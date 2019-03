La Ventana (20/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias ha terminado ya la jornada número diecinueve del juicio del Prius es así que notamos al Supremo para preguntarle Alberto Pozas por dónde han ido hoy las declaraciones de los testigos Alberto Javier

Voz 0055 00:15 pues hoy es una jornada en la que agentes de la Guardia Civil han explicado las dificultades que tuvieron no para hacer los registros de la operación han Ubis contra el referéndum sino para salir de allí de los edificios de la Conselleria de Economía por ejemplo pero también de las naves industriales de Can Barris donde encontraron diez millones de papeletas en las últimas horas han girado en torno a los correos que los acusados demandaban entre ellos un agente ha reconocido que examinan casi cuatro mil emails de Jordi Sanchez seleccionaron una veintena ninguno fue enviado por el todo recibidos

Voz 0313 00:41 más noticias relacionadas con Cataluña Esther en la otra noticia

Voz 1454 00:44 de la tardes el informe del Defensor del Pueblo catalán favorable a la retirada de los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos el Síndic ya hizo esta recomendación el pasado viernes ir el presidente Torra conocía su postura sobre su postura esa retirada considera Rafael Ribó debería ser excepcional y temporal

Voz 0871 01:01 ante la actual campaña electoral también edificios públicos puede haber expresión de la mayoría que gobierne aquí a instituciones de simbología e con concreta pero que en periodo electoral a esta simbología sólo en edificios públicos tal como dice la Junta no deberían exhibir

Voz 1454 01:24 el Partido Popular Europeo suspende pero no expulsa de momento de su grupo al primer ministro húngaro por qué

Voz 1460 01:30 Victoria García buenas tardes el Fides el partido político del presidente Viktor Orban de Hungría se sometía a ese comité de evaluación para poder mantenerse dentro de la alianza de los conservadores en Bruselas tenían que dilucidar si sus valores ya acciones se ajusta a los principios del Estado de Derecho y parece que no porque ese comité como dices ha decidido suspenderle después de recibir las quejas de doce miembros del Partido Popular Europeo de nueve países diferentes por los ataques de Orban al presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker

Voz 0827 01:58 hemos hablado esta tarde en La Ventana con la acabo

Voz 1454 02:00 maltratada por su marido acosada por un superior que ha sido expulsada del ejército por un trastorno psíquico tras diecisiete años de servicio sin derecho a pensión embarazada de varios meses el ordenado le ordenaron cavar una zanja ella advirtió al sargento de su estado no le hizo caso y perdió Alves

Voz 0129 02:14 ha estado de baja un año y pico esperando pues una resolución por el Tribunal Médico pero no se hacen cargo de nada dicen que mi patología no tiene nada que ver con el ejercito yo lo que quiero que quede claro es que a mí esto me pasa cuando yo ya soy militar llevo casi dieciocho años que me reconozca lo que a mí me pasa porque a mí me pasa siendo militar no lo traigo de antes me pasa a mí me ocurre dentro de mi servicio

Voz 1454 02:41 una investigación de la Universidad de Harvard abre la puerta a solucionar lesiones graves en los ojos sin cirugía nos lo cuenta Javier

Voz 0882 02:47 Corea investigadores de la prestigiosa Facultad de Medicina de Harvard en Estados Unidos han desarrollado ya un vio material capaz de reparar regenerar la córnea del ojo sin tener que realizar complejas operaciones quirúrgicas como la del transplante de córnea Se trata de un gel adhesivo cuya sustancias químicas además se activan por medio de la luz natural esta nueva tecnología en un futuro próximo podría ya evitar la necesidad de realizar operaciones de cirugía para poder reparar las sesiones de córnea unas lesiones que en el mundo cada año provocan un millón y medio de nuevos casos de

Voz 1 03:23 que era digamos con los deportes Toni López buenas tardes Esther muy buenas empiezo a la ida de cuartos de final de la Champions femenina juega el Barça en el Mini Estadi Elena Diego como al partido muy buenas

Voz 1490 03:32 minuto uno de partido el Barça que he tenido una ocasión pero aún no se ha movido el marcador a priori las azulgrana son favoritas en un partido en el que van llenándose las gradas del Miniestadi donde se espera tener la mejor

Voz 0827 03:43 por entrada de la temporada gracias Elena semana

Voz 1 03:45 selecciones de absoluta juega el sábado en Mestalla contra Noruega hoy lo ha hecho la sub diecinueve ha empatado a uno contra Eslovenia al primer partido de la clasificación al europeo en el grupo también está con Holanda iguales y hoy termina la jornada veintisiete de Euroliga de baloncesto una noche histórica para el basket porque Felipe Reyes se va a convertir en el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga cuando juegue

Voz 0313 04:03 hoy a las nueve en el Real y Miriam antes a las ocho

Voz 1 04:06 el Baskonia se juega el pase a cuartos en la cancha del ponente

Voz 1454 04:08 pues es todo sigue La Ventana

Voz 2 07:14 venid de racimo de uvas de globo aerostático de abejas de sandía de hombre invisible de que te has disfraza que gran demanda com tras haces tu disfraz por qué crees que nos gusta disfrazar los cuál es la mejor fiesta de disfraces en la que has estado hacia una conspiración ya puedes dejarnos sus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche nos ponemos un disfraz de la SER a partir de la OMS el faro con Mara Torres

