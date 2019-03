La Ventana (15/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 otro las tres en Canarias

el abogado de la familia Franco respondido en la SER a las intenciones del Gobierno de Reino a Franco el próximo diez de junio en el Pardo ha calificado el anuncio de propagandístico y ha asegurado que hay una causa judicial en el Supremo este Tribunal aún no ha decidido nada

Voz 0011 00:20 hola buenas tardes buenas el abogado de los nietos de Franco ha recordado que han recurrido el acuerdo de exhumación ante el Supremo al que han pedido medidas cautelares para impedir que se ejecute antes de que haya sentencia Luis Felipe Utrera Molina ha sido rotundo cuando se le ha preguntado si el Gobierno podría realizarlas Si el Tribunal atiende esa petición que aún debe resolver

Voz 3 00:38 de ninguna de las maneras y eso es lo que no ha dicho la vicepresidenta del Gobierno es un anuncio lleno de medias verdades y sobre todo una falta de respeto a nuestro sistema judicial día los derechos legítimos que tienen mis clientes como nietos de su abuelo el Gobierno todavía no ha contestado

Voz 0011 00:56 el pidió al Supremo el pasado viernes el Supremo dio diez días a la Abogacía del Estado para que presentara sus alegaciones al recurso de la familia además de los nietos la comunidad benedictina del Valle de los Caídos ha recurrido el acuerdo de otro

el ministro de Rajoy anuncia que deja la política la que fuera titular de Trabajo Fátima Báñez también Se marcha

ella misma lo ha anunciado a través de Twitter deja la política para iniciar una nueva etapa en el ámbito privado he trabajado estos años con máxima entrega por España el PP dice donde esté seguiré sumando con el mismo compromiso recordemos que en las primarias del PP Báñez formó parte del equipo de Soraya

Voz 2 01:51 pues los accionistas del BBVA ha mostrado su precio

los accionistas del BBVA ha mostrado su precio pasión en la junta general que se ha celebrado hoy en Bilbao por el escándalo Villarejo la Junta ha tenido lugar sólo horas después de que Francisco González anunciara su renuncia temporal a los cargos honoríficos que tiene la entidad

Voz 1646 02:06 hola qué tal ha sido la primera Junta de Carlos Torres como presidente y la más convulsa en años primero ha agradecido a González que se haya apartado y luego ha dicho que sería deplorable Si se confirma que Villarejo espió para él aunque esperará la investigación para tomar medida

Voz 4 02:20 has BVA ha sido BVA es BBVA seguirá siendo un banco honesto y continuará actuando como tal seguiremos investigando con todo el rigor toda la rapidez posible también colaborando con las autoridades como hemos venido haciendo tomaremos en base a hechos contrastados

Voz 2 02:40 las decisiones que procedan avances

Voz 0760 02:42 en la investigación interna les llevará todavía por lo menos tres

Voz 1454 02:45 meses los investigadores del accidente del avión del pasado domingo en Etiopía han encontrado entre los restos del Boeing una pieza del sistema de estabilización en una posición inusual similar a la que presentaba esa misma pieza en el aparato que se estrelló en Indonesia así lo han señalado a Reuters dos fuentes cercanas a esa investigación cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 5 03:09 la Comunidad de Madrid ha presentado de forma definitiva el recurso contencioso administrativo para anular la orden de la Junta de Gobierno que aquí

Voz 0313 03:17 OO Madrid Central en la capital un recurso

Voz 5 03:20 actualiza el que presentaron en noviembre cuando el juzgado pidió documentación al respecto al Gobierno de Carmena ahora el juez con esa información debe decidir si acata la petición o archiva el recurso escuchamos al presidente Ángel Garrido

Voz 0177 03:32 hace muy poquitas fechas hemos interpuesto recurso contencioso administrativo contra esa decisión iremos ya hace pocas fechas porque no habían dado documentación todavía estamos pendientes el juzgado pidió su documentación y el Ayuntamiento no había remitido no como él también es una forma de trabajar que yo creo que es la oscurantista y la de que los ciudadanos puedan conocer realmente todas las

Voz 0393 04:10 buenas tardes y lo ha confirmado esta mañana el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid Mauricio Valiente Izquierda Unida cree que Villacís podría haber incurrido en conflicto de intereses sobre negociación prohibida para funcionarios al decidir como concejal sobre asuntos que afectan al mismo colectivo al que estaba representando legalmente su marido a la Unión de Policías Municipales que denunció a los concejales rumiar CEI a Juan Carlos Monedero por incitación al odio en el caso del mantero de Lavapiés Man by Villacís aparecía en ese momento como administradora solidaria de esa empresa pero según ella fue por error porque de facto no tiene ya ninguna vinculación con la sociedad desde el año dos mil nueve De hecho mucho antes de entrar

