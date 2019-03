La Ventana (13/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0867 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 el presidente de la Generalitat va a mantener los símbolos que le ha pedido retirar la Junta Electoral Central al menos hasta que ese organismo responda a una carta en la que el propio Quim Torra argumenta que tiene el deber de respetar el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos catalanes Pablo Tallón una tarda buenas tardes

Voz 1673 00:26 bona tarda fuentes de Presidencia explican a ser que Torra no va a mover un dedo por lo menos hasta que la Junta Electoral responda esta carta en la que le pide que reconsidere la prohibición es una carta de tres páginas en la que el president alega varias cosas la más relevante que no puede ordenar la retirada de estos símbolos porque dice esto vulneraría el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores públicos un derecho que para él para el cual apela a la a la Constitución Torra también argumenta que es muy difícil dar cumplimiento a este requerimiento porque según él existen multitud de edificios públicos que son propiedad de la Generalitat pero que no son gestionados directamente por el guber también alega que con esta decisión la Junta Electoral no respeta la neutralidad política sino que dice él da la razón a una serie de partidos que están en contra por ejemplo de los lazos amarillos

Voz 0313 01:07 más noticias Ester Bazán boxeo no se da por aludido

Voz 1817 01:10 sí responde al Partido Popular que mantendrá sus candidaturas a pesar de que Pablo Casado les había pedido esta mañana que no se presentaran en circunscripciones pequeñas para no dividir el voto Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 01:20 qué tal Esther buenas tardes y los de Abascal aseguran que mantienen sus candidaturas en todas las circunscripciones electorales y que no se van a plegar a los intereses de ningún partido político un comunicado

Voz 1 01:30 asegura que ese argumento es el que eso sí

Voz 0019 01:32 criterio general gags Javier Ortega Smith le trasladó a Teodoro García Egea en una cosa

Voz 0313 01:37 Versión que se produjo hace unas semanas además eh

Voz 0019 01:39 en aras del voto útil dice el texto y usando esos mismos argumentos Vox deriva debería pedir al PP que retire su candidatura en aquellos comunidades en las que este partido político esté por encima de los populares en intención de voto

Voz 1817 01:52 el juez que investiga el accidente del Alvia en Angrois en el que murieron ochenta personas ha decidido finalmente que sólo el maquinista y un cargo de Adif sean los investigados por aquellos hechos Radio Galicia Ricardo Rodríguez el juez Andrés Lago Louro deja sin efecto la solicitud de las acusaciones y las defensas que pedían la imputación de otras cinco personas dos cargos de Renfe Adif tres técnicos de la empresa pública Ineco el magistrado archiva esos recursos y mantiene la causa abierta tan sólo contra el maquinista Francisco José Garzón contra Andrés Cortabitarte el jefe de seguridad de Adif en el momento en el que inauguró la línea ferroviaria entre Santiago y Ourense en el auto hecho público esta tarde el juez rechaza además la solicitud de los abogados del maquinista para archivar la causa contra él asegura que de la investigación se deduce que ha incumplido su obligación esencial esto es respetar el cuadro de velocidades máximas yeso añade el juez ha generado un resultado catastrófico al menos doce muertos y cuarenta y dos heridos al derrumbarse un edificio de tres plantas en la ciudad de Lagos al suroeste de Nigeria vamos a ampliar con su hay nadie

Voz 2 02:51 en estos momentos los equipos de rescate siguen trabajando contrarreloj para recuperar los cuerpos de los estudiantes de Primaria que han quedado atrapados tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en Lagos

Voz 3 03:05 los equipos de emergencia se trasladaron hasta la zona con excavadoras para rescatar a las víctimas que en estos momentos permanecen sepultadas entre los escombros

Voz 2 03:14 se trata del cuarto derrumbe de un edificio Nigeria con víctimas mortales en un año un vecino de la zona informó la prensa que el edificio estaba previsto para ser demolido por las autoridades hasta en dos ocasiones

Voz 1817 03:25 es recordamos que sea registrado también a primera hora de la tarde un tiroteo en una escuela de Sao Paulo hay diez muertos entre ellos dos adolescentes a los que se considera los autores de los disparos se investiga si tenían alguna relación con el centro educativo vamos con los titulares del deporte José Antonio Duro qué tal buenas tardes

Voz 4 03:42 hola qué tal muy buenas octavos de final de la Champions hoy conoceremos a los dos últimos cuartos finalistas desde las nueve dos horas ese Barça Olympique de Lyon que cierra junto con el Bayern Liverpool esta ronda en el partido de Barcelona como principal duda en el conjunto de Valverde con más de cuatro mil aficionados franceses que han llegado hoy a la Ciudad Condal de hecho se ha registrado algún incidente esta tarde en los alrededores del Camp Nou en este partido que está declarado de alto riesgo y que desde las ocho y media vamos a contar en Carrusel Deportivo además deporte en directo comience a esta hora el choque de Unicaja en Berlín es el último de los cuartos de final de la Eurocup Rafa Nadal en octavos de Indian Wells comienza su partido ante el serbio crea Ginobili

Voz 0827 04:18 y un titular más han muerto en Madrid Cuca Solana le

Voz 1817 04:21 por Pérez Pita a la que fuera directora durante treinta años de la Pasarela Cibeles tenía setenta y ocho año y fue ha fallecido este miércoles según han informado a Efe fuentes cercanas a su entorno fue la gran impulsora de la moda española a mediados de los ochenta y en reconocimiento a su trayectoria recibió hace tres meses de manos de la Reina el premio la promoción en la industria de la moda es todo sigue la Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este día a las ocho y las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1 04:48 en ese

Voz 1697 04:50 servicios informativos

Voz 5 04:55 cuando empezó el temporal llamaste para saber cuánto iba a durar cuando tuviste los primeros desperfectos llamaste a los bomberos

Voz 3 05:02 pero cuando todo vuelve a la calma y no tienes seguro de hogar dime a quién Jonas

Voz 5 05:08 evita lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin Lynette

Voz 6 05:18 esto punto com Un acompañaron quitar vive la primavera Visión Lab ahora todas las gafas graduadas tiene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regalas sola embistió la consulta condiciones

Voz 1463 05:35 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus ganas

Voz 7 05:37 los gestoría registro estoy buscase hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 5 05:55 invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius y ahora inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somo de Aquarius punto

Voz 0867 06:06 mira cariño Un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 8 06:18 protege tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0867 06:31 la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores IPIC Little la isla ultima de vikingos Killing y pues Wall el cuento de la criada manifieste que ahora Combo

Voz 9 06:40 bueno tienes todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver información el catorce cuarenta y cuatro en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 10 06:51 pery

Voz 3 07:07 La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 07:14 hace unos minutos hablando con Santiago Niño Becerra comentando alguno de las noticias que nuestra Joe a La Ventana tan pensando que no sé hasta dónde Roberto podremos llegar con la inteligencia artificial no tengo ni idea pero la mente humana sigue siendo de momento uno de los grandes enigmas por resolver no y eso que el cerebro a ser estudiado por filósofos teólogos místicos psicólogos biólogos etc etc el cerebro tiene una importancia fundamental para todos nosotros y para el mundo porque ahí se gesta en fin los pensamiento los deseos las emociones las producciones creativas bueno pues durante estos días cuatro días concretamente el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB se ha convertido esa convierte en espacio de encuentro dedicado al cerebro en todas sus condiciones estoy hablando del Brain Film Fest Premi Solé Tura que es el Festival Internacional de Cine con el cerebro como protagonista

Voz 11 08:04 yo pienso por ahí

Voz 0313 08:09 cómo hay prestas la primera película que se proyectará en el festival es Life Animation cuenta la historia de Owen un niño con muchos problemas para comunicarse con el exterior porque es autista sin embargo la familia descubre una puerta abierta a través de las películas ese Disney La sirenita El Rey León a través de eso encuentra la forma de poder comprender y conectarse con con el mundo que les rodea tiene una pinta extraordinaria la película la verdad

Voz 12 08:36 me Thinking Heads

Voz 0313 08:41 Albert Solé director del festival buenas tardes bona tarda abaratar que qué buena pinta tiene esta Jo esta película no si la

Voz 1 08:49 es que es impresionante porque claro el momento de hecho no voy a hacer un spoiler

Voz 0313 08:54 solo deciros que hay un cierto

Voz 1 08:56 en todo en que el niño que sea desconectado durante años por culpa del autismo de pronto empieza a recitar unas frases complejísima textos enteros y los padres no saben qué demonios está diciendo de pronto se dan cuenta que está recitando los guiones enteros de las películas de Valdés dominando durante los años y con lo cual a partir de ahí pasan muchas más cosas es verdad eso eso demuestra que se encuentra con unir un universo que no le es ajeno no no en absoluto absolutamente y entonces la entonces varios niños autistas bueno ya adolescentes se conectan a través de las emociones que les provocan las películas que eso impresionante

Voz 0313 09:35 voy al ver cómo nace este festival recuérdanos la historia yo la conozco un poquito para para compartirla con

Voz 1 09:39 oye buena la Historia surge a partir digamos de la enfermedad y mi padre de señor de Solé Tura en que efectivamente

Voz 11 09:47 yo hago una película un poco recuperar

Voz 1 09:49 la memoria que la está perdiendo y no si Bucarest la memoria perdida efectivamente en lo que se cuenta la memoria individual pero que es también

Voz 11 10:00 ya colectiva del país

Voz 1 10:02 hay diez años ya han pasado diez años en algo años al al año siguiente hacen bicicleta cuchara manzana sobre Pasqual Maragall abordando un poco los los mismos los mismos temas aunque desde otra óptica entonces juntos la una zona la Fundación que que ha cuidado ambos padres que la fundación no Zhai Mehr en la Fundación Pasqual Maragall que en estos momentos es que lleva la producción ejecutiva de todo el el premio indicamos seguimos muy productora pues en los ponemos juntos y empezamos primera recoger películas que nos damos cuenta que muchos lugares del mundo se están haciendo obras un poco con la misma el mismo enfoque temático empezamos a recoger muchas películas nos llegan tantas que decimos bueno hay que ampliar el enfoque temático y entonces ya hace dos años que decidimos convertir un festival hizo no sólo las películas sino que además se ponemos todo tipo de de charlas de conferencias etcétera iba a decir

Voz 0313 10:58 tiene una idea fuerza este festival en un mensaje que se intente

Voz 1 11:01 transmitir clarísimamente como tú has has definido antes el cerebro es posiblemente la última gran frontera de la ciencia de la medicina porque digamos no estamos enfrentando alcanza irá muchas enfermedades pero eso sigue siendo un grandes desconoce pido yo siempre me gusta mucho la metáfora de las muñecas rusas no sea el cerebro es verdad es verdad Dhul abres y te sale otra y luego otra y otra y otra y nunca sacaba no entonces el digamos el mensaje es ése no se aquí tenemos nos cabe toda la la memoria unas cabras enfermedades no es el futuro futuros identidad y entonces realmente necesitaríamos muchos festivales para intentar entender la complejidad del tema estatal

Voz 0313 11:42 te comentábamos con Roberto lo de modo que tú lo hablaba con que ha dejado absolutamente

Voz 1 11:47 que estamos hablando de esa película que que bueno va a variar y por lo tanto hay no sé la cantidad millones de variables se va va a cambiar en función de las emociones que estarán conectados a través de los cerebros de los asistentes ah sí concretamente de uno de los asistentes se conecta digamos lo que más que va va posesiones a veces entrando van entrando por por tandas de asistentes entonces uno de ellos el que conecta efectivamente un casco con con conexiones neuronales según las emociones va generando una salida u otra ya no sólo en el discurso fílmicos sino también en en en la música que se va conectando entonces Nos aquí sí que no hay spoiler porque creo que hay como ocho millones de españoles posibles la película puede derivar hacia cualquier lugar donde la quiera llevar las emociones año

Voz 0313 12:37 Soria se va moviendo Se van moviéndose llamado bien

Voz 1 12:39 todo y todo eso pero de una forma activa y consciente de la persona

Voz 0313 12:44 no ahora con esta película en Netflix

Voz 1 12:47 sí que todos conocemos sino que será nuestro cerebro hay alumnos yo el cerebro no efectivamente es claro entonces a que hay un diálogo entre el consciente y el inconsciente que es apasionante estaba pensando de una película

Voz 0313 12:59 controlada por la mente no es una película descontrolado

Voz 1 13:02 al directamente no efectúan este es una maravilla de verdad es una instalación que que que estuvo hace unos años en Gran Bretaña hace un par de años entonces ahora traemos primera Barcelona y luego a Madrid el el martes que viene día diecinueve también estará en Madrid con lo cual la verdad es que vaya es la primera ocasión en que que la mostramos aquí

Voz 0313 13:23 oye a ver tenéis un programa concreto de del de Alzheimer donde organizáis visionados para películas y tal para personas con esta con esta enfermedad cuál es el criterio de selección y porqué que que que que aporta el cine ya había pensado siempre la música no pero que aporta el cine que les aporta

Voz 1 13:39 sí concretamente una de las actividades fuera de programa que que organiza el el Centro de Cultura Contemporánea justamente coincidiendo esa es es mañana es el visionado de una película antigua con el objetivo de que de que los enfermos alza Air conecten con su memoria antigua como se sabe los enfermos de Alzheimer de es construyen su memoria casi proporcionalmente como la construyeron no con el con lo cual lo último partir de

Voz 0313 14:10 lo más inmediato esperando para atrás

Voz 1 14:12 efectivamente lo último que se olvidan pues eso no es recuerdos antiguos y en ese caso las las las películas que todos tenemos la memoria pues ayudan mucho a conectar

Voz 0313 14:20 tras el efecto Owen para entendernos no

Voz 1 14:24 eh bueno el efecto Owen es una memoria que permanece en silencio sí que de pronto estalla en este caso lo que es es una conexión con el con nuestro pasado que todos llevamos dentro

Voz 0313 14:35 qué película será bueno en este caso es el

Voz 1 14:37 es el libro de la selva jondo con esto estamos a Diego en esta en esta edición tenemos bastante Disney pero la verdad es que cualquier película que forma parte de nuestra memoria puede funcionar qué bien hoy estamos hablando de del Festival el festival de cine evidentemente pero yo me estado fijando a ver también en una serie de actividades paralelas que me han llamado la atención que también se desarrollan a lo largo de estos días del festival por ejemplo las edades de la mente ambas cuestiones están relacionadas evidentemente con el aprendizaje de las emociones

Voz 0313 15:10 a variedades y a mí me ha llamado mucho la tele

Voz 1 15:13 el proyecto me gustaría que uno de sus protagonistas por cierto no hablara sobre ese proyecto que involucró a estudiantes de Bachillerato de Sabadell para estudiar dentro de las medidas que tenían ellos para hacerlo la influencia que podía tener la música en personas que Honda que tuvieran Alzheimer no es es así Adrià alta yo es uno de estos estudiantes ahora tiene dieciocho años ya es estudiante de bioquímica nos está escuchando Adrià qué tal bona tarda buenas tardes

Voz 13 15:39 hola muy buenas tardes cómo te

Voz 1 15:43 cómo te enfrentas detuvo y cómo se enfrentó tu grupo a este a este trabajo que creía que iba a encontrar qué pasó entonces

Voz 0313 15:50 tras

Voz 13 15:52 bueno no quiero ser estará Éramos un grupo un unos picos de Bachillerato cualesquiera que bueno pues como te dijimos bueno pues vamos a ella no con todas las fuerzas y no que no esperamos encontrar estamos ahí descontamos a los acuerdos frecuencia cara o no para su casa y a descansar pero no no fue si no es así en básicamente pues fuimos hay ir pues teníamos musical los abuelos y la verdad es que ver las caras de los abuelos alegremente que recordaban las canciones verlos felices que te que te explican sus historias pues no hizo cambiar mucho la mentalidad porque nosotros llevamos un trabajo pero salió salimos pues íbamos ahí no nos da la sensación de trabajar no estaba otras otra especie sensación de decir es lo está pasando bien era eso o ir a un un hiciera eso así que me voy con cuántas personas gracias a trabajar

Voz 0313 16:52 Adrià

Voz 13 16:54 mira Éramos un grupo de nueve estudiantes y llega vamos a trabajar con seis abuelos cuatro cuatro vuelos grupo pues eso

Voz 11 17:05 oye ya alguna

Voz 0313 17:07 alguna canción no algún episodio especial que recuerdes

Voz 13 17:11 pues mira mi Merca a mí me marco mucho la canción de un beso y una flor por porque básicamente en muchos abuelos tenían mucho veces no es que yo trabajaba la tenencia canción pues yo esa canción la acuerdo mucho muy viene a mi memoria porque es una canción que me recuerda mucho trabajo y también por ejemplo en un momento en una novela con la que trabajaba N ir pues hemos la canción mi compañero de yo yo me me dijo Dios dijo esta canción me recuerdo mi juventud nosotros curiosos que te recordó tan sencillamente contestó que estuve enamorada vieron claro eso es muy bonito

Voz 1697 18:06 ah sin dejar mis K

Voz 14 18:27 de de venga pero luego

Voz 0313 19:01 Adrià una una pregunta tú recuerdas y encarna sonreía cuando escuchó la canción por primera vez

Voz 15 19:07 sí tanto bueno encarnan sonría siempre ya de por sí

Voz 0313 19:11 pero bueno

Voz 16 19:14 un abrazo y gracias pero este ratito una ventana al ver suele director del Brain Film Fest

Voz 0313 19:20 y enhorabuena por el trabajo amigo de verdad la

Voz 17 19:23 hay muchísima gracias noches amar al pie así animaros animaros que descubres cosas impresionantes siderales hasta pronto a ver

Voz 1697 19:43 uno hogar hará aquí donde cielos azules checo el mapa lejos aquí

Voz 0313 19:53 se acabaron las flores y los besos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 18 20:02 de lo clásico Álamo de menos pasional no sofisticada

Voz 19 20:09 la búsqueda musical espiritual del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid no tiene límites del siete de marzo al trece de abril toda la información en tres W punto madrid punto org barra arte sacro

Voz 5 20:22 este mes ve en el entrenamiento que es super Airways de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado antes de veintiséis con noventa en Parque Warner punto com

Voz 0867 20:32 sabías que en Toronto puede subir la escalera metálica más altas del mundo con mil setecientos setenta

Voz 5 20:37 el seis escalones que puede es cazar fantasmas en el parque de bomberos de los caza fantasmas en Nueva York

Voz 20 20:44 pero lo realmente asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde trescientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluso hizo reserva antes del tres de abril en tu agencia de viajes o Lufthansa punto

Voz 0867 20:57 com se aplican condiciones Sellés

Voz 21 21:00 ah bueno

Voz 0867 21:02 vuelven las rutas culturales de la Comunidad de

Voz 22 21:05 en vez de clave el Brann este año con ochenta y tres rutas nacionales e internacionales nuevos destinos como Canadá o mala si la mejor financiación buscar tu plaza el viaje al extranjero desde seiscientos cincuenta euros somos tu agencia oficial acreditada reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid

Voz 23 21:24 apunta que el arte te busca con Ready tienes casa vejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio Juli su arte pop el atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital las cárceles de Messi y muchas más informa ten tres uves dobles punto comunidad punto madrid

Voz 0867 21:44 un paso un pasito más para los que quieren honrar la memoria de los suyos lo avanza la será a esta hora la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo que se encuentran en el Valle de los Caídos es perfectamente viable el último informe forense al que hemos tenido acceso concluye que la extracción de los columbarios es posible adoptando ciertas medidas de seguridad la Ventana de Madrid Éstas son las conclusiones del último informe realizado por el forense Francisco Etxeberría a petición del abogado de las familias el acceso es complicado y algunos materiales presentan cierta fragilidad pero esos trabajos de recuperación de los féretros se puede realizar sacando los columbarios de uno en uno Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 22:24 las tardes el forense Francisco Etxeberría asegura que el acceso y la extracción de los columbarios de la cámara del tercer nivel de la capilla del Santo Sepulcro donde se cree que están los hermanos La Peña y el resto de víctimas de Aragón que el otro día visitaron el Valle de los Caídos no ofrece mayores dice

Voz 0827 22:37 Cultures seis de adopta medidas de seguridad según

Voz 0393 22:40 en el informe que ha elaborado con fecha tres de marzo se pueden extraer los columbarios uno a uno colocando tablones en el suelo para que trabajen los operarios y trasladarlos a una sala anexa a la sala maquinaria del órgano para realizar una primera inspección forense Echeverría es un profesional con una amplísima trayectoria trabajado en muchos casos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y recientemente ha resuelto el caso Bretón que llevaba

Voz 1817 23:03 un año atascado gracias Carolina forense

Voz 0867 23:05 Francisco Etxeberria qué tal muy buenas tardes cómo estaba buenas tardes saludos bueno la la operación no acaba de contar nuestra compañera Carolina presenta según su informe algunas dificultades pero que no son ni mucho menos insalvables

Voz 24 23:16 exactamente yo creo que no se puede decir que sea imposible es difícil entre el difícil muy difícil pero la tarea se puede hacer frente a otros espacios la propia americana y los Caídos donde parece que hay más inundación o más deterioro lo que hemos podido ver hace pocos días de este espacio concreto como habéis dicho tercer nivel el área del Santo Sepulcro no parece que esté tan deteriorado es más las cajas en firme sólidas y puede que alguna de las cajas de las setecientas que hay que mirar este deteriorada puede que sí efectivamente pero desde luego la mayoría de las cajas que se están viendo están consolidadas la tela negra que les cubre se ve perfectamente también es decir que sea preservada allí hay más problema con el polvo por ejemplo por decir algo o con donde dejas luego las cajas que no con el resto de la tarea

Voz 0867 24:10 es uno de los principales problemas es es mover ahora los columbarios no para sacar exactamente los que se buscan entiendo que esto obliga según dice el informe a un traslado temporal de los féretros a otro lugar

Voz 24 24:20 eso es eso es otro lugar pues hasta que uno no ve los espacios no se pueden imaginar pero es perfectamente posible hacer un recorrido en esos tres pisos para llegar a un túnel de intentar ni siquiera en el espacio de Iglesia entonces se hacen oficio regularmente etcétera sin molestar a nadie las necesidades de ese área se podía perfectamente hacer este tránsito temporal de las cajas para ir leyendo la rotulación porque en algunas de ellas se aprecia que está escrito atiza el pueblo de donde se llevaron las cajas ir buscando una dos tres cuatro y quizás sea la última caja la que realmente va a ser útil o a mitad de la tarea aparezcan las que se están buscando en con todo es una tarea difícil que hay que hacerla con orden con detalle con orden con un sentido forense en donde tienen también un papel que jugar los ingenieros del Instituto Torroja que se han posicionado explicando nos además de manera muy cualificada que esto tiene dificultades y además ya han pensado cómo se resuelven esos problemas de carácter técnico frente a una idea de que parecía que se podía derrumbar en cualquier momento que a mí no me lo parece o aquella otra idea de que estaba todo inundado de agua

Voz 0867 25:33 me centro las inscripciones en el caso de la Familia la Peña Se sabe os entiende que que los restos estarían en una de las cajas procedentes de Calatayud

Voz 24 25:42 se sabe con los datos que se tienen ahora mismo

Voz 0867 25:45 de dónde están exactamente dónde podían estar de manera estima de esas cajas

Voz 24 25:49 bueno hay un registro un orden hubo una burocracia en la gestión de todos estas estas cajas con varios que fueron llegando diferente tiempo ese fueron introduciendo desdecirse sabe en cuál de los niveles está en qué partes de esas distintas capillas se colocaron a aquellos que venían de Calatayud en teoría estamos centrados por lo tanto y esto lo que les permitió el otro día por cierto el quiero destacar

Voz 0313 26:14 muy humano muy de agradecer

Voz 24 26:16 la disposición de los responsables de Patrimonio Nacional que han permitido que los familiares se acercaran IOR hacen que es lo que pasó lloraron delante por pura proximidad porque estábamos a menos de un metro de distancia de esas cajas con la que siempre han soñado quizás de recuperar los restos por lo tanto dicho esto también es verdad que en esos restos en teoría estar en ese espacio es es complicado setecientas Gaza son muchas son miles finalmente vendía el problema técnico de que hay que hacer además los análisis pero si uno no ve el sitio casi no sólo imagina yo tradicionalmente desde hace años es sólido decir que va muy muy muy muy muy muy difícil y sin embargo ahora que lo he visto de cerca digo que es difícil pero no es más difícil que otros rescates que se han hecho de víctimas de la Guerra Civil que los hemos hecho en pozos inundados de agua por ejemplo en Extremadura

Voz 13 27:14 por ejemplo muy recientemente en Baleares

Voz 0867 27:16 querría medita usted la visita de los familiares recientemente hace quince días al Valle ayer lo contamos aquí en la antena de la Cadena SER y le voy a pedir que escuche conmigo el testimonio precisamente de una de esas familiares de Mercedes abril que busca su padre ir con con la que ayer charlamos aquí más tarde

Voz 25 27:31 hay una tremenda pensando que al cabo de ochenta de ellos años judíos pasan de porque aunque fuese simplemente arrasar sus restos puede ayudar yo y la verdad lo que bien haría a con dos hoy al cabo de tanto tiempo y lo que deseo es poder a mi padre y allí llevarle junto a los restos de Obama escuche

Voz 0867 28:06 el me contaba antes la emoción no las lágrimas de ese día en el caso de Mercedes además es una persona evidentemente de avanzada edad que se mueve con dificultad y que ese subió tres pisos para ver precisamente por esa venta contaba las cajas el conjunto de cajas que se pueden observar desde allí desde ese tercer nivel

Voz 24 28:24 ese es que siempre se comportan así los familiares esto esto es una cuestión que parece que es un problema técnico lo es para nosotros lo tiene que se acaban los digamos a la ciencia pero tiene una dimensión humana extraordinaria June valió simbólico importante por eso el ejercicio de buscar la posibilidad que han tenido los sombrías y acercarse todo esto organizado de manera institucional yo diría sin que nadie se enfade tiene un valor extraordinario

Voz 0867 28:54 lo tiene sin duda que señor Echeverría que sé que es complicado hacer estimaciones pero si finalmente el prior no pone problemas el informe estructural que queda pendiente da el visto bueno a los trabajos en cuánto tiempo se puede llevar a cabo esta acción habló habló de la recuperación de las cajas clasificación pero también claro cotejar los datos de ADN para saber cuáles son los familiares de las personas que se reclaman

Voz 24 29:17 si esto va por fases ahí está John al informe elaborado muy sintético pues digo que son varias fases dependiendo del resultado de la primera fase planifica es casi la segunda o la tercera o las que sean pero una cosa sería empezar a sacar las cajas con orden con control descubrir que quizás haya centenares de cajas que no tiene ninguna rotulación eso sería todo un problema o descubrí que las cajas tienen rotulado Fillon no corresponden a Calatayud con lo cual las vas apartando además sin alterar ni molestar a nadie osa con todo el respeto esto siempre salía con todo el respeto y con condicionantes que son casi universales y de pronto igual uno se enfrenta a las cajas de Calatayud si así fuera acto seguido vendían los análisis específicos de los restos que están ahí dentro es decir diferente pasé yo calculo que sacar todas esas cajas de ahí una detrás de otra es una tarea que se puede hacer en menos de un mes

Voz 25 30:09 y después los análisis

Voz 24 30:11 saberes pueden tardar más o menos porque es verdad que hay que repetir los análisis dos procesos alargan como decimos siempre quizás lo que más nos cueste al final es elaborar los informes a veces cuesta más la tarea de luego poner en limpio con sus vídeos fotografías rigurosidad de tipo Ford en se cumpliendo los protocolos eso es igual en lo que casi nadie piensa que puede llevar un tiempo sí es una tarea que se puede hacer en dos meses en quizás menos depende si el equipo son cuatro personas o son nueve personas que trabajen en cualquier caso en España hay medios humanos y medios técnicos suficientes como para poder hacer esa tarea

Voz 0867 30:51 sí pero no imposible Francisco Etxeberria un placer tenerle otra vez en este programa un saludo el nuevo nuestros

Voz 24 30:56 hasta luego

Voz 27 31:03 sigue a La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana en La Ventana

Voz 0867 31:14 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 3 31:17 faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 7 31:29 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 0827 31:37 bueno Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan volver desde la temporada pasada cantando y me ahogo no me salen babas vamos a comprobarlo

Voz 28 31:47 es

Voz 3 31:54 sé que no me está lo harás

Voz 28 31:59 no no sabes

Voz 0827 32:02 vamos

Voz 0313 32:06 bien sus rocas forestales a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes Roca

Voz 29 32:13 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 3 32:20 la Sociedad Española de inicia la Cadena SER lleva muchos años acompañando muchos años contigo tal vez demasiado no

Voz 30 32:32 perdón digo que ya ya tal vez demasiados esto ya habría que para atar tanta ser tantas ser tantos años esto hombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que

Voz 7 32:44 sí que parece que que broma hombre quebró bueno penoso usted

Voz 3 32:48 la Cadena SER

Voz 31 32:51 estaremos siempre contigo

Voz 3 32:53 se la queda al idiota locutor

Voz 0867 32:59 cuenta con la SER pase lo que pase siete de la tarde y XXXIII no Zhao también la Cadena Ser en Madrid esta mañana la composición de la lista del PSOE aquí en Madrid para las próximas elecciones generales una lista en la que José Manuel Franco irá de número tres lo que conduce al secretario general del PSOE en Madrid a cambiar de aires cambió Vallecas por la Carrera de San Jerónimo Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 33:25 qué tal buenas tardes y dar el salto al Congreso es un gesto inédito es la primera vez que un secretario general del Partido Socialista Madrid va al Congreso de los Diputados José Manuel Franco niega que la Asamblea de Madrid Zelaya ha quedado pequeña Javier pero reconoce aquí en la SER que al no ser el candidato a ninguna plaza ahora mismo donde más puede aportar a su partido es en la Carrera de San Jerónimo yo creo que es el momento oportuno

Voz 25 33:52 para ir al Congreso de los Diputados y creo que en esta nueva etapa puedo aportar algo de la máxima unidad en el Congreso los diputados pero por supuesto esté donde yo voy a seguir trabajando por los intereses de los madrileños a mí a lo que pueda

Voz 0867 34:07 las listas definitivas del Partido Socialista de Madrid al Congreso pueden consultar las en reto

Voz 0827 34:13 madrid punto com esa propuesta va a ser revisa

Voz 0867 34:15 para esta misma tarde por la comisión electoral de vistas será refrendada por el comité federal del partido el próximo domingo una becerrada este frente Javier queda por conocer cuál será la lista a final de los socialistas a la Asamblea de Madrid

Voz 0827 34:31 el Ayuntamiento de la capital esos nombres

Voz 0867 34:33 no se conocerán hasta el próximo veintiséis de más zonas es la ambiente no los partidos cierran estos días listas y candidaturas y a partir de ahí nos metimos en una campaña solapada de generales y autonómicas que no acabará ya con las elecciones acabará con los pactos necesarios que decanten hacia un lado o hacia el otro el color político de los futuros ayuntamientos ciudadanos pieza clave en esta legislatura desde luego no cierra la puerta a nadie en un futuro ni al PSOE de Gabilondo ni el Partido Popular de Díaz Ayuso ciudadanos Emma cariz no descarta pactos con los socialistas Aguado hoy en Linares

Voz 0771 35:06 bueno llovía poner encima de la mesa un programa hay una serie de propuestas de medidas y habrá que ver ese señor Gabilondo está dispuesto apoyarnos no solamente esa propuesta sino a nosotros como presidente de la Comunidad de Madrid no igual que a la señora Díaz Ayuso vamos a hablar de reformas concretas yo creo que ya está bien de etiquetas yo creo que el señor Gabilondo nos diga si quiere bajar impuestos en la Comunidad de Madrid o no la misma pregunta a la señora Ayuso en función de donde encontremos más apoyos pues ahí buscaremos eh ese futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 35:35 Izquierda Unida ahí anti Capi iban a concurrir también juntos a las autonómicas dejan abierta la puerta a Podemos pero no a más Madrid dardo dirigido al PAC indivisible Carmina Errejón Raúl Camargo es portavoz de los anticapitalistas

Voz 0037 35:48 nosotros entendemos que el tiempo de las imposiciones de los acuerdos de despacho y de la política realizada por arriba se ha terminado y que para eso ya hay una candidatura en el centro izquierda que es más Madrid

Voz 1 36:01 y agotando la legislatura en Móstoles bronca

Voz 0867 36:03 de las buenas en el Gobierno de la izquierda que lidera el PSOE en la cosa allí ha acabado hoy con dos ceses en el área de Hacienda supuestamente

Voz 0827 36:11 por pérdida de confianza del concejal pero lo cierto es que la

Voz 0867 36:14 misión llega tras una denuncia contra el consistorio por presuntas irregularidades en distintas contrataciones municipales ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 36:21 en Móstoles ha sido cesado el director de Hacienda Patrimonio Régimen Interno de contratación del Ayuntamiento además de otro trabajador de la Concejalía de Hacienda una decisión que ha partido del edil de Hacienda Javier Gómez y según fuentes municipales ha sido por pérdida de confianza sin explicar más un hecho que se produce días después de que se conociera que la justicia investiga al gobierno municipal de Móstoles por supuestos delitos de falsedad documental prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el magistrado del Juzgado de Instrucción número cinco de Móstoles remitió el pasado veintisiete de febrero un oficio señalando el inicio de diligencias previas contra el Consistorio de Noelia Posse por supuestas

Voz 1817 36:56 la aridez en varias contrataciones efectuadas

Voz 1463 36:59 el Ayuntamiento a lo largo de dos mil dieciséis dos mil diecisiete

Voz 0867 37:03 la Ventana de Madrid Javier Casal convocatoria del sindicato CSIF esta mañana para protestar ante la Agencia Madrileña de atención social por la situación que se está viviendo en el centro de primera acogida de Hortaleza sigue saturado con una media de veinte chicos durmiendo en colchonetas en el suelo cada día a pesar de que el vicepresidente Rollán asegura que actualmente hay un número razonable de chicos las educadoras presentes en la concentración están sencillamente desesperadas Teresa Rubio

Voz 0827 37:29 estamos en marzo con todas las plazas cubiertas y con una vez

Voz 1933 37:31 terna de menores que siguen durmiendo en el suelo del centro de Hortaleza cuando llegue mayo los trabajadores no saben qué va a pasar pero insisten por mucho que diga la Comunidad esto no es culpa de una llegada masiva de dicho

Voz 32 37:41 pues estamos hablando en una avalancha de menores que vienen los imanes no estamos insuficiencia de plazas tantos de la más baja que el país nosotros estamos por debajo Extremadura Valencia de de la comunidades que puse comunes sanos

Voz 1933 37:57 menores que se hacinan en el centro de primera acogida de Hortaleza el único de este tipo en la Comunidad porque la Consejería de políticas sociales no agiliza los trámites para trasladarlos tras su evaluación por parte de los educadores a otro recurso

Voz 1315 38:09 este agravio mes y bebió el actual

Voz 32 38:12 vez chico chicos pegaran en octubre Agramunt con sesenta chicos que propone que toda la plaza con la Comunidad para que se destinen increpa al pueblo hemos sin el hecho desde octubre

Voz 1933 38:24 anoche había ciento tres menores durmiendo en este centro preparado para un máximo de cincuenta

Voz 0867 38:28 gracias Teresa y una cosa más en Collado Villalba la Guardia Civil ha detenido a un hombre que cuidaba una mujer de noventa años a la que habría robado junto su pareja más de ciento diez mil euros desde el año dos mil dieciséis utilizaban su tarjeta de crédito sin autorización Raquel Fernández

Voz 1315 38:42 aprovechaba esta pareja que el hombre era el cuidador de la anciana hay que la acompañaba a hacer la compra en un gran establecimiento en el momento de pagar con la tarjeta de crédito de la supuesta víctima que además se trasladaba en silla de ruedas el sospechoso adquiriría productos y efectos sin que ella lo supiera posteriormente devolvía la mayoría de los artículos para hacerse con su importe a través de tarjetas regalo en el domicilio de los detenidos se encontrarían algunos de estos efectos Ana Martín portavoz de la Guardia Civil

Voz 33 39:10 investigadores encontrarán pues todo tipo de tarjetas regalos electrodomésticos material informático consolas con juegos y sus accesorios juguetes y ropa oí que todo fue que consta constatado que había sido adquirido con este tipo de de tarjetas regalos

Voz 1315 39:25 los detenidos son vecinos de Collado Villalba y antes de estos supuestos hechos ya tenían antecedentes

Voz 0867 39:30 el sábado comienzan las multas en Madrid central ir mañana estará en este programa en La Ventana de Madrid con nosotros la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Inés Sabanés desde las siete y veinte como siempre La Ventana de Madrid en las siete emisoras de la SER en la región nos marchamos hasta mañana adiós

Voz 5 40:05 en lo más hacer una llamada seguro que directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 0867 40:15 con su precondiciones el cine directo punto com una compañía Bankinter y tu vehículo herramientas de trabajo Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once viene directa una compañía Bankinter

Voz 5 40:28 hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento solidaria Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos

Voz 11 40:46 cuente estamento Unicef punto es cuestionar que no sabe si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguro si tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 0867 40:57 Mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio

Voz 11 40:59 sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mucho a es miércoles ocho y medio

Voz 1697 41:10 de la pillería en Canarias del Camp Nou Fútbol Club Barcelona del el empate a cero de la ida hace que los culés las muelle en un auténtico para Milani guerrillas y quieres información desde las nueve ser más Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1995 41:42 se oye tú tienes alarma si la destruidas diré es que estamos pensando en ponernos una ni te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente adivina por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 8 41:57 protege tu con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 27 42:10 en La Ventana con Carles Francino lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 42:22 aquí seguimos con ese con Roberto dispuestos a encarar esta recta final de la ventana

Voz 0827 42:26 claro que sí que es una recta apasionante ha sido fascinante la conversación que habéis tenido hace unos minutos que lo del cerebro del cerebro inabarcable una película es que es inabarcable yo ahora mismo estoy dirigiendo los designios de la ventana bueno mí me vas a disculpar Isaías no voy a renunciar un poco el balón ella ya sabéis que no tenemos ni un día sin sorpresas que los políticos de nuestro país Nos dan alegrías cada día Toni Martínez el hombre oye las disfruta esta es la toma de hoy

Voz 0876 42:53 Pedro Sánchez visitó las cuevas de Altamira de Altamira con motivo de la visita realizó una reflexión en voz alta

Voz 3 43:00 hace más de treinta y cinco mil años había seres humanos viviendo aquí en estas cuevas del mundo ha cambiado radicalmente resume es una realidad

Voz 0876 43:11 no podemos ser híper críticos con los políticos pero cuando alguien tiene relativamente pronto ya descansa sí pero para frase es el presidente del PP quitemos a los políticos la mano de nuestro bolsillo

Voz 0827 43:26 como el presidente del Partido Popular

Voz 0876 43:31 pidiendo que los políticos quiten las manos de nuestros bolsillos no siempre ha sido así en el muslo

Voz 0827 43:41 pues sí es para tatuarse o para enmarcar lo desde luego hice puede superar pues si hoy ha hablado una diputada de Vox en el Parlamento de Andalucía luz Belinda Rodríguez se llama esta señora sobre las organizaciones que recogen a migrantes en el mar para ella eso no es un rescate

Voz 0542 43:56 el tema de los inmigrante hay donde a ellos van a recoger a son inmigrantes no es un rescate para mi punto de vista es lo que hacen es un servicio de autobuses hay una llamada previa de aviso aunque hay unos inmigrantes sí que cierto que bueno que no siempre es satisfactorio esa recogida Iker mueren

Voz 0827 44:13 y que mueren mueren pues no haberse montado en el autobús les faltó decir a esta señora CEAR y Andalucía Acoge le han respondido Estrella Galán José Miguel Morales

Voz 1845 44:22 las declaraciones de Vox comparando el rescate que hace Salvamento Marítimo que referencia a nivel internacional con un servicio autobús es una muestra más del desconocimiento de los acuerdos internacionales que existen que la gente

Voz 34 44:35 juegue la vida depende únicamente de la situación de desesperación que los países de origen no de la dignísimo a que de Salvamento Marítimo salvando vidas en el Mediterráneo todos los años

Voz 0827 44:45 en fin hay que pedirlo siempre pero en algunos asuntos específicamente un poquito de respeto

Voz 35 45:00 ya

Voz 0827 45:05 Lady Gaga ha asomado a la ventana hoy en la voz de Sheila Blanco y Albert Rivera el que faltaba también se ha colado en nuestro programa de mano de las twiterías

Voz 36 45:12 que a tutoría si no lo hacemos con un perfil político que tuitean Chucky

Voz 0876 45:17 soy Albert Rivera soy español soy catalán feminista una taza a una tetera una cuchara un cuchara pero por encima de todo lo que yo quiero ser es torero y poner el alma en el ruedo

Voz 36 45:29 este es un muy buen consejo para los oyentes a cargo de Tom

Voz 0876 45:33 tenía cuando entrevistan a alguien a quién tengo intención de votar apagó la radio por si acaso

Voz 36 45:39 que os acabas de derechas quiero que imagino es este tuit de súbete a la nutria en como una cita romántica con Isaías Lafuente

Voz 0876 45:45 no desnudarte tenerte toda la noche encima mío encima de mí siempre claro que después está lo de Trump ya sabéis la preocupación mundial con el modelo concreto

Voz 0827 46:01 avión de la compañía Boeing después de un accidente espectacular buena ante la inquietud Estados Unidos tranquiliza pero resulta que su presidente no él va a su bola con tal de publicar un tweet

Voz 1315 46:12 sabéis que EEUU mantiene operativos todos los vuelos de los siete tres siete más para la Agencia Federal de Aviación no hay razones para limitar sus operaciones a pesar de que el resto de países las han suspendido en fin que para momentos de crisis siempre está Donald Trump of course ayer en mitad de esta polémica del descalabro en Bolsa de Boeing que ha perdido treinta mil millones de dólares en cuarenta y ocho horas eh ayer Trump contradijo a su a su propia agencia la Agencia Federal de Aviación y aseguró que no se fiaba de esto de la alta tecnología y los aviones

Voz 37 46:45 los aviones están volviendo demasiado complejos para pilotar ameno dado lo viejo y lo simple es mucho mejor lo complejo crea peligra

Voz 1 46:57 mensaje toma mensaje preferiríamos

Voz 0827 46:59 Darse un Boeing que ir al Parlamento a hablar del Brexit es Theresa May que según ha documentado y Toni Martínez cada vez se parece más a la niña del exorcista

Voz 0876 47:09 con esta voz que vamos a escucharse dirigió los parlamentarios británicos no es fácil distinguirlo de la niña del exorcista

Voz 38 47:16 estoy digamos soy pues eso la prisa es acusado

Voz 0827 47:26 la verdad es que ya no sé cómo está pero los británicos no ha dicho Begoña Arce están hasta el copete debate tras debate sin llegar a nada hoy han tenido otro más

Voz 0273 47:36 lo a votar es si los diputados quieren prohibir que haya una salida sin acuerdo pero esta medida sería un bloqueo temporal porque como Teresa me ha recordado Si el veintinueve de este mes dentro de dieciséis días no hay un acuerdo de salida el Reino Unido Se marcha sin pacto alguno a ver dos enmiendas una del ellas va a intentar que este bloqueo sea permanente es decir que en ningún caso pueda salir la Unión Europea y pueda salir del Reino Unido de la Unión Europea por otro otra enmienda quiere aplazar el exista hasta el veintidós de mayo para tener más tiempo para dar marcha atrás sólo tomar medidas y mitigar las consecuencias de de una salida sin acuerdo de Europa

Voz 0827 48:17 hablamos siempre del Brexit pero habría que hablar de el último Brexit porque ha tenido otros Gran Bretaña normal lo dado y Nieves con con

Voz 1626 48:23 el detonante fue que que el Papa se negó a anular el matrimonio con Catalina con la española con nuestra Catalina la hija de los Reyes Católicos no el requería casa Darse con otra más hay más joven a quién no le ha pasado con Ana Bolena el Papa dijo que nones hay hombres sobre todo además porque Catalina la tía del emperador Carlos V no estaba el Papa por la labor de cabrear el emperador del Sacro Imperio no bueno esto es lo que lleva al Rey a decir no me separar de Catalina bueno pudiese para yo di ya está

Voz 0827 48:53 además de seguir siendo rey de Inglaterra me voy a convertir en el rey del mambo y así se fraguó el primer Brexit de la historia los británicos preocupados por su futuro y los jóvenes por el suyo el movimiento viernes por el futuro que puso en marcha un joven activista sueca de dieciséis años ha llegado a España para reivindicar la defensa del planeta y cada viernes movimientos y asociaciones de estudiantes en España y en diferentes países se manifiestan contra los efectos del calentamiento global de día quince hay convocada una huelga climática internacional a La Ventana se ha sumado hoy Lucas Barrero que es estudiante de Biología uno de esos jóvenes españoles que además ha estado en el Parlamento Europeo en una experiencia que ha sido según nos ha dicho agridulce

Voz 0473 49:42 ha sido la frente agridulce la verdad sirviendo llevamos aquí dos dianas tan kurdos ayer estuvimos juntos los sesenta jóvenes nos encontramos con político también debatimos entre nosotros entre los jóvenes como queríamos que que es enfocar este movimiento en el futuro hoy cuando hemos ido el debate no no hemos visto política nueva hemos

Voz 0313 50:00 perdona

Voz 0473 50:02 me ha entristecido muchísimo que el hemiciclo estaba estaba practicamente vacías

Voz 0313 50:05 vaya estaban los grupos de siempre

Voz 0473 50:08 llevamos casi nosotros más que ellos allí abajo en el hemiciclo