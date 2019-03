La Ventana (14/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

a esta hora un amplio dispositivo de fuerzas de seguridad intentan localizar a dos menores desaparecidos en una zona de campo próxima a Valencia los padres están prestando declaración quema sabemos sobre esta última hora Inma Pardo buenas tardes

Voz 0808 00:18 buenas tardes Se trata de dos menores un niño de tres años un bebé de en torno a ocho meses que habrían desaparecido en extrañas circunstancias en una zona de campo en el término municipal de Godella muy cercano a Valencia un amplio dispositivo entre Guardia Civil y Policía Local rastrean la zona la alerta la daba esta mañana un vecino que vio a la madre de los pequeños huyendo de la Casa de Campo donde residen perseguida por su pareja a esta hora están prestando ambos declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Moncada en el rastreo que se está llevando a cabo en la vivienda en la que residen se han encontrado rastros de sangre

Voz 1454 00:49 pues ampliaremos en La Ventana si hay cualquier novedad sobre este suceso en Valencia más cosas el secretario de Organización del PSOE pide a Pablo Casado que aclare su postura respecto a la paralización temporal de la expulsión de inmigrantes irregulares embarazadas que quieran dar en adopción a su bebé Ábalos habla de Cannes caña bastante errática después de que el líder del PP argumentará que se siente víctima de una noticia falsa que aclarar

Voz 0641 01:12 después los medios lo que nos llama la atención de todas formas es eh en los temas en que el señor Casado se está metiendo en esta campaña es bastante errática que tanto le corresponde aclarar estas cuestiones que son un poco lo absurdas no porque es un tema muy complicado que yo creo que por prudencia no deberíamos meternos en esto de la maternidad la inmigración la donación mezclar todo esto realmente es muy complicado entiendo que se encuentre con un problema pero ya se ha visto con otros también los acaba de entender cuál es la agenda electoral de de la aspirante Casado

Voz 1454 01:49 la epidemia de gripe ha terminado según los datos aportados por el sistema de vigilancia de esta enfermedad el Instituto de Salud Carlos III ampliamos con Laura Marcos

Voz 3 01:57 sí en la semana del cuatro al diez de marzo hemos dicho

Voz 0809 02:00 adiós a esta epidemia con apenas cuarenta y dos casos por cada cien mil habitantes aunque la temporada no se acaba hasta mayo así que hay que ser prudentes el pico de gripe que este año está vinculado mayoritariamente al virus A lo alcanzamos a finales de enero con doscientos cuarenta y seis casos por cien mil habitantes yo ahora mismo la incidencia de esta enfermedad baja para todas las edades aunque sigue atacando especialmente a niños y adolescentes de hasta quince años entre los casos más graves muere un dieciséis por ciento y esta temporada se han disparado los brotes veintitrés Se cuantifican hasta ahora en hospitales geriátricos colegios guarderías

el futuro del Brexit vuelve a votarse esta tarde noche en el Parlamento británico como novedad por primera vez se va a votar una enmienda que plantea extender el Brexit con la intención de celebrar un segundo referéndum la cámara se va a pronunciar por primera vez sobre este asunto aunque no de forma vinculante la moción del Gobierno dice que el Ejecutivo británico va a solicitar a la Unión Europea una extensión de tres meses y para el veinte de marzo el Parlamento ha respaldado su acuerdo

Voz 0887 03:04 metro de Madrid ocultó la presencia de amianto en sus instalaciones desde mil novecientos noventa y uno en informó de la situación a los trabajadores a pesar de que les obligaba a la legislación vigente son las conclusiones del dictamen de la comisión que ha investigado la presencia de este master de este material cancerígeno en el suburbano y que sea aprobado en la Asamblea con el único voto en contra del Partido Popular para la oposición Metro ha actuado de forma negligente para los trabajadores que esta mañana han protestado frente a la cámara ahora toca responsabilidades políticas Manuel Fernández portavoz del sindicato Solidaridad Obrera

Voz 3 03:37 pues es una buena noticia que cierra

Voz 5 03:39 la nosotros creemos que tenía que ser que al haberse aprobado antes pero bueno creo que es una buena noticia en cualquier caso y que ahora la Fiscalía tome cartas en el asunto y empiece a mover lo que tiene que moverse ya que haya responsables porque hasta ahora todo a todo el tema de la está impune en el Metro de Madrid

Voz 0887 03:59 Podemos ha solicitado al Gobierno regional que actúe para que las trabajadoras despedidas el Centro Reina Sofía para mayores con Alzheimer vuelvan a su trabajo en la SER Le hemos contado que esas trabajadoras fueron despedidas de ese centro público gestionado por Clece después de que denunciara la falta de materiales con los que trabajaban Raúl Camargo es diputado de la formación morada Lola Moreno consejera de Política solo

Voz 6 04:19 ya hace unas semanas las trabajadoras denunciar

Voz 7 04:22 aunque en ese centro había una plaga de hormigas que faltaban pañales y que las puertas estaban clausuradas de forma injustificables la respuesta de la empresa de Clece fue despedir a otras trabajadoras y sancionar a otras seis

Voz 8 04:35 el personal del centro sus relaciones laborales depende única y exclusivamente de la empresa adjudicataria por cierto señor Tamargo una empresa con la que contratan ustedes en el Ayuntamiento de Madrid precisamente para gestionar seis días

Voz 0887 04:52 luce el sol tenemos dieciséis grados a esta hora

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes ya sé que la definición se queda incompleta y que muchos colegas reivindican papeles de mayor relevancia pero siempre he pensado que los periodistas somos básicamente contadores de historias en su contexto con su relevancia por la incidencia que pueden tener en el conjunto de la sociedad etc etcétera patín patán muy bien de acuerdo pero o al menos así lo veo yo somos básicamente contadores de historias Roberto Isaías buenas tardes