Voz 6 04:44 política gracias Carolina y el Gobierno regional

Voz 5 04:46 Cosidó ha constituido hoy la mesa de seguridad vial para reducir la siniestralidad en las carreteras madrileñas en un plazo de diez años tenemos veintidós grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 0313 05:53 hola buenas tardes la naturaleza te da la cara que tienes a los veinte años estaría tuya merecer te la que tendrás a los cincuenta la frase de Coco Chanel Ibi tiene un significado evidente pero me van a perder decir que la pueda de construir un poquito para poner sobre la mesa los cuatro elementos con lo que esta tarde abrimos la Ventana los cincuenta la naturaleza el mérito y la cara la cara por ejemplo que tienen algunos para seguir negando la evidencia del cambio climático hoy es un día importante yo creo con el futuro recordaremos este otro 15M como el punto de inflexión para que los más jóvenes se incorporen a la pelea por salvar la naturaleza porque de eso se trata AEDE de salvarla las manifestaciones de hoy no sólo en España sino en más de ciento sesenta países apuntan en esa dirección a pesar de la desfachatez el peligro que exhiben los negacionistas que son unos cuantos por desgracia así que ya tenemos naturaleza cara vamos con el mérito con con los merecimientos pregunta de verdad esos jóvenes que hoy se están manifestando merecen que les dejemos como herencia un planeta en fase terminal no tenemos suficiente con la precariedad y el paro juvenil las desigualdades la misión imposible de emanciparse yo lo decía el otro día lo repito esta tarde podrían estar los jóvenes dándonos collejas de aquí a Vladivostok y lo tendríamos merecido trataremos de todo esto en La Ventana por último nos falta el concepto cincuenta hoy les hablamos es de Villena por cierto uno de los pocos ayuntamientos España con un gobierno verde e con un Gobierno nítidamente ecologista nos encontramos en el Teatro Chapí acompañados de un montón de amigos de un montón de oyentes porque estamos de fiesta hoy celebramos los cincuenta años de edad

Voz 9 07:33 Mario Villena son cincuenta años medio siglo de vida que no hubiera

Voz 0313 07:45 ha sido posible sin el sin el combustible de los oyentes así que muchísimas gracias por compartir esa tarde de radios pero que lo pasen también como como nosotros y me picado en cadena filosófica con lo de cumplirá años y el paso del tiempo y todo eso una frase más esta es de Erik Satie cuando era joven me dijeron ya lo verá usted cuando tienen a cincuenta años ahora tengo cincuenta y aún no he visto nada es una hermosa declaración de amor a la curiosidad y sobretodo a la vida lo dicho bienvenidos a La Ventana

Voz 9 10:32 esta tarde en La Ventana desde Villena Isaías Lafuente a Cubells buenas tardes buenas tardes hola hola Mariola estaba pensando por alusiones de género digo eh o ninguna de las tres mujeres de la canción Nini Janis Joplin en House nivel y Holiday llegará a los cincuenta sin comentó has llegado recientemente han recientemente alguna que e alguna eso no lo he dicho yo alguna alguna alguna reflexión algún buena

Voz 11 10:59 ante al igual que ya lo fue

Voz 6 11:01 que me sentó fatal cambiar de década

Voz 11 11:04 es reconciliado un poco es verdad que

Voz 6 11:07 hay mejores cosas porque tengo la cabeza mejor amueblada aunque tú dirás como la tendría antes bueno

Voz 2 11:13 eso tampoco lo he dicho pero

Voz 6 11:15 eso sí ahora lo debatirá hemos creo que Carlos eh nuestro invitado tiene mejor es más optimista

Voz 2 11:20 es más optimista también bueno yo ya pasa los cincuenta yo yo estoy en la década el seis o sea que cuando un año una de una emisora celebra el sesenta aniversario pues ya lo haremos

Voz 0760 11:31 buenos días el otro día estuvo Pedro Sánchez en las cuevas de Altamira dígito a Francino

Voz 2 11:35 serio porque tiene marketing estuvo muy bien el discurso del otro día

Voz 0313 11:40 bueno ese hallazgo que aguanta bien el paso del tiempo que no tiene por qué marcharse con los años pues eso es la cultura e da igual que hablemos de primera de arte de literatura de cine de música eso permanece y además forma parte de la vida de muchas personas porque de reflejos recuerda un montón de cosas no

Voz 2 11:56 vivencias experiencias sensaciones sentimientos

Voz 0313 11:59 tal podríamos haber elegido a alguien conectado con los cincuenta y con la cultura en cualquiera de estos ámbitos yo me he inclinado por la música por un murciano afincado en Denia cerquita de Dénia para ser más precisos que este año llegará a los cincuenta que es un viaje casi casi común viaja al espacio

Voz 9 12:58 esta tarde en Villena para esta doble fiesta de los cincuenta años Carlos Tarque

Voz 13 13:06 qué tal se siente oye perfecto grande

Voz 14 13:10 dado mirando dijeron vamos a hablar de los cincuenta

Voz 0752 13:13 la estuve documentando en los años cincuenta no sobre Elvis Presley pedazos los los años cincuenta que cumplo yo

Voz 9 13:21 de Villena la radio llena así que primero felicidades a todos y encantados Juan cuando lo seguro es exactamente septiembre septiembre septiembre es de pequeño algo muy traumático porque había que empezaba el colegio

Voz 0752 13:37 el hombre o sea que me cumpleaños siempre fue velado por un buen el día que empezar el cole para un niño no es el día más feliz del año

Voz 8 13:44 pero por eso estoy tú cuando

Voz 0752 13:46 de cumplir años y pasar décadas y eso eres a celebrarlo a lo grande un plan este año sí porque en general los cumpleaños que que me gustan y este año que son medio siglo yo creo que hay que prestarle atención y celebrarlo no lograron sentido de que de que estamos vivos y que y que nos queda mucho por lo tanto todavía hoy en cuartos muy contento de estar aquí cincuenta y uno cincuenta cero

Voz 9 14:09 lo que hacemos es que ahora ya ya lo discutimos el otro día sí cincuentón dieron toda uno coma que cincuenta enteros y cincuenta pero pero ven tiene me gusta cincuenta decimos veinteañero treinta ya los cuarenta que cuarentones

Voz 6 14:25 bien bien bien el término chica de todavía es más despectivos fatal yo estoy por la pero estoy hasta cincuenta era si quieres despectivo decrete un decreto el el

