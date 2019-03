La Ventana (12/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1817 00:07 casi una treintena de aerolíneas ya al menos una decena de países entre ellos algunos europeos están tomando medidas preventivas después del accidente de un Boeing siete tres siete Max ocho el pasado fin de semana en Etiopía más datos con Miguel Crespo las autoridades aeronáuticas de Francia Irlanda Austria y Alemania han decidido

Voz 0702 00:24 cerrar su espacio aéreo a las operaciones con los Boeing siete tres siete Max ocho se unen así al Reino Unido ya son cinco los países de la Unión Europea que han restringido el tráfico a estas aeronaves junto a ellos fuera de la Unión esta decisión también la han adoptado los gobiernos de China Australia Malasia Indonesia Singapur Corea del Sur y Omán por el momento la Agencia Europea de Seguridad Aérea no sea anunciado al respecto mientras que el Ministerio de Fomento español se remite a la autoridad europea como la única con competencias para imponer restricciones al margen de que por iniciativa propia las compañías aéreas decidan dejar de operar con este modelo de avión

Voz 1817 00:56 más contamos hasta ahora Ester Bazán pues los pensionistas de Vizcaya iban a recibir esta tarde uno de los premios Radio Bilbao a la excelencia a los concede nuestros compañeros en la SER allí y los pensionistas lo reciben por el impacto social de sus movilizaciones cada lunes desde hace más de un año iban a seguir con ella según nos ha contado la Ventana uno de ellos es Víctor detallo

Voz 0681 01:13 tenemos dos grandes manifestaciones convocadas ya una para el trece de abril y otra para el once de mayo justamente cuando se empiezan las periodos de campaña electoral saldremos a la calle por una razón porque llevamos catorce meses en la calle gracias a estar en la calle estábamos en la agenda de todos los políticos

Voz 1817 01:38 el líder laborista ha confirmado en el Parlamento británico que votarán esta tarde noche en contra del acuerdo del Brexit Jeremy Corbijn ha lamentado que el Gobierno no haya conseguido cambiar ni una palabra del pacto que a su juicio sigue siendo tan malo como lo era en enero hoy termina el invierno climatológico y según los datos de la Aemet ha nevado la mitad de lo habitual en los últimos cinco años Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 01:59 buenas tardes Además un sesenta por ciento menos que el año pasado por estas mismas fechas este invierno climatológico la Nieva apareció una semana antes de lo habitual la última semana de octubre pero no se registraron grandes nevadas en una Hemed hasta la segunda quincena del mes de enero pero lo peor fue el mes de febrero calificado como el más seco del siglo XXI porque no ha ayudado a remontar las reservas de hecho la última semana de febrero se batieron dieciocho Rex de temperaturas máximas y esto ha provocado el bajo volumen de nieve que hay en la actualidad

Voz 1817 02:26 estamos con los titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 0702 02:29 qué tal muy buenas tenemos Champions para esta jornada de martes penúltimo día de cuartos de final con el partido de vuelta para el Atlético de Madrid en Turín desde las nueve de esta noche se Juventus Atlético que tiene como resultado de ida uno cero favorable al conjunto de Diego Pablo Simeone desde las nueve el partido desde las ocho y media en Carrusel deportivo con el Schalke Manchester City que se juega también con ventaja británica de dos a tres mañana el Barça recibe en esta competición al Olympique de Lyon cero a cero en la ida en el fútbol español día de descanso en el Real Madrid mañana Zidane va a dirigir su primer entrenamiento y un fichaje en primera división Martín Mantovani que incorpora cedió por Las Palmas a la Sociedad Deportiva

Voz 1817 03:02 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:06 cadena SER Madrid

Voz 3 03:09 las próximas oposiciones a maestro de primaria van a incluir en Madrid una prueba practica para evaluar situaciones complejas en las que pueden enfrentarse los docentes en el aula un cambio que llega tan sólo tres meses antes de las oposiciones que no ha gustado a los sindicatos que aunque no les parece mal esta prueba aseguran que la Comunidad no la incluyó en el borrador que negociaron el Gobierno regional la defiende Isabel Albín Comisiones Obreras Ricardo Marchán UGT Pedro Rollán vicepresidente

Voz 4 03:34 cambios que no se trataron en la mesa técnica que mantuvimos hace quince días

Voz 5 03:39 cambios que se producen a tres mil

Voz 1824 03:41 es el examen suponen un esfuerzo mucho mayor

Voz 6 03:43 expositor con una previsión planifica

Voz 1824 03:46 cada no no habría ningún problema porque ese

Voz 7 03:49 profesorado excelente en lo que va a permitir es adquirir una serie de conocimientos que les van a acompañar a lo largo de toda su vida

Voz 3 03:57 en Móstoles se ha caído un falso techo de la salida de emergencia del conservatorio Rodolfo Halffter y aunque no ha dejado daños personales alumnos y trabajadores critican que la situación del centro es insostenible desde hace años denuncian la falta de seguridad a la que están expuestos constantemente

Voz 8 04:12 llevamos tres meses casi cuatro sin agua potable en los baños aunque desde el Ayuntamiento de Móstoles estos hayan suministrado dispensadores de agua eso solamente es un par tenemos urinarios que no funcionan tenemos ventanas que se mantienen cerradas porque tienen un palo de escoba pegado con cinta adhesiva tienes alumnos que venimos estudian por la mañana puede estamos sin calefacción pero es caro

Voz 0159 04:30 eh son los exámenes eh

Voz 9 04:32 eh trozos de cartón para apoyar

Voz 3 04:35 la Guardia Civil ha detenido al hombre que robó un coche en Villalba en el mes de diciembre con dos menores dentro al mayor de cuatro años lo dejó salir del coche pero al menor Humbert de un bebé de once meses lo lleva hasta fue la Prada donde abandonó el vehículo con el niño dentro tiene veinticinco años y San imputan delitos delito de detención ilegal de menores tenemos veintiún grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1817 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 10 05:16 llega este seísmo inmerso fer una llamada seguro que directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 11 05:28 cosas precondiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 13 05:41 dicen que a la gente mayor sólo se dedica admirar las obras en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad Laura inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es motero siempre llega puntual a cualquier sitio con hacer lo mismo pero por menos dinero

Voz 14 06:09 en veinte a la mutua Maite bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos

Voz 1220 06:17 cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones en Mutua pum

Voz 11 06:22 no es que se conformen con

Voz 15 06:25 mejor precio prefieres

Voz 16 06:28 dejó mejor precio lotes

Voz 11 06:30 el rastreador punto com buen juego Cadena Dial y Turismo de Tenerife que ofrecen la

Voz 17 06:36 Gran Gala Anual de la música en español este jueves se entregan en Santa Cruz de Tenerife los Premios Cadena Dial con Pablo Alborán Laura Pausini David Bisbal Vanesa Martín Melendi Miriam Rodríguez Cepeda él muchos más sigue la gala en directo a partir de las nueve y media una hora menos en Canarias en Cadena Dial punto com en Premios Cadena Dial en

Voz 11 07:00 corazón de no estamos mira cariño con coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 16 07:14 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en él

Voz 13 07:17 España

Voz 16 07:18 llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece vaya vaya que tenemos aquí Niza nuevo

Voz 11 07:29 bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro que más puedes pedir nada e incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 18 07:36 sólo este mes ni Weisz ofertas públicas en todas

Voz 11 07:39 la cama con la mejor tecnología un año de seguro

Voz 18 07:42 todo riesgo gratis financiando con ERC e Iván

Voz 11 07:45 San Innovation Prize la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores Little la isla ultima de vikingos Kily ni pues Wall el cuento de la criada

Voz 19 07:55 el ahora con Vodafone One tienes todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendes Vodafone Vodafone real

Voz 20 08:08 este martes nos vamos a de las ocho y media una hora menos en Canarias Juventus Atlético de Madrid cero de la ida

Voz 21 08:20 los bancos estrena otro partidazo de pasar a cuartos

Voz 19 08:24 que volvamos cobra emoción de la Champions Buckley Garry del Deportivo

Voz 21 08:32 el siguiente Cindy formación desde las nueve de la noche hermano Hora veinticinco con Angeles Barceló

Voz 22 08:48 cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo Retegui y un poco de prueba un mes gratis pero luego estás atrapado doce meses más pues es que hay que presenta el entre el de cierto

Voz 23 09:02 un mes gratis de los mejores canales de Paco series películas y mucho más tiempo si quieres te vas y además ahora hay solo porfió publicitado disfruta de Skype por seis euros competencia es para siempre tu momento es ahora entre el Skype punto es

Voz 1 09:17 tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE

Voz 13 09:21 te quedes sin jugar y pide a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados son en juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 24 09:37 se La Ventana con Carles Francino

Voz 16 09:42 venga que se está acercando el día el padre yo sé que estáis ya preparadico dos para hacerle un regalo quiera ayudarnos para darle una sorpresa dile cuánto le quieres aquí en La Ventana mira al Corte Inglés te cede sus espacios publicitarios para que le demuestre al mundo todo lo que quieres a tu padre claro está muy bonito bueno pues enviarnos una nota de voz con un mensaje tierno divertido cómplice lo que te apetezca yo sé que los especialistas ya tiene seguro uno pel decirlo claro ya están ahí El diecinueve de marzo haremos una selección hilo emitiremos así que esperamos tus nota de voz en este teléfono Vega

Voz 1 10:14 seis seis nueve seis siete siete cero uno cinco siete Se va emocionar ya verás te quiero papa

Voz 11 10:22 un mensaje en colaboración con el corte inglés

Voz 19 10:29 la patria una marca perciba rojos y azules yo creo españoles de blanco y expositivas lo haré ya exige más natal que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya I love to play

Voz 7 11:08 yo me voy a dedicar desde el Gobierno a España a trabajar cada día para unir a migrar gran familia

Voz 1 11:14 en España

Voz 21 11:21 quizás

Voz 0313 11:25 a ver un momentito que lo prometido es deuda hoy al abrir todo por la radio hay que felicitar por el premio a la Excelencia que va a recibir esta tarde en la categoría de comunicación no están Bilbao al gran Juanma López

Voz 1824 11:41 hola muchachos acaba te lo agradezco acabas de de fastidiar la primera pregunta del si no me lo creo sí sí sabe es que no me gusta hablar de Miranda ya te has visto forzado que bonito Radio Bilbao

Voz 1220 12:00 qué queda escuchaba yo de pequeñito ahí cuando me he levantado un bocata de de barra de pan

Voz 1824 12:05 a hacer emisora tienes si esto es así pero luego la gente compara Icex encantado es que esto te lo mereces meses no

Voz 1220 12:19 no se habla de la medalla de plata porque sabes que tengo una hacer que tenemos hace tiempo que menos estuvo

Voz 21 12:28 premiado hasta hoy tenemos hoy tenemos desafió

Voz 1824 12:31 la verdad Ramos Silva

Voz 6 12:34 estoy media que tenemos

Voz 1824 12:36 es verdad si a ver si damos ya los tocadiscos una vez los que se venga Toni especialistas Pilar de Francisco Nerea Páramo Roberto un servidor venga

Voz 5 12:46 estamos pero con una tontería no tontería que es la mejor manera de comenzar siempre a veces se te mete algo en la cabeza una asociación

Voz 26 12:54 ideas

Voz 5 12:56 una canción no hay manera de deshacerse de eso no desde que hemos comenzado a hablar en la radio del presidente argelino Abdelaziz Buteflika no hay manera de sacarse de la cabeza la canción Buteflika Buteflika

Voz 0230 13:11 pero es que el BCE unas me centros en esto ya no hay manera

Voz 5 13:17 salir porque cada vez que la noticias alguien dice

Voz 0230 13:20 el presidente argelino

Voz 1 13:23 ya es una pesadilla es verdad ya no puede salir es un run run que no para que no para arropar

Voz 5 13:28 escuchas a nuestra compañera Sonia Moreno y es como si cantara ella El presidente argelinos la tarde del domingo a en avión oficial desde el Hospital Universitario de Ginebra donde ingresó el pasado veinticuatro de febrero a pesar de que en un comunicado oficial habla de un chequeo médico rutinario bueno a ver si pues son muchos días en las noticias es para volverse loco o Bono o para pasar ratos entretenidos que viene a ser lo mismo escuchas las noticias así

Voz 1 13:53 de madrugada el Gobierno de Donald Trump conecta cada cosa ha anunciado que retira a todo su personal diplomático de Venezuela

Voz 5 14:02 o esta otra noticia quedaba Pepa Bueno a las ocho de la mañana hoy no pues

