La Ventana (21/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 sí estaba en marcha la cumbre de Bruselas en la que se hablará del futuro del Brexit la canciller alemana cree que deben trabajar hasta el último momento para intentar lograr un Brexit con acuerdo somos conscientes ha dicho Angela Merkel de que se trata de algo de dimensión histórica May a su llegada a Bruselas volvía a ser así declara

Voz 2 00:23 a este que como dije ayer este retraso es un asunto que lamento personalmente pero una prórroga corto daría al Parlamento el tiempo para hacer una elección final que cumpla con el resultado del referéndum tampoco debemos olvidar que estamos aquí como líderes de veintiocho países para discutir los desafíos global dos mil seis

Voz 1454 00:41 de la actualidad internacional una noticia que acabamos de conocer al menos cuarenta y cinco personas han muerto en Irak en la ciudad de Mosul al naufragar una embarcación en el río Tigris según los primeros datos la embarcación duplicaba su capacidad Sweet nadie

Voz 1622 00:55 de momento las unidades de dirección de la Defensa Civil han rescatado a más de una veintena de pasajeros tras el naufragio de una embarcación que transportaba cerca de ciento veinte personas en una zona turística de Mosul medios locales informan de una cifra de víctimas mortales superior a cincuenta personas entre ellas niños y mujeres aunque los servicios de rescate siguen trabajando para recuperar con vida arresto de la tripulación que ha sido arrastrada por las fuertes corrientes la agencia de noticias iraquí ha indicado que la embarcación que apenas tenía una capacidad para cincuenta pasajeros volcó completamente a orillas del río

Voz 1454 01:27 en una hora se reúne la Junta Electoral Central para decidir con el material enviado por la Delegación del Gobierno sobre el nuevo desafío de Torra con otra pancarta tapando la que se ha dejado de lazo amarillo a la espera de un hecho de una decisión recogemos valoraciones políticas PP y PSOE Pablo Casado es Rafael Simancas

Voz 3 01:44 Torra sigue jugando a los cubiletes de los trileros no ahora con del lazo amarillo presentado blanco poner una estrella amarilla yo creo que al final el problema es que a quién está engañando al Gobierno de España o mejor dicho quise está dejando marañar es Sánchez porque porque en caso en cosas

Voz 1777 02:01 tú Ray el independentismo están degradando las instituciones catalanas hasta unos niveles absolutamente insoportables lo de hoy ha sido una burla una tomadura de pelo pero no la junta electoral o al Gobierno de España sino al conjunto de los catalanes de las catalanas

Voz 1454 02:16 vuelven a caer nuestras exportaciones y son ya tres meses consecutivos en esta situación son cifras de enero interanuales pero hay un dato más mientras nosotros caemos la zona euro sube nos lo cuenta Carlos Sevilla

Voz 1622 02:28 son datos de la Secretaría de Estado de Comercio en las ventas de mercancías españolas al exterior cayeron un uno coma seis por ciento interanual en el primer mes del año una caída que se debe sobre todo a la bajada del tres coma uno por ciento de las exportaciones a la zona euro que representan casi tres cuartas partes del total el Brexit de momento no parece afectar las ventas al Reino Unido cayeron sólo un cero con ocho por sectores el textil y la automoción son los más perjudicados las exportaciones del textil cayeron un veintiuno por ciento mientras que la venta de coches y motos y sus componentes bajaron un cuatro coma seis como dices en España las exportaciones encadenan tres meses de caídas

Voz 1915 02:59 una situación que contrasta con la de la zona euro donde antes

Voz 1622 03:01 dado el mes de enero con una subida del dos coma cuatro por ciento

Voz 1454 03:04 cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 4 03:09 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:11 el último pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid los grupos políticos han hecho balance en sus discursos en la Cámara también el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que se despide tras menos de un año en el cargo después de suceder a Cristina Cifuentes

Voz 5 03:23 teorías para mi ha sido un auténtico honor ser miembros de la cámara Jerzy a todos la mayor de suerte

Voz 1915 03:31 da reído que por cierto se ha referido también a los disturbios de los últimos días en Puente de Vallecas donde algunos vecinos han tratado de vengar la muerte violenta de un hombre de sesenta y cuatro años Garrido haya a los vecinos a no tomar la justicia por su mano en el PP en el Ayuntamiento de la capital han responsabilizado al Gobierno de Carmena por dilatar de forma intencionada han dicho la instalación de cámaras de seguridad en ese distrito el Ayuntamiento ha anunciado un incremento de la presencia policial pero pide no caer en discursos racistas y xenófobos escuchamos al portavoz del PP José Luis Martínez Almeida a la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 6 04:02 creo que estos sucesos que son lamentables estaban anunciados por tanto lo que procede es que el ayuntamiento tome definitivamente cartas en el asunto garantice la seguridad y la convivencia en Puente Vallecas y en los barrios de Puente de Vallecas

Voz 1821 04:14 todo ese refuerzo de la presencia policial va a salir adelante pero hay que tener en cuenta también que es un distrito donde suceden muchas otras cosas y que por lo tanto escuchar la voz repito de esas asociaciones de vecinos que lo que piden es que no existe que matice a todo un barrio que no se criminalice a todo un barrio que no lo merece

Voz 1915 04:32 hay una cosa más el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha un plan de choque contra la plaga de orugas procesionar en Madrid este insecto adelantados aparición por el calor de las últimas semanas operarios municipales trabajan desde ayer en todos los distritos porque puede ser muy peligroso especialmente para niños y animales en cuanto al tiempo temperaturas sin cambios con máximas que pueden alcanzar los dieciocho grados en algunos puntos de la Comunidad a esta hora tenemos catorce en el centro de Madrid

Voz 1454 05:01 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 4 05:10 servicios informativos la Ventana con las tan fino

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes hoy al abrir la ventana tengo una sensación no iba a decir rara pero no es verdad no rara es una sensación agradable muy agradable de hecho una sensación

Voz 0281 05:42 son de piel y al mismo tiempo de tuétano porque sé que en los próximos minutos voy a poder disfrutar escuchando palabras como éstas

Voz 7 05:51 dicen que no hablan las plantas y las fuentes ni los pájaros miel Honda con su rumores ni con su brillo los astros

Voz 8 06:00 yo dicen pero no es cierto

Voz 7 06:03 pues siempre cuando yo paso de mí murmura ni exclaman Ahí bala loca soñando con la eterna primavera de la vida de los campos ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos Carlos IB temblando batería que cubre la escarcha El Prado

Voz 0313 06:19 escuchando también palabras de amor te siento en la tierra

Voz 8 06:23 el sonido del viento la lluvia te siento al contemplar la espuma de las olas escuchar el silencio en las montañas te siento en el nostálgico volar de Las Gaviotas en la musical en armonía de los árboles en la infinita tristeza de la tarde mirar

Voz 0313 06:44 desde la vida desde una edad

Voz 8 06:47 Serbia jugó

Voz 0939 06:50 entre sombras de gallos y de perros por patios y corrales de aquella esa náusea hay un hoyo de tiempo perdido y lluvia sucia que vea los niños ir contra la muerte ser viejo es una especie de posguerra sentados a la mesa en la cocina en los anochecer es de brasero limpiando las lentejas

Voz 0313 07:18 a los que me llamaron miradas de la vida desde una edad

Voz 1315 07:21 por o desde otra no sé si es suficiente con la rabia las múltiples aristas del carácter no sé si protegemos suficiente la piel es la memoria de los abusadores pero te digo hoy que estoy despierta que prometo seguir tu cuerpo desde lejos y no titubear ante la duda que sentirán mañana como si fueran propia únicamente propia como un error de cal

Voz 0313 07:45 resumiendo hoy les propongo que hablar es un chute de de sentimiento que no tiene que ver ni con lazos ni con Brexit con armas ni con insultos ni con campañas ni con esas chorradas varias con las que nos bombardean a diario ya las que tantas veces por desgracia entramos al trapo hoy les propongo algo diferente más sencillo celebrar juntos el Día Mundial de la Poesía ni más ni menos bienvenidos a la venta

Voz 9 08:10 no claro en le seis La que nervios

Voz 0313 10:22 Isaías Roberto buenas tardes hola buenas

Voz 12 10:24 perder un día especial tratar de estimular es que viene un poquito de la vida del tiempo minuto resultado no

Voz 0313 10:37 que tenemos cuatro invitados en esta primera hora de la Ventana unidos todos por el pegamento de la poesía eso es obvio pero con motivos y con historias propias que espero ir desgranando en los próximos minutos Montse Iglesias buenas tardes Carlos Olalla bienvenido tocaya cómo están Benjamín Prado acabas de llegar que bien las llegado justo a tiempo para para esta celebración compartida Joan Margarit buenas tardes bona tarda Sloane nuestra Joan Margarit que por cierto esto por cierto su último libro no son poemario mira que aquí tomase setecientos poemas en fin ir no son poemario es una como lo digo yo es una parte de sus memorias o mejor dicho de su memoria porque porque es un álbum de de recuerdos aunque también hable de de poesía claro porque habla

Voz 13 11:22 la poesía no es una oficia los oficios tienen una característica muy diferente de la actividad artística o literaria que se dedica a ellos en cuerpo y alma tiene garantizado ser mejor con el paso del tiempo un poeta en cambio puede llevar cuarenta años escribiendo y ser tal mal poeta como al principio o peor y la segunda su exclusividad mucho más de lo que yo había creído hasta entonces no en el sentido más aparente y por tanto de irrelevante sino de forma íntima exige no compartir el territorio ese espacio en el que todo debe estar destinado a la elaboración de un buen poema con nadie

Voz 14 12:02 ya

Voz 15 12:07 a ver a ver yo este es un buen punto de partida para la conversación de verdad la poesía no suele zifios Boal no unos pocos los errores por románticos el rumbo del romanticismo dejó muchas tonterías Artero

Voz 0939 12:17 la filosofía que dejó hice nuestra personalidad definida pero dejo también tonterías una de las tonterías era poesía debidas lo mismo no va a ser lo mismo pues hay vida hasta debajo de todo se dijeras la ingeniería industrial es lo mismo no no no es otra historia es es es un es la la estos vicios es como es como decir estas cosas se aprende de los errores y empieza a circular pero la verdad cuando uno hace un error sabe de este error ya está haciendo próximo nuestra nuestra no estén

Voz 0313 12:56 en la vida sería eso Joan una carrera de tapas por por error

Voz 0939 13:00 sí sí de alegrías por salir de una miseria ignorando afortunadamente que ya está siendo hacia otra claro es la arquitectura

Voz 0313 13:10 sí es un oficio

Voz 0939 13:12 sí pero exceso Éste es un oficio que fíjate tú que es el momento más importante de la humanidad ahí yo creo fue la salir de las cavernas y descubrir que la caverna te podías hacer tuvo a mano al lado digo esto fue brutal no creo que haya habido otro acontecimiento ni inteligencia artificial vez ni nada tan bestial como este y fíjate que entonces nace el primer código civil da la humanidad donde estaba arquitecto pero el abogado no está que se lo Hodgkin arquitecto becario la casa mata al hijo del propietario mataremos al hijo arquitecto mataba mujer el agujero del arquitecto mazas los mandaremos éxito claro

Voz 2 13:55 Moura

Voz 0939 13:57 ese es esa yo yo divisiones todavía

Voz 0313 14:00 tú no te repente este nunca de dejar arquitectura

Voz 0939 14:03 que yo he trabajado de arquitecto hasta mi jubilación me jubile subrayó antes de ciudad queda arquitecto de arquitectos pasado muchas noches en blanco con el códice a modo de amor Avi dentro fíjate tú que nuestro abogado del estudio Nos recomendaba ese alguna vez tenéis alguna desgracia profesional lo primero que tienes que hacer es huir pero espera porque si os entre gays en aquel momento linchan vais a los quince días volvéis

Voz 16 14:35 pero los quince días o es que no fue un ojo y diente por diente ahora no consideramos una barbaridad pero en aquel momento fue justicia no precisamente para evitar una verdad

Voz 2 14:46 no eso es de año era si se

Voz 0939 14:53 bueno Álvaro

Voz 0313 14:55 igual la poesía no es un oficio pero si es uno que es la poesía que es un oficio pero pero sí es un orificio un orificio por el que entraba la luz indicó Benjamín sin orificio

