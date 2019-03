La Ventana (08/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias mi hambre

Voz 1479 00:03 es Rebeca tengo cincuenta y dos años ocupó el puesto de jefe Servicio de Oncología Médica en el Complejo Hospitalario de Navarra hace veinte años la doctora Kutz mujer era la directora médica del Hospital de Navarra IGME contrato estando embarazada nunca he tenido ningún problema por este aspecto en el hospital y las más jóvenes de saber enfrentarse y cortar de raíz cualquier situación que les suponga menosprecio por cuestión de género hoy es ocho de marzo les dejo con más noticias de la SER

Voz 0313 00:39 puesto a esta hora es el timón ya los preparativos de las grandes manifestaciones convocadas en la tarde de este ocho de marzo el Madrid en Barcelona serán a las siete a las seis y media pero ahora arranca ya la de Valencia y allí está Nacho Monreal

Voz 2 00:51 mucha gente Nacho buenas tardes pues las calles de Valencia empiezan a cientos de mujeres esperando aquí en apenas unos minutos de comienza esta gran manifestación tiene previsto recogerla aquí hasta terminar en las Torres de Serrano música pancartas mucho ruido mucha reivindicación femenino feminista ya están preparadas para repetir el legado de dos mil dieciocho y volver a hacer historia

Voz 0116 01:14 más noticias José Luis Sastre hola Carlas el Supremo ha admitido a trámite el recurso de la familia Franco contra la exhumación del dictador el Tribunal da veinte días al Gobierno para que presente sus alegaciones Javier Álvarez

Voz 0689 01:25 la Sala de lo Contencioso administrativo ha dado un paso natural pero pone desde luego el reloj en marcha ha admitido a trámite el recurso presentado por los herederos del dictador contra ese acuerdo del Consejo de Ministros el que ser reconocía los derechos establecía las medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil cuya consecuencia inmediata como sabéis es la exhumación de Franco la Sala da un plazo de veinte días improrrogable al Ministerio de la Presidencia en las relaciones con las Cortes e igualdad a fin de que expongan lo que les interese en derecho

Voz 0116 02:56 si Lorenzo y Márquez seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1657 03:04 dado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo ha citado como investigados a tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente en dos mil catorce por una presunta prevaricación en la concesión de una parcela con casas forestales en Manzanares el Real SER Madrid Norte David Guerrero en el

Voz 0116 03:19 año dos mil catorce la Consejería de Medio Ambiente convocó un concurso público para la concesión de una parcela con edificaciones de piedra y granito en el término municipal de Manzanares el Real El objetivo era dar uso a unas instalaciones que habían servido como alojamiento del personal en

Voz 4 03:32 pegado el monte para almacén de maquinaría o para hacerlo

Voz 0116 03:34 cursos de cuidados forestales hasta que en el año noventa y dos dejó de utilizarse al concurso público con un canon de dos mil euros anuales se presentó una sola empresa para desarrollar un centro de información sobre el Parque Nacional un local de restauración y otras actividades que conlleva van también arrendamientos privados todo ello bajo el nombre de la Bajada de La Pedriza Ecologistas en Acción advirtió que los sus del expediente y los pliegos de condiciones no eran acordes con la Ley de Parques Nacionales tras su revisión la Comunidad de Madrid ordenó la anulación de la concesión por defectos formales la empresa adjudicataria recibió entonces más de trescientos mil euros un tercio del presupuesto anual del parque nacional en forma de indemnización por las inversiones realizadas en los edificios Ecologistas en Acción pidió que las instalaciones usaran para Investigación y Conservación del parque inició procedimiento judicial contra los responsables regionales a pesar de ello ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente quién ha elevado la denuncia en una

Voz 1657 04:26 ahora comienza la marcha feminista que arranca en la estación de Atocha el ocho EM ha monopolizado el debate político desde hace días hoy al presidente Ángel Garrido y la alcaldesa de la capital Manuela Carmena se han referido a la lucha por la igualdad

Voz 1709 04:36 hoy es el día de celebrar el Día de la Mujer y creo que tenemos que trabajar unidos yo creo que esa es la clave

Voz 1 04:41 no vale tras la idea del feminismo seguía adelante inútil

Voz 1709 04:49 la marcha recorrerá el paseo del Prado Cibeles la Gran Vía y finalizará en plaza España quince grados a esta hora en el centro de la capital

es todo por el momento

Voz 11 06:22 Canarias comenzamos con un derbi madrileño

Voz 1 06:46 junto a sus cargos en realidad Axel Torres

Voz 12 06:50 bueno alemán

Voz 17 08:06 hoy un

Voz 18 08:08 lo que es se ha se ha estado

Voz 0313 09:04 Benjamín Prado buenas tardes amigos buenas tardes cómo estás crees que pasemos lista si deja el micro vamos a pasar lista mira apunta eh Patti Smith Lucinda Williams Martirio Rickie Lee Jones Sole Giménez Christina Rosenvinge Eva Amaral Leonor Watling Alba Molina Maika Makoki argentina Natalia la calle Rocío Márquez Soleá Morente Carla Morrison Maria Rodés roza Alen venir con Bismarck Anni Sweet María Arnal soledad Vélez Carolina de Juan Andrea motivo Núria Graham Watson Silvia Pérez Cruz

