La Ventana (21/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias Ciudadanos ha concluido ya la investigación abierta por las denuncias de presuntas irregularidades en los procesos de primarias a partir de lo ocurrido en Castilla y León tras esa investigación la comisión de garantías del partido amenaza ahora a los militantes que presentaron estas denuncias con abrirles expediente disciplinario más datos con Óscar García

Voz 1645 00:27 sí en la certificación que Ciudadanos ha remitido a los candidatos denunciantes y a la que ha tenido acceso a la SER la Comisión de Garantías explica que sólo hubo la conocida incidencia de las primarias de Castilla y León con ochenta y dos votos nulos pero que ese corrigió el resultado no hay más explicaciones en el resto de las primarias denunciadas no hubo es literal ningún tipo de incidencia valorable así ocurre en los casos de Madrid Murcia y Cantabria los conocidos pero también en otros hasta ahora no publicitados como son las primarias a la alcaldía de Valencia a la comunidad

Voz 0313 00:55 con Canarias al cabeza de lista al Congreso por cada

Voz 1645 00:58 en total once casos el último punto de la resolución dice que la Comisión de Garantías ha tenido constancia de que algunos de los candidatos no dice cuáles han podido crear una situación anómala hay perjudicial para el partido por haber hecho pública su denuncia

Voz 1826 01:11 Ello sus casos van a ser trasladados a la comida

Voz 1645 01:13 dónde régimen disciplinario para que estudie las situaciones creadas

Voz 0313 01:17 qué más contamos hasta ahora Ester Bazán el Defensor del Pueblo

Voz 0011 01:19 abierto una investigación de oficio tras conocer el caso de la cabo expulsada del ejército víctima de violencia machista de acoso sin derecho a pensión después de casi dieciocho años de servicio ha preguntado a Defensa sobre las medidas para proteger a estas personas forma Adela Molina Francisco Fernández Marugán dice en un comunicado que aunque los avances para la plena incorporación de la mujer al ejército son innegables casos como el de esta cabo demuestran la necesidad de adoptar medidas complementarias que impidan que la víctima de acoso sufra tal deterioro psicológico tras la denuncia que acabé de baja forzosa el defensor ya recomendó el año pasado mejorar la protección a las víctimas de acoso en la tramitación de los expedientes sancionadores tras investigar la eficacia del protocolo de defensa para casos de acoso sexual y por razón de sexo la Generalitat da por cumplida la orden de la Junta Electoral Central lo dice en un escrito remitido a este organismo y en respuesta a otro que había dirigido ciudadanos esta mañana a ese organismo nos lo cuenta Pablo Tallón

Voz 1673 02:10 el partido de Inés Arrimadas ha pedido a la Junta Electoral que insta a los Mossos a retirar inmediatamente las pancartas de los edificios públicos y aquí nos referimos a las nuevas a las del lazo blanco y también a que ponga en marcha sanciones contra Quim Torra por mantener el pulso pues bien el president a través de su oficina ha remitido un escrito de alegaciones en el que solicita que no se tenga en cuenta esta denuncia de Ciutadans su argumento es que la Junta obligaba literalmente retirar las esteladas y los lazos amarillos pues bien como enlaza Llanos amarillos sino blanco Torra defiende que ya ha cumplido

Voz 2 02:41 la obligación del deporte Toni López en marzo la clasificación a la Eurocopa dos mil veinte primera jornada que empezaba a los no menos cuarto logró sobre partidos a destacar el Bélgica Rusia la otra Polonia Croacia Azerbayán Islandia ve Leor Holanda Bielorrusia España jugará su primer partido el sábado en Mestalla ante Noruega ayer baloncesto Bayern de Munich Barça hierbas de Gran Canaria Olympiacos seis y tres minutos cinco y Teresa en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER

Voz 3 03:04 en Madrid

Voz 0313 03:06 la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz

Voz 0011 03:08 eso ha renegado del exconsejero Alfredo Prada imputado por la justicia por las irregularidades en el Campus de la Justicia Ayuso

Voz 0313 03:16 en el Gobierno regional de la mano de Prada ha tratado

Voz 4 03:18 de desvincularse de este no no ha sido muy importante de la persona importante en los inicios en la política para mí fue Pablo Casado que es la persona con la que empecé

Voz 3 03:26 a usted qué le parece la imputación en el caso de Alfredo Prada

Voz 5 03:29 pues evidentemente no me parece bien que les voy a decir

Voz 0011 03:32 continúa el pleno en la Asamblea de Madrid el último de esta legislatura el consejero de Turismo Jaime de los Santos ha defendido durante la sesión el proyecto de la comunidad para regular la actividad de los pisos turísticos el decreto que se pondrá en marcha en las próximas semanas contempla entre otras medidas hacer un registro para saber qué personas están ocupando en cada momento esos pisos irregular esas viviendas como turísticas desde el primer día de su alquiler Hinault a partir del día noventa como aprobado el Ayuntamiento de

Voz 6 03:56 Ariz identificamos que la vivienda donde turístico no es a partir del día noventa

Voz 7 04:01 sino desde el día uno y que desde el día uno

Voz 6 04:04 las administraciones competentes tendremos que asegurar que se cumplan las normas que así uso las competencias de firmamos para las mismas

Voz 0011 04:13 casi a las puertas de la Asamblea concentración de la Asociación Derecho a Morir Dignamente para denunciar que sólo el cuarenta por ciento de los madrileños ha registrado ya su testamento vital por la falta de información del Gobierno regional exigen que se cumpla con lo que establece la ley aprobada hace dos años Charo Segovía es miembro de la asociación

Voz 0277 04:29 la única excepción dirigido a la ciudadanía ha sido un tríptico que la Consejería de Sanidad ha enviado por correo electrónico en febrero de dos mil diecinueve a los centros sanitarios han evitado carteles hecho nada para que la información esté visible tal y como establece la ley tenemos Buscató

