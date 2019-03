La Ventana (14/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 volvemos al juicio del proceso porque sí que la declaración como testigo del que fuera responsable de los Mossos d'Esquadra y finalmente el propio presidente de la sala Manuel Marchena está preguntando por aquello que en su momento no ha permitido que preguntar al fiscal por la reunión que mantuvo el mayor de los Mossos con el president Puigdemont y otros consellers antes de la famosa consulta del uno de octubre Alberto Pozas haber cuéntanos en qué punto estamos pues los acusados dicen que

Voz 0055 00:32 con advertencias genéricas pero Josep Lluís Trapero acaba de ser muy concreto cinco días antes del referéndum pidió a Carles Puigdemont a Joaquim Forn Oriol Junqueras que desconvoquen la cita la advertencia también fue clara habrá conflictos graves de orden público de seguridad

Voz 2 00:45 Adana les estamos al evidentemente que el cuerpo tiene que cumplir esas esas diré esas órdenes las directrices de la Fiscalía les instamos al cumplimiento de la legalidad

Voz 0055 00:58 acaba de terminar Carla su declaración después de varias horas desmarcándose en definitiva como Mossos d'Esquadra de la actuación del Govern de Carles Puigdemont al que incluso estaban dispuestos a detener declaración importante sin duda y que más contamos esta hora Ester Bazán

Voz 1454 01:09 el Parlamento británico ya está votando por tercer día consecutivo sobre el futuro del Brexit sea rechazado por ejemplo una enmienda que pedía un aplazamiento para celebrar un segundo referéndum una enmienda recordamos que no es vinculante y Londres Begoña Arce cómo van esas votaciones buenas tardes

Voz 0273 01:23 buenas tardes pues esas votaciones está en marcha la enmienda proponiendo la celebración de un segundo referéndum ha sido

Voz 0795 01:29 derrotada estrepitosamente

Voz 3 01:32 ya

Voz 4 01:36 no hay chispa torneo ruido fueron

Voz 0273 01:40 por cinco votos a favor frente a trescientos treinta y cuatro en contra proclamaba el portavoz de la Cámara una mayoría de doscientos cuarenta y nueve votos opuestos a esa solución el resultado muestra lo lejos que está al Parlamento británico de aceptar una segunda consulta para salir del Brexit los diputados han rechazado también pero esta vez por sólo dos votos una importante enmienda que proponía dejar la dirección del Brexit en manos de los parlamentarios el resultado ha sido un gran alivio para el Gobierno pero la sesión no ha terminado no Begoña la sesión continúa hay falta aún esa opción que va a presentar el Gobierno para pedir

Voz 5 02:17 es una ampliación de corta duración hasta el treinta

Voz 0273 02:19 la de julio para la salida del Reino Unido de la Unión Europea el delegado del

Voz 1454 02:24 bueno ha comparecido hace unos minutos el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha comparecido ante la prensa para informar sobre la situación

Voz 0795 02:29 sobre la desaparición de dos niños

Voz 1454 02:32 en las últimas horas los niños ha dicho a esos niños y les busca con vida Toni Jiménez buenas tardes

Voz 6 02:38 buenas tardes un operativo de ciento diez personas buscan en el término de Godella de Godella al niño de tres años y medio y a la niña de cinco meses que están todavía está ahora en paradero desconocido lo último que se sabe de ellos es que ayer una amiga de la pareja les extrajo comida para cenar y que el mayor no fue al colegio en las versiones de los padres son incoherentes y por tanto ahora la prioridad es encontrarlos sanos y salvos en esa zona porque la familia no tenía ningún vehículo propio es lo que nos dice el delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio lo escuchamos

Voz 7 03:05 los padres que son padres ambos dos estos dos menores se encuentran siendo interrogados con poco éxito detenidos en el Puesto Principal de la Guardia Civil hemos calado no están están siendo tratando de ser eh preguntado sobre la situación aunque hay una actitud poco colaborativa

Voz 6 03:26 fruto de su situación el relato de los hechos según el delegados que esta mañana se han recibido dos llamadas tras escuchar gritos en la casa ocupada ilegalmente por la familia el padre estaba en la casa en la madre ha sido encontrada más tarde dentro de un bidón desnuda y con arañazos propios de una huida entre la maleza los dos continúan siendo investigados como hemos escuchado pero no están detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil en Moncada

Voz 0125 03:48 además este relato que podemos aportar desde la investigación Ana Terradillos buenas tardes buenas tardes bosque sólo ha declarado el padre y ha dicho que su mujer le confesó anoche que los niños estaban ya muertos en principio no ha dado más detalles en relación con lo que decía ahora mismo el delegado el Gobierno no muestra una actitud muy

Voz 8 04:03 colaboradora lo que sí sabes que no Inter

Voz 0125 04:05 puesto ninguna denuncia a su mujer por este hecho la que no ha querido declarar es la madre lo que sabemos también según dice la Guardia Civil es que los dos tienen trastornos psiquiátricos el líder del P

Voz 1454 04:15 Partido Popular insiste en su versión vinculando su propuesta sobre las mujeres inmigrantes irregulares y la adopción a un intento de colar una noticia falsa Pablo Casado asegura que las últimas horas se han dicho cosas sobre su Ley de apoyo a la maternidad que no se corresponden con la realidad Casado ha hablado hace unos minutos de nuevo en Valladolid ahora en un acto con militantes con militantes José Manuel Gozalo buenas tardes