Voz 20 09:34 ah sí

Voz 21 09:37 eh

Voz 0313 09:40 muchos han pasado por aquí por la ventana y todas ellas y muchas más estar en el disco en el libro titulado ellas canta Arenas hablan de sílex ediciones que recopila entrevistas a más de un centenar de mujeres de la música lo ha escrito tónica hasta Arnedo que está en los estudios de Radio Barcelona y con quién vamos a convertir hoy esta tarde está ahora de música en directo en La Ventana Toni buenas tardes amigo qué tal hola buenas tardes Carles que vamos muy bien muy contento de que podamos destripar un poquito el libro y algunas de sus protagonistas que nos espere los lectores verdad dejémoslo claro un libro cargado de reivindicaciones que las águilas hay también eh pero lo que más tiene para es su gran valor es el talento que expone mujeres contando experiencias y compartiendo ideas no sé si ese es el plan que tenía suerte Tote salió así idóneo

Voz 15 10:29 bueno siempre siempre Rhodes un poquito mente que que te expliquen cosas no como tú bien sabes que llevas tantos años entrevistando a gente siempre hay muchos perfiles de entrevista no hay entrevista básicamente promocional actual a veces tienes diez quince minutos en el cual tiene hablar de lo que el artista en cuestión presenta ya sea un disco un libro una película tampoco tienes mucho más espacio para para explorar para indagar no en cambio ahí la entrevista que tienes sin límite de tiempo y esas son las que te permiten pues sacarle eh sacarle partido sacar reflexiones yo siempre digo que al final cabo muchas veces una buena entrevista es sobre todo una buena conversación no

Voz 0313 11:13 es básicamente un libro de testimonios estoy de acuerdo irá son historias que que está muy bien compartir con con el resto del mundo hoy estando en el día en que estamos y Toni con qué reflexión con qué respuesta con qué palabras sobre sobre el feminismo te quedarías por bueno porque te sorprendió porque te te impresionó o de lo que te dije Don con cuál se quedaría eso con cuales vamos

Voz 15 11:36 sobre todo ahora mismo con ese punto de valentía de todas estas nuevas generaciones es evidente que todo este movimiento que ha dado sobre todo fue a raíz del ocho m del año pasado aunque sí llevaba muchos años luchando mucha gente reivindicando ese feminismo hoy esa desigualdad que hay en la sociedad y en todos los espectros también en en la musical y sobre todo yo destacaría la valentía y sobre todo todas estas nuevas generaciones que no tiene miedo a tienen más a ganar que a perder entonces no hay miedo hoy también se ha perdido el miedo un poco pues no sea que una chica coge una guitarra y cante a que una chica joven se decida a dirigir una película aunque bueno a al dentro de este ámbito luego ya a se niega a muchísimos ámbitos como habéis hablado ha hablado esta tarde durante el programa yo hablaría sobre todo de valentía

Voz 0313 12:33 mira déjame que en este en este mismo contexto de valentía déjame que introduzcamos la voz de alguien que que no está reciente que tiene ya tiene ya unos cuantos años de veteranía que pasó por aquí por la ventana que no regaló como toda la gente que desfila un directo fantástico Eva Amaral

Voz 22 12:49 tu vida estaba estaba indicó la puedo para los días pasan de la dota de velocidad y parece que busco algo que los sede con otra creo que estoy de vuelta y no llego a ningún lugar de ese el camino que vamos si no liquidan dime

Voz 23 13:46 Eva Amaral ha denunciado en más de una ocasión el beso que comentabas tú Donell

Voz 0313 13:50 el machismo que existe también como no en el mundo de la música como le ha pasado que que le consulte más a Juan para para temas musicales en determinadas situaciones a pesar de que ambos coincidir en esta en esta parte de la creación pero no el libro descubrimos ese otras cosas de tanto valor que tú comentabas otras facetas su amor por los cómics por la fotografía por naturaleza o eso de que un concierto de Nick Cave le cambió la vida no

Voz 24 14:14 sí en Zaragoza explicaba que además le cambió tanto la vida que en el auditorio el teatro en el que se hizo no se volvió a programar nunca más un concierto de rock por la que ese lío no por por el por el tumulto no el tumulto no sino por la emoción de la gente por por por por esa electricidad que te da un concierto de rock más Nikkei no en quién quién le haya visto en alguna ocasión sabe que sus conciertos son pura electricidad y en el caso de Eva como bien comentabas fue uno de esos casos en el que ella me permitió descubrir muchas cosas que de antemano no sabía no es su amor por la naturaleza los cómics ese punto

Voz 15 14:52 dependencia también en la entrevista me explica un poco el origen de como ya empieza a involucrarse en la música tocando la batería y sobre todo el testimonio

