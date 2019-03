La Ventana (20/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el ministro de Exteriores considera que hay que estudiar bien la petición de Theresa May de una prórroga para el Brexit hasta finales de junio mañana es la reunión del Consejo Europeo en Bruselas cree Borrell que la Comisión estará ya estudiando la viabilidad

Voz 3 00:18 hay que estudiar jurídicamente si eso es Pia aprender sin que el Parlament sin que los británicos participen en las elecciones pero por lo demás dependerá de lo que decidan los jefes de Estado y de Gobierno si fuese jurídicamente viable a atender su petición perseguirse quieras en árabe no está pidiendo negociar otro acuerdo lo que está viviendo es tiempo para intentar que se apruebe el acuerdo

Voz 1454 00:47 la justicia internacional ha elevado a cadena perpetúa la condena de cuarenta años de prisión impuesta al que fuera líder serbobosnio Radovan Karadzic por los crímenes cometidos en la guerra de Bosnia ocurrida en los años noventa el presidente del Tribunal de Apelación ha dicho que la sentencia de primera instancia no reflejó de forma adecuada la extraordinaria gravedad que de que tuvo Karachi es su responsabilidad en la comisión de esos crímenes Manuel Valls el aspirante a la alcaldía de Barcelona impulsado por Ciudadanos ha vuelto a pedir a la formación naranja y también al Partido Popular lo ha pedido directamente a los líderes de ambos partidos que digan de forma clara antes del veintiocho de abril que no pactarán con Vox que dicen en el partido de Rivera Óscar García

Voz 1645 01:28 pues de momento Esther el partido escurre el bulto y las fuentes consultadas en la dirección eluden responder directamente aseguran que lo de los pactos vendrá el veintinueve de abril será Vox el que tendrá que decidir de qué lado está lo que reclama Valls en su cuenta de Twitter es que tanto ciudadanos como el PP aclaren que no vayan a pactar con la formación de Abascal porque dice este partido cada día se quita su careta con candidatos nostálgicos del franquismo o revisionistas y homófobos por cierto que el ex primer ministro francés se queja también de que ni Sánchez ni casado pero tampoco Rivera hayan respondido a su carta en la que recientemente les pedía que se pusieran de acuerdo para hacer un pacto de constitución

la Francia va a utilizar a militares para vigilancia estática de edificios oficiales en lugar de agentes de las fuerzas del orden que se van a dedicar al dispositivo de seguridad de los chalecos amarillos el pasado sábado se vivieron escenas de gran violencia en los Campos Elíseos y acabaron con altercados con más de doscientos detenidos Finlandia vuelve a ser el país más feliz del mundo según el ranking de la ONU el nuestro no está entre los primeros de la lista Sonia Ballesteros

Voz 1913 02:28 pero ni tan mal porque ocupamos el número treinta de una lista de ciento cincuenta y seis países lo cierto es que el top diez está copado por los del norte de Europa tras Finlandia la mayor felicidad se encuentra en Dinamarca Noruega Islandia Países Bajos las variables consideradas clave por la ONU para medir la felicidad son ingresos esperanza de vida apoyo social libertad de elección generosidad y confianza aunque no estemos entre los primeros los españoles somos más felices que hace un año en esta edición España sube seis puestos a la cola de la lista los menos felices Sudán del Sur República Centroafricana y Afganistán todos territorios afectados por conflictos bélicos

Voz 1915 03:10 la cuarta teniente de alcalde de Alcorcón Laura Pontes acaba de anunciar su dimisión y abandona el Partido Popular por sus diferencias con la línea marcada por el alcalde David Pérez informa desde hizo este Belén

Voz 1463 03:20 Campos la cuarta teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos con David Pérez Laura Pontes asegura que cada día desde hace meses ha sentido alejada del rumbo y dirección que ha tomado el Partido Popular de Alcorcón dice que ha sido francamente complicado en esta legislatura encontrar el equilibrio entre su forma de pensar señala moderada liberal libre de prejuicios con la dirección marcada desde el grupo municipal del Partido Popular la gota que ha colmado el vaso ha sido la última decisión del PP la decisión de que sea la candidata Ana Gómez mano derecha de David Pérez para Laura Ponte supone que se apuesta por la continuidad en la ciudad de la línea política de la que se encuentra tan al

Voz 1915 03:55 cada aquí en la capital en el que fuera portavoz socialista en el Ayuntamiento Antonio Miguel Carmona ha renunciado a ir en las listas del PSOE para las próximas municipales y autonómicas no ha explicado las razones aunque el partido no había contado con el para encabezar la lista regional al Senado a pesar de haber sido fue el más votado en las asambleas de la formación más asuntos el Ayuntamiento de Madrid propone crear una plataforma que conecte nueve distritos periféricos de la capital a través de autobuses interurbanos en las jornadas sobre movilidad organizadas por la Ser El País cinco días la delegada de Movilidad Inés Sabanés explica yodo que ya tiene presupuestado el proyecto llamado m treinta y cinco para mejorar el tiempo de transporte entre Carabanchel San Blas aunque éste no se pondría en marcha hasta después de las elecciones de mayo

