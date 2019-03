La Ventana (21/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0522 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias aumenta el número de muertos tras el accidente de un ferry que cruzaba el río Tigris en la ciudad iraquí de Mosul Esther

Voz 1454 00:14 Bazán buenas tardes buenas tardes fuentes médicas hablan ya de más de setenta fallecidos en la embarcación trasladaba a más de doscientas personas según Al Yazira la barca que tenía capacidad para cincuenta volcó y según esas noticias de última hora iban como decíamos unas doscientas personas entre ellas mujeres y niños el número de fallecidos podría aumentar porque a esta hora se busca todavía a decenas de desaparecidos en aguas del río Tigris a su paso por mossos

Voz 1168 00:37 dos horas

Voz 1454 00:38 de reunión en Bruselas hace una hora empezado han empezado a hablar del Brexit en busca de una salida a la situación en el Reino Unido con la petición de prórroga de la primera ministra británica de los más contundentes en el análisis de la situación ha sido el presidente Macron corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 00:53 muy buenas tardes exactamente es el ala dura del debate prórroga sí pero prórroga técnica muy limitada y como última oportunidad lo escuchamos

Voz 0522 01:02 el siete de enero

Voz 0419 01:05 mire no estoy aquí para comentar su sistema político

Voz 0522 01:09 con todo el respeto que debe

Voz 0419 01:10 vamos a la decisión del Brexit que han tomado los británicos también hemos de ser claros prórrogas sí pero prórroga técnica condicionada a que ustedes digan que sí son sus declaraciones en inglés para los medios británicos para que entiendan cuál es aquí el tema de estar reunió en una reunión que no sabemos si será corta o larga porque sobre la mesa está las garantías que May les pueda dar sobre el resultado de un voto en los Comunes la pro

Voz 1454 01:37 xima Senna ya en Brasil ha sido detenido el ex presidente de Mer en el marco de una investigación contra la corrupción Temer fue presidente del país dos años entre dos mil dieciséis dos mil dieciocho a esta hora está previsto que comience su reunión la Junta Electoral Central para decidir sobre el nuevo desafío del president Torra poniendo una pan

Voz 0522 01:53 harta sobre la del lazo amarillo con un lema sobre los presos

Voz 1454 01:55 políticos el presidente del Gobierno recordaba esto a primera hora de la tarde

Voz 2 01:59 bueno lo que me diría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de Derecho y cuando entramos en un proceso electoral lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central todos y cada uno de los actores las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas y por tanto sus dirigentes sus líderes lo que tiene que hacer es respetar esa neutralidad IESA esa concepción de la institución al no patrimonializar la como en este caso están haciendo algunos actores políticos en este caso independentista

Voz 1643 02:32 si los titulares del deporte Toni López buenas tardes muy buenas comienza la fase de clasificación a la Eurocopa eh a destacar hoy tres partidos a las nueve menos cuarto sobre todo del Bélgica Rusia también juega acrobacia Azerbayán a primera también el Holanda Bielorrusia España jugará el sábado en Mestalla contra Noruega mañana la selección viajará a Valencia y además empieza a la jornada veintiocho de Euroliga de baloncesto a las ocho y media Herbalife Gran Canaria Olympiacos intrascendente partido

Voz 1454 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 la normativa que regula los contenidos LGTB y en los colegios incumple la Ley de la Asamblea el Gobierno regional ignoró el informe al que ha tenido acceso la sede en el que los servicios jurídicos de la Comunidad constatan que el decreto de la consejería no respeta lo contemplado en la legislación autonómica aprobada en dos mil dieciséis durante el pleno de este jueves el diputado de Podemos Eduardo Robinho ha reprochado al PP que tenga como número dos de sus listas a la Comunidad al alcalde de Alcorcón David Pérez

Voz 3 03:28 perdona lo diga pero usted señora consejera eh me parece que ha sido un desastre en con lo que tiene que ver con el cumplimiento de esta ley su predecesor fue aún peor quizás pero no es usted la que me preocupa me preocupa mucho más su candidata no preocupa una candidata como diez Ayuso que llevan su número dos a un homófobo como es el señor David P

Voz 4 03:45 lo que se niega que se niega

Voz 1871 03:48 aquí a ponerlo se veía venir

Voz 4 03:51 a poner la bandera roja que veía en su Ayuntamiento y pide que se retire

Voz 1915 03:54 el Ayuntamiento de Madrid pide a la comunidad que no boicotee la operación Madrid nuevo Nortel antiguo Operación Chamartín y entregue rápidamente el informe medioambiental necesario para su aprobación definitiva como muy tarde en el mes de abril la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 5 04:07 Nuestras empresas si una cierta decepción porque la tarea de las instituciones es mejorar facilitar y garantizar los procedimientos no responder a ellos con intereses partidistas entendemos que la Comunidad de Madrid no va a boicotear una operación de estas características y por lo tanto ni siquiera nos hemos puesto a contemplar esa posibilidad

Voz 1915 04:28 el Gobierno regional en cambio dice que ni siquiera ha recibido la petición del Consistorio que tardarán al menos un mes en tramitar el informe ayer el consejero Carlos Izquierdo daba prácticamente por imposible que el plan se apruebe definitivamente esta legislatura y los niveles de sangre de los grupos A positivo y cero positivo están en alerta amarilla se necesitan donaciones como muy tarde en los próximos tres días

Voz 1981 04:47 has para garantizar las reservas se puede acudir a donar a los hospitales públicos y a las unidades móviles de la comunidad la Cruz Roja tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 0788 05:07 S

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 6 05:16 yo normal sientes este seísmo

Voz 7 05:19 bis RI es Libia

Voz 1804 05:21 te supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 8 05:28 cursó precondiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 1294 05:31 te consigo el mejor precio de cada compañía

Voz 1804 05:34 selecciona el mejor entre los mejores es el mejor mejor

Voz 1294 05:37 yo esto lo hace cualquiera pero Yúshenko rastreando punta

Voz 0677 05:41 con muy buen

Voz 9 05:42 fue un motero llega donde nadie más llega un futuro hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 10 05:49 en veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea Jamal no