Voz 0313 15:01 que haga que algo de ir a contracorriente en su momento

Voz 1709 15:04 si te llega a tocar la batería

Voz 15 15:07 acogerá acogerá Guitar algún pero tocar la batería explica también la historia con su padre no es su padre era músico militar ya cuenta cómo la música de llega a través de su padre por su parte también le dice que sea prudente que que básicamente le daba miedo que base metiese en esto el mundillo musical porque era un mundo muy competitivo y le da miedo que eso a nivel personal le pudiese influir o perjudicar entonces bella explica que en su casa Tzipi no le daba mucha bola no decían bueno ella pensaba que dirían bueno ya se le pasará esto es Toxo una moda como cualquier otra no glosó su padre le comentaba bueno dónde vas con esa voz de Cazalla hay resulta que al final como hemos podido

Voz 1709 15:51 todo el cariño el padre sí sí

Voz 15 15:53 decantar perfectamente no

Voz 23 16:04 no me parece a mí Eva Amaral verdad Benjamín una persona que redes retire mucho de ante las dificultades horas admonición

Voz 1709 16:10 habían querido estoy pensando que al principio

Voz 4 16:14 a lo mejor a los padres lo que le gustaba al novio o algo por eso nos al final a nuestra de ella pero yo creo que hay dos tipos de entrevistadores los que van a decir lo que saben del entrevistado si los que van a aprender cosas que no saben del entrevistado yo creo que de la segunda clase que es la que más a mí también la que más me gusta es brete Svensson poco trae un poco por la espalda porque muchas entrevistas empiezan con que ya le cogen el teléfono lo mismo Lucinda Williams que qué Martirio y le dicen pues mira estaba justo acabando de cocinar me había sentado un rato a leer yo les pilla un poco así con la guardia baja entonces les saca cosas que no les hagan otros pero me estaba acordando de la analista con Lucinda Williams que me ha gustado mucho en la que ya le hizo una cosa que tiene gracia pero después de reírte tendrías que pensar dice no yo la verdad que es verdad que el mundo de la música seguramente es un mundo machista yo siempre he trabajado rodeada de hombres dice la verdad es que me han tratado bien hombre como así lo normal no

Voz 1709 17:09 ahora que entregó también lo ve como algo extraño hecho veo que te has leído bien la entrevista eh porque porque

Voz 4 17:16 a decir de que fue un claro estos libros también un índice como has entrevistado a todos menos a dos yo creo diciendo

Voz 1709 17:23 tengo algunas en Maqueda o que somos que ha echado de menos Benjavid no es verdad

Voz 4 17:29 siempre haber pues que dice a gente que en principio te llama más Lucinda fui corriendo a Patti Smith también

Voz 26 17:39 para que cuando Benjamin

Voz 0313 17:40 sí Talgo sus deseos son órdenes para nosotros ha dicho Patti Smith patio

Voz 23 18:48 previos a de Patti Smith Toni

Voz 24 18:50 te Patti Smith iba a decir que que precisamente fue una de esas entrevistas que me permitió hacerla sin límite de tiempo y además cara a cara no Patti cuando aparece por la sala en la sala donde tú estés donde el esperes en mi caso fue un hall de un hotel en en la

Voz 15 19:08 Costa Brava ella apareció como desgarbado como bueno venga voy a hablar contigo pero me podría ir a tomar un café o a pasear al mar de hecho ella la entrevista hace muchas reflexiones de ese tipo no de lo importante que es apreciar cada pequeño detalle no hay a veces dos grandes detalles no son las grandes posesiones sin no esos pequeños momentos para Tino

Voz 4 19:30 maravilla yo siempre digo que lo mejor que he visto nunca en mi vida fue un pequeño concierto Tito casi privado de Patti Smith aquí en Madrid organizado entre otras por la sobrina de Federico García Lorca Laura García Lorca hay luego con ella un ratito porque yo tradujo una antología suya de poemas

Voz 29 19:45 Se para el ex para al museo para el Museo de Álava no te acuerdas ahora una edición trilingüe en inglés y castellano euskera el euskera no lo tradujo no

Voz 1709 20:00 pero porque no te dejaron hizo verdaderamente fue verdaderamente extraordinario ya

Voz 4 20:04 además es que todo lo que dice verdad es como si estuviera leyendo un poema lo que sí

Voz 0313 20:09 Pride como escribe Benjamín Jordi alguna vez hemos comentado aquí

Voz 4 20:11 yo conocí privados pero he tenido la suerte de entrevistar a dos personas que bueno han Patti Smith la entrevista Hable con ella ya Leonard Cohen si la entrevista son dos personas que parece que están todo el rato leyendo un poema mientras mientras te hablan es impresionante Ana

Voz 0313 20:26 cómo cómo definirías la la influencia al el el el el carácter de referente de Patti Smith para las mujeres que se dedican a la música española igual no se quedó con alguna conclusión al respecto

Voz 24 20:38 de hecho en en este libro es muy curioso día me lo preguntaban Se menciona muchísimo ahora que habéis hablado de subir de su fe

