La Ventana (18/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:07 hay novedades sobre el Brexit novedades importantes el presidente del Parlamento británico el conocido como speaker acaba de comparecer y considera que la primera ministra May no puede llevar a la Cámara otra vez el mismo texto después de que haya sido rechazado ya en dos ocasiones corresponsal en Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 1478 00:24 buenas tardes eso es una última hora el portavoz de la Cámara de los Comunes acaba de anunciar efectivamente que el Gobierno que Theresa May no puede presentar el acuerdo del Brexit por tercera vez si no hay cambios en este texto cambios sustanciales algún tipo de novedades en ese pacto con lo que el Gobierno no pueda ser legítimamente es volver

Voz 1981 00:46 la someter a la Cámara la misma propuesta

Voz 1478 00:48 os sustancialmente la misma propuesta que presentó la pasada semana y fue rechazada por ciento cuarenta votos esta decisión que estoy tomando no debe entenderse como mi última palabra sobre el asunto sólo indica la condición que debe cumplir del Gobierno para que yo pueda autorizar una tercera votación el Gobierno pretendía presentar nuevamente ese acuerdo a votación mañana martes o el miércoles y está intentando lograr suficientes votos para sacarlo adelante pero se trataría del mismo texto y ahora esa posibilidad queda bloqueada

Voz 0313 01:20 ya a esta hora la policía holandesa continúa la búsqueda de un hombre de treinta y siete años por su presunta relación con el tiroteo ocurrido este mediodía en Utrecht alguna novedad Ester Bazán en Heliópolis

Voz 1454 01:30 sí ha realizado varios registros en casas cercanas al lugar del tiroteo por si el atacante Si hubiera atrincherado en alguna vivienda pero cree que ha huido de la zona en un vehículo según la policía tres personas han muertos acaba de modificar la cifra que había dado sobre los heridos son cinco y no nueve como se había apuntado inicialmente las ONGs pican las repercusiones del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía hace ya tres años y que en la práctica supuso el bloqueo de los refugiados que intentaban llegar a Europa Press vía huyendo por ejemplo de la guerra en Siria hoy se cumplen esos tres años y hacen balance Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 02:02 buenas tardes se han reducido la llegadas a las costas griegas pero se han recortado aún más los derechos básicos de estas personas ni la Unión Europea ni el Gobierno Griego dan unas condiciones de vida digna que a día de hoy son doce mil los refugiados inmigrantes que viven hacinados y en penosas condiciones en campos de tiendas de campaña de plástico o contenedores prefabricados de los que San bajo moría son los peores ejemplos

Voz 3 02:22 ya es buena la dos aquí no higiene y a nadie le importa lo llueve la mayor parte del tiempo y el agua entra en las tiendas mantas y la ropa cuenta un afgano desde

Voz 1620 02:31 la voz en un comunicado difundido por Médicos Sin Fronteras en el que denuncia cómo Europa está fallando a las personas que llegan en teoría en busca de

Voz 1454 03:06 Manuela Carmena descarta tomar medidas sobre el CEO de la empresa municipal Madrid Destino por la contratación de la hija de éste en la cinética de Matadero la oposición ha vuelto a pedir que se anule el concurso que otorgó el contrato pero Carmena esperará hasta que la Oficina Antifraude emita un informe

Voz 1410 03:21 frente a las imputaciones cuanto menos prudentes con absoluta falta de respeto de la dignidad el honor de las personas no puedo decirles más que afortunadamente está el derecho no se puede saltar los procedimientos que hemos establecidos porque no se puede estar pidiendo que se hagan procedimientos para después olvidarlos porque interese en el discurso político no es posible no está bien no es correcto y no se debe hacer

Voz 1454 03:47 Ifema duplicó su beneficio neto en dos mil dieciocho con cerca de once millones de euros según el balance anual que ha presentado hoy la institución la Feria de Madrid incrementó su número de eventos un veintiuno por ciento y un catorce esos visitantes dejando un impacto económico de cuatro mil seiscientos millones de euros en la región los ingresos generados por ferias y congresos en dos mil dieciocho representan el tres coma dos por ciento del PIB de la ciudad y el dos coma uno de la región Clemente González Soler ex presidente del Comité Ejecutivo

Voz 5 04:12 ciento diecinueve ferias doce de ellas en el exterior y ocho grandes congresos con exposición que sumados a una multitud de convenciones festivales y espectáculos de todo tipo hemos alcanzado la cifra récord de setecientos veinte eventos un veintiuno por ciento más que en el año dos mil dieciséis

Voz 1 04:33 nuevo accidente laboral en la Comunidad de Madrid

la policía investiga ya lo ocurrido en cuanto al tiempo bajada de las temperaturas en toda la Comunidad tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 1 08:48 bueno frente a mucho

Voz 16 08:52 y a lo largo de ocho películas se han convertido en una de las parejas más sólidas del cine español bueno yo creo que Ana Belén Víctor Manuel Xunta ven no pareja muy sólido que este jueves en Hoy por hoy dos de las figuras más importantes de nuestro cine hablarán de dolor de gloria y de experiencias compartidas el jueves en Hoy por hoy Antonio Banderas Pedro Almodóvar de cháchara con uno