Voz 2 15:04 esto no es bueno un orificio por el que entrevistan amante de los ricos los que a veces con lo de la luz otro arreglado un poquito no no se orificios tengo nosotros sí

Voz 17 15:14 la que tú

Voz 2 15:17 oye mira a arquitectos amén perfectamente que me estoy refiriendo una ventana oye venir en tus poemas palabras pero lo estoy mirando a arrimar de hecho por un edificio dedicarte lo pero que todavía utilizado agujero quiero decir que que la la poesía

Voz 0281 15:38 eso yo creo que ahora nos hemos dado cuenta otra vez porque ya se supo otras veces había olvidado esa vueltos a ver la poesía ilumina la poesía te da te da armas para enfrentarte a la estupidez fe del mundo para enfrentarte a las corrientes de opinión a las verdades ya hechas para fortalecer de intelectualmente para hacer menos manipulable para todos los sirve la poesía para salvar a ti mismo desde luego que se lo pregunten a Joan autor del libro Joana para salvar a otros que encuentran en las palabras que escriben los buenos poetas pues razones para sus propias vidas con qué es lo que hacen los buenos poetas pues no hacen autorretratos hacen espejos para poder contarnos la historia del que escribe sino en la historia de los que leen y eso es lo que hace que la poesía sea algo Salvador yo que ahora lo hemos escrito otra vez porque estamos en este momento de la explosión de la poesía donde se han multiplicado los Auditorio San rejuvenecido se están todos los días en los medios de comunicación seguramente porque de todos los géneros literarios es el que mejor se ha adaptado

Voz 0313 16:36 al mundo de las redes al mundo de la comunicación inmediata a mi me gustaría enlazando con esto último que acabas de decir volver a contar porque ya lo hicimos una vez pero hoy es el momento oportuno para repetirlo el ADN de un proyecto que lleva por nombre por título amamos la poesía que tiene precisamente como elemento más destacado esa búsqueda de la gran aliado que pueden ser las redes sociales que a veces no lo son pero que en este caso funciona este proyecto de amamos la poesía que a día de hoy tiene más de ciento catorce millones impactos ciento catorce millones que se dice se dice así muy muy deprisa que nos permite

Voz 0281 17:11 pues entrar unos vídeos Vera unos personajes

Voz 0313 17:15 a menudo conocidos otros no tanto unos lo hace muy bien otros regular recitando poesía delante de una cámara y eso que que que te ofrece pues no se eh Federico García Lorca en la voz debían escolar

Voz 18 17:28 también orden de mis entrañas viva muerte en vano espero tu palabra escrita pienso con la flor que se muere Chita que sí vivo sin mí

Voz 7 17:43 que era para De Juana Inés de la Cruz Blanca está bien cuando te hablaba como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no tenga su día que el corazón me deseaba por qué mis intentos ayudada venció lo que imposible parecía bueno y unas

Voz 0313 18:06 por de Netflix Jaime Lorente que tiene con millones de seguidores él él solito recitando a Pedro Salinas

Voz 7 18:14 Igor Portu es dejarme pero con que te rindas es el silencio gruesos son ofrecerme los labios para que los ves ello jamás palabras abrazos pedirán que existía Algemesí existe jamás

Voz 4 18:36 lo dicen hojas blancas mapas

Voz 0313 18:38 augurios este ha sido el último impacto grande grande de amamos la música

Voz 1315 18:44 pues sí porque lo hemos puesto en las redes

Voz 2 18:46 hace nada desde las diez de la mañana llevaba ya más de

Voz 1315 18:50 nuestras redes solamente más de veinticinco mil sí

Voz 2 18:53 es Sergio asegura sí

Voz 1315 18:55 no sé si es que el proyecto va enganchando y uno se va quedando enganchado en él y entonces es tenemos gente muy fiel que lo que lo sigue mucho luego que hay actores son todos ellos actores los vídeos que hacen los actores profesionales

Voz 0313 19:10 se hace muy bien

Voz 1315 19:12 pues realmente pues ellos también van van difundiendo no y algunos son todos ellos muy conocidos Jaime en concreto es más conocido por su por su

Voz 2 19:23 el Met Félix de la casa de papel

Voz 1315 19:26 élite pero es un actor de teatro muy riguroso yo pude ver en el público que hizo Alex Rigola hace un tiempo también es es una gran amante de la poesía Yeste bueno pues esto esto también abre a un público mucho mucho más amplia

Voz 0313 19:41 quiero que cuentes la génesis este proyecto eso es una editorial con CIM que que bueno pero quiero que cuentes a quién y cómo se le ilumina esta voz milita de decir vamos a hacer esto por redes social

Voz 2 19:52 bueno es puedes compartir imágenes de gatos

Voz 0313 19:55 puedes compartir anécdotas puedes compartir retos en fin viajes tal poesía

Voz 1315 20:01 pues mira la si la editorial que Sneijder multimedia que esconden as me dio la oportunidad de cara de crear este espacio virtual casi no que es condenas zinc y hay pude hacer algo empecé con algo que en su día cuando dirigía el Instituto Cervantes de Cultura aparte de Cultura pues ya quise hacer y no no tuve la los medios y el contexto adecuado en ese momento y aquí por fortuna pues y si lo han puesto

Voz 1913 20:26 todo a favor es hacer vivo

Voz 1315 20:29 los grandes grandes poemas de la lengua española porque tenemos poetas tanto españoles como hispanoamericanos porque compartimos esta lengua tan extraordinaria no y por eso también la Real Academia Española lo ha acogido como propio el proyecto nos acompaña nos acompaña en él el el el inicio está en lo que decía antes Benjamín muy bien no que es la que la poesía de todas las artes probablemente es la que más fácilmente sea cómoda a lo que son las redes sociales de hoy son es un flash a veces es un latigazo casi es un elemento visual pero también sonoro es fácil de compartir por eso por eso tantos impactos que es muy sencillo pasarlo de unos a otros si es muy divertido a mí me encanta ver los comentarios que va dejando la gente que son todos por cierto espléndido sí pero eso no

Voz 1 21:18 gusta decir cabestro contarte eso sí

Voz 0313 21:21 es un proyecto de esta dimensión compartido en redes sociales tendrá su parte tendrá su porcentaje de de haters bueno de en gente

Voz 2 21:33 no físicos que Khedira en el día de la poesía pues todos los seguidores de la vamos a poesía en todas

Voz 1315 21:41 la redes diversas que queda al final de una manera de otro acoge en tanto los actores como las nuestras la Academia los comentarios son maravillosos es

Voz 0313 21:50 no es que sabes que Lorca a ti mismo en paro

Voz 0281 21:53 ya que el teatro ópera ambos de poeta pero su teatro solía ser en verso casi todo es ya que el teatro la poesía puesta en pie yo creo que la poesía hay que ponerla en pie que llevarla escenarios hay que sacarla en las redes hay en cuando ha dicho una cosa muy bonita que es que los actores revive en la poesía es muy bonita como la en otro lado no ahí tenemos al señor Joan Margarit al que leer es un placer pero verlo recitar es impresionante cómo pone en pie sus de manera Él también es un él también es un un espectáculo en sí mismo o yo lo he visto leer y él él es muy teatral leyendo sus poemas y a mí me gusta mucho leídos por Joan luego los vuelvo a leer yo de otra manera después de los los de Fidel

Voz 0939 22:27 soy un alumno de que te decía primero que la poesía en silencio no existe por tanto la poesía se lee en voz alta o baja pero en voz según según segundo pues que la poesía una vez la estás leyendo tú en voz en tu voz te conviertes en TEA el teatro también inmediatamente quieres sonó poco o mucho pero usas el teatro aunque sea

Voz 0313 22:55 contigo mismo yo quería decir eso y que mira o la RAI dice que orificios abertura

Voz 2 23:02 oye oye has estado también estudiantes decías pero has estado interpretando asestado recitando que has estado haciendo miren no se ha metido a

Voz 0281 23:13 déjame que te cuente un Abbas a que Joan es el único poeta que yo conozco que para recitar se pone de pie ir recita sus poemas dando pasitos no

Voz 0939 23:20 que no se recetar sentado yo siempre de pedir perdón por cuando vas con otros poetas que recitan sentados parece que tú quieras ser algo más Ny es que no es yo sentado no me funciona o no es como yo creo que que esto es teatrales

Voz 1315 23:37 estabas gran estudiantes hoy

Voz 0939 23:40 doscientos cincuenta estudiantes el Paraninfo el Paraninfo que estaba lleno de ir entonces iban recitando poemas míos traducidos a las veinticuatro lenguas que es es que se les enseñan en la facultad en un recinto ahora entre sus cuatro entonces recitaba yo me hacían preguntas explicaba estas cosas como tú has explicado ahora como tú lo has explicado

Voz 0313 24:05 qué es lo más sorprendente que te han preguntado Joan lo que más te ha chocado una cosa que dijo sentir

Voz 0939 24:13 como siempre te acaba sorprendiendo de te olvidas que si alos a la gente joven Tula tratas en serio

Voz 2 24:21 es un joven también esta señora que cualquier día

Voz 0939 24:25 este en unas redes de donde sea pero lo primero es tomarte en serio

Voz 1315 24:29 si eso es así

Voz 0939 24:32 la gran culpa de del estamento digamos es que manda que durante años y años y años ha sido honestamente lo que no se ha tomado en serio a los a los

Voz 0313 24:45 sabes quién se ha tomado muy en serio la gente joven Sonia Ballesteros Sonia buenas tardes

Voz 1913 24:49 hola buenas tardes Carles que se suele decir que

Voz 0313 24:52 hay casi más poeta que lectores de poesía Falso entre los jóvenes más falso todavía yo ya no ha comprobado que te has encontrado Sonia

Voz 1913 24:58 pues mira Nos propusimos encontrar ahora esos lectores de poesía jóvenes los buscamos no ha sido tan difícil Alex Carmen y Sara son estudiantes tienen veinte años disfruta leyendo versos sale muy bien por qué lo hacen que encuentran en un poema Sara habla de identidad y conexión creo que te permite mucho sentirte identificado con tu propia juntos preocupaciones coexistencia y creo que esto facilita mucho la conexión con con el lector entre el lector poeta o poesía Carmen se centra en las emociones

Voz 1949 25:29 la poesía para mí es un género tremendamente especial consigue sumergir T

Voz 1913 25:35 a las emociones y los sentimientos más profundos

Voz 1949 25:37 la poesía habla del todo y la nada hable del día a día o de la única vez consigue esa conexión única con el lector o lectora que que es muy importante

Voz 1913 25:45 ya Lex dice que explora con la poesía

Voz 3 25:49 sentimiento pura sinceridad sirve para estudiar distintas perspectivas mismo problema porque no nos vamos a engañar los poetas escribían sobre problemas también al mismo tiempo es una exploración de nuevos sentimientos de nuevas sensaciones que a lo mejor no había experimentado o que no había siquiera pensado que existían pero hay alguien que siendo de esa forma

Voz 1913 26:08 pero qué leen quiénes son sus poetas Alex los fue buscar en internet allí primero encontró un lugar

Voz 3 26:15 porque en Madrid Bar aleatorio que es la Iglesia de la poesía en Madrid en la capital donde se hacen todos los miércoles jam sessions posible y así llegó hasta sus poetas voy a raíz de ahí yo creo que me quedé con dos autores fundamentalmente Jorge Valverde al que pudo conocer en ese en ese local ir escándalo allí especialmente tengo que en este caso el libro las risas fértil ha escrito otros libros pero es que la risa fértil es última hora

Voz 19 26:39 brutal grietas espera superar entonces no siempre te amo estuve eso fue manantial imagínate mi miedo a tus lágrimas

Voz 1913 26:55 el poeta es Gándara Jet uno de los favoritos de Alex es el que recita la selección de Sara es más ecléctica mezcla estilos y tiempos

Voz 0313 27:03 los poetas que más disfruto yo leyendo me gusta muchísimo

Voz 1913 27:07 Sandra Pizarro también le gusta mucho Lorca Emily Dickinson el propio Nicanor

Voz 2 27:12 cierra depende de la de la época

Voz 1913 27:15 que me pille Carmen comparte con Sara la argentina Alejandra Pizarro y añade más nombres sobre todo nombres de mujer