Voz 8 05:53 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto

Voz 11 06:02 es en silencio

Voz 12 06:05 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia

Voz 1280 06:08 por eso esta colección es tan necesaria descubre las vidas de Rosa Lin Frankie Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia domingo veinticuatro segundos Patti Smith por nueve euros con noventa y cinco con El País

Voz 13 06:23 la mayor bajada de impuestos de la historia embistió la app te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo sólo consulta condiciones

Voz 0522 06:34 lo más importante lo principal es donde te lleva a un encontrar claro

Voz 1871 06:39 no habíamos hecho nada de eso es inevitable

Voz 1 06:42 poder rail doble ya sabes que yo perdí mira

Voz 1168 06:46 les pusimos otros veinticinco y veintiséis de marzo Broncano que que Ignatius se van de viaje habrá que ha pronunciado léanse moderna en Dublín con el apoyo

Voz 14 06:58 de la buena gente dele que bueno

Voz 9 07:00 sí que lo es también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 15 07:05 sus zapatillas de running que están en las últimas no las filas del dieciocho de marzo el siete de abril tras las atienda Intersport más cercana Peter regala veinte euros para renovar tu Oxfam derrame promoción válida hasta el siete de abril consulta condiciones de tu tienda Intersport

Voz 16 07:21 extremeños Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presentes los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 11 07:40 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 0677 07:43 neumáticos Checa amortiguadores suspensión frenos Check dirección batería Checa aceite este veintitrés cuentas de contra gratis con motores para toco yo traen Lee aprovecha la red tu coche a la red Renault hemos un chequeo gratuito consulta condiciones en tu concesionario servicio post venta Renault

Voz 1804 08:04 si eres autónoma Hoteles la empresa tenemos información de Orange de máximo interés las nuevas tarifas los negocio incluyen fibra más móvil con llamadas internacionales y hasta ciento setenta gigas ahora con un veinte por ciento de descuento Ci solo este mes lleva tienen Samsung Galaxy S nueve por diez euros al mes informa el novecientos novecientos setecientos o vea tu tienda orales

Voz 11 08:24 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterrice a tu lado es Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 17 08:35 día explicarlo bien que te sientas los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobarlo por La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más disfruto la de nuestro parque especial de habitación doble que incluye paseos Salinero después degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es

Voz 11 09:12 elaboran Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 1294 09:16 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el que arriba sólo unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí no

Voz 1804 09:23 eso es si alguien secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1168 09:46 la patria una marca yo no veo rojos y azules españoles de blanco y Balbino abren y así que más que la inmensa mayoría de en España donde el Partido Popular ya uno Lozano tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 14 10:25 en estos que dicen no hay que escoger entre ley democracia los separatistas no una cosa es la ley otros la democracia

Voz 1168 10:30 bueno usted que arda el el infierno perdona perdona Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today

Voz 1981 10:42 Susana Ruíz la luz

Voz 1168 10:44 Boada señor in Jackie De la Torre José Antonio Páramo Eloy más tira tira fuera

Voz 0522 10:50 venga estabas diciendo antes mundo tutee y pero no no El Mundo cómo está el mundo verdad nos vendría bien rodeados de superhéroes por eso llega una colección maravillosa Marvel con país o las mejores películas de tus súper héroes favoritos con libros exclusivos y

Voz 0788 11:06 los de contenido inédito con diseño exclusivo

Voz 0522 11:09 de personajes localizaciones entrevista este domingo veinticuatro no os perdáis la primera entrega vengadores Infiniti

Voz 18 11:15 el país

Voz 1168 11:18 Cain ganadores pues bueno

Voz 14 11:23 el héroe siempre siempre radiante siempre en un laboratorio escama al final tienen una jubilación complicada

Voz 0677 11:40 Nos ponemos intensos muchas veces los podemos intensos diciendo estamos todo el día hablando de lazos amarillos y cosas que no tienen que ver con la realidad y nunca se habla de las pensiones os ponemos así intensos con esa voz y todo entonces a uno ya habla de las pensiones este uno es Octavio Granado secretario general de Seguridad Social dice las pensiones de viudedad hay que vincularlas a la renta

Voz 19 12:05 sí el hombre gana más que su pareja y su pareja ex mujer su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la de la familia no parece razonable

Voz 0522 12:17 la caido una le ha caído un abrazo

Voz 0677 12:21 lo importante de su superior la ministra Magdalena Valerio pero no una bronca privada que puede ser también la haya caído bronca privada le ha caído algo que es más insólito le ha caído una bronca en público

Voz 20 12:34 los y Granados es una persona que sabe mucho de Seguridad Social ir opina en alto va a conferencias charlas y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un Gobierno de vez en cuando pro tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones

Voz 14 12:52 vamos ya a continuación

Voz 0677 12:56 Magdalena Valerio hace la aclaración de los auténticos planes del Gobierno

Voz 1907 13:00 desde luego el Gobierno no tiene ninguna intento

Voz 20 13:02 es de modificar las pensiones de viudedad salvo para seguir subiendo las pensiones en general sobre todo las más bajas y también las más bajas de viudedad

Voz 0522 13:12 la más baja la más bajas hito dada más bajas las vamos

Voz 0677 13:16 a subirse percibe un cierto cansancio la ministra debe ser la primera vez bebe no ser la primera vez que Octavio Granado la coloca en un asunto sobre el emperador romano Octavio grana

Voz 0522 13:26 adopción sí bueno pero como emperador el va y opina que tengo que ir yo arreglando los destrozos

Voz 1168 13:38 el gran Isaías

Voz 21 13:47 vamos a darle un poco de trabajo Se trata de una palabra usada por Alfonso Guerra para referirse al presidente de la Generalitat

Voz 0677 13:55 con Torra Alfonso Guerra ha estado esta mañana en Radio Nacional primero ha dicho que le cuesta llamar trastornado a Carles Puigdemont ya que entonces no le quedan adjetivos para el actual presidente de la Generalitat Quim Torra

