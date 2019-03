La Ventana (21/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 2 00:07 cumbre en Bruselas sobre el futuro del Brexit y la prórroga solicitada por la primera ministra británica tres horas ya de reunión y que hay que Ester Bazán estas mismas Star

Voz 1454 00:18 discutiendo sobre una prórroga técnica que finalizaría antes de las elecciones europeas irse baraja una fecha el veintidós de mayo como muy tarde corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 00:28 buenas tardes exactamente no es un debate fácil para mí que a los gobiernos confirman de momento que el tratado no puede reabrirse ir recorta los plazos reclamados por ella al veintidós de mayo y esto porque según han confirmado a la Cadena Ser fuentes diplomáticas la primera ministra británica no sabe qué decir o no Conde a las preguntas de qué pasará luego si los diputados británicos rechaza en otra vez su propuesta extra prórroga técnica es la opción francesa es también la opción española prórroga todavía en debate porque el texto pretende establecer que la prórroga sería como mucho hasta la fecha de las europeas aunque si dijeran que si en los Comunes podrían nos dicen adelantar el plazo de salidas

Voz 1454 01:13 bueno pues ya veremos cuál es la fecha finalmente gracias Griselda del secretario de Estado de Estados Unidos continúa su visita por Oriente Próximo hoy por primera vez una autoridad norteamericana ha visitado junto al primer ministro israelí el Muro de las Lamentaciones mientras Tram escribía en Twitter que es el momento de que Estados Unidos reconozca después de cincuenta y dos años en la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán corresponsal Beatriz la R

Voz 3 01:35 pero no se ha pronunciado sobre la soberanía del Golán pero ha dejado claro su

Voz 1275 01:39 no yo incondicional a Israel con su visita

Voz 3 01:42 al Muro de las Lamentaciones Trump fue el primer presidente estadounidense en el cargo que visitó este lugar santo del judaísmo en dos mil diecisiete pero lo hizo sólo el muro se encuentra en la Ciudad Vieja de Jerusalén al este de la ciudad santa considerada por la comunidad internacional una zona ocupada por Israel Pompeo ha considerado que era normal visitar el Muro y hacerlo junto a Netanyahu los gestos de apoyo a Israel no han quedado ahí el mensaje de Trump considerando que había que reconocer la soberanía israelí sobre el Golán ha merecido casi inmediatamente un mensaje de agradecimiento de Netanyahu inmerso en una campaña electoral complicada deseoso de intervenir más en la frontera siria para frenar la influencia de Irán en el país vecino

Voz 1454 02:25 les recordamos que son más de setenta los muertos al volcar un ferry en el río Tigris en la ciudad iraquí de Mosul muchos de ellos mujeres y niños según el Ministerio del Interior de aquel país oficialmente ya se apunta como causa del accidente a que la capacidad de la embarcación era mucho menor del número de pasajeros que se habían montado en ella vigésima jornada del juicio del pluses en el Supremo nueva jornada de declaraciones de guardias civiles citados como testigos por dónde han ido hoy las comparecencias Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 02:51 estas dos agentes que intervinieron registros que intervinieron durante el referéndum ilegal en varios centros de votación que atribuyen a los votantes los altercados violentos que no fueron heridos pero sí sufrieron daños morales

Voz 4 03:01 daño moral en el sentido de las amenazas que yo sufrí a mí lo que sí es como en miraban

Voz 2 03:06 no sé si era precio parodia pero acaba

Voz 1275 03:09 cuando

Voz 2 03:12 ha reconocido que la justicia investiga si abusos policial

Voz 0055 03:14 desde su unidad en los centros de votación donde actuaron el presidente del tribunal ha lanzado una advertencia a los abogados de las defensas les ha reclamado que no hagan preguntas de cara a la galería porque eso les perjudica la sesión de hoy acaba de determinar

Voz 1454 03:25 Facebook ha reconocido fallos en sus sistemas para detectar el vídeo del atentado de Nueva Zelanda María Manjavacas buenas tardes buenas tardes falló su sistema de inteligencia artificial del atentado fue retransmitido en directo y visto cuatro mil veces antes de que Facebook retirase la primera grabación el mea culpa lo han cenado el vicepresidente de gestión dice que aunque la inteligencia artificial ha logrado un progreso incuestionable a la hora de detectar contenidos no es perfecta y falla como el último fallo gravísimo la última brecha en seguridad que se ha conocido hoy Facebook guardó millones de contraseñas en formato de texto plano desde dos mil doce sin ningún tipo de encriptación y a la vista de miles de empleados de la red social la multinacional lo ha confirmado hoy explica que ya han corregido el problema ahora tiene que avisar a todos los afectados ya han abierto una investigación interna para asegurarse de que los más de veinte mil empleados que tiene Facebook no han abusado de los datos a los que tuvieron acceso y los deportes Toni López

