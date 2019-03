La Ventana (19/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 la Delegación del Gobierno en Cataluña va a elaborar un informe que remitirá a la Junta Electoral Central sobre la orden de retirada de los lazos amarillos en los edificios públicos que dependen de la Generalitat orden que no se ha cumplido todavía hay sobre la que el presidente Torra ha vuelto a plantear dudas a ese organismo dudas que la Junta Electoral rechaza en un escrito conocido hace unos minutos dice que no ha lugar a suspender el plazo que dio ayer para la retirada de esos símbolos después de la reunión del Gobierno de esta mañana la portavoz del sarta di definía así la situación

Voz 1915 00:38 la decisión del president es mantener la pancarta que está colgada en el balcón del Palau de la Generalitat el president entiende que es

Voz 1362 00:44 esto es preservar la libertad de expresión

Voz 1915 00:46 diente también que no está de acuerdo con la instancia que he recibido de la Junta Electoral Central discrepancias Menbrado discrepancia entre los miembros del Gobierno hemos acordado por voluntad de los propios Kun Sellés que en las sedes de los diferentes departamentos se actuaría de la misma manera actuaría Dahlan a Texas

Voz 1454 01:02 los técnicos de Hacienda consideran que Vox habría incumplido la ley sí utilizó testaferros para ocultar las donaciones a su partido algo que les estamos contando hoy en la Ser y que han reconocido varios ex dirigentes de la formación de ultraderecha el presidente de Gestha ha advertido también de la posibilidad de una intervención de la Agencia Tributaria vamos a resumir sus declaraciones en el informativo Hora catorce con Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 01:22 qué tal buenas tardes el partido de Santiago Abascal habría infringido la legislación sobre financiación de partidos según interpreta este sindicato ya que se trataría de donaciones anónimas al no está registrado quién era realmente el donante explican algo prohibido en esa ley creen además que habría que investigar si se fraccionar los pagos y advierten de infracciones muy graves a considerar por el Tribunal de Cuentas Carlos Cruzado presidente de Hesse

Voz 4 01:44 por tanto si se utilizaba testaferros Oltra

Voz 5 01:46 zonas que no son realmente quiénes están donando ya entradas estaría incumpliendo la ley sea además esta bueno estropeando dando esa donación te podías ser superior a los cincuenta mil euros estaríamos hablando de regularidad

Voz 0313 02:01 la Agencia Tributaria según cruzado podría poner el foco

Voz 0866 02:03 también sobre la formación ultraderechista ya que Vox tenía que tributar el Impuesto de Sociedades por esas canté

Voz 6 02:08 el Papa ha rechazado la dimisión del cardenal con

el Papa ha rechazado la dimisión del cardenal condenado en Francia por encubrir abusos a menores invocando a la presunción de inocencia el prelado ha difundido un comunicado para contar esto y anunciar que se retira temporalmente el cardenal de sesenta y ocho años llevaba diecisiete al frente de la diócesis de Lyon se sentó en el banquillo en enero fue condenado a dos meses de cárcel exentos de cumplimiento y a pagar una indemnización simbólica el Gobierno convocado una reunión con las comunidades autónomas para abordar los problemas de suministro de medicamentos casi trescientos aunque según la Agencia Española del Medicamento el producto sanitario la situación está bajo control a ese encuentro acudirán también representantes de los pacientes ídem la patronal farmacéutica esa reunión sea convocado en principio para este viernes y se va a abordar como decíamos los problemas de suministros de medicamentos

Voz 1915 03:02 la oposición en bloque rechaza la idea de Isabel Díaz Ayuso de extender la privatización de los hospitales públicos iniciada por Esperanza Aguirre la candidata del PP a la Comunidad de Madrid manifestó ayer en una entrevista aquí en la SER su intención de ampliar lo que ella llama colaboración público privada escuchamos a los portavoces del PSOE Ángel Gabilondo de Podemos cara Serra de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 7 03:22 nosotros somos defensores de una sanidad pública de calidad que tenga esa universalidad que que no dejar a nadie fuera de ella

Voz 8 03:31 ella se reivindica Felice heredera de Esperanza Aguirre y mientras estamos por un lado solicitando a la Fiscalía que investigue lo que ha pasado con el despilfarro que ha supuesto la privatización de la Sanidad Isabel Díaz Ayuso dice dice esas cosas

Voz 1673 03:46 el presidente de la Comunidad de Madrid la sanidad madrileña no

Voz 9 03:48 se va a privatizar nuestra lucha es iba a ser

Voz 1673 03:51 tras la ineficiencia despilfarro hoy precisamente

Voz 4 04:00 la ahorran en personal el Hospital Noble

Voz 1915 04:42 vale en cuanto al tiempo otro día de temperaturas más bajas han caído las máximas especialmente en el sur tenemos además cielos nublados aunque de momento no se esperan lluvias en ningún

Voz 4 04:51 toda la comunidad ahí catorce grados en el centro de Madrid

es todo empieza a La Ventana

hola buenas tardes mira que hay material para hincar el diente a la crispación y el enfrentamiento mira que no ponen cada día sobre la mesa un montón de argumentos para hacerlo militares que salten a la política sin renegar más bien todo lo contrario de la dictadura de Franco una candidata del Partido Popular que asegura que el proceso es mucho peor que lo de Tejero y Milans del Bosch con sus tanques un presidente a la Generalitat que pasa olímpicamente de cumplir las órdenes de la Junta Electoral y además les dice a los consellers ya os apañar seis haciendo que vengan ganan con los lazos amarillo toma ya sin embargo esto entre otras cosas eh y sin embargo lo que más me preocupa hoy lo que más con diferencia en estas últimas horas es una advertencia que he leído en la contra el diario La Vanguardia un día nos quedaremos sin librerías irónicamente haremos las palabras como no son de un librero que además ofrece un dato escalofriante España es el país europeo que más libros pública sesenta mil al año sesenta mil pero es el penúltimo en índice de lectura creo sinceramente que es es sin duda uno de nuestros mayores problemas que explica al menos en parte la falta de capacidad que tenemos para resolver otros por eso hoy buscamos refugio y complicidad en dos personas que escriben el uno es músico y lo hace en calidad de padre el otro es profesor ha lanzado a la poesía incluso acaba de ganar un premio hay mucha gente así en nuestro país pero suele escuchar poquito porque el ruido les tapa por eso hoy les abrimos la Ventana porque son una vacuna contra la tontería contra el mal rollo a ellos y a ustedes como cada tarde bienvenidos

Voz 11 07:55 luego

Voz 10 08:00 no no no a mi eh

Voz 12 09:27 pero cuento Isaías buenas tardes hola buenas tardes nos cuenta que Roberto esa puesto bueno que estaba Pachuchi lo halló el para hacer

Voz 4 09:32 el día del padre Roberto bueno bueno no lo dejo mi es que hay cosas como decía al principio que son de difícil digestión

Voz 0313 09:40 hace en La Ventana con la compañía en el diario El País Luz Sánchez Mellado luz buenas tardes

Voz 1362 09:43 hola qué tal

Voz 0313 09:44 oye mucho las a campaña dentro de toda la promoción general del país de preguntarse de de quiénes somos de dónde venimos ya donde vamos de de plantearles interrogantes a los chavales a los niños y niñas hijos de de trabajadores del del periódico que que que es una noticia bueno no hay derecho a preguntar

Voz 4 10:00 hay que torear el partido declaró pero

Voz 1362 10:03 sus respuestas son muy elocuentes lo cuentes hombre es una iniciativa que en realidad hace bueno pues ha trascendido poco el ámbito personal privado entre comillas de los de los compañeros de del periódico no con niños pequeños porque el yo también tengo niñas pero ya son señoras y todo esto ya no tienen tanta gracia pero se Le dentro de la campaña de y tú qué piensas del país le preguntamos a los críos a los a los Cacho ríos de de los compañeros y compañeras de la redacción que piensan del trabajo de sus padres que piensa que es periodistas qué le parece el periódico cuál es su línea su línea editorial con muy poca respuesta lo que empezó como como un juego yo recomiendo el vídeo que está que está colgado en Youtube es la campaña hay tú qué piensas que realmente son tres minutos deliciosos en las que unos sacos unos chavalines el mayor debe tener

Voz 4 10:51 eso eso es eso es muy Alicante no

Voz 1362 10:54 ya está reto Omaña Cos no sé si mañana y no sé si no sé si estará o no correctamente dicho pero en Alicante es me me acompaña eh bueno

Voz 0313 11:06 búscalo igual igual está igual mira mira preguntas con qué te parece que te parece el trabajo de tu madre de tu padre

Voz 1490 11:14 sin suelo vertido pero yo creo que es difícil es un trabajo muy chula un rodillazo porque tienes que estar todo el día en el país bastante inscripción libre y que

Voz 0313 11:30 esto todo porque hay que estar todo el día en el País Vasco y dado que tiene hilo de continuidad cuando les preguntas sobre qué te gustaría escribir Si fueras periodista que noticia te gustaría ver en el periódico

Voz 1490 11:44 voy Gupta como que eh

Voz 1673 11:51 segunda encestadora

Voz 1490 11:53 qué hubiera buenas noticias que el lunes Nike Cole mientras que mi madre

Voz 1362 12:09 es que sea el último Ésta última es muy bueno él vídeos muy divertido el también es muy melancólico porque son niños cuyos padres y madres pues son periodistas Si bueno siempre Se dice la parte pública del asunto pero no la privada y es que los periodistas solemos estar mucho en el periódico en la radio o la tele au donde nos toque trabajar y muy poco en casa entonces al a los niños cuando se les pregunta pero dices la verdad como lo borrachos no nuevo reto si los niños dice la verdad dentro de la ternura de escuchar a unos niños lo que piensan que es el trabajo de sus padres en su en su imaginación pues la realidad es esa que los padres tampoco en casa

Voz 1915 12:49 todo el día en el periódico la verdad es que el vídeos delicioso lo recomiendo

Voz 1362 12:52 no señor no como la vez risa y a la vez y bueno pues ternura y bueno las carencias de estos niños también

Voz 6 13:00 cuando pasan mucho tiempo solos mañana ya existe

Voz 1362 13:03 no puede hacer lo que me ha salido me ha salido de la mañana que llevo dentro utilizaban

