La Ventana (20/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hasta ahora estábamos pendientes de la decisión del Síndic de Greuges que es el Defensor de Pueblo en Cataluña sobre la orden de la Junta Electoral para que la Generalitat retire lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios oficiales recordemos que al presiden Torra que está ya prácticamente entrando en el terreno de la desobediencia había dicho que atendería las recomendaciones de esta institución del Síndic de Greuges Ike ha dicho el Síndic Pau rumbo bona tarda buenas tardes

Voz 2 00:33 es muy

Voz 3 00:33 creo que a lo bona tarda buenas tardes pues el Síndic recomienda que esto y su Gobierno retiren de manera excepcional textualmente los lazos amarillos y las esteladas durante el periodo electoral aunque Rafel Ribó de esos mantiene su criterio que el espacio público debe poder acoger todo tipo de manifestaciones y símbolos políticos incluso ha dicho las maniquíes tienes que choca hasta que puedan sorprender Ikeda entiende que los edificios institucionales pueden exhibir simbología ideológica como decimos recomienda que Quim Torra retire excepcionalmente los lazos amarillos Ribó ha querido dejar claro eso sí que esto es una medida excepcional ha dicho el temporal es una resolución como todas las del Defensor del Pueblo no vinculantes ahora habrá que ver lógicamente qué hace el Govern como decías Francino en principio ha mantenido que se definiera a lo que dijera el Síndic recordemos que sobre Torra pensaban amenazas de consecuencias peladas

Voz 0313 01:24 de momento el último capítulo del serial por lo demás tarde de convocatoria si movimientos sobre el Brexit tanto en el Reino Unido como en Bruselas después de que la primera ministra solicitara este mediodía una prórroga sobre la salida Esther Bazán buenas tardes

Voz 0273 01:36 el primero en Londres buenas tardes donde se está celebrando una sesión extraordinaria del Parlamento una sesión convocada esta misma tarde hace sólo unos minutos corresponsal Begoña Arce buenas tardes buenas tardes un debate de urgencia sobre el retraso del Brexit pidiendo explicaciones de porque sí

Voz 1860 01:50 solicitado esa ampliación lo ha pedido el partido la

Voz 0273 01:53 a su diputado a cargo del Brexit están ver lo está dirigiendo esta mera afirma que la carta de media Donald Tusk implica que sólo quiere poner a votación por tercera vez el mismo acuerdo

Voz 2 02:03 Iris de fuego

Voz 1860 02:06 no es deshonroso para el ring el un acuerdo simplemente se pongan una y otra y otra vez si termina sala Ymbro delante por unos pocos votos después de intentarlo muchas veces esa no es una base apropiada para la futura relación con la Unión

Voz 0273 02:21 P advierte Totta credibilidad ha criticado que la primera ministra no está presente en la sala pero está reunida en estos momentos con miembros de su gabinete con ministros euroescépticos duros otras reunión que no estaba en la agenda ya hay rumores de que la primera ministra podría dirigirse al país esta noche en una declaración cuyo contenido tampoco conocemos pues estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde el Reino Unido también desde Bruselas vamos ahora con los titulares del deporte Toni López

Voz 5 02:48 estamos en semana la selección española juega el sábado en Mestalla contra Noruega el martes en Malta además se ha hecho oficial esta mañana la vuelta de Paco Jémez al Rayo como entrenador en la Euroliga baloncesto partió vital para el Baskonia a las ocho en la cancha al Panathinaikos y a las nueve Real Madrid Milán donde Felipe Reyes se va a convertir en el jugador con más partidos en la liga de baloncesto

cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0273 03:11 nuevos problemas en los hospitales públicos de la Comunidad Comisiones Obreras ha llevado a los tribunales a la Dirección de Enfermería del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes por vejaciones amenazas y abusos la denuncia que estaba Prada por centenares de firmas de la plantilla afecta directamente a la directora de Enfermería a la que acusan de acosar psicológicamente a los trabajadores aseguran que la Consejería está al tanto de todos esos problemas no ha hecho nada para solucionarlo Elena Cabrerizo es delegada del sindicato en este centro

Voz 6 03:36 son las forma los que tienen digital persona la gente se siente muy amenazador cuando habla con ella esto es mucha gente que está ocurriendo cosas en el hospital que no quieren hablar por miedo a los posibles represalias que ponga también ante esto creo con los sindicatos la la obligación de denunciarlo impedirá sin duda el problema es que nos gusta dando una ayuda ni ni a nosotros

Voz 0273 04:00 las pantallas informativas sobreocupación de parkings en Madrid Central no estarán instaladas hasta dentro de seis meses el Ayuntamiento de Madrid admite que se va a retrasar la instalación de estos paneles que permiten saber a los conductores y los aparcamientos están completos antes de entrar en el área restringirá Francisco López Caro

Voz 2 04:16 un ex director general de circulación el plazo que especifica el contrato para el suministro instalación puesta en marcha de los para

Voz 7 04:22 él es dejar plenamente operativo el la las aplicaciones informáticas necesarias es de seis meses desde la sede de la firma en contra

Voz 0273 04:32 el ayuntamiento también ha ofrecido datos de tráfico en la A cinco desde que se pusieron en marcha los semáforos en un tramo de sabía el pasado veintiséis de febrero el paso de vehículos se ha reducido alrededor de un diez por ciento en sentido entrada a la capital según el consistorio también ha caído la veloz Díaz tras la instalación de un radar que limita a setenta kilómetros por hora la velocidad tenemos trece grados en el centro en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté

Voz 0230 05:05 pasando a las seis las cinco en Canarias

servicios informativos

Voz 11 07:23 a un vecino le puedes pedir que terrible las plantas pero ya a pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria

Voz 2 07:29 área europea

Voz 11 07:30 te pida la etiqueta medioambiental para tu coche quite consiga una nueva línea de móvil igual es un poco mucho pero bueno depende del vecino porque ahora en Correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 12 07:51 oye Sergio tú tienes al tu piso si la diré y qué tal estoy pensando en ponerme una desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo Imaz y ya han robado en tu portal

Voz 1 08:03 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 09:28 los tres silencia era pura maldad eran malos de Columbine

Voz 1 09:38 GREIM criminal con Mona León Siminiani

Voz 4 09:42 Podium podcast punto com

Voz 15 09:50 Nuestra patria una marca se tira yo no veo rojos y azules españoles es blanco y Balbino no abren ya así que más fatal que la inmensa mayoría del Partido Popular si ya un problema

Voz 1 10:06 suyo emblema eres tú

Voz 16 10:10 para mí

Voz 17 10:29 hoy mismo hablando Edmundo Bal ha habido una

Voz 1860 10:33 una afirmación de noche por tras resistir dos historia grave Olivar tire buenas tardes Especialistas secundarios Marta del Vado

Voz 18 10:49 Marta del Vado hola hola Javier hola buenas tardes Sheila Blanco

Voz 1860 10:55 José Antonio Páramo que no para Páramo Páramo tienes al parecer ahora nos tardes venga vale mucho pieza tutor y aprovecha

Voz 0230 11:01 empezamos hoy comenzamos comenzamos por el principio en el principio fue el verbo en este caso el verbo parecer

Voz 0871 11:07 voy a eso yo estoy todo un oyente atravesar

Voz 0230 11:09 twitter un oyente Antonio Ruiz no sugiere el parecido entre el político de Vox Iván Espinosa de los Monteros

Voz 19 11:22 el acto

Voz 20 11:28 el actor Antonio Resines sólo qué hacemos aquí que hacemos no les va a hacer gracia a ninguno de los dos

Voz 0230 11:40 no sé a quién no le gusta disfrazarse hemos buscado un Antonio Resines joven Éste es Antonio Resines en la película Opera Prima

Voz 4 11:49 mete profesionales soy un profesional

Voz 0230 11:52 este es Iván Espinosa de los Monteros hace dos días nada inocentes a muchos personajes antes que tampoco más famosas ver vamos a poner

Voz 1432 11:59 bueno los dos juntos esto son

Voz 21 12:01 también de los más peligrosos de todos para el PP

Voz 15 12:04 en física falta de disciplina y de peligrosa para nuestro país yo tengo un método infalible para estos casos

Voz 0313 12:11 si van Resines de los Monteros una una creación basada en el oyente tuitero Antonio tres uno cuatro cómo está el Brexit Minuto y resultado pues hay una nueva petición lo acabamos de escuchar

Voz 0230 12:29 en el boletín de las cinco hay una nueva petición de la primera ministra británica Theresa

Voz 22 12:37 sí

Voz 0230 12:39 de Theresa May ha pedido una prórroga hasta el treinta de junio ya ha habido una respuesta del presidente de la Comisión Jean Claude dice que no habrá garantías adicionales que si hay prórroga una prórroga pero que son lentejas perdona qué estilo tiene Albert Rivera para decir perdona hay un nivel superior que es perdón Ita perdona escuchamos la frase completa de Albert Rivera esto es que no hay que escoger entre ley democracia los separatistas no una cosa es la ley la democracia perdona me estás diciendo perdona del Gobierno británico quiere ahora más de tres meses perdona porque hoy les veinte de marzo y esta noche a las veintidós cincuenta y ocho

Voz 23 13:36 no

Voz 0230 13:38 a las veintidós cincuenta y ocho comienza la primavera aquí bueno no sé en Washington Marta del Vado o no habrá igual ha comenzado ya

Voz 1860 13:45 eh porque ahora en unas horas en una bueno claro se lo sabe no lo sé pero serán las mismas horas pero la misma aquí estamos aquí estamos todavía con los

Voz 0871 14:01 retazos del frío

Voz 0159 14:04 piernas festejaba aquí discrepamos porque de Armando

Voz 0230 14:07 frío yo tengo que ofrezca la primavera la primavera ansioso

Voz 0871 14:10 no llega llega llega esta noche

Voz 0230 14:13 llega antes de tiempo como decía el chiste de Eugenio aquí ahora llega la primavera pero ya

Voz 0871 14:16 sí

Voz 0230 14:17 hay gente que lo pondrá en duda hay dirá que llega hoy la primavera perdona

Voz 1860 14:26 twitter podrías vosotros os otro vuestros sueños afilado lo tiene claro

Voz 15 14:36 lo que pasa en la fase REM se queda la fase REM

Voz 21 14:40 la moda de series tienen mucho que beneficia como por ejemplo este que nos comenta acerca Netflix ha sacado a más gente del mundo de la noche que quince temporadas hermano mayor oye yo no me había percatado de esto que no señala la grifería y es muy interesante

Voz 15 14:52 desde que quitaron la mili ya no hay chavales de dieciocho años con los pies planos

Voz 21 14:59 cuántos éramos eh yo creo yo os aconsejo que portugués esto que nos propone fortuitos que está muy bien consultar Aleco las cosas elegir poniendo la que interesa al final hoy que como ensalada o una pizza una pizza una pizza ya acabamos las tutorías con un tres sobre alumnos y profesores a cargo de Hank sólo a ver Martínez haga una frase con la palabra