Voz 5 04:18 en marcha el amistoso de la selección sub veintiuno en Granada la España de Luis de la Fuente juega contra Rumanía con reggaetón perro Porro Fornel Soler Mayoral Vallejo Oyarzábal y compañía en el once por ahora minuto diecisiete del España cero Rumanía cero además primer día de la clasificación a la Eurocopa de dos mil veinte grueso de partidos a las nueve menos cuarto encontró a destacar Bélgica Rusia Austria Polonia Croacia Azerbayán Yolanda Bielorrusia España jugará el encuentro de la primera jornada del sábado en Mestalla ante Noruega ya empieza a la jornada veintiocho de Euroliga de baloncesto la antepenúltima a las ocho el Barça visita al Bayern de Munich y elaborar el Gran Canaria juega una transcendental partido a la una y media contra Olympiacos

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 6 07:28 de oportunidades es como estar ahí en la azotea de tu casa que un paracaidista aterrice a tu lado Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices

Voz 2 07:38 siempre sabes pues más o menos eso sería

Voz 16 07:40 Iker lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobarlo tú mismo ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más discos

Voz 15 08:42 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:16 sólo unos minutos de la tarde las seis y nueve en Canarias ya saben que aquí en La Ventana somos muy aficionados a las a las historias a los nombres propios yo tenemos uno destacadísima esta tarde se asoma a la ventana una mujer que con sólo veinticuatro años ha sido nombrada Mujer Emprendedora del año en España también es La cofundadora de gente que es una marca de de mochilas sostenibles ahora explicaremos en qué consiste eso y además la próxima semana va a estar en París en la final internacional de un premio creado por la Fundación en memoria de de Coco Chanel este premio quiere apoyar a las mujeres emprendedoras de todo el mundo que buscan solucionar los principales problemas sociales y medioambientales de sus comunidades gloria gobiernos buenas tardes bona tarda

Voz 19 09:57 hola buenas tardes qué tal gloria como estamos

Voz 0313 10:00 a ver lo de las mochilas es sostenibles y cómo se explica

Voz 20 10:06 pues bien nosotros somos una marca de moda sostenible entonces producimos bueno somos una marca sostenibles de tres maneras que nosotros lo está decir que ese medioambientalmente socialmente y económicamente entonces son mochilas que están hechas con cáñamo material que tiene unas propiedades muy interesantes a nivel pues de él hacía el respeto al medio ambiente y luego por otro lado están producidas por colectivos vulnerables en Nepal

Voz 0313 10:34 en Nepal hay ahí nace la idea de este proyecto

Voz 20 10:37 eso es así y fuimos de voluntariado o a Nepal y allí pues queríamos seguir de alguna manera conectados a al país serio impacto social positivo a largo plazo nada entonces empezamos a a investigar a algunos de los fumadores venimos de de pues el mundo del emprendimiento hemos tenido una carrera llama la innovación entonces bueno pues a raíz de cómo la mezcla de de esas camas puede seguir contribuyendo Isabella emprendedora pues creamos Semper

Voz 0313 11:10 cuánto tiempo hace de esta de esta primera incursión en Nepal

Voz 20 11:15 pues hace tres años ya pero la empresa las la formamos hace los en octubre de dos mil seis

Voz 0313 11:20 hola qué tal y qué tal va qué tal qué tal funciona Gloria

Voz 20 11:24 bien bueno poquito a poco al final pues bueno todo en el mundo y emprendimiento como es todo tan incierto nunca se sabe pero estamos bastante contentos por lo que hemos con hacia dónde hemos llegado pues hemos vendido alrededor de doce mil productos e ir bueno pues estamos trabajando con más de cincuenta personas en Nepal

Voz 19 11:43 sí espera cuánto cuesta una mochila de estas

Voz 20 11:46 entre sesenta y ochenta euros

Voz 0313 11:48 ya ya qué tipo de público Coles el el el perfil el retrato robot de nuestro cliente potenciales va por edades So Ho no cuenta mucho esto

Voz 20 11:56 pues bueno nosotros decimos que es es un poco para la gente que que tiene pues las ganas Un poco de aportar a la sociedad y buscar alternativas diferentes creemos que es para todos los públicos lo que pasa que sí que es verdad que nuestra o nuestro mayor público es entre veinticuatro y treinta y cinco años

Voz 0313 12:15 notorios y las tuviste el viernes pasado en alguna de las manifestaciones por lo de la lucha contra el cambio climático

Voz 20 12:22 no puede ir no puedo ir pero sí que me hubiera así que me ha gustado

Voz 0313 12:25 pero estás en esa idea verdad

Voz 20 12:28 sí sí por supuesto y también la del la de él era mujer es que está debajo

Voz 0313 12:35 de momento de momento vamos ganando el calendario luego otra cosa será trasladar a la a la vida real algunos de

