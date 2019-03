La Ventana (08/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 sobre las siete de la tarde las seis en Canarias se doble casi tengo veinticuatro años trabajo en la planta de motores de Ford en Valencia como gerente de ingeniería de fabricación nuevas tecnologías dirige un grupo de Nueva ingenieros brillantes desde mi corta experiencia me gustaría compartir que la ingeniería no es un lugar para hombres o para mujeres es un lugar maravilloso para todos los profesionales que tengan ganas de cambiar el mundo hoy es ocho de marzo les dejó con más noticias en la Cadena Ser

Voz 0107 00:32 Ángels Barceló buenas tardes hola buenas tardes el decreto de cada tarde el relevo en este estudio pero injustas porque haces huelga donde estas exactamente

Voz 2 00:42 la plaza de Neptuno bastante lejos de la cabecera de la manifestación pero las sensaciones que no va a haber cabecera porque desde Atocha a Neptuno que es donde me encuentro ya hay una auténtica marea humana es muy difícil distinguir dónde empieza esta manifestación donde va a acabar

Voz 3 00:58 de un año al otro en el fondo yo en la forma observas alguna diferencia hay más gente hay menos gente en Madrid hay están no no animo el ánimo es diferente

Voz 4 01:08 soy un poco mana pasa calcula

Voz 2 01:10 yo diría que hay como es el caso de muchísima gente muchísima gente yo estoy en el mismo sitio donde nos encontramos las comunicadores el año pasado y tengo la misma sensación es decir eh aquí en Neptuno que es donde encabezaba las pancartas de las comunicadora paramos hay la misma gente que había el año pasado la sensación que hay este año es que si el año pasado la gente estará aquí para P dir que a ver si mejoramos igualdad este año la agentes aquí para pedir que no nos quiten lo que hemos conseguido es un poco una sensación un tanto diferente y una cosa que me llama muchísimo la atención me empecé a llamaría la atención el año pasado es la presencia de gente joven muchísima muchísima gente joven y muchísimos niños con sus padres madres hombres muchos hombres también muchísimos hombres hombres además de todas las edades grupos de jóvenes que se ve que son estudiantes pero luego muchos matrimonios o más viejas en cualquier caso pero de todas las edades entre de sesenta de setenta de cincuenta de cuarenta Sir en un ambiente de vamos a ir allí porque tenemos que manifestarnos porque tenemos que pedir porque tenemos que reivindicar la igualdad y sobre todo insisto que lo que hemos conseguido no son los que oye la primera sido donde está la última como esta

Voz 4 02:22 las pues emocionada

Voz 2 02:27 como el año pasado no te diré la verdad el año que más me emocioné fue hace dos años cuando estábamos trabajando era un día de fútbol hacíamos hora25 había una manifestación de las mujeres mucho menos publicitada que la del año pasado la de este año no había movilizado muchísimo menos nosotras las mujeres y me acuerdo que estábamos la SER en la redacción y que da a la Gran Vía y alguien dijo Ali Salih y asomamos la cabeza subida una marea de mujeres impresionante que recuerdo de cómo había fútbol empezábamos el programa más tarde nos bajamos las mujeres de Hora veinticinco dejamos a los hombres arrimen ratito los bajamos las mujeres de Hora Veinticinco sumarnos a esa manifestación para mí ese

Voz 4 03:04 fue el año más emocionante porque no había habido coordinación no había habido llamamiento tan multitudinario yen cambio salimos todas a la calle

Voz 0313 03:15 un beso gracias déjame algo más eh Angels ha podido hoy hablar con nosotros el está de huelga gracias a un hombre que si trabaja un técnico que se llama Raúl Roldán y ahora ahora vamos a visitar escenarios de otras manifestaciones en este ocho de marzo Día Internacional de la Mujer arrancamos por ejemplo en Bilbao Eva Domaica arratsalde on

Voz 0277 03:47 arratsalde on Carlas Jaca vamos ahora mismo de comenzar a andar y ahora es el momento en el que hemos sabido más hacia dónde va ir la manifestación porque en teoría estamos donde debería estar la cabecera de la manifestación pero es imposible verla aquí también esto está todo rodeado toda la Gran Vía hemos tenido que venir por calles aledañas es imposible estoy rodeada de muchísima gente gente joven familias enteras que se han venido aquí batucada las de fondo y miles y miles de carteles

Voz 6 04:19 no supongo que como en todos los sitios pero delante de vídeo

Voz 7 04:22 somos el grito de las que ya no están desnuda te incomoda muerta no o No somos histéricas somos históricas en cualquier caso me voy a quedar con un cartel el de Claudia ocho años hoy lo ha ido

Voz 0277 04:35 a clase el cartel de Claudia dice a quién le importa lo que yo haga a quién le importa lo que yo diga me ha contado que es lo ha hecho en casa hoy con su ama por qué no ha ido a clase eso sí sí había roto la pierna y tiene una escayola puesta cuando su madre le ha dicho que había que quedarse en casa ella que ya probó el gusanillo de la manifestación del año pasado ha dicho que no que con escayola y todo se venía la manifestación ya aquí está Claudia

Voz 0313 05:03 Eva no preguntamos por cifras pero sí por sensaciones con respecto al año pasado más o menos igual de gente de ánimo

Voz 0277 05:11 es es que es muy difícil Carlas porque no se ve hay muchísima gente esta mañana el Ayuntamiento ha dicho treinta mil aquí tiene que haber más de treinta mil personas seguro pero es que no me atrevo a dar una cifra es imposible de calcular desde luego hay muchísimo a gente muy alegre

Voz 0313 05:27 muchas hay hombres y mujeres porque la de esta mañana era

Voz 0277 05:30 solamente de mujeres ir

Voz 0313 05:32 muy familiar y muy festiva yo creo que va ser muy equiparable a la del año pasado un beso Eva en Gijón la hora de comienzo de la marcha era también las siete de la tarde así que Nacho Poncela buenas tardes

