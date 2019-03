La Ventana (08/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 2 00:03 hola me llamo ni Condon gala sois de la República Democrática de Congo DJ que aquí en España en mil novecientos noventa y ocho huyendo de los problemas de yerran que tuvimos durante mucho tiempo hoy soy la directora de las esas Socar igual aquí en España como mujer africana mujer del mundo yo creo que tenemos derecho a abusar de nuestra libertad

Voz 3 00:30 hoy es ocho de más les dejo con

Voz 4 00:33 más noticias en la SER

Voz 1071 00:40 pues la última horas un crimen machista en Madrid un hombre ha matado a su mujer este mediodía le ha disparado con una escopeta y luego se ha suicidado Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes

Voz 0089 00:48 me sobre la una de este mediodía a los vecinos del inmueble que se alza en el número ciento cincuenta y ocho de la madrileña avenida de García Noblejas escuchaban dos detonaciones ya avisaban a la Policía cuando los agentes han logrado entrar en la vivienda con la ayuda de los bomberos encontraron a una mujer de unos ochenta años con un disparo mortal ya un varón el marido de la misma edad en la habitación contigua también muerto por otro disparo el arma del crimen es una escopeta de caza la investigación que desarrolla el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Madrid ya ha desvelado que se trata en efecto de un crimen de género el varón

Voz 1071 01:22 asesinado a su esposa después se ha quitado la vida en lo que va de año nueve mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas más cuestiones prisión incomunicada y sin fianza para el dirigente de Vox en Lleida al que detuvieron por abusar de personas con discapacidad formación de Marc

Voz 5 01:38 pues de su declaración durante buena parte de la mañana la juez de guardia ha decidido enviar José Antonio Ortiz Cambra ahí a la prisión preventiva mientras se instruye la causa causa abierta por los delitos de abusos sexuales pornografía sobre personas con discapacidad en este momento procesal son dos las víctimas que supuestamente habrían padecido

Voz 6 01:54 Justos por parte del líder de Vox en Lleida que siempre

Voz 5 01:56 sentaba como presidente mientras que la cúpula del partido dijo que sólo era militante de base ya que ha suspendido de afiliación se han visionado imágenes y vídeos de su ordenador inmóvil después de encontrar mensajes cruzados de contenido sexual con dos chicos de unos treinta años tutelados por una fundación que se dedica a las personas con discapacidad intelectual

Voz 1071 02:15 en este ocho m la CEOE atribuye rasgos psicológicos de las mujeres el hecho de que ellas cobren menos que ellos en las empresas sostiene la patronal española en un informe que las mujeres tienden a asumir menos riesgos que los hombres información de Miguel Crespo no tenemos esa información en plena polémica por las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros la portavoz ha evitado

Voz 0313 02:39 hoy entrar en las cuestiones más polémicas la ministra

Voz 1071 02:41 Trabajo Magdalena Valerio sí que se ha limitado a informar de los decretos que aprobaban ya valorar aquello que no aprobarán la derogación que prometieron de la reforma laboral la titular de Empleo ha dicho que no es un fracaso sino que simplemente asunción de realismo son las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 4 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1071 03:02 la huelga feminista transcurre sin incidentes en Madrid a esta hora continúan las concentraciones en algunos puntos de la capital y a las siete comienza la manifestación en Atocha donde los convocantes esperan una afluencia mayor a la del año pasado el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes ha explicado el dispositivo policial previsto para esta marcha aquí en la SER

Voz 7 03:20 hace ya unos días realizamos la habitual reunión de coordinación para que transcurra hoy todo con normalidad tenemos mucha mucha tradición ya en este país en esta ciudad de concentraciones y manifestaciones el año pasado pues la policía estimó que había ciento setenta mil personas y estamos preparados para asumir de garantizar la seguridad en estas en una en una celebración como la eh

Voz 1071 03:47 en Fuenlabrada se ha paralizado esta mañana el desahucio de una mujer y sus dos hijos menores de ocho doce años desde primera hora había una importante presencia de activistas de la paz y la comisión judicial no se ha presentado SER Madrid Sur David Calle

Voz 8 04:01 con la fecha no podía ser más significativa para desalojar a una mujer joven madre de dos niños de ocho y doce años y que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es el ejemplo paradigmático de la desigualdad y la pobreza que sufren especialmente las mujeres pero finalmente no se ha producido ese desalojo precisamente por la huelga feminista de este ocho de marzo y aunque no ha sido un argumento judicial ni siquiera humanitario social el lanzamiento no

Voz 0313 04:23 se ha llevado a cabo porque la comisión judicial

Voz 8 04:26 estaba de huelga de esta forma se aplaza sin fecha el desalojo por lo que la plataforma seguirán en el juzgado número dos de Fuenlabrada reclamando que se busque una alternativa habitacional

Voz 9 04:35 y que en todo caso no se eche de su casa la afectada Laura al menos hasta que los niños terminen en el colegio en verano

Voz 1071 04:41 la Asamblea ha terminado hoy la Comisión del caso Master lo ha hecho sin ningún acuerdo sobre el si el dictamen de conclusiones tras rechazarse las dos propuestas presentadas una por Podemos y Ciudadanos y otro texto alternativo del PSOE tenemos quince grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 10 05:02 nostálgicos que no se cansan de decir

Voz 9 05:04 que ya no se hacen coches como los migrantes

Voz 10 05:07 por fin tiene seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además cuentas con centros de servicios exclusivos y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en un punto tres tu familia necesita un seguro de coche

Voz 1071 05:21 pues es todo prometo la formación siga actualizada en Cadena Ser punto com y a partir de ahora La Ventana con Carles Francino