Voz 0011 04:52 doce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 8 05:16 y lo ves circular con su moto y sabéis que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio sabes que son los moto expertos contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el cine directo punto com

Voz 9 05:32 soy Gabriel de Glass ahora por la reparación

Voz 10 05:34 situación de tu parabrisas de regalamos un juego de Escobar

Voz 9 05:37 al Bosch ítalo instalamos gratis

Voz 11 05:40 ya Carlyle repara

Voz 12 05:42 eh pide cita en las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en las punto es

Voz 10 05:48 un motero disfruta escuchando el sonido de su moto

Voz 3 05:51 por hacer lo mismo por menos dinero

Voz 13 05:55 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel bienvenido

Voz 10 06:06 dos condiciones el Mutua punto Es la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores IPIC de la isla de vikingos Kjelling y pues Wall el cuento de la criada

Voz 0313 06:17 da manifestaría ahora con Vodafone One

Voz 14 06:19 todo un año de HBO España de rellano para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendas Vodafone Vodafone

Voz 15 06:28 Mary Black Panthers Thor Capitán América todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 16 06:36 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas detalles de los rodajes por sólo cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 17 06:50 esto cuenta de que cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco Teddy y un poco de si quieres verá la Tablet paga un poquito más y si tu hijo lo quiere meter en el móvil un poquito más todavía pues es que hay que presenta el entre

Voz 18 07:07 disfruta Sky de los mejores canales de pago series y películas hasta en tres dispositivos a la vez sin compromiso de permanencia de ahora por seis el dos con noventa y nueve Alves para siempre pruebas

Voz 7 07:17 es gratis tu momento es ahora entran Skype punto

Voz 19 07:21 la mayor bajada de impuestos de la historia envidio la app te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo consulta condiciones

Voz 20 07:32 ahí tengo unas cañitas de un viaje citó semana gente que no te puedes hacer un hoy de Hita tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes tu concita

Voz 3 07:42 prepárate para todos lo gustos del verano más concentrando llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como de verano pero vivir dura Europa cruceros Caribe seis Las con el mejor servicio y otras las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 21 08:02 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 3 08:05 Mann sentir que me toman el pelo lo no

Voz 22 08:08 en Lucena sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran Lucero a punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 23 08:21 luz

Voz 0011 08:22 lotera reconcilió

Voz 24 08:24 este con el mundo escucha el nuevo podcast pienso

Voz 1804 08:27 luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 25 08:34 era una empresa me entró una empresa que eduque que enseñó unos valores

Voz 1804 08:37 a que respete el medio ambiente pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox

Voz 3 08:44 Google pocas

Voz 8 08:48 dónde en el cuello radios a Salim crema anti inflamatoria con efecto calor Radio salir Radio Salim de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico oye vecino que es lo que te instalaron el otro día sólo unos detectores de la alarma expuso si alguien intenta entrar por ahí eso es Sergio secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 1 09:13 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 09:27 cerca largos pero bueno no andar con rodeos es bueno tener algo que decir tenemos mucho de lo que hablar esta mañana es buena

Voz 3 09:37 descubre lo bueno de despertar informados cara amañada muy buenos días con Pepa Bueno Toni Garrido siguen

Voz 7 09:44 también en Cadena Ser punto com y nuestra vamos a ver al cubo de la basura no

Voz 10 09:54 dos de vidrio tampoco si tienes que reciclar Tous bombillas tubos fluorescentes a todos los contenedores diseñados para este fin han Vilà ha creado una red de más de treinta y cinco mil puntos de recogida de estos productos en ferreterías supermercados y tiendas de iluminación fíjate ya se han reciclado más de doscientos millones de bombillas no lo dudes las bombillas a su contenedor es un mensaje de ambigüedad

Voz 26 10:18 la Ventana con Carles Francino

Voz 27 10:22 hay lugares que uno no sabe muy bien porqué pero se acaban convirtiendo en escenario de de todo de libros de cine hoy en nuestro paseo diario por la historia les hablamos

Voz 0313 10:30 John o de uno de las prisiones más famosas

Voz 27 10:33 del mundo y con nombre de AVE

Voz 28 10:35 una vez

Voz 29 10:39 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 3 10:43 relato personal de la historia con nadie

Voz 29 10:46 es Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 10:55 no Alcatráz es un ave marina de la familia de los huidos que atrapa peces mediante zambullida también es un territorio inhóspito en mitad de la bahía de San Francisco que ha tenido mucho ajetreo histórico pese a ser una carga ruta de islote que justo el veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y tres dejó de ser prisión federal la prisión más película era de todo Estados Unidos a Alcatraz nadie quería INI muerto y ahora muchos pagan para que los lleven antes iban a la fuerza a los malhechores y ahora los turistas hacen cola para ir a saber cuál de los dos colectivos el más peligroso el islote de Alcatraz lo descubrió un español Juan Manuel de Ayala en mil setecientos cincuenta y cinco pero fue visto y no visto cómo era muy pequeño el islote no el descubridor que lo mismo también pues el hombre llegó estuvo un rato Ése fue allí no había nada que hacer salvo ponerle nombre dijo él hay que ver la cantidad de aves marinas de la familia de los huidos que hay aquí y la llamo la isla de los alcatraces cuando se la quedaron los Yankees se percataron de que aquel islote era una joya como prisión si ya era difícil llegar en barquito por las nieblas las corrientes y los vientos imaginen salir a nado casi imposible allí hubo presos de la Guerra de Secesión allí encerraron a los nativos durante las guerras indias a españoles que pillaron en la grada en noventa y ocho a objetores de conciencia que se negaron a ir a la Gran Guerra a gánster como Capone actores como Facebook esto es escapó

