La Ventana (19/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0864 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias primeros movimientos en Bruselas de cara a la cumbre de jefes

Voz 0313 00:09 estado y de gobierno del próximo jueves en la que en principio debería cerrarse un acuerdo sobre el Brexit Ester Bazán

Voz 1915 00:15 todo apunta a que habrá dificultades en esa reunión para aprobar la prórroga que reclama Theresa May después de la advertencia de ayer del presidente del Parlamento británico sobre una nueva votación en la sede del Consejo Europeo acaba de terminar la reunión de los veintisiete ministros de Exteriores y secretarios de Estado que están preparando esa cita del jueves corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:34 hola muy buenas tardes la estrategia europea era si conceder una prórroga corta como lo quiéreme ella a cambio de que el Reino Unido aprobar el acuerdo pero negar que pueda volver a ponerse afectación en los Comunes sin ningún cambio complica mucho el pacto en la cumbre del jueves hasta el punto que ya se empieza a hablar fuera de micro de la posibilidad de convocar una cumbre in extremis el día veintiocho o incluso él mismo día veintinueve eso siempre pendientes de recibir la carta de Theresa May colas justificación justificaciones algo imprescindible para poder abrir el debate entre jefes de Gobierno europeos

Voz 1915 01:09 veremos qué pasa Griselda gracias el presidente de Brasil acaba de llegar a la Casa Blanca para reunirse con Trump corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 01:16 buenas tardes el Tram del trópico como se conoce a Bolsonaro por su admiración al presidente estadounidense ha llegado a la Casa Blanca donde los dos líderes han intercambiado unas camisetas de las selecciones de fútbol de ambos países

Voz 2 01:27 el rastreo de igualdad

Voz 1510 01:30 Donald Trump ha dicho que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil son mejores que nunca no hay la hostilidad que han tenido otros presidentes brasileños y esto va a permitir que se avance en las relaciones bilaterales la primera en el ámbito comercial Estados Unidos va a apoyar la entrada de Brasil en la OCDE también en acuerdos en defensa is sobre Venezuela Bolsonaro dijo anoche en una entrevista que no apoya la intervención militar Trump acaba de repetir que todas

Voz 1915 01:54 las opciones están sobre la mesa la confección de las listas socialistas ha provocado malestar y dimisiones en varias provincias gallegas en la última ha sido la de Eva Maldonado al verse relegada al tercer puesto en la lista del Senado por Ourense asegura estar decepcionada nos lo cuenta Lara a Capello adelante

Voz 1271 02:09 Eva Maldonado acusa a la Comisión Federal de Listas de haber alterado los resultados obtenidos en las votaciones de los afiliados así lo ha dicho un comunicado y cree que detrás de ese movimiento está el secretario general de los socialistas gallegos Gonzalo Caballero Maldonado había sido la candidata propuesta por veintiséis de las agrupaciones de la provincia de Ourense algo parecido ha ocurrido en la de Lugo donde los candidatos al Congreso y al Senado más apoyados en las asambleas han sido retirados para impulsar a otros afines a Caballero las imposiciones de Ferraz en las listas electorales han provocado además la dimisión del candidato a la alcaldía de

Voz 1915 02:40 el titular del deporte Paco Hernández las elecciones

Voz 3 02:42 mañana concentrada en su segundo día preparando el primer partido de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte ante Noruega además en primera división Michel se ha despedido hoy como entrenador del Rayo Paco Jémez será anunciado en las próximas horas como su sustituto para lo que resta de temporada y otra temporada más

Voz 1915 02:58 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 la alcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun y el concejal de Urbanismo de la localidad Santiago Fernández han declarado como imputados por dos presuntos delitos de prevaricación el juez investiga la situación de licencias de unas fincas dedicadas a la celebración de eventos situadas en el Parque Regional del Manzanares Raquel Fernández

Voz 1257 03:20 según la denuncia de la Fiscalía las explotaciones no contarían con la calificación urbanística de la Comunidad de Madrid ni con la licencia municipal exigibles por tratarse de actividades dice el escrito que estarían contempladas por la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid por la Ley del Suelo además según el documento supuestamente se habrían dejado de ejercitar las potestades administrativas de inspección y sanción desde el Ayuntamiento el concejal de Comunicación Ángel Guirao precisa que tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanismo están a disposición del juez en representación del Consistorio

Voz 0313 03:55 eh

Voz 1410 03:58 bueno sí era una cosa que contábamos con ello muy bien octavos

Voz 1915 04:03 bueno cambiamos de asunto Manuela Carmena e Íñigo Errejón son ya oficialmente los candidatos demás Madrid al Ayuntamiento de la Comunidad el noventa y cinco por ciento del ex electores ha respaldado sus propuestas ya que no ha habido candidatura alternativa a la propia Carmena decía esta mañana que el resultado era algo con lo que ella contaban

Voz 1410 04:19 bueno sí era una cosa que contábamos con ello muy bien sobre todo por los equipos risa idea nueva de diseñar el equipo va a ser como si dijéramos suministro Ejecutivo yo y por eso es tan importante el equipo y el perfil ejecutivo de cada uno de los concejales

Voz 1915 04:36 los sindicatos de prisiones han convocado para mañana una concentración para protestar por la última agresión a un funcionario ocurrió ayer por la tarde en la cárcel de Soto del Real un preso agredió a un funcionario hirió con un arma durante el sindicato CSIF asegura que se trata de una muestra más de la inseguridad con la que se trabaja en las cárceles madrileñas tenemos trece grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 2 05:06 cadena SER servicios informativos

Voz 1628 05:16 agobiante tener todos mis agudos a la misma compañía ya aún así pagar de más

Voz 4 05:20 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 5 05:25 que la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 1628 05:36 tías y me toca el triple ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china y a la Xunta en casa a las once en casa City a que mañana madrugó

Voz 6 05:47 no te cambia la vida pero te cambia el día triple ex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos eligiendo tres detrás hay dos sorteos diarios