Voz 15 15:21 Pedro mi padre dice que los profesores sois unos desgraciados que no tenéis caer de los muertos profe está llorando

Voz 17 15:29 sí

Voz 24 15:32 pero no

Voz 0313 15:42 no hay musiquita sí que si no es que se pongan los ordenadores sabes

Voz 4 15:52 José María Aznar

Voz 1860 16:01 yo creo que es el espíritu de Sheila que altera todo lo musical de todo por la radio

Voz 25 16:05 todo da igual lo yo

Voz 1860 16:08 os cuento amigos amigas oyentes todos y todas José María Aznar ha hablado rompimos al señor

Voz 26 16:19 el de España ya ha dicho

Voz 0230 16:22 ya ha dicho que no puede ser que Cataluña repita históricamente los mismos errores

Voz 26 16:27 cómo es posible que en Cataluña el mismo fracasos se repita una y otra vez

Voz 0230 16:33 pero aquí hay una cosa así es fracaso de Cataluña mientras Cataluña sea España será un poco fracaso de españoles también no vale para los fracasos dos catalanes no sean españoles tampoco sería se Joaquim Torra español lo que fracase Quim Torra fracaso de España también

Voz 4 16:49 al presidente catalán ha tomado una una

Voz 0230 16:53 decisión curiosos respecto de los lazos amarillos y la orden de la Junta Electoral Central

Voz 27 16:58 sí

Voz 0230 17:01 ha encargado

Voz 15 17:03 este informe al defensor del pueblo de Cataluña que se llama Síndic de Greuges para ver que tiene que hacer y que ha respondido Rafael Ribó Síndic de Greuges diciendo que él

Voz 0230 17:11 sugiere que se retiren los lazos amarillos pero aquí Torra le dan una orden encarga un informe a otra institución esto es bastante parecido a lo que bueno ciencia política en términos académicos se conoce como pasar

Voz 4 17:24 marrón a pena tengo o o droga

Voz 0230 17:27 esta mañana en Hoy por hoy escuchamos al socialista Miquel Iceta

Voz 28 17:30 el indigno le corresponde en este caso esa función y la decisión que tome el presidente de la Generalitat es sólo responsabilidad suya

Voz 0230 17:40 pero en esto hay como una norma extraña de comportamiento no es el primer presidente de la Generalitat que hacer esto la semana pasada el juicio es declaró el mayor Trapero el jefe de los Mossos d'Esquadra fue una declaración muy llamativa porque el mayor de los Mossos d'Esquadra dejó a Carles Puigdemont como los trapos

Voz 29 17:56 el una vergüenza una mentira

Voz 30 17:59 no quiero engañar otra tarea

Voz 0230 18:04 esa es la síntesis de la declaración de Trapero que duró muchas horas pero básicamente era esto dijo Trapero que estaba dispuesto a detener a Puigdemont

Voz 2 18:11 la detención del presidente y de los consellers sí evidentemente suelos ordenado que le advirtió de gran

Voz 0230 18:17 ves problemas graves riesgos de orden

Voz 2 18:20 público iba a ocasionar desde nuestro punto de vista conflictos graves de orden público de seguridad ciudadana que le conminó a cumplir la ley les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad

Voz 0230 18:32 qué le advirtió los Mossos están de parte de la ley y la Constitución

Voz 2 18:35 les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar e nunca con la legalidad de la Constitución

Voz 0230 18:42 qué le advirtió los Mossos no están con el proyecto independentista y todo esto según Trapero tuvo de Puigdemont una respuesta Un poco de Torrent

Voz 15 18:50 un poco de Torrente

Voz 0230 18:53 por qué Puigdemont le dijo a Trapero trabajo chaval porque esto que me dices me lo paso yo por aquí mira lo más Jeremy Belén se ha hablado mucho de esta declaración del mayor Trapero sobre si conviene perjudica a unos u otros pero es un poco asombroso que el Gobierno catalán actuará como si la seguridad pública fuera algo ajeno al Gobierno es como el jefe de la Policía dice señor hay un peligro para la seguridad ciudadana Bono bueno pues hacer nuestro trabajo dice no es que el peligros usted

Voz 15 19:24 ya una vez

Voz 0313 19:27 de todas las cosas raras que quizá hayamos oído nunca está entre las que más

Voz 32 19:38 tú

Voz 0230 19:42 por otra parte la declaración de pero tampoco conviene a las acusaciones Puigdemont no queda nada bien pero también es una dificultad para la Fiscalía que basa su acusación de rebelión en que los Mossos d'Esquadra apoyaban a Puigdemont con sus diecisiete mil hombres armados algún tonto habrá que me ayude

Voz 0159 19:58 incluso el ex ministro Zoido conoce

Voz 0230 20:01 pido como ha ido El hombre que salía demasiado poco declaró en el juicio que él sospechaba de una compra de armas de guerra por parte de los Mossos compra de armas de guerra por parte de los Mossos y la fiscal Consuelo Madrigal pregunto

Voz 4 20:14 la pregunta les armas de guerra incluyan lanzagranadas ahora todas las

Voz 0230 20:18 pues no puede ser a no ser que los Mossos d'Esquadra quisieran ir a detener a Puigdemont con un lanzagranadas

Voz 18 20:25 un loco

Voz 1860 20:28 este estallido con este Lancia Granada que había comprado

Voz 0230 20:35 en todo el juicio se habla sobre si la violencia que hubo alrededor será violencia organizada era puntual el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos habló de resistencia activa organizada y jerarquizada en los puntos de votación nos encontramos un enfrente con

Voz 2 20:50 por de resistencia perfectamente organizados y jerarquizado

Voz 0230 20:54 oye uno de los guardias civiles ha explicado que en un registro se encontró con resistencia organizada