Voz 30 12:42 queda

Voz 7 12:46 es es

Voz 1626 12:48 en Alcatraz lo cerraron porque eso ya no había quién lo mantuviera corrompida por la humedad y salitre con un mantenimiento carísimo y encima no servía para reinsertar humanos en la sociedad una de las pocas alegrías que tuvieron los presos que vivieron los últimos años en Alcatraz fue en mil novecientos cincuenta y cinco cuando se encontraron en la celda un botón en la pared y unos auriculares era la radio escuchar un partido de béisbol era lo más parecido a la felicidad o un preso escribió que gracias a la radio podía oler los perritos calientes que vendían en el estadio así que fíjense aunque no lo parezca eso es pura lírica feliz día mundial de la poesía no recito el Romance del prisionero por cuestión de tiempo

Voz 3 13:30 P A

Voz 0313 13:37 hombre es un detalle por parte de Nieves pero que conste que no se hubiera gustado aunque aunque Machado ese rato tampoco son va la alternativa You magnífico enganche para Permira Roberto una cosa estando como estamos en el día de la poesía ya con la primera de programa que hemos hecho yo no me cortaría de compartir con los oyentes el el Romance del prisionero que por cierto es anónimo si vamos ahí vale que por mayo era por mayo cuando hace la calor cuando los trigos engañan y están los campos en flor cuando canta y responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor sino yo triste quitado que vivo en esta prisión que Disseny cuando serían y cuando las noches son sino por una Vecilla que me he cantado al albor mató Mel aún Ballestero dele Dios mal galardón mató Mela un Ballestero dele Dios mal galardón y ahora sí raviolis

Voz 26 14:43 radio una mirada particular para observar

Voz 0313 15:27 esta debe ser seguramente la canción más conocida los Jackson Five Cinco hermanos cinco vidas de las cuales de una he sabemos muchas cosas y algunas de las últimas como es sabido porque

Voz 31 15:39 son para echarse a temblar a llorar y otras cosas que acaban Henar Elvira Lindo

Voz 0313 15:44 buenas tardes hola buenas como estas hoy Elvira

Voz 31 15:47 apunta a un terreno

Voz 0545 15:49 delicado muy escabroso muy escabroso también como digo una cosa es cuando teníamos a los Jackson Five cantando esta canción Michael Jackson era un niño de todos los niños son inocentes con lo cual yo creo que si después de ver el documental que muchos hemos visto en la televisión tenemos dudas vamos a disfrutar de un aviso con las canciones de Michael Jackson en esta canción el era un niño era completamente inocente

Voz 26 16:15 no

Voz 0313 16:34 bueno pues hoy en Radio Lito Elvira quiere hablarnos de Living Neverland que es este documental de de cuatro horas que nos presenta a Michael Jackson como un pederasta común como un depredador sexual con niños y se centra en dos testimonios concretos que hará de personas que son adultas James y que relatan con todo lujo de de calles y lo subrayo con todo lujo de detalles los abusos que habrían sufrido mientras tenían entre entre siete y diez años yo te comento luego como me quedo yo hacía el cuerpo como Sada atacadas pues ver el documental

Voz 0545 17:07 mal y me ha hecho pensar muchas cosas y te voy a decir una cosa creo que hay que ver el documental es decir que nos en fin las cosas no solamente hay que verlas cuando son agradables no lo que sí

Voz 0313 17:18 he visto porque venía esto ya sabía que íbamos a hablar de ello y entre anoche y esta mañana quiero terminado lo que me faltaba lo he visto anterior

Voz 0545 17:25 el documental es desagradable porque además te va preparando son cuatro horas que hay gente que ha dicho que es larguísimo a mí no me parece para nada me ha interesado todo desde el principio todo el recorrido emocional porque la verdad es que ahora Carles estamos viendo Roberto estamos viendo documentales tan buenos que yo creo que sí que es donde nace casi nuestra gran información en estos tiempos no entonces el documental trata muchísimas cosas y ha conmocionado sobre todo bueno Él era una estrella mundial instale quería mundialmente pero ha conmocionado sobre todo a los Estados Unidos obviamente porque hay muchas imágenes que estuvieron viendo mucho más que nosotros durante todos todos todos estos años y lo que tú piensas es como no que es lo que pensaba la gente no reaccionaba ante esta imagen tan extraña tan bizarra rodeada de niños

Voz 32 18:19 siempre siempre siempre creando

Voz 0545 18:21 parque de atracciones en tu propia casa es decir yo entiendo que a mí me gustan mucho los niños y supongo que a los maestros a los profesores y a mucha gente que trabaja con ellos aman a los niños pero es muy raro y no sé cómo preparar en tu casa una especie de terreno introduce en una especie de flautista de Hamelín que te que te llevas a los niños a que te llevan a los niños a la cama hay hay en los cuentos tradicionales ayer lo hablaba precisamente con Antonio y con mi marido hay muchos avisos hay cosas que nos parecen crueles pero hay muchos avisos de los cuentos tradicionales para que los niños sepan que no se pueden ir con extraños no él está lleno sí está lleno de avisos la literatura popular uno de ellos es el flautista de Hamelín pero otro de ellos es Pinocho cuando llegan por allí por unos eh un agente del circo y sí un poco turbia a hacerlo se lo llevan Ia hace que que los explotan a los niños como personajes también del circo no entonces yo creo que que esto ha existido siempre lo que pasa es que cuando esto ha ocurrido esto de Michael Jackson hace muy poco tiempo el ha muerto hace muy poco tiempo los niños están reconocidos como ciudadanos de pleno derecho hace menos tiempo del que nosotros queremos pero cuando Michael Jackson estaba abusando de los niños ya sabía a que eso podía traerle desde luego problemas con la justicia entre sí

Voz 1826 19:53 en el sol advierte a una de las víctimas ahora yo tengo claro lo cuentes nada de eso porque unas pasaremos el resto de en la cárcel tú yo y por eso no declara la eh no declara contra Michael Jackson en primera instancia porque piensa es que él al que el ama desde luego si encima en ese momento lo ama va a pasarse toda la vida en la cárcel según me ha contado Michael yo también