Voz 7 05:59 cómo son sus abuelos

Voz 2 06:03 qué recuerda

Voz 8 06:04 de sus manos de su dolor de su voz de sus recetas que relación tienes o tenías con ellos qué relación quienes con sus nietos que te enseñan ellos

Voz 9 06:19 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa

Voz 10 06:22 el seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 0864 06:24 eso no

Voz 11 06:25 a partir de la una y media hablamos de los abuelos las Abuelas en el Faro de la el paro Mara Torres

Voz 12 06:35 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 13 06:41 en Lucena sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera era punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 14 06:54 Luz lo cera en el coche cuando estás en el mostrador es ese Blanco que está detrás del blanco

Voz 15 07:01 te pasa bastante BP lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso en BP en otros sitios no MP se promoción baliza en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 16 07:18 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma expuso si alguien intenta entrar por ahí

Voz 17 07:24 eso es si alguien secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 18 07:31 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 07:44 la primera vez que vi fue como si todas las luces se apagarán a mi alrededor hombre claro porque se fue la luz el vaso ya puede que nuestras historias de

Voz 19 07:52 amor no sean como las del tiene pero al menos son reales

Voz 9 07:55 es Descarga la aplicación de Meetic y con hacia soltó

Voz 13 07:57 los dispuestos a vivirlas

Voz 20 08:00 a todos esos vecinos que llamáis al telefonillo porque os habéis dejado las llaves otra vez a los

Voz 21 08:08 te echamos una mano con la compra que son son

Voz 20 08:10 los cinco pisos que que va a ser lo siguiente pedirle a tu vecino que te solicite la Tarjeta Sanitaria Europea consiguen momentito pues porque no porque en Correos también digitalizados y enviamos tus documentos a la administración pública que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 9 08:31 invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius ya ahora inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somo de Aquarius punto es

Voz 4 08:44 en unas cañitas de un viaje semanas gente que no te puedes hacer una idea y tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes tus cita

Voz 22 08:54 todo lo bueno del verano pero más concentrarlo llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa

Voz 9 09:04 cruceros Caribe islas con el mejor servicio todas las garantías disfrutar de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 23 09:14 era una casa no sé que tenga ese algo yo sabes

Voz 9 09:17 entre estéticas cueste mucho certero

Voz 24 09:19 con la cresta que quieres pero ahora es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías para BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la

Voz 25 09:30 bien diré vea creando

Voz 13 09:33 oportunidades

Voz 9 09:35 con sólo dieciocho años se ha convertido en la mayor alegría del madridismo esta tempo

Voz 26 09:39 verdad que que que recién llegado

Voz 21 09:42 es la idea que en tanto no

Voz 26 09:44 hemos de satisfacción no puedo dejar de verlo como como una buena noticia

Voz 9 09:48 Vinicius el futbolista llamado a liderar el Real Madrid en la próxima década concede su primera entrevista a un medio español desde que viste la camiseta blanca será en El Larguero esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias con Manu Carreño

Voz 14 10:03 también en cadenaser punto com

Voz 27 10:09 venga que ya estás pensando las horas que quedan para el fin de semana ese paraíso en el que puedes verte todas las series partidos ponerte ese documental que está pendiente si entonces todos

Voz 28 10:18 a esa hora se llama Skype con los principales canales de pago las series del momento películas documentales y toda la emoción de la vida Un dos tres todos sin ataduras entra en Skype punto es disputa

Voz 11 10:29 a un mes gratis Skype tu momento es ahora

Voz 1 10:34 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:38 hoy nuestro paseo diario por la historia regresamos a la tribu de los Reyes que los hay y los ha habido muchos muchísimos un montón no sé si demasiados esta tarde hablamos de las aventuras y desventuras de Luis XVIII

Voz 29 10:53 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 30 11:03 sí

Voz 1626 11:09 no y el orondo hoy bien comido Luis XVIII se las prometía muy felices Napoleón desterrado en la isla de Elba Francia otra vez monárquica los Borbones de regreso por fin el país había vuelto a manos de un Rey como Dios manda absolutista de corazón pero constitucionalista resignado porque sólo así le dejaban reinar esa felicidad le duró a Louis dieciocho menos de un año hasta que el diecinueve de marzo de mil ochocientos quince hizo las maletas y huyó a Bélgica le faltó Francia para correr en cuanto supo que Napoleón había escapado de su destierro y estaba a las puertas de París dispuesto a recuperar su imperio

Voz 1 11:47 ah vale tres daba Tell Dolores Suárez

Voz 1626 12:00 Luis XVIII diario como los revolucionarios decapitar una su hermano Luis dieciséis por no largarse a tiempo y él no se iba a quedar esperando a ver qué intenciones traían Napoleón venía con ganas de bronca porque había estado aburrido como una ostra en una isla y sin poder pegarse con nadie el Rey aguantó hasta el último momento y tuvo la esperanza de que Napoleón no alcanzar a París como los franceses podían apoyar a ese loco emperador que había enemistado a Francia con medio mundo cómo era posible que los soldados les siguieran Si cuando no salían de una guerra ya los estaba metiendo en otra pues sería el carisma que tiene estas cosas Luis XVIII no hacía más que enviar columnas de soldados regimientos enteros para frenar el avance de Napoleón hacia París y los mucha que heteros en vez de arrestarlo se unían a él hasta el mariscal Michel Ney que prometió a Luis XVIII llevarle al fugado en una jaula cuando se encontró a su antiguo jefe Se cambió de bando y sus seis mil hombres también el Napoleón le iba comiendo todas las fichas a Luis XVIII empezaron a correr chistes por París que le decían al Rey que no enviará más tropas a Napoleón que ya tenía suficientes is hecho encima aquel diecinueve de marzo con el Bonaparte a las puertas de París Luis XVIII pensando que así no había quién reinará ese largo al día siguiente Napoleón entro en París e inició su histórico imperio de los cien días los últimos cien días de gloria del Bonaparte osea que no fue para tanto Luis XVIII sólo estuvo fuera tres meses

Voz 0864 13:39 pero entonces lógicamente les parecía un drama no extraña otro día por cierto volveremos sobre las andanzas de Napoleón y ahora La Ventana de la corrida nunca

Voz 1 13:54 un comité de bienvenida a pasito Franco y cargados la monarquía os pone cachondos no parece

Voz 32 14:03 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 1 14:09 es que me encanta

Voz 0864 14:13 Ana

Voz 1 14:15 a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0864 14:30 hoy en los estudios de una festiva Valencia aquí en Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes como las fallas qué tal bien

Voz 0144 14:39 que mira si un día sobreviene el apocalipsis para nosotros con nosotros moriremos en vuestras ciudades poquito en la tuya no yo no yo luego porque si Valencia resiste

Voz 2 14:53 a esto

Voz 33 14:54 también resistirá el apocalipsis yo ya estaré digamos vacunada y vosotros no ha a muchos muchos otros usos recibió

Voz 0864 15:03 no nos dijiste el viernes en Villena que

Voz 33 15:06 sí anoche Carlos Francino claro

Voz 0313 15:09 para ello en La Ventana exactamente lo arde

Voz 33 15:11 en esta tarde entonces volvía anoche y creí que El Mundo se acababa aquí estamos

Voz 0313 15:18 de todas formas fíjate lo que nos comentó Sole Giménez el viernes pasado de que las mascletaes no son son un ejercicio de ruido si algo tienen cadencia en que tienen música que hay mascletà buenas y muy malas esto lo comentamos ayer con un excepto de ser falleros por cierto hoy tiene muchísimo interés para los que no conocemos ese mundo de

Voz 33 15:36 de cerca el año que viene te vienes te dejó dejó saber todas las mascletaes una detrás de otra pero hay que hasta el momento una cosa es escuchar las cosas que se pueden ver de espaldas simplemente con si te puedes ir también

Voz 0313 15:55 bueno venga más el rollo que todo fármaco tira un bien muy bien muy bien qué bien lo pasamos

Voz 33 15:59 quién lo pasamos el viernes en Villena que dead

Voz 1504 16:02 ir que que público tan entregado por favor déjame que lo que lo recuerde

Voz 33 16:06 pues porque me sorprenden

Voz 1504 16:09 quiero decir es la Comunidad Valenciana que este barriendo para casa pero me sorprendió gratamente la entrega el cariño de la armonía

Voz 33 16:18 ya que estuvo asegura alcohol público estuvo muy bien el programa no estuvo mal tampoco oye Mariola tu recuerdo

Voz 0313 16:24 es esa frase invocada tan a menudo de de los errores hay que aprender y que tan pocas veces se aplica

Voz 33 16:30 total dura recuerda verdad pues tú recordarás

Voz 0313 16:33 mente porque estabas hay que ésta esté bueno el año pasado fue en Vitoria cuando Movistar presentó el boato habrá no les llovieron precisamente aplausos ni halagos por aquella foto de familia de los cómicos una veintena casi eran diecinueve donde aparecían una dos mujeres una dos que eran Patricia Conde iba a Bono pim pam pum palos por arriba por tierra Mariaire pero mira gracias a ese error o lo que fuere alguien pensó alguien tuvo una idea la ejecutó la puso en marcha gracias a eso ha nacido las que faltaban las que faltaban un Leighton dicho bien un leit creado escrito dirigido y presentado por mujeres que vienen a que entre otras cosas a ayudarnos a los hombres para resolver nuestras confusiones Estepa

Voz 33 17:21 Arana ha llegado porque sabemos que últimamente no

Voz 1934 17:23 los hombres están con tu esos

Voz 33 17:26 ya lo sabéis y no saben

Voz 1934 17:28 si la cortesía puede interpretarse como acoso o como siempre con cortesía y lo entiendo qué diferencia hay en comentar a una compañera de trabajo por ejemplo un qué bien te queda se vestido o decirle qué bien te quedas el vestido te no como estaba las normas si es que no es lo cogemos todo con papel de fumar de verdad es que tenemos la piel muy fina

Voz 0313 17:52 bueno al fin y encima bueno el programa es curioso porque yo era lo comentaremos con nuestras invitadas recibió ya antes estrenarse en algunos palos unos cuantos bastantes diría yo en las en las redes estrenó el viernes porque si de lunes a jueves están bueno Broncano que ya lo saben los viernes efectivamente es el turno de las que faltaban

Voz 1 18:10 las niños no les gusta aprender a leer y escribir y sin embargo siempre están dispuestas para aprender a coser

Voz 0864 18:23 esta tarde en La Ventana la directora Cristina López la maestra de ceremonias Thais Villas Eva Soriano que es una de las colaboradoras buenas tardes

Voz 0313 18:31 en La Ventana buenas tardes

Voz 34 18:33 lo largo de la tarde Mora Mariola

Voz 33 18:36 cómo estáis Thais estás viva estás en Barcelona que estoy aquí sola siempre Carles siempre me deja solo aquí en Barcelona hay abandonada pero qué cosa

Voz 0313 18:48 yo siempre digo que la gente viene incluso manifestarse únicamente a nadie

Voz 33 18:52 siempre sola siempre sola analizó no oye tendremos se cambiar la frase de palos en las ruedas por palos en las redes yo quería preguntaros por el por eso hay que bueno me luego ya queda palos en la rueda de la póster

Voz 0313 19:06 Laurie porque en fin estaba cantado que un programa de televisión un ley con mujeres con el con el sello con tal con la identidad tendría pues en fin su reacción de los de siempre los de casi siempre a posteriori también ha seguido la cosa está mejor

Voz 33 19:20 no está muy bien está muy en muchos menos haters de los que espera la verdad que sí

Voz 0313 19:25 pues esas son una buena noticia

Voz 33 19:28 dudo mucho la verdad bueno ellas igual sí que querían haters no poquito chicas hombre yo la verdad es que no prefiero que a la gente le gusta el programa lo disfrute es que los haters sin que se les pida que estén entonces eso prefiero que no está en la vedad yo creo que sí