Voz 2 14:39 el sesgo de género con el paso del tiempo se hace

Voz 6 14:42 pero sí mira yo tengo muchas colegas relacionadas con la tele con los medios de comunicación y con el cine además que las veo enloquecer las bien lo que hace por la presión porque es real sea esto que no es ninguna broma Alony que la edad perjudica físicamente es evidente no en la fuerza de la gravedad y entonces lo llevan especialmente mal y eso es tremendamente injusto esto lo hemos hablado alguna vez Carles es tremendamente injusto para ellas para nosotras es mucho más injusto que para vosotros y eso es tremendo y eso sí que es una cosa que hay que parar porque nos vamos vamos al abismo sin

Voz 0752 15:15 bueno sí es cierto que el esfuerzo que tiene que hacer pero los cánones que tenemos de belleza ahí de envejecimiento una mujer para conservarse como a algunas actrices Sophia Loren por ejemplo de son oye tiene una genética bestial en cambio al hombre que pelo blanco es cierto que las mujeres dejen realmente el hecho de las canas siempre ha sido una señal de nosotros de madurez y de de que lo llevamos con dignidad y es cierto que eso se nota mucho no

Voz 0760 15:39 lo malo es cuando eso te cierra puertas ahí no quiere decir hay un Matías Prats mujer por ejemplo presentando informativos de televisión eso está claro no está muy bien que matizarlos presente yo estaría muy bien que mujeres de su edad el fusilamiento eran presentarlo y no lo hubiéramos e como algo raro

Voz 6 15:55 es verdad icono en ese aspecto físico quiero decir ellas para estar ahí necesitan haber llegado con mil retoques por eso yo siempre soy muy muy tolerante y muy condescendiente y muy comprensiva cuando dicen lo de las operaciones es que no sabéis el el el estrés que supone para ellas en la tele sobre todo en los

Voz 0752 16:11 si él lo dice Price es en la música

Voz 6 16:13 es decir es que es insoportable llegó un momento en que claro que es estrés han como no son están obsesionadas

Voz 9 16:19 bueno pues sobre todo el Larry que viven vidas más que es que tiene que dar la nevera

Voz 6 16:24 acto que si no lo haces no te van a llamar entonces lo tienes que hacer viven claro que viven obsesionadas además es que es injusto la historia hasta que sales dicen hay está operada ya

Voz 2 16:35 cabrones prestigio pero no la haya sido superan a la Jancker los Mariola decía Cinemateca Mickey Rourke Mariola decía cincuenta mal y Carlos Tarque cincuenta

Voz 15 16:48 yo bien fantástico y bueno e hombre ahí

Voz 0752 16:52 notas cosas físicamente que no tienes veinte ni treinta y cinco pero es cierto que poder yo llevo haciendo lo mismo XXV años empecé con con mi grupo con M Clan básicamente hago lo mismo

Voz 0760 17:04 y con un poco más de sabiduría que es una suerte poder

Voz 0752 17:07 estando haciendo tu trabajo y haciendo música entonces yo por ahora estoy bien y virgencita virgencita que me quede

Voz 0760 17:12 cómo estás oye que somos unos privilegiados es que quiero decirles que nacían si esos comienzos del siglo pasado del siglo XX la esperanza de vida estaba en treinta y cinco años la esperanza media de vida y por supuesto también había abuelito entonces no superaban los cinco primeros años de vida pues la la esperanza de vida se situaba en los cincuenta es decir nosotros ya hemos superado la esperanza de vida que tuvieron nuestros bisabuelos a principios del siglo XX así que somos unos privilegiados los cincuenta tantos pues fenomenal lo mejor de todo es que lo podemos contar

Voz 0752 17:40 claro lo normal es que fuéramos en la gente de ante de hace que fuéramos abuelos ya casi no total o a punto de hombre y cuando uno Miguel no soy ni padre Si miramos nace voy haciendo hijo y mirar

Voz 0760 17:52 las fotografías de nuestros padres y nuestras madres a la edad que nosotros tenemos parece que tenían veinte años más nosotros no no porque se conservase mal sino porque

Voz 0752 18:00 todo una es todo el peso de la vida del peso en el avión

Voz 0760 18:03 era era totalmente distinto durante estos tres ejemplos

Voz 6 18:05 que citaba a Carles de las tres mujeres que no llegaron

Voz 9 18:08 no sé si veinte feliz tenía cuarenta y cuatro cuando abrió Gianni Llop

Voz 6 18:13 Francino no se sienta aquí si no se documenta Ghani

Voz 0752 18:16 yo lo impresionante veintisiete que fue

Voz 6 18:19 a mí también entonces razón hasta que punto era también un miedo bueno ellas llevaban mal la vida en general porque si te suicidas e tan jóvenes porque no tienen ningún interés en llegar a los a los cincuenta

Voz 0752 18:33 por ejemplo no bueno sí yo creo que la marxistas con vida turbulenta las tres de sustancias en Navidad emocionalmente difícil no yo cuando hice la canción no pensé tanto ante fueran no no no no dice desde un punto de vista feminista sino un punto de vista de la admirador del arte no de tres mujeres que me han hecho y tres artistas que me han hecho me han emocionado y es cierto que bueno coincide con todo con todo lo que está sucediendo con el feminismo y tal cual yo estoy absolutamente militando muy tarde

Voz 0760 19:08 tras cuando se suicida un artista tiene más seco yo estoy convencido que hacemos entre los farmacéuticos a lo mejor también ha habido farmacéuticos

Voz 6 19:14 la mal lo tienen fácil dado sin querer

Voz 0760 19:17 a ver yo no sé por qué acierto que estas tres añitos

Voz 0752 19:23 si caso arte o artistas no se suicidaron

Voz 9 19:26 queriendo se suicidaba poco de sobre lo sucedido

Voz 2 19:31 decir oye antes se decía es que de bueno medio broma medio en serio lo de la confusión como siempre el concepto cincuenta años cincuenta cincuenta años y medio Siro quieres que profundizar un poco con eso lo que Izquierda a Pepe Rubio nos va a ayudar ya verás el cinco