Voz 1620 05:26 cadena S

Voz 4 05:29 servicios informativos en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:53 hola buenas tardes en he pensado siempre siempre que el humor es una herramienta imprescindible para hacer frente para hacer frente a la vida todavía recuerdo a mi padre unas semanas antes de morir por culpa de un cáncer bueno no por culpa del puñetero tabaco como aparecía de vez en cuando las conversaciones con él alguna broma sobre los efectos benéficos entre comillas de la cantidad de Celtas Cortos que se metió entre pecho y espalda hoy que estamos solemnizar el compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres bueno ya saben lo que pensamos en esta casa ya saben lo que pienso yo personalmente no hace falta que lo recuerde pero hoy en este ocho de marzo me gustaría contarles algo que ocurrió hace cuarenta años en plena transición y que tiene que ver con el humor ocurrió en Chiclana de la Frontera en Cádiz por primera vez ya con ayuntamientos democráticos una asociación de mujeres una asociación feminista que aún existe y que se llama asó Kun recibió un local del ayuntamiento local municipal un lugar donde instalarse poder desarrollar sus actividades al poco tiempo una mañana la fachada del edificio amaneció con una gran pintada que decía ya están aquí estas putas que sólo quieren follar y mandar se montó un gran revuelo fin como es lógico no de forma casi automática posee decidió borrar el insulto y que no quedara rastro de una ofensa tan tan rancia hay tan soez pero alguien una mujer era ese alguien dijo no no de borrar nada agarró un spray así de grande Isabel lo que escribió debajo del ya están aquí estas putas que sólo quieren follar y mandar Pozzi cabrones a los pocos días los mismos que habían en borrado la pared menos quiénes eran porque ahí se conoce todo el mundo empezaron a pedir por favor que la quitaran osea que pasaron de lanzar amenazas a sentir vergüenza eso me parece a mí un ejercicio de feminismo con mucha gracia con mucho arte o como dirían los de la pintada feminismo con un par bienvenidos a La Ventana

Voz 12 07:47 no

Voz 0313 10:11 Roberto Isaías buenas tardes qué tal Rafa Vila San Juan estás en Radio Barcelona verdad aquí está

Voz 1781 10:17 sí es von bueno extraña si parte

Voz 0313 10:19 claro pero no extrañas el sentido a veces negativo con el que se utiliza esta expresión no o tú tienes algo pero hay que no sepamos

Voz 1781 10:26 no para nada para nada extrañas porque llegas al trabajo te encuentras todo hombre sigas aquí la recepción son dos hombre si llegas al estudio de control todo hombre espero

Voz 0313 10:34 cambiaba por la calle a Torra calle casi todo son mujeres

Voz 1781 10:37 que a todos mujer es que esto es muy triste es que esto es que esto no se nos enseña mundo que no es de verdad es decir yo no sé quién se ha creído lo otro lo que sí sé es que quizás el ascenso de todo este movimiento machista que ahora viene con Vox y todo eso me ha hecho pensar en algo que es pues que yo soy feminista quizás no lo sabía eso es así es decir que yo no quiero ese mundo que está reivindicando alguien no lo quiero para nada y quizás no había implicado tanto como debería haberme implicado en la defensa de lo que es la realidad que es que no hay igualdad que es que realmente hay demasiadas trabas que es que estamos en un siglo que no deberíamos ni pensar en este día es esta mañana parte

Voz 9 11:14 a una cosa muy curiosa aquí en la radio entrevistamos a al presidente de la CEOE entonces le preguntaba Aimar dice bueno usted es feminista y entonces no sabía qué responder interesa Aimar le ha leído la definición de la RAE de ciclismo dice bueno entonces ministra según la RAE es decir hay tomando conciencia habrá muchos desconcertados ya los imagino en su día Forges con ese Mariano

Voz 0313 11:38 sí se hacer y le dice

Voz 9 11:40 no te preocupes cariño hoy hago yo la cena donde está la cocina Jorge siempre vigente desde luego siempre

Voz 0313 11:48 bueno he utilizado con toda la intención de expresión con un par para abrir esta tarde La Ventana porque me parece que la historia de Chiclana de hace de hace cuarenta años en plena transición me parece que es muy representativa de de la cantidad de elementos de armas de herramientas que existen para hacer frente los problemas no Easy todavía existen tantos hombres como el presidente de la CEOE que dudan cuando se les pregunta si son uno feministas yo creo que es que cuajó durante muchísimo tiempo y todavía alguien lo tiene en la cabeza ha interiorizado que que feminismo contra el machismo y hay que repetir aprovechando este día que no que no tiene que ver una cosa con otra en fin y que no hay que darle más vueltas y esa misma expresión que ha utilizado con un par con los cojones por decirlo las literalmente es la que ha forjado su inicio el ADN del fútbol verdad pocos deportes pocos escenarios pocos territorios tan identificados con juego viril juego de hombres hay que meter la pierna como macho no dejarse a agotar etc etcétera claro todo eso se derrumba como un castillo de naipes cuando ves el asalto al poder que han hecho las mujeres en estos últimos años en el mundo del fútbol hay que verlas hay que verlas jugar hay que ver las disfrutar y hay que escucharlas hablar recuerdan aquella película que tiene años ya de de Quiero ser como Beckham

Voz 17 13:18 sí

Voz 6 13:19 dime

Voz 0313 13:22 a estas una de las canciones de su banda sonora bueno aquello afortunadamente con el tiempo lo podemos contemplar con perspectiva y considerarlo casi una historia simpática en nuestro mundo en el primero en otros países en muchos por desgracia jugar al fútbol algo tan sencillo y tan lúdico como eso pues todavía está vedado a las chicas a las mujeres habló de Pakistán habló de Afganistán resulta por pura casualidad que estos días en la isla de Lesbos que es uno de los lugares donde llegan refugiados de tantos lugares del mundo está una expedición de la fundación del Fútbol Club Barcelona que viaja por todo el mundo alguna otra vez lo hemos contado para utilizar el deporte y el fútbol concretamente como elemento de de cohesión y de convivencia ya iré empoderamiento de muchas cosas no hay niñas de estos dos países por ejemplo hay refugiadas dándole patadas al balón y a mitad de todos los fregado que se puede escuchar cualquier mañana eh esto es el follón del partido por ejemplo estos de hoy mismo