Voz 15 20:48 Z literaria un libro que publicó hace CRO seis siete años que se titulaba Éramos unos niños se en el cual ella explica como ella llega a Nueva York y la relación que tiene con Robert Mapplethorpe no aparte es un libro que ya le prometió que les escribiría que escribiría cuando él muriera no y entonces ella lo hizo porque se lo prometió a su amigo escribió ese libro y curiosamente en muchas de las chicas que aparece en el libro que entrevistado citan como un poco como si fuese su guía espiritual ese libro porque les marca mucho y aparte les marca común camino no sirve sí Patti Smith con esas condiciones ella siempre explica que ella cuando llegó a Nueva York llegó solo con un libro de azul Artur quién Bot debajo del brazo nada más y entonces si ya lo pudo hacer ellas también puede

Voz 4 21:39 no Llodra que me otra de mis favoritas y a las que fui corriendo que es Rickie Lee Jones que es otra de las en las Islas que me mata a tiene una respuesta la más graciosa de todas me reí mucho dice Toni que tal tu concierto en Barcelona hice bien dice mucho mejor que el último que día en Cádiz te porqué dice porque yo siempre Cué observo al mi público y en el de Cádiz había solamente cuatro mujeres

Voz 1709 22:01 sí sí sí sí recuerdas nunca había visto un artista que salga analice al público y cuente por géneros también no sí sí

Voz 15 22:10 sí de hecho o Tricky Jones cuando todavía se permitía fumar en las salas de conciertos que esto ya hace mucho eh hubo una vez que vino aquí a Barcelona la sala Bikini quién papeleo toda la sala ponía prohibido fumar

Voz 1709 22:27 prohibido fumar feliz

Voz 0313 22:30 yo tenía un disco donde aparecía con un con Cuba

Voz 1709 22:32 pero no curiosamente por disco su disco de debut sí sí sí

Voz 15 22:36 sé que salía con la destina Rosenvinge no ha fumado en su

Voz 1709 22:39 mira hay una portada donde es un cigarrito a medias con Nacho Vegas en serio se lo diera a Cristina tiene lo has dicho has dicho

Voz 0313 22:47 tiene Rosenvinge venga

Voz 30 22:51 no

Voz 1 23:13 hola

Voz 28 23:33 qué creo pues

Voz 0313 24:00 Christina Rosenvinge que en su último disco dedica una canción esta que estamos escuchando a la activista la que asesinaron a Berta Cáceres a la que consideran referente vacación con siete Tura Berta multiplicada y que dice en el en el libro de Tony algunas cosas muy interesantes que enlazan con los que no lo comentaba hace un momentito su autor hablabas de que te ha llamado la atención que a las chicas recién llegadas que llevan poco tiempo en la música básicamente no tienen miedo Christina Rosenvinge está de acuerdo pero matiza que lo que sí tienen es falta de fe en que sea posible desarrollar su vocación que por eso renuncian tanto y que eso ocurre dice Cristina en todos los ámbitos masculinidad usados que es una pescadilla que que se muerde la cola cuando le preguntamos eso creo le preguntas tú eso que siempre sale en las conversaciones remachó el guitarrista va batería de tal dice porque no hay referentes que sirvan de ejemplo verdad

Voz 24 24:50 sí de hecho a Cristina

Voz 15 24:52 siempre ha hablado de esto ya prima es que conversé con ella hablamos mucho sobre feminismo

Voz 1709 24:57 el papel de la mujer en la industria

Voz 15 25:00 siempre decía que el gran problema era que una chica con catorce años siempre tenía miedo o miraba un poquito de reojo a esa guitarra que le estaba esperando para que creara no Cristina además yo creo que hoy es debe ser de las personas más felices porque ya lleva muchos años luchando por por por por ese por ese feminismo yo creo que debe sentir mucho orgullo de todas todas esas mujeres que hoy se lanzan a la calle a pedir cosas no ya ya crear todo creo en eso las personas creadoras las mujeres creadoras y en los hombres creadores y Cristina es una mujer crean

Voz 24 25:38 ahora aparte nunca nunca ha tenido miedo cuando se tuvo que ir a Nueva York a grabar a experimentar Se fue cuando volvió otra vez a Madrid y cambió de idioma a la hora de cantar cambió cambió de estilo no podemos hablar de madurez porque Cristina siempre eternamente joven sólo hay que verla

Voz 4 25:57 la de regañina que me da agua que ha aguantado a mí por cantar en inglés así te lo puedes imaginar que pues

Voz 15 26:04 ya cantaba que escribe tan maravilloso

Voz 4 26:07 la mente bien tiene unas canciones tan maravillosamente escritas que yo siempre decía por favor es que no puede ser que la gente se pierda por bueno pues canta las encantan las vi en bilingües a dos ediciones en inglés y otra en Garzón la paliza que ha dado Benjavid ha estaba a punto hasta

Voz 1709 26:20 cambiarse el nombre cambió de país que he hecho

Voz 4 26:23 hablar de país de entrada

Voz 24 26:27 Billiton que sí que Cristina además como comenta Benjamín sobre todo es una gran letrista mide eso último disco el hombre rubio lo que me fascina aparte la música a su manera de cantar de interpretar