Voz 12 07:57 eh

Voz 2 08:03 la Ventana con Carles Francino

Voz 13 08:26 son las siete y ocho minutos de la tarde las seis y ocho en Canarias que un habían esta música a esta hora de la tarde además que transmite pero

Voz 0313 08:32 dos sosiego tranquilidad es que es hermosa tiene título a esto se llama Carta a la oscuridad de una compositora española que se llama Consuelo Díez qué bonito todo verdad el conjunto no lo es tanto por qué esta música que estamos escuchando pertenece al escuálido uno por ciento de las obras programadas compuestas por mujeres esta mañana la asociación clásicas y modernas en colaboración con la Fundación SGAE ha presentado un estudio muy interesante donde se analiza el desequilibrio brutal evidente que existe entre géneros tanto en la creación como en la dirección de orquestas Pilar Rius buenas tardes buenas tardes pilares presidenta de Mujeres en la Música y una de las autoras de este estudio uno puede imaginar que en todos los ámbitos de la vida por desgracia sigue existiendo el desequilibrio el techo de cristal la desigualdad hostia pero en este caso es brutal

Voz 14 09:22 en este caso lo decíamos esta mañana dos no sabemos si congratularnos por tenemos tener ya unas cifras concretas au no para de darnos el pésame porque esta mañana comentábamos que es desolador absolutamente desolador

Voz 0313 09:35 y eso aquí responde tiene la música algún tipo de no sede de de de de comportamiento de de de sentimientos especiales para que se produzca esto

Voz 15 09:44 bueno yo creo que hace poco

Voz 14 09:46 comentábamos con todas estas semanas que hemos tenido de trabajo continuó con compañeras de otras asociaciones en las que además se nos hemos dado cuenta de que en el último tiempo muy surgido muchas más surgido muchos más asociaciones esto es otro siempre decimos que somos las Abuelas porque tenemos ya treinta años no de todas las asociaciones de música pero en estos últimos años que estamos soy Fernando muchísimo y además muy distinto los ámbitos en lo que nos damos cuenta es que andamos a la cola en todos en todos los campos culturales la la música es la que siempre anda a la cola porque yo creo que hasta ahora no nos habíamos puesto seriamente a a a realizar una tener una base de datos en realizar una estadística como se está haciendo yo creo que no está otras disciplinas y se había llevado a cabo que se había llevado a cabo en en la dramaturgia literatura en en las artes visuales las desigualdades son son las mismas para todas pero yo creo que ellas por ejemplo clásicas y modernas nos gana en ese sentido lleva ya un buen trecho avanzado pero las músicos o las músicas no lo habíamos hecho hasta ahora de esta manera tan tan clara no sabemos preocupado casi más en nacer hacer alarde continuo pero no ampara no si recontar que habíamos hecho

Voz 0313 10:52 Pilar pero perdona pero hay una realidad que es muy interesante que conozca también los oyentes que es con los conservatorios

Voz 15 10:58 claro en los conservatorios en los laboratorios

Voz 0313 11:00 las fábricas de música ahí las mujeres son Banon no sé si son muy mayoría no pero vamos que tengo

Voz 16 11:06 presencia infinitamente superior a estas cifras peso peso pero eso pasa en la justicia y el ansiedad

Voz 14 11:12 actualmente la medicina lo comentaba busca mañana eso pasa la mayor parte de las profesiones pero la gran pregunta es qué pasa cuando cuando decretada hace empezamos a subir arriba cuando de verdad intentamos llegaron puesto de cierta categoría hay cuando de verdad por ejemplo en los conservatorios hay muchas profesoras y muchas mesas pero fíjate hasta qué punto lo comentaba una compañera el la connotación de la paz la maestro en este gran genio de personas la que admiro la connotación de la palabra maestras de esa esa esa profe que te acompaña desde siempre que te ponen la primera mano en el instrumento pero no tiene esa esa connotación de admiración que probablemente mantenga la palabra maestro no entonces estamos habituados a ver a las mujeres de las aulas hemos habituadas a tener muchísimas alumnas en los primeros momentos de la educación pero luego hay que preguntarse por qué porque no llegan y ahí hay hay cuestiones que tienen mucho que ver con las infraestructuras social que no permite que de una forma u otra las mujeres podamos asomar la cabeza por determinada grietas y aunque hay quien echa la culpa nuestra propia actitud yo no no es tan fácil cuando una mujer no tiene espejos en los que mirarse no es fácil que pueda que pueda despuntar en cualquier actividad

Voz 0313 12:15 mira vamos a incorporar la conversación a una persona a un ejemplo de lo que sería la excepción de la regla antes decíamos el caso concreto de directores de orquesta España ciento sesenta y siete hombres ocho mujeres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho frente a ciento sesenta y siete una de esas mujeres es Silvia Sanz Silvia buenas tardes hola explícanos en primer lugar directora de orquesta dónde cuándo

Voz 17 12:42 qué te digo desde que nací cero ahora soy directora de la Orquesta nuestro polígono Madrid pide él fue a parar a una mujer que tuvimos una temporada de conciertos en el Auditorio Nacional no hacen dijo me la visibilidad noches hoy regularmente y les forma estable haciendo conciertos en el Auditorio

Voz 0313 13:05 diriges desde hace más de veinte años tengo entendido que preguntarte Icomos lo has conseguido que has tenido tu de especial que has tenido de diferente para ser una de las pocas entre comillas elegidas