Voz 19 12:41 es verdad bueno Gloria

Voz 0313 12:43 yo pues muchísimas gracias Si estás en esta idea te va a interesar muchísimo el testimonio que tenemos a continuación porque mezcla esos dos conceptos de lo que sí sería moda por un lado insostenibilidad por otro más que eso tiene que ver también con la precariedad con la dignidad laboral etc etcétera hace unos años en dos mil trece me imagino que tanto Gloria como muchos ustedes lo recordarán hubo un un accidente terrible en Bangladesh un incendio más de mil personas murieron en en talleres de de confección que eran clandestinos que trabajaban en unas condiciones realmente lamentables bueno y eso por lo menos removió alguna conciencia se promovieron campañas por todo el mundo y una de esas campañas tiene apoyo nuestro país Slow Fashion Next que es una plataforma de divulgación e información hemos invitado justo ante esta tarde asomarse a la ventana a una de sus colaboradoras Blanca Goba buenas tardes

Voz 19 13:35 hola qué tal blanco Jo lo primero que hubieran

Voz 0313 13:37 esa con lo de Bangladesh Bono han pasado cinco años largos ya por los datos que tenéis vosotras que en fin que os movéis un poco ese ámbito han mejorado las condiciones laborales en ese país de la gente que trabaja en el textil un poquito bastante nada

Voz 1640 13:52 bueno la verdad es que son cinco años que hay terrazas vergüenza tiempos ya han surgido muchas iniciativas sobre todo han surgido muchos sindicatos no como otras agrupaciones sin embargo en uno de los últimos informes que se hizo a finales del año pasado en los treinta y cinco por ciento de las personas que trabajen en Bangladesh tiene siendo mujeres tengo salario que es inferior al sesenta por ciento de lo que se considera mínimo para cubrir los gastos básicos de vida con lo cual el bueno que entiendo comenta

Voz 0313 14:21 oye que qué tipo de iniciativas cuéntanos qué qué ponerse en marcha desde vuestra organización blanca

Voz 1640 14:26 bueno pues desde la estación me la verdad es que somos pioneros en la formación hay sostinibilidad negocio llevamos dieciocho años formando vi a todas sus iniciativas no este año ahora el cinco y seis de abril tenemos las octavas jornadas de más temible en el Museo del Traje

Voz 2 14:43 sí bueno gente buena

Voz 1640 14:45 enhorabuena por el premio gen pero están ahí como con asiduidad ideó también están en contra de las administrativas que tenemos que se bueno impacto positivo que es el Primer Directorio demoras en España porque uno de los problemas que comentabas antes tiene gusto público uno de los problemas que hemos veces esta gente quiere comprar sostenible pero no sale no sabe dónde contar no es bueno estoy Victorino nosotros les mostramos cómo una quería todas las marcas que están produciendo de forma sostenible

Voz 0313 15:13 oye cuando utilizamos este concepto de moda sostenible nos referimos solo a la vertiente ecológica o también a la Laboral

Voz 1640 15:19 no no no no entendemos a sostenibilidad chinos se plantea desde los tres ámbitos que comentabas Gloria

Voz 0313 15:25 vale vale

Voz 1640 15:28 si algo que tiene de materiales ecológicos pero no respetar los derechos de las personas que trabajan en esta marca no serían

Voz 0313 15:34 claro oye esta forma de de de confeccionar ropa de de producirla que es también un negocio en el mejor sentido de la expresión es es una moda os está expandiendo de verdad cada vez tiene más más más seguidores más partidarias

Voz 1640 15:47 bueno la verdad es que cada vez tiene más partidarios también porque es una realidad que vivimos en un planeta que tiene límites es un planeta finito e iremos llegando a un texto que creíamos queríamos alcanzar nunca es que estamos dándonos cuenta de que al producir por encima de los límites planetarios estamos perdiendo valor incluso económicos a las empresas puedan con que no pueden seguir produciendo como están haciendo entonces el viraje ya sustancial necesitamos cambiar los modelos de negocio y necesitamos replantear toda la industria textil pero gracias a Dios está ocurriendo no

Voz 0313 16:16 este tipo de este tipo de prendas blanca ya que estamos hablando ya estamos centrados en el tema de la moda este tipo de ropa o de o de complementos todo lo que sea arrastran la la leyenda negra y seguramente interesada de que bueno con una producción artesanal en cine no entra en los circuitos gran sitar es más cara tal eso es verdad es una verdad a medias depende

Voz 1640 16:37 es una verdad a medias la realidad es que lo que está pasando es que pagamos demasiado poco por la ropa que compramos lo que no es normal es que una camiseta que ha dado dos vueltas al mundo que está hecha con algodón que ha tenido no sé cuántas personas trabajando en ella cuesta tres euros está como puede ser que padece una barra de pan y tres euros con una camiseta

Voz 0313 16:55 pero el consumidor cada vez es más consciente de eso por lo que decías también

Voz 1640 16:59 sí yo creo que también el consumidor ahora se da cuenta de que detrás de la moda hay personas y hay Planeta y que vivimos aquí ir otra cosa de la que el consumidor también se da cuenta que al final lo que te pones es lo que quiere hay expresión que tiene la moda el estilo no que es que antes teníamos tanto el cuidar las prendas realmente plantear pero pues es algo que ahora sí que el consumidor valora mucho y eso está ayudando mucho también el empuje de la peligros