Voz 4 26:40 bueno ya te dice en la entrevista que la gente está muy equivocada y que es mucho más difícil cantar suave que cantar fuerte si no recuerdo mal en el Lido no sí sí verdad es como mucho más difícil

Voz 24 26:49 pero una comedia drama no pues en este caso yo creo yo creo que también

Voz 0313 26:53 pero vamos repasando mujeres que aparecen en el libro de de tónica en ellas cantan ellas hablan vamos a pasar de Christina Rosenvinge a Natalia la cara

Voz 28 27:13 eh si los Spinners limpiar con lo que tal

Voz 1 27:50 pasada

Voz 0313 27:55 a las que canta como los ángeles ese México México Nuevo de de muchos colores simboliza representa también a esas generaciones de de latinos que a pesar de todos los problemas han crecido con otros valores reconociendo hoy bueno respetando su pasado pero pero mirando a otras cosas no Tonino también eso también es una aportación importante de libro descubrir este tipo de de pensamientos nuevos no no tan conocidos

Voz 15 28:20 sí tiene mucho valor porque ella mira siempre hacia el futuro respetando en su presente pero tiene muy presentes a lo a sus antepasados no a la gente que estuvo antes de hecho en sus dos últimos discos que son dos discos en los cuales recupera canciones del folclore latinoamericano se hizo rodear de los Mc y nos los marinos sea la banda que acompañó durante muchos años

Voz 1709 28:47 claro Chavela a Corinna

Voz 15 28:49 sí ciertamente para ella fue una enorme experiencia de hecho ella explica en la entrevista parte en este caso en esta entrevista fue aquellas entrevistas que era entrevista promocional pero tuve un poquito más de tiempo tuve casi media hora de charla con ella y al final se convirtió yo verdaderamente en en en una conversación se convirtió en un en un toma y daca de de de de de bueno de de inquietudes no incluso me llegó a explicar que el día de antes había perdido su móvil su celular porque como dicen allí y que bueno que tenía una enorme preocupación pero que quizás también les Serbia elección para aprender cómo podemos también de todas maneras

Voz 4 29:32 se habla Francino de dónde viene dónde va la música las influencias me yo me he reído mucho con otras cosas del Ebro cuando le preguntas a a Amparo Sánchez Amparanoia de dónde viene su música dice si es una mezcla de Bob Marley Pink Floyd y María Dolores Pradera

Voz 23 29:48 no sé si me dejan oye Tony cuentas en el prólogo del libro que durante años tan te han preguntado porqué esa atracción fin incluso obsesión no manifiesta

Voz 0313 30:17 está por las voces femeninos prepárate porque te lo volverá a preguntar dentro de tres minutos

Voz 23 30:21 vale

Voz 42 34:48 con una niña triste en el espejo medirá prudente sino mostró Griselda cocina

Voz 28 34:59 por

Voz 43 34:59 con está

Voz 0313 36:07 aquí sí que vamos a La Ventana esta tarde de viernes estamos destripar el disco ellas cantan ellas hablan de Tony casta Arnaldo que recoge entrevistas con más de un centenar de mujeres del mundo de la música estamos escuchando arroz Allen enseguida hablaremos de ella de de de de las claves de su éxito que es muy interesante comentarlo también ha quedado una pregunta en el aire y es que a Tony llevan mucho tiempo inquirió viéndole por su interés e incluso algunos hablan de obsesión por las mujeres en la musica yo te lo pregunta otra vez todo lo dicho cuál es la respuesta Toni

Voz 1709 36:35 la respuesta no está muy clara e están aquí tenemos o cuatro minutos eh quizás es así el problema detenido mucho tiempo de pensar

Voz 44 36:45 el delantero no cuando le llega la pelota tiene demasiado tiempo para pensar y al final toma la

Voz 24 36:51 dicha decisión equivocada pues esto casi casi lo mismo pues esto surge un poco como muchas cosas en la vida tampoco por por casualidad simplemente a mediados los noventa empezaron a interesar sobre todo cuanto autoras volveremos a Lucinda Williams volvemos a Lucinda toda esa generación de canto autoras americanas y sobre todo hay ese trío de artistas muy revolucionarias que forma Björk Tori Amos y Pizzi Harvey que aparecen en un momento muy concreto dentro de la escena alternativa y ellos tiene un discurso antes que hablábamos de valentía un discurso muy valiente muy muy definitivo muy de nosotras estamos aquí no y entonces bien me empiezan a interesar esos discos empiezo a escucharlos y en las publicaciones a las cuales colaboraba hay muchas de ellas todavía colaboro me empiezan a dar discos porque manifiesto mi interés por esas artistas es empiezo a escribir reseñas empiece a conciertos y sobre todo que aquí está el quid de la cuestión empieza a entrevistar

Voz 4 37:51 de alguna va raras como Laura Weil que a mí me encanta leyendo en entre mil entrevista aunque son más que una entrevistas un artículo si se descubre uno que era una apasionada lectora es una apasionada lectora de Saramago

