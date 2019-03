La Ventana (12/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 aumenta el número de aerolíneas que han decidido dejar en tierra a sus aviones Boeing siete tres siete Max ocho idénticos al siniestrado el pasado fin de semana en Etiopía el Reino Unido ha anunciado el cierre de su espacio aéreo a este modelo en España se deja en manos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea Miguel Crespo buenas tardes

Voz 3 00:22 las tardes van ya más de una veintena de aerolíneas de más de quince países distintos las que han cancelado sus vuelos operados con este modelo de avión entre las últimas la noruega Norwegian y el operador turístico alemán TUI tras la decisión de la autoridad aeronáutica británica de cerrar su espacio aéreo a las operaciones con los Boeing siete tres siete Max ocho Además entre los países que han decidido restringir el tráfico a estas aeronaves están Australia China Singapur y Mongolia entre otros según el Ministerio de Fomento en España no inmatriculado ninguna enviaron de este tipo y las certificaciones para poder volar que tienen estos aparatos dependen de la Agencia Europea de Seguridad Aérea por lo que a ella se remite en cualquier caso la autoridad española a la hora de tener que imponer algún tipo de restricción de vuelos

Voz 1454 00:59 pésame insiste en que el acuerdo alcanzado anoche con el presidente de la Comisión Europea es el mejor posible no hay otras opciones la primera ministra está compareciendo en el paro

Voz 0313 01:08 lamento británico sólo unas horas antes de una nueva voz

Voz 1454 01:10 moción sobre el plan del Brexit prevista para esta tarde noche su socio en el Gobierno el norirlandés Partido Democrático Unionista cree que no se han registrado avances suficientes

Voz 1460 01:20 salte si este voto no pasa esta noche si está acuerdo nos aprueba el Brexit puede estar perdido

Voz 4 01:25 lo yo no he dicho nada

Voz 1460 01:28 esta noche los miembros de esta Cámara se enfrentan a una opción clara votar y apoyar este acuerdo en cuyo caso dejaríamos la Unión Europea con un acuerdo Illes explicaré por qué es un buen acuerdo o se arriesgan a un nuevo acuerdo y aún no Brexit tío

Voz 1454 01:42 no hay novedades sobre el caso erial que afecta a Eduardo Zaplana a la Cadena SER ha tenido acceso al sumario en el que se detalla cómo operada el ex ministro y ex presidente de la Generalitat valenciana el sumario desvela que Zaplana utilizó a su amiga íntima la exdiputada del PP Elvira Suanzes como testaferro esa información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:59 testaferro al menos en la ocultación de productos financieros millonarios de Zaplana en Andorra en una propiedad inmobiliaria en Madrid según las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil detalladas en el sumario que destacan que Zaplana se sirvió de la relación que mantuvo con Elvira Suanzes durante años para ocultar y blanquear parte de su capital ella también participó activamente en la actividad delictiva según el sumario la ex diputada que ascendió en el PP valenciano de la mano de Eduardo Zaplana está imputada por blanqueo y organización criminal le fueron decomisados documentos y material informático en el registro a su domicilio en Barcelona y se negó a declarar ante la Guardia Civil

Voz 1454 02:38 seis de Children han colocado frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas el dibujo de una niña siria que representa su visión sobre la guerra con una persona ensangrentada frente a un tanque esta ONG ha tomado esta decisión para denunciar que cuatro millones de niños sólo conocen el conflicto desde hace ocho años el director en España de esta ONG asegura que viven con un estrés tóxico producido por la violencia y la inseguridad de la guerra cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1454 03:07 los maquinistas de Metro de Madrid han desconvocado los paros previstos para este jueves porque la dirección les amenazaba con declara con declarar los ilegales así lo han decidido los principales sindicatos que sin embargo sí mantienen una concentraciones a mediodía a las puertas de la Asamblea donde se votarán las conclusiones de la comisión que investiga la presencia de amianto en el suburbano los sindicatos hablan de gesto para que metros se siente a dialogar con ellos Teo Viñuelas UGT

Voz 1404 03:32 hace un gesto de buena voluntad para que de verdad se siente con

Voz 1500 03:38 la dirección de Metro o la consejera

Voz 1404 03:39 aportes a intentar llegar a un acuerdo que desarrolle la propuesta año tenemos para resarcir los daños a los trabajadores de Metro que hemos estado expuestos a tu lado viento en la empresa

Voz 1454 03:53 el Gobierno regional mantiene la distancia mínima de cien metros entre las casas de apuestas en los centros educativos ayer finalizó el plazo de alegaciones al borrador del decreto que regula que regulará el juego en la Comunidad y al rechazo de las asociaciones de padres que proponen un mínimo de ochocientos metros hoy se han sumado las criticas del propio sector dicen que el decreto provocaría el cierre del veinte por ciento de los locales al Ejecutivo autonómico le parece precipitado adelantar acontecimientos pero defiende que la propuesta de los padres es abismal Pedro Rollán vicepresidente que es muy

Voz 5 04:23 precipitado por parte del sector adelantar esa a poco

Voz 6 04:29 Alexis entre cien y ochocientos hay un término abismo

Voz 7 04:31 pues básicamente porque si estamos hablando de ochocientos tendríamos que irnos casi a los pica