Voz 1294 14:07 la verdad es que me cuesta trabajo llamarle trastornado Price Mon porque entonces me agota los adjetivos para hablar de Torra

Voz 0677 14:13 para referirse a Torra ha utilizado un calificativo cariñoso atentos si quitar

Voz 1294 14:22 la la los lazos amarillo propondré otra cosa que es Rey que represente lo mismo este hombre o no le funciona la cabeza

Voz 7 14:31 no es barría tremendo

Voz 0677 14:34 no esto lo tiene que aclarar Isaías porque se supone que Vian tiene un punto cariñoso hay

Voz 14 14:49 piratas piratas este un poco de de de piratas pero que has hecho eso de piratas de sobremesa perilla pero es distinto sí pero Gañán es es muy muy indicativo negativas y María Vian brillan golfos simpático es más de bandido

Voz 1 15:15 vivido

Voz 14 15:18 vale pero esto es eres un bandido

Voz 0677 15:22 como se sabe la Junta Electoral Central está reunida desde las cinco de la tarde que bien

Voz 14 15:26 para valorar si considera que poner una pancarta con

Voz 0677 15:29 el mismo texto un lazo blanco con trazo rojo encima de la pancarta con lazo amarillo es suficiente para dar por atendido su requerimiento de retirar el lazo amarillo estamos en un momento político

Voz 22 15:40 quién Nin en

Voz 0677 15:44 ha escrito usted el lazo amarillo iba bien un lazo blanco con franja roja bueno vamos a llevarnos bien porque si lo paga pero si te dicen quite usted todos los lazos puedo colgar una gamba

Voz 1 15:58 quisiera

Voz 14 16:08 con una gamba gamba por Antequera pero un ayuntamiento de l'Empordà ha colgado una pancarta con el lema

Voz 23 16:16 libertad peces pacíficos

Voz 14 16:18 estoy en catalán es llevar ta

Voz 23 16:21 pechos Pacific y un lazo azul

Voz 22 16:24 es todo eh

Voz 0677 16:27 hablando de todo un poco habido elecciones en Holanda elecciones locales sabes quién ha ganado la ultraderecha Class crónica

Voz 14 16:36 las crónicas dicen sorprendente Victoria

Voz 0677 16:38 de la ultraderecha en Holanda que ya debería dejar de ser sorprendente porque

Voz 0522 16:45 buenos han estado metiendo

Voz 0677 16:46 sí pero dicen otra cosa además las crónicas que no es del todo mala la noticia porque hay una ultraderecha que todavía es peor que la que ha ganado en Holanda en Holanda se ve que hay varias ultraderecha entonces ha ganado una que son sexistas asiste desde escribe son sexistas xenófobos homófobos anti feministas y negacionistas del cambio climático pero añaden es la versión suave de otro partido de ultraderecha no especifica las crónicas qué más se puede ser porque no es fácil ya tienes bastante Steve no quizá el otro se coma los niños crudo negro pero esto tiene bastantes cosas es homófobo anti feminista euro Fobos exista xenófobo no es fácil ser más con perdón

Voz 0522 17:23 sí sin perdón twiterías

Voz 1871 17:33 estamos los sitios con FLA para una persona que aprovecha al máximo su estancia en los hoteles último día de bufé pienso morir matando boya con

Voz 21 17:41 era está fruta fíjate lo que te digo

Voz 1871 17:44 vamos a volver con Coppi que está de tiendas porque necesita un accesorio estaba buscando un brazalete de esos para poner el móvil lo quiere para Running para Cross Fit es que no para ir por casa en pijama que no tiene bolsillos pedagogía a través de la comida el Twitter

Voz 1460 18:00 he preparado una ficha deliciosa y luego le puesto brócoli por encima porque me parece fundamental que los niños aprendan desde muy temprano que el mal nunca descansa y el horror puede estar siempre acechando desde las esquinas más insospechadas

Voz 1871 18:13 clásico comportamiento en la caja del supermercado el que tuitean Bin

Voz 1460 18:17 en el súper empiezo colocando la compra en las bolsas con precisión quirúrgica y acabó como los manteros cuando viene la policía

Voz 1871 18:25 ya acabamos a conversación sobre debidas a Belén

Voz 21 18:27 con qué te apetece beber no se entiende de vinos sin y mucho cerveza qué pasó escuchan mierdas

Voz 25 18:37 sí

Voz 0522 18:39 después de las twiterías las noticias El Mundo Today

Voz 1981 18:44 Vox propone legalizar el uso de armas para defenderse de Vox que estamos muy locos de verdad insiste Santiago Abascal el partido quiere que la lucha igualada lo decimos por por vosotros nosotros pistolas ya tenemos aclara solidez de Vox especifica que las armas no serían para las féminas

Voz 0522 19:02 muy peligrosos

Voz 1981 19:05 los españoles descubren que Shane Rodes lleva una doble vida en la que habla maravillas de Turquía alega a mí ser viviendas de España y Turquía ya hablando bien de la comida y las gentes de ambos como pudimos ser tan tonto dicen los españoles llorando desengañados rompiendo sus fotos con el

Voz 0522 19:22 está claro recortes en ciencia obligan a los matemáticos a poner anuncios en el número pi cada día

Voz 14 19:28 cifras así a partir de esta semana el número será tres coma catorce quince noventa y dos sesenta y cinco treinta y cinco Carlas cambia cada Claret para ochenta y nueve setenta y nueve y así hasta el infinito a última hora Arman cuéntanos

Voz 1871 19:44 una Inspección de Trabajo obliga a la NASA a mandar de urgencia el espacio a doscientos treinta falsos autónomos es la primera vez que un humano sin contrato atraviesa la atmósfera terrestre

Voz 1981 19:53 adiós armarnos de pagos ahora con algunos titulares breves Rafa Nadal confunde el bote de pelotas con uno deprime juega un partido entero golpeando patatas fritas hubo un asesino en serie lamenta sede y lo único que aún no tiene documental en el Gobierno de Asturias llevaba diez años escondiendo dinero negro en chopos el asegura que el supuesto comercial que llama a todas horas a la gente es un fan de la compañía que actúa por libre un hombre al que acaba de ser padre cambia su foto de perfil de Facebook por una imagen de su nueva bicicleta sport se disculpa por un fallo en el dos mil diecinueve que permite marcar goles con sus

