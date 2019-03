La Ventana (12/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 ya es oficial la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha decidido suspender como medida preventiva todas las operaciones de los vuelos Boeing siete tres siete Max en Europa Ester Bazán

Voz 1454 00:17 hace después de una tarde en la que un país detrás de otro ha ido anunciando que cerraba su espacio aéreo a los aparatos Max ocho idénticos al siniestrado en Etiopía el pasado fin de semana recordamos y en el que murieron ciento cincuenta y siete personas corresponsal Carmen Viñas que dice la Agencia Europea buenas tardes Carmen

Voz 0391 00:33 buenas tardes pues la Agencia Europea de Seguridad Aérea resuelto según dice como medida de precaución suspender todas las operaciones de Boeing siete tres siete Mars en Europa eso incluye tanto el modelo tres siete tres siete ocho Max como es siete tres siete nueve Max de mayor fuselaje además la AESA publicado una directiva de seguridad que entrará en vigor a partir de las diecinueve horas y las veinte horas en España por la que se suspenden todos los vuelos comerciales efectuados por operadores de terceros países

Voz 3 01:01 hacía dentro o fuera de la Unión Europea

Voz 0391 01:04 con estos modelos mencionados en su comunicado la ESA asegura que ha ofrecido su ayuda a las autoridades etíopes y estadounidenses que colaboran en la investigación pues la aeronave ha sido diseñada y construida en Estados Unidos la Agencia Europea recuerda que la investigación está en curso y que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la causa del accidente

Voz 1454 01:22 vamos a recordar cómo ha ido la tarde de anuncios por países compañías hasta que la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha tomado esta decisión resumimos con Miguel Crespo buenas tardes

Voz 4 01:30 buenas tardes ha sido un goteo continuo de autoridades estatales anunciando el cierre de su espacio aéreo a las operaciones con el modelo siete tres siete Max ocho a primera hora de la tarde lo hacía al Reino Unido al que le han seguido Francia y Alemania a última hora Bélgica Italia hasta ocho países de la Unión antes del anuncio de la Agencia Europea de Seguridad Aérea también casi una decena de países del resto del mundo entre los que destacan Australia y China mientras que Canadá y Estados Unidos mantienen en circulación estos aviones al margen de las decisiones estatales hasta una treintena de compañías aéreas como Norwegian Turkish Airlines o el turoperador alemán TUI también anunciaban su intención de dejar en tierra este modelo de avión hasta que finalice la investigación

Voz 1454 02:04 el siniestro saludamos a Carlos San José es vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial buenas tardes

Voz 5 02:11 hola buenas tardes con estas decisiones el sector de

Voz 1454 02:13 la aviación da por descontado que este modelo tiene ya problemas

Voz 5 02:17 si no necesariamente esta es una decisión prudente

Voz 1500 02:20 esa opinión acertada

Voz 5 02:23 si hay alguna duda sobre la nave pero es muy pronto para establecer que la investigación que aquí en Indonesia también avance poco hay que te un poco espetó también tanto a a la investigación poco a las víctimas de estos accidentes hay que aclarar muy bien las causas

Voz 1454 02:42 las cajas negras determinarán sin duda el motivo pero el hecho de que se estrellara minutos después de despegar puede indicar el origen del problema

Voz 5 02:51 me puede indicarlo pero no necesariamente la mayor parte de los accidentes se concentran precisamente en las fases de despegue y aterrizaje normalmente accidentes no se producen por una causa se producen por una concatenación de causas es la investigación rigurosa a determinará los detalles de qué factores han influido cuál ha sido la causa principal de los factores que han llevado a al que acabe en una tragedia en lugar de otra manera

Voz 1454 03:20 es habitual ha ocurrido otras veces que una crisis sin similar tras un accidente aéreo

Voz 5 03:27 es habitual es habitual dentro de los protocolos de actuación de de la aviación el velar por la seguridad el prestigio de la industria y ahí es habitual el paralizar flotas enteras en Estados Unidos la previsión paralizó la plaza hace unos años paralizando a todas las compañías por un ente por un problema detectado en el mantenimiento de las autoridades ágiles y efectivas pues toman este tipo de medidas cuando hay cualquier duda la aviación no peligro

Voz 1454 04:03 en Europa recuerda usted una medida similar

Voz 5 04:07 en Europa con que éramos de una forma un tanto diferente y no recuerdo que se ha paralizado una una flota un modelo concreto más allá de de establecer unas limitaciones temporales que haya pero no ha habido que tomar alguna medida pero dilatada en el tiempo no una paralización total

Voz 0771 04:26 Carlos San José vicedecano del Colegio Oficial de pie

Voz 1454 04:28 datos de la aviación comercial gracias un saludo buenas tardes

Voz 6 04:31 un saludo es vamos con otras noticias

Voz 1454 04:34 has de este martes el líder de Ciudadanos ha firmado con UPN el acuerdo para presentarse en coalición en Navarra en el acto Rivera no ha respondido a preguntas

Voz 1585 04:41 Telmo es coalición que llevará por nombre Navarra suma y en la que la lista de Unión del Pueblo Navarro integrará a su vez a algunos candidatos del Partido Popular el presidente de Ciudadanos destaca

Voz 0040 04:50 el valor del acuerdo Albert Rivera Ésa es un acuerdo por Navarra y España es un acuerdo bueno para que Navarra tenga un gobierno constitucionalista pero también es un acuerdo por España en un momento en el que nos jugamos quién gobierna el futuro España en un momento que nos jugamos si el futuro Gobierno España está en manos de Torra de Otegi de Puche pulmón de Rufián nosotros queremos que el futuro España está en manos de los españoles

Voz 0827 05:13 siente de UPN Javier Esparza ha reiterado la misma idea

Voz 0040 05:15 no es lógico no es sensato

Voz 7 05:18 no es racional que aquellos que quieren

Voz 0861 05:21 a romper España que los independentistas catalanes o que los independentistas independentistas vascos

Voz 7 05:27 sean quienes decidan quién es el presidente de este país

Voz 1585 05:30 ambos partidos concurrirán juntos en generales autonómicas y municipio

Voz 0771 05:34 otra jornada de movilización en Argelia son

Voz 1454 05:36 los estudiantes los que mayoritariamente han continuado con las protestas el día después de que se anunciara que el presidente Buteflika renunciaba a la reelección información de Swat nadie

Voz 8 05:45 miles de estudiantes argelinos están manifestando en estos momentos en el centro de Argel para protestar contra lo que consideran una treta del máximo mandatario para ganar más tiempo

Voz 9 05:55 los manifestantes no sé

Voz 3 05:56 conforman dicen con que Buteflika aspira a un quinto

Voz 8 05:59 mandato sino también exigen la celebración de las elecciones reportada sine die por el presidente a través del comunicado remitido ayer por la Agencia Estatal de prensa

Voz 3 06:09 no queremos que las elecciones se posponga ni tampoco un quinto mandato ya tenemos bastante estamos cansados los jóvenes estamos cansados

Voz 8 06:19 Pardo a la constitución del país Buteflika cuyo mandato vence el próximo veintiséis de abril debe abandonar el cargo de jefe de Estado sino se celebran unas elecciones presidenciales previas en las titulares él

Voz 1454 06:29 deporte Juan José Antonio Duro tenemos Champions última

Voz 0084 06:32 a los cuartos de final de la competición desde las nueve de la noche el Atlético de Madrid que busca en Turín el pase a la siguiente ronda con Godín disponible con ventaja de dos cero y con más de mil ochocientos aficionados desplazados hasta Italia octavos de final desde las nueve el partido desde las ocho y media Carrusel deportivo con Dani Garrido también con el Manchester City Schalke cero cuatro con ventaja británica de tres dos en el choque de ida mañana el Barça recibe al Lyon será el primer día decidan al frente del Real Madrid cierro con tenis Indian Wells programado para esta ahora al partido de Garbiñe Muguruza ante verter

Voz 1454 07:00 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este día a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 3 07:08 haberse

Voz 2 07:10 servicios informativos

Voz 10 07:16 una avioneta y los bomberos acuden para salvar pero cuando de Joseba te queda solo no tiene seguro a quién llamas evita lo llamando INE directa contrata su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once con

Voz 3 07:29 reconducimos libre directo punto com la fin mirar escribí fue como si todas las luces se apagara anemia el Reggina hombre

Voz 1454 07:36 pues porque se fue la luz

Voz 3 07:38 puede que nuestras historias de amor no sean como yo

Voz 11 07:41 hasta el tenis pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivir

Voz 3 07:46 las preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista acuerdos traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero venga

Voz 12 07:55 la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea

Voz 3 07:58 se sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 0861 08:07 aprendimos juntos te presenta mucho

Voz 13 08:09 es que hablar herramientas de aprendizaje gratuitas para que padres y profesores ayuden a niños y adolescentes a desarrollar todas sus capacidades de comunicación entra ahora en BBVA aprendemos juntos punto com y accede gratis a los materiales para ayudarles a hablar en público aprendemos juntos un proyecto de educación de BBVA con la colaboración de Santillana ahí el país

Voz 14 08:29 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 15 08:36 menú en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 16 08:41 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así que sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra al ser publicidad punto es comprueba que tú mismo

Voz 3 08:59 mira cariño con coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 17 09:11 que tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 09:23 invitamos a los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables dio sus inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somo de Aquarius punto es

Voz 19 09:44 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 09:56 tan Torre

Voz 20 10:05 sí sí acaso fue un suicidio

Voz 2 10:26 la prosperidad

Voz 20 10:30 pues aquí aquí estamos ese hecho

Voz 2 10:41 una explosión

Voz 20 10:45 el extraño

Voz 2 10:47 no

Voz 0313 10:48 a la letra de esta canción es posible que alguien les suene un pelín apocalíptica pero la verdad es que habla sobre el el poco cuidado que tenemos con con el planeta con la tierra al que no respetamos Ivonne hoy habla también de la vergüenza que uno siente de pertenecer a la especie que que poquito a poco más de deprisa lo está destruyendo no vergüenza también un cierto temor podríamos sentir sobre todo a tenor de un estudio que hemos conocido hoy y que

Voz 0827 11:13 eleva a casi ochocientas mil las muertes

Voz 0313 11:15 es cada año en Europa por culpa de la contaminación del aire eso en Europa en todo el mundo estamos hablando de casi nueve millones de víctimas ilesas son cifras bastante más elevadas de las que hace tres años calculó la OMS la Organización Mundial de la de la salud Julio Díaz buenas tardes

Voz 6 11:31 hola buenas tardes Julia diez el jefe del departamento de piden

Voz 0313 11:34 biología aéreo estadística del Instituto Carlos III de Madrid yo empiezo pero esto que comentaba la OMS hace un cálculo una proyección hace tres años y resulta que al contar son dos institutos alemanes los que han hecho esta medición muy muy serios el más plan uno de ellos resulta que las muertes son bastante más de las calculadas que qué está pasando aquí

Voz 6 11:52 bueno lo que está ocurriendo es que como siempre hay que saber las hipótesis cuerdas Yesa naciendo se esos estudios probablemente el estudio que hizo la OMS pues sería una hipótesis que que dieron ese ese resultado y más plan ahora mismo está utilizando pues otras hipótesis dosis respuesta sí que le da ese otro resultado pero no sé yo creo si me si me permite que yo creo que es un problema que estamos desenfocado sea yo creo que el problema no está en que haya ocho millones de muertes por contaminación que haya cuatro que haya dos yo creo que el problema de la contaminación la percepción que la gente tiene del problema no va a cambiar porque haya porque más diga ahora que hay el doble que en lo que decía la Organización Mundial de la Salud yo creo que la gente del problema de la contaminación como algo muy lejos de algo que nunca le va a tocar a él y eso pues si se habla de mortalidad pues es que es lo que ocurre porque siempre se muere otros te mueres tú no entonces yo creo que hay que cambiar un poco el discurso

Voz 0313 12:56 lo que quede por dónde deberíamos ir Julio cuál cuál sería su sueño

Voz 6 12:59 mira yo creo la contaminación digamos que la mortalidad es el último eslabón de una cadena osea digamos que si tú tienes una pirámide en la cima de esa pirámides daría la mortalidad y la mortalidad y aunque hablemos de ocho millones pero afecta a muy pocas personas a medida que vamos bajando de esa pirámide empiezan a ver patologías menos graves pero que afecta muchísimas más personas por ejemplo la contaminación la propia o MS lo ha dicho estar relacionada con cáncer de pulmón y puede ser es de hecho una causa de cáncer de pulmón pero también

Voz 0313 13:36 en esta investigación para que lo sepan los oyentes esta investigación en concreto sitúa la polución atmosférica como un factor de riesgo peor que él

Voz 0861 13:42 Paco peor que a lo mejor se lo entendemos

Voz 6 13:45 pero yo no creo que eso sea así otra cosa es que no se puede comparar la contaminación atmosférica con el tabaco sea entre otras cosas porque las sustancias que tú estás inspirando cuando estás fumando no son las mismas que las vidas cuando estás por la calle

Voz 0313 14:01 ya lo que ocurre es que claro que sí

Voz 6 14:04 Nuestra sea el tabaco además afecta únicamente al a fuma en el veinte por ciento de las personas entonces claro tú no puedes decir que que que tiene más efecto que el tabaco porque él a la población expuesta contaminación pero más elevada de la población expuesta al tabaco no pero lo que yo decía es que la contaminación está relacionada como veamos con cáncer de pulmón pero es que ahora también lo están relacionando con cáncer de mama a los NO2 está relacionado con problemas cardiovasculares compartir con problemas respiratorios muy severos hice está relacionando con ansiedad depresión está relacionando con partos prematuros y se está relacionado con bajo

Voz 5 14:43 son hacer dice está relacionando eh

Voz 6 14:45 con diabetes y con obesidad dice está relacionando con infartos de miocardio además de las patologías que ahí es donde yo creo que había que incidir que nos afectan a todos a nuestros hijos sea que ponía

Voz 0313 15:00 luto absolutamente general sí sí claro

Voz 6 15:03 no sé si tú te encuentras en un problema que afecta a muy pocas personas aunque hablemos de ocho millones que habría que ver el ese número pero aunque hable de ocho millones pero es que tienes por debajo muchísimas personas que se ven afectadas por la contaminación y en su día a día sala contaminación es hacer bando los casos de asma está aumentando los casos de alergia es más está en la génesis de de de de estos casos de alergia y por lo tanto yo creo que el problema mientras que lo sigamos poniendo en algo que además no tenemos ni siquiera referencia ocho millones eso cuánto es pues no hay por ejemplo nosotros en España El estudio que hicimos o MS la Organización Mundial de la Salud daban entorno a treinta mil muertos a nosotros no salieron diez mil muertes de lo diez mil muertes al año son muchas o sea es el tres por ciento de la mortalidad que se produce en España es ocho veces la mortalidad por accidentes de tráfico es la quinta parte de España de la mortalidad por tabaco entonces estamos hablando de unos números brutales pero que yo creo que no cala la gente porque porque lo ve como algo pues no sé es un poco como lo del cambio climático se ve como algo lejano que no nos afecta y no nos damos cuenta que ya está aquí Llanos está afectando Usera porque solo veinte hay que ver cómo se están disparando Ocean disparado cuando ha habido una situación episódica de contaminación pues la al visitar atención primaria las alergias el uso de bronco dilatado hombres osea

Voz 22 16:28 sobre todo con el que todas esas personas que están no que estamos debajo de la pirámide de cada vez tenemos más números para ir escalando puestos sí para que la perra mide vaya tomando otra fe

Voz 6 16:36 claro claro pero pero es que cuando se habla por ejemplo de años de vida perdidos que es otro de los indicadores de salud yo estoy de acuerdo que la la mortalidad diaria es el mejor indicador de salud que hay por qué pues porque está muy bien codificado pero no es el mejor indicador para transmitir eso la población desde mi punto de vista entonces evidentemente quién es la persona que se muere pues normalmente viejecita los que ya tienen una patología de base es la verdad que es un problema cardiovascular que tenía un problema respiratorio entonces la contaminación digamos que es el último empujón el último eslabón que puede hacer que esa persona fallezca pero es que digamos que por debajo no está afectando a todos ya nos está afectando a todo yo creo que ahí hasta que no veamos el problema como algo que le afecta a mi hijo que tú vayas a Mary digan mire usted su hijo tiene ahora mismo bronquiolitis probablemente esté relacionada con también la zona hemos Erika yo creo que la gente lo va a vivir como algo que que nunca le va a tocar

Voz 0313 17:37 ahí viene entonces la pregunta del millón que es plantearse uno mismo que que que puede hacer es dejar el coche por ejemplo bien que vamos a hacer no

Voz 6 17:47 no no pero evidentemente que el ciudadano pueda hacer entre otras cosas lo que lo lo lo que me comentabas de dejar el coche pero bueno hay otra serie de actuaciones a nivel político que son las que realmente son las que van a resolver el problema de nada vale que un día por cumplir la legislación se prohiban circular el los coches son que los coches vayan a setenta eso va a resolver un problema a nivel coyuntural que tenemos es un problema estructural

Voz 0313 18:15 pero es que además está mal visto y siendo poco incluso criticado

Voz 6 18:19 bueno pero yo creo que ha criticado pues por personas que realmente desconocen el problema osea una persona que realmente conozca el problema que realmente sepa las cifras de las que se están manejando que conozca el impacto no puede decidir no puede decidir que tomar medidas contra la contaminación va en contra de su libertad no es que vaya a favor de su salud y lo bueno que tiene el problema de la contaminación si es que tiene algo bueno es que es reversible es decir que cuando se toman medidas la salud mejoras y hay mil ejemplos

Voz 0771 18:51 los de forma muy muy

Voz 6 18:53 idiota no asistir por ejemplo el típico por ejemplo que se cuentas siempre en las Olimpiadas de Pekín durante dos meses antes de las Olimpiadas se limitó el tráfico de vehículos y las emisiones de las Industrias bueno pues los niños que nacieron durante que coincidió su gestación sus mes ocho y el nueve de su gestación con esos dos meses pesaron veintiocho gramos más veintiocho gramos más es mucho bebe que a lo mejor bueno pues está pesando dos kilos osea sea con eso quiero decir que hay ahora mismo por ejemplo hace diez años que sean seis augurado se instauró en Londres la zona de prohibición en el en el Gran Londres y bueno pues después de diez años sea evaluado se ha visto que además de bajar los niveles de NO2 bueno pues han bajado por ejemplo las consultas que hablábamos antes por neumonía y por bronquiolitis en niños porque si tú mejoras en la salud mejora

Voz 0313 19:52 esos son datos concretos que es la mejor campaña de información y de divulgación de verdad

Voz 6 19:57 desde luego Julio día tiene muchísimo estos minutos

Voz 0313 19:59 la Ventana aún habrá gracias a vosotros adiós buenas tardes sobre las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0861 20:08 a la hora de viajar el camino más fácil siempre es arte bajas por eso es indiscutible Blair por eso no auto bajar aún más los precios más de cinco mil productos Nora auto los auténticos expertos en tu coche tu ahorro condiciones en auto punto es empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 11 20:26 el arte te busca con red y tienes casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio Juli su arte pop del atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital las cárceles de pirámide sí y muchas más informativa en tres uves dobles punto comunidad punto madrid

Voz 3 20:47 el equipo herramientas de calidad profesional para

Voz 10 20:49 todos estos trabajos a partir del quince de marzo Beato tiene descubre nuestra selección de herramientas vírico EPO precios bajos todos los días

Voz 1322 20:57 cuando abres la nevera para coger una ventanita

Voz 3 21:00 eso contra esa esa tarta tres chocolates

Voz 1322 21:02 estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 2 21:17 si estás planeando tu viaje a Cuba este verano piensa en la opción turista premien de Iberia porque hay asientos más anchos Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 21:38 qué tal buenas tardes a todos y bienvenido si ahora mismo ven una enorme columna de humo muy cerca de la cinco es porque está registrando ahora mismo un aparatoso incendio en una planta mezcla en el Polígono Industrial Tres Aguas de Alcorcón la columna bueno de hecho se puede ver desde varios rincones de nuestra región desde hace una hora las llamas están devorando parte de ese almacén los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón han pedido de hecho refuerzo a los equipos de la Comunidad de Madrid dada la envergadura del fuego El Ayuntamiento halcones de Alcorcón a través de suele sociales está recomendando a los vecinos de la zona que cierre sus ventanas porque hay bastante humo que más sabemos hasta ahora Enrique García qué tal buenas tardes

Voz 0313 22:18 buenas tardes Se trata de una planta de reciclaje situada en el polígono industrial Tres Aguas en la carretera de San Martín en Alcorcón a pocos metros centro comercial está ardiendo ahora mismo un patio de esta planta que contiene plástico madera papeles están actuando desde hace una hora tres dotaciones de bomberos de Alcorcón y dos dotaciones de bomberos de la Comunidad que están trabajando en las labores de control de agua se desconocen las causas del incendio a las seis comenzaron a registrar llamadas emergencias de personas de gente alertando de un fuerte humo en la zona de hecho la columna de humo se puede ver desde la capital de otros puntos el sur y oeste de la región de

Voz 0771 22:50 el Ayuntamiento de Alcorcón piden que no sigan llamando

Voz 0313 22:53 para no colapsar el número de emergencias y recomiendan que los vecinos de la zona cierren las ventanas de sus vivencia de sus viviendas y desde Emergencias piden también no circular en coche por lazos

Voz 0861 23:03 gracias Enrique provecho se desconocen las causas del incendio de mismo activo en esa planta es almacén de una planta de reciclaje en Alcorcón por ahora afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima en ese incendio La Ventana de Madrid Javier

Voz 3 23:17 Bañuelos y hasta ahora no había sido tan clara a Carmena le parece una vergüenza institucional el papel que ha jugado la Comunidad de Madrid contra Madrid

Voz 0861 23:26 central

Voz 3 23:27 confesiones que ha dejado esta misma tarde la alcaldesa con su compañero de partido Íñigo Errejón en un vídeo promocional sobre movilidad

Voz 23 23:36 uno de los cosas que yo creo que ha sido una vergüenza institucionales la falta de conexión ya hemos tenido en la con la Comunidad de Madrid precisamente cuando los ponemos Madrid central en una zona donde se contrae como somos en cada momento me permite yo ya que más amenas de falta de comisión adivina cierta voluntad de boicot entrada para mí es un éxito extraordinario el que ha sido aceptada pues la mayor parte de madrileño

Voz 3 23:58 ains te tengo que reconocer que a mí incluso me sorprendió la rapidez con la que se hizo yo dije estos bueno

Voz 0861 24:04 es bueno según Errejón pero se les olvida de que Madrid central entró en vigor más tarde de lo previsto y que la fecha de inicio para multar también ha cambiado la oficial la dio hace semanas Rita Maestre

Voz 3 24:17 las sanciones comenzarán el día quince quince quince de quince de marzo

Voz 0861 24:22 pues no no será el próximo viernes quince de marzo sino el sábado dieciséis de marzo bueno según el Ayuntamiento de Carmena no ha cambiado nada el baile de fechas se debe a una confusión del propio equipo de gobierno obviamente la diferencia de un solo día pues la verdad no es grave lo realmente llamativo es que el Ayuntamiento de Carmena haya tardado semanas en aclarar esta confusión hay que tener en cuenta que la portavoz Rita Maestre dio esa fecha errónea el pasado veintiocho de febrero no ha sido hasta ahora cuando el Palacio de Cibeles ha matizado su propio siete veinticuatro desde primero de la mañana aquí en la SER les estamos contando la emoción de los familiares que han entrado por primera vez en la cripta del Valle de los Caídos para saber donde están ubicados los columbarios con los restos de su familiar

Voz 24 25:08 es algo que yo pensando que al cabo de ocho de ellos ayos podía estar Sanz se está de pues aunque fuese simplemente a Rafa surgen estos ayudar yo la ella abrazo que llegaría ni cuando cuándo

Voz 0861 25:27 cuando fusilaron a su padre Mercedes tenía sólo tres años hoy tiene ochenta y cinco Su familia es una de las once que han recibido esta misma tarde un certificado del Ministerio de Justicia que le reconoce por primera vez en todos estos años la reparación de todo el dolor que han sufrido con ellas ha estado Elena Jiménez buenas

Voz 25 25:45 buenas tardes un folio amarillo con un sello del Ministerio de Justicia en el que se puede leer

Voz 26 25:50 la ministra de Justicia habiendo quedado acreditado que don Rafael abril lo padeció persecución y violencia durante la Guerra Civil por razones políticas e ideológicas ministra de Justicia del Gobierno de España oro habiendo quedado acreditado que don Aquilino Baragaño Montes padeció las consecuencias de la guerra civil la ministra de Justicia del Gobierno de España habiendo quedado acreditado que don Antonio y don José tan listo

Voz 25 26:15 lo que iba diciendo el director general para la memoria histórica así hasta once nombres a los que el franquismo fusiló o alistó en el bando sublevado y cuyos cuerpos sin permiso de sus familias fueron llevados al Valle de los Caídos familiares que iban recogiendo ese papel mientras recibían también los aplausos del resto y empezaban entonces a aparecer las primeras lágrimas el nieto de dos fusilados por el franquismo se emocionaba al pensar en darle ese papel a su padre ya mayor que va a ver cómo repara la memoria de sus famosa

Voz 19 26:41 esto probablemente es el mejor regalo que también este certificado los gente los hechos

Voz 25 26:55 dan entre los familiares de unos y otros este hombre decía incluso que les ebanista y que ya iba a hacerle un barco a ese papel a ese reconocimiento

Voz 0861 27:04 gracias Elena Bono martes en La madre significa que tenemos cara a cara político hoy con Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 2 27:13 el portavoz y candidato de Ciudadanos bienvenido a la venta el Madrid que tal cómo estás qué tal muy bien gracias

Voz 0861 27:18 bueno lo primero les parece útil innecesario el acaban de escuchar este certificado de reparación que acaban de recibir estas familias comenzó usted señor Izquierdo

Voz 1133 27:25 bueno pues si yo creo que está entre la ley ese sigue adelante con ello

Voz 0771 27:29 bueno yo creo que todo lo que sea recuperar la memoria la dignidad de las personas que fueron enterradas allí sobre todo pues que las familias puedan en ver satisfechas sus demandas históricas de años no de de poder aunque sea ver los huesos de sus familiares porque me parece que es una muy buena noticia siempre evidentemente dentro de la ley de respeto a a marco jurídico bueno en el dolor del pasado no parece que que no no lo cura el el tiempo y si no que se lo digan a las familias de las víctimas del denuncia

Voz 0861 27:56 m en los dos estuvieron si no me equivoco ayer en alguno de

Voz 0771 27:59 los actos de homenaje a estos atentados

Voz 0861 28:01 dos y bueno

Voz 0771 28:03 no se fue bastante bochornoso ver lo que ocurrió ayer plantón

Voz 0861 28:06 P En el acto de de Atocha el PP también reactivando la teoría de la conspiración señor Aguado no sé qué

Voz 0771 28:12 Alice hace de de la resaca de este de este acto de homenaje bueno que en términos generales yo creo que la inmensa mayoría de los madrileños estamos en la misma línea de reconocimiento de dignidad en memoria de las víctimas de aquel fatídico once de de marzo de apoyar desde lo público de lo privado desde la sociedad civil desde todos los puntos de vista a estas personas estas familias hay más de mil quinientas personas con secuelas a día de hoy lo que hay que apoyarlas que quince años después de este de este atentado lo lo más importante que tenemos que hacer además de de preocuparnos y de cuidar a las víctimas a sus familias es de que la memoria no se pierda de que la nuevas generaciones sepan lo que ocurrió que no se frivoliza no se olvide sobre todo ese ese once de marzo Ike

Voz 0861 28:59 éramos capaces todos de de de mantener ese consenso en la lucha contra el terror

Voz 0771 29:04 mismo entre las fuerzas que defiende la democracia

Voz 0861 29:06 institución bueno lo cierto es que quince años después el señor Izquierdo de verdad le pregunto es necesario desclasificar los informes para que nadie con con la verdad eso fue lo que dijo literalmente ayer al final de su partido

Voz 0771 29:19 Pablo casado bueno yo creo que las víctimas

Voz 1133 29:21 la Asociación de Víctimas del Terrorismo pidió lo que siempre apellido verdad la injusticia y lo que piden es saber la verdad y únicamente el presidente nacional del partido Pablo Casado que estuvo precisamente en los actos lo que vino a recoger es lo que piden las víctimas que se conozca la verdad que se conozca de la dignidad la justicia bueno en eso es en lo que se ha adquirido

Voz 0861 29:45 pero usted por ejemplo le queda alguna duda de quién estuvo detrás de esos atentados

Voz 1133 29:49 usted tiene alguna duda de que sea esclarecido todos los detalles de lo que ocurrió bueno un juicio no con un veredicto un juicio que deja muchas cosas abierta sí

Voz 0771 29:59 no por ejemplo

Voz 1133 30:00 bueno muchas cosas de lo que piden las víctimas es conocer la verdad que se esclarezca todo Únicamente piden eso

Voz 0771 30:06 pues yo creo que hay una sentencia de los tribunales y que hay que acatarla como hechos probados que sucedieron aquel día y que evidentemente ese señor casado tuviera alguna prueba nueva o algo un indicio nuevo que no haya conocido a la justicia pues oye que no lo haga saber a todos los españoles hoy por el señor Carod sentencia no soy el señor gastado el objetivo tiene que ser mirar hacia adelante yo lo que propongo sobre todo pensando en la víctima nadie más inserto todo haciendo política de esta hay unas víctimas que hay que cuidar la lo máximo posible intentar pasar página sobre todo aprender de los errores de lo que hicimos mal como país desde el punto de vista político social si hubo alguna responsabilidad y que no vuelva a suceder ese tiene que ser nuestro objetivo o cualquier otra cosa será un

Voz 1133 30:49 por pues señor Aguadores es que estamos en ello yo creo que lo que se tiene que hacer es bueno dar dignidad a las víctimas lo que las víctimas pedían es esclarecer y conocer toda la verdad somos absolutamente respetuosos con la sentencia la sentencia dice lo que dice y lo único que dijo el presidente del Partido populares si las víctimas quieren conocer la verdad por la parte del Partido Popular que se conozca toda la verdad de lo que ocurrió allí Voramar

Voz 0771 31:15 por cierto hablando de de errores esta mañana señor Aguado su compañera Esther Ruiz bueno y ha tenido un patinazo en la Asamblea de Madrid

Voz 0861 31:22 ha dicho que cualquier investigación sobre el 11M

Voz 0771 31:24 bienvenida sea después a ha corregido Inocencio años tiene alguna duda no ninguno lo que hemos dicho es lo mismo que llevan manteniendo durante todos estos años por un lado que el foco tiene que estar en las víctimas que no se puede politizar este asunto que he dicho yo esta misma mañana y ayer el mismo día once de de marzo y que sí señor casado tiene indicios o pruebas de que hay cosas que no han sabido que la justicia no ha tenido conocimiento que las pongan conocimiento la justicia mientras tanto no renovamos cosas que no tiene ningún sentido no que lo que lo que tenemos claro que sí

Voz 1133 31:55 está tergiversado saludar es precisamente lo he dicho yo no que únicamente recoge lo que dicen las víctimas cualquier otra interpretación no es así las víctima lo que piden es verdad memoria dignidad y justicia y lo que recoge el Partido Popular es precisamente eso sí todos los grupos políticos estamos con las víctimas lo creemos apostar es por esa misma línea porque es muy fácil venir aquí decir que está con las víctimas pero en el fondo no es esta

Voz 0861 32:21 por cierto aparcamos y les parece bueno en la resaca del 11M porque queda muy muy clara la postura de de los dos ante lo que ocurrió ayer en esos actos de homenaje por cierto señora Aguado hoy aquí en la Ser hemos adelantado que tras el escándalo de Ciudadanos en en Castilla y León aquí en Madrid el señor Bermejo fue uno de los rivales que se Emilio con usted en las primarias ha pidió el recuento de los votos telemáticos porque sospecha de su victoria se que hubo una diferencia no de prácticamente más de de mil mil votos

Voz 0771 32:50 es algo que temer no nada de hecho en Ciudadanos a diferencia otros partidos políticos defendemos las primarias en los últimos cuatro años hemos celebrado más de trescientos procesos de primarias solamente el último fin de semana el pasado fin de semana hicimos XXXIV procesos de primarias la garantía de que las cosas funcionan es que es un sistema transparente que es un sistema que cuando detecta incidencia se pueden solventar eso es lo que ha sucedido en Castilla León no intenta extender esa incidencia al resto de procesos primarias pero me parece que tiene un tufillo preelectoral bastante curioso no pero aquí en la Comunidad de Madrid se abrió el plazo para presentar incidencias no se presentó ninguna incidencia yo quiero agradecer a todos los candidatos que se presentaron su su su su paso adelante y también a todos los afiliados que me apoyaron su confianza en en SER su candidato y optar a presidir la Comunidad de Madrid porque le escucha entonces sabiendo que está satisfecho con la gestión que ha hecho la agresión nacional de su partido

Voz 0861 33:45 de esta crisis no de este supuesto pucherazo

Voz 0771 33:48 bueno yo estoy satisfecho que partido al que pertenezco de Ciudadanos es un partido fuerte es un partido que tiene mecanismos para garantizar la máxima transparencia en su funcionamiento interno que hay un comité de garantías que es absolutamente independiente que se ha demostrado cuando las cosas funcionan sin incidencias es fantástico que cuando alguna incidencia como el caso de Castilla León se resuelve así punto final

Voz 1133 34:10 bueno en Castilla y León ha demostrado claramente que ha habido un fraude han tomado medidas en Cantabria probablemente también haya ocurrido lo mismo llora pues un afiliado de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid también está diciendo que también ha que ha ocurrido lo mismo yo lo que pido a ciudadanos es que por favor miren bien con

Voz 0861 34:30 es precisamente que el cargo a ver yo a los de Tous primarias pero como Ayuso y Almeida han sido elegidos digital delante la del dedo divino de Pablo Casado las tareas que los las nosotros las razones para la dirección de Guardiola hablen a la vista no voy a cortar hacemos una pausa son las siete y treinta y cinco

Voz 19 34:55 la Ventana en las redes sociales

Voz 2 34:59 la Ventana La Ventana

Voz 3 35:06 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 28 35:09 Alfaro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos

Voz 0313 35:19 a disfrutar muchísimo

Voz 19 35:21 pero con Mara Torres síguenos también en redes siguen nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 1220 35:30 bueno Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan volver desde la tiempo

Voz 2 35:34 va pasada y cantando si me ahogo no me salen babas como vamos a comprobarlo

Voz 29 35:39 Luis

Voz 2 35:45 la canción dice sé que no me salvará lo harás

Voz 29 35:50 que no no salen vamos

Voz 2 35:55 yo

Voz 0313 35:59 también los urracas forestales hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes Jason rocas

Voz 3 36:06 hoy por hoy con Pepa Bueno Eton Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 30 36:15 pues puedan practicar una pista es que encadena luego si encadena luego la eh cabinas si luego la EPI Cadena SER correcto de la Cadena SER

Voz 3 36:30 pues pues esta que está escuchando

Voz 31 36:33 la verdad es que no la Cadena Ser

Voz 24 36:36 era era que no de vinos y cadenaser de toda la vida de Dios aquí en la Cadena Ser

Voz 2 36:45 cadena SER o Cadena se como quieras

Voz 24 36:48 Miro cadenas a un libro de poner si eres tú

Voz 3 36:54 son las siete y treinta y seis

Voz 0861 36:58 continuamos con el cara a cara entre el PP y Ciudadanos y aprovechando que tenemos con nosotros al consejero de Medio Ambiente bueno al queremos preguntar también por la investigación de oficio que abierto el Defensor del Pueblo sobre la contaminación en Madrid el señor Izquierdo han requerido información tanto en Cibeles como la Puerta del Sol usted ya ha dicho que está encantado no me que les hagan esta consulta

Voz 1133 37:17 pues sí porque la calidad del aire en La Coruña Madrid ha mejorado notablemente en todos los parámetros en dióxido de nitrógeno partículas PM10 en dióxido de azufre también en ozono troposférico dióxido de carbono yo creo que estamos muy bien cada vez mejor tenemos un protocolo marco que estamos obligando a los ayuntamientos a que cumplan con un protocolo específico para cada municipio mayor de setenta y cinco mil habitantes hemos hecho una revisión son muy profunda precisamente el Plan Azul Plus que es el que la estrategia que está funcionando para la calidad del aire y el cambio climático y nos estamos convirtiendo en una comunidad auténticamente de referencia en todos los temas medioambientales por eso estamos encantados de mandarla el Defensor del Pueblo todas

Voz 0861 37:59 que ha solicitado bueno esto es ese protocolo marco suficientes de Aragón se lo pregunto porque si no me equivoco porque este jueves usted presentan precisamente en el pleno una proposición no de ley para elaborar una nueva estrategia de calidad del aire pero también la atención usted tumbaron si no me equivoco también la ley socialista de cambio climático ni él ni siquiera permitieron que se llegase a tomar consideración cree que realmente una PNL en la recta final de la legislatura ya sólo dos meses de las elecciones se puede cambiar algo

Voz 0771 38:24 no es que estamos haciendo balance de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid en los últimos cuatro años yo diría que ocho o doce años con respecto a la contaminación y a mí me preocupa que no haya coordinación entre las administraciones que no haya coordinación entre Madrid Ayuntamiento Madrid la Comunidad de Madrid que no existe un protocolo único para luchar contra la contaminación se pueden hacer grandes declaraciones de intenciones para luchar contra el cambio climático pero hombre luchar contra el cambio climático a nivel municipal pues me parece un poco pretencioso lo que sí que podemos hacer es tener único protocolo para toda la Comunidad de Madrid de forma que no haya diecisiete protocolo distintos uno en Alcalá de Henares otro en Getafe otro en Fuenlabrada que puede llevarte a lo absurdo de que un transportista por ejemplo salga Alcalá de Henares con un protocolo anticontaminación llegue a Madrid ciudad con otro termine su

Voz 4 39:06 parto en Getafe con otro es un despropósito

Voz 0771 39:08 hacia de la falta de diálogo entre administraciones que es lo que venimos denunciando durante todos estos años

Voz 1133 39:13 vemos que Ciudadanos no se ha enterado porque ya existe un plan

Voz 0861 39:15 poco lo único que dice encima antes tiene que hacer su propio protocolo claro señora Huang siete protegidas

Voz 1133 39:22 cada ciudad cincuenta mil habitantes puede hacerlo voluntariamente cada martes

Voz 0861 39:27 la o más protocolo para muy bien no no protocolos Marcus su cuenta protocolos luego tiene las competencias son municipales tantas cobradores de lo que pasa lo visto lo cierto es que no funcionan porque la contaminación sigue en nuestra región si algún el Madrid Carlos y luego todos los protocolos funcionan perfectamente lo hace las medidas conozco corrí no lo que ustedes bien en la izquierda de Madrid Ignacio Aguado gracias a los dos yo a ustedes les esperamos mañana miércoles con más Ventana de Madrid ayer a ser Dios

Voz 10 40:05 por fin llegó el seísmo Línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 3 40:17 bancos Bankinter la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores IPIC Little la isla ultiman de actriz vikingos Kily ni pues Wall el cuento de la criada manifesta ahora con

Voz 32 40:27 las cuentas tienes todo un año de HBO España de regalo para qué

Voz 2 40:31 veas por fin todo lo que siempre has querido verlo

Voz 32 40:34 informa información el catorce cuarenta y cuatro y entiendes Vodafone Vodafone

Voz 3 40:37 ready resigna arte seguir pagando además en alguno de mis seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero ven

Voz 12 40:47 a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea

Voz 3 40:50 o sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutuas T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 33 40:58 mire señora puede hacer lo que quiera pero sale tan bien como yo que

Voz 10 41:01 estos libros bar del que Represa

Voz 34 41:04 en el fuego en qué piensas cuando te quedas mirando el fuego de la chimenea o de una hoguera tienes alguna experiencia relacionada con el fuego que quieras compartir con nosotros te da miedo o te da tranquilidad