Voz 27 14:06 huyendo del abismo huyendo de los malos idus de marzo vi Theresa May han vuelto a intentarlo

Voz 1 14:14 hoy es un día bueno para

Voz 5 14:15 cantar porque la noticia más importante que es el Brexit implica este señor que dice que no habrá más de Sean Bean no esto es esto es que en inglés significa esto es lo que hay que no hay más intérprete más oportuno

Voz 28 14:34 dos birdies Sasha débil

Voz 1 14:37 el tinto

Voz 28 14:40 es eso noches es cómo ha dicho

Voz 0230 14:42 de este señor que hablas nuestro amigo Jean Claude

Voz 21 14:45 hay que ver

Voz 2 14:54 vamos

Voz 1 15:01 cantar y como dice el refrán quién canta su mal espanta tenemos motivos para espantar nombres como bueno como todos los días pero tampoco habrán unos que hoy hoy más motivos no los mismos motivos para que de tener miedo que ayer lo que pasa es que hoy hay otra votación del Brexit a otra así que podría ser sí sí casi definitiva

Voz 30 15:32 vamos allá twiterías venga

Voz 31 15:36 es una bonita reflexión sobre los Terra planita a cargo de la estoy pensando

Voz 0702 15:42 que los zaplanistas creerán que la luna también es plana pero en vertical una especie de CD colgado para espantar palomas espaciales

Voz 31 15:50 os acuerdo denuncia la poca flexibilidad que tienen algunos hoteles acepta es niños en el hotel lo siento solo pagos en efectivo y con tarjeta Ivo García comparte el orgullo del trabajo bien hecho

Voz 0702 16:03 dado también una sábana bajera que me dan ganas de no poner la nunca más retirarla al estilo de las camisetas de las leyendas de la NBA

Voz 31 16:12 los twis de entrevistas de trabajo siempre funciona siempre y la autoría de este es de Noir zumo porqué cree que sus Tel idóneo para este puesto de atención al cliente ser por mi donde gentes que parece gilipollas llegamos con un tuit dejan solo que Abel sinceramente eso es una cabra nada de tweed pero es que le va a gustar mucho a Iturriaga ITC es solamente soy tan chulo e inconformista que ayer hice salsa de el do estando ya en marzo

Voz 1824 16:38 sí

Voz 1 16:43 nuestro regalo para el premio por decirlo por decirlo en términos técnicos está la cosa saborea el Brexit la Unión Europea los acuerdos comerciales los viajes todos los universitarios

Voz 0230 18:07 si les que alguna vez han ido a Londres a trabajar de camarero y los que han ido a trabajar de lo suyo los británicos que están

Voz 5 18:13 aquí las empresas el recuerdo de

Voz 0230 18:15 Laurie Cunningham el rugby el fuera de juego todo lo que hemos aprendido de Gran Bretaña está pendiente

Voz 5 18:23 todo está pendiente de una votación preguntaros pues que ha habido una ultimísima negociación la primera ministra británica Theresa May la presenta a los diputados lo cuenta así Begoña Arce

Voz 0273 18:39 Theresa May espera que las nuevas garantías de que el Reino Unido no quedará atrapado en la Unión Aduanera

Voz 5 18:45 logren convencer a los diputados unionistas norirlandeses a los conservadores euroescépticos es bastante difícil hay que convencer imaginarnos vosotros teniendo que convencer a los unionistas norirlandeses ya los conservadores euroescépticos de algo de cualquier cosa especialmente de que Gran Bretaña no quedará atrás

Voz 11 19:07 basada en la Unión Aduanera respecto de Bari plaza aplazar

Voz 5 19:12 siempre que toca hablar del Brexit el proceso es inevitable pensar en aquellos que sostienen que la mejor manera de tomar decisiones políticas importantes es mediante un referéndum si o no ya está qué ha pasado en las últimas horas en el Reino Unido con el Brexit el fiscal general del Reino Unido ha avisado hoy de una cosa el nuevo acuerdo de Teresa May con

Voz 27 19:39 no

Voz 5 19:40 no garantiza que el Reino Unido no quede atrapado en la Unión Aduanera

Voz 1 19:44 bueno

Voz 5 19:45 vamos a llevarnos bien porque si no es así es así respondemos honestamente a una pregunta alguna vez sabremos si el fiscal tiene razón cuando dice

Voz 0230 19:57 que el Reino Unido no tiene garantías de no quedar atrapado en la Unión Aduanera con el nuevo preacuerdo

Voz 5 20:02 ante el fiscal sostiene el fiscal general del Reino Unido dice esto que nos cuenta Begoña Arce

Voz 0273 20:11 señala en su informe que el riesgo de que el Reino Unido se ve atrapado en la salvaguarda para Irlanda del Norte sea reducido pero no cambia

Voz 5 20:18 sea reducido pero no cambia es un golpe para las aspiraciones de Teresa

Voz 33 20:23 sí

Voz 5 20:25 entonces un poco forzado un poco propicio que volvió buscará eh haber otra vez otra vez Pereza

Voz 33 20:31 sí

Voz 0230 20:39 otra posibilidad otra posibilidad para Theresa May sería esta versión de Jenny soplen

Voz 5 20:45 en la que podríamos decir eh la primera ministra británica Theresa

Voz 1 20:53 bueno

Voz 0230 20:57 porque es un poco Theresa May vi es un poco tarde Teresa tal vez y además como tiene ese carácter te grita de diferentes maneras podríamos estar eligiendo formas de llamar a la primera ministra británica

Voz 34 21:12 sí

Voz 35 21:37 el hay

Voz 1 21:42 de este perdía del perdió

Voz 5 21:47 este podría ser el grito definitivo la denominación para la primera ministra británica vamos a aprobar la primera ministra británica Theresa

Voz 26 21:55 sí

Voz 35 21:57 sí sí

Voz 5 22:01 a ver cómo queda entonces la frase del principio

Voz 1220 22:04 bueno contarles que hemos escuchado

Voz 5 22:06 con Pepa Bueno la de las ocho de esta mañana no pues

Voz 27 22:09 huyendo del abismo huyendo de los malos idus de marzo títeres

Voz 35 22:16 sí sí

Voz 5 22:21 bueno intentarlo todo esto se botas esta noche y hay un poco de incertidumbre Brexit duro el Brexit blando todo el mundo habla del Brexit como de las deposiciones de un bebé todo el que ha tenido hijos sabe que en algún momento de su vida se incorpora a la conversación cotidiana la conversación natural de una manera lógica textura de las deposiciones desde lo que otra gente da asco se integra en tu sistema de referencias pues casi todo el mundo habla del Brexit así será duro será hablando un Brexit casi líquido cuando empiezan a hablar del color un Brexit amarillo Brexit verde aunque todos están de acuerdo en que es un marrón