Voz 15 38:02 Saramago si si si le gusta mucho y de hecho tiene algo un disco con canciones infantiles y su mundo es muy particular ahora que hablábamos hablaba de de la escena alternativa ya nació nada a dos pasos día Seattle en la época del grunge explica cómo le costo bueno y hacerse un hueco en esa escena porque todavía la gente pensaba que tenías que ir con tu camisa de cuadros tus pantalones militares y tus botas

Voz 0313 38:31 el Athletic setas si las etiquetas

Voz 15 38:34 entonces en ese artículo Benjamín explicaba como de complicado fue convencer a la gente de que había otras otras propuestas no

Voz 0313 38:44 fíjate Toni estábamos escuchando hace un momentito a a arroz Allen con su puerta Violeta en el libro

Voz 1709 38:50 explica que que el éxito de Rosales

Voz 0313 38:52 enorme roza Arenas ahora la Javier Gutiérrez de la música cierzo en todos los proyectos es una maravilla

Voz 1709 38:59 no Gutiérrez si esto ha dicho

Voz 0313 39:01 el el ocho de marzo unos ojos referencia pero bueno ya me perdonará no que tiene el mérito añadido es vieja eso de no pertenecer a una escena concreta aún a una a un género a una manera de entender la música y que la gente se engancha a ella os ha enganchado nos hemos enganchado básicamente porque cuenta historias

Voz 1709 39:18 es muy cercana muy damos damos Daisy claro ya no nos calles ninguno

Voz 4 39:24 los dos que canta como si subirá desayuna al Arcoiris la niña

Voz 1709 39:27 pero no ha llamado a decantar

Voz 15 39:30 que llega que es muy plana es muy sencilla es muy llana entonces su discurso tala de alguna manera tala a más allá otra clave no que cala también porque piensa en todo el mundo ya además es psicóloga como bien

Voz 1709 39:45 como bien explica

Voz 15 39:47 el detalle de la intérprete de signos que están casi tan famosa tan pequeña como ya Beatriz es es es importantísimo porque ella dice que que muchas veces no somos conscientes de hasta que no nos pasa de cuan necesario es tener alguien que te ayude no entonces si alguien va a sus conciertos y necesita una intérpretes himnos allí allí la tiene no salen bueno se declara además muy muy melómana explica todavía que que le encanta a bajar con su paquete de de discos al coche

Voz 1709 40:19 de CD's ahora que allana sí sí sí sí

Voz 15 40:23 sin ningún coche lleva cede con el con el último compré me costó Dios

Voz 1709 40:27 sí ayuda a encontrar uno seis no yo sí llevo llevas toda también también pero Francino casi lleva radio castigo pienso renunciaría te ves tengo a la playa sí sé dónde está el problema no sé que verte sí sí sí sí pero pero si es un problema asume con rayos

Voz 0313 40:47 a de esos pequeñitos de un efectivamente con sus playa con eso a veces a veces cuando poder ir solito voy voy con eso vamos con otra con otra mujer que pasó que ha pasado por aquí por por la ventana y que tiene también unos unos fragmentos unos párrafos en el libro y unas reflexiones magníficas que es el honor Walid de Marlango

Voz 45 41:08 sí

Voz 26 41:12 Leonor y Alejandro Pelayo no regalaron esto si Terra junto donde no te pueda le ya alguien que te pueda decente

Voz 45 41:26 no

Voz 26 41:29 y te vas gusta guarida donde no te puedo de yo nada bien herida no da nada bien

Voz 46 41:44 que no que no

Voz 26 41:49 eh fue

Voz 46 41:52 nadie John el Buero sí

Voz 45 42:00 no no

Voz 26 42:05 ni de de noche se despegó de pueblo llano broches sólo hemos Kahlo Lores ya no va a ser como tus pasos al llega de

Voz 46 42:26 le ven menos que de ahí pueda fue deuda a diez John pero sí

Voz 23 42:41 ya que nos hagamos una colección de los directos que pasaba por aquí por la ventana verdad es incomprensible que no lo hayamos hecho ya si algún problema técnico habrá me imagino técnicos lo diré

Voz 1709 42:50 alguna alguna cosa es solvente oye esto

Voz 23 42:52 que estamos en la entrevista con Koldo

Voz 47 42:55 nos sale lo que también salen otras como la de Juliette Lewis no es la lo lo que nos cuesta aceptar que alguien haga más de una cosa decir Leonor dice claro es que yo cuando me puse a cantar notaba que había mucha gente que iba a los conciertos para mira la de Hable con ella y entonces lo que hacía era

Voz 1709 43:10 Armas no dice que es que es muy difícil porque le cuesta mucho al que lo hace cambiar de atreverse a a disfrazarse a trabajar y le cuesta mucho el que lo escucha aceptar cagas dos cosas dice otra cosa Leonor en la entrevista con Doré dice que en cierto modo España es un país hostil a la cultura y no sólo España cuenta una cosa que me llamó mucho la atención también el libro eh en Estados Unidos Llanos España Ella Fitzgerald en sus conciertos

Voz 4 43:32 se burlaba de Marilyn Monroe como cantante ya esta que viene aquí ahora a cantar Isère Rellán público de ella verdad también lo cuentas Grad granizo