Voz 0313 17:24 oye blanca la las prendas de de moda sostenible tienen algún beneficio extra para la para la salud pienso eh a lo mejor estar en un proceso dotar industrializado notan no tan mecanizado igual ahí no entran yo qué sé colorante eso o lo que sea

Voz 1640 17:42 sí la verdad es que es uno de los principales impactos que tiene cuando hablamos de más sostenible estamos hablando de entrada ya de restricción de muchísimas sustancias que se concedieran tóxicas por ejemplo para los niños hay muchísimo muchísimo más sustancias como antes de las llamas que se utilizan en las prendas pues de las grandes marcas

Voz 20 17:59 sí de forma habitual y sin embargo tienen

Voz 1640 18:01 ejemplo son destructores endocrino o inhiben el crecimiento normal de las neuronas claro estamos viendo ahora en generaciones más jóvenes problemas de desarrollo de sexualidad problemas de desarrollo de cáncer de ese tipo de incidencia es espectacular claro en la moda sostenible todo eso está muy regulado mucho mucho mucho más regulada es una moda más Ana

Voz 0313 18:21 déjame que te pregunte una cosa para terminar el cambio la transformación que que propone y si que de alguna forma aunque sea poquito a poquito hasta en marcha esto al final dependerá del voluntarismo de los consumidores son necesitaría algún tipo de de apoyo y refuerzo a nivel de marco legal etcétera etcétera

Voz 1640 18:39 bueno al final como estamos hablando de un sistema ninguna de las cosas va a pasar sin el apoyo de las otras pero lo bueno es que van tirando unas de otras no la demanda de los consumidores ya está haciendo que las marcas se replanteen cómo están produciendo y al mismo tiempo está permitiendo que nazcan nuevas marcas y al nacer nuevas marcas con ADN pues como el que tiene Sémper ya están empezando también aparecen nuevos productos hizo están ubicando al aparecer todo esto la legislación está llegando no imagínate cómo son las cosas

Voz 21 19:05 va a ser menos un año lo viene europeas no regula que ecológico orgánico biológico pues sinónimos en España hasta entonces lo orgánico no era es decir ecológico y claro hecha la ley hecha la trampa

Voz 0313 19:17 pues nada poquito a poco blanca The Slow Fashion Days muchísimas gracias por este ratito una ventana eh ya ánimo

Voz 26 21:05 Javier Casal señorías para mi ha sido un auténtico honor ser miembros de la cámara Jerzy a todos la mayor de las suertes

Voz 27 21:24 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes La ventana cómo estás buenas tardes sea emocionado sí sí hay bueno yo creo que está bien emocionarse a mí

Voz 0177 21:34 a mí me gusta emocionarme por las cosas que son importantes y hombre IV era la despedida no de de de cuatro años de que la Asamblea hay del Gobierno como presidente también después de casi un año muy bueno pues era emocionante si lo fueron seis

Voz 0867 21:46 hemos vivido una legislatura atropellada complicada pero al menos Le hemos cerrado esta mañana con una foto que no es habitual y menos en estos tiempos no verá todos los diputados de Podemos del PSOE de Ciudadanos también es su partido el Partido Popular en pie aplaudiendo usted

Voz 0177 22:02 bueno ellos lo agradezco deberá creo que han sido generosos pero también es verdad que todas las intervenciones de los portavoces han sido muy conciliadoras no reconociendo que más allá de los debates que a veces son tenso porque es evidente porque hay grandes distancias ideológicas pero creo que ha primado el sentido común que Luca privado también el el buen trato parlamentario y que los malos momentos que todos los hemos tenido yo lo dicho que seguramente yo también ha tenido han sido hoy la categorías Hydro contrae yo creo que ha primado pues el el fair play

Voz 0867 22:29 sé que la decisión se va a conocer de manera inminente quizás sea cuestión de días au de horas usted ha acotado ya que su futuro pasa por Europa o por el Senado quién decida Ángel Garrido o decide el partido popular quién pesa más aquí

Voz 0177 22:41 no es decir siempre el partido más mayo creo que es así yo creo que la dirección la que debe organizar como cree que es mejor la disposición de de las personas que podemos ser útiles al partido y en qué puesto y eso siempre Dávalos sabe sido siempre muy disciplinado en la organización porque además creo que es bueno que quede humanización y que se respeten los lo bueno los organigramas y de lo que marcan los estatutos yo por supuesto cualquier anuncio cualquier dicho la tendrá que tomar ya anunció el partido

Voz 0867 23:07 lo que se haya despejado una de las dudas que que Pío García Escudero finalmente vaya de número uno al Senado eso cambien algo las cosas despeja definitivamente la ecuación deja vía libre para que Ángel Garrido continúa su carrera política en Europa

Voz 0177 23:21 pues no lo sé sinceramente deberá que que será como digo el el partido que tenga que que anunciarlo oí bueno hay a él corresponde por supuesta presidente nacional y la dirección nacional anunciar todas las designaciones de de candidatos sean en las candidaturas que sean autonómicas locales nacionales y por supuesto europea