Voz 0313 13:11 la imagen de no voy a recomendar una cosa más hoy es el Día del Padre y este puede ser un momento magnífico para empezar a leer un libro relacionado con la paternidad en el país han elaborado una lista muy muy interesante relacionada con este tema hay ocho novelas que huyen de la imagen estereotipada del del padre que no implica en la crianza de los hijos bueno hay títulos como la uruguaya Félix final un hombre enamorado nosotros queremos añadir una recomendación más la de un músico la de David Otero su primer libro titulado precipicio al mar de la editorial Aguilar está centrado en eso en la paternidad y la inspiración le llegó precisamente eso buscando una

Voz 6 13:47 yo siempre

Voz 13 13:50 qué decías en ese momento me fijé en un las gaviotas que aterrizaban plácidamente sobre la orilla de la playa eran tres parecían querer estar juntas y compartir una conversación inmediatamente me recorrió el cuerpo una sensación de nostalgia llevaba unos días lejos de casa para centrarme en terminar mi disco y buscar las últimas canciones que me acompañarían durante mi próximo trabajo llevaba años componiendo cerca de casa y esta vez me había dado la licencia de alejarme de todo quizá para provocar el ni cosas que estando cerca de los míos no encontraría ya en ese instante mientras observaba las gaviotas en la orilla extraña de una forma especial a mi familia y empecé a buscar la manera de convertir eso en una canción me quedé mirando a estas aves durante un rato y pese a no comprender muy bien su comportamiento decidí darle un sentido buscar una historia que justificase sus carreras y aleteos por aquella costa atlántica entonces prepare un argumento para aquellos movimientos y en mi cabeza las gaviotas se convirtieron en padres enseñando a volar a su pequeña adolescente la idea dio como si me hubiera tomado un par de cervezas

Voz 6 14:55 a golpe comenzaron a marcharse en cabeza

Voz 13 14:58 las palabras y los recuerdos

Voz 14 15:02 Fred

Voz 1 15:05 el VAR

Voz 4 15:07 bonito David Otero buenas tardes amigo vamos ha puesto la piel diga diga tengo que darlo todo gracias nunca me había escuchado y

Voz 6 15:16 ha ido por otra persona en este caso este fragmento del libro me han emocionado muchas gracias de verdad si estoy súper contento se me ven la cara yo creo que hoy sonriendo a todo el mundo por la calle en realidad sabe porqué

Voz 4 15:28 hoy pero el día del padre si me ha hecho regalo mi hijo pereció

Voz 6 15:30 eso me ha regalado dos corazones unidos por una cuerda para colgarlas en mi estudio en algún lado y un librito donde él iba explicando cosas de que su papá no entradas cual exponía ahí ya varias opciones no tenía que ETA charlas que Silas que no y ha tachado que si no decía tu padre te quiere mucho si te juegas mucho contigo si te regaña vez en cuando esa no la han estado ahí

Voz 4 15:59 son súper tampoco lo adoptado hoy ayer en La Ventana de los libros estaban te acuerdas Pablo Carbonell

Voz 0827 16:06 sí y le preguntábamos oye

Voz 4 16:08 que ha escrito un libro así muy muy ida de olla como es él Non se titula Pepita es una novela que discurren un pueblo llama Río cochino bueno personajes muy estrambóticos no le preguntábamos mira la gente escribe libres

Voz 0313 16:20 o para o de forma terapéutica o porque quiere ganar dinero o para pasar a la posteridad o para hacerse famoso porque necesita compartir cosas tú porque es escrito este libro

Voz 6 16:30 yo escrito este libro porque quiero que dentro de quince años Mis hijos lo lean sea para ellos si lo escrito para ellos sepan con todo detalle cómo fue su nacimiento sus primeros días como nos enteramos donde vamos a ser papás en qué estado estábamos que nos pasó por la cabeza que sentimos cómo se lo contamos a nuestros padres a sus abuelos cómo reaccionaron cómo fueron sus primeros pasitos como esos primeros pañales cómo fueron sus primeros y cariños y todo eso es lo que compone aparte gran parte de mi infancia que también eso no

Voz 0313 17:06 otras que es un viaje de ida y vuelta

Voz 15 17:09 en este libro entonces

Voz 6 17:11 yo estoy feliz de que haya salido a la venta este libro que hay gente que lo que lo pueda leer pero los destinatarios de este libro son

Voz 0827 17:18 has escrito de memoria has tomando notas no

Voz 6 17:20 pero todo moría todo porque pero me he sentado ante un ordenador como el que cierra los ojos me he puesto a expresar todo le decía antes antes de entrar a Francino es como el que tiene no un baúl lleno de juguetes si al lado entonces yo Reus cava entre mis juguetes sacaba o no que me gustaba me ponía jugar con él todo eso en versión recuerdos pasando pues desde los míos hasta los que vivido con mi mujer hasta los que vivido con ellos

Voz 1362 17:49 sí porque además estamos muy acostumbrados a leer en cosas de madres pero no tanto de padres y creo que en el libro nos ahorrado tampoco la parte no sé si llamarlo oscura pero menos ideal no de lo que es la paternidad claro que siempre hablamos de existe claro claro siempre abramos de la parte bonita positiva la ternura el cordón umbilical pero también hay una cierta parte bueno pues de de pérdida no yo creo que la refleja muy bien en el libro