Voz 14 20:50 esta es la canción española de Masia puesto en la radio desde hace veinticuatro horas es la canción de Los Bravos música española de los sesenta en la banda sonora del tráiler de la última película de Quentin Tarantino el cantante era era alemán el cantante de Los Bravos Michael Walker que luego se cambió el nombre a Mike Kennedy Maika Kennedy de ahí es mi hija y cantada en español con este atento peculiar un poco sí un poco sí cantaba en español con acento peculiar un poco llega como vamos a comprobar en esta canción que plantea una medida de progreso notable para la época

Voz 26 21:42 la sí

Voz 14 21:57 eran tiempos en los que tentó bastante duro vemos plantear que los chicos estuvieran con las chicas era todo un avance mía tanto es así que hoy ese mensaje podría parecer homófobo hoy podría ser la banda sonora de un autobús de Hazte Oír pero en aquel entonces lo que se sugería era que no se separara a los chicos de las chicas vamos a escuchar ahora

Voz 0677 22:22 esta misma canción pero pensando que fuera una propuesta contra la homosexualidad

Voz 26 22:27 los chicos

Voz 0677 22:44 los chicos con las chicas deben estar y una vez todos juntos deben cantar qué vergüenza bueno hay que escucharlo en el contexto de la época precisamente esta semana hemos oído el martes a los cuatro De la Torre es acordar

Voz 0522 22:56 de Llanes con esa canción había una canción que

Voz 0677 22:58 también relacionaba chicos y chicas llegaban las chicas vikinga

Voz 1 23:02 sí

Voz 14 23:08 respondían los chicos hispanos en este contexto los bravos serán revolucionarios tenían otra

Voz 0677 23:20 canción muy famosa que era la motocicleta

Voz 1 23:32 no pero

Voz 14 23:44 él tiene una motocicleta que me sirva para correr y una camiseta con el número cien de cuánta Calder hace dislocado pero a continuación incorporado otro mensaje esta canción que hoy pasaría como retrógrado cuidado porque dice yo no quiero

Voz 1 24:08 iba a mirar yo no sé

Voz 14 24:13 pero bicicleta esto serían ecológico esa canción no es sostenible esto es un grupo no sostenible y homófobos según como Los chicos con las chicas y nada de bicicletas y otra cosa fuera buenismo Holanda bueno

Voz 1 24:44 esta valoración neopreno más conocidos pelotazo pero al bosque una canción muy de guateque

Voz 0677 24:51 muy de guateque hablando de guateques estas es Peter Sellers

Voz 27 24:55 el dude es que ya está Elena veremos si cantante que Letta vale culata

Voz 14 25:05 no sé leer cederla película

Voz 0677 25:08 AT que sabéis que el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk tiene un inglés parecido según no sugirió una vez un oyente

Voz 18 25:16 de aquí

Voz 14 25:20 a Donald Tusk

Voz 0677 25:24 tomado un protagonismo en las últimas horas para decir que sería posible una prórroga del Brexit pero a palo seco sin concesiones añadidas ponemos de sus declaraciones la versión original no por hacernos lo chulos sino para disfrutar de su parecido con Peter Sellers

Voz 28 25:40 hay pedí a otra extensión

Voz 14 25:42 Elvis

Voz 28 25:44 vas a comer palacete fábula son bebés

Voz 0677 25:52 el Parlamento británico tiene que aprobar en unos días el acuerdo que rechazó hace unos días a fin de conseguir que dicho acuerdo sea aplazado durante unos meses

Voz 29 26:07 no

Voz 30 26:15 guays no

Voz 0522 26:17 el Sampe el límite actual para un acuerdo es el treinta de marzo o año estamos a veintiuno nueve días además que hace meses que oímos un Brexit duros lo peor Brexit duro es malísimo un Brexit duro es el fin del mundo la verdad

Voz 0677 26:43 piezas hasta ser atractivo del socialista Joaquín Almunia que fue vicepresidente de la Comisión Europea ha hablado esta mañana en Hoy por hoy su opinión sobre la primera ministra británica no es muy favorable

Voz 31 26:56 me yo creo que está achicharrado políticamente yo creo que es un lastre un lastre enorme

Voz 0677 27:02 lastre enorme esto cuando están en activo no lo dicen bueno un lastre enorme Iker los británicos dice Almunia han pensado somos más listos podemos obtener resultados muy positivos

Voz 31 27:14 yo creo que hay un un exceso de soberbia de creer que ellos son más listos que los demás por creer que ellos podían dividir a la Unión Europea y obtener resultados muy positivos siempre hay

Voz 0677 27:26 es una posibilidad para resolver esto a las malas a bofetadas si hay que resolver algo a bofetadas lo mejor es prepararse nos lo cuenta Nerea

Voz 1454 27:36 cuando primer concurso de bofetadas que esto ha sucedido en estos días la celebrada

Voz 1509 27:42 Iberian Partners so con competiciones de culturismo combates de comida rápida también con bofetadas

Voz 32 27:49 es la de hombres irse juega de dos en dos los dos participantes alinean uno frente al otro con un atril entre

Voz 1509 27:57 Ellos que sirve para marcar distancia o para sujetarse Sí Se necesita sean bofetadas en orden y cuando uno se rinde pues acabado o cuando uno de los dos queda noqueado como fue en el caso de la final de ganador basílica mods que de ciento sesenta y ocho kilos le dio tal golpe en la cara a su contrincante que los árbitros tuvieron que sujetarla porque no podía tenerse en pie

Voz 1454 28:19 el que gana el que gana se lleva treinta mil rublos se los ha llevado que son son unos cuatrocientos euros

Voz 0522 28:27 ah pero como autónomo e incluso en una sola

Voz 9 28:34 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio Un Mutuel hacer lo mismo pero por menos dinero