Voz 0867 23:40 no me voy a jugar una cerveza con usted pero pero yo lo veo en Europa hasta donde nosotros sabemos en Génova también en Europa

Voz 0177 23:48 bueno no lo no lo sé en cualquier caso yo esa cervezas gustosamente

Voz 0867 23:53 porque bueno Rivero que hemos tenido relación yo

Voz 0177 23:55 he estado muchos muchos debates en la SER cuando era consejero y portavoz del Gobierno así que la cerveza está asegurada pase lo que pase

Voz 0867 24:01 en cualquier caso en esa opción en la en el caso de que la acción en la opción sea Europa no habría ningún problema digamos legal no es decir aunque estaríamos abocados a tercer a tener un tercer presidente en la Comunidad de Madrid eso sería inevitable por una cuestión de calendario

Voz 0177 24:16 bueno pues lo que marca la lo que marca la normativa siempre que acatar o no por lo tanto para ir una otra candidatura pues hay diferentes modalidades Isidre por supuesto seremos respetuosos con la legalidad lógicamente

Voz 0867 24:27 pero eso podría ocurrir supongo que puede ocurrir si claro que sí bueno es la primera vez que que va dando eran usted creo la la política local y regional hoy se emocionado ahora que pesa más la incertidumbre o la sensación es de alivio después de estos cuatro años

Voz 0177 24:42 bueno sí sido cuatro años difíciles yo creo que eso no se lo cuenta a nadie para mí muy especialmente no porque además había connotaciones personales también en relación a la presidenta Cristina Cifuentes cuatro años duro pero también cuatro años yo creo que bonitos no interesantes intensos difíciles pero bueno yo creo que las cosas difíciles para todos también los da satisfacción sea al final resultan razonablemente bien y honestamente creo que el trabajo del Gobierno ha sido bueno no lo creo seguramente en esta obra disparidad de criterios pero creo que se han conseguido muchas cosas que hemos conseguido buena parte lo que queríamos que era que siguiera creciendo maíz que sólo ha hecho por encima del resto de las comunidades hemos creado empleo y creo también que esa mejora el servicio público por lo tanto nada nada fácil tampoco genera mucha satisfacción no lo que lo genera sobre las cosas difíciles

Voz 0867 25:25 bueno todo ilusiona no sé cuando uno abre una nueva etapa también tiene nuevos retos incertidumbre decía yo bueno también una sensación de que se va a encontrar con algo que que al menos no conocía previamente

Voz 0177 25:37 bueno también me ocurrió cuando cuando llegué aquí a la comunidad no un salto de lo local a lo autonómico que has más progre no es muy diferente está más próximo pero pero es diferente no a la política desde la Comunidad de Madrid es compleja porque también la comida es muy compleja no tenemos grande municipios como la propia ciudad de Malí hizo bueno Móstoles Getafe Alcalá pero luego muy pequeño municipios que requiere un tipo de política muy distinta no yo creo que saber entender eso es es importante y no es tan sencillo no se tarda se tarda un tiempo el local en todo caso creo que te da un bagaje importante para cualquier actividad que realizas después no la la administración creo que es la se dice siempre y es cierto es la estación más cercana y ahí aprendes a entender la necesidades concretas de la gente no y a mí me ha servido de mucho yo creo que el paso por la amistad que local es recomendable para todo el mundo

Voz 0867 26:22 no y además más complicada porque alcaldes o presidentes de se encuentran con con los vecinos en la calle y protestan directamente la ventanilla de reclamaciones está directamente en cualquier esquina

Voz 0177 26:33 sí sí no es nada fácil es así además yo he sido concejal muchos años los vecinos te plantean cosas que muchas veces son competencial tuya hay otras veces no pero el vecino no distingue ni tiene por qué hacerlo no él se dirige a su responsable político más cercano y te puede plantear cuestiones que sean de alcance nacional pero bueno tú tiene la obligación de tramitarlo de dar respuesta no a veces no tiene la solución pero es muy importante la respuesta entiende que le digas que no algo porque no puede ser lo que no entiendo es que no lo de respuesta sorprende mucho la política en la política local

Voz 0867 27:03 el presidente una cosa más de la actualidad el y quiero preguntar por la Operación Chamartín el Ayuntamiento de la capital asegura que hace dos días que envió ya toda la toda la documentación ese expediente que reclama la Comunidad de Madrid yo les pregunto hay margen les da tiempo a elaborar el informe medioambiental antes de que finalice esta legislatura

Voz 0177 27:22 bueno yo creo que es una operación en mente compleja no tiene un alcance tremendo por lo tanto yo creo que esas cosas hay que estudiarlas con muchísimo detenimiento y con los plazos adecuados yo creo que es cierto que el Ayuntamiento de inodoros en ánimo está toda la documentación que se