Voz 1949 27:22 pues tengo que decir que son muy muy variados se me viene a la cabeza Rosalía de Castro Alejandra empezar ni los grandes de la Generación del veintisiete otra autora escocesa Carol Ann Duffy continuamente estoy leyendo mucho al ver a Sastre está muy joven española que también está creciendo en el panorama literario

Voz 1913 27:42 para que los jóvenes descubre muchas veces es el caso de Alex a través de Internet de las redes que pueden ser hoy a la literatura lo que fueron las tertulias y cafés en el siglo XVIII

Voz 0313 27:52 oye son les has preguntado aquí o quién les condujo

Voz 1913 27:55 a propósito o no hacia la poesía pues era una pregunta obligada tal vez la más importante porque nos puede indicar caminos para que otro se apunten en este caso cada respuesta es diferente Alex llega por la escritura a la lectura

Voz 3 28:08 yo creo que antes de empezar a leer empecé a escribir paradójicamente si sacara

Voz 20 28:11 en un concurso en el instituto

Voz 1 28:14 no

Voz 3 28:14 tenía una amiga que escribía poesía y me animó a presentarme me enseñó un problema suyo me dije yo quiero cosas tan bonitas que transmitan tanto con lo que me ha transmitido ella con este poema gane el concurso y a raíz de ahí me animé a seguir escribiendo ya empezará

Voz 1913 28:27 pues sí para Carmen el cine y alguna película en concreto jugó un papel decisivo

Voz 1949 28:31 tengo veinte años y mis primeros contactos con este generan los recuerdo muy unidos al interés por el cine en general

Voz 2 28:37 les vimos poesía porque pertenecemos a la raza humana

Voz 1949 28:42 esta pasión el club de los poetas muertos es una de las grandes películas que hacen valora

Voz 21 28:48 tanto algo Inclán película

Voz 2 28:50 de mi yo

Voz 1913 28:53 juntas que vuelven del desfile interminable ceros desleales El caso de Sara es seguramente el más habitual demuestra la importancia que tiene en eso de que los niños vean en su casa como le en los mayores

Voz 1480 29:06 sobre todo empecé a leer poesía porque bueno en toda mi familia son muy lectores y desde pequeña mis padres me han regalado libros de poesía más dirigido a paran Aussa hacia niños como por ejemplo Gloria Fuertes

Voz 1949 29:17 hay besos de yo

Voz 21 29:19 como la sonrisa están los versos con prisa que hay que cogerlos al vuelo

Voz 22 29:26 también recuerda a mi abuelo leyendo mucho poemas de Nicanor Parra o incluso libros de poesía de Leonard Cohen también

Voz 4 29:42 P el pueblo

Voz 0313 29:54 Benjamín Prado con cara de dedicarnos un monumento porque hemos abierto la ventana con Bob Dylan Leonard Cohen o no puedes pedir con lo dijo más Bunir más dijo basta puedes todo tiene su grieta hay por allí entró a la luz

Voz 12 30:05 yo se la grieta de estas sociedades

Voz 0313 30:09 vivimos donde todos aquellos reducir al poder de los números de las cifras de los tantos por ciento la grieta La Bella pues si el pensamiento a la filosofía y entrar Un tipo sensibilidad que te convierte en lo que te convierta la literatura que es también un en un revés

Voz 12 30:23 el de escribir delegase has escuchado de los de los chavales enfermos aprendido algo

Voz 0313 30:29 Sde este diario una sonrisa ahí sí porque

Voz 12 30:31 encanta ver que la poesía está en la calle porque es donde tiene que vivir la poesía no ha nacido para estar en una estantería hay que masticar la como decía Joan necesitamos todo es que los chavales se acerquen a ese mundo aunque lo descubran es algo fascinante yo recuerdo que hace unos años estuvo impartiendo un taller de teatro solidario a personas sin hogar entramos en el mundo de la poesía era increíble porque al principio leían el poema Sean es que esto no entiendo nada y poco a poco iban entrando entrando y de repente se pero bueno persistió habla de mí era maravillosa

Voz 2 31:05 las chicas ha expresado verte escrito en el fondo cubre es que eres tú lo que es lo que uno se siente plagiado un buen poema decía Valente es que es un gran caer en la cuenta al mismo tiempo calando

Voz 0313 31:21 yo he terminados cosa tenía dos cosas mi maestro Rafael Alberti siguiendo lo que decía Carlos Él se definía a sí mismo como un poeta en la calle decía alguien que salía también a a escucharle los a sus poemas a los demás y cuando se quería meter con Un poeta le llamaba cuenta sentada de esta Benjamín Prado que ha triunfado esta tarde con con el ripio del orificio elevamos de decir adiós porque ese va a Burgos a un encuentro literario pero en el coche por favor sigue escuchando la ventana porque te vamos a mentar dentro un ratito tú no sabes por qué pero vamos a hacerlo bueno pues ya ya

Voz 0281 31:54 ha leído o Bob Dylan ha salido el Alarcón y está Joan Margarit no sé ya son Maqueda Sabina solo

Voz 2 31:58 no no te íbamos cuando te haya sido este seísmo

Voz 23 32:06 Nuestro fer una llamada seguro supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 24 32:16 Costa condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter in situ vehículos tu herramienta de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 25 32:30 aprendimos juntos de presenta hechos de emociones herramientas para que padres y profesores ayuden a niños y adolescentes a gestionar irregular sus emociones entra ahora en BBVA aprendemos juntos punto com y accede gratis a los materiales para trabajar con ellos la inteligencia emocional aprendemos juntos un proyecto de educación de BBVA con la colaboración de Santillana y el país

Voz 13 32:51 resigna a seguir pagando además en alguno de mis seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tus

Voz 26 32:57 duros y tener lo mismo pero por menos dinero vence a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 0313 33:13 hola qué tal

Voz 1913 33:14 estás muy preocupada

Voz 27 33:16 está siendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 13 33:19 hasta desde que anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 0313 33:21 tú te conoce y esto es un no parar

Voz 13 33:25 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 33:31 ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar

Voz 21 33:36 ser publicidad

Voz 7 33:44 la Ventana en las redes sociales arroja La Ventana La Ventana

Voz 21 33:55 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 28 34:01 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 29 34:04 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto

Voz 21 34:09 Jordi Martí Marcos López Miguel Martín empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media

