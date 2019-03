La Ventana (13/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cuatro las tres en Canarias hay primeras reacciones de las organizaciones

Voz 3 00:08 trabajan con inmigrantes a las polémicas declaraciones de una diputada de Vox en Andalucía que ha hablado del rescate de estas

Voz 4 00:14 personas en el mar como un servicio de autobús

Voz 3 00:16 a las mafias Nicolas Castellano buenas tardes

Voz 1620 00:19 buenas tardes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado recuerda que la Ley del mar obliga al rescate de las personas en peligro

Voz 4 00:25 esta Vox a que si está tan preocupado con esta supuesta

Voz 1620 00:28 colaboraciones con la mafia que proponga había asegura de llegada Andalucía Acoge pide a la ultraderecha que hable de los problemas reales de los andaluces Estrella Galán secretaria general de CEAR y José Miguel Morales de Andalucía Acoge

Voz 1845 00:39 las declaraciones de Vox comparando el rescate que hace Salvamento Marítimo que referencia a nivel internacional con un servicio de autobús es una muestra más del desconocimiento de los acuerdos internacionales que existen

Voz 5 00:52 se juegue la vida depende únicamente de la situación de desesperación que los países de origen no de la dignísimo labor que Salvamento Marítimo salvando vidas en el Mediterráneo todos los años

Voz 4 01:02 Fuentes de los sindicatos de Salvamento Marítimo aseguran que

Voz 1620 01:05 están cansados de que la ultraderecha use su labor de salvar vidas para ser política

Voz 3 01:09 la plataforma impulsada por mujeres que aboga por los permisos igualitarios de maternidad paternidad ha criticado la actitud de PP y Ciudadanos en el Congreso solicitando aclaraciones sobre la tramitación del decreto ley del Gobierno aclaraciones que podrían retrasar la entrada en vigor de la ampliación del permiso de cinco a ocho semanas prevista por el Gobierno para el uno de abril estos son los argumentos de María

Voz 6 01:29 no nos engañemos está claro que lo que pasa es que hay resistencias a la igualdad pero la demanda popular es imparable como se vio en el ocho de marzo en la Pina seguiremos aquí para que la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad se haga y se haga Sintra

Voz 3 01:48 el Constitucional no ampara Iñaki Urdangarin había acudido a ese tribunal por la sentencia del caso Noos Javier Álvarez la Sección Primera del Tribunal de Garantías ha decidido por unanimidad no admitir el recurso de amparo de Iñaki Urdangarin contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que le condenó a cinco años y diez meses de prisión por delitos de prevaricación malversación de caudales públicos fraude a la Administración dos delitos fiscales con esta decisión última posta calidad de recurso en el ordenamiento español Urdangarin tendrá que acudir a la justicia europea al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si quiere que se revise la sentencia que le condenó el Tribunal señala que el recurso carece de la especial trascendencia constitucional para ser admitido conforme establece la Ley del Tribunal Urdangarin consideraba que se podrían haber vulnerado varios derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva la libertad ya la presunción de enough al menos ocho personas cinco son niños han muerto en un tiroteo en una escuela de Sao Paulo entre los fallecidos estarían también los agresores los datos los ha facilitado una

Voz 4 02:46 portavoz de la policía hoy dice

Voz 1880 02:48 Sadín claro seis dos individuos encapuchados entraron en la escuela y efectuaron varios disparos con armas de fuego y en estos momentos trágicamente confirmamos la muerte de cinco

Voz 4 02:59 con niños Un funcionario de la escuela

Voz 1880 03:01 los dos asesinos que acabaron quitándose la vida

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

el Ayuntamiento de Móstoles ha cesado al director de Hacienda y a otro trabajador del área días después de conocerse que la justicia investiga al consistorio por presuntos delitos de falsedad documental prevaricación y malversación de caudales públicos en procesos relacionados con reformas en colegios o adquisición de material deportivo entre dos mil dieciséis dos mil diecisiete ser Madrid este Belén Campos

Voz 1600 03:32 en Móstoles ha sido cesado el director de Hacienda Patrimonio Régimen Interno de contratación del Ayuntamiento además de otro trabajador de la Concejalía de Hacienda una decisión que ha

Voz 1626 03:40 latido del edil de Hacienda Javier Gómez

Voz 1600 03:42 Fuentes municipales ha sido por pérdida de confianza sin explicar más un hecho que se produce días después de que se conociera que la justicia investiga al gobierno municipal de Móstoles por supuestos delitos de falsedad documental prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el magistrado del Juzgado Instrucción Número cinco de Móstoles remitió el pasado veintisiete de febrero un oficio señalando el inicio de diligencias previas contra el Consistorio de Noelia Posse por supuestas irregularidades en varias contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento a lo largo de dos mil dieciséis dos mil diecisiete

Voz 1620 04:14 en la capital esta mañana los trabajadores del centro de menores de Hortaleza han protestado frente a la sede de la Agencia Madrileña de atención social denuncian que el centro está saturado y desmienten al

Voz 4 04:22 desmienten al Gobierno regional que ayer decía que el número de menor

Voz 1620 04:25 es en Hortaleza era razonable esta noche según los trabajadores han dormido ciento tres menores extranjeros no acompañados en un centro donde sólo hay cincuenta plazas veinte de ellos lo han hecho en el sur

Voz 7 04:37 bueno es que vienen una vez más estamos fuera de plazas tenemos la tasa es de las más bajas del país de ustedes estamos por debajo de Extremadura de Valencia de de las comunidades que pueden ser comunes a nosotros

tenemos catorce grados a esta hora en el centro de la capital

es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes quiero pensar que no se trata de ninguna campaña organizada que no existe no ha existido una voluntad deliberada de hacer daño pero el mundo la la herencia que les estamos dejando a las jóvenes a la gente que tiene ahora dieciséis diecisiete veintitantos o treinta y pocos años es para darnos de collejas de aquí a Vladivostok sólo faltaba enterarnos hoy de que los adolescentes tienen peor salud que hace veinticinco años hemos ido hacia atrás también en esto y ojo que no son datos al tuntún es Se trata de un estudio a escala mundial de la revista The Lancet que señala la obesidad la anemia y el consumo de alcohol como algunos de los presos más más serios más relevantes pero es que antes de saber eso ya teníamos noticias muchas noticias de la precariedad extrema del insoportable paro juvenil de los que tienen que largarse de España no por ganas de volar sino por falta de cielo de la utopía de poder emanciparse a una edad razonable en fin que tienen muchos motivos para acordarse de nuestro muertos si tirar la toalla pero

Voz 11 06:52 hete aquí que cada x tiempo surgen pulsiones reivindicativas que financió al menos personalmente

Voz 0313 06:59 concilian con muchas cosas la última esa movilización para luchar contra el cambio climático que nació con un adolescente sueca que se ha ido extendiendo por Europa y que va a desembocar el próximo viernes aquí en España con la convocatoria de manifestaciones ido una huelga climática que curioso verdad o que significativo en el tsunami civil del último ocho de marzo miles de chicas y chicos en las calles jóvenes jovencísimos y ahora chavales y chavalas movilizados para defender el planeta osea que

Voz 11 07:29 el feminismo ecologismo

Voz 0313 07:32 con relevo generacional todavía hay esperanza bienvenidos a La Ventana

Voz 12 07:43 a muy bien sí aquí

Voz 0313 09:26 yo Sistiaga buenas tardes amigo cómo estás ni tuvo un Isaías hola Isaías ni Roberto ni un servidor estamos en esa franja de los dieciséis diecisiete veintitantos treinta hay pocos que citado yo al comienzo tenéis yo la tengo mala conciencia con lo que con lo que estamos dejando con lo que estamos haciendo con los tapones que vamos poniendo en el camino tenía mala conciencia mucha poca o nada yo con gente yo también lloraron yo

Voz 13 09:54 bueno no tengo clarísimo me congratuló de escucharte escuchar lo que están haciendo nuestros jóvenes lo veo en mi propia casa con mi cría de quince años que tiene una perspectiva completamente diferente no mucho más activista de la que yo tenía su edad desde luego mucho más concienciada no a ello que tan también tienen mucho más acceso a información por redes Si son más capaces de de de organizar a nivel global nosotros no pasamos de cualquier cosa ni en el instituto no pero pero sí están muy muy concienciados en todo lo que comen en ver las etiquetas en deciden en cuidar de de de tirar cosas al suelo de organizarse para para pelear por cualquier cosa desde de estas no fíjate que tengo algo algo de esperanza pero tenemos que que creo que tenemos que hacer una labor de concienciación los mayores no los que pensábamos como hablamos el otro hace una semana que pensamos que ya estaba todo hecho no hablábamos de de los de los chavales y de del machismo en algunos en algunos adolescentes no pensamos que quizás no somos tumbado en poco a la bartola no pensaba que el mundo que recibimos de nuestros padres lo habíamos mejorado nosotros un poquito pero estamos

Voz 1826 10:55 que se llama hasta el reto este viral que está en marcha ahora como es otro tac tac tac no es que sería como como etiqueta la visita de la basura eso es yo precisamente escuchando a John por todo lo que has dicho con los mismos argumentos exactamente sin quitar ninguno por eso no tengo mala conciencia no quiero tener mala conciencia quiero decir que tu hija o hijas están concienciadas de forma diferente yo creo que algo habremos contribuido poquito quiero pensar para que para que eso sea así porque soy muy optimista y quiero pensar también que estamos a tiempo

Voz 1 11:24 yo yo estoy de acuerdo contigo no es decir si esto chicos estas chicas han salido así será que alguien les ha inoculado eso no nosotros nos montamos en los coches y no nos podíamos el cinturón de seguridad que ahora cualquier niño dice papá mamá ponte el cinturón de seguridad yo sólo han aprendido porque alguien sola ha enseñado sí que estoy de acuerdo contigo en que quizás no hemos hecho todos los deberes es decir hemos contribuido a mejorar el mundo Nos hemos tomado un poco a la bartola parafraseando te no no hemos rematado la faena que es una cosa que suele suceder mucho últimamente no que se apunta

Voz 4 11:55 pero no se acaba de rematar Lucas Barrero buenas tardes buenas tardes Lucas está ahora mismo

Voz 0313 12:01 miramos en Estrasburgo es un estudiante de Biología Ciencias Ambientales en la Universidad de de Girona les devuelva tiene veintidós años ya ha participado esta mañana en un encuentro de vámonos representa nosotros no encuentro de jóvenes europeos en el Europarlamento para hablar de todo lo que tiene relación con el con el cambio climático dentro de este movimiento de de viernes por el futuro que va a desembocar el próximo viernes en nuestro país ya lo he dicho con manifestaciones y una huelga climática qué tal la experiencia Lucas luego te pregunto una cosa más mala cosa más personales pero la experiencia de esta mañana qué tal ha sido con con los políticos lo de verse y tocarse hay un poco

Voz 14 12:35 ha sido una frente agridulce la verdad porque si bien llevamos aquí dos días en el Salzburgo allí estuvimos juntos los sesenta jóvenes nos encontramos con político también debatimos entre nosotros entre los jóvenes como queríamos que es enfocar este movimiento en el futuro sí y cuando hemos ido el debate no no hemos visto política nueva hemos visto lo mismo de siempre me ha entristecido muchísimo que el hemiciclo estaba estaba prácticamente vacío

Voz 4 13:03 vaya los grupos de siempre

Voz 14 13:05 y éramos casi nosotros más que ellos allí abajo en el hemiciclo pienso la verdad que me entristeció bastante

Voz 4 13:12 no me extraña que alguien ha dicho alguna cosa interesante por su parte quiero decir

Voz 14 13:16 y el personalmente te puedo decir que he escuchado lo mismo de siempre hay el cambio climático hasta aquí que es un problema que que hay que tomar medidas pero eso llevan diciéndolo desde que yo soy bueno yo tengo veintidós años pero llegó escrutando también que usted que estoy más pequeño que hay que tengo bien entre los científicos no están analizando menos han dicho que tenemos once años para tomarle de vida auténtico icono hizo diferencia no lo hizo

Voz 0313 13:45 déjame comentar a los oyentes de La Ventana que que Lucas y comenzó hace un tiempo en en Girona un movimiento de esos pequeñitos como todo lo que lo que arranca con con tres o cuatro amigos más protestar de forma testimonial de de de forma visible como para ir agrandando un poquito la ola porque tú crees que a nuestro país le faltaba ese pequeño impulso

Voz 15 14:05 zona que si está extendido por otros países europeos

Voz 14 14:09 si no habíamos visto que nuestros países europeos con jóvenes con los que hemos estado reunidos por ejemplo hoy no contaban en mi país cada semana salen cuarenta mil personas y claro aquí en España nosotros no veíamos nada hizo un arrebato principalmente el hecho de decir por la tarde oye nos tenemos que poner no podemos e intentamos que hacen vería si al día siguiente no pusimos de amigos ese mismo día se unieron a la semana pasada ya éramos doscientos aquí está muy contento por la verdad

Voz 16 14:39 a

Voz 0313 14:41 oye de cara al viernes que datos tienes que que perspectiva contemplar va a ser un una movida interesante fuerte potente por lo que vais olfatear

Voz 14 14:53 yo creo que ya es un éxito que que hayamos conseguido que la Universidad de Girona que convoque convoque huelgas subían porque últimamente toda la huelga es tan politizada o no son para el tema del cambio climático no había visto una a una huelga ya un escrito que el rector lo haya reconocido como tal yo creo que va que va a tener bastante participación en tanto muchos amigos nuestros se están interesando a pregunta a gente de todo muy dignos oye qué vais a hacer tenía a nosotros planteamos una jornada completa de actividades en la que por la mañana podamos pues nada pues manos a nosotros como como jóvenes en tener cambio climático vendrán experto y vender un meteorólogos de aquí de y por la tarde en una manifestación en la que pretendemos presión una toda la sociedad porque es un problema es un problema que nos afecta a todos somos todos los que tenemos estará ahí luchando por nuestro futuro

Voz 1 15:47 sí oye Lucas estas hablando de sensaciones

Voz 0827 15:49 qué dulces de sensaciones contradictorias yo también tengo una y es que estemos empezando a tomar conciencia aunque no esté actuando bien pero estamos empezando a tomar conciencia cuando la amenaza es grave es decir no tenemos tenemos que cuidar el planeta aunque no hubiera cambio climático no cuidamos nuestra casa porque un día se vaya a caer tenemos que cuidar nuestra casa para vivir bien para vivir en un ambiente acogedor para recibir bien a nuestra familia nuestros amigos para ser felices no entonces esta sensación de que solamente actuamos cuando hay una amenaza es una sensación también un poco agridulce

Voz 14 16:23 yo estoy totalmente de acuerdo con lo que he sentido como estudiante de biología ambientales a mí me tiene una cosa que me preocupa y que además me encanta salir al campo y poder dar un paseo oí hizo lo recomiendo a todo el mundo y pienso que no beban contar actuar porque esto realmente no afecta sólo a nosotros sino que nos afecta a nosotros que al resto de especias y al resto de de consiste más que de nuestro planeta y como tal estamos obligado a a mantenerlos cuidando a no destruir lo que lo que estamos haciendo ahora mismo

Voz 0026 16:53 Lucas y el movimiento se ha hecho de todas más algún tipo de de autocrítica el movimiento los movimientos ecologistas conservacionistas salvación y llevan toda toda la vida toda tu vida que tienes veintidós yo tengo cincuenta no quizás el el foco lo pusieron en otras cosas que parecían importantes en los ochenta noventa había que parar la escalada de las potencias nucleares luego había que intentar salvar salvar las ballenas au salvarle salvar los diferentes ecosistemas como no pudimos ver nadie que llegaba este cambio climático mucho antes como tenemos que esperar como decía Isaías a que falten once años para que como tú bien aciertas todo esto se vaya a la mierda porque como se suele decir no hay plan B no Plame no Planet vi no

Voz 14 17:48 que yo creo que hay que hacer autocrítica pero no en el hecho de que se hagan todos tomando pena porque son tan necesario latas llenas como como la energía nuclear au con lo puede ser el alta del Ebro lo que sí que hay que hacer autocrítica en estos movimientos en el hecho de que no se de la base de que la base siempre siempre seamos los mismos

Voz 4 18:08 ya claro yo creo que en nuestra opinión

Voz 14 18:11 qué tal reto ahora mismo es que cada semana tengamos más no sólo estudiantes ni jóvenes no que vosotros también os

Voz 4 18:18 si bien la manifestación

Voz 14 18:21 yo ya lo digo yo espero que el viernes se han manifestaciones masivas igual que tuvimos la semana pasada en el ocho m que da gusto beber manifestaciones en las que todos vayamos a una yo pero eso que realmente esto sirva para ampliar la base y por eso nosotros apostamos por ampliar la base de invertir hace

Voz 0313 18:38 David Lucas déjame que te pregunte una cosa para terminar por pura curiosidad en el grupo de jóvenes de hoy había algún británico o todo el lío del Brexit ha impedido que viniera alguien

Voz 14 18:49 no no había británicos también tuvieron un problema con uno de los controles de estos han haciendo previo

Voz 4 18:55 te un poco tal

Voz 14 18:57 Le Pen pero pero la verdad es que esto se super contento y súper motivado porque había gente de veinte países diferentes que hemos asumido todos en autobús que decimos por unanimidad te no no debíamos prospera el avión nosotros estamos luchando contra la contaminación no no podemos venir en un medio que contamina muchísimo antes del más que el autobús y entonces nosotros volveremos entregas hasta noche

Voz 4 19:23 muy bien Lucas Marrero muchas gracias por esos minutos en La Ventana amigos un abrazo muy grande

Voz 14 19:28 muchas gracias por darnos esta oportunidad de difundir el movimiento oí yo ya lo digo pero vernos a todos el viernes por la tarde por la mañana en ciudad luchando por nuestro futuro

Voz 4 19:39 Begoña Arce Londres buenas tardes

Voz 17 19:41 que igual lo que han ido también jóvenes británicos

Voz 4 19:44 esta a esta reunión el Europarlamento oye el Brexit es está siendo esta siendo vuestro es digo de hartazgo eh

Voz 17 19:52 te has dicho que artístico hasta luego total de totalmente debamos Gustavo es hasta el copete

Voz 18 19:57 eh bueno

Voz 17 19:59 el poder de todo el mundo que además mira la sensación aquí es que es que no avanzamos hacia una solución sino que la situación se enreda más y más cada día que se repiten los mismos argumentos y claro que tenemos miedo porque puede haber un acto

Voz 3 20:13 pues trajes sin para caída Si el país

Voz 17 20:16 entre no está preparado si es es lo están

Voz 4 20:19 venga enseguida nos cuenta Alba de cuidarte

Voz 19 20:21 tener algún seguro por el que pagó de más mutuamente traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P consulta con dice

Voz 20 20:39 en ese mutuo apuntó es te has dado cuenta de que cuando que vende tanto

Voz 21 20:42 detenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco de entretener y un poco de si quieres ver algo en la Tablet paga un poquito más y si tu hijo lo quieren en el móvil un poquito más todavía pues es que hay que presenta el entre diciendo

Voz 22 20:57 disfruta con Skype de los mejores canales de pago series y películas hasta interés dispositivos a la vez sin compromiso de permanencia y ahora por seis el dos noventa y que al mes para siempre prueba es gratis tu momento es ahora entran sky punto es

Voz 23 21:11 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 24 21:18 pero he aquí que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 25 21:23 esto es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anunciante las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 26 21:42 a todos esos vecinos que llamáis al telefonillo porque os habéis dejado las llaves

Voz 11 21:47 otra vez a los de

Voz 26 21:50 echamos una mano con la compra que son sólo cinco pisos que que va a ser lo siguiente pedirle a tu vecino que te solicite la Tarjeta Sanitaria Europea consiguen momentito pues porque no porque en Correos también digitalizados y enviamos tus documentos a la administración pública que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 27 22:12 en La Ventana con Carles Francino

Voz 4 22:51 destaca una canción para el Brexit Begoña aunque sea para sonreír un poquito llegó un día sería oportuna verdad

Voz 0313 22:58 bueno así además estar

Voz 4 22:59 hasta el copete y hoy exactamente qué es qué es lo que se vota recordémoslo ya porque porque en fin ya cuesta Un poquito seguirlo

Voz 18 23:06 sí sí seguro que cómo estáis deseando saberlo bueno sí sí hemos

Voz 4 23:13 estoy de vuelta en esto

Voz 17 23:15 entonces ha empezado al debate lo que se va a votar es si los diputados quieren prohibir que haya una salida sin acuerdo pero esta medida sería un bloqueo temporal porque como Teresa me ha recordado Si el veintinueve de este mes dentro de dieciséis días no hay un acuerdo de salida el Reino Unido se marcha sin pacto alguno para ver dos tiendas y una de ellas va a intentar que este bloqueo sea permanente es decir que en ningún caso pueda salir la Unión Europea y pueda salir del Reino Unido de la Unión Europea por otro otra enmienda quiere aplazar el hasta el veintidós de mayo para tener tiempo para dar marcha atrás so tomar medidas y mitigar las consecuencias de de una salida sin acuerdo

Voz 0313 23:56 Europa oye como en el chiste hay alguien más quiero decir además del Brexit no hay asuntos importantes que afectan al ciudadano que deben debatirse que estén pendientes de aprobación de algo no hay algún otro tema por hay que que trate de emerger pues imposible ahora mismo

Voz 17 24:11 sí en principio el Brexit es monotema lo está acaparando todo el Gobierno al Parlamento por supuesto no hay unos graves problemas sociales hay unos problemas económicos que están siendo arrinconados os puedo decir que últimamente ha habido una minicumbre ir hoy cien millones de urgencia destinados a la policía porque tenemos una gran crisis de delitos

Voz 4 24:32 idea asesinatos de gente muy joven que

Voz 17 24:35 ya hemos comentado también en este programa con armas de con armas blancas con cuchillos está viendo en una un goteo continuo de de de chavales y de gente muy joven asesinada de esta forma son temas digamos muy impactantes que acaparan de momento la atención pero los temas de fondo la crisis permanente de la economía eso de momento está aplazado porque el tema está es monotema el éxito a todas horas

Voz 0313 25:00 oye déjame segundito que tenemos noticia de última hora relacionada con la Champions Bono vaya racha llevamos ya lo saben Madrid eliminado Athletic eliminado de cuenta esta noche juega al Barça resulta que las horas previas por desgracia como ya se temía hay lío hay follón

Voz 4 25:16 sí Radio Barcelona que ha pasado

Voz 0196 25:18 pues mira que cinco personas aficionados del Olympique de Lyon están heridos cuatro por gas pimienta hay uno de ellos con una herida sangrante en la cabeza ha sido trasladado por una ambulancia hasta el Hospital Zagreb cobra aquí en Barcelona todos los heridos son de nacionalidad francesa ha pasado a la altura del número ciento treinta y cuatro de la avenida de Madrid de bares lona es cuando estos aficionados se dirigían hacia el camino los Mossos d'Esquadra están buscando a los agresores hay como sabéis un importante despliegue policial en la capital catalana en el día de hoy se considera un partido de alto riesgo la mayoría de los aficionados franceses los considerados más radicales están concentrados a esta hora en la plaza hartos en el barrio de Sants esta mañana ha habido una manifestación contraria a la presencia de estas personas justamente en este barrio de Barcelona llevan bengalas encendidas lanzan cánticos

Voz 4 26:07 como Puta Cataluña Puta Barça son asco

Voz 0196 26:10 pero cientas personas la Policía ahora mismo los tiene bastante controlados la idea de los agentes antidisturbios en cápsulas Carlos llevarlos como una especie de cápsula hasta el Camp Nou para evitar incidentes y encuentros con los Boixos Nois recordemos que el fin de semana la policía Judd

Voz 4 26:25 por contra los Boixos Nois contra los cachorros cuenta

Voz 0196 26:27 a los casos son los grupos radicales del entorno del Barça y bueno les intervinieron montón de material pues para hacer bastante daño desde ladrillos hasta bates de beisbol y también puños a americanos durante el día de hoy lo que hemos visto es que los Mossos están haciendo varios registros en varios locales donde se concentran

Voz 4 26:45 esos aficionados radicales haciendo identificados

Voz 0196 26:47 tienes y sobre todo buscando posible material peligroso

Voz 4 26:50 bueno esperemos que la cosa no vaya más han apuntado un abrazo

Voz 28 26:53 un abrazo

Voz 0313 26:56 mira hoy buscábamos temas alternativos Begoña y el fútbol le debe ganar un poquito al Brexit a ratos ni que sea porque el Manchester United la semana pasada anoche el siete cero del Manchester City esta noche juega el Liverpool Bono sus señorías también deben hablar un poquito de esto o no

Voz 17 27:10 son mucho señorías no están ahí permanentemente sea ya ayer estaban pidiendo salchichas si donuts creo que fue lo que cenaron porque se pasan las las horas desde desde la mañana hasta la noche todos ellos a ahí si realmente son unas jornadas está todo el mundo agotado esa es la verdad

Voz 0313 27:27 tú ya sabías que en la historia de de Inglaterra hay del Reino Unido hubo otro Brexit porque yo yo yo era hoy me enteré leyendo un artículo del corresponsal de La Vanguardia Rafael Ramos que habla de hombres y te hace cinco siglos cuando Enrique VIII rompió con la mismísima Roma hombres verdad que lo emotivo será en distintos él quería casarse con Ana Bolena pero pero los motivos que que adujo para la ruptura tienen bastantes puntos en común con los que se proponen hoy sobre ISE ponen sobre la mesa también los efectos que se teme de generar esta decisión los hubo

Voz 4 27:59 de Nieves Concostrina buenas tardes bueno hasta el tú que sabes esto

Voz 1626 28:05 por el yo lo que es es que desde luego éste no necesitaba un acuerdo para hacer una realidad mi referéndum nada este nada indio pregunta este era mucho más especies

Voz 0313 28:14 la explicación detallada de de porqué separó de porqué intentó y consiguió que el resto de Europa hielo entonces de la Inglaterra anduvieran por caminos distintos

Voz 4 28:24 pues el detonador en realidad porque detonantes detonante detonante puntual a primera en la ofrenda así con el bar no vale

Voz 1 28:36 pero yo creo que detonador también podría ser pero yo diría siempre detonante sabéis cómo comprobarlo además tú tú si es el detonante fue que papás

Voz 1626 28:50 o anular el matrimonio con Catalina con la española con nuestra Catalina la hija de los Reyes Católicos no el Rey quería casarse con otra más mona hobby a quién no ha pasado con Ana Bolena el Papa dijo que nones si es hombre sobre todo además porque Catalina la tía del emperador Carlos V no estaba el Papa por la labor de K el cabrear el emperador del Sacro Imperio no bueno esto es lo que lleva al Rey a decir no me separar de Catalina bueno pues me separa yo de ti ya está Ia además de seguir siendo rey de Inglaterra me voy a convertirse en el rey del mambo que ventajas políticas obtenía con este

Voz 4 29:23 con este movimiento Enrique VIII ganó

Voz 1626 29:25 muchísimo era una de las cosas que más ganó fue una liquidez salvaje porque es un hombre porque es propio todos los bienes de la Iglesia los vendió es que el cuarto una cuarta parte de Inglaterra era propiedad de Roma entonces esto se convierte en una operación especulativa salvaje que hizo rebosar las arcas del Estado luego por supuesto con la excusa de la separación y la separación de Roma ya ya lo que hace es modificar la Constitución doméstico al Parlamento creo una una máquina represora muy bien engrasada consistía en decir no estará de acuerdo conmigo fruto de Papito Villota era muy era muy sencillo

Voz 1826 30:02 esto lo hizo sin fe ni unos ni nada

Voz 1626 30:05 inmaduras nada nada con una con con por propia por propia decisión no ganó muchísimo poder porque decapitada a todo lo que se movía iraquí además pues eso como digo tenía el Parlamento domesticado a la nobleza atemorizada me lleva la contraria de corto cuello ver es verdad

Voz 4 30:22 como tú una campaña sobre la supuesta o real lo presión del papado que se pareció recuerdo un poquito a la que se organizó durante los tiempos previos al referéndum sobre la dependencia y la subordinación de de Londres a la Unión Europea yo veo leyéndolo de Rafael Ramos ahí hecho algún puntito en común

Voz 1626 30:38 bueno si hay algo en común ahí también

Voz 4 30:41 me con detonante con detonador con lo que quieras promete

Voz 1626 30:48 en Inglaterra se ha sentido casi siempre en lo más alto de la jerarquía europea osea no les hago

Voz 4 30:54 gustado nunca seguir normas de los demás yo supongo que

Voz 1626 30:56 estar en una isla imprime carácter no no les gusta seguir normas continentales tienen un carácter de imperio los canarios no son así muy no pero los canarios están más al sur hombre tiene otro karate son Atlántico

Voz 0976 31:12 todo Enrique Henrik esto fue fijar en el imaginario de de los de persona

Voz 4 31:18 bromas aparte no digo británicos digo sobre todo ingleses porque los escoceses pegaron también entonces también que Habana

Voz 0976 31:24 en esa idea ese ideario no de ser diferentes superiores mucho mejores que los del continente no que es de donde viene un poco estos estos lodos de ahora lo que yo no sé ni es es que si el el Vaticano con lo que era con lo que se quedó tan tranquilo sin exigir una una compensación económica por la incautación de de todos sus bienes no que es un poco lo que sí

Voz 4 31:47 haciéndole la Unión Europea ahora no pasa nube tú también pero no había Vaticano entonces no bueno Roma no

Voz 1626 31:55 entre Enrique VIII en una isla haya al norte y separado con lo barquitos

Voz 0976 32:00 lo devolvió otro de la Unión Europea pida ahora cuarenta mil millones no si hay hombres

Voz 4 32:07 claro ser la factura de lo que cuesta separarse tú crees que va a terminar así Begoña o con una bueno yo no te pilla te lo pregunta a veces hasta vergüenza

Voz 17 32:17 no pero pero sin acuerdos que parecía

Voz 4 32:20 posible hace unos días no pero ojo

Voz 17 32:22 sí es que es que ya os decía al principio faltan dieciséis días desgraciadamente ahora mismo parece la la la opción más con más posibilidades de salir adelante y realmente va a ser un un extra hallarse sin paracaídas los medios económicos y financieros para que os voy a contar ayer decían que el Parlamento Heron circo ya no saben cómo cómo pedirlo ya ha habido muchas repercusiones económicas

Voz 0313 32:47 sí sí pero en fin veremos a ver qué en qué acaba todo esto pero señalar las dichosas esas fronteras bueno Begoña pues ya nos vas contando detonante te lo cuento en las

Voz 29 32:56 Villa o en la V no lo apoya la nieve es a las seis volver lo del Vaticano también Vaticano buscando

Voz 10 33:23 eh eh yo eh

Voz 4 38:57 ahí la mirada del padre en aquí seguimos en La Ventana con Roberto con Isaías como cada tarde un servidor y hoy tomamos café con Jon Sistiaga enseguida presentamos a nuestro siguiente invitado

Voz 0313 39:05 antes una polémica que tiene que ver precisamente

Voz 4 39:08 con la figura del padre o más concretamente con el permiso de paternidad

Voz 2 39:14 la polémica

Voz 1 39:18 bueno no es el caso de ninguna nosotros cuatro creo pero imagino en estos momentos a miles de potenciales padres viviendo estos días en la zozobra la ambición en ocho semanas del permiso de paternidad iba a entrar en vigor en marzo según anunció el Gobierno después se pospuso al uno de abril y ahora ha tropezado con la Diputación permanente en donde PP y Ciudadanos han pedido un informe sobre la constitucionalidad de esta norma porque el decreto modificaría aspectos de una ley orgánica los letrados del Congreso lo emitirán mañana según leemos hoy en diversos medios que citan fuentes del Congreso ese informe será favorable al Gobierno porque la Diputación permanente no puede tumbar el decreto al carecer de competencias para ello en todo caso sería después el tribunal

Voz 0313 40:00 constitucional quién podría hacerlo el día

Voz 1 40:02 no te jurídico es muy importante y mañana se solventará con este informe pero también hay un debate político porque unos partidos que hoy siembran esas dudas son los mismos que pretendieron por ejemplo que la Junta Electoral Central prohibiera hasta las ruedas de prensa del Consejo de Ministros por considerarlas campaña electoral y la Junta les dijo que no en todo caso lo que más sorprende es que tras cuarenta años de democracia después de trece elecciones hay catorce gobiernos estén en debate asuntos tan básicos que deberían estar libres de cualquier duda para saber discernir si lo que se pretende es tomar indebidos atajos defender la legalidad o simplemente zancadillas la acción de un Gobierno aun a costa de posponer derechos de los ciudadanos

Voz 4 40:48 yo por cierto antes de comentar nada déjame decir que es verdad que que nos consta ni Roberto ni millón ni tú ni yo estamos en la cosa de la zozobra por cuando entra en vigor ampliación del permiso de paternidad no es inmediato Pablo Iglesias imagino que sí porque Irene Montero acaba de anunciar que está embarazada de una niña sí sí sí bueno esto sí lo tengo que estará

Voz 1 41:10 pocos meses de uno dos meses así que le quedan algunos meses a Pablo Iglesias para poder disfrutar de ese permiso no tengo volver de nuevo volver de nuevo al efectivamente Revolver Revolver

Voz 11 41:23 oye es es el es él

Voz 4 41:25 colmo de los intentos de bloqueo esto quiero decir yo en fin admito la discusión de si tengo tiene un punto de de de Trump porque estamos en el momento preelectoral en el que estamos discusión sobre si el contenido de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros tará tará tará los decretos que se puedan aprobar el no sé qué no sé cuántos coño pero una medida como esta que no parece tener digamos una resistencia feroz por parte de amplias capas de la población qué problema hay que es el

Voz 1 41:52 bueno y sobre todo si te decía el huevo qué es esto

Voz 16 41:54 pero si te fijas en qué ciudad no es que si el partido

Voz 1 41:57 qué ha reclamado porque sospecha de la inconstitucionalidad ya ha reclamado este informe es un partido que está de acuerdo con esta del permiso de paternidad es decir todo yo creo que tiene que ver con el contexto ni más niños

Voz 4 42:08 mañana tienen que emitir un informe los letrados del Congreso y por lo que han ido apuntando en las últimas dos horas algunos medios se da prácticamente por seguro que no lo van a poder bloquear porque el único motivo por el que se podría dar un paso como

Voz 0313 42:20 este es que se tratara de una norma manifiestamente anticonstitucional y ésta no parece serlo no

Voz 1 42:27 en todo caso príncipe no pareces yo creo que no le correspondería a la Diputación Permanente del Congreso decidir eso ha pasado con otras normas que se aprueban y efectivamente un partido ha decidió llevarlo al Tribunal Constitucional hay algunas normas que estos mismos partidos han llevado al Constitucional y estamos esperando a ver si son inconstitucionales no

Voz 1826 42:45 pero vamos a ver verano hasta hasta copete que decía que es verdad porque en este caso que se supone que debería salir ciudadanos a decir perdón un momento que nos hemos dado cuenta de que uno de nuestros activos que tenemos en el programa es posible que quizás sean inconstitucional

Voz 1 43:01 este caso se refieren a la norma la forma del decreto y que no sea través una

Voz 4 43:06 estamos ya todos en campaña preelectoral esto obviamente campaña electoral pero también de un tiro en uno de los dedos del pie obviamente no porque dice dada los incluido PP también pero sobre todo ciudadanos es como está en contra de la ampliación del permiso de paternidad porque si lo está recurriendo por encima de que algunos sepan muy bien lo que es la Diputación permanente una ley orgánica o una disposición de eso bueno lo cierto

Voz 0313 43:36 es que la convocatoria anticipada de elecciones generales

Voz 4 43:39 verdad que ha dejado un montón de asuntos a mitad de camino a medio resolver o anillo complicar porque el caso que vamos a contarles a continuación tiene una pinta digamos siendo generosos controvertida

Voz 11 43:50 a equivocar de creer que el mejor seguro es el más caro mutuamente

Voz 0313 45:53 a estas alturas hablar del fenómeno a estas alturas de la película hablar del fenómeno campeones pues ya resulta bastante inútil lo conoce todo el mundo

Voz 11 46:02 y es un dios una alegría que haya ten

Voz 0313 46:04 pero este pelotazo la película la historia la forma en que lo cuenta etc etcétera está muy bien porque además transmite una imagen de la discapacidad de sugestión de la convivencia muy hermosa he luego la vida real es un es un pelín más complicada a todos los niveles mire a verán en España por ejemplo ahora mismo están reconocidas más de doscientas ochenta mil personas con discapacidad intelectual eso quiere decir que superior al treinta por ciento se dividen por niveles por por franjas de edad y la gran mayoría o muchas de esas personas encuentran estudian

Voz 11 46:33 en en colegios especiales qué pasa

Voz 0313 46:36 que alguna de esas personas alguno de esos chicos y chicas puede encajar en un colegio digamos para entendernos digamos normal en un aula con otros alumnos que que no tenga ninguna discapacidad no es sencillo pero se puede hacer pero claro eso en algunos casos en otros es más complicado y en otros directamente se antoja o como una misión imposible qué pasa que el Cermi que es el comités

Voz 4 46:55 Español de Representantes de Personas con Discapacidad quiere

Voz 0313 46:59 que todos todas ya sean ciegos sordos con problemas de movilidad o de discapacidad intelectual acaben íntegro

Voz 4 47:06 en colegios normales y que ha generado eso pues de entrada que las familias las afectadas están en pie de guerra hubo hace unos días en Valladolid una manifestación sino no lo han visto yo les recomiendo un vídeo del Mago more donde lo explica todo muchísimo mejor que yo no es magia ni tampoco es humor parece simplemente

Voz 0313 47:27 al menos me lo parece

Voz 4 47:28 sentido común hola amigo soy el mago more

Voz 38 47:31 sí este es el vídeo más serio que agravado en toda mi vida pero te pido por favor que lo veas hasta el final imagínate que te compras un canario porque te gustan mucho los animales ir dependiente de la tienda te dice que te lleves un acuario porque es donde mejor va a estar a ti se te queda cara de póquer y la hice es que los acuarios son para los peces pero él insiste pues eso mismo es lo que han propuesto algunos políticos para que se cierren los centros especializados que educan algunos niños con discapacidad intelectual para traspasarlo a colegios normales

Voz 39 48:02 si has oído bien Cogersa niño con discapacidad intelectual que se está educando en un cual especial y colocarlo en un cólera ordinario para que se integre el CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

Voz 38 48:15 aunque se supone que representa a todas las personas con discapacidad en España entre las que se encuentran dos personas ciegas sordas con movilidad reducida ir por supuesto personas con discapacidad intelectual pues bien

Voz 39 48:28 el Cermi independientemente de la discapacidad que tú tengas defiende que todos los niños vayan a la escuela ordinaria Isabel que defiendo yo pues yo defiendo la paz en el mundo y que se acabe la pobreza infantil que sí que es muy bonitos

Voz 12 48:42 hay que ser realistas

Voz 39 48:46 nosotros por supuesto que estamos a favor de la integración en con los normales si hay niños a los que les beneficia nos parece perfecto están en su derecho pero también estamos a favor de coles de educación especial si hay alguien que necesita un pulmón no le podemos obligar hacerse un trasplante de corazón

Voz 4 49:01 Mago more José Luis buenas tardes amigos qué tal buenas tardes como estas muchas gracias previene también confesar una cosa es la primera vez que alguien nos comentó este tema en la reunión del equipo de La Ventana sí que hubo práctica unanimidad decir no no no no lo has contado mal no puede ser que alguien esté proponiendo esto y ahí unos éramos hace unas semanas muchas se y ahí nos quedamos no nos lo creemos

Voz 16 49:23 es que es lo que pasa es que no te lo crees te te lo dicen y dices no menor como el Brexit como a salir tras nuestros imposible y ahí están entonces estamos seriamente preocupados porque esto es una cosa que va a trastocar si sale adelante la vida de muchas familias imagínate es es un problemón o m a estas alturas

Voz 4 49:40 de de la historia y cuántas veces habéis hablado con representantes del Cermi hemos intentado que estuvieran hoy aquí porque queríamos ningún follón pero sí un debate una conversación eh eh tú con ellos con algún representante tal dice que no que nos han mandado documentación y bueno todo eso que que hicieron el año pasado con expertos de la ONU y tal cual pero que no quieren debatir que prefiero no debatir pero habéis hablado con ellos

Voz 16 50:02 ocho meses hemos estado detrás del presidente Luis calle

Voz 40 50:04 creo que al final ha acogido a una

Voz 16 50:08 la representación de esta asociación que sea inclusiva sea especial también a unos papistas y le hemos preguntado por activa y por pasiva donde fueron estos dos representantes de la ONU porque el follón vine porque el CERMI denuncia España ante la ONU porque dice atención a la palabra que somos se agregadores y ellos tratan de de apropiarse de la palabra inclusión si la inclusión y muy bonita pero propias de la paraba pues ponernos tuya la inclusión en nuestra es de todos y desde luego no somos agregadores pues llevar nuestros niños son colegio donde tienen que estar vale entonces ocho meses después de esos ocho meses eso ellos no han variado un ápice su postura nos han dicho qué le mandemos alguna carta de de los padres diciéndoles que cuál es nuestra postura y hemos hecho una campaña que se llama cartas para Cayo donde queremos mandarle cartas para decir lo mira hay treinta y cinco mil familias que no están de acuerdo en ningún caso con nuestra postura y ellos no van a variar la postura en absoluto y ahora no sé si he visto últimamente la ministra entraron comunicado que por cierto nos hemos reunido con la ministra y debo decir que es un torneo muy cordial porque Nos mantiene como interlocutores válidos lo cual están bien y le damos las gracias el problema es que ellos han dicho que no van a cerrar los cules de educación inclusiva pero han redactado un de una manera muy ambigua

Voz 4 51:17 el éxito tan especial de que perdón de educación especial

Voz 16 51:20 y logrado hasta de una manera muy ambigua en realidad qué es lo que quiere CERMI hay un bien que es la número quinientos dos en la que dice que quiere cerrar taxativamente los coles creo que es en el dos mil veinticinco del dos mil veinticinco lo que quieren es vaciar los que esta es la jugada es decir no los no los cierro pero si los vacío

Voz 6 51:36 tú imagínate que el presidente del Prado dice

Voz 16 51:39 pues mira no vamos a cerrar el Prados pero vamos a sacar los cuadros del Prado y lo vamos a llevar por ahí pero el Museo va a seguir abierto dice que lo quiero para que quiero colegios vacíos sin niños todo lo que ellos pretenden es formar a profesores de colegios especiales llevarlos a coles ordinarios donde van a meter a todos los niños es el disparate que que nadie lo entiende