Voz 1081 04:35 buenas tardes ha sido hace unos instantes Pablo Casado ha cargado contra los periodistas que han interpretado mal sus palabras ya ha hablado de falsas noticias en un acto ante militantes de Valladolid ha dicho que él nunca podría proponer cambiar hijos por papeles sino que lo que propone el programa del Partido Popular al igual que ya existen comunidades como Madrid y Castilla y León es la confidencialidad de aquellas mujeres que ven sus hijos en adopción

Voz 1403 04:59 y es que las madres que deciden entregar a su hijo en adopción tengan absolutamente garantizada la confidencialidad de sus datos

Voz 9 05:10 problema que había problema Cavia es que las mujeres que estaba el estilo

Voz 1403 05:17 acción irregular como sabían que tenían que entregar sus datos a veces podían optar por abandonar al niño en vez de entregarlo en adopción

vamos con los titulares el deporte Toni López buenas tardes qué tal ha vuelto a favor de Europa League en el Valencia que en la ida ganó dos uno está jugando en Rusia pero ahora minuto once de Krasnodar cero Valencia cero a las nueve a Sevilla con el dos dos de la ida Villarreal Zenit con el uno tres para los españoles del partido de ir ahí también jornada veintiséis de Euroliga en directo estamos en el tercer cuarto debe Khimki cuarenta y uno Real Madrid cincuenta y tres a las nueve y media intrascendente partido del Herbalife Gran Canaria ante el Darussafaka

Voz 10 09:16 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:36 hay muchas cosas que no interesan a los seres humanos muchas noticias muchas informaciones pero hay dos temas en concreto que yo creo que directamente Nos apasionan unos el espacio saber qué hará que hay por ahí fuera si si hay vida inteligente el universo los confines Los Planetas todo eso y el otro tema es nuestro origen o nuestros orígenes de dónde venimos desde hace cuánto tiempo todo lo que tiene que ver con eso nos fascina hace nada esta misma semana hace dos o tres días la universidad Barcelona presentaba un un hallazgo arqueológico importantísimo opcional una obra de arte del Paleolítico que fue encontrada en la comarca catalana del Priorat hace unos años y que no se había podido estudiar hasta ahora en profundidad era un son dos figuras humanas grabadas en piedra junto a dos aves una maravilla bueno eso ocurrió pues hace vas menos unos doce mil años vamos a un poquito más cerquita eh cuatro mil años Pirineos una tribu de pastores del Este pastores del Este llegaban a la Península Ibérica ya hablaban Parrot daba más o menos así

Voz 21 10:35 esas son excusas ya sur Joon ho con Beckett son Home sweet home súper

Voz 1 10:45 Juan Javier Gregori buenas

Voz 0313 10:47 en la buenas tardes Carlos estamos inventando

Voz 1 10:50 esto es una reconstrucción que ha hecho un el lingüista inglés Andrew Bird sobre el bruto indoeuropeo la lengua que hablaban prácticamente todos los europeos hace lo que decías cuatro mil años es un idioma que se ha reconstruido del que derivan pues la el resto de las llamadas lengua siendo europeas es decir las que hablamos

Voz 0827 11:14 mayoría ahora en la mayoría de los países de Europa ideas

Voz 1 11:17 eh a meridional este era el primer esperando si este inconcreto está hablando de una forma sí ha recogido una fábula que habla de ovejas de caballos

Voz 21 11:26 ve a Howard

Voz 1 11:30 este fragmentos lo traemos a colación porque se acaba de conocer que un estudio internacional liderado por el CSIC y la Universidad de Harvard ha elaborado un mapa

Voz 0313 11:38 genético de la Península Ibérica que abarca los últimos ocho mil años cuál sería

Voz 1 11:44 pues bueno el resultado cuál sería el titular Javier pues hay varios pero quizá el más destacado al menos para un periodista científico como es mi caso es que el gran cambio genético que ser vivido la Península Ibérica se produjo hace unos cuatro mil años duró cuatro siglos y la razón es la que decíamos antes la llegada de estos pastores de Europa del Este a nuestra península y que provocó ya aquí está el dato periodístico que nos interesa un reemplazo de un cuarenta por ciento de la población local de la Península Ibérica y de casi el cien por cien de los hombres Carles Lalueza Fox buenas tardes

Voz 0313 12:20 saludamos al investigador del Instituto de Biología Evolutiva que ha participado en este en este trabajo osea no podemos hablar de más de invasión sino más bien de colonización eso lo primero no

Voz 0880 12:31 bueno depende desde lo que obviamente es como decía con una cosa o la otra pero yo ya extraer a la Peter que cuatro siglos no con nosotros no contamos con con él y y un con proceso lento en estos cuatro siglos de individuos que tienen es la estabilidad de la cepa individuos que no tiene ya en algunos casos incluso están enterrados juntos finalmente al cabo de este proceso no definitivamente todo France los indicios ibéricos incluyendo nosotros porque hemos llegado a la actualidad y en esta esta realidad de la que esté estas fiestas

Voz 0313 13:12 osea tenemos tenemos más Europa del Este para entendernos que de África

