entrar yo por anunciar ayer un debate que no fue es verdad mañana debatían aquí en la SER cuatro políticos esta noche lo harán cuatro políticas en hora25 pues serán cinco en Hora Veinticinco bueno pues no

Voz 27 42:51 qué le parece será hoy serán a la nube de la noche pero

Voz 3 42:54 cinco ya lo siento será cinco en Hora veinticinco a las nueve el error de ayer es lo que siente no el debate que desde luego promete estamos muy interesados ya hemos hablado mucho de él ocho m en la radio hoy en La Ventana planteamos la polémica sobre la marcha atrás del Partido Popular que anunció que enviaría representación a la manifestación de mañana en Madrid y ahora dice que no que el manifiesto no les gusta Montserrat Domínguez decía esta tarde Kenny manifiestos ni manifiestas

Voz 1603 43:19 de casa no quiero hablar creo que me pasado exceptuando que me salía a la calle un montón de mujeres y muchos hombres dan el señor olla como ya salieron el año pasado ya nadie le vamos a pedir el carné ni yo desde luego pienso enseña del mío a nadie vamos a salir a la calle cada una con lo que considera que tiene que que luchar que es básicamente luchar por los derechos de las mujeres de una sociedad que aspira a ser más justa lo hacemos por nosotras por nuestras hijas por nuestros hijos memoria en nuestras abuelas nuestros abuelos también que también luchadoras en su forma ya está

Voz 3 43:55 está muy bien Montserrat Domínguez poco más que añadir aquí cada uno hace lo que quiere hace lo que puede oye y a veces hasta te lo agradecen

Voz 39 44:03 Murieron empezar hoy enviando un abrazo muy fuerte a Isaías Lafuente porque porque todos los años por estas fechas tiene que desmentir a algún partido de derecha sobre todo al PP con el tema de que la izquierda se opuso al sufragio universal ya claro a Clara Campoamor entera Isaías gracias por tu infinita paciencia esto es así cada año

Voz 3 44:23 de nada mujer no están dando mucho trabajo desde Ciudadanos y desde el Partido Popular pero sí hay que estar está bueno esta mañana en su espacio feminista en Hoy por Hoy Celia Montalbán nos explicaba además lo que era el feminismo liberal y la periodista Nuria Varela autora de feminismo para principiantes de cansadas pues cree que que hoy no estamos mejor que hace un año precisamente

Voz 41 44:47 no yo creo que desde el año pasado hasta es tenemos hecho ningún cambio estructural es más algún indicador incluso ha caído y creo que tiene explicación por un lado el movimiento feminista ha seguido creciendo ha seguido trabajando hay más grupos feministas incluso que el año pasado por otro lado otra cosa muy importante de este año es que los hombres por fin se han sentido interpelados sentido interpelados los partidos políticos las instituciones se han quitado muchas máscaras hemos conseguido trasladar lo que era una cuestión de mujeres a una cuestión de democracia para mí eso es lo más importante ahora al mismo tiempo les ha producido una reacción patriarcal tan potente que ha hecho que caigan todos los indicadores a nuestra vida realmente

Voz 28 45:28 está mejor sino al veinte peor

Voz 3 45:31 bueno queda mucho por hacer pero nos decía ya que quedaban dos retos sobre todo la educación y la lucha contra la violencia de género hemos tenido también noticia sobre el ocho de marzo en este caso noticias que nos han llegado lo subrayo desde la redacción del mundo tú

Voz 1981 45:44 miles de hombres se disfrazan de feministas para celebrar el Carnaval las mujeres aceptan que cada vez falta menos para que los hombres asuman el feminismo como un invento suyo Irene Montero confirma que una mujer dirigirá Podemos en cuanto Pablo Iglesias se someta a una operación de cambio de

Voz 1 46:02 a última hora Armand cuéntanos

Voz 42 46:05 acaban de lanzar al mercado la nueva Barbie feminista liberal es exactamente igual que la clásica sólo cambia que al pulsar un botón dice que feministas

Voz 1981 46:15 o una joven feminista obligada coger cada día el autobús de Hazte Oír porque es el único que la cerca trabajo

Voz 3 46:21 ay la quema la suerte quema la pata tiene bueno y también se ha colado el ocho M

Voz 42 46:26 tenemos la gran manifestación del ocho de marzo guión de Ruth contribuye a la causa igualitaria con este otro

Voz 0522 46:32 no me gusta que a los toros te pongas la minifalda es por comodidad que te ponga el traje de luz no sales a la plaza coser Miguel

Voz 42 46:41 twitter Camilo de Ory lo bueno puede ser mejor

Voz 0522 46:44 la venganza molares aún más si se sirviese frita

Voz 42 46:48 llegamos cuando el nacionalismo entra en quirófano tuitear H le voy a poner anestesia local claro que sí doctor primero

Voz 3 47:05 sí quejándose cuando éste sea local es Ana Torroja con su nuevo disco Home nueva gira hoy ha estado en la SER ya ha reconocido que hasta en estas nuevas giras todavía les siguen pidiendo lo viejo de Mecano de hecho yo hay mucha

Voz 0150 47:20 veces que me gustaría hacer conciertos de de canciones sólo de Ana Torroja vamos a decirlo así no pero cuando Arias conciertos pues para el público en general no sólo los muy muy muy muy fans pues obviamente están esperando esa canción bueno tengo la suerte de que hoy por hoy todavía las disfruto cuando las canto sea que hoy por hoy todavía con cual dígitos y si no lo sino no lo haría de hecho las no disfruto las canto por ejemplo maquillaje es una canción que llevo cuatro años cantando entera entonces ya me apetece ponerla en otro sitio y añadir canciones que a lo mejor hace tiempo no canto

Voz 43 47:56 en mira

Voz 22 47:59 vale