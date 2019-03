La Ventana (15/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1911 00:00 a seis de las cinco en Canarias Alicante se suma a esta hora a las centenares de ciudades

cadena SER Madrid

en la capital a esta hora comienza Lavapiés en la plaza Nelson Mandela una concentración de recuerdo a Mamen Mamberti el joven senegalés mantero que murió hace un año por un infarto y cuyo fallecimiento provocó disturbios esa noche en el barrio ahí está Elena Jiménez buenas tardes

Voz 0545 03:22 hola qué tal muy buenas tardes una plaza que se empieza a llenar de gente de gritos como Mamberti hermano nosotros no olvidamos y es que hay que recordar que Mamet llevaba doce años en España hay aún no había podido conseguir papeles para regularizar su situación eso es precisamente lo que señalan desde el sindicato de manteros y lateros que la ley de Extranjería les obliga a entrar en una espiral de no obtener papeles por vender en la manta y por eso el mismo tampoco optar a otro tipo de trabajo esta plaza como digo se va llenando de gente y algunos también que están repartiendo folios con la fotografía de Man Ray

Voz 7 03:53 gracias Elena y el presidente Ángel Garrido se alinea con la tesis de Pablo Casado y acusa a la oposición de malinterpretar su propuesta de garantizar la estancia en España de las mujeres inmigrantes embarazadas que ofrezcan a su bebé en adopción el presidente regional ha defendido que ya en Madrid las mujeres inmigrantes pueden dar en adopción a su hijo garantizando la confidencialidad de sus datos persona

Voz 0177 04:13 les recuerdo que se trató de de confundir a los medios e ineficaz iba a los ciudadanos con una medida que desde luego no había propuesto el presidente nacional Pablo Casado el Partido Popular en absoluto justamente quiso decir lo contrario que creo que es importante que la confidencialidad se mantengan cualquier caso desde luego sean personas ciudadanos

Voz 0788 04:33 año les eh como personas que se cuenten todo

Voz 0177 04:35 en un estado de irregularidad creo que debe mantenerse la confidencialidad y el Gobierno

la succión número tres ha enviado a prisión a un hombre y una mujer como supuestos autores de varios robos en viviendas uno de los robos se produjo en la casa que la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena tiene en el municipio de San Rafael

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete de las seis en Canarias

Voz 0788 05:07 cadena SER

cadena SER

desde Villena con Carles Francino

desde Villena con Carles Francino

Voz 0313 10:00 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias abrimos la tercera hora del programa como todos los viernes hasta ahora es una cita con la música en directo pareja de hecho Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes

Voz 27 10:11 buenas tardes hola a Benjamín tiene que contar después una cosa que ya ocurrió esta mañana en un avión

Voz 28 10:21 yo lo dejo aquí y luego

Voz 0313 10:22 tuvo amplias eh yo dejó el titular ahí para crear expectación y luego

Voz 6 10:26 en esa tarde vamos a abrir la hora de música en directo

Voz 0313 10:29 decíamos ayer bueno sería exactamente un decíamos el el anterior viernes el del ocho OM donde hablábamos el papel de la historia de las aportaciones de la mujer a la música que como casi todo o todo en la vida han sido ninguneados y hablamos con el autor del libro

Voz 29 10:44 ellas cantan ellas hablan que recoge entrevistas con más de cien mujeres una de ellas nos acompaña esta tarde aquí en Villena

Voz 0313 10:53 no por un libro sino por un disco titulado Mujeres de música esta tarde en La Ventana sol

Voz 27 10:59 Jiménez Oliván Cebrián a la guitarra

Voz 32 11:10 eh eh

Voz 28 11:15 déjame que te cuyo de Lime yo no

Voz 33 11:20 déjame que te di Oria Ellen Sue yo que vocal la me More ya le viejo puente del río y la la

Voz 28 11:33 déjame que te cuente Lime

Voz 33 11:37 ahora que Abu pero dura el recuerdo

Voz 28 11:41 a qué hago semestre no sueño

Voz 33 11:46 pues en el río y la la meta a hazme Inés en el pelo y rosas el la cara airosa caminado a la flor de la Candel da terra a Bali Segura a su paso deja a de Mistura Kenel pecho Jeff azada de Puente a la Alameda lo pie la llevan por la derecha que se estremece al ritmo de sus cátedra recogía la risa de laborista del río Tola lanzada el puente

Voz 34 12:23 ya nada me

Voz 28 12:29 déjame que te diga Moreno sentimiento

Voz 33 12:36 el sueño que entretiene Moreno tu pensamiento aspira de que Beckham adornada con Mines matizando su hermosura

Voz 34 12:53 a dos

Voz 33 12:54 de nuevo el puente la meta que el río acompañara por la

Voz 32 13:02 eres mi récord

Voz 35 13:05 de qué

Voz 33 13:08 tú has Mines él él pero que la cabra

Voz 1911 13:14 cosa caminan dada la flor de la

Voz 33 13:17 han Candela ha dicho De Mistura que data de fuentes la lleva por la que se estremece al ritmo de sus cátedra

Voz 34 13:35 recogía Larry del está brisa del río Albert Tola lanzada real a la eh

Voz 27 13:52 el jinete fue en directo en el Teatro Chapí en Villena para celebrar los cincuenta años de radio de Villena

Voz 0313 13:59 las seiscientas Benjamín que te ha pasado hoy por las nubes no ha sido en tierra

Voz 6 14:05 ha sido sienta o en tierra

Voz 36 14:07 eh he ido a a cometer una buena

Voz 6 14:12 por una vez

Voz 36 14:13 el van a ayudar a una señora bajar su

Voz 6 14:17 maleta Dios me ha castigado y he perdido mi tableta de la maleta o Diego Carrillo porque luego vamos a hablar de ripios

Voz 0313 14:25 Ana es verdad sólo buenas tardes como esta pobre Benjamín fíjate siempre pasan cosas si llevas esta se gente rebosaban como bueno se equivoca de tren pierde cosa Annecy

Voz 6 14:36 no sólo yo estamos hablando que tenemos en común que cuándo vamos a salir de casa nuestros costillas apostilló Nos dicen llevan las llaves llevarse el móvil así llevar la cartera oye que no soy indio tanto sales pegar un portazo y luego les ahora dices sí donde está la cantera oye sólo hace un año recuerdes que hablamos de de tu trabajo los hombres sensibles

Voz 0313 14:57 con este de ahora que estás haciendo cerrando un círculo o picando piedra que es donde hay que hacer toda la vida con lo mismo

Voz 1911 15:03 bueno tú sabes que aquí en la música o picas piedra o no suena nadan a los hombres sensible se coló antes de este disco

Voz 6 15:10 sí porque Yeste disco lo llevo pensando hacer

Voz 1911 15:13 mucho tiempo porque como mujer hay habitando el universo de la música hace más de treinta años me di cuenta de lo de lo poco que se conoce el trabajo de de la mujer en la música de las pocas que han tenido la Oporto

Voz 0313 15:30 donde un preguntaré de preguntaré por algún nombre propio

Voz 6 15:32 si en este disco del que no tenía ni la más remota

Voz 0313 15:35 de hecho boca grande así lo que no sabía lo cuentas tú en el libreto que contiene información interesantísima es que empezó a componer justo después de divorciarse

Voz 1911 15:43 sí sólo contaba ella sí en el en una entrevista deliciosa que que la hicieron hace muchísimos años contaba eso y otras muchas cosas así ella dijo Dios mío qué hago ahora con Mi vida después de divorciarse entonces le gusta mucho la música ay pero se fijó en una cosa que no le gusta lo las cosas que decían en su época

Voz 0313 16:06 las letras de las canciones y entonces

Voz 1911 16:08 ya quiso aportar algo nuevo y como acabamos de ver en la flor de la canela que es una de sus grandes composiciones hablaba de de de de la Alameda de las flores de esas cosas no se habían hablado antes que lo hiciera ella no

Voz 0313 16:24 hoy la semana pasada hablamos del libro que antes comente de de tónica hasta Arnedo que está muy bien que es muy recomendable el disco te ha salido

Voz 6 16:32 sensacional

Voz 34 16:38 Félix corazón eh Payne nunca de todo

Voz 0313 17:48 a ver Iñaki luce en tu faceta de prescriptor y de técnico analista de la voces Soler la canta muy bien no no no no

Voz 1 17:56 eso no no es suficiente hombre

Voz 0788 17:59 la primera cosa que es buenísima que es el dominio de la afinación perfecta sea no lápidas en un renuncio y si hacen de esa fines porque ella ha querido traviesas para el contenido siempre que son imperfecciones que están hechas aposta porque es lo que tiene el paro

Voz 0313 18:13 es como lo de Benjamin y la Table que sí que ver esto altruista decir bueno esto me cuesta una tabla

Voz 0788 18:19 esta práctica puesto colorao por otra cosa que tiene buena la voz de Sole es que es muy reconocible eso te puede pasar en el sentido digamos como el de que es una limpieza muy reconocible otra cosa como Louis Armstrong que es un tipo encantado de otro modo pero completamente reconocible y es una facultad que hay que tener el sea y que hay que trabajarse y luego tiene otra cosa como casi diría no nos como cantante sino como artista que ya sé que no es un término maravilloso pero es que elige muy bien los repertorios para su voz que también está ligado con esto sea no se mete nunca en un charco nunca canta una cosa que no sepa cantar no voy a decir nombres pero hay otras grandes voces españolas que lo estropean porque buscan canciones que ya son o se las dejan arreglar por gente de modos que no les

Voz 6 18:59 están aquí soles y la ley

Voz 0788 19:01 derecha es el sol si si la ley de derecha izquierda pase lo le es decir que eso quiere decir

Voz 6 19:07 vale para todo yo este bien en este disco cuenta además canta en varios idiomas en fin es que no lo quería pero que usted diga pero

Voz 0313 19:14 contarte por los criterios del cásting que en fin que no en un disco de de versiones que es una cosa muy muy dio tu marca no que que es que es un un tributo y un homenaje tal bueno pero como seleccionó una a quién deja afuera y a Kenia que no se es Rosana por cierto que en el libreto recuerda una frase suya de una entrevista que a mi me gusta mucho dice que compone para compartir no para competir sin que eso vale para la música joder y vale para todo para hacerlo deberías valer

Voz 1911 19:38 sí me gusta mucho Rosana toda la filosofía que tiene la alegría que mueve y compartir es muy de Rosana no yo a la hora de elegir las canciones mejor las autoras porque yo empecé eligiendo autoras pues quería que hubiera gente de varias generaciones de varios países no quería apenas eh demasiado repetir desde luego la español las española si tenían que ese de aquí pero también quería unir esas dos orillas eternamente de su separadas pero que yo creo que musicalmente están muy cerca mucho más cerca de lo que sentimos realmente pero creo que hay una unión cultural musical tremenda y que creo que deberíamos eh valorarla en su justa medida no todos los hispano hablantes no

Voz 6 20:26 Carlos Fuentes el territorio de La Mancha es que es muy bonita se inició ni para la música también vale no sólo literatura bueno

Voz 1911 20:32 Dios sabe sabes que en Hispanoamérica más que aquí

Voz 0788 20:35 quizá el término de repertorio de ida y vuelta porque realmente fue un repertorio de ida y vuelta o sea las habaneras como han llegado a España pues vienen de La Habana pero porque previamente en el siglo XIX llega folclor español a Hispanoamérica entonces nos lo devuelven rehecho de un modo maravilloso fantástico se vuelve a mezclar precisamente la canción que tocabas decantar de la flor de la canela es uno de los más grandes puentes de las dos músicas porque lo cantaba María Dolores Pradera mucha gente hoy se ha enterado de que lo lo había compuesto y lo cantaba inicialmente agranda pero mucha gente queda creía que era María Dolores Pradera

Voz 0313 21:05 bueno el disco de hecho lo dedicas a María Dolores Pradera verdad

Voz 1911 21:08 efectivamente por razones obvias por razones obvias porque ella e hizo este trabajo antes que hacerlo yo no hice abrió puertas hay fue dándonos a conocer a autores y autoras sobre todo también hizo ese trabajo de de las dos hoy de unificar las dos orillas como pocas y además

Voz 28 21:28 que para mí fue una maestra en vida Iggy

Voz 6 21:32 de sabiduría hay alegría terrenal me me acuerdo yo la voy a ver la última vez que la comerán concierto en Las Ventas con Miguel Poveda mayor Miguel Poveda la la sacó al final estaba sentada hizo un esfuerzo tremendo por levantarse y cantar La flor de la canela y dijo bueno yo lo agradezco mucho a Miguel Poveda que me ha traído hoy aquí dice porque normalmente estas horas me están llevando a urgencias ya que gran mujer en la que en la

Voz 0313 22:03 la coloca un acento muy muy muy relevante muy importantes sobre en este eh

Voz 6 22:06 este disco que Mari Trini

Voz 34 22:12 hola pero miren

Voz 37 22:27 eh

Voz 34 22:33 dos remos Prieto os dejo habrás no

Voz 0313 23:27 porque que será porque será que algunas personas en la vida tienen que superar catorce obstáculos más que cualquier otra que es lo que le pasó a Martí y al final triunfaron que dijo que les salga bien pero que cuesta

Voz 1911 23:39 éxito le costó pero llegó

Voz 0313 23:42 Marzo fue sí pero fíjate que está muy

Voz 1911 23:44 abandonada su memoria si es verdad eso no me parece justo por eso a la hora de hacer este repertorio yo sabía que quería que que debería cantar una canción de Mari Trini para recordarla para recordar una de las más mejores autoras que hemos tenido en este país qué es lo que considero que que ella fue no

Voz 0788 24:04 fresca Mari Trini le pilla una época también terrible porque a final de los setenta empieza la revolución de que aquí las músicas extranjeras como tú bien sabes que llegan es más permeable España a las músicas de Londres por ejemplo empieza el rock luego ya desemboca en lo que llamaron la movida y todo esto está empezando el rock urbano de los Leño lo Ramoncín y demás está digamos negando todo lo que ha habido antes que son los brincos y todos estos también tuvieron esa esa mala suerte no que de repente se les empezó a negar porque total eran del franquismo no que ya le pilló en una época de cantantes melódicos que se Julio Iglesias que si ella que parece que se repudian porque no pero tienen el propio Serrat no siempre tuvo los grandes triunfos que tiene ahora o que tuvo después porque son melódicos que se llama entonces eso parece que que estaba prohibido

Voz 0313 24:47 eso sólo pasa aquí pasa en otras partes que de repente en un momento por un contexto histórico por lo que sea una generación o una o un puñado determinado de de artistas por su manera de entender la música qué tal se les suele ser arrincona un poco

Voz 1911 25:00 no conozco no conoce no lo que es no conozco muy bien a otros países pero sí que nosotros en España no cuidamos demasiado y a nuestros creadores no nos no nos on Ramos con ellos no parece que son pocos los que los que llegan a al final de sus vidas profesionales y están encumbrados como por ejemplo en México ya me parece me da mucha envidia realmente pero porque porque creo que aquí tenemos gente con mucho talento no sólo en la música te estoy hablando de cine

Voz 6 25:39 sí sí es segura es la cultura en general

Voz 1911 25:41 aquí no somos nada chovinista creo que un poquito deberíamos serlo no

Voz 6 25:45 yo siempre digo que en España por ejemplo no está entre la autoestima yo chovinismo hay mucho camino por recorrer verdad a toda Francia por ejemplo si efectivamente pero parte de Italia aquí no tenemos poeta nacional por ejemplo me lo más parecido podría ser Lorca no es el poeta nacional no no hay el Víctor Hugo no no hay el el fin como en otros países

Voz 0788 26:07 de como otros países honran que dices tú has a sus músicos sí aprecian lo que tienen en la actualidad te te das cuenta cuando a mí me pasó la primera que fui a Londres que voy a ver el cambio de guardia que de Buckingham está la Orquesta de la de la Guardia se ponen a tocar una canción de Elton John

Voz 6 26:24 a modo de orquesta están tocando el tonteando en que es la misma que el esquí limón Rowe después a Lady Di ya vale para la guardias

Voz 2 26:32 lo

Voz 6 26:33 a una nueva también ganado

Voz 0313 26:37 para decir que es verdad que hay que hay ocho hay ocho versiones pero dos canciones suyas una por cierto que es un un tratado muy bonito sobre los errores propios ya se coló en el disco anterior de hombres

Voz 38 26:47 sí

Voz 39 26:49 yo hago granos me equivoqué Ilan que quede le fue qué

Voz 0313 28:08 algún oyente que detenga de nuevo ese tipo de Sole estará pensando que el que dedique bien vestido que bien armado Oñorbe que la Orquesta Sinfónica de Bratislava eh luego nos contará la experiencia que no está mal pero ahora toca una cosa un poquito distinta ahora toca que que Iñaki nos ofrezca su sorpresa cada viernes siempre más peligrosa cuando vas a llegar

Voz 0788 28:30 bueno en realidad la sorpresa a nuestros compañeros de la SER en Villena cumplen cincuenta años ellos quiero hacer un regalo que me ayuden a hacerlo que sea jugar a dos canciones de su repertorio como son harían hace cincuenta años porque ella ha cantado Foley desde los años noventa constaban Presuntos Implicados Fall en entera pues digamos que de soul para para sintetizar canta o como se cantaba en los noventa que estaba en los noventa luego lo ha vuelto a grabar en un estilo así tipo bossa nova jazz si no me equivoco eso digamos que es moda no pero como lo encantaba hace cincuenta años que era cuando estaba en plena ebullición el soul clásico que ya sabéis que Chapí que era de aquí es un gran compositor clásico bueno pues

Voz 6 29:11 cómo sonaría

Voz 0788 29:13 si lo hiciéramos en el rollo de los años finales de los sesenta

Voz 40 29:20 y a base

Voz 1 29:23 pero poco más

Voz 41 29:33 qué te toca ver es que no me ha ido muy bien eres

Voz 34 29:47 lo que me tira

Voz 33 29:53 es eh

Voz 34 29:57 no Di María yo yo

Voz 42 30:05 sí es que ese

Voz 39 30:08 eh

Voz 42 30:12 sí sí

Voz 39 30:42 sí

Voz 43 30:53 no

Voz 27 31:04 pues sí estilo alguien hemos recuperado la canción como hubiera hace cincuenta años y ella también caen también

Voz 10 31:09 actualmente un bolero que se llamaba Bésame mucho que también está compuesto por una mujer

Voz 1911 31:13 a ver si alguien sabe cómo se llamaba la mujer que compuso Bésame mucho

Voz 6 31:17 alguien sabe mira que tenemos un jamón para repartir

Voz 0788 31:20 Consuelo Velázquez bueno nos va a ayudar

Voz 1911 31:23 Lito Velázquez e Iván febril

Voz 10 31:25 han nos va ayudar con su guitarra para que le demos un ambiente como lo habrían tocado por ejemplo cómo es un bolero ella la cántabra también algún rédito un poco jazz pero como lo habrían tocado sufra Los Panchos por ejemplo hoy de la cantada

Voz 32 31:36 te digo mi verdad

Voz 0313 31:39 no sabía que venía examen

Voz 41 31:50 para esta noche

Voz 32 31:56 a mí me toca ahora

Voz 39 31:58 vives

Voz 32 32:06 comienzo comienza Pedro meses

Voz 1 32:14 me cercano

Voz 32 32:16 Higuero dejó piensa que yo ya está lejos muy lejos entonces

Voz 1911 32:55 de

Voz 32 33:01 tengo miedo a

Voz 44 33:05 P D eso es

Voz 1 39:28 la avería

Voz 26 39:29 Dana cincuenta años de radio Villena

Voz 33 39:37 no

Voz 42 39:54 sigo cruzando ríos mandos son cada día si cantes Petit finas del curso en la noche sí entiendo para limpiar conectado humor sagrado

Voz 34 40:08 cada risco

Voz 57 40:13 Bami

Voz 42 40:13 cuando escriba tono la arena blanca con fondo azul cuando miré el cielo a no es una loma mediría pasados otras que no

Voz 34 40:34 claro que sí pero a mi raza

Voz 0313 40:54 en veinte minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos en el Teatro Chapí en Villena celebrando los cincuenta años de radio Villena por cierto muchísimas gracias una vez más

Voz 27 41:04 partir esta tarde K por todo lo alto es una maravilla y estamos trepando el disco de Jiménez mujeres de

Voz 0313 41:12 música que estrenó el pasado ocho de marzo y que hoy presentamos aquí con un hilo muy claro que ella comentaba antes que es la la conexión con Latinoamérica Teté Natalia la de Natalia la fuga de oscilar la conozco pero

Voz 6 41:23 el área Velázquez de la que luego los vas a regalar

Voz 0313 41:26 es una canción en directo

Voz 1911 41:27 Eladia Blázquez de dónde sale yo no

Voz 0313 41:30 tenia Benjamín tuvo una Blázquez

Voz 1911 41:33 la verdad tampoco es la Eladia Blázquez para mí también ha sido un descubrimiento porque ella es una autora Argentina pero sus orígenes están en Granada abuelo serán granadinos sí estaba muy muy apegada a la música española ya toda la la la cultura española pero de hecho cuentan que ella empezó cantando coplas ahí se fue adentrando en la música haciendo sus pinitos hasta que llegó a pensar que podía hacerse un tango también con otro lenguaje y empezó cetáceos fue muy criticada en ese momento el tango era un un si tú en un sitio cerrado para daba la mujer supongo que a ninguna mujer se le había ocurrido hacer amigos hasta ese momento Il grandes sabéis que los grandes autores de tango pues siempre fueron hombres no entonces es ya llegó fue muy criticada pero insistió porque tenía un talento extraordinario y para mí el descubrirla para este disco ha sido un acierto eh si consigo que alguien se acerque a la música de la de a Blázquez me sentiré porque en definitiva es un poco lo lo que yo el leit motiv de este disco es vamos a conocerlas a ellas porque estuvieron ahí también estuvieron abriendo camino para las que ahora están en la música y creo que hay que honrar las hizo de toda agradecerles el trabajo quizá

Voz 0281 42:58 el trabajo así hace estas dos cosas por una parte revisar las canciones Puerto parte resucitar las también sí

Voz 1911 43:04 exacto exacto o o traerla hasta aquí porque Eladia sí que es conocida en Argentina igual pasa con Donna Ivonne Lara que es conocida en la en un mundo de la samba rozó la PRI la primera mujer que consiguió entrar en las las escuelas de composición de samba en el Sambódromo en el sesenta y creo que es la primera vez que sonó una canción que un hecha por una mujer en el sambódromo se fue como otra otra pionera

Voz 0313 43:31 en el itinerario es Brasil Argentina México con Natalia la de Colombia

Voz 42 43:37 pasó realmente

Voz 59 43:42 la ACA para llegue a da la playa

Voz 34 43:48 la corriente de ya que de a la playa ataque ya dado

Voz 0313 44:18 me ha servido también este disco para descubrir qué es una red de pescadores palabra no lo diga donde Rajoy oye pero

Voz 6 44:27 famoso un intermedio porque estamos llena estamos en el Teatro Chapí y hay que hablar del maestro Chapí no hombre por favor no Chapín

Voz 0313 44:35 era como son las de soul que está tardando en realidad

Voz 32 44:41 era el gran genio

Voz 0281 44:44 a esa esa cosa que Rafael Alberti siempre llamaba al género chico el la zarzuelas como el Senado de la música no hay quemara alta cámara baja Dick hay hay la ópera en el Congreso y la la zarzuela que sería el Senado Rafael Alberti me llevó mil veces a ver eh zarzuelas los hermanos Machado Manuel y Antonio eran eran completamente de votos el maestro Chapí era un genio nación Villena el año cincuenta y uno muy bueno murió en Madrid en el año mil novecientos no estaríamos celebrando los ciento diez años de de su muerte en estos momentos

Voz 6 45:16 era un genio porque es que a los nueve años ya entró a formar parte de la Banda Municipal de Villena ya sabía tocar tocaba el Cornellá no sé si la flauta algo así no a los doce hizo su primera ópera que llamaba estrella del Bosque KO los padres dijeron este niños un genio lo mandamos para Madrid no esquivó la tempestad la bruja el Rey que recibió el tambor de los ganaderos La Revoltosa me voy a callar porque sabes cuántas zarzuelas escribió no más de ciento ochenta ONG Alfageme que entonces es mejor que la lista de fecundidad luego hay otras cosas que se saben menos del maestro Chapí rusas que fue el profesor de Manuel de Falla anda pues imagínate ni más ni menos no tú sabes que fue el fundador de la Sociedad General de Autores SGAE Sinesio Delgado del que hablaremos luego junto con Carlos Arniches leyendo la historia de aquella SGAE bueno es que te das cuenta que poquito cambian las cosas con el paso del tiempo no hay forma o una guerra terrible entre los autores los y los intérpretes Isabel por qué porque decía sabes quién Pablo Iglesias pero no es no fundador del festival El de aquella época no eh decía es que los autores cobran por las obras refundir las lo mismo que por las originales luego la SGAE SIVE sirve para vulnerar la ley que es lo mismo que pasará con la rueda escoger obras que han pasado al dominio público hacerlas tuyas llevarte un pastón estamos hablando de mucho tiempo sin embargo ya pasaba lo mismo a gusto de estábamos no fuese bueno he el maestro Chapí que está dónde va a estar enterrados en el pan en el cementerio municipal de Wii de Villena no el Panteón de Hombres Ilustres también es famoso por los ripios lazos terribles que le metían en su música maravillosa los los libretista entre los cuales estaba Sinesio Delgado del cabaré luego otra vez pero voy a dar algunos algunos ejemplos no había una llama la leyenda dorada que estaba hecha para para contrarrestar la leyenda negra no hombre interpretada por doña María Guerrero ni más ni menos uno ya hay decía cosas cuando Isabel la Católica se levantaba de su tumba la Catedral de Granada para defender a España de su leyenda negra tú imagínate la movida no eh todo mal algún bien tiene y se piensa hasta las tumbas dan de comer a los gérmenes en lo peor de silencio Delgado está también serviría para lo peor de Sinesio Delgado fue aunque luego volveremos a a él como te digo fue cuando la tomó con Cuenca al pobre no ha se decidió hacerle un libreto a la pobre Cuenca hay claro decía cosas como es pese empecemos Cuén pues sí de cerca se repara no es muy buena pero es artísticamente rara edificada en un cerro parece un Terrón de azúcar cuyo magnífico encierro forman el hueco del Júcar alzándose brava su pedestal de Roca con el valor de una esclava que al fiero opresor acá provoca y que parece que sube cubierta de negro manto desafiando a la nube que el sol tiñe de Amaranto qué líneas tan caprichosas entre enorme siluetas que fresas tan sabrosas y que vino Iker chuletas

Voz 27 48:19 fin eh

Voz 32 48:23 sí

Voz 60 48:26 el ripios te pues

Voz 0313 48:28 sí a mí me parece verdaderamente maravilloso del brillo hace falta ser muy buen poeta para dominarlo bien

Voz 34 48:40 por qué no es un gota ambas no importan cero ras con todo pero sí bien bien que sea claro

Voz 0313 49:21 desde preguntaba Sole Jiménez qué criterios aplicaban la selección de de artistas de música así de canciones para confeccionar por ejemplo este disco yo sabía que no podía faltar roza Alen el otro día decía decía como un piropo Rosales el como Javier Gutiérrez al cine en entrevista entre tanto los fracasos cualquier concierto o cualquier cosa solidario no hundir te aparece por ahí lo cual es una alegría inmensa si yo creo que es porque son más que una persona magnífica una de las

Voz 1911 49:49 criterios que tenían que cumplir todas estas autoras es que tuvieran un talento especial que fueran buenas compositora pero que tuviera que hoy tuvieron también un lenguaje muy singular incluye una gran personalidad ir no salen que es amiga lo cumple así es que hemos visitado uno de sus canciones que además es una canción que ya hizo yo para para toda aquella gente que ha pasado el trance del cáncer y que ha salido adelante vivir vivir exactamente

Voz 32 50:21 eh sí

Voz 34 50:38 a sus miedos Sterbik se me cansan en esta vida nueva

Voz 0313 50:56 ni un solo quiere preguntarte una cosa porque ya estamos aquí con motivo de un aniversario del el medio siglo de vida de radio Villena yo le hace un tiempo una entrevista que te hacían que decías algo así como hace treinta años que no tengo tiempo

Voz 1911 51:12 eso es bueno o malo pues empieza a ser malo que el cuerpo no acompaña no yo creo que cumplir años y cumplir sueños es muy bonito pero no podemos perder de vista que en ese proceso también te vas dejando cosas sino en este caso pues a nosotros que tenemos una vida tan nace acelerada tan eso pues vas vas perdiendo amistades yo tenía amigos estable

Voz 2 51:38 tas les

Voz 0788 51:41 acto pero yo no hay una cosa que me preocuparía más que no sé si te ocurre que es así ya no tienes tiempo de escuchar música porque entre tu música tus ensayos in hacer la vida normal

Voz 1911 51:54 no no tengo apenas cien de escuchar música oigo la radio os oigo mucho a vosotros cuando no estáis vosotros pongo alguna otra emisora yo yo oigo algo de música pero la radio musical en España es todo es para hablarlo ese es otro debate no que ayer lo hablaba también con con un periodista iraquí Nos falta a la gente de mi generación nos falta escuchar la música que que sonaban en los años ochenta en los noventa pero también cosas nuevas

Voz 0788 52:20 bueno sí sí sí que es verdad sí que es verdad que hace falta mucho el otro día hablábamos aquí en la radio es verdad han hecho un esfuerzo y no lo digo porque Fran mis compañeros antes cuando enfrentas a convertida en LOS40 Classic

Voz 6 52:31 se ha empezado a hacer una labor buenísima recuperar musical

Voz 0788 52:33 por ejemplo de Presuntos Implicados de cosas tú ya el noventa también en fin que que que da gusto porque están intentando volver a buscar esa música estupenda

Voz 6 52:42 sí que hubo que parece que son había olvidado porque

Voz 0788 52:45 luego todas las cadenas de éxitos ponían las mismas en diferente orden y ahora se ha hecho un esfuerzo que a mi me gusta y creo que se está obligando a otras cadenas empezar a poner otras otras músicas es claro vamos estable hay que dar

Voz 6 52:56 instrucciones para allá dar lecciones para que salgan cosas yo quiero acabar otra vez con otro el o el gran colaborador del maestro Chapí que el Rey de los ripios a Sinesio Delgado porque él escribió un arte de hacer versos podíamos hacer también un arte de hacer radio un arte hace programas musicales bueno esos arte hacer versos voy a dar algunos ejemplos por si hay aspirantes a escritor al escritor entre el amado público es la pluma primero empiezas a discurrir la mojarse en el tintero te echas atrás el sombrero y comienzas a escribir formando el juicio cabal de asunto y forma real garras del verso al ripio y empiezas por el principio que eso es lo más general que no encuentras en tu afán un consonantes precario pues pronto te lo harán garras al diccionario de la rima y ahí están buscas a cuadre o taladro un con sonante tirano sino entra el padre o la madre que diablo mete su madre que es ladrón en valenciano que un pensamiento profundo no encuentras pues no te asuste coge un clásico fecundo toma el de el que más te guste que eso lo hace todo el mundo primera lección medir segunda a consonantes tercera concebir sobre si alguien lo quiere probar que me lo venga a decir menudo genio Sinesio Delgado el amigo del maestro Chapí

Voz 0313 54:19 amigos y amigas de Viguera estamos llegando al final de la Ventana a partir de las siete primero el boletín de noticias luego tenemos una agenda cultural para el fin de semana los viajes con Paco Nadal con Roberto Sánchez nosotros vamos ya despedirnos muchísimas gracias por compartir estos cincuenta años de radio Villena esperamos otros cincuenta más les dejamos con son

Voz 27 54:37 Jiménez en directo hasta siempre adiós

Voz 1911 54:45 sí vamos a hacer la canción de Eladia Blázquez que se titula al corazón al sur

Voz 28 54:51 y que habla de la añoranza del pasado

Voz 1911 54:54 a mí me da un poquito cuando vengo Villena me pasan poco están así que os la dedico a vosotros gracias

Voz 30 55:03 y

Voz 28 55:08 nació en un barrio el lujo es un al por eso tengo el corazón mirando era mi viejo ponga de Mena las manos limpias

Voz 61 55:30 eh

Voz 28 55:35 de esa infancia y me foro

Voz 33 55:41 después la vida Cavallino la por eso Güell corazón mi barrio fue una plan de las solo

Voz 34 56:14 era mi vieja

Voz 33 56:21 la paz en la que era mi yo era mi barrio fue las que cuesta las bueno que me fui la emoción con la luz yo sé que tengo el corazón

Voz 63 56:54 no

Voz 28 56:56 la geografía de mi barrio será por eso que del todo no me fui a la esquina

Voz 33 57:10 el almacén El Pibe

Voz 28 57:12 yo no

Voz 33 57:15 con la distancia no es Rega y me des tu libro

Voz 61 57:30 ah

Voz 33 57:35 también dos siempre el corazón

Voz 64 57:39 que gira

Voz 33 57:41 tu

Voz 62 57:51 miga

Voz 33 57:52 Barrio fue una planta deja me en las

Voz 1911 57:57 eso media en el

Voz 33 58:01 la sed de las cosas Grammy ya cada barrio fue de Mijas que no está las cosas que nace con la cruz ellos sé que te puede del cortas su

Voz 14 58:53 la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores la isla ultima de vikingos Kjelling y pues Wall el cuento de la criada

Voz 6 59:01 la manifestación ahora con Vodafone bueno que tiene esto

Voz 15 59:03 todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informe hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendas Vodafone Vodafone Rey