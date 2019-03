La Ventana (20/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias hoy hemos sabido que el Síndic de Greuges el Defensor del Pueblo en Cataluña ya recomendó hace unos días al presiden Torra que retirara los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos como le ha exigido a la Junta Electoral Central Pau rumbo buenas tardes bona tarda qué tal buenas tardes bona tarda

Voz 2 00:23 desde el viernes Quim Torra hace seis días que dispone de una resolución del sindicada tiene encima de

Voz 0313 00:28 la Mesa una resolución que recomienda lo mismo

Voz 2 00:30 qué ha expresado hoy Rafael Ribó en rueda de prensa Ribó ha hecho esta revelación que implica como que guber como mínimo ha ocultado esa información sin ir más lejos en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que hubo ayer mismo en el que la consellera portavoz el sarta di dijo que actuarían según difiera el según dijera queremos decir el Síndic ocultando por tanto que ya disponían de esa información desde el viernes

Voz 0313 00:54 el penúltimo capítulo de momento del serial que novedades tenemos del Brexit todo lo que sea Ester Bazán

Voz 1915 00:59 buenas tardes empezamos por un anuncio que ha hecho de esta tarde Ford ha anunciado que va mover parte de la producción de la furgoneta Transit Connect la dirigida al mercado estadounidense de España a México en Almussafes en Valencia está la planta ahí tenemos desde allí primera reacciones Inma Pardo adelante

Voz 0808 01:14 esta medida implica una notable pérdida de carga de trabajo mientras está a la espera de los recortes que acometerá for además en su división europea la compañía anuncia que transfiere parte de esa producción de la furgoneta Transit Connect esto supone entre treinta y cinco mil y cuarenta mil unidades anuales menos que se van a dejar de fabricar para dentro de dos años escuchamos a Carlos Faubel el presidente del comité de empresa de Ford Almussafes

Voz 3 01:35 en principio lógicamente son malas noticias dos informa aparte de todas esas eh de digiere que dijo porque iba electo pronto para reestructurar su negocio a nivel global y en concreto en Europa pues es una mala noticia que a día de hoy no tiene impacto pero sin duda pues de aquí a los años no

Voz 0808 01:55 de momento no se anuncian nada de ese recorte de este vehículo para Europa

Voz 1915 01:58 el presidente de la Comisión Europea condiciona la prórroga para el Brexit al respaldo del acuerdo en el Parlamento británico Bruselas Griselda Pastor adelante

Voz 0738 02:05 alguien no quiere asumir la responsabilidad de un fracaso yo ofrece a Melli Esther regalo envenenado prorroga así prorroga corta como ella reclama a cambio de un voto positivo del Parlamento

Voz 4 02:18 tan Nico cae por mis contactos creo que es posible una prórroga corta pero condicionada aún sí al acuerdo de salida buscamos

Voz 0738 02:29 once del Parlamento británico que deberá expresarse antes del veintinueve de marzo Si fuera así no habrá ninguna cumbre extraordinaria pendientes todos de lo que decidan los británicos

Voz 1284 02:41 el deporte Toni López buenas tardes todas las siete partido de Champions League femenino juega el Barça la ida de cuartos de final ante el él ESK noruego ahora en el segundo tiempo el primer partido de la clasificación al europeo de la selección española sub diecinueve va ganando uno cero a punto de llegará al final noche histórica en al baloncesto Felipe Reyes se va a convertir en el jugador con más partidos en la historia Lolo Liga cuando juego ya a las nueve en el Real Madrid Milián seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 la cárcel de Soto del Real ha reforzado su seguridad tras una nueva agresión a un funcionario fue el pasado lunes cuando un recluso apuñaló a uno de los trabajadores de la cárcel SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1906 03:17 todos los funcionarios del módulo de aislamiento de la prisión de Soto del Real deberán ir dotados de un casco y un chaleco cuando vayan a estar en contacto directo con los reclusos en un comunicado fechado este mismo martes la dirección del centro ha dado orden hasta nuevo aviso de extremar las medidas de

Voz 0313 03:33 seguridad en todo el departamento el objetivo

Voz 1906 03:35 quitar que puedan volver a producirse incidentes como este último en el que un interno asestó hasta cuatro puñaladas a uno de los funcionarios precisamente este miércoles se han producido numerosas concentraciones a las puertas de las prisiones de toda España exigiendo más protección para estos trabajadores

Voz 1915 03:52 segundo día de colapso en las urgencias del hospital de La Paz los trabajadores han presentado nuevo parte ante los juzgados de guardia de la capital y acusan a la dirección del centro de mirar para otro lado Guillen del barrio es portavoz de la plataforma de urgencias y emergencias

Voz 1684 04:03 no nos consta que la dirección de L'Hospitalet tomado ningún tipo de medida para solucionar esta cuestión la planta que cerraron continúa cerrada hemos perdido el personal de refuerzo que no ha vuelto volvemos a tener cuarenta y seis pacientes para las dieciocho camas de la sala tres diecinueve pacientes para las doce camas de la sala uno instó a medio día el hospital acoge muchos más pacientes en las urgencias por la tarde

Voz 0313 04:27 lo tanto la situación sólo puede empeorar ya está oral

Voz 1915 04:29 los profesores de la educación concertada de la comunidad se concentrarán frente a la Consejería de Educación piden poder prejubilarse a los sesenta y un años a través de reducciones de jornada

Voz 0313 04:38 R en la pública para reducir su carga laboral irano has Opportunity

Voz 1869 04:41 les a los profesores más jóvenes Olga Fuentes es su portavoz estamos

Voz 5 04:45 echando por firmar un acuerdo de jubilación parcial e entendemos que es un trato muy discriminatorio entre los docentes de la pública y los docentes de la concertada

Voz 1915 04:55 catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete de la A6 en Canarias

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 1869 05:16 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista kurdas

Voz 6 05:19 sí

Voz 7 05:20 mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 8 05:24 día la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea la llama

Voz 9 05:28 el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 8 05:31 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 10 05:34 consulta condiciones en mutuo apuntó es la primera vez que Lady fue como si todas las luces se apagarán a mi alrededor hombre claro porque se fue la luz el baje ya que puede que no estas historias de amor no sean como las del tiene pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas Si buscas hipoteca

Voz 11 05:52 te viene bien conocer sus gastos gestoría registro Si buscas hipoteca

Voz 1869 05:57 mejor conocer la de un banco que no te cobran y gasto

Voz 12 05:59 los ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG

Voz 6 06:12 en Tías y me toca el triple ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china ya las once en casa a las once en casa City a que mañana madrugó

Voz 13 06:23 te cambia la vida pero te cambia el día lex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres cifras hay dos sorteos diarios

Voz 9 06:34 sí sí tú que todas las mañanas ruge es como un león que sales del trabajo como una gacela Reina Disneyland París despierta a tu lado más salvaje

Voz 14 06:45 este verano sin base esperan

Voz 9 06:47 el festival del rey de la selva último días

Voz 15 06:50 las durante la semana mágica reservando hasta el veinte

Voz 9 06:53 siete de marzo tendrás esta dos noches gratis y niños menores de siete años grande consulta fechas y condiciones plazas limitadas vela Disneyland París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia el formación periodismo por periodismo rigurosidad Rey horas será muy buenos días hoy es el día hoy por hoy la actualidad al cuadrado con Pepa Bueno pitón ir arriba síguenos también en cadenaser punto com y muestra

Voz 16 07:36 si te en América todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 17 07:41 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas ir detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 9 07:54 invitamos a los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius Laura inscripciones a dietas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores Little la isla últimamente tú detecte vikingos que ni pues Wall el cuento de la criada manifesta ahora con Vodafone One Piece

Voz 18 08:16 el todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendes Vodafone Vodafone

Voz 9 08:25 Very aquí se recicla un hacha pero Un juguete de Escocia otro croquetas a ver si somos capaces de reciclar una pizarra dice aquí siempre hemos sido UGC Klaus también las bombillas en supermercados puntos limpios tiendas de iluminación cuidar el medio ambiente es más paciente lo que crees han Pilar

Voz 19 08:48 en El Larguero tratamos todo el deporte e incluso

Voz 9 08:52 hay excusas más ornato como se como Rey como soy que son tu venga

Voz 16 08:56 sobre serranos bici en español como se dice después cierta sino no ser no ser eso hacerlo exóticos

Voz 9 09:07 hoy de entre de lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte ve lo que surge de Nasser

Voz 20 09:19 eh

Voz 9 09:25 venga que os quiero hacer una pregunta eres de los que aprovecha el viaje de camino al trabajo a casa para seguir viendo el capítulo que te juro medios entonces tu momento es

Voz 21 09:34 ahora porque con Sky tendrás los mejores canales de paz

Voz 0313 09:38 con las mejores series del momento películas documentales

Voz 9 09:40 a toda la Liga Un dos tres y desde sólo seis euros Con noventa y nueve si te apuntas ahora pues apunta te entra en Skype punto es Si disfruta de un mes gratis Sky tu momento es

Voz 1 09:51 la obra La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:59 ahí van algunas frases brillantes relacionadas con la política primera cuando el pensamiento calla las revoluciones hablan más las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar pero impotentes para crear otra más allá de la política lo ideal sentido con profundidad y expresado con belleza y el arte o esta otra una vida en la que no que alguna lágrima es como uno de esos sesión dos en que no cae una gota de agua solo generan serpientes a que son chulas estas reflexiones pertenecen a Emilio Castelar otro protagonista de esta tarde en acontece que no es poco

Voz 22 10:37 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 23 10:47 no

Voz 1479 10:53 a Emilio Castelar lo tenemos situado más o menos presidente del Gobierno y también cuarto presidente de la efímera Primera República que loco sería que el periodo el diecinueve queden y pico hubo cinco presidentes Castelar fue uno de ellos pero antes de político fue docente era catedrático de Historia en la Universidad de Madrid cuando aquel veinte de marzo de mil ochocientos sesenta y cinco le llegó una Real Orden de la Borbón a Isabel Segunda suspendiendo lo de empleo y sueldo informándole de la apertura de expediente una reina contra un humilde profesor qué había pasado pues nada que la había llamado chorizo

Voz 24 11:38 qué tal P

Voz 1626 11:55 de este asunto ya contamos sus consecuencias hace un par de años en este foro de acontecidos resulta que Emilio Castelar había publicado en la prensa un artículo titulado el rasgo donde denunciaba que la reina ya la conocen una corrupta de Tomo I love hija del marzo estaba haciendo un gran negocio vendiendo propiedades del Estado y era cierto las arcas públicas estaban tiritando y lo que hizo doña Isabel Segunda fue así como en un gesto de generosidad ceder parte del patrimonio real para vender el setenta y cinco por ciento de esa venta sería para el Tesoro Público y el veinticinco por ciento para ella es decir estaban haciendo creer a los españoles que la Reina era tan tan tan desprendida que vendía sus propiedades para ayudar a España cuando esas propiedades eran mira tú más que Patrimonio Real Patrimonio Nacional es decir que lo que iba a hacer en realidad era convertir en efectivo parte de la propiedad española ya quedarse con el veinticinco por ciento para aumentar su liquidez era como llamar idiotas a los españoles en su cara políticos periodistas y profesores como Castelari Se revotar On publicaron artículos llamando a las cosas por su nombre es hasta la corona y el Gobierno muy mosqueados acordaron despedirlo y expedientar pero el catedrático continuó dando clases dijo que si se atrevían que fueran arrancarle su toga la universidad la cosa se fue liando porque Emilio Castelar recibió apoyos políticos y universitarios el Gobierno lo procesó aquellos siguió aliándose todo acabó en una matanza callejera un mes después total por hablar mal de Su Graciosa Majestad la depredadora Isabel Segunda de Borbón y bueno