Voz 15 43:40 sí de hecho fue de las cosas que más me sorprendió en la entrevista cuando le pregunto por referentes femeninos pues me esperaba cosas más obvias son más cercanas y cuando me dice Marilyn Monroe me quedo sorprendido porque casi nadie destaca Marilyn como un referente musical más allá del

Voz 0313 43:58 pues yo qué significa más allá de sus peleas

Voz 15 44:01 más allá de todo lo que implica Marilyn no me esperaba una respuesta en cuanto a la fascinación que tiene Leonor por la Marilyn cantante no otra reflexión muy interesante que hace Leonor en el la entrevista del libro es cuando habla del padrino también no ahora hablábamos de la hostilidad a futuro hay tal en el cual ella dice el padrino no es para mí a mí me encanta el padrino y una película una mujer no la va a haber no la van a ver los hombres yo creo que da muchas puntadas muy muy interesantes Leonor

Voz 0313 44:32 sí habla del proceso de recuperación de nombres femeninos y de la presencia femenina le dice que les recuerda cuando acabó la Inquisición que se empezó a recuperar los ilustrados no a Copérnico Galileo está todo eso y ahora está ocurriendo poquito a poco por desgracia pero está ocurriendo un proceso similar con con las mujeres hoy por cierto pareja pareja digo Benjamín y idóneo varias veces damos fe verdad Roberto no te vuestra querencia por Lucinda

Voz 1709 44:56 Celia Blanco seis veces no os quedéis con gran Sanz

Voz 1 44:58 es que bueno si así me gusta lo es muy una canción muy Petty verdad sí sí es muy Petit si eso significa Ángel Agger borracho no sé si si si es que los racheado no mucho porque además Lucila sus discos son un retrato tan

Voz 24 45:48 bestial sobre el dolor sobre lo que implica sentir las cosas ejemplifica también con su voz con sus letras no sea y uno de sus discos creo que es West el cual lo graba después de que muera su madre ese disco es absolutamente eso puro puro dolor pero lo canta de una manera dolor pero tiene ese punto al final al final tiene su punto optimista no y que te hace sentir bien es un dolor que te hace sentir bien no sé es cómo complicado de explicar

Voz 0313 46:21 yo no no no se entiende perfectamente firme porque tiene cualidades evidentemente la voz pero tiene sobre todo una actitud muy diferente al resto no se llama energía claro emergía Toni como estamos de todo Pando el disco ya por tierra Mariaire hay distintos temas que que que se repite en que aparecen en muchas entrevistas en muchas cosas exacciones no es que comentábamos el tema de la cultura en España como se compara con otros países como como Francia por ejemplo no la dependencia en los trabajos actuales de la música de de las redes sociales la soledad muy habitual de la mujer que que hace música el feminismo a las las las dificultades todo eso EFE prácticamente como puntos en común en casi todas las conversaciones eh

Voz 15 48:03 sí quería expulsarlo no porque da muchas veces a veces nos quedamos un poco en la superficie no en en la música en la canción en yo creo que está bien muchas veces indagar un o profundizar un poco en esas vidas porque al final no deja en ser músico no deja de ser artistas pero al final tienen sus propias vidas tienen sus propias intimidades tienen sus propias inseguridades tienen sus propias dudas

Voz 4 48:29 sus propias certezas se me estoy acordando la entrevista de Estrella Morente cuando te cuenta que que lo su padre le dijo lo aquí lo que hay que hacer es traducir la la tradición

Voz 1709 48:38 la edición y claro luego después escuchas Omega

Voz 4 48:41 las solamente con esa definición dice pues ahora lo entiendo mucho mejor señor la verdad que sí

Voz 15 48:45 por cien cien ciertamente además a al hilo de lo que comentaba ahora ahora Carlas por ejemplo un tema es la soledad no porque muchas veces es o músico en el escenario leves hay crecido ha aplaudido Oporto el mundo venerado pero luego salen se meten en su camerino llegan a su hotel y alguien que lo explica muy bien es martirio explica que ya muchas veces llega a las doce y a su habitación de hotel se está comiendo un bocadillo de mala manera innecesaria Kenner a hablar con alguien necesita compartir lo que ha vivido entonces ella siempre explica que tiene la suerte de que se llama alguien de su equipo enseguida acude tiene ese momentito de compañía preciso pero muchas veces no pensamos en que hay detrás no es razón además yo siempre

Voz 4 49:36 a ya Martirio te habla de su hijo habla de su padre

Voz 1709 49:40 ella Morente naturalmente te habla mucho mucho también

Voz 4 49:42 es decir Martirio además como todo el mundo cuando viene ayer

Voz 0313 49:45 nos hace regalos

Voz 50 49:58 y sí

Voz 49 50:04 hoy en día o

Voz 45 50:08 tú

Voz 49 50:12 y el cáncer

Voz 51 50:19 yo no soy Ted

Voz 1709 50:28 sabes quién de quienes la guitarra no si te Raúl

Voz 52 50:32 no

Voz 49 50:44 y luego si eres eh

Voz 45 50:54 tú a tú

Voz 53 50:59 es preciso

Voz 54 51:02 a mí

Voz 55 51:06 era hay que viene sería quién Un Wood que no

Voz 1709 51:21 Benjamin está a punto de aplaudir a todas las partes que es tremendo me está está pensando que si me dan a elegir me quedo con todas porque decir que voces tan maravillosas