Voz 0795 04:35 es absolutamente necesario porque como sabéis esta zona en conflicto todo el rato necesitamos por un lado mejor conexión de Metro con la línea once y su conexión con Metro Sur y nosotros queremos un proyecto potente en superficie con los buses que tenga esa línea periférica conectando nueve trece grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes abrimos la Ventana como cada día con Roberto y con Isaías compañeros bienvenidos

Voz 9 05:59 las tardes seguimos con Jon Sistiaga Olga Jon

Voz 0313 06:01 tal os voy a contar les voy a contar a todos ustedes una historia de esas que dan mucha rabia ya sólo advierto la publicado esta mañana el diario El País podría resumirse más o menos así érase una vez una mujer que se hizo militar y que se topó por el hecho de ser mujer con dos obstáculos gigantescos un superior que le hacía la vida imposible en el Ejército y un marido que la maltrataba en casa de los maltratos existen evidencias denuncias y condenas del supuesto acoso laboral un informe psicológico que concluye que si no lo denunció formalmente fue por miedo a perder su puesto de trabajo esta mujer como es fácilmente comprensible ha sufrido en todo este tiempo daños ecológicos lo que ya no se comprende tan fácilmente es que ahora el Ejército la expulse alegando trastorno psíquico sin que los médicos militares se pronuncien sobre el origen de la enfermedad y además la expulsen sin derecho a pensión después de diecisiete años de servicio por cierto con dos hijos a su cargo María de las camelias López buenas tardes

Voz 10 07:02 hola buenas tardes bueno cabo todavía hoy no olvida o ya no se puede cabo ya supuestamente no pertenezco a las Fuerzas Armadas supuesta

Voz 0313 07:10 veinte pero esto es el final los o se puede recurrir la decisión

Voz 10 07:14 de hecho el recurso está puesto lo que pasa que no tengo ningún tipo de comunicación ninguna respuesta todavía

Voz 0313 07:20 eso es habitual lo puede pasar un tiempo puede pasar un plaza antes de que quién sea no sé si el Ministerio de Defensa o el organismo que tenga pronunciarse diga algo

Voz 10 07:29 pues todavía estoy esperando algún tipo de respuesta por parte de ellos pero lo suelen alargar bastante para que la gente se eche para atrás y no quieren y recurrió siquiera

Voz 0313 07:38 no ya vamos con vamos con la historia el titular del país la noticia que firma Miguel González no deja lugar a dudas el Ejército expulsa por trastorno psíquico a una cabo víctima de violencia de género y acoso laboral por dónde empezamos qué qué fue primero la la violencia en casa o el acoso en el Ejército

Voz 10 07:54 pero el acoso en el Ejército

Voz 0313 07:57 ando empieza hoy como

Voz 10 07:59 pues empieza cuando yo me quedo embarazada que estamos hablando de perdón en el dos mil cinco yo entré en el Ejército en el dos mil uno en el dos mil cinco me quedé embarazada por protocolo donde yo trabajaba crean empiezas las chicas que se quedaban embarazadas tenían que quedar en una oficina porque no podíamos montarlos en los tanques pero hay un mando que me saca de mi oficina y me pone como una carretilla hay una pala cuando yo le digo que no puedo hacer ese esfuerzo físico me obliga a hacerlo cuando me empieza a encontrar mal y empieza a tener pérdidas le digo que me tengo que ir a un hospital de allí fue cuando yo pierdo a mi primer bebé

Voz 0313 08:34 por esos trabajos sí exacto pues hay relación causa efecto esa esa decisión del del sargento no yo no conozco detalles de cómo funciona el Ejército por dentro pero esa decisión en ese momento no se puede recurrir ante un superior un teniente un capitán de está pasando esto

Voz 10 08:50 yo lo único que sé es que cuando yo estaba en el hospital se acercaron muchos mandos para que yo lo denunciara ello no supe qué hacer y me dijeron que me daban una vacante fuera de allí para que yo no hiciera pues es la denuncia que tenía que haber puesto en su día

Voz 0313 09:05 muchos mandos de cuantos hablamos María ahí de ID que graduación por por por tener todos los datos de pregunta

Voz 10 09:10 había sargentos había un teniente y hasta un capitán

Voz 0313 09:14 ya alguno de esos mandos además de fin de recomendar de recomendarle que que no presentara la denuncia porque sería peor esas cosas que se dicen en ocasiones él expresó su apoyo solidaridad decir oye te entiendo lo que ha ocurrido

Voz 10 09:27 no hubo alguno que me dijo que no era justo lo que me había pasado pero no supieron ponerse a la altura de la situación

Voz 0313 09:36 vale usted sale del hospital qué ocurre a partir de ese momento

Voz 10 09:39 pues al poco tiempo me dan la vacante que me han dicho de Segovia y me marcho me marcho para allá discurso lo que pasa es que mi sorpresa yo entro en transportes me saco todos los carnés me quedo de instructora y estoy muy a gusto con mi con mi nuevo trabajo pero al poco me Le mandan allí que claro si lo mandan allí destinado y encima me lo meten en transportes entonces empezaron otra vez pues las coacciones y el malestar hay pues imagínate la situación

Voz 0313 10:11 vuelvo a preguntar no hay espacio no hay mecanismo no hay manera de denunciar eso aún superior el sargento me está acosando laboralmente