Voz 0867 27:35 Ello exige que Asisa bueno al ayuntamiento ha hecho muchas

Voz 0177 27:37 es que no sabían biólogo meditación y luego no era sino pero bueno en cualquier caso y lo miraremos miraremos está toda la documentación o falta algo pero en cualquier caso todo puede entender que para dar el visto bueno técnico que al fin la técnico pero también del consejo de Gobierno aún algo de esta magnitud hay que estudiarlo con mucho detenimiento esto no se resuelve ni en dos ni en tres días ni meses es verdad que yo creo que es un es una operación muy bueno muy importante pero muy compleja hay que darle tiempo a los técnicos el tiempo que yo requieran ahí nosotros hemos sido siempre muy claros por encima de las intenciones políticas y de los deseos políticos está también el trabajo técnico ilegal porque las cosa

Voz 2 28:13 tienen que ir bien hechas Lugo sino

Voz 0867 28:15 es que no hay intención de bloqueo boicot no Rita Maestre

Voz 0177 28:19 Dios no en la dijimos al principio que esta operación que que contaba ya con el consenso del Ministerio del Ayuntamiento de los promotores nosotros jamás leíamos obstaculizar no pero entre eso

Voz 0313 28:30 y hacer las cosas deprisa y corriendo en algo de esta magnitud

Voz 0177 28:33 no porque luego llegan las alegaciones y luego llega los contenciosos y las cosas se complican no tiene porqué yo creo que cuando las cosas analizan bien y será una respuesta que está meditada que está legalmente acreditada es cuando las cosas salen bien así que lo haremos como siempre

Voz 0055 28:48 sin prisa sin pausa pero someta

Voz 0177 28:51 pido a todos los plazos legales que estar establecido sorpresa

Voz 0867 28:53 ante Ángel Garrido se que tiene que regresar al pleno no quiero molestar más

Voz 0177 28:57 es un placer verdad y aunque no es habitual

Voz 0867 28:59 el caso particular sí quiero agradecerle más allá de de la oposición que ocupa cada uno primero que haya estado tantos meses aquí colaborando en este programa en La Ventana después ya como presidente de la comunidad que que siempre haya atendido nuestra llamada algo que no ocurre siempre con todos los políticos sean del color político que sea

Voz 0177 29:16 pues yo le deseo mucha suerte verdad se lo agradezco de verdad para mi ha sido un placer llevará que yo a la al la consideró como como mi casa me bien porque he ido mucho tiempo siempre deberá he encontrado perfectamente tratado con con cariño lógicamente con la distancia que hay siempre entre políticos y periodistas porque tiene que ser así esa instancia profesional pero yo he sentido el cariño de todo medio de comunicación aquí en la en la Comunidad Madrid en la Asamblea de Madrid lo tengo que agradecer lo hecho también inmiscuye personalmente con usted claro que sí

Voz 0867 29:43 bueno ya sabe que en Europa o en el Senado estacas a seguir siéndolo

Voz 6 29:46 pues lo agradezco montón yo también estaré siempre disposición siempre un abrazo fuerte un abrazo

Voz 1275 32:22 hola buenas tardes pues casi una hora he tardado en realizar el recorrido entre Sol y Getafe por una avería en la catenaria que se ha producido en la estación de Villaverde bajo por megafonía informaba de fuertes demoras no especificaba el tiempo en los trenes que recorren la línea C4 la que une Parla Colmenar ya avisaban de que había que hacer un transbordo en Atocha para coger un tren hacia Villaverde Alto y allí otro trasbordo para coger un segundo tren con destino Parla así que casi una obra como te digo para llegar a Getafe un recorrido por cierto que habitualmente is todo va bien si todo va bien realizo en algo más de veinticinco mil

Voz 0867 33:03 Nuestra Amal gracias Almudena los trenes circulan con importantes demoras eviten por tanto esa línea sí puede y en Vallecas mensaje de tranquilidad para los vecinos del Pozo del Tío Raimundo tras los incidentes de estos últimos días provocados por el asesinato de un hombre de sesenta y cuatro años el pasado fin de semana noche incendiaron el camión del presunto asesino con quién el fallecido discutió por culpa de los perros de la víctima de este suceso hoy los vecinos se han reunido con el presidente de la Junta de Distrito Paco Pérez concejal de Vallecas qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como está

Voz 31 33:32 qué tal buenas tardes bueno pues preocupado pero también con la esperanza de que los problemas una vez más en Vallecas los nuestros problemas lo vamos a resolver

Voz 0867 33:42 si las cosas están esta tarde un poquito más tranquilas no

Voz 1040 33:45 la esa más tranquilas yo creo que ese trabajo digamos oscuros subterráneo de mediación que estamos haciendo con todas las entidades que puedan estar afectadas no como las propias organizaciones que trabajen en la problemática social de la comunidad gitana como las asociaciones de vecinos como la comunidad escolar como las propias familias empiezan una a doblar fruto hay una voluntad yo creo compartida por todos de soluciones de este problema hay recuerdo de la convivencia era bueno

Voz 0867 34:18 sí en efecto concejal en la reunión de esta mañana se ha hecho un llamamiento a la calma básicamente ese es el mensaje que ustedes repiten una y otra vez es decir que la policía da su trabajo y que nadie se tome la ley por su mano