Voz 0313 06:13 carteles que está intentando mover y estamos intentando escuchar a Nacho vámonos de momento a Zaragoza mientras los resolvemos donde están Pepe las Marías y Luis Castillón compañeros adelante hola Carlas

Voz 8 06:23 dos tardes a punto de comenzar la manifestación todavía no ha arrancado una pancarta morada en el arranque de Gran Vía diciendo sin nosotras paramos separa el mundo en la cabecera mujeres de diferentes colectivos están en conflicto de Chip Audiovisual de frutos secos el rincón del tranvía también las mujeres de los barrios han sido decisivas al organizar esta movilización que tiene pinta Carles de ser masiva como el año pasado aún no ha arrancado y la Plaza de Aragón el entorno de la Gran Vía están completamente abarrotados el año pasado se tardó cerca de dos horas en completar todo el recorrido junto a mí Carlas Cristina que tiene veintidós años Cristina buenas tardes

Voz 9 07:00 hola buenas tardes por qué estás aquí

Voz 8 07:02 hoy

Voz 9 07:03 pues estoy aquí porque me parece muy muy importante que aprovechemos enviado como este el Día Internacional de la Mujer para reivindicar todos los derechos de los que nos están privando y sobre todo para intentar conseguir una igualdad entre hombres y mujeres que es muy importante

Voz 8 07:17 Carlas te escucha Christine Christina buenas tardes

Voz 0313 07:20 lo hemos comentado al principio de estas conexiones que el año pasado había una demanda general de mejoras en todos los terrenos de igualdad y que este año tal vez el eslogan más repetido aunque esté en la mente y no se vean las pancartas sea que no nos quiten lo que hayamos conseguido están de acuerdo con eso

Voz 9 07:34 sí totalmente de acuerdo ya no sólo hay que centrarse en conseguir nuevas cosas sino en que todo lo que hemos conseguido hasta ahora mantenerlo y a ser posible seguir avanzando

Voz 0313 07:44 vivir una cosa Cuéntame experiencias propias dimes y en estos doce meses y en este tiempo entre un ocho EMI y el otro cheque has encontrado en tu entorno de amigos de familia de de defiende de gente más más próxima algún cambio Ciesa esa reacción cada vez más organizada del del del machismo si esa contrarreforma la notas la percibes en el día a día o no

Voz 9 08:04 sí bueno por ejemplo en el caso de mi madre este año han cambiado de empresa está empresa está muy concienciada con todo el tema feminista aquí ofrecen una ayuda para la gente que ha sufrido malos tratos para mujeres en concreto en que les facilitan un cambio a otra comunidad autónoma si lo solicitan

Voz 0313 08:21 bueno eso es un ejemplo concreto y a nivel de amigos y demás y crees que vamos a mejor o a peor por tu experiencia sinceramente hombre perenne experincia yo creo que han mejor yo creo que siempre os gusta pensar que vamos a mejor

Voz 9 08:32 por

Voz 0313 08:33 totalmente de acuerdo un beso Cristina el suero gracias hasta luego son las siete y nueve minutos de la tarde las seis y nueve en Canarias hasta ahora aquí en La Ser en La Ventana estamos repasando algunos de los escenarios de las principales manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer en Barcelona Pau rumbo Alfonso Ros bona tarda buenas tardes hola qué tal bona tarda Carlas empezó la sensible de verdad

Voz 10 09:06 y me perdonan empezó a las seis y media exactamente empezó a las seis y media hora más de media hora de esta manifestación está discurriendo desde la Plaza de España hasta la plaza de Cataluña de Barcelona un llenazo absoluto en la Gran Vía e la manifestación esta dividida en bloques mixtos y bloques no mixtos es decir los que permiten y los que no permiten la entrada de hombres precisamente el primero de ellos la cabecera es no mixto el ambiente es festivo hay cánticos de Viva la lucha feminista hay carteles algunos de los cuales poéticos como por ejemplo somos el grito de las que ya no tienen voz

Voz 0107 09:37 los más directos tus cánones de belleza Mela Swann

Voz 10 09:40 evidentemente mujeres muchísimas mujeres aquí los hombres son somos minoría hay mujeres agrupadas en familias grupos de amigas Éstas son las que más sobre todo muchas chicas muchas niñas cuando hemos hablado con ellas algunas por vergüenza nos han dejado grabar pero impera el el optimismo también hemos hablado con él

Voz 0107 09:56 unas mujeres pues se de debate digamos

Voz 10 09:59 es más más avanzada que constataban que en toda su vida han han ido experimentando las desigualdades frente a los hombres incluso en en su casa todo en un ambiente festivo y como decía un lleno absoluto en este Gran Vía de Barcelona desde plaza España hasta plaza Catalunya me parece

Voz 0313 10:14 no metáfora muy hermosa iguales que tengo ganas de ver la botella medio llena eso de que la marcha comience la Plaza España de cada en la plaza Cataluña que es se como una especie de mensaje de la transversalidad del movimiento feminista pero me llama mucho la atención lo que comentaba Pau rumbo de que hay bloques mixtos Hinault mixtos en el bono en todo lo que es el el cuerpo de esta de esta manifestación masiva también en Barcelona y ahora nos marchamos

Voz 5 10:37 el eh

Voz 0313 10:46 nos marchamos hasta Valencia donde los manifestantes han sido los más madrugadores de esta tarde Nacho Monreal buenas tardes