Voz 0313 34:15 en una hora menos en Canarias

Voz 21 34:18 buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en El Larguero punto es Capella ser

Voz 7 34:31 como dirías que has cambiado has cambiado el mundo ha cambiado radicalmente o ha cambiado el mundo

Voz 0313 34:37 culto a reunir con la gente el colegio acostumbrar

Voz 4 34:39 Alex él trabajará ahora con el FEM ya me entiende

Voz 30 34:42 cómo ha cambiado la tecnología en tu casa en tu vida como ha cambiado tu pareja me recordaba una canción de mi juventud pesa de cómo hemos cambiado que ha quedado aquella amistad

Voz 7 34:52 ya puedes dejarnos sus mensajes de voz en el del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres esta noche hablaremos de cómo hemos cambiado en Harvard a serlo

Voz 4 35:02 hay cosas que no es decir todo está igual que cuando era joven a partir de Fargo

Voz 28 35:08 con Mara Torres cadenaser tienes preguntas sin resolver se puede echar una siesta

Voz 21 35:14 por la mañana cuando dejan los bebés de Bleda envía las a nadie sabía nada cómo se traduce tiquismiquis al inglés Touch Michael Villaciervos tres estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que nadie sabe ratas este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente

Voz 19 35:31 de durante

Voz 21 35:34 nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 7 35:39 Alberto los cascos bajase los pantalones eh

Voz 31 35:48 el Weekly la taza de escucha en Madrid valoran rápida aliento para Madrid y el Barcelona se jugaban el título de Liga la tiran Karsay culta también definitivo en la lucha

Voz 21 36:13 tenemos cifra oficial ya de espectadores hoy en el Wanda Metropolitano de Madrid

Voz 32 36:16 sesenta mil setecientas treinta y nueve personas que no han querido perderse hoy ese partidazo que estamos viviendo de la Liga Iberdrola dos equipos femeninos que son los dos mejores equipos de nuestra Liga Atlético de Madrid y Barcelona insisto sesenta mil setecientas treinta y nueve personas la cifra ya oficial síguenos cuando Marta casos Heat Parra

Voz 33 36:33 María Isabel

Voz 28 36:38 cuenta con la SER pase lo que pase tú lo que necesita es tranquilidad escuche el silencio

Voz 34 36:53 hola a cerca tu cara Ana Claudio

Voz 1913 36:56 cerca tu mejillón al altavoz de la radio

Voz 34 36:58 en la mejilla en el altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 35 37:02 pues mira

Voz 2 37:05 nada que quería moda arte

Voz 17 37:07 son la mejor

Voz 36 37:10 te vamos a mimar siempre

Voz 1 37:12 octavo la mejilla en en altavoz delato audio italo Ashura Irak creó el acto la indisociables

Voz 7 37:35 la Ventana con Carles Francino

Voz 10 37:38 entrar en este como que mueve su propósito la arena como quién baila que se mueve sí como resuena cada sílaba ah sí

Voz 0313 38:43 es aquí seguimos a ventana hoy celebrando este día mundial de la poesía ya escuchando no podía ser de otra manera esta canción de Jorge Drexler que por cierto está también forma parte de la alineación este movimiento fantástico de amamos la poesía en redes sociales y lo hace en voz de quién

Voz 21 38:59 con los versos de Borges hay corazón secreto los caminos de sangre que no veo los túneles el sueño dice pero las vísceras la nuca esas cosas increíblemente soy también la memoria donde Paz y la de un solitario sobre el poniente ese dispersa menor en sombra

Voz 38 39:22 se que las pruebas desde el puerto soy los contado líder los contados gravados por el tiempo fatigados soy es que envidia a los que ya se han muerto más raro es ser el hombre que entre las a paladas en un cuarto de una casa

Voz 0313 39:47 maravilla cuando decía antes al abrir la ventana que que al menos para mí aquí sobre todo hoy es mejor leer poemas que no entrara de determinados trapos que están por hay pululando eso no quiere decir ni mucho menos que te desde la poesía no pueda destripar la vida con la precisión de un cirujano a veces es mucho mejor un bisturí convertido hace año y medio un seis octubre cinco días después de aquel nefasto uno de octubre que todos tenemos en la memoria Benjamín Prado ahí va que pronosticaba antes nos sorprendió a todos haciendo un programa en Granada recuerdas Isaías con un poema titulado Hablemos que hoy sigue teniendo más vigencia que nunca hablemos sin cuchillos en las manos hablemos sin quemar Nos las bandera

Voz 35 40:32 más con razones sin sangre en las aceras con libertad sin ira como hermanos hablemos de palabras no de idiomas digamos de respeto no te vayas sin ver puntos finales donde hay comas sin ver desiertos donde sí

Voz 0313 40:56 no hay playas

Voz 35 40:58 la justicia consiste en ser iguales la igualdad en poder ser diferentes la esperanza en querer mover montañas que aprendan a pensar en nuestra gente abrir ventanas sin romper cristales hay sitio para todos en España

Voz 39 41:17 en Amigos de Anaga Rice Urra

Voz 1777 41:24 no en repudio tras la talla

Voz 40 41:30 puedo cuerpo a tierra Juan Historia Gloria Trevi tanto y aún queda mal

Voz 41 42:02 claro

Voz 17 42:04 Carlos Olalla se asoma a la ventana con un proyecto que va a llevar a los escenarios al teatro dentro muy poquito en el que va a recuperar

Voz 36 42:10 las exiliados y yo creo que lo cuentes Carlos muchas veces Morante todo me encanta escuchar la belleza de Aute le mando el abrazo más fuerte desde aquí y desde luego si la idea es que se cumplen ochenta años de la salida de de los y las exiliados creo que que son los grandes olvidados no es preparado monólogo que espero subir a los escenarios en el que el personaje es están hombro es decir el espíritu todo estaba el último Bar que partió con exiliados españoles fue desde Alicante a ahora la idea es que los exiliados y las exiliada se han reunido en asamblea porque están muy cabreados porque les hemos olvidado entonces me han pedido que me acerque a los españoles de hoy para transmitirles su visión de lo que está pasando entonces lo que hago es aprovechar para atraer a sobre todo a ellas a las poetas que son las grandes olvidadas ya ellos para que nos recuerden porque lucharon quemarlos les defendieron que es un crimen realmente