Voz 1089 20:59 pero detecta la presencia de un grupo de jóvenes entre veinte veinticinco años de edad entre los cuales destacó uno de ellos que ya empiezan a las consignas de cómo organizarse para evitar que podamos abandonar la zona en el momento de salir de de acabar el reto

Voz 0230 21:14 esto ya ha explicado en qué consistía esta organización

Voz 1089 21:17 pues cuando salga no sentamos en el suelo nos cogemos de brazos no pasa hasta que lleguen Mossos d'Esquadra que no levantaremos y nos marcharemos

Voz 0230 21:25 entonces uno de los abogados de la defensa ha preguntado cómo se organizaba qué ordenes se daban cuando salgan los entramos

Voz 1089 21:30 en el suelo no acogemos de brazos no pasa hasta que lleguen Mossos d'Esquadra que nos levantaremos y nos marcharemos

Voz 0230 21:37 esto es lo que habíamos escuchado en cambio en otros episodios los guardias civiles hablan de momentos de terror de cómo vivieron momentos de pánico como en un registro ante una sede que estaba siendo asediada por centenares de personas

Voz 33 21:50 pero en los últimos veinticinco años ha estado destinado en un en un grupo de investigación antidroga en crimen organizado por nuestra función por nuestro tipo de investigaciones que hemos hecho o en el grupo se dedica a investigaciones de de grandes narcotraficantes y grandes bandas criminales que hemos intervenido en numerosos barrios muy conflictivos de toda España que yo personalmente echo centenares de registros y centenares de detenidos he vivido situaciones muy complejas

Voz 0230 22:32 violencia y acaba en este relato acaba a preguntas del fiscal

Voz 15 22:37 vamos que usted lo había vivido nunca quiere esto jamás

Voz 0230 22:40 en bueno una situación realmente muy muy dura describía en cambio cuando preguntó el abogado de la defensa

Voz 0116 22:45 en esta situación tan grave que usted en veinte veinticinco años Crimen Organizado de drogas no había visto usos y hizo uso de su arma ni que fuera con efecto intimidatorio

Voz 2 22:55 para cumplir su cometido tampoco fue necesario usar la fuerza fue necesario el uso de la

Voz 4 23:01 legítimo de la fuerza por parte de los que reírse para llevar a cabo su cometido de la fuerza

Voz 0230 23:08 no parece que hay percepciones distintas sobre el nivel de violencia el juicio se debate si la violencia organizada era puntual que hacían los Mossos d'Esquadra Un testigo de la Guardia Civil dice que en un asedio durante un registro que sea asediaban a los guardias civiles y los Mossos d'Esquadra sólo miraban los Mossos

Voz 15 23:27 entonces bueno miraban

Voz 0230 23:29 en cambio una de las abogadas de la defensa pidió exhibir un vídeo en el que se ve en esa en ese mismo registro a los Mossos d'Esquadra crear un pasillo de seguridad y ayudar a los guardias civiles

Voz 0159 23:39 mire a lo mejor

Voz 0305 23:41 ya me estoy Gobierno poco loca pero el escrito de acusación de la Fiscalía viene acompañado de un CD con vídeos en en concreto hay un vídeo que dado la ruta a ver si en que aparecen una veintena de mossos d'esquadra

Voz 0230 23:56 entonces con con esto de los vídeos hay una discusión permanente en el juicio porque los abogados de la defensa quieren mostrar estas imágenes el tribunal ha decidido que las imágenes se vean después que no se utilicen para contrastar con los testigos porque no se trata de ganar la discusión a los testigos y que ya al Tribunal verá lo que hay entonces la defensa dice que aquí hay indefensión en que en esta defensa que seamos generaba indefensión y el juez Marchena más o menos cada quince minutos tiene un abogado de la defensa protestando por decirlo así desde la semana pasada el partido sea embarrado un poco sabes cuando en fútbol dices juego trabado bueno pues vamos en juego trabado de todo de todo esto si alguien quiere cambiar de trabajo Nerea Aróstegui tiene una oferta que dices

Voz 1860 24:36 Laws TARP ellos Big leyendo las condena

Voz 1432 24:39 en ese en principio un alquiler de una habitación compartida por ciento ochenta euros al mes gastos incluidos se presentan así somos una familia de tres Papi mami IP que seis ahí empezamos somos tan agradables abiertos leales sencillos y humildes en mayúsculas apuntan que son humanos

Voz 1860 24:57 mira la ventaja nos gustan las personas

Voz 1432 24:59 así con las mismas características nos is sin ideologías extrañas que le gusta la igualdad

Voz 18 25:05 voy a la realidad

Voz 1432 25:13 aquí vaya asomando la oferta en realidad más que alquilar la habitación buscamos una ayuda en labores del hogar y el cuidado del pequeño

Voz 0159 25:20 se llevan al colegio cuidarle

Voz 1432 25:23 un fin de noche el precio ya se pactaría acorde con la persona por cierto esté acorde mal escrito separado

Voz 4 25:29 estamos en mayúsculas K Iker nada

Voz 1432 25:34 si termina en realidad lo más importante es que le gusten los niños porque el pequeño necesita jugar y compañía

Voz 1860 25:40 cuántas vueltas para llegar a eso seguro pero pagan las alegrías porque tienes que tiene una habitación así Abascal salían humille diciendo que era muy humana