Voz 6 04:36 los de Europa si se me permite la expresión páramos

Voz 3 04:40 y en la capital en el Paseo Federico García Lorca hoy inaugurado un monolito en recuerdo a las víctimas el aceite de colza treinta y ocho años después de esta tragedia sanitaria allí estaba la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo y la alcaldesa Manuela Carmena tenemos veinticinco grados veintiún grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1454 04:59 ha estado empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 6 05:08 la BNS

servicios informativos

en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes es es muy curioso lo que ocurre hoy es es el colmo de las paradojas resulta que uno de los grandes iconos digitales que es Google ha generado confusión van a medio metió la pata sobre si se cumplen treinta años del nacimiento de Internet la respuesta es no estrictos censo no se cumplen porque Internet entendido como red de redes funcionaba se estudiaba incluso desde mucho antes lo que nació hace tres décadas fue la web tal día como hoy con el primer servidor el verbo navegar adquirió un significado que hasta entonces no existía es curioso que haya sido Google precisamente el origen del lío pero da igual creo que es una buena oportunidad para detenerse ni que sea un minuto en analizar cómo Internet nos ha cambiado la vida porque ésta es por si alguien lo dudaba es la transformación social más potente que ha conocido la humanidad en toda su historia más que el fuego que la rueda que la imprenta el salto ha sido brutal se hace casi imposible concebir la vidas en Internet bueno en nuestro mundo claro porque en España mira llega a más del noventa por ciento de la población sin embargo en el conjunto mundial uno de cada dos habitantes uno de cada dos no tiene acceso es uno de los grandes retos a recortar en un día como hoy intentar reducir esa brecha la brecha digital y conseguir un Internet más extendido más libre más barato sí vale notan monopolizado por unos cuantos gigantes donde los malos usos desde la desde la piratería las Famous pasando por el ciber acoso sean prácticas a combatir sin descanso sin olvidarnos del debate ético que afortunadamente parece que ha llegado sobre cómo manejar el Big data de los algoritmos todo aquello que a través de la inteligencia artificial puede influir o incluso dirigir nuestras vidas vamos a ver vamos a ser prácticamente la única generación que habrá vivido con sin internet la historia dirá si hemos estado o no a la altura de las circunstancias bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:24 sí o sí

Voz 10 07:52 de tanto buscar en una dirección u oro de PLC perro ya icono Fidia o una mujer que en escribió a su nombre más redujo el resto de estos que hola

Voz 11 08:52 sí

Voz 10 09:09 limo a navegar junto a ella prometió piel nunca podré cuando el hambre es para qué hola

Voz 0313 09:59 mi Mellado buenas tardes de que años esta canción de tango del año noventa y nueve sí señor continuamente añitos

Voz 1362 10:08 sí sí en España tardó en llegar y tardamos en subirnos al tren

Voz 0313 10:12 debe antes del dos mil bueno no estamos en pañales esto no había vía correo electrónico desde luego no había redes sociales redes sociales smartphones pero de una forma bastante

Voz 1 10:23 hecho si os Guardiola ya te digo yo lo dice Roberto nuestros adiós

Voz 3 10:29 hombre la verdad es que en la mayoría de casos sabía que conectarse a través de servidores que estaban en Holanda y esas cosas pero sí que había ahí Messenger y bueno

Voz 1362 10:37 visionarios no porque ahora el amor punto com es el amor sin punto com a secas

Voz 0313 10:42 recordáis recuerdas tu primer contacto con el mundo Internet Messenger

Voz 1362 10:49 bueno fue laboral fue laboral yo creo que además yo ya he por imperativo laboral yo creo que muchos somos digitales porque nuestro primer contacto fue en el trabajo porque todo el mundo nuestro oficio porque parece inimaginable que antes funcionamos sin Google buscador si los ganadores pero sí sucedió sucedió ahora no sabríamos a lo mejor ponerle una fecha concreta pero de un momento a otro nos cambió la vida recuerdo recuerdo un número especial de El País Semanal eh que dedicamos a es al fenómeno Internet cuyo máximo desafío gráficos que todos los títulos tendrían que empezar con IU porque en aquella época más que debíamos ir como como prefijo para referirnos al mundo digital y fue un reto porque claro había que abordar todo los campos pensábamos nosotros mismos esto no lo veremos cómo que no lo veremos lo hemos visto ya ya ha pasado ya se ha quedado

Voz 0313 11:40 yo recuerdo estar trabajando por aquel entonces en en TV3 en TV3 Ike de existía un programa que Roberto conocía también avisan con el dos mil las visiones cuando llegue dos mil que Ortega Alejos verdes que antes contaba unas cosas muy raras digo ultima esto es lo que será esperando además pero vamos yo no tengo vive esa época ningún recuerdo de de

Voz 3 12:00 de una relación muy muy muy muy intensa oliera a Digital vació sólo el primer ordenador que tenía una panza enorme que estaba en mitad de lo que ahora es el estudio es que en en Radio Barcelona había

Voz 0313 12:10 por de la redacción uno con un hacha

Voz 3 12:13 ellas módem que claro nosotros como trabajados por la noche pues teníamos posibilidad para poder aguantar diez quince veinte minutos que tardaban en abrirse una página en Netscape que era el primer navegador les recuerdo que hablábamos de eso y le pedíamos a los oyentes que enviaran correos electrónicos más

Voz 0313 12:29 jefe decía porque apunta ya está

Voz 1362 12:31 claro moda modo que es apuntó más Internet decimos la intranet la intranet que era la la forma de comunicarse entre nosotros claro lo de Internet era una cosa como como exótica no recuerdo aquel aquel número especial que lo que menos crédito daba porque lo la digamos la la posibilidad tecnológica de comunicaciones digámoslo más Hart pues bueno como desde pequeños hemos vivido con el la ciencia ficción pues hacías el esfuerzo de imagínate lo pero lo que yo nunca pensé es que Internet no si va a cambiar tanto las relaciones personales la forma de comunicarnos y la forma de relacionarnos con el prójimo y para mí eso era