Voz 0545 20:14 no es una cosa que en todas las crónicas que estoy leyendo sobre el asunto en Estados Unidos hay como una especie de confesión emocional que os es algo raro o no en la reseña sobre las sobre las conclusiones pero sí de quién la escribe la reseña sobre las películas digital porque forma parte de la vida de muchos de ellos desde que crecieron no hay uno por ejemplo en el New York Times de Wesley Morris qué dice bueno nosotros aceptamos Sud el desafío de Michael Jackson como desafió al físico por todas las los cambios físicos a la raza al género dicen Nos nos lo trata

Voz 5 20:51 vamos a ir dice sólo lobbies

Voz 0545 20:54 se ha de su nariz de ser como decirle de ser la nariz de un niño negrito a cómo terminó aquella nariz tan ridícula dice aceptamos ese viaje porqué porque lo llamábamos se ganó nuestra admiración nuestra compasión nuestra identificación nuestro desconcierto nuestra creencia de que todo él era una especie de metáfora no del niño que ha sido abusado también cuando era pequeño no abusado sexualmente pero su padre Joseph Jackson ha usó de ellos los explote explotaba no les dejaba salir dormían en burdeles bueno algo vio cosas que humilló no debería haber exactamente los explotó miserablemente los pegaba pero es curioso que en la en la entrevista que le hace Oprah Winfrey en mil novecientos noventa y tres cuando ha salido la primera el anuncio formal de abuso sexual Oprah Winfrey caer rendida a sus pies y acaban montando se en La Noria en este en este extraño parque de atracciones como antiguo que tiene en Neverland no mira yo llego a una conclusión también de una cosa mía Oprah Winfrey hace poco montó en su programa una especie de acusación con varias actrices contra Woody Allen las estrellas de la televisión deberían dejar de juzgar perdonar a unos personajes y perdonara otros porque se ha equivocado probablemente muy probablemente se ha equivocado con Woody Allen se equivocó desde luego Michael

Voz 0313 22:26 en aquel Jackson voluntades ya Jackson se equivocó mucho

Voz 0545 22:29 es mucha gente pero hay algo como dice este crítico en New York Times de encantamiento colectivo de una estrella del pop yo creo que no hay gente que logre más fanatismo que ciertas estrellas o del fútbol o de los deportes o de la música

Voz 0313 22:47 mira vamos a escuchar un par de fragmentos de los dos protagonistas de este de este documental de sobre la vida Michael Jackson sobre los abusos son White James vamos a mucha primero a White uno de los adultos cuando confiesa algún detalle de los abusos del proceso

Voz 32 23:04 David Owen en Washington bis los días pasaban de viendo películas de me enseñó a hacer el folk avión contraste entre el día y la noche íbamos a dormir a su casa lo primero que recuerdo es que Michael pasaba las manos por mis piernas vieron veníamos pues los Globos humanos llegaban horaria de mi entrepierna

Voz 5 23:29 y comenzaba acariciarme Macquarie

Voz 32 23:32 estaba el vine sobre los pantalones y luego las manos Iván debajo de los pantalones me tocaba el viene bajo los pantalones no tenía nada día consigo nunca tuve Nieves nada

Voz 33 23:45 qué tal

Voz 35 23:49 aparte el testimonio de Waits y luego James

Voz 0313 23:53 llegó a simular una boda Michael Jackson

Voz 36 23:56 que Dios todo muy muy enamorados en ese momento no estaba con Michael siempre pensaba pasamos el día de compras dormíamos juntos pero hay Éramos como una pareja casada voy a llegó casarlos porque hicimos una ceremonia de bodas era muy en su habitación nui los de cambiar los votos ahora unirnos

Voz 0313 24:39 me sentía bien está trasladando y hoy dice la Milos bonito

Voz 36 24:44 en el cuello y feliz

Voz 0313 24:50 la Fira de diamantes de gustaba mucho las joyas siempre recompensada joyas por actos sexuales

Voz 7 24:55 decía que debía venderle algo para ganarme el regalo bueno son

Voz 0313 24:59 de lo claves y Chema al cuerpo yo estoy continuamente

Voz 0545 25:02 pero exactamente es que nadie adiós hay una diferencia ahora estamos oyendo muchos relatos de abusos y violaciones por ejemplo de cura si a niños y tal son completamente diferentes porque los niños sufren desde el primer momento en el caso de Michael Jackson es muy perverso más digamos tienen una doble vuelta de tuerca sí porque en él él seduce a los niños les hace creer a los niños que son los lo más importante de su vida los niños admiran buen mucho es que adoran le adoran salen a salen a bailar e con él son entregados por sus madres que tienen un papel rarísimo extrañísimo

Voz 1826 25:44 sí porque antes cuando decías lo de las advertencias en los cuentos infantiles las advertencias estaban ahí escritas de siempre para los niños pero evidentemente también para los padres y sobre todo para para los padres y las más

Voz 0545 25:55 absolutamente pero que es una cosa es una violación seducida nosotros es son niños que son abducidos por una especie de de mago además tienen una cosa muy malvada magnífica que es que cuando se cansa o ya no quiere estar con uno de los niños lo cambia por otro y lo que sientes a niños son celos claro todo esto es que es verdad es en vez de siete ocho nueve diez años es es una cosa terrible claro cuando tú ves a Michael Jackson a hablar cuando por ejemplo en mil novecientos noventa y tres hizo una declaración pública diciendo yo a los niños los amo yo nunca les Ariana mal lo etcétera y lo dice con esa voz medio infantil por qué todos obviamos sobre todo la gente que lo estaba viendo en su país todo el rato que había dado veinte millones de dólares a los que lo denunciaron es decir a los padres que pusieron la denuncia la explicación que dio es que se hubiera planteado hubiera gastamos dinero todavía llaveros pero quiero decir que tú y sobre todo sus tratos con la justicia a a mí me me hacen no creer en la Justicia verdaderamente es decir que si tienes dinero te libras de la cárcel ya está pero aquellos niños aquel niño que denunció por primera vez a Michael Jackson habían escrito eh el pene de Michael Jackson todavía descrito a dicho aquí tiene una mancha que tiene entonces qué duda cabía de de que esa persona había estado de al menos desnuda o en la cama con Michael ya

Voz 0313 27:25 hay material buenísimo en el documental desde la declaración de una de las víctimas que denuncia cuando habla ante el sheriff en el sofá de casa y el ser iba tomando notas iba preguntando con detalle lo que hacían ese vídeo de Michael Jackson felicita el cumpleaños a uno de estos dos el tono vamos y en el que se dirige a El Aaiún montó el formalmente de factura el documental es buenísimo es extraordinario absoluta

Voz 0545 27:51 mente cuerpo sí ha y aparte que claro hay gente que dice bueno pero sí a estos muchachos declararon a favor de Michael Jackson cuando Michael Jackson fue acusado dos veces efectivamente pero es que yo creo que enfrentarse a un Rey del rock o del pop como era Michael Jackson con todo el poder del dinero de la presencia pública de hecho por ejemplo cuando ahora este documental se ha estrenado en Sundance quién ha salido por la puerta de atrás han sido las víctimas las propias mujeres de los de los dos hombres que fueron acusados dicen no yo es que tengo miedo al miedo de que me peguen un tiro por la calle es decir que el

Voz 0313 28:40 lejos además no es admiración es

Voz 0545 28:42 Ana timo es es otra vez como realismo

Voz 1826 28:45 reverencial es que hay un momento en el que Michael Jackson va con uno de los niños aquellos que iba cayendo cada año y hay una voz en off de un narrador de un periodista que dice ha llegado Michael Jackson con un primo suyo

Voz 0545 28:59 sabes una cosa que yo cuando veían documental que se hace difícil escuchar los detalles los detalles sexuales sin embargo yo creo que hay que escuchar todos totalmente de acuerdo porque totalmente de acuerdo sino desagradable pero sí se dice se viste a las cosas por su nombre y eso que dice uno de los chavales que dice es que era una mezcla de porno golosina si eso era su casa entonces no es el niño cuenta cómo lo ponía a cuatro patas IBI viéndole puedes con él pero esto ya es más temas ocupan las pues todas esa las cosas hay que saber las que ocurre puedes que obviamente en en el Museo de la infancia de Indianápolis han retirado objetos que tenían de Michael como él vendió ese amor por los niños tenían sombreros tenían cazadoras de estas llenas de luces que llevaba Michael Jackson no han retirado obviamente Louis Vuitton que iba a hacer una colección inspirada en Michael Jackson va a dejar de hacerlo pero claro hay algo

Voz 0313 30:01 Gil con todo eso hay una reacción absolutamente comprensible luego está lo de no programar su música vamos a cerrar Radio lindo con música Michael Jackson porque estamos hablando del yo creo que eso luego cada uno haga lo que quiera yo creo que no hay que renunciar y hay que censurar

Voz 0545 30:16 si hay que fue un genio musical para mí sí

Voz 0313 30:18 ingenio sin ninguna duda pero recomendamos una vez más eh el genio monstruos este documental Lady negarlo

Voz 7 30:25 con Elvira Lindo hasta la próxima semana pero si no sé por un beso

Voz 30 30:33 su hija Meis

Voz 10 31:17 Pedro Páramo buenas tardes de nuevo amigo bueno aunque ya queda menos para el fin de semana ese paraíso en el que podemos ver series podemos ver documentales por ejemplo Sky tiene un

Voz 0313 31:26 momento que es ahora hay se llama es CAI con los principales canales de pago series del momento películas documentales y toda la emoción de la Liga Un dos tres todo sin ataduras entran Skype punto es

Voz 10 31:36 disfruta de un mes gratis Sky tu momento es

Voz 7 31:41 ahora en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 3 31:57 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 1804 32:07 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 0313 32:18 resumirlo es como duda la comedia pero que halaga nazi de Talanta lo más cutre con Antonio Cano

Voz 7 32:24 pelo ya la socio estoy muy irónica

Voz 0313 32:27 la vida moderna con David Broncano restos

Voz 7 32:33 un nuevo programa de humor en nuestra gratis para todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER sueños tren tren desayuno coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina

Voz 3 32:52 de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenaser

Voz 30 33:18 buenos días Carlos

Voz 7 33:20 Nos honra

Voz 0313 33:22 sí

Voz 38 33:26 son las cinco menos veinte

Voz 3 33:35 de buenas a primeras buenos días Ana algo cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena Ser

Voz 10 33:52 la expondrá tranquilos ante obligó

Voz 14 33:54 Cobo a dormir durante seis años en una así

Voz 39 33:57 la enfermedad lo reto

Voz 14 33:59 eso que había llegado el momento de redactar la ella cruzando a nado el Canal de Menorca el cabo de Creus el Estrecho de Gibraltar la San kilos ante lo sabía con quien sea

Voz 0313 34:13 estaba metiendo

Voz 14 34:16 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias Jacobo parajes en afectos Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es Cadena Ser

Voz 26 34:33 cuenta con las eh

Voz 7 34:37 lo que pasa

Voz 41 34:51 buenas tardes llevaban tiempo avisando por fin lo hemos empezado a notar un gran seísmo ha llegado para darnos muchas alegrías es el seísmo de Línea Directa que te da por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche sí sí ha escuchado bien seis meses gratis en tu seguro de coche llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 7 35:20 con ser Europa

Voz 1626 35:26 en Italia acaba de entrar en vigor la normativa por la que los niños menores de seis años no vacunados no podrán asistir a las escuelas infantiles a partir de los seis podrán ir al colegio pero sus padres se exponen a multas de quinientos euros en todo el continente europeo hay veintitrés países con distintos formatos de obligatoriedad David Moreno es pediatra y coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría

Voz 42 35:51 pero es lo que pasa es fundamentalmente es que ha bajado la cobertura vacunal de las vacunas que se ponen en los primeros años de vida y concretamente con la triple vírica que previene

Voz 43 36:02 peor pues es donde más problemas están teniendo porque esa bajada se ha acompañado de un aumento de número de casos bastante importante más de cinco mil casos por sanción

Voz 1626 36:12 en España vacunar o no a un niño depende de los padres

Voz 42 36:15 la ley de salud pública viene estipulada con a que uno sea obligatoria y solamente solamente el único caso en el que podría ser obligatoria sería el caso de un problema mayor de salud pública como por ejemplo una epidemia como la que ocurrió con el sarampión en el año dos mil once a que hubo que vacuna obligatoriamente a una serie de niños de un colegio era nada porque había un brote incontrolable de sarampión en ese en esa ciudad Galicia

Voz 1626 36:42 desde el próximo curso los niños no vacunados no puedan matricularse en las escuelas infantiles públicas y concertadas una medida que se exige desde dos mil doce en Extremadura y Castilla y León

Voz 43 36:53 la votación de la obligatoriedad porque tenemos una cobertura muy alta por encima del noventa y cinco por ciento en primer año de vida a día de hoy podemos decir que nuestra cama nuestra estrategia vacunal funciona también que intentemos también aquellos padre que quieren que sus la vacuna no vayan a sitio a la guardería junto con otros niños también vacunado anormalmente deberíamos for Marne la población general que la gente entienda mejor porque se vacuna

Voz 1626 37:19 Diana Gascón Gonzalo es profesora y madre vive en Italia en Livorno

Voz 44 37:23 lo que se refiere a las consecuencias sobre no vacunar pues no no ha recibido ningún tipo de comunicación ni por parte de el de Amy por parte de la escuela

Voz 1626 37:35 Diana que no ha dudado nunca en vacunar a sus hijos está convencida de que la ley se aplicará de manera laxa

Voz 44 37:40 sí estoy bastante convencida de que no van a multar a nadie porque todas las normativas tienen un todo que la gente puede contestar discutir argumentar etc etc así que es un poco hecha la ley hecha la trampa

Voz 3 37:57 a ser Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 14 38:07 que desde el otoño hasta el verano cuya primavera Juan Ángel Vela del Campo da la nota con la dura tanto de los dos

Voz 34 38:36 llevo su quinta

Voz 0313 38:40 Juan Ángel buenas tardes hola muy cómo estás amigo bienvenido La Ventana mucho

Voz 1155 38:44 gracias vamos a hacer una cosa vamos a advertir a los oyentes

Voz 0313 38:47 la verdad que es una pena que hayamos anunciado que está abierta la ventana de los clásicos porque si no yo creo que les proponía en juego una especie adivinanza y que más aún aplicaría yo el primero Itu Roberto cree según luego el segundo también primer vamos a ver

Voz 5 39:01 si alguien nos cuenta les cuenta una historia de dioses ese vídeos con superpoderes con luchas engaños incluso

Voz 0313 39:09 eso tramas amorosas sexo castigos venga

Voz 5 39:12 nosotras

Voz 0313 39:13 qué es lo primero que tenía la cabeza Netflix juegos otro siglo una serie o la última película de Marvel o una novela fantástica pues no nada de eso les estamos hablando de una ópera que se representa en el Teatro Real de Madrid hoy mismo de hecho quedan después otras cuatro representaciones es una ópera barroca

Voz 7 39:31 alguien la ha definido como un drama heroico erótico se titula La Calisto

Voz 34 39:53 señora

Voz 0313 39:58 sí

Voz 34 40:01 eh

Voz 0313 40:06 Juan Ángel lo primero para no perdernos que ahora mismo tenemos un montón de oyentes despistados y la Calixto quiénes y cuál es el argumento de la historia yo da cuatro pinceladas sólo eh

Voz 1155 40:15 cuatro a verla Calixto es una ninfa es una ninfa que está al servicio de Diana de Ana es la diosa

Voz 3 40:21 la castidad de Caffa perfil

Voz 1155 40:25 esta ópera de la castidad el tema que nos ocupa de la castidad así entonces hay You un dentro de los los dioses como tal dicho antes uno de los dioses principales que es Júpiter que Júpiter se enamora de la Calixto belleza física en una de las bajadas a la Tierra la Calisto sigue las consignas de castidad implantadas por Diana y no lo hace ni caso entonces qué es lo que haces Júpiter se disfraza de Diana seduce a la Calixto claro siendo su maestra su profesora su productora etcétera era muchísimo más fácil bueno pues a partido una serie de enredos y demás con la mujer de Júpiter los tres los correspondientes en fin todas estas historias acaban por terminar en cuatro brochazos en que el la mujer de Júpiter convierte en en un oso o en una osa a la a la Calisto y luego recupera de nuevo Júpiter la hace la Osa Mayor

Voz 0313 41:21 lo del drama heroico erótico que comentaba antes no es una ocurrencia de un de un espectador cualquiera sino que son palabras de de Joan Mata Bosch que si te artísticos del Real a ti te parece que eso se cuadra como un traje a medida lo que es la Calixto o

Voz 5 41:36 tenemos una parte es una mirada

Voz 1155 41:39 es una parte de la mirada pero hay una componente de deseo muy fuerte entre los dioses y los personajes más terrenales el Ibex a parte de eso pero pues yo con ese calificativo de erótico ya es un foco de atracción muchísimo más fuerte la puesta en escena correspondiente que he hecho lo utilizaban pues es subraya también es elemento

Voz 45 42:00 no

Voz 0313 42:22 hoy pedimos refuerzos yo voy a saludar a nuestro invitado ya me sabía mal hacerlo porque él estaba cantando así por lo bajini sin que nadie lo oyera pero estaba porque se las sabe de memoria Álvaro Torrente buenas tardes buenas tardes bienvenido a La Ventana Álvaro Alvaros director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y es autor de la edición crítica de la Calisto de esta que se está representando en el en el Teatro Real perdón por lo primero y por la ignorancia una edición crítica exactamente qué es que supone que representa

