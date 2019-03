La Ventana (15/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 siete las seis en Canarias a esta hora otra ciudad se suma la protesta en la calle para exigir modificaciones en las políticas de lucha contra el cambio climático Zaragoza unidad móvil Pablo Ignacio Blanco Juanjo Hernández buenas tardes

Voz 1203 00:16 hola buenas tardes sigue estamos en la plaza de España desde las siete es decir desde ahora mismo un grupo de unas doscientas personas de momento se están concentrando bajo el lema Juventud sin planeta Juventud Sin Futuro de esta Madrigal Zaragoza se suma a la cita mundial que empieza a convocarse por el movimiento Juventud por el clima viernes por el futuro a que Zaragoza lleva funcionando dos semanas empezó con cinco personas ahora son más de veinte aquí insisto unas doscientas e empieza hacer crecer este este círculo en este rincón de la plaza de España de la capital aragonesa esta es su primera calidad han convocado por redes esta primera concentración en la plaza de España empezamos a ver varias pancartas y como ejemplo una sólo el mayor peligro es saber no hacer nada para solucionarlo

Voz 1454 00:56 gracias Juanjo Greenpeace da la bienvenida al acuerdo alcanzado en la Asamblea de Medio Ambiente de la ONU pero cree que entrará en vigor demasiado tarde no sólo cuenta Javier Greco

Voz 1826 01:03 porque por primera vez bajo el paraguas de la ONU ciento noventa y tres países acaban de aprobar una resolución para frenar el vertido de

Voz 0882 01:10 basuras de plástico mar a Greenpeace de parece este principio de acuerdo histórico pero con un importante matiz que nos explica Julio Barea su portavoz

Voz 0472 01:18 desde luego es un acuerdo histórico porque ciento noventa y tres naciones que se habían puesto de acuerdo en un tema como éste que sirva para parado pero sí que echamos de menos mayor prontitud porque estamos hablando el año dos mil treinta iraquí Al dormita actuamos rápidamente pues podemos tener un problema global a escala planetaria

Voz 0882 01:34 el principio de acuerdo incluye la reducción significativa de productos de plástico de un solo uso antes del dos mil

Voz 1454 01:40 la Federación Española de Fútbol pide que declare como imputado el ex presidente de este organismo Juan Luis Larrea y otro miembro de su directiva por un presunto delito continuado de apropiación indebida esa información de Jordi Martí

Voz 0867 01:51 la Federación Española en el marco de la operación

Voz 0985 01:53 sólo le pide a la Audiencia Nacional que su ex presidente Juan Luis Larrea declare como investigado por un presunto delito continuado de apropiación indebida según la denuncia a la que ha tenido acceso láser Larrea en aquel momento tesorero de la Federación ideó una fórmula para que un directivo Marcelino Maté cobrara dietas de forma indebida por valor de ciento sesenta y cinco mil euros fórmulas para violentar una norma que prohíbe expresamente pagos periódicos mensuales y que se percibían en metálico opacos a Hacienda pide también la federación que declaren el mencionado maté y también Jorge Pérez antiguo secretario de la federación que firmaba los papeles

el ministro británico del Interior ha pedido a Youtube Google Facebook y Twitter que hagan más para frenar la violencia que se mueven sus plataformas lo ha hecho a raíz de los ataques de hoy en Nueva Zelanda contra dos mezquitas es en los que han muerto cuarenta y nueve personas el ministro ha instado a estas compañías a responsabilizarse del asunto eliminar los vídeos de la matanza de hoy en Nueva Zelanda vamos con los titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes esta noche comienza la jornada veintiocho en primera división con el Real Sociedad Levante a las nueve en Anoeta hasta siete bajas en los locales entre lesionados sancionados sólo se lo pierde duré en los levantinos en tenis Rafa Nadal se medirá en cuartos de final de Indian Wells al ruso Karen Kazan of a partir de las nueve y media en baloncesto hoy tenemos dos partidos de Euroliga el Barcelona que está jugando ya ante el Fenerbahce y el Baskonia que se enfrenta al Buducnost a partir de las ocho y media pues esto sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco esta noche Ángels Barceló dedicará una parte del programa analizar las marchas de los jóvenes de hoy con los protagonistas y también con varios expertos en clima de contaminación

Voz 1 03:42 ese servicios informativos

Voz 7 05:03 la veintena de la cultura y el ocio

Voz 1826 05:14 si este es el lugar desde donde cada semana nos asomamos a una decena de propuestas en las que invertir el tiempo libre del fin de semana con Emma vaya Espinós Emma qué tal buenas tardes buenas tardes entre todos los planes que tenemos hoy veo teatro libros cine también exposiciones y empezamos con una de fotografía en Valladolid

Voz 8 05:32 en sí

Voz 0152 05:37 eh

Voz 1826 05:42 porque en el Museo Patio Herreriano puede verse hasta finales de abril la exposición vivió ayer el autorretrato sudor

Voz 0564 05:50 son ochenta y tres autorretratos en los que la fotógrafa aparece buscarse a sí misma indagar sobre su identidad autorretratos de una de las referentes de la fotografía urbana estadounidense que nunca jamás salió del anonimato ejercía como niñera para tener un lugar en el que vivir y no tener que pagar facturas quién fue vivían Mayer se lo hemos preguntado a han Moreno la comisaria de la muestra

Voz 10 06:12 pues bien maya fue una figura que pasó desapercibido en en su historia ni siquiera tuvo ella misma acceso a su propia identidad fue una Nancy hija de de inmigrantes a principio del siglo XX que se fue buena vivía Nueva York vivía en mayo después ejerció entonces en Nueva York Chicago de de Nani gobernanta de criada en dos mil siete en el anonimato con más completo digamos una unos reconocimiento póstumo sin precedente

Voz 0564 06:44 sí la verdad es que la historia de Vivienne mayor

Voz 1826 06:46 es fascinante sobretodo el hecho de que es que no quería ser conocido abono hasta tal punto que muchas veces que ni siquiera revelaba los carretes

Voz 0564 06:54 si la conocemos de casualidad en dos mil siete un joven que preparaba una tesis sobre la ciudad de Chicago de los años sesenta se encontró con sus fotos tras comprar un lote en una subasta él descubrió el tesoro la obra de Vivian Mayer la relación de Mayer con la fotografía era un modo de auto afirmarse

Voz 10 07:10 su afición a realidades a una obsesión a una manera de construir esta identidad que que Vivian Maier no tenía derecho a tener porque la sociedad entonces era mujer kilos y procedente de una clase social baja entonces dos argumentos suficiente cuenta de la sociedad para que ella pasase desapercibida y entonces Style existencia está manejada de de que de que está aquí en este lugar en este instante cada vez que dispara es una tentativa vana de construir una identidad

Voz 1826 07:49 cambiamos ahora nos vamos al teatro al Pavón Kamikaze Madrid donde hasta el próximo veintiuno de abril puede verse la obra jauría

Voz 1 07:56 claro

Voz 12 07:58 la lata

Voz 0564 08:03 un texto del dramaturgo Jordi Casanovas y que dirige Miguel del Arco una obra escrita a partir de las transcripciones del juicio de la manada y que se incluye en un programa doble junto a Port Arthur una obra también del autor escrita a partir de hechos reales jauría es una ficción documental que nos hace viajar hacia la mente de la víctima de los agresores al autor a Jordi Casanovas le hemos preguntado cuándo por qué decidió escribir teatro sobre aquel suceso

Voz 13 08:28 en el momento en que en ese pregunta es por qué no unos chicos de veinte años pues se deciden que su diversidad puede ser eso no lo que considera una una violación en grupo no al no entender los uno empieza a hacerse preguntas y que hay aún y el interés durante para hacer una obra de teatro para practicarlo como esto intactas Nos impacta o de algún modo y qué parte de responsabilidad tenemos con como sostiene de estos casos

Voz 1826 08:57 sí porque el teatro de no ficción el que toca hechos reales y tan sensibles como como este como en el caso de jauría no nos deja indiferentes como espectadores

Voz 0564 09:06 no es imposible y en este caso no existe el consuelo que podemos encontrar por ejemplo en la ficción con Casanovas hemos hablado también de esto de la reacción del público

Voz 14 09:14 en muchos casos todos estos temas nos de forma muy racional no pero durante hora y media en un teatro sólo puede entrar a la emoción cuando entra por la emoción pues se disparan todo tipo de resortes está

Voz 13 09:30 en encerrados en en Un corazón en el cuerpo y impecables llenos de compromiso y de energía

Voz 15 09:39 sí así también lo percibe el público que él

Voz 13 09:42 que que que se mete absolutamente entre la función

Voz 16 09:46 diez a

Voz 1826 10:08 seguimos con teatro ahora en Barcelona porque en el teatro dura hasta el domingo todavía estamos a tiempo de ver alguna de las últimas funciones de incógnito

Voz 0564 10:15 una obra escrita por el dramaturgo británico Nick Paine cuyo hilo conductor es el cerebro la mejor máquina de inventar historias la obra explora en la identidad llena aquello que nos hace ser seres humanos se compone de tres historias dos de ellas son reales una es la del patólogo que hizo la autopsia a Einstein y que le robó el cerebro para verse allí residía su genio la otra es la de un paciente de veinte años que se sometió a una operación para dejar de tener ataques epilépticos pero la intervención le dejó una secuela la imposibilidad de generar nuevos recuerdos murió octogenarios sin tener conciencia de haber envejecido

Voz 0152 10:49 Mónica Buzz Feed es la directora de incógnita

Voz 0564 10:52 a ella le hemos preguntado con qué frase de la obra se queda

Voz 17 10:54 a mí me gusta por ejemplo una cita que se de de de Einstein que aparece varias veces en la asunción en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento yo creo que aparte de ser muy bonita creo que explica muy bien la la obra su premisa no como a partir de la imaginación puede ser duro de pensar que el cerebro lo el que lo inventa pero también es maravilloso pensar en que todo parte de la imagino

Voz 1 11:26 ya

Voz 9 11:29 nos vamos ahora a Málaga

Voz 1826 11:37 el Museo Carmen Thyssen acoge hasta finales de mayo la exposición modernas seductoras

Voz 0564 11:41 una muestra que recoge una selección de obras de Naciones de la colección del Museo ABC que indagan en la imagen de la mujer de principios del siglo XX son ilustraciones que aparecieron en la prensa de la época las hay de veintiún artistas a Lourdes Moreno directora artística del museo le hemos preguntado qué tipo de mujer que imagen de lo femenino se proyectaba a los lectores de aquellos tiempos

Voz 19 12:02 los hay vinculadas a la mujer fatal luego va a padecer la mujer seductora moderna muy a la moda con muy pelo corto mandos pues muy coquetas y hay otras que ocupan el lugar masculino por excelencia como era por ejemplo uno de esos lugares como era por ejemplo el bar no están sentadas con pantalón ahí de forma en una actitud muy moderna moderada porque están ocupando un lugar muy masculinos

Voz 20 12:33 muy a Ahmed son son ya con

Voz 21 12:42 sí el que yo sea

Voz 1826 13:01 vamos a aprovechar ya que estamos por allí por Málaga para quedarnos porque hoy se abre en Málaga una nueva edición del festival

Voz 0564 13:07 sí a nuestro compañero del cine en la SER José Manuel Romero le hemos pedido que nos cuente qué pasará en el Festival de Málaga en los próximos días

Voz 1084 13:15 Málaga celebra durante diez días la diversidad del cine español veintidós películas compiten en la sección oficial trece españolas y nueve latinoamericanas en un certamen que se ha convertido en un buen termómetro sobre la industria habrá comedia con que te juegas la opera prima de Inés de León

Voz 1 13:29 soy racista de ricos recojo esta quiénes la muestra concreta para el evento

Voz 1084 13:34 hemos hecho otra directora Neus Gallud presentará esta on line una propuesta independiente sobre la mirada de los turistas a África Dani de la Orden estrena Ali tus una reflexión sobre la muerte también Netflix entra en concurso con quién te llevaría a una isla desierta de Jota Linares más allá del cine las series también tienen su espacio con el thriller erótico de Mario Casas instinto y la segunda temporada de gigantes de este albergan el festival se abra al público joven con numerosas actividades paralelas e influencias youtubers incluidos con homenajes al guionista Rafa Cobos y las actrices Julia Gutiérrez Caba Cecilia Roth

Voz 21 14:22 son como miedo

Voz 1826 14:27 ahí cuantas órdenes recibe uno yo que me hubiera quedado aquí varios minutos ahora escuchando esta canción pero haber Vallespín opina aquí que tengo que escuchar algo otra cosa

Voz 0564 14:37 acaso a ver hubiera

Voz 22 14:39 a uno que me mola de verdad no me voy a meter en cualquier sitio es que cada vez se me gusta uno llamo ya lo han pillado esto que en este pidiéndome De Gea antes ido aval que cena no los tengo

Voz 0564 14:55 ahora ahora estos son pantomima FUCI son ellas son Rober Bodegas de Alberto Casado que triunfan con sus vídeos que consisten en ponernos un espejo delante es decir enseñándolos todos nuestros lugares comunes y lo extravagantes que podemos llegar a ser mañana por la noche estarán en el teatro Cofidis Alcázar de Madrid a Rober Bodegas le hemos preguntado por el secreto del éxito de pantomima full

Voz 15 15:16 yo creo que es poco y al final reírse de nosotros mismos y de todo ir de nuestra forma de vivir muy de esas cosas tontas las las que le damos mucha importancia a veces o sea ellas aspiran al es implicará desconocidos nosotros no invitamos a vamos invitamos a tu colega o te invitamos a aquí yo creo que eso hace gracia es como si de otro arte

Voz 23 15:46 este antiguo y adaptar

Voz 1826 16:01 deseo gana es también un muy buen momento para para leer La Ventana de la cultura y el ocio nos gusta dejarnos recomendar por los expertos quiénes son los librero

Voz 0564 16:10 esta semana le hemos pedido un título al Libero Javier Melón de la librería central de Gijón

Voz 24 16:15 mi recomendación es el último libro de Domingo Villar se titula El último barco desde la editorial Siruela y es un libro muy espera

Voz 25 16:22 dado que continúa con los casos del inspector Leo Caldas ambientado en pequeños pueblos

Voz 24 16:26 de costeros de Galicia Domingo Villar crea un micro mundo muy complejo y bien ambientado en este caso se destapa la parte oscura de un pequeño pueblo costero de pescadores donde la tranquilidad la rutina se vean alterados por la desaparición repentina de una joven conocida profesora muy bien escritos muy adictivo con un personaje Leo Caldas pues más en forma que nunca

Voz 1826 16:49 el último barco de Domingo Villar en Editorial Siruela

Voz 7 16:53 tomamos nota

Voz 26 16:58 y

Voz 1 17:00 eh ya está aquí el plan para niños de esta semana

Voz 0564 17:11 que lo tienes muy cerca establece hasta el treinta y uno de marzo se celebra en la Comunidad de Madrid Teatralia el Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes desde bebés hasta los dieciocho años con casi treinta compañías nacionales e internacionales se puede ver teatro exposiciones títeres danza circo y música a la directora de Teatralia a Lola Lara le hemos preguntado que caracteriza el buen teatro para niños

Voz 27 17:36 básicamente que lo que se produzca en el escenario tenga una vinculación muy directa con su sensibilidad que eso ya te digo que es relativamente fácil porque los niños está mucho más abierto que el adulto a cualquier propuesta por muy heterodoxa que sea ir luego Pepa es muy importante que se sientan que están siendo considerados y respetado desde el Arsenal

Voz 26 18:02 Wembley

Voz 1826 18:05 los escenarios vamos terminando lo hacemos como siempre con concierto

Voz 1 18:08 dos y empezamos con Arizona Baby que tocan mañana en Murcia y doña estarán mañana en Sevilla terminamos con con los murcianos Jean to the Moon que estarán mañana en la sala continental de Barcelona las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 20:03 las campañas electorales no dejan de sorprendernos hoy Bricomanía electoral con Íñigo Errejón en el programa de Susanna Griso dentro

Voz 1 20:13 hola bienvenidos a Bricomanía pues porque hay determinadas cosas que selló los taladros la gente seco pronta

Voz 28 20:22 vuelve a usar una vez cada ahí no pasa nada si los municipios tienen pequeños depósitos que ayudan a que uno tenga determinados objetos que lo sus una vez y lo vuelve

Voz 1 20:34 la gente la gente guerra les cuesta mucho la idea pero no es posible que viene os esperamos pues nuevos consejos aquí Bricomanía La Ventana de Madrid

Voz 0867 20:47 de momento sepan que si mañana tienen que ir a buscar el taladro a casa de un amigo que vive en el centro recuerden que desde mañana comienzan las multas en Madrid Central noventa euros si entra en zona restringida y no está autorizado

Voz 29 21:02 mira yo lo voy a hacer mayor yo quiero tener hijos y creo que mis hijos vivan y a este paso no voy a poder hacerme mayor entonces pues eso también es vendida a reivindicar el derecho a los jóvenes aquí

Voz 0867 21:15 en La Ventana de Madrid cuatro mil jóvenes han tomado las calles de la capital movilizados hoy contra el cambio climático una bocanada de aire fresco que dos viernes seguidos el pasado con el ocho N de hoy quince de marzo han salido pidiendo en este caso un futuro y un planeta mejor y también que los gobiernos se tomen todo esto de una vez en serio

Voz 30 21:34 pues recoge los plásticos creemos con el suelo

Voz 31 21:38 intentaré usar el menos plástico posible

Voz 30 21:41 no yo en uso el coche para nada allí no quiere reciclar sobre todo

Voz 32 21:46 no todo el mundo tiene porque consumirla tanta cantidad de plástico en productos hay muchos rastros mismamente en mi ciudad por ejemplo hay rastro el que te dan la comida allí

Voz 1 21:58 vas con tu bolsa de tela tu carrito por ejemplo hay evitas mucha producción de plástico macro

Voz 0867 22:05 con fue el primero en responder y hace unos días ha llegado al colegio público de La Naval otra respuesta presidencial para los alumnos de tercero de Infantil que escribieron a distintos presidentes del planeta pidiendo un mundo mejor Guiomar Romero profesora de los alumnos de Infantil en ese colegio madrileño en la novata en Galapagar qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes buenos segunda carta no os ha podido por fin Pedro Sánchez

Voz 33 22:28 sí sí es que vivió en la semana pasada Hay bueno Nos gustó mucho su respuesta y sobre todo porque fue la presentación que hizo en su discurso la conferencia que

Voz 0472 22:41 con el cambio climático

Voz 0867 22:43 lo que dice el presidente que dice la misiva de gente Moncloa que creo que arranca con Pingüinos y Pingüinos

Voz 33 22:50 sí claro que hacían los Pingüinos bueno pues nada agradece mucho la confianza que hemos puesto en él que nosotros somos el futuro bueno ellos que son los que han escrito que hay tienen hay que tomar medidas desde los gobiernos y la gente con los gestos y nada se despide con un saludo Puy

Voz 1826 23:12 Pedro Sánchez que aprovecha también estamos

Voz 0867 23:14 lecciones para hablar de lo suyo no recuerda algunas de las medidas que que se han tomado en estos meses como por ejemplo la prohibición de las bolsas de plástico

Voz 33 23:22 sí sí sí irán viendo a los contenedores que hay los tres colores bueno pues se queda una serie de consejos a ellos más que la carta lo que les mucha ilusión es verle en la pantalla leer la carta que cuando yo sólo puesto por la tarde y dije bueno vamos a ver un vídeo de El presidente de España que está hablando a seiscientos presidentes de de seiscientos países a estar muy atentos ahí es escúchame cuando dijo voy a leer una carta donde los niños y niñas de un colegio todos los ver vetó somos nosotros cosas nosotros no ese momento fue emocionante no no ha llegado ninguna carta más pero mira en un artículo de opinión que es que viven en un periódico pues al final hablan de de esta iniciativa comentan que la reina Isabel II de Inglaterra que en su residencia no utilizar envases de productos de usar y tirar no como las páginas cuando se lo leí ellos también hemos sido nosotros vamos otra están ahí muy muy vamos que se cree que tiene mucho poder no pero bueno las cosas están cambiando en la clase están cambiando en el cual están cambiando esta mañana hemos visto que los jóvenes también están cambiando y al final pues si no lo hacen los grandes los pequeños con esos cambios de hábitos también les diremos que sí lo compramos botellas de plástico pues dejarán de fabricar

Voz 0867 24:55 pero la situación evidentemente es mala el planeta se destruye pero pero lo cierto es que emociona no verá estos chavales tan pequeñitos estos niños tan pequeñitos y a los jóvenes que han salido ya las calles de Madrid que son cuatro mil vale pero pero es que hay mucha gente comprometida chavales de institutos de universidades de universidades que están reclamando a sus gobernantes que todo esto tiene que cambiar de una vez por todas o el planeta se va al garete pues sí

Voz 33 25:20 es que nosotros lo vemos está muy cerquita del campo solemos salir los viernes por la tarde a dar un paseo siempre volvemos con basura con latas que han tirado papeles cosas sí cuando yo descubrieron que los Pingüinos se morían por el plástico que llegaban las corrientes pues la verdad es que se les indignó muchísimo y ahora esta tarde un padre ha traído a su hija la merienda envuelta en papel Albal sí a mi padre con papel de aluminio que da mira lo voy a decir que no traiga el un Tate

Voz 0867 25:53 a esta hora la educación es clave es prioritaria e importante y Omar Romero bueno en la en la carrera ganó Francia no sé si es corrió franceses más diligente Moncloa un poquito en reaccionar pero lo cierto es que Macron ganó

Voz 33 26:07 sí quiero dar las gracias a los carteros de verdad porque yo tenía mis dudas de que alguna de esas cartas que enviamos de nada porque como fueron ellos los que escribieron el sobre copiando las direcciones desde Internet a tenían ordenada y lo copiaron todas con su letra de cinco años con lápiz a mayúsculas que unas veces se tuercen que no se tuercen pues la verdad que hacer ese esfuerzo y entenderlo que ponían decir con palabras juntas pues la verdad que las gracias

Voz 0867 26:36 yo un beso enhorabuena por vuestro iniciativa

Voz 33 26:39 hay muchas gracias a vosotros por difundir un abrazo adiós hasta luego adiós

Voz 1 26:48 en dos minutos les vamos a llevar al corazón del barrio de Lavapiés excluir recuerda Montero Mamberti que murió hace un año en las calles de la capital

Voz 1 31:13 una placa recuerda la muerte del mantero Mamberti en el barrio

Voz 0867 31:17 de Lavapiés los manteros y otros colectivos que defienden los derechos de las personas sin papeles le han rendido esta tarde homenaje no hace unos minutos y han reclamado de nuevo una reforma de la Ley de Extranjería vamos a la Plaza de Nelson Mandela en pleno barrio de Lavapiés ahí está Elena Jiménez Elena cómo ha ido buenas tardes

Voz 0152 31:34 hola qué tal muy buenas tardes bueno la protesta ya terminado pero todavía continúa mucha gente en esta plaza de Nelson Mandela en el barrio de Lavapiés donde habitualmente se suele reunir la Comunidad se legales a a eso de las seis de la tarde un grupo de personas ponían en uno de esos lados de la plaza una pancarta que decía vuestro racismo

Voz 0564 31:52 nuestros muertos Man Bay justo

Voz 0152 31:54 Alicia reparación a partir de ese momento llegaba otro grupo de personas con una pancarta que decía sobrevivir no es delito Papeles para todos también pedían que se cerrase los centros de internamiento de extranjeros son esos lugares donde se retiene las personas por el mero hecho de no tener papeles en regla bueno a partir de ahí han ido a esa calle del oso a ese número nueve que es donde cayó desplomado hace un año Man Bay de ese ataque al corazón y ahí han puesto una placa de recuerdo a Mann Bay y han estado también un rato bueno pues eh recordándole con cánticos religiosos a mi lado tengo Ammari gay es uno de los portavoces del sindicato de manteros y de lateros hola qué tal muy buenas

Voz 1826 32:34 buenas y sobre todo lo fundamental es saber

Voz 0152 32:37 un año después de la muerte de Man Bay que es lo que reclama

Voz 45 32:40 un año después seguimos esperando que sea aclara escala

Voz 1826 32:43 por nuestro compañero pero

Voz 46 32:46 por el contrario han seguido persiguiendo criminalizando a los manteros intentando callar a quién lo hemos denunciado la asociación de los manteros

Voz 0152 32:57 consideras que ha cambiado en algo la situación de los manteros desde

Voz 45 33:00 año pasado no ha cambiado nada al contrario es peor que el año pasado ahora mismo siguen persiguiendo criminalizando lo manteros todos los días en portar el sol en en Atocha no ha cambiado nada sabes al contrario porque después de la I con hemos hablado con el Ayuntamiento dijeron que iban a buscar alternativa política a los mandos Eros porque nadie quiere ser mantero sabes pero no han hecho nada es cero todo lo que ha dicho la alcaldesa Carmena ha sido mentira ha prometido iba a ayudar a la familia porque me han Valle será un el cargo familiar la fama su familia dependía de él y la alcaldesa habían prometido con el ayuno Ivana ayudar a su familia para buscar soluciones no han acercado ni hablar con ellos Saló olvidado todo no han hecho nada para intentar de sabes hacer algo por lo menos no han hecho nada Aitor lo que dicen es mentira lo único que hacen es intentar jugar con nuestras vidas para hacer politica que no

Voz 1826 33:55 Jan de usarlos para hacer politica

Voz 0152 33:58 pues estas olas denuncias que se han hecho esta tarde Javier desde aquí desde este barrio de Lavapiés desde esta plaza de Nelson Mandela y esa calle Coso donde vivía Man Bay además de denunciar la ley de Extranjería que dicen les convierte les mete en un bucle en el que si tienen antecedentes por vender en la manta no pueden optar a papeles sino tienen papeles no pueden optó

Voz 0867 34:17 la ningún tipo de trabajo gracias Elena Jiménez un saludo gracias a Dios alguna cosa más del día veremos si nada se tuerce de aquí al diez de junio esa es la fecha en principio en la que el Gobierno central quiere exhumar a Francisco Franco el dictador ya tiene destino el cementerio de Mingo Rubio en el Pardo

Voz 47 34:33 Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el Pardo

Voz 0867 34:46 en Rivas a esta hora los padres del colegio público Dulce Chacón presenta las firmas con las que tratan de frenar la puesta en marcha de una tercera línea educativa en Infantil Iván Pérez portavoz del AMPA qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes iban una tercera línea por es un problema entiendo que no hay espacio en el centro no que no hay aulas suficientes

Voz 0472 35:05 sí efectivamente la intención que tiene la ciudad de Madrid es abrir una tercera niña para lo cual colegios no arquitectónicamente no está preparado para ello y entonces era y lo que hace es uno de las aulas para hacer psicomotricidad pues la la condiciona la convierte en un aula no adaptada al uso para el que está destinado un aula de infantil con sus baños con sus aseos adaptados pero la reconvierte en un aula y allí pretende ubicar pues esa tercera no

Voz 0867 35:32 han hay alguna experiencia no creo similar en otros centros educativos y la cosa no ha ido bien al intentar digamos encajar más alumnos en el mismo espacio exactas

Voz 0472 35:41 entre nosotros estamos preocupados por esta eh Le dinámica que tiene algo de Madrid de ir incrementando aulas ya lo hemos sufrido en nuestros centros de del municipio en los que vemos cómo progresivamente van perdiendo espacios a medida que esas aulas van aumentando iban subiendo de nivel van pasando a Primaria mientras ese aulas que ahora se dedican a psicomotricidad informática incluso bibliotecas Don Juan se reducen o incluso se se pueden llegar a montar aulas de hecho o aulas en forma de L la espacios totalmente inservibles para dar clases

Voz 0867 36:12 yo entiendo que todo eso evidentemente pone en riesgo el modelo educativo del centro

Voz 0472 36:16 sí efectivamente esto pone en riesgo el proyecto educativo e también genera problemas de convivencia porque no es lo mismo no tiene los espacios están adaptados para el número de alumnos que son en la actualidad ir metiendo más alumnos pues genera conflictos a la hora de los patios a la hora de los pasillos los aseos no son los mismos para para los no esa para incrementar con lo cual el uso de los aceros también se se dificulta el comedor ya tienen que comer en un par de turnos porque ya no caben ahora con esta nueva línea pues también se dificultaría hace uso de todo es problemático el deterioro de la calidad de la enseñanza

Voz 0867 36:49 no entiendo que la puesta en marcha evidentemente depende en el momento en el que se abre el proceso de matriculación de las peticiones que existan pero supongamos que que que se cumplen esas previsiones que existen esas solicitudes no hay posible negociación con la Consejería de Educación

Voz 48 37:05 pues la agresión que

Voz 0472 37:07 no es partidaria de que se produzca ese aumento de línea ha solicitado por escrito ya hace un tiempo una reunión con con la dirección diarias pero no hemos señores no ha tenido respuesta ya ha dado entonces bueno podría caer estos escritos es donde denunciamos esta situación pues queremos que la voy a Madí se venga a darnos alguna respuesta o o alguna comunicación preocupar

Voz 0867 37:29 bueno pues iban Pérez del AMPA del colegio público Dulce Chacón que vaya bien un saludo muy buenas tardes muy bien gracias buenas tardes los madrileños por cierto podrán comprar a partir del próximo lunes medicamentos con receta en todas las comunidades autónomas salvo que no se podía hacer hasta ahora Madrid era la única región que aún no se había incorporado al sistema de receta electrónica del Ministerio de Sanidad veces Ángel Garrido

Voz 0177 37:51 a partir del lunes precisamente todo lo madrileños van a poder adquirir ya con su tarjeta sanitaria medicamentos fuera de nuestra comunidad hasta ahora no era posible pero a partir del lunes sí que va a ser y además con una cuestión que también creo que es pionera la Comunidad Madrid que es ese modelo único de prescripción que evita que si te prescriben un medicamento en el hospital después tenga que acudir a tu centro de salud para allí obtener ya la receta para

Voz 40 38:15 poderlo para poder ir luego a la farmacia

Voz 4 38:19 llegamos tarde pero estimamos

Voz 49 38:22 me tengo que ir

Voz 0867 38:32 es la música de alargados una que actúan esta tarde noche en la sala

Voz 49 38:40 de pronto

Voz 0867 38:45 pero si músico nos marchamos recuerden mañana se ponen en marcha las sanciones de Madrid Central es decir si no están autorizados y entran con su coche les puede multar noventa euros de sanción hablaremos de ello en los informativos de la serie en A Vivir Madrid con Purificación Beltrán a partir de mediodía del lunes estaremos aquí de vuelta desde las siete y veinte nuestra invitada va a ser aquí en este programa en La Ventana de Madrid la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso con ella podremos conversar de la actualidad política que pasen un feliz fin de semana hasta el lunes

Voz 1826 41:14 y a esta hora como cada semana en el tramo final de la Ventana vamos a mirar hoy al sur a Málaga precisamente donde hoy está Paco Nadal está cerrando como decíamos la semana pasada la tercera edición de Travis Lin que es ha sido una semana dedicada a los documentales de viajes con proyecciones con charlas abierto a los viajeros Paco qué tal buenas tardes

Voz 1679 41:35 hola qué tal muy buenas tardes pues hijo dice desde Málaga ella en las últimas sesiones de este año he traído aquí a Málaga este festival que que dirijo y documentales de viajes está a puntito de empezar la conferencia de Alicia eso es ruinosa la gran motera que la gran bloque motera y comunicadora que ha venido a enseñarnos su último vídeo de África así que bueno pero aquí estamos hablando de lo de lo que nos gusta de viajes Si de contarlo con imágenes en movimiento

Voz 21 42:06 que hay para Santes pues claro no me volví

Voz 1826 42:20 además del mar de Alborán iré Pablo cuando uno piensa en Málaga le vienen a la cabeza multitudes sitios de escenarios muy diferentes escenarios de los que disfrutar bueno cualquier época del año es es buena para visitarla ya que estás ahí Paco podríamos empezar precisamente mira te vamos a pedir que no sugiere algunos Riccò algunos rincones que tú escogería para visitar estos días

Voz 1679 42:43 pues yo hago índices Málaga enseguida se les relaciona con las playas de la Costa del Sol está muy bien pero a mí el interior de la provincia de Málaga me parece fascinante tiene sitios muy muy interesante no lo voy a descubrir yo yo descubrí el turismo pero tan tan chulos como puede ser la playa ronda ayer estuve en Ronda pero bueno este festival hay que por las tardes hablamos de viajes la podemos hacer turismo ayer estuve en Ronda día espectacular de estas de espectacular que está haciendo ahora de este verano anticipado Tábara ciudad preciosa el puente la plaza de toros habría bastante turismo ya ronda es un sitio que no falla una Mila la parte antigua de la ciudad todo lo que queda todavía de incluso de restos hay un plan una vez un antiguo al minar adosado a una Iglesia católica que es como trate transporta al siglo eh

Voz 1826 43:32 ya veo si ya ya ya veo que te impactó vallas las veces que vayas contando como si lo tuvieran muy presente

Voz 1679 43:37 rock ronda siempre de impacta pero mira a otro sitio es sorprendente que se ha convertido en un destino turístico bueno tanto que ya es el segundo destino turístico más visitado de Andalucía después de la Alhambra es el Caminito del Rey el la famosa Pasarela que pasa por un desfiladero del río Guadalhorce que se hizo hace mucho tiempo para a para dar servicio a una central eléctrica que Beijing un canal de agua aquello estaba completamente destruido era peligrosísimo de hecho se ha matado allí gente que intentó pasar bueno hace unos años se rehabilitó de una manera ejemplar ya te digo hay que pedir pero con meses de antelación porque está vivo es espectacular el paseo no tiene vértigo nada nuevo momento te vas a caer pero bueno a la caída sobre ese barranco del río Guadalhorce es tremendo porque esa es una pasarela pegada la Roca ya te digo ahora con todo tipo de seguridades y que puede venir quien quiera tranquilamente Caminito del Rey es otra de las hay cosas a ver en el interior de de Málaga pero otra que a mí me fascina es el Torcal de Antequera esa formas de los iba sobre un antiguo Cars es otro otro sitio al que quiere ir a ver Antequera ya de porque sí es una ciudad muy bonita con un pasado romano también árabe como tanto por aquí en Andalucía el Torcal al lado de ella y luego toda la comarca de la Axarquía entonces he pasado andalusí que todavía se conserva

Voz 1826 45:06 cuando decía al principio que hoy vamos a mirar al sur me refería a Málaga era la primera escala pero vamos a bajar un poquito más todavía porque nos vamos a Sudáfrica esta semana entre las consultas que nos han llegado a buen viaje arroba Cadena Ser punto com de nuevo un destino escogido mirando ahí a Sudáfrica el de Jasmin Yasmin qué tal buenas tardes

Voz 56 45:27 hola buenas tardes así que tú también quieres

Voz 1826 45:30 pero quieres ir a Sudáfrica cuando cuando tienes pensado

Voz 56 45:34 pues una moto veintitrés días de finales de junio lo está de Suráfrica ahí muy buenas con mi hija de tres años que la verdad es que hemos hecho muchos que soy extraño decidimos cambiar completamente el paisaje caldo pues aparte hacemos el Augsburgo Ciudad del Cabo la Rota Hardy y hagamos en el Kruger entonces nuestra nuestra duda es porque hemos las colonias de Pingüinos que hay hay un par volví a veces bella entonces queríamos saber bajo otro criterio cuál de las dos Colaninno de tres años es más cual él no recomendaría

Voz 1679 46:19 tú te digo él él lazos podéis ver pingüino es fácilmente también un poco de la accesibilidad Bull derbis es la más famosa está más cerca de Ciudad del Cabo entonces bueno se recomienda cuando está solamente ahí en Ciudad del Cabo Noval te vas a mover el país sobre todo por la ruta jardín es verdad que el número de Pingüinos depende de cada año las colonias que se estableció allí pero va a saber Pingüinos en las dos la diferencia es que en Vic mucho más turistas mucha más gente y en la de Point Betis B es más difícil de acceder es difícil de localizar pero hay muchísima menos gente entonces hombre Ximenis que vais a hacer la ruta jardines es decir que habéis hacia hermano us pues yo te recomendaría que fueras a a la a veces Bay va a haber muchísima gente iba a ser auténtica la experiencia

Voz 56 47:12 lo él no nos podemos decir del Kruger sin hacer que allí por allí por el sur alguna carretera que yo con lo imprescindible Paco sí sí hemos aquí y hacemos pues Ballard

Voz 1679 47:29 claro yo diría en la ruta que va de Johannesburgo al Kruger está la zona de Puma Langa Slam del antiguo transexual su la zona de montañas de la zona más africanas esa zona es muy interesante para hacer turismo activo senderismo rafting por ejemplo el río sabe que está muy bien montado aquello y se puede hacer de diversas dificultad eso te recomendaría que os Paradis por esa zona de Puma Langa que os pilla yendo hacia hacia el Kruger y es muy interesante himno muy frecuentada por el turismo occidental porque bueno tienes que ir como vehículos otro demuestro cochero Puma Alan García es la provincia de Málaga y hacer un rastreo por el río Savic pues estará ese a Johannesburgo no dejé de ir a Soweto es siempre lo recomiendo claro para conocer suele África

Voz 56 48:18 la notamos vamos súper claro

Voz 1826 48:21 espero que hayas tomado buena nota Jasmine que disfrutéis muchas gracias

Voz 1679 48:25 gracias encantar a Sudáfrica un viaje hasta luego hasta ahora

Voz 1 48:34 los que

Voz 1826 48:37 dicen que una de las mejores experiencias viajeras es la de hacer una ruta en coche una ruta de varios días visitando diferentes destinos haciendo diferentes escalas bueno alguno de nuestros oyentes ya han disfrutado de esa experiencia como Alejandro parece que quieren repetir Alejandro buenas tardes

Voz 25 48:53 ahora buenas tardes

Voz 1826 48:55 estuviste alejando

Voz 25 48:57 pues mira estoy en el pasado yo mi pareja en Islandia haciendo la bueno todas la ruta que es el con mala la isla sí ya el día anterior hicimos también coche corazones pero bueno más durmiendo en el mismo sitio donde no cordón de senda es buena sobre sí sí sí sí entonces era para consultar a Paco pues es una idea en Europa así siete diez días de pues rutas así consolidadas con atractivos naturales que sea ese dato se dormir en diferentes sitios porque bueno te da bastante tendencia el disfrutamos

Voz 1679 49:36 pues mira yo por lo que me dieciséis y luego esto ese road trip por por Islandia yo no tendría duda las Highland escocesas vamos es pues va a venir perfecto yo horaria Edimburgo alquilaron hay un coche conducir por el otro lado pero bueno y haría toda la Highland saliendo de Edimburgo subiendo el invierno es llegar hasta arriba del todo hasta yo no Crouch y a los pueblecito del final hiló huir bajando hacia hacia el oeste hacia una Paul y la isla de Sky para una ruta de unas semanas y lo que voy buscando es pues eso una ruta como tú dices consolida decir compacta que veas un territorio que haya naturaleza que haya pueblecitos que haya historia la la High la mano sin lugar a dudas eh de hecho varias veces una de ellas este viaje de estoy diciendo en coche y me encantó sería muy parecido una ruta por Islandia es decir mucha naturaleza mucho espacio abierto entre pueblo y pueblo mucha soledad tiempo fresquito cuando vais a ir cuando decir

Voz 25 50:38 pues estamos barajando bien tenemos a finales de mayo o a finales de agosto durante mayo junio y agosto septiembre porque es muy buena freeski te sería nada ya que Islandia ya estamos para todo

Voz 1679 50:52 sí en Islantilla son bercianos fresquito te diría esa por cercanía porque hombre lobo Escandinavia pues está más lejos y es más complicado

Voz 1826 51:01 has te ha convencido Escocia Alejandro

Voz 25 51:03 el es era uno de esos puntos ya no da un poco de tengo lo de conducir por el otro lado te acostumbras a la segunda ronda sino de rayado el coche ya no lo tengo

Voz 1679 51:17 estuvo era si ya te digo el miedo a la primera rotonda cuando tu cerebro dice a la izquierda la izquierda la derecha tu tu tu tu cerebro dice a la derecha derecha pero sin embargo tienes que tomos claro

Voz 1826 51:27 cuerda allí las palabras de Paco te pases bien la primera en la segunda rotonda dejarlo

Voz 1679 51:32 todo ha ido a conducir pero por el otro lado M yo recomendaría te digo el norte de Escocia las Highland muy bien Alejandro

Voz 1826 51:40 gracias vosotros gracias

Voz 25 51:42 saludos toro

Voz 1826 51:49 vamos al continente africano de nuevo buen viaje arroba Cadena Ser punto com la siguiente consulta es de María

Voz 19 51:55 hola muy buenas miras y María que viaje de una semana a Marruecos a final de abril lo primero mayo nos gustaría visitar sus las pistas de Marrakech Casablanca Rabat el Valle de edad sobre todo ello el desierto entonces quiero saber si con una noche suficiente o mejor incluyen el viaje dos eh muchas gracias

Voz 1679 52:22 bueno María pues mira yo te recomendaría que es una semana sólo se olvidara de Rabat Casablanca que tienen sus cositas pero a años luz de otras ciudades como Fez y como Meknes yo lo que haría no sé cómo vais a ir sí en vuestro propio coche como me imagino que será en coche haciendo una ruta no por lo que me dices pero yo te diría de ir directamente a Faye que dedica Reus días luego Meknes cruzar bajar hasta que es la zona del desierto más espectacular lo está la duna de arena ahí bueno pues si pasáis una noche es suficiente porque no tienes mucho y Marruecos hay mucho que ver yo pasé una noche Mercedes disfrutaría de un atardecer encima de una duna subiría por la noche se hace buena temperatura es una experiencia maravillosa luego seguiríamos la carretera el sur pues hacía la garganta del todo el baile el da de es que me dice es subir por Marrakech es que eso en una semana vais a tener que ir corriendo con ver Fez Meknes Marrakech y esa zona del sur que de estoy diciendo las rutas en las que además son balas semana de suegra pasaría de Rabat Casablanca que para mi gusto son de bastante más modernas años es de interés de de estas extranjero digo yo es que de una semana de viaje maravilloso en un viaje en el tiempo

Voz 1826 53:40 Grecia es el destino del viaje pendiente de Pepe

Voz 58 53:43 hola Paco mira eh vamos queremos y es la segunda quincena de junio de vacaciones a Grecia vamos a pasar unos días en apenas vamos a pasar tanto Odín Prou queremos dar una vuelta por el Peloponeso queremos ir a Delfos de hora intenten meter la duda es si llegará hasta Corfú y país llegada está hasta Corfú mi pareja me dice que lo toco convencerles porque quiere una cosa que que que tiene Corfú que que tanto me interese que convencerlo a no recomendaciones para para el país y sitios que no perdería sitios donde comería