Voz 0313 13:05 la conectividad social Psicología Social

Voz 1362 13:07 sí sí cogí hace ilusión y ahora es ahora es real

Voz 0827 13:11 no recuerdo el día concreto pero vamos Se podría documentar no pero aquí un día estábamos escribiendo a máquina hay con papel de calco leyenda una sala buscar teletipos bajo la discoteca Disco y rellenar manualmente la ficha del disco que nos llevábamos y un día todo eso estaba en el ordenador no fue un cambio tremendo

Voz 0313 13:28 cobro cintas abiertas y cartuchos

Voz 0827 13:30 sí recuerdo sí cinta yo recuerdo ese día que una compañera de la radio la la García llegó y me dijo ya hay un buscador extraordinario que se llama Google ya a partir de ahí pues se ve a buscar en Google buena estas pequeñas cosas que desde luego no es cambiaron el mundo de una manera impresionantes como el amanuense al que de repente le plantan la imprenta la oficina

Voz 0313 13:50 pero fijaos estamos estamos aquí contando batallitas del abuelo y la abuela porque estamos ya en fin tan acostumbrados a este cambio de paradigma y tal bueno pero en todo este tiempo en estos veinte años últimos por ejemplo ha habido lugares en España pocos es verdad lugares donde esto este mundo remodelado por Internet no ha llegado o lo que es el día a día al menos Joy en un día como hoy con esto de los treinta años y tan nos hemos acordado de un alcalde al que le veremos dando la brasa pobre hace un par de años desde que su pueblo ganó un concurso convocado por Hispasat en reta a tu pueblo por el que los vecinos disfrutaron de conexión a Internet vía satélite totalmente gratis durante un año han pasado dos desde entonces ese pueblo está en la provincia de Soria llama Magaña tiene obtenía unos ochenta habitantes hizo alcaldes Fernando Marín cerrando las tardes hola

Voz 1 14:40 hola buenas tardes qué tal qué tal cómo va eso

Voz 0313 14:43 en una cosa especial por este día de los que dicen que es de los treinta años Internet que nos nos exacto pero vamos como si lo fuera

Voz 12 14:49 no vas a dirigir una cosa especial para nosotros segundo aniversario karate que tuvimos pero me no tanto nosotros no hace treinta años hace dos años que gracias fue que al empeño de un pueblo la lucha con hundir yo no estoy estamos concurso organizado por la empresa hay pasa pues ganamos si conseguimos tener Internet ir a conocer gracias a vosotros también pues pues este gran problema que tiene pues una superficie de España no yo creo que que es son muchas las pequeñas poblaciones que hicimos este problema

Voz 0313 15:26 alcalde cuéntenos así a efectos prácticos cómo les ha cambiado la vida teniendo internet

Voz 12 15:33 bueno pues te cambia la vida desde el punto de vista de del ocio porque por la mañana ha soportado beso en tus ratos de descanso puede consultar el periódico pues me que chatear con amigos a través de las redes sociales sí eso ya en en el tema lúdico no conduce a una mayor pero en el tema laboral pues en mi caso yo ingeniero oí hay agricultor no de unas pero había pues mucho de mi día a día es necesario tener correo electrónico está conectado con el exterior con mis compañeros con con posibles clientes no y después por supuesto en el tema el tema de cómo Ayuntamiento no es una de las grandes incongruencias de de este país que nos obligan a está a hacer la estación electrónica no es Estados electrónicamente con la Administración pero es también estaríamos en la cuenta que a muchos de estos pequeños pueblos no llegan los medios para estar conectados para cumplir esa obligación no de de de la administración electrónica lo mismo que me ocurra mi pueblo ocurre pues a la familia que tiene ganado en el P

Voz 1500 16:47 pueblo a una persona que

Voz 12 16:51 que que es autónomo del pueblo si tiene que conectarse con sus clientes a la persona que tiene una casa rural en el cambio hay que vivirlo no

Voz 0313 17:03 vive vive vive más gente en el pueblo de gracias a Internet alcalde o ha dejado de marcharse gente

Voz 12 17:09 bueno no estamos más somos nosotros mismos si es decir yo creo que que el tema de moda de la despoblación es tiene difícil traducción peor que hay que empezar la casa a casa por los cimientos no hay que empezar a pensar que hay que dotar a estas pequeñas poblaciones de que mucha gente hemos decidido vivir

Voz 1 17:29 pues se quedó claro que de lo mismo se ubiquen básico

Voz 12 17:31 el pie se tienen las ciudades no

Voz 1362 17:34 sí porque pues se puede pensar que empezar por Internet comenzarla por el tejado como una especie como de bueno pues te Soria pero es ahora mismo es fundamental es como la compra como el trigo de otra época

Voz 12 17:50 no yo creo que que Internet que pasan a formar parte de los servicios básicos a toda la población sobre todo al juzgado en España no es decir lo que intento traer gente al pueblo para que viva pues siempre te preguntan pues la educación y la sanidad entero me lo siempre les Teo ven muchas veces les importa más se está bien con Estados Unidos acceso están en contacto con sus familias pues hacer es un trabajo online no se casi más que que que la sanidad y la educación que te aunque seamos estemos en un lugar recóndito pues una manera u otra estamos

Voz 0313 18:28 sí sí estoy bien muy bien alcalde prometo no molestarle más por lo menos durante el próximo año hasta que no se cumpla otro otro otro aniversario