Voz 5 42:47 pues una edición critica supone fijar el texto en este caso texto poético y musical de una obra limpiando lo de todas las confusiones que puedan generar por un lado el paso del tiempo y por otro lado cuando hay varias fuentes cuando hay más de una pues la multiplicidad de fuentes a la la idea es ofrecer al director una partitura donde todas las preguntas que se puedan hacer todas las diferencias que hay estén resueltas

Voz 0313 43:12 lo más cercano lo más aproximado al original o el original directamente no bueno el

Voz 5 43:16 el existe si la ideas hacerlo más cercano la intención original del autor y cuál es el proceso de de investigación para salir a una edición crítica se parece a la arqueología se parece a los detectives tiene parece listo

Voz 0313 43:30 creador a que se tiene mucho de esto

Voz 5 43:33 todo eso por un lado está el estudio de las fuentes musicales y poéticas que eso es un trabajo pues que lo hace un una biblioteca y luego está el estudio de el contexto en el cual se críos a obra en este caso estamos hablando de un teatro en Venecia a mediados del siglo XVII con un empresario con un elenco con una financiación afortunadamente en este caso tenemos el libro de cuentas del empresario saque sabemos hasta lo que pagaba por la góndola que llevaba llevaba la prima donna al teatro bueno eso es anecdótico pero también eso nos permite saber por ejemplo que hubo algunas vicisitudes en el estreno como por ejemplo que el primo el personaje el que cantaba el personaje acabamos de escuchar en dimisión que era un cantor de la Capilla de San Marcos pues enfermó poco antes del estreno murió a la semana de manera que

Voz 0313 44:20 gran problema para Cavalli gran problema

Voz 5 44:22 tal y como lo resolvió pues los resolvió no encontró otro cantante igual debía ser un cantante extraordinario y entonces lo que tuvo que hacer es adaptar el papel para una soprano y lo hizo anotando de su propia mano en el manuscrito todos los sitios donde este personaje tenía cantar en un registro más agudo claro si uno no sabe la historia de la producción necesariamente poder llega a la conclusión de que Cavalli ha decidido cambiar esto vamos a hacer una partitura donde la voluntad última el compositores que lo que ante una soprano pero si sabes que en realidad lo que pasa es que se le murió el primo hubo pues entonces la sabemos que es una decisión sobrevenida que él no quería entonces lo que hacemos es mantener

Voz 46 45:01 la versión original

Voz 47 45:13 eh

Voz 1155 45:31 esto que escuchamos con Ángeles del ensayo general hubiesen Trus fragmentos que sean seleccionados bellísimo es una obra de esas que sitúan poco importancia de Cavalli esa importancia entre Monteverdi por un lado dentro la evolución de la ópera de la ópera barroca Il Cavallino

Voz 0313 45:49 Jorge estado tan olvidado cada bono a mi me lo parece al menos por lo por lo poco que he leído hubo un tiempo en que era prácticamente desconocido muy poco conocido

Voz 1155 45:56 sí bueno estas cosas claro teniendo los dos nombres que hemos citado Monteverdi por un lado como precedente pero Haendel después del pase de etcétera pues Cavalli queda un poco ahí en ese punto intermedio pero cuando se ha tirado un poco y se ha descubierto hoy ahí la labor de los musicólogos es heroica para ir descubriendo la estas partituras pues ahora al final están poniendo cabales en todo teatro que se precie en todo el mundo no sólo a Calixto a Cristo quizá más que ninguna pero quizá Álvaro lo lo domina mejor que yo pero muchas óperas la está aquí irá el bueno muchísimas Koyama

Voz 5 46:30 tiene la Calixto de especial para ser tan tan programada bueno yo creo que el componente erótico bastante explícito en el texto ayuda mucho y luego que ha habido algunas producciones muy buenas hay tres grandes producciones la primera Nepal para Glide que es la que recuperó la ópera que se había olvidado hasta mil novecientos setenta después en los años noventa una producción que hizo el teatro la moneda que la que dirigía la música ya consiguiera Bernini que el director escénico que esa fue un éxito abrumador se hizo vídeos e hizo se hizo a todas partes incluso si eso en el Barcelona en el año noventa y ocho

Voz 1155 47:04 el dice joe en el Teatro Nacional de Cataluña iré

Voz 5 47:07 pues está esta producción de David Alden que es la que hizo en dos mil cinco la Ópera de Munich en la Opera Estatal de Baviera y que después se ha hecho en varios sitios bueno la producción está en concreto se llevó después a Covent Garden que es un poco

Voz 7 47:22 la la referencia más actual ahora esto por ejemplo esta que estamos escuchando

Voz 1155 47:46 esto está la voz este es el momento óptimo de María Bayo que es cuando la cantó en Barcelona Cornellà como esta comentado Álvaro en este momento el IVA una de esas un dos de enero fíjate se estrenó la obra de de este año en mil novecientos noventa y ocho y bueno fue un éxito pero increíble increíble y entonces bueno yo creo que a mi me parece que dentro con esa puesta de escena de Berni que poética al máximo y vas muy elegante también me parece que este este enfoque de la tercera que ha dicho Álvaro que ha sido la de la ópera de Baviera de Múnich la que ahora se ponen real es la solución un poco siguiente dentro de un proceso en que la Calista ha sido una opera a mi me parece que muy afortunada en las diferentes soluciones que ha tenido el punto de vista moderno

Voz 34 48:35 sí

Voz 50 49:11 estamos aquí ponderando yo imagino que de forma muy muy justa esta obra he estado pero pero yo quería preguntarle Álvaro Torrente si un historiador un antropólogo después de estudiar y de meterse tanto para para para para hacer esta edición crítica Si no puede sustraerse algo parecido al síndrome de Estocolmo que a lo mejor puede sentir por una obra como ésta