Voz 3 14:23 vamos

Voz 0313 14:29 ahí en mitad del lío en Lesbos encuentra nuestro compañero Nicolás Castellano Nico buenas tardes qué tal Carla buenas tardes todas las toca balón tú también lo que dice que cuando usted me lo imaginaba oye que que para una Matas encontrado estos días ahí pues mira te cierto dónde estaba exactamente

Voz 1620 14:47 estoy ahora mismo en el norte de la isla de Lesbos cerca de Molly hubo a dos millas y poco veo en la costa de Turquía estará a la autopista que utilizaron en dos mil quince dos mil dieciséis la autopista marítima es pues más de medio millón de refugiados que llegaron a estas islas griegas en el año récord de dos mil quince cae el sol aquí una hora más que que la península Ibérica ical sólo ahora mismo sobre miles y miles de chalecos salvavidas del llamado cementerio de chalecos es un poco la referencia que queda de aquellos de aquellos años no obstante siguen llegando refugiados calcula que cuatrocientos quinientos ayer un abarca en otra isla cercana aquí en en apenas cuatrocientos kilómetros morían dos niños y un hombre en una frágil medio todo esto como tú dices Se abre la esperanza para para niñas como Batua Liz una niña de quince años de Pakistán de uno esos países donde está prohibido jugar al fútbol para la mayoría de llevamos escucharla cómo se presenta

Voz 0277 15:38 Naimi tú

Voz 1620 15:45 lo interesante Carlas escucharles porque ella y sus hermanas salieron del país

Voz 0277 15:51 hace tan aunque hijos mayores

Voz 1620 15:56 precisamente porque son mujeres que salió huyendo de su país porque se quedaron como mujeres y niñas olas murieron sus padres no quiso explicarnos por qué perro al verse solas decidieron las cuatro hermanas salir huyendo de Pakistán para llegar a Europa a tener educación y una vida asegura también nos cuenta por qué está en Lesbos y que está encontrando

Voz 0277 16:18 mira

Voz 1620 16:20 está haciendo muchos amigos se siente más cómoda Carla dice que por lo menos aquí no tiene la tensión que a las calles de su país y que cuando estaba en su país siempre estaba en casa y se sentía como en una prisión de hecho el estar aquí el compartir tiempo de fútbol es compartir charlas con amigos de Afganistán de Somalia lo está disfrutando mucho

Voz 0313 16:37 habla mucho de lo que supone para ella el fútbol más allá del deporte

Voz 0277 16:42 estuve aquí a los siete hoyos

Voz 1620 16:50 a jugar al fútbol en las calles de su barrio intentando que no se lo permitían que era algo sólo para los chicos que claro llegar aquí que le cuenten el proyecto de Fútbol Club Barcelona de la Fundación que les permitan jugar y hacerlo con los niños con total normalidad al principio les chocó pero ahora mismo la hace sentir libre y feliz también habla sobre el futuro en cara al fútbol está pensando hacerse entrenadora mira mucho a los monitores de la fundación del Barça que entrena en una academia que está muy cerca de esos dos campos de memoria donde hay ahora mismo más de cinco mil cien personas y el de kárate P donde hay mil doscientas bueno el fútbol para esta niña de Pakistán para sus amigas de Afganistán que llevan cubierto el cabello que están jugando pues por la tarde por la noche durante cinco días a la semana en este proyecto del Barça supone esa esperanza para más de mil niños sólo del mes de noviembre en la fundación del Barça ha llegado a más de catorce mil niños refugiados en este proyecto que tiene en marcha en muchos países como Líbano en muchos de los países

Voz 0313 17:49 digamos de Leko de la guerra de Siria

Voz 1620 17:51 todo esto lo están viendo tanto los técnicos de la Fundación del Fútbol Club Barcelona

Voz 0313 17:56 como exjugadores diez jugadoras que están bastante impresionados en esta

Voz 1620 18:00 meras horas Carla quién está contigo

Voz 0313 18:03 pues está conmigo Torre todo

Voz 1620 18:05 mundo la conoce su nombre de guerra en el fútbol de Torres jugó de extrema derecha de la primera plantilla femenina el Fútbol Club Barcelona entre mil novecientos noventa y dos años mil tres también ese apellido Torrecilla viene porque ellos jugó

Voz 0313 18:18 en el Barça B te está escuchando en directo ahora mismo quien

Voz 1620 18:20 lado este cementerio de chalecos Esther buenas tardes

Voz 6 18:23 hola buenas tardes como claras oye la primera

Voz 0313 18:26 sí así a bote pronto que ha causado ver el panorama que has visto de de niñas dándole patadas al balón en estas condiciones en este escenario cuales qué es lo primero que Toño a la cabeza

Voz 6 18:35 yo he visto niñas jugando jugando a fútbol cosa que ya me alegra mucho que no me esperaba en ningún momento ha más que nada porque allí en en España nos ha costado mucho a que el futbol femenino tenga visibilidad el venir aquí entrará un campo Iber las jugar con niños que sea tan tan normal la verdad es que tanto a mi compañera mi nos ha emocionado muchísimo pero esto

Voz 0313 18:59 contaba con orgullo esto que contaba tul la la niña pakistaní de que intentó a los siete años jugar a fútbol en su barrio pero no lo dejaban en la calle porque no porque no porque no está prohibido sólo para niños a Tino fino que ocurriera algo parecido pero sí me gustaría que me contaras qué contarnos a los oyentes un poco los inicios fue muy complicado sí hubo muchos obstáculos si había gente que te miraba raro