Voz 1040 34:30 efectivamente la bueno yo creo que es el momento de dejar actuar a la en este momento concreto de dejar actuar a la policía que los responsables de este asesino Meco sean puestos a disposición judicial sí bueno a partir de ahí si tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión entre todos para ver qué cosas están fallando porque tampoco es normal que un problema de un tema de perros que termine de esta manera entonces este una vez que estos digamos aspectos la punta del iceberg va problemática que tenemos que esté resuelta si tenemos que sentarnos a reflexionar sobre algunos problemas que afectaban a la comience nuestros barrios y que yo creo que tienen su origen fundamentalmente en la carga que soporta Vallecas que ha soportado Vallecas en cuanto a concentración de realojo de poblados marginales en nuestro en nuestro país

Voz 0867 35:35 sé que están en comunicación con la Delegación del Gobierno se van a reforzar óseas reforzado ya la seguridad de cara a los próximos días sobre todo de cara al fin de semana

Voz 1040 35:43 sí se ha reforzado en un refuerzo de querer dedicar los problemas que son de alguna manera no lógicos en una tipología no que de distrito como el que tenemos de población como el que tenemos desde luego y no se va a consentir concentraciones frente a domicilios de personas Si también que el ataque a bienes no de

Voz 32 36:18 personas de segunda sería bueno que todo el mundo se aplican el cuento no que que existiera la misma cautela la misma precaución que es le pide a la población por parte de la la

Voz 0867 36:28 pese política no pues efectivamente

Voz 1040 36:31 eh y sobre todo hay un tema lo que la reflexión que que yo he hecho si las conclusiones a las que yo he llegado es que aquí nadie puede imponer sus normas sino que todos nos tenemos que regir pues las normas que entre todos nos hemos dotado y que nadie puede tomarse la justicia por su mano y que de ahí al caos hay muy poco aquí nosotros lo que necesitamos es tener la convivencia que siempre hemos tenido hace poco un compañero suyo de un medio de comunicación expresó digamos los conflictos más importantes que ha habido en Vallecas en los últimos años de hecho no los un conflicto más importantes que ha tenido Vallecas es en defensa de los derechos creo que tenemos que seguir en esa senda

Voz 0867 37:26 pues Paco Pérez concejal de Vallecas le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros y ojalá todo se Pacific que las cosas vuelvan otra vez a la tranquilidad

Voz 1040 37:35 decía es abrazo

Voz 0867 37:38 su programa Terry treinta y siete minutos y una cosa más la Asociación Derecho a Morir Dignamente se ha concentrado esta mañana frente a la Asamblea para denunciar que el Gobierno regional no está cumpliendo con algunas de las medidas más importantes de la Ley de Muerte Digna aprobada en el año dos mil diecisiete hablan sobre todo de un problema de comunicación en especial lo relativo al testamento vital apenas cuatro de cada mil madrileños lo han registrado información de Virginia Sarmiento

Voz 33 38:02 no estamos

Voz 2 38:05 a las puertas de la Asamblea

Voz 7 38:07 que siguen existiendo trabas para registrar el testamento vital un documento que vela por la calidad de la muerte y que según la ley debería poderse tramitar en cualquier centro médico también la administración está obligada a facilitar divulgar la posibilidad de hacerlo Charo Segovia miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

Voz 34 38:23 en la moción ha sido un trío pico que la Consejería de Sanidad ha enviado por correo electrónico en febrero de dos mil diecinueve a los centros sanitarios

Voz 7 38:33 Madrid sigue a la cola en cuanto a testamentos vitales por cada mil habitantes mientras comunidades como País Vasco Cataluña superan el diez por ciento aquí sólo llega al cuatro por eso hacen un llamamiento a los políticos para hacer cumplir la ley aprobada en su día por unanimidad

Voz 34 38:46 para que nos oigan estos señores que no son capaces de cumplir las leyes que aprendió muy bien bueno pues entonces no les digo nada porque ustedes ya saben que llevamos dos años esperando que se cumpla la ley

Voz 0313 38:58 sólo dos diputados estaban escuchando Mónica García de Podemos José Manuel

Voz 17 39:02 sí y no no perdamos los problemas

Voz 0867 39:16 es están registrando a esta hora en la hace cuatro y que les hemos contado en esta Ventana de Madrid esa avería importante en esa línea que conduce a los pasajeros hacia el sur de la región por la caída de una parte de la catenaria a la altura de Villaverde Se están registrando importantes problemas demoras desvíos de trenes así que sí pueden eviten por favor esa línea nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la comunica hasta mañana adiós

Voz 0313 42:56 faltan diecisiete minutos para que sean las ocho de la tarde a las siete en Canarias esos muy bien pero faltan poco menos de tres horas era algo mucho más importante para batir un récord bonus récord otro para seguir acumulando por qué no existen precedentes de una serie con veinte temporadas a cuestas ningún preferente uno existe uno ella cuéntame todo empezó con una canción

