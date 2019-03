La Ventana (08/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias soy Estíbaliz Garrido Dorronsoro batería de un grupo de rock tengo treinta y nueve años cuando llego a las pruebas de sonido siempre me preguntan qué dónde está el batería hoy es ocho de marzo les dejó con más noticias en la SER

Voz 0313 00:20 diez mujeres han sido asesinadas en España en lo que llevamos de año a causa de la violencia de género el último caso lo contábamos hace apenas una hora es lo que la policía considera un crimen machista en el distrito madrileño de Ciudad Lineal un hombre de ochenta años ha matado a su mujer este mediodía en su vivienda le ha disparado con la escopeta y luego se ha suicidado un nuevo asesinato por tanto en este Día Internacional de la Mujer José Luis Sastre buenas tardes hola Carles buenas tardes de momento y según los sindicatos seis millones de personas han secundado la huelga Rafa Bernardo sí dice UGT que según la información que le llega de sus delegados la participación en la huelga de al menos dos horas por turno

Voz 1762 00:53 había llegado a mediodía esos seis millones de personas que son cien mil más que el año pasado entre otras cosas dice el sindicato por el incremento de la movilización de sectores concretos de las administraciones públicas como el sanitario o el educativo precisamente en este último hay porcentajes que facilita la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras los paros habrían llegado al ochenta por ciento en universidades en secundaria y FP al sesenta y uno por ciento y en Infantil y Primaria A42 perdió

Voz 0313 01:15 la Junta de Andalucía critica el uso partidista de las manifestaciones dicen de hoy es el primer ocho m desde que se produjo el cambio de Gobierno en esa comunidad cuyo portavoces Elías Bendodo

Voz 3 01:24 pero sí quiero criticar la manipulación la manipulación el uso partidista que intentan cada ocho de marzo los partidos de izquierda es una cuestión que no es cuestión de ideología cuestión de todos todos los partidos debemos de luchar porque hay una igualdad real el partido que quiere apropiarse de esta cuestión la está haciendo un flaco favor a las

Voz 0313 01:47 mujeres que cero un tema de toda la portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha evitado hoy las

Voz 4 01:52 las puestas más políticas después del Consejo de Ministros tras las críticas de la oposición saben que el PP había pedido incluso que se suspendan las ruedas de prensa de cada viernes esto decía la puerta

Voz 5 02:01 hemos porque eso es nuestra obligación democrática e comunicar lo que hace el Gobierno por tanto y que ustedes puedan comunicarlo a su vez pero obviamente e como usted comprenderá no me voy a meter intensiones o de fuerzas políticas ni en campañas electorales eso no me corresponde hacer en absoluto desde la mesa de esta rueda de pesa

Voz 4 02:25 hay cuatrocientos mil venezolanos han pedido asilo desde dos mil catorce según acaba de dar a conocer ACNUR más de la mitad de esas solicitudes corresponden al año pasado deportes Toni López buenas tardes José Luis

Voz 6 02:36 muy buenas el Real Madrid sigue buscando entrenador para esta o la próxima

Voz 4 02:38 la temporada te venimos contando la Cadena Ser que Solari estaba sentenciado hablado una de las opciones Mauricio Pochettino contribución española

Voz 7 02:45 mi relación con España siempre está ahí ojalá algún día pueda pueda estar ahí brindar felicidad haciendo buen fútbol fútbol que que gane y que guste

Voz 4 02:55 además hoy empiezo la jornada veintisiete de Liga Santander Abbás nueve con Athletic Club Español cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 0325 03:05 Audiencia Provincial ha dictado ya la sentencia del caso espías tras el veredicto del jurado que absolvía a los seis acusados el fallo los declare inocentes tras diez años de investigación de un caso que afecta a la cúpula de los gobiernos Esperanza Aguirre un fallo al que ha tenido acceso Radio Madrid Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas tardes Enrique tras el veredicto

Voz 0089 03:22 todo el jurado popular sólo quedaba encajar con los razonamientos jurídicos esa decisión en una sentencia ya así ha sido la Audiencia Provincial de Madrid absuelve a los seis acusados del delito de malversación de fondos públicos los magistrados madrileños señalan en su resolución que las pruebas practicadas no ofrece ni la contundencia ni la claridad ni la fiabilidad necesarias por lo que en caso de duda hay que declarar la inocencia el fallo no recoge ninguna apreciación entorno a esa posible deducción de testimonio que pudo plantearse en la vista oral cuando un comisario de la Policía Nacional señaló a su jefe superior y al entonces fiscal de Madrid Manuel Moix ahora en el Supremo como las personas que habían obstaculizado esta investigación en todo caso los abogados de varios de los que eran ya acusados han confirmado que presentarán querellas contra esos cargos públicos

Voz 0325 04:11 las Alfonso hoy en Parla el Partido Popular ha elegido final

Voz 9 04:14 de como cabeza de cartel de cartel al actual

Voz 0325 04:16 alcalde Luis Martínez Hervás una decisión que ha generado mucha tensión en el Partido SER Madrid Sur David Cal

Voz 10 04:21 dijo en dos mil quince por primera vez un partido que no era el socialista accedía a la Alcaldía de Parla Luis Martínez Hervás representante del Partido Popular ha gobernado una situación muy difícil desde el punto de vista financiero y también político finalmente han decidido premiar esa gestión manteniéndolo como cabeza de lista

Voz 11 04:40 estos cuatro años de la próxima legislatura lo que cuanta llegue esa construir esa construir una ciudad nueva iniciales

Voz 0313 04:49 luce el sol tenemos quince grados hasta ahora en el centro de la capital es todo por el momento la formación sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

la Ventana Día Internacional de la Mujer

y como cada viernes unidad de vigilancia lingüística

Voz 30 10:20 pues no que usted habla muy mal son las ocho hijos

Voz 1275 10:29 doce minutos las doce encantaría las siete doce en Cantabria en Canarias

Voz 21 10:33 qué te parece

Voz 31 10:36 además cuenta eh

Voz 1275 10:38 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Cantabria a cinco y treinta y cuatro en Cantabria

Voz 0313 10:44 hace mucho tiempo que Benjamín tenía ganas de toparse con su hijo hace muchas ganas deterioro de muchas ganas que te lo digan

Voz 8 10:51 hay que delante del libro de Pedro Sánchez Manual de redes

Voz 1275 10:53 distancia que esta franqueado a que esta franqueado a su parte derecha con un libro que se titula Una familia decente

Voz 0313 10:59 buenos días los aeropuertos no han podido despegar los

Voz 32 11:02 aeropuertos no han podido despegar ni aterrizar Durán

Voz 1275 11:04 el cuarenta y cinco minutos fueron los agentes de este cuerpo los que encontraron a los dos fallecidos tío y padre del hombre que se suicidó sin vida que se suicidó sin vida

Voz 33 11:13 todo apunta a que presuntamente los asesinó y después se suicidó

Voz 1275 11:17 desde lanzarse al vacío se suicidó antes de lanzar salvo

Voz 33 11:20 podemos cometer errores FIBA los

Voz 34 11:24 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cincuenta

Voz 8 11:31 Canarias días

Voz 35 11:34 tú de humildad de vigilancia mejoran los gazapos de esta unidad sí sí sí

Voz 0827 11:43 hemos repetido la careta de la semana pasada no es porque seamos vagos ni porque queramos hacer sangre con los protagonistas sino porque quién arma esta careta cada semana es Alicia gay Tom que como todas las compañeras de La Ventana hoy hace huelga así que hemos repetido su último trabajo también hay en huelga hoy lógicamente Pepa Bueno hay oyentes que nos piden que les dediquemos casi una careta monográfica porque después de crear la comunidad de Cantabria de decretar el nuevo huso horario en Cantabria idea adelantar o retrasar nuestro calendario el pasado veintisiete de febrero

Voz 1275 12:20 es el miércoles seis veintisiete de septiembre y veintisiete de septiembre y ojo a esto

Voz 0827 12:25 hasta el veintisiete de septiembre se fue bueno pues esta misma semana ha vuelto a tener una distorsión temporal lo escuchó Mario Suárez el lunes repetimos el lunes

Voz 1275 12:34 aquí también con José Antonio Zarzalejos Lola García Antón Losada en esta mañana dirían de EEUU del viernes que Prisa tengo

Voz 0827 12:44 a ese Solbes lunes suelo de la luz es pero tenía prisa de que llegase este día el gran día el ocho de marzo Jordi Martí también tuvo un de ese encaje quizás una visión porque de repente hurgó en el pasado liguero del Real Madrid para sustentar su afirmación animó a los compañeros de tertulia a mirar cualquier década posterior a las actuales esto lo escucharon José Manuel a Sorel y Mario Suárez si el Madrid no gana esta Liga que no parece

Voz 37 13:12 habrá ganado dos de las últimas once cogen de cualquier década que queráis posterior posterior a la actual buscando hay precedente

Voz 0827 13:22 buscar precedentes en cualquier década posterior a la actual bueno pues la verdad es que es un reto muy difícil Jordi salvo para los adivinos por cierto sobre la crisis del Real Madrid por si poco tuvieran parece que ahora se les acumula un nuevo problema y es que Bale el jugador Bale resulta que no habla inglés lo escuchó Juan Carlos Ingelmo

Voz 38 13:42 he dicho con cariño Bale es un marciano es una isla en el Vestuario Bale es un jugador con mucho gol pero con mucho ego que no está cumpliendo los objetivos por los que llegó al Real Madrid hace seis años no habla inglés no habla inglés que juega al golf en sus ratos libres es bueno pues como todo el mundo tiene su derecho

Voz 0827 13:59 bueno es lo de derechos oye a lo mejor es un hombre calladito pero aún suponemos imaginamos que inglés sí que abra

Voz 39 14:07 a

Voz 0827 14:15 esta semana hemos vivido nuevas e intensas sesiones en el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra los líderes independentistas que llevaron el proceso de independencia hasta los límites de la ley se sientan en el banquillo Varios acusados pero parece que algunos tienen ganas de sentar a más el presidente del tribunal por ejemplo parece que quiere llamar a declarar a Javier Sardá tan tranquilo estaba él ida de repente escuchó una cosa extraña en en la Cadena SER bueno y Alfonso Sanz también

Voz 8 14:44 pretendía responder preguntado sobre sobre qué opinión

Voz 0827 14:55 mi cardenal Tardà bueno respiró Javier Sardá con la rectificación del presidente era Tardà no era sarda más salto disparó el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra habló de órdenes recibidas del comisario Juan Carlos I

Voz 0313 15:11 esta explicando que es tres días antes del referéndum advirtieron en un informe de la posibilidad de altercados violentos escuchamos

Voz 8 15:18 Carlos I Carlos I

Voz 0827 15:20 el dinero a Juan Carlos Molinero en verano Juan Carlos I habría que recomendar el ensayo el ensayo aquel famoso no piénsese que elefante junto a confusiones de identidad el juicio también está alimentando esta unidad de vigilancia por errores puros y duros que no remite periódicamente el gran cronista Toni Martínez

Voz 40 15:39 a raíz de esto un abogado de la defensa va la Unidad de Vigilancia está usted completamente seguro que no huyeron cargas policiales que no huyeron cargas policiales

Voz 0827 15:47 no hubiera o no hubo yo creo que no lo hubo

Voz 41 15:52 ahí hace es la clave de todos los sectores de ese día hubo ese día hubo hubo incidentes

Voz 0827 16:00 en al menos treinta puntos de los dos mil trescientos colegios electorales que están previstos hubo incidentes al menos treinta puntos bueno es lo último que faltaba por escuchar que fuera yo la ex Beatle pero tiene toda la razón Toni Martínez el verbo haber tiene dos formas lo hemos explicado muchas veces una personal y otra impersonal que sería el caso y que es invariable en plural una vigilancia especialmente importante en un día como hoy en el que habrá inocua verán miles de decenas o miles o millones de mujeres y hombres manifestándose este ocho m por las calles de toda España así que atentos compañeros con este plural indebido bueno es curioso porque a Toni Martínez además se le ha escapado un segundo error que es un que ismos de libro

Voz 40 16:42 a raíz de esto un abogado de la defensa va a la Unidad de Vigilancia está usted completamente seguro que no hubieron está usted completamente seguro que no huyeron cargas policiales

Voz 0827 16:51 es completamente seguro que no hubieron

Voz 0313 16:54 hoy le falta aldeano que falta el de Estados

Voz 0827 16:57 usted completamente seguro de que no hubo cargas policiales e uno no está seguro algo sino que está seguro de algo en este caso de que no hubo cargas policiales tenemos varios expedientes X esta semana rosa rojo nos envía este momento de radio en el que bueno en un pispás trasladamos dé lugar a una de las siete maravillas del mundo antiguo

Voz 43 17:25 la basura electrónica de hace apenas cuatro años ocupaba yo era el equivalente a ocho pirámide desde Gaza de Gaza en sólo tres años más hemos pasado de ocho a once pirámides diga diga

Voz 0827 17:38 no solamente hay pirámides en Gaza sino que además están creciendo bueno no nos consta que en Gaza ya pirámides ya es basura basura sospechamos junto a nuestra vigilante que se refería nuestro invitado a las pirámides de Giza o de quizá eh eh quién nos iba a decir me señala Ignacio Barrón siempre muy vigilante que esta conversación de la película Bruno acabaría convirtiéndose en realidad algún día

Voz 37 18:01 Navas expuestas

Voz 6 18:04 devolver las pirámides a los israelí Egipto Palestina donde las ha metido

Voz 37 18:12 bueno pues al final la cosa

Voz 0827 18:13 se ha cumplido por la vía del gazapo Otto traslado que no están especialmente preocupados no a los palestinos sino a los palentinos y que también escucho rosa rojo nuestra gente Scully particular resulta que nos han llevado de la provincia Aguilar de Campoo la han trasladado hasta Córdoba

Voz 44 18:30 en la M cuarenta a la zona de Vallecas en sentido norte en Córdoba hay un accidente en la A cuarenta y cinco a su paso por Aguilar de Campoo Aguilar de Campo

Voz 6 18:37 que está cortado uno de los carriles sentido Málaga

Voz 0827 18:40 así que Aguilar de Campoo entre Córdoba Málaga hombre ya se llevaron de Aguilar de Campoo La fábrica de Fontaneda

Voz 2 18:46 eh

Voz 0827 18:55 bueno pues nada se fue la fábrica al menos que nos dejen el pueblo Roberto Aristegi denuncia Nacho Ares por trasladar la capital de Turquía fue en este momento

Voz 6 19:03 Constantinopla lusa ayuda precisamente a recrear la base de esos momentos durante siglos históricos de esta mítica ciudad hoy Estambul

Voz 37 19:13 la capital la capital de Turquía

Voz 0827 19:16 bueno es un error frecuente porque Estambul bajo diferentes nombres Bizancio Constantinopla fue efectivamente capital no solamente de estados sino de grandes imperios pero desde que se constituyó la actual República de Turquía en mil novecientos veintitrés creo recordar la capital del Estado es Ankara no es Estambul no es el único error en el que le han pillado esta semana a Nacho Ares también hizo crecer la población mundial hasta el infinito y más allá lo escuchó Cándida Altagracia hablaba de una campaña contra el hambre en el mundo incendio que ese cincuenta millones de euros y que dices Maella barbaridad pero en realidad con el con el hombre que hay en el mundo con esos ochocientos y pico mil millones ochocientos cinco mil millones las mentes muy poco ochocientos y pico mil millones de personas pasando hambre hombre teniendo en cuenta de que somos poco más de siete mil millones pues es verdad lo que decía Nacho Ares qué dices barbaridad pues dices bajista normalidad vamos como algunas palabras raras esta semana Juan Aranaz nos envía esta presidenta en funciones que parecería una presidenta cabreada ya Ana Pastor la presidenta al Congreso la verdad es que seria pero es una mujer simpática

Voz 45 20:27 los doctores de urgencias en Baleares que denuncian la falta de camas frente al turismo de borrachera los doctores Le habían pedido a la presidenta del Congreso en funciones a la presidenta del Congreso en funciones a Ana Pastor que bajar a recibirlos

Voz 0827 20:41 no bajó porque estaría con el pequeño fruncido de quitarlo de presidenta en funciones porque presidenta en funciones tampoco es E Ana Pastor no está en funciones es verdad que ya al Parlamento está disuelto es verdad que gobierna la Diputación permanente por si pasase algo pero Ana Pastor será presidenta sin funciones hasta el veintiuno de mayo cuando se constituya el nuevo parlamentario no a partir del veintiocho de abril no a partir de veintiocho de abril esa estáis es el Gobierno el Parlamento del Gobierno efectivamente desde que se produzcan las elecciones a las ocho de la tarde cuando se cierren los colegios pues ya estará en funciones y Francisco Sánchez invita la alcaldesa de L'Hospitalet por esta idiosincrasia que soltó aquí hace unos días la venta

Voz 0313 21:22 pero no está mal tampoco diferenciar no haber hospital

Voz 0827 21:24 tú tienes tu personalidad tienen en su

Voz 46 21:27 su idiosincrasia su idiosincrasia

Voz 0827 21:29 la tenemos que mantener y estamos muy orgullosos bueno pues no dudamos de que Hospitalet tenga su personalidad sus rasgos su temperamento su carácter propio y distintivo pero eso no es idiosincrasia como dice la alcaldesa sino indio sin gracia no habrá complicado letras equivocas yo recomendaría dos utilizarla tampoco oye tiene su personalidad pues ya está todo lo hemos entendido eso que dice Isaí hueso que dicte Isaías Santiago Rojo nos manda esta sigla que soltó Javier del Pino A vivir que son dos días no llega saber de dónde sale hablaban de esos fotógrafos que oye paras sobrevivir pues a veces tienen que hacer de todo tú tienes

Voz 4 22:08 fotos que han sido portada incluso la edición internacional de The New York Times creo que alguna vez definido que recurrir a lo que los fotógrafos Chema is la BBC del fotógrafo bodas banquetes bautizos bodas banquetes bautizos vamos

Voz 0827 22:20 líder jefe si es bodas banquetes y bautizos no no sale sería la bebé eso es la BBC que es efectivamente como se llama a este tipo de trabajos sería bodas bautizos comuniones así es así que no se entiende

Voz 8 22:48 grabas tu Francino no parte plurales

Voz 0827 22:51 este sobre el plural de la letra

Voz 0313 22:54 W se dedica a este tipo de de Periodismo la revista Sellam así cinco W cinco W crónicas de larga distancia

Voz 0827 23:03 cinco W Ésta fue la primera versión después en la despedida con el director usas que otra fórmula

Voz 0313 23:09 muy bien Agus Morales director de la revista cinco W de la revista cinco W

Voz 0827 23:13 Abrera cinco W es verdad hay que explicar a los oyentes a quienes no hayan visto esta revista que gráficamente es eso es cinco y una W cinco y una W pero nos preguntamos si eso leído dicho es cinco uves dobles o cinco W y la respuesta es no es ninguna de las dos es cinco uves dobles uves dobles dobles subes también sería una vez más pero explorarse plural pero no siempre las dos palabras porque son dos palabras siempre que cinco uves dobles ya hay otro plural todavía más extraño escuchado en este caso por Carmen Espinosa

Voz 4 23:49 a asumir el rol que que es el a otra persona ya al asumir ese rol el mismo desaparece eso que dice que la gente que no les gusta disfrazarse es tan bien como son están bien consigo mismo no están bien consigo mismo no

Voz 0827 24:00 si usted está dividida e la gente que no le gusta disfrazarse está bien consigo mismos pregunta Jacinto Antón bueno la verdad es que hay dos errores uno de concordancia porque si hablamos de la gente que es singular femenino es pregunta haríamos si la gente está bien consigo misma y no habría ningún problema si hablamos de ellos en este caso el plural marcaría mismos eh porque consigo es un pronombre invariable en singular in plural así que los que nunca les gusta disfrazarse estarán bien consigo mismos o con ellos mismos si es que no nos queremos complicar pero lo correcto sería decir consigo mismos porque a veces nos leamos innecesariamente buena hasta personas tan cultas como Borrell que teniendo la palabra falaz se inventa falacia oso y sus derivados esto les escucharon Antonio Aguilar Pedro Olalla en el objetivo

Voz 47 24:50 de La Sexta porque el independentismo ha puesto sobre la mesa muchos arbustos algunos de ellos completamente Palacios Palacios mire lo de lo de todo fue una anécdota el problema es que se presentó Fallaci obviamente Palacios aumente diciendo que el Gobierno español había aceptado un mediador en las negociaciones entre el Gobierno

Voz 0827 25:10 a ver si empiezas en el error pues al final claro a ver si hablas de argumentos Palacio esos al final terminas diciendo que se presentan Palacios a mente pero lo correcto los Lillo es argumentos falaces Alazne se presentan falaz mente eso lo correcto no creo que esto venga del catalán y del portugués sí porque lo peor pero no lo del que tan buena porque de raíces portuguesas correr pero bueno para los que no hablamos portugués esto sería lo correcto bueno Borrell se equivoca hasta Juan José Millás Celia también con los verbos

Voz 21 25:41 pese a esto esto es decimos nosotros fuimos hace esto es decimos que esto

Voz 0827 25:47 como sino dices ir a cazar leones

Voz 21 25:49 de ir a cazar leones vimos que en el sitio aquella novia

Voz 0827 25:54 dijiste es un mecanismo hizo que se soltó Juan José Millás pues nos dijiste ir a cazar lotería ITA cazar y además después utiliza el haced como infinitivo también es decir en catorce segundos cultivada no se puede hacer uno más líos

Voz 35 26:12 no Sharma

Voz 0827 26:15 vamos con algunas frases hechas ideas hechas esta semana que se nos cuelan en la Unidad de Vigilancia María Luz Laviña Alfonso Vicente y Leonardo acosando nos envían esta derivación que esperan que no caiga en papel mojado se están oponiendo a debatir

Voz 6 26:30 cambios normativos como el que afecta a las víctimas de la talidomida o a los medicamentos porque dicen esos cambios son agua mojada en agua mojada con un Gobierno prácticamente en funciones

Voz 0827 26:40 bueno es lo que tiene el agua que normalmente suele estar mojada pero esos cambios no son agua mojada que sería una especie de redundancias sino que serían algo caerían en papel mojado también cree que es una redundancia Ramón ALCA esto que vamos a escuchar ahora

Voz 21 26:56 porque no

Voz 0827 26:58 mira aquí me he equivocado aquí me equivocado he repetido el corte de Juan bueno pues nada no lo dejamos para la próxima la próxima semana la próxima semana bueno y como las desgracias nunca vienen solas pues tenemos también este

Voz 9 27:11 por es un decálogo de diez puntos decálogo de diez puntos que ha presentado quién será número dos del partido por Madrid número dos del partido por Madrid en las Arrimadas

Voz 0827 27:19 bueno hablamos de un decálogo de diez puntos ese decálogo de diez puntos sí que sería una redundancia si realmente son diez puntos aunque es verdad que decálogo también inaugurase utilice esta unión eso es extendió para eh cualquier relación digamos de principios que alguien establece pero en todo caso es ahí cuando tendrían que estar claro teníamos que decir un decálogo de quince puntos y aunque suene raro sí que sería correcto pero si el decálogo es de diez pues sobraría lo de los diez puntos además Arrimadas acabará salvo catástrofe en Madrid ocupando un escaño en el Congreso pero a las selecciones se presenta como número uno por Barcelona Hinault como número dos por Madrid así que tendríamos dos errores en uno en este caso solamente en siete segundos Pero volvamos a las frases de fechas Javier Blanco invita al jugador del Betis a Joaquín Javier nos dice que él sabe lo que significa ir a remolque pero no sabe muy bien qué quiere decir Joaquín con lo de ir a contra remolque

Voz 0969 28:18 de dicho estamos jodido siempre detener una o dos ocasiones y que te metan la DO normalmente no pasa pero claro con un resultado ya la primera parte con cero dos pues siempre es muy difícil y al control remolque FIA con remolque un equipo que sabe competir

Voz 0827 28:31 bueno lo normal sería ir a remolque porque a lo mejor si fueras a contra remolque iría muy bien escrito estupenda mente bien no la frase hecha es cuando base hay un poco a trancas y barrancas pues va contra remolque sobre frases hechas hay un vigilante Javier Nieto que me pregunta por una que usé yo hace un par de semana será el veintiocho de abril la campaña será quince días antes pero ya estamos metidos de hoz y De Coz en la precampaña es una cita electoral y además viene cargada como siempre pues de palabras que manejamos con absoluta naturalidad en ese bosque ha decidido meterse esta semana hablaba de meterse de hoz y coz en algo nuestro vigilantes y que sabe que meterse de hoz y coz en algo es entrar en algún asunto sin ninguna consideración sin reparos sin miramientos os sin precauciones pero claro no entiende la metáfora no entiende de dónde viene no lo de hoz y coz la verdad es que es curiosa nos tendríamos que ir hasta la etimología de las palabras hoz y coz porque Cos proviene del latín Cal CIS qué significa talón de ahí vienen y calzado por ejemplo yo viene de fauces que significa garganta así que meterse en algo de hoz y coz es meterse en algo de lleno es decir de los pies a la cabeza te veo o ganas Roberto no sólo la observación que al final las hecho cometido el mismo error que había cometido Joaquín cuando has estado contando lo remolque porque has dicho que lo correcto era a contra remolque a vale bueno pues entonces me lo guardo para la próxima semana que esta ya la vamos a ir Ferrando

Voz 35 30:10 este

Voz 0827 30:13 ha sido en el minuto veintinueve tomó buena nota Roberto esto será para la próxima unidad bueno hoy sí que estamos metidos de hoz y coz en el ocho de marzo así que Ignacio Barrón tanto que se habla sobre feminismo ha decidido en esta palabras estos días hemos visto a la baronesa

Voz 22 30:30 dicen o Isabel Rábago decir que ellas no son feministas signos femeninas una nueva forma de decir el clásico ni machismo ni feminismo igual nada dos mil diecinueve la gente sigue sin enterarse

Voz 8 30:42 no

Voz 35 30:42 sino

Voz 22 30:46 el feminismo no es lo contrario el machismo según la RAE es cito textualmente el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es también el movimiento que lucha por su realización efectiva en cambio el machismo y la forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón vamos que nada que

Voz 35 31:02 a ver tan sólo por ser mujer

Voz 22 31:09 en cuanto una mujer reivindica sus derechos de manera contundente se llama Fermín hace que no digo que no exista una mujer que odia a los judíos y tenga ganas de invadir Polonia porque en este mundo hay de todo y seguro que si buscas la encuentras pero este palabro no es sino otra manera de insultar a las mujeres por mero tontería querer equipararse al hombre esto no es nada nuevo la mujer siempre se ha visto relegada a una posición inferior al hombre no hay más que mirar al idioma si una mujer tiene actitudes de hombres Le llaman Marie macho en cambio a la inversa pues no existe una palabra porque cómo va a tener un nombre el lado femenino lo tienes una amenaza aún mariquita hasta un objetivo como público cambia según el género si es mujer es una puta pero si es hombre es que tiene un flojo en la sociedad

Voz 49 31:54 miedo la salir

Voz 0313 32:00 quizás habría sido mejor que fuese

Voz 22 32:02 la voz de una mujer la que hablase sobre feminismo pero hoy es el ocho M M mis compañeras han ido a la huelga para reclamar algo tan lógico como la igualdad así que esta vez ha sido un hombre

Voz 6 32:10 que pone voz a este mensaje rompen los esquemas quebrar el sistema coger un ex

Voz 41 32:16 Cuesta pues hay que estudiar mucho para saber si una

Voz 0827 32:20 es feminista o no con ir el diccionario suficiente esta mañana el presidente de la ACB lo ha podido saber junto al feminismo liberal ha dicho bueno soy feminista porque así lo dice la RAE recordamos nuestra dirección de correo Up D V arroba Cadena Ser punto com muchas gracias y ya saben sin algo equivocado que casi seguro que sí

Voz 50 32:39 lo siento mucho juicio cowboy no volverá

Voz 0827 32:42 seguro que si no está confirmado que el próximo ser más unidad de vigilancia lingüística en Villena en Villena que bien ahí estaremos ahí estaremos feliz fin de semana igual me adiós

Voz 51 32:53 sí

son las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde las cuatro treinta y cinco en Canarias

Voz 0089 35:22 treinta y cinco en Canarias a Almagro

Voz 53 35:25 era del hotel Ylenia en Málaga en mi carrera profesional ha desempeñado íntegramente en el ámbito en el sector turístico y que no pienso realmente que haya sufrido discriminación alguna a lo largo de estos años por el hecho de ser mujer creo que llegar hasta donde he llegado lo he hecho eso eh a través de la cultura del esfuerzo con mucho compromiso y mucha dedicación así que con todo esto animó mucho a las jóvenes a seguir sus sueños

Voz 2 35:56 sí

Voz 0313 37:11 los Yébenes hasta ahora solemos pasar miedo en La Ventana hoy no o no al menos de forma literal lo entrando en esas zonas oscuras inquietantes incluso a veces macabras a las que uno suele llevar Mona León Siminiani con su Negra y Criminal con su quién dijo miedo hoy hemos escogido una ficción sonora que se centra en la vida de una mujer una mujer con vida bastante convulsa contestataria rebelde la vida de Margaret se le conocida como Mata Hari bailarina artista traidora para algunos fue captada por los servicios de espionaje del Ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial fue elegida escogieron por su capacidad abro comillas en las artes de la seducción también por su manejo de los idiomas no lo hizo falta mucho más Éstas serán sus armas y estos serán sus principios

Voz 37 38:05 es que no lo entienden

Voz 56 38:07 pero para una mujer en este siglo sólo hay una cosa vital poder tomar sus propias decisiones una mujer debe reclamar su libertad para poder equivocarse tanto como un hombre como ellos poder levantar la cabeza después de cada error si pudiera volver a hablar con mi hija y darle un solo consejo sólo le daría ese se libre Luis se solo

Voz 6 38:34 quién eres les pese a quién le pese y sin embargo con la tutela de su padre será un milagro que llegue a convertirse jamás en algo remotamente parecido a una persona Intel

Voz 0887 38:46 cuando habla del padre de su hija se refiere al capitán Rudolf Macron

Voz 21 38:49 supongo a ese bastardo protestó señoría la acusada trata de poner en tela de juicio la moral de un honorable miembros de la sociedad honorable y alcohólico un maltratador muy distinguidos su capitán señor fiscal señoría señorita por favor este tribunal de Rueda que se abstenga de hacer comentarios limite pese a los datos

Voz 6 39:09 hemos este tribunal interesaran mucho los datos

Voz 21 39:12 haría El Ministerio Fiscal no voy a dónde quiere llegar mi colega de la defensa con esto

Voz 57 39:15 línea de interrogatorio señoría se está juzgando una

Voz 0887 39:18 persona por razones muy graves la historia de mi cliente demostrará que no todo es lo que parece le dejaré proseguir abogado pero no se entretenga gracias señoría señoritas él es cierto que conoció al capitán McClain su ex esposo a través de un anuncio en el periódico

Voz 6 39:35 yo era muy joven y los uniformes lo confieso siempre han supuesto una debilidad para mí lo único bueno que me trajo ese hombre fue llevarme a la isla de Java con él cuando mi hijo murió el hombre que era débil se dio a la bebida yo me refugio en la cultura japonesa allí aprendí a hacer la bailarina más exótica y cotizada de París de algo tendría que vivir no cree

Voz 0887 39:58 a su vuelta a Europa en mil novecientos dos se separaron legalmente consiguiendo el divorcio en mil novecientos seis

Voz 6 40:03 así es este las ingenió para quitarme la custodia de mi hija

Voz 8 40:08 nunca le perdonaría por eso

Voz 0887 40:10 ha tenido usted una vida dura lo que podía

Voz 8 40:13 todo para sobrevivir no tengo más preguntas señoría su turno señor fiscal proceda por favor gracias señoría

Voz 6 40:21 añadamos tranquilo y contenida

Voz 21 40:24 señora Margaret caretas Jaume Mata Hari o además de mi libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí señorita Mata Hari donde estaba la noche en que Alemania nos declaró la guerra a los franceses el tres de agosto de mil novecientos catorce estaba en Berlín y quién era su acompañante esa noche un admirador de mis espectáculos le importaría decir a este Tribunal el nombre de ese admirador los hombres con los que me relaciono suelen tener esposa e hijos no seré yo quien les destrocé la vida revelando sus identidades lo haré yo entonces aquella noche estaba usted cenando con el jefe de la Policía de Verlaine y me juego la mano derecha que brindaron para celebrar pues le deseo que se maneje bien con la izquierda para cuando su mujer le de hacer es tranquila tranquilo ERE su lenguaje acusada hay algo que no entiendo señorita Mata Hari porque una bailarina de su talla y fama se convirtió de la noche a la mañana en una espía al servicio de Alemania o lo que es lo mismo en una enemiga de Francia en el primo

Voz 8 41:28 el gran conflicto en Europa a escala mundial se está dando por sentado que mi cliente es culpable de las acusaciones cuando aún no han sido demostradas reformular en mi pregunta por qué fue a casa del Embajador alemán en Amsterdam el señor que en Kramer cuando ya había estallado la guerra yo a casa

Voz 1275 41:45 señor fiscal me temo que no entiende usted a los hombres

Voz 6 41:49 yo no voy a sus casas son ellos los que vienen a mí

Voz 59 41:58 no

Voz 56 42:02 el imperio alemán en persona llamando a la puerta de humilde morada señor Krahe es un placer verle pase puedo ofrecerle algo o conformarse con una copa de brandy con hielo verdad buena memoria es increíble que pueda recordarlo teniendo en cuenta lo que debimos aquella noche señor Kramer me acuerdo de ti

Voz 6 42:25 todo lo que hicimos aquella noche en Berlín surge por la cara que pone el también espero que sepa perdonar me por este desorden de maletas y baúles

Voz 56 42:33 seguro que ya está enterado de que dejó Amsterdan algo a París cierto permítame la curiosidad porque deja su Holanda natal que es neutral en este conflicto para regresar a un país en guerra en bajado

Voz 6 42:46 qué preferiría que me trasladar a Berlín pero es París la ciudad que me vio nacer y triunfar como artista y quiero relanzar mi carrera o más bien necesitas resucitar la estas a la ruina Mataharis soy un artista internacional no puedo quedarme aquí de brazos cruzados a esperará a que los franceses y ustedes los alemanes resuelvan sus diferencias

Voz 56 43:06 entiendo dígame Mata Hari ha pensado en aprovechar su estancia en París para no se diversificar sus habilidades en otros campos complementarios al mundo del espectáculo campos complementarias qué quiere decir eso usted ha demostrado sobradas aptitudes para relacionarse con los personajes de la política y la diplomacia es una mujer con idiomas con acceso a espacios reservados Isabel apretar la tecla adecuada para que los hombres le cuenten sus secretos señor Kramer qué quiere de mí seré franco le estoy pidiendo que

Voz 21 43:42 lleve a cabo tareas de espionaje para el imperio

Voz 56 43:45 venga esquí por sus servicios pueda ofrecerle hasta veinte mil francos Bahía eso es mucho dinero

Voz 16 43:54 no es mucho

Voz 56 43:55 al menos si se compara con mi caché si vuestros servicios son útiles a Berlín la suma aumentará considerablemente solo depende de usted qué tendría que hacer nada seguir con su vida rehaga su carrera artística y amplíe su agenda de generales y ministros nos interesa que consiga cualquier información confidencial que nos pueda ser útil llave le daré en parte días para que se lo piense

Voz 60 44:21 desde ese momento

Voz 21 44:22 todo comenzó a actuar como una espía con el código en clave h veintiuno señoritas cuál fue la primera misión de espionaje que el embajador le encargó para ejecutar en suelo francés ya se lo he dicho ninguna el embajador

Voz 6 44:36 ya que si me enteraba de algo se lo contasen

Voz 21 44:39 nunca les reveló llena que conste en acta continúe y dígame si Alemania no le encargó ninguna misión por qué un mes después ya en París solicitó una entrevista precisamente con el jefe del contraespionaje francés

Voz 6 44:52 eso no tiene nada que ver con los alemanes pedí esa reunión tras enterarme de que habían herido a Vadim en el frente

Voz 21 45:00 badén más verdad pueda explicarle a este Tribunal quién es el único saldado que encontrarán en el registro del Grand Palais de París desde que comenzó la Gran Guerra

Voz 56 45:09 eh

Voz 8 45:10 alto rubio de ojos azules hasta los hombres en el bar del hotel se dieron la vuelta para mirarle la noche en que aparece buenas noches Mata le importa quiénes bien la garra no tiene que son Gaza

Voz 61 45:30 disculpe mías a día la he visto entrar en la sala y nueve Potito resistir

Voz 8 45:35 es usted Mata Hari Berta la famosa bailarina soy un gran admirador suyo gracias son dado disculpe soy un estúpido enorme presenta mi nombre es batín más lo soy oficial del Ejército ruso aliado de Francia luchó contra los alemanes en el sector occitano pero esto está muy lejos de aquí no ser desertó por su puesto que estoy de permiso una semana penas luego tengo que regresa al al frente donde se aloja en la habitación trescientos aquí en el Gran Hotel no sabía que los sueldos la ejército habían mejorado tanto creo que les dado pena al tesorero del batallón y me han dado todas las patas atrasa cinco mil francos estas mucho dinero para alguien tan joven cuántos Agustín veintitrés casi le dobla la edad

Voz 61 46:27 me he hecho la promesa de regresar a las trincheras sin una sola moneda lo me gustaría que otros de mitinero en caso Ashotel

Voz 8 46:35 no dejaremos que cuánto tiempo tiene de permiso siete pero no puede evitar recibir tranquilo si te haces esos minutos los Prost madre mía qué peligro te veo venir Mata Hari ocurra enamorarse

Voz 56 46:59 pero supongo que no lo pude evitar Vadim me invitó alcohol a bailar y a subir con él a la trescientos cuatro nunca se que mejoraría tanto de un hombre pero nadie le dice al amor cuando llamar a tu puerta sin embargo todo tiene un final Ahmadi se le acabó el permiso

Voz 62 47:21 que fue ya me quedé en Paris volví a ser la mismo

Voz 21 47:33 es una historia muy bonita Madame pero no a parte del tema que ocupa este tribunal cuando el para que se puso en contacto con usted señor Kramer

Voz 6 47:42 quiere usted es simplificar no señor fiscal pero la vida no es sencilla

Voz 21 47:46 eso no es cierto que el señor Kramer le escribió por las fechas de las que usted habla presento el tribunal la prueba número tres señoría la carta en cuestión hallada entre los objetos personales de las señoritas en esta carta el señor Kramer la escribe preguntándole banalidad al menos aparentemente no es así la tierra la verdadera información está oculta alojó a primera vista porque está escrita con tinta invisible un método muy practicado por los servicios secretos alemanes al someterla al efecto del vapor de agua en la escritura secreta sale a la luz

Voz 37 48:18 podría leerle la auténtica Carta el tribunal

Voz 6 48:24 a la gente H XXI infiltrarse en los estamentos militares del Ejército galo y obtenga información sobre próximos movimientos bélicos en la frontera con Berdún

Voz 16 48:35 recuerdo a esta carta vagamente

Voz 21 48:39 básicamente sin embargo dos días después usted se entrevistó con el capitán Jobs

Voz 6 48:44 aquel mismo día recibí otra carta para mí mucho más importantes era de Vadim en ella me decía que había sido herido en el frente cerca de Beatle tenía lesiones graves de pulmón por gases asfixiantes yp pérdida de visión

Voz 21 48:58 en en el ojo izquierdo tenía que ir a verla pero Beatle era zona militar

Voz 6 49:01 por eso necesitaba un permiso especial

Voz 21 49:04 sólo la du podía proporcionar John Le conocí pretende hacernos creer que sólo fue a ver a la dub para pedirle ese permiso que no intentó matar dos pájaros de un tiro son sacándole la información que les pedía Kramer

Voz 0887 49:16 protestas señoría denegada puede pensar

Voz 6 49:18 lo que quiera aunque es cierto que si lo pensaste que sólo fuera de México buenos días vengo a ver a Messi en la tu

Voz 25 49:30 los ciento señora Messi el adusto lo recibe con visitas

Voz 6 49:32 dígale la que Mataharis quiere verle si no lo hace inmediatamente y le aseguro que se repetirá pero desde una trinchera está bien

Voz 37 49:46 pasé esta esperando gracias Mata Hari cuánto tiempo capitaneado gracias por recibir me siempre es un placer darle pero por favor sientes se puedo hacer por usted capitán

Voz 6 50:02 lo que te muestra necesitada no puedo necesito ir a Fidel pero que te acabo de decir

Voz 37 50:07 sí pero zona de guerra porque querría ir allí hay un soldado de la infantería rusa ha sido herido en el frente y desearía ir a verle vaya así que un hombre ha alcanzado por fin el corazón de la insondable Mata veis estas en desventaja algo de yo sólo quiero proporcionarle cuidados considero mi deber ayudar a nuestros soldados cuando lo necesitan

Voz 3 50:32 les confieso que estoy impresionado Madame como cualquier francés me tomo el amor muy en serio

Voz 56 50:38 ese permiso gracias lado nunca le he pedido nada pero en este caso

Voz 3 50:42 me parecería un desperdicio no hacer un mejor uso de su talento de este amor que demuestra por nuestra causa usted quiere consolar a un soldado amigo yo le propongo ayudar activamente a todos nuestros chicos

Voz 6 50:56 estaría feliz de ayudar pero non no veo cómo puedo serle útil Messi

Voz 3 51:01 que el contrario alguien como usted Madame sería una excelente ayuda en esta contienda usted Mata Hari con sus contactos con su facilidad para hacer amigos usted podría suministrar nos mucha información me está intentando reclutar como espía espía agente de inteligencia

Voz 6 51:21 no no no puedes aceptar recuerdo que ya espías para los es por un millón de francos además del permiso para ir a Fidel pero te has vuelto loca se enteró cualquiera de los dos bandos te matarán por el permiso

Voz 3 51:30 no se preocupe ella le he dicho que lo tendrá pero un millón es mucho dinero aunque insisto Phil información fuera relevante por ejemplo si consiguió

Voz 37 51:41 la entrar en el cuartel general alemán puedo hacerlo tengo muy buenos contactos entre las alemanes admiro su osadía si fuera hombre sería un gran soldado valgo más como mujer se lo aseguro necesitará el permiso para ir a cuanto antes está bien está bien vaya beatle

Voz 3 51:59 cuide de ese soldado y regrese les diré entonces cómo puede convertirse en los ojos de Francia para ganar en buenos días meses lado buenos días Madrid

Voz 6 52:12 no tiene gracia Mata Hari como sigas jugando que Marte algún día lo conseguirá así que fue usted Beatle siendo espía alemana y espía francés eso no es tradición es doble traición protestó

Voz 0887 52:24 fiscal no demuestra nada se limita a hacer acusaciones sin presentar pruebas

Voz 21 52:29 las pruebas abogado pero no sé si a Madame Mata Hari Madame pretende que creamos que siendo espía para dos potencias enemigas fue usted capitel sólo para dar consuelo a un enfermo no sé que insinúa insinuó que usted fue habitual con una sola misión revelar al enemigo la estrategia de su defensa