Voz 6 19:22 la verdad es que todo lo que estás explicando te diría que lo he vivido o mira el donde más donde más cuesta al principio al menos a mí fue la familia a pesar de tener un hermano futbolista a él estaba bien visto que jugar a fútbol yo me tenía que esconder yo recuerdo ir al cole tenerme que poner reportera porque mi madre es donde en donde no me veía desde la ventana aquí bueno realmente mi vivencia es que mis amigos me me me buscaban para jugar y mis amigas me apartaban osea era algo común con una incongruencia no igual no escuchar cosas como Marie macho o a tú no te llamas esté de Sergio sabes cómo como que era cosa de de chicos de hombres a por lo tanto en ningún momento el tema perdón el tema de de que las mujeres jugáramos estaba muy mal visto al cabo de los años yo lo lleve mucho mejor ya te digo por tener un hermano futbolista que en todo momento a me apoyó y creo que me hay me ayudó a seguir adelante Él decía No tú te gusta el fútbol tú sigue y a pesar de todo Leite caso entonces él fichó por el Barça yo fui un día al campo estaba entrenando en el Mini lo recuerdo como si fuera ahora ahí estaba el portero David del campo me dice siempre comí pelota no ah oye y tú por qué no juegas me hace preguntado digo claro yo no puedo no puedo jugar soy niña lo puedo jugar con con niños que lo hacía no paramos pero bueno en principio no se podía ir y me dijo no hay fútbol femenino imaginaros mi mi cara de sorpresa de A hay más niñas que les gusta el fútbol

Voz 0313 21:02 cuántos años hace de sostener

Voz 6 21:04 pues mira yo tenía empecé a jugar con catorce en el Barça pues pues hace hace desde el noventa y es aprox y claro fue como a ver explícame ven ven ven explícame si me dijo mira aquí justo detrás del Mini verás unos campos de tierra dice verás chicas jugando yo fui a buscar a mi madre de Gemma lo siento ya lo tienes excusa hay niños jugando y así fue justo en ese mismo día fui eh nada entrené sí que es verdad que cuando las las chicas que hemos jugado con chicos ah se nos nota porque como siempre nos daban patadas para nos teníamos que Curtis físicamente para para poder aguantar física

Voz 18 21:52 mentalmente está asumimos este sí sí es cierto es cierto yo sueños no les gustaba que las niñas jugaran

Voz 6 21:58 bueno o que fueran mejores bueno también ayuda en los inicios son muchísimo a a jugar

Voz 0313 22:04 fíjate hoy entre fíjate hoy Mediapro acaba de comprar los derechos de la Liga de Fútbol Femenino con lo cual habrá partido esperemos que haya partidos ya de forma regular en normal y kimono que es la gran la última gran plataforma que le falta al fútbol femenino para para dar el pelotazo ya total vamos

Voz 6 22:21 sí bueno claro la diferencia entre yo me acuerdo no hace mucho que que me hicieron una una entrevista no también me decían mira qué te parece que ahora el el fútbol femenino haya viajado el primer equipo del Barça haya viajado en clase turista

Voz 0313 22:35 lo come lo comentamos aquí

Voz 6 22:37 no claro yo le dije al periodista Amira no es por nada yo a ellas las entiendo pues que yo viajaba en autocar ocho horas dice

Voz 0313 22:44 vas en campos de tierra tomaban tierra

Voz 18 22:49 exacto digo bueno claro iba ahí volvió a ocho horas para mí me dicen que tengo que viajar ahora con Messi pues mantener que sería aunque sea en la cola del avión no pasa por debajo del asiento donde hubiera sido

Voz 1781 23:04 histeria cuando hubiese hasta gente ahora jugando a estos chicos refugiados jugando en Líbano me imagino con el con esa metodología que ha desarrollado el Barça la Fundación de integración básicamente no porque aquí no hay deporte de competición sino de integrar chicos con chicas de integrar refugiados con gente que piensas dices esto son las barreras que yo tenía pero además incrementadas por el hecho de que esta gente está donde está y cómo está

Voz 6 23:27 bueno es la inmensidad del fútbol sea el futbol es universal

Voz 0313 23:32 es muy grande señora

Voz 6 23:33 es así de grande estos niños y niñas ven fútbol hemos sido nosotros por ejemplo esta mañana a los campos de refugiados il lo que más nos ha impresionado es que al entrar cánones no nos conocen porque venimos vestidos del basados a ellos ven Barça ven club

Voz 19 23:48 dicen Boa osea

Voz 6 23:51 ya nos abrazaban querían hacerse fotos con nosotros autógrafos o sea es es el Barça es més que un club ya ya lo por algo pero en en estos momentos que que tiene la situación que tienen que realmente miraba el entorno y decían nosotros decíamos como nos podemos como nos podemos quejar no si si ellos no tienen nada prácticamente no no tienen nada han tenido que salir de de sus países de la forma que han salido INEN aquí ven un balón de fútbol se les ve felices en el momento en el que ríen eh que sí sí

Voz 0313 24:29 eso no se paga con dinero Esther Torrecilla oye muchísimas gracias por este ratito en La Ventana de verdad ha sido un placer eh

Voz 6 24:35 vale gracias a vosotros muchos haremos un abrazo

Voz 0313 24:37 cuida te hasta la vuelta adiós la verdad que pocos ejemplos tan claros como el fútbol para bueno para presentar la tesis que defiende nuestro siguiente invitado yo es que los hombres y las mujeres homosexuales es verdad iguales en derechos y todo el mundo debería tenerlo claro pero también somos diferentes no de esa premisa parte un libro titulado El alma de las mujeres que es una novela autodenominada neo epistolar que enfoca el feminismo desde un punto de vista dijo yo creo que muy original está escrito a cuatro manos por Cecilio de Oriol José Lázaro Cecilio permanece en el anonimato común Salinger cualquiera de hecho ni siquiera sabemos si si se llama así sólo San José de Granada y que no quiere que se que trascienda su identidad así que tenemos hoy con nosotros al otro autor José Bono tardes muy buenas tetas bienvenida a La Ventana lo primero con conoces a Cecilio quiere decir lo conoce las tocaor sabes que no

