La Ventana (19/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:07 la Delegación del Gobierno en Cataluña remitido ya a la Junta Electoral Central su informe sobre la presencia que se mantiene de lazos amarillos en los edificios públicos que dependen de la Generalitat y ahora que José María Patiño hará vamos a ver qué decide la Junta Electoral de momento como decíamos la Delegación del Gobierno en Catalunya ha cumplido con el cometido que le habían comentado la Junta Electoral

Voz 1417 00:27 central ya constatado a las tres de esta tarde que continúan exhibiéndose los lazos amarillos y las banderas esteladas en nueve edificios propio palacio de la Generalitat y ocho consejerías como la de Gobernación y Relaciones Institucionales la de cultura o la de salud la delegación que dirige Teresa Cunillera adjunta a fotos de estos edificios será documentación remitida a la Junta Electoral Central que como preguntabas debe decidir ahora si abre un expediente administrativo al president que ese concluiría con una multa Easy además remite a la Fiscalía la posibilidad de que Quim Torra esté incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en este caso en el Código Penal

Voz 0313 01:05 entre tanto en el Tribunal Supremo continúa el juicio del proceso hoy siguen declarando como testigos agentes de la Guardia Civil Alberto Pozas en qué punto estamos ahora pues un guardia civil hace unos minutos ha suscrito punto por punto relato te viales

Voz 0055 01:16 ha hecho hasta ahora la Fiscalía en el registro de la Consejería de Exteriores el veinte de septiembre

Voz 2 01:20 cuando intentaron sacar la comitiva judicial se encontró

Voz 0055 01:23 con trescientas personas intentando impedir que llegasen al coche

Voz 1113 01:26 los insultos y las amenazas de muerte eran eran casi ya en ese momento algo ya suave con lo que estaba ocurriendo es ser la pudo conducir hasta el

Voz 0055 01:37 en estos momentos Carlas otro guardia civil está describiendo cómo vivieron el uno de octubre los intentos de vaciar los colegios electorales lo escuchamos

Voz 3 01:44 se producen dos hechos graves más graves todavía que es una patada en la cabeza de forma violenta de un guardia civil que secundan tumbado en el suelo tendido en el suelo y también es detenido pero es que cuando está diciendo a la entienden de uno de los dos que sí tienen ese día otro agente recibió una fuerte patada en la cabeza después una vez identificados a personan también se detiene

Voz 1 02:07 posteriormente Deimos dos golpes en la cabeza

Voz 0313 02:10 a dos agentes de buena decidiese sonido en directo desde el Tribunal Supremo en esta nueva jornada del juicio del del sí que más contamos Esther

Voz 1454 02:17 hablamos el Brexit del Banco de España publicado esta tarde un ejercicio de estimación que recoge los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la economía española y contempla todos los escenarios

Voz 0702 02:26 esa información de Miguel Crespo el Banco de España plantea tres hipótesis a la hora de medir el impacto que puede tener el Brexit en la economía española una salida con acuerdo con un efecto mínimo en el PIB de apenas el cero coma cero dos por ciento un éxito ordenado pero sin acuerdo que restaría medio punto a la economía española y en el peor de los casos un Brexit a las bravas desordenado y sin acuerdo con un impacto en cinco años de más de cero coma ocho por ciento del Producto Interior Bruto esto se traduce en más de diez mil millones de euros tomando como base las estimaciones de PIB del Gobierno para dos mil diecinueve En este último caso el impacto en el empleo se estima en el cero coma ocho por ciento en el cero con cuatro por ciento

Voz 1454 03:02 el consumo Unicef se moviliza en Mozambique después del ciclón que ha arrasado parte del país los muertos podrían alcanzar el millar y la vida de cien mil personas corre peligro este es el responsable de esta ONG en el país africano

Voz 4 03:13 ahora se dice soy un desastre como las recientes inundaciones la prioridad de Unicef es ayudar a los niños y familias que han perdido sus hogares están viviendo en centros de evacuación o con otras familias en sus comunidades teníamos suministros de emergencia preparados en zonas de Malawi que se ven afectadas a menudo por desastres naturales y eso nos ha permitido movernos rápidamente para cubrir las necesidades más inmediatas de la población de Millet

Voz 1417 03:38 Damasco en las Deportes Paco Hernández la selección española prepara su primer partido de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte será este sábado ante Noruega hoy con la llegada de Saúl a la concentración tras la marcha de Fabián Ruiz además en primera división Michel se ha despedido como entrenador del Rayo Vallecano en las próximas horas Paco Jémez ha anunciado como como sustituto para lo que resta de temporada y otra más también el TAS ha cerrado de manera definitiva el expediente abierto por la UEFA contra el París Saint Germaine por el déficit después de los fichajes de Neymar en el verano de dos mil diecisiete al considerar que la UEFA había actuado fuera de plazo y en baloncesto duelo español en la Euroliga a partir de las nueve de la noche Barcelona Granca

Voz 1454 04:16 Mario un nuevo estudio alerta de la desaparición del gorrión en España en la última década ha caído el veintiuno por ciento vamos a saber cuáles son los motivos Javier Gregory

Voz 0702 04:24 la contaminación del aire el excesivo ruido y los insectos

Voz 0882 04:27 si tóxicos han acabado ya con los gorriones en ciudades como Londres Bruselas Amberes o Hamburgo en España está popular especie está atravesando también ahora su peor etapa porque sólo durante la última década su población ha sufrido un descenso del veintiuno por ciento y esto supone la desaparición de treinta millones de gorriones según el último balance que acaba de presentar el aseo la Sociedad Española de Ornitología desde las últimas décadas del siglo XX el gorrión común el AVE sin duda más popular de Europa ha visto disminuir sus ejemplares sobre todo grandes ciudades como Berlín París Praga

