La Ventana (12/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0470 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias seguimos pendientes hasta ahora de la lista de países que están decidiendo temporalmente de forma preventiva paralizar los vuelos operados con los Boeing siete tres siete Max ocho el último ha sido Holanda Miguel Crespo

Voz 2 00:18 con la decisión de Holanda ya son quince los países en todo el mundo que han adoptado en la medida de cerrar su espacio aéreo a las operaciones de este tipo de avión seis dentro de la Unión Europea junto con Reino Unido Irlanda Francia Alemania y Austria por el momento la Agencia Europea de Seguridad Aérea continúa sin pronunciarse al respecto mientras que las administraciones de Canadá y Estados Unidos por su parte han indicado que mantendrán la actividad de estas aeronaves mientras continúa la investigación a pesar de que se tomarán las medidas adecuadas en caso de que se detecte detecte algún problema o irregularidad a esta hora las acciones de Boeing en Wall Street caen más de un siete por ciento segundo día de pérdidas en Bolsa tras dejase ayer casi trece mil millones en capitalización bursátil y ahora seguimos con Venezuela

Voz 0470 00:56 las pero si la Fiscalía ha anunciado la apertura de una investir

Voz 2 00:58 acción contra Guaidó por la situación de crisis eléctrica que vive el país desde hace cinco días mientras el Gobierno de Maduro dice que la situación se acerca ya a la normalidad Álvaro Zamarreño buenas tardes

Voz 3 01:08 buenas tardes el ministro de Comunicaciones asegura que

Voz 0116 01:11 ahora hay tras casi cinco días la casi totalidad del territorio venezolano tiene electricidad minutos antes de este anuncio era el fiscal general el que anunciaba una investigación contra Juan Guaidó por su implicación en el sabotaje al sistema eléctrico Guaidó es reconocido como presidente interino por la Asamblea Nacional por parte de la comunidad internacional el Gobierno atribuye desde el principio está pago masivo que ha provocado un número indeterminado de muertes acciones de grupos contrarios al Gobierno y al propio Estados Unidos jornada número

Voz 2 01:39 quince del juicio del proceso ha declarado como testigo uno de los empresarios encargados de la logística en aquellos días

Voz 0055 01:45 bueno al Supremo Alberto Pozas adelante presa imprimió cuatrocientos mil dípticos treinta mil carteles y veintiséis mil folletos de promoción el referéndum el encargo ha dicho hoy le llegó a través de Omnium Cultural pero la factura según le dijo el diseñador correría a cargo de la Generalitat

Voz 4 01:59 me comentó que era que era la imagen de las vías se le dijo que tendría el logo de la Generalitat no lo recuerdo le dijo que la factura deberían girar la a la Generalitat se sí a qué departamento no me lo dijo

Voz 0055 02:14 aunque finalmente según ha explicado no cobró los diecisiete mil euros que costó el proyecto a las acusaciones enmarcan este encargo de la mal la malversación de caudales públicos para preparar el referéndum ilegal y los deportes José Antonio Duro queremos fútbol europeo Cham

Voz 1712 02:25 desde las una de la noche el Atlético de Madrid busca en Turín el pase a cuartos de final de la competición Italia Pedro Fullana muy buena

Voz 1250 02:31 buenas tardes menos de tres horas para el partido para que el Atlético de Madrid se juega su futuro en la Liga de Campeones Diego Pablo Simeone podrá contar con Diego Godín podrá ser de la partida enfrente una Juventus con Cristiano

Voz 0470 02:45 Arnaldo del que la principal duda es y jugar

Voz 1250 02:47 a Paulo diva se llenará el estadio cuarenta y un mil espectadores mil ochocientos serán rojiblanco

Voz 2 02:53 gracias Pedro con Carrusel Deportivo desde las ocho y media con

Voz 1712 02:56 vamos también el Schalke cero cuatro Manchester City con dos tres en el partido de ida

Voz 2 02:59 son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1712 03:06 se lo venimos contando en la Ser familiares de las víctimas del franquismo han podido acceder por primera vez a la cripta del Valle de los Caídos donde se encuentran los restos de sus seres queridos la visita se produjo el veintiséis de febrero y hasta allí se desplazó entre otras Mercedes abril una mujer de ochenta y cinco años que vive en Valladolid y que a través de un crío Stahl pudo ver el lugar donde está enterrado su padre ocho décadas después de su muerte

Voz 5 03:28 algo algo tremendo pensando que al cabo de ocho de ellas años podía estar Sánchez es clave porque aunque fuese simplemente para rozar sus restos puede ayudar yo era sabrás lo que vendría a mí con dos

Voz 1712 03:48 en Móstoles la comisión de investigación sobre la trama Púnica va a citar en un plazo de quince días a la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular mina Cortés así lo han decidido esta mañana a los grupos del PSOE ganar Móstoles quieren que Cortese explique una contratación con Walter Music empresa vinculada a la púnica cuando la candidata era edil de Festejos Agustín Jiménez PSOE

Voz 6 04:07 queremos aclarar porque una empresa que está investigada que es una empresa que además contrata con el Partido Popular eventos paellas Si desayunos y otras cosas por que se les rescatan

Voz 1712 04:21 el pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León levanta las sospechas aquí en Madrid el equipo de Juan Carlos Bermejo que se presentó a las primarias que gano Ignacio Aguado está contando los votos creen que los resultados fueron sospechosos y reclaman a la dirección del partido que refuerce la seguridad en los procesos de primarias

Voz 0607 04:37 yo tengo ahora mismo a todo mi equipo de campaña también de analizando los resultados en Madrid porque aunque fueron muy amplia la diferencia entre Aguado y yo sí que fue bastante increíble que fuera las diferencias tan grandes

luce el sol tenemos veinte grados a esta hora en el centro de la capital

servicios informativos

Voz 0313 10:03 hoy nuestro paseo diario por la Historia vamos a mezclar tradición y competición y universidad también universidades en plural porque son dos y además muy conocidas

Voz 25 10:16 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:33 a la mayoría de las tradiciones están ahí para saltarse las pero hay algunas que sólo por haber empezado de una forma tan tonta hay que mantenerlas por ejemplo la centenaria regata que enfrenta cada año a las universidades de Oxford y Cambridge empezó así a lo tonto hace ciento noventa años el doce de marzo de mil ochocientos veintinueve un estudiante de Cambridge llamado chaval escribió una carta a un antiguo compañero de colegio también llamado chavales estudiante en los Ford de Cambridge retó

Voz 15 11:04 de Oxford a una regata por el Támesis Char aceptó el reto de echar ya está Today

Voz 1626 11:43 aquel primer desafío que nació a raíz de una carta escrita un doce de marzo Se concreto tres meses después en junio y congregó a veinte mil personas a orillas del Támesis los contrincantes de Oxford Cambridge tuvieron que tomar

Voz 0470 11:56 la salida dos veces porque nada más empezar chocaron

Voz 1626 11:58 de ellos era la primera vez Hinault estaban muy ducho sellos con los remos la segunda salida fue válida y acabó ganando Oxford todavía es costumbre que el perdedor se encargue de retar al ganador para verse las caras al año siguiente muy pocas cosas han cambiado en ciento noventa años en la tradicional regata porque continúa siendo un honor ser seleccionado como remero la carrera sigue marcando el comienzo de la primavera en total son casi siete kilómetros dándole que te pego al remo cuanto más pesado sean los remeros y las primeras mejor los timonel es en cambio no pueden pesar más de cincuenta kilos ya que no rema por lo menos que no añadan lastre el año pasado ganó Cambridge que por fin rompió la racha de cuatro victorias seguidas de Oxford y el próximo domingo siete de abril otra vez doscientas cincuenta mil personas con una pinta en la mano se apostarán en las orillas del Támesis a su paso por Londres desgañita dándose con ánimos a su equipo decenas de millones más lo verán por la tele por el móvil lo por la tableta porque la Regata Oxford Cambridge es uno de los eventos deportivos que arrastran más audiencia y todo por una carta que un tal chaval describió a y que hoy recordamos de Windows

Voz 12 13:34 me encanta el el hindú

Ana Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 12 13:46 de eso no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida de facer pasito Franco y cargados la monarquía os pone cachondo

Voz 24 13:57 no parece

Voz 27 14:00 el choque de una ola de aire siberiano

Voz 12 14:03 este con los borrascas que penetran desde

Voz 27 14:05 el Atlántico

Ana Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0470 14:28 Mariola Cubells Mariola Cubells ahora que hay Roberto Salas donde la tenemos Sebastián pero no sé porqué hola Mariola buenas tardes qué tal Intur Iturriaga están Bilbao pero eran un premio esta tarde tú qué haces en San Sebastián tú que hay tu Iturriaga nuestro Iturriaga estoy no pero es también que están Bilbao porque le dan un premio yo estoy en diálogos

Voz 14 14:48 sino porque me he venido a dar una bueno a dar una charla no porque yo no sé nada de cocina que has ido a dar un homenaje pues porque yo era la persona que entrevistaba a leer mano de Iturrioz a hablando de comer con cabeza Chari Torre tú has entrevistado Iturriaga bueno del exacto

Voz 0470 15:10 y aquí estoy que estamos hablando de los Calatrava madre mía esto que lo vamos a recordar que si el guapo yo Mariola tú para el quince de abril tienes algún plante si el que pero espero que sugería considerado el quince de abril claro claro a la cabeza de un esfuerzo es calendario quince abril lunes vale si el hombre es el primer día de vacaciones de Semana Santa para para bastante gente es mi cumpleaños esto cumple que me habréis el quince de abril mira pero pero el quince de abril pasado otra cosa sí sí

Voz 12 15:47 no verdad

Voz 28 15:57 hay definitiva temporada de Juego de Tronos las series si efectivamente la joya de la corona de HBO y esa tarde en la Ventana de la tele el responsable de contenidos de HB o España Miguel Salvat buenas tardes bienvenido

Voz 0470 16:10 hola qué tal amigo muy bien hola Mariola como estaba no que difícil de traer es este hombre todo lo bueno se hace esperar no pasa nada Oye es que claro es que será después de Juego de Tronos pues bueno muy bueno hay un montón de cosas

Voz 29 16:26 caso es que no lo es que es verdad que Juego de Tronos un poco como el sistema métrico decimal no que no puedes nadie está en contra no yo creo que va a ser una temporada espectacular va a ser un final de fiesta brutal es verdad que hay un antes y un después con Juegos de tronos tú ya sabes por qué ha ocurrido esto

Voz 0470 16:46 por qué ha ocurrido por qué porque el el pelotazo que es más con pelotazos Juego de Tronos bueno pues yo creo que juegue

Voz 30 16:53 no ese es un poco la tormenta perfecta en cuanto

Voz 29 16:56 ah ambición narrativa también ambición visual y en cuanto a efectos un una serie con una cantidad descomunal de personajes que evolucionan a lo largo de las temporadas que creo que esto es un tema clave Mariola sabe mucho de esto a ir

Voz 30 17:15 hay una cosa curiosa los los creadores de Juego de tronos que son dos productores que ahora mismo son muy a muy importantes en la historia de la televisión habían hecho muy poquitas cosas antes yo creo que es un punto que digamos define muy bien

Voz 28 17:30 el el la osadía y el

Voz 0470 17:33 las ganas de tomar riesgos de una marca como veo que apostó por una gente que prácticamente no había hecho

Voz 29 17:38 nada antes no fueron de la mano de George RR Martin de escritor de los libros a simplemente sedujeron al Ejecutivo de turno

Voz 30 17:48 eh que le dio luz verde a una serie con muy poquita con muy poquita vas filmografía anterior por su parte no

Voz 0470 17:55 en cuanto cuesta un capítulo de juego otro no pues muchísimo

Voz 30 17:58 dinero no no no me lo sé ellos algo que cree

Voz 0470 18:00 ha crecido pero rentable es que ahí está la cosa a veces es cicatero con la inversión cuando se olvida que el retorno puede ser vamos multiplicado por mucho bueno yo no tengo las cifras pero Juego de Tronos es una seguro

Voz 14 18:11 que las tiene carne no no no es así no

Voz 0470 18:13 si las tuviera tampoco telas daría pero es una serie que se distribuye en todo el mundo es que es eso oye pero Miguel he vendiendo plataformas ha modificado el el escenario totalmente sean o no sólo para perdona Mariola no sólo para los creadores para los productos no es que si el público es la sala lo que ha cambiado es que es otra sala

Voz 28 18:35 claro es que es el aquí y el cambio de paradigma es el

Voz 30 18:39 consumo bajo demanda no ya no es el programador quién dice la gente cuando tiene que ver las cosas y qué cosas tiene que ver es la libertad lo más cercano a la libertad total

Voz 14 18:50 perdón Miguel que lleva ahora digamos es el alma mater de HB o España un dato una vez que me dejó loca que es que el noventa y cinco por cien de las series que se estrenan osa del cien por cien de lo hace que estén en el noventa y cinco fracasan

Voz 30 19:07 sí bueno no sé exactamente qué porcentajes pero la inmensa mayoría fracasan lo que pasa es que

Voz 14 19:13 quiero otra empresa se iría

Voz 30 19:15 va a la mierda bueno imagínate si pasara en las fábricas de coches sí sí más del noventa por ciento de los coches menos

Voz 14 19:22 llega ese cinco no

Voz 30 19:24 todas formas yo quiero corregir un dato que tenéis yo no soy el alma máter de nada bueno eso lo digo

Voz 0470 19:32 qué Mariola es comisión In Editor Ordino programa responsable de contenido original inglés como todo el mundo sabe alma

Voz 30 19:44 hemos la la producción original ha dicho usted recibir

Voz 14 19:47 no gente leyendo guiones si estudiando se cosas para hacer ficción

Voz 30 19:51 sí la verdad es que sí y ahora mismo estamos digamos están floreciendo parte de las semillas que plantamos hace un tiempo a tenemos tres series en pre producción ya hay pronto podremos dar datos sobre ellas

Voz 0470 20:07 déjame dar datos de una que me he enterado hace un ratito a ver

Voz 28 20:10 sí si la Iglesia al elegido miga Silvestre

Voz 0313 20:14 para protagonizar treinta monedas una serie de terror épico que prepara para HBO de debe ser épico de narices porque cuenta la historia de un padre el padre Vergara que es un exorcista Vox el ex convicto que una parroquia de un pueblo remoto de España que quiero olvidar y ser olvidado pero que pronto se ha encontrado

Voz 0470 20:31 los enemigos si yo creo que será un proyecto

Voz 30 20:34 esto brutal evidentemente una pintado lo que sale de la cabeza de Alex de la Iglesia en principio suena muy bien y aquí va a dar rienda suelta en forma de serie de televisión de ocho episodios

Voz 0470 20:47 a a una locura

Voz 30 20:49 qué va a ser maravilloso dicho esto la locura

Voz 0470 20:52 es la batalla por el control de las treinta monedas por las que el apóstol Judas traicionó Jesús de Nazaret falta Rufián aquí sólo acaba allí como figurante como lo que sea

Voz 14 21:02 ha dicho antes esperamos patria

Voz 30 21:05 esperamos patria patria está en los últimos coletazos del periodo de preproducción de preparación de la serie también les vamos a contar dentro de muy poquito todas las decisiones todo lo que se está preparando ahora en cuanto a actores a diseño de producción a maquillaje peluquería que en el caso de patrias muy importante porque sabéis que que abarca un periodo de tiempo razonablemente largo y música de todo el trabajo de adaptación que ha hecho Aitor Gabilondo siendo muy respetuoso y muy fiel a la novela de Fernando Aramburu creo que está siendo espectacular y todo el mundo que los que ha leído los guiones está en Cannes

Voz 0470 21:43 cuando empezó a rodar empezaremos muy pronto

Voz 30 21:46 muy pronto en cuestión de semanas a evidentemente comunicaremos toda esa información a cuando toque

Voz 0470 21:54 yo el estreno más o menos pero cuando estáis

Voz 30 21:56 no tiene fecha pero es una producción larga y el estrenos el año que viene el año que viene vamos a dormir

Voz 1826 22:02 esto dicho todo esto que te pido antes cuando quería hacer una matización sobre la serie esta de Alex de la Iglesia

Voz 30 22:07 no la matizaciones sobre el dato que ha dado de actores y de cásting Carlas

Voz 0470 22:13 yo no puedo comentar ni desmentir ni confirmar ha dado todo ya lo digo yo ya está

Voz 14 22:20 no yo quiero saber el ritmo el ritmo de HBO es distinto Miguel al de otras plataformas esto lo hemos comentado alguna vez vosotros lo habéis preparado con con una sosiego que es insólito no ahora mismo en este frenesí en el que en el que estamos a mi me gustaría saber si eso es una cosa que comparte toda la plataforma claro no estarás tú aquí diciendo bueno yo tengo mi ritmo y la plataforma tienen

Voz 0470 22:46 vale pues para al para tanto

Voz 30 22:48 qué hago yo estoy agotado eh

Voz 1250 22:51 no hombre quiere decir tú llevas llame

Voz 14 22:53 mucho tiempo en HBO han sido tres series pero sabemos que otras plataformas mientras vosotros sacáis una producción otra sacan veinte

Voz 30 23:01 esta especie Frenesí El que yo hablo no tanto no tanto pero bueno yo quiero dejar claro que no

Voz 14 23:06 llevando la contraria a canon no estás están

Voz 30 23:09 en el negocio el volumen nosotros queremos hablar muchísimo las cosas que hacemos para eso tenemos que hacer pocas a a mi me gusta quería que HBO o cualquier otra empresa se le juzgara por sus propias estrategias no por la estrategia de la empresa al lado vamos a intentar hace pocas cosas para estar muy encima de ellas porque nos jugamos mucho Nos jugamos no solamente la parte comercial sino el tema de un legado una marca que pesa muchísimo y que vale muchísimo y esto es un negocio que a corto y medio plazo efectivamente es de ventas nosotros tenemos que hacer series originales para vender a medio pero a medio y a largo lo que tenemos que hacer

Voz 0470 23:46 es hacer crecer la percepción de calidad

Voz 30 23:49 la marca H veo que ya exalta de por si hay que hayan

Voz 0470 23:51 L atributos que hoy por hoy todavía les faltan nivel local observa y la firma de HBO España las cosas hechas si es más cultivo intensivo que extenso

Voz 1826 24:00 vivo entonces incorrecto oye Miguel

Voz 0470 24:02 cuántos proyectos te pueden llegar no se en en en un año a los que tienen echarles un ojo más menos o leerte entero los guiones au cuantos proyectos así

Voz 30 24:13 pues los muchísimos hay semanas que me llega el don

Voz 0470 24:16 decenas centenares a más de centenares

Voz 30 24:19 es el muchísimos proyectos desgraciadamente la inmensa mayoría hay que decirles que no también es verdad que intentamos explicar los motivos cosa que la gente agradece porque tampoco es algo muy habitual pero son muchísimos hay semanas que nos llegan ocho diez proyectos en diferentes estadios a veces es una nota en un folio y a veces es una Biblia y un par de guiones au o lo que sea entonces ejercemos un primer filtro a para estudiar los proyectos y ver había vive su viabilidad su originalidad si tienen piernas o no que es un poco la nomenclatura que se usa esto

Voz 14 24:59 explica a lo mejor porque esto me encantó cuando de las piernas de las piernas

Voz 30 25:03 a ver quién es simplemente una forma es mirarse tienen recorrido si es algo lo que os he dicho antes de la evolución de los personajes a lo largo del tiempo hay muchos proyectos que nos llegan que cuando yo pregunto porqué esto es una serie Hinault una película a veces la gente no tiene una respuesta a esa pregunta y la respuesta respuesta las cosa no debería ser te traigo una serie porque tú no haces películas pero pero no está mal perdona una respuesta matar cualquiera puede quizás la más honesta no pero digamos nosotros buscamos que las cosas tengan sentido que tengan que estén pensadas para nosotros a y a veces cuando no lo están tenemos que explicar un poco lo que nosotros pedimos no

Voz 0470 25:48 lo cuál sería ya sé que es muy difícil resumirlo eh pero cuál sería el el el decálogo si nos decálogo menos letal algo básico para que una serie sea tenida en consideración veo quién España que que tres o cuatro atributos generales bueno puede tener algo unos cuatro uno genera nota una anotar un folio sí puede tener esos atributos al juez de si puede dar

Voz 30 26:08 te pistas nosotros buscamos no buscamos géneros no buscamos hacer dramas hacer a comedias de plástico no buscamos hacer en formatos concretos lo que buscamos es muy alto nivel en narrativa y en guiones en la escritura buscamos altos valores de producción a buscamos una interpretación que a veces se da por hecha pero que hay que currar se muy bien la interpretación era el trabajo de los actores buscamos sentido el ex del entretenimiento en en el digamos el acepción anglosajona de la palabra y buscamos gente que tenga un punto de vista una voz propia esto es casi lo más importante nosotros sabemos que ni los temas en fin son pues hay muy pocos temas nuevos todos los temas sean tocado en literatura en teatro en cine en televisión en el pasado y no hay temas nuevos nosotros no buscamos temas nuevos nosotros buscamos ángulos nuevos para atacar estos temas que no tienen porque ser

Voz 0470 27:06 Miguel hace más de veinticinco años tú y yo coincidimos en los en los inicios de de Canal Plus que que que marcó

Voz 0313 27:13 es un también un antes y un después en la televisión en España

Voz 0470 27:16 con la entrada del modelo de pago y tal y cual en todo ese tiempo hoy

Voz 0313 27:20 al margen de veo oigo incluyendo

Voz 0470 27:22 Savio cuál ha sido el gran salto que ha dado la tele a tu juicio ver para mí el gran salto es verdad que un gran salto lo dio Canal

Voz 30 27:30 los como primera marca de televisión de pago que lo más importante de todo era por cierto tú te acordarás que todo el mundo nos daban por muertos tanto o sea que hay que tener un poquito de cuidado con los ha con los agoreros y con la gente que predice el futuro porque también dejan pasar muchas oportunidades para mantener la boca cerrada no pero yo creo que la clave es empezar a considerar modelos de negocio donde el cliente es el espectador Ése fue el primer cambio Llum segundo salto absolutamente cuántico en este sentido es el consumo bajo demanda

Voz 14 28:09 en la tele claro pero no en la tele generalista sino en la Premium en la tele de pago dices

Voz 0470 28:14 sí sí claro claro en el consumo bajo demanda sí claro claro claro

Voz 14 28:18 yo siempre digo que Qana no sé si estás de acuerdo Miguel pero claro por ejemplo Crematorio que fue la serie esta iniciática en Canal Plus luego ese esa senda que abrió no sé no se recorrió a tiempo yo siempre tengo la sensación de que hemos perdido mucho tiempo bueno y haber hecho más cosas no

Voz 30 28:38 sí es posible es posible pero hubo un una serie de temas más a digamos de tipo empresarial que quizá lo impidieron pero creo que eso está recuperándose tiempo una velocidad bestial ahora mismo la producción

Voz 0470 28:50 puso demasiada a veces a veces verdad

Voz 30 28:52 o en España ahora se está produciendo mucho está produciendo muy bien se está vendiendo muy bien sea aprendido a hacer marketing de las series cosa que antes pues no se sabía hacer si está empezando a escribir mucho mejor que antes creo que es esta hemos está empezando a construir con los ladrillos adecuados y ahora mismo la producción española y no es que esté de moda digamos que ese está consumiendo fuera de España muy bien está distribuyendo fuera los seguidores internacional están muy interesados en los proyectos españoles

Voz 0470 29:24 COI dejarán segundito que estamos hablando con el responsable de de contenido original de HB o España el alma máter que decía Mariola Miguel Salvat y hemos arrancado con Juego de Tronos porque es obvio hoy porque está muy próximo además el el arranque de la de la última temporada pero hay más cosas no y merece la pena que hoy es recordemos al menos algunas de ellas vamos a hacerlo con la vida de Marta Estévez

Voz 32 29:47 como ya estoy impaciente por ver

Voz 14 29:58 la referencia el antes y el después eso es para muchos Juego de Tronos una serie que ha batido récords y que seguramente los pulverizar en su octava hay definitiva temporada pero decir HBO es hablar de series como la mítica no lo podía creer

Voz 33 30:13 quince años en Nueva York y justo cuando la ciudad es más segura que nunca va nimia track

Voz 12 30:18 el reloj y la anillo de prisa a las Manolo Blahnik Sexo en Nueva York

Voz 14 30:27 Diego en mil novecientos noventa y ocho y nos trasladó a una ciudad a la que amamos sin conocerla como lo hizo Los Soprano hijo de puta

Voz 15 30:38 el mismo respeto estuve

Voz 14 30:41 Nos convirtió mafioso sin quererlo sin esperarlo seis temporadas de una ficción a la que muchos colocan en el podio de las grandes series de todos los tiempos en el dos mil doce llegó de News Room donde las relaciones humanas eran tan importantes como los conflictos entre periodistas empresarios y políticos

Voz 33 30:59 como es ganar para reivindicar el cuarto poder reivindicar el periodismo como una profesión honrada

Voz 14 31:05 otro icono prudentes es verdad que la segunda temporada fue un bajón pero todavía hay quien habla con admiración de sus comienzos más cercanas encontramos el joven Papa o el cuento de la criada la serie que seguramente ha hecho por el feminismo más que muchos discursos

Voz 33 31:23 la Liga es un buen recibido de dius

Voz 14 31:26 os SETI Hagelin catas con un propósito y sorpresas como BIC little lights que nos permitió disfrutar de una Nicole Kidman maravilla

Voz 12 31:34 cosa

Voz 14 31:40 esta y cuya segunda temporada ya tiene fecha de estreno en junio todos volveremos a Monterrey

Voz 34 31:48 en

Voz 0470 31:55 el déjame preguntarte una cosa antes de soltar de y tú tienes tiempo de Vertele

Voz 14 32:00 este repito bueno no pero además de ello

Voz 0470 32:03 el PP tiene un plan profesional de llover veo si si yo veo tele de hecho yo trabajo en esto porque me gusta la tele como espectador pero tengo muy claro

Voz 30 32:11 lo que tengo que diferenciar muy claramente mis gustos personales con mi trabajo por cierto el cuento de la criada también llegó en junio en su tercera temporada te leves a ves

Voz 0470 32:26 veo formativos ves documentales e informativos una serie de documentales no tanto en dado sino en canales de pago documenta la naturaleza veo muchos deportes veo mucho cine IVE muchas series dramas y comedias Miguel

Voz 14 32:41 no nos ha gustado mucho

Voz 0470 32:44 eso no a mí yo he de confesar que la tercera temporada la la arranque con mucha ilusión y el primer capítulo que tiene una estructura en fin formal incluso bastante parecida a la primera y luego cuyo yo pero en opinión de espectador yo creo que de ahí que se hacen populismo Plame parece muy bien porque demuestra que el tema de las

Voz 30 33:01 series es una cosa muy personal muy encima y que a cada uno a ti te pueden gustar las series a mí también te gustan diez y a mí otras diez y a lo mejor no coinciden y con dos con dos actoral además si los actos totalmente

Voz 14 33:13 se nos ha olvidado la la serie de Coixet qué vais hacer a menos

Voz 0470 33:17 ha olvidado pude judío

Voz 30 33:21 se ha salido a la cabeza de Isabel Coixet que es una cabeza que por cierto está muy bien amueblada yo creo que va a ser una delicia en todos los sentidos donde Isabel va mezcla

Voz 0470 33:32 los dos mundos que más le apasionan

Voz 30 33:34 ella que son la comida en las relaciones de pareja creo que es algo que no se ha hecho nunca te así que hoy también el proceso de desarrollo con ella ha sido genial

Voz 0470 33:45 Miguel Salvat muchísimas gracias por este ratito noventa novela hacer muchísimas gracias a vosotros muchísimas verte gracias gracias

Voz 35 33:55 y están aquí

Voz 0313 40:04 faltan veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias Íñigo Sastre buenas tardes hola la verdad

Voz 41 40:09 gracias llevaban tiempo avisando por fin lo hemos empezado a notar tú has dado cuenta un gran seísmo ha llegado para darnos muchas

Voz 2 40:19 alegrías me encantan los efectos de sonido es él

Voz 41 40:22 seísmo de Línea Directa que te da por primera vez seis meses gratis en tus seguro de coche sí si has escuchado bien seis meses gratis en tus seguro de coche llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 41:10 hoy abrimos la Ventana de la filosofía no solemos hacerlo pero con un con un cuantas declaraciones políticas de un calibre determinado

Voz 49 41:20 porque nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén

Voz 0470 41:24 ponemos el árbol celebramos nuestra tradición

Voz 49 41:26 en nuestra Semana Santa nos sentimos orgullosos ya que no le guste

Voz 16 41:29 ese aguante por qué no sólo somos españoles nosotros gobernamos

Voz 12 41:34 la lengua común de España el español va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España lo va a ser que aquí no le guste

Voz 50 41:42 cuando hemos sido defendiendo elementos que si cambian la estructura machista de una sociedad pues son planteamientos progresista y los defiende quién quiere y quién puede España es de los españoles

Voz 12 41:54 uno no tiene derecho a ir otro país saltar sus fronteras

Voz 33 41:59 portan en este país Carner de legítimo el carnet

Voz 1 42:02 no legítimo pero ya está bien

Voz 1047 42:08 Pepe Rubio buenas tardes buenas tardes qué tiene que ver todo esto con la filosofía ver pues iré porque no sabemos si son los políticos los que incendian os somos los ciudadanos los quedamos esa va a los partidos pero da la sensación de que buscan temas muy cotidianos para enfrentarnos temas con los que antes convivimos con con naturalidad esta molestia me la transmitió hace una semana nuestro compañero Ignacio de estos días que viene incendiado con las redes sociales pero también David Trueba en el diario El País escribía hace unos días en estos

Voz 1604 42:35 términos la política actual parece empeñada en lograr que se Odile los hombres con las mujeres los de aquí con los de allá los taurinos con los que tienen perro y los que bueno gimnasio con los que escucha nada todo eso es una puesta en escena de los odios más rentables la locomotora electoral está alimentada por un combustible obsceno que se derrama por las calles por los salones a través de tertulias sostenidas con aspavientos no con argumentos por dicotomía imposibles dónde has de decidir si prefieres matar a papá o a mamá muy ciegos hemos de estar para no escapar de ese bochornoso juego pero se estipula la ceguera Nos lanza nacido a los ojos no sacuden donde más duele sentimos la espuela en el lomo somos caballos con ante ojeras galgos tras diez hombres ratones hambrientos de queso rancio pero en realidad somos los dueños de todo esto necesitamos que nos muestren las diferencias evidentes entre unas prácticas políticas y otras pero que lo haga en al mismo tiempo que exhiben su profesionalidad su capacidad de acuerdo su dinámica flexible y su talento para no transformar en algo personal lo que sólo es una rivalidad saludable

Voz 35 43:49 que dejen los convivir puede que a ti te puede que no pero el caso es que tenemos mucho en común un mismo siendo menos compartimos el aire

Voz 12 44:10 tío David Trueba buenas tardes

Voz 0313 44:16 te quedaste a gusto no no sé si ese artículo titulado dejarte ciego fue un un rebote puntual del

Voz 28 44:23 siento oiga llevaba tiempo hay que reposando

Voz 51 44:28 no bueno los artículos siempre trato que se han no un rebote puntual sino un estado de cosas no que observas a continuamente no no precipitar tres que es cuando notas que hay algo tenía desde hace tiempo en lo que al principio derecha mismo artículo se comenta no la la son de lo que me produce cuando veo o cuando había visto la despedida de Ana Pastor como presidenta en el congreso con todos los grupos aplaudió yo todos los con

Voz 0488 44:59 exista que diferentes partidos que se se con buena suerte en las elecciones se despiden los que ya no van a continuar en la siguiente legislatura cuando veo a Aznar y Felipe González y pienso pero sí dice a la gente a la que no les dejan atractivo eso no sea decir practicar esa cordialidad esa amistad no introduce tenso los votantes más enervado enemistados que que los propios representantes no entonces a partir de hecho usamos mucho la frase Déjame vivir usa mucho la gente deja media

Voz 51 45:37 sí sí no usamos nunca la de déjame convivir pero que es la más necesarias pretender que todos tenemos que pensar igual que todos vamos a ser iguales y que está en una reserva ideológica y emocional porque somos incapaces de vinieron unos con otros me parece que son sueño repugnante

Voz 0313 45:55 mira David quédate con nosotros que vamos a saludar está en Radio Albacete a Cipriano Xàtiva filósofo y autor del libro Palabras en el tiempo un abecedario filosófico de Emilio Lledó Fundación Lara Cipriano buenas tardes hola buenas tardes vamos a ver si conseguimos a partir de los conceptos más repetidos en la en la en la doctrina en el pensamiento de de don Emilio de Emilio Lledó a ver si conseguimos dar un poco de respuesta lo que plantea David en su en su artículo esto de por qué triunfó y más en los mensajes lo lo lo Ximo Puig los fogonazos de de de de de mal rollo de odio de enfrentamiento que los otros por dónde empezamos por el concepto filosofía tal vez por el mismo

Voz 31 46:34 pero bueno yo creo que el concitó filosofía de de suyo es una eso hace imposible la confrontación política lo que yo creo es que al principio de oído el lema es desde más más Platón menos y menos guasa pues quizás sea más Platón menos Smith menos Cars Meet yo creo que la la política actual está gran parte un poco buscando la la la gran amistad primero la batalla política lo que no llega a los ciudadanos no la enemistad el otro es el enemigo el que no piensa como yo es el enemigo se trata de tener amigos para vencer es un combate en el que bueno pues la la triunfos lo único que importa bueno pues ese digamos idealmente la política en su relación con la filosofía al menos una antigua novia de Platón Emilio Lledó sería más vieran intentó del encuentro el encuentro entre voces que inevitablemente diferentes como acaba de decir David inevitablemente son distintas sí porque la democracia se basa en que hay otros que piensan distinto Dati que tienen otras opiniones que tienen otros derechos o mejor dicho tiene derecho Getulio pero quieren federal

Voz 30 47:37 poder como tú decías

Voz 31 47:40 el el en que puede mandar los que no nos gustan es decir es un poco la esencia la democracia entonces yo creo que la filosofía siempre reflexiona sobre la esencia de la democracia la esencia de la política pero la política real pues va por otros caminos no más hacia el conflicto y el y la victoria querer importa

Voz 0313 47:58 pero es que además yo soy David yo creo que lo reflejaba también muy bien en en en en su artículo ya no es sólo la política entendida como un territorio de confrontación entre partidos es que ahora es todo o B gano Antibes gano o Taurino antitaurino o navideño anti navideño cazador anti cazador pro patines anti patines feminista anti feminista de en fin no sé la la lista es prácticamente eterna

Voz 31 48:22 yo no no sé creo que realmente lo más importante por lo menos desde el punto de vista de la filosofía es que es que tienes que ir

Voz 0470 48:29 mucha al otro para poder entenderlo y poder conversar

Voz 31 48:32 a ver discutir con él ya poder convencerlo convencido es decir en el diálogo filosófico no puede haber desea vencer al otro sino desea aprender

Voz 30 48:40 el otro es decir es entonces un poco otra

Voz 31 48:43 a dar eso al a la filosofía a la política a la ideología la lucha ideológica es quizás un idealismo y realismo que por ejemplo se encuentras páginas Emilio Lledó llena páginas de muchos filósofos sobre toda la tradición ilustrada yo creo que ahora en general el de los medios desde las desde las redes lo que se busca ese conflicto la ideología paridad porque es una cosa que que que más tentadora y quizá más rentable políticamente au incluso económicamente no pero bueno en este caso hay una también es cierto filósofos yo Schmitt que han inspirado gran pensamiento político estuvo muy próximo al nazismo y que consideraban que la política una enfrentamiento entre amigos enemigos en la política tiene que ser lo más parecido a la guerra de hecho pues aquella famosa frase que no sé de quién es la verdad de que la política es la guerra de esa manera y entonces Cares MIT representa la otra cara que también existen la filosofía pues la filosofía no tiene muchos rostros no

Voz 0313 49:38 David tú tú llevas tiempo escribiendo artículos escribiendo columnas y somos muchos los que te seguimos yo diría que en que en todo ese tiempo ha habido una bueno lógicamente de un proceso de acompañamiento

Voz 0470 49:51 va a cómo es el mundo ya como es la

Voz 0313 49:53 Sociedad no sé si hoy estás más pesimista o más optimista que hace cinco años pongamos por caso

Voz 31 49:59 no

Voz 51 50:02 bueno no eso yo creo que va a es demasiado y no no hay que dejarse teñir sobre todo cuando participasen en la discusión pública no hay que dejarse los estados de ánimo por por los todas las épocas son difíciles y puedan hace pocas tienen rasgos y si las donde del mal mes está nuestra pues es cuando se cambió también costumbres en un cambio de tecnología de tal y hay mucha gente incómoda y al mismo tiempo también creo que hay mucha gente que le falta darse cuenta que soy pocas cambia de la noche puede todo

Voz 0488 50:37 permanece Diwali y que tiene que haber

Voz 51 50:40 qué alternativas políticas por lo que ocurre es que a la vez desde el odio no es el día este político americano Henry Adams que dijo aquello de que la política la sistematiza está haciendo los odios no la organización sistemática de las odios y hay que mirar un poco más lejos no yo creo que también la gente quiere darse cuenta eso que que confrontar una idea no se puede hacer desde el odio sino que se uno tiene que ir a otra persona que piensa distinto aquí que estoy dispuesto a charlar contigua conversar y tratar de llegar a un acuerdo

Voz 0470 51:19 hemos visto muy muy claramente en algunos