Voz 0880 13:17 así que muy poco pero estrellas esta vía desde digamos de las poblaciones actuales nosotros también en Monte estudiando individuos islámico eh y de diversos sitios que Granada Valencia Castellón y curiosamente todos tienen un amigo un encuentro hubiera parecido una mitad de norteafricano dinamita temas ella Ibérica lo que no sabemos exactamente qué momento si adquiere esta amistad ibéricas en las poses que también queremos estudiar en el futuro

Voz 0882 13:46 sí sí esta investigación acaba de publicarse hace trece minutos exactamente en la revista Science que con Nature es de las dos revistas típicas más importantes del mundo felicitar al CSIC porque ha

Voz 0795 13:58 el liderado esta investigación internacional junto a la presa

Voz 0882 14:01 la Universidad de Harvard en Estados Unidos y me pregunta es para el investigador también en el estudio indica que las mujeres de la Península Ibérica hace cuatro mil años empezaron a preferir a estos varones que venían de la Europa del Este no le voy a pedir una respuesta sociológica pero por qué ese no fue un reemplazo digamos porque no se conocen también lo dice a la investigación que fueron periodo especialmente Guerrero o con violencia sino que fue una colonización por gustos también no preferencias

Voz 0880 14:32 bueno realmente no no no sabemos por que dejamos hasta cierto para el futuro para investigaciones que tiene razón de que los arqueólogos con los que colaboramos que no hay evidencias es decir así de violencia masiva aunque realmente la sociedad final están en en un contexto de crisis está asociados al cambio climático es probablemente también además este sabemos ahora a nosotros lo que hacemos a constatar en cambio genético porque estudiamos directamente a las personas que están enterrados ídolo pero no proponemos el mecanismo que hay detrás de esto hay varias posibilidades a la incluyendo pues una digamos una fuerte una aceptación social que lo que hace favorece a determinadas personas aunque obviamente a parte superior de esta de esta zona aquí partidos social tener más descendiente condescendientes tendrán más posibilidades de sobrevivir esto al cabo de unos centenares de años puede provocar este tipo de icono

Voz 0882 15:37 sí también creo que entrenará la herencia genética que nos trajeron estos pastores de la Europa del Este está la la enzima que nos permiten tomar lactosa no ha

Voz 8 15:48 esto es una votación

Voz 0880 15:51 hasta que le permite piquetes la lactosa y eso se traduce en la posibilidad de de vida adulta y por tanto es un recurso que fuertemente seleccionado pero especialmente en Europa del norte de las islas británicas que todo está picado de todos los individuos lo tienen en la Península Ibérica está cercano al cuarenta por ciento por ejemplo yo no soy de los que tengan la amputación en un cromosoma pero no la pareja empuja a algunos problemillas es la leche y nuevamente sabemos que estamos al registro genético ligado al texto unos eh

Voz 1 16:36 bien

Voz 0880 16:39 claramente es conocer los aunque una mutación que exseleccionador Ecociudad sorprendente empecé apenas cuatro mil años ya está

Voz 1 16:50 yo oigo profesor

Voz 0313 16:52 y una pregunta que quería hacerle otra de las conclusiones muy llamativas este estudio es que la genética vasca que habrá chiste seguro e que la genética vasca apenas ha cambiado desde la Edad de Hierro eso significa que que rechazaron a los pastores que venían que que que son que están hechos otra pasta o o queda todavía

Voz 0880 17:10 no no no me taparon porque permite ganar la Edad del Bronce

Voz 1 17:13 sí

Voz 0880 17:15 y bueno la singularidad digamos de la población vasca pero siempre me acuerdo cuando viaja hacia algún al es es se creía que eran descendientes de ese cazadores del Paleolítico Superior de su fue modificando Liceras mes mes políticos hacia unos años descendientes de los primeros agricultores y otros como tenemos información genética del individuo Putin más ocho mil años tenemos individuos que el chico espera que el cofre de hierro en dos partes circo romano griegos visigodos musulmanes etcétera que podemos ver en qué momento la composición genómica de los más contractual sí

Voz 1 18:07 con eso

Voz 0880 18:09 ocurre ante unos tres mil la claro que en estos últimos tres años que no sabemos por qué pero tenemos que no más nervioso Reverte todos los periodos pues Garrido insolvencias y me este del Mediterráneo probablemente es la algunos servicios griegos también tenemos que Florenci romanos y en el centro del Mediterráneo obviamente ni fue el norte de África con con dos cartagineses y eso ha transformado dijeron veinte el resto de las conocía Cecilia Mújica y en cambio o bueno no salga porque cuarto la están relativamente poco afectados por estas últimas migraciones

Voz 0313 18:53 muy bien pues Carlos Lalueza Fox del Instituto de investigador del Instituto de Biología Evolutiva que hay que decir que es un centro mixto del CSIC y de la Universitat Pompeu Fabra muchísimas gracias por dedicarnos a minutos aquí en La Ventana es realmente apasionante todo lo nuestro origen es algo realmente fascinante

Voz 0880 19:11 sí en la península Ibérica realmente en el contexto europeo una singularidad está Emily al extremo o pero además está en contacto estrecho con el norte de África y entonces eso está reconstruir Suances realidad es probablemente más complejo que en otras partes de Europa muy bien muchísimas gracias un abrazo