Voz 10 10:19 yo de aquella tenía dos mandos superiores y le prohiben hasta que se dirija a mí pero uno asciende lo mandan los mandan destinado a Madrid dio trasciende lo cambian de dependencia él es el que se queda de jefe de transportes entonces yo me dirijo al capitán y quiero denunciar la situación pero no me deja me dije que me cambió a mí de dependencia que me manda cocina uno que tenía un problema y que yo como era tan currante es decir la expresión que ellos el iba a solucionar y otra

Voz 11 10:46 es que no puedo denunciar esa Argento siguiera activo entiendo

Voz 10 10:53 creo que no creo que tiene alguna causa pendiente pero no es lo puedo certifica

Voz 1826 10:57 pero que llegar allí el sargento usted lo ve como algo que las casualidades en la casuística de los destinos del Ejército es algo normal

Voz 0313 11:06 o es algo más que una casualidad

Voz 10 11:09 yo creo que no es casualidad yo creo que la obsesión que tiene puede hacer daño a la gente creo que le persigue

Voz 0313 11:17 varía en qué momento se cabalga este problema de de acoso laboral en el Ejército con la situación personal en casa con su con su marido hemos hablado de dos mil cinco ese año en el que pierde usted el el bebé por unos trabajos forzados en qué momento se cabal con problema con

Voz 10 11:32 a raíz de ahí empiezan los problemas en mi casa porque me echa la culpa de haber perdido del bebé de no haber denunciado oí empieza pues ahí todo más hasta que empieza a amenazar me pues te muerte a mi y a mis hijos amenazas de muerte que si denuncio me imagino no sé si la primera denuncias del dos mil diez cuando dijo que me iba a prender fuego a mí al niño

Voz 0313 11:54 cuál es el trámite de esa denunció María

Voz 10 11:57 el trámite de una denuncia me ponen una orden de alejamiento del Estado así pues muchos años luego lo pusieron el dispositivo porque seguía incumpliendo la orden de alejamiento pero en cuanto el dispositivo hacia su función de pitar yo me tenía que recoger a mis hijos John cerraran me mi casa con una patrulla de la Guardia Civil hasta que él se entregaba por qué no le localizaban por ningún sitio

Voz 0313 12:19 con con cuántas veces ha vivido esto es que estas situaciones es brutal cuántas bases pasta fresca

Voz 10 12:24 pensamientos les tienen que meter en prisión yo tengo un informe del Centro Cometa que tienen más de cien

Voz 0313 12:30 ahí está en libertad no están

Voz 10 12:33 yo pero ya le dan permisos de para que pueda salir sin dispositivo que no sabemos si se acerca uno se acerca

Voz 0313 12:39 María con toda esta historia que nos está contando con dos frentes abiertos de de esta dimensión es cuando usted empieza a tener bueno pues problemas efectos consecuencias de tipo psicológico cuál es la secuencia de ese otro de es otro problema cuéntenos por favor

Voz 10 12:54 pues la secuencia es que empieza a tener depresión por la tensión empieza el estrés postraumático porque no es lo mismo pues estar en en el trabajo coaccionada llegas a tu casa también tiene si esa situación no sabes qué hacer todo con el miedo de que nadie te ayuda de que las asistentes no hacen nada de que pides ayuda pero no saben ni qué hacer te anulan completamente psicológicamente a mí me empezaron a dar crisis de ausencia de los nervios cuánto tiempo de baja pues estado de baja un año y pico esperando pues una resolución por el Tribunal Médico pero no se hacen cargo ganada dicen que mi patologías no tiene nada que ver con el Ejército yo lo que quiero que quede claro es que a mí esto me pasa cuando yo ya soy militar y llevo casi dieciocho años

Voz 0313 13:47 es que es verdad los médicos militares en según la información que que lo hemos hecho en el país evitan pronunciarse sobre el origen de estos problemas aseguran que no se debe a ningún hecho concreto sólo toma nota de lo que achacan y abro comillas a la situación familiar personal y laboral personal y familiar Llanos ha contado lo que es pero la laborales la otro es lo que ocurre en el Ejército no

Voz 10 14:10 María hoy

Voz 0313 14:12 que se ha publicado esta noticia que posiblemente mucha gente muchos compañeros y compañeras de de de cuerpos del Ejército se habrán enterado te ha llamado le le ha llamado alguien de algún gesto de eso que comentaba muchas de apoyo de solidaridad o algo

Voz 10 14:28 sí todos mis compañeros todos me están llamando el teléfono estaba casi no para de sonar muestra dándome su apoyo oí sólo agradezco muchísimo a ellos y a la Asociación de aún me que son los que me están ayudando verdaderamente porque siempre me visto sola y no sabía qué hacer pero ahora tengo un apoyo bastante grande pero eso creo yo

Voz 0313 14:47 dar ese apoyo antes no se produjo no se no se anotó no sé no sé

Voz 10 14:50 no no me tenía la el aula completamente y aunque mis compañeros me dijeran tienes cáncer algo pues ellos tampoco saben cómo hacerlo yo

