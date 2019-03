La Ventana (13/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias Canadá se suma a la lista de países que suspenden los vuelos del Boeing siete tres siete Max Ester Bazán

Voz 1454 00:13 acaba de anunciar el ministro de Transportes canadiense asegura que la decisión es fruto de la nueva información que han recibido esta mañana tiene carácter provisional Canadá era uno de los pocos países que no había decidido inmovilizar su flota las acciones de Boeing bajan hoy mínimamente después de cuarenta y ocho horas de caídas acumula una pérdida superior al diez por ciento Miguel Crespo

Voz 0324 00:34 si el viernes pasado al cierre de la Bolsa las acciones de Boeing

Voz 2 00:37 esperaba en los cuatrocientos veinte dólares tras el accidente del B siete tres siete Max el domingo las acciones han ido en caída libre hoy la bajada se ralentiza ya a esta hora cede un cero con tres por ciento en Wall Street la cotización de la constructora aeronáutica se mueve en el entorno de los trescientos setenta dólares por acción pierde desde el lunes un once por ciento de su valor ballet veintisiete mil millones de dólares menos en Bolsa que el pasado viernes En contrapartida las acciones de su competidor europeo Airbus han subido desde el viernes casi un cinco por ciento

Voz 1454 01:04 estamos pendientes esta tarde de un tiroteo ocurrido en una escuela de Sao Paulo les hemos actualidad actualizado hace una hora los datos de víctimas diez muertos entre ellos dos adolescentes a los que se considera autores de la agresión pero tenemos otra noticia de última hora también son niños las víctimas después el derrumbe de un edificio en Nigeria hay al los doce muertos la mayoría son niños según datos oficiales tras derrumbarse un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de educación primaria en la ciudad de Lagos al suroeste de Nigeria deportes José Antonio Duro buenas tal

Voz 3 01:34 hola qué tal muy buenas tres horas para el comienzo de los últimos partidos de octavos de la Champions la previa empieza con incidentes Barcelona Adriá Albets qué tal muy buenas qué tal

Voz 0017 01:42 las tardes cinco aficionados del Olympique de Lyon han resultado heridos en los aledaños del Camp Nou uno de ellos ha sido trasladado al hospital con una herida en la cabeza y los otros cuatro han sido rociado con gas pimienta los Mossos d'Esquadra buscan a los responsables de este ataque en las horas previas de un partido declarado de alto riesgo para evitar altercados entre aficiones en lo deportivo al Barça solo le vale ganar para estar en cuartos y está pendiente de melé que llega muy justo para ser titular Coutinho sería su sustituto en el once o el Camp Nou se va a llenar para una gran noche de Champions

Voz 3 02:12 decías Adrià desde las nueve el partido desde las ocho y media lo contamos en Carrusel deportivo con Dani Garrido también con el otro partido del día es el Bayern de Múnich Liverpool también con cero a cero en el choque de

Voz 1454 02:21 y una cosa más una noticia que acabamos de conocer esa investiga como violencia machista el caso de una mujer trasladada malherida a un hospital de Huelva Carmen Márquez buenas tardes

Voz 1876 02:30 buenas tardes el suceso se ha producido sobre las tres y cuarto de la tarde en la calle Delgado Hernández de Bollullos del Condado una mujer ha sido acuchillada supuestamente por su pareja tiene heridas en el cuello y ha sido trasladada al hospital en estado grave según confirma el uno uno dos el supuesto agresor se ha suicidado en la vivienda estaba presentó menor según la Guardia Civil no hay denuncias previas por malos tratos aunque las mismas fuentes explican que el hombre se encontraba bajo tratamiento psicológico La Policía Judicial lo está investigando como un posible caso de violencia de género

Voz 1454 03:00 gracias Carmen por esta última hora son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:06 cadena SER Madrid

Voz 0464 03:09 el Gobierno regional defiende su inversión en Metro de Madrid después de que hoy la alcaldesa de la capital Manuela Carmena le acusara de incumplir con el suburbano madrileño Carmena considera que se necesitan más vagones y maquinistas para el Gobierno de Garrido la inversión actual es suficiente Pedro Rollán vicepresidente

Voz 0049 03:25 el Gobierno de la Comunidad de Madrid está invirtiendo una ingente cantidad de dinero todos los años aproximadamente entre ciento setenta y doscientos millones de euros para modernizar y hacer más accesible hacer más puntual Metro de Madrid

Voz 0464 03:40 tampoco consideran suficiente la inversión los maquinistas de metro que mañana se concentrarán frente a la Asamblea y que han convocado paros el próximo sábado serán entre las cuatro y las cinco de la tarde en las líneas pares ya han fijado servicios mínimos del sesenta y tres por ciento más cosas la Audiencia Provincial ha absuelto al alcalde de Aldea del Fresno del PP de un delito continuado de prevaricación urbanística la Fiscalía le pedía seis años de cárcel para él por la ubicación de un camping en una zona no urbanizable ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1600 04:07 el tribunal también ha absuelto al ex regidor del municipio José Luis Tello y otros dos concejales pero ha condenado a tres años de prisión al arquitecto que avaló las licencias para edificar la Sala considera probado que aunque el lugar donde se ubica el camping Caravan Garden fue declarada Zona de Especial Conservación por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en dos mil diez desde comienzos de la década de los noventa los propietarios y arrendatarios de las plazas del camping comenzaron a construir el fiscal acusaba a los ediles al alcalde y el ex alcalde de un delito de omisión al haber permitido no haber sancionado estas construcciones ilegales en Caravan Garden la situación para el arquitecto Ignacio

Voz 4 04:43 en ese punto m punto es distinta la Sala cree que in

Voz 5 04:45 armó favorablemente para la concesión de las licencias aún sabiendo como arquitecto que estaba prohibida la edificación o construcción en la zona

Voz 0313 04:53 catorce grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 6 05:06 cadena S

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 7 05:15 agobiante en estos dos mis agudos a la misma compañía ya aún así pagar de más

Voz 8 05:20 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 6 05:24 que la mutua con cualquiera Titus seguros de bajamos supere

Voz 9 05:27 o sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco

Voz 8 05:29 cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 9 05:36 vaya vaya que tenemos aquí Nissan nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro quemas puedes pedir nada e incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis solo

Voz 6 05:46 te ves ni veis ofertas únicas en toda la cama con la

Voz 9 05:49 mejor tecnología un año de seguro a todo riesgo

Voz 6 05:52 el gratis financiando con ERC e Iván Nissan Innovation Prize

Voz 10 05:57 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos notaría gestoría registro buscas hipoteca hace bien aun mejor conocer la de un banco

Voz 11 06:05 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca que encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 6 06:19 compromiso bueno bueno pluralidad bueno

Voz 0324 06:26 ETA y van a esta hora novedades sobre la auto

Voz 6 06:30 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Garrido siguen los también en Cadena Ser punto com

Voz 12 06:41 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterriza a tu lado es Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 13 06:52 Trias explica Robin que presentan los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta los caminos torcidos de la felicidad bien Cádiz que hay cinco al siete de abril con Verónica Forqué Javier Mariscal Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez y muchos más informa T en Cadena Ser punto com encuentros de bienestar punto es

Voz 12 07:20 oye David tú tienes alarma si la edad de Securitas Direct quitó el que estamos pensando en ponernos una de te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 15 07:33 pero con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 07:46 vive la primavera Vision Lab a una estufas las gafas graduadas tiene un segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tu quieras esta primavera celebra mira y regala solo vicio la consulta condiciones

Voz 7 08:01 abrir la factura de la luz no entender nada normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 16 08:07 el lucero sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 17 08:20 Luz lo cera

Voz 6 08:23 conciliar

Voz 18 08:24 con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación estación

Voz 19 08:33 al día que crea una empresa metro a una empresa que eduque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 18 08:38 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast Eden hay Vox iTunes Google pocas

Voz 6 08:50 puesto en Aquarius queremos desmontar esto invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius ya así dejar claro que las ganas no son una cuestión de inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE

Voz 20 09:12 te quedes sin jugar pides Eloy ya tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados son juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 12 09:28 C neumáticos Checa amortiguadores suspensiones y frenos Check dirección Choi batería Checa aceite

Voz 21 09:35 a veintitrés puntos de control gratis son muchos para tu coche IU no clave para Haití traen Quili aprovecha la tu coche la hemos un chequeo gratuito consulta condiciones en tu concesionario servicio post venta Renault

Voz 0464 09:50 la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores billete la isla de Cruz desde vikingos Kily ni pues Wall el cuento de la criada manifestó que ahora con

Voz 6 09:59 Vodafone One tienes todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendas Vodafone Vodafone

Voz 0464 10:09 ni un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 6 10:13 a hacer lo mismo por menos dinero

Voz 22 10:17 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 0464 10:28 bienvenidos condiciones el Mutua punto es voy a hacer una pregunta tú eres de los que aprovecha el viaje de camino al trabajo a casa para seguir viendo el capítulo que dejaste ayer a medias entonces ha llegado

Voz 6 10:40 como adulto

Voz 23 10:42 Sky te tras los mejores canales de pago las series de momento películas documento

Voz 6 10:46 tales y todos los liga Un dos tres

Voz 23 10:48 por seis euros Con noventa y nueve siete registra Saura él

Voz 0464 10:52 en Skype punto Es disfruta de un mes gratis Sky tu momento es

Voz 7 10:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:59 pollo con otra pregunta el ex parece ésta una buena hora para mirar al cielo para para mirar el espacio bueno espero que sí porque hoy nuestro paseo por la historia con Nieves Concostrina nos lleva hasta los confines del Universo bueno no tanto en realidad pero un poquito lejos sí o les hablamos de la historia de Plutón

Voz 25 11:19 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 24 11:28 el

Voz 1626 11:37 si alguien tiene claro cuántos planetas hay en el Sistema Solar yo es que me he perdido los astrónomos se corrigen constantemente porque constantemente están estudiando y observando eso es lo bonito que la ciencia no tiene dogmas lo que hoy parece cierto mañana puede demostrarse erróneo pues nada se corrige ella está como ha pasado con Plutón que ya no se sabe si es un planeta Tino un planeta hoy de o humo jovencillo planetario el trece de marzo de mil novecientos treinta el astrónomo Clay tomo anunció el descubrimiento de Plutón menos mal que el hombre se murió antes de ver cómo degradada van a su criatura Plutón se llama como el dios romano de los infiernos pero también influyó en el nombre que las dos primeras letras PL coinciden con las iniciales de Percival Lowell que fue el astrónomo que anunció la existencia del planeta antes de verlo luego vino el otro Clay lo pilló lo fotografió dijo ya tenemos otro planeta iban nueve pero conste que Percival ya lo sabía hace veinticuatro años la pena es que Plutón sólo ha sido considerado uno de los nueve planetas de nuestro Sistema Solar durante setenta y seis años hasta que la Unión Internacional de Astronomía decidió en dos mil seis degradar a planeta enano muy mal lo correcto hubiera sido decir que pasaba a ser un planeta bajito la cosa no ha quedado ahí hay mucha disputa entre astrónomos porque unos dicen que Plutón es Planeta y otros que no que para ser Planeta no es suficiente con girar alrededor del Sol que también tienes que tener una órbita despejada mucha masa Isère muy redondita esto se lo explicas a un terraplén explotaba cabeza y como la bronca sigue nadie se extrañe si cualquier día nos vuelven a informar de que Plutón ha dejado de ser un planeta bajito para volver a considerarlo colega de los otros ocho lo que nunca pudo imaginar su descubridor Clyde tomo es que parte de sus cenizas a bordo de la sonda New Horizon que lanzó la NASA iba a sobrevolar Plutón después de viajar durante nueve años a cincuenta mil kilómetros por hora el hombre despegó cuando Plutón era Planeta cuando llegó ya era un planeta birria penique

Voz 0313 14:26 Planeta birria tampoco no todo todo lo que hay por ahí arriba

Voz 26 14:29 es interesante y fascinante por eso se hacen películas

Voz 0313 14:33 crimen libros se componen canciones

Voz 26 14:37 Barack Obama vaya

Voz 27 14:44 sí

Voz 0313 14:44 no

Voz 28 15:08 a agua

Voz 27 15:13 solo tras

Voz 0313 15:54 qué bien sienta un poquito de de música e hasta ahora de la tarde en la radio yo creo que Carlos Boyero el gusto esta canción Roberto por la cara por la cara que pone yo creo que les gusta seguro que sí lo vamos a preguntar enseguida te gusta

Voz 0324 16:05 la verdad Carlo interpretan así una de las grandes canciones de Otero de muy hermosa

Voz 6 16:14 venga hablemos un poquito venga a ver si hablamos es como Sylvester cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

Voz 0324 16:27 por muy bonito y que no no voy

Voz 25 16:30 contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 6 16:38 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien que se define con una palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras

Voz 7 16:52 Carlos Boyero

Voz 0313 17:04 has visto la nueva peli de Almodóvar no todavía no

Voz 0324 17:07 no debo ser la única persona en España de los medios de comunicación y que todavía no la ha visto no la la la la semana que viene el martes saquen

Voz 0313 17:21 miércoles podremos hablar de la tele verdes si lo pierde

Voz 0324 17:23 cómo podremos hablar de esa película que te puedo preguntar una cosa si ganas de verla

Voz 6 17:34 no

Voz 0324 17:36 no es lo que más me estimula una película de Almodóvar teniendo en cuenta que que desde hace muchísimo tiempo no me gustan

Voz 0313 17:42 una que la última que me gustó fue volver

Voz 0324 17:45 no pero estoy abierto por supuesto y por mi propio bien a pasar un par de horas formidables viendo una una gran película Rosa que todo esto que cuentan que es una obra maestra pues ojalá ojalá que que saber dado que me lo parezca míos ha habido gente que ha comentado que si Manolete la que confía somos no tampoco es que confío muy poca gente yo esto en esto de los gustos ideas impersonal cada uno es algo muy personal no pero vamos a veo como una lluvia de A alabanzas Si esto va obra cumbre obra maestra edita estas cosas que no he leído nada negativo de ellas cosa que pues que que ojalá que es que sea un peliculón

Voz 0313 18:32 bueno pues la semana próxima hablaremos por la veréis también yo tengo ganas de verla se sí claro claro mucha curiosidad bueno tú no te vas a librar tú no vas a salir de aquí lo pensabas quítate de lo de la cabeza sin comentar algo que los oyentes están esperando están esperando porque que en fin uno hace lo que hace y luego tiene que rendir cuentas que no hay que que habrás hecho tú puedes participar el pasado fin de semana en uno de los encuentros del bienestar en este caso en en Tudela dedicado al culto

Voz 0324 19:02 el Gran Wyoming María Barranco Santiago Segura tú

Voz 0313 19:07 bajo la batuta de Luis Alegre bajo el título de rebeldes con causas como enfrentarse a nuestro cuerpo sin morir en el intento éste tiene que dar mucho de sí por ejemplo cuando Luis Alegre preguntó a Carlos Boyero si había hecho ejercicio alguna vez

Voz 0324 19:23 yo de ejercitar de Mi cuerpo el pobrecillo era tan desgraciado que jamás lo intentado una vez recuerdo muy joven después de de habernos toma o un ácido

Voz 6 19:38 así se pasa con las drogas que era dijeron vamos a correr Italia

Voz 0324 19:51 por un barranco

Voz 6 19:53 o sea que no ha sido así se queda otra Inter

Voz 0324 20:05 dando darle placer al cuerpo también pues una novia me pidió que es hubieramos a una montaña que aire era puro ozono y no sé qué me dio tal mareo de dice

Voz 26 20:19 osea que del deporte también se sale no

Voz 0324 20:23 pero fue divertidísimo que son gente coma aparte de una gente cojonudo gente con muchísima gracia también María Barranco Santiago Segura fue luego lo el clima que consigue siempre tú lo sabes Luis Luis Alegre con con los demás él ya no te acuerdas que estuvimos juntos en Tudela señor pues ha sido ya tiene ahora ya tiene alguna

Voz 0313 20:54 con su nombre Luis Alegre tú sabes aún no

Voz 0324 20:57 pero alguna rotonda si no tiene no tiene entera se merece Se merece varias le comenté que tienes

Voz 30 21:03 idea de alguna vez para hacer el el programa

Voz 0313 21:07 sí se de Bella con el festival de cine esta se imponían

Voz 0324 21:11 Nos de verduras hasta porque como es la obra lo he pero si de lo que esperábamos risas y buen rollo seguro que va a haber

Voz 0313 21:21 oye te hemos leído estos días en el en el país bueno pronosticaban más dieron el país que la edad de oro de las series que ha sido que es que está así a una edad joder larga muy interesante apasionante en ocasiones tú crees que Aprocom porque así lo escribía hace tiempo que se está marchando hecho decías

Voz 0324 21:38 el panorama actual sólo están a la altura de Crown Juego de Tronos

Voz 31 21:50 tengo unas ganas de la octava temporada jugó de verdad

Voz 7 22:01 Faces

Voz 0313 22:04 ayer estuvimos aquí con Miguel Salvat de HB hoy comentábamos este fragmento

Voz 6 22:08 no

Voz 7 22:19 este fin

Voz 31 22:24 yo estoy de acuerdo contigo en que Juego de Tronos de Crown no lo ha visto pero Juego de tronos por ejemplo en fin ya ya lo decíamos marcaba un antes y un después pero tan mal ves el panorama general o crees que se ha degradado tanto ahora

Voz 0324 22:37 estoy pelea bien es su nombre pero peleándose con ella porque me hace unas cosas la televisión inteligente y escrito un artículo que se publicará mañana sobre eso la televisión inteligente yo que la televisión inteligente me marea de repente me aparecen carne LSD es de Software lleva cuatro horas viendo la ola Idoia un botón y las imágenes aparecen esos era verdad

Voz 0313 23:00 siete avisa del tiempo que llevas no no sé

Voz 0324 23:02 pero si esto como todo como muy raro no comparando pues que es verdad esto lo he visto con con bebés que todavía no habla no no se mantienen bien de pie

Voz 30 23:15 que mueven el móvil y las tabletas si saben lo que quieren ver que ven vídeos

Voz 0324 23:22 los dibujos animados un juego muy sencillo se huevos no los que saben de esto no

Voz 0313 23:28 recomiendan eh ya algún hemos venido aquí en La Ventana

Voz 0324 23:31 si no lo recomiendan ya pero muy gracioso

Voz 0313 23:33 lo verles ver qué habilidad llegue pero no es nada bueno o no

Voz 0324 23:37 pero lloviendo míos a mi pelea con las tecnologías y sentirme tan incapaz citan Iber a las criaturas que nacen con seiscientos con ese rollo y digo bueno no sé pero que ahora que estoy viendo series que me habían contado pues son formidables porque es que de repente sin y como miles de serie esa es una fábrica incesante estoy viendo muchas cosas que digo que para nada para nada pero no no no lo comentamos el otro día he acabado Truth de tez yo también es no sé si eso no es tan aburrida Ita

Voz 0313 24:17 casi que prefiero la segunda temporada sinceramente

Voz 0324 24:20 ya acabado cansado he visto la temporada mexicana de narco yo no he visto en arcos y creo que no yo a la mexicana a la no sé si me parece la más floja de todas aparte que estoy ya de El Chapo Guzmán y de los narcos y de Pablo Escobar y es que son como la segunda con Pablo Escobar sigue sí sí que está mejor y lo del cartel de Cali pero vamos esta última me me ha decepcionado y también una serie italiana que me habían dicho que era por la compras del suburbano su burra he visto tres o cuatro capítulos que me está ocurriendo con muchas que no pierda más el tiempo de como hay tanto B no está mal eh veo uno dos capítulos pero vamos lo lo insustituible para mí siguen siendo Mi es mi colección de películas en Blu Ray en dvd que digo ahí sí que no me equivoco esa serán buenas siempre y espero lo que espero es que es que haya siempre aparatos de estos de de Blu Ray para que yo pueda sí claro porque a dejar de haberlo porque ya no compra nadie es un mercado acaba o no

Voz 0313 25:26 igual que tu decías que no hay Rego la radio pues eso puede ocurrir también no llegaron a acuerdo que es el relevo no lo decía ayer los escrita abierta abierta más abierta ahora te daba por ordenador

Voz 0324 25:41 claro que sí pues qué bien

Voz 0313 25:44 a ver si no te desesperas este viernes estrena el Gordo y el Flaco películas sobre la famosísima pareja de cómicos

Voz 32 26:00 ahora

Voz 6 26:01 proyección de fondo música

Voz 26 26:10 ya películas y toda la historia

Voz 0313 26:12 en mil novecientos cincuenta y dos cuando Stan Laurel y Oliver Hardy Se marca en su en su gira de despedida su época dorada y con la ayuda de sus mujeres logran conquistar al público en las salas el de Reino Unido que te aparatito esta película Carlos Salem verle la veo con un poco de aprensión así decir porque era fue tan tan especial el gordo y el flaco

Voz 1826 26:32 bueno yo cuando era pequeño no sé tu Roberto yo es que creo que he visto todas las películas del gordo y el flaco porque metió en una época a principio deje de que iba a un colegio que tenía cine en un colegio de San Andreu entonces como las horas de comedor eran larguísimas y sobre todo los días que yo no no no retiraban del patio unos metían en el cine siempre nos ponía una pelea

Voz 0313 26:52 la de del Gordo que estáis deseando que lloviera todo si al menos un par de veces

Voz 0324 26:59 yo la recuerdo también de mi infancia que los domingos en en el colegio Nos ponían una película hay después de la película se hable al menos vamos con los cortos de el Gordo y el Flaco y la verdad es que me han me hacía gracia me hacía mucha gracia no y la la película la película es es bonita es es triste porque sabes que que que está parejas eh se arruinaron y de haber tenido todo el esplendor en el cine hubo problemas entre ellos se separaron Stan Laurel o no Oliver Hardy rodó con con otro actor el gordo y el flaco

Voz 0313 27:44 que la gente siempre se confunde Stan Laurel y eres tú

Voz 0324 27:46 la Hardy es el el gol es es al revés de el Gordo y el Flaco sí seguro y aquí cuenta la etapa en los años cincuenta que están cansados concretamente Oliver Hardy que enfermo no buscándose la vida por los teatros de Inglaterra pero

Voz 17 28:08 perdón con

Voz 1869 28:11 con poco público Ike

Voz 0324 28:14 sobreviviendo como pueden a la espera de una película que va a devolverles otra vez a subir a su esplendor pero esa película no llega nunca eh protegidos por dos mujeres eh yo diría que excesivamente protectoras teniendo que aclarar viejas cuentas entre ellos pero al mismo tiempo con una química y con una necesidad el el uno del otro muy conmovedora no es me parece una película Bond cita que tiene tiene dos actores maravillosos uno es John Reilly Jones y Reilly que es un tipo que lo lo puedes ver en veinte películas en no lo reconoces de una Audrey siempre está perfecto el de enganche en Nueva York un actor para mí después de Philip Seymour Hoffman

Voz 0313 29:11 de madre venía de su palabra abre porqué voy creíble

Voz 0324 29:18 pues este para mí pertenece a esas P no y luego estas di Cuban que es el protagonista de casi todas las películas de Michael Winterbottom y que es un tipo muy inglés con mucha ironía muy y muy fino es un placer verlos verlos actuar juntos en versión original repito como siempre porque no ya sabes lo que piensa el doblaje

Voz 34 29:58 sí y más flexible no muy de crisis pues eh

Voz 0313 30:16 hoy cerramos la ventana del cine con música de cine pues sí que ha sido el tiro

Voz 0324 30:19 el que será una de las canciones más hermosas y yo creo que sin duda puesto nunca en la historia del cine es la la canción que hizo Springsteen para para Philadelphia para aquella historia de amor tan triste en los comienzos del sida no protagonizada antes anticipo banderas pero esta esta canciones en esta canción Seeger tierna tan conmovedora y es que el el sentimiento y la vida que le echa este tío Springsteen a todo no

Voz 0313 30:58 no voy a sus conciertos la habéis visto no sí si yo lo he visto en directo si habéis visto a alguien tan entregado como lingüístico y que son yo le le he visto varias veces se puede tirar tres horas y media es como Castro no terminaron algo más entretenido de que uno mejore los conciertos

Voz 0324 31:16 será muchas cosas pero el lateral el son pues no escatiman a Bruce Springsteen se llama esta voz para saltarse las lágrimas no

Voz 34 31:37 a dar más se ve si me puede ser es que eh

Voz 0313 32:27 Carlos Boyero te lo digo en antena hoy que felicidades por lo de Zidane

Voz 0324 32:32 a muchas gracias al Madrid al país no El País periódico no no país

Voz 0313 32:38 este país necesita más Zidane sin menos murió creo que sí

Voz 0324 32:40 Danes si es bueno o del color que sean bueno para todo yo me me he llevado una alegría estaba en cambio ante la civilidad es que comparará Zidane con el tipo se que salada Mourinho es como dices si es bueno para la vida hay para el fútbol que esté Zinedine Zidane

Voz 0313 32:59 un abrazo muy grande guapo hasta la es una

Voz 0324 33:02 hasta luego un motero siempre

Voz 6 33:04 la puntual a cualquier sitio hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 22 33:09 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea

Voz 6 33:13 llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 22 33:16 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 0464 33:20 bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 35 33:23 a mi amiga Teresa por aquella vez que me ayudase a quitarle los ojos a mi hijo y al final tuviste que reparte al cero el día de tu entrevista de trabajo siempre pensé que nunca podría devolver pelo

Voz 10 33:37 hasta noventa millones del euro Jack POT de la ONCE igual sí que puedo

Voz 6 33:42 Eurojust tutela once cada viernes botes de hasta noventa millones de euros millones para dar y tomar la Ventana

Voz 1 33:57 en las redes sociales La Ventana quien Fonsi La Ventana

Voz 32 34:08 estas son las alitas del estadio de fútbol de Balaídos su sentimiento celtiña es tan fuerte que cantan al siguiera con el Rey

Voz 6 34:13 todo el público

Voz 0174 34:17 y es se cruzó el Deportivo militó en Garcés ornitólogo profesional doctor sino bien yo dirijo el proyecto abre Celta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo son los mejores del mundo nadie está apuntó

Voz 37 34:34 ahora mismo con un arma yo estoy leyendo un papel que rusos deportivo deportes hipogeos

Voz 6 34:45 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde la vida moderna con David Broncano cada día un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que la arena ser

Voz 19 35:21 preso

Voz 6 35:22 de Iván Prado está ganado envía cinco

Voz 11 35:25 vives en ciudad en otro país a los oyentes que no sabéis llamado durante estos meses desde Bristol Nueva York México Buenos Aires Pekín Londres Roma

Voz 6 35:36 la especie

Voz 26 35:39 españoles no

Voz 11 35:42 esta noche el paro va para vosotros porque vamos a hablar de vivir fuera tejanos una nota de audio en el Faro de la Ser el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno pero que les otorgan los de esta gente para Torres a partir de la OMS

Voz 0464 36:00 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 38 36:03 puedan practican una pista llena luego la lista Kadima luego la eh cabinas si luego la cadena SER correcto

Voz 0313 36:17 bueno pues esta que estamos escuchando

Voz 39 36:20 la verdad que tengo la Cadena Ser

Voz 40 36:23 venga no toda la vida de Dios hecho era lo que tiene de poner fin cadenaser esto de toda la vida de Dios aquí en la Cadena Ser

Voz 0464 36:31 cadena SER o Cadena SER como tú quieras

Voz 40 36:35 la Cadena SER el libro de poner oportuno

Voz 19 36:41 si cuenta con las eh

Voz 7 36:47 lo que pasa

Voz 12 36:59 tiene hecho sus ahorros mientras usted ahorrar la respuesta nada absolutamente nada

Voz 42 37:06 va siendo hora de que sus ahorros se independiza es era de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con mutuo activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco activos la primera gestora independiente

Voz 6 37:30 ruge es como un león que sale desde el trabajo como una gacela fino Disneyland París despierta a tu lado más salvaje

Voz 43 37:38 a este verano sin Dacic espera Net luego festival del Rey Leoni de la selva

Voz 9 37:43 últimos días durante la semana mágica reservando hasta el veintisiete de

Voz 6 37:47 tú tendrás esta dos noches gratis niños menores de siete años gratis consulta fechas y condiciones plazas limitadas venga Disneyland París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia

Voz 7 38:00 la Ventana con

Voz 0313 38:04 pues sí aquí seguimos en La Ventana el mundo del cine al que acabamos de acceder como cada semana con Carlos Boyero está repleto de personajes de personas que han hecho cosas muy grandes muy importantes pero es que no sólo cine es la vida en general se trata de buscar a esas personas de contar sus historias que es lo que hacemos en Podium podcast María Jesús Espinosa de los Monteros buenas tardes

Voz 4 38:25 buenas tardes Carlas hoy quiero compartir con vosotros el estreno de dos nuevos episodios del podcast de Yoigo pienso luego actuó una serie que da visibilidad a proyectos de cambio social a través de historias geniales como la de la creación del Museo inacabado del arte urbano de fan Zara el pueblo entero es un museo aquellos suscitaba muchos enfrentamientos entre los habitantes de fan Zara pero los artistas supieron adaptarse y ahora gracias a la labor de ideación constante de sus creadores es uno de los enclaves artísticos más importantes de nuestro país

Voz 44 39:03 nosotros a los artistas aunque sepa mal lo que utilizamos un poco como conejillos de indias al colocarlos entre medio dos personas que no se llevan bien pero los trenes van a trabajar estábamos casi podía funcionar sea trabajando los dos con alguien que se lleva bien con los dos que el artista con un intermediario entre dos vecinos ayudar a recupera que esa conducta no que creo que ha funciona también porque los artistas que vienen entienden dónde vienen saben está con gente mayor que hacia finales está conviviendo con gente mayor y eso ha ayudado muchas recupera el asunto

Voz 4 39:35 o historias como la de it will be una ONG que financia forma colabora e insiste en la eficiencia y mejora de los proyectos locales en India su fundadora Arancha Martínez dejó atrás una prometedora carrera en banca e inversión para dedicarse por completo a ayudar a los demás pero se llevó con ella todos sus conocimientos que ahora aplica a sus proyectos en este episodio de pienso luego actuó nos presenta P P a un megaproyecto que aúna los esfuerzos de distintas ONGs

Voz 19 40:09 el por qué es importante compartir los datos que al fin de octavos el porqué de este proyecto es precisamente para niños y le han hecho pruebas médicas en la ciudad el encuentro en otra ciudad sí se sabe ya que eximió tiene Side tiene que seguir un tratamiento que se pueda seguirlo con la medicación obsesionaba vacunado ya de dos o tres cosas pues cuando llega la otra ciudad no suele vuelva a vacunar primero por optimizar los recursos del proyecto pro segundo por los riesgos que tiene a nivel de salud el duplicar no esas pruebas no se pierdan cada semana pienso luego actúo

Voz 4 40:40 en Podium podcast punto com y en la sección de Sociedad del país una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo

Voz 45 40:55 la amén de los números con plan

Voz 6 40:58 Thiago Becerra sucio

Voz 46 41:00 este principio necesites cual posee ejecutivos capaces de hundir acoso cajas de ahorros Coco pues las torres ahora que tengo jugando hombre reto en Wall Street cuando mañana se abre la sesión del tal que suena a para dormir saltan su relación con

Voz 0313 41:20 el Niño Becerra buenas tardes amigo las qué tal Santiago el hombre Roberto qué tal me has saber ustedes con nuestro economista de cabecera todas las semanas hacemos números pero Santiago es mucho más que números hilo de hoy yo creo al menos a mí es supera mi capacidad de sorpresa atención hasta que vamos a contarles miren dos artistas suecos han creado una instalación que va a estar activa va a tardar un poco a partir del año dos mil veintiséis en una nueva estación de tren en Gotemburgo vale unas excavación artística en una estación hasta ahí todo vaso menos conocido para su funcionamiento se va a necesitar una persona un trabajador uno solo que ya sabemos hoy ya sabemos que va a cobrar dos mil cien euros al mes por trabajar dos minutos al día dos mil cien euros dos minutos al día y que tendrá todos los beneficios sociales que no son pocos de cualquier funcionario sueco sólo tendrá que ir a una hora determinada y activar un cuadro de mandos que enciende cuando ficha volverá otro ahora a fichar para poderles activarlo muy bien esto qué es qué significa que pretende la instalación se llama empleo eterno ir lo que busca es demostrar que el factor trabajo al menos según los artistas ya no tiene valor Yes prescindible lo contó bien Santiago Ojeda eso sí

Voz 1869 42:42 sí yo yo añadiría un par de cosas y es que a ver lo que va a activar esta esta persona cuando fiche es un Palazón de luces y que no ilumina nada es decir no no no es que la FOM sea fundamental para

Voz 0313 43:00 en la estación para el vestido para nada no lo sé

Voz 1869 43:02 la FOM no estuviera no pasaría absolutamente nada

Voz 1826 43:05 Isidro estuviera el trabajador tampoco podría haber

Voz 0313 43:08 tramado verdad evidentemente se ponen

Voz 1869 43:10 temporizador ya que ellos se pone en marcha etcétera etcétera es decir esto esto nace de una de un de un concurso que hace la Academia Sueca de arte para escoger un proyecto artístico no no para esta esta estación un proyecto artístico que premia con seiscientos setenta mil coronas que son unos sesenta y cinco mil euros y bueno resulta que estos dos artistas presentan este proyecto bien este proyecto que te lo has lo has clavado cuando has dicho que este esta persona va a cobrar esta cantidad por trabajar dos minutos al día tras trabajar el resto ya podrá hizo donde quiera eh o quedarse a dormir allí leer una novela a trabajar a otro sitio Itziar cine ir a su casa se exactamente lo que quiera el único que tendrá que volver a fichar a la salida entre comillas para pagar el plafones habrá colas para este sitio bueno es que es que perdona es que no la selección de personal empieza en el dos mil veinticinco está abierta a todo el mundo va a todo el planeta sea yo yo me imagino que la

Voz 0313 44:16 yo no sé Santiago tú de las cosas que he escuchado en los últimos tiempos que que más me ha descolocado que más me ha conmocionado y sorprendido o que más han impactado siquiera

Voz 1869 44:25 sí y además estamos en tengamos en cuenta que esto esto no se está creando un empleo esos tú entonces una instalación

Voz 0464 44:31 de seis de enero y entonces que lo financia quién paga aquí está aquí está

Voz 1869 44:36 lo los a la Academia Sueca de arte a estos artistas vaya con el premio recibido de hasta de la Academia Sueca de arte juntamente con la Autoridad del Transporte Terrestre han creado una fundación llamada la Fundación del empleo eterno ya han puesto los sesenta y cinco mil euros estos yo ahora evidentemente están buscando eh

Voz 0324 44:58 ayudar más fondos para seguir eh

Voz 1869 45:01 eh pagando a esta persona por su trabajo durante todo el tiempo que quiera porque podrá abandonarlo el momento quiera el trabajo

Voz 0313 45:09 bueno lo que pasa es que lo que pasa en el mensaje es inquietante que el factor trabajo ya no tenga valor sea prescindible

Voz 1869 45:15 aquí aquí está aquí está yo yendo al fondo porque claro hay que pensar que son artistas de todo todo ahora un mensaje yo yo para mí es lo que han conseguido estos artistas es es que matizar al máximo la jornada de trabajo a que al momento de fichar a la entrada a la salida en el medio esa persona es día porque porque por favor esto es muy importante no no es cree plafones que no vale nada que pulsar un botón para encenderse en uno no es el momento de fichar se tiende ir momento que ficha a la salida entre comillas se apaga

Voz 0313 45:52 oye es todos los hablaba con dos estudiantes por curiosidad

Voz 1869 45:55 no lo hemos tratado en clase o si no se muestra una hora hablando porque claro esto aquí no es para hablar de esto no pero aquí entras en una cosa que es el la valoración del tiempo de trabajo en fin en la productividad y no nos para hablar aquí de esto no pero pero quiere decir que impactados Se es decir se han quedado realmente imparcial porque oye yo ayer les envié Lin

Voz 0324 46:14 la noticia para preparar

Voz 1869 46:17 lo Ivonne que ha habido un debate muy encendido durante una hora sinceramente es que esto es que esto Carla Roberto esto es no fuerte lo siguiente sextos fortísimo esto es de alguna forma él decir oiga la renta básica es que no es que sea necesaria es que hay poner ya ni se lo planteen

Voz 17 46:37 ni se lo plantea

Voz 1869 46:39 sea porque porque va a su gente a mansalva yo y los otros entre comillas hemos creado este este puesto de trabajo entre comillas de trabajo bueno pues pues para para darle una renta básica alguien

Voz 0313 46:53 pero fíjate esto que estás comentando que es brutal efectivamente enlaza con esta tarde no ha llegado tu último libro que es el crash tercera fase lo tenemos aquí ya físicamente editado por Roca Editorial que versa sobre la tercera ya tu entender definitiva fase de esta de esta crisis en la que estamos ya ya algo de lo que tuya comenta hasta el otro día hay que he mirado así un poquito de corriendo es que conecta con esto es decir ya no volveremos a ser ni a vivir ni cómo éramos ni lo que vivíamos osea tenemos que tenemos que asumir estoy como antes lo asumamos mejor no

Voz 1869 47:23 sí sí sí porque

Voz 0313 47:26 bueno vamos a ir a mejor digamos

Voz 1869 47:29 a que esa mejor a volver al dos mil cinco nunca nunca esto a ver hay una cosa hay una cosa que su es que todos conocemos ejemplos de estos no de de personas que hacían unos unos unos trabajos unas actividades además productivas realmente cada ese las valoran menos esta esta es la realidad y va a ver un Volkswagen eh y ayer presentó cuentas presentó números y la fábrica de Bonns Burt que es la estrella quién aumentar la productividad desde ayer hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte el veinticinco por ciento

Voz 0313 48:13 eso se hace contratando más gente despidiendo esto sea

Voz 1869 48:16 hace metiendo tecnología a mansalva la que haga falta de evidentemente sacando gente

Voz 0313 48:23 entre cinco y siete mil calcula Volkswagen no no

Voz 1869 48:25 eso sí entonces la transición del coche eléctrico coche tal al eléctrico veintiun mil Por otro lado para mejorar productividades en otros sitios sí sí esto esto esto es imparables esto es imparable lo que pasa lo que pasa es que yo en mi opinión personal le sea stone este problema no se está abordando sea es decir los políticos dicen que color da iguale los políticos dicen que parece que tal que cual que y esto lo otro cree que que si mejora las exportaciones pero la realidad es que el trabajo que para la inmensa mayoría de la población su activo su su su obtención de rentas es a través del trabajo

Voz 0313 49:02 fíjate fíjate si fíjate si estalla el tema aquí y nos está abordando que autobuses sin conductor taxis autónomos ya están funcionando en París y en Las Vegas exactamente exactamente

Voz 1869 49:15 pero sea o no impide cuidado yo lo que quiero resaltar es que esto está sucediendo en el dos mil diecinueve imaginemos el dos mil cuarenta es decir cuarenta si esto pasa en dos mil diecinueve a ver yo yo tengo ganas de ver este autobús de París el coche de Las Vegas me la verdad es que es que no me interesa tanto pero autobuses porque lo otro no cabe bastante lento pero cómo funciona aquello de momento pues será yo yo supongo que sea ya con mucho cuidado y unos sensores ya con no sé qué pero carece entre el cuatro días esto esto será lo es absolutamente habitual Tesla ha sacado un camión un camión un camión que puede recorrer ochocientos kilómetros sin recargar

Voz 0313 49:59 sin repostar evidentemente sin conductor claro claro

Voz 1869 50:02 esto no es que es que a veces esto lo hemos hablado aquí Carla Roberto sea el tema de los taxistas se están peleando Gabi Fire con los taxistas pero si el problema es común son los coches autónomos usted ese problema común lo tiene los dos primero primero que aborden este y luego que se peleen pero primero que aborden este tema como resolver eso

