La Ventana (14/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias vamos a volver a Valencia para saber si hay más datos de un suceso que les hemos contado hace una hora y que se continúa investigando la desaparición de dos niños pequeños en el municipio de Godella hay ahora mismo un enorme despliegue en la zona donde viven sus padres que por cierto estar en dependencias de la Guardia Civil Inma Pardo alguna novedad hasta ahora

Voz 1315 00:26 pues de momento no han sido localizados los menores continúa la búsqueda sus padres siguen declarando en la Comandancia de la Guardia Civil recordemos que son dos niños de tres años y un bebé de unos ocho meses de edad helicópteros Protección Civil patrullas con perros todos los medios disponibles están rastreando esta zona cercana a Valencia en el municipio de Godella la alerta la dado esta mañana un vecino que vio a la madre de los pequeños huyendo de la Casa de Campo donde residen perseguida por su pareja llene el rastreo que se lleva a cabo en esa vivienda familiar se han llegado a encontrar rastros de sangre

Voz 1454 00:55 y ahora nos vamos al Tribunal Supremo Ester Bazán jornada número diecisiete del juicio del posee sigue a esta hora la declaración del mayor del responsable de los Mossos Josep Lluís Trapero que ha asegurado que advirtió al entonces president Puigdemont antes del uno de octubre de lo que podía ocurrir Alberto Pozas adelante

Voz 0055 01:10 sí ha sido apenas un segundo porque el tribunal ha prohibido hacerle preguntas sobre esta reunión pero antes ha podido explicar cómo advirtió al president de las altas probabilidades de disturbios el uno de octubre alrededor de dos millones de personas con la intención

Voz 1756 01:23 hacer algo pues en los quince mil policías precisamente que en cumplimiento de una orden judicial llevan en sentido contrario eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público de seguridad ciudadana

Voz 0055 01:34 el fiscal no ha podido profundizar más en este aspecto porque el partido ultraderechista Vox que había pedido la testifical de Trapero no ha querido hacer preguntas sobre el papel de Puigdemont en todo esto

Voz 1454 01:44 la defensa de Juan Arribas anuncia su intención de recurrir la decisión de la Audiencia de Granada que ha confirmado los cinco años de prisión en puestos por un juzgado de lo Penal por dos delitos de sustracción de menores por permanecer en paradero desconocido con sus hijos para no entregárselos al padre que vivía en Italia los hechos

Voz 1454 02:02 siete La Audiencia ha estimado eso sí parcialmente el recurso de apelación y ha rebajado la indemnización por daño moral de Apple a su expareja de treinta mil a doce mil euros mañana se va a reunir el equipo jurídico que lleva el caso para decidir los siguientes pasos Francisca Granados ex asesora de Juana Rivas

Voz 2 02:19 no quepa la menor duda de que para aquellas personas que seguimos confiando al igual que aquella institución es que seguimos confiando en que la justicia terminará poniendo en su lugar cada cosa vamos a ejercer todas las acciones legales que estén a nuestro alcance para que efectivamente al final Juana y su hijo puedan vivir en paz

Voz 0900 02:41 vamos con los deportes Toni López se juega la Vuelta o Tour de final de Europa League a las siete menos cinco el Valencia juega en Rusia con el Krasnodar en la ida los ganaron dos uno a las nueve el Sevilla juega en Praga contra el Slavia con el dos dos de la ida hay más fácil lo tiene Villarreal que recibía al Zenit con la renta uno tres de la ida en Rusia todo estoy el la Euroliga baloncesto en Carrusel Deportivo poseen más aparecen en móviles desde las seis y media

Voz 0313 03:09 el PSOE de Móstoles ha convocado una ejecutiva

Voz 1454 03:11 extraordinaria que comienza en media hora para rehacer las listas al Ayuntamiento después de que varios candidatos hayan renunciado en bloque en el último momento una situación que según fuentes del PSOE mostoleño hace tangible la división interna en el partido los próximos a la alcaldesa Noel Noelia Posse permanecer la lista históricos cercanos al edil de Hacienda Javier Gómez los que se han caído del proceso en Majadahonda la oposición critica que el gobierno municipal del Partido Popular haya aprobado en pleno con el voto de Ciudadanos la cesión gratuita de suelo público para construir un templo religioso sería la sexta iglesia en este municipio de setenta y tres mil habitantes Raquel Fernández

Voz 1315 03:47 la propuesta impulsada por el Gobierno del Partido Popular ha recibido el apoyo de Ciudadanos ya ha sido criticada por PSOE e Izquierda Unida Se trata de una cesión por setenta y cinco años de una parcela de seis mil metros cuadrados situada en la zona de roza Martín y que dice en estos dos últimos partidos tendría un valor en el mercado de dos coma siete millones de euros aseguran los socialistas que Majadahonda tiene setenta y tres mil habitantes y que se trataría de la Sexta Iglesia que tendría

Voz 4 04:14 municipio socorro Montes de Oca es su portavoz Martin

Voz 5 04:18 no tiene ningún tipo de equipamientos nosotros tenemos las creencias religiosas de todas las personas pero creemos que debemos atender las necesidades sociales de todos los bongos