Voz 34 25:55 el Málaga no los digo que demuestre

Voz 21 26:09 ambos son los protagonistas de esta sección porque claro buscan humanos verdad la familia humana este es el consultorio esto terrestre os habéis no dedicado pues a las personas bueno a los seres de otros planetas de otros galaxias que viven y trabajan aquí en el planeta Tierra hacerlo abrimos un foro para para hablar de sus cositas yo tenemos al teléfono damos las gracias de curso en el teléfono una tecnología para ellos tan tan obsoleta hola buenas tardes

Voz 29 26:35 hola esto que tengo aquí a mi mierda estas para nosotros

Voz 21 26:40 telepatía ya tira no

Voz 29 26:43 podríamos siquiera masai otro no tener esa capacidad

Voz 21 26:47 bajar hasta el barro siempre oye que me

Voz 29 26:49 es una cosa me gustaría decir antes de empezar que no nos gusta mucho el término éste de extraterrestre sin darnos poco inclusivo ofensivo

Voz 21 26:59 sí usted lo que nos refiramos a vosotros

Voz 29 27:02 haré pues como seres no humanos de procedencia universal antenas pues difícil tomo nota te cuesta Re3 tráete es que no

Voz 21 27:13 vale pues tomo nota ya en otra ocasión lo lo haremos cómo te llamas

Voz 29 27:15 jabones y embutido hermanos Antunes carretera de la Vía Láctea sesenta y siete todo seguido nuestro planeta lo nombre estará si patrocinado así desde bebés Pollán dinero

Voz 21 27:29 pues la madre mía que adelantados

Voz 29 27:31 dejemos silos de del planeta

Voz 21 27:35 yo soy del planeta isquiotibiales no estaba eso

Voz 29 27:37 estoy mira tú de Saturno lo conozco hecha como hacia vale justo antes de Júpiter nos situó en el cruce ese tira la izquierda anillo si anillo de Saturno tiras tiras tiras tiras tirachinas llega lo es un agujero negro primero que encuentre mete sí lo atraviesa así lo ha salido a la derecha ya verás tres planetas pequeñitos pequeñitos y uno más grande con un campanario buena pregunta al el al cura que se llama Citroën C quince

Voz 21 28:14 no desde luego que no si quieres que comentar jamones embutidos hermano

Voz 29 28:19 a ver si es que no tengo tiempo que me dice sí porque planetas gramo tres minuto debida

Voz 17 28:26 yo me muero mierda muralla

Voz 29 28:28 pero

Voz 1860 28:31 juega

Voz 21 28:32 ante sí

Voz 1860 28:35 persona son Cortés

Voz 21 28:38 vamos a saludar a otro digo extraterrestres más cortó el teléfono ya hola buenas tardes

Voz 0313 28:43 a buenas tardes

Voz 29 28:45 tras esta terrestre vale de qué planeta amiga bueno en mi caso no se deja incompletas planeta

Voz 35 28:51 de Estrella Galicia

Voz 29 28:54 el cuadro sí sí con cuatro planetas orbitando Juan pero con el gol pero si es una estrella a conversar nada más no es se caliente el clima lluvioso más fresquito

Voz 21 29:11 ah no no no da calor y en la vida hay fresquita

Voz 29 29:15 pues muy bien es una estrella en la que prácticamente echamos todos emigrante Galicia vale se nota mucho marineros retirar gente que tuvo a amar subidas inmigración

Voz 21 29:26 dice que no se que los gallegos son un pueblo muy muy emigrante pero que que que de tan largo alcance

Voz 29 29:31 ya decía ves allí nace montando Estrella Galicia para el espacio y ser mi hermana por ejemplo seis alza Centauro

Voz 21 29:40 madre intentaré sumar allí supo remontar permíteme la pregunta tenéis buen buen manuscritos supongo no

Voz 29 29:47 me merezco claro desde luego es lo que pasa es que miren ser mariscos con los meses con octubre noviembre diciembre enero aquí los meses sin ha sido escrito mayo junio julio agosto

Voz 21 30:04 bueno mejor así no nos hacéis competencia la tierra verdad a Galicia

Voz 29 30:08 Clara y viniendo bienes mucho una tierra pues mi familia la vida hay en tierra si voy hay un autocar que me va directo de Estrella Galicia está Grecia muy bien aquí pues aquí en el planeta me gusta la ventana las generosos a ver si llegamos a casa cuando se tarda en llegar hasta seis años seis años él es su libro hechas que retales Yigal conexiones y tres amparan

Voz 18 30:39 bueno pues muchísimas gracias hasta luego

Voz 1860 30:44 tendremos Carla coronas coronas tú querría hacer una ventana al planeta Estrella Galicia por supuesto necesitas un oyente para hoy presupuesto es un oyente humano no humanos

Voz 0871 30:55 cuenta si oyente

Voz 1860 30:58 Javier Coronas a partir de ya nueve cero dos catorce

Voz 0313 31:00 sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0230 31:04 una persona ha habido una persona que te guste soñar es importante que le gustan los sueños

Voz 1860 31:08 dar inducidos So oro naturales lo que sea o no por droga pero eh

Voz 0230 31:12 Justo el sueño sueño muy bien un oyentes

Voz 0313 31:15 sueñe nueve cero dos catorce sesenta sesenta

la Ventana con Carles Francino

Voz 18 36:48 no

Voz 1860 36:54 aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio Páramo pide paso claro

Voz 41 36:58 que ya queda menos para llegar a ese momento que momento cenábamos a casa nos quitamos los zapatos ir ponemos nuestra serie

Voz 42 37:06 a Morita con Sky tu momento es ahora tendrás los mejores canales de pago las series del momento películas documentales la Liga Un dos tres que bien

Voz 41 37:16 sí por sólo seis euros con noventa y nueve sólo a lo aquí para disfrutarlo además en tres dispositivos a la vez apunta entra en Skype punto Es disfruta de un mes gratis Sky tu momento cuando es

Voz 18 37:29 hola hola ahora cada semana

Voz 1860 37:53 Estados Unidos nunca pensó que cubriría esta semana Marta del Vado nos conecta con un universo Trump derivados

Voz 0159 38:02 yo llevados Marta que ayer que alguien tiene no soy un retorno escuchan los sección qué haces aquí no se acuse a alguien de tu vida sabe lo que hace es aquí familia amigos yo creo que no me lo dicen mucho porque son mueren envidiado una estación

Voz 43 38:18 a otro compañero os cuento que ayer el tramo del trópico se reunió con el Bolsonaro del norte a John Bolton

Voz 0159 38:30 sí sí sí a los presidentes de de Brasil y Estados Unidos el asesor de seguridad nacional del presidente Trump calificó de histórico este

Voz 1860 38:39 es verdad sí sí este nuevo

Voz 0159 38:41 eje norte sur que Sabra en el continente una alianza sin precedentes entre los dos países más grandes de América las dos mayores economías claro que esta solemnidad la excepcionalidad de ese momento se la cargó Bolton el del juego de palabras pero en un segundo tras agradecer al presidente Bolonia SAR eh visita la Casa Blanca en vez de Bolsonaro entonces bueno ese pequeño bajón provocado por el desliz no Paco Aun así el entusiasmo en la casa Blanca de un presidente que quiere hacer Brasil Maite Ken que defiende sin tapujos la construcción del muro con México y que habla así de los migrantes esto dijo Bolsonaro en Fox News

Voz 0116 39:23 en la mayor parte de los migrantes que vienen aquí no tienen buenas intenciones no pretenden dar lo mejor de ellos espero que este país pueda arreglar su sistema migratorio porque en buena medida debemos nuestras democracias en el hemisferio sur a Estados Unidos

Voz 15 39:37 esto me mentira

Voz 0159 39:39 por eso digo que en la Casa Blanca están eufóricos porque han encontrado un presidente tan racista xenófobo como Donald Trump no sólo eso sino que ya ir Bolsonaro también habla de las Fake niños

Voz 0116 39:51 en el gasto en los medios generalistas en Brasil dominados por la izquierda y se inventan muchas noticias yo no tengo nada contra los homosexuales contra las mujeres no soy un xenófobo pero quiero tener mi casa en orden la definición de Familia para mí es la que aparece en la Biblia que alguien quiere tener relaciones homosexuales que lo haga pero no puede pretender que el Gobierno enseñe eso en las escuelas a niños de cinco años dicen que soy racista cómo voy a hacerlo si mi suegros negro

Voz 0871 40:19 los medios sacan todo fuera de contexto para

Voz 21 40:21 explicar una eh

Voz 1860 40:25 dicho lo tiene todo todo todo

Voz 15 40:31 como asesor eso

Voz 1860 40:35 a él la quiere tener en orden

Voz 15 40:37 cura sonoro no es que comparta

Voz 0159 40:40 es con es que es un auténtico devoto es un fanático de este presidente no escatimó en adulación es a Donald Trump en una rueda de prensa la Casa Blanca auguro que trampa ganar las elecciones del año que viene

Voz 0230 40:51 como Twitter

Voz 0116 40:53 el dentro de mí Things You Tube

Voz 0159 40:56 es una red respetarán los resultados pero que está segurísimo de que ganar el año que viene Trump dijo que él pensaba lo mismo

Voz 0230 41:03 en quién fue obligado cuyo voto

Voz 15 41:06 las Liu

Voz 23 41:08 se reía donarlos

Voz 0159 41:11 pero el pichichi de esto tampoco es que haya hecho mucho caso a Bolsonaro si nos guiamos por la cantidad de tuits que le ha dedicado sabiendo que es una persona que te absolutamente todo lo que le ocupa y le preocupa llama la atención que no haya hecho ni siquiera un reto tuit de la cuenta de la Casa Blanca con la típica foto oficial y es que en realidad a Trump

Voz 0230 41:29 eh Brasil y Latinoamérica en general

Voz 0159 41:32 le importan bastante poco a no ser que de algún tipo de rédito aquí en casa como hablar de de Venezuela o de Cuba de hecho en la rueda de prensa con Bolsonaro trampa aprovechó eh a la prensa que estaba ahí para hacer política

Voz 15 41:45 atendiendo

Voz 0159 41:49 para decir que lo último que quiere Estados Unidos es la llegada del socialismo en referencia aunque sin nombrarlos a los candidatos demócratas que se autodenominan socialistas bueno justo ayer CNN publicó una encuesta sobre la carrera electoral

Voz 44 42:03 está si veis ya

Voz 0159 42:06 qué ocurre pues eh

Voz 0871 42:09 entre las filas demócratas

Voz 0159 42:11 Joe Biden y Bernie Sanders siguen siendo los mejores valorados se coloca en tercera posición cama las Harris lo vi sí es la senadora por California la menciono para que nos vaya sonando porque aunque todavía queda mucha carrera seguro que va a dar que hablar en los próximos meses es la candidata que más apoyos ha sumado en las últimas semanas sobre todo entre las mujeres entre las minorías y los votantes independientes según esta misma encuesta la mayoría de la población dice que está entusiasmada con las elecciones de dos mil veinte

Voz 4 42:43 pero ojo porque ese entusiasmo viene sobre todo de los votantes Tram pistas

Voz 0159 42:49 bueno sabéis que en Estados Unidos tenemos el peor rebrote de sarampión

Voz 4 42:54 bueno pues si es una enfermedad que se erradicó hace décadas en este país y que ahora pues está propagando por esta nueva moda anti vacunas sobre todo

Voz 0159 43:07 los que habitan grupos religiosos ultraortodoxos hace unos días en el Congreso escuchamos este testimonio CACSA API

Voz 4 43:15 José Mourinho no PNC

Voz 0159 43:19 es un chico de Ohio de dieciocho años se llama Iza Linden Berg contaba su caso sus padres son anti vacunas y decían que que creen que las vacunas provocan autismo y enfermedades el empezó a informarse acudió al Centro para el Control de Enfermedades para pedir información hirió que chocaba radicalmente con lo que le contaba su madre hizo pedía explicaciones a su madre que le explicaba cosas que veía en Facebook y en otras redes sociales el caso es que la comunidad científica empezando por la Asociación Médica Americana está pidiendo a las grandes empresas de Internet a Facebook Amazon a Instagram que elimine los

Voz 0230 43:56 grupos a las informaciones que promueven una infancia

Voz 0159 43:59 libre de vacunas Román bueno pues en este caso han reaccionado Youtube por ejemplo ha prohibido todas las publicaciones anti vacunas argumentando que es contenido peligroso y dañino equiparándola a otros contenidos violentos por ejemplo que están prohibir

Voz 0230 44:11 los hizo cumple dieciocho años hace unos meses

Voz 0159 44:13 Se vacuno en contra de la voluntad de sus padres y ahora se ha convertido en un activista en favor de la inmuniza

Voz 0313 44:19 siempre puede ocurrir como en Italia no el caso de ese ministro colaborador de Matteo Salvini que una destacado anti anti vacunas que vacuna a sus hijos pero tiene paperas ahora en mayor

Voz 0230 44:29 siempre que vacunar a sus hijos

Voz 0313 44:31 sí a sus hijos les vacuna pero se vacunó acogido paperas de mayor y si es un líder del movimiento anti vacunas en Italia

Voz 1860 44:38 paradojas no hay sino nuestra

Voz 0230 44:42 oración siglo pasado nos sí sí sí

Voz 1860 44:45 sí sí palabras como acuerdo aquella da lo tuyo Javier Coronas esto es lo tuyo y lo que Manuel de Sevilla Manu

Voz 18 45:09 el más de Carlo no pero yo sabes

Voz 1860 45:16 te ha metido no

Voz 18 45:20 vale vale

Voz 1860 45:21 en manos de coronas encomendados tu espíritu

Voz 45 45:24 bueno hombre soy gordo pero bueno fuera aparece

Voz 46 45:30 grande que que todo el mundo todo

Voz 45 45:33 bien vale

Voz 0871 45:36 esta Chema lo que tú digas vamos a hacer un guión una historia en la que tuvo ser el protagonista iba a decir por dónde tira la historia tú más

Voz 45 45:45 fue muy bien

Voz 15 45:51 vamos a ir mal

Voz 45 45:54 ese es el espíritu de la sección que bien somos somos fracasados impotencia Manuel bueno me gusta quieto muchísimo o sea que entusiasta empezamos ya vale

Voz 38 46:10 historia comienza el sueño Manuel

Voz 0871 46:14 pero antes del el suyo es lo más importante es la vestimenta para que en un sueño bonito que es que vestimenta tengo para mi sueño o un pijama de cuerpo entero con de que Mango cremallera que la cabeza lleva un cuerno de unicornio un unicornio de pijama vale no acción y la otra es una camiseta que ya no sacas a salir porque ya te viene pequeña está rodada un pantalón de pijama que está quedado colgado calcetines montados encima del del pantalón de pijama del pantalón mientras durmiendo en mayor como que te jode despierta de que la pantorrilla no sé cuál eliges lo que digo

Voz 45 46:51 es la primera pijama de Unicornio que años tienen Manuel vale pues madura un poquito venga que respeto tu decisión pero Boris sí un enorme vestido un incordio a lo mejor no estar presentable siempre lo anormal de gente de cuarenta no pasa nada

Voz 0871 47:14 ves que empezamos a dormir Manuel como duermo es la primera es que aparecen tres puertas tres puertas Setién tres pegatinas en cada puerta una es Albert Rivera en chándal otra es Kiko Rivera con una enciclopedia abierta y luego en otro puerto aún Mono con dos pistolas fuera de él guarda pistolas Llama la pusiera vale no no no tiene nada que ver lo que me has en las fotografías para lo que ya dentro su sueño estos todos locura tú una puerta y luego veremos lo que pasa cualquiera

Voz 18 47:54 las dos cuáles serían

Voz 1860 47:59 Kiko Rivera con una enciclopedia abierta no

Voz 45 48:03 una tontería abierta por la buscando su nombre

Voz 0871 48:07 hala que bueno pues ya una vez preparado para dar empieza el sueño el sueño empieza que entro en una clínica muy blanca súper limpio en una clínica resulta que es la crónica de implante capilar de CR7 por lo que se está cayendo el sueño a veces hace señales a un pelotazo no vean prometo el pero espero muy grandes que estoy dando Calvo ya sabes que el sueño significado las cosas varía de lo que es normal pero en este caso en sueños y sueños tú te quedas calvo destacando Calvo sea no hay doble lectura me estoy quedando calvo en la clínica de implante capilar de CR7 suena un hilo musical de estos de consulta cuál quieres que suele etnia

Voz 45 48:54 tu Enyo en señala la Penya toda la vida y Ennio Morricone osea es todo esto otro si quieres o Enyo venga

Voz 47 49:08 nazis explica

Voz 0871 49:14 tras una clínica capilar están música

Voz 48 49:16 no es no es bonito

Voz 1860 49:21 entienden

Voz 0871 49:22 esta es Mickey Mouse yo lo digo hola iba no no soy Mickey Mouse abre la pechera vivió que debajo lleva un traje de Spiderman lo quieres Spiderman Batman lo que pasa que voy disfrazado de Mickey Mouse llegó con hay gente que es colista poco lista les disimular Cruise llevan que soy Batman que

Voz 15 49:40 está pasando picando Calvo se el pelo pasaba por la cabeza

Voz 0871 49:44 en concreto el pelo quiero un implante me dice bueno el el impacto de que había que hacemos aquí es una cosa

Voz 15 49:50 la muy fina y es una cosa

Voz 0871 49:52 la delicada te podemos implantar pelo tienes que elegir si crees que te importe hemos pelo de Evo Morales o de José Mercé

Voz 45 49:59 no

Voz 0871 50:05 ahora no había preguntó a Manuel pero bueno ya que lo dices venga elegimos José Mercé vale es andaluz y aparte que un pelo muy parecido al que tengo yo entonces si tiene mucho mejor el de José Mercé guías canoso enrevesado y divertido prefiere Evo Morales que sois en meter los ojos que fueron me dicen que tengo que pagar en pesetas yo me enfado o sin razón

Voz 15 50:28 la lectura pesetas en que estamos entonces me marcho

Voz 0871 50:33 seis de pronto estoy en Benidorm o en Benalmádena que eliges Manuel

Voz 29 50:41 pero el madera

Voz 0871 50:43 el Benalmádena vale eran muy de patria e Benalmádena entonces yo estoy en Benalmádena abre la puerta a la gente dice ven me veo a Iván Espinosa de los Monteros que yo lo digo no solo los moteros no de los Monteros ven ven ven ven que dice Benzal lo digo ya sé ya sé dónde estoy entonces ese momento despierto despierto el sueño estoy y meditación en mi cama con Mi peluche contraje Unicornio sabes come cosas pequeñas con mis Playmobil con mi hermana eso sea durmiendo cómodo como siempre la el pie de la cama con su guitarra hay una persona vestida de blanco

Voz 18 51:25 qué es el Junco

Voz 0871 51:38 yo digo Junco déjame en paz me acabo de despertar yo no quiero nada estás despertando Ballet y en ese momento que el suyo

Voz 49 51:49 se ha acabado que si esto no despertar

Voz 0871 51:52 estoy solo en la cama y si encima no

Voz 45 51:54 el triste gracias mano gracias

Voz 29 51:59 es que me me me lo porque yo diré te tengo que desarrolla puso la inmigración fue imagínate a los disidentes a imagino las cosas pues Vettel lo viene

Voz 45 52:13 bueno otro lo bien que te viene a Otegi jodido la vida Manuel información visual también también a lo mejor hasta anoche trapos quitaron la cabeza de proporcionar despierta pongamos muchas gracias mano

Voz 18 52:32 sí

Voz 25 52:36 adiós

Voz 1432 52:46 en la Ventana todo por la radio con se vamos allá bueno hoy es el Día Internacional de la Felicidad sí espero que tengan sentido felices hoy o en algún momento

Voz 15 52:59 el otro día estando triste no no no no no lo habría sabido pero me cambio el rollo

Voz 1432 53:10 yo no sé si os parece en estas decisiones institucionales de los días para todo esto lo ha decidido la UME en dos mil doce un poco obligatorio no eso de que hay que ser feliz más allá del de Castilla Trending Topic almohadilla día de la felicidad bueno pues con este día vamos a empezar con esa canción que se llama Happy de Pharrell Williams os acordáis que fue el despacito de hace cuatro años porque daba por todas partes sí pero en versión española vamos a Flame un poquito así llevando como la cual entrecejo así como el junco como te gusta ático la Esteller que haciendo el mito el mito bueno pues como El Vito que te gusta ti vamos a ver cómo sonaría este happy

Voz 4 53:51 en todos flamenquito

Voz 0277 53:54 claro es la mayor ruso palo Nene yo vi el Laia es es druso vio rápida IU aclaró ni yo un poco el Príncipe

Voz 18 54:18 muy bien la espalda Corona qué ritmo tiene palmero

Voz 1432 54:27 bueno han pasado cuatro años desde el último disco de Alejandro Sanz pero anuncian nuevo disco el próximo cinco de abril se llamará el disco

Voz 0273 54:36 sólo de gran expectación es viernes si el perras que viene de la semana que viene

Voz 1432 54:41 bueno yo pensaba en esta combinación que todavía no se ha dado pero qué bonito sería un éxito de Alejandro Sanz con con Luz Casal cantando un tema no de San Antón canto no juntos esto

Voz 1860 54:54 cerramos lo vamos a sugerir desde aquí a ver si hemos cruzado

Voz 1432 54:56 tiene ese poder bueno vamos a imitar a Luz Casal ya sabéis con una una voz

Voz 21 55:00 poco y abriendo así la boca

Voz 1432 55:03 tampoco en horizontal y dándole mucha importancia a las consonantes estás tan cosas parecían a ver cómo daría luz Casa Amiga mía

Voz 0277 55:17 Prince Juan N

Voz 51 55:19 toda Melilla

Voz 0277 55:22 tenía tan sólo practican docta cuántos con Mee Go Ahmed a estos

Voz 52 55:31 a no entender

Voz 0277 55:36 que estar tantos europeos que toda esta historia

Voz 52 55:41 a América

Voz 18 55:48 está muy bien