Voz 17 13:18 pues yo creo que pues lo cabezota por por por los pusieron sin importar yo que las cosas no pues pues en el fondo comentarios comentario Geographic me SAMU no sé si se quiere ir solventando cuando cuando de conseguirla en este caso salieron un escenario que es muchísimo más alto de todas las piezas hace cuatro semanas

Voz 0313 13:49 cuando dices cuando dices comentario Silvia perdone me voy a poner algún ejemplo concreto para que sepamos exactamente de qué estamos hablando

Voz 17 13:57 el Profés luego Pilar ante que cuando se dicen que hace periodistas pues lo primero es eso pero Dire Straits esto pero eso es fe o es cuando estaba estudiando pues para que quiero ser diversidades que es así no hay ninguna bueno pero no hay ninguna pero puede llegar un momento en que haya alguna no no hay hay muchas directoras de orquesta y muchos compositor pero todavía no es que no tienen invisibilidad es eso hace ahora en algún momento se han planteado pues a lo mejor pero hubiera ser directora

Voz 0313 14:36 claro

Voz 17 14:39 femenino yo profe es la única forma de que las no es que me animan a que mundo que es maravilloso muy difícil pero increíblemente maravillosa

Voz 0313 14:51 mira vamos a intentar Silvia podemos cambiar de teléfono y en los minutos que nos queda en la podemos escuchar con un poquito más de nitidez entre tanto Pilar Elías tanto con esto que comentaba ya de la falta de referentes esto incluye como tantos otros aspectos de la vida que ha habido un borrado general de mujeres a la hora de contar la historia de la música absolutamente sí

Voz 14 15:09 es que es que esos referentes se tienen que buscar no solamente desde los tiempos actuales es que la sensación que tenemos continuas de volver a empezar devolverá a pesar de vuelve a narrar devolverá contar es como si ahora se volviera otra vez a descubriera ligazón Bingen a Magdalena su lana para sí si van descubriendo muchos años quiero decir que llevo en el cubiertos muchos años de su existencia ese está son fuera pero pero hay que reconocerles una vez el el el no el balón que tuvieron sino en la posición de historia que tuvieron no entonces eso no sólo reconoce ningún libro Historia no se les reconoce ningún centro educativo y muchas veces no se lo reconocemos el propio profesorado que que lo que comentaba con algunos compañeros tienen que ser muy militantes determinados ámbitos como para querer y querer llevar el el ámbito de género a las aulas que al fin y al cabo es donde donde tiene que estar porque teme que empezaba impregnar a al al alumnado

Voz 0313 16:00 como todos los comentabas al principio de la de la conversación que no sabía si si alegrarse porque se dispone de datos con los que poder trabajar a tomar decisiones o darse un golpetazo de cabeza contra la pared y lamentarlo yo estoy más por la primero Icon esos datos ya conocidos publicados y que nadie puede ignorar sería factible una en fin una una exigencia una reclamación formal de una cierta dosis de paridad en este mundo tampoco sería ninguna locura hacerlo no

Voz 14 16:28 hombre por supuesto es que hay una cosa que tenemos clara que es lo que decíamos esta mañana que hay vale ya ya hemos recogido los datos ya llevamos mucho tiempo diciendo la situación en la que nos encontramos sabemos perfectamente lo que opinamos cada una pero esto no tiene que valer como punto de partida hay una cosa muy interesante que que hemos hecho hace poco que que firmamos el cuatro de este mes que ha sido un observatorio un observatorio para la igualdad de género en la cultura que es todos estos pequeños pasos más este estudio más tantas cosas porque además lo llevamos a cabo entradas mismas asociaciones que por fin estamos tiene una idea muy francamente grande sonoridad así que nos va a costar vamos a dar ningún paso atrás en ningún sentido bueno pues gracias a todas estas cuestiones hay que ponerse manos a la obra de hacer que se cumpla la Ley de Igualdad la ley de igualdad es que llevamos dos años y teniéndola en vigor saltando no la sistemáticamente tres barra dos mil siete es que existe una ley es que no sé es que no nos deberíamos saltar ninguna ley a la torera como para consentir que esta ley salta a la torera sistemáticamente las programadores y Vigo programadores que suelen ser todavía la mayoría degrada de centros tanto privados como públicos se la saltan a la torera

Voz 0313 17:36 Silvia déjame preguntarte por esto en concreto Si Si se produce que se producirá tiene toda la pinta un movimiento formal oficial institucional de petición de paridad de por parte de de las mujeres en este sector de la música que tú conoces también cuál crees por lo que tú sabes se que será la primera reacción de los entre comillas sin comillas afectados

Voz 15 17:57 pues no habrá de todo como en botica si son muy buenas

Voz 16 18:01 pero siempre te encuentras

Voz 15 18:03 con gente más saludable o con momentos más salvo al voraz y otros que lo son menos pero yo creo que es algo muy positivo que en el fondo todos sabemos que que va a llevarnos a buen puerto

Voz 0313 18:21 tú crees que tendría acogida positiva esto entre los tíos es decir entre los hombres

Voz 15 18:25 yo creo que sí porque eh

Voz 16 18:30 depende de los sectores visto por ahí con dos viajando tú que has visto por ahí