Voz 0313 14:57 pero eso no sabríamos

Voz 10 15:00 por dónde tirar pero eso es una normal en fin no no no

Voz 0313 15:02 general pero pero frecuente dentro del del Ejército que una persona una mujer en concreto sufra este tipo de de acoso de aislamiento y que al final tenga que salir por la puerta falsa

Voz 10 15:14 pues están acostumbrados a hacer estos tratos

Voz 0313 15:18 bueno pero en su caso no sin contrato lo han expulsado directamente

Voz 10 15:21 directamente y sin derecho a pensión nada no tengo nada bueno que nuestros hijos a su cargo no si eso es lo lo mejor que tengo gracias a Dios yo

Voz 0313 15:31 planes a partir de ahora qué

Voz 10 15:33 qué hacemos planes yo creo recurrir yo quiero que el recurso que tengo puesto contra la ministra de Defensa que se lea que ya hace tiempo que lo he hecho nada más publicar en boletines y decirme que no soy militar y que se me reconozca lo que a mí me pasa porque a mí me pasa siendo militar no lo traigo de antes me pasa a mí me ocurre dentro de mi servicio quiero que se me reconozca mi mi enfermedad mi discapacidad que me lo reconozcan

Voz 11 15:59 su ex marido es o era militar también no no he tenido nada que ver no son los ponemos en

Voz 12 16:06 en dos mil cuatro en el dos mil cinco cuando lo sufres este este acoso de un superior porque cinco años después sí que consigues denunciar a tu marido pero no lo haces con este otro con este otro superior si hay que ponerse del dos mil cinco también eh y que no estamos en la misma situación de ahora por tu hijo

Voz 10 16:28 si por mi hijo por mi hija porque se cayó con casi me la Maathai dije que no lo va a permitir

Voz 0313 16:34 que se cayó con ella

Voz 10 16:37 era un bebé pues porque venía como venía hay ir cogió el Vevey pues casi me la dio un golpe yo creí que me mataba hasta aquí no puedo más ella no puede ver lo que ella estaba viendo el otro el otro niño

Voz 0313 16:50 que venía como venía es que venía alterado que venía borracho de todo de todo de todo el trato de aquellos superiores

Voz 12 16:58 cinco cuando pidieron que no denunciara algo muy típico en aquella época como cómo cómo cómo definiría se paternalista de condescendiente de de hipócrita

Voz 10 17:10 totalmente hipócritas además me hicieron sentir hasta mal era como que había sido un fallo del que no pasaba nada yo ya les dije he perdido a mi hijo unos me mostrando su apoyo y los demás era como no pasa nada

Voz 9 17:24 ya sabemos por qué no denunció pero con el paso del tiempo se arrepiente de no haberlo hecho de haber hecho caso eso es total

Voz 0313 17:31 yo

Voz 9 17:32 totalmente totalmente si la historia se volviera a repetir denunciaría sí por supuesto

Voz 10 17:40 ahora sí

Voz 0313 17:42 María han pasado desde el comienzo de esa historia de de acoso de de de obligar a trabajos forzados con las consecuencias que nos acaba de narrar han pasado pues que han pasado trece años catorce años en todo ese tiempo en dentro en el interior del ejército de las Fuerzas Armadas

Voz 10 17:57 ha cambiado algo es que igual tenemos una impresión

Voz 0313 18:00 desde fuera que seguramente es de acertada e de la profundísima transformación que ha tenido el Ejército en España de que es un dato todo eso que comentamos a menudo de vez en cuando afloran caso historias como esta que dices hombre pues sí habrá cambiado pero persisten comportamientos que no acaban de salir

Voz 10 18:15 ha cambiado algo en estos años son muy pocas cosas muy pocas cosas sigue habiendo casos de gente que se va de misión y vienen con fracturas con todo y también dicen que no que no es cosa del servicio ya son cosas inusuales completamente tengo a compañeros que están pasando por esos casos también

Voz 0313 18:34 compañeros y compañeras me imagino que el caso

Voz 10 18:36 compañeras compañeras con acoso por mandos también tengo compañeras ya que te enteras de todo lo que pasa

Voz 1826 18:43 pero que no denuncian ellas au si denuncia

Voz 10 18:45 ahora ya están denunciando ahora ya empiezan a hacerlo pero antes les pasaba como a mí que tenías miedo a perder el trabajo éramos de las primeras mujeres y no sabía cómo reaccionar ni que tomar qué decisión tomaba si yo pensaba que me echaban y me quedaba sin sin el sueldo sin nada Hay no sabes qué hacer

Voz 12 19:04 no te corresponde pensión según el Tribunal Militar tu ex marido que está en la cárcel pero como él es maltratador abona la pensión

Voz 10 19:15 cada ni siquiera alabó la manutención en mi sentencia de divorcio como iba a la vez de lo de violencia de género me tocó una abogada y me dejó vendido a completamente porque tengo hasta la custodia compartida sean no lo han quitado la custodia compartida y ahora estoy luchando para que eso sí que se rectifique que ya va siendo hora

Voz 0313 19:34 sea ser recurrió

Voz 10 19:37 han encima mío me tienen embargada por sus deudas no me hizo liquidación de bienes no me hizo nada porque como ya entraba en prisión pues lo demás lo dejó sin hacer