Voz 1047 10:52 es hora de Estrada Carles hola nuestro no lucen graves nada Kalex me oyes sí sí perfectamente sí bueno I got a esta hora una auténtica marea violeta está recorriendo también las calles de Valencia emoción esperanza alegría ilusión fuerza seguían sin duda algunos de los sentimientos que describiría en la situación de las calles de la capital del Turia en la que hasta ahora como digo miles y miles de mujeres pero también miles de hombres han salido por segundo año consecutivo para luchar contra la desigualdad de género en todas sus vertientes o lo que es lo mismo para reivindicar el feminismo abuelas nietas madres e hijas hermanas primas todas desfilan hasta ahora por las calles del centro con lemas feministas tan diversos como no nací para morir por serlo el feminismo nunca ha matado a nadie el machismo mata cada día o ni un pase entre ni un paso atrás sin duda el día de hoy es un día es un ambiente totalmente festivo y como no podía ser menos en una fiesta como ésta la música es una parte fundamental en este caso

Voz 4 11:47 eso con cánticos tan variados como Marta

Voz 1047 11:50 hasta el que no bote Oli sumisas ni pasivas mujeres combativas y en la Play Lys de la tarde podríamos destacar muchas batucada y mucha Adolf Ayna

Voz 0277 11:58 y como digo carnes aquí hay

Voz 1047 12:00 hay muchas madres e hijas ya hemos hablado con Isabel una mujer de setenta y seis años que nos ha asegurado que lleva luchando por el feminismo desde que era pequeña en plena dictadura iba asegurado muy emocionada que a tanta gente sobre todo a tanta gente joven luchando por el feminismo es de lo que a día de hoy más feliz le hace

Voz 0313 12:24 la última parada de esta ronda informativa con motivo del ocho EM en Sevilla a Paco García adelante

Voz 0697 12:30 hola qué tal buenas tardes Carlas yo

Voz 11 12:33 voy a adelantarme ya in me voy

Voz 0697 12:35 prever algún pronóstico yo creo que aquí en Sevilla que la que hubo el año pasado fueron ciento persona del año pasado pero este año la tarde sabe primavera y lógicamente pues son muchas las personas que quieren participar en esta manifestación tanto sí que la multitud me ha impedido llegar hasta la pancarta de cabecera que está a punto de salir desde la Torre Sevilla yo me he tenido que detener en el puente de Triana la orilla sevillana del cuenta Adriana de son muchas las mujeres mayores abuela niña algunos hombres también que esperan aquí enarbolando ya su bandera donde predomina el color morado aquí me he quedado yo con muere de la que me he enamorado el mensaje que lleva en su camiseta Benfica mujer con no dejarte vencer el de ella es inmaculada tiene cincuenta años Inmaculada qué tal buenas tardes hola pero el trabajo che en ayuda a domicilio me decía una sur una de las zonas más visitada de la capital hispalense y me decía esta mañana hemos hecho huelga porque si yo hago Huelva personas mayores que se quedan sin asomarse exactamente

Voz 9 13:43 yo lo siento mucho pero mi lado humano me pueden más que mi lado feminista yo no puedo dejar a una persona mayor sin su aseo porque son muchos problemas y la verdad que que el cariño me puede con ellos ahora tengo más tarde no te digo la manifestación yo después me quito mi Baby de trabajar me pongo mi camiseta morada mi pantalón morado voy morada de arriba abajo ir p'alante a pelear con las mujeres vamos Carla esto escucha Inmaculada inmaculados buenas tardes

Voz 0313 14:13 hola buenas estar esta mañana he visto lo aportado un periódico donde se mostraba una galería de personas de mujeres y un titular general hacer huelga por nosotras y era un resumen era una a una galería como digo de mujeres que hoy no podían parar como usted pues si realmente cada una que esa tenga mono hechas razones

Voz 9 14:34 algunas económica otras mala más sentimentales bueno yo digo de cada uno tenemos una forma de vela

Voz 0313 14:41 a salir ochenta los que acaba de derrotar situada vale vale vale en las que acaba de dar ustedes son absolutamente irreprochables cumbre Inmaculada Paco un abrazo amigo fuerte abrazo pues hasta ahora el panorama el titular de resumen sería que centenares de miles de personas mujeres y hombres están ya en las calles de de toda España reivindicando en este ocho de marzo en este Día Internacional de la Mujer yo creo que tenía razón Angels el mensaje general es que no nos quiten lo que hayamos conseguido yo creo que es una respuesta clarísima a esa contrarreforma cada vez más organizada que se nota en la política pero no sólo en la política y ahora más noticias José

Voz 1071 15:28 Sastre buenas tardes buenas tardes Carles empezamos pues con el crimen machista en Madrid un hombre de ochenta años que ha matado a su mujer en su vivienda en el distrito de Ciudad Lineal ha ocurrido este mismo mediodía había disparado con su escopeta y luego se ha suicidado sería pues la décima mujer asesinada en nuestro país en lo que va de año por lo demás de la política el Gobierno ha aprobado hoy un nuevo decreto que recupera el subsidio por desempleo para los mayores de cincuenta y dos años

Voz 13 15:51 supera el subsidio para personas mayores de cincuenta y dos años más de ciento catorce mil personas que en estos momentos no tienen derecho al acceso a la el que obliga

Voz 1071 16:03 para las empresas a llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores la medida servirá para luchar contra el fraude según ha dicho a la escuchaban la ministra de Trabajo a la que por cierto preguntaban por aquello que no aprobarán la derogación que prometieron de la reforma laboral y niega Valerio que eso sea un fracaso

Voz 13 16:19 fracaso fracaso realismo osea yo creo que un gobierno tiene que ser realistas a saber el terreno que pisa en cada momento de la historia en este caso pues es lo que es o no puedo no no no no lo puedo calificar de otra manera que de realista de prudencia de prudente decisión prudente realista y adecuada a la situación que estamos viviendo en estos momentos

Voz 1071 16:44 llamativa otra respuesta en esa misma comparecencia han preguntado la portavoz Isabel Celaá por cuestiones políticas ya las ha evitado saben que el Partido Popular ha pedido que se suspendan esta ruedas de prensa que siguen a los consejos de ministros porque entiende la oposición que el gobierno está haciendo propaganda Llesta era la respuesta de Cela