Voz 20 25:31 con un presupuesto que no vamos por supuesto reconozco que pasamos dos años enviándonos correos electrónicos continuamente el uno al otro pero sólo porque sabía quién empezó empezó él envió un manuscrito que se llevaba simplemente la mujer a una editorial con la que yo suelo colabora la editora me lo pasó yo dije uf qué mal rollo un tío otra vez pontificado sobre las mucho eres empecé a leer me quedé asombrado de que hubiera ideas mi opinión tan brillantes si tan originales y tan mal explicadas porque todo era tan concentrado tan enlazado que entonces pues yo le mandé un correo diciendo que que me interesaba muchísimo esa enorme cantidad de ideas que había en sus sesenta páginas que tenía pero que no entendían ir a mitad y que si abría la posibilidad de establecer un diálogo inter intentar que me las aclarara me respondió que naturalmente que no había esa posibilidad que lanzaba todo clarísimo es que siguieron atendidas porque era un típico ejemplo de inteligencia masculina y que no me molestara en entenderlo a menos que volvieran hacer como mujer con lo cual bueno no me di por vencido insistí poco a poco pues fue amasando la fiera y fuimos estableciendo un larguísimo diálogo del que salió las otras doscientas páginas que tiene este libro puesto que aquellas cincuenta dieron lugar a los primeros cinco capítulos escritas y el resto son es el diálogo que se fue estableciendo puesto que él se presentaba asimismo anónimamente y no sabemos si es real ficción pues yo me inventé dos personajes de ficción sin asomo de hoy el negro para que dialogar con él

Voz 0313 27:09 y el amor y el deseo aparecen de forma recurrente en el libro en este en este enfoque inicial de somos iguales somos diferentes y ahí bueno es la tesis que queman tenéis un seguimos caminos instintos yo esto me gustaría mucho que lo comentaras

Voz 20 27:25 a ver yo creo que que los puntos esenciales que él plantea porque le ha aportado poco más preguntas pedirle aclaraciones y ordenar rumbo pero eso es de las de las tesis fundamentales que él plantea yo diría que esa es la menos nueva la más conocida es su manera de plantear la literalmente de es la capacidad femenina para llegar al deseo a través del amor contrasta con la dificultad masculina para alcanzar el amor a partir del deseo lo cual no tiene nada que ver con las tesis más rancia sobre el sentimentalismo femenino es que yo cuando escucho

Voz 0313 27:59 digo yo claro es decir

Voz 20 28:02 es su su tesis es que las mujeres por su propia esencia antropológica ya un concepto delicado tienden a establecer como ese con nombre relaciones personales los hombres por su propia naturaleza esa instrumental tienden a establecer con los demás relaciones objetarle y usarlos con instrumentos esto llega incluso aplicarlo a la reunión con el propio cuerpo porque otro de los puntos para mí mucho menos habituales y es cuando él sostiene que el amor eres un ser plenamente instalado en su cuerpo armónicamente relacionada con su propio cuerpo mientras que los hombres vemos nuestro propio cuerpo como un simple instrumento lo utilizamos para disfrutar o para conseguir nuestros fines pero como si no fuéramos nosotros mismos como si fuera un destornillador una llave y una llave inglesa esto es caro luego cuando lo explica con ejemplos son casos se ve mucho más claro pero inicialmente eran tesis que a mí me

Voz 0313 29:04 me sorprendieron pero Cecilio por ejemplo estaría de acuerdo con lo que dice el informe de la CEOE antes citado a Isaías al presidente que ha estado esta mañana en Hoy por hoy te dice que una parte de la explicación de la brecha salarial está en que la mujer asumen menos riesgos y negocia peor Cecilio estaría de acuerdo en esto esto que hoy mismo un informe presentado hace apenas unas horas

Voz 20 29:22 sí bueno yo a sencillo Le tengo mucho miedo decir cree además es muy suyo y cada vez que yo digo pues como usted dice porque trato usted como usted dice yo nunca he dicho eso no se tenía una vez más entonces pero en cualquier caso el responder a correos electrónicos hay un foro en en la página web que tenemos deliberar donde el envía cuestiones y el contesta con con mucho gusto

Voz 0313 29:49 cuando no pues no lo

Voz 20 29:51 se tiene una especial habilidad para escucharlo todo que yo no sé cómo y cuándo no lo escuchas

Voz 0313 29:56 el entrenador a ser tiene emisora eh claro Granada eh

Voz 20 29:59 yo sospecho que esa es la razón una de la razones por las que no quiso

Voz 0313 30:02 pero probablemente sí sino sino

Voz 20 30:05 no se lo pudiera escuchar en Granada igual tenía menos escrúpulos hay mucho

Voz 0313 30:08 esos pasajes interesantes y muchas frases para entrecomillar al hilo de esto que comentábamos no tan novedoso en el origen del amor y el deseo hay una reflexión sobre el adulterio una vez cometido al hombre le interesa el que te hizo te gustó más de lo que te hago yo mientras que a la mujer habitualmente el importa más si la quiere más a la otra tú también es bueno claro sí pero no claro

Voz 20 30:31 lo cierto modo encaja con esa idea de fondo de la mujer tiene una dimensión mucho más personal su relación con el nombre es profundamente personal y le interesa la persona por tanto la vinculación

Voz 0313 30:46 íntegra sexual personal

Voz 20 30:49 intelectual afectiva mientras que el hombre como tiene una relación mucho más instrumental pues lo que no quiere es que el otro evento aglutina buena es es una explicación que yo doy yo pero la verdad es que me me parece que está muy bien formulada esa esa diferencia cuál sería

Voz 0313 31:04 la si es que la calle la la conclusión final si es que es que insiste conoces el ayer o la moraleja o el o el gran descubrimiento de de este libro de la filosofía Cecilio

Voz 20 31:16 a ver yo diría que este libro tiene exactamente el mismo tema de grandes bestsellers del tipo Los hombres son de Marte las mujeres son