Voz 17 09:17 durante ocho con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 1981 09:21 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 18 09:29 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y entonces sí Balbino pues el mercado aquí lo que más me atrajo la inmensa mayoría de jóvenes españoles Blonde curar ya uno de los tu problema no soy yo tu problema eh bueno

Voz 1981 10:08 que se consideran constitucionalista el Partido Popular también a Vox

Voz 19 10:13 sería otra pregunta pero prefiero no dejar tenga luz

Voz 20 10:19 estaba pensando amigos y amigas de todo por la radio estaba pensando que con este anuncio de que el jueves bien a Almodóvar y Antonio Banderas aclaró hoy por hoy Suárez que no que digo yo que la tarde antes en La Ventana del cine Boyero habrá hablado de la peli hombre jamás no está bien es una secuencia eso no no no no

Voz 1 10:36 es una puede ser interesante bueno antes

Voz 20 10:41 empezar José Antonio Páramo buenas tardes que sigue tengo que premia

Voz 4 10:44 paros también ya vosotros al que os gusta ir de camino a casa cuando Weiss en el metro seguí si Isaacs

Voz 3 10:50 viéndolas la el capítulo habéis dejado a medias porque el que volver a empezar

Voz 21 10:57 dice que hubiera una película de Garci

Voz 4 11:00 os habéis quedado en la película medias verdad bueno pues este es el momento ahora suena la musiquita digo Sky tendrás los mejores canales de pago las series del momento películas documentales y toda la Liga Un dos tres ideas de cuanto sólo seis euros con noventa y nueve site registra Saura IVA registrase hay que entrar en Skype punto es

Voz 1831 11:19 disfrutar de un mes gratis Sky tu momento

Voz 4 11:21 esto es ahora

Voz 20 11:23 qué te pasa la voz recibía según mi mi mi mi juego no

Voz 0313 11:32 la tiraba todo tuyo venga Íñigo Errejón

Voz 1 11:37 veces no no hay patrón no hay no sucede tantas veces como para decir que hay un patrón pero tampoco es tan casual que digas venga todo el titulo tu idea raro para que yo voy

Voz 0230 11:58 va vamos oye otro patrones a todos pero oye Íñigo Errejón esta mañana en la SER describe lo que es una campaña electoral

Voz 0313 12:06 lo que te llega su siempre digamos trastos volando insultos volando de una trinchera otra tras

Voz 0230 12:13 dos volando insultos volando también y todo sin controlador aéreo Albert Rivera quiere un cara a cara

Voz 14 12:19 yo le pido al señor Sánchez un cara a cara claro que sí

Voz 0230 12:21 Pablo Casado quiere con Sánchez un cara caras

Voz 4 12:24 mal desde el año noventa intereses cada cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición

Voz 0230 12:29 sin cara caras quiere un cara a cara porque es lo normal Pedro Sánchez se queja de que le digan epítetos golpista e ilegítimo okupa

Voz 1831 12:38 son epítetos que me han proferido quiénes eh no tienen más argumento el insulto

Voz 0230 12:43 son epítetos que me han proferido profe mamá en el colegio me profieren epítetos si hablas así te voy a proferir y un epíteto que sale volando Theron palos dos a la Junta Electoral Central señor juez que nunca una caras en el otro señor jueces se quiere proferir me epítetos lo que pasa es que Pablo Casado habla con el corazón

Voz 20 13:05 con el corazón eso es hablamos con el corazón cada uno habla cada uno habla con los

Voz 0230 13:11 que tiene más a mano mucha gente habla con las plantas antes de políticos somos personas antes de

Voz 1 13:17 o antes qué caramba el gran Isaías al final al final la frase correcta es antes de persona quiero un cara a cara

Voz 0313 13:42 ya antes de nada twiterías

Voz 21 13:45 empezamos Twitter nuestra en Ereaga estoy sí sí es clave y en esto demuestra cómo de preparadas viene las nuevas generaciones

Voz 4 13:54 es darle este Quicken he conocido Mi Kraksi yo estoy Living con él me paso el día está alquilando su Instagram y pensando como si pelearnos que heavy que ahora mismo sea Love no no lo que heavy es que haya suspendido inglés

Voz 21 14:10 pues tiene mucha razón señorita Puri con este tuit

Voz 4 14:13 Bricomanía ese programa que te enseña que con ochenta mil euros en herramientas de bricolaje puedes ahorrarte cincuenta euros en un mueble de Ikea en desuso

Voz 21 14:21 ya este truco otro Guide padre ahorrador tuitear gordo cincuentón

Voz 4 14:24 mis hijos querían ir al Acuario y al ver lo que costaban los llevó una pescadería el exige que hablaran bajito que estaban durmiendo

Voz 1 14:37 mira

Voz 21 14:39 si hay que cabe analizar previamente la Pekín ha hecho esto no

Voz 4 14:43 síntoma inequívoco de que nos estamos cargando el planeta es que la primavera ha llegado antes que en El Corte Inglés

Voz 21 14:50 ya cámaras detenidos concluir para fans del pop el Twitter R3 de tuitero le

Voz 1 14:55 expresión no cantes victoria viene de las Spice Girls

Voz 23 15:00 está

Voz 20 15:03 después de las twiterías llegan las noticias de El Mundo Today con Xabi Quique por este orden

Voz 1981 15:10 miles de catalanes que fueron a Madrid a la manifestación independentista

Voz 1 15:14 vuelven habiendo olvidado el catalán por completo

Voz 1981 15:17 algunos abandonaron el secesionismo después de probar su primera tapa gratis Ciudadanos se compromete a devolver la boina de contaminación a Madrid critica que la capital se vea toda la calva por culpa de Manuela Carmena la luz del baño de los bares no se encenderá hasta que se haga la coreografía completa de la Macarena una voz en off dirá una mano en la cintura la otra en la cabeza indicando los pasos a seguir el profesor de naturales confía en que el nuevo esqueleto de un metro de altura ayude a los niños aportarse mejor la idea de diseccionar a un humano logró que todo se callara ni prestaran atención un cura cierra la puerta de la iglesia con llave para que no se escape Dios cuando sale de aquí los niños del pueblo le tiran piedras asegura engorda cuarenta kilos tras probar todas las dietas a la vez aún tiene la esperanza de adelgazar de golpe cuando le hagan efecto los recortes en la policía obligan a los moribundos a seguir su propio cuerpo con tiza antes de morir que será la siguiente decirles quién es el asesino lamenta una víctima en sus últimos estertores los empleados de limpieza llevan toda la mañana retirando los plásticos y desechos que dejaron los manifestantes contra el calentamiento global global la concienciación de manifestantes elevó un diez por ciento la temperatura del planeta la producción de salmón ahumado ha caído un ochenta por ciento desde que se prohibió arrojar colillas al río siempre ya han empezado a arrojar parches de nicotina Cali se crea un helado de hielo con la forma de la calva de Iniesta Iniesta para todos reza la publicidad

Voz 24 17:26 sí

Voz 9 17:28 lo que no

Voz 2 17:34 aquí

Voz 1 17:35 mira que da rabia que desaparezcan las noticias

Voz 0230 17:40 personajes que tienen canción como es el caso del presidente argelino Abdelaziz Buteflika está está un día un día ha estado en todo lo alto al día siguiente se acabó Buteflika

Voz 1 18:07 José Luis Ábalos es el Guadiana

Voz 0230 18:10 las noticias va saliendo va entrando casi siempre para meterse con Susana Díaz o para proteger a Pedro Sánchez de Susana Díaz es como el portero de la disco PSOE cada vez que Susana Díaz quiere entrar en esta ahí para ejercer el derecho de admisión han dejado a los usan y estás fuera de las listas electorales dice Susana Díaz tomo nota

Voz 1 18:28 responde a Ábalos todos tomamos nota de hecho obviamente de Pedro también tomó nota

Voz 0230 18:33 nota por nota la boca así es la entrañable vida interna de los partidos políticos ahí está el caso de Podemos esta mañana ha estado en Hoy por hoy Íñigo Errejón ilustrando nos sobre el valor de un suspiro ante la pregunta sobre si la marca Podemos está quemada

Voz 0313 18:54 no creo que esté quemada pero sí que creo que

Voz 1 18:58 que hay veces que hacía falta un poquito de renovación

Voz 0230 19:01 vamos a aislar ese suspiro yo no creo que esté quemada pero sí que creo que EE son sus pero que equivale a tres madre mía una cosa que ha dicho Íñigo Errejón lo valientes pactar

Voz 0313 19:20 tener coraje es estar tan convencido tus propias ideas como para sentarte a negociar o llegar a acuerdos con alguien que no piensa como las tuyas

Voz 0230 19:27 alguien que no piensa como las tuyas dejamos a Isaías porque eleva hasta llegar a la cabeza pero la frase de Íñigo Errejón es exactamente no remite a la política española de mil novecientos setenta y ocho pactar no es de cobardes lo que es de cobardes es atrincherarse de tal manera que resulta imposible entenderse con otro es una frase un poco Delorean de viaje en el tiempo los valientes entenderse con el adversario

Voz 1 19:57 el super vintage podemos vintage al margen de si podemos ha cambiado no ser Errejón y ahora Madrid ya no es Podemos

Voz 0230 20:08 llevamos unos años en España en los que el homologa era o es el ya está bien no se acabó hasta aquí hemos llegado políticas más bien de intransigencia y ahora no se sabe si España está entrando en un estado de ánimo que pide bueno bueno bueno es un bueno que tiene un mensaje bueno

Voz 1 20:25 vamos a llevarnos bien porque si no a pero

Voz 0230 20:29 si ahora tuviéramos que dividir a los políticos españoles en dos grupos no no izquierda o derecha sino dirigentes políticos que están más cerca del ya está bien o dirigentes políticos que está más cerca del bono bueno Pablo Casado Manuela Carmena Pedro Sánchez Pablo Iglesias es Irene Montero Íñigo Errejón Albert Rivera Oriol Junqueras es más bien ahora es bueno bueno bueno cuidado hay que tener aquí un hermano en las próximas elecciones hay un poco de esto también de veremos si en España sigue el ciclo ya está bien o comienza un bueno bueno

Voz 19 21:23 Sánchez

Voz 17 21:25 para la política del Bono Bono lleva su discurso de bondad

Voz 0230 21:28 poco repite a España mira porque sabe que somos la única esperanza de la razón frente a la irracionalidad y la única esperanza como Obi Wan que esto no Bobby One no es nuestra única esperanza y eso que está Susana Díaz debajo del escenario diciendo tomo nota Albert Rivera ahora en el papel de sarcasmo Man por un lado el Falcon

Voz 14 21:50 por otro los huesos de Fran son los dos éxitos los dos hits del Gobierno de Sánchez

Voz 0230 21:58 primero yo tampoco este rollo sarcasmo Humain que se puede aplicar a todo Beethoven que es un poco así es vivir así que con su política de fichajes es el Florentino Pérez de la política luto el último El Mundo mal el señor Sánchez tiene un aliado Torra yo tengo mi equipo al mundo quién es el mundo oval el abogado del Estado que estaba encargado del juicio del se había preparado una acusación por delito de rebelión con el cambio de gobierno eso sería una increíble coincidencia abogacía del Estado cambió su escrito de acusación pasó de acusar por rebelión a acusar por sedición en un Doval se negó a aceptar ese cambio y fue cesado el pesado dice que el día que le cesaron le telefoneó Albert Rivera me llamó que Rivera le dijo eres un héroe me dijo eres un héroe Él respondió No no soy un héroe le dije no no no dice que aquel día estaba bastante dolido bastante dolido y no acabo de explicar ayer si se le ha pasado el enfado aunque por la manera de referirse a ese episodio podría pensarse que no por un acto absoluta y radicalmente injusto su parlamento duró ocho minutos y siete los dedicó a hablar de ese desgraciado

Voz 25 23:15 el ente desgraciado incidente

Voz 0230 23:18 cesen justo e injusto una decisión arbitraria esta decisión arbitraria que quería callar la boca de la Abogacía del Estado que quería callar la boca de la Abogacía del Estado y acabó diciendo que sus superiores querían obligarle a mentir por eso me cesaron a mí

Voz 1 23:34 porque quería que mintiera inminente

Voz 0230 23:38 el Gobierno explicó en su momento que su cese fue debido a la pérdida de confianza

Voz 1 23:49 pérdida de confianza mutua y que parece que había así tu subordinado piensa que el equipo les obligaron a tus órdenes hoy indicaciones tenga razón o no pérdida de confianza desde

Voz 0230 24:00 pero sí que hay vamos a escuchar la explicación del mes de noviembre de la portavoz del Gobierno Isabel Celaá una disertación sobre la confianza y la pérdida de confianza

Voz 14 24:08 es una cuestión de confianza y como en todos los casos cuando una persona que está nombrada de confianza en la ya no tiene la confianza de que la nombrado que ha destituida es un proceso puesto

Voz 0230 24:26 el mundo Val está acusando a sus superiores la abogada general del Estado Consuelo Castro él no dice nombres pero claro si la abogada general del Estado ha pedido a un subordinado que mientras eso no es delito una cosa es que haya discrepancias entre dos juristas hay juristas que sostienen que no se puede aplicar el delito de rebelión en el plus es y otros que si él dice que querían que mintiera no que estaban en desacuerdo ahora hay una abogada del Estado en el juicio se llama Rosa María

Voz 1636 24:49 bueno esto es lo que estamos celebrando aquí un juicio penal está mintiendo la abogada del Estado en el crucero ese dio un poco

Voz 0230 24:57 claro que profesionalmente tiene que ser una situación espantoso lleva años preparando un caso y cuando llega el momento de materializarlo tu superior te dice

Voz 0313 25:06 hablamos de nivel

Voz 0230 25:08 con la magia de su melena de rebelión pasamos a sedición chino estás de acuerdo y forman parte de una institución jerarquizada es decir tienes que obedecer a tus superiores no es descabellado pensar en un disgusto

Voz 1 25:22 incluso en un disgusto fuerte

Voz 26 25:29 aquí un extremo

Voz 0230 25:35 no la intimidad de tu despacho pensando en tu jefe es posible que murmura

Voz 1 25:43 ahora bien

Voz 0230 25:45 de ahí a denunciar públicamente que una institución del Estado te quería obligar a mentir es algo distinto claro como se cosas como se dice en un mitin todos dan por hecho que los mitin ese dicen cosas al tuntún nadie protesta que era un crío de cuatro años a mi me parece en fin al final todo esto es muy complicado todo es muy confuso las apariencias engañan y verdades absolutas en política no es tan fácil fijaros en la noticia que estamos dando en la Cadena Ser y que cuenta en el Tribunal Supremo

Voz 27 26:22 condenado a seis meses de cárcel a un soldado del Ejército del Aire que uso un pene de plástico para intentar saltarse un control antidrogas

Voz 1 26:30 pero ha sido la base de Talavera la Real durante

Voz 27 26:32 el control un teniente observó que uno de los lados estaba muy nervioso mientras entregaba la muestra de orina

Voz 1831 26:38 ebrio tras obligarle bajarse los pantalones que lleven

Voz 27 26:40 a un pene de plástico con un depósito de orina debajo de los calzoncillos y todo esto sujeto a un arnés alrededor de la cintura y el soldado no tardó en reconocerlo todo la orina

Voz 1 26:50 no directamente pero no es mía no tengo donde podría haber tardado nada pero no lo es malo la harina

Voz 27 27:01 el CNH de plástico era de su hermano y el objetivo era presentarla como propia para ocultar que había consumido cannabis en los últimos días

Voz 1 27:09 eh poquito Telekom martes de la mejor canción jamás cantadas ha dicho que el programa de Roberto Leal cada Golden

Voz 28 27:27 se espera espera que me dan

Voz 1 27:30 vale que cada viernes este programa sarcasmo Good Woman y que cada día

Voz 29 27:38 Ernes rinde homenaje a una década el viernes pasado fue a los noventa y entre las versiones de esas canciones míticas yo traigo esta diez tener que fue además una de las finalistas

Voz 30 28:06 eh

Voz 19 28:21 hombre diferentes

Voz 30 28:26 a su mujer

Voz 31 28:31 veces

Voz 30 28:35 por mucho que ver

Voz 31 28:38 esta vez

Voz 0313 28:43 sabéis que va a la entrevista de hoy en Todo por la radio

Voz 32 28:46 la ley recién

Voz 20 28:48 están define Cine cine habla claro

Voz 0313 28:51 es cine

Voz 21 35:23 mainstream como este siempre que siempre hablamos de cine

Voz 28 35:28 pues vienen celebre las celebridades los típicos Almodóvar es los los banderas y tal tú me gustaría aprovechar estos minutitos para charlar con jóvenes cineastas desconocidos para dar un poquito más de visibilidad como por ejemplo Pablo muy mucha o Paloma sin un joven cineasta que acaba de presentar en el Festival de Málaga un documental y estaba al teléfono Palomo qué tal buenas tardes pues bienvenida La Ventana oye por ser rigurosos con la verdad hemos de decir que has presentado tu película en el Festival de Málaga pero en el Festival de Málaga

Voz 45 35:58 habían sí bueno esa verdad representa la película en el cine el festival hasta que sea me enterado

Voz 28 36:04 antes había enterado me han enviado seguridad

Voz 45 36:07 peli pero bueno estoy contento con la acogida porque así no

Voz 46 36:11 no relativamente buena activamente buena

Voz 28 36:14 armas letales detrás del documental es uno estos comentarios no donde el protagonista es el propio director en este caso tu verdad

Voz 45 36:22 hacer nada si durante meses me me filmaba mi mismo auto atacando a mí misma con diferentes arma a mí mismo pistolas utiliza cuchillo escopeta pasotas a sí mismo no a mí mismo Papa que se vean los efectos negativos que tienen las arma en nuestras sociedades seres humanos

Voz 28 36:41 hacía falta este documental sin duda alguna es decir que este rodaje te ha dejado secuelas emocionales y sobre todo físicas verdad

Voz 45 36:47 sí claro claro desde entonces pues mira por ejemplo no puedo mover bienestar mano

Voz 3 36:50 mira ya veo nada por mover bien si lo avala

Voz 45 36:53 la pronuncia bien las tres

Voz 3 36:56 R es bueno

Voz 28 36:58 documental luego León Podemos se lo hemos de ver lo que dice de alegato anti armamento no

Voz 45 37:04 Ali y que la gente se conciencie de que la violencia el que es recula recula recursos cursos de quién no tiene recursos curso

Voz 28 37:14 de curso pues muchísima suerte porque esto que presente esta misma semana esta película ilegalmente

Voz 45 37:20 festivales Heights que Rice

Voz 3 37:23 adiós

Voz 28 37:27 pues nada muchísima suerte con está está el documental vale adiós hasta luego tenemos a otro cineasta porque no es habitual Francino que que una súper producción se ponga en manos de de un joven cineasta sin experiencia pero es el caso de Eladio futura que está también al teléfono

Voz 21 37:44 Radio Futura buenas tardes

Voz 45 37:45 la tarde gracias adiós oye setenta

Voz 28 37:48 millonarios setenta millones de euros han puesto en tus manos es una película que tú también es escritos es increíble es decir que va de qué va

Voz 45 37:54 hombre un relato épico sobre los orígenes de la tortilla de patatas que no fueron fáciles

Voz 28 38:00 además desde luego que si esto no fue Pelegrí leyó pudo mostrar con patatas y la sartén

Voz 47 38:07 ahora no es mucho más ver si eso va la película

Voz 45 38:16 a mí me gusta decir que es un viaje de cuatro sí lo a lo largo de catorce países continentes y más de sesenta Toré

Voz 28 38:22 de una súper producción estamos hablando no la película además es un reto técnico monumental porque lo has grabado en un solo plano secuencia eh

Voz 45 38:31 así es sólo toman no solo

Voz 28 38:34 cortesía aún presente la historia de Fire porno

Voz 45 38:37 perdón el cine pero federalismo uno como este porque se trata de un sí que como te digo bueno transcurre por diferentes se a medio mundo eso sí sí sí

Voz 28 38:49 sí pero también te ves una cosa es cierto que la película no va a poder estrenarse por un problemilla técnico verdad

Voz 45 38:54 que bueno a veces se me olvidó quitar la tapa al objetivo de la cámara pero momento

Voz 28 38:58 ah ya sé de de seis semanas no porque estuviese seis semanas

Voz 45 39:03 correcto si en la sala de montaje no no me he encontrado con catorce horas de imágenes negro muy negro además un negro negro negro

Voz 1 39:12 y ahora qué

Voz 45 39:13 mis planes de futuro si tu futuro a corto plazo a medio a corto plazo pasa estoy ahora mismo en el aeropuerto ICO para Tailandia esto es que los productores me quieren partir las rodillas las dos y las necesito los temas así que me marcho sano

Voz 1831 39:28 pues pues muchísima suerte de Lario

Voz 28 39:30 que vaya a el viaje de Florentino no que que tienen no sólo de ganar carretas de dinero mantener muchas relaciones sexuales

Voz 0313 39:37 ahí dentro no hay casos hay casos que primero un poquito mejor

Voz 0230 39:40 hay sufrimiento si hay casos de gente joven que

Voz 0313 39:42 en el cine y que tiene en caminos itinerarios un poquito más agradables y enseguida vamos a comprobarlo después de presentar a nuestro invitado de la mano de Olga Nebra

Voz 48 39:51 el diu como es

Voz 1636 39:55 la canción suena al comienzo de En los límites de la realidad primera peli que vio desde pequeño en el cine y también la primera que grabó en vídeo con ella descubría

Voz 2 40:07 oye sede

Voz 1636 40:10 esta es una de las primeras canciones que escucho de Dylan en una cinta que le grabó el monitor de un campamento de inglés en Asturias en la cara B estaba James Taylor a esta les recuerda a los años de universidad cuando estudiaba Historia del Arte tocaba el piano con amigos músicos bueno todo el mundo quería montar un grupo escuchaba de todo descubría formaciones tan improbables como la de morfina

Voz 50 40:40 a la una una eh no está mal

Voz 1636 40:52 o con él descubrió la voz de un poeta sin ninguna pretensión pero que llegaba zonas muy comprometidas con muy poco escucho mucho este disco en el último año de facultad

Voz 2 41:04 Clive

Voz 52 41:11 me

Voz 1636 41:14 esta cantante la descubrió relativamente tarde ya ha cumplido los treinta

Voz 0230 41:18 cuando leía como Dylan describía su foro

Voz 1636 41:21 no de cantar en el primer volumen de sus memorias la buscó de inmediato no dejo de escucharla desde entonces

Voz 0313 41:35 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Rodrigo Cortés tarde Rodríguez cómo estás poniendo caras con las canciones como como evoca la música eh en momentos concretos verdad

Voz 1831 41:48 sí que se junto con los olores probablemente lo que más dispare la memoria de forma involuntaria

Voz 0313 41:54 sólo utilizas a la hora de de crear lo que sea por cierto has escrito en la cafetería del barrio hoy ha seguido ese ritual de todos los días así hoy date cuenta de segundo había tocado

Voz 1 42:03 Pepe

Voz 1831 42:04 no en general cuando tengo que trabajar me levanto muy tempranito a las cinco y media o algo así ya las siete estrellas

Voz 0313 42:10 en una de esas cafeterías tecleando tecleando tecleando escribiendo a mano con teclas de estas cuando se oye Rodrigo Cortés salmantino gallego a ver tengo una familia de Vigo de aquí de oyentes que han venido a ver salmantino Gallego Gallego salmantino tengo la

Voz 1831 42:28 la doble nacionalidad fantástico

Voz 0313 42:31 no Ballester porque soy gallego porque nací en en Orense en una aldea de

Voz 1831 42:34 pensé que se llama Pazos éramos pero he vivido toda mi vida Salamanca desde los dos años así que si me dijeran que eres diría gallego y si me dijeran de dónde eres diría de Salamanca

Voz 0313 42:43 me he encontrado esta mañana una historia que no sé si me han levantado la camisa o verdad me encanta que las bobinas de tu película Buried Enterrado están enterradas en un pueblo en Salamanca en un museo yo me quedaba así con cara de decir todo el Mundo Today que pasa que es eso no es verdad hay un cementerio en Moya

Voz 1831 43:01 es un acto poético principalmente en un cementerio del arte en el que se entierran obras originales de artistas de pintores de poetas de músicos y en fin pero por alguna razón tuvieron a bien enterrar enterrado así que las bobinas de la película están ahí y haciendo en paz

Voz 0313 43:20 la vida por eso

Voz 1831 43:21 en la lápida pone textualmente enterrado enterrado

Voz 1 43:26 las historias de de

Voz 0313 43:28 Paloma de Radio Futura que acabamos de escuchar Bono no han tenido tu final evidentemente han tenido menos suerte que tú en qué momento se te ilumine la bombilla de que vas a dedicarte

Voz 1831 43:38 si sucede tal cosa no no quedas deslumbrado por una luz camino de Dabas de Damasco y caes del caballo no no funciona si empiezas a imaginar las cosas el suficiente número de veces como para desdibujar esa línea que cruzas mentalmente y un día antes de que te des cuenta ya no hay línea ahí estás haciendo planes con tus amigos improbables para hacer cortometrajes en este caso era con una cámara robado

Voz 0313 44:04 al tío de uno de ellos al tío de uno de los que se llamaba el amigo Óscar ya es que eso es que eso es premonitorio dignos el tío de Oscar el tío de Oscar y que hicisteis con esa cámara

Voz 1831 44:15 la rueda un corto con un título que en que había que parar un par de veces para respirar que era el de es comedido y espantoso caso del victimarios de Salamanca que era como una larguísima la persecución que pretendía homenajear los cortos de la Mutual de Chaplin y de Buster Keaton en blanco y negro muda estrictamente con música en fin fue el primer error de varias

Voz 0313 44:36 en el salto en ese primer corto y pasar a dirigir con menos de cuarenta años asegura Webber a Robert De Niro Ryan Reynolds todo eso en en el en la mitad del camino que nos hemos perdido

Voz 1831 44:45 desde más claros que no hay tal salto a gente cree que la vida son los títulos de ellos bereber

Voz 0313 44:51 pero no no son los huecos entre los títulos

Voz 1831 44:54 generalmente es exalto es un agónico y lento deslizarse y arrastrarse por el suelo hasta llegar hasta llegar a mil así que son varios años en los que uno va subiendo el nivel de decibelios nada más después ruedas ya no en Súper ocho sino en treinta y cinco milímetros un cortometraje que se llamaba Llull después quince días que era una especie de anti cortometraje con más de cien actores doscientas localizaciones más de seiscientos planos y lo siguiente fue concurso concursantes efectivamente

Voz 0313 45:25 luego ya habían cerrado que no lo olvidaré nunca un programa de radio que compartimos en en Valladolid así es verdad cuando estaba ya en el Hoy por hoy donde tuve que meterme en un ataúd porque estamos promocionando estamos hablando de la película enterrado hoy si ya es una sensación que francamente no sé cómo el acto pudo aguantar tanto tiempo hay algo aún

Voz 1831 45:45 más memorable que no sé si recuerdas que que quedamos encerrados en un ascensor Boyero

Voz 1 45:51 no le había gustado mucho le había gustado porque de las mías luces rojas no le gustó tanto a mí sí me gusta

Voz 0313 46:09 estoy hablando lo visto todavía pero luces rojas

Voz 1 46:12 agradezco muchísimo y sólo Carlos cuando el miércoles

Voz 0313 46:19 compañeros aquí podéis preguntar como siempre lo que queráis cuando yo tengo mis cosas por aquí pero a ver por ejemplo Arman

Voz 28 46:25 la Rodrigo quería preguntarte cuando el rodante Red Lights Luces rojas con Sigourney Weaver y Robert De yo me gustaría preguntarte cómo se le da órdenes a Robert De Niro

Voz 1831 46:38 sentía que tienes que olvidar el apellido de quién tienes enfrente para empezar como son conceptos sino son personas cuando tú les conoces quiero decir en el momento en que los tienes enfrente ya se convierten en la persona de alguna manera no acabas de conectarlo con con tu experiencia ABI Caliendo Taxi Driver velas pero sobre todo tienes que empezar bien por ejemplo si tienes una primera reunión con él no le lleve son un DVD para que te firme cuando no límites no comentó

Voz 1 47:07 no le nunca límites

Voz 53 47:13 y en un rodaje

Voz 1831 47:15 todo estaban problemático y hay tantas cosas que resolver y tan poco tiempo para hacerlo que enseguida se olvida la ceremonia de okupas en lo único que te corresponde que es resolver problemas que en eso consiste rodar

Voz 0313 47:25 el otro día me dijo eso un director me dijo de lo que a lo que menos tiempo invertimos esa dirigir a los actores hay tantas cosas por el camino de las que ocuparnos que a veces lo que menos nos ocupa eso

Voz 1831 47:37 más vale que ocupen el momento en el que están pero claro el momento que ellos están en un porcentaje relativamente escaso de una jornada de rodaje ellos lo viviendo otra manera yo consideran que de pasan la mayor parte del tiempo esperando precisamente ellos se aburren hasta que se les llama bajan a la plaza no no es el caso del equipo y el caso del director pero en el instante en que están ellos más vale que queréis las condiciones para que se encuentren estrictamente con lo mejor puede haber habido un mal rollo enorme dos minutos ante pero ellos tienen que comprarse el aire completamente despejado si si quiere sacarlo

Voz 0313 48:09 por lo no pensaste nunca nunca en el otro lado de la Cámara en ponerte delante jamás no más pasa por la cabeza no no no no

Voz 1831 48:16 soy plenamente consciente de mi impericia uno es lo suficientemente listo como para saber todas las cosas que no sabe Íñigo

Voz 1636 48:24 hola Rodrigo a ver a Mula cantó me encantó la película también me encantó la peligrosa

Voz 0800 48:30 además trabajó un colega mío en la peli estábamos todos los colegas si vivimos el tema del Goya con muchísima emoción además estábamos todos en una en una casa rural y al día siguiente ya no ya no se tramos el tema del Goya oye que aporta más más dinero más trabajos o más fama

Voz 1831 48:46 probablemente nada de esto no lo sé más dinero seguro que no hay más trabajos probablemente tampoco simplemente y más fama lo pondría en cuestión

Voz 0800 48:58 nosotros en nuestro nuestro grupo de amigos nuestro colega fue el más famoso es el fin de semana seguro

Voz 1831 49:03 alguien no conoce de nada a alguien y lo ve por primera vez en televisión pues sin duda al día siguiente y más oportunidades de que lo reconozca pero no estoy seguro de que famas sea sea la palabra que lo defina la verdad

Voz 0313 49:14 hoy hay algún código alguna hoja de rutas estudia se entrena en algún sitio lo del miedo lo de que el espectador han aumentado o cierre los ojos o mete a la cabeza debajo a la butaca o algo hay algún hay algún código narrativo que se enseñe puesto esto depende

Voz 1831 49:29 no imagino que principalmente es auto observación cuando uno se analiza viendo las películas de Hitchcock se trata de analizar el mecanismo de suspense siente determinadas emociones se trata de discernir que las provoca que las activa Hitchcock decía que la clave de del suspense precisamente era dar información no sustraer al público que esa es la diferencia precisamente con la sorpresa el ponía el ejemplo de que sí vamos tú yo ahora mismo habrán de tener una conversación banal y explotó una bomba eso es una sorpresa pero si al espectador se le informa de que alguien ha puesto una bomba bajo la mesa a partir de ese instante nuestra conversación por banal que sea se convierten absolutamente relevante sigue con angustia por el espectador que curiosamente hay que dosificar la información pero en primer lugar darla

Voz 0313 50:18 que en un momento dado de del proceso de contar una historia que puede ser luces rojas o puede ser con dos escenarios muy distintos uno y cierre los ojos no quiera ver lo que está pasando es un éxito del director o a medias

Voz 1831 50:33 es un éxito sobre todo si

Voz 0313 50:36 eso yo sé mal espectador soy un espectador regular para para para las películas de de de de de de de de de tensión extrema de suspense decir ostia qué va a pasar

Voz 1831 50:45 lo que me parece un lío

Voz 0313 50:48 bueno malo por modesto que sea es que por ejemplo

Voz 1831 50:50 si alguien ve Buried al final recuerde imágenes que no ha visto que que que acuerde incluso el exterior de la caja recuerde el coche recorriendo el desierto en busca de esta víctima por ejemplo hay una escena en la que él se va a cortar el dedo porque tiene que seguir determinadas instrucciones y hay muy poca gente que haya visto esa escena porque casi todo el mundo efectivamente cierra los ojos y lo cierto es que si los abriera no vería nada no hay nada particularmente brotes con esa escena pero nunca podré superar lo que el espectador hace al cerrar los ojos a imaginarlo

Voz 0313 51:23 o sea que es un éxito vamos

Voz 0230 51:26 tony quería preguntarte sobre las películas de miedo sobre cine de miedo hay personas que cuántos después de ver una película de miedo cuando llegan a casa son partidarias de mirar debajo de la cama dentro del armario saben positivamente que no está el asesino ni el causante de su miedo pero piensan que tampoco hace daño a nadie mirar debajo de la cana cerciorarse de que esto es así me gustaría saber si tú crees que como dicen los futbolistas el miedo tiene que acabarse en el campo es bueno llevarse el miedo a casa o

Voz 1831 52:00 a ti qué te da miedo te da igual lo que yo creo porque el miedo dura lo que dura y no hay ningún tipo de voluntaria pero hay reglas que todo el mundo conoce y que nadie sabe cuándo han escrito al pero por ejemplo cualquier niño sabe que tiene que meter los brazos dentro de la manta que tiene que cubrir como mínimo hasta la nariz también cualquier niño sabe que de nariz en adelante ya no pasa nada

Voz 0230 52:23 pueden estar fuera desconozco

Voz 1831 52:26 justamente porque esto es así pero estoy convencido de que es en muchas culturas así que somos plenamente conscientes de que cuando miramos debajo de la cama no hay nada pero que esas reglas cambian en cuanto apagamos la luz

Voz 0313 52:35 qué te da miedo te ha preguntado Toni

Voz 1831 52:38 la abuelo se diría que los holandeses la amante

Voz 0230 52:43 no lo sé

Voz 1831 52:45 de alguna manera cuando elijo un proyecto procuro tener algo de miedo por ejemplo me parece que es una buena un buen síntoma si te da la sensación de que no sabes hacerlo de que tienes que averiguar cómo se AFI que podrías salir escaldado de alguna manera es una buena señal de que seguramente deberías hacerlo si te sientes completamente seguro te da la impresión de que esa película ya la sabes hacer seguramente no sea necesario

Voz 0313 53:10 con qué películas pasado más miedo como espectador como