Voz 14 17:00 que eso es nuestra obligación democrática e comunicar lo que hace el Gobierno y por tanto y que ustedes puedan comunicar a su vez pero obviamente como usted comprenderá no me vea meter ningún tensiones de de fuerzas políticas ni en el campo campañas electorales eso no me corresponde hacer en absoluto desde la mesa de esta rueda pesa

Voz 1071 17:24 hay varios escenarios en el Exterior empezando por Caracas ha vuelto a la luz a algunos de los barrios de la capital de Venezuela después de un apagón que empezó ayer y que afecta a buena parte del país no sólo en la ciudad no sólo tampoco a la luz también al teléfono y otros servicios básicos miles de venezolanos se han manifestado con cacerolas en las calles en las últimas horas y el Gobierno de Nicolás Maduro echa la culpa a Estados Unidos este es el ministro portavoz se llama Jorge Rodrigo

Voz 15 17:46 es aparece el dueño de los lacayos de la violencia aquí el señor Marco Rubio publicando tuit donde decía se queda sin suministro eléctrico Venezuela

Voz 1071 17:59 en Argelia por tercer viernes consecutivo cientos de miles de personas se han manifestado en las calles contra la posibilidad de que Buteflika aspira a un quinto mandato el presidente está hospitalizado desde febrero en Ginebra gobierna al país desde el año noventa y nueve balcones calles repletas y el sonido de un clamor así es como está sonando Argel esta misma tarde

Voz 16 18:21 las consignas feministas de este ocho de marzo anima

Voz 0313 18:23 Prado también a las protestas de este viernes energía

Voz 1071 18:26 Elia y primera reacción de Donald Trump la sentencia contra Paul Mann a Ford fue su jefe de campaña le han condenado a casi cuatro años de cárcel por fraude el presidente de los Estados Unidos ha hablado del caso esta misma tarde en la Casa Blanca

Voz 17 18:38 yo creo que un equipo como fue él me siento muy mal por Paul mana por creo que ha sido un momento muy difícil para él pero si se dan cuenta su abogado que es un hombre muy respetado también un juez muy respetado los dos dijeron que no había contactos con Rusia que simplemente no tenía nada que ver que no hubo contactos son un engaño una broma no hubo connivencia con Rusia

Voz 0867 21:25 el motivo más para reclamar igualdad y el final de los asesinatos machistas una nueva muerte en Madrid empañe el ocho de marzo una mujer que ha sido tiroteada por su marido en la calle García Noblejas Celia Mayer concejala de Igualdad qué tal muy buenas tardes bienvenida La Ventana de Madrid

Voz 24 21:40 bueno hasta que es bueno se le pillo una manifestación

Voz 0867 21:43 pero concejala que datos nuevos tiene ahora mismo sabemos que se trataba de una mujer de unos ochenta años no

Voz 24 21:49 pues efectivamente es una mujer de unos ochenta años que ha sido asesinada tiros con su marido que posteriormente también se ha suicidado cuando han llegado los operativos de emergencia lo han podido hacer nada para reanimar porque estamos los dos que me estado de función el hemos mirado también nuestras voces dados para ver si previamente existían denuncias o algún tipo de de indicador que los alertara sobre la presencia relación de violencia en esta pareja y no hemos encontrado nada por tanto no había antecedentes en nuestros servicios de violencia de de esta pareja

Voz 0867 22:21 no había orden de alejamiento pero hay pocas dudas no sobre el que sea un asesinato machista

Voz 24 22:26 sí efectivamente tiene todas las conversaciones ahora la Policía Nacional efectivamente con la que certificarlo pero pero tiene todas las conté con todas las los los indicadores digamos habrá que ver también que de que unos vecinos no porque muchas ocasiones es muy común Dual que bueno que esto suceda hay que que la comunidad pues que está más cercana no puedo hacer nada o no sepa qué qué hacer para actuar

Voz 0867 22:48 la concejala en el Ayuntamiento entiendo pone en marcha el mecanismo habitual no el lunes minuto de silencio

Voz 24 22:54 sí por supuesto hemos convocado tres días de luto el lunes hemos uno uno todo el silencio en todas las dependencias municipales sino más importante de protocolo que tenemos en el Ayuntamiento son los comités de crisis que son es una una serie de reuniones entre los equipos técnicos de diferentes áreas del Ayuntamiento está la policía los servicios sociales del distrito donde ha sido el asesinato el área de política es una universidad donde investigamos a fondo cuáles han sido las causas de estos asesinatos y tratamos de mejorar nuestras políticas públicas para para de prevenir la violencia machista en la ciudad de Madrid

Voz 0867 23:27 le pido una reflexión más general suena duro pero es así no estos son los motivos que justifican una movilización como la de hoy

Voz 24 23:35 efectivamente yo creo que hoy en las calles y durante todo el día juego a mujeres que no sólo reclaman la igualdad sólo reclaman a eliminar las brechas que existen entre mujeres y hombres en el cotidiano sino que además

Voz 25 23:47 eh esta sería la novena

Voz 24 23:49 en lo que llevamos de año en España casi mujeres asesinadas desde que recuento es absolutamente un drama social es una de las crisis más grande que tenemos como sociedad hizo lo que hoy yo creo que las mujeres es que basta ya desavenencia agotada mujeres os intolerable

Voz 0867 24:05 Celia Mayer a pesar de todo Eden luto le dejo que que siga participando en la gran manifestación del ocho de marzo en salud y muy buenas tardes

Voz 24 24:12 muchas gracias Javier Chamorro

Voz 26 24:14 la Ventana de Madrid Javier

Voz 1071 24:17 la sal

Voz 4 24:19 no

Voz 12 24:22 Inma realidades si hablamos bajito

Voz 2 24:25 Nos hemos escucha con lo cual no alzar la voz a veces

Voz 12 24:28 está bien

Voz 4 24:32 esto es histórico que emociona

Voz 27 24:42 quién está

Voz 0867 24:48 muy buenas tardes a todos Madrid está de luto por la muerte segunda mujer asesinada este año en Madrid por el machismo y teñida también de vida Letta esta hora porque es obra los motivos para salir a la calle para pedir igualdad de derechos y que nadie pueda perder la vida como ha ocurrido hoy por el hecho de ser mujer ha sido un día largo hundía de concentraciones desde medianoche en la Puerta del Sol