Voz 0313 31:26 menos pero está

Voz 20 31:29 lo hizo hay escrito de una forma completamente distinta mucho más fina mucho menos obvia y en ese sentido con una cierta pretensión filosófica a para mí cuando cuando cuando leí la primera versión y me puse con el a intentar aclarar la sí la verdad es que tuve una sensación de por fin lo entiendo por fin entiendo porqué tantas de la abandonaron

Voz 9 31:55 pues es bueno pues eso es muy importante

Voz 0313 31:57 lo entiendo es un concepto vamos claro

Voz 9 32:00 sabes si eso está en nuestros genes eso responde a un peso cultural es decir si todas esas diferencias llegará un día en que se corrijan lleguemos también a la una menos igualdad digamos a la hora de sentir de expresarnos de vivir nuestra vida nuestro cuerpo o no o sencillamente es que lo llevamos hay

Voz 20 32:17 claro yo yo eso pensaba yo antes de de de encontrarme con Cecilio El rechazo ahí se burla de la diferencia entre lo biológico y lo cultural por eso dice que no hay diferencias en el plano psicológico las diferencias están en el plano antropológico después de darle muchas vueltas yo he acabado por llegar a la conclusión de lo que se refiere es a que en un ser humano desde el origen lo biológico y lo cultural se mezcla de tal manera que no hay ninguna posibilidad de distinguirlo en la realidad de de lo que ocurre en la realidad de un ser humano la distinción es puramente teórico pero es como si en una molécula todavía puede separar los átomos pero si cada átomo se desintegrarse fusiona con todos los demás en un café con leche ya es distinguir el café de la leche entonces lo humano está tan profundamente integrado que lo biológico que es importante lo cultural que es importante lo psicológico lo biográfico que es importante es son imposibles de separar lo de distinguir es la práctica hay entre los teóricos de la conducta humana todo el mundo en teoría dice por supuesto que influye lo biológico lo psicológico lo social y cultural pero sin embargo en cuanto se plantean casos concretos todos tienen es decir bueno sí pero lo importante es los genes la influencia que llevamos del nuestro palio Céfalo contrario lo que importa es la cultura y la educación la biología no cuenta para nada eso a mi me parece que es muy peligroso porque siempre es una visión parcial de un fenómeno complejo

Voz 0313 33:50 José Lázaro coautor del alma de las mujeres lo voy a pedir que se quede en esta a primera hora de la Ventana lo que lo que resta porque yo creo que no está todo dicho y me va a interesar que lo completaremos

Voz 19 34:05 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana eh

Voz 9 34:19 cada vida tiene al menos

Voz 19 34:20 es una historia escrita

Voz 21 34:23 en otros las leen para unos y otros los muchos libros el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid en la madrugada del viernes hasta Vado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 22 34:39 ese es el yo ahí en el interior de todos estos aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 4 34:46 dos muchos libros Cadena SER David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor

Voz 23 35:08 nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 0313 35:12 aquí me dirijo de texto micrófonos

Voz 24 35:15 Las Noches de Ortega tiene el colegio los que ser un hombre de Belgrado vale teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 4 35:23 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena ser los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en una días apenada

Voz 0313 35:35 yo creo que a mí no me que bien el traje parejo de Kun ventrílocuo

Voz 25 35:39 ya de verdad muchas veces estado tentado de ponerte la mano

Voz 4 35:45 días apenada con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar más gente pero no puede ser que

Voz 25 35:52 pero es mi familia aquella Amira tenía perdona

Voz 9 35:57 de todo que hay sitios sí sí

Voz 4 36:04 entretenimiento superación

Voz 21 36:07 Gloria hay muchas razones para correr una maratón en España tenemos más

Voz 4 36:14 de quince mil niños que defienden residencias y nadie lo sabe

Voz 26 36:18 darles visibilidad nos parece la mejor de todas las razones este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias la Media Maratón Universitaria de Madrid carrera de todos en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 21 36:33 siguen los también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 19 36:40 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 22 36:44 Argelia que era José Antonio Pened Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 27 36:54 el mundo no se explica solo

Voz 19 36:57 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 3 37:10 lo de dejarte la cartera

Voz 23 37:12 apagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche de paso de vez en cuando pero un BP lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros

Voz 28 37:21 siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 19 37:32 mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma

Voz 29 37:36 desde que entraron a robar en casa de Laura serán puesto a todos los vecinos deberíamos

Voz 1071 37:39 es hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos

Voz 1781 37:42 los únicos sin alarma

Voz 30 37:44 esta Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo verde llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 37:56 que en silencio así

Voz 19 38:00 eran muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección es tan necesaria

Voz 32 38:05 se descubre las vidas de Rosa Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo diez primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 33 38:20 este no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además esta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés acto reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 1092 38:49 dicen que a la gente mayor sólo se dedica admirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 34 39:11 vive la primavera Vision Lab ahora todas las gafas graduadas tienen el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par parte cristales gratis para tío para esta primavera celebra mira y regala con

Voz 19 39:24 Celta condiciones

Voz 4 39:27 la Ventana Día Internacional de la Mujer

Voz 6 39:34 tormenta de K

Voz 35 39:36 ah sí

Voz 36 39:40 qué haría sí sí

Voz 37 39:50 en

Voz 36 39:53 o sea eh no

Voz 38 40:23 sí

Voz 37 40:30 le eh eh

Voz 0313 41:00 veinte minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana saben que los viernes más o menos hasta ahora abrimos siempre una ventana al sur La Ventana Sur y hoy no va a ser una excepción muchísimo

Voz 27 41:15 la Ventana del Sur una visión realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 40 41:25 a

Voz 0313 41:32 Manu Sánchez buenas tardes amigo Carla un placer estar aquí no sabes cómo te agradezco que nos qué contado la historia de Chiclana de la Asociación de Mujeres asó Kun porque es que bueno o un día como hoy me parece que reivindicar además reivindicarlo todo pero también el el humor hay en fin y la ironía como como como herramientas para enfrentarse a los problemas parece fantástico de verdad cuando cuando tú cuando te enteraste de esta historia porque sí