Voz 12 18:37 faltaría más que encantado de Laos de encantados de contar la experiencia de Magaña que además que creo que la experiencia de muchas pequeñas

Voz 1 18:46 sí sí sí tampoco le va mal el posicionamiento

Voz 3 18:48 está muy bien el de Internet pero la radio tampoco está la cosa

Voz 1 18:52 un abrazo Fernando adiós

Voz 12 18:54 muy bien gracias un abrazo hasta luego

la Ventana con Carles Francino

Voz 18 21:15 sí que se dice Eures orillita se lanzaran

Voz 0313 21:42 estamos que estamos escuchando hasta ahora en La Ventana es la del débil y que va a recibir uno de los premios que esta tarde otorga Radio Bilbao Premios a la Excelencia en un acto que tendrá por escenario el el Teatro Arriaga a partir de las siete de la tarde hay otros premios se está Eneko Atxa en en gastronomía está nuestro Juanma López Iturriaga en comunicado de hecho en un ratito tendremos oportunidad de felicitarle en directo pero lo que no interesa a hasta ahora de la tarde es el premio en la categoría de de impacto social porque Radio Bilbao se lo ha concedido al movimiento pensionistas de Vizcaya que llevan ya no es el tiempo que llevan manifestándose reivindicando protestando batallando en la calle por por sus derechos y este reconocimiento como otros que han tenido yo creo que hace justicia a un movimiento que ni los más optimistas del lugar creo que pensaran que adquiría que acabaría adquiriendo esta esta dimensión en los estudios de Radio Bilbao Víctor detallo Lola Gómez arratsalde on buenas tardes qué tal cómo va eso felicidad por el premio eso no está mal que aún hoy a una les reconozcan el trabajo y el esfuerzo no Lola

Voz 19 22:47 muchas gracias a los si eso está muy bien estamos muy contentos muy satisfechos con con el premio bueno esto nos ayuda y nos da impulso a seguir

Voz 0313 22:57 Víctor está jubilado desde el año dos mil quince va a cumplir prontito sesenta y nueve años y Lola que está prejubilado le quedan cuantos veinte días para jubilarse con sesenta y cuatro

Voz 19 23:06 sí sí veinte días

Voz 0313 23:09 prepara una fiesta para cuando él sea o no

Voz 19 23:13 más bien no ha sido un exceso de asimilación y ya lo tengo muy asimilado

Voz 0313 23:18 Víctor cuando empezaron usted estaba desde el principio me imagino en este movimiento pensionistas de Vizcaya no

Voz 20 23:23 quince de enero hizo justamente un año del primer lunes

Voz 0313 23:26 a lo que decía hace un momentito no cuando cuando comenzaron se imaginaron que duraría tanto en el tiempo y que adquiriría esta esta dimensión porque es conocido no sólo en toda España creo en toda Europa ya

Voz 20 23:37 pues sí hemos sido noticia en distinta prensa internacional es claro que hace año y pico si alguien me dice que hay dentro de un año y vamos a seguir ocupando los lunes las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao no solamente dribló no hay muchísimos pueblos de Vizcaya las plazas en los ayuntamientos porque en Bilbao quizás no es el mérito de que unas mil personas yo veo más mérito aquellos pueblos donde quince o veinte personas es verdad van al ayunar

Voz 0313 24:05 todo cada lunes Víctor puedo preguntar usted durante su dúo su etapa profesional su etapa laboral tuvo que salir muchas veces a la calle se manifestó para reivindicar cosas au o por suerte no lo toco mucho

Voz 20 24:17 pues los mayores del dieciocho son los que somos los jóvenes de sesenta y ocho o sea que ya tiene experiencia vamos alguna alguna y además yo tengo la sensación de que usted no están peleando por lo suyo por no supresión está garantizada bueno pueden pelear porque sea un poco más alta etc pero ustedes están peleando por la pensión de sus hijos y de sus nietos yo lo tengo que hacer Fátima Báñez una carta quemando la segunda carta quemando hace año y pico que dio origen a este movimiento si el PP se llega a pensar que mandar una carta de burla pidiendo a los pensionistas que teníamos que hacer la revisión de nuestras pensiones en un cero veinticinco por ciento una carta que costó al erario público tres millones de euros es lo hubiese pensado dos veces es más estoy seguro que fuimos el detonante eh de la caida

Voz 0313 25:12 el Gobierno de Rajoy le el otro cabreado incluso ahora cuando habla de esa carta adicto

Voz 20 25:17 si es que a mí que me tomen el pelo me ha que Aveledo siempre no ahora solo

Voz 0313 25:22 Lola le quedan veinte días de de que trabaja usted sí lo puede preguntar yo trabajo no

Voz 19 25:27 el Servicio Vasco de Salud cuarenta años fea se bueno esta o con un contrato

Voz 11 25:35 con a humana

Voz 19 25:37 jubilación anticipada el relevo no el contrato del contrato que trabajo el veinticinco por ciento y el otro veinticinco por ciento hasta ahora que tenía que estar hasta los sesenta y cinco pero ha salido una ley en la que perdiendo algo no podemos acoger a los sesenta y cuatro y yo hecho eso precisamente esto lo hacemos también de cara al futuro porque nosotros podemos de alguna forma no no todos los pensionistas que estamos luchando tenemos unas de pensiones como las viudas por ejemplo pero sí tenemos hijos sí tenemos nietos si vemos el panorama y por eso creemos y además muy firmemente que tenemos que que están en la calle hemos estado siempre

Voz 0313 26:20 usted además forma parte de una plataforma que se llama ANECA para que la conozca

Voz 6 26:23 sí yo antes que es una asociación dentro del propio movimiento

Voz 0313 26:26 de de pensionistas que reivindica el papel específico de la mujer porque ahí como en todos los ámbitos de la vida hay un hay un sesgo hay un hay un hay un hay una diferencia claro

Voz 19 26:34 efectivamente las mujeres silla cuando llegamos siempre tenemos desigualdad pero cuando llegamos también a a la época en la que cobramos pensiones pues él mismo mundo laboral nos lleva a que las pensiones sean sean exiguas yo pertenezco a una organización que trabajamos junto con el movimiento de pensionistas

Voz 20 26:53 sí sí

Voz 21 26:53 que que se llama One K donde agrupa bueno pues a a mujeres pensionistas jubiladas eh

Voz 19 27:04 mayoritariamente bueno es además nos ha sorprendido también muchísimo porque habíamos nacido hace muy poquito y ha sido un boom de mujeres y sobre todo bueno pues este ocho de marzo se ha notado porque hemos salido a la calle igual que es decir compañeras

Voz 1362 27:19 porque igual que hemos visto que se ha producido los cambios sociológicos tan brutales no con con con Internet de las personas y además estamos asistiendo íbamos a asistir sobre todo a otro cambio brutal en la composición de los jubilados porque es buena va a haber muchísima más jubiladas se están jubilando ahora mismo personas mujeres de la generación más más numerosa de las Cortes más numerosa de España Baer muchísima jubiladas muy diversas ya no solamente vamos a estar hablando de viudas vamos a estar hablando de divorciadas claro o unidades familiares total mente diferentes y esa brecha salarial que siempre ha existido y que siempre se ha evidenciado en la jubilación va a ser muchísimo más más evidente porque claro estoy convencida de que de que sus coetáneas no tienen nada que ver con las de hace veinte años a las necesidades son las mismas no no no dependen del género que lo cuentan sus sus compañeras sus coetáneas cómo afronta la jubilación las jóvenes no no la sus coetáneos

Voz 19 28:15 si tras pues bueno pues es que hay de todo eh hay muchísimas mujeres que cuando entraron en el mercado laboral se tuvieron que quedar en casa porque porque muchas no sé si os acordáis pero por lo menos aquí aquello de la dote y cuando te casas te dan lo que te vas a casa y entonces

Voz 1 28:32 con todo el sistema de cuidados ha caído

Voz 19 28:35 en manos que eso hay que reflexionar en el país qué pasa con los cuidados y eso ha caído ha caído en el todo el trabajo de de lo garra caído Nos de de las mujeres en la década de los padres de los niños de no sé que muchas no se han podido incorporar luego al mundo de al mundo laboral con lo cual pues sus cotizaciones son mínimas pero no valoramos para nada el trabajo que que se le hace que es el hacer al país porque yo yo tengo una amiga que es economista siempre lo lo lo cuento porque ella decía jo si se contabilizó sin la la el la lo que producto de riquezas a la riqueza que las mujeres estamos aportando al país e Second sería como El PIB de algunos países es verdad quiero decir que eso eso es un debate que se ha abierto y de hecho se abierto también en este ocho de marzo porque en este momento nosotros esta mañana las la los los jubilados estamos haciendo jo eh porque hay un apartado de gente que está haciendo trabajos técnicos otras personas en la comunicación y esta mañana los compañeros han sacado un trabajo donde veíamos que la brecha salarial en este momento con datos oficiales está en un veinticuatro con tres por ciento lo cual vamos a hay que reflexionar es sobre todo por nuestras hijas y nuestras nietas

Voz 0313 29:54 yo quería preguntarles una casa los dos Victory Lola empiece a usted Víctor la la la militancia el activismo en este movimiento expresionistas de Vizcaya Se les impide hacer otras cosas han tenido que renunciar a algo por meterse en este fregado

Voz 20 30:06 Víctor yo creo que no yo creo que no sea devuelto a nuestra juventud vamos a decir que tenemos una segunda juventud de rebeldía sí reclamamos algo que no es un capricho sino que son derechos adquiridos en cientos de años de lucha social y lucha por los derechos en luchas que en los últimos gobiernos liberales han tratado de arrasar con ellos no han contado con que las personas que tenemos cierta edad que llevamos toda dicha una vida de compromiso íbamos a salir a las calles íbamos a dar presentar batalla y estaremos aquí no tengamos fuerzas para seguir

Voz 0313 30:46 lo pregunto porque en su Twitter usted se presenta como desengañado de casi todas promesas de los políticos corruptos pero también se presenta como naturalista y senderista les sigue quedando tiempo al menos para hacer alguna cosita de estas

Voz 20 30:57 hombre que no falta nunca no la libertad que te que te da un paseo por el monte contemplar la naturaleza que cada vez queda menos es algo que no podemos ni debemos renunciar a ello Víctor no la aprovechen este espacio de radio el día veintiocho de abril hay elecciones generales que le piden al próximo presidente o presidenta de Gobierno bueno yo quiero llamar la atención primero porque tenemos dos grandes manifestaciones convocadas ya una para el trece de abril yo otra para el once de mayo justamente cuando se empiezan las periodos de campaña electoral saldremos a la calle por una razón porque llevamos catorce meses en la calle gracias a estar en la calle estamos en la agenda de todos los políticos