Voz 15 18:36 ah y también estamos hablando que estamos en un país donde afortunadamente yo que viajamos mucho donde afortunadamente tenemos que por muy mal que pensemos que estamos cuando sales fuera al extranjero pues pues también es verdad que que hay hay países es realmente muy muy muy complicados donde la mujer tiene prácticamente una cabida nulas dentro de las orquestas eh no sé si puede no se permiten el lujo de poder coger un lápiz a ver componer o como mucho solamente hay interprete solistas femeninas pero pero no pueden llegar a tocar instrumentos como el trombón no no pueden plantearse la posibilidad de ser con pinos de una orquesta

Voz 14 19:23 yo yo creo que estamos a la par Sylvia eh yo creo unos países y otros porque porque mirando el informe vas viendo el total de obras programadas por ejemplo de mujeres es que me gusta ya que la gente pudiera creo que está colgado en la página de la SGAE

Voz 16 19:35 el cero cero por ciento entiende a Murcia orquesta

Voz 14 19:37 la de hoy que esta Granada Orquesta de Córdoba cero cero cero y entonces Ike y realiza una comparativa con otros países gente que está trabajando diciendo lo mismo y que es exactamente igual hay muy pocas variantes

Voz 15 19:49 entonces en el sentido si en el el en la composición por supuesto que si yo me te puedo contar el el último caso lo hemos tenido nosotros hemos hecho concierto en el que sea programado a María Rodrigo si el público ha salido del concierto diciendo que había sido la obra que nada le había gustado grabamos estaba cómodo tiendo una obra de María Rodrigo con con Chaikovski algo con mala

Voz 0313 20:13 muy bien pues ya tenemos ya tenemos algo sobre lo que lo lo que trabajar Silvia Sanz Pilar Reus muchísimas gracias a las dos ya ánimo eh

Voz 15 20:20 muchas gracias a ti

Voz 0313 20:22 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 18 20:30 una ventana tu madre

Voz 0867 20:32 Casal a mediados de los años noventa Bogotá puso en marcha un innovador sistema de transporte para una ciudad que estaba sumida en el caos un carril específico para autobuses sin atascos en el que sus paradas eran en realidad intercambiadores para pasar a otras líneas u otros modos de transporte el Trans Milenio ha sido desde entonces copiado por otras ciudades en Latinoamérica con el nuevo sistema

Voz 19 20:55 el grado de transporte público de Bogotá que comer

Voz 0827 20:58 en realidad si rectifica

Voz 19 21:00 Emma del sistema Trans Milenio para toda la ciudad integrando distintos modos de transporte y convirtiendo nuevamente

Voz 2 21:08 a Bogotá en un modelo a seguir

Voz 19 21:10 el mundo entero

Voz 0867 21:14 ese siguió promocionales se define como un modelo son temible más rápido más seguro y menos contaminan La Ventana de Madrid lentamente de Carmena ha enseñado la patita de un proyecto parecido al de Bogotá para llevar pasajeros en autobús de San Blas a Carabanchel un proyecto pensado en el futuro Ike El Aaiún también todo no definido todavía al detalle sabemos si quieren llamar m XXXV Carolina Gómez qué tal muy buenas

Voz 0393 21:41 qué tal buenas tardes una M30 para los buses que de momento tiene nombre como dices m treinta y cinco y también presupuesto según Inés Sabanés aunque no ha querido entrar en detalles se trata de algo más que un carril bus es una plataforma de autobuses que uniría nueve distritos de Madrid por el sur entre Carabanchel y Usera la delegada de Movilidad explica que esa zona necesita una solución por arriba

Voz 17 22:02 es absolutamente necesario porque como sabéis estas zonas en conflicto todo el rato necesitamos coronado mejor conexión de Metro pues la ONCE su conexión con Metrosur y nosotros queremos un proyecto potente en superficie con los buses que tenga esa línea periférica conectando nueve distritos

Voz 0393 22:23 la mayor parte de ese recorrido tiene ya una continuidad dicen aunque sí sería necesario construir algún tipo de infraestructura elevada entre San Fermín y entre vías para atravesar la cuatro por encima de momento como dices es sólo un proyecto Javier en ningún caso aseguran desde el Ayuntamiento se haría esta legislatura

Voz 20 22:39 para Fernández de Greenpeace movilidad y habitual de este programa cuando abordamos cuestiones de movilidad qué tal muy buenas tardes cómo estás hola buenas tardes lo primero Adrián

Voz 0867 22:50 digo el proyecto no es completamente novedoso no este corredor especial para autobuses en esta zona de Madrid para trasladar pasajeros digamos de forma masiva ya estudio hace un tiempo no

Voz 21 23:01 no es en efecto ni mucho menos es una idea totalmente nueva es uno de esos proyectos que se tendían a acumularse en el cajón del Consorcio de Transportes mientras saludaba pérdida a ampliaciones de Metro ha a otras estructuras mucho más caras y electoralista y sin embargo el proyecto es como este de la M treinta y cinco para conectar los distritos y las líneas de metro ya existentes que son radiales por un coste muy inferior y mucho más necesarios pues permaneció en el olvido así que es una buena noticia que se rescate ir ahora a ver qué sucede

Voz 0867 23:29 eh para que los oyentes lo puedan entender lo imaginen visualmente son carriles casi como si fuera un bus VAO como el de la carretera de La Coruña el de las seis pero que en su recorrido tienen paradas que funcionan como intercambiadores con otros métodos de transporte no