Voz 6 05:57 bueno estaréis muy de acuerdo poco de acuerdo algo de acuerdo

Voz 0313 06:00 esto nos falta algo a la definición le añadiría

Voz 0827 06:02 es mucho porque absolutamente somos contra pero yo creo que cada persona además es una historia que se podría contar a partir de momentos muy concretos de la vida no de casualidades

Voz 6 06:31 hola buenas como estas la entrevistará en Uruguay

Voz 0313 06:34 Lin un personaje arregla eh actriz cantante siempre da juego cuando hablas con ella siempre da juego en las entrevistas siempre en este caso repasaba XXV Años de de profesión y soltó un montón de cosas interesantes no pero a mí lo que más me llamó la atención fue la historia de su madre una mujer inglesa que estudiaba en París que se fue de vacaciones a Ibiza con una amiga a la vuelta pasan por Madrid y les roban la maleta piden ayuda presenta Un chico o Sorpresa sorpresa no te rías flechazo a los tres meses se casa Leonor contaban aquella entrevista de El País Semanal lo siguiente siempre le digo a mi madre que tendría que ir a un programa de radio para hablar de su experiencia como mujer extranjera en aquella España de los sesenta coño pues dicho y hecho hoy las tenemos aquí enseguida hablaremos con ellas bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 09:21 vamos a situarnos en el momento exacto de inicio de esta historia veintiocho de octubre dos mil dieciocho hace casi cinco meses el país amonal de pregunta Leonor Watling le preguntan por su madre y ella responde

Voz 1288 09:33 mi madre inglesa Se crió en Kenia Somalia estudiaba en París en el sesenta y uno una amiga la invitó a Ibiza ni regreso pasaron por Madrid y les robaron la maleta hacía frío ellas Iván de ibicencas total que tenía el teléfono es sede Si necesitas algo en Madrid llama este chico que ha estudiado en Londres mi padre abrió la puerta se casaron a los tres meses la España a la que llegó era de traca ella era extranjera lectora independiente anglicana siempre le digo que tiene que ir a un programa de radio para hablar de su experiencia como mujer extranjera en España durante los sesenta

Voz 6 10:07 pues aquí estamos Gillian Leonor las Golding buenas tardes bienvenida esta La Ventana de filias pues muy bien gracias

Voz 0313 10:15 de verdad Leonor lleva mucho tiempo insistiendo en esto de contar la historia por este puedo tutear o eres una persona discreta que no quería contar

Voz 6 10:22 lo bueno me da pudor pero ya digo

Voz 0313 10:25 pero ya ella contó buena parte ya

Voz 1 10:28 no ya ya le he dicho que eso Mendia hago lo ridículo pero no importa porque los ingleses no les importa lo que dijo

Voz 0313 10:36 no lo decimos está ocurre en la verdad no no entraremos en detalles pero la historias como la contó Leonor

Voz 16 10:42 está bien lo había unas pequeños si hay varios errores por ejemplo si lo más bonito es cuando llegó este hombre a a rescatarlos en el piso el actor que había estado usando nuestro quiso había dicho que este señor era gorro pequeño calvo con gafas cuando llego abrimos la puerta y hay unos ojos grandes unas pestañas

Voz 1 11:12 hemos vivido una una sonrisa

Voz 16 11:15 ella de Ron una Coca Cola

Voz 1 11:18 IU Navarra liguilla lo debajo del brazo hizo Eloy Gonzalo seis meses más tarde nos casamos tres pero en un iglesia católico en Londres eh

Voz 0313 11:33 pero tú eres anglicano exactamente

Voz 1 11:35 con mucho orgullo

Voz 0313 11:39 se lleva bien eso y se llevó bien en aquel tiempo no porque hoy hoy es hoy es otra cosa claro que proponía Leonor es conocer el testimonio de alguien que aterriza de repente de otro mundo con una mente mucho más liberal abierta que le que escucha música Kidal y se encuentra con aquella España de los años sesenta como fue el aterrizaje

Voz 1 11:57 tremendo complicado no

Voz 16 11:59 bueno cuando eres joven lo tomas las cosas como son no que es el que hizo el do en Cono leen Inglaterra dijo PRI tire a los jóvenes hacer cosas porque no saben que no pueden hacerlo es es es bueno tú sí ahora miro atrás y digo ahora lo que se hubiera hecho eso creo que no hubiera tenido

Voz 1 12:25 el valor pero te has arrepentido graves tú no lo parece

Voz 6 12:29 si algún sí

Voz 1 12:30 que va a monjes y preguntas que vida

Voz 16 12:36 no no ha sido maravilloso

Voz 0313 12:39 qué ha sido lo peor ha

Voz 16 12:41 el conocimiento de la ignorancia especialmente sobre religiones yo he pero hasta hace poco en la Iglesia que hacemos unos rastrillos entró una señora preguntó visteis una iglesia digo si es anglicano pues no es cristiano y salió

Voz 1 13:01 dos mil diecinueve dieciocho pero no lo pilló haría un mundial muy católico me gustó mucho cuando te llamaron para que tradujera es cuando vino el Papa Madrid sí IMA dijo hoy anglicana iré dijo bueno ya pero no existe una vez que los anglicanos el Papa no lo trabajar

Voz 0313 13:24 no entiendo lo de lo del monólogo de Leonor el día que sustituyó Andreu Buenafuente leitmotiv una de las noticias que leyó la recuerdo era la bendición de un asegura llene el comentario dijo hoy además deben decirlo cuando podríamos ponerle el el periquito aquí en de sacrificar un Carrero algo todo lo que sea sumar ayudar con las religiones no claro por qué