Voz 9 06:35 hola qué tal estás

Voz 10 06:37 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 1 06:40 pues yo no doy a basto

Voz 2 06:42 de que anunció en la radio un poco tiempo

Voz 1 06:44 también conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 11 06:54 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 1 07:03 sin licencia técnico una nueva temporada de libre Trinidad

Voz 12 07:11 esa gentuza al límite

Voz 13 07:14 mes dos capítulos de estreno de pasta pero ya disponible en Podium podcast punto com con muy pocas surreal

Voz 12 07:22 dos tres siglos

Voz 1 07:25 día era pura maldad eran malos eran la masacre de Columbine

Voz 13 07:32 GREIM criminal con Mona León Siminiani

Voz 14 07:37 Podium podcast punto com

Voz 0313 08:16 son las siete y ocho minutos de la tarde en las seis y ocho en Canarias el cómic es un escaparate un un escenario un camino tan válido como cualquier otro para describir la realidad para para conocer la vida por ejemplo sus enfermedades y hay muchos ejemplos eh eh arrugas por ejemplo lo recordarán trataba del Alzheimer

Voz 17 08:34 eh María yo del del autismo

Voz 0313 08:37 epiléptico contaba una historia relacionada obviamente con la con la epilepsia o los desórdenes alimentarios en ello gorda a menudo son los propios enfermos que se convierten en autores y escriben describen las historias no este es el caso del recién publicado manicomio donde Montse batalla junto a su pareja el dibujante bebido cuenta su experiencia con la enfermedad mental que fue una experiencia momentos bastante bastante dura Moshé batalla buenas tardes

Voz 17 09:06 buenas tardes hola Montse como estas su primer cómic si el primero pues la verdad que

Voz 0313 09:13 está ojeando tiene una pinta extraordinaria pero cuenta una historia que ahora entraremos con detalle es bastante complicada cuando apenas tenías veinte años verdad que estudiaba en la universidad si empiezas a sufrir insomnio en fin cansancio fatiga

Voz 17 09:27 tiene mucha hambre no pues Learning concentra no sabías que te ocurría entonces sí

Voz 18 09:34 sí luego pues está él eso que hice pues pues no las cosas se complicaron aún más MCI mejor fueron nada a una peor

Voz 0313 09:47 porque es tuviste un mes hospitalizada no que lo recuerdas y vamos

Voz 18 09:50 no no me un Messi poco sí

Voz 17 09:54 sí sí sí más o menos que lo pasaste mal en ese mes

Voz 18 09:59 sí porque bueno el claro tú no sabes qué te pasa qué pasa algo es obvio no pero los médicos que tenía no me decían lo que lo que sucedía a nadie todo el mundo he echado fuera claro es no saber qué te pasa aún te genera más miedo porque estás como en tierra de nadie no si eso era lo que me va mucha incertidumbre del cómic

Voz 0313 10:30 escribes como como estabas bloqueada no podías hablar y el psiquiatra preguntaba si hoy las voces de Hinault era así pero como no podía contárselo él apuntaba que si las hoy sí

Voz 18 10:40 sí sí sí por eso que había muchos desencuentros con los médicos muchos muchos mucho sí

Voz 0313 10:48 pasa qué es lo que te ocurre realmente

Voz 18 10:50 sí bueno es un son brotes psicóticos que ha tienen un un inicio rápido a evoluciona llegan a su fin en un periodo relativamente corto de tiempo pero una vez estás con el brote sí que tu vida no es la normal de siempre pero una vez se termina vuelves a la vida normal de siempre

Voz 0313 11:17 los brotes suelen necesitar algo que lo probó que no o no forzosamente

Voz 17 11:20 sí bueno normalmente puede sí

Voz 18 11:23 cero cuyo desastre sí pero bueno así es justamente el primer ingreso estaba bastante estresada

Voz 0313 11:34 en el cómic se aprecia claramente como si hay otros pacientes que que te apoyan que que te ayudan y que te animan in incluso médicamente esta dejaban Gao sí

Voz 18 11:45 exacto era sobre medicación en mi caso yo creo que no no aceptaran con el medicamento oí había una medicación muy clara

Voz 19 11:57 no no acertaron con el medicamento es posible que tampoco con el diagnóstico no Montse

Voz 18 12:01 no porque no partieron de de que podía ser una esquizofrenia luego en ya en consultas posteriores saber que no se maneja está como tal apuntaron al transfuguismo bipolar pero en realidad es otro tipo de enfermedad qué tiene que sería Psicosis ciclo idea porque pasa que no está en los manuales de actuales ese diagnóstico de los médicos

Voz 17 12:26 ella sí

Voz 18 12:28 es que es consiste en que estos brote son cíclicos se pueden ir repitiendo en el transcurso vital de la y

Voz 0313 12:36 oye busca hasta una segunda opinión la encontraste cuentas también en el cómic verdad

Voz 18 12:42 sí sí a un a la encontré y bueno como mil doce se me repitió el brote el médico que me atendió que sentí Escudé pues a fue el que le vio es digamos el nombre enfermedad me lo explicó mira esto es esto pero hay un medicamento preventivo que es el litio que si lo usas en dosis adecuadas te puede proteger

Voz 0313 13:09 doctor Santiago escote buenas tardes

Voz 20 13:11 hola buenas tardes doctor cómo va eso

Voz 0313 13:14 estoy tratando de imaginarme cómo cómo estaría Montse cuando llegó a su consulta no como hasta ahora vamos que ahora ser sembró la nota articular y argumentario bien perfectamente no no se la diferencia con aquel momento cuál sería

Voz 20 13:27 bueno había hay una diferencia notable en aquel momento estaba bloqueada respondía a las preguntas con con mucha dificultad si no no y lava como dice Montse la la evolución de su enfermedad es una evolución cíclica muy relacionada con el estrés con unas características muy determinadas a nivel a nivel de sintomatología que se padece padece el manual actual que nosotros lo sigas de las utilizamos el el DSM cinco antes del cuatro se incluía en en lo que sería la mito del trastorno bipolar iraquí la buena respuesta al al litio

Voz 17 14:13 doctora le ha leído el cómic yo sí sé que es porque es aficionado al cómic general o porque le interesaba este en particular

Voz 20 14:21 mire por las dos cosas que soy aficionado al cómic ya entonces también fue un placer para mí enseñárselo a mis hijos que habéis disfrutado un momento enviando su padre haya representados

Voz 18 14:32 si tiene utilidad esto

Voz 17 14:34 es recomendable

Voz 20 14:37 claro que sí porque puede servir tanto para la transmisión de conocimientos ya conocimientos sobre enfermedades como es este caso sube los diferentes ha ha enumerado cómo puedo otro lado todo el aspecto que tiene de de concienciación de de masas no en este sentido de de de de dar a conocer una situación nueva un estigma

Voz 0313 15:05 sí es verdad que eso siguen estigmatizados todo lo que sea generar empatía con conocimiento y comprensión yo creo que es bienvenido no

Voz 20 15:16 debemos pensar que se puede se puede contemplar al al al paciente psiquiátrico como alguien que bueno pues que es débil de carácter que puede ser peligroso que realmente se está enfermos porque él quiere au o que secunda cuando una buena conversar conversación cuando realmente lo que estamos hablando es de enfermedades que tienen una traducción en la sintomatología que hay mucho sufrimiento

Voz 19 15:43 también para para el paciente que este caso se puede ser recomendable puede haberle resultado terapéutico el haberlo hecho

Voz 20 15:50 bueno se se ha enfrentado a muchos fantasmas en la realización del muchos fantasmas propios en la realización del guión del del cómic la indudablemente también la generado situaciones de estrés pues por qué pues porque al mundo editorial del mundo editorial en las exigencias solo o la auto exigencia quizás más la autoexigencia en este caso pero bueno sí indudablemente sí cómo estás

Voz 17 16:22 yo bien desde hace tiempo bien bien consolidada si novia

Voz 18 16:31 bien bien consolidada sí que sepas que esto

Voz 0313 16:35 de que este cómic me imagino que tiene interés y lo dice el doctor escote para fin para pacientes para familias para entornos para saber un poquito como hay que manejarse pero que sepas que a bastantes de nosotros que lo hemos echado un un ojo esta esta mañana que no se ha interesado mucho yo creo yo creo sinceramente que es de interés general no sé si el doctor estará acuerdo también pero yo creo que además tiene muchas líneas de interés no que era lo que decíamos ya tiene en sí la Historia después pues hay muchas muchas lecturas muchos renglones no diferenciados doctor lo puedo preguntar porque sigue habiendo y seguro que pasen otras ramas de la medicina eh pero tantas imprecisiones a la hora de porque está complicado dar un diagnóstico exacto de de este tipo de dolencias de enfermedades mentales

Voz 20 17:19 porque la la psiquiatría quizás es una de las especialidades médicas más subjetivas en la que hay pocas pruebas complementarias que te puedan ayudar no hay evidentemente se puedan hacer resonancias sólo se pueden nacer a ti es pero no hay la analítica que te demuestra a tal enfermedad que sube talent Simon sube tal tal tal sustancia entonces claro como es todo muy subjetivo también hay múltiples escuelas de Psiquiatría a lo largo de la historia que si el psicoanálisis que sea útil y hasta la Psiquiatría Biológica hay los tratamientos cognitivo conductuales de la de la actualidad pescado hay mucha variabilidad este este es uno de los problemas con lo que nosotros nos encontramos

Voz 0313 18:10 y cuando hablamos de otro tipo de de enfermedades desde el cáncer hasta el ébola uno piensa siempre faltan fondos faltan recursos para investigación falta trabajo de laboratorio trabajo de campo hay una serie de protocolos pan Pampa con la psiquiatría ocurre lo mismo con más dinero con más recursos se podría afinar mejor el diagnóstico

Voz 20 18:29 evidentemente como como en cualquier cosa sí que es cierto que se atiende a la localización porque claro si algo subjetivo al menos intentar lo tocó al máximo no pedo evidentemente siente falta dinero para investigación dinero para aprobar nuevos abordajes no necesariamente farmacológicos eh

Voz 18 18:50 no

Voz 20 18:51 ah bueno y sistemas de de atención pues sea domiciliarios a los potenciación de hospitales de cedía bueno de recursos también claro

Voz 0313 19:04 pues nada Doctor Santiago escote le agradezco muchísimo estos minutos en La Ventana de verdad

Voz 17 19:08 muy amable mucho esta batalla dibujante y autora de manicomio que que un abrasada que un abrazo muy grande ahí joder y muchos ánimos hasta luego adiós

Voz 21 19:19 es una Barek va a dar marcha atrás vale Sasha Jie Baixa le ve era que Elsa

Voz 23 20:03 el alta del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones que puede es cazar

Voz 5 20:08 fantasmas en el parque de bomberos de los caza fantasmas en Nueva York

Voz 0867 21:11 Javier Casal conejos saltando en un secarral un edificio futurista abandonado y millones y millones de euros enterrados en las ruinas de Valdebebas eso es hoy en día la Ciudad de la Justicia hace once años se presentaba así por toda Europa un campus que iba a cambiar la vida de los otros

Voz 27 21:28 ellos el Campus de la Justicia representa por su diseño y funcionalidad los valores de una sociedad democrática

Voz 5 21:40 los edificios que componen el Campus de la Justicia están diseñados para ser usados para ser vividos por el ciudadano

Voz 12 21:48 el mayor

Voz 28 21:50 más moderno complejo juntos

Voz 29 21:56 el proyecto sí que fue me gustaba la ola lo manía del nos recuerdan es que no me gustaba tampoco estas

Voz 30 22:03 el Gobierno pero yo no lo eleve al Consejo vieron lo elevó el entonces vicepresidente primero el señor González la la capacidad política de de estar en este tema era cero o el interés menos diez menos diez

Voz 31 22:21 la verdad de Val La Ventana de Madrid vicios Paradiso

Voz 0867 22:30 a mí desde luego buenas tardes a cuantos Alfredo Prada consejero de Justicia de Esperanza Aguirre tiró la casa por la ventana ni Gucci Prada fue lo grande en cargando el proyecto a arquitectos de fama internacional vendiendo el campus por todo el planeta Luján los periodistas en hoteles de cinco estrellas hoy la Justicia imputa a Prada por todas estas presuntas irregularidades ya tiene fecha para declarar irá a la audiencia el próximo miércoles Miguel Ángel Campos qué tal muy buenas tardes

Voz 1552 22:57 buenas tardes Javier el ex consejero Prada y tres en responsables de las direcciones técnica y financiera de la Ciudad de la Justicia comparecerán como imputados el próximo veintisiete de marzo para explicar el supuesto saqueo de las arcas públicas con el ruinoso macroproyecto en el que Siria pitaron cerca de cien millones de euros el juez pedirá explicaciones sobre la falta control en las contrataciones de documentación justificativa del proyecto fichajes a dedo o la ausencia de criterios de racionalidad económica en el gasto entre otras irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas también destaca los gastos bajo sospecha de una Visa Platinum extractos de diez mil euros de Caja en efectivo sin justificar o el pago de un máster a un trabajador con treinta y ocho mil euros de dinero público en la actualidad el imputado exconsejero Alfredo Prada preside la oficina del cargo popular en la dirección de Pablo Casado encargada de detectar a la corrupción en cargos y candidatos en el PP

Voz 0867 23:52 el desequilibrio económico que hemos pagado entre todos Pedro Rollán vicepresidente de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 0827 24:01 muy buenas tardes un placer estar con todos vosotros hará Serra portavoz para

Voz 0867 24:03 lamentaría de Podemos qué tal muy buenas tardes creo hay dos guardias no sé si queda alguien por imputar pero la Justicia entiende que hay algo más que una foto del despropósito en Valdebebas que puede haber irregularidades contables y que puede haber además de ese equilibrio económico esto se veía venir claro

Voz 32 24:19 bueno se veía venir y de hecho hemos estado trabajando durante esta legislatura en concreto en la comisión de de endeudamiento de estudio el endeudamiento cuyas conclusiones aprobamos hace poco en el pleno de la Asamblea iraquí entre otras cosas estaba la cuestión de la Ciudad de la Justicia a las conclusiones de ese de ese informe de la comisión de deuda el Partido Popular respondió que es que hay una causa general contra el Partido Popular no lo que más bien se desprende de de de esas conclusiones es que la cosa general ha sido la del Partido Popular contra los madrileños y las madrileñas porque no hay un solo servicio público en el que no hayan metido la mano los hospitales que construyó Aguirre el Canal de Isabel Segunda la funeraria a los colegios concertados de los cuales acá mordidas la M cuarenta y cinco el metro ligero y la Ciudad de la Justicia que tiene como otros ejemplos el mismo modus operandi no hay informes previos en este caso ni siquiera se termina nos ha costado casi cien millones de de euros sin que siquiera se llega a acabar no ha servido para que la gente pueda disfrutar de ello ha servido para que algunos se llenan los bolsillos

Voz 0867 25:25 bueno vamos por partes y lo digo porque las noticias atropellan a partir de de la imputación de Prada y nos cuentan que Pablo Casado ha suspendido el acto que tenía previsto para mañana que que era la presentación de los cabezas de lista del Partido Popular para el Senado ese acto se ha suspendido no sabemos si tienes la acción o no con esta cuestión pero lo cierto es que han fulminado ese acto previsto en la agenda del presidente del Partido Popular y otra cuestión Pedro Rollán ahora si quieres responde a Clara Serra pero una duda que me queda con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa comprada debería dejar su puesto en la dirección nacional del Partido Popular lo comentaba Miguel Ángel Campos eso información ahora mismo la persona que vela precisamente porque no se produzcan casos de corrupción en el Partido Popular

Voz 2 26:12 bueno una serie de cuestiones la primera en estos momentos Alfredo Prada no ocupa ningún cargo público nuestros estatutos determinan que hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción con la corrupción en no se procederá a efectuar una suspensión temporal de la militancia lo que hemos visto nosotros hemos recibido esta tarde la comunicación a través de la Abogacía General de la Comunicación de la notifique de la notificación de la imputación de Alfredo Prada con respecto a las dudas que existen con respecto en campos de la justicia y yo no puedo aseverar más bien todo lo contrario que tenga que ver con la corrupción porque no tenemos no debemos olvidar que lo que sí hizo fue este Gobierno remitió remitió a la Fiscalía el informe que facilitó la Cámara de Cuentas en donde venía determinar que existía quizás una estructura un tanto anómala en el sentido de que había muchos generales y pocos soldados queda alguna manera es lo que puede haber

Voz 0867 27:10 manera un simple dado de contexto

Voz 33 27:13 la racionalidad de expresarán géneros género

Voz 0867 27:16 dos sueldos elevadísimos un fotógrafo que graba ganaba treinta mil euros al mes tres mil euros al mes pero son lo estamos hablando de corrupción no yo creo que lo que no podemos caer entre Podemos pero público señor Rollán no podemos dinero que dinero no era de la familia de de de señor Prada reembolsará el dinero de todos los

Voz 2 27:35 no les sin ningún lugar a dudas sin ningún lugar a dudas yo creo que era un clamor el que se tenía que llevar a cabo una agrupación de todas las sedes judiciales en la presente legislatura además se ha estado trabajando lo que sí hizo fue

Voz 0867 27:46 usted cree que Prada debe continuar su puesto en la dirección nacional del Partido Popular

Voz 2 27:49 mire yo lo que creo es que el Partido Popular ha habido muchas personas que

Voz 0867 27:53 han efectuado una bien no de verdad Señor dame a la pregunta es una muy sencilla una escueta Tim y se responde con un partido con uno debe seguir o no debe seguir en su puesto en la dirección nacional del partido

Voz 2 28:05 yo creo que hoy no hay razones salvo que lo estime oportuno para que renuncie para empezar por una cuestión muy sencilla

Voz 0867 28:11 ya sé que como sencillo es decir sí o no

Voz 2 28:13 EFE e Illes respondido que creo que hoy no se dan las condiciones además aprovechó para destacar ha habido personas que han renunciado que sean apartado el caso de Juanma Halen sin ir más lejos en donde en la comisión de endeudamiento

Voz 0313 28:27 le puso poco más o menos que como un criminal

Voz 2 28:30 ha habido una sentencia que le ha absuelto ahora quién les restituya la honorabilidad a Juan Van Halen absolutamente nadie se le impuso la pena del telediario tuvo que dimitir del puesto de responsabilidad que tenía en el Gobierno de la nación

Voz 0867 28:43 sean ustedes coherentes eh porque no no es por imputaciones en otros partidos políticos también han pedido dimisiones

Voz 2 28:48 no serán Podemos en el Ayuntamiento de Madrid donde hay varios Paul imputados hacen gala de más de ello quiero recordar el señor Carlos Sánchez Mato creo recordar también a Unidos extraerla las crinolinas de Podemos no por nada eh por paralizar

Voz 32 29:02 yo Pedro y yo creo que hay una cosa aquí que que es muy grave la primera es que lo hablábamos el otro día en el en el pleno este partido popular madrileño que inició Lance la dura hace cuatro años vino con aires de regeneración y ahora el saldo a día de hoy es que la señora Cifuentes está dimitida con una pena de tres años sobrevolando su cabeza por posible falta por falsificación de documentos y que no se ha hecho nada a lo largo de esta legislatura en materia de regeneración es decir pasó una cosa muy grave es que una vez demostrado que el Partido Popular sea financiado irregularmente en la Comunidad de Madrid y ha concurrido haciendo trampas a las elecciones los votantes que van a ir a votar el próximo veintiséis de mayo no tienen ninguna garantía de que esto no vuelva a pasar de que a día de hoy lo vaya es otra vez haciendo trampas esto por lo que toca a vosotros al al gobierno del Partido Popular que creo que ha sido una inacción absoluta no habéis puesto remedio pero claro es que de lo que estamos hablando ahora es todavía más grave porque de lo que estamos hablando es que vuestro el líder del partido el señor Pablo Casado está poniendo como responsable de vigilar la corrupción del Partido Popular Alien imputado por robar está

Voz 1 30:11 malversación prevaricación tráfico de influencias robar

Voz 2 30:13 eso no lo tiene más claro que sí

Voz 1 30:16 es que además tiene el mérito de haber haber hecho todo eso siendo consejero de Justicia antes es claro

Voz 2 30:22 por intervenciones breves quiero hablar

Voz 0867 30:25 de la sanidad

Voz 2 30:27 pero no claro a insignes sigue tiene luego vamos algunos con los anuncios yo creo que en este sentido sí que han llevado a cabo numerosos ejemplos de regeneración en la vida pública en el día a día es decir hay compañeros

Voz 1 30:38 la reforma de la Cámara de Cuentas que ha impulsado el grupo parlamentario

Voz 2 30:44 el Partido Popular que han renunciado a su cargo aún existiendo esa presunción de inocencia y que luego el tiempo les ha dado la razón Fito el caso concreto de Juan vale porqué razón por qué razón el señor Prada cuando tenga oportuno era la justicia de verificar de clarificar si las inversiones que sean efectuados Si el dinero que se ha invertido corresponde con lo que se ha ejecutado un número muy importante de túneles para conectar esos catorce edificios lo que era la sede del Instituto Anatómico Forense aquí el problema es que la presunción de inocencia no sólo la tenéis para Podemos para el resto de socios

Voz 1 33:44 hay estuvo en este programa Isabel Díaz Ayuso iletrados

Voz 0867 33:46 damos por por su programa en materia sanitaria iba a hacer con la privatización Chiva extenderlo no los Acuerdos público privados en la sanidad esto decía yo la colaboración público privada desde luego no la voy a descartar si lo que quiero es que sigan bajando las listas de espera quirúrgica aquí es de cuarenta y siete días la media nacional es de noventa aquí tenemos los últimos avances médicos ochenta y cinco Centros de Referencia nacionales sólo están aquí en la Comunidad de Madrid ya estamos dando cobertura sanitaria a todas las comunidades limítrofes precisamente por ese nivel Clara Serra esto es enseñar la Potito bueno esto es curioso o deja

Voz 32 34:19 claro que tiene el mismo modelo de donde el mismo modelo sanitario que Esperanza Aguirre lo cual no es ninguna novedad reivindicando su su herencia no como lo hace viene a culminar el plan del bueno del actual jefe de Gabinete del señor casado de el señor Lasquetty que es quién puso en marcha este modelo sanitario en la Comunidad de Madrid con él esto yo creo que la señora Ayuso demuestra en primer lugar una actitud de gestión suicida porque hoy sabemos podríamos decir que no lo sabían entonces pero hoy sabemos que ese modelo sanitario se puso en marcha por cierto como la de la Justicia sin informes técnicos sin comparación de costes sin ninguna base objetiva y que el objetivo por tanto era enriquecer a algunos que se hicieron ricos con los hospitales eran las

Voz 1 35:03 las Delaware se porque ahora lo son los conozco

Voz 2 35:05 en este sentido yo creo que efectivamente hay que decir que Isabel Díaz Ayuso quiere seguir fomentando el modelo sanitario del Partido Popular que es el que tiene en las listas de espera más bajas de España que es el éxito dado a la región de Madrid con la mejor sanidad no sólo de toda España sino de la segunda mejor de toda Europa digo yo que algo tendrá que ver la sanidad madrileña cuando la región de Madrid hoy es la que tiene mayor longevidad del mundo del planeta entonces qué es lo que ocurre el que hoy tengamos de treinta y cuatro hospitales cuatro de ellos sean en un modelo de colaboración público privada es para romperse las vestiduras yo creo que no lo que se ha demostrado es que este es un modelo de éxito que los madrileños y la libertad es una pregunta todas las digamos modera usted puede hacer todas las que quiera Agustí le parece normal que en

Voz 0867 35:50 Vital público completamente público una enfermera que una doctora un actor me da igual cualquier puesto gané X en un mismo hospital con la misma categoría en un puesto de trabajo similar a un trabajador en un hospital de gestión privada aunque de titularidad pública gane X menos trescientos cuatrocientos quinientos o mil euros que ayer las diferencias de sueldo que llegan hasta el cuarenta por ciento ocupando la misma oposición laboral bueno yo lo que lo que tengo que desde dónde va la pregunta lo que te quiero decir sin que estamos viendo sólo la cara B lo que le o la cara si quiere lo que la gente lo que la gente ve yo ahorra también enviado a otra tiene claro pero también de la que ahí estaba defendiendo con ese modelo precariedad laboral no

Voz 2 36:37 es el atiende muy bien yo vine gente

Voz 0867 36:40 trabajadores como está me hago que no se trata igual a los trabajadores de un hospital con ese modelo mixto de gestión que ustedes defienden que el modelo sea un trabajador que trabaja en un hospital completamente público porque lo gana lo mismo porque no trabaja las mismas horas porque no tienen las mismas condicionado en la carrera

Voz 2 36:55 la SER ganando ustedes todo lo mismo porque como tengamos que publicar todas las nóminas alguno se va a tirar de lo los dos lemas sean año entero sabe lo que pasa señor ya la OTAN para tratar de España o de cualquier una empresa de alquiler en el piso grabada Le estoy hablando de un servicio nosotros localidad hacemos lo que defendemos es lo mismo gestionar la sanidad madrileña que dispone hoy ni más ni menos que de ocho mil ciento seis millones de euro admite usted que es uno de los hospitales de aunque yo creo que la calidad y la asistencia sanitaria desde la premisa precariedad en esos hospitales juegan los otros está en no fijamos las retribuciones pesos de ese modelo de colaborar clava ahora sí hay una especie de novela no entramos ahí

Voz 32 37:40 que no se rico ser se recomienda de hecho la propia Consejería de Sanidad recomienda que el personal eventual no supere el ocho por ciento en esta legislatura el personal eventual de la sanidad madrileña ha pasado del XXXV por ciento al cuarenta por ciento hay una precariedad en nuestra sanidad alucinado

Voz 1 37:56 sí sí la precariedad laboral contestarme por pagar un lo que ver sale

Voz 2 38:02 gratuita con once veinticuatro

Voz 1 38:05 está alias tres seis

Voz 2 38:08 es de los X Men seis hospitales madrileños están entre los di perdón

Voz 1 38:13 esos pija entre los diez mejores de España el jazz de esta vale

Voz 2 38:17 la precariedad sanitaria de Excelencia de la

Voz 1 38:20 ahora en Madrid has dicho esos datos que otros el de fracasos mentira como puede haber once hospitales más y que sin embargo haya tres mil camas menos en Madrid como puede haber que después de diez años tengamos cientos profesor porque cada vez los pacientes

Voz 2 38:39 bueno menos para ser atendido estamos

Voz 0867 38:41 por favor hagan veinte segundos hoy repite Herminia Clara Serra moribundo consumido básicamente por el señor Roldán

Voz 2 38:47 el Partido Popular ha conseguido

Voz 32 38:50 lo que se privatice la sanidad pública por dos maneras primero destinando dinero a la privada ha derivado en paciente recursos profesionales que por cierto la Cámara de Cuentas ha dicho en un informe que nos ha costado esa privatización esa desvío de los recursos de la pública a la privada hasta seis veces más a los madrileños y las madrileñas eso es lo que ha conseguido el modelo del Partido Popular y después porque han degradado tanto la sanidad pública ya digo en esta legislatura veintidós

Voz 1 39:17 auto más presupuesto para la que los madrileños están buscando una vez parado de seguros

Voz 2 39:22 de los pacientes nueve de cada diez manifiesta estar satisfecho o muy satisfecho yo desde luego lo que hago es quedarme con la opinión de los que van a los Ospina

Voz 33 39:31 Tales de la sanidad añade la Madrid reales y a los trabajadores que estalló yo voy

Voz 2 39:35 eh yo voy Grill tratamientos es extraordinario que escuches de verdad sí sí claro Nos marchamos mañana más venta

Voz 0867 39:42 de Madrid desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten media hasta mañana adiós

Voz 39 41:25 buenas noches

Voz 25 41:26 no se puede gracias carecían hecho eso pues ahora a descansar sabe lo que ha pasado eh

Voz 1 42:17 la exageración que vieja aparece la no

Voz 0827 42:19 la política ya supimos de la financiación de Vox proveniente de Irán bueno pues hoy la SER les está ofreciendo el testimonio de tres ex responsables provinciales de este partido a los que la dirección de Boston pues ordenó ocultar aportaciones económicas haciéndolas pasar por donaciones de familiares amigos Carlos Aurelio caldito es uno de ellos

Voz 43 42:38 lo mejor más rotunda lo que se sugirió fue que buscaran por más de camuflaje e incluso algunas firmas de de testaferros fueron las indicaciones en el sentido de que hablarte del interés de aquí eres no se inició el amor pues hacerles ese tipo de de sugerencias para para ser sus reticencias establo de esos de recurrir a parientes o amigos varas para pasar desapercibido

Voz 0827 43:04 la verdad es que no salimos de una y nos metemos en otra ya en Cataluña Torra mantiene hasta ahora el pulso con la Junta Electoral Central que le había ordenado retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat hasta ahora no se han descolgado y además ha desviado el tiro para que sea el Defensor del Pueblo hay en Cataluña el que decida por sí no tiene suficiente no es decía Pablo Tallón

Voz 2 43:22 fijaos que es una figura que ya estaba muy cuestionada por parte de algunos partidos como ciudadanos y seguramente con esta maniobra que en el fondo lo que busca es que sea él el responsable quién diga oiga quiten estos símbolos de de de Palau están trasladando de una responsabilidad a un organismo pues que estalla cuestionado por parte de de unos cuantos partidos es una decisión realmente que ha sorprendido cuando cuando lo han puesto encima de la mesa insistimos porque SL hace caso al Síndic de Greuges al defensor del pueblo catalán no se le hace caso otras veces por ejemplo al Consell de Garantías Estatutarias

Voz 0827 43:52 pues es una buena pregunta fuera de los balcones y de los lazos siguen pasando cosillas

Voz 0230 43:57 esta mañana como en una entrañable rutina ha habido pintadas y destrozó ellos en las sedes de Barcelona de Ciudadanos y del Partido Popular otras veces hay pintadas destrozó ellos en la casa del juez Pablo Llarena en Sant Cugat que negasen Sandoval vaya a veces no se la pintan a veces se atacan sedes del Partido Socialista de Cataluña del Partido de los Socialistas de Cataluña Con también pintadas destrozó ellos son ataques pintadas destrozó ellos que se hacen para combatir el fascismo severos un poco raro porque precisamente atacar las sedes de los partidos rivales venía siendo tradicionalmente lo que se asociaba al fascismo

Voz 0827 44:32 pues eso venía siendo pero claro oye será que los tiempos están cambiando puede que hayamos lo que algunos hayan cambiado o puede sencillamente que todo sea un cúmulo de malentendidos como algunos que se han colado hoy en las twiterías

Voz 44 44:50 en el uso de las redes sociales tiene una mecánica muy muy concreta que Varda resume en este tuit poner un kiwi en el plato del desafío

Voz 45 44:57 bueno hacer la foto para insta retirarlo ponerte ciego churro

Voz 44 45:02 las cualidades del vino tuit de Johnny pero mi

Voz 45 45:05 mejoras con el vino es como el vino no noto hazme caso que llevo dentro

Voz 44 45:12 acabamos las tutorías con este delicioso tuit de restaurantes a cargo de Craig

Voz 45 45:17 esculpe camarero podría pasarme un poco los huevos con el mismo hombro señor

Voz 1 45:25 porque bueno primero sería

Voz 0827 45:27 después por favor vente después también tenemos la suelta a la embajada de Corea aquí en España un asunto todavía por resolver la verdad

Voz 2 45:35 que bueno la cosa está complicada pero

Voz 0827 45:37 si nos comparamos

Voz 47 45:41 no hemos encontrado en Italia con muertes sospechosas como la de una exmodelo marroquí imán fabril testigo oh casualidad en el proceso contra Berlusconi por prostitución de menores que resulta que ha

Voz 0827 45:54 muerto mañana se le practicará la autopsia no lo recordaba Joan Solés

Voz 0946 45:58 la testigo de la Fiscalía Ayman fabril enfermó en enero pasado permaneció un mes en cuidados intensivos en un hospital de Milán comunicó a los médicos y a su abogado que sospechaba que la habían envenenado falleció hace tres semanas el informe médico relata una afectación acelerada de médula espinal por neoplasia en cualquier caso la Fiscalía de Milán ha secuestrado el expediente clínico ha ordenado una investigación por presunto homicidio voluntario y la autopsia que se practicará mañana para determinar las causas de fallecimiento si hubo o no una hipotética contaminación con metales radioactivos

Voz 0827 46:35 hoy es día diecinueve de marzo el día de San José nos estamos acordando mucho La Ventana de nuestro compañero Pepe Rubio también nos hemos acordado cómo no de todos los padres hemos hablado con alguno despistado que ha llamado al consultorio de los Especialistas secundarios el que han abierto con el famoso doctor Maxi Cosi vamos ya con las llamadas yo creo que hay gente ya esperado teléfono laboral Ginés

Voz 18 47:03 no me pues a You Tube el seguro de dos conoce eso sí los arquitectos Garcés bueno desde que dejó está contando todos los traviesa en Youtube no sabía cómo llegó bastante bien pero en los últimos meses han bajado mucho los visualizaciones Larrea se y a algunos suscriptores pues me ha sugerido que nos salgamos de de uno de nuestros chavales

Voz 1 47:29 si escucha a ver quiero que atienda es esta relación de hechos que yo te voy más visualizaciones son más suscriptores

Voz 18 47:35 eres eso son mejores acuerdos desacuerdos

Voz 1 47:38 eso es publicidad esos dinero los hijos te dan dinero

Voz 18 47:42 hasta ahora sí pero ahora ya no tanto pero yo tú sí

Voz 1 47:45 ahí lo tienes

Voz 18 47:47 bueno bueno como pediatra pero como gentuza eres

Voz 48 47:51 ajá

Voz 18 47:54 que desde luego

Voz 0827 47:56 de tomo y lomo y esta mañana Xosé Castro también ha advertido de sus padres despistados de nuestra generación que a veces intentan transmitir a sus hijos canciones que marcaron nuestra infancia cuidado con alguna que contiene mensajes secretos que nosotros siendo pequeños no supimos descifrar en su momento la de Mazinger Z por ejemplo tan inocente que parecía

Voz 49 48:16 es la canción de Mazinger Z pero no lo si es que una tsunamis Rocas forestales preferidas que además mucha gente en la olla así vale el escuchaba en la canción Mazinger es fuerte IMI rabo es una furia

Voz 50 48:35 nadie

Voz 15 48:38 no hay ninguna duda

Voz 1 48:39 vamos a otro eh

Voz 50 48:41 queréis puedo ver

Voz 0827 48:44 se deleita sí la verdad es que dice mirarlo no sé qué querrían que querría decir bueno ya hemos hablado con otros padres más responsables con el cantante David Otero

Voz 1 48:53 es lo que alertaron eh

Voz 51 48:56 dente te quiero

Voz 32 48:59 la paz

Voz 0827 49:03 David Otero que nos ha traído un regalo en forma de libro se titula precipicio al mar de la editorial Aguilar un libro centrado en la paternidad en su paternidad ha contado por qué ha escrito este libro

Voz 0173 49:15 yo escrito este libro porque quiero que dentro de quince años Mis hijos lo lean sea para ellos si lo escrito para ellos sepan con todo detalle cómo fue su nacimiento sus primeros días como nos enteramos donde vamos a ser papás en qué estado estábamos que nos pasó por la cabeza que sentimos como se lo contamos a nuestros padres a sus abuelos cómo reaccionaron cómo fueron sus primeros pasitos como esos primeros pañales cómo fueron sus primeros y cariños y todo eso es lo que compone aparte gran parte de mi infancia que también es así

Voz 17 49:51 viaje de ida y vuelta este libro

Voz 0173 49:55 momentos maravillosos de la paternidad aunque no todo en la paternidad es dulce hay una parte pérdida de dolor que tal vez es lo que me ha movido a escribir este libro porque si no me hubiera producido dolor verles crecer como la estoy viviendo no me produjera unas ganas de amarrar les a dónde están no lo hubiera escrito entonces es una lucha contra mí mismo no

Voz 0827 50:16 a Iñaki de la Torre nos ha hablado de otros hijos los Beatles compusieron esta canción

Voz 52 50:21 no

Voz 1 50:25 la canción después tuvo

Voz 53 50:27 fijos en forma de versión tú Iñaki os ha planteado una duda sobre hijos y padres Ci

Voz 0788 50:37 lo que yo quiero saber es qué dijeron los Beatles de esta versión les gustó o les pareció

Voz 15 50:42 morritos

Voz 1 50:45 no no me tú algún día sí y otro no todo no todos verdad bueno pues si les gustó a los dos

Voz 0788 50:53 sobre todo la canción era de Lennon en tengo entendido pero les gustó tanto que además le mandaron un telegrama al propio al propio Joe Cocker ignora solamente hicieron eso sino que publicaron en la prensa el pub el telegrama que le habían enviado Joe Cocker para que todo el mundo supiera cuanto les había gustado la versión

Voz 0827 51:09 pues nada es de bien nacido ser agradecidos música también poesía

Voz 0313 51:13 no se puede vivir con sed y que seas el mar que baña unívoca no se puede caminar por desiertos y que seas quién baño Mis ojos no se puede vivir con una caricia hay vomitar necesidad no se puede no se puede soportar una tortura en cada tic tac de la manecillas y que cada hora diga que no te tengo no se puede morir con ganas de amor y que los corazones cierre por vacaciones no se puede planear un infierno a solas sin tu ritmo cardiaco no se puede el autor de esta poesías

Voz 0827 51:42 David Galán que hoy ha estado en La Ventana ganador del II Premio Espasa de poesía Se le nota en lo que escribe pero además ha defendido abiertamente en el programa la sensibilidad aunque a veces te acusen de ser un momias bueno él lo lleva a gala