Voz 9 13:53 para

Voz 26 13:54 ahora deba haya hecho la más horrible

Voz 27 14:01 que te graciosa por cierto no tenía absolutamente nada la verdad vaya con la Reina y con los Borbones cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama en una historia de amor

Voz 0324 14:18 por muy bonita y que no no voy

Voz 27 14:20 contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es sí tremendos y que a esta hora abre la ventana del cine cabras no las obras Carlos Boyero

Voz 1533 14:55 Carlos Boyero buenas tardes amigo buenas tardes

Voz 0313 14:59 es que hoy más que nunca tienes pendiente a todo el país el País periódico bueno periodo también a todo el país cinéfilo de lo que vayas a contar su

Voz 27 15:07 sobre la nueva peli de de Almodóvar

Voz 0313 15:10 Loli Gloria como yo creo que en las noticias como todo en la vida al contexto es muy importante déjame que situemos a los oyentes cinéfilos de La Ventana a los que han seguido más o menos esta historia es una historia normal de un crítico y director de cine que no tiene otra Almodóvar ha hecho mucho cine y muchas películas algunas que yo sé personalmente porque me ha dicho que ha encantado además lo dijo públicamente porque lo escribió en el país pues no sé qué he hecho yo para merecer esto esta sería una Carne trémula al calificó de excelente Átame también en su momento en dos mil seis volver escribió es una hermosa película todas las actrices tan perfectas lo más sorprendente es la recuperación de Penélope Cruz en una intimidación excelente año dos mil seis después las críticas han sido algo distintas yo recuperando algunas de las últimas con un titular te voy a pedir un titular Los abrazos rotos Boyero la única sensación que permanece de principio a fin es la del tedio la piel que habito Boyero una notable idiotez la interpretación de banderas me parece tan grotesca como la película Los amantes pasajeros Boyero no entiendo en qué se diferencia este producto de las comedias más cochambroso de Mariano Ozores ir a última Julieta no logra transmitir me nada ni emocional ni artístico hoy dolor y gloria

Voz 1869 16:33 el titular de Carlos Boyero

Voz 0313 16:37 ser titular

Voz 0324 16:41 bueno después de volver debe ser de hace quince años no después de quince años hay algo en doce años es pues hay algo en el cine en la última película de Almodóvar que me gusta algo lo cual no quiere decir mucho ni bastante sólo algunas cosas si te parece pues

Voz 0313 17:08 hablamos ayer la vimos juntos

Voz 0324 17:10 sí que hubimos oportunidad yo lo comentaba esta tarde

Voz 0313 17:13 se lo anunció a los oyentes de La Ventana tuvimos oportunidad de compartir el antes el durante y el después

Voz 0324 17:18 pero fíjate que en el después Carlos es tomando un café

Voz 27 17:23 sí eh

Voz 0324 17:25 hablamos yo creo como cinco minutos de la peli y luego nos pusimos a hablar de nuestras cosas no sé si recuerdas normalmente Si una una película de te impresiona te dejaba poso te deja huella más siendo tan apasionado como soy yo para el cine pues me puedo tirar el día entero hablando de ella hay hasta aturdir o aburrir a la persona que tiene la paciencia de de escucharme no ir a esas imágenes esos personajes esos diálogos se incrustaban esto puede durar tiempo Sisa incrustaban es porque te han tocado porque conectarse tu sensaciones conectan con lo que has visto ya es escuchado en en la pantalla no no es mi caso con con dolor y Gloria que se trata de una película más pero es que tengo la sensación cada de que estrena este señor que es como la la anunciación de la Virgen María O en la Revolución francesa no es que sale de ya del contexto del cine para convertirse mediante esa fabulosa de fábrica de marketing que él maneja inmejorable mente no sabe con qué es decir que es que ya te sabes tantas cosas de sobra tanta información informaciones el aparato mediático es como tan a que es se convierte siempre en un fenómeno no ir para mí resulta resulta un poco aburrido te quiero decir estar pendiente que al fin y al cabo Express es una una película más no no no no cabe que estrena algo no es una película sino es no lo sé no sé cómo calificarlo

Voz 0313 19:31 déjame contará algo del argumento de Dolores Gloria

Voz 28 19:35 no ser un buen hijo

Voz 0324 19:42 gracias

Voz 1 19:43 tengo un cotejo

Voz 27 19:47 el protagonista es el director de cine en en horas bajas

Voz 0313 19:49 así que va recordando momentos y personas que han sido importantes en su vida a la infancia en los años sesenta el primer deseo su primer amor adulto en el Madrid de los ochenta

Voz 0324 19:59 el descubrimiento del cine las drogas

Voz 9 20:02 el novelero

Voz 1 20:05 lo he visto la película al pues está esperando que son mucho

Voz 0313 20:11 protagonistas Antonio Banderas cero estas también Asier Etxeandía Julieta Serrano Penélope Cruz iría rotos y en papeles más pequeñitos pues el nivel de Raúl

Voz 27 20:20 Arévalo Leonardo Sbaraglia Nora Navas bueno era cantante

Voz 0313 20:24 no salía que aparecen esa escena que tanto nos gustó de las cuatro mujeres lavando en el río es una de las cuatro la que arranca Cantares ella la chica

Voz 27 20:32 está de moda

Voz 0324 20:33 también me gustó mucho

Voz 0313 20:36 cómo iba a faltar Rosalía ahora en una peli

Voz 27 20:39 de Almodóvar así esta chica que que bueno que dicen que es lo más grande que le ha pasado a la música de no sé yo es que no la escucharon muchos

Voz 16 20:51 he visto algún vídeo suyo la extraña entre obligó a sí

Voz 0313 20:56 me tiene marido personal digamos

Voz 0324 20:58 no me parece muy interesante lo que hace

Voz 0313 21:01 la música de si nos nada sí que es complejo

Voz 0324 21:04 sí en muchos casos pero es muy atrevido y con una herida

Voz 0313 21:06 ya chula yo creo que merece mucho la pena pero su

Voz 0324 21:09 bof ilustra una sardina un escenario muy hermosa sí que es bueno no sé lo que podemos contar porque igual ayer de spoiler pero creo que con las películas de Almodóvar el spoiler ya viene desde meses antes no desde antes que empieza rodar ya empieza la maquinaria publicitaria a moverse

Voz 0313 21:30 cuántas veces te cómo viste durante la durante la tarde

Voz 0324 21:32 la película pues vamos a ver también

Voz 0313 21:37 movió un par de veces como bien lo que quiero

Voz 0324 21:39 yo la película tengo un problema con ella que ya hemos contado es la historia de un un director de cine que se encuentra roto en el crepúsculo absoluto sin sin saber que quiera pero si le queda algo creativo dentro ERE destrozado por todo tipo de enfermedades no con con la amenaza de ese monstruo llamado cáncer también solo muy solo recurriendo a la heroína como para atenuar el dolor no que ir cuenta sus encuentros con antiguos novios amantes a todo que trabajaron en todo esto en medio de de una angustia notable y muy Dios soy muy receptivo para para para la desolación en en jóvenes en adultos Isère se lo que seso y irse un poco o bastante desgraciadamente de solera de quiero decir que podría ser muy muy receptivo con con lo que estoy con lo que me están contando sin embargo me que el personaje que su mundo me provocan una indiferencia notable tal como lo filma Almodóvar las cosas que ocurren que se dicen yo creo banderas debe de estar muy bien debe de de hacerlo que le a lo que él ha pedido su director imita sus gestos y su tono subo probablemente sea un trabajo excelente pero pero yo es que no no conecto n no conecto lo lo más mínimos al veo toda esa parte de la historia que es digamos tres cuartos de la película pues como si viera Llovero o ver crecer las plantas aunque ocurran con todo sea como muy intenso y muy sin embargo eso sí me afecta la la parte en la que habla de su niñez ese crío pues que descubre y descubre el cine y descubre con con un terrible alboroto su homosexualidad eh y que me gusta me gusta me gusta mucho las el el personaje de la madre

Voz 1533 24:36 las madres las madres esta pareja de la madre jóvenes

Voz 0324 24:40 Penélope Cruz que creo que está está espléndida no Ny bellísima no me oye Julieta Serrano cuando está mujeres anciana no sólo ella su interpretación que creo que están magníficas las dos sino lo que dicen lo que hacen hay si me toca a mí me puede conmover un poco también lo lo cosas de del niño no

Voz 29 25:13 me parece que tiene tiene un fin

Voz 0324 25:16 Nadal brillante a mi me gustó lamentamos Orsay ese señor es porque además te estás preguntando y conlleva Doña debas hay son senderos que que se bifurcan no N

Voz 29 25:33 y dices

Voz 0324 25:36 cuál va a ser eh cómo puede acabar estoy yo creo que la idea que que ha tenido es es notable no entonces bueno te diría después de tanto tiempo Habbo minando las películas de Almodóvar osa eh eh que tiene la capacidad de inervar me Sadena no creerme nada hay que me me parezca todo tan impostado y tan excepto hemos comentado en algunos casos que me que me parece que que este tío cuyo talento es es evidente aunque no sea lo mejor el tipo de talento que yo más amo pero por supuesto que lo tiene no que llevaba muchos años muy han que una idea esta pues algo vamos ya ya la he olvidado un tercero pues saliste bien excepto determinadas es que me parece que está que está muy bien Asensio

Voz 0313 26:40 pero ayer saliste bien y omite u Carlos porque estamos hablando no ya te he dicho que a mí la película me ha gustado creo que es una Pedro acaba de que va de menos a más pero es mi opinión despectivo no tiene más valor que esa que hay momentos a mí más de dos o tres que sí que me conmueven todo lo que es el álbum de de recuerdos sobre toda la parte de de la infancia de los niño hasta este extraordinario el final me parece efectivamente ante me parece una

Voz 1533 27:04 hemos relaciona lo del cine parezco ningún pongámonos los afiliados

Voz 16 27:09 ah sí la brisa digo coño lo de los ojalá en la pantalla es una fina

Voz 0324 27:17 el pueblo pero digo yo que me hablan todos en ese pueblo así al lado de la de la pantalla lío no

Voz 0313 27:24 anime a Antonio Banderas creo que que efectivamente ha hecho seguramente lo que le a lo que le ha pedido el directorio hilo lo debe pues debería ser y Asier Etxeandia me encanta me ha bueno hay otra cosa que me parece no a mí a mil personas

Voz 1533 27:39 o no logró o el monólogo en el teatro me parece ahí

Voz 0324 27:43 ahí sí que me me trasmite también cosa te quiero decir son más de dos cosas la que Mangusta Mangusta unas cuantas tal y el resto pues ya te digo como como ver crecer la Paramio yo

Voz 31 28:04 voy a ir es de te quiero la arco iris eh

Voz 32 28:26 eh

Voz 31 28:32 qué grande Chavela tras Felisa también merece un capítulo la bueno y luego está el Rosario habitual de sus filias y escritores músicos pintores y tal

Voz 0324 28:51 siempre siempre sabe lo que se lleva en el móvil se va a llevar o lo impone

Voz 0313 28:57 sí

Voz 27 28:58 en su amor por esta señora por Chavela Vargas debe ser de de siempre no y tal pero vamos siempre estoy esperando a ver qué digo aquí en esta a ver que que me que me iba que me iba a vender sobre sus grandes

Voz 0324 29:14 eso amores que alguno lo puedo compartir

Voz 1533 29:16 pero me parece pues

Voz 27 29:18 que forman parte de la maquinaria cultura la La Vanguardia lo que lo que mola no en un momento determinado esperábamos él tenía un olfato privilegiado siempre

Voz 31 29:30 para saber lo lo lo que lo que

Voz 0313 29:35 respira Un poquito que tenemos que pasar por el Festival de Málaga

Voz 27 29:39 donde más se que estuviste

Voz 31 29:42 impuro

Voz 33 29:55 no de dado

Voz 7 30:01 a sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar mutuamente traerse a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 8 30:10 la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones

Voz 7 30:20 ese mutuo apuntó es soy Gabriel de carga

Voz 34 30:22 ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalan

Voz 1869 30:25 es un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 35 30:28 a ver quién se hará cargo repara

Voz 10 30:31 pide cita a hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 19 30:38 así susurro estiman Trinca

Voz 9 30:40 años vivió

Voz 36 30:41 desde el cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 1 30:58 Mutua activos la primera gestora independientes

Voz 19 31:03 sí

Voz 37 31:08 el sigue a La Ventana en la red

Voz 9 31:11 sí sociales

Voz 37 31:13 la nariz y en Facebook La Ventana

Voz 0324 31:21 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 38 31:26 no una tarde extremadamente calurosa de principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuelas de ese con paso lento e indeciso se dirigió a puente K

Voz 9 31:41 había tenido la suerte de no encontrase con su patrona de la Scala

Voz 38 31:45 su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos más que una habitación parecía aún alacena en cuanto a la patrona que Le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado al raso por por delante de la puerta de la cocina quedaba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en pan en esos momentos experimentaba invariablemente una sensación grata de vago temor que humillaba y daba su semblante una expresión sombría debía una cantidad considerable a la patrona y por eso tenía encontrarse con ella no es que fuera un cobarde ningún hombre abatido por la vida por el contrario se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que hallaba en la hipocondríaco se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo Tana Islam que no sólo temía encontrarse con su patrona sino que rehuía toda relación con sus semejantes

Voz 6 32:53 crimen y castigo Fiódor Dostoievski mil ochocientos sesenta y seis

Voz 27 32:58 cadena SER el plan

Voz 39 33:05 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 9 33:15 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde

Voz 21 33:25 de la vida moderna con David Broncano ha empeorado trivote del canal

Voz 9 33:32 un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que mundo Biz la arena ser

Voz 39 33:38 Come sueño cocina tren tres coches teléfono teléfono pero las palabras son más que palabras cuando las ilumina

Voz 40 33:49 era el faro de lunes a viernes a partir de la una y media una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestro

Voz 9 33:59 la aplicación móvil Cadena cadenaser

Voz 19 34:03 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1084 34:18 Sastre buenas tardes hola Carles qué tal les doy por aquí haber pues básicamente te iba a contar que que se acerca un seísmo así un seísmo pero cuando te dicen esto a que no sabes muy bien lo que pensar salvo que sea el de Línea Directa claro porqué ese sabes que es muy bueno línea directa se supera hay por primera vez te da seis meses gratis en tu seguro de coche sí si has escuchado bien seis meses gratis el mundo de los seguros de coche no será igual después de este gran seísmo ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones está a punto com una compañía Bankinter

Voz 9 34:56 a

Voz 43 35:13 la canción de Los Bravos suena esta tarde por segunda vez en La Ventana y Roberto porque suena Tarantino nuevos bueno Tarantino esto Boyero es que lo incluye una lo sabe de los oyentes si estaban escuchando la radio porque esta canción de Los Bravos forma parte de la banda sonora de la última peli de Tarantino que se estrena en el mes de julio en esta canción de Los Bravos esta esta que ojo tienen hablamos de Almodóvar prometiendo música pues anda que Tarantino bien no no las bandas sonoras de las películas tienen y a mí me a mí me encantaban los Prado el año sesenta esta canción sí recuerdo de de Biniez con aquel tenían una obra maestra hablas Jack Black Cesare que debe voy a estar de acabado la nueva de Tarantino de los asesinatos de Manson tu grupo de asesinos y asesina el tema es duro heavy lo decía que este tema en manos de Tarantino pues ha tratado por el pues de de verla lo recuerdo el impacto que provocó y que me provocó esa esa noticia porque fue un vamos con una matanza absolutamente Orosa

Voz 1533 36:36 más sobrecogedores de verdad sobre todo después de haber rodado La semilla del día

Voz 43 36:42 qué tal que sigue bipolar una película que a mí me me aterra que no puedo verla nunca solo no a Ike la masacre de tu mujer embarazada es además a ver el sus amigos

Voz 9 37:01 fue muy salvajes

Voz 0324 37:03 me pasó una cosa tenemos tiempo estoy cuando yo soy muy rápido en San Francisco hace un un montón de años que tenía mi novia pasó allí una temporada larga casi un año si un día paseando por una calle que pasear en San Francisco con las cuentas de cada es un eufemismo pero bueno paseando de repente vi eh pasamos al lado de una casa que me medió como un mal rollo sabe yo no soy de de estas Oper medió mal rollo como un malestar muy profundo y tal no les dije vamos a cambiarnos de de calle y tal entonces me enteré que esa era la la casa de la familia Manson ostrás todo el tiempo que estuvieron en en San Francisco Francisco con lo cual esa premonición de que no me preguntes qué pero fue como una una sensación rara de decir que no que que no quiero ver esto que no quiero porque hay otros sitios en el edificio sí sí sí pero ahí pues sabes que mataron a Lennon es donde Polanski rueda La semilla del diablo hay muchos antecedentes yo también cuando veo el Dakota pero vamos que yo no sí pero no sabia nada ha pasado en cambio te pico digo medio de mal rollo muy mal rollo dije venga venga equívoca en cambio de tercio ha habido cambios venció

Voz 28 38:35 eh

Voz 6 38:41 las mujeres que en mi boca hay algunos que Johnny inevitablemente ya me acostumbre a dejarle a la izquierda lo que no controlo

Voz 0313 39:00 cambió de tercio para marcharnos al Festival de Málaga donde está nuestro compañero del cine en la SER José Manuel Romero José Manuel buenas tardes qué tal Carles buenas tardes Somozas cómo va este año el festival que que suele ser un buen un buen termómetro de del del cine español no de la industria de todo no si es el punto de paro

Voz 1084 39:16 tilda de muchas películas españolas que luego vemos en la temporada de premios especialmente de de óperas primas este año está un pelín deslucido con el estreno de Almodóvar que comentabais sin grandes estrellas el año pasado vino Guillermo del Toro tras ganar el Oscar es verdad muy entrega yo siempre a la comedia no en sus distintas versiones festiva con antes de la quema de Fernando Colomo amarga colitis de Dani de la Orden y casi mágica con atención quinientos veintidós Un gato un chino en mi padre vaya a título de de Paco Baños hoy se ha presentado una comedia diferente dentro de lo convencional se titula La banda está dirigida por Roberto huesos una producción rodada en valenciano sin actores fama esos esto sí que es difícil de ver en el cine español y que cuenta la vuelta de de un joven a su pueblo a sus primeros amores a su familia a sus amigos es un caramelo juvenil sobre lo que queremos ser y lo que esperan de nosotros y encontrarse a una a uno mismo a a esa edad el director reivindica ese costumbrismo tan reconocía

Voz 0313 40:13 le

Voz 27 40:14 para nosotros era muy importante contar nada

Voz 44 40:17 a partir de una realidad que que consideramos que es muy completa muy circunscrita a Valencia a todo el tema de las bandas musicales es es de un legado cultural de artístico muy importante nuestra tierra creo que un poco desconocido fuera puede ser hay un dato de que escriben lo crea es maravilloso el cincuenta por ciento de los músicos en España son valencianos

Voz 1869 40:40 yo estaba sacando pecho

Voz 1084 40:42 sí es es interesante también porque compiten sección Oficial una película de animación que puede ser la sorpresa Buñuel en el laberinto de las tortugas

Voz 0313 40:50 leí una crítica muy buena el otro día de esta película sí es un

Voz 1084 40:53 la película sobre el rodaje en en Las Hurdes sobre el suelo rinde sobretodo tributo a Ramona Zin el productor de la cinta que fue fusilado en el año treinta

Voz 0313 41:01 sí oye José Manuel por segundo año consecutivo en el Festival de Málaga hay un espacio para para las series que has podido ver hasta ahora

Voz 1084 41:08 bueno pues se presentó gigantes la segunda temporada de la serie de de Enrique Urbizu que se estrena el viernes este viernes

Voz 0313 41:13 estos ganas de verla muchos yo también hemos visto los

Voz 1084 41:16 los primeros capítulos tribal un tanga apuntan alto apuntan alto hay un giro un giro femenino hay una alianza de mujeres ante esos tres hermanos no los Guerrero devastados moralmente y ahora las mujeres pues toman un poco el mando de la serie también ha pasado por aquí Mario Casas presentando instinto que es

Voz 2 41:34 un thriller erótico no nos venden sus eh

Voz 1084 41:37 sigue en la que interpreta pues a a un empresario adicto a a al sexo yo lo veo más como unos cincuenta sombras de Grey no de de Mario Casas y ahora mismo está la presentación de de Cuéntame de su vigésima temporada

Voz 0313 41:51 mañana mañana hablaremos de Cuéntame en La Ventana pues ya

Voz 1084 41:53 se mete en los en los años noventa y es la primera temporada sin cien Ricardo Gómez

Voz 0313 41:59 verdad tengo ganas de hablar mañana con Joaquín Oristrell que es el editor de guiones a ver cómo le ronda la cabeza después de tantos años de tantas temporadas en esta Se meten ya de lleno en la década de los noventa creo que está el muro de Berlín Juan Guerra niños robados qué hay de todo osea que muchas ganas bebía José Manuel un abrazo amigo un abrazo muy bien tú estuviste en Málaga el otro día no estuviste con

Voz 0324 42:20 si el fin de semana fui a qué

Voz 0313 42:23 él no pierde nada nombre estar con

Voz 0324 42:25 ah amigo resigne con Luis Alegre es pues es un placer no irle presentamos un programa que está haciendo Antonio y sobre el cine español

Voz 0313 42:39 Ana Pérez Lorente sí sí que no

Voz 0324 42:41 por se entrevista a todo el mundo y que yo creo que le ha quedado muy bien y también estuve con dos directores del cine español espléndidos y que además son gente formidable Live normal de de sencilla de lista Alberto Rodríguez Manolo Martínez al esa que ya hacía un tiempo cojonudo

Voz 27 43:05 a lo mejor no digas nada más ya mal

Voz 0324 43:08 creación del urbanita saque muy bien

Voz 9 43:11 no

Voz 0313 43:19 sólo te queda cerrar la ventana del cine con tu música preferida que hoy es esta

Voz 0324 43:22 es esta y te explico porque es es mi amado Lee Marvin cantando Estrella errante en la leyenda de la ciudad sin nombre ya que hablábamos de Crepúsculo osito de la última película de Almodóvar y tal

Voz 9 43:39 estos son los Crepúsculo

Voz 0324 43:42 que a mí me me transmiten cosas este hombre a que el minero

Voz 27 43:47 eh borracho

Voz 0324 43:51 que no puede seguir en el trío que tenía con su mujer compartidas con is good y que de repente se derrumba y empieza a cantar Estrella errante reivindicada a la gente que nunca encontraran su estrella en y su sitio con con un fulgor provisional siempre y muy muy débil e ir Dalí Marvin sí que me he hecho a

Voz 46 44:30 bueno pero

Voz 27 44:34 eh Carlos Boyero un placer amigo como siempre tramite bien hasta que haya un abrazo

Voz 9 44:56 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor hace lo mismo por menos dinero

Voz 38 45:03 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 9 45:14 dos condiciones el Mutua punto es

Voz 19 45:17 hay veces que anticiparse

Voz 1203 45:19 eso otra así reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés Path to reserva desde sólo setenta y cinco euros que recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo aprovecha los últimos días de esta promoción sólo hasta el veintidós de marzo en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido al corte ingleses sujeta a su aprobación

Voz 47 45:50 con los héroes del mar el auténtico corazón de un proyecto pionero llamado reciclando los océanos empezó con tres pescadores

Voz 9 45:58 ya son dos mil quinientos en Kenia

Voz 0882 46:01 dos cincuenta barcos sumisión recoger la basura

Voz 9 46:04 ahora que captan sus redes de pesca devolverla a puerto con el objetivo de que sea reciclada José Carlos Macía extécnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda Inés

Voz 48 46:17 éramos el proyecto con la mitad del barco tuvo muy buena aceptación y al poco tiempo el resto quería seguir SIMO una segunda ampliación ya ya están todos lo palco participando la verdad que la sola aquella de la del estuario del Guadalquivir y decir bueno el Golfo de es lo que acaba de nuevos recae saca mucha basura y además de todo tipo

Voz 0324 46:36 trescientas treinta toneladas de residuos se han sacado ya del mar gracias a este proyecto impulsado por Ecoembes y la Fundación en el que ya participan treinta y siete puertos de nuestro país desde Galicia a Cataluña pasando por Valencia Murcia y Andalucía

Voz 48 46:53 los estaba contento con la iniciativa tampoco de funcionamiento eh yo creo que eso anima todo esto que estamos haciendo anima un poco más a espectadores a que a que traigan todo eso que que van recogiendo pero que hace una fuerza muy grande y con hecho además ayudan a la sostenibilidad Kader porque los principales interesados en ello cree que que yo pueda seguir pescando Mayara con lo cual bueno pues nosotros tampoco queremos aportar nuestro granito de arena todo esto

Voz 49 47:18 el íbamos cetros silla porque esto continua

Voz 0882 47:21 en ocho millones de toneladas de residuos de plástico se vierten cada año a los mares de nuestro planeta de ellos tres de cada diez botellas envases bolsas usadas van a parar directamente al fondo marino el proyecto reciclando los océanos es una inicial

Voz 50 47:39 Viva pionera a nivel mundial que lucha por la conservación del mar mediante la recogida y el reciclaje de la basura

Voz 0313 47:46 era Marina

Voz 9 47:49 bien ciclo un espécimen colaboración con eco en

Voz 51 47:57 la venta de los números constante

Voz 9 48:00 Thiago Cerra

Voz 25 48:02 estos motivos hace esto ahorros Junco pues los toros ahora que de Wall Street bueno mañana se abre la sesión del suena acampa saltan es su relación con el

Voz 43 48:22 ya que hemos comentado Roberto que hemos comentado en ocasiones que Santiago Niño Becerra Sun cinéfilo de de de pro muchas veces que hoy lo confirma Santiago buenas tardes cien Santiago qué tal yo lo explico Santiago Niño no recomendaban

Voz 0313 48:33 noche en su cuenta ayer ya durante todo el día la cuenta de Twitter en la suya ver una película que anoche emitió en La uno de Televisión Española Pelé que está muy bien por cierto The International dinero en la sombra es un thriller de acción que protagoniza la Haifa Owen que es un agente de la de la Interpol verdad y una ayudante del fiscal del distrito de Manhattan que es me Wacht está muy bien la peli que descubren que uno de los bancos más poderosos del mundo parece parece estar cometiendo actividades ilegales y financiando el tráfico de armas

Voz 6 49:04 se trata de obtener beneficios por la venta de control del tráfico de armas control de los conflictos Felipe si es un banco su objetivo no es controlar los conflictos sino controlar la deuda que generan los conflictos miren el valor real de un conflicto el verdadero valor reside en la deuda que genera si controlas la deuda lo controlas todo les parecerá tremendo no pero es la verdadera esencia de la industria bancaria

Voz 0313 49:39 es brutal esta historia esta película está inspirada en algo que ocurrió hace años en el Banco Internacional de crédito de consumo y comercio perdón un bando que un banco en Pakistán allá por los años setenta carácter que además de prestar servicios económicos lo que hace un banco blanqueaba dinero hasta en picado en tráfico de armas de drogas decías que era imprescindible esta película no Santiago

Voz 1869 49:59 sí hizo evidentemente en el en el corte se que hoy dispuesto habéis puesto evidentemente el el la esencia del meollo sí si es que es que es así al esa conversación tiene lugar en un despacho donde está el el presidente de una compañía que se dedica a hacer días de misiles y luego está el la la la la la policía de la Interpol Policía Interpol y la fiscal de Manhattan no entonces claro es que esta es la ausencia ahí está esta esta esta escena se complementa con otra que tiene lugar en un despacho del banco se supone que están Luxemburgo en la película estaremos en Burgo entre un general golpista de un país africano hizo la dirección del banco entonces el banco le dice usted pida no no se preocupe no hay ningún problema pero es que esto va a costarnos queda igual da igual lo que cueste usted no va a tener lo que nosotros lo que queremos es administrar su deuda que esto liga concretamente con lo que decía en el corte que habéis puesto es decir si se controla la deuda de un país que contra un país al margen de evidentemente de que si estás embolsando los intereses de esa deuda la guerra que que haya detrás de eso los conflictos armados los desastres sobre esto es colateral totalmente usar esto es yo no no tiene importancia

Voz 0313 51:19 la fuente de negocios ahí el sea el el eslogan la conclusión la moraleja de eso es que el dinero sólo sirve para lograr un objetivo

Voz 1869 51:26 no está nada más nada más unicamente únicamente esto entonces bueno en esta línea ya que estamos hay una una película inmejorable también de Nicolas que el señor de la guerra

Voz 0313 51:38 sí sí sí sí el vendedor de armas

Voz 16 51:41 exactamente se eh

Voz 1869 51:43 bueno donde donde está más claro que el agua es porque al final al final consiguen el el su perseguidor que la perseguido por medio mundo meterle en una en una celda o en un despacho ya para encerrarlos y entonces se dice ahora dice va a llegar un señor te va y te van a llamar te voy a decir que has hecho muy bien pero pero me van a soltar que me suelte suertes dice porque lo que yo hago es necesario que se que que suceda es que

Voz 0313 52:11 es alucinante que ya que estamos en el cine vaya pedazo de operación la compra por parte de Disney de Twentieth Century Fox por cuánto ha pagado setenta y un mil

Voz 1869 52:22 cientos millones de dólares y esto esto lo que lo que pone de manifiesto una cosa por cierto dos cosas en primer lugar que sobra dinero en el mundo claro a Ci has dicho es verdad

Voz 0324 52:38 dicho así a nosotros

Voz 1869 52:41 cómo conseguir cien mil euros es un bueno es es un imposible

Voz 16 52:44 sí sí sí pero pero

Voz 1869 52:50 para para un para un gigante conseguir doce trece catorce veinte mil millones es que hechas crear los dedos entonces cuanto a Disney le interesaba Tuenti lo hizo cuánto había que pagar un problema desde consigue la cantidad dinero sino lo tiene ya la canté dinero que que necesite segunda cosa es está claro que el dinero como todos apuntaban antes solamente sirve para un fin en este caso crear un que siga su gigante calcula añadido con Twentieth Century Fox

Voz 0313 53:28 vamos a mundo de gigantes en todos Santiago porque los dos mayores bancos alemanes que están explorando la posible fusión también apuntan en esa línea no

Voz 1869 53:35 y es que sextos es decir lo hemos comentado en este programa tendemos hacia las grandes corporaciones ahora imaginemos que yo yo pienso que esto se hará la fusión de Commerzbank yo creo que el Consejo

Voz 0313 53:50 de sabes alemanes muy viva ha dicho que muy bien lo son

Voz 1869 53:53 bien yo no yo tampoco no sé qué pero pero es que la tendencia a la evolución unos os guste es ir o a los mega monstruos o las micro dormidas ya ultra especializadas en cosas que bueno que esto evidentemente no le medio

Voz 0313 54:10 al final iremos al paro

Voz 1869 54:12 sí sí claro Elvira mira otra noticia

Voz 0313 54:15 Nos ofrece Santiago Niño Becerra hablando de cosas grandes un proyecto de la compañía fluido Cruise que ha avanzado un plan para construir un cruce crucero no un mega crucero de mil trescientos metros de largo que esos cuatro veces más grande que un portaaviones

Voz 1869 54:32 sí y además con pista de aviación incluida cien mil personas y bueno estamos hablando evidentemente es una ciudad flotante sí

Voz 0313 54:43 es sí oye

Voz 1869 54:45 esta es una ciudad flotante estrés es más de tres veces más grande tienen mayor crucero del mundo actualmente existente en se dice que tendrán Bono con viviendas realmente habrá gente que podrá vivir siquiera él allí está de momento lo que va de entrada deshacer una vuelta al mundo a dos años comparadas en tal pero aquí el problema de este bicho es que no hay ningún puerto que quepa no no no es broma eh no es cierto que pueda caber evidentemente olvidé monos de que de que pase por el Canal de Panamá y estas cosas pero manos de esto

Voz 0313 55:18 habrá una línea de barcos para desembarcar a los pasajeros que tengan que hacerlo

Voz 1869 55:22 sí sí sí sí ya lo súper a los súper elitistas a los de la supere con su avión privado claro que podrán aterrizar ahora aviones hasta veinte plazas pues evidentemente tal pero pero es decir no es lo mega grande pero además exclusivo además es lo lo ultras especial eso que apuntaba antes Carlas osea o Roberto lo lo intermedio lo del medio es decir la clase media y desaparece

Voz 0313 55:56 otra otra noticia mega mega mega hay cada uno le pongo detrás lo que quiera ser atendido en un restaurante por un robot esto Boyero pone cara que le veo por ahí diciendo que cada vez que te escucha se va de aquí asustado que no pues esto esto no es ciencia ficción eh en en en restaurantes de de Estados Unidos en en Japón en Singapur ya se ve esto en Corea del Sur

Voz 1869 56:18 si esto esto de ser atendido por robot por robots tiene yo yo entiendo dos facetas una está clara una es la productividad es mucho más productivo un robot Un camarero punto sea dejamos al margen ética moral al margen eh es más productivo un robot un camarero porquerías demente este robot hablar idiomas fin etc etc pero es que además hay otro hay otro tema que no es tan evidente es que a ver estamos todos de acuerdo en que para ser camarero no hace falta tener un máster y ni tener un doctorado en Yale hace falta una una

Voz 0313 56:54 coacción correcto correcto hiriente