Voz 1343 42:00 esta historia es preciosa además un placer compartir la porque creo que es de la historia sale un magnífico eslogan eh pero vamos a empezar por el principio y precisamente entorno a un ocho de marzo si se hace hace un par de años yo escribí una columna no para La Ventana Andalucía en la que colabora con Fernando Pérez murió aquella con una Se llamaba al carajo soy feminista vale fue una declaración de intenciones y además bueno pues

Voz 0313 42:28 bueno dos años después sin ya que debieron de decía ayer soy fémina osea que vamos vamos vamos progresando pues vamos vamos avanzando que que no estamos en muy buena dirección porque además

Voz 1343 42:37 hay que ser feminista de nacimiento igual viene hay féminas de féminas FK hacerlo desde el principio bueno pues precisamente Jaso Kun con la Delegación de la Mujer de Chiclana hacen una entrega de premios en torno al ocho de marzo donde bueno pues premian a a mujeres que que que por supuesto lo merecen y tienen un premio dentro de todo eso a hombres que andamos convencidos también de de andar cerquita del feminismo porque creo que sí que tenemos

Voz 0313 43:02 perdona perdona en dos mil once me lo dieron a mi es que me he acordado cuando has contado esta historia hoy

Voz 1343 43:07 pues en el año dos mil once yo estuve en Chiclana hace un montón

Voz 0313 43:10 de tiempo

Voz 1343 43:12 es verdad que lo he visto antes de entrar pero pues me alegro haber rescatado por ahí Haro y creo que de verdad es el papel que tenemos que jugar los hombres en el feminismo es decir oye somos feministas anima vuestra lucha donde no ponemos al que estaría bonito que ahora pretendía éramos coger la pancarta creo que hay que llegar y preguntar qué hacemos donde nos pone multas dan no bueno pues en él se acerca Manuel a Manuela Gómez la presidenta de asó Kun me cuentan una anécdota maravillosa me dice Manu esta pelea la llevamos teniendo de hace mucho tiempo esta batalla larga y llevamos luchando por la mujer desde Azkuna incluso en la clandestinidad durante la dictadura llega la transición ya tienen una sede no una sede donde donde trabajaron hace digamos con con con fachada al pueblo ya oficial hizo pública y amanece al día siguiente esa fachada con una herramienta

Voz 0313 44:04 habíamos comentado se sí voy a voy a abrir comillas

Voz 1343 44:06 no decía aquella pinchazo maravillosa ya están aquí las putas estas que sólo quieren mandar y follar y yo les digo Manuel hay que existe prevista que yo lo dice no no no no me fui a un bote de pintura y puse abajo posible cabrones que maravilla no digo Manuela que el eslogan perfecto eh yo les digo digo Manuela igual yo no hubiera dado la huerta al eslogan no digo váyase que lo demandaba no sea para tanto no lo otros otros maravilloso seguro pero oye esto es lo que pasa con el machismo el machismo ha entendido ya el mensaje mandáis Fayad estupendo que les da coraje que que no lo quieren aceptar que no quieren ver ya que la pelea la tienen perdida pero que al final es eso está aplicado hoy muy con palabra gruesa pero romper todos los techos de cristal Guitar para la atadura todos eso cliché lo de follar bueno pues esa liberación de hacer cada uno con su cuerpo lo que le da la gana quitan no ya en toda todas esas traba entonces estaba perfecto y me parece que fue el humor el que señor el que contestó a esa barbaridad y al final acabaron los machistas

Voz 0313 45:11 pidiendo que se borrara a aquella

Voz 12 45:13 Manuel Gómez buenas tardes buenas tardes qué tal como ves escuchar ovetense encantada

Voz 0313 45:22 Juan Manuel de la primera reacción cuando vio la pintada sinceramente eh fue de de de de cabreo o de decir semana enterar

Voz 12 45:29 pues mira eh acabamos de llegar a una compañera mira han puesto la fachada Íñigo no cuentan tras grande y entonces fue cuando lo leí Ivo increíble vamos tramos vuelve cree porque da bien y también por otros sitios no habían puesto hasta la punta funcionando vamos siempre se metían con nosotros porque era la única referencia que habían Chiclana ese momento de una asociación feminista

Voz 41 45:57 sí sé que hacer morbo Ramos digo no no

Voz 12 46:00 de borrarlo nada yo tenía claro de primer momento digo no se borra y entonces le puse lo que acaba de contar

Voz 0313 46:13 las mujeres empezaron en en la asociación Manuela

Voz 41 46:16 pues empezaron al principio seríamos un a quince así

Voz 12 46:20 para confeccionar lo que era la Associació

Voz 0313 46:24 ahora ahora cuanta gente hay

Voz 12 46:28 ahora hay menos no porque ahí llamo porque empezamos nosotros la asociación que éramos dos asociaciones solamente que éramos nosotras ocurre ir las amas de casa que te que eran de confundido y usted sí entonces hay treinta y tantas y entonces ahí ya montó un que cada uno estamos llegadas pero no importa la cantidad de gente que no lo que se haga para la gente

Voz 0313 46:52 claro que sí con una una novela que está que está haciendo o que va a hacer hoy en este ocho M

Voz 12 46:58 mira voy Mottola hoy estamos igual estamos todo el mundo a Motril Ayuntamiento notado festejando el día que con nosotros somos mucho que quieran estamos de medio luto por lo de Andalucía pero lo vamos a lo vamos a superar y va más recuperar esa no puede esto de este es demasiado fascismo que entraba ahí hay que eliminarlo de alguna manera a veces diciéndole Si cabrón ese bando uno reparto eh exactamente la democracia en el tú que tienes que podemos cambiar de de de mandones hasta cuando queramos

Voz 9 47:34 muy bien oye Manuela nunca has estado tan rodeada de premiados porque aquí estaban presumiendo Manu muy Francisco solo recordaba a mí me premia estéis en el año dos mil tres también así que estamos aquí todos los premiados vamos