Voz 22 19:32 adiós adiós Javier hasta la próxima Miguel la próxima vaya vaya notición e vaya acompañar en estos estudios bueno que me interesa

Voz 0882 19:38 ante esto científicamente demuestra que la raza las existen sino que todos tenemos un tronco común

Voz 0313 19:47 en un titular muy bueno son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 13 19:55 cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con

Voz 11 19:58 su bombo caja está pensando con los pies

Voz 13 20:03 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 23 20:16 el arte te busca con red y tienes casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio Holly su arte pop que el atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital las cárceles de tirad Messi y muchas más informativa en tres uves dobles punto comunidad punto madrid

Voz 13 20:35 este mes ve en el entrenamiento que superemos

Voz 24 20:38 desde que Wert Mary aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado desde veintiséis con noventa en Parque Warner punto com

Voz 1288 20:46 lo clásico a lo moderno

Voz 25 20:48 eh tú menos pasional

Voz 8 20:51 Nos sofisticada

Voz 26 20:53 la búsqueda musical y espíritu al del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid no tiene límites del siete de marzo al trece de abril toda la información en tres W punto madrid punto org barra arte sacro

Voz 6 21:06 sabías que en Toronto pude subir la escalera metálica más altas del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones que pudo cazar fantasmas en el parque de bomberos de los fantasmas en Nueva York pero lo realmente asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde trescientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del tres de abril en tu agencia de viajes o el Lufthansa punto com Se aplican condiciones seis

Voz 27 21:33 bueno canta

Voz 0867 21:36 del Falcon al Volkswagen Passat el Partido Popular esconde Isabel Díaz Ayuso de la prensa el día en el que la Ser destapa que la candidata use el coche con chófer del grupo parlamentario para acudir a sus actos de campaña un coche para los diputados y pagado por todos los madrileños

Voz 11 21:53 Isabel Díaz Ayuso millones diputada ni forma parte del Gobierno de La Rioja

Voz 28 22:01 me consta que la situación es que la disputa a la candidata muchas veces tiene que ir en su coche tiene que ir el transporte público

Voz 10 22:08 colocó el top poco e incluso que su novio la llevan los actos escoger yo creo que habría que buscar una solución más definitiva que está utilizando el Falcon el coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe ningún por lleno qatarí un ejemplo más del Partido Popular utiliza las instituciones luto sino todas amor chiringuito como si fueran suyos en coche oficial pues creo que lo más razonable que si lo paguemos todos Marivent prefiero que es mía

Voz 0313 22:42 estilo respetar más como tu ella Raid La Ventana encima

Voz 0867 22:50 el Casal Inés Sabanés concejala de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 0827 22:55 Rey cómo está

Voz 0795 22:57 bien bien el coche de Ayuso pude decir

Voz 0867 22:59 el Madrid Centro On

Voz 0795 23:01 pues me impresión que no he visto sólo algunas imágenes pero no sé yo no sirve de la comunidad bueno se seguro que la Comunidad de Madrid no ha hecho el mismo esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en la renovación de la flota de servicios y las flotas de coches que son menos en cualquier caso como en el Ayuntamiento de Madrid hay más coches de incidencias que coches oficiales en cualquier caso la mayoría son eléctricos si son cero emisiones que no sé

Voz 0867 23:34 Miguel Javier Bañuelos que que ha sacado y esta información aquí en la SER ha hecho sus investigaciones me dice que el coche que elevarla a su compañero Osorio tiene etiqueta C

Voz 0795 23:43 bien pues no yo lo he visto y lo he visto así me he pensado lo mismo que me estáis preguntando si tienen ticket hace quiere entrar en Madrid Central ya sabe que tendrá que entrar en un aparcamiento en cualquier caso

Voz 0867 23:56 porque los coches oficiales de los políticos no están exentos

Voz 0795 23:59 no no están exentos el sábado

Voz 0867 24:01 comienza las multas en Madrid Central Inés Sabanés sacaba por tanto el periodo de prueba ustedes tienen garantías absolutas de que todo el sistema funciona está aprobado esta testado

Voz 0795 24:11 claro sea ésta ya llevamos tiempo enviando lo que estamos te estando de últimas es las cartas que se están enviando a los usuarios que han incumplido por si acaso ya sabe dice el periodo de prueba antes feliz decía que habían incumplido la normativa de Madrid Central les daba un correo por si pudiera haberse producido algún error o tuvieran derecho hubieran tenido todavía la autorización alguna incide

Voz 0867 24:45 en todas esas cartas bastaba pendientes han llegado

Voz 0795 24:48 sí claro a miles hace días

Voz 0867 24:50 dar por enviar a los usuarios a los conductores

Voz 0795 24:53 no no han llegado oí nosotros tenemos el reporte de de lo que nos van de que de que eran contestando el nivel de incidencias de una posible error a la hora de enviar la carta o es mínimo lo caída en alguna incidencia de decir bueno pues yo creo que si tengo derecho bueno y entonces ellos comprueban

Voz 0867 25:18 no puede ocurrir entiendo lo que pasó cuando se abrió la PR de este roja en este caso la PR de ópera no es decir que de repente las cámaras se vuelvan locas que aquello esté mal programado idealmente piden a llegar multas que no deberían haber llegado

Voz 0795 25:31 no no vamos quiero decir que el sistema de cámaras está preparado además todo el sistema de de cámaras y de multas para pasa todo un proceso el que sí era el momento

Voz 10 25:45 no ocurrió acusó el momento perfecto vamos buena gente incluso

Voz 0867 25:48 con discapacidad que no podía pasar o que tenía autorización y que de repente el recibió en su en su correo una multa cuando evidentemente estaban exentos

Voz 0795 25:58 pero sobre todo un problema de información nosotros acabábamos de de llegar el decreto era de enero del dos mil quince y había un cambio no sólo de poner en marcha ópera sino de de de conjunto de de de normativas y reglamentaciones que afectaban a todas a PRS en aquel momento lo que me informaran es que se había hecho un proceso informativo que todo el mundo estaba informado que todo el mundo había hecho la solicitud de autorización está dotada entonces nosotros retrasa Samos porque quise yo de alguna manera tenía alguna inquietud al respecto porque había pasado mucho tiempo desde que se hizo un decreto y la consiguiente información se aplicaba pero bueno pues ahí hubo un fallo y evidentemente no estaba informada la gente no era ese mandaban cartas la gente que tenía derecho pero que no había hecho la solicitud no había hecho la autodisolución u otros roban todo

Voz 0867 26:54 si bien entonces a partir del sábado en principio no hay ningún problema quiero que escuche a su compañera Rita Maestre a la portavoz del Gobierno municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno

Voz 29 27:03 las sanciones comenzarán el día quince de marzo en la ciudad de Madrid

Voz 0867 27:09 anunciar quiero el día quince fue un error de comunicación no se lo pensaron mejor cuando comprobaron que cae en viernes

Voz 0795 27:14 no no no fue un error fue un error que confundimos sea digamos el lo la realidad es que el periodo de prueba acababa el quince sea entonces tuvo nosotros le entendía al director general yo periodo de prueba cabal quince luego entran en vigor las sanciones el dieciséis incluso IMI ir esta maestro incluso nosotros pudimos inducir al error que al decir acaba el día quince pues el día quince quedó como inicio de multas pero era claro y además el director general lo ha precisado muy bien que nuestro lo que explicamos es que el periodo de pruebas dura acababa el día quince luego evidentemente no podían empezar la sanción

Voz 30 27:58 me que que entremés

Voz 0867 28:00 días entre el lunes y el viernes que finalizan digamos que finaliza el periodo de pruebas este el fin de semana esto ayuda contribuye digamos que cayó un periodo de transición lo más sencillo más fácil más suave es decir porque la verdadera prueba de fuego es el próximo lunes

Voz 0795 28:15 sí pero normalmente yo siempre me hice a la idea que iniciaban un viernes que también no son días malos pero en este caso eh da un poco igual nosotros tenemos que estar muy pendientes de la evolución de ver exactamente todos los resultados que van dando las cámaras Si efectivamente Si se produce hasta ahora cómo está funcionando muy bien es decir que no se produce un nivel grandes incidencias hay que felicitar a la gente yo creo que la gente ha interiorizado el el Faro el centro de Madrid Central hasta usted cree usted cree que

Voz 0867 28:56 la gente se entera que la gente lo tiene claro

Voz 0795 28:58 yo creo que sí hombre a ver en una ciudad como Madrid tener todo exactamente claro en todo momento normativas complejas pues siempre tiene que haber una acompañamiento nosotros a la vez nosotros vamos a seguir nuestra estrategia informativa paz en atención de atención en en Bustamante quieres donde está la oficina de Madrid Central unas oficinas de atención a la ciudadanía llene el cero diez quiero decir ese proceso de acompañamiento no hemos hecho en origen y lo vamos a seguir haciendo aunque esté sancionando por otro lado es decir en la gente también en Madrid Central funciona desde finales de noviembre no todas las no todas las infracciones de tráfico como bien sabéis se miden con una cámara la gente tiene que saber que si hay un arroja una raya roja sólo quiero decir que entran un lugar donde tiene que estar autorizado hay señalización horizontal vertical que tiene que cumplir idea acompañamiento oí más está la fama

Voz 0867 30:00 de estarán los agentes de movilidad y la Policía Municipal habrá refuerzo este fin de semana

Voz 0795 30:04 no no está pensado que haya ningún refuerzo ni de agentes de más allá de de de como siempre ocurre en esta ciudad los fines de semana si hay una una manifestación si hay alguna incidencia que la suele haber pues por ejemplo bingos encierra al Prado por tanto ahí hay más dispositivos de agentes de policía pero no más porque el trabajo lo hacen las cámaras del verdadero trabajo es una vigilancia información preventiva las cámaras hirviendo exactamente el comportamiento de los vehículos y de los coches en el acceso

Voz 0867 30:39 bueno lo que no cabe duda es que Madrid Central es el proyecto estrella esta legislatura las multas son son la prueba de fuego dice la alcaldesa que no no tienen ningún tipo de miedo pero de verdad concejala cuántas veces han pensado que iban tarde las multas y la entrada en vigor de esta medida les podría jugar una mala pasada en las urnas

Voz 0795 30:57 es que el problema puede ser que en un momento dado pues es un proyecto complejo que ha necesitado muchas verificaciones muchas negociaciones mucho pues que Momo sea mucha flexibilidad incluso todavía están funcionando las mesas de de los distintos grupos de renovación de flotas de comercios y hay establecimientos en Interior de seguimiento de indicadores porque siempre hemos dicho que va a haber una evolución es un proyecto complejo que no hubiera venido mejor más rápido y tenerlo resuelto y listo a mediados legislatura seguro pero eso no te puede echar atrás cuando estás convencida de lo que tienes que hacer yo estoy convencida que es positivo no sé a mí no me da miedo más allá de de que pudiera haber algún fallo pero a mí no me da miedo en la en la el tema de de de las sanciones en primer lugar porque es más intuitivo más amplio vosotros sabéis que antes pasó Abbas de una PER a la otra que a veces había calles recoveco de repente la cámara exacto ahora es más intuitivo in nuestra industria objetivo no es sancionador al revés nosotros vamos a trabajar para que la gente lo conozca tanto tanto que cuanto menos multas y menos sanciones mejor nosotros no tenemos ningún interés en en en recordar que funcione y eso a través de sanciones

Voz 0867 32:27 de Más Madrid pierde las elecciones si gobierna el Partido Popular se lo digo porque lo llevan en el programa o pretenden meter en el programa dice Martínez Almeida que él quiere derogar Madrid Central técnicamente esos posible

Voz 0795 32:38 pues yo no sé si técnicamente pero les va a resultar muy difícil explicarlo a a a la Unión Europea es que las ciudades que incumple la ciudades tienen la obligación de tener un plan de calidad de aire en un periodo el que nosotros tenemos presentado a la Unión Europea

Voz 31 32:56 o sea es desde hasta

Voz 0795 32:58 el dos mil veinte y por tanto porque incumplía la ciudad teníamos que hacer un plan nuevo así lo exige la normativa europea así que entiendo que lo que él está diciendo es que prepara y que el plan tiene que ser modernizados que está modernizado tanto las medidas por la por la la UPM por la comisión de calidad de aire por expertos por técnicos por profesionales yo no sé qué es lo que está diciendo más allá de una propuesta electoral hoy yo revuelta escuchar repetir que que va a eliminar Madrid Central pero es que él tiene que hacer entonces una propuesta alternativa en la Unión Europea no pide zonas de bajas emisiones zonas de bajas emisiones que es lo que es Madrid Central modernizarlo darle resultados a la Unión Europea y a mí me temo que todo esto yo salvo que que él

Voz 31 33:49 se piense a declarar insumisos a la

Voz 0795 33:54 normativas yo el cumplimiento de las normas y decir bueno pues yo hago lo que me da la gana y luego pues ya que no sancionen pero como son tan de orden me cuesta mucho creer que lo que plantea es un proceso de insumisión a la partiera de un Real Madrid Central los lo supone tumbar un proyecto

Voz 0867 34:11 toda a Madrid es que también supone tumbar un proyecto que inició en su día el Partido Popular las primeras a PR que que pusieron en marcha primero Ruiz-Gallardón irá después han agotado ya son las siete de la tarde treinta y cuatro minutos

Voz 0827 36:25 eh

Voz 0867 36:31 un par de cosas más concejala el estudio de la Politécnica sobre calidad de ley de que hemos conocido hoy recoge una reducción de cero la el cuarenta por ciento de los gases contaminantes desde la puesta en marcha de Madrid Central en el caso de la estación de Plaza del Carmen hay una reducción de un nueve por ciento en los últimos meses es normal le pregunto Él que sólo exista una estación mediadora dentro del área de Madrid Central listo se va a corregir de alguna manera

Voz 0795 36:53 tampoco escondida además el edición la marca se presenta a la Unión Europea acordaron que hubo polémica cuando hubo algunas modificaciones la anterior red hay que evaluarla nuestra voluntad es ya estamos en ello quiero decir que ahora hay que hay que ver si queremos poner en aussie debemos poner más estaciones si hay que ampliar Si por ejemplo yo les he pedido que miren en la medida de que en todas las estaciones se puedan medir al máximo de contaminantes pero estamos evaluando la red pero la gente también lo que tiene que saber es que la red se se pasa la Unión Europea hay al Gobierno de España que es el que válida la red y a partir de ahí se evalúa hicimos se modifica y amplía si es necesario en cualquier caso siempre iríamos ampliación y reducción yo quiero que toda la gente tenga la máxima información sobre el máximo de estaciones de un máximo de contaminantes nos ha ayudado muchísimo primero un poco los debates en en medios de comunicación las polémicas en el fondo han ayudado ya ayuda mucho la información que la gente sepa que puedan medir pueda medir su estación su fue una aunque a veces saquen conclusiones equivocadas pero lo cierto es que tienen la información y la preocupación y la conciencia

Voz 0867 38:10 el proyecto materia de movilidad Manuela Carmena Inés Sabanés es claro pacificar el tráfico en la ciudad sector el proyecto de la cinco también se ha hecho Madrid Central pero usted tiene la sensación de que han llegado antes las medidas las destrucciones que las infraestructuras que este es el principal reproche que por ejemplo hacen los vecinos de zonas como Móstoles Arroyomolinos que dicen claros y si yo puedo dejar el coche en casa aún pudo mover en transporte público pero ni tengo un buen transporte público para moverme ni tengo el disuasorio que me habían prometido todavía construido

Voz 0795 38:37 bueno en primer lugar para el exterior de la ciudad es decir es verdad que la ciudad yo no tengo la sensación de haber llegado tarde y creo que hemos hecho una nueva la venganza de inmovilidad la renovación de las flotas de las flotas públicas las infraestructuras deberían estar finalizadas sí pero hay una mínima parte de infraestructuras que corresponde al Ayuntamiento yo lo que no puede estar es un ayuntamiento y el Defensor del Pueblo ha dicho a la comunidad yo usted que está haciendo porque es que la como ya tiene entre comillas secuestrado el transporte público yo no puedo hacer la osea incluso para hacer un bus VAO colaboro colaboramos económicamente pero tiene que intervenir el Estado y la Comunidad para ampliar la línea once de Metro para tener una nueva infraestructura de conexión con el sur a través de la línea once todo esto es una tarea de la comunidad que llevamos pidiéndolo desde el minuto uno no puede una ciudad sola resolver los problemas de toda un área metropolitana sin no hay ni siquiera capacidad gobernanza metropolitana de la voluntad política del día

Voz 0867 39:43 el de la curia todo me Saban es un placer tenerla como siempre en este programa hasta la próxima un saludo y buenas tardes ustedes mañana estamos de vuelta a mañana viernes desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del jueves

Voz 0313 42:31 vamos con el resumen del día Isaías que nos queda bueno que hemos contado hasta

Voz 0827 42:34 pues nada ayer reprochaba Pablo Casado a Santiago Abascal que está con la boca cerrada en las últimas semanas y quizás sea porque ya habla él llevamos veinticuatro horas con una idea polémica del PP que ayer corrió como la pólvora la referida a las inmigrantes que no serían expulsadas de España Si daban a sus hijos en adopción el gabinete de prensa del PP lo confirmó a todos los medios que llamaron hasta la sede de Génova ya ante el escándalo pues se produjo la marcha atrás pero claro hoy Pablo Casado ha hablado la culpa es

Voz 1403 43:02 de los medios yo no he dicho nada no hay nota de prensa hay cuatro intervenciones mía sobre una ley de maternidad en la que nada se dice hay un pie de foto con una información diez días después se pone de relieve el medio de comunicación a través de un tuit de su subdirector aclara la información el error y sin embargo hoy tenemos todas las tertulias radiofónicas todas las tertulias televisivas y a todos los partidos de la oposición ONGs incluidas sindicatos incluidos intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría ni siquiera en mis adversarios

Voz 0827 43:37 la cuestión es que también tenemos a dirigentes del Partido Popular defendiendo la barbaridad porque mientras él desmiente por ejemplo la alcaldesa de Santander Gema Igual

Voz 5 43:47 me parece acertado que se pueda facilitar o que se pueda evitar el que en muchas ocasiones una persona por miedo a entrar a un hospital los les encontremos en vertederos entonces todas las medidas bien explicadas o bien entendidas como yo la entiendo me parece buena medida yo sí quiero que podamos evitar encontrar a un niño en un vertedero

Voz 0827 44:11 estos no son los medios de comunicación es la alcaldesa de Santander en fin un lío

Voz 1 44:16 sí

Voz 20 44:18 es verdad que hay otras político es más centrados

Voz 0827 44:20 con la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera que esta mañana ha estado aquí en Hoy por hoy en la semana en que han vuelto a sonar todas las alarmas sobre el cambio climático

Voz 5 44:29 yo creo que lo que tenemos es una inercia muy fuerte y muchas veces mucho miedo al cambio y eso es lo que hay que romper los datos son abrumadores son abrumadores cada vez que sale este informe anual y se nos pone los pelos de punta pero después aquí era una especie de acto reflejo que es y bueno pues habrá tiempo tendremos que ir haciendo y lo dejamos en la zona de confort del cajón en lugar de tomar

Voz 0795 44:51 ciencia de que no hay tiempo las cosas no ocurren por mí

Voz 5 44:53 la agro pasado mañana se resuelve todo porque alguien encuentra alguna solución mágica sino que hay que ir construyendo de construyendo lo que tenemos

Voz 0827 45:01 y mientras tanto los partidos políticos van echando cuentas de cara al veintiocho de abril y los sociólogos también Narciso Michavila esta mañana aventuraba en Hoy por hoy que el PSOE ganará las elecciones posiblemente por encima del treinta por ciento

Voz 41 45:14 sí y además en el electorado de izquierda anotamos ya bastante estabilidad tipo que indecisión y el votante de Unidos Podemos está ya muy estable el votante del Partido Socialista también bastante va a ser el más votado en muchas de las provincias luego le sigue en segundo más votado al Partido Popular que va a ser el segundo más votado en muchas de las provincias Illa tres tercer cuarto y quinto puesto en cada provincia es lo normal es que el más votado sea Ciudadanos y luego estén compitiendo hay entre

Voz 0827 45:44 exilio Unidos unidas Podemos pues tomamos buena nota porque este es uno de los sociólogos que acertó el resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía hay otras noticias sobre políticos también secuela el cuñado de algún empresario ahora bien está son del Mundo Today

Voz 8 45:59 el nuevo embarazo de Irene Montero permite a los Iglesias ingresar al fin en el Opus Dei con el chalé el trabajo fijo y la familia numerosa

Voz 0827 46:07 la cumplen el sueño de toda una vida

Voz 8 46:09 a parte de la gran familia del Opus medios de Amancio Ortega sigue insistiendo en que si siguiera sus consejos podría ganar mucho más dinero vamos ahora con algunos titulares breves Ciudadanos defiende ahora una corrupción liberal

Voz 10 46:25 y Torra retirará los lazos amarillos de las instituciones pero colgará lazos púrpura para exigir la vuelta de los lazos amarillos

Voz 0827 46:32 ni los partidos políticos andan como locos elaborando las próximas listas electorales algunos están haciendo fichajes de relumbrón esta mañana hablaban de alguien a quién quizás podría fichar algún partido que es Zidane porque decían que tiene una muy buena imagen de marca esto lo decía el publicista Gonzalo Madrid

Voz 42 46:50 a mi ciudad me parece una marca tan poderosas por qué porque tiene lo de la buena marca calles es que te da pan decir estábamos todos hemos perdido la Champions la Liga la Copa del Rey esa ha llegado ciudadanías como Bush y de repente es como porque como no sé cómo explicarlo si hay que perder a menos que sea con elegante

Voz 0827 47:07 bueno tiene imagen de marca ya más desde los que marca distancias como ayer os marcó distancias mes

Voz 0795 47:13 sí enhorabuena ayer con

Voz 0827 47:15 Barça Carlos Bardem ya sabemos que en este momento político en liquidez enloquecida hay un partido Vox que quiere iniciar la reconquista de España hoy Nieves Concostrina nos ha recordado el día en que Hernán Cortés inició la conquista de México

Voz 28 47:31 que fue el catorce de marzo hace justo hoy quinientos años él tenía treinta y cuatro Diego de Velázquez le habían encomendado desde

Voz 0827 47:39 Cuba ir a explorar a ver qué había ahí

Voz 28 47:42 pero oye sin conquistar invadir ni nada pero Hernán Cortés Elio por qué en lugar de entrar dando los buenos días y pidiendo las cosas por favor lo hizo por las bravas Cortés que había partido al mando de trece naves con quinientos treinta de sus chicos veinticuatro caballos y dos mil cerdos llegó a Plutón Chan y lo primero que montó fue una misa los nativos les llevaron agua y comida para que se cargaran con su diosa otra parte pero cortés no tenía intención así que ordenó que les llevarán más agua y más comida los nativos inflaron y les dijeron Si queréis agua la acogida al río vuestro Dios vuestros consejos para vosotros esto les dijo se ha acabado a partir de ahora este bonito pueblo Se va a llamar Santa María de la Victoria aquello que le dijo su jefe de no invada no funde ciudades sólo explora se lo pasó Cortés por las plumas del caso

Voz 0827 48:33 bueno Nieves nos cuenta una historia cada tarde ya nosotros como periodistas nos gusta contar historias

Voz 1288 48:43 ya hemos contado una que nació en una entrevista en El País Semanal en la

Voz 0827 48:46 que esta mujer Leonor Watling contó la historia de su madre

Voz 1288 48:50 mi madre inglesa se crió en Kenia Somalia estudiaba estudiaban París en el sesenta y uno

Voz 1 48:55 sí

Voz 1288 48:55 una amiga la invitó a Ibiza ni de regreso pasaron por Madrid y les robaron la maleta hacía frío y ellas Iván de ibicencas total que tenía el teléfono si necesitas algo Madrid llama a este chico que ha estudiado en Londres mi padre abrió la puerta se casaron a los tres meses la España a la que llegó era de traca yo ya era extranjera lectora independiente anglicana siempre le digo que tiene que ir a un programa de radio para hablar de su experiencia como mujer extranjera en España durante los sesenta

Voz 0827 49:25 ya un programa de radio ha venido ha venido han venido las dos esta tarde a tomar café con nosotros nos ha contado ese momento del encuentro con ese chico que vino a rescatarla sí que acabaría siendo ella todavía no lo sabía el padre

Voz 8 49:37 es lo más bonito es cuando llegó este hombre a rescatarlos en el piso y El actor que había estado usando nuestro piso había dicho que este señor no era corro pequeño Calvo con gafas cuando llego abrimos la puerta y hay un señor con unos ojos grandes unas pestañas largos

Voz 1 49:59 en una un son risa

Voz 8 50:01 botella de ron un aporte de hielo bajo el brazo hizo Eloy Gonzalo

Voz 0827 50:10 es la parte bonita de una historia que comenzó bien las dificultades después vinieron primero para que sus padres entendían que la chica quisiera quedarse aquí también problemas que tuvo con su suegra el tópico de entonces

Voz 8 50:24 pues a mis padres en África claro estaban preocupados pensando no esté español torero que toca la guitarra con clavel en la boca no era profesor en Hawai en en en la Universitat con Fraga Iribarne así que no pasa antisirio no tenía aquí mi suegra no quiso conocer bien los primeros dos años

Voz 0827 50:48 y claro como es británica no se podía escapar sin hablar del Brexit

Voz 44 50:54 hemos hablado con ella pero antes la última hora sobre Theresa May se encuentra