Voz 2 22:56 eh

Voz 1 23:03 no dejamos Lass coche nada hablamos de una noticia que dimos hace un tiempo la protesta de los apicultores sus acordes vimos la querían abeja recolecta miel o como buena

Voz 5 23:13 antes se hubo una protesta de apicultores porque decían que consumimos miel de China sin saberlo Manucho

Voz 36 23:19 mal hecho mal hechos sin saberlo el Ministerio de Agricultura ha decidido que las etiquetas ponga de dónde viene la miel es gracioso sólo a título de inventario porque hasta ahora se decía con indirectas el tickets tipo gira están

Voz 5 23:33 en algunos países que estamos locos

Voz 0230 23:42 este que decía estamos locos será Albert Rivera líder de Ciudadanos sí

Voz 5 23:47 no exactamente hay que utilizarla otra versión la de cuando está de bajón

Voz 24 23:52 un episodio

Voz 5 23:53 lo complicado con la candidata que había fichado en Castilla y León fichado en su sentido futbolístico porque era la presidenta del Parlamento era del Partido Popular y de repente llegan las elecciones ya les descubre que tiene que dar el salto pero da el salto y apoyando la el jefe máximo a la sazón Albert Rivera ganó por muy poquito luego se ha descubierto que han votado a favor tanta gente tanta gente que a alguien se le ha ido la mano y hay más votos que militantes en Televisión Española le preguntaron ayer a Rivera cuando se sabrá qué ha pasado con esto lo normal

Voz 1619 24:29 con lo tendrá una idea aproximada de lo que ha pasado en esa votación bueno

Voz 24 24:33 el Comité de Garantías mi partido por suerte para mi partido no soy yo

Voz 5 24:37 pero a continuación Albert Rivera da explicaciones de por qué le pasa esto ciudadanos dice que en realidad esto les pasa por hacer primarias no como el PSOE y al PP que las tienen prohibido

Voz 24 24:47 bueno a lo que tengo claro es que esto es un arte democrático de primarias otros partidos están prohibidos al Partido Popular esto no puede suceder que hay un candidato quedan unas primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presentado hoy a las primarias en el Partido Socialista tampoco hombre

Voz 5 25:02 no extraña la afirmación de que no hay primarias en el PSOE precisamente este domingo ganó las primarias para la candidatura a la Alcaldía de Madrid

Voz 1824 25:15 Hernández Hernández bueno

Voz 0230 25:18 verdad que también las ganó poco Pedro Sánchez porque Pepu Hernández su nombre era el que es el CAT Pepu Pepu Hernández es el candidato que se sacó de la manga

Voz 1 25:26 qué le ha salido bien la verdad la militancia al esa elección en primarias que según él ve Rivero sólo hace

Voz 5 25:34 Ciudadanos porque los demás partidos las tiene prohibidas Pepu Hernández por cierto siempre con metáforas deportivas

Voz 37 25:39 ahora mismo estamos en un momento de formar ese equipo no el equipo del talento

Voz 5 25:43 el equipo de capacidades de liderazgo

Voz 37 25:45 desde el Partido Socialista

Voz 1 25:47 Nos falta un ala pívot lo que lo que lo que ver ver

Voz 5 25:52 pero es que hay una descomposición del bipartidismo así que hay una descomposición del sistema bipartidista

Voz 24 25:57 dentro político está creciendo

Voz 5 26:00 dice que si hay políticos del PP y del PSOE que quieren ir a Ciudadanos el problemas del PP y el PSOE quién tiene problemas a quién se marchan los candidatos no al parcheo que leyera el problema es que esos políticos se alejan del PSOE o del PP cuando no van en listas electorales del PSOE y del PP se acercan a ciudadanos cuando se aproximan elecciones que puede ser una coincide ya o unos casos un poco fiscales iguales

Voz 7 26:21 proyecto político el que sí se puede estar hoy en la izquierda y mañana la derecha

Voz 5 26:26 eso el que lo dice es el ministro de Fomento y secretario de Organización José Luis

Voz 1 26:39 oye qué bien que si sale eurodiputado vuelve a España porque soy inmune

Voz 0230 26:48 superhéroes de Marvel que en un laboratorio les pica una una un acta de eurodiputado radioactiva hizo son inmunes bueno y además será libre como Nino Bravo

Voz 1 27:03 lo malo es que es la misma promesa quito las últimas elecciones engañando que diga la verdad ya lo dijo si me vuelvo

Voz 0230 27:11 ah y no vuelve ahora otra vez es como el chiste de un señor

Voz 5 27:14 es como el chiste del señor que para no ir a trabajar siempre decías que se ha muerto mi padre decían otra vez y él respondía otra vez

Voz 1 27:29 bueno ya está en la última esta canción para Zinedine Zidane que suene también estacas en una crisis de pareja con cómo le llamamos cuando queremos ser amable eso incluso cariñosos hay una proximidad fonética

Voz 2 27:51 me gusta

Voz 1 28:00 el presidente del Real Madrid Florentino Pérez le llama muchas veces y su ayer lo llamó muchas veces más o menos éste sería

Voz 5 28:08 el sentido

Voz 7 28:09 pido eso heridos es uno los eso hace asesor

Voz 1 28:16 olvidarse cosas debate es bueno es malo o depende una señora se olvidó el bebé en el avión no lo cuentan

Voz 1509 28:22 el avión con rumbo a la capital de Malasia salía de la ciudad Yeda en Arabia Saudí en la que había una mujer que dijo haber olvidado a su padre en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales escucha cuando el piloto del vuelo solicitó permiso para volar

Voz 39 28:36 bueno pero yo cuando te puede energía pues lo te informa de que una pasajera saqueado se ha dejado a su hijo en la sala de espera y los controladores aéreos responden que bueno es un caso nuevo para ellos

Voz 1824 28:46 pero que puede regresar sin ningún problema

Voz 1509 28:49 una cosita a los varios sitios webs que dedican se dedican al rastreo aéreo han informado de que el ahí

Voz 1817 28:54 no no estaba volando sino que estaban pista ya

Voz 1824 28:57 a dos y entonces tuvo que regresar pero por poco

Voz 1 29:00 por por poco por muy poco coros cierto Especialistas secundarios si vamos a ver

Voz 31 29:14 la Ventana de de de ayuda al oyente

Voz 1824 29:16 vale de servicio el oyente porque para nosotros es una

Voz 31 29:19 no no ayudará a los oyentes que nos llama se ponen en contacto con nosotros solicitan algún tipo de ayuda eso sí siempre apuntamos los nombres y los teléfono está personas para que cuando seamos nosotros los que necesitamos un poquito de ayuda no sabéis las Londres no hay mamones ya que echamos una mano por culo de estos de toda la vida

Voz 1824 29:35 yo procuro perdón

Voz 31 29:39 latino bueno venga vamos a saludar oyente que se ha puesto en contacto con nosotros para para pedirnos algo hola buenas tardes

Voz 30 29:46 hola buenas tardes Ventana cuál es tu nombre amigo Vicente Vicente y su hija de inmigrantes que miraran

Voz 6 29:56 bueno eso fue hace ya mucho tiempo ya está olvidado

Voz 30 29:58 mira bien no pero ya está bien de política lo que quieres

Voz 6 30:07 a favor si a veces me traslada de me mueva

Voz 30 30:10 hoy Dios no no yo no

Voz 6 30:13 pues en el grupo de los amigo que sea bueno me podía ayudar traslado y para lo que se da ninguna

Voz 1824 30:18 sonaron los grillos no no nada no

Voz 6 30:21 da pusieron que justo este fin de semana el traslado se llevará una calçotada

Voz 30 30:26 va a comer calçots cebolla es buenísima

Voz 6 30:31 dice que tiene el examen de oposiciones a juez Valle porque eso es mecánico otro pulso que está muerta luego una pareja que justamente se casan este fin de semana

Voz 30 30:39 y eso que el domingo pasado por mala suerte pero nadie puede esto es mala suerte tuvo dos achaca se quería

Voz 6 30:48 quería hacer aquí un llamamiento a ver si alguien que está escuchando la radio que sea de Soria alrededor

Voz 30 30:53 Nuria alrededores hasta donde los alrededores verdad y me pueda ayudar

Voz 6 30:58 este fin de la mudanza

Voz 1220 31:01 yo lo veo difícil Vicente tú

Voz 6 31:03 bueno pero una cosa una cosa pero que lleva regalos eh texto detallito

Voz 31 31:08 así lo pasó un detallito dinero

Voz 6 31:10 al dinero no no escucha escucha mucho mención

Voz 1 31:15 buenas tardes para Akira

Voz 0159 31:18 te colaborar en la pujanza de Vicent in Zidane dos noches para tres personas en el lujoso hotel los turbantes en el centro de Mogadiscio bueno un fantástico lote de humus del Mercadona Nano ahora más dos coches de la marca valorados en la mar

Voz 1 31:41 por ello

Voz 0159 31:44 un gato de Pilar de Francisco Robledo del lavado y sin lamer estrenar un puesto de consejero en Iberdrola de por vida y no es necesaria asistencia a los consejos o finalmente un debe dedicar las para Pino en la ducha imitando el sonido de la avutarda madre mía lote de regalo

Voz 31 32:05 me comentan que tengo la centralita colapsa de gente que quiere colaborar esta mudanza Vicente tienes que debo más aún así hola buenas tardes

Voz 30 32:12 hola buenas tardes tu nombre Gervasio

Voz 31 32:16 Gervasio de Fez que te vendría bien este fin de semana ayudar a la abundancia de Vicente

Voz 6 32:21 lo que haga falta de los habitantes de esta tierra uno en ayudar entre nosotros no llevaba entre los seres humanos que habitamos esta tierra compartimos no sé

Voz 30 32:32 aquí qué contexto idea sigue tu sigue tu con el Real Madrid

Voz 6 32:40 colaborativa comportarnos como un solo como un banco de peces que ante la amenaza de una barra Cuba hermanas del crimen no cuela aquí

Voz 30 32:48 el Auxerre que te motiva a ayudar

Voz 40 32:50 no

Voz 30 32:53 sí

Voz 6 32:55 aunque bueno y Francina la brecha vetando Tardán serbio con España como limitarán los remita que va no

Voz 21 33:02 ahora no lo vea bajara

Voz 6 33:11 me he quedado con el hombre

Voz 30 33:13 venga adiós buenas tardes ha visto Francino

Voz 1 33:19 ahí está esos días cura eso son avutarda el baño no eso eso sin ducharse

Voz 11 33:41 aparte sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar mutuamente traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 33:50 la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de Mutua punto es invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 41 34:12 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro casación pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no cobra

Voz 19 34:20 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto eh

Voz 24 34:39 la de impacto social es La Ventana La Ventana Cadena SER Historia

Voz 42 34:53 Romero muy buena

Voz 1 34:59 que no

Voz 43 35:01 el tema de la que si lo fuera lo diríamos es siempre se ha cortado la luz

Voz 44 35:06 en el momento que sobre sintonía no constaban manso

Voz 19 35:10 en el estadio José Zorrilla

Voz 43 35:12 Valladolid José Zorrilla por teléfono porque todavía no tenemos luz Carlos rol Martínez qué está pasando ahí muy buenas

Voz 19 35:18 hola buenas tardes Carrusel bueno pues esto desde luego preocupa es porque estamos a poco tiempo de la que el partido y ahora Micó

Voz 1824 35:26 los equipos ahora mismo están cambiando a oscuras yo creo que se va a jugar ahora no sobre el campo no pero a ver qué tal generador y han puesto la otra luz

Voz 1 35:34 ahora hay que esperar media hora calientes electricista

Voz 1824 35:37 no pero es que me ha pasado

Voz 21 35:40 a diferencia en Brenes Kadima pasa a Ricardo II manejó el hombre

Voz 19 35:43 Brigada

Voz 11 35:49 hay una radio sin relojes y un lugar en el que coinciden Wagner España hay el Santo Grial

Voz 38 35:57 y la ópera comienza en un claro en el

Voz 45 36:01 busque en las montañas que rodean el monasterio de Mon Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España y eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 30 36:13 Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 1824 36:16 cadena ser punto com

Voz 46 36:18 Duke que tú programas

Voz 11 36:22 lo más leído en nuestra web

Voz 47 36:25 ido en Twitter con no

Voz 1 36:28 sí

Voz 47 36:30 Ron De la Serna lo que quieras cuando

Voz 19 36:32 tú quieras de nuestra aplicación

Voz 13 36:42 quiere reconciliarse con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 48 36:52 ya que crea una empresa mediana empresa que eduquen

Voz 45 36:55 que el Señor los valores que respeten

Voz 13 36:57 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 11 37:05 tú tú que todas las mañanas ruge es como un león que sales del trabajo como una gacela Reina Disneyland París despierta a tu lado más salvaje

Voz 49 37:16 a este verano sin Bates pero en el II Festival del Rey

Voz 1 37:20 los últimos días

Voz 13 37:22 durante la semana mágica reservando hasta el veintisiete de marzo tendrás esta dos noches gratis y niños menores de siete años gratis consulta fechas y condiciones plazas limitadas vena en París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 50 37:38 no dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escuche este jueves en Hora Veinticinco responsablemente en un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 24 37:51 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 38:04 a ver que aquí seguimos en Todo por la radio en La Ventana José Antonio Páramo oye buenos días parlanchín

Voz 16 38:10 tengo unos cuantos días porque es que además como tengo un abogado ya sede

Voz 1824 38:15 de derechos que hay mucha gente que no conoce sus derechos

Voz 16 38:18 Haro al firmar un contrato de alquiler al reclamar una factura al solicitar una reducción de jornada por ejemplo el trabajo son momentos en los que necesitas algo que de verdad se va un abogado pues tengo la solución al alcance de la mano ante de y siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites porque con una tarifa plana de galletas podrás consultar por teléfono abogados expertos en todas las materias de derecho cuanto dinerito vamos con el teléfono para que llamáis novecientos bien seis seis tres informa T novecientos

Voz 26 38:52 sí es legal

Voz 51 38:56 a mí me

Voz 52 38:59 es Francisco

Voz 1 39:05 corresponsal de todo por la radio en youtuber

Voz 0159 39:08 hola buenas tardes por fin vuelve a ser telonera debía echa de menos me sentía como el león de la Metro Goldwyn Meyer sin película que ha bajado hasta que estos días me parece muy lo pasa mal era Calamardo si su pues hablamos hoy de amor de comedias románticas

Voz 1824 39:27 en la primavera está a la vuelta de la esquina

Voz 0159 39:29 aquí ya está a punto de despertarse de la hibernación la armonía loca vamos hallado en la primera señales el romántico Mary sólo queda el nombre

Voz 1817 39:39 es un hombre

Voz 0159 39:41 el adolescente ya lo están registrando ostra pues da una idea bonito ya tengo podcast maniquí amante Comedy reivindica estas comedias románticas en su canal dice menos vengadores y más rompecorazones

Voz 11 39:55 una comedia romántica puede ser de terror Scream te duele la espalda

Voz 1824 40:02 pero los de comedia romántica española tiene vascos Bono no parece tan bueno discrepancias ya en los primeros pero nos Boyero avenida muy claro

Voz 0159 40:15 Scream y ocho pollos vascos comedia romántica

Voz 1824 40:17 no si alguien una peli sobre

Voz 0159 40:20 al menos así bueno más hablando de cine está cebollas verdes en este canal comentan películas se analizan pues a los grandes creadores por ejemplo cuentan esto sobre una anécdota

Voz 53 40:34 quieres saber cuáles fueron las últimas palabras de Walt Disney Carrasco perdona antes de Munich en su lecho de Disney tenía que renovarle el contrato laboral acá Russell

Voz 11 40:48 renovar contraatacar Russell en serio como si fuera una nota leyenda un recado

Voz 0159 40:56 bueno tampoco choca tanto no que es su última palabra fuera Kardashian bueno

Voz 1220 41:02 mucho se lo dijo Carrusel el Deportivo yo creo que dijo aquí hace frío eh

Voz 1824 41:09 y bueno el torreón como madre estoy aquí ha estafado

Voz 0159 41:20 si se presenta o regalado estremece que ganárselo siempre bueno otro pero otra cosa de comedia romántica lo masajes siempre sabéis que hay masajes no están los masajes buenos que eso son de peli de ciencia ficción poca gente os ha visto el canal online nos quiere ayudar más de millón y medio de suscriptores les avalan no se enseña algunos trucos para picar con los masajes mira bien sea el padre por ejemplo eso regalos a tu padre

Voz 3 41:48 continuamos en la zona cervical los brazos de la misma manera vamos a colocarlos debajo de las nalgas no voy a decir la otra palabra que nos gusta algunos probar con vuestra pareja con vuestro hermano con un amigo con quién seas que seguro que vais a proporcionarle un regalo mucho mejor que otros que podáis hacerles materiales posibles con Price un anillos y de compras flores tecnológicos

Voz 0159 42:15 oye pero no has que seamos se quita la piel no lo he puesto yo pero algunos enseña este canal los enseña a dar masajes fácil juego te duele puede ser profesional si los comentarios de Youtube no lo he leído se verán las consecuencias quién necesita un masaje es verde Elise la estrella Youtube y de Gran Hermano VIP madre de seis chiquillos con otro en camino enseña la vida de todos ellos es

Voz 1817 42:42 su canal y ahora se enfrenta a un gran problema

Voz 0159 42:45 cómo decorar su ático un drama al que sólo se pueden entender unos pocos quiénes pueden permitirse un ático

Voz 45 42:54 el ahora Juan tan dos emprendieron el proyecto para nuestra ático los tirar de San estilo japonés encantan los techos guardiana ya mostaza amarillento buscar un diseño con mis consigo totalmente diferente aunque tengan tacto confortable estaba muy agobiada porque tenemos caer con el ático hable de la zona de esta raza de ello a puerta a puerta a puerta aporta Quito

Voz 0159 43:22 la zona ellos a puerta a puerta a puerta bueno niños vienen con un pan debajo del brazo en el caso de los de verdad con dos o tres patrocinadores por último hablamos de comedias románticas Un paseo en bicicleta esto están muchísimas a que sí bueno ya podéis ser aficionadas al ciclismo o no pero siempre viene bien pasarse por el canal de Álvaro molinos el exciclista profesional más de cuarenta y ocho mil suscriptores y enseñan a reglas básicas de convivencia es apuntarse a una carrera

Voz 1619 43:54 la primera todas pues lógicamente es que no se debe atacar en zonas de avituallamiento tampoco sepuede cuando pues cuando muchos Aguadores están metiendo atrás a coger comida bebida para sus para sus compañeros ni siquiera cuando que muchos ciclistas tienen que hacer sus necesidades normalmente no se uno separa un grupo porque lo han hablado entre ellos es un momento que lógicamente no podemos aprovechar para hacer ataques

Voz 0159 44:19 claro no la lógica a los ciclistas hacen sus necesidades así salvo Armstrong que ya lo ha hecho del control antidopaje

Voz 38 44:32 Martín vamos vamos con el desafío venga

Voz 1824 44:37 pues a saludar ya rápidamente a nuestra pareja

Voz 1220 44:40 este último mes eh tienen que estar por ahí Moisés y Pablo la los dos grandes hoy

Voz 1824 44:45 hola bueno vamos a ver si

Voz 1220 44:49 tenemos muchas ganas de dar el tocadiscos se pero estáis empeñados en en en empate tras empate vamos sabe ese es el día Moisés erige padrino o madrina

Voz 26 45:00 el vino móvil a Pablo

Voz 1824 45:04 Pilar Pilar mira vamos a hacer una cosa una cosa y hoy la cosa terminan

Voz 1817 45:11 bate dos tocadiscos punto

Voz 1824 45:13 ha tenido una vale perfecto puedes ver seis Francino tales hoy bueno hoy este en Bilbao ya lo hemos dicho dónde pero este es el tercer año el primer año el premio que y el de la comunicación se lo dieron a la Melinda en corrupta de la

Voz 1220 45:37 Televisión de la uno informativos de La uno de quién hablamos Moisés

Voz 26 45:42 Ana Blanco Ana Blanco esto tan corrupto ha gustado sí

Voz 1220 45:47 estamos a un paso de la primavera como sabes eso decaer o bien el veinte os viene el veintiuno de marzo Moisés este año que crees que cae en el XXI

Voz 1824 45:58 a un día de Marcelo en el veinte a las veintiuno y cincuenta y nueve pregunta ni el veinte

Voz 1220 46:07 entra la primavera oficial pero la atmosférica pues ya lleva un tiempo yo mismo Lus con Moreno casi ofensivo este fin de semana salió la noticia del aumento de las temperaturas en las capitales

Voz 1 46:19 españolas en los próximos cincuenta años impresionante

Voz 1220 46:21 al sol resultados pues más que preocupantes por ejemplo

Voz 3 46:25 no

Voz 1220 46:25 cuánto crees Moisés que ha subido la temperatura media anual en las capitales de provincia española en los últimos veinticinco años tres opciones un grado dos grados o tres grados como los globos

Voz 1824 46:39 no no no no crees mal porque es un ojo esto

Voz 1220 46:46 los últimos veinticinco así te cuenta la media subió uno coma seis osea que cada vez sube a más veloces

Voz 1824 46:53 a cambio que tu y cuál cree ese cuál crees Moisés que es la ciudad

Voz 1220 46:59 cuál crees que es la ciudad que ha aumentado más su temperatura la ciudad española la capital de provincias para te doy una pista es un nombre compuesto correcto una curiosidad sólo hay una capital de provincia española que baja su temperatura media anual toda suben menos una pista nueve letras buena universidad buen embutido

Voz 1824 47:23 pregunta

Voz 1220 47:27 sí oye estando en Bilbao no puedo no puedo hacer menos que felicitar al gran faro Lin al mítico entrenador del Athletic que logró dos Ligas seguidas allá por los años ochenta de quién hablamos

Voz 1824 47:41 muy joven sido seleccionador español

Voz 1220 47:48 Javier Clemente cumple sesenta y nueve años un abrazo Javier Clemente ha dado ha entrenado en muchos sitios vale cuál ha sido cuál es cuál es ha sido ha sido su último trabajo conocido vale osea el último trabajo que de hecho es actual equipa el actual trabajo seleccionador de Dessel de Serbia seleccionador de Camerún es el bajó seleccionador de Euskadi

Voz 54 48:11 que sí

Voz 1824 48:14 con Serbia Camerún Euskadi el último eh el último trabajo ya lo último e Euskadi

Voz 1220 48:30 el bueno está suelen ser noticias preguntas deportivas sobre todo baloncesto pero es que la semana pasada os acordáis el famoso no no no no fallo tras fallo de que había sido antes o quedaron dos una te va a tocar a pues es otra le va a tocar a Pablo vale qué fue antes la máquina de escribir o la máquina de escribir o la máquina de coser

Voz 1824 48:58 yo lo sé escribí si lo sabe Francino no sabemos ya empezamos a ver pregunta la pregunta nueves muy sencilla nueve once treinta y nueve noventa y nueve muy bien y por último pregón

Voz 26 49:18 cuál es el libro que tiene el final antes del inicio buena Francine cuál es el digan lo que tiene el final está antes del inicio y el final es ya sí sí

Voz 1824 49:40 yo pues no pero no pero déjame pensar a ver final que final antes que inicio

Voz 26 49:49 a veces no

Voz 1 49:52 la funcionaria viene antes que final inicia empieza

Voz 1824 49:58 a la gente y yo

Voz 1220 50:06 tres fallos veo aquí tres bueno sí Nerea no me esto tres fallos cuatro cuadros cuatro fallos te dicen cuatro fallo exactamente el segundo seis fallos ex yo puedo Juan rock fallos ha fallado la triple es verdad es verdad cuando llegaba pues que Pablo preparado

Voz 26 50:26 Pablo

Voz 1220 50:29 ha empezado este fin de semana el Mundial de Motos donde se ha celebrado la primera carrera en Malasia en Qatar o en Bilbao

Voz 1824 50:40 en Malasia no pues no o empezamos

Voz 1220 50:44 hablo céntrate una pregunta que es una pregunta casi cuidado

Voz 5 50:48 tipo de caballo donde se puede viajar mucha ropa colgada hombre

Voz 26 50:55 yo sé de esto Pilar lo sabe Vilaró Sabero pero espera

Voz 1824 51:02 pero no Perchel eran pregunta tú Choi y Caballero

Voz 1220 51:07 hablemos de hipopótamos que se que es un tema que interés azote Mazo ya ya sabes que los votamos viven a ratos en el agua y a ratos en la tierra no lo sabes eso

Voz 1824 51:19 pero la pregunta es dónde

Voz 1220 51:20 cópula en el agua o en la tierra Pablo en el agua caro más ligeros más flexibles y donde dan a luz en el hospital el agua más ligero Marsans pregunta pregunta Cumpleaños feliz hoy hace cien años hoy hace cien años ojo al dato nació uno de los más grandes humoristas de la historia de este país

Voz 26 51:48 y de ir hablamos Pablo Miguel Gila

Voz 1220 51:53 a correcto no se sabe si es verdad o mentira pero Gila contó en sus memorias que se salvó de un pelotón de fusilamiento durante la Guerra Civil pero porque tres opciones Ayala sabes bien sabe la a ver pues un punto de

Voz 1824 52:10 sí sí

Voz 1220 52:12 llegó llegó en el último momento para estar a punto fusilar la orden llegó desde arriba he lo paró dos en los que tendrán que fusilar estaban tan cocidos que no acertaron ni Gila se hizo el muerto ya se salvó o tres dada la fama que tenía de cómico Le quitaron de la fila el prisionero siempre que les contar chistes

Voz 1824 52:32 estaba vida corre sí señor sí señor

Voz 1220 52:37 las agradecer pregunta

Voz 1 52:40 sí

Voz 55 52:42 eh

Voz 1220 52:44 qué fue antes Pablo el semáforo o es sujetador sujetado

Voz 1824 52:51 sus vaya agujero negro habida cuenta de verdad sea ese afán por semáforo que yo

Voz 1220 53:02 es es tiene años en mil ochocientos sesenta y ocho semáforos sujetador mil novecientos trece bueno retomamos el estudio sobre las temperaturas de las ciudades españolas con una pregunta una última pregunta tú que crees Pablo que con respecto a la media mundial en España ha subido más o menos las temperaturas mira

Voz 26 53:22 sí

Voz 1220 53:23 correcto no sólo más el doble conmovedor Molina vale como tu adversario la pregunta nueve bien una multiplicación con debajo del brazo no debe por doce nueve por doce

Voz 1824 53:36 siento ocho correcto pregunta

Voz 26 53:41 siempre viene nunca llega que es siempre viene nunca llega que ese pilar Pilar siempre viene pero nunca llega Pilar Vila siempre decía

Voz 1824 53:55 hemos que viene tiene que viene

Voz 26 53:58 luego el futuro

Voz 1220 54:01 nunca llegamos al futuro porque siempre está delante pues eso es bueno siempre está ahí eso es lo mejor es el que está ya amenaza bien mejor has pues han sido ocho no Nerea ocho ocho venga pues sexo vamos con una una ronda rap editado seis Pablo tiene ocho el que gane se lleva el toque diseños vale venga os voy a decir nombres de de personas y me tenéis que decir sí sí

Voz 1824 54:28 dónde Bilbao o no vale ya que estamos en Bilbao pues vamos a hacer una vamos a empezar por

Voz 1220 54:35 Moisés

Voz 1824 54:36 B Mariví Bilbao que precisamente esa paridad Bilbao

Voz 1220 54:40 es una actriz acordáis fallecida ya que no hay que

Voz 26 54:42 me voy se hecho era de Bisbal

Voz 1220 54:46 bueno sí correcto Moisés puntitos para el Moix es Pablo pregunta para ti Fito Cabrales pues sí sí es de Bilbao Fito Cabrales bueno pues coloca siete ocho Moisés

Voz 26 55:02 Igor Yebra bailarín

Voz 56 55:07 y digo

Voz 26 55:08 adiós

Voz 56 55:10 te tiene que pensar que

Voz 26 55:13 lo que sí que sí lo Pablo Javier Gurruchaga

Voz 45 55:21 bueno

Voz 57 55:24 no queda quedan

Voz 1824 55:27 San Sebastian

Voz 58 55:30 muy bien bien

Voz 1824 55:33 hemos visto a Javier Javier Gurruchaga de boda de toda la vida venga

Voz 1220 55:40 vamos con otro vasco íbamos a saber si es

Voz 1824 55:43 de Bilbao no

Voz 26 55:44 Karra Elejalde actor

Voz 0230 55:46 por otro ha pedido el bueno muchas cosas gráfica al baloncesto

Voz 26 55:50 Nieto Karra Elejalde Moisés de Bilbao o no y muy bien pues es es débil

Voz 1220 55:58 tory engloban van sur van ocho Moisés nueve Pablo vale Tin Tin nos quedan dos cuatro nos quedan seis tres pero bueno Moisés Vega Miguel de Unamuno o Pablo

Voz 45 56:12 y el

Voz 59 56:15 se si bien

Voz 1824 56:19 lo vi nadie vamos

Voz 1220 56:21 es con un presentador la ceja más famosa de la televisión Carlos Sobera de Bilbao no Moisés

Voz 56 56:30 mira cuidado sabes que hay gente que te queda

Voz 1824 56:34 Bilbao si luego no está habilitado incluso él lo dice a veces no caro a cal no que

Voz 1 56:39 que no tiene que ver qué autobús agravio Baracaldo José Luis Pérez

Voz 1824 56:51 bueno que a ver qué

Voz 1220 56:57 en época Pablo que tiene que aceptar pues a ver Pablo José María Íñigo los bigotes más famosos de la historia de la televisión eso pues yo creo que el crees bien

Voz 26 57:08 crees bien once once a ocho

Voz 1220 57:11 Moisés un aparato

Voz 56 57:13 Patxi López Patxi López

Voz 1824 57:18 yo creo que no llega en Portugalete no muy bien Francino de Portugalete que está todavía más lejos si cabe a Portugalete eso ya en las antípodas mandó un saludo a los de Portugalete que es lo que me han votado también embarga hoy las toallas que tiene la vale perfecto para Pablo de este tema para para Pablo

Voz 45 57:51 claro

Voz 1220 57:53 sí creo que no

Voz 1824 57:55 correcto desde la cada tú te cuentas se a ver entonces esto ha quedado así ha ganado Pablo espera maravillado

Voz 26 58:10 Pablo

Voz 1220 58:11 Pablo Pablo enhorabuena porque te vas a Cádiz oye pero no pero sí como si fuera lo lógico es que si yo sé que Francino tiene más muchas ganas entonces yo Francino qué hacemos como ese hay hay varias opciones les damos un tocadiscos que a mí me parece excesivo a ojos a la semana que viene aunque haya perdido cuya Didac mente Le despedimos y que tenga una buena

Voz 1817 58:34 ha sido tan brillante su participación que yo invitaría venir la próxima semana