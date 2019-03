La Ventana (15/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1454 00:06 acaba de terminar la asamblea de Medio Ambiente de la ONU que se ha celebrado en en Nairobi la capital de Kenia se ha aprobado una resolución final que busca aumentar los esfuerzos de la comunidad internacional ante los desafíos del medio ambiente el presidente de esa asamblea ha dicho que están dispuestos a actuar de forma ambiciosa aunque no lo ha concretado de momento desde el pasado lunes hasta hoy recordamos representantes de ciento noventa y tres países han debatido en la capital de Kenia sobre los desafíos del clima mientras en la calle hoy miles de jóvenes manifestantes se han unido a este viernes a una huelga contra el cambio climático

Voz 3 00:42 ahora ya porque estas situaciones insostenibles los somos subcampeones del mundo de Europa en este caso en echar plásticos al Mediterráneo

Voz 4 00:51 yo creo que si no actuamos ahora pues yo creo que en el futuro no vamos pueden volver atrás

Voz 5 00:55 me duele que toda la gente que no está aquí pues le dé igual lo que está pasando en el planeta porque es que no se dan cuenta es Nos vamos a quedar sin planeta Hay es que es muy duro

esta noche Hora veinticinco Ángels Barceló que estará en Barcelona seguirá debatiendo sobre este problema y sus soluciones con algunos de los que se han manifestado hoy el análisis con varios expertos en contaminación sanidad y comunidad de esa autónomas han decidido modificar la pauta de vacunación de la meningitis se amplía pero no se incluirá la financiación pública de la BA a pesar de que lo habían pedido algunas comunidades nos lo cuenta Laura Marcos

Voz 0605 01:40 de forma gradual de ahora hasta finales de dos mil veinte Se ampliará la cobertura de esta vacuna que hasta ahora sólo protegía a los adolescentes de doce años del subtipo CD meningitis las comunidades y el Ministerio de Sanidad han acordado extender esa financiación pública a otros subgrupos Ella el W y el i griega en una sola inyección porque se han disparado los casos confirmados esta temporada hasta los ciento ochenta veinte personas han muerto también se va a activar un plan para rescatar a los menores de dieciocho años que por distintas circunstancias se hayan quedado sin vacunar sin embargo no se incluye la inmunización contra la meningitis B que se administra en bebés y que varias comunidades como Canarias están financiando por libre porque dice el ministerio que faltan datos sobre su efectividad

Voz 1454 02:21 el Partido Popular y Vox también valoran el anuncio del Gobierno sobre la reclamación de Franco que se producirá según ha dicho la vicepresidenta Calvo el próximo diez de junio PP y Vox reaccionan en las redes sociales Teodoro García Egea considera que para esa fecha no estarán los socialistas en el Gobierno desde el partido de Abascal recuerdan que el Supremo será quién decida si Franco sale del Valle de los Caídos titulares del deporte Uxue Caballero qué tal buenas tardes Pablo Machín ha sido destituido del Sevilla Joaquín Caparrós ocupará su lugar hasta final de temporada allí esta noche comienza la jornada veintiocho en primera división con el Real Sociedad Levante a las nueve en Anoeta en tenis Rafa Nadal se medirá en cuartos de final de Indian Wells al ruso Karen Cats mano a partir de las nueve y media cinco hoy tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 7 03:07 los madrileños podrán comprar a partir del lunes medicamentos con receta en todas las comunidades autónomas algo que no se podía hacer hasta ahora Madrid será la única región que aún no se había incorporado al sistema de receta electrónica del Ministerio de Sanidad Ángel Garrido presidente regional

Voz 0177 03:23 a partir del lunes precisamente todo lo madrileños van a poder adquirir ya con su tarjeta sanitaria medicamentos fuera de nuestra comunidad hasta ahora no era posible pero a partir del lunes sí que va a ser y además con una cuestión que también creo que es pionera en la Comunidad de Madrid que ese modelo único de prescripción que evita que si te prescriben un medicamento en el hospital después tengan que acudir a tu centro de salud para allí obtener ya la receta para

Voz 8 03:46 verlo para poder ir luego a la farmacia

Voz 7 03:50 los trabajadores del Samur critican que las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de la capital no tendrán en cuenta la experiencia de los aspirantes las bases de esta oposición que saca a concurso ciento cincuenta plazas ya no posibilita a que los aspirantes a este servicio sumen puntos por su experiencia previa algo que sí ha ocurrido en convocatorias anteriores consideran que discrimina a los interinos del Samur no descartan ir a los tribunales Francisco boxes portavoz de los trabajadores

Voz 3 04:16 desde que se creó el Samur la forma de acceso ha sido el concurso oposición porque una de las partes importantes si no la fundamental de nuestra profesión es la experiencia el Ayuntamiento ha decido no Manon lateral cargarse de un plumazo hacer una oposición Pure dura sin tener en cuenta todos los años de experiencia que solamente del personal que hay aquí son secunda por cientos de años de experiencia de todos nosotros

Voz 7 04:38 miles de jóvenes han llenado hoy las calles del centro de Madrid exigiendo que se actúe contra el cambio climático

Voz 3 04:45 mira yo no voy a hacer mayor que tiene tener hijos y quiero que mis hijos vivan y a este paso no voy a poder hacerme mayor entonces

Voz 7 04:50 continúa al sol tenemos veintitrés grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 2 10:01 la desde Villena con Carles Francino

Voz 4 10:06 son las cinco y diez minutos de la tarde las cuatro y diez en Canarias les quiero recordar el motivo por el que emitimos hoy La Ventana de ese Villena estamos celebrando los cincuenta años de nuestra emisora nos acompañan un montón de amigos de amigas muchísimas gracias otra vez por compartir

Voz 0827 10:20 en una tarde de radio

Voz 4 10:24 a ver en un auténtico honor de verdad yo ahora como cada viernes hasta ahora la Unidad de Vigilancia lingüísticos

Voz 12 10:34 Kennedy de vino

Voz 4 10:41 Bale es un marciano es una isla en el vestuario

Voz 20 10:44 yo que no está cumpliendo los objetivos por los que llegó al Real Madrid hace seis años no habla inglés no habla inglés ya resultado sobre qué opinión

Voz 4 10:52 sí bueno perdón perdón

Voz 21 10:54 no se Sardà tocarla

Voz 7 10:57 TGV de que sí cincuenta millones de euros y que dices vaya barbaridad pero en realidad con lo de siempre que hoy Bermudo que Jesus incluso vividores puso suplico Lourdes perdices mucho

Voz 22 11:06 en Córdoba hay un accidente en la cuarenta y cinco a su paso

Voz 23 11:09 porra Aguilar de Campoo Aguilar de Campoo

Voz 7 11:11 eso que dice que la gente que no le gusta disfrazarse es también como son están bien consigo Dhul es también con sus no

Voz 24 11:16 porque el independentismo ha puesto sobre la mesa muchos Arbus entonces algunos de ellos completamente a la esos

Voz 4 11:22 la nos podemos cometer

Voz 21 11:25 error iban los horrores

Voz 25 11:27 rápido hay que emitir esta fin esta caravana esto sin más dilación las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 18 11:37 uu de V mitad de vigilancia

Voz 0313 11:43 llegamos al informe número quinientos ochenta y uno

Voz 0827 11:46 ya hay unos desde Villena ahí vamos a comenzar imaginando cómo sería esta unidad de vigilancia hace cuatro mil años

Voz 4 11:53 pues ayer pudimos haberlo

Voz 3 11:57 de esas son sus o con son

Voz 0827 12:03 sonido maravilloso es el que imaginan que podían hablar aquellos pobladores en la península Ibérica hace cuatro mil años

Voz 3 12:11 jaque cuando llegaron aquellos pastores desde la

Voz 0827 12:13 es estepas yo no podría corregir nada porque no tengo ni puñetera idea de lo que está diciendo pero así más o menos nos trajeron otra entre otras cosas ese idioma indoeuropeo a partir del cual empezamos a construir otros idiomas pero bueno pasemos entremos en materia comencemos la unidad de vigilancia con algo que ya comienza a ser tradición en nuestros informes las diferentes forma has de dar la hora de Pepa Bueno en este caso acuñado un huso horario que bueno podría ser de valor universal

Voz 18 12:40 hoy

Voz 27 12:41 hoy con Pepa

Voz 18 12:44 bueno

Voz 22 12:45 las siete a las seis y once ahora clasistas

Voz 0827 12:47 a las siete y once las seis y once ahora en donde ustedes sabrán pero en algún sitio serán las seis once más o menos pero bueno pelillos a la mar que tenemos mucha plancha Pablo Casado nos daría para hacer una UVI al menos al mes el equipo de todo por la radio nos hizo ayer un envío trabajo para Isaías caramba el gran Isaías

Voz 4 13:12 Pablo Casado lo vamos a escuchar ahora Pablo Casado

Voz 1 13:15 y pronuncia sectaria como hectárea la demagogia sectaria

Voz 4 13:22 ecologistas de la izquierda la izquierda sectaria os sectaria bueno por insultar bien nada por insultar bien pues por insultar

Voz 0827 13:30 en sería sectario e que no es un sectario alemán sino que es esa la palabra salvo que sea un sectario tan grande tan grande que ocupe una hectárea pero bueno nos ha dejado también Pablo Casado una frase que es para temblar

Voz 2 13:43 volvamos a la sociedad los fruto de su trabajo devolver a la sociedad la capacidad de emprender de ahorrar de ser responsables y quitemos a los políticos la mano de nuestro bolsillo mayor

Voz 0827 13:56 quitemos a los políticos se Pin general osea que considera que los políticos en general tienen todo el día la mano en nuestros bolsillos esto para un líder político claro es verdad que el pobre dirige un partido en el que en esa materia ha pasado de todo incluso por error lo han proclamado

Voz 4 14:12 yo nunca en ninguna gestión de Mi vida pueda haber metido la mano lo he dicho mil veces pero nunca la pata

Voz 26 14:18 perdón lo he dicho al revés

Voz 0827 14:22 ha Aicha puede haber metido la mano vaya si la metió Le consideran ahora el Roldán eh de del PP por algunas cuestiones turbias que hacia en fin sigamos recordando algo básico sobre nuestra lengua las palabras en español no tienen sexo tienen género quizás Albert Rivera llevado demasiado lejos eso del feminismo liberal nos dice nuestra vigilante Bárbara Granados

Voz 28 14:43 se trata de cambiar frases en este caso palabras ni el sexo de las palabras ni hacer una ni el sexo de las palabras ni hacer una absurda guerra de sexos

Voz 0827 14:52 ya sabíamos aquello del sexo de los ángeles pero lo del sexo de las palabras desde luego nadie lo haya pronunciado desde luego sería del género tonto e las palabras tienen género pero no tienen sexo sobre cambio de género tenemos un par de ellos esta semana las elecciones del próximo día veintiocho son elecciones anticipadas así que el Gobierno de Sánchez ha sido corto y las Cortes pues también han sido más cortas de lo normal nos dice Alfonso Sanz y quizás por eso pues primero Pepa Bueno dijo esto

Voz 1 15:26 la próxima vez que nos veamos será jueves siete de marzo se habrán disuelto las cortas es cortas las Cortes ahora disfruto

Voz 0827 15:34 las cortas y como todo se pega ayer mismo una con tertulia suya Esther Palomera insistió en este cambio de género hablaba de la presidenta del Congreso de Ana Pastor

Voz 29 15:44 la presidenta del Congreso de los Diputados las últimas semanas está completamente desatada e hice unas declaraciones de corte absolutamente partidista y electoralista que son tremendamente inexplicables porque ella sigue siendo presidente de las escolta presidente

Voz 0827 15:57 pues decía corporales eso te oigo caso de cortocircuito en el orden de los factores porque no sólo dice las cortas sino que dice presidente de las cortas porque ella sigue siendo presidente

Voz 29 16:09 las corta presidente de las corta presidenta de las Cortes

Voz 0827 16:12 Canales bueno adicional corrige y dice presidenta de las Cortes

Voz 30 16:19 pero no

Voz 0827 16:20 viene muy bien este error porque el femenino presidenta todavía no tiene un consenso universal en nuestro país el pasado fin de semana por ejemplo escuchábamos a Carlos López Tapia presentara una invitada en A vivir que son dos días Inés Picornell una mujer con un gran currículum

Voz 0347 16:34 presidente de la Comisión Nacional de Biología Clínica cuatro veces Secretario General de la Sociedad Española de neurofisiología presidente del Consejo Nacional de Especialidades Médicas incluso fuera de la especialidad ahora mismo es la presidente de Dario en Madrid

Voz 0827 16:48 la verdad es que no sorprendió que utilizasen las palabras presidente secretario Javier del Pino nos dio la explicación somos presidente presidente y secretario y no secretaria porque tú quieres que

Voz 2 16:59 Nos hemos esas palabras hay una razón para ello

Voz 0827 17:02 yo quiero hablar Grammy fue la propia aludida Inés Picornell la que nos dijo por qué prefiere presidente a presidenta bueno yo creo que es importante para mí respetar nuestra lengua que es el presidente es del participio del verbo ser el ente excelente que preside sea hombre o mujer bueno es importante respetar nuestra lengua dijo dice el ente que preside ex presidente respeto como su opción desde luego como no pero no puede hemos dar por válida la explicación porque quién usa el femenino presidenta también está respetando nuestra lengua y quizás Inés Picornell piense que ese femenino que les resulta tan extraño es un femenino reciente pero nada de eso he llevan el diccionario doscientos dieciséis años más de dos siglos en tres mil ochocientos tres para denominar tanto la mujer del presidente como a la que preside en alguna comunidad que sería su caso concreto bueno es tan antiguo su uso Francino que cuando en el diccionario mujeres escribía con Head mostró hasta mil ochocientos treinta y dos mujeres escribía con jefe y sin embargo ya existía en el diccionario el femenino presidenta seguramente si ella misma tiene una mujer que atiende su casa tendrá una asistenta iba a una tienda le pedirá las cosas a una dependienta sin que le cree ningún tipo de problema así que me parece muy bien que utilice todavía el común en cuanto al género presidente pero desde luego el femenino presidenta es tan correcto como cualquier otro hay otros femeninos que todavía están en discusión quizás estén en transición pero que se van usando poco a poco este por ejemplo Nos lo envían desde Valencia

Voz 8 18:39 está con nosotros desde la Asamblea Feminista del sambenito que se la portavoz la portavoz del Bloque de cuidadores

Voz 0827 18:46 la portavoz la portavoz de momento no está en el diccionario yo también creo que portavoces Un femenino innecesarios y analizamos la etimología la palabra pero también te diré que no suena más raro que jueza por ejemplo así que veremos a ver cómo en un futuro se va extendiendo o no queda para el olvido este femenino y en todo caso no haremos sangre porque cada uno tenemos lo nuestro buen esta semana instruyó por partida la doble nacionalidad si Roberto carnicero y Marta Zamora me dicen que cometí un terrible dequeísmo en este momento de radio ochocientos y pico mil millones de personas pasando hambre hombre teniendo en cuenta de que son hombre teniendo en cuenta de que somos tenemos más de cien que es verdad que es muy sutiles pero bueno me cubre de ceniza porque tiene razón teniendo en cuenta que soy vigilante es lo que tenía que ver dicho y es verdad que en general los de cría hemos son espantosos y la otra que me envían en este caso Mariluz Gaviño es este momento en el que hablaba de la masiva participación que se esperaba en las manifestaciones del ocho EM una vigilancia especialmente importante

Voz 4 19:44 en un día como hoy en el que habrá no habrán

Voz 0827 19:47 les de decenas miles de entrenar al revés mil millones de mujeres miles de decenas este día en el que habrán miles de decenas de manifestantes en las calles dije es verdad que gramatical mente ese miles de decenas suena muy raro porque al nombrar cantidades siempre articulamos de menor a mayor eh cuando nos referimos al remoto pasado hablamos de miles de millones de años no de millones de miles de años cuando hablamos de un desfalco hablamos de decenas de miles de euros no de miles de decenas de euros aunque en este caso por salvarme un poquito esta desviación gramatical no supone un error de precisión porque matemáticamente el orden de los factores no altera verdad ducto eso sería lo mismo miles de decenas que decenas de miles pero lo correcto es lo que me señala la vigilante bueno vamos con algunas dudas que plantean nuestros oyentes Manuel Lorenzo cree que Carlos Boyero hablando del argumento de la película mula la última de Clint Eastwood confundió cartel con cartel

Voz 4 20:46 llevándose trasladando en su coche a través de Illinois la droga para un cartel la droga para un cartel trasladando ladrón

Voz 0827 20:55 para un cartel bueno pues aquí tenemos que salvar a Boyero eh porque cuando esta palabra con esta palabra nos referimos a esa organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas existe la doble posibilidad de actuación cartel o cartel

Voz 4 21:10 pensaba que era siempre cártel no pues cártel o tocarte

Voz 0827 21:13 las dos son válidas otra cosa es que Cort colgaremos la lámina de la película en la habitación de Carlos Boyero en ese caso sí que es cartel no cartel pero en el otro caso la doble acentuación es posible y Mario Suárez también tiene dudas sobre este momento en que José Mercé habla de los pros y las contras

Voz 4 21:30 que se merecen es sólo paciente pero sólo merecen también los médicos que que creo que creo que hoy en día tenemos con todo lo de todas las contra con todo lo

Voz 32 21:40 hoy todas las contra que tenemos como siempre en los toros

Voz 0827 21:43 todas las contras Mario Suárez cree que serían los pros y los contras la Fundéu le da la razón pro y contra cuando funcionan como sustantivo es tal tal tal tal pues son términos masculinos y sus plurales serían también masculinos los pros y los contras pero yo tengo una duda porque el sustantivo contra para denominar una difícil multa en el Diccionario figura como palabra de género femenino así que por qué no decir la contra y las contras dejó la duda en el aire eh pues si algún vigilante quiere aportar alguna información y Mario también pilló a Martín Berasategui por este ángel de la guardia

Voz 4 22:20 asimismo también Jane y Eugenia que es nuestro ángel de la guardia ángel de la guardia comérselos pero

Voz 0827 22:25 ángeles de la guardia bueno salvo que uno tenga un amigo que se llame Ángel de la Guardia Civil sea el ángel de la guardia lo normal es referirnos al ángel de la guarda guarda nosotros también plantea dudas de oficio bueno aunque ésta también la escuchó en directo Paula Cortezo ayer mismo una duda sobre el detonante

Voz 4 22:53 el detonador en realidad fue consejero de donantes detonante porque que yo creo que también podría ser pero yo diría siempre detonante clave te pero comprobarlo

Voz 0827 23:05 el prólogo largo pero comprueba día Nieves dice seguro que te salva decía Roberto I con lo que queremos a Nieves pero no no podemos salvarla e una vigilancia muy interesante la tuya Francino porque detonado herido donante sí que son sinónimos cuando nos referimos a ese dispositivo que aquí va un explosivo sin embargo cuando usamos esta palabra para referirnos metafóricamente al desencadenante de algo de una crisis por ejemplo como la que nos contaban y es la palabra es de detonante detonante eso no quita para que si hay muchas Concostrina es en el mundo que sigan hablando de detonador de una etnia crisis pues la cosa se instale pero de momento no está instalada también

Voz 4 23:45 Concostrina que no hay más que algunas desde luego

Voz 0827 23:48 aún corrigiendo la es que es tan impecable bueno también tuvimos hablando de ese primer Brexit de Enrique VIII una duda sobre si el Rey inglés pudo plantarse ante el Vaticano

Voz 34 23:58 que es de donde viene un poco estos estos lodos de ahora lo que yo no sé ni es es que si el el Vaticano con lo que era el Vaticano con lo que era y con lo que es

Voz 0827 24:11 bueno pues efectivamente Enrique VIII no pudo enfrentarse al Vaticano porque no existía en aquellos tiempos existían los Estados pontificios el Vaticano como Estado se creó muchísimo a más más tarde hasta mil novecientos veintinueve no se fundó cuando no existir en época Enrique VIII ni siquiera existía la basílica de San Pedro que se estaba construyendo en aquel momento ni una vigilancia también muy interesante por cierto hablando sobre el Brexit no resultó chocante lo que nos dijo Begoña que es que dice que los británicos están hartos están hasta el copete

Voz 35 24:45 claro que con total de totalmente vamos lo estamos

Voz 33 24:48 hasta el copete hasta el copete

Voz 0827 24:50 hasta el copete la verdad que no resulta extraño aquí solemos decir que estamos hasta la coronilla o hasta el moño pero bueno se entiende porque copete es el pelo que sellaba levantado en la frente y en algunas aves el moño penacho de plumas las que tienen en lo alto de la cabeza así que sería vendría a ser lo mismo pero aquí la frase que utilizamos es otra también es muy interesante está duda sobre la palabra ablación nos la envía un clásico José Antonio Barrionuevo hablaba Celia Villalobos de la ablación del clítoris nuestro vigilante cree que es una expresión redundante

Voz 29 25:22 mujeres que son esclavas en las empresa mujeres que lo hacen todavía ablación del clítoris todavía la ablación del clítoris

Voz 0827 25:29 es verdad que ablación en general es la extirpación de cualquier parte del cuerpo cualquiera pero esta palabra se ido especializando con el paso del tiempo al menos en el uso común por ejemplo no solemos hablar de la ablación del riñón o de la ablación de la vesícula sino de la extirpación y sin embargo si oímos hablar de la ablación y cuando oímos hablar de la ablación pues pensamos en la extirpación automáticamente Tories no así que sí que sería una expresión que se puede ir tornando redundante bueno algunos expedientes X de esta semana Jesús Rivas nos envía este momento del Telediario de Televisión Española en el que hablaban del aumento del número de mujeres entre los trabajadores del Zoo de Madrid pero tal y como se expresa la trabajadora que habla nos quedan dudas sobre el sexo de las presuntas mujeres trabajadoras

Voz 36 26:20 en general en el parque ha ido sucediendo lo mismo de ochenta y tres mujeres que trabajamos en el flanco estos momentos setenta y ocho son hombres

Voz 0827 26:31 de ochenta y tres mujeres que trabajan Herzog setenta y ocho son hombres así que serían tras ir solamente nos quedarían cinco mujeres las cosas pues sería para tanto caso contrario al de estas mujeres que son hombres en el zoo es el líder político varón que sin embargo ha sido madre tal y como nos expresamos esto nos reenvía Sofía Gomez

Voz 37 26:51 señor secretario general de Podemos en los carteles han puesto un nombre que no se puede olvidar como el de Francisco Alegre anuncian su vuelta a los ruedos tres meses después de que se retirara por baja maternal baja maternal

Voz 0827 27:03 frenó Pablo Iglesias Se retiró por baja paternal e IU volverá a retirarse porque esta semana nos han anunciado de que la pareja está embarazada de nuevo peor es lo que le ha sucedido al presidente valenciano atención a vuestro presidente a Ximo Puig que al parecer ha espetado ha hecho tú

Voz 8 27:22 no descartamos no es una posibilidad

Voz 33 27:25 bonita ha pedido hoy un cara a cara con el candidato del P

Voz 29 27:28 esa bebé eche Chuck Chuck Ximo Puig para poder confrontar los programas electorales de los dos grandes

Voz 0827 27:34 que suena a fabricante de horchata de chufa de chufa no bueno Eduardo García invita a una reportera de España directo que realiza una conexión para contar el entierro de la sardina desde una fuente de la época de de Carlos III

Voz 3 27:49 la Fuente de los Pajaritos como

Voz 38 27:52 como ya dicen algunos que hacían de la época de los trece a los trece cero del petróleo adujo desatado Byron

Voz 0827 28:00 corrigen sobre la marcha pero la cosa no es que se haya saltado un montón de Reyes es que se ha inventado uno que nunca jamás existió nos quedamos en carros cuarto yo creo que ningún Rey ha puesto ya a nombre de Carlos a su hijo para no confluir con Carlos Quinto claro como lo llamamos Carlos Quinto como el de Alemania o lo llamamos Carlos esto ya directa venga ya bueno y Santiago Rojo de que Manuel Jabois también trasladó Georgia hasta los Estados Unidos cuando hablaba de su gastronomía

Voz 8 28:26 el ranking lo lidera el

Voz 39 28:28 cat sea Puri de Georgia Georgia un pan elaborado con levadura relleno con queso el gas

Voz 0827 28:34 a Puri efectivamente es un plato delicioso pero de Georgia no de Georgia que está en Estados todos como Manuel es Manuel Jabois Inés Manuel

Voz 2 28:43 Jaua

Voz 1 28:49 andamos pasando la tarde tan agradable en Villena muy bien acompañado

Voz 0827 28:53 dados con muchos melillenses o bien Eros que no villanos eh porque a veces nos equivocamos con los inicios nos dice Alfonso Vicente con esto que nos pasó con Alcorcón los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón han pedido de hecho refuerzo a los equipos de la Comunidad de Madrid dada la envergadura del fuego el Ayuntamiento al cuerpo la Alcorcón era ponen la Alcorcón a cartón como era el gentilicio de Alcorcón ya si remata Amos bueno y te habrá sorprendido mucho que no haya metido en ningún gazapo de Villena buenas que aquí habla muy bien no se equivoca no me han mandado ni uno deben hablar extraordinariamente bien habla muy bien no como los de Alhama de pequeño

Voz 4 29:33 nos quedó en el tintero un doctor Juan Carlos Gómez para hablar de las células de la columna vertebral bueno las células del cordón umbilical la gente

Voz 40 29:44 son artistas que perfil era que sigue perfiles

Voz 0827 29:47 en en como prefabricado

Voz 4 29:51 calle de Ricart es una joya creo tengo una folla una foto perdón

Voz 41 29:56 la primera plaza ya lo han oído está muy difícil pero a ver si se puede conseguir esa segunda posición en el grupo que también y que también le ha pasado en Europa la próxima temporada

Voz 0827 30:09 el Albacete aparte de tropezar es que además son unos exagerados dar un premio de lotería

Voz 22 30:13 hoy tenemos que contarles que Albacete tiene un nuevo millonario por el pleno al quince en La Quiniela son cerca de ciento seis mil ciento sesenta y siete millones de euros

Voz 4 30:24 pues no era tanto Francino

Voz 22 30:27 rectifique vamos son ciento seis millones de euros los que se ha llevado el ampliamos la noticia la quiniela un vecino de Albacete ha conseguido el pleno al quince La de ayer domingo dieciocho de enero el agraciado cobrará más de ciento seis mil euros

Voz 0827 30:44 vaya de ciento seis mil millones a ciento seis mil euros IPE que ampliamos la noticia no no la hemos reducido de narices vamos bueno tampoco aquí en Villena son como los de Alicante capital que no saben en qué tiempo Biden

Voz 42 30:58 Nos quedan tres minutos para cumplir al tiempo reglamentario recuerdo que dijo el colegiado cinco más por lo tanto nos marchamos al no veinte al noventa y cinco es decir a conecte cuarenta cincuenta Aldo Maite cinco es decir a cuarenta cuarenta cincuenta yo lo digo a veinticinco de partido

Voz 0827 31:14 como para llegar puntual en Alicante ni tampoco son como los de Valencia

Voz 29 31:18 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más caras

Voz 39 31:22 llegadas por los rabos por lo rabo par los robos en el ámbito rural de la Comunitat donde puede superar los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde los socialistas los socialistas van a estar nublado los cielos perdón mañana está anulada

Voz 43 31:36 ayer bueno estuvimos en la presentación

Voz 1454 31:39 tal en Valencia del Premio de Novela Histórica

Voz 43 31:41 Alfonso X el sabor Alfonso X El sabor

Voz 0827 31:45 bueno me alegro muy bien ya que a quién Villena habléis fenomenal pero espero que la próxima de que volvamos podamos tener algunas Baranda aquí lo que sí que tienen aquí son muchas palabras palabras que recogió en un diccionario José María Soler García eh que es un hombre que buceo en las palabras de Villena llegó a hacer este diccionario Villena pero bueno pues en este diccionario con la ayuda de Loli Feyenoord directora de la Fundación José María Soler ha buceado esta semana Ignacio Barrón para hablarnos de él dice

Voz 2 32:16 hoy hemos venido a hablar

Voz 44 32:17 pillé enero que no del billones

Voz 22 32:20 aquí normalmente dice seguir Villa enero IRI llanero es una un concepto que nata recogido en el diccionario de la Real Academia Soler lo utiliza porque el gentilicio popular Villena ese sería el último el diccionario de enero recoge más de seis mil doscientas palabras típicas de Villena le por ejemplo cuando dice ni una persona que muy pegajosa que no ha quitado de encima boli Caquetá todo manga por hombro revolver revolucionado todo entes Orde aunque tiene mucho que ver con el dialecto murciano también tiene su diferencias así como en Murcia o en Lorca sobre todo se utiliza la palabra Facal aquí se utiliza la palabra Jacko Paco que se quieto así sonaría este fragmento de un artículo en vez de enero que destroza de Pedreguer no me digan Nacho Martín que vino Santiago con más sino diga que opere que se metan la lengua ande coja el escenario villacañero no sólo recoge voces es un homenaje a la historia del pueblo por eso también encontramos topónimos de Villena y apodos de su gente y hay algunos que merecen ser recordados maté ETA el pinchar ruedas sirvieron alguno pincha alguna rueda pincha rueda el que habrá que que da nombre a una una panadería el forro que también sigue en si seguimos llamándole si es él jo del forro ya saben quiénes si me está oyendo se estará riendo hasta los iguales de la ONCE tiene su peculiar traducción en vez de enero el número cinco Se le dice la lucha el ochenta y nueve El la bufa la gamba la agonía el noventa y nueve cero cero la muerte por qué un cero no pinta nada muchas otras lenguas y dialectos de España el Villa enero lucha por sobrevivir no desaparecerá algunas de estas presione como ya hemos dicho que se baten en retirada llegan a perderse

Voz 3 34:04 por lo menos que podamos evocar la como estamos haciendo

Voz 22 34:07 hoy aquí pero como sólo tenemos una enérgica de tiempo dejamos este pequeño homenaje mes mico

Voz 0827 34:17 maravilloso dio nombre José María Soler García que podríamos decir que es el María Moliner de Villena porque se pasó cuarenta buenísimo trabajando en y muchísimas gracias

Voz 4 34:27 hasta luego

Voz 16 34:45 en la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 45 34:53 el gato sonrió al ver a Alicia parecía tener buen carácter consideró Alicia

Voz 1 34:59 pero es también tenía unas uñas muy largas

Voz 2 35:02 el número de dientes de forma que pienso que convendría tratarlo con el debido respeto mini empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera gustar el cariño

Voz 46 35:14 el tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más sin

Voz 1454 35:18 más

Voz 46 35:19 no parece que le va gustando pensó Alicia y continuo

Voz 33 35:23 a me paciente indicar por favor

Voz 45 35:25 hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 26 35:28 sí

Voz 2 35:32 el Ajax Alicia en el país de las maravillas Lewis Carrol mil ochocientos sesenta y cinco cartulinas en el plan de escucha

Voz 0313 40:25 siempre nos metemos en el territorio del del miedo del del terror de los de los relatos Negros turbios de la ficción sonora con Mona León Siminiani Mona buenas tardes qué cómo estás bienvenida Villena menudo hay personas que se preguntan de dónde nacen las fuentes inspira

Voz 4 40:43 John para cuentos e historias este tipo pues directamente de la realidad hoy por puro azar Mona nos trae una historia que nos conecta por desgracia con algo que ha ocurrido hoy a lo saben Nueva Zelanda esta mañana casi cincuenta muertos Un supremacía esta blanco uno que durante dos años estuvo preparando el ataque contra dos mezquitas musulmanas Se da la circunstancia que hace veinte años todo ese problema de fondo de la posesión de armas el riesgo el peligro que supone hace veinte años en Estados Unidos ocurrió algo que creo que ninguno de nosotros puede olvidar

Voz 33 41:13 la masacre de la Instituto Columbine de hecho fue el veinte de abril osea que practicamente hace exactamente veinte años pues hoy traigo este caso que además es bueno ha coincidido como bien decía

Voz 1594 41:24 con el arranque de la quinta temporada de N

Voz 33 41:26 ahora sí que vamos a estar en esta quinta temporada cada dos semanas cada jueves en Podium podcast y esta es la primera entrega empezamos fuerte como decía con un un caso archifamoso porque tristemente fue el punto de inflexión en los llamados School Shooting los tiroteos en escuelas de hecho el término es acuñó a partir de Columbine este tipo de crímenes es verdad que habían ocurrido anteriormente pero Columbine resulta especialmente espeluznante por lo inesperado por lo inexplicable que siempre tienen este tipo de crímenes pero este caso tiene algo especial Columbine creó una auténtica subcultura y según han demostrado los múltiples estudios psicológicos sociológicos criminalistas de este tipo de masacres se instauró como una piedra filosofal para posteriores autores de masacre similares Columbine generó una especie de efecto dominó que ha sucedido en escuelas no sólo de EEUU sino de todo el mundo chavales deprimidos aislados marginados por el siempre exigente ambiente de la adolescencia que se sienten atraídos por esta subcultura de Columbine porque la ven como una manera de atacar el mundo y obtener sobre todo la atención de una sociedad que siente que los maltrata que los ignora o que no los compre de Columbine tiene dos protagonistas perpetradores Eric Harris de dieciocho años Irán Clive de diecisiete dos chicos por cierto extremadamente inteligentes de lo que se podría decir buenas familias es decir familias estructuradas con atención sin problemas económicos con Infante las felices sin embargo en su instituto eran considerados cómodos frikis lo cual iba generando en ellos un odio y un resentimiento que desgraciadamente nadie vio venir

Voz 50 43:08 habíamos quedado a las ocho menos de lo serio restarle va a todo el mundo salvo te parte que son se sube al coche que llevamos tardó que eleve natural

Voz 18 43:20 el vas achicando tarde ahora mierda tú y tu coche venía Putin Kun que te mataré comienza con un armas sin vitro Bree con Liga Pastor

Voz 26 43:55 te vienes andando pensaba que te traía el pringado

Voz 18 43:58 ha nacido llegado tarde cinco con cree que para hacerme esperar un punto pringado eso es lo que un analfabeto viable totalmente eliminarle debería temer y quiénes Álvaro tiene seguro que es un puto fan de La guerra de las galaxias me habría que matarlos a todos ni lo haremos no te preocupes lo haremos y después Nos mataremos nosotros pasaban Mari rondas ha corroborado bien esta noche del prión nos coja Julito a punta de ese es el primero que va el muy ágil todavía no Brooks Brown es el primero que va a morir cántabra canción deprimente para intelectuales Cariño soy tan desgraciado el Instituto ríos todo lo que queráis

Voz 26 44:50 ya veremos cómo cuando ponemos

Voz 0313 44:57 claro es que con lo de Columbine fue un horror sin ninguna duda pero puso también sobre la mesa hasta dónde puede llegar el problema del del bullying

Voz 22 45:05 esos color columna informe

Voz 33 45:08 sí fue un suceso trágico un traumático yo personalmente los recuerdo como algo muy traumático que puso dos dos temas importantísimos de de manifiesto el del bullying que dices el del control de armas uno de los grandes y espinosos temas como sabemos todos de la sociedad estadounidense en cuanto al bullying Columbine cambió completamente la percepción y las escuelas empezaron a tomarse en serio o algo más en serio todo este grandísimo tema Higuera vigésimo tema del acoso escolar en cuanto al control de armas Michael Moore como sabemos resumió hoy analizó el tema muy profusamente en su documental Bowling for Columbine que ganó el Oscar en dos mil dos y que sacudió completamente este asunto en Estados Unidos es de lo más espinoso la facilidad con la que cualquier adulto puede acceder a compraron armas en este caso ocurre además que ambos temas si aúnan convirtiéndose casi en consecuencia del otro Eric y Dylan víctimas del bullying utilizan en principio sus diarios para vomitar su frustración pero poco a poco van necesitando más van cambiando de actitud empiezan a convertirse en el jóvenes sombríos y agresivos los dos se animan mutuamente entre sí en esta actitud empiezan a grabar cortos en el instituto supuestamente de ficción sin embargo parecen ensayos de una masacre

Voz 26 46:24 como lo otra vez mimo

Voz 18 46:43 no te a someter el ese crío de corta el poder Regina gente cuando lo vea tiene que ser pese a la gente de la que te quieres vengar quité ha tratado como una mierda en el Institut es que esto es diferente si lo estuviera delante sería más fácil tú piensa que los tienes delante lo que les dirías

Voz 59 47:03 mira no me Si vuelves a tocar te voy llama car sacaré una malditas Topete que volveré la maldita cabeza en el pequeño pedazo de mierda todos vosotros cabrones habíais hecho mejor dejando en paz

Voz 18 47:16 joder tío tú siga cojones no te tienes que inventar nada lo vives todos los desmanes institutos venga vamos mira sicarios de alquiler escena dos toma

Voz 4 47:40 esto efectivamente tiene pinta ya peor cada vez va a peor

Voz 33 47:43 cuando este rencor además empieza a afianzarse y se convierte en agresividad o la corta tiempo o es muy difícil ya de parar

Voz 1454 47:51 Eric se refuta

Voz 33 47:51 ya en su diario y en su web amenaza a varias personas entre ellos Brooks Brown que le hemos oído antes su madre la madre de Brooks Judy Brown ve estas amenazas y acude a la policía pero no obtiene más que un vago mensaje de tranquilidad no hacen nada mientras la progresión de violencia aumenta y los dos jóvenes por supuesto en empezar a pasar a la acción pero para eso claro necesitan armas como son menores recurren a una amiga que ha cumplido los dieciocho para que les acompaña compras pero son ellos los que eligen las armas negocian los precios achica lo único que hace es enseñar su carné a la hora de pagar así Se cumple la ley y todos contentos y así lo hacen empiezan sus prácticas de tiro que también graves

Voz 18 48:33 Erik Cobo me queda

Voz 26 48:35 estás cojo fuerza para llevar una recortada imagina con algunos alrededor oye te saca de las armas América es la tierra de las oportunidades señora figuras recortadas iba compramos a un tipo que presentó el curro quería algún ingrediente extra una semiautomática por favor la semiautomática

Voz 18 49:18 es verdad debería si Bartra la fiesta debo nada antes me pego un tiro en un pie yo pensaba que te gustaba pensaba es más bueno un poco sí le gustaba que no joder prometida hubiera pues muy buenos amigos desde que se puso salir con ella no separó

Voz 1594 49:36 las frustraciones sexuales de Eric Harris y Dylan Clio gol eran otros de los elementos que avivan el fuego del odio y del rencor

Voz 2 49:45 me encanta está mierda lo necesito Rock in coche alucinante y ninguna de esas mierdas por las que la gente emitió Vita

Voz 33 50:01 en esos días Eric Harris escribe en su diario estoy armado hasta los dientes me siento más confiado más fuerte casi como un dios

Voz 1594 50:10 quién ejecutar en mi plan el mes de abril

Voz 0313 50:13 duramente Se nota que lo planificaron además sino recuerdo mal más allá de disparar contra contra alumnos cuatro compañeros del del Instituto también pensaron lo de colocar bombas en lugares estratégicos no

Voz 33 50:25 sí varias bombas en la cafetería en el Parking Sando en esto durante meses lo pensaron todo con las bombas del párking desviar la atención de la policía hacia el exterior mientras ellos atacaban el interior y con las bombas dentro del centro puestas en lugares estratégicos a traerían a los alumnos salir de la cafetería el lugar más concurrido a esa hora de la mañana sobre las once

Voz 4 50:46 cuando planeaban hacer el ataque

Voz 33 50:49 a ellos la planificación fue como jugar un videojuego ellos eran especialmente aficionados hay que decir al Dunn Un conocido videojuego de disparos en primera persona se encerraban en el sótano de los padres de Eric grababan cintas con sus planes son las conocidas como las cintas del sótano a veces estaban borrachos a veces eufóricos muchas veces con delirios de grandeza sólo en uno de los últimos vídeos muestran algo de humanidad lo grabaron el día D el día del juicio como ellos lo llamaban y en él se despedían de sus padres

Voz 62 51:22 hola mamá tengo hasta una media hora para el día de la opción de mierda que pueda provocar

Voz 60 51:33 José Moya un lugar mejor no me gusta demasiado la vida más feliz donde sea que va

Voz 63 51:41 así

Voz 60 51:43 Dios esto está bien hicimos lo que teníamos esto unos lo adiós adiós

Voz 0313 52:07 hay que estar muy desesperado es muy muy tumbado sólo agravan el mismo día de la