La Ventana (18/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias se lo hemos contado hace unos minutos aquí en La Ventana novedades sobre el tiroteo de Utrecht en el que han muerto tres personas recordemos y otras cinco han resultado heridas ha sido detenido ya al principal sospechoso de los disparos esté rotas

Voz 1454 00:17 hombre de treinta y siete años al que se buscaba desde esta mañana poco después de disparar en Un tranvía

Voz 0867 00:21 portavoz de la policía ha confirmado la detención

Voz 1454 00:24 aunque no los motivos el tiroteo que se ha Corvette se ha cobrado como decías la vida de tres personas y heridas a cinco tres de ellas se encuentran en estado grave según ha informado esta tarde la agencia estatal turca Anadolu citando a familiares este hombre nacido en Turquía disparó contra un familiar por una disputa y después contra aquellos que intentaron ayudar Se espera para los próximos minutos una comparecencia del primer ministro holandés en Londres estas el presidente del Parlamento ha advertido al Gobierno de Theresa May que no puede volver a someter a votación el acuerdo del Brexit si su propuesta es sustancialmente la misma que la que rechazaron la semana pasada a un acuerdo con la Unión Europea al qué tal

Voz 0827 00:59 bien dijeron no en el mes de enero el Rey ha pedido

Voz 1454 01:01 a diversas instituciones del Estado que se esfuercen en hacer realidad los derechos de los jóvenes Felipe VI ha hablado en la apertura del evento académico más grande

Voz 1 01:10 mundo conocido como las Olimpiadas de los modelos de nación

Voz 1454 01:12 les unidas que se celebra en Madrid hasta el próximo viernes allí está María Manjavacas

Voz 1444 01:17 buenas tardes el rehén augurado lo que es el evento académico más numeroso del mundo apadrinado por la ONU que este año se celebra en Madrid miles de universitarios de los cinco continentes participan en esta cumbre en la que debaten sobre la igualdad las políticas de género o el empleo juvenil en su discurso de inauguración el Rey ha pedido a los Estados a las instituciones que tengan en cuenta a los jóvenes en su política porque ellos decía son la clave de una sociedad más democrática más inclusiva Imaz gusta durante una semana los universitarios del mundo simularon ser diplomáticos de la ONU para encontrar soluciones a los grandes retos del mundo como son la pobreza o el cambio climático

Voz 1454 01:54 el Instituto Cervantes guarda desde hoy en su famosa Caja de las Letras manuscritos de Manuel de Falla permanecerán en custodia hasta dos mil veintitrés nos lo cuenta Marta García

Voz 1513 02:04 desde hoy la caja de seguridad mil doscientos veintitrés del Instituto Cervantes custodia un manuscrito de la Retablo de Maese Pedro escrito en tinta a mano y firmado por Manuel de Falla en mil novecientos veintitrés Elena García de Paredes gerente de la Fundación Archivo Manuel de Falla

Voz 2 02:20 no sólo un manuscrito con las notas que compuso Manuel de Falla para su ópera sino que también guardará uno de los más bellos homenajes a Miguel de Cervantes pues en este caso nuestro músico Manuel de Falla hizo también de escritor y adapto pulió con verdadera devoción el texto del libreto

Voz 1513 02:36 la Caja de las Letras acogerá este legado hasta el once diciembre de dos mil veintitrés

Voz 1454 02:40 hemos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:42 Dexter muy buenas hasta ahora empiezan a entrenamiento de la selección española en Las Rozas con muchos cambios a una convocatoria introducidos por Luis Enrique el combinado de racionada prepara desde hoy los dos primeros partidos de la fase de clasificación a la Eurocopa el sábado contra Noruega en Mestalla en el estadio del Valencia como homenaje al club che que hoy cumple cien años y el martes de la semana que viene en mal talados

Voz 0827 03:01 a día de hoy os en Segunda División A las nueve empiezan

Voz 3 03:03 último partido de la jornada treinta de liga Un dos tres con el Numancia

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este lunes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 13 06:21 pues sí

Voz 1022 06:25 hola

Voz 14 06:33 otros

Voz 15 06:38 hubo

Voz 16 06:42 no

Voz 4 06:44 antes vuelven

Voz 11 06:47 Leire y criminal ya disponible Podium podcast punto com hablas

Voz 17 07:00 la clave el tala con Carles Francino

Voz 18 07:12 no quiero hablar con puro noquear a hablar los principios están tan quiero hablar de la guerra no quiero hablar de al lado

Voz 19 07:48 hay fiestas en el calendario hay tradiciones hay citas que se van renovando que se van repitiendo cada año y que multiplica ni multiplica

Voz 0313 07:57 Khan su éxito casi hasta el infinito hoy por ejemplo yo creo que hasta ahora resulta practicamente obligado a aterrizar en Valencia cuyas calles estoy seguro que están oliendo a pólvora ya buñuelos también seguramente porque es el día uno de los días grandes de de las Fallas desde el pasado primero de marzo a todos los valencianos están sumergidos en esta fiesta que va a culminar mañana como de costumbre con la quema de los monumentos de cada falla a partir de las de las doce de la noche en el centro de la ciudad a esta hora Santi Botella buenas tardes hola