Voz 1 43:19 el porque están de más actualidad que nunca yo y son más necesarios

Voz 0313 43:22 es un ejemplo de mujer

Voz 1 43:24 de poeta olvidado aún veo medio borrado de la historia para mí hay un caso emblemático que es el de Carmen Castellote Carmen Castellote fue una niña de la guerra era una niña vasca tenía cinco años en el treinta y siete cuando sus padres la mandan a la Unión Soviética para huir de los bombardeos franquistas se va sola con cinco años llega allí hay pocos años después estalló la Segunda Guerra Mundial y tiene que pasar la también sola con nueve años esta mujer después ya que fui a Polonia donde se casó y acabó en México donde se reencontró con su padre que también se había ido al exilio en el XXXIX no yo esta mujer ya cumplidos los cuarenta y muchos empezó a escribir poesía para recuperar la infancia que le habían robado no y me gustaría leeros un uno de los poemas de ella no se llama la guerra ahí yo caminos kilómetros de tiempo nada puede apartarme de la guerra de sus muertos escondidos en mi infancia y la vida nada sabe de este hoyo abierto aquí en mi corazón deben tierra los ríos como las estrellas se persiguen en el más

Voz 36 44:37 el monte se hace alta la

Voz 1 44:40 ve el sol deja que la sombra juegue contra el árbol todavía los niños juegan a la guerra y la Flores asombro y Soledad estar de quiero dormir pero la noche está llena de muertos Iza el miedo su salas no pudo caso es la guerra quiero ser manos muchas manos para matar la oscuridad Rocío de luz entra en mi mañana los árboles se le hagan de Aurora los hombres cruzan el pasto húmedo de la noche drogan los caminos bosteza a la calle una mujer quiere barrer en Nuevo Dia con su vieja escoba en la orilla de un colegio dos niños luchan mientras los otros diez

Voz 19 45:26 ya nadie habla de qué hago con los mobbing

Voz 42 45:32 on

Voz 43 45:36 en primera división

Voz 1 45:40 eh

Voz 19 45:45 somos

Voz 0939 45:46 el segundo país del mundo con muertos en las cunetas

Voz 19 45:50 el primero el segundo España después de ochenta años es lo que me trae este este pueden europeos que aspire a ser presidente del Gobierno de este país que los jóvenes que buscan las tumbas de sus abuelos se son unos carcas buscando las tumbas de no sé quién no este es el problema el problema más grave

Voz 0939 46:11 es que estos que dicen estas cosas salen de nosotros porque los políticos no los baja del cielo no basta con decir quemado los políticos tenemos canales balones y sólo este problema vamos mismos echamos pero es que luego vienen otros igual quiere decir que somos nosotros los que somos es toda sociedad que responde a estos políticos por lo tanto la única respuesta es la cultura en la poesía es este movimiento que tú has leído de las redes estos millones es la única esperanza de no llegar a una democracia analfabeta

Voz 0313 46:46 la esperanza es ver la universidad que has visto esta mañana es que aquí yo creo que sí yo creo que sí

Voz 0939 46:51 yo he hablado con unos estudiantes que no había podido hablar en mis cuarenta años de de profesor sea no han venido todos a un recital mío el otro día me me pidieron un recital cuela de arquitectura además de Barcelona donde yo he estado treinta y cinco y les dije que no porque como hombre siete hecho veinte veinte recitales durante mi estancia como catedrático siempre he tenido que recitar a personal no docente

Voz 2 47:23 en sí

Voz 1 47:25 ya era hay hay una cosa que me gustaría

Voz 2 47:28 a decir porque el proyecto tan

Voz 1315 47:30 eso que ha contado antes Carlos tan necesario sí sí

Voz 0313 47:33 necesaria esto que está ahora también hacían

Voz 1315 47:35 el poniendo en pie no sobre el exilio hay una enorme dignidad en la poesía estudió creo que que en el momento en que alguien se reconocen ese poema en que se encuentra con algo propio de la condición humana y eso le dignifica uno también no cuando estás leyendo esto tan hermoso Carlos hay estás dando también una dignidad al que lo escribe a que el que el que lo oye

Voz 0313 47:56 Carlos en lo que puede revelarse del monólogo que vas a hacer en el teatro esa asamblea de poetas cineastas escritores filósofos filósofos que se tuvieron que marchar piernas este país nos acaba perdonando o no mucho

Voz 1 48:11 hay de todo hay de todo porque claro como no está Pepe Bergamín el gran pende no ya sabéis que él era un republicano a ultranza en el mensaje que mandan los españoles de hoy se sube por las paredes porque dice yo tomé subía por las paredes porque soy republicano ya había había Rey resulta que ahora tenéis

Voz 2 48:31 dos Bergamín Ripa con Benjamín

Voz 1913 48:39 que te que te llevo Carlos hacer este proyecto

Voz 1315 48:42 qué es lo que te impulso que es lo que te

Voz 1913 48:45 te indignó de agua o qué qué sentido de la justicia te llevó a decir esto

Voz 1315 48:49 hay que ponerlo Carmen Castellote suena que me queda

Voz 0313 48:51 frentes abiertos otro bajos hay ahora mismo eres

Voz 1 48:55 hombre mira que hay más de cien mil personas en las cunetas todavía que Federico García Lorca sigue en paradero desconocido y que sin embargo vemos tanta discusión por sacar a un dictador de un mausoleo que pagamos entre todos es algo que me indigna entonces creo que tenemos que reivindicar la figura de esas personas que lucharon por unos valores que en cuando a mí me dice no es que como decía un parlamentario andaluz esta mañana de un partido de cuyo nombre no quiero acordarme decía no esos buscadores de huesos cuando hablamos de las fosas no estamos hablando de los huesos de nuestros favoritos sino del esqueleto de nuestra sociedad esas personas dieron la vida por defender la libertad democracia justicia lo menos que podemos hacer es no olvidarlo

Voz 44 49:40 pero estamos llegando tan tarde que el otro día pudimos escuchar aquí en la será Mercedes Abril que es una mujer que pudo ir a la capilla donde está enterrado su padre en el Valle de los Caídos es que tiene ochenta y cinco años y le llevaron a su padre su casa cuando ya tenía tres es decir ahora mismo hemos a una anciana pero es la historia de una niña es la historia de un joven padre al que se llevaron lo fusilaron de eso estamos hablando