Voz 1315 04:29 en el gobierno local acusan a los grupos de izquierdas de ponerse muy nerviosos dicen cada vez que se habla de rally

Voz 1454 04:36 el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid Pepu Hernández ha hablado sobre la confección de la lista al Consistorio que harán pública a finales de este mes Preguntado sobre si contará con independiente

Voz 1 04:44 es el planteamiento sobre todo la fuerza que lo

Voz 6 04:47 hasta el partido es muy importante pienso que hay un talento especial y que hay una capacidad tremenda

Voz 1 04:52 cimiento y experiencia

Voz 1981 04:54 yo creo que en esa línea tenemos que estar diecisiete grados a esta hora en el centro de la capital

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1 05:08 en ese

Voz 1 09:46 Adrián una marca rojos azules españoles bueno Arenillas y queman ataque la inmensa mayoría de jóvenes españoles del Partido Popular ya un problema

Voz 0545 10:02 eso yo tu problema eres tú

Voz 3 10:24 David Davis más de treinta y cinco mil años había seres humanos viviendo aquí en estas cuevas del mundo ha cambiado radicalmente dentro de mil años de narrativos litigios solo

Voz 0313 10:38 a Altamira así desde el Llor solos tanta gente hoy que un saludo así coral Renato ya directamente José Antonio Páramo buenas tardes venga aquellos sé que estáis contando las horas para el fin de semana pero ya voy poco trabajarlo

Voz 14 11:16 aparte de eso muy comenta es el comentado esto en cuenta Páramo ha habido mucho debate mucho debate las redes en las cafeterías y los bares las conversaciones de todos hay mucho debate mucho mucho en torno al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero el debates se parece su voz a la de Eugenio

Voz 21 11:36 hay mucha discusión sobre esto no

Voz 14 11:38 os a tratar de comprobarlo

Voz 1756 11:41 el mayor Trapero esta mañana parentesco no amistad tampoco de enemistad tampoco al buena relación profesional con alguno de ellos únicamente el conseller

Voz 14 11:49 entonces tenemos todos la voz de Eugenio presente dice un tío mío dame paciencia pero ya para intentar aproximarnos vamos a tratar un poco un cierto tratamiento a la voz de mayor Trapero su viéndole un poco el volumen dándole un poco de Deco ralentizando la un poco

Voz 1756 12:10 prudentes con no está un poco más en el está un poco a los buena relación profesional con alguno de ellos entre los bronces

Voz 14 12:19 hora finalmente un chiste de Eugenio en el que tenga la voz más calmada

Voz 22 12:26 demuestran dos mi caso y una le dice a la otra de buscarán Barros que uno

Voz 21 12:30 no sabía que tenía más trillizos uno aún muy nervioso eh bueno este es un poco el debate general que hay

Voz 14 12:40 yo hay más accidentalmente también se habla de que el mayor Trapero ha acusado a su Gobierno el catalán de actuar con irresponsabilidad ante el referéndum del uno de octubre su consejero Joaquim Forn dice es un político

Voz 1756 12:52 pues al final es un político hace lo que le ocasiona yo pienso que había un punto iba he decir así porque la entiendo así de responsabilidad ya el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido señoría no le puedo decir otra cosa

Voz 14 13:04 es un político ya hace lo que le ocasiona dice esta es una frase que yo creo que deberíamos guardar esto es un político ya hace lo que le ocasiona cuántos disgustos nos ahorraríamos si los políticos no hicieron lo que les ocasiona lado la declaración de Trapero sigue ahora mismo en el Tribunal en este juicio es testigo en la Audiencia Nacional Le acusan por rebelión en el Supremo la Fiscalía no le había citado como testigo aunque en sus interrogatorios le señala como el promotor de una estafa que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra para el uno de octubre fue un engaño esta disfunción el hecho de que la Fiscalía no le haya citado a declarar como testigo ha tenido como consecuencia que el presidente del tribunal el juez Marchena ha interrumpido la Fiscalía al ha dicho no eso no lo puede pregunta pregunta ya acabado cortando el interrogatorio de la Fiscalía Trapero dice que no que ni fue un engaño fue una estafa y que él se ha encontrado en medio de un follón de políticos que has visto bien Struth Il la primera ministra británica Theresa

Voz 23 14:07 sí sí

Voz 14 14:12 se encuentra en una situación dificilísima porque el Parlamento británico ha aprobado la noche pasaba que no quiere un Brexit sin acuerdo pero tampoco quiere el Brexit con el acuerdo actual dicho al revés no acepta el acuerdo sobre el Brexit pero quiero Brexit pero de ninguna manera quiere Brexit sin acuerdos un poco Cantinflas

Voz 24 14:33 Santos mostró una cosa que a ustedes naturalmente no compren

Voz 1610 14:36 porque son cosas que no se ven

Voz 14 14:38 sean los parlamentarios británicos han votado a favor de un acuerdo de salida que no sea este acuerdo de salida pero siempre y cuando se garantice que en ningún caso hay una salida sin acuerdo

Voz 0545 14:49 tía les solo caso

Voz 25 14:54 vamos a coro

Voz 0313 14:57 hoy

Voz 0545 14:59 bien

Voz 1610 15:02 es uno de estos tuits en los que hay un giro de guión inesperado el señor vegetal

Voz 21 15:06 Gandalf de la comunidad del anillo no de propietarios once meses debe ya amoroso más gobierno

Voz 1610 15:16 vamos ahora con una de estas confusiones graciosas que pueden pasar en un concurso de la tele el Twitter profeta

Voz 21 15:21 bienvenido La ruleta de la suerte cómo te llamas Unai tranquilo ansias primero nombre lo que provocó

Voz 0545 15:30 a Bojan

Voz 1610 15:31 esta reflexión que no por improbable deja de ser cierta es de demacrado

Voz 21 15:34 otra cosa que une mucho a una pareja es confundir el lo pite con los geles de placer

Voz 1610 15:41 este Callao también es poco probable pero también tampoco es descartable

Voz 21 15:45 que se te aparezca la Virgen y diga a qué venía yo la cocina

Voz 1610 15:49 Bianca Moratti teorías con un tuit muy costumbrista a cargo de fotón

Voz 7 15:53 hola soy la muerte vengo llevarte está acabando la lavadora

Voz 0313 16:03 una vez superadas las twiterías llegan las noticias del Mundo Today

Voz 1981 16:09 el nuevo embarazo de Irene Montero permite a los Iglesias ingresar al fin en el Opus Dei chalé El trabajo fijo y la familia numerosa

Voz 21 16:17 se cumplen el sueño de toda una vida Ford

Voz 1981 16:20 a parte de la gran familia del Opus al fin Pablo Iglesias podrá hacer de Jesucristo en el Belén Viviente de esta comunidad motivo por el cual se ha dejado el pelo largo todo este tiempo

Voz 0573 16:32 sienten que el local sea un dinosaurio catalán desarrollado genéticamente para invadir España el que fuera el máximo responsable del llamado proyecto Deep local niega que la Generalitat tuviera ningún plan para resucitar genéticamente al gran lagarto con barretina que habitaba Cataluña en el Jurásico o hilo del Puig será top seis también un hace ni ves todo ciencia ficción insistió ayer al de rollo

Voz 1981 16:56 escuchar bien de Amancio Ortega sigue insistiendo en que si siguiera sus consejos podría ganar mucho más dinero

Voz 21 17:04 no porque te conformas con ir tirando pero si me hiciera escaso podrías ganar mucho más pasta conozco a unos niños que te cosen lo que quieras a precio tirado insiste el cuñado del empresario

Voz 1981 17:15 a última hora Arman cuéntanos un señor

Voz 1610 17:17 lleva media hora chupando de un tubo para robar gasolina de un coche eléctrico momento sólo ha podido chupar tres protones pero no sale nada

Voz 1981 17:26 Nos tiemblen gracias a Xavi vamos ahora con algunos titulares breves Ciudadanos defiende ahora una corrupción liberal Vinicius pidió direcciones han jugador rival direcciones para ir a portería dos fotógrafos dejarán de aceptar textos de más de mil palabras como forma de pago un profesor no entiende por qué lo despiden Si sólo perdió un niño de los XXXII que había en clase le obligan a guardar la maleta en la bodega del avión y cuando la recoge está totalmente borracha ni Torra retirará los lazos amarillos de las instituciones pero colgará lazos púrpura para exigir la vuelta de los lazos amarillos

Voz 27 18:25 no

Voz 21 18:40 la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid ha dado premió a Pablo Casado el premio al mejor comunicador su premio siempre es un premio de trayectoria irregular el año pasado se lo dieron a Silvia Clemente la candidata de Ciudadanos ya ex candidata en Castilla y León excandidata porque se ha descubierto algo que parece un pucherazo elección y el año anterior se lo dieron a otro política otra mujer política una parlamentaria que dimitió tras su segundo positivo en un control de alcoholemia sonó una trayectoria que llevaron al un poco pero dejando de lado a estas coincidencias le han dado a Pablo Casado un premio como gran comunicado

Voz 14 19:18 precisamente en estas últimas horas existe una cierta perplejidad por la propuesta no se sabe si mal entendida del Partido Popular sobre paralizar la expulsión de mujeres inmigrantes Zidane a su hijo en adopción

Voz 4 19:31 en fin la noticia que empezó empezó a correr por en la tarde de ayer a mí me pareció que era una falsa noticia lo digo sinceramente dije no puede ser verdad

Voz 14 19:41 claro Pablo Casado dice que le han entendido mal lo cual siempre es malo para un titán de la comunicación por cierto trabajo para trabajo para Isaías el gran Isaías

Voz 20 20:01 Pablo Casado lo vamos a escuchar ahora Paula

Voz 14 20:03 sado

Voz 21 20:04 eh pronuncia sectaria

Voz 1981 20:06 como hectárea la demagogia sectaria falsos ecologistas de la izquierda a veces trasladan una opinión que es falsa

Voz 14 20:14 la izquierda sectaria os sectaria bueno por insultar bien más que nada hace días que no esto que que el juez Marchena recuerda los testigos cuando van a responder a las preguntas quiero que quede bien

Voz 7 20:27 claro que la sala y con absoluta naturalidad tanto si responde como si decide no responde

Voz 14 20:35 esto ya se los políticos ya sólo aplican asimismo a diario por ejemplo Albert Rivera le pregunta

Voz 28 20:40 Tino que se consideran constitucionalista al Partido Popular también a Vox bueno hay que preguntárselo a ellos

Voz 14 20:46 es que preguntárselo a ellos señorío a mí no me responda pero en cambio responde Sánchez desde luego no lo ves en este caso un caso no tiene criterio Expo se sería podría ser testigo renuente eh habría que interesar testimonio de particulares

Voz 7 21:02 yo interesó que la sala deduzca testimonio de particulares

Voz 14 21:05 esto es un follón cuando alguien está obligado a decir la verdad es un lío siempre cambia completamente imaginaros cómo serían las entrevistas a políticos con el juez Marchena al lado del político

Voz 7 21:18 en el código penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad le voy a leer lo que establece el artículo cuatrocientos sesenta del Código Penal dice cuando el testigo sin faltar sustancialmente a la verdad la altere con reticencias inexactitudes au silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos

Voz 4 21:43 incurrir en responsabilidad penal

Voz 14 21:47 cada periodista tuviera a su lado al juez Marchena y ahora ella así que matar también es verdad que hay maneras y maneras decir no me acuerdo no me consta hay momentos hay oportunidades el el ex ministro del Interior José Ignacio Zoido dijo tantas veces no lo sé no lo recuerdo no me consta que la verdad no los podemos poner aquí todos juntos sin echar la tarde al río los podemos poner algunos un poquito acelerado

Voz 29 22:13 no recuerdo tengo conocimiento no Roser mejor no me consta no lo recuerdo no recuerdo exactamente unos no me consta yo no recuerdo no tengo constancia yo desconozco lo desconozco lo desconozco ignoro yo eso no se lo desconozco no tengo ahora mismo recuerdo no lo sé yo ignoro no me hasta lo desconozco desconozco no lo recuerdo lo desconozco no lo sé no lo recuerdo lo desconozco no lo sé no tengo constancia lo desconozco lo desconozco lo desconozco yo lo desconozco no recuerdan no se lo desconozco los repito lo desconozco desconozco no recuerdo tengo conocimos desconozco que con una mano insisto que yo no sé

Voz 0545 22:56 todo

Voz 14 22:57 esto es lo desconoce Zoido de una rebelión que le pasó a él sede además es curioso porque utilizaba el verbo en presente lo desconozco no es que lo desconociera en el momento de los hechos es que decía lo desconozco en el presente dando a entender que en todo este tiempo no ha sentido la curiosidad de interesarse por la rebelión del récord de todas maneras el récord de España de no me consta no tiene la Infanta que Sting escaso nos si hubo cuatrocientos hubo como

Voz 21 23:22 es dicen la NBA cifras triples dobles triples decir como se llame sí

Voz 14 23:27 cuatrocientos doce no me recuerdo cuatrocientos doce no lo recuerdo ochenta y dos no se cincuenta y ocho desconozco siete no me consta y una vez no tenía conocimiento hay veces en que un testigo se presenta ante un tribunal como Si llevar a quince años de resaca

Voz 22 23:41 muy bien la fiesta con mucha gente y la gente muy divertida bailando bebiendo

Voz 14 23:49 muy bien también depende de cuál sea el olvido si te preguntas recuerda así un señor me dio un paquete responde si no me acuerdo que en el juicio del pluses hay momentos surrealistas relacionados con el intento de probar el delito de malversación porque el Gobierno catalán preparó el encargo de campaña sobre el referéndum cuando se prohibieron paralizó la preparación pero las campañas se emitieron

Voz 30 24:11 tuviera tacto

Voz 14 24:14 pero no hay un papel que diga este dinero para esta campaña a alguien tuvo que dar la orden alguien tuvo que hacerlo alguien tuvo alguien pero no se ve en las películas como espectador es una peli sabemos que pasan cosas y en los tribunales no se pueden demostrar como espectadores lo sabemos por lógica alguien tiene que hacerlo pero como no se puede condenar a alguien hay que concretar no es alguien que busca aquí en esta es una conversación de hoy en el Tribunal sobre si hay pedido o no hay pedido porque no hay expediente

Voz 31 24:41 vayan no había ningún expediente al no existir un expediente y alguien tuvo que hacer ese pedido no generó un expediente de él pero apareció ese pedido yo ese pedido lo lo conocí en un momento en que la Guardia Civil el requerimiento no hicieran a una investigación para ver quién había podido hacer ese pedido es que no estoy hizo un pedido

Voz 14 25:01 bueno esto lo hemos puesto en quince segundos ha sido una hora mucha gente dice porque según testigos el advierte de falso testimonio si la infanta dijo quinientas veces no esto sucede porque la ley del y tú más no existe más que en nuestra imaginación en el debate político todo el mundo piensa que se puede hacer cualquier cosa siempre cuando otro lo haya hecho antes pero esto a un juez les cuesta más de entender un testigo puede dar la impresión de estar ocultando cosas o no

Voz 7 25:27 el mayor Trapero era un testigo esperadísimo lo primero

Voz 14 25:30 va a responder o no está acusado en otro proceso porque la rebelión está separada hay una parte en la Audiencia Nacional él ha decidido responder no ha recurrido no lo sé no recuerdo no me consta todos los testigos miden sus palabras y Trapero hablaba con aparente naturalidad incluso cuando le salió una palabra decía no me sale no me sale alguien le gritaba precinto y él decía precinto gracias

Voz 1756 25:52 evidentemente el el iré clausurar los centros en el uno sale precintado gracias precintado de los ciento

Voz 14 26:05 este me han dicho lo he dicho alguien en otro momento por ejemplo cuando ha reconocido un error a una reacción no apropiada en la discusión de competencias con el jefe de la Guardia Civil ha dicho me equivoqué pero cada uno tiene el destino profesional que tiene

Voz 1756 26:16 yo hago una defensa del cuerpo y es así es probablemente no muy acertada y también se de reconocer porque bueno pues entiendo cada uno tiene tu destino profesional

Voz 14 26:28 cada uno tiene su gesto profesional no la versión de Trapero es la siguiente un Gobierno irresponsable el catalán

Voz 1756 26:33 de responsabilidad el catalán les puso las

Voz 14 26:35 situación tan incómoda como algunos otros cargos de la Policía que habían dimitido

Voz 1756 26:39 yo le había dicho cuando es que estábamos incómodos los dos porque llevamos tiempo hablando

Voz 14 26:43 la situación incómoda se debía a que el Gobierno decía en público que los Mossos ayudarían al referéndum y eso no era verdad y el famoso binomio de los Mossos d'Esquadra en cada colegio estaba pactado con la Policía y la Guardia Civil

Voz 1756 26:53 hemos pactado son sus palabras hemos pactado poner un binomio en cada uno de los colegios

Voz 14 27:00 que él nunca supo qué dispositivo tenían la Guardia Civil y la Policía Nacional porque no presentaban nada que desconfiaban no respondían a sus planes

Voz 1756 27:07 Ellos no han dicho ni si ni no

Voz 14 27:09 a la afirmación de la Fiscalía sobre su colaboración con el referéndum de

Voz 7 27:14 si usted planteó un dispositivo ejecutó un dispositivo parece que

Voz 1756 27:18 sabiendo que eso no iba a ser invertir eso no es verdad señoría

Voz 14 27:21 Trapero se presenta como una víctima de la incompetencia o la irresponsabilidad política la desconfianza entre cuerpos policiales y que los Mossos d'Esquadra hicieron lo que pudieron como todos ha reconocido como hemos escuchado que se equivocó al discutir las competencias de la Guardia Civil pero que fue para defender la competencia de su cuerpo policial

Voz 1756 27:38 que a lo mejor no estuve lo más acertado pues sí pero que el espíritu que había no era en ningún caso era de defender el cuerpo y de hacer las cosas lo mejor posible

Voz 14 27:48 el abogado de Bosch que ha hecho la mayor parte del interrogatorio de la acusación porque la fiscalía no consideró que el testimonio de Trapero fuera importante su papel ha sido entonces secundario el abogado de boxeo ha llevado algunos tascas la pregunta

Voz 1756 28:00 N dos elementos que no tienen relación en otro momento se lo digo así ni por asomo sean Line ninguna palabra ni que se pareciese a las que usted ha utilizado un último ejemplo no tiene no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo pero bueno ya se sabe que cada uno escucha lo que parece

Voz 14 28:16 cada uno escucha lo que le parece lo que quiero ir porque lo oído perfecto sólo lo tiene Google como nos cuenta Nerea Aróstegui criticó en Twitter ha contado como tutora ha explicado que los alumnos de quinto se refieren a la canción Upton Fang como buscan así que es lo que pasa cuando tuvo gasto pues esto

Voz 4 28:39 yo

Voz 1322 28:41 te sale la canción así que ha abierto la veda aquí hemos ido descubriendo la capacidad que tiene la web para entender nuestra mala pronunciación por ejemplo si metemos Atsuara

Voz 0545 28:55 esto es una buena solución también cuando no sabes cómo se escribe una canción por ejemplo pues pones a want to be free en alguna ocasión quizás no sepas bien la letra no sepas cómo se puede escribir pero tienes captado ese grito que hace la cantante pues en da ya bueno I will always love You sería el ejemplo se hacer igual que el archivo sueña y si no sabes nada de la letra pues no pasa nada pones el tararea la inteligencia artificial hace el resto como por ejemplo Tino Nino

Voz 1 29:48 lo de yo decía es trailer destacan gangas

Voz 21 37:13 lo sabe es una gigantesca

Voz 1610 37:16 esto para llenarlo cuando espanta a hacer mucha muchas menciones así que vamos a recibir en los estudios a al señor Paolo vacile que se que ir propietarios de Sana Sana Julito derrama sea empresa dedicada al mundo Gezi y vida sana en general no podíamos decir Pablo qué buenas

Voz 21 37:34 a la Ventana gracias buenas tardes a todos los oyentes que nos coche ahora mismo desde la soledad de las últimas filas de Un final X bien las primeras y la primera en tu empresa eso no es no

Voz 0545 37:49 Zabaleta

Voz 1610 37:53 pero este años dedicadas a creer opciones para Massana de verdad sí señor a lo largo

Voz 21 37:59 estos seiscientos setenta años de historia hemos tenido éxitos y también hemos tenido fracasos para no nos fue muy bien por ejemplo con el lanzamiento de drogas

Voz 41 38:07 si no hay drogas sin se como la cerveza así

Voz 21 38:09 correcto detectamos que había un nicho de población importante a la que le gusta a drogarse pero no los efectos de la droga doce sacamos primero lo que era la cocaína cero cero cocaína cero cero cero de que

Voz 0545 38:20 droga cocaína cero cero clara la droga

Voz 21 38:22 nada nuevo básicamente severa en polvo luego sacamos también lo que es la burdo un Dhanga sin gluten hundiéndose

Voz 14 38:28 pero tampoco triunfó por lo que se ha consumado

Voz 21 38:31 por de Dhanga no suele tener rechazo al gluten en fin

Voz 20 38:33 sí

Voz 21 38:34 que no iba a sospechar esa historia pero bueno vamos a remontar nuestra empresa

Voz 1610 38:37 lista impositivos de hecho hoy viernes a presentados en exclusiva un par de cositas interesantes no que vais a remontar

Voz 21 38:43 sí sí sí vamos a ver eh primero es la flauta para dejar de fumar según un estudio de la Universidad Politécnica de Cadena Dial el noventa y ocho por ciento de las personas no puede fumar mientras toca la flauta lo no pensar no fueron meses de mucha prueba ensayo duda hasta que finalmente nos hemos decidido a sacar al mercado la primera flauta para dejar de fumar lo entonces yo os garantizo que vaya que si funciona y no lo digo yo lo dicen todos los que lo han probado como por ejemplo Jesús ciencia uno este suyo o la flauta antitabaco

Voz 39 39:15 ver este soy yo después de usar la flauta antitabaco

Voz 46 39:26 ella era

Voz 47 39:39 bueno funciona muy bien pero lo que sí que funciona es que no fugado esa persona no pero bueno estamos muy contentos y bueno no debería decirlo por aquello de que otras empresas que pueden robar la idea pero sí adelanto aquí en exclusiva que estamos ya desarrollando el bocadillo para dejar de fumar y boca viene un poquito lo mismo entrenamiento no puede fumar más o menos estamos estudiando otra novedad

Voz 21 40:00 el Partido Popular no pues mira de esta estoy muy orgulloso atención el carrito de la compra sin red de citas o que seguro un estudio de la Universidad Autónoma de Mercadona acarrear un carrito de la compra sino de citas exige un ochenta y siete por ciento más de esfuerzo de quema de calorías ir ejercicio aeróbico todo ventajas no hubiera pensado antes saber Holy mira a veces pienso yo tenemos las soluciones delante está y no somos capaces de verlo porque no te nuestra quiso queréis que dejara de hacer las Isaías si quisiera es que dejara de decir tonterías si lo más fácil sería cerrar me micro

Voz 1610 40:32 es verdad no es fácil decirle desde luego que maravilló que quiero fumar a un carrito de la compra sin ruedas para adelgazar por favor que llamen a este número de teléfono llegan el encargo

Voz 14 40:46 ya no es exactamente

Voz 21 40:49 por treinta

Voz 1610 40:51 de rana algún regalo para las primeras llamadas OPA

Voz 21 40:54 eso sí en las diez primeras personas es regalo una tapa de torreznos

Voz 1610 40:57 que una cosa es la vida Sarah gilipollas sí

Voz 0545 41:12 dime Julve Ruiz que tenemos

Voz 0313 41:16 animal esta semana

Voz 0545 41:19 a también de un hábito muy saludable

Voz 48 41:21 posible obtener el sonido del animal pero se traído un sonido que está relacionado con la noticia

Voz 4 41:29 bueno

Voz 7 41:33 es una avutarda

Voz 38 41:36 ya sé ya sé

Voz 7 41:38 la pues las vacas vacas varios animales fervor

Voz 48 41:41 qué pues porque han descubierto un animal que tiene un mano a demanda tu sólo aparece cuando lo necesita se trata de la nuez de mar o medusas peine si ano a demanda no es una medusa pero se llama medusa

Voz 1315 41:55 peines es una criatura marina considerada como uno de los animales más antiguos de la Tierra su agujero para escrutar sólo surge cuando lo necesita después desaparece no queda ni rastro científicos de un laboratorio de biología marina de Massachusetts Massachusetts han comprobado el primer caso y único a día de hoy deste ano transitorio en la naturaleza hay algunos animal les parecidos a éste como algunas medusas éstas sí que utilizan la misma abertura para comer y defecar pero lo de la nuez de Mar es único lo descubrió uno de los investigadores al no encontrar Elano a pesar de haberse pasado horas mirando vídeos de cómo destacaba la criatura tanto que incluso cogieron al animal lo pusieron bajo el microscopio y allí no había nada si no estaba haciendo caca lo que han averiguado es que en un momento de la digestión los intestinos se tocan con las paredes externas del animal se produce una fusión de tejidos y se abre una especie de agujero por el que salen los restos los residuos luego ese anima ese anillo de fusión disminuye vuelve a cerrarse no queda ni rastro hasta la fecha como os digo no hay documentado de ningún otro a no transitorio bueno un animal

Voz 1981 42:56 ya hay un tío viendo vídeos de cómo Kagan

Voz 21 43:00 ahora a merendar

Voz 0545 43:03 pero está bien tener agujeros dice

Voz 8 43:08 Elano misterioso

Voz 0545 43:14 buenas tardes y buena

Voz 1322 43:15 las tardes gozar interna pues mirad hay canciones que marcan generaciones como Imagine de John Lennon Another Brick in the wall de Pink Floyd es Mel Like Teen Spirit de Nirvana o por ejemplo esta otra canción

Voz 49 43:27 tiene el que hoy es un alarde de divisar

Voz 1322 43:35 la canción que lleva torturando cerebros paternas desde hace meses porque bueno ya sabréis que es furor absoluto de los pequeños de la casa el culpable de este hit este nuevo Corea del Sur que recordemos Llanos perforó el hipotálamo con Ganga está ahí está producida por la empresa de entretenimiento surcoreana ping pong pero fue escrita por dos educadores estadounidenses en los años noventa Josep esta canción porque está colado en la lista Billboard de Estados Unidos ella ha sido estudiada incluso universidades uno de los estudios más exhaustivos se ha realizado desde la Universidad de California lo ha hecho la educadora musical Beatriz Hilari que ha concluido que esta canción engancha por varios motivos mira el primero porque simple y repetitiva vale el segundo tiene un vocabulario limitado lo que favorece que los niños la prensa según adultos también comienza con la introducción de los personajes principales de la Historia Baby Shaq mami say divisar Gram amasar gran pasar que es decir la tiburón y abuelo tiburón que son plantillas familiares para un niño y además tiene éxito porque los niños tienden a representarse a sí mismas como diverso como animales hace poco se ha hecho viral el vídeo de una niña de unos dos años muy enfadada porque Alexa el asistente de voz de Amazon no le entendía cuando lo pedía la canción

Voz 25 44:49 Teddy

Voz 21 45:01 en el orden

Voz 1322 45:04 los actores de Negrillos Groban la han versionado con coro de gospel incluido y fijaos que te Mazo eh

Voz 0313 45:34 pero no me gusta ver muy bien pero sí que es qué pensarán los millennials esto es Ylenia tenemos señor o además me gusta yo meto todo tortura esta canción así es me la pongo así Villa de diez horas estas cuánto tiempo libre pues mira voy a hablar de de del futuro presidente que hay ahora mismo esto es una una conversación que tuve hace casi ocho años uno de los fundadores de FX Interactive es que es Pablo Ruiz que por casualidad su hijo es colega mío de de Torremolinos de conocernos pues el Dahl me comentaba una cosa que decía que iba a ser el futuro de los videojuegos y era uno de los videojuegos en el que tú pagas una cuota mensual tienes abierto todo un catálogo puedes jugar a los videojuegos pero sin tener consola en streaming sea sólo con un mando directamente con la conexión y tener hizo ha llegado estamos dándole el punto ha llegado ya bueno todavía dependemos del Jaguar sea de de un PC que lo tire ya por ejemplo podemos jugar a juegos de de Play Station o de x Box te pasa va a salir son dos servicios que sabemos si el PP el PS now se llama de Play Station y Microsoft está trabajando en el de equipo lo que eso Usher a veces lo que sí me gustaría que debieran vida eh es lo que trata esto es simplemente tienes el catálogo de juegos tú con mando te con esta tu PC puede jugar al juego te lo se sin tener la bolsa o la Play Station yo de verdad que he flipado lo he probado hay muchas críticas porque hizo de servicio todavía no funcionaba correctamente pero esto me parece un avance del del calor no en vez de una play station ir comprando juego pues dice pues este mes me pago la cuota de quince euros

Voz 50 47:26 un juego este me juego ya lo dejo de pagar cuando no

Voz 0313 47:29 tenga ganas es todo verdad que yo estoy ilusionado como como como uno de los padres lo sepáis que ahorrar dinero con el Spotify es muy bueno no comprar un mando no tienes que comprar una el díscolo con el mando y con un portátil más o menos decente pues ya tira los Juegos porque pero hay un problema con los videojuegos es un avance impresionante sí si no no es increíble llegará el momento en el que no haya no necesitó ni siquiera soporte de hardware sino que haya un cuando llegamos a eso ex bosque inpasse esa me gusta más veloz pues eso llega un precio de cien euros al año o quince al mes que la verdad que bueno te ahorras más de lo que valen los Juegos porque los triple a triple A son como los Juegos insignia de cada plataforma valen como sesenta euros pues si es es más casual te gusta jugar de vez en cuando porque es una buena es una una estrategia para ahorrar dinero y lo que lo que decía que en un futuro dejarán ya desistir siquiera en tu propia televisión con tu conexión a Internet es una máquina virtual emular a tu juego simplemente jugará en streaming

Voz 51 48:37 necesidad de tener un PC que que

Voz 0313 48:39 que haga la carga gráfica y es eso llegará en algún momento cuando lo sepa Boyero con la televisión inteligente pero no por eso yo a lo sumo por eso sigo vivo para ver las cosas de verdad que maravillas me encanta ya estamos en clase de música con Iñaki de la Torre y los Rolling Stones

Voz 1 49:41 los Rolling Stones siempre son una buena ocasión para ponerlas pero sí Rolando tiene algunos trucos numéricos que llamado yo hoy que son algo así como juegos de repeticiones que hay dentro de las canciones que los músicos meten al componer unas veces por diversión simplemente y otras veces porque les interesa porque otra cosa que os contaba otro día es que las canciones es parecen automáticas parece que todos los estribillos y todas las estrofas son iguales que en realidad montas seis iguales y terminas pero no hay muchas cosas sutiles que cambian de una estrofa para otra en fin es muy divertido verlo en esta canción en este tan blinda es en estos dados que se lanzaban de el ex haylos Main Street los Stones no hacen el estribillo siempre igual porque una vez la primera vez separan una vez en el estribillo la segunda vez separan dos veces en la frase el estribillo voy a lo que decía veréis resuelve Bambi de tan Belinda es irse van siguen cantando no pero es que cuando llega la siguiente estrofa dice no no ahora no vamos a cantar el estribillo la frase es de una vez la vamos a cantar dos veces gracioso es un método de calentamiento de las canciones tú vas cada vez insistiendo más en el leit motiv de la canción pero es que cuando llega el final de este tan blinda y de repente se ponen hacerlo infinitas veces

Voz 53 51:29 coro Dani gracias hoy tremendo que pusieron Del Bosque

Voz 1 51:32 bueno pues eso pasa muchas veces lo de repetir la misma cosa en diferentes momentos pero no la misma cantidad de veces es virajes Bryce hay una canción muy famosa que en Europa hay igual en todo el mundo hizo muy famosa Matt Bianco que era un grupo británico era un dúo con aprendieron el dúo Ike se llamaba hay selle que realidad la había hecho famosa los sesenta un organista llamado Georgie Fame

Voz 54 51:56 a ver cuántas veces dice hay seis atentos a y ahora vez bueno pues llega

Voz 1 52:22 cierto momento de la canción en el que se van a ir a de estribillo perdona un solo y entonces hay decirlo dos veces parece una vida normal pero no lo dicen tres

Voz 54 52:30 yo creo que los trece

Voz 1 52:44 y las cosa muy molesta cuando te has aprenden de una canción para tocar la porque eso también fijado todos los grupos de pop de rock en fin no van con partitura con lo cual te lo tienes que aprender todo de memoria hay resulta que no todos los estribillos son iguales pasan mosqueo de estos a veces ya digo que lo que interesa es realzar ese momento porque viene algo que quiere realzar como en este caso el solo de saxo que es imponente basaba también en ya está gigoló la canción aquí prima contraídas la fusión de dos canciones que el cogió no dice siempre la misma cantidad de veces el estribillo

Voz 45 53:11 aquel día

Voz 14 53:17 son ahora veréis a

Voz 20 53:20 la

Voz 55 53:21 ah

Voz 1 53:29 ahora vamos a la misma melodía pero bueno otra letra Tykwer es la misma sí dos veces digamos que esto sería lo estándar dentro de la canción porque la primera vez que lo han hecho es así tú te quedas tranquilo pensando que un estribillo es eso y ahora sale este suele saxo que seguimos

Voz 20 53:50 echando

Voz 14 54:03 vamos a ver ahora cuántas veces lo hace a

Voz 55 54:08 a esto ha

Voz 45 54:12 ah vale

Voz 1 54:21 sólo una porque viene el solo de saxo que del que se note que pasa algo especial exigen Nou y no Paddy pero realmente ya no ha repetido todo el resto de la frase y luego llega un último momento en esta canción en el que tampoco lo hacen las mismas veces

Voz 0545 54:36 a más bajo desde Depor

Voz 55 54:45 no

Voz 45 54:48 una vez

Voz 55 54:55 ah

Voz 1 55:01 lo de José Alba hecho que afecte es la primera vez una vez la segunda vez Ia tercera vez otra vez lo hace solamente dos veces en fin es una cosa muy curiosa pero que es bastante e ilustrativo de cómo los músicos juegan con sus propias canciones a cosas bastante tontas cuando nos parece que es una cosa de lo más imponente lo de componer una cosa muy seria y luego no sé si sabéis que hay veces que la letra como hace Bob Dylan que él adapta realmente sus músicas a su letra entonces de repente cuando estaba grabando la que Rolling Stone su gran éxito pues llega un estribillo el primerísimo estribillo te voy a cantar cinco frases con tablas

Voz 0545 55:36 la verdad

Voz 1 56:04 con frases bueno pues muy bien dice de estos el estribillo de la carriles con llámese la canción de telón músicos no te la sabes por qué el resto de las de los estribillos de esta canción tiene seis las seis ya el resto de los estribillos son de seis frases pero el primer estribillo solamente pico frase si uno se fija un poquito los los músicos un poco mosqueados en cierto momento porque no