Voz 1709 08:28 los Carles qué tal bueno ves

Voz 0313 08:30 qué tal sandez pues mira las encontramos en la calle

Voz 1709 08:33 San Vicent en una de las arterias de la ciudad por la que transcurre desde las tres y media de la tarde esta segunda sesión de ofrenda de flores a la Mare de desamparadas más de cien mil falleros desfilarán por sus calles hasta llegar a la Plaza de la Virgen de una gran estructura componen el manto de la también conocida como oye pero aseguró que escucháis de fondo la música de esta fiesta que invade como tú bien decías todas las calles de Valencia en un día seis horas así contadas quema haremos las trescientas cincuenta fallas que se encuentran en la ciudad de Valencia y pondremos fin a unas Fallas dos mil diecinueve que por cierto somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde hace unos años que ese recordarán además por su a buen tiempo no ha llovido Carles no echo mucho viento bien si no suele ser habitual en estas fiestas de Fallas y además lo recordaremos por la calidad de las obras de este arte efímero que se han plantado en sus en sus calles esta noche a la una y media tendrá lugar la Nit del Foc un espectacular castillo de fuegos artificiales con la firma de Ricardo Caballer tiene algo más de veinte minutos existió algún cálculo más o menos

Voz 0313 09:34 eh fiables anti de cuantas personas pueden estar hoy cuántas estarán mañana en la en la crema

Voz 1709 09:39 pues un cálculo fiable realmente nos lo dará mañana el Ayuntamiento de Valencia pero más de un millón de personas seguro por esta calle por estas calles de Valencia han desfilado no solamente a nivel nacional sino incluso internacional porque este año todos coincidimos en que hemos notado que hay mucha presencia de de turistas es que este año las fallas como se suele decir han caído muy bien porque aquí el martes será fiesta en la Comunidad Valenciana con algunas comunidades de edad de la de España del del país entonces el lunes pues algunos han hecho puente nosotros os lo que te habla no

Voz 0313 10:11 estamos escuchando el el el el sonido el ruido callejero de fondo pero este mediodía este mediodía en frente al Ayuntamiento de Valencia se escuchaba esto sonido típico de la de la mascletà Luis Fernández buenas tardes hola buenas tardes Fernández ex colaborador desde ser falleros el el mes pasado que estoy haciendo La Ventana en Villena eh Sole Giménez que era nuestra invitada en la hora de la música me decía antes se lo decía fuera de antena no la mascletà no es sólo ruido cada mascletà tiene su ritmo tiene su cadencia hay mascletà muy buenas mascletaes muy malas en fin yo puso una cara de de de de pez que no te puedes imaginar porque los que no estamos duchos en en la materia no pensábamos que todo era lo mismo no ruido follón y no no es así no Luis

Voz 0627 11:08 hombre la verdad es que el gran público sí que es verdad como lo hablábamos a mediodía el gran público sí que espera mucha potencia mucho estruendo pero la realidad es que aquí en Valencia en los que saben de mascletaes los que salen de mascletà lo que quieres que sea una mascletá y bien proporcionada elegante que suene bien que tenga ritmo y que no sea sólo ruido aquí un valenciano que está acostumbrado que viene a ver las más tetas bueno bien averno viene a escuchar llena sentir porque aquí Carles y el fuego valenciano el fuego diurno es el el genuino de de Valencia el fuego que se tira por las mañana sólo el que se huele el que se oye de de hecho tú puedes presenciar una mascletá de espaldas no hace falta verla simplemente con oler la hay con escucharles esa ese ha sido una buena mascletà o no

Voz 0313 11:50 pero qué es lo que la hace realmente buena una mascletá que la distingue

Voz 0627 11:53 bueno la hace buena eh que cumpla digamos todos los parámetros originales pues que empiece con una traca valenciana que se deje sonar la traca valenciana entera que ese escuche bien el final y que luego todos los componentes todas las fases estén bien ordenadas que tú puedas distinguir todas las fases que no sea sólo ruido que tú vas distinguir todos los cortes cuando entra una sección cuando de transacción cuando entre juego aéreo que el terremoto entre cuando toca por ejemplo muy importante cuando acaba una mascletá tiene que ser un cierre hermético es decir tiene que acabar con un golpe seco no puede acabar con un como gurú por poner un ejemplo que acabar con

Voz 0313 12:28 o sea estamos hablando de música como nos decía sólo el viernes no tiene tiene tiene algo de decadencia musical la mascletà también

Voz 0627 12:34 claro de hecho no hace mucho hace unos años con la Orquesta Municipal de Valencia se hizo ese interpretó una mascletá con bombo con platillo con los clarinetes haciendo las salidas de haciendo las cañas se hizo efectivamente una composición musical que sonaba como una más Z el buen pirotécnicos el que sabe

Voz 0827 12:52 claro todos los elementos de al final hacer una composición

Voz 0627 12:55 que efectivamente es una composición rítmica y artística

Voz 0313 12:58 antes nos comentabas anti Botella antes nos el utilizaba esa expresión del arte efímero para referirse a las Fallas yo quiero recordar que antes de que llegasen las este año había ya un ninot que sería hecho muy famoso no se trata del que se expuso en en la feria Arco con la figura del Rey Felipe VI lo recordarán muchos oyentes porque hubo mucho fin nuevo ruido polémica discusión porque el compromiso de de los creadores de la idea que eran Santiago Sierra Eugenio Merino era que quién comprara esa obra en el plazo de un año tenían que quemarla no Bono el el artista fallero que creó esta pieza y que tiene Jean fino la larguísima experiencia detrás de Manolo Martín y lo hemos invitado a asomarse a la ventana momentito Manolo buenas tardes hola