Voz 4 50:10 en primer lugar a Lali la Liga

Voz 21 50:19 a ver si somos sílice

Voz 12 50:23 va no

Voz 4 50:25 como una Árbol Carra Nadal géneros para la libre

Voz 21 50:41 ahora en limpiar se panes venga

Voz 9 50:49 los dos los para

Voz 21 51:02 Díaz cano leyó un dura Amira en huevos baratos y nuevas bien ya reliquias venir cuele Cocker Figueras cada

Voz 12 51:44 Carlos Olalla cuantas voces de las que tuvimos medio borrada olvidadas podremos escuchar en ese monólogo que por cierto cuando cuando se va a esperar está todavía en el aire como todos los actores vivimos en ese mundo de precariedad y lo ve para después del verano para después del verano bueno voy a estar en el año mantenernos informados claro que está Yuan sobre todo que tiene que no suele pases yuanes pero yo antes no te pierdas el cuatro de abril a las diez a la segunda de Televisión Española para pasar el documental que ha ganado el Goya este año sí que es que el silencio silencio o de otros son las vino maravilla franquismo maravilloso cuatro de las diez días La dos

Voz 2 52:28 no no paro de apuntar cosas se Carmen Castellote la cita

Voz 21 52:32 ese es un jugoso programa que te estás

Voz 12 52:35 tendría espérate que Carlos no ha terminado todavía me gustaría leyeron un poema de un poeta muy conocido del exilio de León Felipe que que creo que tiene una actualidad

Voz 1 52:45 increíble no se llama el relevo

Voz 36 52:48 yo Rocinante no recuerdan nada de tu infancia tras un esfuerzo recuerda recuerda fuiste alguna vez otros recuerdo quién te tomo como tú hiciste amigo del hombre tuviste un maestro duro látigo y cuando te pusieron el freno como aprendiz obedecer la pena la justicia no había subido nunca antes de servir a tu Señor cuando vino a ser la palabra justicia un látigo mágico para recuerda esto bien cuando la palabra justicia pronunciada por tu Señor con aquel modo enfático y Vrsaljko del caballero del delirio cuando cuando por primera vez tengo cabrito eléctricamente te hace relé hinchar hasta sacudir furiosamente el firmamento y hacer temblar la las estrellitas cuando reliquias que por primera vez como en el retrato de Picasso cuando fue cuando al conjuro son lo de la palabra justicia viste aquel adiós de Fellini ocho Rocinante mucho llenas realizado nunca así

Voz 45 54:08 una vez reliquias que de este modo cuántos años hace no sé

Voz 36 54:15 pero bien se me alcanza que ya nunca más

Voz 45 54:18 volverás a realizar

Voz 10 54:21 eh

Voz 0313 54:26 oye Montse Carlos Olalla está en amamos la poesía o todavía no pregunto

Voz 2 54:29 si no estoy su representante pero por lo visto parece que voy a tener que apuntar la lista rápidamente porque encontrar hueco treinta orificio no grieta no hay tantos

Voz 1315 54:45 desde actrices tan espléndidos aquí en nuestro país que de verdad que tengo una Alice

Voz 2 54:49 le costó arrancar y ahora hay cola o hay cola

Voz 1315 54:52 la verdad es que si el proceso pues mira el proceso es de como este es un proyecto que no tiene ánimo de lucro ni ningún ingreso ni nada pues son amigos al principio los que participan en pues por cariño y por compromiso con la poesía pero es verdad que a medida que va siendo tan conocido pues mucha gente directa o indirectamente me hace llegar que le encantaría estar que sí pueden sea me encantaría me me parece que voy a tener que estar recto quince años para poder dar cabida a toda la gente que se lo merece porque tenemos ahí un grandísimo patrimonio de verdad que que una de las cosas más sorprendentes también para mi ha sido que muchos bueno no sorprendente pero sí ver con muchos profesores de enseñanza media en realidad están utilizando los los poemas Nos piden también que hagamos más cosas más didácticas quizá en un futuro a ver si puedo reorientar también por ahí éxito y hacerlo también pensado para que para que se utilice

Voz 0313 55:45 sabes tú sabes Yuan eso que has dicho antes que es tan importante que la que la poesía de detener altura de tener voz ha de estar de pie incluso para ser recitará también se puede estropear no que es un ejemplo que es un ejemplo de un poema tuyo además

Voz 2 55:59 pero estropeado y que está y que están esta campaña de redes sociales

Voz 0313 56:04 os la hemos por mira ahí está

Voz 2 56:07 nunca he olvidado

Voz 0313 56:09 Guardiola que con voz fuerte y se habla en cristiano niño duro hasta que tuve cuarenta años la policía en Cataluña llevaba a cabo interrogatorios con torturas tan sólo en castellano pero a través de tanta humillación he llegado a querer Os Ramón Luis y las peores entre las palabras las que más daño iban a causar ne las escuchado en mi propia lengua antes que las palabras llegó algo indestructible el suave lúcido como nada alcanzaría serlo llegó desde un lugar yo diría la infancia y a veces lo sentido mezclado con la música son diez o quince notas me conmueven pero no sé por qué no

Voz 2 56:45 desde cuán una tumba sin nombre

Voz 17 56:47 amor siempre he llevado Ross

Voz 0313 56:50 fuerza y la luz de algo que ignoro me avisa hay me protege de un lugar que no amo de un inútil el rencor de los otros de mi de alguna peligrosa indiferencia está en mis poemas por eso los escrito también en castellano

Voz 17 57:06 me da mucho apuro pero me hizo mucha ilusión poder recitar la verdad

Voz 46 57:18 encima déjame recordar unos versos de Gloria Fuertes que dicen pero primero la bondad lo segundo el talento y aquí termina el cuento

Voz 0313 57:29 Gatti de talento Carlos te importa cerrar tu esta hora de la Ventana hombre muchísimas gracias quería hacerlo hablando de García Lorca pero no de Federico sino de su hermano menor de Francisco tenía cuatro años menos que Federico y empezó a escribir poesía antes que

Voz 47 57:43 si el poema Days