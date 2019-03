La Ventana (18/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 aumenta el número de víctimas tras un tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht la policía acaba de confirmar los datos que minutos antes había ofrecido el alcalde de la ciudad hay al menos tres muertos y otras nueve personas han resultado

Voz 1341 00:17 vidas

Voz 2 00:20 hasta el momento podemos confirmar la muerte de tres personas tras el incidente acaecido esta mañana en la plaza del veinticuatro de octubre otras nueve personas han resultado heridas tres de ellas se encuentran en estado grave de momento no se puede confirmar que se trate de un ataque terrorista aunque las autoridades han hecho pública la identidad de uno de los sospechosos porque no se descarta que vuelva a actuar tampoco descartamos la participación de más personas en el tiroteo

Voz 3 00:45 si sigue

Voz 1454 00:47 busca un ciudadano de origen turco en relación con ese tiroteo pero no se ha especificado el grado de implicación en lo ocurrido los partidos políticos hoy hablan de listas de las suyas pero también de las listas de los demás para las elecciones del veintiocho de abril por ejemplo en el Partido Popular Pablo Casado

Voz 0111 01:02 no sólo me siento legitimado sino mayoritariamente respaldado y el único líder de un partido político que además ha tiene una convención para preparar las citas electorales por tanto la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una auténtica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista eso no es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 1454 01:24 en el PSOE niega Pulga alguna o ajustes de cuentas y se habla de criba en el partido que está enfrente escuchamos a José Luis Ábalos

Voz 4 01:31 el proyecto de involución del señor casado ha quedado perfectamente explicitado también en sus candidaturas de hecho ha cribado a los sectores más moderados dicho de otro modo también aquellos que más experiencia de Gobierno podían tener lo cual nos hace pensar que sus candidaturas no son una opción de gobierno no están pensadas para gobernar sino más bien están pensadas para estar en la oposición

Voz 1454 01:54 el porcentaje de falsificaciones en el comercio mundial creció significativamente entre dos mil trece y dos mil dieciséis este es el último año del que hay datos supone un tres coma tres por ciento del comercio mundial según datos de la OCDE en el informativo Hora catorce hemos hablado con el director general de la Asociación para la Defensa de la marca José Antonio Moreno nos decía que hace falta voluntad política plantillas de Policía especializada en falsificaciones y también campañas de sensibilización a los consumidores sobre la situación de España daba estos datos

Voz 5 02:21 año tras año en España se pierden seis

Voz 6 02:23 el ciento setenta y cinco millones de de euros como consecuencia de la venta de falsificaciones que en solamente trece industrias que están entre las más afectadas por la falsificación extras no son todas las que las que sufren el embate de las falsificaciones se pierden año tras año también cuarenta mil siento sí en puestos de de trabajo también en los que en estos sectores

Voz 1341 02:44 dado un ciclo en en Mozambique ha destruido la segunda

Voz 1454 02:47 ciudad del país y según los datos que acaba de facilitar el presidente el número de muertos podría alcanzar los mil aunque la cifra oficial es de ochenta y cuatro fallecidos el presidente asegura que el desastre provocado por el ciclón que llegó el pasado jueves al país es enorme cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 1 03:04 claro

Voz 7 03:05 DNS del Madrid

Voz 1915 03:07 el presidente de la comunidad Ángel Garrido defiende la capacidad de elección de las mujeres para acudir o no a manifestaciones lo hace después de que su compañera la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso asegurase ayer que las mujeres están obligadas a ir a manifestaciones como la del ocho de marzo porque dice lo dicta la izquierda

Voz 0281 03:23 yo estoy de acuerdo en que la mujer tiene que obedecer absolutamente nadie

Voz 0177 03:25 eh tienen capacidad lección también por supuesto para ir o no a manifestaciones lo que ocurre es que desgraciadamente a veces en este tipo de manifestaciones que deberían llevar un contenido oí bueno unas algo que propusiera que todos pudiéramos estar juntos a veces se empeñan en leer manifiestos que claramente intentan excluir a una parte de la sociedad de mujeres y de hombre no yo creo que eso es un error

Voz 1915 03:47 la Fiscalía ha rechazado suspender de forma cautelar la obra Dios tiene vagina en Matadero lo había reclamado la Asociación de Abogados Cristianos por considerarlo una ofensa a la religión católica también lo había pedido el candidato del PP a la Alcaldía de la capital José Luis Martínez Almeida pero el Ministerio Público considera que esa petición no tiene sentido porque la obra ya se ha estrenado Alfonso

Voz 0089 04:04 surge la Fiscalía de Madrid ha enviado un escrito al juez en el que señala que el Ministerio Público se muestra en contra de que se suspenda la representación teatral Dios no tiene vagina y lo hace por un criterio práctico la obra fue estrenada el pasado día quince por lo que ha desaparecido la urgencia por daño irreparable que solicitaban los demandantes por tanto la Asociación de Abogados Cristianos ha perdido la razón jurídica también la razón temporal si la obra ya ha sido estrenada dice la Fiscalía no tiene sentido seguir con él

Voz 0281 04:33 procedimiento ya se han reanudado las

Voz 1915 04:36 ases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid la actividad del centro ha tenido que ser suspendida esta mañana tras el hallazgo de un obús de la Guerra Civil de unos veinticinco centímetros finalmente efectivos del Tedax de la Policía han retirado del lugar el obús sin intentar detonarlo y las clases se han podido retomar pasadas las dos y media de la tarde tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 8 05:01 nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches cómodos cocina tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además cuenta con centros de servicios exclusivos y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en el punto tres tu familia necesita un seguro de coche de verdad

Voz 1454 05:20 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 7 05:30 servicios informativos

Voz 10 05:45 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:53 hola buenas tardes yo soy de letras como ya sabrán todos ustedes pero les propongo un planteamiento inicial de Ciencias de números supongamos imaginemos una empresa una fábrica una marca que tuviera más de noventa mil piezas que esas piezas llegaran a más de cien países y que fueron utilizadas por más de quinientos millones de personas no está mal verdad no no es una cosa pequeña ni mucho menos pero de que suponen que estamos hablando de algo de moda tal vez que podría ser de coches de de futbolines de utensilios de cocina o acaso del último grito en impresoras 3D por ejemplo no no estamos hablando de un idioma el español el castellano que reúne efectivamente más de noventa mil piezas léanse palabras vocablos y que dispone de ese de ese terreno de juego de esa de esa potencia de fuego en forma de países que personas que les acabo de comentar más de cien países más de quinientos millones de usuarios casi seiscientos de hecho y la pregunta es cómo está ahora mismo de Salut esa marca de reputación iré futuro pues la respuesta o algunas respuestas intentarán darlas dentro de unos días en Córdoba en Argentina en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española pero hoy esta tarde les invitamos a un aperitivo espero que muy suculento con algunos de sus protagonistas bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:10 eh

Voz 10 07:16 la otra la noche gorra día Lou Reed caminando PL de vial en lo que se podría no cobre el de ya eh que ya

Voz 0313 10:39 españolas se titula esta canción se lo estaba comentando en esos invitados yo he de confesarte Isaías buenas tardes

Voz 1 10:44 hola buenas tardes soy un poco acongojado ahora mismo si no

Voz 0313 10:47 está claro porque en fin de de aquí la radio nos dedicamos a hablar a explicar las cosas a mirar la vida ya interpretarlas según en fin nuestra según esto es según nuestros anteojos digo que puede pasar es que venga a tomar notas sobre si iba a escuchar porque nos acompaña a Santiago Muñoz Machado que es director de la RAE que no llevan días en el cargo por cierto Santiago buenas tardes esto de los en días gracias parapolítica no para la lengua parece que a mí me parece desde fuera que los aires son poquito instintos no no se estila porque somos todos vitalicios nueve años puede mortales además según edito el director del Instituto Cervantes Luis García Montero como está Luis buenas tardes muy buenas tardes dejar Imbroda punto de llegar que como siempre hayan sabe que él es de letras también hilo del tiempo nos es de letras ciencias pero no no no lo aplica mucho

Voz 1 11:36 la verdad es que tener cierto sentido de la lentitud viene muy bien también para la lengua para la literatura yo lo primero que quería preguntar

Voz 0313 11:46 pues a los dos porque en fin seguro que ahora muchos oyentes están pensando Congreso Internacional de la Lengua Española se celebra cada tres años uf exactamente una cita de este tipo para qué sirve

Voz 11 11:58 pues hombre todos los congresos sirven para unir es unir gente de aquí la palabra no está en concreto es una cita para hablar de la lengua española que da muchos motivos de qué hablar no somos quinientos setenta millones tenemos unas reglas importantes que seguir para mantener el español lo pautado y además a hablar todos exactamente de la donde la lengua esto esto es importante porque somos ya tantos que es importante que no se diversifica que no se diversifica que el idioma por más que hay que reconocer las particularidades cada uno de los lugares de los territorios donde se hable español que esas particularidades no nos lleven a la formación de lenguaje no en las que no nos entendamos lenguas derivadas del castellano originario en el que terminemos no entendía

Voz 0313 12:44 ese es un peligro real Santiago no he esos caminos laterales esas desviaciones las derivaciones

Voz 11 12:50 fue un peligro real hace muchos años cuando empezaron las independencias americanas

Voz 1 12:55 que soy intentó entonces formar

Voz 11 12:58 como idioma de la nación unida iba que fuera algo distinto del español no en vano el español era la lengua del imperio Len

Voz 0281 13:05 yo la metrópoli con la significa

Voz 11 13:07 acción política aquello que aquello tenía para las nuevas repúblicas entonces algunas pretendieron incluso en incorporar como lengua de la nación una lengua distinta del español yo otras estaban seguros de que podían formar una lengua derivada como del latín derivaron las lenguas romances pero eso se perdió el lentamente a lo largo del siglo XIX gracias entre otras cosas al prestigio de la autoridad de la Real Academia Española gracias al sentido común de los dramáticos y lingüistas de alguno algunos de aquellos países Andrés Bello primero Cuervo otros muchos grandes de la lingüística ha perdido también la reclamación política de modo que ahora no todos no hay no hay divergencias grandes mantenemos eso sí es las peculiaridades del habla de cada lugar pero dentro de una unidad bastante razonable nos entendemos

Voz 0313 13:56 el director de la RAE yo creo que visto desde fuera al menos tiene algo bastante de de médico de Doctor para poder y saber cómo está como está al paciente de la salud de la lengua española hoy es una salud robusta delicada a ver Tossa diga XXXIII en en qué punto está

Voz 11 14:15 pues yo creo que en un punto que no hace falta siquiera decir XXXIII LB en la cara no no hace falta dar esculturas nada se debe que Luisa Cava de sonreir al escucharlo o sea que él

Voz 0313 14:25 el confirma esta teoría nuevo

Voz 1341 14:27 el español goza de muy buena salud en el último anuario del Instituto Cervantes pues que no se dan datos de un idioma con más de cuatrocientos ochenta millones de hablantes como lengua materna de quinientos setenta setenta y tantos millones de hablantes que en los próximos años llegara por encima de los seiscientos millones además la nueva comunicaciones si la política que se ha llevado en los últimos años pues aseguran que hay una comunidad panhispánica y que se comprende la suerte de tener un idioma que es el segundo idioma del mundo como lengua materna el segundo después del chino mandarín y el segundo idioma del mundo en cultura hay en información después del inglés de manera que no hay ningún peligro de fractura en estos momentos cuál es el reto más importante

Voz 0313 15:28 de cara al futuro el mundo digital por ejemplo

Voz 11 15:31 yo creo que el mundo digital en efecto sí

Voz 0313 15:33 dineros hablamos luego

Voz 11 15:36 sí en efecto buena faltara eh yo creo que el reto es el reto digital El reto que plantea que ya no el futuro sino ya la inteligencia artificial siempre hablamos de humanos que hablan español Luis García Montero acaba de dar las cifras espectaculares pero el número de máquinas que hablan español en la actualidad es muy superior miles de millones de máquinas más que personas esto es un reto porque las máquinas habla un español cada vez más fluido tienen capacidad gracias al inteligencia artificial de de crear idioma de crear palabras no de inventar de inventar fórmulas expresivas como las máquinas hablan el español que les enseñan sus creadores la referentes grandes corporaciones podemos llegar a un momento en que se abre diferentes español según la la la máquina o la corporación que la que la ha creado y esto es un reto enorme es un reto enorme también el de los grandes colecciones de palabras que ahora determinan que la la la fabricación de un diccionario que la Herrero ha hecho con tanta lentitud tanta reflexión a lo largo de tres siglos pues pueda ser cosa mucho más inmediatas siempre veinte acudiendo a la inteligencia artificial y esos recursos lingüísticos descomunales que son los billetes

Voz 1341 16:56 en en ese sentido yo creo que lo más importante es la naturalidad el sentido común y la precaución no se puede caer en la superficie dónde lo tecnológico creyendo que todo el hotel enológico es inocente tampoco se puede tener miedo al futuro porque la tecnología ocupa un lugar muy importante en el futuro pero por ejemplo lo que planteaba Santiago pues es un problema lo bueno de la español es que tiene mucho John es de hablantes pero que es una lengua muy consolidada como marco de de comunicación y de unidad por ejemplo el árabe que se habla en Marruecos no sirve para comunicarse con el árabe que se habla en Damasco y sin embargo el español que se habla en Salamanca sirve para comunicarse con el con el español que se habla en México en Buenos Aires eso el tema de de la máquina entre otras muchas cosas pues nos debe llamar la atención no vaya a ser que se genere un uso del español a través de la tecnología que fragmenta la unidad de comunicación acabamos de ver qué hace poquito pues hubo una plataforma eh da cinematográfica que decidió subtitular una película como si lo pudieran entenderse con los españoles son los españoles los mexicanos con debates eh porque yo creo que sirvió para recibe cuidado con mucho creo creo yo lo veo desde el punto de vista optimistas porque Geni siquiera el inglés mantiene la unidad de comunicación que me mantiene la España Paul con como como lengua de una comunidad tan amplia y eso es lo que tenemos que defender

Voz 0332 18:39 la tecnología es a la vez un riesgo y una oportunidad

Voz 1341 18:42 no nos hubiera gustado que esta tecnología por ejemplo en el Congreso que el Congreso no es un una convocatoria de especialistas de filón la voz de estudiosos y tiene un una organización que quiere celebrar sobre todo de de divulgación ella eso es muy importante porque el espíritu que desde hace tiempo lleva trabajando en el Instituto Cervantes siguiendo las directrices de la Real Academia es celebrar la unidad de la lengua pero al mismo tiempo respetar los matices nadie desde Salamanca me puede decir a mí como granadino que es lo correcto lo incorrecto en mi lengua materna desde Madrid no se puede decir que sea hable bien no mal el español en México en Ecuador de forma distintas y la mejor manera de conservar la unidad ser respetuoso con los matices

Voz 0313 19:38 voy a plantear una historia que afecta directamente a esta casa pero antes deja de saludar a Benjamín Prado buenas tardes bienvenido amigos cómo estás haber información fresca bienes de charlar con alumnos de un instituto de Valdemorillo uno de los puntos evidentes de una conversación con quienes nos acompañan hoy es discutir sobre ese nivel fin normalmente tan vilipendiado de la gente que viene lo peor peor eje todas las abreviaturas de las redes sociales empobrecen el lenguaje déjanos habla el significado no sé que el otro día Luz Sánchez Mellado es decir tú coetáneas decía quién a las personas jóvenes no no era eso se lo comentaba un oyente cuál ha sido el panorama que te has encontrado tu hoy esta mañana

Voz 0281 20:15 es el que se encuentra uno cuando unos eh alumnos unas alumnas que no sé si está muy acostumbrada Saler les dan a leer un libro de un autor porque va a ir a hablar con ellos a su instituto y entonces ellos se dan cuenta de que les gusta mucho más leer de lo que sospechaban yo creo que contra los apocalípticos que decían que las redes sociales por ejemplo iban a ser la muerte de de la literatura la escritura bueno sólo decir que nunca antes tanta gente ha estado escribiendo tanto en todas partes aunque sea un tuit aunque sea un aforismo aunque sea una un Instagram bueno o una poesía o una poesía que además de las redes ya les han salido ya están saliendo muy buenas poetas muy buenos poetas da poesía sea puesto en gran parte de moda hoy en día porque sea

Voz 12 20:57 llegado a a entender muy bien

Voz 0281 21:00 con esas ese mundo de lo abreviado que no deja ser Internet ciento cuarenta caracteres ahora creo que son ya doscientos

Voz 0332 21:08 doscientos ochenta doscientos ochenta pero que teníamos

Voz 0281 21:10 yo que ver con lo que era un aforismo o con lo que era un verso que se podía citar para eso que se citan los versos no para que quién no cita piense que las palabras que otra utilizado para escribirlos representan su propio estado de ánimo en sus ganas de afrontar ese día a mí me parece muy bonito encontrarse con unos alumnos en los institutos y además yo creo que con los jóvenes pasa lo mismo con todos los demás en España es verdad que se le poco de manera global pero también es verdad que los pocos que le leen muchísimo

Voz 0313 21:38 también está muy mal repartida la lectura tengo la sensación

Voz 11 21:41 nunca había habido continuando esa esa disposición tanto interés por la por las palabras no estamos un poco sorprendidos del éxito descomunal que tenemos en en en Twitter no tarda cada vez que planteamos un problema lingüístico siempre vete discutimos sólo una palabra pues tenemos encima de un millón doscientos mil seguidores ya no es una comunicación entre ellos que es muy viva y muy interesada en la discusión sobre sobre la lengua les no son las palabras

Voz 0332 22:09 está muy bien es que es que esa afirmación de ese le poco no aquí se leía poco cuando había un ochenta por ciento de analfabetos cincuenta hace cincuenta o sesenta años no en estos momentos todo el mundo sabe leer que es importante después ya

Voz 1341 22:22 depende de la cantidad la calidad es suya

Voz 0332 22:25 aún no responde no pero claro el gran salto que ha dado el español yo creo en los últimos tiempos es que sea democratizado antes era una cosa que utilizaban las élites que incluso solamente podían leer las élites en estos momentos todo el mundo puede leer lo que es lo mismo que se ha hecho siempre es intentar interesar a la gente con buenos textos

Voz 0281 22:46 porque las palabras en este mundo donde parece que todo lo explican número una cifra on

Voz 0313 22:52 para nada ciento el neoliberal Leno para Mino Oliver

Voz 0281 22:55 al mismo lo reduce todo a a los números pero es que al final nos damos cuenta que las palabras son las que importan en cualquier aspecto si se comete un crimen no es lo mismo llamarlo homicidio que llamarlo asesinato porque hay referencia hay muchos años si hay un agente en la cárcel no es lo mismo llamar los políticos presos que presos políticos solamente con el desorden de las palabras fíjate cómo cambia la cómo cambia la manera de afrontar algún los problemas al final ha dado cuenta de que es que lo que nos distingue a las personas no son los tantos por ciento sino las palabras

Voz 1341 23:22 las palabras que tienen que ver con todos nuestros oficios no eran Benjamin ha pasado a hablar de periodismo y lo que decía García Márquez el buen periodista no es el que da primero la noticia sino el que la da bien o alberca mi decía que grabadoras

Voz 0313 23:39 para estos tiempos sí sobre todo

Voz 1341 23:41 cerca mi decía que que una catástrofe mal contada se agrava por dos no bueno es así la yo creo que la tecnología tecnologías la nueva situación no se expone a diferente nivel con los mismos problemas de siempre se equivoca el que cree que todo lo tecnológico va a ser bueno el que cree que todo lo tecnológico va a ser malo lo que hay que hacer es uso de razón para saber como siempre lo que está bien lo que está mal

Voz 0313 24:16 pero profundizar en algo que comentado hace un momento cuando hablaba Luis García Montero y decía dame uno de Salamanca no me dirá cómo granadino tiene que hablar pues matices cosa que afecta que afectó directamente a esta casa una gran discusión en la que tu participa esta en parte el debate sobre la confección del libro de Antena que no de estilo de la Cadena SER

Voz 13 24:35 donde bueno hubo hubo pollo notable sobre los acentos sobre si un canario podía ser la primera pueden informativo con categoría

Voz 0313 24:46 Hilario pero podría ser cráneo porque se puso la canario cuál es la respuesta eso cuál es la aplicación práctica de esa riqueza que tenemos ya no sólo en otros países sino en el nuestro en en en España en cuanto a matices en cuanto acentos en cuanto a tonos incluso qué hacemos con eso la la respuesta es unificar porque la verdad no está en el punto medio de dos cosas eh eso eso nunca nunca si lo cierto que hacemos

Voz 11 25:10 yo creo que hay una tendencia a exagerar el problema de la diversidad una sentencia también me parece de entre de la radio de gente de la comunicación que quieren atenerse tienden a atenerse al lenguaje de la Castilla La Vieja no parece que no habla como habla la gente Valladolid peor

Voz 0313 25:28 en Palencia pero

Voz 11 25:31 los que no somos de esas zonas a lo que tenemos que hacer

Voz 1 25:35 pues sí algunos como como yo

Voz 11 25:37 no soy de esas zonas peso adaptados al al régimen del castellano palentino porque llevo muchos años en Madrid no lidiaba de la Corte Luis y embargo rebeldes respecto estarían hablar a mucha honra pues yo creo que éstos son sonidos que se deben restar tal y que está bien estimular los y mantenerlo también sin exageraciones eh porque se ve algunos comunicadores cuando son por ejemplo andaluces que de que CEAR serán andaluces al eh

Voz 0281 26:06 mama requieren que crean recrean de todas formas esto es como si uno fuera un entrenador de fútbol y tuvieran el equipo a Messi ya Ronaldo y su gran problema sería que tenían que jugar los dos jueves y en España tenemos la suerte de tener muchos acentos de tenemos sale voy convertirse algún problema básicamente es de tonto

Voz 1341 26:22 pero primero hay un conocido ensayo de Jorge Luis Borges de

Voz 14 26:27 de los años treinta

Voz 1341 26:29 hasta que se llama El español de los argentinos hay ironizaba sobre el que se cree que es el dueño del idioma le tiene que decir a los demás como deben de hablar ironizaba también del que de manera localista con voluntad de diferencia busca lo más raro lo más difícil para que no entienda nadie para hacer imposible que en el Río de la Plata no puede haber comunicación con un señor que hable en Chile o que hable en en en Madrid no él los dos extremos creo que van en contra de lo verdaderamente importante de una lengua la lengua tiene una capacidad de imponerse sentimentalmente es una riqueza que nos afecta primero porque nos invito nos permite comunicarnos cuanto a cuanta más gente lleguemos mucho mejor que el proceso de estandarización que tiene que ver con la literatura pues es muy importante y el proceso de abstracción asegura la comunicación pero esa abstracción no puede separarse de los sentimientos de lo materno porque una lengua es el espacio donde hemos aprendido a decir Mamá soy yo tengo frío te quiero me llamó Luis me llamo Pepe entonces él

Voz 0313 27:45 viernes en Villena Lewis nos regalaron a Isaías Jones

Voz 1341 27:47 servidor un diccionario Villa enero en Villena con todas las acepciones palabras que decir Allen tú a ella tiene tanta fuerza como tiene la poesía la literatura y ahí después tiene tanta capacidad para hacer un libro teórico de razones abstractas porque puede conjugar la cercanía a la vida cotidiana y la capacidad histórica de reflexión

Voz 0281 28:15 eso se van las obras maestras como por ejemplo La colmena de Cela cuya gran virtud era saber reproducir el lenguaje de ese Madrid en este momento

Voz 0332 28:22 es que lo que lo que creo se puede resumir en un tuit es decir ni el castellano que se habla de Palencia tiene que ser un privilegio para acceder a un micrófono a una presencia pública Miguel andaluz que se habla en Granada tiene que ser una barrera y es verdad que muchas veces lo lo ha sido pero claro quién pensaría no no vamos a nombrar director del Cervantes a Luis García Montero porque habla un español desgravar es un poco dijo

Voz 1341 28:45 eso le

Voz 14 28:47 el le dijo Alfonso de Valdés

Voz 1 28:50 a Elio Antonio de Nebrija el autor de la primera gramática ya sabes castellana de la lengua le dijo que se notaba que no sabía hablar castellano porque había nacido en Andalucía una gramatical

Voz 0332 29:02 que por cierto si los alumnos de gays examinadas con esa gramática o con el primer diccionario que hizo la Academia o con la primera Ortografía que hizo la Academia que se titulaba ortografía conté Achi con PH no la cambiaron ya en la en la segunda suspendería es decir es la lengua es un organismo muy vivo en constante evolución y yo creo que hay que atender a esa evolución sí que me gustaría preguntaros por el escándalo que montó García Márquez en un Congreso como éste en el de Zacatecas cuando dijo aquello de acabemos con las es rupestres es decir cabe que el español que es un idioma ya muy consolidado tenga un día una nueva reforma ortográfica que adapte el español y que todavía no simplifique más siendo uno de los idiomas más sencillos digamos en su correspondencia fondo

Voz 0281 29:46 decía el autor de La Rioja vasca con hache claro ya

Voz 0332 29:48 ya ya pero él dijo cosas que pueden ser sensatas o por lo menos rebatibles no lo que yo no sé si es posible hacerlo ya en él

Voz 1 29:57 mundo en el que el español es un idioma consolidar yo creo que ya no

Voz 11 30:00 hay grandes debates sobre las dramáticas esto de que estamos hablando de Sí Se puede imponer por un organismo es la lengua que hay que hablar a una población determinada pues también fue un debate muy interesante a principios del siglo XIX en casi toda América se quejaban aquellos se que cómo es esto de que la hay una academia en Madrid desde Buenos Aires que fija la lengua quiénes son estos señores para fijar la lengua es del pueblo el pueblo va estableciendo el canon que le parece no tiene que venir nadie a hacerlo muros ellos los ilustres filólogos de aquellos años hicieron gramática para diferenciar su lengua a poner en que que en tierra dedicaba realmente el bonaerense del español lo castizo pero no pero no prosperaron no en regla que se pueden cambiar al que siempre lo ha intentado la Saatchi eso no haces las jotas olas Hesse con juegos de ese tipo siempre se hayan hecho ahora o cambiar la gramática actual para establecer otra cosa es muy difícil en la medida en que el pueblo que es el dueño de la lengua lo exija Klar porque cambia la manera de hablar tendrá que ocurrir

Voz 0332 31:05 eso es algo que no entiende bien que ustedes lo que hacen es el manual de instrucciones claras pero digamos que la lengua la estamos fabricando todos

Voz 11 31:12 es que ahora ahora tenemos sobre la mesa no no la RAE sino todos tenemos el problema el problema del lenguaje inclusivo si no como esto va a salir luego me entiendes

Voz 1 31:23 sí este los dineros

Voz 1341 31:26 sí sí la verdad es que la lengua como organismo vivo pues está en transformación y los estudiosos yo creo que deben de huir huir tanto de la parálisis como de la irresponsabilidad porque es un patrimonio que se ha hecho a lo largo de los siglos que jugar con él también puede ser peligroso si sirve para poner fronteras en la en la comunicación no tú no puedes separar parte del lenguaje de la calle tampoco puedes inventar te un lenguaje que que rompa el pasado a mí lo que me gusta es como estado de ánimo la prudencia prudencia significa tanto no arriesgar te a quedarte encerrado fuera del mundo con como a intentar inventar un mundo porque tienes una idea de lo políticamente correcto de lo que a ti te gusta violentar el idioma para falsificar los hechos

Voz 11 32:26 eso la clave es que no se hace por decreto

Voz 0332 32:28 exacto no se impone a Negredo todo el día

Voz 11 32:31 toma puede evolucionar haremos reglas nuevas una vez que por ejemplo en materia de lenguaje inclusivo se generalice una manera de hablar distinta en la que haya esos doble activos que ahora condenamos porque son feos y económicos y esas otras fórmulas ese reclaman

Voz 0313 32:46 en algún caso muy pesados en algún caso pues ya lo añado yo sí pero

Voz 0281 32:49 pero yo sí que quiero decir una cosa que que el aro porque más me cuesta a mí por el que más me cuestan pasar en todo lo demás estoy muy de acuerdo es el de aceptar que la que la el diccionario tiene que asumir las palabras malditas en los asuntos de la salmón digas las concretas todo eso

Voz 0332 33:07 concretas nunca he estado en bueno quiero decir que estaba cambiando

Voz 15 33:10 luego democrática desde hace tanto tiempo a mí eso no te gusta

Voz 11 33:17 a mí me cuesta mucho aceptar que aquí

Voz 15 33:19 se mire convirtiéndose no me Diputació

Voz 1 33:24 de toda manera Benjamín etimológico lamente hay muchas palabras de la lengua que vienen de una corrupción original de una para que lleva cinco siglos

Voz 0281 33:37 en ese sentido al monte

Voz 0313 33:40 concretas dineros lenguaje inclusivo nos queda todo esto y mucho más

Voz 16 33:44 una motera conoce la ciudad como la palma

Voz 1 33:46 es humano

Voz 16 33:48 una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 17 33:51 veinte a la mutua que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos

Voz 18 34:02 las condiciones en Mutua punto eh

Voz 8 34:10 la Ventana enla redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 18 34:20 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 19 34:27 en el mejor de los tiempos era el peor los tiempos la edad de la sabiduría es también de nada

Voz 20 34:36 la época de las creencias de la incredulidad la ida de la luz de las tinieblas la primavera de la esperanza viaja

Voz 21 34:48 total hemos tenido

Voz 20 34:51 pues nada que ha mirado al cielo y los extranjeros atrapados por el camino puesto en una palabra en aquella época era parecida a la actual que nuestras más notables autoridades existe que que tanto en lo que se refiere al piel como el mal sólo es aceptable la comparación en grado superlativo

Voz 22 35:14 Historia de dos ciudades Charles Dickens mil ochocientos cincuenta y nueve

Voz 18 35:21 el placer de escucha

Voz 7 35:24 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 8 35:30 vamos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 7 35:41 El Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capello

Voz 18 36:00 Kang sueños cocina tren tren desayuno coches teléfono teléfono pero

Voz 8 36:07 las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil Cadena Ser

Voz 18 36:25 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias latiguillos moderna como König David Broncano y ahora estamos trata esta gente aquí

Voz 0313 36:35 sí sí

Voz 18 36:37 en Cadena Ser punto com nuestra el esto no Radio Cadena Ser Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 7 36:57 el mundo nos explica

Voz 18 36:59 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 7 37:04 hoy por hoy

Voz 23 37:09 sí

Voz 12 37:12 tú abrir la factura

Voz 3 37:15 de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 24 37:20 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 25 37:33 no

Voz 26 37:33 Luz lotera

Voz 18 37:48 todas las temporadas anteriores Little la isla ultima The Truth detecte vikingos Kjelling y pues Wall el cuento de la criada manifestada ahora Combo

Voz 7 37:56 con guardias tienes todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 18 38:08 desde ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar

Voz 0390 38:11 jefe pero lo que no con filias es el sueño porque no sabes a qué tienes derecho

Voz 8 38:16 ese ese es un momento legalizadas mérito desde quince euros al mes y el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama gratis al novecientos tenían seis seis tres

Voz 27 38:28 a un vecino le puedes pedir que te riega las plantas pero ya a pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria europea te pida la etiqueta medioambiental para tu coche

Voz 0281 38:39 te consiga una nueva línea de

Voz 27 38:41 Bill igual es un poco mucho pero bueno depende del vecino porque ahora en correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 28 39:03 si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días frases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 18 39:19 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 8 39:40 la Ventana con Carles Francino

Voz 29 39:56 todo

Voz 0313 41:07 a falta de veinte minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana podría hacernos pleno al quince para hablar de lengua de palabras de el de idioma de castellano de español estamos con el director de la RAE con Santiago Muñoz Machado y con el director de Cervantes Luis García Montero Benjamín Prado ícono Isaías y ahora no vamos a hablar de palabras exactamente sino de nombres por algo muy curioso que plantea Isaías en nuestra polémica diez

Voz 30 41:37 la política

Voz 8 41:38 claro

Voz 0332 41:41 insulta que una pareja francesa ha registrado a su hijo con el nombre compuesto Griezmann en BP y las autoridades locales han comunicado el asunto a la Fiscalía si atenta contra el interés del niño que es uno de los supuestos de la ley francesa para impedir que se impongan según qué nombres a un recién nacido la polémica no es la opción concreta que es muy discutible sin duda sino si la

Voz 1 42:01 prudencia ha de ser prohibida

Voz 0332 42:04 consta que en España haya ningún Messi por ejemplo sin embargo Leo es un nombre extendido en la última década especialmente en Barcelona hasta el punto de que la edad media de los leo españoles es de cuatro años solamente así que blanco y en botella azulgrana allí en botella como me ha dicho algún compañera en la redacción por qué los nombres tienen sus modas y están influidos por otra ediciones locales que han acabado normalizando cosas insospechadas por la vía Mariana por ejemplo en España hay muchas mujeres que se llaman Dolores camino o Pilar cuando nos Pérez nos parecería inimaginable que hoy en día permitieran registrar a niñas llamadas espasmos autovía o columna así que veremos cómo acaba la polémica en Francia aunque podríamos apostar que sea cuál sea el desenlace

Voz 1 42:46 pero siempre habrá alguien que proclame que lo que se ha hecho con ese niño no tiene nombre

Voz 0313 42:55 corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0281 42:57 hola muy buenas tardes jugando cuando tendremos

Voz 0313 42:59 decisión definitivas sobre este caso

Voz 0390 43:02 la decisión ya se ha tomado aunque sea polémica sea prohibido y te lo decía yo creo en Francia sea prohibido al nombre de Christmas para este crío porque la fiscalía considera el juez en este caso ya ha decidido que el interés del bebé prima sobre cualquier otro otra cuestión muy bueno pues Clean puestas final y Dani no

Voz 0313 43:33 Dani no hay nueve buenos mañana futbolista y si es bueno además acordará seguramente de esta historia

Voz 0390 43:38 parece que es que que va a quedar en el registro el nombre de Mapfre y París mampara que en el futuro conste que fue el deseo de sus eso es inapelable yo a eso no lo sé pero creo que creo que creo que ya sí porque sino no hubieran elegido el nombre de Dani no es como como parece que que han elegido

Voz 0281 44:05 en cuenta que estamos hablando de un país donde el el más famoso de la historia Se llamaba Napoleón pues podrían ser un poquito más un poquito más abiertas pero hablando de bueno yo hablo claro con la autoridad que me da tener una hija que se llama Dylan en honor de Bob Dylan porque me dio la gana ponerlas sí porque es un nombre muy bonito realista alguna pega si cuando fui a registrarla se resistieron y además con un argumento muy gracioso porque me dijo la la funcionaria que se resistía mejore bueno es algo bueno y menos mal que acaba en nada que es más femenino digo oiga hay las Carmen entonces y las Dolores Hidalgo no son no son nombres de mujer pero quiero decir que hablando de la Academia allí ve el uso hoy en día hay mucha gente y eso cualquiera que vamos a una feria del libro a firmar libros que sabemos que la gente viene y te dice Esther pero sin H eh Lamela pero con k Lourdes pero si no es decir que la gente por el uso también está modificando los nombres terminarán llegando al registro igual que al Diccionario de la Academia verificados por el uso

Voz 0313 45:01 tú tuviste alguna resistencia con lo de ponerle dile a tu hija hace tres años y es una historia que muchos oyentes posiblemente recordarán unos padres podrían llamar a su hijo Love love love I ya es apellido es bueno por nombre lobo pero Lobo Carrasco pero eso ya no lo sé pero vamos a saberlo enseguida pero tanto el Registro Civil creo que no tanto el registro civil como el juez en primera instancia se lo denegaron Ignacio Javier Rebollo es hola muy buenas tardes Ignacio es el padre de lobo eh no no era el honor de Lobo Carrasco no nos tenía que ver con Lobo Carrasco no quiero que os pasó exactamente Ignacio y cuánto tiempo tuviste

Voz 5 45:39 no hay bregado y que cuando nació Lobo a siempre decimos el trámite de describirla registro les fue labradas funcionaria me llamó al día siguiente diciendo que que en la podríamos llamarla así que teníamos que darle otro nombre porque a ella no le gustaba ese nombre pues ahí empezó nuestro nuestra campaña para enfrentar a llamarle como nosotros queríamos Si pasamos por diferentes etapas hasta que hasta que afectaron el hombre presentamos un recurso también un juez nos amenazó con que iba a ponerle el nombre sino facilitar un hombre nosotros sí fue algo

Voz 0313 46:20 pero yo creo recordar creo recordar Ignacio que iba incluso recogida de firmas si todos no

Voz 5 46:25 sí bueno juntamos cuarenta y cinco mil firmas a Amina entrevistaban a diario de medios de todo el mundo tal miedo Thain se se fue un poquillo de My Space pero bueno al final creo que prevaleció la la lógica Hay piensa a la legislación española no los como la francesa pero

Voz 1 46:47 tras la más caliente

Voz 5 46:49 nombrada tu hijo con nombres que que podrán ser ofensivo

Voz 0281 46:52 menos mal que no son cubanos donde la gente Sama Us Navy por You es Navy por ejemplo

Voz 5 46:57 sí pero aislado y me encontraba la toros la pediatra de mi hijo y la unos padres puso a una Eslovenia a su hija claro entonces no sé que no es Siglo XXI a mí me me pidió a todos por sorpresa tenía diez años viviendo en el extranjero donde allí no hay ningún tipo bueno veo que así pero vamos a Reino Unido y Australia no hay tanta tanta normativa con el tema de los nombres no pensaba que esto fuera a hacer un problema en vía de

Voz 0313 47:24 ya se hoy como como como está loco por cierto crece va Misano

Voz 5 47:29 está premiando está precioso eh no tiene ningún tipo de trauma a raíz del nombre de los niños de los que le conocen alucina con el nombre de ahora estamos ya buscando Cole para él para empezar el año que viene hay nadie nadie nadie fruto

Voz 0281 47:45 cuando cuando cuando celebra Lobo o no celebra gravemente oye perdona estamos en un país donde hay un nombre autorizado que cojo

Voz 1 47:58 que es verdad que por ejemplo hay un nombre que no se supone que es Judas el traidor pero hay otros lo podían poner eso perdido yo creía que así como a Abel hay muchos españoles que se llama así yo creía que Caín no y sin embargo si hay cómo se caía

Voz 0313 48:17 Nos metáfora no es es no eh

Voz 1 48:20 estado los padres y madres no

Voz 5 48:23 primero a los padres del Bochum Begoña si no se lo pondría como ejemplo ya en las entrevistas bueno son unos padres han llamado a su hijo Cocu ir el escribió me por medio de Facebook que dándome su apoyo diciendo que claro que teníamos todos el derecho de llamar a nuestros hijos como quisiéramos tan yo les ponía como ejemplo de nombre que yo no iba no utilizaría pero bueno creo que la libertad está por encima de todo hoy igual que yo defendía que luego no iba a ser un nombre traumático para mi hijo a día de hoy tres años más tarde me doy cuenta que tenía razón y que bueno que que está bien que controlen un poquillo las discusiones de los padres a la hora de llamaba pienso correr

Voz 1 49:02 podíamos llamar Coco Chanel que Kaká Chanel por ejemplo pero ella lo que

Voz 1341 49:06 yo creo en otras en otros casos se pueda

Voz 1 49:09 el hombre podían haber un poco la mano en un país donde está

Voz 0281 49:11 hace diez minutos por ejemplo todas las mujeres por norma hipotecarse tenían que llamar María María porque sea honor de la Virgen si se

Voz 5 49:19 era más lomos si primero le ponía José eh como nombre

Voz 1 49:23 vaya

Voz 5 49:25 toca ahora pero hubo un momento

Voz 1341 49:28 andenes necesitaba está relacionado con el santoral de la Iglesia católica bueno que que que por cierto hay un pasaje memorable de la memoria de Caballero Bonald cuando él vivía en Colombia y que un campesino no iba a ponerle nombre a su hijo le dijeron que tenía que ser el santo le diera una estampa con los santos del año para ver al niño

Voz 1 49:54 el registro como Santoro al dorso la decía que estaba en el dorso bueno vamos a ver

Voz 1341 50:07 está por encima de todo pero también la sensatez a mí no me gustan las iglesias antiguas ni esas iglesias modernas de la sociedad del espectáculo donde de pronto se le puede poner de bingos en clave o de a dos futbolistas juntos haciendo un gazpacho y marcando al niño porque después de años son cuatro años después cinco años juega a lo mejor cuando tenga doce o trece catorce años cuando empieza a tener problema eso de querer singulares era un niño es peligroso no también me preocupa que vivimos en una sociedad donde el sentido del folclore tradicional que nos daba una identidad aún hubo una pertenencia una colectividad esté saltando por los aires y muchas muchas veces es la dinámica de la telebasura no entonces es que hay muchas cosas que suena más a telebasura que al no sé a mí me gusta mucho yo sí lo que pasa es que el nombre de José Carlos de Visa de María me parece pero quiero esencia

Voz 0281 51:06 es vigilar los niños a lo mejor también les puede causar un trauma una niña cuando Salvador llamarse María egipcia o llamarse Epi

Voz 1341 51:13 Viviana Marsé pero urbana Marsé en los últimos años que que madre padre le ponen cojones dio a un niño a que nadie es como como como la como la cultura urbana como la cultura es algo vivo a urbano es otra cosa a la cultura es algo vivo y es algo otro

Voz 0313 51:37 no yo conozco claro es bueno a ves

Voz 1341 51:39 otra cosa pero estamos diciendo que el lenguaje es algo vivo y la lengua se va limpiando y a lo mejor nombre es que era por si hace años ahora la gente huye de sí

Voz 11 51:49 no es un nombre muy noble no

Voz 1341 51:51 para qué es sentarse a las versiones de cojones del siglo

Voz 11 51:56 yo lo que creo sobre todo esto es que es como se llame un niño no es una cuestión de interés general no ya por tanto el regulador el Estado debían abstenerse no interferir en estas cosas no con lo quite que haya Page padres muy extravagantes

Voz 0313 52:09 sobre todo lo que es lo Ignacio dice el primer motivo era que la funcionando el estaba y el segundo que el jueves le amenazó componenda el nombre del hombre por eso pueda hacer algún poquito más pedagógico comenzar

Voz 0281 52:22 no no lo sé no lo sé no lo es

Voz 11 52:24 el nombre en caso de extravagancia extrema para caso gracias

Voz 0313 52:27 Ignacio Javier Rey a nuestra corresponsal Carmen Vela pero que no son os quede en el tintero lo del lenguaje inclusivo que eso ha quedado ahí junto con el dinerito con el director de la RAE yo lo quiero comentar y en qué momento nos encontramos nos encontramos en un momento de de de de de de Maxi malísimo donde en fin al calor cabalgando una ola en fin indiscutiblemente positiva a mi juicio de feminismo de reivindicación de igualdad etc etc tal vez en ocasiones y no repetimos con algo de exceso en lo del desdoblamiento forzado antes decía Diago no se puede difundir una lengua por decreto una forma de hablar no se impone por ley bueno yo creo que en algo algo de esto está ocurriendo a veces no pero mi mi impresión no será vuestro

Voz 11 53:13 academia en la Academia respeta desde luego pues estos movimientos feministas que consideran un elemento más para hacer visible a las mujeres que se modula algo el lenguaje ese matices la es es lo que llaman el excesiva más cool iniciación la Academia está haciendo lo que puede hacer que es por ejemplo en su diccionario hay muchas fórmulas muchas definiciones que empiezan por hombre o empezaban por hombre que no con Nos no es difícil cambiar eso por persona o claro a otras fórmulas que no sean directas pero más allá de ese tipo de de soluciones pues la lengua es la que es no se va cambiando poco a poco en la realidad difícilmente la Academia va a imponer un giro un giro radical eh más allá de esto es que claro también es una cuestión efectivamente de la de la de de moda ir de la reivindicación

Voz 0313 54:04 pero es en el Congreso por ejemplo se va a hablar del lenguaje inclusivo y el desdoblamiento

Voz 11 54:08 déjame terminar la la reivindicación de la ver la del lenguaje inclusivo como un elemento más igualdad de la mujer lenguaje tiene poco que ver con la desigualdad todavía restante entre las mujeres y los hombres no no no está ahí la raíz del problema no no tiene la culpa la lengua en el Congreso no se va a hablar de esto no hay ninguna salvo que me corrija no recuerdo que haya ninguna mesa redonda ni una ni ningún panel que hable específicamente del lenguaje inclusivo aunque creo que estará presente este argumento continuamente en las mesas del Congreso porque en fin no olvidar que estamos en Argentina país que ha tomado el argumento de lenguaje inclusivo muy a muy a la brava ir donde están aplicando fórmulas ya soluciones como por ejemplo las terminaciones N no que

Voz 0281 54:54 por ejemplo una palabra para el masculino para el filme

Voz 11 54:57 Nino pues no me sale

Voz 1341 55:00 ah amigo amigo de gente que que hacer en vez de amiga a mí es el tipo de

Voz 1 55:08 yo no sabemos cómo

Voz 11 55:10 se pronuncia claro

Voz 1341 55:13 de ocurrencia que a mí me gusta poco porque el lenguaje se hace a través de los siglos es un patrimonio común Ikea hay un sector que quiera romper ese lenguaje me parecen el fondo muy poco social y muy poco colectivo yo lo que creo es que estamos discutiendo de esto por una cosa evidente porque la sociedad está transformando el lenguaje pertenece a la sociedad y cuando la sociedad se transforma se transforma el lenguaje y lo que tenemos es que intentar transforma

Voz 31 55:43 a la sociedad Ara