Voz 1709 13:36 hola buenas tardes Pierre tal Manolo cómo estás qué tal

Voz 0313 13:40 me me me imagino que que todo el ruido que hubo esos días en ARCO atiende debió sonar un poco a chino no decir sin fin con cuando San quemando tantas imágenes Bono del Rey del de ahora del de antes de personajes en fin conocidos famosos y tal no

Voz 21 13:54 sí sí fue bastante sorprendentes sabía un poco porque bueno la creatividad también tiene que generar un poquito de de inquietud y de sorpresa que sí que se buscaba por parte de los artistas que realmente diseñaron y crear de esa obra yo yo lo viste modestamente fue construirla pero sí que me sorprendió que se levantara esa polvareda porque aquí bueno ya sabes que lo quemamos todo

Voz 0313 14:19 toros unificador

Voz 21 14:23 yo mismo que hago otras cosas que tampoco hago sobre todo hago otros trabajos aparte de playas y había quemado o no a este Rey pero de mérito a Juan Carlos I y no sabía guiar montado este exilio pero bueno si sorprendentemente en Madrid que muy bien mucho por aquí lo madrileño eso es verdad parece que genero no se esa polémica no

Voz 0313 14:45 de este año que has hecho Manolo por cierto para las Fallas

Voz 21 14:49 pues este año yo estoy haciendo otro tipo de trabajos ya desde hace muchos años por desgracia de las fallas Sébire bastante más difícil sobrevivir porque están bastante mal pagadas en general y hacemos trabajos artísticos en general eh bien sean escenografías de teatro colaboraciones con artistas como ha sido el caso de de de esta pieza de ARCO pero siempre intento hacer alguna falla por aquello de no perder el norte porque es bueno sufre un veneno que llevamos este año hago una falla corona Mohsen Soleil Corona pero es conocida como corona en Valencia y es una falla que intente hacer cosas diferentes y una colaboración precisamente de un de un artista que no tenga que ver con las fallas por eso voy a aportar novedad que es cura innovación ir contratan un artista fallero que la construye que este ha sido mi caso de este año en la falla coronas que es la que la que hago

Voz 0313 15:42 de de ese cuando te dedicas a esto Manolo

Voz 21 15:45 bueno desde bien pequeño antes era costumbre en los talleres me podría haber dedicado o no pero desde luego vivirlo de cerca que todavía queda un poquito de aquellos no tanto pero pero antes pues en los tiempos muertos fuera de colegio ahora a casinos de verano todo eso ya veríamos falta ya te vi padre Mis hermanos y yo ayudas de la falla la hemos vivido siempre

Voz 0313 16:07 esa te viene te viene de Zhang te viene de familia también eso no

Voz 21 16:10 me viene de familia seis el cine de Familia profesionalmente ya empecé a dedicarme después de mis estudios a partir de los veintiún años digamos de manera sería o profesional pero como conocerlo desde bien pequeño

Voz 0313 16:23 oye Manolo que antes hablabas del del poder purificador del fuego yo quería preguntarte qué es lo que lo que convierte exactamente a las fallas en un arte la figura en sí misma el hecho de que Arda que es que es una en fin que es una demostración concreta o que se conviertan efímera o ambas cosas son todo un poco más claro

Voz 21 16:41 todo un poco lo que pasa es que sí que es cierto que la falla así pueblo carecería desde nuestro punto de vista de de sentido al final de la falla tiene que tener todo o una parte también de crítica hay sátira esa crítica y sátira es bueno que se queme nos volvamos a renovar no como que si no estaríamos dando siempre vueltas sobre lo mismo el fuego tiene tiene eso eso de de de acabarse y volver a nacer no

Voz 0313 17:08 en qué momento se dejó de poder vivir con fin más dignamente de de las fallas por un artista como tú Manolo les pues que esto no es como antes como era antes

Voz 21 17:17 pues desde hace unos veinte años y aproximadamente por ejemplo yo la última joya que hice de especial pues el dos mil once la última que hice con mi padre en vida el mismo valle de porque yo siempre digo esto es un equipo de gente no es Manolo Martínez sino al país hermano Martín en este caso por decirte un ejemplo la del dos mil once era bastante más grande cuando digo grande en las que fuera más alta pero pero sí que tiene mucho más volumetría y manejamos el mismo presupuesto que en el dos mil uno pero si estamos en el XIX estamos con los mismos presupuestos que que aquellos tiempos es decir las fallas el cada día más por desgracia para nosotros los artistas falleros la fiesta ha crecido en otros ámbitos Si bien esa Valencia imagino que has venido en algún momento vayas verás muchas más carpas que Fallas muchas fallas que tienen una carpa muy grande y una falla muy pequeñita y yo respeto todo pero a ser una fiesta mantenida por los festeros que son los falleros pues por lo que sea no ha evolucionado hacía el crecimiento del llamado monumento que nosotros no nos gusta caerle decimos paya porque realmente lo que da el nombre a nuestra fiesta es la falla muy insegura pues eso se ha ido invirtiendo siempre generalizados somos injustos hay muchas fallas que apuestan por él por el llamado monumento pero pero ha sido o los menos casos han evolucionado en otro sentido

Voz 0313 18:48 bueno pues Manolo Martín oye muchísimas gracias por estos minutitos que nos dado que no se ha dado en La Ventana Hay felices fallas

Voz 21 18:56 gracias a vosotros que vaya bien

Voz 0313 18:58 eh Santi compañeros que lo disfrutéis y que lo contéis de la mejor manera posible vale

Voz 1709 19:04 venga ya una hueco para vosotros separatismo que puedes puedes pasa por aquí

Voz 22 19:17 no hay humo

Voz 23 19:22 no

Voz 22 19:34 bueno

las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 21:22 el Casal Isabel Díaz Ayuso candidato del PP a la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenida cómo está

Voz 1 21:27 muy buenas tardes aquí muy bien me lo primero

Voz 0867 21:30 pero si lo hacemos de verdad a prácticamente todos los invitados hasta reparó hacérsela pero como ha venido la radio usted hoy

Voz 1 21:36 bueno pues oye venido en taxi y la verdad es que no hay también con el magnífico metro que tenemos pero es casi imposible en ir de otra manera estaba zona porque gracias a la gestión del Ayuntamiento de Madrid de Podemos pues se ha convertido esta zona en un gueto yo sé que te gusta Madrid Central yo soy también vecina de la zona pero consideró que se crea una ciudad de primera o de segunda dependiendo dónde vengas donde vivas y luego Se está causando un grave perjuicio a la movilidad y sobre todo también a todos esos ciudadanos que viven en la periferia en otros tantos municipios de la Comunidad de Madrid estamos hablando lo de tres millones de personas que están fuera y que también bueno pues no pueden acceder al centro y que es está causando pues ese grave perjuicio también con los semáforos de la A5 y bueno con una movilidad como estamos viendo todo que y cada vez es más completo

Voz 0867 22:26 ha venido en taxi sigue utilizando el coche del grupo parlamentario de del Partido Popular para desplazarse en campaña

Voz 1 22:33 yo utilizo los medios que pone a mi disposición el partido

Voz 0867 22:36 usted no sabía que se cochera del grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid que lo estaba vigilando el coche Osorio

Voz 1 22:42 el coche no es el coche son coincidencias del Partido Popular desde el Partido Popular y que lo puedo utilizar el Grupo en la Asamblea o lo puedo utilizar cualquier persona del Partido Popular de Madrid para hacer actos de grupo pertenece al Partido Popular pero lo pertenece a algún grupo

Voz 0867 22:58 de la Asamblea el Partido Popular

Voz 1 23:00 bueno pues como ya se lo contó sobre el otro día ya Dios esas explicaciones se podía utilizar yo lo que estoy es oye a recorre toda la Comunidad de Madrid cosa que no está haciendo ningún otro candidato estoy utilizando los medios más austeros como siempre he hecho soy una persona que además nunca me dueño ni me ha propio de nada que no me corresponde a la M

Voz 0867 23:22 si tiene que usar ese cochero volvería a trabajo sí

Voz 1 23:25 me aseguran como me han asegurado que está correcto no le ven conveniente pero de todas formas yo tengo ahora ya dentro muy poco bueno pues todos los medios típico de campaña que también están dentro de lo de lo previsto y como digo en lo que esto viesen recordarme en Madrid en estar con el medio rural que está muy abandonado siempre parece que como es un voto más pequeño no importante para mí es fundamental debe ser porque tengo el alma mitad pueblo mitad ciudad pero sé que el campo el mundo rural en Madrid es fundamentalista comunidad es enorme somos ciento setenta y nueve municipios hay que llegar a todo y hay que estar con todos los sectores de la sociedad que visitar hospitales colegios

Voz 0867 24:02 se está dando usted una buena paliza además a Echenique conoce de vista bueno bueno si le voy a hablar de una de una declaración que hizo Echenique cuando Íñigo Errejón rompió con Pablo Iglesias rompió con Podemos le dijo a ver qué va a vivir estos próximos tres meses de querido un candidato

Voz 1 24:19 yo soy portavoz del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y entonces

Voz 0867 24:24 quién es una asignado sí

Voz 1 24:26 yo soy portavoz del partido en Madrid y es donde estoy ahora trabajando soy un candidato que tengo bueno pues eso poco más y luego lo que tengo pues es sobre todo en lo que estoy destinando el tiempo es en hacer programa electoral en como digo recorre me comunidad ver sus propuestas estar todo el día con la calculadora como digo yo porque no me quiero comprometer absolutamente nada que no pueda cumplir y entonces tengo una una idea muy clara de lo que quiere hacer en cosas como por ejemplo la educación y quiero seguir ampliando conciertos a ayudar sobre todo a los colegios especiales que en Madrid se quieren cerrar no se les está dando la atención que precisan y otras muchas cosas que sé que no se pueden prometer sino tienes claro que puede cumplir y como digo pues que estoy haciendo pues con esa calculadora todos los días viendo dónde están problemas en Madrid qué podemos hacer para la conciliación que es un grave problema que tenemos los jóvenes que son sobre todo parte fundamental en mi proyecto también los mayores que están muchas veces muy abandonados realmente piden pocas cosas históricas

Voz 0867 25:29 eso le pregunto porque usted ha reivindicado la gestión de Esperanza Aguirre y de otros ex presidentes de la Comunidad de Madrid pero especialmente de Esperanza Aguirre le voy a pedir duda porque no se me viene nada bueno a la cabeza pienso en Esperanza Aguirre hice me viene a la cabeza a Granados que se me viene a la cabeza González la cárcel la pública los pelotazos urbanísticos en toda la región la fracasada Ciudad de la Justicia la privatización sanitaria el metro ligero de dudoso éxito ponerse haciendo aquí de cenizo pero cuénteme

Voz 4 25:58 reivindican ustedes de la época de Esperanza Aguirre usted

Voz 1 26:00 pero bueno yo no he dicho reivindico la política de Esperanza Aguirre hizo lo de Esperanza Aguirre yo digo dos cosas la primera yo soy un nuevo proyecto que tiene el Partido Popular de la Comunidad de Madrid para esta región IS es precisamente mi handicap ser desconocida el ser una persona que que por primera vez tiene bueno pues una oportunidad hice echa a las espaldas un proyecto como éste para dirigir mirando hacia el futuro yo soy una nueva generación de políticos de otras edades que quiero hacer bueno pues una renovación del proyecto ni mirando hacia todo lo importante que tenemos por delante pienso en que quiere una persona lo bueno tener cuarenta es justo la edad que yo tengo es que Serbia joven tiene de bueno que te pones en el lugar rápido de las personas mayores para entender qué necesidades vas a tener tu mañana porque mañana somos mayor

Voz 0867 26:49 es que es joven que tiene cuarenta años que ha trabajado en el Partido Popular desde muy jovencita usted ha visto cosas en política que preferiría no haber visto nunca no

Voz 1 26:59 he trabajado por cierto el Partido Popular y también trabajado fuera porque soy periodista también como decía yo me pongo también en la piel de los más jóvenes por esa proximidad de edad entonces qué hago yo miro para adelante

Voz 0867 27:09 pregunto por su partido poner una gran ellos

Voz 1 27:12 cuento tú me dices pienso para atrás y vio esto pues vamos a ver yo como tal precisamente porque soy renovación yo miro para adelante

Voz 0867 27:20 no

Voz 1 27:21 yo me quedo con lo que es importante para Madrid mirando hacia adelante que es bajar impuestos para ayudar autónomos para ayudar a aquellos que pone en riesgo su patrimonio para crear puestos de trabajo para la gente que tiene hijos para las mujeres que tienen que conciliar para el asfalto es que tienen apuros miro para ella y entonces cuando he de mirar para atrás yo no reivindico a una persona concreta yo reivindico lo bueno que también se ha hecho que es mucho y eso es lo importante coger que ha estado bien para seguir manteniéndolo mejorando lo hizo entonces en todo esto que veo yo por ejemplo pues la posibilidad de que una familia sin recursos lleve a sus hijos a un colegio público y pueda estudiar el de manera bilingüe como lo haría las personas que tienen otros recursos económicos uno de los mejores metros del mundo que ahora está siendo visitado por representantes del metro de otros países de otros rincones del mundo y todos dicen que tenemos un metro de primera donde nosotros queremos doscientos kilómetros de metro o una sanidad que te permite elegir

Voz 0867 28:15 como si se están cometiendo me muchos muchos más importante pero me vuelvo a preguntar segundo elevó lo preguntar usted ha visto cosas en política en estos años usted empezó además con Alfredo Prada ha visto cosas que hubiese preferido nube ha tenido que taparse los ojos muchas veces en política yo

Voz 1 28:32 he visto cosas en prensa como las hemos visto los demás que evidentemente yo no haría desde luego porque no

Voz 0867 28:41 dura con ese pasado

Voz 1 28:42 más que con la ruptura de un pasado es que yo pienso

Voz 0867 28:46 los de Rijkaard Ana Alonso rechaza a Ignacio González

Voz 1 28:49 hombre yo desde luego te puedo asegurar que como he hecho toda mi vida y que además es una persona que trabajado siempre de la manera más íntegra yo en esta del mundo y con responsabilidad puede caer siempre mi tiempo como siempre lo he hecho a los demás siempre me he puesto yo la última moros por lo que te quiero decir Javier es que aquellas personas todas aquellas que yo he visto o miedo da la sensación que no han destinado el cien por cien de su tiempo y el cien por cien de la oportunidad maravillosa que es estar en política para cambiar y para mejorar las cosas y no lo han hecho yo reniego de ellas pero sean del PP algunos en el PSOE en el PP en Ciudadanos en Podemos en Vox lo veo muchos otros partidos yo muchos sitios lo ven otras cosas de la sociedad lo veo también en empresarios también lo veo personas del mundo de la cultura y lo ve en el mundo de la empresa a todos aquellos que utilizan sus cargos para no mejorar las cosas hice aprovechan ellos de esa oportunidad engañando a todos los demás para lucrarse personalmente yo lo rechazo como no como una alberca

Voz 0867 29:45 yo soy una persona quiero que se escuche usted el pasado día veintisiete de febrero en el Club Siglo XXI

Voz 28 29:50 quién me sorprende que al asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada y creo que con ella está viendo linchamiento que creo que es

Voz 0867 30:05 justificada se refería usted a Cifuentes esto fue un desliz entiendo

Voz 1 30:10 sí claro ya lo expliqué en su momento yo me refería a la defensa de esta persona

Voz 0867 30:14 no a la Fiscalía habla usted de linchamiento Cifuentes linchamiento mediático y político entiendo no el principio de delfín de Cifuentes fue el escándalo del Canal de Isabel II la Fiscalía no que hay una mano negra yo lo que es es que disponen

Voz 1 30:29 antes ya no está en política es que ya no está ni siquiera ahora mismo afiliada en estos momentos yo he explicado muchas veces lo que opino lo que ha hecho eh yo creo que ella no me me toca mirar para adelante es que yo más insisto que eso hoy otro proyecto soy otra persona estoy muy orgullosa de muchas cosas que se han hecho para atrás piensan Cifuentes y pienso en un abono joven de veinte euros para los menores de veintiséis años por toda la Comunidad de Madrid

Voz 0867 30:54 o programa electoral de otra manera en el partido querían acabar con Cristina Cifuentes

Voz 1 30:59 yo no sé Si alguien ha querido acabar con ella pero está claro que algo que se mantiene en el tiempo para después intentar sacarlo es terrible pero

Voz 1341 31:07 no que digo algo eh

Voz 1 31:10 algo que me pareció en su momento injusto porque creo que no se la está juzgando por lo que ha hecho al frente de la Comunidad de Madrid por el tiempo que le ha destinado a los madrileños se ha visto que ha sido un gobierno íntegro todo lo que está haciendo actualmente de gobiernos regionales siempre pensando en todos los ciudadanos ajustando céntimo de euro todo yo sido viceconsejera de este gobierno yo he estado en las preparatorias del Consejo de Gobierno se lo que es gestionar la Comunidad de Madrid desde dentro hice ese este escatima él hasta el último céntimo de euro que se ponen un papel con luz y taquígrafos con mucha gente delante y con gran responsabilidad

Voz 0867 31:43 porque algunos compañeros de partido no han defendido e igual que usted además demuestra valentía de esta manera Cristina Cifuentes de manera tan clara algunos escondido son cobardes no

Voz 1 31:53 yo no pienso eso yo lo que creo es que hay que

Voz 0867 31:57 de ser sincero sobre todo hay que decir la verdad

Voz 1 31:59 siempre ya está eso es lo que opino lo pasa nada ahora no miró para atrás no miro para atrás porque voy a mirar

Voz 0867 32:04 te que para el futuro me parece bien tengo novata

Voz 1 32:07 pero es que tendréis que ver lo complicado que es para una persona que significa renovación es decir que es desconocido empieza a arrastrar desde cero un proyecto eh yo creo que ya tengo con lo mío bastante no que es esto

Voz 0867 32:19 como periodista hace una pregunta como periodista su puesto usted sin fue lo directora de un medio de comunicación hubiese publicado el vídeo de las queremos yo no tengo ni idea no tengo ni idea no lo sé

Voz 1 32:32 que no estoy no sé

Voz 0867 32:33 no me lo planteo pero imagine que llega ese debido a su redacción

Voz 1 32:37 has publicado yo no no te puedo decir es que no no sé ya es un tema que además me parece que es mirar atrás es que ya es un tema que ya ha dado carpetazo he defendido lo que es importante hay que es la gestión que ya realizado impongo eso en de relieve

Voz 29 32:54 todo lo que se ha hecho bien aprendido de

Voz 1 32:57 cosas que a mí no me ha gustado que esa ocho mal de todos los últimos años del Partido Popular pero que creo que han sido muchas más cosas buenas que malas y eso es lo importante ya a mí ahora lo que me toca es mirar en un momento fundamental para España como el que estamos viviendo con un Gobierno que creo que ha entregado todo a los independentistas catalanes que está viendo en grave perjuicio para Madrid en nuestros impuestos y que y que eso es lo que yo he de defender ahora lo que es es lo que es la Comunidad de Madrid en España las autonomías que tantos beneficios están trayendo y sobre todo la mirar para delante de una manera mucho más conciliadora pensando que lo más importante es que cuando acabe la campaña vamos a tener que convivir juntos todas las sensibilidades íbamos a tener

Voz 0867 33:38 digo a tener van a tener que negociar y Diego

Voz 1 33:40 Bernard para todo el mundo y hay veces que tengo la sensación de que no siempre se está haciendo tengo la sensación de que el Ayuntamiento de Madrid gobierna contra unos para otros y creo que el Govern no de Pedro Sánchez está haciendo exactamente lo mismo está gobernando para unos contra otros utilizando los consejos de ministros el BOE el CIS la televisión pública todos los medios los funcionarios como hemos visto en los medios y sobre todo dándoles facturas a las personas que quieren romper la convivencia en este país y que por cierto el sábado pudieron venir a la ciudad de Madrid a la Comunidad de Madrid donde durante más de veinte años de Partido Popular sin regionalismo hemos demostrado que se puede gobernar y sobre todo fomentar en libertad la convivencia de todos así que los independentistas que venían el sábado pensando que iban a estar recibiendo ofensas y agravios lo que han visto es una gran ciudad y una sociedad moderna y abierta como es la de los españoles en Madrid seguramente pues Express pregunto pero

Voz 0867 34:33 por el futuro de Madrid que queremos hablar más de Madrid que de Cataluña si le parece Cifuentes prometió en campaña lo recuerdo perfectamente quién iba a aumentar o extender las privatizaciones sanitarias usted lo va a hacer se compromete a no extender las privatizaciones sanitarias en la región

Voz 1 34:48 yo lo que me comprometo a seguir no tengo ahora mismo pensado ir abriendo ahora mismo más centros sí que tengo pensado es por ejemplo un centro de estudios especiales de dependencia sobre todo infanto juveniles que acaban después perjudicando en Fabero causando enfermedades mentales tenemos un grave

Voz 0867 35:08 pregunto por el modelo de Jesé entonces yo si cabe

Voz 1 35:11 frío y creo en la colaboración público privada de manera que puedas llegar a mantener servicios públicos de calidad y que se puedan seguir bueno pues dando esas esos datos que estamos dando en sanidad en Madrid que es la mejor de todo el país donde seis de cada diez hospitales los mejores de España los tenemos nosotros el mejor hospital de la de España hasta en Madrid

Voz 0867 35:33 con un gobierno de ellas Ayuso podrían extenderse esa puerta a la extensión de las privatizaciones quedaría abierta

Voz 1 35:39 yo la colaboración público privada desde luego no la voy a descartar y lo que quiero es que sigan bajando las listas de espera quirúrgica aquellos de cuarenta y siete días la media nacional es de noventa aquí tenemos los últimos avances médicos ochenta y cinco Centros de Referencia nacionales sólo están aquí en la Comunidad de Madrid ya estamos dando cobertura sanitaria a todas las comunidades Profés precisamente por ese nivel por cierto estamos destinando el cuarenta por ciento del presupuesto el cuarenta a la sanidad pública luego esa es la gestión de Partido Popular me dices vas a mantenerla así la había mantener de esa manera pero yo no descarto la colaboración público privada Kenia ayude por ejemplo a seguir aumentando la la asistencia bucodental a los chavales de diecisiete años que se pudiera llegar a confía

Voz 0867 36:18 no general en este proyecto le va a asesorar Javier Fernández Lasquetty buena gente de la primera frustrada privatización con el Gobierno de Ignacio González

Voz 1 36:27 a mí ahora mismo que me va a asesorar en este programa es la valoración que hagan los madrileños que es muy buena de la sanidad y la hablar con cada centro hospitalario y hablar con médicos y hablar con todas las personas que nos ayuden a hacer el mejor proyecto político para Madrid también en Sanidad que es una de mis prioridades hay que tener en cuenta que son ocho mil millones euros que es la casi bueno es el dinero que recauda de todas las personas que trabajan en Madrid siga a nuestra gran sanidad tenemos que seguir defendiendo esa sanidad puntera universal generosa que atiende a todo el mundo no hay más que viajar o a otras comunidades autónomas o fuera de España para darse cuenta de la gran sanidad que tenemos en Madrid la vamos a Efe

Voz 0867 37:06 quedan tres minutos cómo surge la idea de poner David Pérez como número dos fue idea suya o impuesto

Voz 1 37:13 a nadie me impone a mí nada no hemos llegado hasta aquí para que me impongan cosas es un gestor y que ahora mismo gobierna el Ayuntamiento más importante que tiene el Partido Popular que es Alcorcón y además yo tengo prioridad por el sur de la Comunidad de Madrid me importa mucho son municipios con mucha gente joven con mucha gente tiene problemas para llegar a fin de mes y que por cierto propuestas como Carmena y de los semáforos en la entrada de la cinco o lo que está haciendo el Gobierno con la guerra directa contra el diésel no teniendo en cuenta que las personas que tienen coches antiguos de diésel son precisamente repartidores y gente obrera no juegue bueno pues como importa tanto el sur que mejor que el alcalde que gestiona y que ha reducido a la mitad la deuda que le dejó el Gobierno socialista de dos seiscientos doce millones de euros o el empleo perdido con la crisis

Voz 0867 37:58 en el Gobierno de Díaz Ayuso caben David Pérez no se Jaime de los Santos se lo digo no por nada eh porque porque me consta que David Pérez escondió la la la bandera arco iris detrás de una puerta en el Ayuntamiento cuando el orgullo mundial

Voz 1 38:12 bueno vamos a ver las banderas no hoy no lo dicen todo

Voz 0867 38:15 cabe los dos por supuesto que el Partido Popular en cada contaría con el actual consejero de Justicia de Cultura en un futuro gobierno de Isabel diócesis

Voz 1 38:23 ese ahora mismo están sentados juntos en el mismo grupo parlamentario

Voz 0867 38:26 bueno el partido se levantó de la tarde cuando lo detuvo le tocó votar la ley contra el LGT before fobia porque él no estaba Luis Peral desaparecieron del mapa

Voz 1 38:35 bueno porque no están de acuerdo con las votaciones finales sin como esas leyes que llevábamos en el programa electoral y de las que yo estoy muy orgullosa en el en el trámite parlamentario a mi juicio empeoraron luego así es el Partido Popular afortunadamente no somos un bloque a mí lo que me preocupa es que en temas personales tan personales muchas veces oye los partidos sean monolítico e injusto todo el bloque parlamentario vote al unísono no me parece mal que de vez en cuando haya voces discordantes el Partido Popular a ver cómo me lo estás planteando me lo estás viendo como una persona homófoba yo solo

Voz 0867 39:06 no he dicho eso él no lo es

Voz 1 39:08 tampoco es mayor lo que pasa es bueno pues cabe gente todas las sensibilidades en el Partido Popular ha habido gente de todas las identidades y orientaciones sexuales seguido de toda condición Illes es lo normal en el Partido Popular por eso somos el partido preferido por los madrileños somos el principal partido ahora mismo en este país porque representamos sensibilidades capas sociales gente de toda condición y así ha de ser

Voz 0867 39:31 el tiempo se nos queda corto cortito que sabe Díaz Ayuso mucha suerte gracias por venir esta tarde a La Ventana dejar atrás gracias Javier

Voz 17 39:40 no

marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veintena siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid

disfruten del lunes y cuidado que bajan las temperaturas

hasta mañana adiós

la Ventana con Carles Francino

estado en dieciocho minutos para que sean las ocho de la tarde a las siete en Canarias

lo que queda del día con Isaías Lafuente

el lunes que siempre se especial siempre

Voz 0827 42:44 especial porque es un día en el que se habla mucho de fútbol y este es especialmente porque pasaron ayer dos cosas fantásticas una la ovación a mí si en el bendito en el Benito Villamarín después de las genialidades que hizo en el partido el estadio coreando su nombre y el propio Messi reconoció que no recordaba algo parecido en toda su carrera deportiva

Voz 32 43:10 ha sido la respuesta de la gente la verdad que siempre no muy bien sabes de ser rival así que que muy agradecido y feliz por la victoria porque Gerona Vito

Voz 0827 43:21 era muy importante una victoria importante y muy importante también el reconocimiento tampoco olvidarán fácilmente lo que sucedió ayer aquí en Madrid en el Wanda las jugadoras del Atlético de Madrid del Barça que se enfrentaron un partido de Liga ante martes sesenta mil espectadores y eso es un récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino a nivel de clubes en toda la historia del fútbol Jedi hermoso jugadora del Atleti de la selección española decía hoy en la Ser que lo que más les sorprendió fue el ruido de la grada

Voz 1973 43:50 no es que dentro la verdad entre nosotras nos escuchamos ya te te ahorra base El grito porque es la bandera objeto yo creo que que el ruido no el ruido para más tarde entró o que no escuchas absolutamente nada más que a la gente muy animada y eso yo creo que son de las mejores sensaciones en un en un campo de fútbol

Voz 0827 44:10 hasta ahora habían jugado en silencio no literalmente pero sí lateralmente nuestra polémica de hoy también toca el fútbol

Voz 33 44:18 no es cosa de niños discos viejos deportes reyes con un balón en dos porterías una grata alegría

Voz 0827 44:27 mejor que resulta que un tribunal francés ha impedido a una pareja llamar a su hijo Griezmann en va P hoy hemos hablado con Ignacio Javierre que hace tres años decidió con su mujer aquí en España llamar a su hijo Lobo chocó con el Registro Civil también con un juez que en primera instancia no se lo quiso conceder

Voz 34 44:45 creo que cuando nació Lobo al Dios siempre hicimos el trámite de inscribir en el Registro Civil de Fuenlabrada y una funcionaria me llamó al día siguiente diciendo que que no podíamos llamar nazi que teníamos que darle otro nombre porque a ella no le gustaba el esquema hombre entonces ahí empezó en nuestro nuestra campaña para enfrentar a llamarle como nosotros queríamos Si pasamos por diferentes etapas hasta

Voz 0827 45:11 que ya algo parecido le pasa también a Benjamín Prado cuando quiso llamar a su hija mayor bueno ahora llamó al final Dylan en honor al cantante también le pusieron pegas pero al final lo consiguió él cree que debe ser así hemos tenido una polémica altura porque nos ha tocado la polémica tomando café con Luis García Montero el director del Instituto Cervantes que dice que hombre en todo caso sea de imponer el sentido

Voz 1341 45:36 en la libertad por encima de todo pero también la sensatez no me gustan las iglesias antiguas ni esas iglesias modernas de la sociedad del espectáculo eso de querer singular izar a un niño es peligroso no

Voz 0827 45:50 sí también a la polémica se ha sumado el director de la Real Academia Española de la Lengua Santiago Muñoz Machado

Voz 35 45:57 cómo se llame un niño no es una cuestión de interés general no ya por tanto el regulador el Estado debería abstenerse no intervenía en estas cosas no con lo quite que haya padres muy extravagante

Voz 0827 46:09 ambos han venido aquí a hablar de otra cosa pero bueno también han querido intervenir en la polémica

Voz 36 46:15 buenas noches

Voz 0827 46:26 Luis García Montero y Antonio Muñoz Machado habían venido a La Ventana para hablar del próximo congreso internacional de nuestra lengua de la lengua española que nos decía el director de la Academia cuenta con muy buena salud casi casi hay que preguntarle aquello de diga usted XXXIII

Voz 35 46:42 pues yo creo que en punto que no hace falta sí quiero decirte te tres LB en la cara

Voz 0827 46:46 no lo hace falta foros dar nada un idioma que goza de buena salud y que no tiene tampoco peligros a la vista dice que sí que los tuvo en el siglo XIX con la independencia de los países americanos pero eso se salvo