Voz 1 31:46 Lola pues yo no confío mucho entre impedir

Voz 19 31:51 de hecho a a nadie pero desde luego si vamos a los pensionistas El día veintiocho a mi me parece que lo que hay que pedir son realidades e hemos estado en Madrid con los grupos eh con el Pacto de Toledo para arriba para abajo nosotros creemos que hay que nos tienen que seguir engañando tienen que poner presupuestos eh pero contra disonante no no vale los papeles en este momento ir desde luego haremos una reflexión de a quién tenemos que votar según este año hemos visto la actuación pro desde luego así muy de políticos muy muy no soy mis compañeros y yo es que lo tengo claro nada eh porque no crea que confió mucho

Voz 0313 32:37 muy bien Lola Gómez Víctor ETA Jon muchísimas gracias por este ratito en La Ventana y felicidades por este premio al movimiento pensionistas de Vizcaya un abrazo e a nuestros

Voz 20 32:45 la decimos que hemos recibido de Nacional que se repartirán también la próxima semana en Donosti

Voz 22 33:03 qué bien darle di Belice estéis

Voz 6 33:06 no

Voz 23 33:08 supera por primera vez seis meses

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 37:22 os acordáis aquella canción de doma Clean del American Paich el bueno pues él mismo escribió una versión titulada Mary zona de New Blues que habla de todo esto de internet de los tren bueno de los treinta años del momento exacto da igual de todo este mundo con una letra fantástico mi madre ya

Voz 6 37:42 hace tiempo

Voz 32 37:44 el recordar otro TIC Sevilla

Voz 33 37:48 Keith Richards

Voz 6 37:52 Chi vi ponía un anuncio en la tele gran muy que marca podía ganar un montón

Voz 33 38:01 o eso te decía

Voz 6 38:04 te Twitter se han perdido la revolución digital como un trueno da cuenta con cada periódico que serio lo aparecieron malas noticias

Voz 0313 38:18 Industria Ésa fue la basura

Voz 6 38:21 pieza Krahe no poder recordar sí lloré Waltz tendrá cuando

Voz 0313 38:25 hola la demanda debía compró denegado

Voz 6 38:28 sí pero algo me afectó profundamente el año

Voz 32 38:33 mi en el que murieron

Voz 0313 38:35 los medios

Voz 34 38:41 seductora explica Clyde

Voz 35 38:54 inició ya sé que nada

Voz 6 38:58 la eh

Voz 35 39:02 visca

Voz 36 39:08 tía

Voz 6 39:11 sí

Voz 0313 39:16 tres para seguirla enterito eh porque dice la tecnología no lo ha jugado los dejan bizco es una letra una versión buenísima y después esta inyección de optimismo vocales Mario Tascón buenas tardes varios socio director de prodigioso volcán integrante del panel de expertos que era elegido hoy en el país las cincuenta y una webs que nos han cambiado la vida en estos treinta años cuál ha sido tu Podium coles antídotos las seleccionados

Voz 1 39:45 bueno la verdad que era muy parecido al que ha salido finalmente

Voz 0313 39:47 ha salido Google Terra Ya Amazon quién se acuerda de guerra

Voz 1500 39:51 bueno pero hay que tiene Twitter

Voz 1 39:53 es decir

Voz 1500 39:56 hay que cortarse al igual que Tuenti no sabía también hay algunos hitos que han sido algunos extensible hitos no para España ni para los internautas en España cree un poco lo que preguntaban en el país

Voz 0313 40:12 hoy estamos con esto de los de los treinta años a Internet en fin año arriba año abajo en función bueno de los treinta años de los cimientos de Internet para que nadie se lo lo discuta al comienzo fue algo muy tecnológicos oscuridad tecnológico académico ruso con una vocación inicial militar el el gran bombazo Mario fue cuando se convirtió en un instrumento de conectividad social no que es lo que decía antes que no ha cambiado no sólo la vida sino la forma de relacionarnos

Voz 1500 40:38 sí sí sin duda ahí yo creo que este aniversario justamente es un poco el que indica ese cambio es cuando aparece lo que es la navegación como habéis dicho al principio del programa con la navegación primero pues es sólo una navegación para mirar pero luego son la navegación que te lleva a hablar y que se lleva también a discutir por supuesto pero que te llegaban a comunicar pues yo creo que este aniversario de la World Wide Web que es lo que se celebra ahora pues sí que es muy indicativo

Voz 0313 41:05 hoy hemos hablado hace un ratito con el alcalde de un pueblo de Soria de Magaña que hace dos años ganó el concurso aquel de Hispasat para tener gratis un año Internet y esto nos ha dicho que les ha cambiado bastante para bien la vida a los a los vecinos del del municipio el acceso a Internet debería ser considerado ya o estar dentro del catálogo de derechos humanos a tu juicio

Voz 1500 41:24 yo creo que sí sea yo creo que si el acceso a la calle me para uno de los problemas más grandes del desarrollo es en general de de la humanidad de los países es el acceso sea el acceso es uno de los sitios hay muchas brechas hay una brecha de género simplemente pues hablado de ella la semana pasada pero también hay una brecha que tiene mucho que ver con lo económico pero que también tiene que ver con un tema cultural que es la brecha digital que no es que exista en el mundo son los nuestro país esta brecha digital también existen yo creo que es uno de los elementos que hay que intentar por un lado recuperar osado en el sentido de de colocar a todo es una cuestión similar porque evidentemente dentro de todas las dificultades que tiene el acceso universal pues no da unas posibilidades que hace treinta años eran inimaginables para acudir a una clase en Harvard ver bibliotecas de todo el mundo archivo todo esto es un asunto que ya no te digo hace diez años hace veinte años de treinta años era absolutamente el sueño y eso es posible vería