Voz 9 19:46 supongo que a de las pues la situación que nos está contando que es tremenda se sentirá decepcionado también porque claro usted trabajaba para defender a los ciudadanos que ha visto absolutamente indefensa en aquel cuerpo que tiene la obligación de defender a los demás totalmente

Voz 10 20:02 en el cuerpo fuera también funcionan los organismos hay muchas cosas que cambiar no puede ser que cada día salga las mujeres en cuanto les dan permiso y vuelven a caer ellas ellos siguen disfrutando en su cárcel y cobrando pagas

Voz 0313 20:19 María le puedo preguntar por pura curiosidad por qué se hizo militar si es por vocación por antecedentes familiares

Voz 10 20:25 sí bueno no sólo por algún motivo en concreto yo entre por vocación siempre desde pequeña me gustó el Ejército cuando fui a la jura de bandera de mi hermano pues dije que era lo mío y me apunté

Voz 0313 20:36 y los primeros años fueron gratos quiero decir antes de llegar entró en dos mil uno antes a dos mil cinco de toparse con el sargento iba todo más o menos bien

Voz 10 20:44 para mí sí aprendí mucho y lo disfruté como una niña pequeña sus manos

Voz 9 20:50 evitar

Voz 10 20:52 Mi hermano hasta el veintidós de junio era militar pero como cumplió cuarenta y cinco años también para la de echado a la calle con seiscientos euros de paga

Voz 9 21:02 de haber seguido su hermano en la carrera militar usted hubiera denunciado su situación como la está denunciando en estos momentos o también tendrá

Voz 12 21:10 la miedo por lo que le pudiera pasar a su hermano

Voz 10 21:14 eh yo hubiera denunciado igualmente además Mi hermano me apoyan todo ya en su día le tenía que haber hecho caso porque me dijo que denunciada

Voz 12 21:22 cuántas sensibilidades caben en el Ejército verdad porque hay muchos generales que están ahora en erigiéndose como candidatos electorales de un partido que quiere derogar la ley de violencia de género que que a usted hace al menos en cien ocasiones la podido hasta salvar la vida no

Voz 10 21:40 hay de todo pero veremos a ver si en realidad todo lo que prometen se cumple

Voz 1826 21:45 pero cuando dice que le han echado a su hermano con cuarenta y cinco años piensa que hay alguna vinculación con su caso

Voz 10 21:51 no no es por la ley que ha sacado de el despido a los cuarenta y cinco años pasas a la reserva pero claro es otra aberración que han hecho últimamente

Voz 0313 22:01 María yo no la quiero molestar más pero si lo quiero hacer una pregunta que vamos no tiene que ver con el con el Ejército ejército y con todo esto pero tiene un plan B

Voz 10 22:09 para la vida Mi plan B es vivir estar lo mejor posible para seguir tirando del carro me reconozcan lo que me ha pasado

Voz 0313 22:20 no es así

Voz 10 22:21 pues me pondrá fregar escaleras no pasa nada nunca se me cayeron los anillos Si puedo cavar zanjas embarazada puedo también escaleras no pasa nada

Voz 0313 22:30 María de las camelias López muchísimas gracias por este ratito en la en la Ventana hay muchos ánimos de verdad

Voz 10 22:37 muchas gracias a vosotros un abrazo

Voz 9 24:11 una historia tremenda tremenda no historia de Justicia evidente si las cosas son como las ha contado ella es evidente lo que ella dicen es que todo el problema que tiene de ella ahora le ha sucedido el ejercito inglés es absurdo que solamente se considere su patología sin analizar la raíz y sobretodo

Voz 0313 24:33 si gana el Ejército no que ver todo esto de todo esto el Ministerio de Defensa al que hemos llamado obviamente de momento no ha dicho nada por si había algún comentario que hacer sobre sobre esta historia penoso no es la primera vez que sale algo así me estoy acordando del fin el caso más conocido Zaida Cantera o de Patricia Campos eh que fue la primera mujer que piloto de las Fuerzas Armadas y acabó marchándose porque decía que no sería respetada ni como mujer y como lesbiana que era que tuvo que estar ocultando su condición y luego hay un montón de casos desde el año dos mil siete dos mil ocho de sentencias por acoso incluso de asesinato siempre de de de cien de agresiones y malos tratos a mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas que yo no sé si son la punta del iceberg o no por el món como no lo sé no puedo afirmarlo pero hay cosas que chirrían y que Wall enfant francamente mal la verdad

Voz 15 25:23 el francamente la la violencia de género al final se va a ser un sentimiento de superioridad y determinación no depende de uno sobre la otra imaginaros y eso ocurre en un lugar donde además tienes que respetar una jerarquía superior al que no le puedes ni ni y tienes que obedecer no

Voz 9 25:40 cadena SER las Fuerzas Armadas es un colectivo en donde hay bluegrass de ciudadanos y ciudadanas en donde habrá de todo estamos viendo que hay gente que defiende el golpe de Franco y que cree que aquello fue para bien de España no habrá maltratadores y habrá malos jefes esto sucede en todos los colectivos la cuestión es que cuando sucede algo así sobre todo cuando será un caso de violencia de género la que debe ser apartado no es la mujer la que ser aparta el que debe ser apartado es el agresor

Voz 15 26:07 hablar de su superioridad esta bueno

Voz 30 31:48 eh eh

Voz 0313 32:56 dicen que la música amansa a las fieras verdad no sí también sirve para edulcorar un poquito la realidad porque llevamos una tarde al menos así de entrada bastante heavy de historias en en La Ventana ha sido fuerte lo que nos ha contado esta militar recién expulsado del Ejército muy fuerte muchísimo lo de nuestra polémica

Voz 15 33:16 la polémica sabías

Voz 9 33:20 la noticia la siguiente una mujer de Arizona ha sido detenida por maltratar a sus siete hijos adoptados a los que explotaba para nutrir su canal de Youtube los encerraban armarios los bañaba Angelo los golpeaba o los dejaba sin comer ni beber cuando los niños olvidaban un texto o no actuaban ni el canal según sus instrucciones Juan el perfil psicópata el IVA es tan evidente que seguramente hubiera hecho lo mismo de haber regentado un circo o un puesto ambulante el problema en este caso no parece que sea Youtube sino ella misma pero de manera al lateral pone sobre la mesa la extensión de un auténtico negocio que nos llegó desde Estados Unidos y que se extiende sin freno en España el de pequeños jet CIS exitosos youtubers que pueden generar ingresos de miles de euros al mes para sus familias nadie les negará a los pequeños el derecho a mostrarse en las redes ni a los padres potenciar beneficiarse de esa actividad como no se les niega a los padres de pequeños actores cantantes modelos o deportistas la diferencia es que esto negocios estas actividades sean dotado en los últimos tiempos de controles que hacen compatible la actividad con los derechos del menor cosa que no sucede de momento en las redes en donde esa regulación no existe sería conveniente ante la extensión del fenómeno para controlar aquellos padres seguro que son una minoría que no sepan ver la frontera que separa el divertimento rentable la explotación del menor

Voz 1 34:44 sí

Voz 16 34:46 a ver vamos por partes Pilar de Francisco buenas tardes pilares nuestra corresponsal en Youtube

Voz 0313 34:52 como saben todos los oyentes de La Ventana y en especial los de todo por la radio Éste es verdad es un es un fenómeno que crece y tú lo has comentado en más de una ocasión hombre pero casos tan extremos como éste tú tampoco tienes noticia no no mucho

Voz 31 35:04 no no no no para nada para nada cuando inquietud lo que ha pasado lo que ha hecho esta mujeres son pelito y no nos lo ha dicho a casa tenemos en España son familiar donde las niñas de tanta nos con queridos deseados más lo que ha dicho comentas Isaías Beich que de momento es una profesión muy nueva y falta esa regulación tengo varias casas si queréis os pobre no renueve como un poco eh

Voz 32 35:27 la ampliación por ejemplo esta opción audiencias

Voz 31 35:30 millonaria admiten TV3 se quitó Miquel ligados ciudad seis cuatro años ellos graban vídeos cuando jugar que es para ellos es como un hobby en por ejemplo vamos a escucharle responsable abriendo regalos de Papá Noel

Voz 1490 35:45 el el Papa cuando yo no mirar ensaya entre todos los reyes Face Navia

Voz 31 36:16 bueno ya veis que dominan perfectamente alocución a dos voces

Voz 0313 36:18 sí

Voz 31 36:21 niñas este es un hobby que como mucho les dio dos horas a la semana X llegan malas notas se cierra el canal otro ejemplo la familia estarán Bellucci millón trescientas mil seguidores tienen cinco canales cada miembro de la familia tiene el suyo vamos con el de la hija mayor el haya tiene doce años ya abrió el yo hace cuatro con ocho tiene un videoclip de niña libros de gira por toda España fines de semanas firmando autógrafos con sus padres y los centros comerciales con los libros vamos a escuchar cómo presentaba su último su última publicación

Voz 32 36:54 no

Voz 1490 36:54 ya salí

Voz 33 36:57 sí

Voz 1490 37:04 de el de la aventura como verdad

Voz 12 37:19 bueno hasta con efecto

Voz 31 37:21 ya les todos los lados la Miley Cyrus de su generación otro

Voz 0313 37:25 esta chica Pilar cuando va a firmar libros es un espectáculo gente que hay verdad

Voz 31 37:29 sí sobre todo unas colas increíbles y después de estas firmas siempre hacia otro insinuando sólo los regalos si se tira a lo mejor cuarto de hora abriendo regalos de lo que he entre traído al centro comercial de este fin de semana otro casa se creía él son tres niños Mateo Uruguay Daniela doce once y ocho años y eso hacen bromas retos llamen comparten momentos personales como sus cumpleaños familiares vamos a escucharles cuando salen de compras más

Voz 34 38:00 como la de esta tarde nos van a decir que material escolar necesitan hemos cambiado de planes vosotros los zapatos zapatillas de los que ha zapatos nos venimos a comprar una batería de cocina de inducción y unas sartenes de inducción porque no tenemos

Voz 1490 38:11 buenas tardes al Corte Inglés y que no salen fans por todos lados

Voz 10 38:15 pero ahora viene vamos a ver aquí todo lo que nos llevamos

Voz 1490 38:17 es un gran día hoy es el primer día de

Voz 35 38:20 la ley Daniela está terminando de prepararse los chicos desayunando aquí es que haces viendo Instagram Ana desayuna tan vamos chico

Voz 0313 38:31 es que este este caso pilares muy interesante el de Crazy Jaksche porque esto ya es una productora audiovisual no creo que es la madre quién gestiona los contenidos y habla con las marcas es verdad que explica que detrás de cada vídeo hay bastante trabajo y que lo que hacen es que ahora contenido blanco para todos los públicos ese sería un caso muy singular no

Voz 32 38:50 tenemos lo

Voz 0313 38:51 hemos mala a Pilar está y un teléfono móvil y tenemos una comunicación complicada pero vamos ha puesto ya tres ejemplos muy claro de este fenómeno que estamos describiendo lo que queremos comentar con Carlos pañuelo Carlos buenas tardes hola

Voz 32 39:02 que hay está

Voz 0313 39:05 lo que Escuela de padres hablamos con él hace muy poquitos días por otro por otro motivo que hacemos con esto Carlos como como regula cómo organizamos nos dejamos llevar qué hacemos con esto

Voz 32 39:14 no sé si yo yo creo que tu segundo de Inter muy de que cambiado tan rápido no tan nuevo que me quede que no tampoco me yo yo yo creo que lo que no se nos debe olvidar que que los niños son niños y hay que protegerlo que defender lo cierto es que esto puede ser como un juego esto alguna actividad pero a mí mi como doy Comillas que su cierto peligro porque no todo niño triunfan yo tendría que hay miles de niños se en toda España duró miles eh que sueña con se concepto Clube concede influencer con con todo en su canal de You Tube lo lo dicen pocos son los que van a llegar

Voz 36 40:03 que el problema no es

Voz 32 40:06 tener un programa el problema es que luego cuando ellos empiezan a poner vídeos de gente que les contesta creen que cada cosa y luego están preocupados por si oye que puestos vídeo no me le nadie no creo que nadie es la parte bonita la del triunfo no lo denegó

Voz 12 40:22 personas que tienen me yo me Jodie

Voz 32 40:25 pero son muchos más niños los que no tienen seguidores y a veces genera unos problemas a las criaturas de acuerdo porque porque vemos venir algo algo falso

Voz 0313 40:36 bueno eso es Soros que no triunfan carros ya los que triunfan vaya a presión por mantener el nivel

Voz 32 40:41 de hecho hay pan efectivamente a los que triunfan porque oye pues un niño de diez años que gocho año de doce años ser capaz de aguantar en la atención de acuerdo de paz

Voz 36 40:54 Air de de suscriptores

Voz 32 40:57 de de Belén el me que empiecen a decir cosas que por cosas maravillosas pero está ahí hay mucho odio no he cometido no mucha entonces claro esa particular con niños de esas de actriz que

Voz 12 41:14 Carlos a sus propios padres que en la mayor parte de ellos son los administradores de esos canales de Youtube para continuar con ese negocio que ellos seguirán diciendo que es que al niño le gusta y mientras siga haciendo los lo seguirán teniendo le llevan evitando todos aquellos comentarios donde les llamen gilipollas idiota estúpido por decir algo muy grave muy suave para que su autoestima

Voz 37 41:38 que ya está muy alta no siga siga generando negocio con con ese culto al exhibicionismo al Lego IESA

Voz 12 41:48 no se autopsias emocionales que hacen todos los niños cada vez que salen

Voz 1826 41:51 yo lo que no podrán evitarle son las cantidad cantidad de horas que les absorbe el grabar un vídeo es lo que hemos escuchado aquí de de veinte segundos eso como decía una de las madres productoras tiene una cantidad

Voz 32 42:05 no Illa partes está de de misma de divertimento cuando dicen que oye que yo estoy convencido que algunos niños lo pusieran a trabajar por la tarde a yo diría no si me lo paso en el sábado no

Voz 12 42:17 sé

Voz 32 42:19 si el problema es que hay que proteger pues no me acuerdo y que hay que hay que dejar que tengo mi infancia Infancia Infancia que yo creo que que hay que tiene tiempo para hacer muchas cosas no mucha diferentes cosa efectivamente no son un problema que habrá que regular

Voz 9 42:35 yo la maneras yo creo que estos procesos suelen ser graduales no no creo que ningún niño ni ningún padre diga vamos a montar un canal de Youtube para forrar unos no una gala la primera gracieta funciona todo ese cuelga otra y el problema es cuando eso atraía a la frontera digamos de lo Mercantil de lo laboral de lo profesional cuando empiezan a estar ya detrás productoras marcas comerciales que están vendiendo su producto en ese canal entonces ya has el chaval se convierte digamos en una estrella que tiene que responder ya profesionalmente a estas cosas no y eso tendría que está regulado de alguna manera

Voz 0313 43:09 no lo es

Voz 32 43:10 en efectivo y eso que lo tenía que proteger a los padres porque son los responsables de que padres tengo una responsabilidad que es la de protección a la infancia de nuestros hijos lo que sirvió a mí no me parece que peligra el daño que se puede causar que está causando a tanto a los que tan de acuerdo como a los que no porque estamos marcan un camino que parece ser que ese es el camino estupendo nosotros son animales sociales