Voz 1288 13:44 España además es que empobrece mucho también es una cosa cuando ves los discos todos los presidentes americanos todos los actores cuando recoger un premio todo el mundo es como un gracias a Dios pero claro es que hay Dios es es el es muy inclusivo os ahí hay muchos dioses cuando dices aquí en España gracias a Dios es uno y tiene un señor clavado en una cruz en la iglesia los años

Voz 1 14:07 que no tienen esas imágenes

Voz 0827 14:10 teníamos a uno cuarenta años por la gracia de Dios

Voz 1 14:13 pero ese dios o de otro

Voz 3 14:19 no no es que tiene una forma de hablar expresarte ahora que te estoy escuchando y una manera de jugar con la voz que me parecía que esto o venía de familias actriz aquí

Voz 0313 14:30 desde Radio

Voz 3 14:32 pues

Voz 16 14:34 sí arista a lo mejor eso cuenta

Voz 3 14:38 tenemos una parte de contadores de historias que decíais antes y a veces también tenemos que hacer algún papel pero eso está claro pero nunca no entonces ni la música ni la ni la actuación ni la interpretación

Voz 16 14:50 tanto en la Iglesia se decía antes teníamos un corro maravilloso que no era de la iglesia San Jorge cantamos Becky en los Jerónimos pieza no se toros católicos también en el oratorio La es que era un muy bonito

Voz 0827 15:16 Kilian has contado tu parte el choque que te produjo llegar a España es bueno y el malo pero cuál fue el choque de tu familia sí es decir que te dijeron cuando dijiste aquí me quedo que me voy a casar torero español

Voz 1 15:31 más que pensaban

Voz 16 15:35 de entonces a mis padres en África claro estaban preocupados pensando bueno yo torero que toca la guitarra con clavel en la boca

Voz 1 15:46 no era profesor Hawai

Voz 16 15:48 es económica es en en en la universidad con Fraga Iribarne así que en serio no tenía aquí mi suegro no quiso conocer bien los primeros dos años luego me quería mucho pero les

Voz 1 16:05 los primeros dos años ahora entiendo lo del aterrizaje com

Voz 0313 16:09 ahora lo voy entendiendo Julian y hoy ha pasado ya un tiempo desde aquel aterrizaje forzoso

Voz 6 16:15 yo soy tanto por cierto la maleta apareció o no

Voz 16 16:18 bueno este es otro pequeño fallo

Voz 6 16:21 el relato le de Leonor que pasado la versión más libro insisto no me llega a caer en la selectividad redacción sobre tu madre no pasa

Voz 16 16:35 no yo tengo aquí escribe la biografía para que saben no pero estábamos en Ibiza que por lo menos dos meses porque la madre de mi amiga vive ahí entonces dejaron el piso precioso al final de Reina Victoria

Voz 1 16:50 las casas que

Voz 16 16:52 los incidentes teníamos unas chicas cantando fue la todos los días hay entonces lo había dejado el episodio a un amigo José Antonio que trabajaba contando Bronstein con toda la esas personas y tenían fiestas todas las noches y cuando llegamos nosotros la cocina estaba llena llenas de botellas vacíos nuestros armarios también vacíos y nuestros cajones espacios entonces solamente teníamos la ropa que llevábamos en Ibiza hacía frío y entonces mis temas a rabioso hombre que llego decía él lo hago

Voz 1 17:27 el Estado no a Amanda a

Voz 16 17:31 Inglaterra para el Ministerio de Trabajo porque supuestamente hablaba inglés no había tanta gente y entonces todo el mundo hablaba francés todo mundo entonces él dijo yo me cojo ropa suyo de sus familiares que era como muy noble es que no te das cuenta que hay quinientos kilometros desde Londres para recoger ropa él dijo quisiéramos emitía que era muy muy guapa que le prepararon cubrí y entonces dijo dijo que se había casado conmigo porque pensaba que yo podría preparar llego con nuestro ropa mi amiga Vicky era cuarenta y ocho cincuenta yo era talla treinta yo creo que cuando el entonces abrían las maletas mujeres y miraba uno sostenes con pequeños

Voz 1 18:28 miraba a mi marido tiro cero mirando al cielo

Voz 16 18:34 adiós adiós esto nos ha ayudado mucho para

Voz 0313 18:39 preguntado al tiempo no desde aquel aterrizaje forzoso a día de hoy España ha cambiado mucho en muchas cosas afortunadamente para bien

Voz 1 18:47 es decir en este momento de ahora que todos todos

Voz 0313 18:49 Nos tenemos y vivimos como muy complicado como muy tenso como muy coronado directamente a alguien que vino de fuera llevan tiempo aquí cómo cómo lo ve luego hablamos del Brexit pasada pero lo de ganado Nos entendido

Voz 17 19:01 voy a mí me hace muy triste hay alguna

Voz 16 19:05 esto los protagonistas los políticos que son como las que no les han dado el papel principal pero entonces se están portando como prima donna qué hay más importante no entonces hay muchísimo como mezquindad Cuba es que no hacía falta

Voz 3 19:33 y luego el la situación terrible hoy a votación en el Parlamento pero es que ayer yo sé que el titular ayer por los pero por los pelos adelante evitar el Brexit que es romper directamente sin acuerdo hoy tan bueno para el titular es que casi la mitad del Parlamento británico no le parecería mal que hubiera una ruptura soltaba un tipo de acuerdos lo cual lo cual es estremecedor eso suprima no tan bien