Voz 10 28:41 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea al no

Voz 8 28:45 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto eh

Voz 11 28:53 pues bien he estado cuenta de que cuando depende de entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco teniendo un poco de retén y un poco de prueba un mes gratis pero luego estás atrapando doce meses más

Voz 14 29:07 pues es que hay que presenta el entretener y cierto

Voz 33 29:10 un mes gratis de los mejores canales de Paco series películas y mucho más tiro luego si quieres te vas y además ahora hay solo porción publicitado disfruta de Sky por seis euros con Bette Nuria es para siempre tu momento es ahora entra el Skype punto es

Voz 14 29:25 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos notaría gestoría

Voz 1907 29:28 el registro estoy buscas hipoteca termina

Voz 14 29:31 mejor conocer la de un banco que no te cobran y gasto

Voz 1168 29:33 los ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas encuentras las NG punto es

Voz 34 29:47 tías y me toca el ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china y a las once en casa a las once en casa City a que mañana madruga

Voz 35 29:58 te cambia la vida pero te cambia el día triple ex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres cifras hay dos sorteos diarios

Voz 11 30:10 un lote dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 0958 30:14 de paso de vez en cuando pero un BP lo que te pasaras siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 1294 30:31 sí sí tú que todas las mañanas ruge es como un león y que sales del trabajo como una gacela peina Disneyland París despierta a tu lado más salvaje

Voz 0522 30:41 a seis tirano sino nazis Pires

Voz 36 30:44 el nuevo festival del Rey León y de la selva

Voz 1804 30:46 últimos días durante la semana mágica reservando hasta el veintisiete de marzo tendrá hasta dos noches gratis y niños menores de siete años gratis consulta fechas y condiciones plazas limitadas venga en París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 37 31:08 sigue a La Ventana en la red

Voz 1907 31:11 sociales noventa

Voz 37 31:14 bien en y La Ventana Cadena

Voz 0677 31:21 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 31:27 desde que te conozco hay un eco en cada rama que repite tu nombre en las ramas altas lejanas en las ramas que están junto a nosotros se hoy se oye como si despertara de un sueño en el Alba se respira en las hojas se mueve cómo se mueven las botas de la

Voz 38 31:45 claro claro

Voz 1594 31:47 son Rosa íbamos junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña es una cosa que nos mira cómo se va a la sangre de una herida cómo se va a la muerte de la vida y la vida se llena con tu nombre Clara claridad esclarecidas yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara no tendría ni así de miedo porque sabría quién lo tomaba un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga manejada por otro corazón no teme nada y que mejor amparo tendría él esos tus manos clara he aprendido a decir tu nombre mientras duermo

Voz 1168 32:26 lo he aprendido a decir entre la noche iluminada

Voz 1594 32:29 lo han aprendido ya el arte y la tarde el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los tribunales y lo murmura el Ría Lara hoy es sembrado un hueso de dura no en tu nombre Guadalajara octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 39 32:50 en el aire de las colinas Juan Roig

Voz 11 32:55 Katrina

Voz 17 32:56 el Plan Fénix Kucher

Voz 1294 32:59 y somos nosotros somos eh

Voz 1168 33:01 explorador ahora rebelde Maya eres un explorador

Voz 8 33:05 como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL Lumen Manu como decía Astérix y hacer historia funciona al vete a todos los oyentes en sangre vaya que es como si formaran parte de la historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia

Voz 40 33:26 tensión y creo que en estos meses de Cronovisor no me había extraído nunca a un lugar tan exótico como es setenta paradisiaco es que cuesta de enero gerente de presupuesto

Voz 8 33:36 pero hemos tenido la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo y siempre que quieras en Ser Historia puntuales Cadena Ser

Voz 41 33:48 eh

Voz 0522 33:53 cuenta con las

Voz 11 34:05 Robin grupo yihadista punto com

Voz 1 34:10 claro las Francina

Voz 1168 34:17 grande no hay Mehmet

Voz 0522 34:24 José Antonio Páramo qué pasa

Voz 1 34:27 cuántas veces al año necesitamos conocer nuestros derechos

Voz 0522 34:31 el alquiler el contrato la factura en fin son momentos en los que necesitas que alguien de verdad sepa ayude un momento abogado un momento legales

Voz 43 34:41 tienes la solución al alcance de la mano con legal siente ese poder de contar con un abogado tantas veces como necesiten porque con la tarifa plana de legalizadas podrás consultar por teléfono abogados expertos en todas las materias de derecho ir por cuanto sólo en quince euros al mes ya os estoy dando el teléfono para que llamáis novecientos seis seis tres y como soy buenísimo yo creo que lo visto

Voz 1 35:02 la vez novecientos dos diez

Voz 0788 35:05 seis seis tres en forma tele garitas

Voz 1168 35:11 esperamos

Voz 0522 35:13 Especialistas secundarios

Voz 1871 35:15 el otro día me lo quito aquí de esta música porque el otro día sí y una bola de polvo atravesando el comedor y pensé una bola mucho tiempo que no que no hablamos del oeste americano

Voz 0522 35:25 perversas de Perú ya o pero sí vale vale

Voz 1871 35:28 son una bola de mierda para entender dos y cuánto tiempo hace que no hablamos con Virgin que vamos a abrir el consultorio vaquero de Virgil Kennedy que no sé si está conectado ya con nosotros la V K de Wichita está golpeando

Voz 30 35:45 amiga de dar entrada

Voz 21 35:47 la chica la ciudad más grande de Kansas y cada día la de más gente que en su momento mágico eh verdad los oyentes de España y los en Kansas unidos conectados gracias al oeste americano bueno amigos los Telégrafos ya escupe mensajes que se acumulan en la centralita ya empezamos a hablar con la gente empezamos con un sacerdote que tenemos al otro lado el teléfono Yihad

Voz 44 36:15 qué tal el reverendo Jeremiah vaya Macintosh ocho de chip pueblito de Denver Colorado si lo conoce