Voz 5 49:30 sí eso eso no tiene ningún peligro porque yo yo creo que sí yo creo que te cautiva el trabajo es un proceso de años en el cual tienes que dar muchas vueltas a las cosas a veces te acabas contradiciendo otros decisiones iniciales pero es que es parte del proceso afortunadamente ahí momento en que el editor se desprende de la obra cuando se pone a disposición de los interpretes y los intérpretes hacen de su capa osea lo que suena en el Real no es exactamente lo que yo he escrito porque en la ópera barroca no

Voz 1673 50:00 exacto suscrito la ópera barroca

Voz 5 50:02 que el componente que tiene el papel que tiene el director en este caso ha vuelto al o los cantantes en la ornamentación en la instrumentación es más rico entonces el que yo esté atrapado por la ópera no tiene muchas consecuencias para el público para mí quizás

Voz 0313 50:17 nuestro escritor de cabecera Benjamín Prado noticias siempre que para escribir una buena novela

Voz 5 50:21 un tiempo mínimo prudencial son tres cuatro años para un trabajo de este tipo como esta edición crítica de la Calixto cuánto tiempo se debe invertir bueno no he los proyectos estos son siempre muy largos yo empecé a trabajar a mí me la encargó la ópera de Baviera en el año dos mil uno dos mil uno el dos mil uno Entonces yo lo primero que hice fue conseguir una copia del del manuscrito estudiar muy bien la copia y después cuando ya me había estudia la copia me fui a ver a una semana a Venecia a la biblioteca marchan a que está justo en frente del Palacio del sitio terrible para trabajar y entonces me tiré una semana pues desmenuzando eso y luego estudiando otras óperas de Cavalli y luego viendo documentación porque había que que juntar muchas piezas del puzzle en cuanto cuanta más información tienes más informados tantos decisiones después se estrenó en el año dos mil cinco yo era entregó en el dos mil cuatro

Voz 0313 51:08 con tres años de trabajo bueno sexy pero después

Voz 5 51:11 desde que se estrenó hasta que se publicó que ponen el dos mil doce pasaron a otros cuantos años y eso tiene que ver con que cuando se hizo el proyecto en Munich la editorial Ben Wright que es la principal editorial de música de este tipo de música del mundo Obras completas de Mozart de va a autores bastante conocidos no pues les interesó publicarla partitura de Calixto yo lo que hice fue convencerles que no hiciera una partida de que hicieran todas digo de Cavalli entonces si les convenció para que publicaron las obras completas de Cavalli y una vez que se les convencí tuve que reunir a todos los expertos de Cavalli del mundo que están bastante desperdigados hay convencerles y al final habrá estamos

Voz 0313 51:50 qué punto estábamos ese proceso de recuperación

Voz 5 51:53 llevamos unas seis óperas en papel de cuantos en total de veintisiete que se conservan sí sí pero por ejemplo hay una ópera que se ha publicado es de las más recientes que sería Mena que es un caso muy curioso porque se conserva una versión en inglés contemporánea de mediados del siglo XVII de un viajero inglés que fue allí mandó hacer una copia adaptando el texto al inglés y eso también lo publicado que es un caso excepcional pues es la ópera más antigua en lengua inglesa clásicos eh

Voz 0313 52:19 pero está claro que hay interés por por Cavalli que hay un interés renacido sin ninguna duda por ejemplo Felipe iba a decir nuestro Philippe Busquin lo confirma también

Voz 34 52:38 ver

Voz 51 52:43 si hay de que yo viví no

Voz 32 52:54 Álvaro Torrente ha puesto cara cuando dicho plan

Voz 0313 52:56 tres Felice Arús que es que lo hemos tenido varias diócesis van tenemos una relación muy muy cordial y muy muy especial y acaba de publicar un disco con canciones sí sí hablemos de Cavalli de quién era de

Voz 1155 53:08 pues Cavalli era un organista el veneciano el que bueno pues en un principio dentro vivió ese momento en que por así decirlo la ópera se trasladó de los centros prácticamente privados de la de la zona de la Toscana de Florencia qué tal hacer un espectáculo ya público con teatros en los que la gente iba pagando a lo que iba sea que fue como el comienzo pues un poco más al menos de la opera con los últimos Monte Verde y luego pues con todo el ocupó ese sitio de ocupar ese sitio tener una especial habilidad como estamos viendo en todo para el canto para ese canto un poco con muy directo muy transparente muy él pues entonces se situó ahí bueno yo creo que luego con el paso del tiempo pues ha recuperado su figura de esta manera que se ve

Voz 0313 53:58 no son los teatros programando sin hundir

Voz 1155 54:00 pero como esto deja de nuestro Caruso

Voz 34 54:09 no

Voz 52 54:12 ha

Voz 53 54:19 sí

Voz 32 54:29 yo lo que pasa ya que estamos no sé si es sólo la figura de de Cavalli o es

Voz 0313 54:33 pues la música barroco en general que en los últimos años esta va adquiriendo más relevancia

Voz 32 54:39 interés ya que se debe pero sí sí se percibe no que tiene más preseas

Voz 0313 54:43 Juan Ángel es si sin duda mira esto

Voz 1155 54:45 la tarde mismo hay una pasión según San Juan con William Christie en el Auditorio el Teatro Real tiene programado a continuación de esta Calixto Dido y Eneas de pasarse en una versión coreografiada todos Sasa Valls bueno yo creo que la música barroca tiene ese poder de atraer muchísimo a la gente joven por un lado pero fíjate hay un hecho que es muy evidente cuando hablamos del Massimo barroco de esa época pues base hace en clave de jazz en clave de música popular quien rechazaba den todo el mundo joven nadie pero en fin Álvaro seguramente en una visión vamos a decir ya nuestro Álvaro eh