Voz 6 18:16 hay una parte pérdida de dolor que tal vez es lo que me ha movido a escribir este libro porque si no me hubiera producido dolor verles crecer como estoy viviendo no me produjera unas ganas de amarrar les a donde están no lo hubiera escrito entonces una lucha contra mí mismo no el el hecho de dejarles volar

Voz 4 18:36 produce una con doce años amarrar lo poquito a poquito o casi nada pero precisamente en la en la canción que da nombre a este libro dio

Voz 6 18:47 siempre me costó de decirte que debías volar libres sexual es un acto que es doloroso cuesta pero hay que ser valiente decirles a tus hijos a hacer lo que vosotros queráis

Voz 0827 18:57 además es un dolor para lógico porque por un lado dos quieres amarrar pero por otro lado no te gustaría para nada verlos Samaras

Voz 6 19:03 ha ganado nada es una contradicción pura y dura yo creo que de ahí nacen las historias bonitas no de las contradicciones dentro de nosotros

Voz 1362 19:10 además con doce años y de queda eh te queda

Voz 6 19:12 para verla hoy ya con doce años ya están ya estaba muy Liu un detalle muy importante

Voz 0313 19:20 me imagino que es que que es querido que es voluntario y esto no es un catálogo de consejos son la paternidad ni muchísimo menos y sin embargo sin quererlo das sobre vuela durante todo el gol más importante que es a los que se encuentra en esa tesitura disfrutando es ese mensaje se que está ahí implícito de explícito en fin en mitad de todos los textos de de casi todo

Voz 6 19:40 no si vuela tan rápido el tiempo de no nos acordamos de nuestros hijos cuando adonde nuestros bebés de de nuestros amigos dices Jorge otro carrito pero como se subirá el carrito en en coches y ahora me acuerdo o como si de repente se deprisa todo en un pispás

Voz 0827 19:58 el estás pedido permiso sí

Voz 6 20:00 el permiso lo ha leído y ha corroborado que todo lo que estaba en ese libro era OK por supuesto la supervisado mi mujer también que hablo mucho de ella no quería tener ningún drama en casa pero sólo ellos dos a mi mujer mi hijo es muy pequeño lo que lógicamente todavía no lo ha leído que pero además Mis padres mis hermanos que también habló mucho de ellos

Voz 4 20:20 es es ellas ya que se encuentra cuando ya estaba el cuerpo del libro

Voz 6 20:23 yo o tu mujer por ejemplo ha ido revisando no no ha sido una tarea que a la que no estoy acostumbrado porque normalmente la música vas haciendo IVAs compartiendo con productores con la compañía siempre hay una parte de tu obra que está expuesta esto me lo quedado para mí hasta que estaba terminado y una vez estaba terminado ya lo compartido con ellos y una vez estaba OK lo hemos lanzado

Voz 1362 20:44 siempre se habla de que los padres tienen una relación especial con las niñas yo no sé si en tu caso Luna todavía tiene doce años todavía no es adulta y todavía no tiene esa vinculación que es establece dicen a partir de adolescencia pero quiero saber si hay una vinculación distinta no digo ni mejor ni peor con el niño que con la niña

Voz 6 21:02 es diferente y hace las ese sentido muy distintas las dos relaciones mi hijo me ha provocado cosas muy diferentes a mi hija si me pides explicarte las

Voz 16 21:12 o no desarrollar pesó más que nada porque es una

Voz 6 21:15 son sentimientos tan profundos y a veces tan mágicos que son muy difíciles de traducir a palabras no yo a mi hijo cuando éste tenía en brazos Llera muy bebé tuve la sensación de que viajaba en el tiempo y vi a mi padre a mi abuelo a mi bisabuelo al abuelo de mi abuelo y a la vez veía al hijo de mi hijo a su nieto fue como si me Mi vida fuesen chicles estira hacia delante y hacia atrás y un momento bastante mágico no cuando era prácticamente recién nacido lo di di

Voz 4 21:41 cuando la niña perdona es no no no

Voz 6 21:44 Diego Luna obviamente ha sido la primera ir todo lo que es más experimentado como padres ha sido nuevo entonces no tienes con qué compararlo no es todo diferente

Voz 0313 21:54 yo quería preguntarle David cuántos kilómetros calcula que viajó con su padre porque debieron ser unos cuantos por lo que cuentas

Voz 6 21:59 viajado con mi padre al que él estoy francamente agradecido pues te te puedo decir que probablemente ahora ha llegado a millones de kilómetros

Voz 1673 22:07 algún millón de kilómetros porque hemos nacido

Voz 6 22:10 un avión sí calculan que enviar ganó ayer serán seis mil siete mil kilómetros y lo pones a multiplicar lo por la cantidad de fines de semana que no íbamos con él pues habremos llegado yo creo a al igual a un millón de kilómetros después

Voz 4 22:21 un millón de euros se puede ser porque viajábamos practica

Voz 6 22:24 mente cada muy poquito

Voz 15 22:27 oye te consideras oye mejor e hijo o mejor padre

Voz 6 22:31 qué pregunta justa digo ahora viste mejor padre pero porque es lo que me toca día a día dijo tengo que ser de vez en cuando no tengo que estar como hijo ahí no con mis padres y si les quiero muchísimo y siempre que que me necesitan ahí estoy igual que yo cuando eres necesito a ellos

Voz 0827 22:49 te has pedido a tu padre que escriba un libro como el que no claro

Voz 6 22:52 eran plantado mira me hubiera encantado dando cuando vio

Voz 15 22:55 precipicio al mar es un es un libro básicamente en fin a mi opinión de de de amor y que tiene mucho o que tiene bastante de de poesía

Voz 0313 23:06 yo aquí estamos abriendo a La Ventana reivindicando la potencia y el valor de los libros ya que hablamos de poesía

Voz 18 23:24 o grande de hacer una canción que no hablaran de nosotros no hago más que hablar de amor desde el concierto en querer te conocí

Voz 4 23:35 se escriben un montón de canciones hermosas de amor de hecho últimamente algunas de la gente que les escribe como mal

Voz 0313 23:42 Juan se lanzan también a a escribir poesía

Voz 4 23:45 el propio Marwan ha estado recientemente

Voz 15 23:47 en el jurado de de

Voz 4 23:49 de un premio que es un premio de de pues si al pene

Voz 0313 23:52 Nos pasa con cuyo ganador vamos a hablar enseguida en las

Voz 4 23:55 ventana pero como hace un par de años publicó un primer poemario yo me he quedado con algo que tiene que ver que enlaza con esto que estamos tocando hoy en La Ventana no que es el amor que son los sentimientos que es el desamor también es un tema que se titula K

Voz 0313 24:07 dice así que dice así no se puede vivir con y que seas el mar que baña en mi boca no se puede caminar por desiertos y que seas quién baño Mis ojos no se puede vivir con una caricia hay vomitar necesidad no se puede no se puede soportar una tortura en cada tic tac de la manecillas y que cada hora diga que no te tengo no se puede morir con ganas de amor y que los corazones cierren por vacaciones no se puede planear un infierno a solas sin tu ritmo cardiaco no se puede en los estudios de Radio Valladolid tenemos al ganador del II Premio Espasa es poesía David Galán

Voz 4 24:50 hola muy buenas tardes Javier qué harán Ready y verdad sí sí de de la de la poesía donde tienes ya o un hombre joven ganar un premio la semana en que vamos a hacer

Voz 0313 25:00 el día mundial de la poesía no está mal

Voz 15 25:03 la verdad es que es una locura es una locura no no esto es todavía no me he hecho a la idea de de la noticia pero que procesarla oye

Voz 4 25:13 delación a lo que hemos abierto la ventana esta tarde

Voz 0313 25:16 tú te imaginas mundos en librerías como se

Voz 4 25:19 el mío al menos no me lo imagino que para mí sería muy complicado simplemente el hecho de pasarme porque yo soy de Valladolid y pasarme por las calles de Valladolid dividirán mirando todos los escaparates y meterme pues Lorraine concellos de cada una la obra galardonada que ha conseguido obtener este premio que subir de mi a consideración del jurado entre otras cosas muestra un poemario que representa a la perfección unas inquietudes y desazón es con las que el lector actual se sentirá plenamente identificado lo haces lista de esas inquietudes au empezamos nosotros David

Voz 15 25:51 bueno la la lista

Voz 4 25:53 no sé si es muy larga yo siempre digo que soy un momias y al final siempre de lo mismo hablo de amor y desamor gravita hace que se acaba diciendo yo soy yo soy el club veinte oye bienvenido bienvenido somos unos cuantos sí yo lo reconozco soy un auténtico momias y simplemente normalmente hablo de amor y de desamor

Voz 19 26:11 aquí cualquiera texto que leáis de de tanto de habrá Fame como próximamente de de libro de huir de mi pues

Voz 4 26:19 vais a ver que que tengo toda la razón porque esta porque está mal visto Boya porque está mal

Voz 20 26:25 he visto ser ser sensible escribir cosas sobres

Voz 4 26:27 sentimientos de mostrar empatía es difundir los valores del amor en fin

Voz 19 26:32 mira por ahí va un poquito lo pinto

Voz 4 26:35 tanto transmitir en el en el libro Los dos Davide es que contesten si no no los dos los dos tú sí

Voz 19 26:42 bien que intento transmitir un poquito eso sobre todo al final del libro en el que digo que estamos lo que decías que estamos viendo o se ve que normalmente la sensibilidad es algo negativo yo creo que es todo lo contrario la sensibilidad al final es un súper poder que puede cambiar el mundo ahí desde el hecho de abril me expresar mis emociones todo lo que me ha traido ha sido bueno estoy muy feliz con con escribir lo que siento oí aunque aunque

Voz 4 27:13 los expertos es profesor de educación infantil sí

Voz 19 27:15 sí soy más tu educación infantil y la verdad

Voz 15 27:18 eso habría que transmitirlo desde el primer momento ha

Voz 4 27:23 a los más pequeños pero lo de ser maestro tiene algo de poético no voy a ser padre de los decía así bueno claro

Voz 0313 27:28 sí evidentemente ser maestro también no no tanto

Voz 4 27:30 bueno depende como quieras enfocar a la clase en el aula oye fíjate que estaba buscando lo de Jacko ir a lo mejor hay un origen etimológico entre el que parece que es una una palabra la siga que es que a mí me sonaba utilizada sobre todo en el sur de va en el sur de Valencia y por lo tanto es una Castella es que está buscando una de las acepciones la primera dice de condición suave dócil no esquivo mansito sólo quiere que le hagan caricias y es un término afectuoso que se usa habitualmente para hablar de los de los niños

Voz 1362 28:03 yo no es por nada pero yo ya lo dije pero nada más rueda palo pero yo os traigo palabras como tiene que ser

Voz 4 28:10 oye David David Ready cuándo y qué empezaste con la con la poesía porque he leído que dejaba esposa visten los asientos del autobús que bueno es una manera empezar digamos que no sería la más usual la la verdad es que empecé devastado

Voz 15 28:22 de pequeño yo al principio me dedicaba

Voz 19 28:25 al principio yo digo siempre he dicho que empecé a leer con Ibáñez leyendo Mortadelo y Filemón

Voz 0313 28:31 como otros tantos me acuerdo

Voz 19 28:34 que yo recortaba las viñetas y tengo la escena decían

Voz 6 28:37 mi madre deja de recortar las viñetas ileso

Voz 19 28:39 te lo que te va a gustar más y luego pues yo empezaba a escribir IMS pequeñas cositas luego has de pintar muchas paredes pintaron mesas me he llevado soy soy maestro y eso no hay que hacerlo

Voz 4 28:56 ya sabes que en las clases siempre hay un verso sí sí

Voz 19 29:00 claro yo iba a clase en el autobús Iggy pues un día pues llevaba la Liga también ya de por sí sí dije bueno pues lo pego aquí fue fue mi fue mi primera red social siempre he dicho del autobús de con el que va con el que iba a clase dejaba mi nota hay escrita con con mi texto me olvidaba de ellas sabía cambio en emisor pero no sabía si era un receptor o el tuvo Usero al final del día que decía este gilipollas

Voz 4 29:26 a ver niños esto no hay que hacerlo sino acabaría como yo lo que dice del autobús como red social porque David el otro David Otero en precipicio al mar en el libro

Voz 0313 29:35 habla de la importancia de viajar juntos porque

Voz 4 29:38 corridos y es verdad se crea un espacio determinado para compartir cosas

Voz 6 29:42 es es otro otro lenguaje no el que el que existe cuando uno viaja ahí cuando se mueve cuando visita cuando ve cuando se sorprende cuando está junto a otra persona descubriendo el mundo no te ahí se trazan unos lazos que yo en mi caso han sido los que más he disfrutado en mi vida yo creo que si en algo no escatiman jamás ha sido en viajar ha sido una de las cosas que que más me ha llenado de inspiración y que seguirá haciendo yo creo que mientras Miku

Voz 0313 30:11 oye cuenta cuelga cuentes la historia aquí explica es de broma no sin cierto desacuerdo con turistas que riñe en a unos padres porque el bebé muy pequeñito Pablo

Voz 6 30:20 si bueno fue la diferencia entre una o dos perfiles muy diferentes de personas que me encontré un viaje en Argentina mi hija pequeña acababa en hacer Luna tenía aproximadamente tres meses muy bebe es la realidad y asuntos a la Patagonia a ver el glaciar el perito

Voz 4 30:36 Nieto Moreno entonces se sentaron al lado

Voz 6 30:39 Nuestro el barco ya frente al glaciar una pareja de chicos jóvenes también papás con otros niños y de un perfil parecía el no estreno dijeron en argentino Txell loco que bueno que traes al bebé a casa que disfrute del mejor aire El Mundo estos salud y tal y nosotros muchas gracias a y de repente llegar unas señoras españolas sí es aproximadamente sesenta años ya al otro lado contrario empezar a decidirme pero como otra al niño aquí con el frío que hace la corriente del barco se ponen mal lo de BB que es yo me agarro un cabreo bastante serios con las señoras porque me jodió mucho que me dijesen a mí que es lo que tenía que hacer Hinault con comida

Voz 4 31:18 esta es la sobreprotección en la que no hablaba el otro día la madre de Leonor Watling efecto parece que es muy seriamente nosotros a nuestros lo tienes luz por alusiones

Voz 1362 31:27 las se lleva ya se lo he dicho

Voz 4 31:31 además yo creo que lo que hay

Voz 1362 31:32 yo cuando cuando es acostumbraban a viajar desde muy pequeños puede llevarlos a cualquier sitio a la ópera ahí están calladitos porque hacen lo que ven entonces el problema yo creo que es llevar

Voz 4 31:40 bueno lo esperamos estar dijo se bueno bueno bueno

Voz 1362 31:43 no depende de cómo estén educados lo

Voz 4 31:46 me da igual cómo

Voz 1362 31:49 evidentemente pero quiero decir que yo creo que también es verdad que nunca es pronto eh depende un poco de la logística pero es que ahora claro ahora hay unos eh cae cochecitos que los puedes llevar a cualquier parte de mi época no era tanto eh yo creo que lo bonito es perderlo

Voz 6 32:02 por miedo a moverte con un bebé no ahí yo yo lo he visto mucho no de ahí pero a salir que hace frío pero adónde vamos a ir con el hay que atreverse

Voz 15 32:11 a hacer vivir eh

Voz 6 32:14 tu relación con tus hijos en muchos entornos distintos yo fíjate que no soy de dar consejos y que en este libro creo que una de las cosas que Dios no intentar dar consejos a nadie pero que sí que me ha de servir a mi es entender mi relación con mis hijos en muchos entornos diferentes no sólo en mi casa

Voz 0313 32:32 oye David es los dos el uno y el dos el Galán Otero quedaron

Voz 4 32:34 es un ratito que luego su expareja cerraremos esta obra

Voz 0313 32:37 primera hora de la Ventana te voy a pedir que no recientes algo ya te lo siento ya hablaremos de más cosas pero eso al final seguro venga

Voz 35 39:31 el amarillos

Voz 31 39:38 sí

Voz 0827 39:39 pues desde las tres de la tarde la Delegación del Gobierno en Cataluña está comprobando si el gobierno de la Generalitat ha acatado la orden de la Junta Electoral Central de retirar de los edificios públicos esos lazos amarillos el Ejecutivo de Torra ha anunciado que va a obviar el mandato así que podremos ver en las próximas horas a los Mossos d'Esquadra haciendo cumplir una orden sus responsables políticos no quieren cumplir el pulso ojo puede llegar a tener consecuencias penales que vete a saber quizás sea lo que se busque arguye el gobierno catalán que defiende la libertad de expresión de quiénes colgaron esos lazos aunque como no somos tontos apostaremos nuestro patrimonio hacía una pancarta en sentido contrario pidiendo la cárcel para Puigdemont por ejemplo habría durado un minuto en los balcones ignora Torra el deber de objetividad neutralidad de los poderes públicos y de las administraciones en los procesos electorales que es lo que asentado ya en varias sentencias el Tribunal Supremo también que como máxima autoridad del Estado en Cataluña deberá hacer cumplir en las próximas semanas las a los partidos durante la campaña electoral una ley que él ha decidido incumplir ya dijo su predecesor Josep Tarradellas que en político se puede en política se puede hacer de todo menos el ridículo is echa de menos que nadie les recuerde a Torra que tan importante como respetar la ley es respetarse asimismo y al muy honorable cargo

Voz 3 41:00 cuenta

Voz 4 41:05 Pablo Toño en Radio Barcelona bona tarda buenas tardes una novedad en está última hora

Voz 1673 41:11 pues bueno lo que contaba Isaías está la Delegación del Gobierno elaborando

Voz 4 41:14 este informe que va a remitir a la Junta Electoral

Voz 1673 41:17 central pero mientras los lazos siguen en el Palau de la Generalitat ha habido un intercambio de cartas de cartas más bien de correos electrónicos entre el presidente Torra y la Junta Electoral le pedía que se aplazaron poco esta decisión de retirar los lazos el el president y lo ha hecho planteando tres dudas la verdad es que parecían más enfocadas a ganar algo de tiempo que no dudar reales le preguntaba la Junta Electoral oiga pero tengo que retirar los lazos y las instaladas las dos cosas o sólo una de las dos bien bien de qué edificios tengo que retirarlas y además le informaba pues que ha pedido al Defensor del Pueblo un informe esto se ha contestado muy rápidos de la Junta Electoral la dicho sabe perfectamente lo que tiene que retirar de Palau le han dicho que de todos los edificios y la han dicho que muy bien por lo del Síndic de Greuges lo de que el Defensor del Pueblo Castelari es que aquí hay algo que Vine supo curioso ellos lo que han hecho es decir la decisión final la va a tomar el Defensor del Pueblo Rafael Ribó que por cierto está en funciones sí lo que pasa es que claro cuando tú alega que no vas a Cuba

Voz 0313 42:10 el lo que dice la Junta Electoral porque esto iría

Voz 1673 42:12 contra la libertad de expresión cuesta entender porqué sí que vas a Qatar lo cuando te lo pide tu Defensor del Pueblo esto ha quedado sin respuesta en la rueda de prensa de este mediodía

Voz 0313 42:21 hoy está confirmado que el president ha dejado libertad sus consellers para que cada uno haga lo que considere oportuno con lo lazos

Voz 1673 42:27 no esto ha sido una información errónea que sea filtrado un poquito antes de la rueda de prensa de de guber de hecho eh se han conjurado para intentar que todos hagan lo mismo porque sabéis que hay un alma del Govern

Voz 1362 42:37 Jesús para Cataluña otra que es de Esquerra para que no yo

Voz 1673 42:40 eso partidista de esto pues han decidido que van a intentar coordinarse en ese sentido sí que hay libertad para que lo que viene siendo pues por ejemplo un colegio público pues el director decida retirar o no el lazo la pancarta etc etc o no oficina territorial de la Generalitat ahí sí pero en lo que son las trece consejerías contando aquí presidencia aquí la idea es que vayan todos a una hay que recordar que aquí en instaba a la Junta Electoral está al presiden Torra es decir el responsable es él no es aragonés porno retirarlo de Vicepresidencia por decir algo entonces es verdad que aquí los días están de momento un poco cubiertos hasta que hay una denuncia contra ellos directamente

Voz 0827 43:14 esto es esto del Defensor del Pueblo es una manera también de heredar no porque la autoridad competente en esta materia ya que es es lo que dicte la Junta Electoral Central no lo que diga el Defensor del Pueblo claro quién es meterle en un follón al Defensor del Pueblo en Cataluña

Voz 1673 43:26 fijaos que es una figura que ya estaba muy cuestionada por parte de algunos partidos como ciudadanos y seguramente con esta maniobra que en el fondo lo que busca es que sea él el responsable quién diga oiga quiten estos símbolos de de de Palau están trasladando de una responsabilidad a un organismo pues que estalla cuestionado por parte de de unos cuantos partidos es una decisión realmente que ha sorprendido cuando cuando la han puesto encima de la mesa insistimos porque es el hace caso al Síndic de Greuges al Defensor del Pueblo catalán no se le hace caso y otras veces por ejemplo al Consell de Garantías Estatutarias sabéis que en los plenos del seis y siete

Voz 4 43:57 si no se hizo caso del Parlamento

Voz 1673 44:00 claro entonces porque al Síndic si al resto no tampoco lo han podido contestar en la rueda de prensa

Voz 1362 44:05 contrasta la actitud de Torra dilatoria con con la celeridad con la que Colau acató la la orden de retirarlo inmediatamente en el plazo previsto que no se Colau desde luego no no ha aducido no que se ve Sevilla restringida su libertad de expresión esto hasta también no sé si Torres ha hecho algún comentario respecto de la actitud de Colau

Voz 1673 44:30 los independentistas han aprovechado este episodio para cargar contra Colau precisamente por lo rápido que retiró la pancarta le dieron doce horas quiero recordar eh para retirarla y lo hizo pues yo calculo a las cuatro horas más o menos esa misma noche le llegó por la tarde por la noche ya no estaba la pancarta de la ayuda

Voz 0313 44:45 es que hay que recordar porque igual alguien en fin de desmemoriados que el tema de los lazos amarillos ha convertido hace bastante tiempo en Cataluña en la enésima pugna en la calle no diré por el control de las calles que eso sería exagerado no pero volver otro día de la fachada del Ayuntamiento unos encapuchados descolgaron el lazo amarillo antes de de esta orden de la de la Junta Electoral ya habido en los últimos

Voz 20 45:04 es es en fin no no no incidentes serios pero exige

Voz 0313 45:07 de que poner lazos luego patos de los retiran uno lo retiran otro lo ponen es un follón pero vamos cuando llega una campaña electoral y la Junta de dice instituciones en aras de la neutralidad hay que retirar símbolos para luego parte tan complica

Voz 1673 45:19 los más Lucía lo pondremos después otra vez lo de las

Voz 0827 45:21 la expresión es una auténtica milongas claro que hay que defender la libertad de expresión la libertad expresión tiene sus reglas en una campaña electoral y uno no puede hacer un mitin donde quiera ni como quiera yo no puede colgar carteles donde le da la gana y desde luego lo que uno no puedes en una institución pública por ejemplo pues colgar una bandera ya se de Esquerra o de Vox es que sería impensable no entonces un símbolo que su símbolo que para algunos catalanes es importante pero que otros catalanes no no afecta que esto es lo que ha dicho el Tribunal Supremo pues hombre quiere decir no enredar as el señor Torra no creo

Voz 1673 45:55 de hecho ahora no recordaba una veterana política de aquí de de Catalunya del PSC que por ejemplo en la época del No a la guerra tuvieron que retirar esas pancartas de los ayuntamientos no es la primera vez que se pide durante una campaña que se retiren pues este tipo de símbolos

Voz 0313 46:07 yo ahí los encargados como apuntaba Isaías de retirar

Voz 1673 46:10 los y si llega la orden intriga el caso para ser los Mossos d'Esquadra no si eso Moncloa lo tiene clarísimo que si al final hay que retirar los lazos van a ser los Mossos quiénes vayan irrumpir en todos estos símbolos y nueve que estamos

Voz 0313 46:20 Sorando libros no Pablo Tallón nos vas contando un abrazo compañero

Voz 1673 46:23 un abrazo que por cierto el aviso

Voz 0313 46:25 para los dos Davide es para los oyentes ya que estamos hablando de libros desde luego en fin el proclamando que cómo sería de fe hoy de nefasto el mundo sin sin librerías hoy tenemos dos historias que contaremos en un minutito que parecen de de novela negra de cine de suspense pero no no no no no son realidad pura y dura enseguida lo podremos con

Voz 4 46:45 probar cerrajero

Voz 1 46:48 hola buenas me he dejado las ya

Voz 22 46:50 ves dentro de casa tranquila siga mis instrucciones

Voz 1673 46:52 hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 36 46:58 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud

Voz 1362 47:02 ante la duda con prueba Gobierno de es

Voz 0313 49:02 Javier que faltan once minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias quiero explicar esto de los libros las películas y la y la realidad imaginemos una de espías una de John Le Carré El topo

Voz 42 49:13 por poner

Voz 4 49:17 la fantástica trece una peli que estaba francamente bien me gustó mucho Boeing aquí el disparo de última hora que bien

Voz 0313 49:26 queda donde da luego pensemos en otro escenario

Voz 4 49:29 yo también de de literatura de cine la mafia los asesinatos los crímenes

Voz 12 49:35 ahí las cosas raras que Paulino no perderlo qué siente celos por ahí porque en Italia la Fiscalía está investigando la muerte de imanes Adil aquella ex modelo marroquí que fue testigo en el proceso importante además en el proceso contra Berlusconi por un posible delito de prostitución de menores el caso Ruby lo recuerdo me da la fiestas el bunga bunga todo eso bueno