Voz 2 41:19 ya puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el sexo

Voz 35 41:23 bueno cero uno seis siete tres bueno

Voz 2 41:26 esta noche hablamos del fuego como faro de la SER

Voz 19 41:32 el Faro con Mara Torres a partir de la que apenas eh

Voz 3 41:39 hola sí me gustaría

Voz 14 41:40 de anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 15 41:46 pero en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 16 41:51 esto es lo que quieres aquí lo les presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 17 42:09 hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento solidaria Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro suma

Voz 36 42:21 te olvides que da envidia incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos cuente estamos

Voz 3 42:28 punto es

Voz 37 42:31 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 42:35 faltan dieciocho minutos para que sean las ocho de la tarde a las siete en Canarias Roberto Isaías vamos son los que queda el día vamos venga

Voz 2 42:43 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0861 42:47 vamos que nos vamos bien dormido bien Francino Roberto pero esta mañana al escuchar a Pepa Bueno entrevistando Irene Montero casi me da un algo algo bueno eso sí que no es fácil escuchar a un político a una política hacer autocrítica

Voz 0814 43:00 yo estoy que puede haber desencantados y esa encantadas pues yo sé que hay gente que piensa que no somos todo lo que querrían que hubiésemos ido el error fundamental para nosotros han sido los problemas internos y creo que eso es lo que más distancia al gente reconocemos los errores también es muy difícil en cinco años de existencia convertirte en la tercera fuerza política del país no tener dificultades

Voz 25 43:20 internas pero no lo eluda nosotros hemos

Voz 0814 43:23 cometido ese gran error pues muy bien

Voz 0827 43:25 la autocrítica necesitaría la política española pero en los últimos tiempos el adversario se ha convertido en enemigo y el necesario debate democrático en mero combate casi una guerra Nos decía el filósofo Cipriano Xàtiva discípulo de Emilio Lledó

Voz 38 43:39 el encuentro entre voces que inevitablemente diferentes porque la democracia se basa en que hay otros que piensan distinto Dati quién les hemos derechos Getulio pero quieren acceder al poder como tú decides

Voz 3 43:49 creen que puede mandarlos que no nos gustan la esencia

Voz 38 43:51 la democracia entonces yo creo que la filosofía reflexiona sobre la esencia de la democracia la esencia de la política pero la política real va por otros caminos no más hacia el conflicto el y la victoria

Voz 39 44:04 eh

Voz 3 44:06 o no

Voz 19 44:08 y hoy también ha sido impactante

Voz 0827 44:10 Sara Mercedes abril tenía tres años cuando se llevaron a su padre para asesinarlo hoy tiene ochenta y cinco hace quince días subió al Valle de los Caídos para ver el lugar en el que estaba enterrado su padre y es muy emocionante escucharla

Voz 24 44:23 algo tremendo pesando que al cabo de ochenta ellas años judíos pasan de futuro fuese simplemente arroja esto al dar la la verdad que con dos lo que deseo es es puedes Shakhtar a mí y allí llevarle junto a los restos no Dama estudien los todos juntos ya que ellas se fue la pobrecita deseando siempre tiene yo se lo prometí ensombrecido de moralmente

Voz 0771 45:00 eh

Voz 0827 45:04 no sabemos y lo conseguirá a las personas mayores nos dan muchas lecciones lo están haciendo desde hace catorce meses los pensionistas que cada lunes se manifiestan en Bilbao y en otros puntos del País Vasco Radio Bilbao los ha premiado y hoy hemos charlado con dos de ellos en La Ventana con Víctor detallo Icon Lola Gómez haya le quedan solo veinte días para jubilarse

Voz 40 45:22 eso está muy bien estamos muy contentos muy satisfechos con con el premio bueno esto nos ayuda y nos da impulso a seguir

Voz 0827 45:30 la verdad que no lo necesitan mucho porque comenzaron hace más de un año estas protestas sin poder imaginar cuando comenzaron hasta dónde iban a llegar

Voz 17 45:38 es claro que hace año y pico alguien me dice que dentro de un año y vamos a seguir ocupando los lunes las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao no solamente dribló Blocher no hay muchísimos pueblos de Vizcaya las plazas y los ayuntamientos porque en Bilbao quizás no es el mérito de que están unas mil personas yo veo más mérito aquellos pueblos donde quince o veinte personas señor es verdad van al Ayuntamiento cada lunes

Voz 0827 46:04 ya están viviendo una feliz jubilación o a punto de vivirla pero estos pensionistas que hoy vemos protestando son también aquellos jóvenes que protestaban hace cincuenta años

Voz 17 46:14 los mayores del dieciocho son los Hawks somos los jóvenes de sesenta y ocho yo creo que no sea devuelto a nuestra juventud vamos a decir que tenemos una segunda juventud de rebeldía reclamamos algo que no es un capricho sino que son derechos adquiridos en cientos de años de lucha social y lucha por los derechos el luchas que los últimos gobiernos liberales han tratado de arrasar con ellos no han contado con que las personas que tenemos cierta edad que íbamos toda la lista una vida de compromiso íbamos a salir a las calles íbamos dar presentar batalla y estaremos aquí tengamos fuerzas para seguir

Voz 0827 46:55 sólo la que no solamente protestan por ellos protestan también por los que hoy son jóvenes pero hundía serán

Voz 17 47:00 jubilados esto lo hacemos también de cara

Voz 40 47:03 futuro porque nosotros podemos de alguna forma no no todos los pensionistas que estamos luchando tenemos unas pensiones como las viudas por ejemplo pero sí tenemos hijos sí tenemos nietos si vemos el panorama por eso creemos y además muy firmemente que tenemos que que están en la calle hemos estado siempre

Voz 17 47:25 Víctor nos ha contado algo sorprendente

Voz 0827 47:27 el verdadero motor de la protesta fue la ETA