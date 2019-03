La Ventana (19/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0230 00:08 se retoma el juicio por el proceso en el Tribunal Supremo jornada número dieciocho seguimos en el turno de los testigos y esta tarde continúan declarando guardias civiles que participaron en el operativo desplegado aquellos días en Cataluña Alberto Pozas buenas tardes

Voz 1 00:22 sí buenas tardes las defensas están cuestionando el origen de algunas investigaciones sobre el referéndum preguntan detalles a este agente de la Guardia Civil que lleva varias horas declarando el presidente del tribunal Manuel Marchena les acaba de decir textualmente que están perdiendo el tiempo que esto no es importante para el juicio la anticipo una cosa estamos insistiendo en la en la en la integridad de unos afectados que no van a ser objeto de ganar el Tribunal con lo cual la pelea acerca de si aún atestados constantes enganchó a la escalas entre los abogados entre el testigo entre el Tribunal ahora mismo está en medio de uno lo escuchamos en directo

Voz 4 00:53 acción más usted ha dicho que la vista la que está mi mitín pues muchas gracias Juan muchísimas gracias

Voz 1 00:58 señor Pina sonido en directo del Tribunal Supremo el que más contamos hasta ahora Ester Bazán la Junta Electoral Central ha rectificado como se había comprometido con las asociaciones de personas con discapacidad ya eliminado el término discapacitado de la instrucción sobre el voto en las próximas elecciones del veintiocho de abril José María Patiño buenas tardes nuestras Rivers la instrucción modificada por la Junta Electoral dice ahora que ir las mesas electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que ese encuentro inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha mesa y además se añade que las personas con alguna discapacidad podrán valerse de algún de alguien que les acompañe o de algún medio maten tal para trasladar los sobres electorales a los miembros de la mesa electoral que en cualquier caso deben recibir el voto de todas esas personas aumenta el número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se incrementó en febrero respecto al mismo periodo de dos mil dieciocho según los datos que hemos conocido hoy ampliamos con Antonio Gómez

Voz 1673 01:52 este aumento del ocho coma uno por ciento supone casi ciento cincuenta mil nuevos trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en los últimos doce meses la cifra contrasta con el incremento total de afiliados en el mismo periodo que no llega al tres por ciento los sectores con más trabajadores extranjeros continúan siendo el agrario y la hostelería aunque los que se han dado las mayores subidas son los sectores de la información y la comunicación y el de la construcción en el mismo plazo las comunidades en las que más ha crecido el número de afiliados extranjeros son Castilla La Mancha con un once por ciento y Navarra con un diez por ciento

Voz 1 02:25 vamos con las titulares del deporte Paco Hernández buenas tardes buenas tardes segundo día de concentración de la selección española preparando el partido de este sábado ante Noruega hoy ha llegado Saúl que sustituye a Fabián Ruiz de hemos podido escuchar a uno de los debutantes esta lista Sergio Canales

Voz 5 02:38 la verdad que estar en las lecciones Un premio

Voz 6 02:40 Carme después de todo el trabajo que que bueno que me ha costado llegar hasta aquí pues pues bueno es es una ilusión y y la verdad que que un sueño cumplido no

Voz 1 02:51 de fútbol Primera División Michel Arshad despedido como entrenador del Rayo en las próximas horas Paco Jémez será anunciado como el nuevo técnico rayista por esta temporada y otra más cinco y tres minutos cuatro tres en Canarias

Voz 3 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1 03:06 el juez de la Audiencia Nacional imputa a Alfredo Prada exconsejero y actual responsable de vigilar la corrupción en el Partido Popular por presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia la Audiencia Nacional investiga desde el pasado mes de agosto el agujero de cien millones de euros en el fallido macroproyecto de Esperanza Aguirre informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:23 sonar hay tres responsables de las direcciones técnica y financiera de la Ciudad de la Justicia comparecerán como imputados el próximo veintisiete de marzo para explicar el supuesto saqueo de las arcas públicas con el macroproyecto fallido en el que se enterraron cerca de cien millones de euros en su auto el juez adelanta que pedirá explicaciones por las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas que estableció la falta de control en las contrataciones documentación justificativa del proyecto o la ausencia de criterios de racionalidad económica en el gasto también destaca los gastos bajo sospecha de una Visa Platinum o el pago de un máster a un trabajador con dinero público

Voz 1 03:59 sí todavía en los tribunales el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide a la empresa promotora de Madrid no norte que aporte toda la documentación de la operación urbanística reclama entre otros los convenios de venta de suelo por parte de Adif como solicitaban Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales Alfonso Ojea la promotora Distrito Castellana Norte había presentado recurso para no tener que entregar la documentación que le requería ante la justicia Ecologistas en Acción y otras organizaciones sociales ese recurso ha sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia por lo que todos esos documentos e informes deben ser entregados ya a la sala de lo contencioso administrativo es más debe ser el Ayuntamiento de la capital el que complete el expediente aportando esa documentación muy interesante para esta causa judicial son los convenios en los que ADIF vendió los terrenos a esta promotora privada entre mil novecientos noventa y tres y el año dos mil dieciocho nueva bajada de temperaturas en toda la comunidad a esta hora tenemos trece grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 3 05:09 servicios informativos

Voz 0027 09:17 con sólo dieciocho años se ha convertido en la mayor alegría del madridismo esta tiempo

Voz 20 09:21 cada cupo el que ha llegado tan joven le dio tantos motivos de satisfacción no puedo dejar de verlo como

Voz 5 09:29 como una buena noticia vino

Voz 21 09:30 CIU el futbolista llamado a liderar el Real Madrid en la próxima década concede su primera entrevista a un medio español desde que viste la camiseta blanca y será en El Larguero esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias con Manu Carreño

Voz 0230 11:44 ellas también una mujer ha ganado el Premio Nobel de matemáticas es nazis bueno es una mujer un poco combativas estadounidense se llama Karen Cullen Beck escribió un libro en mil novecientos noventa y siete explicando que de joven nadie la contrataba como matemática por ser mujer y ahora los setenta y seis años le han dado el premio Abel que es como el Nobel pero en nave él ha investigado ha investigado las ecuaciones en derivadas parciales de las formas del espacio en varias dimensiones

Voz 25 12:15 den Ana que te estoy esperando

Voz 0230 12:19 sí

Voz 26 12:21 sí vivo no

Voz 5 12:24 a sí

Voz 0230 12:27 todo debería decir Páramo para que lo repitiera la situaciones derivadas parciales de las formas de espacio en varias dimensiones y otra y otra cosa ha dimitido un señor pero en Kazajistán no voy a Pakistán el presidente de Kazajistán han no Sultán Nazarbáyev os y lo preferimos no Sultana Aserejé el ha dimitido no Sultan Aserejé que era presidente de Kazajistán desde mil novecientos noventa y uno y ocho años no esta mal y tiene más mérito porque ha sido el único presidente del país Kazajistán se separó bueno cuando se desintegró de la Unión Soviética el sultán Aserejé comenzó manzana ir hasta hoy no le ha ido mal es multimillonario según Amnistía Internacional el tema libertades cojea lleva flojea flojea otras cosas como el protagonismo internacional si lo ha tenido Kazajistán ahora nadie se acuerda pero Mariano Rajoy fue a Kazajistán

Voz 12 13:29 este es mi primer viaje a que fue su primero y el último tampoco iba a hacer quince viajes a un país que era tan difícil de decir que están

Voz 0230 13:42 a qué te están bueno son noticias no todo va a ser Quim Torra y su canción tengo un lazo amarillo que se lo quito los lazos ha encargado un informe jurídico

Voz 5 14:01 para ver si tiene que hacer caso al juez no es entrañable la tía le sólo opinará el caso no lo has twiterías vamos tener el uso de las redes sociales tiene una mecánica muy muy concreta que Pardo resume en este tuit poner un kiwi en el plato del desayuno hacer la foto para insta retirarlo ponerte ciego a churro las túnicas pedagógicas no funcionan igual en todos lados el Twitter Bin castigado a Rincón de pensar somos esquimales luego luego niños hay niños que tienen un potencial enorme como la hija de aceituna verbenas mi niña coge un peine ya hace como

Voz 12 14:44 que se pena después su padre para que ese pene con él con un añito ya

Voz 5 14:52 verdad cualidades del vino tuit de Johnny pero bien

Voz 12 14:54 mejoras con el vino es como el vino no no todos me caso que llevo dos

Voz 5 15:02 acabamos los tutorías con este delicioso tuit de restaurantes a cargo de Craig

Voz 12 15:07 esculpe camarero podría pasarme un poco los huevos por el mismo hombro señor

Voz 27 15:17 vale

Voz 0230 15:58 esta mañana como en una entrañable rutina ha habido pintadas y destrozó ellos en las sedes de Barcelona de Ciudadanos y del Partido Popular otras veces hay pintadas en la casa del juez Pablo Llarena en Sant Cugat que negasen Sandoval y a veces pues la pintan a veces se atacan sedes del Partido Socialista de Cataluña del Partido de los Socialistas de Cataluña con también pintadas de ellos son ataques pintadas destrozó ellos que se hacen para combatir el fascismo sede esto es un poco raro porque precisamente atacar las sedes de los partidos rivales venía siendo tradicionalmente lo que se asociaba al fascismo pero no será que los tiempos cambian ahí está el caso del centro hechos baña

Voz 28 16:38 el censo es España ha cambiado dentro

Voz 0230 16:40 hecha la tesis del centro hecha uno y trino la abrió José María Aznar con esta frase que sólo se puede pronunciar con las manos ingrávido todas las muñecas blandas sabes cómo corría Johan Cruyff

Voz 6 16:54 pero España ha estado unido ahora está divido en tres

Voz 29 16:59 tanto hecha sobrevivan tres centro hecha Vox que es la parte centro hecha

Voz 0230 17:06 esta ofreciendo algunas noticias peculiares en las últimas horas escuchamos Aimar Bretos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0027 17:11 después de que Vox ha denunciado que incorporará a sus candidaturas en puestos muy destacados además a cuatro generales del ejército retirado

Voz 30 17:19 cuatro generales retirados pero serán general desde centro echan nosotros

Voz 0027 17:23 de ellos firmaron en verano a que el manifiesto franquista que llegaba a justificar el golpe XXXVI porque estaba decían ya estaba en riesgo la supervivencia de la nación española

Voz 0230 17:31 bueno decimos manifiesto franquista pero seguramente se dio manifiesto de centro hecho a que decía ese manifiesto Nerea Aróstegui con esta música por favor ya sé que esto no está hecho lo que pasa es que a ver es un párrafo cuidado que es un párrafo que no tiene puntos paralelos y música hay que ser submarinista esto sí que es difícil le a ver qué dice este manifiesto que decimos franquista seguro que no respira fuerte en las comas Nerea después

Voz 31 18:10 de los permanentes ataques a la persona del general Franco desde su muerte borrando sin prisa pero sin pausa todo vestigio de su que hacer por España en los momentos históricos que le toco vivir la izquierda política y todos sus medios afines han desatado una campaña sin medida difícilmente comprensible salvo por su empeño visceral de revancha para borrar medio siglo de nuestra historia mediante el intento final de hacer desaparecer definitivamente al principal artífice de que esa historia no desapareció

Voz 3 18:42 ah

Voz 5 18:46 claro sigue no me punto respirando Doña Nerea Nerea voy dentro de muy de centro derecha

Voz 0230 18:57 no parece mucho el centro de hecho no parece más que más está pasando

Voz 0027 19:01 en las últimas horas se ha vivido en Madrid un nuevo caso de acoso ultra a la cultura por cuestiones ideológicas bueno bueno bueno bueno a ver qué

Voz 0230 19:09 pasado siempre exagerando ahora es una librería

Voz 0027 19:11 la que está sufriendo el acoso por pública publicarlo publicitar a vender y publicitar en el escaparate un libro titulado España salvaje en cuya portada aparece Millán Astray Millán Astray

Voz 3 19:32 que qué

Voz 0230 19:34 cómo lo dice esta canción esta canción es de una época en la que gobernaba el centro dicha un centro de hecho también ya lo dijo Einstein que el centro dicha relativo es una canción del grupo que os puso el otro día que Francino decía son de Iñaki me siento rejuvenecer no

Voz 5 19:48 qué tipo de Iñaki de la Torre por qué

Voz 0230 19:53 ese grupo que se llama a los cuatro de la Torre

Voz 3 19:57 a salir

Voz 0230 20:05 bueno esto es del sesenta y siete mil novecientos sesenta y siete mazo de marzo Iñaki Gabilondo decía esta mañana que se siente rejuvenecer que lo que está pasando le devuelve a la adolescencia

Voz 33 20:15 ingresan los viejos aromas de las prohibiciones los vetos las soluciones por la tremenda que enmarcaron mi adolescencia y juventud con ese penetrante

Voz 12 20:24 me agrio cuartel era portador de verdad

Voz 33 20:26 les indiscutibles en mayúsculas

Voz 12 20:29 ironía on

Voz 0230 20:31 no está no está contento porque ve un centro hecha que les suena era fíjate que este era el reggae de la época del centro hecha de la que hablamos

Voz 34 20:38 eh

Voz 1315 20:43 sí

Voz 3 20:49 muy jamaicano

Voz 5 20:54 ETA Jamaica ya que los te mira mira

Voz 0230 20:59 esta bonita metáfora financiero amorosa no tengo corazón balance y cuidado con esto es la introdujo una canción de cuando los hombres eran hombres y la mujer mujer ya llegaron a Gas que vienen de lejos en busca del sol que ahora los chicos

Voz 5 21:52 claro claro lo normal eran otra cosa no pero eran tiempos claro bueno mira al final Vox es como la Maddalena

Voz 0230 22:06 prueba pruebas un poquito de Vox si me siento rejuvenecer una cosa más un dirigente de voz sugiere ilegalizar a los independentistas ya podemos ir considera que el más peligroso de Podemos es Íñigo Errejón

Voz 3 22:17 lo acá engañando

Voz 5 22:20 son treinta segundos son chulos es Iván

Voz 0230 22:22 no ha de Los Monteros dice que Errejón es el más peligroso y además como la imita parodia es más peligroso dice porque su cara de niño no nos deja ver su bilis antiespañola

Voz 1342 22:32 nada hay no me interesa mucho personaje antes quizás un poco más pero es peligroso porque encima pone buena cara pone cara de niño pequeño todo esto se compuso de estos son exactamente los más peligroso de todos porque ocultan su verdadera bilis que es la bilis antiespañola radical izquierdista tremendamente peligrosa a nuestro país y que algún día deberíamos analizar si tienen derecho hasta mi juego político los que no creen lo había España y los que no renuncia al marxismo que tantos muertos ha dejado al estrés

Voz 5 23:01 bueno al final de

Voz 0230 23:02 todo esto Pablo Casado

Voz 1315 23:04 con Torra Puigdemont Batasuna podemos o el Partido Popular rescatando a España

Voz 0230 23:10 goles claros rescatando a España con Vox es lo que nos propone el Partido Popular elegir entre Torra

Voz 5 23:17 relató hoy a lo mejor podría

Voz 0230 23:22 la abrirse ante los españoles algo más el abanico de opciones imponerse exigente Hereu tampoco hace falta Albert Rivera exige a Pedro Sánchez

Voz 3 23:30 está

Voz 0230 23:36 Albert Rivera exigía a Pedro Sánchez que dé explicaciones por lo que contó su reciente fichaje mundo vale el abogado del Estado que llevaba la acusación del proceso y que fue cesado esto ya lo contábamos ayer que mundo Vall hizo esta denuncia por eso me cesaron a mí

Voz 12 23:50 porque quería que mintiera y me negué

Voz 0230 23:53 claro Rivera exige ojo con la acusación de Rivera que Pedro Sánchez ha utilizado las instituciones del Estado y ojo a cómo acaba la frase

Voz 37 24:01 Sánchez es el chollo los separatistas pero incluso ha sido utilizada en este caso las instituciones del Estado para ir en contra el Estado así que le pido al pie de la cara y que dé explicaciones acerca del lado si es verdad que ya Dios exclusiones en contra tres generales del Estado

Voz 0230 24:16 que que aclare si es verdad no puede ser Rivera no puede poner en duda que sea verdad porque lo ha contado en un Doval que es su candidato su fichaje

Voz 10 24:24 la acusación es fuerte hoy mismo hablando ha habido una una afirmación de algún que me parece muy grave una afirmación muy grave dice Rivero que la ministra de Justicia

Voz 37 24:37 yo al abogado del Estado que retirar las pruebas para que no hubiera acusación en este caso de rebelión a los políticos separatistas

Voz 0230 24:44 que la ministra de Justicia es que dice Albert Rivera que la ministra de Justicia pidió que se retiraran pruebas de un caso que se está juzgando ahora en el Tribunal Supremo

Voz 38 24:55 Allen

Voz 12 25:06 aquí sólo puede haber sólo puede haber un gran delito o una gran mentira puede que sea un equívoco puede también que sea un equipo con una manera de expresarse pero hay un líder político

Voz 0230 25:19 que acusa a la ministro de Justicia de eliminar pruebas sobre la comisión de un delito por más de ciento ocho que ese acto normal tiene que estar mal expresado porque si fuera lo que dice Rivera el propio mundo oval tendría que haberlo denunciado si alguien elimina pruebas de un delito si tú lo sabes lo presencia sino lo denuncia pues digo yo que estarás cometiendo

Voz 29 25:44 un delito también todo esto todo esto Noor todo esto lo normal normal

Voz 36 25:55 claro

Voz 5 25:58 Especialistas secundarios qué pasó hoy pues venimos musicales muy bien y está contento ha vuelto ya a De la Torre ha vuelto a usted también

Voz 1871 26:07 pues seguimos seguimos con grandes hallazgos musicales Iñaki porque yo creo que te va a gustar presentamos a un joven talento musical que ha venido aquí a presentado La Ventana Él es joven eres guapo eres de Ágreda Soria su nombre es Juan y su apellido más pero no me artístico es maja Aretha Juan jeta qué tal

Voz 36 26:31 qué voz

Voz 5 26:31 no tiene gracia

Voz 36 26:35 presenta su primer disco

Voz 1871 26:37 auto financiado que son bueno son versiones de temas muy conocidos de la música española

Voz 36 26:42 no había eh

Voz 1871 26:48 pues un poquito lo que ha comentado de la los medios especializados e musicales de España a ver qué te parecen supuesta Rockdelux por ejemplo dice a su nombre es una especie de Pitingo trasnochado enloquecido la irrupción de Vox ya no es la peor noticia para esto

Voz 36 27:04 hola te gusta o no

Voz 1871 27:07 los cuarenta ahí termina esta casa dice dice desde los discos de Los Pitufos Eros no se había escuchado algo tan aberrante el mundo sea acá

Voz 5 27:17 la revista directamente te denunció ante el Tribunal de La Haya bueno eres consciente de que la acogida ha sido fría no digamos

Voz 30 27:28 estaba está mal la verdad echar más a seguir trabajando ya siempre digo que la única fórmula para el éxito trabajo trabajo y trabajo no pero hay que atacar con ella este disco es sin duda mis discos más personal gracia

Voz 0230 27:46 pegó una buena noticia es que ya no voy a hablar más claro

Voz 1201 27:49 eso Kiko Rafa Nadal poquito no

Voz 36 27:52 te van a te

Voz 1871 27:56 no voy a hacerte más preguntas porque ya me he cansado Yassin Omar no escucharte pero tengo una mala noticia es que vas a vas a cantar quieres presentar aquí en La Ventana tus canciones verdad está dispuesto bueno cuál sería tu primer tema

Voz 30 28:08 sí me primar temas que vaya a interpretar aquel la ventanas es una versión muy personal de Mediterráneo

Voz 1201 28:14 José Antonio Grandio tocas músculo aquí como hoy

Voz 36 28:20 el de Juan Manuel Serrat

Voz 5 28:26 bueno en directo música grabada no tenga tu versión de rendir esto

Voz 39 28:38 eh

Voz 3 28:39 sí Playa de tres cañas Madrid primera vamos no es porque nada qué las

Voz 36 29:12 bueno

Voz 5 29:14 ese es algo muy arriesgado verdad sí

Voz 1871 29:17 estás estás mezclando pues villancicos no musical navideña con grandes temas de míticos no

Voz 30 29:22 o sea que las versiones flamencas el Gospel está ya muy bien claro especial Rosalía lesionados una huelga estabas tú le das una una huelga

Voz 5 29:33 también han destrozado verdad

Voz 1201 29:37 la chica de Chica de ayer mucho con él

Voz 5 29:42 un meneo al estilo Rosalía no vamos allá

Voz 25 29:48 hola me está no

Voz 5 29:51 sí

Voz 40 29:54 está jugando con la estén

Voz 1201 30:05 no me quedan las veces ves ese Cb6 la mierda ya se huele desde aquí desde luego no quiero ser maleducado algo

Voz 5 30:18 esta pero yo te tiendas Pablos Motta también me echó El hormiguero

Voz 36 30:23 pasa llegó bien como se llama este hombre como France-Presse francés no

Voz 41 30:37 bueno a cuidarte tener algún seguro por el que pago además mutuas de traer tela mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 16 30:57 la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores billetes la isla última de vikingos Killing y pues Wall el cuento de la criada

Voz 17 31:05 a manifestar ahora con Vodafone One Ediciones todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver información hacen el catorce cuarenta y cuatro huyen tiendas Vodafone Vodafone

Voz 0027 31:17 ni oye Sergio tú tienes alemán pisó la de esta qué tal

Voz 15 31:22 pensando en ponerme una desde que Romero de unos vecinos se la están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues el te lo recomiendo y más Illán robado en tu portal

Voz 14 31:30 el brote con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres D o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 0027 31:43 invitamos a los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius Laura inscripciones a dietas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 0598 31:56 tirito Espasa bueno queridos habitantes de Albarracín gracias por elegir viajar en Renfe gracias también a Josefa que incansable ha contado tuvo el pueblo que se podían ahorrar hasta un setenta por ciento del precio de sus billetes que tengan buen viaje

Voz 10 32:14 ella Josefa también con estas ofertas

Voz 0230 32:17 a viajar con Renfe es la mejor opción

Voz 0027 32:19 compre ahora tus billetes de tren y ahorra hasta un setenta por ciento de su precio Renfe

Voz 12 32:27 bueno claridad bueno pluralidad bueno

Voz 1 32:33 y la Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 14 32:37 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 42 32:51 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien Face Phi La Ventana

Voz 22 33:05 que presenta el placer de escucharlo

Voz 43 33:10 a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino Si una noche de invierno un viajero relájate concentra te aleja de ti cualquier otra idea deja que el mundo que te rodea se esfuman distinto

Voz 25 33:25 es mejor cerrar claro

Voz 44 33:26 al otro lado sin que está la televisión encendida tiran seguida los demás no no quiero ver la televisión alza la voz estoy leyendo no quiero que me moleste quizá no tan oído con todo ese estruendo di lo más fuerte grita

Voz 43 33:42 estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino

Voz 45 33:45 no lo diga sino quieres esperemos que te dejen en paz

Voz 43 33:50 adopta la postura más cómodo sentado tumbado orillado apostado acostado de espaldas de lado el trabajo y en el sofá en la mecedora en la tumbona en el pub en la hamaca Si tienes una hamaca sobre la cama naturalmente au dentro de la cama también puedes ponerte cabeza abajo postura de ello con el libro invertir la verdad no se logre encontrar la postura idea el Parallel antaño se leía de pie ante un atril se estaba acostumbrado permanecer en pie se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo caballo nadie se le ocurriría nunca leer sin embargo ahora con él pero colocado sobre las crines del caballo acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial de parece atractiva con los pies en los estribos debería de estar muy cómodo para leer tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura

Voz 10 34:45 en una noche de invierno un viajero Italo Calvino mil novecientos setenta y nueve

Voz 0027 34:51 Carolina se en el Fed escucha este martes a las siete de la tarde Nat de la Cadena SER

Voz 5 34:59 acabamos de hacer como en tres minutos de radio increíble se quedan grabados para

Voz 43 35:04 vamos a volver a buenismo bien con Manuel Burque Iquique Peinado

Voz 1871 35:08 evitamos el buenismo porque lo contrario del buenismo es el realismo igual que lo contrario del periodismo es gordo y

Voz 3 35:17 cada día un nuevo programa de humor en nuestra pero espera actual veniros al buenismo bien a la vida moderna buenismo bien

Voz 0027 35:24 cadena SER en la pantalla de tu smartphone expulsa el logo de la SER

Voz 14 35:31 pero programas tendencias boletín eso piñones títulos opciones para compartir o crear tu propia play list tú programas las eh con un deja toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 12 35:51 la Ventana con Carles Francino

Voz 3 35:58 yo

Voz 5 36:05 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio ya recordáis que hoy es el Día del Padre y sabéis que hace días Páramo insiste insiste insiste pues hoy el resultado

Voz 15 36:16 claro que sí bueno antes de nada muchísimas gracias a todos por las notas de voz tan bonitas que habéis enviado para vuestros padres estamos muy emocionados mira cómo me emocionó estoy emocionado bueno este día del padre El Corte Inglés ha cedido sus espacios publicitarios para que tú puedas felicitar a tu padre es una forma especial queridos padres atentos vuestros hijos tiene

Voz 4 36:35 algo que deciros papás felicidades ahora que ya vamos teniendo una yo también soy padre se lo difícil que es realmente ser padre yo lo voy a intentar ser pero seguro que nunca seré tan buen padre como por ejemplo con dinero

Voz 28 36:48 ya están hoy este súper día porque la verdad es que es el mejor padre del mundo

Voz 10 36:55 te quería dar las gracias por todo lo que me has dado igual Stars

Voz 28 36:57 de ahí apoyándome

Voz 10 36:59 siempre teniendo el respaldo esta dedicatoria bazar a mi padre Juan Hermida Zapatero

Voz 46 37:04 mucho aquí en este día especial quiero demostrar telón para decirte que muchísimas gracias aquí hay que

Voz 0530 37:13 siga siendo el mejor Papa del mundo Un besito muy fuerte Papa merman ello queremos decirte que eres el mejor padre del mundo gracias por tu corazón ir hacia por todo lo has fuerza que haces para que estemos bien aunque estemos lejos de Ci cara muchas sopa que te queremos muchísimo

Voz 47 37:30 qué bonito feliz día del padre

Voz 0027 37:34 mensaje en colaboración con el corte inglés

Voz 0230 37:43 felicidades

Voz 5 37:44 parece que te toca desde San José Bono dijo Sarkozy

Voz 1201 37:47 para qué queremos ayer que no no no depende otra cosa no yo nunca vale vale vale bueno no vale vale más pronto un raspado

Voz 1315 38:00 Pilar de Francisco Veiga a ver Tube está en el FAPAE el rubio de cuatro millones de hijos que tiene en su canal es noticia por la donó al régimen

Voz 5 38:11 padres el Rey el Rey totalmente

Voz 1315 38:14 no es sus súbditos la hizo una donación hace unos días cuatro mil trescientos dólares donó al rubios él estaba haciendo un vídeo en directo con sus seguidores y tú puedes un poco apadrinar la K distintas campañas seiscientos youtubers recibió esta donación en directo así fue el la conversación que tuvo con el niño

Voz 12 38:33 pero que que estás lo quiso como cuánto dinero es estos chavales

Voz 29 38:36 lo para no le tengo miedo va vamos a preguntar la hora de dónde saca tanto dinero diez hola me escuchas hola escucho digo por favor que no ha robado la tarjeta de crédito tu madre o tu padre me gustaría saber dónde saca el dinero me tenía un montón de dinero puede llamar a tus padres no perdió por teléfono poderlo si sus padres el pie que le devuelva el dinero lo hago mucho dinero pues yo con tu edad me lo estaba en tazas del Pokémon pero sabes que deberías de guardar ese dinero para el futuro porque nunca se sabe

Voz 5 39:10 no soy guay

Voz 1315 39:13 bueno el robo Useres cuatro mil trescientos dólares que dice donación pero el rubias ya he dicho que hablo con los padres y ha devuelto este dinero ahora es es el peligro no es que tu chiquillo esté por ahí con malas compañías es que extenso casan silencio en la habitación y nos salgan y pan

Voz 5 39:28 merendar en la trama no sería adiós adiós años cuántos años tenía trece a los trece años no te da igual el futuro pues aquí date nada es verdad es verdad

Voz 1315 39:39 pues hala a la calle delinque come come come no avanzan en lavar las locuras como siempre claro que sí hay que iba al límite siempre se no han estado más dolares nueva youtuber how Sada Colau con motivo de la precampaña es abierto canal en Youtube has ta diez semanas y hasta las elecciones tiene casi un millar de seguidores en veinticuatro horas no van nada mal ir así hablas en su primer vídeo

Voz 3 40:14 los meses de campaña electoral es como lo peor de la politica es cuando se para todo en la institución todos los partidos están todo el rato hablando en los medios de comunicación haciendo mítines ir generando polémicas etcétera no es como la peor parte de no sólo de la política sino casi diga que el género humano tras la polémica vale la pena si la humanos

Voz 36 40:34 estamos si os interesa ya sabéis lo que hizo

Voz 3 40:37 no vengas no tres que usted tiros y esta canción

Voz 1315 40:42 es cómodo termina su vídeo con este Music on claro que si ahora no se lleva y ahí es donde están los votantes Dalian la y que están todos en Youtube porque según un estudio no youtubers influyen a los menores a la hora de escoger hasta lo que comen si vemos los canales que más cantidad de suscriptores tiene aquí en España que comida aconsejan que comen los niños pues esto

Voz 49 41:06 alguna vez habías visto o aprobado una hamburguesa dentro de una lata así se una hamburguesa enlatada o una tarta de chocolate también enlatada toques nos hemos vuelto locos

Voz 5 41:17 sí lo vamos a probando mira

Voz 1315 41:21 giro que observe la mesa y prácticamente la hemos llenado de dulces

Voz 3 41:25 pero pero el reto de hamburguesas cortes

Voz 12 41:29 hoy os traigo algo que nunca veinticuatro horas comiendo pizza

Voz 1315 41:36 a haberlo hecho avisa Veinticuatro horas comiendo acelgas buenos youtuber se puede comprar en cualquier gasolinera pero hay esperanza hay otro canal con millones de suscriptores millón y medio es entrena con Sergio peinado Sergio es licenciado en Ciencias de Actividad Física del Deporte entrenador físico lo mismo te da una tabla entrenamiento que te enseña la forma de comprar de forma saludable pídele lo que quieras menos un Europa un bollo

Voz 15 42:08 país cualquier verdura Wire

Voz 42 42:11 lo que sea eso siempre que Celati un claro en aceite de girasol sería mucho más interesante el atún claro al nato las aceitunas sin una almendra pues esto no sería apropiado cacahuete frito con miel frito con miel no sería apropiado gana cargos arreglarlo también los dadas naturales bien

Voz 5 42:33 a moverse también a ponerse

Voz 1315 42:45 Sergio Arce y a ponerse más fuertes que el vinagre que grito más buenos más fuertes quede bien claro que sí bueno vamos el esqueleto para acabar vamos a quemar calorías como dicen en Youtube mover el esqueleto bueno lo dice en el canal de verdad

Voz 5 43:01 solo

Voz 1315 43:04 son dos youtubers que tiene más de ocho millones de suscriptores

Voz 28 43:07 melómano de a sesión famosos haciendo ver si

Voz 1315 43:10 no es de canciones son dos chavalines que ya han participado en bandas sonoras Le juntos en You Yuma Peter Rabbit son el fenómeno el momento y esa canción su no te Montse llama en mi corazón

Voz 3 43:21 no quiero vote preadolescente como ya te voy a Iñaki Sáez al regalo que te traigo qué hacía muy tiene

Voz 5 43:51 sí

Voz 3 43:51 a ver de la ignorancia Elvira que había prorrogado el cambio ahora me documento bueno pero bueno

Voz 1871 44:28 día del padre mide papi ahora Inma Amis también nos están escuchando agobiados algunos seguramente repetidísimas de su paternidad por eso abrimos el consultorio pediatra

Voz 5 44:39 lo del doctor Mac psicosis pero es que mucho tiempo que no estaba estaba estaba bastante liado has estado ampliando estudias verdad

Voz 1315 44:49 de que no va Psicosis yo

Voz 5 44:53 hoy abrimos los teléfonos para qué

Voz 1871 44:54 esto es nuestro darle en sus dudas os pregunto

Voz 5 44:57 sí pero antes permíteme que comente qué atención se ha disparado el consumo de Dalt si ya Pires tal por culpa de adultos que lo están combinando con Ron si está muy rico y sus efectos cotizantes son superiores al Red Bull el problema es que los chiquillos se quedan sin

Voz 1315 45:14 lo suyo vale Estopa los cubatas

Voz 5 45:17 sí ahora sí atendió las llamadas yo creo que hay gente ya esperado teléfono laboral

Voz 49 45:21 Ginés Ginés quiénes hola hola hola buenas tardes y me da me te cuento somos una familia youtuber seguro conoce eso sí los arquitectos Garcés bueno desde que si José pues está contando toda nuestra vida en Youtube cada semana acaba acaba cumple años cada comunidad y los hago o tengo bastante bien muy bien diría yo pero te cuento ver en los últimos meses han bajado mucho los visualizaciones Larrea y algunos suscriptores pues me han sugerido que nos que es lo que salgamos de de uno de nuestros chavales del aburrido

Voz 5 45:57 va a haber dudas entre ser fiel a tu compromiso con Youtube o hacer de padre amoroso

Voz 49 46:09 sí pero dado yo me dijo yo yo yo la quiero pero para ser justos yo conozco Youtube antes que mis hijos la verdad que yo yo empecé en You Tube

Voz 5 46:21 si escucha a ver dicen que familia tú youtuber es un eufemismo de padres que explotan públicamente a sus hijos pero quiero que atienda es esta relación de hechos que yo tengo cola es más visualizaciones son más suscriptores

Voz 49 46:34 eres esos son mejores acuerdos con tutores acuerdos eso es publicidad esos dineros los hijos tengan dinero pero hasta ahora sí pero ahora ya no tanto pero que tú sí

Voz 5 46:43 ahí lo tienes recuerda el dicho Vives a tus hijos hasta que puedas vivir de tu suscriptores

Voz 47 46:51 bueno como pediatra pero es la está no

Voz 5 46:58 bueno venga vamos con otra consulta creo que nos espera Rossi

Voz 49 47:01 hola a sí sí bueno yo tengo yo tengo una duda que apuntan a mi hijo de basket

Voz 5 47:07 baloncesto algo que yo creo que una actividad importa

Voz 49 47:09 va fomenta valores positivos como eh

Voz 47 47:12 la calidad no ya lo que es la empatía

Voz 49 47:16 igual que hacer ejercicio pero sobre todo es quiero quiero a montarlo que para poder socializar quiero con otros Fabio otras que me angustia de mierda en la que yo atrapadas en su madre

Voz 5 47:26 bueno pues apuntaló con ese problema Rossi no un Notes Ígor

Voz 49 47:28 es que me temo que sea demasiado pequeño para el baloncesto

Voz 47 47:32 vamos a ver queda tiene ayer al igual que Mas Ros igual es un pelín precipitado sí vale es que tu hijo ahora entonces esto sólo Solaria de pelota no espérate esperate una semana el mes que viene no no no yo diría que unos años Rossi es que la vida Sarsa vida pero

Voz 49 47:55 todo cafés con leche para dar de barbacoa fin de semana irme de casa rural con desconocidos Isidro doctor va beige y pienso en voz alta vale yo a usted me dice sí exige nuestro un niño si este año me hago pasar por su madre y lo apunto el baloncesto que que

Voz 5 48:12 pues es una idea buenísima yo no lo tras hacer con el Plan Adelante el yo hubiera empezado este otro qué bien lo lleva Rusia bueno hablando debes apreció él solo para despedirme atención hablando de beige que llorar me piden que comente el asunto de los padres que lanzan tran Chete es a la cara de sus

Voz 1315 48:33 sí

Voz 5 48:34 ojo con eso porque les podemos causar daños irreversibles a esos chiquillos y en el futuro se pueden convertir en padres que lanzan queso la cara de sus hijos he dicho esto el TRAM Chete tampoco es el que más saludable e sin por esas lo bien Jacques

Voz 10 48:46 según que esto frescos sin sal chiquito

Voz 5 48:48 hasta el que esos son son consejos que me quería dar vale prefiero cara si es bueno si exaltó

Voz 3 49:01 alguna copita vino también David y con ello

Voz 5 49:06 un respuestas a partir de queda a partidos cero no esperes muchos sí sí

Voz 4 49:15 ah sí

Voz 28 49:34 esto es música higiene radio de los sesenta efectivamente efectivamente

Voz 23 49:38 voy a hacer un concurso retro ya que debería estar a estas frases como uso de Torreal

Voz 28 49:44 el estar pues me doy una trompeta que está cantando eso es bueno pues está trompeta vez es efectivamente una sintonía maravillosa para cosas es entrar yo me he traído un montón de preguntas hoy que están basadas en cosas que os he contado estos años en Langley

Voz 1201 50:00 la música con lo cual no podemos olvidarlo viendo a las bravas apoyo ahí montado

Voz 28 50:07 es exactamente eso lo que se va a un examen por sorpresa bueno primera pregunta primera Marge quiénes los Beatles no contestes hasta aquí sobre quién es la autora de La canción ahí pero quizá alta

Voz 23 50:23 Franklin no

Voz 4 50:32 yo te día está enfermo y seguro que no

Voz 23 50:35 porque si no puede ser la otra autora puede haber sido Tallón y añado una tercera que

Voz 28 50:47 no la Franklin es pues de alguna otra persona de ninguna de las dos yo creo muy bien muy bien que pedidas por el Barcelona que opina es otra otra bueno Francino qué dices

Voz 0230 51:00 que no es de ninguna de las dos pero no sé quién es

Voz 28 51:02 yo a vencer había vuelvo no componía Aretha Franklin sí pero no es de ninguna de las dos es de Burt Bacharach os por muchas otras canciones aunque él también las cantaba realmente componía para mucha gente

Voz 3 51:17 dinero

Voz 23 51:34 maravillosa este vuelo de Kane que cantará también voy él tenía un montón de canciones es uno de los grandísimos compositores de los sesenta que también hizo esta canción que hizo famosa quién a ver

Voz 28 52:01 este The Look of Love la mirada del amor sabéis quién lo hizo famoso porque va cara pero quién lo están cantando

Voz 23 52:08 pero no no la cantante británica de los sesenta os recuerdo que el pomposos de los sesenta a los de las canciones que más me suena de verdad cara a concurso de los sesenta no declara luego casi toda de los S

Voz 1201 52:20 es Dustin Springfield esta vez sí señor

Voz 28 52:25 bueno pues hallaba voy con otra pregunta esta canción son más fácil

Voz 3 52:30 hombre

Voz 28 52:41 a una pregunta de transición recordáis alguien más que hiciese una versión de esta canción efectivamente ahí está

Voz 23 52:49 dale Alicia ya verás

Voz 6 52:52 una maravilla Werner está en sueños

Voz 25 53:05 no

Voz 23 53:13 bueno esta versión que sin decía Iñigo también que le gustaba mucho que le encantaba Francino también lo quiero quiero saber es qué dijeron los Beatles de esta versión les gustó

Voz 1201 53:23 creció horrible yo creo que les gustó a los demás que decís nada que no sea un día sí y otro bueno no todo no todos verdad que había sido pero bueno pues dos y les gustó a los dos

Voz 28 53:39 por toda la canción era de Lennon tengo entendido pero les gustó tanto que además le mandaron un telegrama al propio al propio Joe Cocker no es solamente hicieron eso sino que publicaron en la prensa el poder el telegrama que le habían enviado a Joe Cocker para que todo el mundo supiera cuánto les había gustado la versión John Lennon Ringo era nos acusan tengo cantaba como cantante defendía la verdad ya sean canciones para entretener les podéis parar un poco por por bueno atención cómo se llamaba el grupo de gospel en el que comenzó tenéis que hoy los sonidos se porque también la cosas un poco de oído como se llamaba el grupo de gospel el que comenzó Sam Cooke fue quizá el Golden Gate Quartet

Voz 53 54:19 en ocho

Voz 6 54:26 no fue quizá los Saúl

Voz 54 54:31 yo creo que me voy por Bebo giro fueron quizá los Pilgrim Travers

Voz 55 54:41 yo

Voz 0230 54:44 esto

Voz 3 54:48 lo cual

Voz 28 54:50 los tres grupos los primero que es el Golden Gate Quartet el segundo que puesto que sólo soul cierres o los últimos que son pymes

Voz 5 54:56 yo creo que el primero no primero el primer no primero no los otros dos pero el primero no bueno pues fue el segundo soso

Voz 54 55:04 creo que me voy por ahí es que os digo fijaros que me voy a Erez Sue

Voz 28 55:16 ya se le iba notando como todos los cantantes era estaba muy formal cuando cantaba gospel pero luego ya se empezó a explotar con el soul que era como la adhesión divertida de la música de iglesia a Sam que empezó Sol estoy resaltó los agitadores de almas les llamaban así cantaban canciones para el alma por supuesto ahora vamos a

Voz 23 55:35 la hacer otro ejercicio con Sam Cooke que

Voz 28 55:37 es un dios puse esta canción de Sam Cooke el dios

Voz 56 55:41 sí

Voz 3 55:48 veis cómo es la misma

Voz 56 55:49 eh

Voz 3 55:51 Allen

Voz 23 55:54 bueno pues un día os conté una historia sobre la versión de Cupido que opina que cantaba Sam Cooke os decía que había una historia una pequeña historia detrás de cómo se había hecho El sonido del arco y las flechas de este tupido carga tu barco lanza la flecha latina en el corazón de mi amado

Voz 3 56:18 atentos a habido ahora

Voz 23 56:23 eso es la flecha volando hacia el corazón de os conté como se había hecho ese sonido lo recordáis alguien por lo menos tiene con queso

Voz 5 56:34 con la boca

Voz 23 56:35 efectivamente con la boca eran dos coristas negros que eran mis hermanos que era la primera vez

Voz 28 56:42 que grababan un disco y lo primero que les piden es que hagan esto el sonido de la flecha volando por el aire libre ahí llega ese sonido lo gracias que grabaron también como la diana Athina va un hermano grabó el la flecha que otro grabó la diana pero la diana luego se suprimió sé que nunca la hemos sabido Sam Cooke parcial

Voz 23 56:58 autor también de esta otra maravilla este es el twist in the night we de Sam Cooke el que es muy muy muy fan es Rod Stewart hecho agravado esta canción más de una vez pero cuántas veces creéis que ha grabado Rod Stewart esta canción no digo números dejo libre albedrío pero hemos quinientos veinte la cosa está entre uno y cinco tres cuatro cinco discos distintos yeso en discos distintos claro editor no lo sé no unos vamos vamos a contarla en los sesenta a finales de los ochenta otra vez en directo cuando sabes contaba cuatro versiones el creíble vamos ahora con los Rolling Stones atento rápido a ver los Rolling Éstos gravan versiones de soul clásico hicieron alguna versión de los hechos gran estos

Voz 12 58:21 no

Voz 23 58:24 qué creéis que estrenan una versión de ellos de Otis Redding se ellos seis de te Redding de alguno de los dos creéis que hicieron bercianos

Voz 3 58:42 digo a los Stones

Voz 23 58:45 pues efectivamente de los dos hicieron versiones aunque no sea nada gracias por ejemplo hicieran este peine

Voz 28 58:59 de increíblemente también de los tentáculos de hecho no solamente hicieron unas sino que hicieron tres pero yo pongo la la menos famosa en realidad

Voz 59 59:07 este Mainer

Voz 60 59:09 eh

Voz 3 59:14 Acat