Voz 0313 43:36 no

Voz 32 43:39 lo que queda uno giga éste no pone muy contento pero pero es que una criatura de diez años no está preparada yo creo que para eso está claro que me voy menos

Voz 12 43:52 lo que Internet es es la gran revolución que va tan deprisa que que que se

Voz 32 43:59 ese como sus propios inventos no

Voz 12 44:02 lo que antes a todo el mundo quería tener un blog te convertirse lo más luego luego si eras mujer ya eras un hay que luego ya eras una influencer son las mismas así aguantaron algunas no está claro que se va a que que que Internet es un Saturno devorando a sus hijos no pero es que es muy difícil sustraer este año como decía Isaías todo empieza con soltar una entrevista hace poco un chaval youtuber encantado que se fue a Estados Unidos con sus pares a trabajar durante un tiempo hoy para mantenerse en contacto con sus amigos creó un canal de Youtube en el que empezó a comentar partidos de fútbol empezó entonces a convertirse en un el tipo más conocido del colegio en en Los Ángeles creo que era donde está porque toda la comunidad latina el empezó a entrar entonces ya te las marcas entonces si te entrara al un millón de personas pues atenta a una marca de para decir te has estas playeras pues te llevas x por ciento aunque tu padre lo Tenerife decomiso no tener entregar hasta los dieciocho lo que quieras pero lo tiene claro

Voz 0313 45:00 pero oye esta pero pero

Voz 12 45:03 doce años preguntado oye todo el mundo con tu edad le preguntas que que es es mayor y hay mucha gente que dice que quiere ser youtuber pero tú para qué quieres ser de mayor que es youtuber hijo pues

Voz 0313 45:16 pues si así es porque seguir así

Voz 9 45:20 no desde luego que quede claro que no se trata de criminalizar esta actividad y que cuando era así

Voz 0313 45:25 no no si tiene una regulación porque estemos convirtiendo

Voz 9 45:28 los tornillos en monstruos no a veces también tendemos a mirar al chaval que es un niño prodigio a los trece años no se tocando el piano y no vemos las horas de trabajo que hay también detrás de eso no de lo que se trata es de evitar evitar que efectivamente algún padre alguna madre tenga la tentación de la explotación o alguna marca o alguna productora esto es de lo que se trata para proteger a esos niños que seguramente son la excepción si sabe ahora mismo

Voz 12 45:51 Carlos tú que has escrito bueno que tiene este blog de Escuela de padres saque consejos darías a los padres para para que para que para evitar esa ansiedad por el like que quería se está convirtiendo en una patología para todos estos niños que viven en esa cultura del ego no se conviertan con dieciocho años con veintidós en chatarra narcisista que ya hay mucha en la en la red no

Voz 32 46:16 yo muchas veces lo que digan los padres es que los padres de bien tiene ilusiones respecto a muchos y a nosotros no cuando a cumplir nuestras ilusión

Voz 12 46:27 sí mucho

Voz 32 46:29 porque los padres cuando vemos a los hijos mil que se le da muy niño en no por ejemplo oye en un caso así más sencillo no porque vaya a triunfar que de que empiezan a dedicarse con sus hijos a echarle muchas horas sufijo porque ven una potencialidad acuerdo venga a jugar a tiene jugada técnico que pisa porque iba a jugar a tenis lo que sí

Voz 0313 46:51 a lo mejor

Voz 32 46:54 a Tura está claro que se setenta pues de pronto se convierte que para para tiene una tutoría satisfecho tiene que está jugando a tenis Illes robados la infancia a los hijos digo yo a veces no estamos comiendo en sanciones nuestros hijos no dejan José mío y yo tendría que elegir tú crees que devengado un niño de ocho años de diez años me apetece todos los días hay ponerse en su cancha donde yo tuviera contar cosas

Voz 0313 47:22 pensar que no te pensar que no

Voz 32 47:25 es que yo yo también yo creo que un niño tanto fe de alguna manera pero sin quererlo a oye puedes que toda para generando verdad Iñaki forzamos creo que los padres lo que hay que decirlo

Voz 12 47:35 también mí que tenemos poco para educar a

Voz 32 47:37 digo porque quieres enseguida no todos estos oye tienes algo que sea niño yo niño ya lo hemos dicho muchas veces son un poco como pesado hay que dedicarle tiempo a mí a mí claro pero aparte no es que tenemos que hacer los padres con nuestros hijos y luego ya vendrá número que vayan a hacer lo que no vayan a hacer sobre todo incitó con los niños cuando dicen no a los padres de los niños que aspirantes a a influencias no que empiezan ahora oye hacer desde que sí que eso inminente mínimo puede ser muy divertido son juego y que y que esa no es

Voz 12 48:12 en el éxito de radio no es tener liquidez

Voz 9 48:15 solamente un tampoco solamente una cosa no nos pongamos la venda porque efectivamente hemos visto casos de juguetes rotos en la canción en el espectáculo en el mundo del cine en el mundo del deporte sería muy extraño que aquí dentro de cinco diez años

Voz 1826 48:29 tenemos también todos seremos influencer si ya está habrá por te hablo muy bien bueno