Voz 21 36:25 conozco allí hacen el famoso bizcocho coche de pasas con arándanos

Voz 44 36:35 es de verdad

Voz 21 36:38 a la piscina amiga bueno pues cuenta

Voz 44 36:41 Silvia no sé si los periódicos leyó una buena el pueblo pero Madre de Dios Echegoyen llegó el pueblo la hablando de Franco ver Ram Roberto los hermanos los hermanos carroñeras mis

Voz 31 36:52 entonces es once semanas pues el sheriff enfrentó con sus actuaciones y por Dios bendito que va a las ocho horas de tiroteo Virgil ocho muertos dio el pueblo destrozado y aquí sí bueno si la violencia está pero quiero darte las palabras las palabrotas

Voz 9 37:11 es lo que se dijo allí

Voz 44 37:13 yo nunca tu muertos bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 31 37:19 harías Credit que quitas Virgil que boquita adiós eh

Voz 21 37:24 en un tiroteo suele haber tensión los pistoleros la canalizan quizá

Voz 44 37:30 yo entiendo la debilidad humana en este sentido pero es que no he evolucionado Moscoso esto esto es Toby ya esto refuerza el estigma de que no podríamos hacer un esfuerzo José perdón por los líos pensemos en los niños vi los niños que está mirando los tiroteos que hay muchos pensemos en ello y Miki demos la boquita por Dios sólo es eso nada más un esfuerzo cito por parte de todos y que ha alabado sea Dios

Voz 21 37:59 la banda se parte sabias palabras sabias ya un reverendo ahora tenemos a un indio me dicen sí

Voz 31 38:07 ah vale Simoni ponía nombre amiga tu nombre escrito gratis

Voz 21 38:12 chupito gratis te hablo se ha perdido la formalidad los padres indios que te cuentas chupito gratis

Voz 44 38:20 mira de Cueto el otro día entraron errores no esta tienda

Voz 31 38:24 esta Hacienda sí montañas a escasas vale si no atienden todo tipo de ahí sí bueno pues happy hour que es que es mi esposo

Voz 44 38:32 a mí me dijo que quería alarma porque creen que fuéramos la poblamos sin alardes

Voz 21 38:40 muchos de ahora bares que buscas buscas

Voz 44 38:44 bueno sí que lo he puesto ya sólo queda si sólo era para compartir con tus oyentes americano si hay españoles también oiga eh es cuando conecta como estamos conectados a la misma hora oscilan escuchando en España saludar saluda España feliz igual aquí hija bueno pues sólo nos simplemente Virgil que te quería comentar el detalle que han tenido los de Securitas Direct conmigo por los vicio cómo suena escuchas

Voz 1871 39:19 y atacando a verdad

Voz 44 39:26 de nuevo todas son guiño Manjón mago es para no para todo el pueblo luego muchas gracias

Voz 21 39:33 bueno oye preguntan y te sientes más segura ahora sí

Voz 44 39:37 nada porque creo

Voz 7 39:39 que va que no solo tenemos este tema

Voz 44 39:42 me tratan como perro por su casa bueno pues nada hay un saludo

Voz 21 39:46 otro para techo Pita gratis las amigas excavado hasta el ocaso ayer lo alto de la colina dermis figuras recortadas sobre el sol que separa a quién quiere engañar Begoña Omar amigos

Voz 0522 39:59 Aguirre adiós

Voz 14 40:13 sí

Voz 0522 40:18 que animara las vamos a la sirena va a ver

Voz 45 40:26 pero ocurre son bonos también lo otro también haber

Voz 46 40:37 manda con del tema

Voz 0522 40:43 qué marca

Voz 1168 40:45 la verdad

Voz 1907 40:51 la avutarda

Voz 45 40:53 lo digo en los primeros los agudo son bonobos bueno esto ya son chimpancés lo siguiente también el ultimo que nací con esto

Voz 30 41:02 la envergadura este chimpancé

Voz 46 41:06 no no porque gatos dos investigaron

Voz 0522 41:11 cuántos cuantos digo hay muchos se refiere a la variedad

Voz 1 41:20 la

Voz 0522 41:22 es transcurra lo habéis visto no investigadores alemán

Voz 1907 41:29 es mostrar cómo se comportan las distintas especies de grandes simios en estado salvaje ante una cámara los investigadores colocaron cámaras grabando en selvas de toda África para observar qué reacción tenían los primates ante objetos desconocidos porque claro para ellos aquel que todos los individuos todos compartieron una reacción todo se dieron cuenta de la presencia de la Cámara osea que no pasó inadvertida a partir de ahí sí que las reacciones fueron distintas hubo quien se limitó a mirarla otros que las eh empujaba no querían romperlas y algunos incluso intentaban Morte las vamos un poco por especies mira los en general los chimpancés no mostraban mucho interés apenas pareció notar su presencia en los molestaban seguían con su vida en cambio los bonos que unas especies comparten buena parte de de genética y por eso no puede presuponer que se va a comportar similar no nos volvamos estaban tremendamente preocupados por aquello e por la proximidad de aquellos objetos raros dudaba de no acercarse mantenían voluntariamente a distancias más había madres que apartaban a los niños incluso dentro de una misma especie había comportamientos diferenciados los chimpancés que viven en áreas donde hay más actividad humana estaban como más les interesa a los indiferentes como si ya estuvieran acostumbrados a ver cosas raras en cambio los que estaban en zonas menos expuestas y que mostraban más curiosidad por franjas de edad también es curioso que los más jóvenes los sitios más jóvenes observaban las cámaras con mucho mucho más rato y querían acercarse a ver si son como los niños humanos que necesitan obtener información y aprenden del entorno y curiosos una forma de aprender total para qué sirve esto porque bueno pues de cara a futuras investigaciones que requieran de la instalación de cámaras para captar la vida saltando sin que haya la personal y grabando se recomienda un periodo previo para que los animales se familiaricen con las cámaras otros elementos que haya que instalar para que no la rompa no les muerdan