Voz 12 47:48 Annan también

Voz 0313 47:51 sí sí convive también si si si tu compañero

Voz 12 47:53 ya los del total bien

Voz 0313 47:56 aquí estamos todos todas Manuela un beso

Voz 12 47:58 no sólo el TAE una una gran aportación café y al feminismo

Voz 0313 48:05 bueno me encanta pues muchísimas gracias a Manuela si te voy a cambiar historia por historia si a ver ya está no tiene que ver con el con el ocho m a ver tú has perdido el movido alguna vez han perdido todo lo han robado

Voz 1343 48:18 yo he tenido te podría contar varían pero bueno he perdido me han robado varias

Voz 0313 48:24 en el Pizjuán el móvil pues se mueve cielo y tierra para intentar recuperarlo o no pero bueno es esto que es una frase hecha la mayoría de las veces has sido literal para Adrián López Adrián le robaron el móvil uno tumba generación una pasta recién pagado en hace tiempo ya en Navidad en una cena con colegas de alguien se lo llevó en Madrid ocurrió esto está corre por la Gran Vía porque creo que vio el que era tal no sé qué pero no lo pillo partido puso la denuncia le llamaron panorama de reconocimiento esas copas que nunca sirven para casi nada pero un día llega un email comunicándole que su teléfono estaba Marruecos que tú dices que bueno Eloy fijo y que él a Marruecos Adrián López buenas tardes buenas tardes Adriano ex compañero en el Confidencial bueno bases actor también pero a ver si lo primero lo primero de todo tú recuperas del móvil

Voz 12 49:14 no tuve mucha mala suerte y suerte no no es posible pero era como buscar una aguja en un pajar sin saber que estaba la aguja

Voz 0313 49:21 pero como era el pajar que te encontraste

Voz 12 49:24 pues muy muy muy muy grande es que nosotros pronunció el nivel del mar con que tienen en Marruecos con el sueldo medio los dos euros de sueldo navío de todo el mundo tenía teléfonos móviles hay mucha venta ambulante de teléfono

Voz 0313 49:38 pero pero y como te llega a ti el aviso como cómo se enteraron como sabes que tu teléfono

Voz 12 49:42 hay una hay una aplicación que tiene Aizoon que que pudo ahí cuando al fin lo activa esto es lo que a mí me llevo que estaban Marruecos gracias al confidencial pues yo pude hacer estos viajes y no no asesinados habría atrevido a llegar hasta allí

Voz 0313 49:57 bueno a atreverse hubiera valido la pena no sé cuántas le costó el móvil del viaje que pagó el confín oficial pero hombre no sé no

Voz 12 50:05 hombre a ver mucho no es porque Marruecos es un país muy barato sale ya

Voz 0313 50:09 viajes muy baratos también si eso es

Voz 12 50:11 eso sí que es verdad que es una aventura más intentar localizar porque hay muchísimos casos que acabas de Marruecos de hecho hay muy poquito encontraron en el puerto de Tánger un coche español con trescientos teléfonos móviles que iban hacia Marruecos

Voz 1343 50:27 a mi mejor amigo y a pesar de ello también socio me ha pasado con el portátil cuestión de una semana eh

Voz 0313 50:35 vamos Roncal no sé si en Malta también se haga igual se fue detrás del portátil que él no se él no no se ha ido porque desgraciadamente creo que ha servido para poco no

Voz 12 50:45 yo sí sé qué pasa hay que yo soy también le quería ordenadores sede de Apple saques que es que es muy es muy raro todo

Voz 1343 50:55 a mí hace hace un mes lo raro me pasó con el coche voy eh

Voz 0313 50:58 como como como a ver ver coche mi coche bueno hace mella

Voz 1343 51:00 el doce de octubre va subiendo la puesta esto ahora el doce el doce de octubre lo recuerdo porque estábamos en la radio sería bueno pues sí que hicimos cámara de los balones aquí la día sí y al salir me llamar a la Guardia Civil habían conseguía me contacto me dice su coche donde está digo yo lo dejado en mi puerta hoy me he venido con un compañero a la radio dice no su coche estará mismo subiéndose a un ferry en al en Tarifa para hacer Tarifa Marruecos

Voz 12 51:28 sí de hecho de hecho en el artículo hablamos de esto el cincuenta por ciento de los coches que roban Oña acaba une Marruecos

Voz 9 51:35 es decir que apuntó la moto también porque a mí me la robaron hace cuatro meses y me fui a los Mossos d'Esquadra me dijeron que estaba Marruecos bueno

Voz 1343 51:46 pues ya saben que la madre lo encuentran todo porque irán a Marruecos pero yo me acuerdo que el doce de octubre porque digo yo aquí pringado IMI coche al final hoy pero también recupera recuperase le han hecho el puente se ha ido de puente osea que está aplicando yo lo recuperé porque El guardias de la frontera le vio algo raro la placa de la matrícula dio el alto lo paró Illa habían cambia la matricula la mía original estaba en el en el mal pero si no sucede esa casualidad o el buen hacer de o de la Guardia Civil pues lo lo perdí como vaya Mi abuela

Voz 12 52:17 si hubiese alquilado yo para recordarnos Marruecos

Voz 9 52:22 tenían la opción de la moto por lo tanto también

Voz 0313 52:28 muy bien compañero hoy un abrazo muy grande gracias por cortar la venta

Voz 12 52:31 me dijo que que si quería decirle que esto también estamos a acompañar Rebeca Arquillué huela de corresponsales Marruecos aprovecharon el Día de la Mujer para decir que me ayudó muchísimo en este reportaje

Voz 0313 52:42 sí recordárselo ya que muchas gracias

Voz 12 52:44 así como que Marruecos aunque la mujer está

Voz 0313 52:47 a recordarlos muy bien el señor una suerte compañero venga mira Manu otra historia todavía para que veas pero no suena más la puesta de robos que robamos esto que viene ahora estamos ya muertos y enterrados ya había verdad

Voz 40 53:02 quién eh