Voz 4 25:19 por toda la ciudad

Voz 0867 25:22 las convocatorias de nuestras compañeras las periodistas a las que hoy no están escuchando aquí en la radio

Voz 12 25:31 ahora

Voz 0867 25:37 y un día en el que al menos las grandes administraciones de la región Comunidad y Ayuntamiento han aparcado sus diferencias para más allá de los matices ya conocido los para admitir que necesitamos que un hombre y una mujer vivan en igualdad de Cunit

Voz 28 25:50 hoy es el día de celebrar el Día de la Mujer y creo que tenemos que trabajar unidos y creo que esa es la clave todas las grandes cosas que

Voz 0107 25:56 conseguido España que hemos conseguido en este país ha sido porque esto

Voz 28 25:58 trabajado unidos

Voz 12 26:01 no quiero humanidad siente irán a Benjamin hacia adelante feminismo seguirá adelante el nunca habrá marcha atrás

Voz 0867 26:14 lo han escuchado las siete con Francine con Ángels la marcha ha arrancado la cabecera partido de Neptuno si hay muchas mujeres también hay muchos hombres mucha gente joven desde primera hora de la tarde ocupando el centro de Madrid están cortadas todas las calles principales de la capital en el Palacio de Cibeles desde una de las azoteas de la sede del Ayuntamiento de Madrid hable con una vista privilegiada la manifestación está Alfonso Ojea allí primera conexión con él y Alfonso Madrid es ya una marea violeta no buenas tardes

Voz 0089 26:41 qué tal buenas tardes en efecto es una marea violeta pero nosotros no creemos que esto pueda ser ya una manifestación Javier porque es tal la acumulación de personas que no va a poder avanzar esa cabecera aquí ahora mismo en la Cibeles hasta la calle Alcalá y Gran Vía no cabe un alma está completamente

Voz 0107 26:57 repleto todo el asfalto de

Voz 0089 27:00 personas de mujeres de hombres de niños ir con datos bastante curioso se lo primero la plaza la fuente de Cibeles Javier de color morado desde aquí que vemos el edificio de Telefónica también de color morado por la iluminación que le han colocado pero como decimos ha avanzado ha salido evidentemente de la Glorieta de Carlos V la primera parte Anteriormente en la plaza de Neptuno estaba la cabecera bueno pues está siendo la policía la que intenta con sus vehículos policiales a abrir hueco para que esa manifestación vaya desarrollándose pero decimos que va a ser imposible porque no

Voz 0107 27:33 Ave nadie ya aquí en la plaza de Cibeles son una jornada

Voz 0867 27:37 la se ha desarrollado de manera muy desigual sin datos y sin Valira valoración sindical lo cierto es que los paros no han comprometido la labor de hospitales colegios o transporte público al menos hasta el punto de parar una ciudad la huelga se ha sentido más en los sectores públicos y ha pasado más desapercibida en el sector privado los sindicatos lo perrillo UGT Jaime Cedrún secretario general de Comisiones se quejan de unos servicios mínimos abusivos

Voz 1293 27:59 hay un abuso total y absoluto de los servicios mínimos en sanidad o en educación pero vamos hasta ahora yo creo que por lo que estamos hablando con los hospitales las que están haciendo la huelga están en ello sin sin ninguna otra historia nosotros saquemos convocado Veinticuatro horas en la salidas

Voz 29 28:18 donde hay un paro con unos servicios mínimos abusivos estamos barajando un paro entorno por encima del sesenta por ciento a nos colocó a veinticuatro horas en la educación los datos que tenemos en el caso de la educación ha sido de entorno al sesenta por ciento en Primaria algo más secundaria vivió un paro generalizado en la Universidad de toros noventa por ciento

Voz 27 28:38 sí

Voz 0867 31:04 la tarde treinta minutos la huelga de hoy y la del ocho OM que no todo el mundo ha podido secundar hoy aquí en la Ser hemos querido enfrentar esas dos caras quien ha podido ir a la huelga hay mujeres que como Marisa querían pero no han podido ir con quién hemos charlado en Hora catorce Madrid Marisa qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 33 31:21 muy buenas tardes muy bien como si trabajando comentaron con pena por no ir a la huelga cuántos años llevas en tu trabajo actual hay mi trabajo actual llevo catorce años unos parado no puedes parar no te gustaría hacer huelga me gustaría hacer huelga por qué para que se solucione todo si apoyara porque también soy mujer apoyar en los hablando con los dueños de la casa pues mira ellos para esto es un tema tabú que no dice nada entonces yo prefiero no decirlo tampoco cuántos días tras una semana bueno yo el libro el sábado por la tarde el domingo por la noche

Voz 0867 32:00 vives permanentemente en esa vivienda tienes otra vivienda en Madrid

Voz 33 32:03 pues mira no solamente no no hay que sea vivo en el tiempo peligro me voy con una amiga estoy en tu casa pues poquito tiempo el sueldo que gana no me alcanza para pagar una vivienda

Voz 0867 32:21 si no es indiscreción exime puedes contar cuánto ganas

Voz 33 32:25 llevan ochocientos sesenta es todo las medias paga bueno y las vacaciones

Voz 0867 32:31 a pedir Marisa que no te retires quiero saludar de Amin Almudena Almudena qué tal muy buenas tardes