Voz 37 43:22 tú que has vivido

Voz 0867 43:30 y con un narrador

Voz 2 43:31 abre Carlitos en mil novecientos sesenta y ocho

Voz 27 43:34 yo tenía ocho años ahora dicen que mil novecientos sesenta y ocho fue un año revolucionario y lo fue para la verdad es que en mil novecientos sesenta y ocho yo no estaba para revoluciones me preocupaban otras cosas me preocupaba por ejemplo que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie

Voz 0313 43:55 el narrador una canción desde entonces trescientos cuarenta y uno y una mirada a la historia de España un país que cambia

Voz 2 44:04 la cambia por ejemplo a finales de los ochenta

Voz 0313 44:07 a principios de los noventa lo de fumar como un Carretero ya no está tan bien visto así arranca precisamente el capítulo de esta noche

Voz 0867 44:15 que está firmando ahí dentro sal

Voz 38 44:25 con todas mis fuerzas pero me resulta muy difícil todo ser humano tiene su talón de Aquiles genuinos el tabaco ETA sobre soltado la Revilla el que Petrarca soltado reían la Familia pagado el rescate cuenta una becaria de la agencia Efe acaba de la Rantia chavalillos de veintidós años que lleva haciendo guardia noche tras noche yo pues con un poquito de suerte vamos a lo mejor me siento en un plato a la noticia adelante de menos la calle estará ahí al filo de la noticia joder tú has demostrado con creces que es un periodista de raza ya has metido en todos los pollos fijo

Voz 39 45:08 Dios

Voz 38 45:17 este va a seguir así abierto dijo que estaba bailando quieres quitarte el olor

Voz 40 45:31 bueno

Voz 1 45:36 Joaquín Oristrell editora de guiones de la serie de la cabeza la gente no logré pero yo sí

Voz 2 45:44 te sale humo de la cabeza de todas partes y todos los por el momento

Voz 0313 45:49 estaba pensando cómo pongáis cinco segundos más ya se considera

Voz 2 45:53 pues casi no el spoiler viene más este capítulo

Voz 0313 45:57 hasta cada década tiene su afán y cada temporada de Cuéntame también en esta que arranca muy a finales de los ochenta ya a principios de los noventa un montón de cosas a la cabeza no sé cuál aparecerán hombre la liberación de Emiliano Revilla por ejemplo una Juan Guerra está muy cerquita en el tiempo lo que podremos ver en esta temporada por estoy dando mucho

Voz 2 46:18 porque si la caída del muro de Berlín la preparación de la madre de todas las guerras quiere decir que va a haber un Alcántara que va a terminar en Irak que en algún momento de la vida vamos a hacer un poco de Homeland que eso nos apetece

Voz 0313 46:30 ahora en Irak eso una subtramo

Voz 2 46:32 no no y luego pues noticias que de alguna manera dramáticamente tienen que ver con la historia pues por ejemplo la visita Bergman con el drama ten a Madrid para presentar Casa de muñecas que tiene que ver con la crisis que el personaje de Ana Duato sufre durante toda la temporada bueno quiere decir pequeñas noticias que los arrancando de ahí Marta Sánchez con los militares antes de la guerra de Irak cantando Soldados del amor hay mucha tela llegan las teles privadas también llega a las teles privadas Toni Alcántara llega un momento en que está en crisis porque lo han sacado de te el telediario por el tema de Pilar Miró no quita que hubo está por la mañana a las cinco de su todavía hoy sí sí sí hay cosas que con el tiempo porque si ellos estar además preparando las elecciones dicen todo el rato que la gente se está que los partidos se meten con ellos porque les parece que hacen partidismo no las cosas siguen porque somos unos clásicos y hay un momento Tony que se plantea ir Antena tres que es muy curioso que desde Televisión Española se hable de Antena tres y de la posibilidad de los fichajes sale Martín Ferrán Noeno sin un personaje un actor que lo hace si nos metemos ahí en lo que lo que estaban

Voz 0313 47:40 oye Joaquín yo decía hace un momentito es verdad es que es mucho tiempo ya son veinte temporadas decía que Cuéntame aporta una una mirada muy concreto muy particular de la historia de España pero no me parece un detalle menor de la serie ni muchísimo menos es decir no sé cuántos calificativos habían colgado a Cuéntame uno será el culebrón de no sé qué pero yo creo que es una seguía histórica igual que hay novela histórica esto es una serie histórica en parte al menos también no yo creo que sí voluntario o ha ido surgiendo con el tiempo

Voz 2 48:07 nosotros intentamos jugar en todos los campos y que todo el mundo pueda verse reflejado en todas partes es una familia y en esa familia ahí desde la opinión más conservadora hasta la opinión más izquierdista de algún modo y entonces bueno pues todo el mundo tiene su voz no yo creo que el éxito de Cuéntame es que no creo que haya Espanyol ni en ninguna autonomía posible donde no vea identificado algún Bermeo nada mi abuela Éste es mi hermano a quieren mi cuñado el otro es no sé quién es decir que yo creo que si de algún modo está el ADN de España en la en la serie