Voz 0144 19:42 hay tres una sección buena recogerlo

Voz 33 19:44 los gays en sí mismos

Voz 0144 19:47 hay gente que de pronto decide que es bueno que no es bueno desde su casa dice yo esto no lo quiero ver no lo tiene que ver nadie más

Voz 0313 19:54 has pensado que siempre pueden ser los mismos

Voz 35 19:56 desde varias cuadras veinte tanto haciendo presión podría ser oye yo de decir que Thais a mí me ya la hemos visto mil veces pero Tyson es decir te lo dije anoche por Whatsapp que me ha sorprendido gratamente tu puesta en escena

Voz 33 20:11 menos mal Mariola de que había sometido para Madrid y encima me dicen estás no no no

Voz 1504 20:17 ya sabes que sino no me calla haría aquí sería más discreta pero tras la esclava o sea yo creo chicas las otras dos que estáis ahí me parece una apuesta muy interesante que esté Thais porque claro es lo que siempre decimos las mujeres no han salido más porque no les han dado posibilidades no han tenido tanto oficio hizo el recorrido es muy importante yo creo que Thais pues está ahí para liderar algo con con más oficio que el resto y está muy bien no sé si Cristina eso lo tiene claro sí sí sí yo

Voz 33 20:44 lo vamos estoy convencidísimo estoy encantada de de que Thais tenga este papel protagonista que que muchos reclamamos que tuviera no sé si ella tanto pero

Voz 2 20:58 exacta

Voz 33 20:59 tenía el muchísimo más interés que yo te lo digo efectivamente pero hay que decir que a mí me hacía una ilusión especial porque yo soy muy fan de The Times en los trece años que llevan intermedio listo siempre me parece que hace una labor que nadie más ha podido mantener en el tiempo después de trece años y a mí me apetece un montón de este registro el AVE ya ideal aquí estoy encantada vamos después también de los de los no haters que hemos tenido me parece que ha sido una buena una buena idea

Voz 0313 21:26 yo tengo sensaciones un poco encontradas hoy ya muy en serio hablando con vosotras porque por un lado me parece Hall que es un ejercicio muy muy sano y positivo que alguien viera esa foto dijera hostias tono o no no no no no cuadra tenemos que hacer algo inventar o ayudar a que se pusiera en marcha algo por otra me sigue molestando por el contrario joder la la el el presentar como una novedad mujeres tan alto son chica las ocho colaboradoras letal porque me sigue seré feliz el día que no tengamos que hacer esto lo digo es mi gran

Voz 33 21:55 claro el día que no tengamos que juntar a ocho mujeres Éste es decir es la historia que no existan las cuotas comeremos un pollo asado y una tarta pago yo bueno pero basada en televisión como pasa en todos los ámbitos sí sí sí

Voz 0313 22:08 sí sí que sí que si no no ciudad

Voz 33 22:10 acciones hay montones de mujeres haciendo música de montones de mujeres haciendo ilustración de haciendo humor ni te cuento muchas estará nuestro programa y eso es lo que queríamos que se viera

Voz 0313 22:21 día nos encantó hablar del río Comedy no que esto

Voz 33 22:25 se dice sí hemos estado pendientes de si algunas de nuestras cómicas no ahí pues vamos a usar un movimiento que está en la calle y entonces que no estuvieran televisión no significará no significa que no existiera

Voz 0313 22:38 no sabemos cuánto tiempo llevas por por bares por por porque hace tres años actuando buenas

Voz 33 22:45 sí pues igual unos cuatro años igual pero lo que pasa es que igual que yo llevamos unos

Voz 0313 22:53 cuántas en el panorama

Voz 0144 22:56 cómicas de comer y somos Susi Silvia y yo y luego están en el que también es es cómico de pues eso de haber mamado desde bares salas y luego empezar pues ya teatros algún no

Voz 33 23:08 Carlos librado es es

Voz 0144 23:11 nuestro niño la cuestión es que sorprende mucho sobre todo de te da mucho coraje cuando ves en televisión o veías ciertos comentarios como es que las mujeres no son graciosos o es que no hay mujeres es que no exageras era como de mujeres es que igual no

Voz 33 23:27 a buscarlas sabes que directamente no

Voz 0144 23:30 si no tenéis cultura de comedia porque directamente os quedáis con lo que ya hay al final es el ciclo de hombres que llaman hombres que acaban sentando a otros hombres para hablar de cosas de hombres y eso es lo que hemos tenido hasta Delgado

Voz 0313 23:43 ese esa teórica dificultad de de de que se junten el humor y las tuyas no

Voz 1934 23:48 como Trias caso eso es posible es raro e como una Miss Universo portuguesa muy justo digo total que no va a ser fácil conseguir la etiqueta de El programa de humor inteligente por su humor eh comedia de vanguardia

Voz 0864 24:05 no sé respuestas mundo me encantó claro

Voz 1504 24:10 pero de todas formas yo quiero saber esto que decís de no hay mujeres graciosas a mí me lo han dicho hombres que lideran programas muy reputados no son nada machistas quiero decir muy inteligentes a los que les hacen menos gracia las tías tíos

Voz 33 24:27 no pero eso siempre mujeres yo yo me he movido mucho también en en el mundo del guionista etcétera etcétera y es una frase que escuchado millones de veces más que las mujeres que las mujeres no hacen gracia no no no tiene no encuentras tías que hagan guión no encuentra

Voz 0144 24:44 pero porque que atacar a veces pasa creo que también el problema es que siempre estamos hablando de hombres y mujeres como si el humor fuera algo que de pronto está y está con un sexo sabes como sólo los hombres pueden hacer humor

Voz 0313 24:54 el género el humor pronto a esa persona

Voz 0144 24:57 que está ahí arriba te está haciendo reír independientemente de que tenga pues ya

Voz 33 25:00 esto es humor no es ni más

Voz 0144 25:02 decir eso porque se hombre ni porque eran mujeres de pronto el humor es si algo te hace gracia ya

Voz 0864 25:07 no pasa que yo creo que aquí se junta también además de eso que decís como los mantras que además circulan con una facilidad entre los despachos televisivos porque además como te da la facilidad de que no tienes que pensar esto me recuerda no es que las actuaciones musicales no funcionan como siempre es lo mismo si no es que no hay mujeres humoristas de repente sobre programas de música se trata

Voz 33 25:25 pero yo no sé si son modas que hay en televisión igual que tampoco hace un tiempo había programas de entrevistas montones de programa de entrevistas porque están bien y a la gente le interesa pero bueno son ciclos que hay en televisión y ya está hay que aceptarlos lo de las mujeres era un clamor bueno y también las mujeres en televisión les siempre han tenido

Voz 1504 25:44 con él un papel floreada total entonces claro florero requiere pues hablar poquito esto Thais que tú dices no me ha costado aceptar porque es verdad que es reticente a complicar

Voz 33 25:59 con todo Mariola porque la tengo mucha plantada Mariola

Voz 1504 26:04 claro pero esto es lo que hablábamos el otro día que sino y esto es lo de siempre es la pescadilla que se muerde la cola así vosotras no acepta proyectos como éstos siempre va a haber un déficit no sé si me explico

Voz 33 26:16 Ellos no tienen tanta plancha o no no piensan que ya te lo digo no sale ni ellos lo saben pero desenchufa sí sí sí claro claro está desde el principio pero sí que evidentemente en el momento en el que estoy que ahora no viene al caso si quieres lo explico lo otro momento frente a cuanto pues claro era como yo no puedo hacer más cosas de las que hago entonces me costó pero la verdad es que este equipo te digo una cosa

Voz 13 26:48 ella

Voz 0864 26:50 qué ha hecho el Chiki chiki chiki se que significa mucho

Voz 33 26:56 te que mucha insistencia todo Rato todo el rato

Voz 37 26:59 ah bueno y otro

Voz 33 27:02 vamos a poner facilísimo bueno va Cristina aparte del Chiki chiki contar

Voz 0313 27:07 el el Chiki chiki con directivos y directivas el proceso para que nació el programa qué tal ha ido la reflexión de la foto

Voz 33 27:16 la reflexión ya lo habían hecho y entonces tenían muy claro lo que querían hacer no lo dijeron enseguida que de nuevas cómicas queremos Suleimán Heidi bueno para de bastantes de las mujeres del equipo han hecho le han hecho humor entonces la verdad que no fue difícil los a la reflexión ya la tuvo que hacer Movistar por su cuenta me imagino para cuando llegó a nosotros vamos a tope con todo

Voz 1504 27:37 sí

Voz 33 27:38 no no fue pero además tampoco bueno vertido

Voz 1504 27:40 tú llevabas tiempo también como directora de formatos

Voz 33 27:44 sí bueno de ocho o casi todo prácticamente humor entonces eh a mí este programa me hizo muchísima ilusión porque porque además tenía constancia aborto que nosotros en Globomedia hemos hecho mucho Club de la Comedia hemos buscado siempre cómicas hemos tenido por primera vez en televisión Ana Morgade a a Anna Simón sea nosotros siempre hemos estado buscando mujeres y estas mujeres son tan buenas posadas Simón Ana Morgade baches Bétera que es que ya no se las puede contratar tienen contratos de cadena muy potentes sus cadenas hacen muy bien de no soltar las pero nosotros ya sabíamos porque siempre andamos buscando cómicos y cómicas que había un montón de mujeres por ahí que que no paraban de trabajar y que además escribe sus propios textos y que está árabe

Voz 1504 28:26 es que lo hemos hablado mil veces claro es ganar

Voz 33 28:28 otro cómico entonces para nosotros fue muy fácil y además la parte más divertida de armas de formato fue ir a buscar a estas mujeres que alguna las conocíamos además odiando ya la conocíamos y hay otras que fueron auténtico descubrimiento y la parte de encontrar las disfrutarlas fueron

Voz 0313 28:43 mejor eso puede funcionar igual de cara al futuro no puede seguir siendo una cantera Alaska faltaban no vuelva a rodar gente nosotros tenemos ocho colaboradoras porque no no no

Voz 33 28:53 además pero evidentemente hay muchísimas mujeres muy válidas para un montón de programas de comedia que no colas que nos encantaría trabajar

Voz 0144 29:01 oye perdona Cristina que te corte nosotros cada semana vamos a llevar a cómicas nuevas con lo cual ya estamos abriendo un poco más es pues el que alguien pueda ver a una cómica diga pues me cuadra para este proyecto y ha salido de un programa en el que se está dando visibilidad precisamente a eso a mujeres que son cómicas

Voz 33 29:20 además ya no sólo para ir a verlas a para verlas en televisión sino que estoy estas mujeres viven de de da igual que tantos otros cómicos sombras entonces la idea de invitar al programa es para que también la gente vea donde las pudiera haber todas en los circuitos además se agrava en un teatro que esto también es muy interesante tiene una discoteca para Mariola obtiene en claro discoteca que se llama uñas como si llama se pueden hacer las uñas ahí dentro Mariola yo no sé si tengo que ir con sintonía con una mano y te hacen las uñas a la otra maravillosa veces Thais Villa

Voz 0313 30:06 es una pena una pequeñísima inclusión en en en el tema del lenguaje inclusivo

Voz 1934 30:12 hola a todos y a todas bienvenidos IU bienvenidas ya lo veis nada más empezar herido de muerte el castellano porque cada vez que utilizas el lenguaje inclusivo un académico de la RAE Muere Tito también queremos dar las gracias a Movistar Plus por confiar en las que faltaban son muy valientes porque al principio estábamos como extrañada porque los dieron

Voz 33 30:34 Nos miran mucho escote pero cuando hallaron los contratos pues supimos que no era nada rollo sexual

Voz 1934 30:40 era para saber a quién tenían que pagar

Voz 33 30:43 mitad estaba al oro confesionales

Voz 0313 30:47 la de ayer estuvo aquí sentado el el el director de la Real de la RAE

Voz 0864 30:55 bueno sí pero su gatito

Voz 0313 30:59 apareció el tema apareció el tema del lenguaje inclusivo del desdoblamiento constante de ser constante ese sentido común siga quiero escucharlos con esto

Voz 1934 31:08 sí

Voz 36 31:09 eh yo creo que que tenemos que visibilizar todo lo que pasa parte de de de

Voz 33 31:14 visibilizar lo pasa por el lenguaje inclusivo no no no está mal eh fijaos

Voz 0313 31:18 incluyendo el humor sobre el mismo

Voz 33 31:21 no sé si nosotros pretendemos reinos

Voz 1504 31:24 todo

Voz 33 31:24 también de eso pero esta es muy a propósito sea nosotros tenemos un equipo mayoritariamente de mujeres hay dos hombres ir a todos ese dice ahí es hola chicas hola a acompañar quiere decir que igual que se hacía antes quiero decir antes era compañeros no sólo hay un hombre todo lo demás a mujeres pues compañera no pasa nada no pasa nada

Voz 1504 31:46 yo lo que podemos ir avanzando oí de todo con naturalidad y sobre todo lo que no es competente nosotras desde el humor no oí una de las cosas buenas del programa es que es es hora de esperar lo mismo de unos que de otros a a veces te ríes con ellos a veces más a veces menos a veces los guiones lo más afortunadas a veces menos bueno a veces ve vosotras no salir reír ya veces menos en fin a mí también me pasa con los con los Yates de presentados por hombres no pasa nada no normal

Voz 33 32:15 por eso también es muy importantes de diversas

Voz 1504 32:17 soy que seáis mujeres vamos a estar todo el día con la carcajada

Voz 33 32:20 bueno es lo que acabáis la Thais perdona luego la escopeta cargada también te digo eh o con la carcajada con la escopeta cargada ninguna de las dos cosas no tiene género y entonces te puede gustar igual un cómico que una cómica idas que de hecho las cómicas que de nuestro programa cada una tiene un perfil distinto cada una hace humor con cosas diferentes no no está lejos de lo que le puede gustar a cualquier persona no vez hombre es

Voz 0144 32:43 nada de todo bueno compras la personalidad del cómicos a comprar su personaje os ha da igual que sea un hombre una mujer compras igual una persona pues más

Voz 1628 32:52 irónica que de pronto te suelta una burrada no

Voz 0144 32:54 lo espera a compras el personaje cómico que te están vendiendo no si eso no bueno yo al menos lo veo así no sé su nombre una mujer me hace gracia

Voz 33 33:01 bueno e Bay vosotras cuando vais a actuar por bares y por lo tanto es etc etc allí hay tíos y tías claro de todo sea claro no actúa sólo para mujeres no muestra humor traspasa cualquier

Voz 0144 33:12 ayer conmigo yo te hablo en primera persona conmigo Se ríe a hombres y mujeres nunca a ver he tenido pues la típica persona que no se ríe pero da igual que sea hombre o mujer es por qué no

Voz 2 33:25 le no te has Dani alguno ya molesta

Voz 0144 33:29 de todo de todo o sea yo me he encontrado burrada yo este fin de semana he tenido bolos fue era cuando llegaba a casa he fuerte porque me he dado cuenta de que aunque en ciertos en ciertos el nombre en ciertos ambientes lo tenemos como asumido en otros no este fin de semana ha soltado una cantidad de burradas que dicho te lo digo en serio esa llegue a casa Isabel de la impotencia de lo estoy trabajando in no te puedo decir lo que me gustaría decirte pero estoy pensando lo tan fuerte que casi mastica las palabras para no soltar telas que de verdad es que no puede ser que en pleno siglo XXI y tal y como si vamos a una ya está mentalidades sea es que no

Voz 0313 34:11 alguna queda alguna queda fue poner

Voz 0144 34:14 en un ejemplo porque diez segundos llegó al local voy a actuar una de las personas que están en el local era un hombre de mediana edad tirando a cerca de la muerte se me acerca y me dice yo soy una Nati muy alta entonces me dice ostras que alta eres digo sí bueno no sé que el típico comentario entonces me suelta oye tú estás hecha a piezas digo condona

Voz 1504 34:35 dice así porque yo con los chiquitín Coca estoy estoy aquí empalmando

Voz 33 34:39 yo no haré nada más que yo tenía que salir

Voz 0144 34:42 dos minutos actuar me suelta es verdad

Voz 33 34:46 que finales dijo

Voz 2 34:48 mira lo que faltaba maravilloso

Voz 25 34:55 sigue La Ventana en la redes sociales roja La Ventana seis y laven

Voz 38 35:02 k de las

Voz 39 35:07 este martes a las siete de la tarde siete siete y medio de prisión

Voz 0864 35:11 sí bueno tampoco te devolverá

Voz 39 35:13 este martes a las siete de la tarde Lab de la Cadena SER

Voz 4 35:16 SER va PP bienvenidos a buenismo bien buenismo bien con Manuel Burque Quique

Voz 2 35:22 yo vengo aquí a levantar

Voz 1 35:26 cada día un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 2 35:29 en la SER que nos han dicho que diga más mucho las eh La Ser Cadena Ser Cadena Ser Cadena esto

Voz 33 35:38 cómo son tus abuelos

Voz 7 35:42 qué recuerdas

Voz 8 35:43 sus manos de su dolor de su voz de sus recetas que relación tienes o tenías con ellos qué relación tiene con sus nietos que te enseñan ellos

Voz 9 35:58 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa

Voz 10 36:01 el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno

Voz 11 36:05 a partir de la una y media hablamos de los abuelos las Abuelas en el Farah de Lasarte el paro Mara Torres

Voz 1 36:14 en el fútbol se tiene un equipo sin unos colores se defienden y se quiere esto decir que evitó dos goles que derribos en nuestro habitual importarán porque goles los grandes están los de tu equipo y también los que te crucifican goles bonitos a cañonazos pero sólo los de un equipo y es que si juega la selección deportiva

Voz 0864 37:07 Garrido a Ben Nasser los oyentes de la SER son cercanos optimista sensibles curiosos tirantes afable radiantes inteligentes informados

Voz 40 37:20 comenzamos en todo momento ver si que pases tampoco es cuestión de pelotear no nunca atávica

Voz 0864 37:26 no pero eso es bonito no decirles a ustedes cosas bonitas

Voz 40 37:29 nosotros les vamos a escuchar igual el caduco pero lo vas

Voz 41 37:33 cadena SER nuestros oyentes son gente

Voz 40 37:36 normal hombre un topo de mimos tampoco estaría mal

Voz 41 37:40 en nuestros oyentes son gente normal

Voz 40 37:44 mirando a ahí está el punto ahí está el mundo

Voz 13 37:50 cuenta con la saber pase lo que pase cerrajeros diga ve hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga mis instrucciones hacer que sea la cerradura y sople tres veces

Voz 20 38:10 acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco pero

Voz 11 38:13 oiga si no te la juegas con esto lo haría

Voz 1504 38:16 has con tu salud ante la duda Con

Voz 11 38:19 el Gobierno de España

Voz 9 38:23 aprendimos juntos representa mucho más que hablar herramientas de aprendizaje gratuitas para que padres y profesores ayuden a niños y adolescentes a desarrollar todas sus capacidades de comunicación entra ahora en BBVA aprendemos juntos punto com y accede gratis a los materiales para ayudarles a hablar en público aprendemos juntos un proyecto de educación de BBVA con la colaboración de Santillana ahí el país

Voz 1 38:45 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 42 38:51 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenido

Voz 16 39:03 las condiciones en Mutua punto es oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar ahí

Voz 17 39:12 eso es si alguien secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 9 39:18 protege lo que más importa

Voz 18 39:20 las directo la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 39:31 hay veces que anticiparse no vale de mucho otra resuelva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarán de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros según el tarjetas regalo de El Corte Inglés Path to reserva desde sólo setenta y cinco euros que recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puentes de mayo aprovechan los últimos días

Voz 33 39:54 este promotor su gusto el veintidós de marzo el día

Voz 9 39:56 es el Corte Inglés financiación ofrecido por financiera al corte ingleses sujeta a su aprobación

Voz 44 40:06 buenas tardes todo está vibrando vosotros también lo estéis notando es una fuerte sacudida que hará que cuando piensas en tu seguro de coche tengas una gran sonrisa es el seísmo de Línea Directa seis meses gratis en tus seguro de coche has escuchado bien seis meses gratis si esto no es un seísmo en el mundo de los seguros de coche no sé qué puede serlo ya Mayall nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero

Voz 27 40:29 once consulta condiciones en línea directa fundaron una compañía Bankinter

Voz 45 40:40 hoy

Voz 31 40:41 si buscas encontrarás

Voz 0864 41:18 la Ventana de la filosofía botella medio llena o medio vacía ya veremos arranquemos por una parada

Voz 0313 41:24 hora micro plástico que fue elegida el pasado dos mil dieciocho la palabra del año por la Fundéu por la Fundación del Español Urgente es un ejemplo claro positivo de la concienciación por todo lo que tiene que ver con el deterioro del planeta y el cambio climático por ahí vamos bien otro ejemplo la adolescente sueca Greta Tumblr que ha sido propuesta por los políticos en su país para el Nobel de la Paz recordemos que Greta ha impulsado una huelga mundial los viernes para implicar a los mandatarios en esta lucha

Voz 2 41:58 estamos en huelga escolar por el clima así cada viernes sentaremos fuera del Parlamento sueco hasta que en Suecia cumpla lo acordado en el acuerdo de parisino recuerdan verdad que aquí en España el pasado viernes algo centenares de manifestaciones en aquí

Voz 46 42:16 ya porque esta situación es insostenible lo somos subcampeones del mundo y de Europa en este caso en echar plásticos

Voz 2 42:24 te Running yo creo que es lo vamos ahora pues yo creo que el futuro no puedes volver atrás somos la primera generación que estaba hizo estas manifestaciones a estas palabras estos gestos

Voz 0313 42:32 diríamos que entrarían en la parte de botella medio llena medio vacía ayer mismo conocimos la noticia de que una ballena murió en Filipinas con cuarenta kilos de plástico yo en el estómago bolsas de la compra sacos de arroz una lona qué pasa que los cetáceos confunden los plásticos con la comida hoy vamos a hablar con jóvenes con esos que salieron el viernes a la calle para debatir para reflexionar para comentar cuál es la relación que debemos tener con la naturaleza desde la mirada desde el punto de vista de la filosofía Miriam Hernández tiene veintitrés años está cursando doctorado en la Facultad de Filosofía perdón en la Universidad San Cristóbal de La Laguna Miriam buenas tardes

Voz 1628 43:11 hola buenas tardes muy bien muy bien

Voz 0313 43:15 tu tesis doctoral está relacionada directamente con el concepto de de naturaleza

Voz 1628 43:19 sí bueno es transversal realmente mi trabajo fin de Grado abordaba el concepto de naturaleza desde una perspectiva feminista y a partir de ahí he llegado a a mi tema de tesis que se centra en el cuerpo en el trabajo en las nuevas tecnologías no y en ese futuro que tan tan presente al AVE

Voz 0313 43:35 pero el vínculo la relación con la naturaleza ha estado siempre presente en la filosofía tour ha sido siguiendo esto

Voz 1628 43:40 sí por supuesto realmente es una tarea inabarcable no tenemos vida suficiente para poder digamos a estudiar la totalidad de pensamiento que ha generado la filosofía entorno a la naturaleza no

Voz 0313 43:53 o cuando dirías tú que llega por lo que has estudiado la gran revolución filosófica en este terreno de contacto con la naturaleza

Voz 1628 44:00 bueno ya desde de la gripe de Grecia no los presos gráficos trataban de entender cómo cómo se comportaba la naturaleza luego ya en el siglo XVI ya esa relación ya has empieza a marcar por cómo debemos relacionarnos está claro con una relación enormemente instrumental no de el bien de la humanidad prima sobre la de

Voz 33 44:20 la acción de la naturaleza en una perspectiva

Voz 1628 44:23 pero ya será a partir de los años sesenta cuando apareces de maravilloso no de de Rachel Carson cuando hay una alarma y empiezan a surgir todas estas éticas ecológicas que realmente sí se preocupa hice replantean esa relación entre el ser humano y la naturaleza

Voz 0313 44:38 junto a Miriam Hernández When Pérez diecinueve años están segundo de carrera de Filosofía en la Universidad de San Cristóbal de La Laguna integrante del Aula Cultural de la Universidad buen buenas tardes hola qué tal

Voz 36 44:48 hola buenas tardes como bien bien

Voz 0313 44:50 de filósofo iba a decir o filósofa no pero es que hay pocas que nombre de filósofo destacaría estuve en relación a la relación del hombre con la naturaleza

Voz 36 44:58 bueno realmente no creo que haya uno sino personalmente a mí me gusta uno que bueno su tema nos este pero se lo trata que se llama Martín Heidegger

Voz 0313 45:08 Martín es hija del bueno

Voz 36 45:11 yo creo que deberíamos a tenerlo presente porque él trata la naturaleza desde una perspectiva en la que la hemos dejado de lado y también hemos dejado de lado a nosotros mismos es decir si miramos hacia atrás en la Historia creo que el ser humano ha sido un poco egoísta no ha tenido en cuenta ese vínculo que tenemos con la naturaleza

Voz 0313 45:37 pero Heidelberg Herbert pone mucho la centro si no me equivoco la relación entre el ser humano y la tecnología no

Voz 36 45:43 sí sí exactamente era habla mucho de la tengan preferida bueno de la técnica entendida como la la planteaba Aristóteles cientos de él dice que los seres humanos no hemos entrado en la ciencia digo ciencia de una forma

Voz 1504 46:03 el guitarrista

Voz 36 46:05 es la que vale de acuerdo que a lo mejor la ciencia nos ha ayudado pero ahora puede ser que noreste afectando que de hecho lo está haciendo no yo creo que no misma en la misma línea que el tenemos que que actuaría hay no sólo quedarnos

Voz 0313 46:25 días concretos de manifestaciones que está muy bien que hacer las obviamente el viernes a la calle tú no no puede estaba trabajando y ya si así tuve la suerte de poder asistir la gran paradoja y el gran dilema no lo que lo que plantea When saber si la tecnología y el progreso en definitiva exigen a veces un tributo un peaje demasiado elevado y más voces que incorporamos hasta conversación a esta mirada esta relación entre filosofía ser humano y naturaleza que Flynn Rosario tiene dieciséis años es alumno de de cuarto de la ESO del instituto Prado Longo de Madrid no ha venido solo ha venido acompañado de Jesús Calero que es profe de biología Jesús Cliff Clifford lo he dicho bien Clay Frick qué tal estás

Voz 21 47:07 muy bien voy encantado Pardeza aquí en el programa YSL contó con López dicen también Casp estabas con la casa con las que estamos hablando sobre qué a ver yo pienso que personas que por algún motivo no pudieron asistir a la manifestación viernes sí no pudieran asistir a la manifestación del viernes pero esto no quiere decir que no apoyen a la manifestación porque a una persona hacerle puede resaltar o motivo por el cual no pudo asistir

Voz 47 47:32 pero aun así esta eh

Voz 21 47:36 tiene el tema presente en en este tipo de preocupaciones que a la juventud nos preocupa porque ese es el mundo que nosotros vamos hereda y nosotros queremos que esté en buenas condiciones pueblo las aceptables

Voz 0313 47:46 no mejorables profesora de instituto Prado el hongo está declarado institutos sostenible eso exactamente en la práctica en qué consiste como se nota en actividades concretas en planes de estudio en en que

Voz 48 47:57 si nosotros y nuestros programas tenemos un programa medioambiental y bueno que la palabra respeto al medio ambiente tenemos otras líneas como son respeto a uno mismo respeto a los demás pero la que no concierne aquí que es el respeto al medio ambiente si lo hacemos actividades si miramos el medio ambiente siendo muy consciente de cómo estamos en este momento pero trabajando de una forma positiva es decir estamos aquí pero qué es lo que nosotros podemos hacer por mejorar esto cuáles las acciones que tenemos que hacer para para en la medida lo posible nosotros poder mejorar nuestro entorno

Voz 0313 48:34 tenemos chavales mayoritariamente reivindicativos al menos por su experiencia en el instituto que son conscientes de esto

Voz 48 48:41 hay hay una cierta tendencia hay de todo hay de todo pero pero sí que es verdad como hemos podido ver en en en el viernes pasado que que una serie de personajes muy jovencitos poder dicen basta queremos reivindicar que no os dejéis el planeta pues pues como no como no lo encontró como lo encontraste y vosotros por lo menos por entonces quieren un planeta limpio tiene un planeta mejor y eso es una cosa que que que se nota en los últimos años

Voz 0313 49:07 a vosotros en en en clase con los compañeros lo lo debatir sois mayoría sois minoría telefin cómo lo dice

Voz 21 49:12 sí sí que vez recalca que dentro del Instituto hay un proyecto que es el proyecto media tipo de entes dentro de este de este proyecto tenemos una rama que son las

Voz 36 49:20 asambleas

Voz 21 49:22 lejos de los profesores nos muestran unas imágenes o tratamos un tema ellos nos da la información que hay de Coe cómo está actualmente el nuestro ecosistema afectado nosotros luego debatimos que pensamos proponemos soluciones para saber qué podemos hacer nosotros dentro del Instituto para mejorar un poco lo que es nuestro entorno más cercano

Voz 0313 49:43 qué hacéis dentro de la Asamblea