Voz 24 32:35 hola buenas tardes estoy un poco a Sony

Voz 33 32:38 claro que acabo de dejar un piquete informativo

Voz 24 32:41 vaya noche estuve cacerolada pero espero que se me

Voz 33 32:44 y bueno es evidente que tú si estás haciendo huelga

Voz 24 32:48 yo estoy haciendo huelga afortunadamente puedo hacerla soy profesora de secundaria en un instituto de Madrid y quería decirle a Marisa que entre otras razones la hago por ella la hago por todas esas mujeres que son muchas que desgraciadamente todavía están en una situación de precariedad absoluta y cuyos derechos se vulneran Yeste derecho fundamental a la huelga también se les está negando por ellas por ellas también estamos en la calle hoy

Voz 0867 33:20 condena en las aulas aprecia un cambio de mentalidad

Voz 24 33:24 yo he apreciado un fuerte cambio de mentalidad en los últimos años

Voz 33 33:29 lo muchos años más de veinticinco años

Voz 24 33:31 años este docente y recuerdo épocas en las que las bichos raros éramos las profesoras las alumnas en insistas afortunadamente esa situación ha cambiado idea incorporación de muchas mujeres jóvenes algunas muy jóvenes eh ha dado fuerza a un movimiento que se ha hecho trasversal intergeneracional y que está superando en muchas aspectos lo que era el movimiento feminista tradicional de todas formas la enseñanza es nuestra arma todavía hay mucho mucho mucho que avanzar la educación es fundamental y todavía sí existe esa brecha de género incluso en la propia enseñanza es estudios que se han hecho pues todavía hay mujeres en los niveles más altos en lo que es un nivel veintiséis en donde estamos equipadas e los hombres superan a las mujeres en en ese nivel y en los niveles más altos de la enseñas de lo que es la gestión de la educación todavía tenemos que seguir avanzando

Voz 0867 34:34 Marisa la igualdad está muy lejos verdad da igual

Voz 33 34:37 ahora está muy lejos no porque seas son estos trabajos sumergidos mucho sea tenemos mucha diferencia nosotros pero las internas trabajan muchas horas porque trabajamos echamos ahora muy mal pagado y poco agradecido pues Andrei Marisa día de la mujer

Voz 24 34:58 igualmente Marisa un abrazo amarilla ahora a vosotras por vosotros también

Voz 0867 35:06 a los enfermeros de Madrid han puesto en marcha hoy una campaña en las redes sociales para apoyar a sus compañeras en el Día de la Mujer se están haciendo fotografías con bata de trabajo y en los centros de salud hospitales en los que tienen su puesto con el hashtag yo soy enfermera Víctor Jiménez vicepresidente de AME la Asociación Madrileña de Enfermería qué tal muy buenas tardes Víctor Víctor cómo surgió esa iniciativa

Voz 34 35:33 pues bueno la verdad es que nos llevamos llevamos mucho tiempo pensando en el tema de que entre las mujeres aunque usando el colectivo mayoritario dentro de los cristales de los centros de salud realmente son tiene su reflejo en los puestos directivos en los mandos intermedios donde la mayoría son pues entonces lo que queremos es un poco es eso el techo de cristal para las mujeres todavía no se ha roto el sector sanitario

Voz 0867 35:58 porque los hombres ocupan los puestos de responsabilidad por ejemplo en los colegios profesionales o en los órganos de coordinación

Voz 34 36:05 sí claro también sanos únicamente han tiene la asistencial sino que al nivel representativo y democrático pues en la inmensa mayoría por no decir vamos el noventa por ciento de los cargos de los colegios consejos son hombres

Voz 0867 36:17 que ha habido enfermeros sabido compañeras a las que creo que no les ha sentado demasiado bien vuestra iniciativa han llegado tuitear algo así como que no necesitan que les reivindiquen

Voz 34 36:26 bueno vamos cada uno tiene su club su opinión nosotros lo que hemos querido es estar al lado de las compañeras como lo estamos siempre intento estos bonos respetamos todas las las opiniones pero pero creemos que que hoy más que ningún día pues en que que nuestras compañeras estén apoyadas

Voz 0867 36:45 se ha hablado mucho de feminismo allí en el hospital estos últimos días

Voz 34 36:48 sí sí se está se está hablar hoy de cabo llegar el mismo al hospital y a todos los vital con Valderas con camisetas moradas yo creo que que está funcionando muy bien

Voz 0867 36:58 bueno pues Víctor Jiménez vicepresidente de AME la Asociación Madrileña de Enfermería feliz día de la mujer un saludo

Voz 4 37:05 gracias nuevamente desde el siete minutos

Voz 0867 37:13 concluye esta Ventana de Madrid con dos conexiones con la manifestación que ahora mismo recorre todo el centro de la capital buscamos otro punto de conexión en la cabecera Álvaro Zamarreño qué tal muy buenas tardes

Voz 0116 37:23 buenas tardes más que en la cabecera eh a la búsqueda de la cabecera porque como habéis venido contando es muy difícil llegar estamos en la plaza de Neptuno que está repleta desde hace ya mucho tiempo de manifestantes e intentando llegar hasta esa cabecera que intenta abrir paso entre miles y miles de personas que yo creo que lo más importante reflejan la di a ver Zidane de lo que es estar reivindicando y celebrando hoy el espíritu el feminismo acompañado de todas esos matices que acompañan a este movimiento que se reflejan en pancartas y cánticos que van desde la educación la salud la igualdad la justicia el fin de los asesinatos machistas y en definitiva esa igualdad de hombres y mujeres

Voz 0867 38:03 es difícil encontrar gracias Álvaro esa cabecera Alfonso Ojea desde allí arriba tampoco la distingue es verdad ya vemos la cara

Voz 0089 38:10 cero a lo que pasa que va tan lentamente avanzando y como digo todo el rato son delante los vehículos policiales ahora mismo está

Voz 2 38:16 girando ya los vehículos policiales

Voz 0089 38:18 a mano izquierda en la plaza de Cibeles para para afrontar ya la la la calle Alcalá y posteriormente la Gran Vía pero como decía Álvaro es que no cabe un alma siguen avanzando lentamente vamos a ver cómo son capaces de alcanzar la calle Gran Vía porque lo van a tener muy difícil es toda una marea