Voz 0522 43:13 hagan cosas que no deben Lucía Taboada qué pasa

Voz 1168 43:34 una ley no escrita que los seguidores de Trump se juntan con seguidores ya es en esta sección que en Estados Unidos hay una aplicación una especie de Tinder para que los seguidores de Trump siguen entre ellos dumper bueno pues si esto no fuese suficiente para garantizar la supervivencia de la raza republicana preso en Estados Unidos han creado una aplicación de restaurantes en los que los seguidores del presidente pueden comer con total tranquilidad la aplicación esa llamas Stephens Safe su creador Scott Wallace dice que simplemente la creo porque muchos muchas veces los seguidores del presidente son objeto de burlas o de discriminación algo así los seguidores exhiben símbolos conservadores en los restaurantes como gorras o camisetas de ellos pero ya veréis para apuntar los restaurante los clientes tienen que responder a cuatro preguntas los propia lo explica el propio Escoto Wallace en Fox News la primera pregunta sería esto

Voz 0677 44:26 a

Voz 47 44:28 lo que son solos o los sobre ubicados los puede como veis

Voz 1981 44:32 el restaurante sirva a personas de cualquier creencia política vale segunda pregunta

Voz 47 44:35 a exacto el caso hemos de echar My adornan

Voz 1981 44:40 proteger a sus clientes si son atacados por razones políticas tercera pregunta

Voz 47 44:45 sí que hay cien a Koke de cúpulas en sabiendas oso Liria

Voz 1981 44:51 evita al restaurante La política en sus promociones en redes sociales ya hay una cuarta pregunta que evitó en la entrevista que es ya que viene se pueden llevar armas de uso legítimo el restaurante es decir que el sistema también puntúa para mal los restaurantes en los que no se permita acceder con armas que estos no molestia porque estás por ahí con la hamburguesa y no pues por el revólver al lado y eso suelo

Voz 0522 45:12 bueno la aplicación causó tanta polémica

Voz 1981 45:13 ha sido retirada al menos temporalmente de Apple Story de Google Play no sabemos si volverá ellos prometen que si Perelló mientras tanto tengo una duda el protocolo qué dice que armaba la derecha o la izquierda

Voz 0522 45:27 que Izquierda para que tengamos más mérito

Voz 14 45:36 el zurdo por ejemplo

Voz 0522 45:43 ves eso sí sí acordaron un protocolo visto yo creo que con la mano crispar hola la misma comer habrá que preguntar a ver si te llevas dos pistolas y un rifle amigo detrás de los el viene te vas para par de Aspar Jorge Martínez Aspar Sito manifiesta te porque saca no sacan estos temas que me me he quedado aquí casi se mata no sea visto pero vamos dolido sobre todo el miedo ha muerto a muerto los auriculares traerle noticias frescas sobre el mundo de lo que dijo la semana pasada ya

Voz 7 46:39 ya va que venía pese Now que era el Sevilla de videojuegos en streaming Google en respuesta hace dos días sacó su su plataforma Stadium todavía no lo ha sacado ya se llama viene a ser lo mismo que básicamente es pues lo mismo pero pero no de Google Google es mejor seguro porque algo que funciona mejor pero no vengo a hablar de eso que encontró una página web que me ha volado la cabeza hay una página porque se llama dispersos does not existe la traducción es esta persona no existe punto

Voz 1871 47:15 lo que pasa el micro en directo perdona

Voz 0522 47:37 vamos a ver si ya los estamos acercando a un futuro This tópico de futuro venga dale estaba acercando tópico donde un agente

Voz 7 47:49 vigencia artificial crea caras que no existen tomando datos de un

Voz 0522 47:53 a base de datos de todas las cara de todas las fotos de toda

Voz 7 47:56 la selfie que están en ella crea genera personas que realmente no existen y no lo han hecho con esto solo sino que lo han hecho también con datos das en Sixto degenera fotos automáticamente de gatos que realmente no existe es acogedor cuando tú te metes en la página la refresca ves una cara que esa cada no es de una persona ha sido generada por una inteligencia artificial

Voz 1294 48:20 yo he leído que eso sólo lo puede identificar otra más

Voz 7 48:22 tiene claro otra máquina porque un ojo a ojo humano a no ser que te fijes bien hay pequeños fallos como en el pelo que se solapan cierto píxeles pero ha de lejos dice esto es una persona imagínate que tú estás ligando con alguien en Tinder con fotos de alguien que no existe comunidad

Voz 0522 48:38 cuánto va a pasar suelen pasa

Voz 7 48:41 ah pero pero me da miedo ir con esto también es una tecnología que se llama eh la red degenerativas antagónicas entre esto es llave lo comentó una vez es aprendizaje no supervisado la Haya la sueltan ahí con la base de datos ya va componiendo esas imágenes esto ya me me me me buena la cabeza porque hay una serie de Netflix se llama la recomiendo mucho es que es que Le roman una identidad una una actriz porno usan su imagen ya la la tienes en cuenta que hay vídeos suyos que ella no agravado y es que claro esto es un futuro que están muy cercano a los Deep Fried sabe lo que son los que no lo es no más como explicaron falta de Instagram a encima de la cara otra persona con otra cara

Voz 0522 49:26 son tan perfectos

Voz 7 49:28 es son muy difíciles de verificar si es real o no iraquí a unos años el affaire News vagan está plagada de esto sabe ya de hecho hay porno ávido por no de las famosas si es verdad que ha sido retirado porque es muy peligroso porque es muy difícil deferencia así que nada tener cuidado aunque bueno oreja Moraleja esto tener mucho cuidado con que liga el fortín del que lo mismo no existe

Voz 0522 49:53 bueno pero hacen falta abuela ya

Voz 48 49:59 discoteca ella qué clase de música hoy que toca hoy en pocos examen pero no es una cosa fácil cuántos discos tenían otras en caso de JAL Blaine creo que famosísimo catorce yo no sé cuántas canciones avisó y hay que así Escipión

Voz 0788 50:13 mereció desde

Voz 0522 50:38 a esta música su programa de Buenafuente pero bueno dar no sabían no sabíamos eh