Voz 0313 20:03 el político Reino Unido están actuando también así es no

Voz 16 20:07 por qué no son estar individual necesito su papel estos son personas que manipula si quieres la política por sus propios intereses intereses pero es que cuando desde fuera la falta de información desde el principio diciendo esos millones que íbamos ahora del Unión Europeo vamos a gastar la Seguridad Social tres días más tarde

Voz 3 20:35 no tenían pecas desde entonces han pasado tres años tres años de los miembros del Parlamento Nos pagan parecer prima donna soy responsable tal desde luego gente educada exigente informa desde ahora ya sí que sabemos ya vemos las orejas al lobo que puede ocurrir con los estudiantes con los aeropuertos con unos británicos que viven aquí y que necesitan necesita un acceso razonable hay sencillo a la a la sanidad a mí me sigue pareciendo sigue dejando gusta la idea de que a pesar de todos los problemas que tenga un una posible salida sin acuerdo haya tantos parlamentarios de un lado y esto

Voz 0313 21:18 sí es un fenómeno el fenómeno paranormal

Voz 16 21:20 pensando no sé si ustedes ven dos vídeos que mandan generalmente con uno mo negro de Toro estas personas tienen sus ahorros en leer los e Islas Caimán

Voz 6 21:34 sí sí los paraísos fiscales

Voz 16 21:37 no no no pero una y otra por ejemplo la la consola británica es una mujer maravillosa es más bien un trabajarlo social hay una familia que han decidido vender su casa en la costa para volver a Inglaterra porque están preocupar venía Ia con libertad con su perro claro

Voz 6 22:01 hay un montón de Scorsese por una cosa así es extenso

Voz 0313 22:07 a una pregunta por curiosidad está mirando a Leonor que está muy Kadir da la entrevista tiene muy poquita cosa cuando cuando te presentan a mira la madre de Leonor como como la madre de cómo se siente una diciendo que con la niña

Voz 6 22:21 a partir de hoy eh

Voz 16 22:23 no no no estoy muy orgulloso de todo mis hijos son fabulosos pero sí somos muy discretos yo muy pocos viajes a mi médico de cabecera que es una maravillosa doctora me ha dicho hoy hay sale voy a escuchar que cómo siente daba no

Voz 1 22:44 sí

Voz 16 22:45 generalmente nadie sabe no el nombre es raro eso sí es verdad así que algunas veces pero

Voz 1288 22:53 no lo luego es muy inglesa sea para lo del esta cosa de darte yo me río mucho y luego muchas bromas de te voy a dar besos de Almodóvar

Voz 1 23:02 hemos de hacer mucho ruido indie de abrazar tres primeros segundos su reacción instintiva de muchos milenios decir británico

Voz 1288 23:11 es es como como de yo qué hago con estoy loco dos tres segundos lejano

Voz 1 23:18 sí sí

Voz 0313 23:19 además del y de Almodóvar ya Leonor sí por eso tengo

Voz 1 23:22 esta voz insta resaca porque la estrenaron ayer maravillosa es maravillosa de verdad que bien

Voz 3 23:31 Antonio Banderas todo todos los actores tan increíbles pero lo que hace Antonio Banderas es es otra cosa es la nota

Voz 0313 23:37 para darnos con juramos con Carlos Boyero creamos expectación dijo que no la podía ver poco pasa todavía acatar la próxima semana pero yo pero tienes ganas de verla se hizo un silencio no no es que lo último que he hecho no me ha gustado digo pero te gustaría que te gustara dice sí

Voz 6 23:56 me encantaría pasar dos horas fantástico claro

Voz 0313 23:58 pues cuidado yo creo que Carlos Boyero

Voz 1288 24:02 como que ya ha superado el el el trabajo de

Voz 1 24:05 crítico de cine nuevo estás más como él un personaje más que su opinión sobre las películas que seguramente no le va a gustar porque porque nunca le ha gustado pero que hasta crear eso no

Voz 0313 24:16 hoy hay películas que si hay películas que no

Voz 1 24:18 Gustavo y su que a su pesar

Voz 6 24:21 yo quería volver allí

Voz 3 24:24 esta película alega que por esto aquí está

Voz 6 24:27 esta es muy interesante

Voz 0827 24:30 pero volvamos a la entrevista que la película Almodóvar es

Voz 6 24:33 más maravillosa o tan maravillosa como tu madre no es que mi madre está en otra Liga experimentaría otra división

Voz 0313 24:44 yo les que tienes que preguntarle de dónde viene lo de hablar por los codos

Voz 6 24:48 por qué me lo preguntas entrar

Voz 0313 24:49 de dónde vino la expresión hablar por los codos que yo hablo por los codos dice de dónde viene su dio uno se pregunta

Voz 0827 24:54 pues no tengo ni idea la verdad es que no tengo que investigan efectivamente no pero te quería preguntar Leonor de lo que tú eres qué parte digamos viene de tu madre

Voz 6 25:03 muchísima la risa es de la madre por televisión yo que iba a hacer una declaración

Voz 1288 25:24 el humor si el humor mucho ironía la ironía mucho también el la la el pudor el pudor y la vergüenza mucho también de

Voz 16 25:37 y no

Voz 1 25:42 lo que más te acordarás si me extraña es que no es que no me dejas te debo también

Voz 0827 25:52 mirar la vida con una cierta distancia conozco muy poco

Voz 6 25:55 Alejandro pero por cómo estaba hablando

Voz 0827 25:58 diciendo que es de esas personas que se llegue a acuerdos

Voz 1288 26:00 has es así de de cuando eres pequeño de de

Voz 3 26:03 en doce años la gran crisis

Voz 1288 26:05 tal de mi amiga no sé qué entonces me acuerdo que se me quedo que me dijo tú piensa que eres una mosca en la pared y mira este problema como si fuera una mosca en la pared que te parece ridículo mi hijo pues eso pero siempre he tenido una distancia que en esos un poco periodista no me acuerdo cuando los atentados del once de septiembre