Voz 15 51:32 el cardenal Rouco has llamado

Voz 1709 51:35 adiós para es como Billie Holiday en flamenco hermosa que es la música en directo y como y como se nota ya en momentos yo claro mejor ese disco pero que no que no se puede hombre

Voz 44 51:46 no tenga profundizó participo del club donde no venga

Voz 56 51:51 no

Voz 30 52:02 en T

Voz 0313 52:12 oye Tony y estás una jugarreta que les cae a casi todos los autores que vienen a a la radio al presentar un libro ir y el próximo cuál será pero bueno dada tu trayectoria tu tienes más planes para seguir indagando en en el universo de la de la música en general de la música la femenina o de mujeres en particular tienes alguna idea

Voz 15 52:33 sí siempre siempre hay inquietudes de hecho yo siempre digo que alguien inquieto es alguien que siempre tiene un plan aunque no lo sepa un plan

Voz 1709 52:42 había plan futuro la cabeza no

Voz 15 52:44 si en este caso no sé si en el tema femenino ya me da para indagar mucho más a no ser que me centre a un artista concreta porque ya te dice los dos libros anteriores los cuales compilado discos que yo entendía gran fundamentales para entender el papel de la mujer en el mundo de la música después de este algo habrá algo algo algo no sucederá de hecho este libro sale también de alguna manera un poco por por casualidad por el movimiento que se genera al año pasado y eso me llevó a pensar de que era muy importante el dar voz a todas esas mujeres que tenían cosas que contar por eso busqué todas estas entrevistas exclusivas más porque son sesenta y siete de archivo XXXIV exclusivas para este libro creía que era muy importante dar voz sobretodo además a todas esas artistas que ahora están moviendo cosas

Voz 1709 53:36 dejé artistas artistas como Martirio

Voz 15 53:39 Estrella que anteriormente dijeron cosas también muy importantes y que allanaron el camino no

Voz 0313 53:45 déjame que te pregunte que las reservó para el final algo de de las nuevas de del cañonazo del momento Rosalía con qué sensación

Voz 15 53:55 con qué sensación tuve la sensación y la entrevisté justo entre Los Ángeles y el querer dicho recuerdo que fue el justo el día antes de que fuera a los Grammy latinos la entrevisté en una cafetería de Barcelona tuve esa sensación de que claro lo tiene sede que lo tenía muy claro de que ese momento sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer para llegar al punto en el que está ahora vi que ella verdaderamente se creía que era una estrella pero además tiene ese punto todo el mundo

Voz 1709 54:28 con la entrevistados han sido cerca vamos

Voz 15 54:30 que es muy cercana de que no tiene ese punto de de diva debo decir que va o a escribe camina cinco metros por encima del suelo no la última

Voz 4 54:40 una vez que es que pasó por aquí pero ralentí fue un día estoy haciendo las cuentas fue un día antes de que estuviera contiguo la cafetería del seguramente la laureado

Voz 0313 54:48 qué ha pasado por aquí sólo se lo pedí se lo suplica en antena por favor no cambies sí que no que no Teresa mueble en la cabeza a ver si yo yo creo que tiene toda la pinta de que lo va a conseguir por cierto digo que el aguarda para al final porque vamos a cerrar esta hora de música de los viernes en La Ventana con el regalo con uno de los dos regalos que nos dejó aquí en La Ventana en directo tónica hasta Arnedo ha sido un placer amigo de verdad

Voz 15 55:10 el placer es mío un abrazo muy grande veo habrá

Voz 0313 55:13 a ver déjame mucho en fin de semana amigo

Voz 1709 55:15 para disfrutar de Rosalía venga

Voz 57 55:21 y y no

Voz 58 55:48 no yo no sale que

Voz 59 56:15 eh

Voz 58 56:19 claro que cae no por qué al Caracas

Voz 60 56:33 no no tengan que no tiene

Voz 61 56:38 sí

Voz 58 56:41 Chelo Koji

Voz 57 57:00 sí

Voz 58 57:14 no más abierta no

Voz 59 57:42 no

Voz 58 57:46 no un cansa

Voz 60 58:03 en han que no tiene

Voz 61 58:06 sí

Voz 58 58:09 Shell loco Orive

Voz 43 58:17 que en silencio

Voz 63 58:21 vieron muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección están necesaria

Voz 64 58:25 descubre las vidas de Rosa Nin Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo diez primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 65 58:38 hay líderes que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate Adidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 5 59:00 y tengo unas cañitas de un viaje cito esta semana gente que no te puedes hacer una idea lo que de esos hitos es un verano en miniatura pues tienes tu concita

Voz 6 59:09 prepárate para todo lo bueno del verano pero más concentrarlo llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa cruceros Caribe por nuestras costas e islas con el mejor servicio y todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés