La Ventana (18/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:06 lo dice que acabamos de conocer la Junta Electoral Central da un nuevo plazo de veinticuatro horas al presidente de la Generalitat Quim Torra para que retire los lazos amarillos José María Patiño buenas tardes

Voz 3 00:16 buenas tardes tras estudiar las alegaciones del presidente de la Generalitat la Junta insta a Quim Torra retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos que dependan del Gobierno autónomo antes del miércoles en la nueva resolución la Junta reitera que los lazos amarillos y las esperadas son símbolos partidistas y advierte a Torra de las responsabilidades administrativas y en su caso penales en que pudieran incurrir si persiste la desobediencia la Junta requiere a la Delegación del Gobierno en Catalunya para que informe sobre si dentro del plazo previsto se ha dado cumplimiento a este requería

Voz 0313 00:48 por lo demás la crónica internacional de esta tarde tiene varios titulares por dónde empezamos Ester Bazán

Voz 1454 00:52 Nos vamos a ir a Francia el primer ministro toma medidas tras los actos vandálicos el pasado fin de semana que han rodeado las protestas de los famosos chalecos amarillos ha decidido relevar al responsable policial y acotar los lugares de manifestación París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 01:07 buenas tardes Édouard Philippe anunciado el cese del prefecto de policía de París el jefe policial y la prohibición de manifestaciones en los Campos Elíseos y en otras zonas sensibles de Francia cuando se prevean altercados la decisión tiene lugar después de los actos vandálicos causados el sábado durante la décimo octava manifestación de los llamados chalecos amarillos varias tiendas fueron saqueadas tras la rotura de cristales y puertas bancos cajeros incendios de kioscos de prensa y restaurantes diversos el Gobierno estaba contra la espada y la pared comercios y el negocio turístico denuncian enormes pérdidas por el cese de las ventas y los destrozos acumulados los ayuntamientos afrontan inversiones millonarias

Voz 1454 01:46 el tiroteo de Utrecht podría estar relacionado con una disputa familiar según la agencia estatal turca Anadolu que cita algunos de los familiares el presunto agresor recordamos que según los últimos datos de la Policía hay tres muertos y cinco heridos el atacante aún no ha sido localizado el jefe de la Policía holandesa había dicho a mediodía que el tiroteo tenía todas las características de un ataque terrorista el nivel de alerta se había colocado en el máximo así se va a mantener hasta las diez de esta noche

Voz 0281 02:13 menos y hay otro titular más que hemos conocido

Voz 1454 02:16 de unos minutos en la televisión estatal argelina acaba de anunciar que el presidente Buteflika llevará a cabo una reforma de la Constitución dice tras la celebración de un referéndum popular tras la modificación de la Carta Magna el máximo mandatario va a convocar elecciones para elegir un nuevo presidente que les suceda vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

cadena SER Madrid

Voz 1454 03:06 la policía detenido en Fuenlabrada a un hombre de treinta y tres años tras darse a la fuga con su hijo de sólo un año de edad después de discutir con su pareja y madre del menor en la huida tuvo un accidente de tráfico que permitió su detención SER Madrid Sur Pilar García todo ocurría el domingo cuando tras una discusión por supuestos problemas por la Cousteau

Voz 7 03:22 odia los agentes llegaban al domicilio donde habían recibido una llamada a la madre gritar que se llevaban a su bebé el hombre que es lo llevaba era su padre y los agentes intentaron disuadirle pero desoyó las indicaciones se fugó en su coche a gran velocidad sin sujetar al niño con los sistemas de seguridad infantil comenzó entonces una peligrosa persecución en las calles de Fuenlabrada que terminó con un accidente en la incorporación de la M quinientos seis sin embargo el hombre continuó su fuga a pie y al llegar a la calle Santa Gema fue interceptado por los agentes finalmente fue detenido este hombre que tiene treinta y tres años de edad y antecedentes policiales y el niño trasladado al Hospital doce de Octubre para comprobar su estado porque presentaba un hematoma en la frente y en Majadahonda

Voz 1454 04:00 la policía busca un hombre por supuesto abuso sexual a una mujer durante este fin de semana Raquel Fernández al parecer según Fuentes policiales la joven iba paseando la tarde del sábado cuando se le acercó un hombre que al parecer les realizó tocamientos y la chica salió huyendo fuentes municipales explican que la denuncia se ha presentado también en la Policía Local Ike entre otras características el hombre medía aproximadamente un metro setenta iba vestido con un chaleco de camuflaje los trabajos es de día se han concentrado esta mañana frente a una de las tiendas que la empresa cree cerrar en Madrid son veintiuna en total de las ciento ochenta y nueve que tienen en toda la comunidad en toda España hasta mil quinientos trabajadores pueden verse afectados por el ERE que plantea la compañía Belén Fernández responsable de sector de comercio de UGT

Voz 0545 04:43 es verdad que las tiendas que cierra sólo entienda más más pequeña vale a que realmente no tienen venta nosotros podemos entender una tienda no vende vale pues es Hacienda se fue a hacer un tema

Voz 8 04:55 voz que yo eso eso podemos ahí en el mes quince grados

Voz 1454 04:58 en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

la Ventana con Carles Francino

Voz 2 06:50 con las horas el día va acumulan hechos contra discrepancia si desatinos cuidado con unos van otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha moverte cuidado con el que aquello que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando quitado

Voz 13 07:26 casa

en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:32 dicen los expertos policiales de todo el mundo de casi todo el mundo que el crimen perfecto no existe que se trata sólo de de afinar correctamente las investigaciones pero lo cierto es que la historia no reserva algún caso que dice es justamente lo contrario hoy os presentamos uno que ocurrió en Estados Unidos hace menos

Voz 0281 10:48 de treinta años

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 11:10 y vamos a evitar decir que el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa se produjo el robo del siglo pero es que lo fue no hubo otro robo de arte como es en el siglo XX pero bueno digamos entonces que este día de hace veintinueve años se produjo en un museo de Boston el mayor robo de arte de la historia los cacos se llevaron tres Rembrandt Manet Un ver Mir y ocho obras más por un valor aproximado de quinientos millones de euros no se ha recuperado ninguna ya da igual que los cacos dijera juguemos sido nosotros el delito ha prescrito el robo se produjo en uno de los museos más prestigiosos el Isabella Stewart Gardner de Boston nadie se explica la facilidad con la que dos tipos burlaron aquellas trece obras de arte y tampoco nadie tiene explicación a cómo se hizo la selección de personal para contratar a los dos guardias de seguridad más pan filos de todo Estados Unidos aquel día era domingo medianoche por allí se acercaron dos policías que pidieron entrar con una excusa tonta los guardias dijeron el sí pasen pasen los falsos polis entraron ya está así de fácil con los guardias atados amordazados los cacos estuvieron hora y media paseándose por el Museu seleccionando obra la más valiosa que se llevaron dicen fue del pintor holandés Johannes Vermeer ir pero es que también volaron tres Rembrandt uno de ellos la famosa pintura Tempestad en el Mar de Galilea El Museo de vos Don mientras ha convertido el Rowe en un atractivo más porque mantienen los marcos de las pinturas robadas en su sitio original se puede hacer una visita virtual en su web si quieren el gracioso ver los marcos sueltos hay colgados claro se sabe que aquello fue un encargo y que los ladrones fueron a tiro hecho tenían que llevarse esa esa esa y la de más allá dejaron obras mucho más valiosas entre ellas no sólo la más cotizó

Voz 23 13:34 la del Museo Isabella Stewart en aquel mil novecientos noventa sino la más preciada de todo EEUU El rapto de Europa de Tiziano lo dejar

Voz 1626 13:43 aunque sólo sea para explicarnos por qué hombre que aparezcan los cacos y nos lo cuenten total ya no pueden hacer nada venga

Voz 25 13:58 pues estar a estas alturas no quiero ya que asomen la cabeza aunque aunque por intentarlo que no quede lamentándose donde estarán los cuadros de tú tienes idea pues se en casa de Consejo que encargó el robo pero el tipo o los tipos o los tipos gordos porque para hacer colección quién con quién comparte una obra de arte que que

Voz 0281 14:16 no importa tanto yo creo que lo quieren para ellos son los jóvenes no saben con mucha pasta un poquito de pasta así que los libros no cuestan tanto verdad los Liga alega dos libros no cuestan tanto pero valen más

Voz 26 14:31 ya no sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros con Benjamín Prado tener el bote buscando tres horas hasta que no son ellas

Voz 0978 15:01 pues volver esa frase de que los libros valen más

Voz 1 15:04 pues yo creo que un al final una uno uno vale los libros que ha leído también no porque con los que a uno le dan gran volumen yo creo no bueno los libros y las películas de teatro y los cuadros todos llamamos cultura y lo que es lo que nos distrae de las idas fatales quemada las

Voz 0313 15:21 Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores buenas tardes hola qué tal amigo qué tal qué tal el concurso Relatos esta semana

Voz 27 15:27 pues bien ya nos iba haciendo fácil falta una a una frase facilita una frase que es que dan ganas de escribir con ella y me

Voz 6 15:32 yo también tengo pensado hacer varios peces de colores exacto esta semana al punto arranque daba muchísimas posibilidades

Voz 27 15:39 tantas como setecientos treinta y dos aunque el Vélez

Voz 6 15:41 aunque el verbo hacer ahí lo complicaba todo eh SER Peces tampoco

Voz 27 15:45 sí por eso ha obligado a un esfuerzo de imaginación obligaba a dar una buena vuelta al asunto pero al mismo tiempo yo creo que es una de las frases que muy pocos se resisten actividad

Voz 6 15:53 cuál ha sido el recorrido más habitual el mundo infantil

Voz 27 15:56 sí mucho mundo infantil muchas manualidades pero luego las manualidades les ha sacado un partido muy muy muy particular no hemos visto de todo FS Fukushima de colores no no ha habido o no ha habido tanta actividad como yo esperaba yo yo yo

Voz 0313 16:10 lo que pensé lo comentamos el otro día curiosamente ha habido

Voz 27 16:12 mucha necesidad de compañía a través de los a través de los peces de colores por alguna razón hemos estés de soledad alguien habló de Coppola había aquella película de Coppola quiere toda la Pirlo en banco y negro y al final salió los precios en colores efectivamente bueno pues no

Voz 0313 16:26 saludamos a los tres finalistas a ver qué pasa pero esta semana nuestra ventana de los libros se asoma Josema un hombre como hijo de las etiquetas no me gusta

Voz 1658 16:34 de nada

Voz 0313 16:35 pero bueno es un tipo de irreverente hasta ahí llegaría irreverente si músico también humorista convencido de hecho de que no hay nada más serio en la vida hay que el humor yo eso lo lo lo lo suscribo lo aplaudo acaba de publicar su primera novela se titula Pepita la edita Destino la historia arranca así

Voz 28 16:56 los respire sobre esta página para un lector del siglo XXI es difícil soportar la cantidad de partículas de hollín suspendidas al paso renqueante y codicioso de una locomotora del siglo X

Voz 18 17:08 pase dentro de los vagones siente se los asientos de Rowling asome por la venta

Voz 0978 17:12 anilla montañas de escoria tendrán el detalle de transportar le al planeta rojo en lo que tarda en darse un garbeo en el tren de la instalación Viña observe las máquinas antiguas arrumbado así los márgenes como caparazones de escarabajos del tamaño del triste Erazo oxidadas por el tiempo abocadas a su desaparición por la vía de la herrumbre silenciosa

Voz 6 17:37 estás cacahuetes caramelos Peta Zetas

Voz 23 17:41 mide

Voz 0978 17:42 esa pareja de jóvenes amorosos que hacen ahí con esos cuadernos en el regazo esas cámaras colgando del cuello planes de futuro hablan de su felicidad a la orilla del mar no nos interesa miremos a otro a Pablo Carbonell buenas tardes amigos buenas tardes

Voz 6 17:59 las qué tal estremecido por qué escuchando lo que has escrito eso le pasa a todo el mundo que bonito Maqueda

Voz 1 18:06 la verdad que no sepa que no lo dejéis oye en un mundo donde

Voz 0313 18:11 para tratar de entenderlo casi todo tiene que estar etiquetado cuál es la etiqueta de Pepita que menos ustedes agradaría la que menos

Voz 1658 18:19 la que menos me desagrada debería hay que pregunta tan tan interesante verdad

Voz 23 18:26 no es la que menos vulgar no no no me gusta

Voz 1658 18:31 no es jugar muy mal es voluntariamente claro tú sabes lo que me ha costado siendo yo como soy escribir pues bueno

Voz 0313 18:39 en diez años ha costado sí hace si hace diez años que tienes la idea esto que ha sido un proceso de en fin de construcción muy complicado nación

Voz 1658 18:48 no es que bueno para empezar cuando escribí digamos porque yo no tengo ninguna necesidad de escribir yo soy una persona que me expreso muy no no tengo necesidades represivas a vigente que tiene que usar el

Voz 23 19:01 poderlo para para hablar con alguien

Voz 1658 19:07 bueno es saque que yo me subo el escenario muchas veces me pone un micrófono en la boca en fin me pasa en esta cosas entonces no tenía porque escribirlo escribí un boceto que yo lo mandé a destino tardaron un año en contestarme yo pensé para no me quieren contestar para que me van a insultarme a decidir ya porque usted está tonterías no pero no para decirme eso pues no encontrada en el día un año entero estuvo esto metido en un cajón en destino hasta que me dijeron si nos gusta mucho que risa pues es verdad que tiene gracia yo lo volví a leer tenemos que verlo tenía plazo que tenía pero sí verdad el paseo en en el tercio este mediodía hace diez años hace diez años dije yo esta gente está en la en la ruina la mina aterrada todas esas como se podía relanzar esto pensé que uno organizaba en una fiebre del oro

Voz 0313 20:02 con una Curro el padre de familia que de una fonda que sabe que está arruinado y tiene esa brillante en bueno no tiene esa idea de inventarse una especie de fiebre del oro

Voz 6 20:11 tal y además no el el el tal Aíto el niño la la chica guapa bella el el el

Voz 0313 20:17 Cano el vaquero que aterriza por hay entre Diagonal un poquito poquito imperdonable

Voz 6 20:22 no sé cómo decir eso pero pero es que no sé cómo decirlo como el que que el personaje de una novela tenga la apoya Fosforito bueno personal bueno es que sale es que aparece Martin

Voz 1658 20:35 es sí es es un chaval que tiene una buena herramienta que tiene sí será pinta porque dice que es una costumbre de un club

Voz 23 20:45 es es yo estoy para jugar cuya ahí era una manera

Voz 1658 20:49 digamos metafórica de expresar que tenía un un un buen sí que podía jugar pueda llegar ahí y por eso se la pintada de la tenía tatuada de pintura fluorescente y sin no se me ocurre una manera más elegante de poder entrar en esa en esa materia

Voz 6 21:07 pero ahí llega llega ahí no hay aquí no hay no eso no es una novela de marcianos y esas cosas pero sí es una novela otras muchas cosas no sé si la no sé si la lo el los homenajes a a géneros han sido intencionados saliendo que decir es una novela picaresca en cierto sentido algunos de los personajes que quieren vender a su hija y demás

Voz 0281 21:27 es una novela Un poco Thelma Louise en la que las dos es Pepita seguramente tanto Telma como como Luis es una novela del Oeste con su del oro con su armónica al final es una novela Un poco de de fenómenos paranormales para turistas no

Voz 1658 21:43 pues mira me ha robado poco a los jueves milagro correcto todos los jueves milagro de Berlanga tiene mucho de Berlanga tienen mucho de cuerda también los personajes rústicos esto de repente habla con unos palabros de lo más

Voz 0313 21:59 lo llamarse río cochinos como punto de partida

Voz 1658 22:02 no sé si quita ese fue el peor nombre que le puede poner

Voz 0313 22:06 bueno pero eso eso te permite después recrear una escena de amor al menos por parte de uno de los protagonistas donde va a haber al atardecer junto a la charca

Voz 6 22:14 purines es muy bonito muy romántico ese color marrón con atención los que no hayan cenado todavía que es pero era un buen número eh

Voz 1658 22:26 no la verdad que cochino no se porque eres cochino quizá porque hay que dignificar el cochino la palabra es horrible pero el cerdo es un animal muy bonito porque hay otros cochinos por ejemplo el párroco es bastante bueno párroco sí la verdad caiga un poco la mala leche que del de si es que ese también es un homenaje jorobado de Notre Dame ese es igual que

Voz 6 22:50 por eso no lo había pillado ya que si dura de esos malos sí sí sí baboso sí sí

Voz 1658 22:56 como Rouco Varela o en el cosas hay que ver lo dicho pinta es Rouco Varela

Voz 6 23:03 muy mal

Voz 1658 23:05 es que hace poco la televisión diciendo que he visto en la tele si lo lo dejan claro es que a uno

Voz 6 23:09 conoces poco hombre ya verás que al final no

Voz 1658 23:12 calidad le pegó un puñetazo bueno e en la en la novela hay uno que por el ser humano una más fácil diarrea un lechones que la verdad es que disfruté mucho dándose lo oye

Voz 6 23:23 pinta la la la pobre Pepita y en mitad de esa de esa tribu de de Pita la del pelo color azabache

Voz 1658 23:29 sí fíjate ves de repente claro el libro lo vas a escribir libros de Egipto en el tren siempre es donde esquivo en trenes de ida ha terminado cuenta que hay un momento que ya se levanta y me perdone los lectores Se levanta de la cama y tiene una mata de pelo castaño capaz de parar una guerra no lo que dice digo Castaño castañas es morena en más

Voz 6 23:57 en la portada sale una moza es cierto la portada

Voz 1658 24:01 Fernando Vicente se ha marcado una gran portada

Voz 6 24:06 sí cabalgando

Voz 1658 24:08 siga haciendo rodeo sobre un cerdo ibérico y es que es una buena metáfora de lo que Pepita porque esta mujer pues estas es hemos pasado del ruedo ibérico al rodeo ibérico segundo está rodeada de un señor porcino que delante usted porcina que le que les quedan intenta seducir pero ella es Pepita y no quiere ser

Voz 6 24:30 Doña Josefa oye Pablo hay gente que escribe libros por necesidad vital que dice es que no es tu caso hay gente que lo escribe porque trata de pasar a la posteridad o para ganar premios au para hacerse rico y famoso tú porque has escrito este libro porque he escrito esta novela bueno tenía de pero porque he escrito esto pues

Voz 1658 24:48 ha escrito para que me pillado los dedos yo siempre me pasa lo mismo yo yo me meto en problemas con mucha facilidad de repente esquivo este proyecto lo entrego me dicen que si me dan un adelanto lo Tele cinco me lo gasto y lo hacer sabes ya te el escritor pero a mí me viene muy bien escribí me viene muy bien hacer canciones me viene muy bien encantar me viene todo esto porque Asín mes deterioro mucho menos entonces escribiendo este libro me partido de risa

Voz 6 25:15 sí claro que me

Voz 1658 25:18 no es que no hay ni un solo personaje normal salvo Pepita que hay que hacer normalidades a mí me cuesta mucho

Voz 6 25:25 pero lo que hacen la cueva mientras un grupo de turistas

Voz 0313 25:28 sea ir a escucha es normal porque es bonito pero digamos que no es usual

Voz 1658 25:33 no no no no es usual pero pero yo estoy solo que yo esquivo esas cosas o tiro a algún personaje por unas escaleras que tengo ese unas escaleras no no no se pueden dar contra el suelo no se tiene que poner Calera yo creo que esto es una cosa has hecho hace referencias a la picaresca Italia pues yo creo que esto es Mortadelo y Filemón sea que Ibáñez tanto como ventosa

Voz 6 25:59 pues es pues pues es verdad y otro personaje

Voz 1658 26:01 sí sí yo les debo ese mi humorada de diez

Voz 0313 26:06 falta un agente de la tía por ahí por emita exactamente

Voz 1658 26:08 es verdad que hay hay una referencia en el libro en la más empezar en esas cosas que es una a Hernán Cortés y la otra es a nuestro querido amigo Felipe Benítez Reyes dice que tú lo conoces bien no sé si Carla astuta

Voz 6 26:26 con lo conozco lo has leído su obra si algo

Voz 1658 26:29 bueno pues el azar y viceversa la última novela que ha publicado es un pueblo también pero es que además mitad tanta envidia como escribe Felipe Benítez Reyes porque es que además no puede estar él Si yo me lo pasé bien escribiendo mi chorradas sí debe de partirse la caja es un gran poeta pero aún así tiene un sentido del humor rota año gaditano tremendo que que y manera de pillar ante lo que estaba diciendo peces de colores y es que ese hombre tiene las redes de su Página en blanco un poco de rabia se hizo de acuerdo contigo dorados de oro Lenglen pidan una cantidad de te habrás dado cuenta Benjamín que hay no referencias directas me he dado cuenta te has dado cuenta de que hay muchas es que yo escribo Felipe Benítez cas que Felipe Benítez cesantes Felipe Benítez una de mezclar conceptos así sinónimos y encontrar paralelismos metafóricos estrambóticos él es el maestro

Voz 0313 27:36 te ha censurado Albo

Voz 1658 27:39 el auto censurado algo bueno si por ejemplo que será pues ciertamente había mucho más sexo mira pero y mira que me gusta es sexo eh y además me parece que es muy sano hablar de sexo practicarlo deberíamos de practicarlo hablar mucho de sexo porque estamos previniendo neurosis no lo digo yo lo dijo Freud bueno pues por ejemplo Doña Urraca y el padre de Pepita los dos viudos ten tenía

Voz 0313 28:12 en un momento dado pensé

Voz 1658 28:14 qué habría más revolcones claro había más revolcones pero después me di cuenta de que eran innecesarios y a mejor depende de la gente me iba iba a pensar que yo soy un poco Torrijos hoy geriátrico geriátrico fue fólico amante del amor entre hacia no su personaje en la novela que dice a otro y es que de estar callado siempre nadie así sí bueno esa es una gran frase que dije pepitas se lo dice a esa mujer que tiene incontinencia verbal por no decir diarrea dice la de la diarrea verbal como se llama mental no elemental no eso llama eh parecieron palabro dices tiene palabro y además lo usa lo usa Wyoming

Voz 0281 29:00 diarrea mental donde aquel médico vas al del aparato dices

Voz 6 29:02 el urólogo al al psiquiatra no se es complicado no tengo Kenny médico como a tener palabra palabra la busco la busco tantas escuchando y ahora busca yo dame tres minutos tres minutos también tres minutos bajo

Voz 1658 29:19 a los seis minutos

Voz 33 31:39 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar dejando de lado los motivos de la manera correcta de llorar

Voz 2 31:51 entendiendo por esto un llanto que ingrese de escándalo que insulte a la sonrisa con su paralela Editor p semejanza del viento medio hubo ordinario consiste en una contracción general del rostro sonido espasmódica acompañado de helado

Voz 33 32:09 así estos últimos al final

Voz 2 32:13 pues el llanto se acaba en aquel momento en el que uno se suena realmente para llorar dirige la imaginación financió usted mismo Iris si esto les resulta imposible contraído el hábito de creer en el mundo exterior piense en un pacto cubierto que miras o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que nadie

Voz 14 32:36 nunca ha llegado el día antes

Voz 2 32:39 Coro el rostro usando ambas manos con la fantasía

Voz 11 32:43 los dos Jordan con la manga de les saco controlados

Voz 33 32:46 para él de preferencia en un rincón del cuarto duración media del llanto tres otros

Voz 11 32:55 es para llorar historias de famas Julio Cortázar mil novecientos sesenta y dos

Voz 14 33:02 Katrina se el plan de escucha

Voz 20 35:10 la Ventana con Carles Francino

Voz 38 35:15 creo que he pedido

Voz 1 35:43 los tributos que tienen que pagarse de provida

Voz 0313 35:48 Pablo Carbonell hace mucho tiempo muchísimo que le acompaña entre otras muchas cosas esta canción y él lo sabe cuándo va a los sitios no caerá agüita amarilla

Voz 1 35:56 sí volverá a volver a casa

Voz 1658 36:03 así es y sigue acompañando Ahmed desde desde hace muchos años sigue teniendo sentido para mí no se conoce como la sigo cantando todos los conciertos

Voz 22 36:12 mi Bulli

Voz 1658 36:15 la canción ecologista es una canción

Voz 22 36:17 romántica la canción no tiene

Voz 1 36:19 todo una reflexión sobre la creatividad pues que la lluvia siempre triunfa mucho no Jassé tiene que llover que llover for pero jamón café café luego absurdo no

Voz 1658 36:35 mira hay una que es la de los Beatles Abbey como dice a Fecsa ajo en qué my man from heaven o muere no digo dónde irá a bien está

Voz 0313 36:52 pero no estábamos Pablo Carbonell me voy a presentar su novela su primera novela que es Pepita hace tres minutos cuatro ya ha dicho he descubierto la palabra que define lo de la diarrea mental

Voz 6 37:02 palabro el he leído Correa ha esto es de Piedrahita estas palabras de Correa luego está muy bien lo que me es palabra polisémico Correa de golpear Correa de poder utilizarla si antes

Voz 1658 37:19 impidan me acaba veces una nueva

Voz 6 37:21 sin saberlo o Correa luego luego Romero Porras luego luego horrores

Voz 1658 37:27 pues se lo Correa si oye

Voz 0313 37:29 toreros tenéis algo también a punto de Estado

Voz 1658 37:32 aprovecha sí mira el doce de abril mató a actuar en La Riviera primera vez que contra tu sitio para actuar con los toros muertos y vamos a estar acompañados por la charanga conejo de la Loles que es la charanga de Azuqueca tercer premio Nacional de charangas para potenciar el el tono de enero de Los Toreros Muertos y yo hoy les quito a Luis Cobos pidiéndole que venga dirigir la charanga no me ha contestado todavía no no me he contestado le pedida más y el que venga a cantar también conmigo una canción me ha dicho que no que no que no te ha dicho que no no me he dicho que no porque no está puesta en Ibiza a tal estado pensando en llamar a Jesulín de Ubrique porque sabes que cantaba se entonces pero no sé cómo se lo toma

Voz 0281 38:17 vais a rodar Torrente seis de paso

Voz 1658 38:20 no he pensado que estaría muy bonito ya que presentamos un sitio también la ribera pues tras llevar invitados no estaba pensado eh no claro es que a mí me gusta mucho cuando me invitan a conciertos me dice No te vienes encantas está encantado a mí no hay nada que me quiten

Voz 6 38:38 mejor el dolor que un escenario te gusta que te inviten a unos conciertos Irak e ir a ferias de libros

Voz 1658 38:44 también con esto vas a disfrutar más

Voz 6 38:46 aún si con la novela claro así conozco a mis lectores que bonito

Voz 1658 38:51 pues me siento al lado de ellos hablo con ellos me me sea mira disfruté tanto el último Sant Jordi de caseta en casetas que fuera poco te lo pasas no es que el ambiente de de Sant Jordi

Voz 0313 39:02 estaremos haciendo La Ventana en Barcelona que lo sepa sabíamos estaremos estaremos emita a la calle

Voz 1658 39:06 como cada año a mí me encanta seguro una maravilla este año pasado no no puede ir porque ya no tenía libro una de una de lo emotivo mira ir a a Sant Jordi ir también que lo que ha de Tabares imagínate que me llama de de la Feria del Libro de de Bogotá de Medellín

Voz 18 39:25 no hay más rabioso es maravilloso

Voz 0313 39:29 oye tú ya sabes que los que vienen aquí a presentar libros

Voz 6 39:31 en que para dar un peaje no Annecy sabes cuál es el peaje ayudarnos seleccionar el relato que ganó el concurso esta semana pues lo harás vuelves y vamos con los finalistas

Voz 31 39:46 en Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil ahora

Voz 2 39:52 ah

Voz 0313 39:58 recuerdo la frase de arranque que dejamos la semana anterior tengo pensado hacer varios peces de colores a partir de esa frase hemos recibido setecientas treinta y dos historias de esas hemos es lo que recibimos de promedio cada semana hemos seleccionado bueno los profes de la Escuela de escritores en seleccionado tres tres relatos firmados por Paloma Hidalgo Pedro Luis Puig Ros Ana Abad Paloma tiene a cincuenta y cuatro años even Alcalá de Henares es es ama de casa es finalista semanal en varias ocasiones llevaba años participando Paloma

Voz 39 40:28 las tardes hola buenas tardes qué tal cómo va muy contenta de estar otra vez de tal que estás que estás leyendo ahora mismo haber

Voz 40 40:35 pues mira estoy leyendo dos cosas una que es en las manos

Voz 41 40:39 no son el pan de algo de Almudena Grandes sí sí y luego otro pues de divulgación de otro tipo que las enfermedades que pudieron cambiar el curso de la historia de de gargantilla se llama iguales

Voz 40 40:53 montón la última me estoy en una parte de libro en la que cuenta un episodio de Napoleón que tuvo un ataque de hemorroides al hombre tremendo justo en Waterloo que quizás si no hubiera sido así la cosa pues habría acabado convocado

Voz 41 41:05 hemorroides Whats App Store todo hay libros diferentes ya que tengan mucha suerte muchas gracias

Voz 0313 41:15 Pedro Luis Puig Ross de sesenta y cinco años de Madrid está jubilado funcionario de la Seguridad Social finalista por segunda vez verdad Javier si por segunda vez de Pedro Luis buenas tardes hola qué tal cómo va eso

Voz 39 41:29 muy bien vamos tirando vamos tirando solos

Voz 12 41:33 y es que la jubilación hasta que te acostumbras fue esquiando pero bueno pues ya no

Voz 39 41:39 vamos acostumbrando cuánto cuánto tiempo y cuánto tiempo llevas jubilado

Voz 12 41:43 sí yo llevo año y medio

Voz 42 41:45 sí sí cuesta cuesta

Voz 39 41:48 pero te da por ejemplo para escribir más para leer más para ver más cine

Voz 12 41:52 sí he tenido algunos problemas familiares madre muy mala yo yo y entonces eso sí yo tenía bastantes cuando ya muerto ahora estoy retomando un poco el volver a estar escribiendo con vosotros y demás ya escrito algunas cosas no

Voz 6 42:07 otro de los hermanos pero bueno

Voz 12 42:09 como ya el hábito claro siendo oye la cultura que tenemos bueno me gusta la novela histórica todo lo que soy así como trasfondo histórico pues la media ahí esos la verdad es que es lo que más me trae de lectura últimamente bueno estoy como Evry un poco en la catedral de Madrid me gusta ver la serie

Voz 39 42:31 luego le lo que está bien de fondo Falcón en vista más muy bien bueno oye pues que tengas mucha suerte amigo

Voz 0313 42:38 muchísimas gracias nuestra tercera finalista nada tiene cincuenta años es de Madrid es estadística en excedencia estuvo un montón de tiempo trabajando en el y el Instituto Nacional de Estadística haciendo sus estudios de los que luego comentamos tanto estamos a punto de localizarla y estará para el momento de de la lectura de los relatos y de la de la votación mientras la esperamos Benjamín recomendaciones va a la primera

Voz 43 43:06 eh a ello

Voz 0313 43:14 pero antes cuando faltan diecisiete minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias tenemos noticia de última hora parece que han detenido al autor del tiroteo de esta mañana en Utrecht imán Rachid es periodista hasta allí nos informa ahora mismo en directo imán buenas tardes hola

Voz 0545 43:30 hola buenas tardes pues si la policía holandesa acabo de tener algo comenta ni es un hombre de treinta y siete años nacido en Turquía y ella es considerado un pues el principal sospechoso del tiroteo la ciudad de Utrecht que estaba en el centro de Holanda todavía no se confirman los motivos del tiroteo aunque no se descarta ninguna hipótesis desde posibles motivaciones terroristas del sospechoso hasta un problema familiar un asesinato machista por ahora hay tres muertes y otro otras cinco personas están heridas tres de ellas de gravedad

Voz 0313 44:04 Iván se conoce algún detalle de detención han detenido en un domicilio si en el auto en el que había podido escapar en en primera instancia a conocer algún detalle todavía no

Voz 0545 44:13 de momento no se han dado detalles la rueda de prensa siguen en marcha quién se nutre Se sabe que escapó en un en un coche en un Renault Clio rojo que dejó en marcha aparcado a unos cuatro kilómetros del lugar del ataque he hecho operaciones en varias casas de la zona para para buscarle pero bueno de momento no no no se sabemos

Voz 0313 44:38 en principio no buscarán además no perdón que en principio no buscan a nadie más

Voz 0545 44:44 no no en principio no al menos aunque no se descarta que pueda haber más personas implicadas de momento no se buscan a Dimas

Voz 0313 44:51 muy bien iban muchísimas gracias eh noticia de última hora que les hemos contado aquí en La Ventana en la SER

Voz 43 45:03 Morales era eh

Voz 0281 45:06 de recuperar tu recomendación literaria Benjamín pues la última hora siempre empieza a Alfredo Bryce Echenique sus conferencias diciendo antes de hablar voy a decir unas palabras yo antes de recomendar tres libros que tienen que ver con el humor y que por eso he traído para hacer que haga buen buen cuarteto buen póquer con el de Pablo Carbonell quiero recordar que está

Voz 6 45:25 el día veintiuno en Barcelona Julian Barnes es una

Voz 0281 45:28 no para mí uno de los mejores escritores que hay ahora mismo en el mundo seguramente será Premio Nobel le publicar esta novela que se llama la única historia donde hace una pregunta a pues que está muy bien no haber dice preferirías amar más y sufrir más o menos sufrir menos repita preferirías amar más y sufrir más o menos su sufrir menos es una pregunta interesante el dicen este libro que es una especie de Mister Robinson aranés en duda yo también yo también pero bueno y cada uno en fin alarmas sin duda

Voz 1658 45:56 sí sufrir más yo también

Voz 0281 45:58 ya saben los presidentes tan vivo sufriendo pues de esa de esa pregunta hace una novela preciosa la única historia Julian Barnes contando

Voz 1658 46:07 puede haber pasado mucho tiempo como todo aquel sufrir

Voz 0281 46:09 viento fue muy formativo como este toda que el sufrimiento la convirtió la personajes y como en el fondo echa de menos incluso aquel tormento de esta esta novela dice que todos tenemos en la vida una historia muchas historias pero una que es la que de verdad merece la en a contar en su caso su amor con esta señora mayor la conocer un club de tenis una preciosa novela la única historia bueno Bravo pero que no hablan plato quiero hablar de novela de novelas de humor hay una maravilla que a males que acaba de publicar la editorial de Andrew sin Green cuenta la historia de un escritor frustrado un escritor que eleva medio al publica libros sin gran éxito por lo menos en los publican recibe invitaciones raras a sitios raros baratas para ir a malos hoteles dar conferencias donde va a haber a doce personas viéndolos y tener eco cero en la prensa local hasta el momento en que de pronto llega una carta de su antigua pareja con la que ha estado conviviendo no sé si quince veinte años dice que se va a casar con otro que está invitada a la boda que hace para evitar ir a la boda llevarse ese sofocón pues acepta todos los viajes a los que estaba invitado el sitio rarísimos buenas un viaje alrededor del mundo muy surrealista se va a la India llega la India un hotel a pesar toso donde vamos a tu tu pueblo esté a su lado es es mayor no lo dice el del hotel bueno no habrá las ventanas tengamos que tengan mucho cuidado en cerrar bien para que no entre las hechas por la puerta entran los murciélagos pero sobre todo habrá las ventanas dice que dice porque por las ventanas entran los monos ese es el típico sitio al que va no va a Ciudad de México y le pasa de todo va a Japón hacer una con una conferencia sobre la comida Kaiser Quique no tiene la más remota idea de lo que esperaba yo tampoco da una conferencia

Voz 6 47:41 tras la comida Caixa no lo sé una comida japonesa

Voz 0281 47:44 basada en el CNI no sé que más no se va al Sáhara de pronto se dedica a contar las caídas de camello de los turistas con lo cual la conferencia Betis

Voz 6 47:52 es que es una novela muy divertida les de Andrew sin y ahora tenemos que hablar del gran maestro del humor en España

Voz 44 48:00 dijo muy seria otro dice queda claro que dice nosotros es decir yo vivo en Melilla

Voz 1 48:15 todo tuyo

Voz 0281 48:16 ella Chiquito de la Calzada que un auténtico genio al que ahora se dedicas murió hace muy poquito el año dos mil diecisiete hace hace un rato no una biografía ilustrada de Sergio Mora las legendarias aventuras de Chiquito que como es es una preciosidad por los los dibujos Sergio Mora suministrador extraordinario donde cuenta la vida del basada en la supuesta existencia de un japonés aficionado al flamenco que conocía mucho a Chiquito y que tiene la la teoría de que a Michael Jackson el dice que el humo en los movimientos es chiquito era una mezcla de Michael Jackson y la lumbalgia que me parece una genialidad absoluta y está convencido de que el del pasito para atrás lo aprendió Michael Jackson evidentemente de Chiquito de la Calzada su historias una historia que empieza a mal un hombre con muy poco dinero de una familia muy humilde dice que dice que era más pobre que el sastre de Tarzán decía Chiquito de la Calzada acaba también de una manera bastante triste con la muerte de su mujer por cierto creo que se pepitas y no al que con la que estuvo toda la vida era un amor de estos de película realmente y cuando murió su mujer el decidió que no quería trabajar más en eso de contar chistes nada que yo hice yo trabajo la vida porque claro yo les decía mi mujer que tú quieres un piso yo me voy a Japón hacer una gira con lo que me piso Odiseo ahora entró en ese piso no está ella y no quiero seguir viviendo es una historia muy bonita y además en la que él dice que llegó realmente llegó al Kun a la cumbre del éxito de una persona que no es hacer aquel programa genio figuró sino que le pusieran el nombre uno de sus palabros a unas patatas fritas las patatas filtros bueno pues eso según Chiquito de la Calzada era el verdadero triunfo C

Voz 46 50:01 ahora sí indica ni en bits

Voz 0281 50:12 Dolores Pallàs sólo somos una novela que se va a llevar muy bien con la novela de Pablo Carbonell porque tiene la idea del humor soledad del humor absurdo además no a Dolores payasa la conocíamos como traductora no hay muchísimos libros que hemos leído baje Christopher Peace Airbus la conocíamos como directora de cine ya dirigió dos películas mejor que nunca protagonizada por Victoria Abril y me llamo Sara protagonizada por nuestra Elvira Mínguez por cierto que estaba estaba espléndida no bueno pues además de todo eso ella ha publicado una serie de libros ha publicado por ejemplo un libro de relatos nueva desde una bicicleta por qué porque ella vivió mucho tiempo en China de momento que entre China y España indistintamente a caballo pues hubiera pasado cabalgando porrazos sino no digo yo que irían en avión y en esta novela sólo sombras hace una divertidísima historia sobre embajadores sobre una visita de los Reyes a Pekín es una especie de novela de detectives pero completamente enloquecida yo creo que sí toros de los personajes de la novela de Pablo saltan a sólo sombras de Dolores Pallàs y algunos de los Dolores Palha asaltan a la de Pablo seguramente semana hacer buenos amigos porque el absurdo ha vuelto