Voz 0313 42:23 déjame que incorporamos ahora conversación alguien que en estos últimos años provocó un movimiento telúrico en el mundo de las redes al crear aquella cuenta de Twitter de la Policía Nacional el arroba policía la primera de una institución española no sólo por la novedad sino por la forma de gestionar la yo creo que marcó creo eh solamente un antes y un después de Carlos Fernández Guerra buenas tardes

Voz 1500 42:46 hola qué tal muy buenas tardes cómo te vas

Voz 0313 42:48 ah amigo qué tal en qué andas ahora

Voz 1500 42:51 pues Stoner al frente de las redes sociales de toda la camiseta iba

Voz 1 42:56 hola oye tú recalcó policías

Voz 37 43:00 oye una cosa una cuenta que supera los a los tres millones de seguidores que tú creas te hoy hace exactamente diez años cuantas veces te llamaron loco antes de crearla IT tocaron la cresta cuando yo estaba en funcionamiento

Voz 1500 43:16 vamos innumerables innumerables merme decían que para qué qué que efectuado tontería luego luego se pasó la fase que yo creo que todos los conocerán de la polémica que escándalo que la policía ha hablado de hipster escándalo que la policía ha dicho tal cosa hubo un patinazo mío también para qué nos vamos a negarlo pero luego la conexión con la gente fue brutal con la sociedad con la gente joven la utilidad la utilidad policial la empatía y aquello fue un fenómeno brutal no sean hacíamos Twitter redadas los medios de prevención el aseo para todo fue un cambio que poco a poco muchas instituciones empresas marcan los profesionales políticos campañas refieres inimaginable por ejemplo me acompaña políticas siempre eso

Voz 1362 44:05 de hecho muchos de los que iniciaron no siguieron con arroba policía ahora estáis en empresas privadas una empresa súper públicas como desde la Junta lo bueno es que yo quería comentar con vosotros Mario y Carlos al principio duda vamos y me acuerdo perfectamente sobre si llamarlo la Internet el Internet Internet a secas sea desde desde esa duda tan tan básica no de de de como llamara al al nuevo bebé no a la la nueva dirá que nos venía hasta el nivel de especialización que hay ahora hemos aprendido sobre la marcha porque de esto no se nace gurú como como uno y adquiere el conocimiento como para difundirlo como se ha ido formando esa materia esa inteligencia colectiva

Voz 1 44:49 yo no estoy para nada

Voz 1500 44:52 sabes

Voz 1 44:54 esto ocurre siempre cuando hay dos personas venga doy yo paso Mario tú primero

Voz 1500 44:59 bueno yo creo que como él seguro que reafirmará Carlos pues yo creo que en los que nos tocó empezar pues pues sobre la marcha íbamos aprendiendo no esto que comentas incluso todavía a diario y a mí me queda una primera gana sobre el suelo ir masculino Delaware para mí la web a la red en la red Internet en general y por tanto era la web en femenino y en cambio un Wes era un sitio web de la policía en la Cadena Ser en un sitio web vivientes a mí eso me queda aunque sé que esto ha cambiado con el tiempo yo diría que hace se han vuelto las tornas en el masculinos femenino del uso pero vamos aprendiendo no nos íbamos comentando no es verdad que había también una res de alguna manera de complicidad entre los primeros

Voz 1 45:39 no les digo nada Carlos yo recuerdo algunas con

Voz 1500 45:41 sesiones algunas veces vosotros no sobre lo que hacíamos lo que nos es como si en algunos bares porque vamos aprendiendo no hay no sabíamos lo que hacíamos estaría bien mal lo sea lo hacíamos por los sentido común implicación leyendo muchas cosas viviendo de afortunadamente la red que habéis visitado pues era una red como digo también de aprendizaje en la que todos íbamos aprendiendo pues practicamente estoy días distinto afortunadamente la gente también capacidades de aprender por lo que han hecho otros antes porque mucho más conocimiento dispone disponible pero efectivamente al principio era pues eso yo recuerdo que teníamos muy buena las dos medios casitas actuantes la gente que trabajábamos en medios en aquel momento éramos muy las rivalidades que han insistido en el país del mundo en la parte digital te aseguro que no existían muchas nosotros en las necesitábamos

Voz 1 46:28 tenemos que saber unos de otros como hacer

Voz 1500 46:30 mientras eso no existía se existía en nuestros hermanos mayores osea se estaban peleando a lo mejor periódicos los medios pero en digital nos llevamos bien

Voz 0313 46:38 los

Voz 1500 46:39 a mí la verdad es que yo juicio con Mario que es el que sabe de esto al que le lleva a muchísimos tiros parados yo la verdad es que empecé diciendo Internet luego primero el Internet luego internet luego la UER la red el on line ahora hicimos el ámbito digital porque engloba mucho más pero es cierto que yo no sabía nada Hay sobre todo el prueba error prueba error primero como mero usuario mero usuario de soy periodista le habrá simple va muchísimo para informarme para entretener me y demás y luego para generar esos contenidos y como bien dice Mario al principio era muy pocos desean los profesionales y lo hacíamos aparte el acuerdo de error hablando porque era muy pequeña la red entre comillas no ahora es enormes gigante es incontrolable es muy difícil a pesar de que sean profesionales hay tantísimos que es muy difícil un cambio brutal

Voz 0827 47:30 Mario y entre los cambios uno sobre el que describisteis

Voz 5 47:34 tú junto a Mar a Vázquez

Voz 0827 47:36 el cambio en la propia ortografía la ortografía que se ha ido imponiendo en Twitter a base de abreviaturas de iconos hechos primero con los signos gráficos y después ya con los famosos emoticonos en la condensación de las palabras bueno llega estéis a escribir eso es el primer tratado la primera Ortografía digital sería más o menos no