Voz 0313 50:25 mira vamos a respirar un momentito no Las Vegas pero vamos a marcharnos a Nueva York

Voz 47 50:30 las penas las

Voz 48 50:40 mamá dos ex cargos del virus H1N1 más de cien majo we Flight Glen ven muy en las que ha

Voz 19 50:57 a

Voz 0313 51:04 Mayor nos está escuchando el emprendedor la semana en La Ventana de los números que tiene un papel muy muy importante en las redes sociales el como saben están cambiando ayer lo comentábamos con motivo de los treinta años de Internet están cambiando no sólo nuestra vida hay El Mundo y el paisaje si nuestra forma de relacionarnos si tenemos en cuenta que Internet ahora mismo lo utilizan unos cuatro mil millones de personas casi la mitad sanción el Mundo y en Instagram se publica la del orden de noventa y cuatro noventa y cinco millones de de fotografías bueno pues hoy vamos a hablar con alguien que acaba de ser nombrado por la revista Forbes Forbes Estados Unidos como uno de los emprendedores más influyentes del mundo con menos de treinta años porque porque su nueva empresa float es una de plantea a ver si lo digo bien es una de plantillas digitales para poder compartir fotografías en las redes sociales Alfonso buenas tardes

Voz 4 51:56 más tarde Taro Alfonso como estos amigo

Voz 0313 51:58 menos de un año de vida e tienes ya creo que son del orden de cien mil descargas diarias de dónde surge esta idea de las plantillas para para fotos

Voz 4 52:07 sí sí puesto que surge de una necesidad que tenía yo de querer enseñar mi trabajo yo arquitecto y diseñador me quedé un poco llamar la atención con la yo cabecilla comprar una nueva manera de compartir mis trabajos

Voz 0313 52:23 cómo funciona exactamente para que lo entendamos

Voz 4 52:26 pues tan solo tiene una serie de plantillas que la gente puede utilizar para subir fotos vídeos y añadir texto hiló compartir estas historias en las historia de Instagram o que se informáticos

Voz 0313 52:40 sí de compartir contenido las plantillas son todas gratuitas las hay de pago como como dónde sacas tu donde hace es el negocio

Voz 4 52:50 sí pues hay distintas colecciones de plantillas la primera es gratis y luego hay distintos se diseños que la gente puede comprar y dicen que los diseños que se adaptan a las personalidades que la gente no tenemos colecciones inspiradas por la fotografía analógica por ejemplo luego por otro formato digital tenemos varias opciones cuál es el el

Voz 0313 53:10 Phil sabes ya lo tienes definido el perfil de usuarios de de tu aplicación

Voz 4 53:15 sí pues todo empezó con los bloggers de viajes dice que le encanta viajar le gusta compartir historias de viajes no compartes foto las historias de viajes y luego un poco se movió hacia hacia los bloggers de moda pero al final se hizo viral en las redes sociales gracias a los influencer

Voz 0313 53:35 a la gente la es como

Voz 4 53:37 que aspira a llegar a ser como esos influencer entonces quieren saber las herramientas que estos influencer utilizan para llamar un poco la atención a redes sociales claro y nada es como hace viral pronto

Voz 0313 53:48 eso es ese es aparecer mejoran en el escaparate y al final ser resúmenes no oye no sé hasta dónde puedes contarnos Alfonso hay empresas So Ho nombres de de de gente famosa de gente importante que que esté utilizando tu aplicación

Voz 4 54:02 sí tenemos un montón de hija famosa hay empresas utilizando Antón tenemos desde Kim Kardashian a la Casa Blanca utilizando aquí en EEUU y luego en España tenemos gente como Sergio Ramos influencer dulce ida y tener muchas empresas tienen como a Colombia hay que ir y arroz Lauren también Ongil pides

Voz 0313 54:27 España no me extraña que la revista Forbes te ha colocado que te parece Santiago yo estoy alucinando la verdad

Voz 1869 54:32 bueno a ver antes antes que utilizaba para distribuir algo para anunciar algo la prensa escrita luego la televisión y ahora pues las redes yo lo que quisiera hacerte una pregunta en a ver unicamente está enfocado producto a a las redes a compartir etc etc o bien o yo me pudo descargar está IU utiliza estas plantillas para fotos mías que yo me haga un álbum con ellas o envía alguien por Mail etcétera etcétera

Voz 4 55:08 claro al final tú puedes compartir estas páginas donde tú quieras si quieres quedarte las tú

Voz 0313 55:13 vale móvil compartir por email también pues hacer eso

Voz 4 55:16 al final queremos que la gente cuente historias que lleguen a mucha gente no es esa vitalidad de redes que estamos buscando hizo una gente quiere compartir las historias no donde la gente de verdaderamente las va a ver

Voz 0313 55:27 Alfonso una curiosidad en qué partes aunque países del mundo estás teniendo más está teniendo más éxito de la aplicación o es uniforme esto

Voz 4 55:36 no es super interesante la verdad tenemos muchísimo éxito en España Italia o Estados Unidos pero los países donde más éxito está teniendo son en Indonesia y Malasia y esto es muy curioso

Voz 0313 55:48 hay cinco

Voz 4 55:51 al final todo relacionado que todos tenemos esta necesidad humana de compartir historias no oí culturalmente pues a lo mejor Indonesia y Malasia pues son más abiertos a compartir estas historias pero también está todo ligado a a los insurgentes y las celebridades que utilizan esta aplicación en determinados países como la de las redes funcionen en determinados países

Voz 0313 56:15 sí sí las autopistas han cambiado está claro Alfonso Cobo muchísimo me gracias por este ratito en La Ventana amigo de verdad muy bien ligados muy vaya vaya

Voz 0464 56:25 vaya Coco Santiago vaya bueno es Israel es que al final al final tú lo has dicho clavado Carlas las autopistas han cambiado cambiado y de que manera