Voz 8 19:44 el cincuenta como número es bonito que si bonito quincuagésimo ya me gusta menos es como más

Voz 16 19:52 binario aunque sea el que ocupe el lugar número cincuenta para los que no terminamos bien puede ser un problema

Voz 8 20:01 el gran Isaías ahora el cincuenta que más me gusta es el romano

Voz 16 20:08 la L como andaluz es un cincuenta que me suena pero la referencia cien por ciento que coloca siempre a cincuenta Entre dos aguas a mitad de algo en la media vida en el ni chicha ni limoná en el fifty fifty que es lo que solemos decir cuando nos ponemos pero es cincuenta no sólo es cantidad también es tiempo cuando los números marcan el tiempo presente el cincuenta particularmente

Voz 8 20:36 que me provoca estrés porque es ese esa cifra que está a diez segundos tres minutos diez minutos de Laura ese momento de vámonos que no llegamos

Voz 16 20:49 pero lo que de verdad es rompedor es el cincuenta en la historia con sus matices porque porque no es lo mismo el año cincuenta del emperador Claudio

Voz 17 21:00 bueno más tiempo

Voz 16 21:02 como Claude a que los años cincuenta en plural que dependiendo de de tocar a vivir podían ser gris

Voz 18 21:10 a contraer matrimonio la señorita Carmen

Voz 6 21:13 Franco Polo o tener mucho color

Voz 8 21:15 bolets como por supuesto ni el año cincuenta y la década de los cincuenta tienen nada que ver con decir hace cincuenta años el momento mágico número cincuenta se convierte en mil novecientos sesenta porque daño que empezó a emitir esta casa Radio Villena que hoy cumple cincuenta y el día que nací yo y perdónenme esté folclórico pero que me acaba de salir el mundo son los cincuenta años de busto del nacimiento de Led Zeppelin día del estreno de la ópera rock Tommy de los de nuestra última victoria en Eurovisión con Salomé

Voz 10 22:07 no vivo

Voz 8 22:10 la publicación de la vibró de los Beatles sí sí el del paso

Voz 16 22:15 para John Lennon

Voz 8 22:18 que ya ir un poco la suya se casaba con Yoko Ono

Voz 16 22:20 Gibraltar publicaba su vino por la paz

Voz 8 22:27 frente a la guerra del Vietnam en el año que Richard Nixon llega a la presidencia de los Estados Unidos dio nada bueno pues también tocan poder Georges Pompidou en Francia Bill Brand en Alemania y en España donde no se votaba queda probada

Voz 10 22:44 no

Voz 8 22:53 pero si hay dos hechos irrefutables que sucedieron en mil novecientos sesenta y nueve ni han marcado a generaciones durante los últimos cincuenta años han sido Barrio Sésamo y la llegada del hombre a la Luna

Voz 10 23:10 Prado

Voz 8 23:13 cincuenta años tiene este tema de David Bowie que me sirve para recordar el medio siglo de radio Villena de quién les hablan cuando yo era muy pequeñito la radio casi diminuto compartía mesa con alguien que es historia viva de este medio y que nació en esta ciudad hay sesenta y seis mil bodas con todos los números que componen este sorteo Juan Vives el hombre que más millones ha repartido en este país va porque más vives un buen profesional y una extraordinaria persona que más me caía Yoko Ono tertulia estamos pero porqué Mario

Voz 10 24:01 no no

Voz 0752 24:04 cuál

Voz 9 24:06 me considero que haya destrozado los Beatles no yo después Lennon el me caía Malilla sagrado más claros los está viva todavía si vives te has dicho que te parece mucho Marisa Paredes es Castán de mayor que yo Carlos Areces esas paredes pero sí me lo han hablado de forma clara el concierto cincuenta todas las todas las salidas de tono muy bonito bonito eh le queda muy bien

Voz 2 24:38 déjame déjame hacer una cosa Tarque que juegas a cumplir cincuenta años quitado las gafas Ignacio digo como cómo se pueden resumir cinco décadas en la vida de una persona hay tal estamos en la radio digo coño pero a lo mejor con imágenes a lo mejor con con fotos

Voz 0313 24:56 la primera estos escucha yo las voy a intentar describir la primera es mera

Voz 2 25:01 eh la primera está aún un tiras en bañador en la en la playa dicen que me encanta dicen que estatuillas es nuestra patria es la infancia se que bandera tenías tu ahí la bici la música

Voz 9 25:15 a leer algún día bueno pues el bucear

Voz 0752 25:17 ahí estaba en una playa de ya sabéis que yo nací en Santiago de Chile y mi padre fueron emigrantes gallegos Mi abuelo etc etcétera en los cincuenta por cierto años cincuenta cincuenta y uno y esto es una playa de Chile que estamos las cruces pues con cinco hay un poquito antes de venir a España que vinimos en el setenta y cuatro

Voz 2 25:35 cuál era tu bandera de desde pequeñito la bici

Voz 0752 25:37 o por el mar la música es dibujar dibujar muy pequeñito te sigue gustando gustándose gustan pero si no había conectado con la música como entente como profesional sí como si que me encantaba la supongo que como a todos los niños no es raro el niño al que no le gusta mucho la música pero rigor ahí estaba en verano en el en el verano de ahí que sería el invierno de aquí con una sola brutal es porque ese es el Pacífico que imagínate vamos a vamos a otra fotografía

Voz 2 26:05 es ahí también está el mar una puesta de sol especie un creo de que su mojito y eso eso mojito los

Voz 20 26:15 eh navegar sí sí

Voz 0752 26:17 lo que quede de de bueno de paz de desconexión por eso este es el está hecho en Formentera porque el sol se está poniendo allí que de cara hacia el oeste a tanto no llego

Voz 2 26:28 vamos ya que no pensé que está amaneciendo

Voz 0752 26:30 vale que yo me acuesto

Voz 2 26:33 pero si esto bueno pues

Voz 0752 26:35 por qué tenemos aquí el Mare Nostrum pues es es una maravilla no hay tenemos eh yo tengo la suerte Denia pues navega llevamos dos la tercera tiene que ver con un con

Voz 2 26:44 tú muy importante en la vida amigos que que es la amistad a esta foto está también es es un selfie eh quiénes son dinos tú pues es el bajista

Voz 0752 26:54 pero ahora conmigo en mi en la banda llene con M Clan también ese señor no sé quién es el segundo es el terceros Leiva Leiva eran amigos de conocéis César Pop que también es otro músico que toca con Leiva buenos amigos músicos y amigos sobre todo

Voz 2 27:08 esa es esa es mi casa si esas sonrisas es él

Voz 0752 27:11 sí es un es un eso no es un eslogan de felicidad todas esas caras no que que es la amistad un anuncio de lo que que es la que es la que estamos palabras de ellos que es la amistad para que bueno pues yo creo que la amistad para el que ya había cumplido cincuenta años es una de esas cosas que realmente no se pueden comprar no aunque sea un poco tópico es lo que estamos diciendo pero sabe además que no se puede comprar porque al al al paso del tiempo quién que en los filtros hacen que los verdaderos amigos prevalezcan no hay

Voz 2 27:37 hay un texto en esa fotografía que dice algo así como el escenario es nuestro hogar sigue efectivamente el escenario en la siguiente imagen esa es la portada del disco discos no te lo tenemos en el piso que tiene Madonna te acuerdas ahí yo

Voz 0752 27:51 jugará se ofrecen dos noches en el Price eso fue en el veinte aniversario de mezcla que celebramos otras vías estaríamos

Voz 2 27:57 le años también disco en directo señor con un montón

Voz 0752 27:59 de colegas también esos amigos que toda la música por suerte

Voz 2 28:04 por qué el escenario esa es la última ya es hacerlo

Voz 0752 28:07 Cima ahí es antes de romperse el menisco en ese horario

Voz 2 28:11 escenario y una música concreta para ponerla

Voz 0752 28:14 hondo que es esta

Voz 10 28:17 las dos noches mágicas

Voz 9 28:20 esta canción de de Carolina cuya letra hoy impute tal se analiza letal Fito Cabrales dijo en el documental que acompañaba al al a los discos que es la mejor canción de nuestra música y que le hubiera encantado escribirla lo dijo lo dijo mentiroso dijo el hombres pues yo la verdad es que bueno carabinas el tema el tema más famoso de M Clan es una canción a la que le debemos mucho no Fito también le debemos mucho porque ha hecho mucho por nosotros por la música de este país oye que no te marchas que seguimos aquí en Villena me quedo venga

Voz 2 35:43 no yo estoy aprovechando la presencia de Carlos Tarque en esta a primera hora de Ventana para vestir casi todas la banda sonora de esta parte del programa con su música con la que a secas que con la con la de M Clan esto que esta sonando por ejemplo yo estoy seguro que ahora mismo a muchísimos oyentes a muchísima gente que a lo mejor el coche o paseando o está en la playa jóvenes recuerda aparte de sentimientos le evoca la naturaleza con paisaje un sosiego un descanso hoy estamos en lo que estamos yo estoy con las frases por cierto tengo otra estas de El filósofo y poeta York Santalla

Voz 0313 36:17 Ana dice la tierra tiene música

Voz 2 36:21 para los que escuchan bueno hoy que estamos recuerdo en la primera gran movilización mundial contra el cambio climático impulsada por los jóvenes querría invitarles a conocer un proyecto que empieza por algo muy hermoso de lo que estábamos hablando hace unos minutos que es la amistad es el viaje de un joven y su maestro a través de las maravillas que a veces olvidamos pero que no sofá EFE la la naturaleza no y que se ha convertido en una serie documental se llama el niño y la tierra creo que el homenaje de fondo está clarísimo por el título el maestro es el naturalista Joaquín Araújo

Voz 0313 36:54 el alumno Jacko de quince años

Voz 0752 36:58 Joaquín es mi maestro

Voz 25 36:59 yo soy su para

Voz 34 37:01 con él descubre el equilibrio que hay en las cosas también aprendo darme cuenta Le con Osetia

Voz 35 37:07 un mi medir

Voz 2 37:09 lo que mirar algo que es lo mismo que contemplan

Voz 34 37:13 me está enseñando a vaciar me derruidos llenar el tiempo de silencios

Voz 36 37:18 la Piquer que

Voz 25 37:20 baste gusta el campo porque sales por ahí tus mal

Voz 37 37:24 porque hay una tranquilidad

Voz 38 37:26 no se consigue como tú has dicho hay siempre ruido siempre del ya los coches esto la gente en el campo cuando sales tranquilidad

Voz 39 37:36 fíjate somos el basurero del ruido en cambian la naturaleza nuestros tímpanos están limpios nos llegan las canciones pero no sólo de los pájaros de los insectos del agua de del viento todo eso llega cuando estamos en la naturaleza Joaquín ya

Voz 2 37:53 Paco buenas tardes bienvenidos a Villena

Voz 0313 37:59 o cómo nace esta amistad quién empieza primero pues

Voz 40 38:04 eh probablemente por aquello de que estamos celebrando un cincuentenario déjame que me acuerde de otro importantísimo que probablemente hoy tiene su punto más hermoso de de lo que es una larguísima insistencia que acaba por confluir en estas manifestaciones de los más jóvenes hace poco más cincuenta años en España se crearon las primeras organizaciones ecologistas de defensa de la naturaleza yo entonces era un poquito mayor que ellas llame y por tanto también estoy en esta esta mañana es decir es que eres el anciano de la tribu si me me gusta además porque ya sabéis principio hubo un tiempo en que el anciano lo atribuyó tenía algo que

Voz 15 38:47 sí

Voz 40 38:47 proponer al gestos de las tribus bueno sí sí probablemente suelen a las personas que más tiempo lleva en nuestro país con esta preocupación con una militancia hay un activismo ininterrumpido porque los enamorados de la vida no conoce Vimos ni el desánimo ni la desconexión estamos permanentemente no sólo intentando eh confluir con la propia naturaleza sino no bajando la guardia las agresiones las descrito muy bien hace un momento son de un tamaño verdaderamente inquietante pero lo que hay que celebrar es que este Jacko aquí

Voz 2 39:23 claro lo hace verdaderamente importante

Voz 40 39:26 el que si este otro 15M

Voz 2 39:28 os quince deportistas otros lo trajo a mayo pero vamos es otro cantar

Voz 40 39:31 eh este 15M tiene que pasar a la historia yo creo que todavía con mayor contundencia al que la anterior primero porque este es absolutamente universal está en todos los países del mundo es Giotto definía hace un momento como como

Voz 0752 39:48 es una especie de lo que es un candil en la mano

Voz 40 39:51 que es todo lo que hemos hecho en estos últimos cincuenta años empieza a ser un candelabro lo que era un tímido Candice hay hay un candelabro ya con ocho o nueve velas encendidas que es esta juventud que está clarísimamente tomando una responsabilidad que ya quisieran sobre

Voz 2 40:11 yo los gobernantes Jacko cuándo y cómo te pica

Voz 15 40:17 pues bastante pequeña la verdad ya con cinco seis años nosotros tenemos una casa en el norte de Palencia La Pernía y además la casa tiene los mismos años que yo hice pues fue quince años y Ifo hay pues cuando empecé a salir al campo con mi padre a ver pájaros y fue ahí cuando me empecé a apasionado por la naturaleza

Voz 2 40:40 tienes móvil desde hace cuánto

Voz 15 40:43 muy pocos a poco más de un año sean eso mis padres siempre han querido alejar un poco en la tecnología

Voz 2 40:48 pero no es incompatible con la naturaleza

Voz 15 40:51 ha utilizado si sabes utilizarlo bien lo utiliza mucho para informarme hizo lo con lo compondrán

Voz 2 40:58 es tienes colegas de de tu edad y con una inquietud parecida a la que a la que tuvo muestras por el tema de la naturaleza sinceramente

Voz 15 41:05 ah y prácticamente no la verdad es que de de mis amigos yo casi el único que bueno el que más ha salido al campo oí al que más le gusta

Voz 2 41:14 eso contradice el optimismo dejó tiene pero bueno es un universo pequeño este este este día alguna bestias alguna vez te has sentido o te han hecho sentir un poco bicho raro

Voz 15 41:25 y si alguna vez quizás sí porque yo siempre no

Voz 2 41:29 que es malos servicios raro sí

Voz 15 41:31 yo he tenido siempre unos gustos bastante diferentes al al resto muy bueno pero sea siempre me he sentido acogido puertos me

Voz 2 41:40 y cómo llegas a Joaquín como como le conoces cómo te diriges a él que pasan ella me hundía por teléfono cómo va eso

Voz 15 41:45 porque gracias a mi padre que empezó a mover todo esto de de este programa ir pues fuimos un día a su finca hablarle del programa hay gusto y desde ahí pues empezamos a moverlo

Voz 2 41:58 cuéntanos cómo fue ese momento Joaquín hicieron otros que vienen a darme que querrán estos actos no

Voz 40 42:04 es que es que además tiene importancia

Voz 20 42:06 el el que sí

Voz 40 42:09 quién decida compartir eh tu tu paisaje para para mí desde luego está lleno está lleno de sentido tanto desde su punto de vista estrictamente lógico o si se quiere de la coherencia de la sensatez como emocional lo primero es que alguien que alguien venga porque yo vivo es hoy una de las personas más afortunadas que conozco y tengo que pedir perdón Carmen que yo soy muy afortunado porque porque vivo con unas mejores dietas visuales posibles en el Viejo Mundo la frase que sea escuchado ya que pertenece al documental lo dice todo bueno el ya veo soy acariciado permanentemente por aromas deliciosos por la suavidad de brisas por el canto de varias decenas de especies de pájaros por el murmullo de aguas limpias y sobre todo porque vivo dentro un bosque no entonces esto bueno pues para alguien que ama la naturaleza que la defiende que intenta comunicar su sociedad que eso es absolutamente importante que esté incorporado es nuestra sensibilidad nuestro conocimiento nuestras conductas pues claro que alguien venga a conocer eso de primera mano que bueno pues que acepte el que tengo algo que decir algo enseñar es absolutamente fundamental pero claro el proyecto es de una importancia absolutamente desmedida porque esto es convertirlo en algo que llega muchísima más gente que Jacko pasé de ser una cierta excepción

Voz 15 43:37 sí

Voz 40 43:38 a que empiece a ser parte de la norma que es lo que hoy se anuncia que vuelve lo decir es que hoy es que hoy el el ecologista que está luchando contra el cambio climático ya no es alguien de la época hippy que te al que ha tenido un determinado es que esto esto es fundamental y eso es lo que sucede el día que que acuden ya con su padre su madre en su hermano y a conocer dónde vive un Chalabi como Joaquín

Voz 6 44:03 fíjate yo tengo la sensación de que ahora mismo vuestro lema está muy bien porque no sé si ha llegado el momento hará todo se tiñe de verde las campañas políticas incluidos los gobiernos de izquierda que realmente muchos no se la creen de verdad las

Voz 2 44:18 son los dos colores vemos pero de verde voraz

Voz 6 44:21 pero de verdes como que si si no somos todos ecologistas y más no sé si es verdad que ahora realmente vamos a pasar ya de las palabras a los hechos nuestro documental ese sentido un poco aspiracional no

Voz 40 44:32 sí sí bueno eh que nos enfrentamos son viejo problema e verbalmente todos tenemos conciencia ecológica eh luego desde el punto de vista de tu conducta personal pues que las cosas están muy lejos yo ha sido asesor de varios ministros a lo largo de la Historia bueno es absolutamente bueno es lo peor que te puede pasar en la vida será asesor de un ministro en materia medio ambiente general cosa que sí sí sí

Voz 2 44:59 lo digo porque antes he hablado de un privilegio aquí está

Voz 40 45:02 mis hoy una de las personas más desgraciadas que os podéis echar a la cara porque sufro la destrucción de la nota porque es sufrido la política y no digamos cuando la política es la de Lama

Voz 2 45:13 yo haría los países relacionados con la política

Voz 0760 45:15 Joaquín ponerse verdes otra cosa

Voz 2 45:18 es lo que puede ser una cosa te puedo dar una noticia tu vidrieras es buena o mala es de hoy hace un ratito

Voz 40 45:24 la cuarta Asamblea de Medio Ambiente de la ONU

Voz 2 45:26 que se clausura hoy en Nairobi ha alcanzado el primer acuerdo mundial para reducir el vertido de plásticos al mar dices bueno vieran sabes cuando está previsto que entre en vigor este acuerdo

Voz 40 45:38 esta es la historia de esto dentro de diez años

Voz 2 45:41 en dos mil treinta pues está estas la norma sabes quién no ha confirmado que va a firmar todavía si estás Estados Unidos

Voz 40 45:47 también lo sea antes de que lo dije fue

Voz 2 45:49 los papeles los dos

Voz 40 45:52 sí pero pero de verdad desde esta condición de ancianos de la tribu yo hoy me siento no sólo alegre estar con vosotros que sois la ventana abierta esto está fuera de toda duda al aire limpio a la transparencia esto es absolutamente fundamental pero que esté aquí Jacko que este esta mañana muchas calles de las grandes ciudades del mundo con muchísima gente joven diciendo no no es que estéis el aire no nos quite el aire eso es absolutamente

Voz 2 46:25 lanzador ya con vas a estudiar estás en primero de Araújo vas a seguir tú quieres dedicarte así

Voz 15 46:32 sí yo también siempre he querido la verdad dedicarme a esto IU tenían pensado pues estudiar la carrera biología sobre todo mi pasión son los animales intentar pues conseguir un trabajo en el que pueda estar con ellos

Voz 6 46:46 a los oyentes a este enviando no se pueden imaginar qué pinta de buen chaval eh tiene de disciplinado de

Voz 2 46:54 el equipo de curiosos curioso de curiosos de curioso fíjate cuando decíamos antes relación alumno maestro en el en en los pilotos que ya se han hecho sobre esto va a ser un programa de quince capítulos se cogen los los parques nacionales que hay en España y aprovechando los distintos escenarios en cada capítulo se contará una historia que es esta relación este iré explicando por ejemplo no se sonido de de pájaros a veces ahora perdiz en antena que Mariola rinde mucho pero miren este momento concreto por ejemplo

Voz 41 47:23 la gustillo son búho muy pequeñito mirador viene desde a África en estos días se instala les gustan mucho los chopos como estos que aquí para llamar a la hembra dirás canta una vez cada segundo y medio y a veces está toda la noche decide que canta también como los miles y miles de veces eh tienes hoy lo coge los cascos sabes cómo se llama el sonidos ya sea en los búhos en general ulular esto es muy bien estupendo pero muy fácil reconocerla siempre evoca el Vogue al hace nada más El Páramo hace muy luego hace Un pero parece muy poco al lado de la UTE yo esto no hay nadie que lo olvide una vez escucha

Voz 2 48:27 esta mañana me he dicho una compañera por eso del del conocimiento que tenemos todos mayor o menor de la naturaleza hizo llenos han mandado un fragmento sonoro del aullido del huevo digo en creo creo que aullido no gana

Voz 40 48:38 yo francamente no es ulular ulular singular pero mira ya que esta Isaías

Voz 2 48:46 una maravilla que siempre es una preocupación

Voz 40 48:48 yo también trabajo con las palabras e otra de las afortunadas circunstancias que me acompañan y me desespera eh esto lo lo he comentado mil veces con mi querido compañero hoy discípulos José Carlos de Ita la ausencia de palabras en el diccionario para para designar los sonidos los lenguajes da y por ejemplo pues para el sonido de la útil pues no existe palabra alguna más forma que pues existe clarísima acepción de plano las cigüeñas Coró torean ocupó toda eran es decir pues los altibajos que hace

Voz 9 49:26 a esto Isaías natural Pallars al ver que tus horas por lo que hay que usarlo de las cigüeñas ya no tenían idea otorgar a la primera vez que hoy galardón pero pero es es es es de la rana pero pero que fue la Academia teniendo cuarenta y seis millones yo creo que falsa digamos la variedad en hacía falta un hematoma hay que mandarlo yo estoy

Voz 40 49:48 estoy en la tarea de también soy académico de los sólo le la de Extremadura aquí ya hay propuesto docenas y docenas de palabras Morán para este asunto pero bueno lo importante es que fija

Voz 9 50:01 Moncayo déjame que está colado por allí que está probando

Voz 2 50:04 predice a ti te sale bien la perdiz bueno hoy no

Voz 40 50:07 intento como tú pero es el único

Voz 2 50:09 emisora que sabes hace no hace más pero tampoco hay para eh

Voz 1 50:15 en total

Voz 9 50:19 Perdiguero ahí oye

Voz 13 50:25 no pensaba que se oyera pollo

Voz 0760 50:28 a pasar de las palabras a los hechos no porque muchas veces tenemos conciencia de la ecología solamente cuando vamos al campo que yo creo en el campo salvo los salvajes los hombre ya no hay gente que haga burradas en en el campo en la montaña no pero claro la ecología empieza en nuestra casa nuestra casa y en el salón de nuestra casa

Voz 40 50:45 sin duda sin duda eh esto las más es absolutamente importante

Voz 43 50:51 hay desde luego Chaco

Voz 40 50:53 los tiene muy claro y afortunadamente unas cuantas más personas de de su segmento en cuanto a la edad todos tenemos la posibilidad de convertirnos en el instrumento para la recuperación de la transparencia en estos momentos la humanidad es lo que está siendo demandado a gritos en la calle tiene que considerar que la pelea es sencillamente por la transparencia los cuenta la transparencia la primera materia prima de la vida pero también de lo que estamos haciendo cómodo el hacer y la pelea ya empieza en la decisión que tomas de no usar el ascensor la decisión que tomas de que tu calefacción este ha determinado grado de la decisión que tomas de usar sólo la cantidad de agua necesaria eso es esa es la verdadera ecología entre otras cosas porque los destinos de este planeta se decide en el entorno urbano porque hay muchas más personas ciudadanas que Camps Heras porque también las grandes decisiones a las industrias de las administraciones se toman en las ciudades lo que hacen pero la educación de nuestros consejos de ministros todavía es más urgente

Voz 0760 52:13 ya les algo a los chavales y la chavales de su edad

Voz 2 52:16 pues bueno yo no me dejéis solo por ejemplo así

Voz 15 52:23 yo vivo en Madrid y la verdad es que estoy bastante acostumbrado pues a ver a ver la ciudad de y es verdad que a veces hay poca conciencia y se ve cómo la gente tira las cosas al suelo en la calle y la verdad es que le da igual si a veces con mis amigos pues tiran algo al suelo y les tengo que llamar la atención cine oye tirada

Voz 6 52:42 la papelera que está muy lado bueno señor te ha caído algo

Voz 2 52:47 eso es muy bueno muy bueno oye la radio ya sabéis que que tiene unos elementos mágicos de toda la vida al señor y que permite viajar qué os parece si viajamos quinientos kilómetros viajamos de Villena a Sevilla para abrir como cada viernes la Ventana del sur

Voz 41 53:05 la Ventana Sur una visión realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 9 53:19 desde Radio Sevilla Manu Sánchez buenas tardes

Voz 13 53:22 vale el de Villena Villena

Voz 42 53:27 Salas fue feliz de estar aquí asomado a la ventana sureña cómo te imagenes los cincuenta cuando llegues pues yo creo que ahí es donde valgan te faltan diecisiete correcto tengo treinta igual que todo el mundo dice la edad de Cristo no con la que mataron a Cristo ojo eh Cristo también tuvo veinticuatro y estaba el chaval comérselo a Cristóbal morir pues un gran dato más visto eh sí la verdad quemen creo que con cincuenta cuando yo voy a ya de verdad Carlas de verdad arrancarle alargar a ligar estar interesante voy yo llevo yo tengo XXXIII pero aparente uno de cuarenta que se cuida yo para XXXIII ha hecho una porquería pero para cuarenta resulto todo yo miento el Lada hicieron perdió que tengo cuarenta

Voz 2 54:12 con tu Tarque que recuerdas de los XXXIII así a bote pronto una imagen un fogonazo que tenga la acaba

Voz 0752 54:17 el treinta y tres diga XXXIII pues recuerdo estar de gira en una gira constante

Voz 27 54:23 pero yo creo que estaríamos el discurso sopa fría lo mejor

Voz 0752 54:27 bueno estos no siempre tocando y música en el escenario si yo estaba convencido que unió Arbeloa velo negro también lo oscuro más que

Voz 0760 54:37 es que yo estaba convencido de que Unió abrió los XXXIII de Ahora cada año

Voz 0752 54:41 cada cumpleaños me lo recuerdan en casa me querían pero no se trabajo infantil lo algo

Voz 0760 54:47 no sé supongo que cuando empecé a tomar conciencia eso es porque era muy joven lleve ya que ya los treinta y tres porque bueno ya había terminado tu vida pero todavía seguía siendo joven un poco lo de James Dean no

Voz 42 54:57 en la quiero yo afortunadamente me equivoque me imagino yo de suscrito con la misma broma que Isaías y lo que hicimos esa gran avenida tanta algo ahora lo XXXIII no es nada es bueno nada que el último años en el nombre del grupo de premonitorio un dato curioso de hace cincuenta años si hace cincuenta años se estrenaban en televisión un dúo cómico de nombre típico spain english se que después terminó siendo típico pero empezaron como típico la Spain idea de eso hace ahora cincuenta

Voz 0760 55:32 es bueno porque acaban siempre diciendo la próxima semana hablaremos del Gobierno y así llevamos cincuenta plaza

Voz 42 55:39 llevamos que creo que que creo que seguimos hablando claro todo el mundo Carla habló de su cumpleaños coincide tal sitio nació el cinco de septiembre que es el mismo que el mismo día que nació Freddie Mercury pero para compensarlo el universo puso el mismo día la boda de la hija de Aznar que no sé no sé si no sé si no sé qué dato es pero hay lo dijo que los