Voz 1500 47:56 sí soy más lo has escrito un libro que se llama Twitter grafías lo no se quedó demasiado desactualizado siempre un poco puesto muy rápido pero yo sé que me creo que algunas de esas que lo remitido hace poco este año estuve trabajando con el manual que acaba de sacar el libro de estilo sacar la Real Academia Española que también tiene justamente un capítulo sobre todo esto yo tuve que echar mano es que Christer grafía dimensiones tranquilo porque ha habido un obviamente una evolución muy fuerte siga habiendo una evolución muy fuerte osea a lo que fueron esos emoticonos que fueron y son esos emoticonos esos emojis escribiría tu mundo usamos en Whatsapp pues también está llegando la todo una toda una avalancha nueva de comunicación con máquinas siempre máquinas que son todos los temas debo tenemos que estáis también en la radio pues

Voz 38 48:44 súper al día

Voz 1500 48:46 sí bueno con los que la gente ahora pues ya hablamos con la máquina no y le decimos que no esconda un disco que no sintoniza a la Cadena Ser o que le a las noticias del país pero eso es ya una máquina a la que nos dirigimos eso

Voz 0313 48:56 pero hablas tú hablas de Alexa teniéndolo ilustra está muy preocupada con

Voz 1362 49:03 qué te ha hecho no bueno a mí no me ha hecho nada de hecho no lo entiendo las entendemos el otro día había una una pancarta en la manifestación del de los chavales que muy bueno que era bastante gráfica que decía no soy Siri busca T la víctima no sólo tu Siri busca de la vida aparte del hecho de que todos los asistentes virtuales no sé porqué o vosotros me lo podréis explicara tienen nombres de mujer Siri Alexa Mercedes por qué no tiene llaman Manolo Paco PP eso eso por Prince como primera pregunta segunda el otro día Paloma Llaneza escribía como comentaba declaraba el país que es peor casi tener Alex adelante nuestro quién dice Alexa dice que cualquier asistente virtual que tener un señor encima de nuestro hombro que nos vigila cantan nuestras intimidades quería saber si estáis de acuerdo y hasta qué punto merece la pena

Voz 1500 49:54 bueno yo estoy yo de la primera pregunta se debe a que utilidad utilizan a nacionales y los hombres buscamos algo te vamos a encontrar un actor los desviar y la segunda eh yo la verdad es que he de confesar que las cookies y todas a trazabilidad Valley el internas del ir dejando rastro constantemente en Internet es algo que bueno yo entiendo que es muy difícil primero privacidad incluso hay mitologías no mitologías no éticas preocupa más el descontrol entre comillas de todos nuestros datos no él no control el que se sorprenda que al final pues bueno te metes en una web durante seis meses las cookies están yendo publicidad muy agresiva

Voz 0313 50:34 es que ese es el modelo de negocio que igual es uno de los retos para el futuro de de transformar en Internet por cierto hablando de Alexa la escritora Ángeles Caso publica este domingo un artículo el magacín de La Vanguardia sobre Alexa precisamente el asistente virtual de Amazon que titulada Alex mi futuro llegaba a pronosticar que falta poco tiempo poquísimo decía exactamente para que Alexia la ejecutiva como escritora dice hombre no Angeles Caso buenas tardes

Voz 38 50:59 Tarrés muy bien bueno muerta de miedo con

Voz 1 51:06 cantas cookies lanzado ya vale

Voz 38 51:10 no pero no lo sé de verdad le dio un ataque de risa la primera vez que que te diré que yo estuve Alexa pero un ataque de risa de los de llorar no pero pero en partes de Parker dicen era porque me di cuenta de que esto esto es lo que creíamos antes no de del pensamiento de la creación del ser humano como esta actividad tan compleja tan convulsa todo esto se va a terminar osaba ver Alex Francés escribiendo nuestros artículos nuestras novelas cada uno dirá pues yo quiero que me cuentes una novela de no sé qué no sé qué Alexa o la que se ha que yo también protestas que siempre serán nombres de mujeres estos muy significativos muy patriarcal no

Voz 1 51:55 sí pero pero sí sí

Voz 38 51:58 lo hará lo harán es que estoy convencida eh vamos a yo creo que ya los del humanismo

Voz 1 52:03 nos telediarios de todas formas sí

Voz 0313 52:06 les fíjate tus últimos libros y lo hemos comentado aquí en La Ventana en los has publicado gracias a campañas de de micro mecenazgo que sin Internet no serían posibles osea estamos ahí en la en la luz y la sombra no

Voz 38 52:17 sí y no sólo eso yo no hubiera podido escribir estos libros y otros que echó mucho antes tampoco si no hubiera podido hacer a través de Internet a comprar libros fuera de España que antes de dar una cosa complicadísima y que yo llego comprando que esto es de las maravillas que amiga ofrece Internet no pues desde que empezó la posibilidad de comprar libros en Estados Unidos que aquí para conseguirlo era como que han tres meses la mitad de las veces no los no no te llegaba no a acceder a catálogos de museos acceder a bibliotecas del mundo entero no con textos publicados que me interesan en un momento dado las redes de libros descatalogados o sea no no paran Internet es una cosa extraordinaria no todo tiene sus pros y sus contras dio ya no es internet adoro pero esto de la inteligencia Arteta

Voz 1 53:12 pero mira tú has participado en unas jornada

Voz 0313 53:14 las de la Fundación Telefónica el discurso de los de los grande

Voz 1 53:17 los gurús de los no sé qué

Voz 37 53:20 qué te ha tranquilizado o o