Voz 0788 50:44 lo que yo quiero que veáis es algo que has cuento siempre que son los músicos que hay detrás que nadie conoce pero que en realidad son muy famosos por sus canciones Hall Blaine murió el año pasado la semana pasada con noventa años es un grandísimo batería que ha tocado en muchísimas de las canciones que yo pongo aquí que ponen todas las radios del mundo porque es uno de los más afamados baterías de la historia del rock sobre todo de los sesenta y de los setenta grabó con Elvis Presley por ejemplo este Littell Les Combes seis son sea menos conversación en el más acción que luego resulta que no era el suyo en realidad por lo que contaban grabó no solamente de sino muchas otras de Elvis

Voz 1 51:25 aquí le no

Voz 0788 51:42 pero el base al remitente ese canto aquí en español por cierto ya que estamos con el pop de los sesenta español el grababa con un montón de gente la sobretodo formaba parte de una cosa que llamaban a réquiem crudos a algo así como el equipo de derribo tras contaré porque se llamaba así que da un grupo de músicos que trabajan en los estudios gol de estar con un montón de gente por ejemplo con la Roquetes España lo contaban los sur te acuerdas es verdad al grupo grupo francés que ha a su también eran antillano espero que hacían versiones en castellano bueno pues este tema Baby es muy gracioso porque esta batería que el empieza sólo en realidad esa parte primera no pretendía o irse en la grabación se iba a cortar era solamente para que la gente fuera cogiendo los músicos fueran cogiendo el ritmo de lo que venía después cuando iban a empezar los instrumentos pero a Phil Spector que era el productor les gustó la dejó sonando este os digo esta especie de grupo que tocaba eran unas músicos como quince músicos hoy dieciséis que turnando que había más de un batería había más de un bajista se llamaban Bekking Crew se llamaban así la equipo de derribo porque cuando lo vieron llegar los músicos originales de los sitios gol destacan unos señores muy importantes muy serios que iban con corbata vieron llegar a unos tipos estos un adefesio pero que rock'n'roll muy bien qué es lo que querían hacer renovar el sonido pues entre deje huy aquí viene esta gente que va a cargarse el negocio destrozar lo bueno pues resulta que no lo destrozaron sino que hicieron maravillosas con cosas como ésta esta batería también es Hall Blaine sin atrae su hija Nancy

Voz 1 53:42 pues no

Voz 0788 53:48 Sinatra que tampoco es que estuviera muy apegada a sus hijos de hecho se negó nunca consiguieron contarle para cantarla en directo esta canción con su hija Nancy fijan así la cantó la televisión está en Youtube en el año setenta creo con su hermano con

Voz 1 53:59 el hermano hijo de Frank Sinatra por supuesto

Voz 0788 54:03 esta también la grabó Hall Blaine ir ahora voy a poner a los Beach Boys porque muchos de los discos de los Beach Boys acabo de recupera justo hace un minuto cuando do casi me mato estaba recordando una canción de los mismo

Voz 0522 54:14 muchos de los discos

Voz 0788 54:16 toda dentro de ella pues este hombre Hall Blaine esta canción pareja

Voz 30 54:21 muchos de los discos más grande que existe pensantes los Beach Boys

Voz 1 54:39 bueno se me olvidaba además que

Voz 0788 54:44 con Sinatra también grabó más veces grabó canciones propias ya de Sinatra por ejemplo el Stranger que tiene materia muy tranquila que estará la gran propiedades Hall Plane sabía tocar psicodelia cómo empezaba Elvis Presley sabía tocar blues sabía tocar pop sabía tocar también esta cosa tan majestuosa que tiraba su interés

Voz 1 55:06 la batería más alegría

Voz 0788 55:23 osea hay que saber hacer el salvaje y hay que saber tocar canciones melódicas como esta y esa es la gran propiedad que tenía Hall Blaine al que un día volvió de grabar y se encontró con que su mujer había ido con otro hombre y además por no sé por el contrato matrimonial creo que lo dejó en la ruina tuvo pones a trabajar de guardia de seguridad en los setenta otras con las que grabo también todas las Regling Cruz pero todos los discos de fin osea cuatro de cinco discos fueron los de Simon Garfunkel Why don't you Britney porque no me escribe otra canción que grabó porque no se fiaba de los propios verse el productor dijo no no voy a conseguir que me lo grave la réquiem Cruz a los profesionales y los aquí los ver solamente pusieron la voz

Voz 1 56:20 el míster Dylan pero que los los

Voz 1168 56:23 sí

Voz 0788 56:32 otra canción famosísima hay un documental que hay por ahí en las plataformas que el habla maravillas de mal de Phil Spector que era el productor pero de bien de los músicos también grabó por ejemplo con otras cantantes pop pera melódicas como por ejemplo competirá claros el otro día os hablaba yo un poquito de Sam Cooke y una de las canciones más famosas con uno de los arranques más alegres de batería de Sam Cooke también lo grabó

Voz 1 57:26 al play

Voz 1871 57:31 no

Voz 1 57:39 a

Voz 0788 57:44 Tico finísimo Hall Blaine ya os digo que esto solamente su

Voz 7 57:47 en un resumen de los cientos de canciones que le llamaron

Voz 0788 57:50 a grabar los estilos gol de estar y en muchos otros luego siguió haciendo demostraciones pero ya no grabó casi discos después de los setenta pero por último para que veáis cómo era un hombre que valía para todo este el de

Voz 0522 58:27 mañana te espero donde iba a presentarlos el disco

Voz 1258 58:31 Íñigo Sastre buenas tardes buenas tardes qué tal Carlas habrá que en Valencia acaban de terminar su gran fiesta es momento de analizar qué han dicho las redes de las fallas según Amstel Index la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica de los comentarios que se generan en las redes sociales Fallas dos mil diecinueve ha sido un éxito Valencia junto a las Fallas ha recogido un ochenta y ocho por ciento de menciones con reconocimiento las actividades más reconocidas han sido las mascletaes con un noventa y cuatro por ciento también las verbenas y los conciertos que han recogido un sesenta y dos por ciento de menciones con reconocimiento sea zona de Valencia las Fallas son una de esas fiestas marcadas en rojo hay que ir ya hay que contarlo con AMS del reconozcámoslo bueno más info index punto es

Voz 50 59:17 cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces

Voz 1294 59:25 acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco