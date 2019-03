La Ventana (14/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias empezamos a esta hora en el juicio del es porque hay novedades destacadas en la declaración ante el Supremo del que fuera responsable de los Mossos d'Esquadra el mayor Trapero en el tribunal sigue Alberto Pozas Alberto buenas tardes qué tal buenas

Voz 0055 00:19 tardes Carles Josep Lluís Trapero explicaba que el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete Se puso a disposición de la Fiscalía después de ver cómo el Parlament de Cataluña aprobaba la declaración de independencia revelando que para entonces los Mossos d'Esquadra ya tenían entre sus previsiones de tener a Carles Puigdemont su Gubern desde hace dos días

Voz 1 00:35 parciales por cierto que teníamos previstas desde dos días antes menciones como cuál es la detención del presidente y de los consellers sí evidentemente se nos ordenado en un dispositivo que habíamos preparado

Voz 0055 00:48 para cuando la Audiencia Nacional ordenó su búsqueda y captura Carlas Carles Puigdemont ya estaba en vejiga si declarando ahora a preguntas del abogado Jordi Pina

Voz 0313 10:33 hoy esta tercera hora de La Ventana que estamos poniendo en marcha va estar en perita llena Benita de Historia la historia por cierto está está llena de tragedias de guerra de batalla así matanzas que con un poquito de buena voluntad podrían haberse evitado existen un montón de ejemplos protagonistas hoy de entrada nos quedamos con Hernán Cortés La conquista de México

Voz 20 10:55 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 21 11:13 Hernán Cortes

Voz 1626 11:14 es ambicioso y atrevido como él sólo iba a su bola le mandaron desde Cuba a darse una vuelta por las costas cercanas y con un recado no funde es ciudades no invada limita te a reconocer el territorio a explorar y luego te vuelves nos lo cuentas Ésas fueron las órdenes de su jefe Diego de Velázquez porque tú lo digas dijo Cortés ya hace hoy justo quinientos años el catorce de marzo de mil quinientos diecinueve el extremeño con treinta y cuatro años y ansia viva por conquistarlo todo todo todo desembarcó cerca de un pueblo que se llama botón Charro comenzaba la conquista de México israelí Aba la primera bronca ese lío por lo de siempre porque en lugar de entrar dando los buenos días y pidiendo las cosas por favor lo hizo por las bravas Cortés que había partido al mando de trece naves con quinientos

Voz 0527 12:25 dos treinta de sus chicos veinticuatro caballos y dos

Voz 1626 12:28 mil cerdos llegó a Plutón Chan en la desembocadura del río Tabasco y lo primero que montó fue una misa la primera misa cristiana del México continental los nativos les llevaron agua y comida para que se alargarán con su diosa a otra parte pero cortés no tenía intención así que ordenó que les llevaran más agua y más comida los nativos inflaron y les dijeron Si queréis agua la acogida al río vuestro Dios

Voz 0527 12:51 estos consejos para vosotros sois

Voz 1626 12:54 les terribles y mandones así describen las crónicas aquel encuentro que Cortés continúa empeorando esto les dijo se ha acabado a partir de ahora este bonito pueblo se va a llamar Santa María de la Victoria aquello que le dijo su jefe de no invada no funde ciudades sólo explora se lo pasó Cortés por las plumas del caso

Voz 0684 13:15 a mi pueblo hemos eh

Voz 1626 13:32 la primera gran bronca armada que hubo en Méjico fue cerca de allí la famosa batalla de famosas porque fue donde por primera vez se apareció el apóstol Santiago para echar un cable contra los infieles fue la primera de sus catorce apariciones en el Nuevo Continente donde por razones evidentes se le conoce como Santín

Voz 21 13:51 algo Maathai Dios si el cuento del Matamoros había funcionado en España porque no América funcionó todas

Voz 1626 13:59 vía hoy los indígenas sacan a Santiago Mata indios en procesión por ayudar al enemigo esto es muy

Voz 12 14:04 los Goya pero es así

Voz 24 14:10 cuando tantas cosas locas lo absurda que nos ha dejado la Historia alguna de las que estamos haciendo ahora mismo

Voz 0313 14:15 cuanto más estudien en el futuro yo creo que vale hablarles a la misma conclusión dicho lo cual

Voz 10 14:23 su hijo

Voz 11 14:30 radio lindos una mitad en particular para observar

Voz 0684 14:36 con y hay vida que llevo dentro de mí y con la salud de la semilla que te lo juro que mira que para mí en el mundo Nina más aquí que me sacáis mentira se quede María Cappa daría la Bienal nada con la mano

Voz 26 15:16 hola buenas tardes No te cortes sacando Kaká absoluto si es que canto todo el córtex tanto en la calle canto el la ducha bien canto cocinar todo eso está muy bien hoy este

Voz 0313 15:28 de poema de Rafael de León hecho canción interpretado por por Miguel de Molina nos lleva Nos pues llevaré a una España de los de los años treinta ya lo mejor puede traer a la cabeza a la imaginación pues yo qué sé verbenas y fiestas populares donde los primeros fotógrafos ambulantes retrataban a familias a grupos de amigos fotos que con el tiempo tendrían otra función y que ahora comentaremos pero por qué Miguel de Molina Por qué te lo juro yo

Voz 0545 15:54 bueno motivo habrá al hay muchos motivos mono que pusieron el otro día ante la edición este fin de semana las cosas del querer que era una película maravillosa y tuvimos la oportunidad de ver otra vez Ángela Molina que madre mía cómo está Ángela Molina en esa película que está muy bien también Manuel Banderas y que son todas esas coplillas de los años treinta y cuarenta que ha llegado a nuestros oídos que hemos oído cantar a nuestras madres sobre todo que no sé yo yo creo que te dan felicidad son son canciones que a veces nos hacen sufrir de felicidad ir reír y cantar de felicidad

Voz 0684 16:37 mira Kepa min el mundo negado que Mista

Voz 0545 16:47 después ha es que además la propia historia de Miguel de Molina que fue uno de los cantaores de copla que ya no era tan buena tan común que fueran intérpretes masculinos que fue uno de los cantaores de copla tan populares durante los años de la República que luego tanto para las tropas republicanas buenas y que luego como sabéis se tuvo que exiliarse en el año cuarenta y dos se fue a Argentina hay allí hizo una segunda carrera lo expulsaron por probablemente por no digo probablemente seguramente por su compromiso con la República pero también por su condición de homosexual cuál ir desde luego y yo creo que es uno de los intérpretes que mejoran encantado la copla española estas coplas maravillosas de Rafael del yo

Voz 0313 17:35 cuéntanos la importancia y las otras vidas que puede tener una fotografía con respecto a su cometido original uno piensa mira esta imagen me servirá para tal cual y luego con el tiempo para cuantas cosas puede servir

Voz 0545 17:47 pues fíjate que he pensado mucho estos días sólo porque también me encuentro en un momento personal en el que los objetos las fotos las cosas que quedan de mis padres que llevan haciendo cada vez más importantes yo voy a hacer una cosa muy muy muy íntima mi madre murió cuando yo era adolescente para mí los objetos no eran importantes porque vivía en el presente no no pensaba que iba a echar de menos esos objetos que contienen la vida de las personas mucho después y ahora me veo como rescatando cosas guardando cosas en cajitas guardando fotos relojes que ya no funciona en algún anillo cosas que son baratas que sólo tienen valor sentimental porque tú sabes que nuestras madres tenían muy pocas cosas en aquel momento foto partidas que no sabes por qué están partidas etc entonces resulta que me encontré un reportaje en el país que ICIO escribió Natalia Junquera sobre sobre un libro que me me pareció super evocador y que también tenía que ver con el momento que yo vivía es un libro que se llama el duelo revelado Easy se trata de la importancia a lo escrito un antropólogo trata de la importancia que han tenido las fotos para la los familiares de las víctimas del franquismo para toda esa gente desaparecida cuyos cuerpos no no se sabe dónde están no se no se sabía donde uno podía a honrar los oir al cumplir con el duelo no entonces de pronto esas fotos cobraban una importancia porque con los objetos también se habla se habla con las imágenes no entonces cuando vi este reportaje dije pues tenemos que localizar a este antropólogo Jorge Moreno y traénoslo al programa

Voz 0313 19:33 pues aquí que está Jorge Moreno buenas tardes buenas tardes bienvenido antropólogo social y cultural investigador del CSIC y autor del Duero revelado que empieza donde donde arranca esta historia concretamente en qué lugar en qué escenario

Voz 4 19:46 ciudad de la UNED

Voz 27 19:47 en este escenario el el libro arranca en mi pueblo

Voz 4 19:51 Aranca Ciudad Real está contextualizada en dentro de una investigación que era una investigación que intentaba digamos dar cuenta cualitativa y cuantitativamente de lo que supuso la violencia de posguerra en Ciudad Real dentro de esta investigación pues varios estudiantes pues empezamos a hacer nuestras particulares investigaciones yo me fui centrando yo vengo de la fotografía y el cine muy buenos me fui centrando en en analizar estas cosas que son las fotografías y tú me contaba

Voz 0545 20:22 que claro el antropólogo tiene que hacer que su investigación sea sobre un territorio acotado para digamos que para no dispersarse no

Voz 4 20:31 exacto exactamente digamos lo que tenemos los antropólogos es el trabajo de campo es nuestra herramienta fundamental que en el fondo es pasar tiempo con gente pasas tiempo con gente mucho tiempo con gente IVAs digamos den significando describiendo me con matices todo lo que ocurre en un amigo que me

Voz 0545 20:49 resultaba curioso Jorge es que lo hiciera sobre tu propio pueblo sea tú no volver a tu pueblo pero Ball volver casi como si fueras un extranjero como si no hubieras conocido las cosas ante

Voz 4 21:00 exactamente yo me sentía que estaba en un lugar que de repente era extraño para mí no está cosa que tenemos los antropólogos que extrañarse de la realidad para escribirle y darle un sentido pues es extrañamiento en mi propio pueblo que volvía pero yo que sea al que me vendía las chucherías que de niño a lo mejor lo recordaba así como más con con cierta marginalidad no y que de repente cobraba sentido al entender que muchas de esas de esas personas eran los los y los hijos de los de los vencidos de alguna manera

Voz 0545 21:27 para empezar cuéntanos por qué estabas por qué naciste tú en ese pueblo porque eso también tiene que ver con esto porque tuvo el capricho de los era claro

Voz 1454 21:33 además

Voz 27 21:34 pues a mi abuelo

Voz 4 21:38 materno era capitán de la aviación republicana conoció a mi abuela era de Logroño conocía mi abuela en Barcelona bueno pues enamoraron pasaron toda la guerra cuando termina la guerra el terminan en la cárcel en Valencia y cuando sale de la cárcel pues es lo destierra digamos de de no poder regresar a Logroño igual no pues termina en un en este pueblecito

Voz 0545 22:01 que hice dedica de se dedica el capitán

Voz 4 22:03 decía un republicana montar un bar y hacer tratante de ganado

Voz 0545 22:06 tú tienes tú crees que yo creo que eso tiene algo que ver con que ha acabado siendo antropólogo e investigando sobre esto

Voz 4 22:13 pues yo digo en el libro una cosa yo con mi abuela me llevaba muy bien con mi abuela materna digamos y ella me contaba muchas historias y yo las las grababa no ella digamos pues me hizo sentir pasión por un tiempo que no conocí no pasión por su desván que su desván los desmanes está lleno de cosas que uno no sabe lo que son intenta buscarle el sentido está lleno de secretos Bundesbahn es algo de tesoros no en ese desván pues estaba llena de fotos yo iba miraba no hay una cierta pasión

Voz 0545 22:45 cuando no tienes el cuerpo de una persona para poder ir a un cementerio para poder hacerle un funeral no que significa una foto

Voz 4 22:52 pues en una foto es una posibilidad de mantener la presencia ausente contigo es decir un ejemplo cuando matan Alfonso capilla en Chillón no saben dónde está el cuerpo la familia y la dirección que toma el hermano es la mina la mina pide el carné de minero arranca la foto llega a la casa la descripción que hace el hijo de Alfonso capilla es imagínate cuando llegó la foto apartando a los más pequeños para que no hubiéramos aquella escena de lo que estaba llegando si saca una foto pequeñita de carne no con esa fotografía lo que ha ido haciendo las familias es pues integrando en composiciones que de alguna forma objetiva en el lugar que ocupa el ausente para la foto

Voz 0545 23:33 si quieres decir que quema mandan la foto a un fotógrafo la hacen más grande la sitúan en una foto familiar

Voz 4 23:38 efectivamente tenemos que imaginarnos a muchas vidas en los años cuarenta yendo a casas de fotógrafos y piden que se les amplíen una fotografía chiquitita que como decía Carles pues a lo mejor lo habían hecho en pues en una fiesta

Voz 0313 23:51 bueno o lo que fuera acto que tiene

Voz 4 23:54 que ampliarla el fotógrafo se encuentra con un problema y es que a la ampliarla en una foto tan chiquitita pues se desdibuja entonces utilizar la técnica de los moralistas que es el nuevo mole que es transportar a un papel donde pueda ser pintado y corregido y la la de formación on desdibujó que produce esa ampliación para que la familia lo tenga sea incluida en la fotografía XL pide por ejemplo que se ponga un traje en un ritual funerario lo que hacemos lo que es un procesador lo público

Voz 0313 24:19 vestir al bajarlo

Voz 4 24:22 es dignificar lo con la mejor ropa entonces esto no se puede significar al cadáver bueno pues vamos a cuidar el el cuerpo fotógrafo

Voz 0545 24:29 qué es lo que solían hacer las viudas que a lo mejor no podían mostrar la imagen del muerto colgada en una pared en su casa

Voz 0313 24:37 ocultar custodiar las me imagino no se lo podían mostrar

Voz 4 24:41 a mostradas en el interior de su propia casa te refieres

Voz 0545 24:44 si os saquito que hacían cola foto la viuda al mejor pensar en sus hijos que no tuvieran problema

Voz 4 24:49 esto es muy interesante es decir hay que pensar una pregunta que yo me hacías quién tiene las fotos no dentro de una familia en generalmente las cien mujeres las mujeres son las que han organizado la economía de la mirada en una casa son las que heredan las fotos y las exponen la pregunta es todas las mujeres tienen fotos pues yo me encontrara una investigación con que no hecho unos esquemas de itinerancia fotográfica para ver en tres generaciones quién tiene las fotos en ocasiones me encuentro con que a la primera casa que yo llamaba que era la de los hijos pues igual no tienen fotos ni sabe quién son o igual vienen los hijos de repente que han visto que está investigando eso y me piden fotos a mí de un álbum que de suyo no entonces yo tengo fotos oye que vengo a que me enseñas admitió oye tienes una imagen T de es que tú no tienes fotos no bueno eso pasa porque las vidas digamos para intentar normalizar una situación anormal que es intentar sobrevivir en un contexto hostil ocultan a la persona que digamos puede problema atizar en la vida de los y el éxito de esa familia es que sus hijos tengan una vida no al entonces la vida lo que hace es esconder quizás a la persona que más que más ha querido así ha encontrado

Voz 0313 25:52 durante el trabajo en cajitas en paredes en en huevos falsos has encontrado material aparecido material ahí

Voz 4 25:59 seguro que sí sí sí sí sí digamos Emilio Silva tenían la fotografía de su de su abuelo estaba metida en la rendija de una parece él se dedica a esto de la memoria histórica porque quiere escribir una novela donde la portada la novela es la fotografía que había escondido Saura durante mucho tiempo en qué momento Emilio Silva escribe la novela esto es otra pregunta fundamental en un año un año después de que su abuela muera los objetos están digamos dentro de un relato siempre en un casa tú naces Si no se habla de tal persona no se habla pero el momento en que muere esa persona que ha digamos ha impuesto un relato los objetos quedan desarticulados y puede venir un nieto y darle un nuevo relato en este caso muy masculino que se una novela una mujer igual habría hecho una ampliación la habría colocado en la que

Voz 0313 26:43 Jorge queda con nosotros porque tenemos todavía mucho camino que recorrer con notas fotografías y su nueva vida

Voz 0419 26:54 sigue a La Ventana en las redes sociales al Roma La Ventana quien sois que La Ventana

Voz 29 27:02 k de las

Voz 0313 36:15 aquí seguimos a La Ventana en Radio lindo mirarnos ha traido como invitado a Jorge Moreno antropólogo social y cultural investigador de la UNED y autor del duelo revelado que recoge el trabajo yo diría qué hercúleo de seguimiento de personas esa parecidas durante la guerra civil después de la Guerra civil que a través de la imagen de las fotografías guardadas muchas veces en casas de forma tiene un tanto clandestina permiten reconstruir mucho a parte de esas historias personales e hay imagen pero existen también sonidos sonidos de gente que habló con con Jorge durante esta investigación contaba historias como ésta

Voz 18 36:51 pero yo lo que sucede con vio vía vuelva entre la falta cricket en aquellos asuntos de atender

Voz 28 37:08 en el ámbito pasando pero sabe esa foto que Ana tenía tú

Voz 42 37:24 no

Voz 43 37:31 además hay que situarse en la época para identificar lo que sonaba entonces clara clarísimamente como una amenaza a darle decía esto en fin cuidado el

Voz 27 37:44 ella cuando Le vino la clienta decirle tiene toda eso sí sí cuando yo a la casa digamos hay que entender que por ejemplo en este caso es pide la carta en la que está hablando su habitación donde duerme es un lugar de trabajo también ya cosía sea para gente de alto poder adquisitivo habían matado a su padre a ella y a sus cuatro tíos si estaban aquí todas las mujeres trabajando de costureras entonces una mujer entra su habitación no

Voz 44 38:11 a un lugar íntimo del cuadro dice este cuadro que tienes aquí un cuadro bolchevique así

Voz 27 38:16 dice como dice usted venga venga para qué le voy a decir que son mi padre mi tío admitía mi tío esa palabra que usted dice yo no la SEC que tuvo valor la mujer no no no el otro día hicimos la presentación en ya estaba diciendo dónde había que enterrar afán a Franco y demás no es si son gente que les echa mucho coraje Vida y hay que agradecerle germinal que es el primero el primero que sale diciendo que su abuela se había escondido el la foto en la fe

Voz 4 38:42 liguera pues también no quiero que se me pasa estamos

Voz 0545 38:45 hablando fotos de desaparecidos pero también había fotos que llevaban el exilio o fotos que llegaban de la cárcel

Voz 4 38:50 no sé si digamos el libro pues se lo que analizo es en distintos capítulos la relación con fotografías de asesinados con fotografías de presos y con fotografías de exiliados hay que imaginar a a muchos a muchas familias enviando fotos a prisión porque las fotografías en el interior de la celda eran fundamentales para que el preso se imaginada lejos si leemos a gran chico leemos a Nelson Mandela la importancia de la foto en el interior de la celda es fundamental y lo mismo desde la cárcel a las casas para decir que estoy bien no fotografías que en el reverso muchas veces sé que entender que tienen varios destinos las propias carceleros que iban a ver ese material antes de enviarlo a los hijos y los propios hijos no y luego las fotos del exilio pues son buen

Voz 0545 39:32 la Historia graciosa que me quiero decir algo de cómico que es cómo de qué manera mandaban los exiliados sus fotos a las familias

Voz 4 39:41 sí las hubo un caso que es el de José Antonio López Tercero que claro yo al principio no entendía sea yo estaba en México viendo a a familiares vi todo el archivo que tenía la la hija bueno pues había una fotografía que me llamó mucho la atención que era químico imponía en el reverso mil novecientos treinta y nueve en el reverso ponía por un peso estas una ahora montado en barca y entonces pues bueno intente de construir un poco la historia José Antonio López Tercero había salido a finales de mayo en el XXXIX a Francia había estando en campos de concentración había se había embarcado en el Falla había llegado de Marsella a Veracruz su mujer y su hijo no saben si está vivo muerto es lo que le envía este hombre es una fotografía en Sochi Mirko en realidad disfrazado de turista en realidad lo que está haciendo es

Voz 27 40:31 entiende que estoy estoy vivo

Voz 4 40:34 entiende que la censura está recogiendo todo el material que llega una fotografía sin el contexto familia significa sólo lo que aparenta lo que aparentaba era un hombre que viaja población turista la foto llegaba a manos de su mujer y su mujer entiende que está vivo hay una

Voz 0545 40:46 la frase de Walter Benjamin con la que tú introduces el libro que dice quien quiera acercarse a lo que es su pasado sepultado tiene que comportarse como un hombre que excava cuántas chica no porque es más o menos lo que hace un antropólogo

Voz 4 41:03 sí he estado excavando en las arrugas de las fotos en las costuras qué significan esas arrugas que a veces implican besos que significa una amputación una foto Cabeza significan silenciar que significa una costura para mantener unido algo que ya está deshecho que significa una ampliación una embarcación no que significan marcar una imagen bueno son cuestiones que son mudas que no se conceptualiza y que los antropólogos pues que estamos eh eh acostumbrados a dar sentido a cosas que a veces no están verbalizado Le damos en este caso en ese sentido no

Voz 27 41:36 John cuando empecé a investigar en mi pueblo una de las cosas privadas que me encuentro fue con una cosa así

Voz 4 41:42 graciosa que es bueno graciosa yo fui a casa de unas de de de una familia hombre y mujer hay ancianos Illes pregunté por su historia tal sacaron las cajas de fotos la última foto de a mi abuelo con el hombre que estaba entrevistando yo qué sé cuarenta años después índigo mi abuelo exigieron llevan nos llevábamos muy bien yo me fui y un año después vuelvo un año después decir que la investigación tiene tiene estos tiempos no volví no sé por qué me quedé anonadado porque la fotografía que están en tierra de la caja ahora en el salón estaba expuesta ah entonces digo que ha pasado aquí me entró lo que dice Martín Barbero antropólogo vive en Colombia el escalofrío epistemológicos

Voz 0313 42:29 de digo hay que explicar estemos

Voz 4 42:31 pimiento hay que explica este movimiento que explica qué significa que un una persona lleve cuarenta ya la fotografía en el bolsillo de un tío hermano de su madre que significan todas esas cosas no lo que hago como antropólogo pues la antropología tiene este carácter deíctico que dice mi amigo Paco cruces que es de en un contexto que tú estás describiendo señalar decir mira eso mira esa escena no entonces yo cojo al lector lo llevo de la mano Alcoba le digo mira a esa señora que está mirando una foto y mira que mira como conversa con la foto el libro está lleno de esas escenas

Voz 0313 43:02 nosotros estamos en la radio el decimos al oyente escucha este sonido así que Jorge Moreira muchísimas gracias por venir vamos a cerrar esta conversación de radio lindo con el testimonio de Dos Hermanas con muertos en la guerra que cuentan cómo además humillaba van a las mujeres en su caso concreto a la madre al abuela a las que vieron pasar por el pueblo

Voz 28 43:21 niñas pasearon por todo el pueblo pues la abuela de ello tuvimos que tiene un cementerio vamos uso habíamos central

Voz 45 43:45 no se casa ni con un ataque

Voz 28 43:48 pues sí en una silla

Voz 45 43:50 nosotras yo saber que es una foto

Voz 28 43:54 Nos

Voz 6 43:59 que nunca

Voz 28 44:02 lo siento

Voz 0545 44:21 miramiento hasta la próxima semana hasta el jueves un beso muy grande

Voz 0313 47:55 ya les he comentado hace un rato que esta tercera hora de Ventana iba a estar Yenín repleta de historia y así es acabamos hablar de de franquismo y sus víctimas con Elvira Lindo antes de Hernán Cortés y la conquista de México con Nieves Concostrina y ahora seguimos con José Luis Corral uno de los grandes de la novela histórica en nuestro país acaba de publicar el dueño del mundo la tercera parte de la trilogía dedicada a los Austrias y que escarba en la etapa final de la vida de Carlos Quinto un libro que ahonda en los diríamos los grandes titulares del siglo XVI pero también en la letra pequeña de la época íbamos a empezar precisamente por eso por la letra pequeña de Carlos Quinto por su cara B vamos a hacerlo con la ayuda de despidos

Voz 1626 48:33 no la enciclopedia está el cota caña si buscamos a Carlos Quinto responde Carlos I dispendio y quinto del Sacro Imperio

Voz 21 48:42 el romano germánico Gante veinticuatro de febrero de mil quinientos sacos de Yuste

Voz 12 48:49 veintiuno de septiembre de mil quinientos cincuenta y ocho es fiel a la verdad pero parezcan faltan muchas notas aquí de página Carlos Quinto fue el dueño del mundo el hombre con más poder de su época descendiente de reyes por todos lados su abuelo fue Fernando el Católico un hombre que llegó a tener unos hijos ilegítimos y murió cuentan por abusar de la cantar y un potente afrodisíaco la viagra de la época Carlos quinto fue un hombre enfermizo tuvo ataques de gota desde los veintiocho años una dolencia que empeora con el exceso de carne roja y el consumo de alcohol una comida normal de la época constaba de veinte platos un banquete de veinticuatro él era especialmente glotón según las crónicas de la época en cada comida Carlos Quinto debía entre cuatro y cinco litros de cerveza más ligera y con menos alcohol y ahora pero cerveza al fin y al cabo no lo tenía fácil para masticar tenía pragmatismo Man divulgar un rasgo característico de los Austrias una deformación que le dificultaba comer era desagradable verle masticar estaba acomplejado prefería comer en soledad cuentan que tampoco le tenía que ser fácil besar pero eso no fue un problema para su vida sexual

Voz 21 49:58 qué fue intensa

Voz 12 50:01 antes de morir su abuelo Fernando el Católico le pidió a Carlos por entonces un adolescente de diecisiete años que cuidará de su mujer la joven francesa germana de Fox lo hizo tanto que tuvieron una hija de su abuela supera a Stoner después se casó con Isabel de Portugal eran primos hermanos por partida doble cuentan que fue un marido fiel y que aquel fue un matrimonio fogoso prende feliz hasta que ella murió en un parque

Voz 28 50:27 el Rey y se quedó triste y deprimido

Voz 12 50:29 costó recuperar el apetito sexual hasta que conoció a Bárbara una joven alemana hay prostituta de lujo con la que tuvo a su último hijo Juan de Austria al que no reconoció en vida pero sí quiso conocer ya en su retiro en Yuste por cierto que Carlos Quinto practicó aquello de consejos vendo para mí no tengo cuando su hijo Felipe se casó le aconsejó no abusar del coito dejó instrucciones a los consejeros del heredero para que no permitieran que estuviera todo el tiempo con su mujer porque decía el exceso de sexo debilitaba la carne y el espíritu

Voz 21 51:04 no

Voz 0313 51:10 diario José Luis Corral buenas tardes Obama

Voz 1579 51:13 buenas tardes ha dicho muchas cosas pero yo no hay qué tal

Voz 0313 51:15 a uno de los veinticuatro platos en un banquete y de cuatro a cinco litros de cerveza por comida yo lo de supera esto Netflix que tenían tenían dos estómagos en el siglo XVI coma hacían

Voz 1579 51:23 pues cargos que podría tenerlo dos barrios estómagos porque realmente los documentos de la época los mendigos la cantidad de comida bebida que ingería eran absolutamente pantalla bélicas no es verdad era un hombre muy muy comedor entre otras cosas porque comer mucho y sobre todo comer productos que no estaban al alcance del pueblo como era la carne era un síntoma evidentemente yo una señal de poderío de riqueza de fuerza además claro

Voz 0313 51:47 pero al final la salud se reveló como uno de sus grandes enemigos