Voz 0313 26:24 sí Allard

Voz 1288 26:26 ya estaba entre completamente en shock y con una mirada que también yo creo que es un poco le gusta mucho la historia le mucho historia eso también de mi padre así también eso lo heredado de los dos una mirada muy como si no estuviera no formara parte no sea yo me acuerdo que yo estaba llorando diciendo que hacemos ya decía no no es terrible si es increíble pero fíjate que estamos siendo testigos de una de las mayores sea como sea

Voz 3 26:51 mirada si una distancia una cierta de que los periodistas lo tenéis también

Voz 0313 26:55 sí pasará y hablaremos de esto pasara ya hablaremos en la cara

Voz 3 26:58 pero al final yo quiero aprovechar que se aprovecha todo lo que quieras Watling hija la para preguntarle por el titular de esa entrevista que tú tan sentimental consiste quieres a quiere que hablemos de tu made in contó

Voz 6 27:11 cantante actúa a mí es un árbol

Voz 0313 27:13 tiene obedece exactamente se titula que leíste Ana

Voz 3 27:16 sulfato de Alcoa que fue de vista mediar

Voz 6 27:18 jo muerta unos compañeros actores también la verdad perdón aquí pero sorprendidos

Voz 0313 27:27 a revelar algo que ya sabían también no porque no

Voz 1288 27:30 porque porque muchos no lo consideran así lo respeto también es verdad usar también hay hay hay muchísima creatividad osea no no es que pero pero si estás problemas como yo entiendo la actuación Sir es un soldado es para mí es lo bonito no no lo digo como algo malo al revés lo digo como como como algo bueno como como darte a ti mismo es decir yo soy este pigmento a ver qué va a hacer este pintor esta pintura conmigo

Voz 0313 27:59 pero la música no es así o no lo vi no no

Voz 1288 28:01 porque son canciones que culpa otro

Voz 0313 28:04 vez aquí en La Ventana y no no lo vivís así

Voz 1 28:07 no no tú tienes el control en el escena claro yo yo canto lo que escribo oí tanto como quiero que tú mismo la intervención que Alejandro me mira desde el piano mal oye veinticinco años de profesión contabas algunas porque empecé muy chiquitita

Voz 6 28:28 obra muchísimo a nosotros llevado Pablo cuarenta en fin

Voz 0313 28:34 sí una ir decías algunas cosas en la entrevista eh así como de resumen de balance de ese sería una parte digamos como Leo corredor si el que ha o no pero así en general tú cómo llegas a esto llegas por casualidad llegas por vocación

Voz 1288 28:48 y yo creo que un poco de todo también gracias madre por el pudor muchos años de terapia me ha costado

Voz 6 28:56 te has hablado mucho lateral

Voz 0313 28:59 a hablado mucho pero

Voz 1288 29:01 pero hay hay una parte de de de decir en voz alta voy a ser actor que queda mucho pudor entonces yo cuando empecé tarde muchos años en decir en voz alta que quiero ser actriz y aunque esté unan en un año en paro sigo siendo actriz porque había una que si sale bien si no no pasa nada porque yo tampoco esto tampoco era yo una cosa que estuviera osea que tarde muchos años

Voz 0313 29:27 yo quiero decir no te dijo al momento

Voz 6 29:29 no no no

Voz 3 29:32 no pero porque se puede decir con la mejor intención los ingleses necesitas que sus hijas sean independientes

Voz 16 29:38 y cuando habla de sobre qué me mandaba de África Inglaterra a los diez años al colegio las españolas pero eso no entonces han tenido muchísimo leyenda suelto pero es que era cuenta la harina tenía muchísimo talento le liquidó impresionado sí estaba muy deprimido cuando no pues yo bailaba y eso es cuando empezaste en la Ashura con un nombre Pablo

Voz 1288 30:09 Pablo pum Dick siguen

Voz 16 30:11 para enseña actuaciones y entonces tu primer era en el colegio Juan Bautista

Voz 17 30:20 no sabía que esto iba a ser de que te esa partida las fotos del álbum

Voz 16 30:29 hombre Pablo Comas se llama Llorca Llorca Gillette escogió paraje la primera película que hizo y cómo era muy pequeñita mi marido estaba un poco preocupada tenía dieciséis pero tú siempre dijiste que todos los actores la arropaba

Voz 3 30:49 si se hacen familias ya eso sí es Giuliani los anhelos español éste sigue pareciendo que somos los paneles o no sé los católicos otros en general que protegemos de manera excesiva a los helicóptero si los padres el coste

Voz 6 31:03 claro lo ves todo lo que

Voz 3 31:08 hacen que dirige Maite

Voz 16 31:10 que pagas las jóvenes profesoras que venía a trabajar en los colegios bilingües

Voz 6 31:15 se chicas monísimo muy jóvenes porque

Voz 16 31:18 has a España no a los españoles que no apoyos ir dice sí pero no me casaría con ella yo no quiero se su madre Sabah madre mía han estado aquí seis meses o que piensa

Voz 1 31:37 pero te hace pensar si si te da

Voz 1288 31:40 vida son eso sí esto tú tardaste cincuenta años

Voz 6 31:47 sí pero los ángulos son muy de dar una patada a los a los bancos empujarle si me gusta la Unión Europea totalmente saldrá de la vida

Voz 16 32:02 se va digo universidad comparte en pisos

Voz 1 32:05 ya no bueno horroroso ya no tiene que

Voz 16 32:07 aprende a que es el único que queda en la nevera es mío no es así

Voz 0313 32:13 hoy estoy pensando que es una una marca artística

Voz 6 32:19 sí

Voz 0313 32:21 no no pero no os voy a pedir que os queréis un momentito suena bando acá iba a terminar con la conversación pero como ha salido el tema de la relación padres hijos y la educación y tal es que lo tenemos una polémica muy interesante enseguida diremos que tiene que ver con los límites a la hora de educar a los hijos que límites que líneas no pueden cruzarse me gustará que lo comentamos en un momentito pero que estamos haciendo historia recordando cómo cuando esta mujer aterrizó en España por el año sesenta y tres era un año donde ocurrían muchas cosas el discurso de Luther King de ejemplo un sueño

Voz 6 32:57 fue el año sesenta y tres nací yo yo lo importante

Voz 0313 33:06 además de lo importante aquí se empezaban a escuchar los Beatles con esta canción

Voz 0313 39:46 a falta de veinte minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hoy la polémica que se lo hemos plantear todas las tardes sobre esta hora es de aquellas que muestran una una amiga especial que acumula mucha tela porque tiene que ver con la educación que es la piedra filosofal de cualquier modelo de sociedad que queremos pensar y tiene que ver sobre todo con la relación entre padres e hijos suponen una una pieza fundador tal de taldes educación hoy hablamos de límites de fronteras de derechos de deberes no porque últimamente casi todo acaba en los tribunales pero la polémica surge a propósito de una sentencia judicial

Voz 4 40:20 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 40:23 la noticia es esta la Audiencia de Pontevedra ha condenado a una madre a dos meses de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito doméstico por dar dos bofetadas a su hijo de diez años que no quería ducharse el Tribunal según leemos en La Voz de Galicia reconoce que los progenitores tienen la facultad de corregir a sus hijos pero concluye que esa represión ante una de mí nunca puede justificar el uso de la violencia que la acusada ejerció como la mujer no tienen antecedentes podrá sustituir esos dos meses de cárcel por trabajos comunitarios pero sin embargo no podrá eludir la orden de alejamiento durante seis meses que también ordena la sentencia por esas dos bofetadas bueno no cabe ninguna duda de que la protección del menor frente a la violencia debe ser un principio sagrado de el ordenamiento de una sociedad democrática sobre eso no cabe polémica pero nos quedan dudas sobre el límite en el que la represión Se convierte en delito sobre si una interpretación muy estricta por parte del juez del Derecho del Menor puede llegar a desactivar cualquier intento de represión por parte de los padres sobre todo sobre si la pena añadida de seis meses de alejamiento contribuye a la normalización de la relación entre la madre

Voz 6 41:32 casi un año después de las dos bofetadas Concepción Rodríguez González del Real

Voz 0313 41:39 buenas tardes buenas tardes y ex magistrada del Juzgado de Menores número uno de Madrid yo quería preguntarle de entradas y la ley especifica claramente que este tipo de de de de agresiones porque es una agresión que sean un par de bofetadas cachetes no están justificadas en ningún caso la ley lo especifica así

Voz 28 41:58 sí si la ley es contundente en el sentido de que es lo que creo olvides en o lo que establece una tolerancia cero a la violencia dentro del hogar en los distintos ámbitos ya sean de padres para hijos de hijos para padre o entre los cónyuges

Voz 0313 42:16 pero depende de la interpretación de del juez en en cada caso o es una norma general que hay que aplicar siempre

Voz 28 42:22 eh es en la en este caso el estamos en derecho penal entonces hay que examinar el hecho en concreto Iber si el hecho tu midle hay un tipo penal lo cierto es que el legislador hace ya mucho tiempo que esto estos comportamientos tanto en el artículo ciento cincuenta y tres como en el ciento setenta y tres está previsto depende de si exista o no había habitualidad muy buenas pues está dentro del tipo penal está previsto legalmente lo que pretende el legislador es acabar con la violencia dentro del hogar aunque sea la ejercida de los padres respecto de los hijos es cierto que el Código Civil en el artículo ciento cincuenta y cuatro establece que los padres tienen derecho a corregir a los hijos pero esa corrección no tiene por qué ser una corrección turística

Voz 0313 43:09 usted como jueza le pregunto es frecuente que lleguen a a su juzgado este tipo de casos

Voz 28 43:15 que nosotros yo es en España es la especialidad de menores este los menores respecto de sus padres muy frecuente pero frecuentó dijimos las agresiones de menores

Voz 3 43:27 al revés tan castigada pero

Voz 28 43:29 también desde el caso en que sea un adulto el que lo cometa está tipificado porque está previsto en el artículo ciento cincuenta y tres el cual permite incluso privar de la patria potestad al padre al tutor porque es en función del comportamiento la intensidades de comportamiento

Voz 0313 43:46 y una última duda entonces intentando fijar los límites de la retención sea yo puedo llegó yo como como quién fuera eh dejar a tres fines de semana sin que mi hija salga por ejemplo pero no puedo dar una colleja eso en ningún caso

Voz 28 44:02 exacto es lo que intenta evitar en todo caso legislador es la violencia así porque hay estudios psicóloga ticos que ponen de manifiesto que la violencia física luego se repita es decir son comportamientos que Esteban aprender por parte de los mejores y además eh que está injustificada nosotros estamos en una que ahora diferente en otras épocas eso se permitía hoy en día es yo no depende de corregirse físicamente a los hijos hay otras formas de corrección mediante el castigo la sanción de forma que sea entendida por el hijo lo importante en cualquier castigo es que dijo comprenda que el comportamiento que eso está mal y que no lo vuelvo a repetir

Voz 3 44:43 es habitual en un caso como éste imponer la medida de alejamiento de la madre del niño que recordemos tiene diez años

Voz 28 44:52 claro es que está previsto también en el Código Penal la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima entonces eh pues claro en principio yo no conozco las circunstancias concretas del caso pero clave en la pena hay que aplicarlas y está prevista en el Código Penal el tiempo es tiempo creo que me habéis comentado de seis meses que claro que depende de la de la conducta de las circunstancia en que haya padecido la consulta sino también en el pasado una excelencia pero muy excepcional actual viendo en casos muy legítimo e claro yo creo que el problema está en que a la sociedad hay que buscarla para estas no solamente castigar a hay que hacer una una función de escuela de padre para que señalo cómo tienen que actuar con sus hijos y entonces también hay una labor de prevención que el Estado debe de realizarse más intensamente y no esperar que este tipo de comportamiento están castigados sólo sancionar debería de realizarse una importante labor de tres entiendo que yo he hecho en muchísimos casos

Voz 1 46:01 Leonor perdón sólo una pregunta

Voz 1288 46:04 esto no es no no depende de lo que pide la fiscalía o sea él él lo de los seis meses de alejamiento la pena no no la pide la Fiscalía no puede pedir menos pena aunque esté en el Código Penal los aunque eso sea lo máximo que puedes pedir

Voz 28 46:18 que si el tema está en el principio acusatorio es exacto de la la Fiscalía o la acusación particular tuviera personada que establece los límites máximos en que puedes basar la condena no puede sobrepasar a menos puedes apreciar unas determinadas circunstancias inútiles absolver si quieres que los techo que no están acreditados Gotti contiene una conducta les dice más hay algunas sentencias muy esporádica porque lo normal es que este tipo de comportamientos están castigado yo recuerdo una sentencia ya hace algún tiempo de una bofetada en que la madre había dejado un problema de audición a la hija

Voz 0313 46:57 claro han eh

Voz 28 46:59 llegados tipificados pueden provocar hechos graves en un menor era lo que se trata es de proteger a este menor de edad interés superior del menor lleva legisladores castigar estos comportamientos

Voz 0827 47:13 sí que me gustaría sí que me gustaría magistrada es subrayar lo que ha dicho usted antes de que el Código Penal establece practicamente tolerancia cero porque muchos padres y madres ahora mínimos estarán preguntando hombres verdad una bofetada te puede dejar en el sitio te puede causar lesiones pero es una torta un cachete una colleja es decir

Voz 1 47:32 cualquiera de estas actitudes te podría llevar

Voz 0827 47:34 igual

Voz 28 47:36 pues por supuesto porque en realidad está previsto en el Código Penal

Voz 0313 47:40 es claro que te puede llevar enteraste

Voz 28 47:42 pero también es educar a la población no es sólo castigar en lo que yo echo en falta que el legislador está bien que castigue quién tiene que estas conductas no dejen de cometer me parece adecuado además los los menores por muy menores de edad tienen toda una serie de derecho reconocido en la Convención de Derechos de niños y nueve que son los mismos derechos que un adulto y que además precisan una especial protección está yo entiendo que está justificada la sanción en el Código será pero lo que se echa en falta es una prevención y educación de la población para demostrar que este tipo de comportamientos no tiene un efecto positivo cero coma es todo lo contrario aquí prevenir esos comportamientos

Voz 0313 48:24 la magistrada Concepción Rodríguez González del Real muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana eh

Voz 28 48:29 nada muchísimas gracias a ustedes

Voz 3 48:32 las unas Nos faltan muchos datos no yo creo que nos falta mucho contexto porque a mí me padece tú dices por dar dos bofetones vale no se puede hacer bien pero porque dado lo fotón es solo año dos cachetes que no no no precisaron

Voz 0313 48:45 bueno son bofetadas con erosiones eh que dejaron poquito rastrojos es lo que dice la sentencia

Voz 1 48:51 no me di tema dejar saben quién quién puso la denuncia intuye

Voz 3 48:56 es que los padres estaban separados porque es que no faltan mucha

Voz 1288 49:00 claro es que no se producirá denunciarla

Voz 6 49:03 médicos servicios sociales

Voz 29 49:06 dos viviendo con la de la madre o no

Voz 3 49:09 es cierto sí era un comportamiento usual es decir hay falta mucho a mí me falta mucho

Voz 0827 49:16 no eso es un que fueron dos fueron dos bofetadas esporádicas no la sentencia no habla de un comportamiento capitaneado por eso les sigue marcando digamos la mínima pena porque dos meses por supuesto no va a pisar la cárcel ahora estos trabajos

Voz 6 49:30 murió antes de la madre

Voz 3 49:34 a mí lo más sorprendente del alejamiento es que

Voz 0827 49:36 yo creo que si el Estado cree que esa madre tiene que estar separada de su hijo lo tendría que haber separado inmediatamente no doce meses después claro es que había

Voz 6 49:45 por eso a la sentencia y ahora a que se ejecute las

Voz 0827 49:48 Grecia suspenso claro esto quedan sus P

Voz 0313 49:50 eso hasta que el Supremo se pronuncio no iba a preguntar porque no le tocaba responderle pero si se lo voy a preguntar a Carlos pañuelo Carlos buenas tardes

Voz 30 49:59 hola buenas tardes psicólogo y autor del blog

Voz 0313 50:01 hola de padres aquí nos topamos con la teoría esta eterna que Julian como madre Leonor también Roberto un servidor hemos comentado más de una ocasión de si existen las bofetadas a tiempo y ese es su concepto válido a día de hoy o luego de este ramo existir

Voz 30 50:18 pues a ver si te hiciera la afectadas a tiempo en el tiempo a concretar a esa hora estarían todos los padres recogido en los niños daría gusto no había ningún problema que no por desgracia admite no existen y la mayoría de los padres y madres además cuando dan una torta un hijo es porque han perdido el control ningún padre ninguna más haré tranquilamente aposté a su hijo como herramienta de educación yo creo que es que esto es lo que a nuestras sociedades

Voz 31 50:47 de que meter siempre cabezas que cara a los hijos sus hijos su pesado

Voz 30 50:53 para educar a veces hay que te sacan de tu tu Casillas pero cuando educamos a los hijos estamos dando también un ejemplo de cómo hay que comportarse en situaciones difíciles y los padres tenemos que ser ese ejemplo

Voz 0313 51:07 es que claro el caso de esta historia es una ducha pero pongámonos en una comida en sus deberes en una hora bueno yo recuerdo Carlos que hablamos con usted hace un par de años no sé si se acuerda en una sentencia

Voz 30 51:19 dicen sin que condenaba Un padre en Almería

Voz 0313 51:22 a siete meses de cárcel ya no acercarse a comunicarse a menos de cien metros durante más de año y medio es verdad que la chica era mayor había llegado tarde a casa había habido tirones de pelo tortazos que era enviaron al suelo harina osea que está muy claro hay depende todo del grado perdió quería en lo del concepto de pueblos que una bofetada alguien dada no hace daño es sólo de este Ramos directamente no

Voz 30 51:42 eh yo a admitir yo entiendo que pueda cubrir es porque en en el proceso de enfocar yo creo que muchas de los padres a mostrar ningún poco equivocados pensando que esto de educar es una tarea sencilla ahí como si fuera de casa la pradera con que todo muy bonito

Voz 28 51:58 dos hijos oculto eh

Voz 30 52:00 en el proceso de Educació un proceso de comunicación y por lo tanto de conflicto dos cuales tenemos que enseñar a nuestros hijos que estas situaciones de conflicto cuál es la forma en la que hay que actuar se puede corregir a los hijos de de una manera lo más seria contundente y pero sin necesidad de llegar a definió a la violencia porque insisto cuando yo siempre porque nos hemos descontrolado Nos hemos descontrolado

Voz 1 52:28 porque abre un camino peligroso además se abren caminos

Voz 30 52:32 hice abre propiedad peligrosamente

Voz 0313 52:35 por qué

Voz 30 52:37 la manera de poder someter a los demás eh es a través de la violencia yo creo que tenemos que tienen poco más de paciencia nos pare te queremos que todo ocurre allá encíclicas y educar a los no lleva su tiempo

Voz 0313 52:53 pero voy a hacer puede hacer crecer el abogado del diablo enredar un poco más adelante aún no existe una violencia legítima del Estado que en situaciones determinadas extremas límites en no hay otra alternativa ganó con proporcionó con proporcionalidad con mesura y tal Se permite dice pues en fin diríamos cuatro empujones que a veces acaban en porrazos quisiese puedes ver en comparación un poco así ya se puede permitir el cachete pero la bofetada no

Voz 30 53:16 el pan es que vamos al muchas veces digo encontramos el que achica que estamos los padres como Prada por encima ha sido situación

Voz 0313 53:23 totalmente superados

Voz 30 53:25 este hecho que piensa que no es un buen padre yo voy y sé que no me digo como que no que va mucho como en tú yo soy tu padre ya mucho entonces quedado en esa situación un bruto se cree que te da más de sí yo soy el padre y el niñato Goethe copia años está polca junto a JJ no vamos cargando los padres de acuerdo por terminar de Ando

Voz 0313 53:46 yo creo que el club dijo

Voz 30 53:48 por lo es cuando más de los padres es que estemos tranquilos algo que los ponen los teníamos que meter en la cabeza

Voz 0313 53:55 señor tú y tú más tranquilo

Voz 30 53:58 lo que digo es que hay muchos años para que se Tucci y luego tenían que echándose ahí pero lo que no podemos decir que estamos a saber si constan quién sí señor

Voz 0313 54:13 Pellegrini yo otro mensaje recibido Carlos Pascual lo muchísimas gracias por este rato

Voz 30 54:17 muchas gracias a a chula

Voz 0313 54:20 la polémica que ha minas

Voz 16 54:22 me gusta mucho es una falta de respeto en la sociedad a eres un dibujo de Forges mil novecientos setenta el niño viene llorando en el le qué te pasa y me ha pegado entonces el padre pega al niño dos mil diecisiete El niño viene quejando por qué profesor insultado el padre iba al colegio y pega al profesor que no está funcionando no

Voz 0827 54:50 no hay en el círculo vicioso de la de la violencia

Voz 0313 54:53 el problema

Voz 16 54:55 no son amigos son K

Voz 0827 54:58 que también son los adultos llevo una relación entre un adulto y un niño es el adulto el que tiene que demostrar la frialdad como para saber gestionar una situación no pero creo que todos estamos de acuerdo en lo básico es decir que efectivamente no se puede ejercer violencia

Voz 3 55:11 pero un

Voz 1 55:14 el asunto es si es todo tiene que tener

Voz 0827 55:16 una repercusión venal con la que ha tenido en este caso además que a mí lo que más me sorprende todo porque digamos que en los dos meses de cárcel puede ser una llamada de atención no usted cuando hemos condenado no va a pisar la cárcel iba a continuar su vida y a ver si no se vuelve a repetir pero claro lo de los seis meses de alejamiento a mí sí que me parece un poco

Voz 6 55:33 este caso ya veremos qué dicen