Voz 21 23:44 en efecto en el funcionamiento es en autobús que evita alguna de las molestias que ahora mismo sufren los los autobuses de la red actual por ejemplo en un sistema de tipo tras Millenium Berruguete pues se pueden subir por cualquier puerta no hay que hacer cola para que cada uno Iker hoy de porque ya ha picado antes de llegar al andén e la velocidad mucho más rápida autobuses tienen mucha más capacidad un sistema de estas características puede mover unos veinte mil viajeros a la hora que es prácticamente lo mismo o más de lo que mover muchas líneas de metro

Voz 0867 24:11 esto se hace evidentemente con autobuses Nos hace con metros

Voz 21 24:14 no sacia con autobuses porque es un sistema que permite la misma capacidad se ejecutan mucho menos tiempo porque las obras son mucha menos costosas y sobre todo eso que cuesta diez veces menos que una línea de metro para mover la misma gente

Voz 0867 24:27 irónico inconvenientes que tiene consumen

Voz 21 24:30 eso dice pero por eso en sitios como puede ser Arturo Soria gobernados poblados pues son sitios que permiten fácilmente la implantación de este tipo infraestructura

Voz 0867 24:39 se ponía al arrancar el caso de Bogotá antes y después de el Trans Milenio el modelo está aprobado evidentemente en otras partes del planeta ha sido la solución en parte al caos no que vivió una ciudad como Bogotá antes de los años noventa

Voz 21 24:52 es la solución para aquellas ciudades que tiene una congestión no podían esperar a décadas a desarrollar una una red de metro

Voz 0867 25:00 entonces ahora mismo en Madrid tenemos eh

Voz 21 25:02 tema de congestión bien identificado que es el atasco de la M30 pierdas mañana gente de los distritos que tienen más población como pueda ser Vallecas Carabanchel o Moratalaz que va a trabajar al norte y que ahora mismo la red de Metro no responde a esa necesidad sin embargo un sistema de que podía conectar distritos sí lo haría tenemos una urgencia que es preciso resolver y no podemos esperar diez o veinte años para que haya una red de metro

Voz 0867 25:27 la idea en este caso la retoma al Ayuntamiento la retomó el equipo de Inés Sabanés pero evidentemente todo esto se tiene que coordinar con el Consorcio de Transportes no se pueden aprobar esta línea So estos métodos nuevos de transporte sin coordinarse con el organismo regional

Voz 21 25:42 en el Consorcio de Transportes de hecho tiene las competencias de planificación de hecho para el consorcio no va a resultar una novedad porque tiene ya anteproyectos y estudios realizados que justifican esta implantación ayuntamiento podrá colaborar en la financiación lo podrá operar a través de edad mete pero ese consorcio quién tiene que hacer este trabajo y estoy seguro que que deberían apoyar siempre y cuando no haya cortapisas políticas como otras que hemos visto en anteriores ocasiones

Voz 0867 26:07 bueno ya veremos Adrián Fernández de Greenpeace movilidad gracias por estar con nosotros un saludo muy buenas tardes

Voz 21 26:13 gracias buenas tardes hoy El País

Voz 0867 26:15 días hemos hablado de infraestructuras de movilidad de Madrid en unas jornadas celebradas esta mañana Sabanés no ha descartado extender Madrid Central a otros distritos en los que los niveles de contaminación lo exigen proyectos a futuro que Ciudadanos y el Partido Popular ya no quieren derogar sino matizar

Voz 22 26:32 Madrid Central es muy importante hemos sentado las bases pero la realidad es que la transformación de la ciudad van mucho más allá de maldición tiro de sello de verdad un gran pacto por el transporte en esta ciudad que implique

Voz 0867 26:49 puesto al Estado a la Comunidad de Madrid

Voz 22 26:52 ya al Ayuntamiento de Madrid lo que tiene que haber un pacto que nos ponga todos de acuerdo y por eso es necesario que empecemos a coordinar el medio ambiente de la movilidad en torno a un área metropolitana

Voz 0801 27:02 lo lo fácil es prohibir los fáciles limitar lo difícil es dar alternativas construir infraestructuras e poner dinero porque es que Madrid Central citó el Plan de Calidad al aire lo que están convirtiendo su Madrid para ricos el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es dar alternativas

Voz 0867 27:16 cuarenta dB ha elaborado una encuesta para este observatorio que concluye que más de la mitad de los madrileños utiliza el transporte público eso sí el noventa por ciento de los que usan el coche privado asegura que ese subiría al metro

Voz 23 27:28 en el autobús Si tuviera una parada más cercana

Voz 26 30:11 soñar a siete y media de la tarde cultural

Voz 0867 30:15 como la campaña electoral en Madrid va a estar marcada por la movilidad por el urbanismo el medio ambiente y por otro elemento clave la vivienda qué hacemos con los apartamentos turísticos en el centro de la capital un modelo de negocio que desborda algunos barrios principalmente el centro y que el Ayuntamiento va a regular dentro de sus posibilidades a falta de un marco nacional también de una regulación regional que debe salir adelante antes de que finalice esta legislatura

Voz 0177 30:39 bueno estamos pendiente de aprobar los yo creo que con carácter más o menos se inmediato lo que nosotros pretendemos es que haya una regulación que vaya en beneficio de los usuarios de esos espacios no que haya condiciones de seguridad condiciones de habitabilidad y sobre todo cayó un registro en el que se pueda eh bueno saber quién y qué personas tal ocupando en cada momento esas esos pisos esa vivienda no nosotros no creemos en la hiper regulación creemos en una regulación razonable que vaya orientada a favor del usuario en este caso no por lo tanto vamos a vamos a aprobar que que aplazó nuestra nuestro propio decreto que lo que lo va a regular iba en esa dirección

Voz 0867 31:12 el Ayuntamiento de la capital va a llevar a pleno antes de que finalice este mes de marzo su plan especial tras una moratoria que ha durado más de un año y que va a imponer condiciones que complica bastante la viabilidad de estos negocios Carolina sobre todo en el centro no donde a ver quién encuentra ahora un apartamento con escalera de acceso exclusivo

Voz 0393 31:30 sí es complicado todos los apartamentos que quieran tener una licencia turística deberán contar con un acceso independiente

Voz 1454 31:35 el edificio es decir una puerta y un ascensor

Voz 0393 31:37 distintos al que utilizará el resto de vecinos esto va a afectar

Voz 1454 31:41 la almendra central de Madrid de la M30 parar

Voz 0393 31:43 dentro y algunos barrios aledaños de Latina Carabanchel y Usera el delegado de Urbanismo José Manuel Calvo reconoce que en la práctica esto supone la la ilegalización del noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos que operan ahora mismo Madrid

Voz 1157 31:56 eh en su día hicimos un cálculo que entorno al noventa y cinco por ciento de las viviendas de uso turístico no que están no que no que tienen licencia que no es ninguna sino que estaban inscritas en el registro la Comunidad de Madrid podrían verse afectadas por la normativa del Plan si es un plan que tienen una clara vocación de limitar restringir la implantación de vivienda uso turístico por los problemas que genera de convivencia de problemas en el edificio de protestas vecinales también de incompatibilidad la actividad terciaria que de hospedaje con la actividad residencial

Voz 0393 32:30 el plan ha salido adelante hoy en comisión con los votos de Ahora Madrid el PSOE y la semana que viene se aprobará de manera definitiva en el pleno el Ayuntamiento asume que es muy probable que esta medida sea recurrida en los tribunales como ocurrió con el decreto de la Comunidad de Madrid respecto a los pisos turista

Voz 0867 32:46 Adolfo meras responsable de bien qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes Adolfo vamos a ver si te puedo hacer un par de preguntas porque sé que te queda un tres por ciento de baterías futuro ir rápido con los datos que tenéis ahora mismo cómo lo veis esto es una prohibición encubierto

Voz 21 33:01 pues hay que decirle a la gente que trabaja para nosotros que se va a ir al paro lo cual es complicado eso es estamos esas cuentas de tres mil personas más las diez mil propietarios de propietarias que usan sus apartamentos tiendas de esta forma pues es para nosotros dramático claro y por nos obliga otra vez a volver a vivir una situación de temporalidad ante un recurso hay recurriremos lógicamente esto lo que más nos preocupa si me permites antes de que Galán

Voz 0867 33:28 es que al final nos han acabado regulando

Voz 21 33:31 como a un hostal es cuando yo creo que todo el mundo sabe nosotros somos viviendas y que no tenemos una relación permanente ni nada y sobre todo que este plan especial está basado en una serie de hipótesis han tenido que hacer una serie de hipótesis falsas e es decía todos no suena que nos han dicho mil veces que el centro está vaciando bueno pues en el centro hoy viviendas mil quinientas más personal más que hace un año a todos nos han dicho que hay una población flotante es decir turistas que se supone que vienen a Madrid y esos datos también son falsos

Voz 0867 34:00 abierto sólo se está inventando

Voz 21 34:02 es que no hay estadística hasta instigados de de población flotante y te dicen no no si es que el Ayuntamiento no tomar datos de este tipo en todo esto dice es bueno porque que me estás o sea yo eslóganes ha sido contar el número de camas posibles ocupadas al cien por cien de posibilidad por eso salen esos datos que muchas veces el concejal dice hay dos turistas por cada habitante y tú dices bueno pero hay que nombre de dónde saca este hombre estos números cuando vamos a los números y empezamos a bucear descubrimos que esos datos eran mentira

Voz 0867 34:30 Pero Adolfo Golfo coincidimos en que una regulación básica tiene que existir o mágica que vosotros vosotros comprenderás que el centro de la ciudad no se puede convertir en una especie de parque temático en el que sólo hay turistas

Voz 21 34:42 ah mira no han no Weiss matizado con titulares de parque temático es una espectacular pero la camilla la pregunta piensas de verdad que en Madrid hay una situación de alarma social con las viviendas yo creo que pasa como cuando todos estamos haciendo cosas el primero que se que defender de los malos actores que van contra la convivencia soy yo a mí me interesa que esto sea que no llegue nadie al sector que convierta esto en una carnicería despachar carne de turista no no a mí me interesa que ese control es ruido me interesa que se hagan check in electrónicos me interesa que la llave del portal se abra con aperturas electrónicas me interesa que se limite el número de ocupantes en un piso y que si entra alguien que no estaba autorizado por el propietario por el gestor de la vivienda se le ponga una multa que no se lo vuelva a ocurrir nunca más a todos los términos de convivencia incluso limitar el horario de los cheques porque no cuando alguien tiene un piso en el que no tiene ascensor incluso limitar el número de viviendas por barrio porque nada es infinito ni queremos que lo sea esta es una digamos que todo esto sea sostenible pero todo esto se lo hemos dicho al Ayuntamiento y el Ayuntamiento de de principio tenía una decisión tomada que ha tratado de justificar de esta forma que no llevaba sin razón pues eso a una sinrazón que quiere gente pues el fondo

Voz 0867 35:53 las hemos optimizado el tres por ciento de batería gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros

Voz 21 35:58 escuchando a Cataluña buenas tardes

Voz 0867 36:01 venga vamos a completar la crónica del día en Madrid ayer conocimos su imputación hoy conocemos los argumentos de la fiscalía para situar al ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre Alfredo Prada como máximo responsable del agujero del Campus de la Justicia casi cien millones de euros de despilfarro que han acabado convertidos en un secarral muy edificios sin uso que se parece por cierto mucho de Alexa información de Alfonso Ojea

Voz 0089 36:25 es Alfredo Prada según el ministerio público el responsable de negociar presuntamente contratos con empresas privadas que después serán aprobados por el Consejo de Administración del Campus de la Justicia es más Prada era el presidente de ese Consejo por lo que siempre se cerraba el círculo de la contratación como era de esperar en este tipo de operaciones la empresa que ganaba el concurso era Alami lo que había negociado con el ex consejero de Justicia de Aguirre eso en el mejor de los casos porque existía un concurso pero en otras muchos más el contrato era directo sin justificar las razones la Fiscalía también detecta que Prada era presuntamente la persona autorizada para operar con varias cuentas corrientes de ese campus cuentas que abonaron por ejemplo pagos de más de ciento veinte mil euros a una empresa privada Sines

Voz 0867 37:08 salir Fang dura amparada que tiene cita con el juez el próximo miércoles Ángel Garrido asegura que no ha decidido todavía su futuro político ese futuro pasa por Europa o por el Senado aunque el calendario pone las cosas un poquito complicadas

Voz 0177 37:21 no no yo todavía no sé nada no se inscribe en qué lista voy a estar todavía no no no hemos decidido ni yo lo he pensado decir definitivamente ni tampoco ha hablado con el presidente no por tanto perdemos también la presentación de la lista del Senado haber

Voz 0867 37:34 a ver si va a Europa tendría que dimitir de su actual puesto antes del próximo diecisiete de abril así que tendríamos siguió si tercer presidente en una legislatura en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital se ha comprometido a iniciar un plan de reparación para el pueblo gitano en un acto en Cibeles con varias entidades gitanas la alcaldesa Manuela Carmena ha criticado el racismo y la discriminación que han sufre

Voz 23 37:57 todo y ha anunciado la creación de un programa que dio a conocer su historia Miriam Soto

Voz 0867 38:11 el cuatro de marzo de mil cuatrocientos noventa y nueve los Reyes Católicos publican esta pragmática de expulsión a los gitanos en la voz de la actriz Celia montó

Voz 30 38:19 por dentro de otros sesenta días primero siguientes

Voz 1482 38:22 sale el gays de nuestros reinos no volvéis a ellos de manera alguna so pena que si fueron ensayados o tomado sin oficios o sin señores o juntos cien azotes por la primera vez que por la segunda vez que nos corten las orejas la tercera vez que sigáis cautivos de los que os tomar en

Voz 2 38:44 por toda nuestra vida

Voz 0867 38:46 hoy quinientos veinte años después el Ayuntamiento de Madrid donde fue promulgada esa orden

Voz 30 38:51 pide perdón por el daño causado por el racismo

Voz 0867 38:54 la discriminación la marginación y la exclusión Manuela Carmena

Voz 0129 38:58 porque a lo largo de los siglos sea es

Voz 1482 39:00 cansado a los diferentes porque no se ha tenido capaz de entender que los diferentes son como nosotros mismos

Voz 30 39:07 más de que la única diferencia es unas banderas de cultura que no hacen nada más que hacer

Voz 0867 39:13 lo de todos

Voz 2 39:15 con una promesa trabajar para evitar males

Voz 0867 39:17 mayores

Voz 2 39:26 eh

Voz 0867 39:29 no estamos de vuelta como siempre

Voz 2 39:32 todos los días desde las siete y veinte

Voz 0867 39:33 en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten de estética hasta mañana adiós

Voz 2 39:43 no

Voz 1005 42:01 es un día especial Isaías un día muy especial si son las de menos veinte pero todavía en lo que queda del día tiene

Voz 0827 42:06 que pasar cosas esta misma noche porque hoy veinte de marzo yo esta noche a las veintidós cincuenta y ocho

Voz 3 42:12 eh

Voz 1005 42:18 a las veintidós cincuenta y ocho comienza la primavera la primavera la primavera ansioso que llega llega llega esta noche llega antes de tiempo como decía el chiste de Eugenio ahora llega la primavera pero ya que llegue ya y además hoy es el Día mundial de la felicidad

Voz 0827 42:34 y de ambas cosas de la primavera y de la felicidad han hablado en Hoy por hoy de la felicidad con Mariano Rojas Estapé que psiquiatra es autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas escribí un libro puede ser una de ellas porque en cuatro meses lleva ya diez ediciones Nos decía esto sobre la felicidad

Voz 1454 42:51 a mí me gustó mucho pensar que la felicidad es ser capaces de ilusionar te por cosas pequeñas todos los días pero cosas pequeñas de pequeño es ir al parque tomarte tu Colacao y cuando vas creciendo pues el problema es que te pones expectativas cada vez más complejas o en equilibrio entre lo que tú deseas y lo que vas aspirando el problema es que es nuestras expectativas cuando nos vamos haciendo mayores son cada vez es más irreales y eso nos hace tener una insatisfacción global con la vida

Voz 0827 43:16 hoy nos han dado las notas hemos sabido que Finlandia es el país más feliz del mundo frío

Voz 0313 43:20 también frío también nosotros más calientes pena

Voz 0827 43:23 andamos hay hay ocupamos el número treinta de una lista de ciento cincuenta y seis pero huimos seis puestos desde el año pasado sin embargo atención somos la décima potencia mundial en antidepresivos y somníferos no decía María

Voz 1454 43:36 yo creo que hemos perdido la capacidad de conectar con el presente con las cosas del día a día vivimos constantemente preocupados por el pasado por el futuro de nuestro único momento de actuar dónde podemos hacer las cosas buenas de los pueden pasar cosas buenas en instante presente y tú le preguntas a alguien que te preocupa que habla pasado del futuro y la felicidad consiste en haber superado

Voz 38 43:54 el pasado y mirar con ilusión al futuro

Voz 1454 43:57 el IBEX enganchado en el pasado eres un depresivo debes angustiado el futuro es eres un ansioso

Voz 0827 44:02 así que el presidente un equilibrio entre el pasado vivido y el futuro que nos queda por vivir y no sabemos cómo encajar en ese concepto al jugador de fútbol Vinicio

Voz 0867 44:10 sus no estuvo ayer por la noche en El Larguero un hombre feliz por jugar donde quería en el Real Madrid porque le van bien las cosas y además aspira a que le vayan mucho mejor es un joven muy seguro de sí mismo y las expectativas son estratosféricas quién es el mejor el mejor del mundo quién es el mejor

Voz 2 44:28 yo te ves ganando el Balón de Oro si con cuántos años te ves con veinticinco

Voz 39 44:36 cuando todas las encuestas muy bello pero creo que dijo gran aquí Colás y me ayudan y yo creo que que puedo si gana Obama

Voz 0827 44:46 lo tiene muy claro este hombre feliz y menos felices están las mujeres que se dedican a la música en este país hoy hemos sabido por un estudio que sólo el uno por ciento de las obras sinfónicas programadas son de mujeres sólo el cinco por ciento son directoras de orquesta y hemos hablado con la autor hora del estudio Pilar Rius y con Silvia Sanz que es ella sí directora de orquesta una de las pocas ven la botella medio llena medio vacía

Voz 14 45:12 cero cero por ciento frente a Murcia que está Granada al que está en Córdoba cero cero cero y entonces Ike y realiza una comparativa con otros países gente que está ya trabajando haciendo lo mismo dice que es exactamente igual hay muy pocas variantes

Voz 15 45:24 por muy mal que pensemos que estamos hay países donde la mujer tiene practicamente una cabida nulas dentro de las orquestas no se permiten el lujo de poder coger un lápiz y poder componer o como mucho solamente hay interprete solistas femeninas pero pero no pueden llegar a tocar instrumentos como el trombo no no pueden plantearse la posibilidad de ser cosas pinos de una orquesta

Voz 0827 45:49 pues esperemos que vaya mejorando la cosa para que las mujeres no se tengan que ir con la música a otra parte bueno hasta de felicidad ha hablado hoy el juez Baltasar Garzón

Voz 0269 45:59 sentirte bien contigo mismo tener una actitud positiva hacia los demás y hacia el planeta en sí no

Voz 0827 46:07 ese es su concepto aunque en momentos de tantos juicios en España de lo que venía hablar hoy el juez a la radio era de el derecho a la presunción de inocencia

Voz 0269 46:16 no es un derecho constitucional y es un principio fundamental de la aldea de la condena decir siempre es menos hiriente absolver a un posible culpable que condenar a un inocente como decía Concepción Arenal y es un principio que se eleva a la noche de los tiempos es el principio in dubio pro reo es decir en la duda a favor del reo

Voz 0827 46:43 hay que respetar la presunción de inocencia hay que respetar la libertad de expresión en ninguna de las dos cosas la respetó Isabel Segunda con Emilio Castelar de hombre que aparte de dar nombre a una calle alguna plaza alguna Glorieta fue primer ministro presidente de la cortísimo a Primera República catedrático de Universidad de ahí lo hecho Isabel tras publicar un artículo contra ella que decía se lo estaba llevando crudo

Voz 1626 47:13 suelta que Emilio Castelar había publicado en la prensa un artículo titulado el rasgo donde denunciaba que la reina ya la conocen una corrupta de tomo y lomo hija del Bierzo estaba haciendo un gran negocio vendiendo propiedades del tal era cierto las arcas públicas estaban tiritando y lo que hizo doña Isabel Segunda fue como en un gesto de generosidad ceder parte del patrimonio real para vender el setenta y cinco por ciento de esa venta sería para el Tesoro Público y el veinticinco por ciento para ella la corona y el Gobierno muy mosqueados acordaron despedirlo y expedientar lo pero el catedrático continuó dando clases dijo que si se atrevían que fueran arrancarle su toga la universidad el Gobierno lo procesó aquello siguió aliándose todo acabó en una matanza callejera un mes después

Voz 0827 47:59 la danza que supongo nos contará en las próximas semanas buena idea otra expulsión muy dolorosa hemos hablado hoy en una conversación impactante al comienzo de la venta no

Voz 41 48:10 la respuesta siempre es era sí