Voz 0107 38:37 de miles de personas están quietas

Voz 0089 38:40 gritando evidentemente con sus pancartas con ese color morado que como decimos la diosa Cibeles hoy lo tiene también en en muy

Voz 0107 38:47 proyectado en todo lo que es la la estructura de la Estado

Voz 0089 38:50 va pero están teniendo francamente difícil dudamos dudamos Javier de que se vayan a cumplir los horarios de los organizadores porque con tal cantidad de público y asistentes parece imposible pero la cabecera en estos momentos está justo delante de la entrada principal a este ayuntamiento al Palacio de Cibeles

Voz 0867 39:08 gracias Alfonso Ojea esas la fotografía han escuchado durante todo el día la antena de la SER a las mujeres también algunos hombres nos faltaba nos quedaba por escuchar a los niños

Voz 4 39:18 suerte

Voz 35 39:27 en La Muela

Voz 4 39:42 ocho de marzo a todas y a todos nos marchamos estamos de vuelta inhabilitar además disfruten del fin de semana

Voz 36 39:51 adiós

Voz 4 39:56 Día Internacional de la Mujer

Voz 1679 41:01 pero teniendo demasiados viernes seguidos

Voz 0107 41:05 pues bien aquí en España

Voz 1679 41:08 sí sí a final de este mes se acaba las

Voz 0107 41:10 inquilino identitarias cargando el Aimar ya veré nómada de eterno es que este mes tengo cosas muy interesantes que pero va muy bien que estés aquí porque hay un montón de consultas de oyentes viajeros de La Ventana por cierto este sonido tú lo conoces verdad te suena bien

Voz 39 41:26 de Fórmula uno no dos

Voz 1679 41:30 tampoco esto es

Voz 39 41:34 esto es un dron y de carrera esto es un dron señora

Voz 1679 41:38 que es un artilugio que entre otras muchas cosas está transformando también la forma de viajar verdad bueno tú lo sabes muy bien estoy sobre todo la forma de contar viajes me voy a hacerlo documentales yo creo que es una herramienta fabulosa una herramienta que nos ha dado a los creadores a los que los pide realizadores y fotógrafos una tercera dimensión Ike no a la que nos enfrentamos con un problema que no es pequeña la tecnología va más rápida que la legislación el legislador vive todavía en la edad de pie

Voz 0107 42:05 has tenido problemas en algún país lo contaste aquí en La Ventana herido

Voz 1679 42:08 muchos y todos los que tenemos sabemos que hay sitios donde parece que fuéramos a bombardear algo los miran como si fuéramos invasores no es una pena porque es una tecnología luego a la administración se les llena la la boca de decir no vamos a crear no sé cuántos empleos vamos a favorecer estas nuevas tecnologías y la cruda realidad es que luego todo son problemas todo son trabas todo son absurdo porque la verdad es que la legislación de drones en España hay en muchos países talle cuánto tiempo hace que los utilizas tú para viajó hace ya cuatro años que no estoy utilizando donde a primera vez pues la primera vez que lo utilice fue en Kazajastán me parece sí desde entonces por muchos países ya ha podido comprobar lo kafkiano de una legislación que no existe

Voz 0107 42:49 porque no hay título de piloto para todo el mundo tú tienes titulo de grano

Voz 1679 42:52 yo no tengo mi título de piloto y operador oficial dentro les puedo decir que me costó mil quinientos euros más caro que sacarse el carné de conducir un coche midieron pesa setecientos cincuenta gramos de plástico tiene un seguro por un millón de Alá que estoy por estrellaron contra mi casa a ver si con no tengo me me modera Moreras eh me gusta más seguro y eso que el de un coche que pesa dos mil quinientos kilos se puede poner

Voz 0107 43:20 bueno pues resulta que una de las consultas que tenemos esta semana en La Ventana de los viajes está relacionada precisamente con los drones

Voz 40 43:29 que es más es un poco

Voz 0107 43:40 Cristóbal buenas tardes hola muy buenas tardes qué tal todos te quieres comentar a Paco de los de los drones porque tú estarás también interesado en esto verdad

Voz 1635 43:49 claro justo justo está pensando ustedes en la legislación si es que claro yo me compré hace ya unos cuantos meses un dron yo soy fotógrafo aficionado más o menos avanzado el aficionado ir claro yo me he encontrado que la mayoría de los sitios bonitos que conozco España

Voz 0107 44:05 está prohibido que aprendió

Voz 1635 44:07 muchísimo me ponga pero bueno alrededor de Madrid

Voz 25 44:11 es casi imposible sí

Voz 1635 44:13 eh te pones a buscar por sitios bonitos y tal y si casi todos está prohibido y entonces pues hace poco muy al país un vídeo de Paco en el que el eco contaba pues eso su experiencia con los drones eran sitios segurísimo Si tal ese Jo pues seguro que pago tiene que que conocer sitios de sitio chulos en España donde se pueda volar sin restricciones

Voz 1679 44:34 a ver pues es casi un oxímoron si así que se pueda volar un dron pero sí que es un éxito robo con oxigenarme ha sembrado de Carlos Pedro

Voz 0107 44:47 hay tanta de Piedrahita siempre

Voz 1679 44:49 sí sí dice mira a ver como te decía antes si no quiere extender las legislaciones absurda kafkiana lidera que tenemos una aeronave cuando en realidad lo que tenemos es una pequeña cámara que vuela mira lugares en Madrid sólo te queda una franja muy pequeñita abajo en el sureste saliendo hacia Tarancón y una franja muy pequeñita arriba antes de llegar al puerto de Somosierra el resto está todo prohibido pero por ejemplo en la provincia de Guadalajara que la tenemos aquí al lado la zona de la Sierra Norte mucha parte de la del del este de de Guadalajara también se puede todo el sur de Aragón tiene muchas zonas libres la provincia de Teruel tiene mucho por ejemplo toda la comarca enganchó

Voz 0107 45:30 sí sí sí sí

Voz 1679 45:32 sí yo te recomendaría seguro que ya me es que te descargas alguna aplicación como a Irma por ejemplo es la que yo más uso o sea la propia ESA tiene una que se llama drones punto en aire punto es

Voz 0107 45:44 sí en la la que consultar claro

Voz 1679 45:46 ahí ves el mapa que tanto lleno de manchas rojas dice

Voz 0107 45:49 sí pero lo que sí deja bastante poco Cristóbal hay déjame preguntarte tienes algún algún viaje así en perspectiva a la vista

Voz 1635 45:56 sí pues pensar otra cosa que que también quería preguntarle a Paco porque para este verano con un verano más bien otoño quería irme a pasar un par de semanas el encono animaran Irlanda un cursos de inglés es una zona ya yo lo conozco bien pero me gustaría saber se yo voy a poder llevar el dron y voy a poder volar porque claro es un poco grande cual tienes yo tengo un Phantom III estándar si tengo un entonces es bastante Barça tan baratos entonces valorarlo y de por no poder utilizarlo no se habían podido

Voz 1679 46:24 si la a ver si yo te diría yo te diría que busques en Interreg la legislación de Irlanda y yo creo que en zonas rurales y si Chivas si puede lo que no puedes es fuera de en ciudades etcétera no a ver yo en cuando viajo al extranjero lo que utilizo es el sentido común es decir hay países como Uganda o como Marruecos donde está prohibido entrar con un dron pero hasta entrar en la Unión Europea no te puedes mover libremente con tu pero utilizarlo en zonas rurales que no estén habitadas y que no sean Parques Nacionales y ahí no va a tener ningún problema zonas militares no

Voz 0107 47:00 claro bien Cristóbal oye un abrazo amigo muchísimas gracias chao

Voz 27 47:09 sí eh

Voz 0107 47:40 esta música no sugiere otros escenarios verdad Roberto sí pero me tiene despistados sugiere playa tranquilidad pero no lo vinculo lo lo vinculo exactamente con destino a ver por por qué pregunta Susana que inscribió a buen viaje arroba Cadena Ser punto com Susana qué tal buenas tardes

Voz 4 47:56 hola buenas tardes hola qué tal muy de cuéntanos

Voz 41 48:01 mira saca las vacaciones si no surge la duda eterna donde vamos esta de

Voz 1071 48:07 a

Voz 41 48:09 no bastantes pues por trabajo y también por placer entonces nos vamos quedando con menos destinos de los típicos de los que se conocen tenemos muchas ganas de ir a la playa será una playa del sueño desastre postal si sabemos ático a ver si Paco nos puede iluminar un poquito en los seis al cable porque bueno descartamos ya algunos sitios hemos Bali descartamos las islas Gili Tailandia Filipinas Hawai pública dominical a Miami entre otros

Voz 0107 48:46 no había visto unas cuantas otros dice esto que es una pregunta a un examen

Voz 1679 48:55 hombre pues mira a ver te digo eso sí de es que ha sido hay muy buenas playas pues mira a ver yo te diría que sí

Voz 41 49:01 mi lado a bote pronto si no

Voz 1679 49:03 en Australia tenéis que ir a las islas White Sands ahí están en la costa de Queensland costa oriental de de Australia tenéis que ir a White Haven es la playa más bonita del mundo es un plazo maravilloso en esas islas es un archipiélago el de la Sunday hay muchas islita es apenas construcción buenas playas pero White Haven es la playa más bonita del mundo si podéis ir allí a Australia

Voz 0107 49:31 ya algo más cerquita mira un sitio donde hay un spray

Voz 1679 49:34 sé si nadie se relaciona Brasil Dinamarca para sí la tiene muy clara sea cual en la playa más bonita de Brasil la Praia do Sancho está en Fernando de Noronha de Fernando de Noronha a bucear yo fui a bucear porque yo que se ha ido hay que descubrirlo en la playa más bonitas de brasílica si el mundo Praia dos ancho Achim vado padre la isla Fernando de Noronha está frente a las costas de Natal muy bonita las playas playas recuerdo preciosas en Maldivas sin habéis está en Maldivas Maldivas esto playa doblones hay pequeñita grandes que aparece desaparece con la marea

Voz 32 50:09 más playas Bahamas Badarán destino de plazos el euskera la isla del euskera donde está la playa está de color rosa es fabulosa la playa de color rosa

Voz 1679 50:19 sí sí sí porque hay unos moluscos que una vez disuelto por el agua sonados tiene un color rosado Illa el Arena tiene el color rosa

Voz 0107 50:27 tú conoces esos días

Voz 41 50:30 eh esto también hay flamencos o esas otras

Voz 1679 50:34 esa es otra playa no es que hay una que se llama Flaming Flamingo Beach Marinovic pero no sé si está en Bahamas o en Puerto Rico esa eh me parece que Flamingo Beach está o que debe haber mucha que se llamen así

Voz 0107 50:47 Roberto bueno hombre todo cuadra eh flamencos flamenco

Voz 1679 50:53 seis de islas Bahamas y Seychelles he ahí ahí de ahí

Voz 41 50:57 está por las fechas que barajamos de mayo

Voz 1679 51:05 no es creo que no es malo del todo es Caribe entonces desde el Caribe empiezan las lluvias más bien sea la temporada buena es hasta abril lo así yo creo que mayo no será muy malo en Bahamas empieza peor luego más tarde julio agosto septiembre cuando vienen lluvias y huracanes pero esa no es mala época pero por ejemplo es muy buena época para ir a a Maldivas todavía no ha empezado el molde el monzón de verano en Maldivas y ahí debe y muy buenas