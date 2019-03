Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el presidente del Gobierno acaba de comparecer en Bruselas después de la cumbre sobre el Fruit el futuro del Brexit con el pacto alcanzado la pasada madrugada cree Pedro Sánchez que se ha dado una nueva oportunidad al acuerdo sabiendo que May no tiene seguro el respaldo de su Parlamento ir respecto al desafío del president Torra con las pancartas y los lazos amarillos Sánchez cree que estamos ante un problema de convivencia y también que hay una amplia mayoría de ciudadanos que quiere pasar página

Voz 3 00:32 por tanto si algo refleja toda esta polémica que hemos estado viviendo durante estas últimas jornadas y si miramos eh la crisis en Cataluña de esta manera desde esta óptica pues es evidente que las instituciones públicas tiene que salvaguardar su une es más que evidente que los políticos en Cataluña independentistas no están garantizando la neutralidad de las instituciones públicas

Voz 1454 01:03 pues en el balcón del Palau de la Generalitat será colocado hace una hora una nueva pancarta Pau rumbo buenas tardes que puedes leer

Voz 0074 01:09 qué tal buenas tardes de plaza Sant Jaume a la pancarta es igual de grande que las anteriores y en ella se le libertad de opinión y de expresión artículo diecinueve de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lavan colgado hará media hora personalmente dos destacados miembros del equipo de Quim Torra aquí se abre el interrogante de si alguien consideraba que es partidista recordemos que la ley Electoral prohíbe los símbolos identificables con partidos esos posicionamientos durante el periodo electoral de ahí la prohibición de colgar lazos que Torra ha acatado este mediodía las

Voz 0827 01:40 Junta Electoral en ese sentido no actúa de oficio sino

Voz 0074 01:42 únicamente a demanda todo esto pasa por cierto mientras agentes de los Mossos d'Esquadra ya visitan varios edificios gubernamentales en Barcelona incluido consellerías para retirar lazos amarillos y otro tipo de simbología prohibida por la Junta Electoral Central

Voz 1454 01:55 ratificado el tercer grado penitenciario para Oriol Pujol en prisión por un caso de presunta corrupción fue condenado a dos años y medio y entró en prisión el pasado diecisiete de enero el Gobierno ha dado luz verde este viernes a un real decreto que establece la gratuidad de cuentas bancarias básicas para los colectivos más vulnerables informa Eladio

Voz 0527 02:14 eso las cuentas deberán cubrir todos los servicios con un límite para transferencias nacionales domiciliación es de ciento veinte operaciones al año una media de diez al mes los criterios para que una familia sea considerada vulnerable serán equivalentes a los que se aplican para tener derecho a justicia gratuita explicado la ministra de Economía en ese caso están

Voz 1403 02:33 vinculado al IPREM el Indicador Público de

Voz 0527 02:36 ETA efectos múltiples son vulnerables las personas que vivan solas que ganan menos de mil setenta y cinco euros al mes las familias de dos a cuatro miembros con rentas por debajo de mil trescientos cuarenta y cuatro euros al mes para las de más de cuatro miembros mil seiscientos trece euros

Voz 1454 02:52 el ciclón Ida haya dejado un millón setecientas mil personas afectadas en tres países del sureste africano cerca de la mitad son niños Unicef ha calificado la situación de crítica cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 0313 03:08 Ciudadanos cierra la puerta pactos poselectorales con el

Voz 1454 03:11 PSOE también aquí en la Comunidad de Madrid su candidato Ignacio Aguado ha seguido finalmente la directriz de Albert Rivera a nivel nacional y asegura que no gobernará con el PSOE de Gabilondo a pesar de que en otras ocasiones aseguró que no cerraría la puerta a nadie

Voz 0116 03:22 la primera decisión que hemos adoptado por unanimidad es que tras las elecciones del veintiséis de mayo no gobernará hemos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid

Voz 1454 03:35 Aguado no ha aclarado si aplicará esa línea roja con Vox se ha limitado a decir que no trabajara con los extremos en el PSOE han evitado valorar la decisión de la formación naranja de no pactar con ellos y la Consejería se ha adelantado al próximo lunes la prueba para analizar el cáncer de un paciente que está siendo atendido en La Paz tal y como les venimos contando este hombre lleva más de un mes esperando porque la máquina necesaria para la prueba está estropeada Teresa Rubio

Voz 1933 03:57 llamado a las dos de la tarde desde el Servicio de Medicina Nuclear de la paz para reprogramar suscita para el lunes a las tres de la tarde en el hospital de Getafe empieza por tanto a surtir efecto el plan de contingencia que la Consejería de Sanidad nos aseguró que había puesto en marcha para distribuir entre los diferentes hospitales que cuentan con esta tecnología a los pacientes que están en espera

Voz 1454 04:18 la Guardia Civil busca a cuatro hombres sospechosos de haber violado en grupo a una chica de veinticuatro años en plena calle en Ciempozuelos durante la pasada madrugada según fuentes de la Guardia Civil la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Infanta Elena de Valdemoro para hacer atendida por los sanitarios que confirmaron la agresión sexual la víctima que se encuentra en estado de este tipo de estrés postraumático ha denunciado los hechos y Ana Orantes dará nombre a un jardín en el centro de Madrid el pleno de la junta municipal de Centro aprobado asignar el nombre de esta mujer la primera en denunciar públicamente en televisión el maltrato que sufrió a manos de su marido que la mató

Voz 1826 04:49 permanente el nombre de Ana Orantes estará

Voz 4 04:52 en un jardín en la calle Segovía tenemos diecisiete grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:21 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1781 05:28 S

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes les pido disculpas por anticipado porque a la escatología siempre es un territorio muy llamativo pero también muy propicio para meter la pata o directamente para pagarla les digo esto yo utilizo la expresión de Carla porque el titular que leído esta mañana el diario El País es demasiado tentador como para no aprovecharlo dice Si acerca el Brexit que no falte el papel higiénico en el Reino Unido pero no es una metáfora eh son datos lo más valioso en periodismo son datos de la multinacional alemana que lleva meses acumulando reservas en previsión de un Brexit sin acuerdo tiene ya atención por si acaso tiene guardados tres millones y medio de rollos ojo que no sólo el papel o el cartón supermercados farmacéuticas fábricas de automóviles no digamos ya la banca todos los sectores están metidos en planes de contingencia por lo que pueda ocurrir pero lo que sí creo es que el chiste fácil del patio el debate puede servirnos para ilustrar el color y el tamaño del monumental fracaso de los políticos británicos en este momento decisivo de su historia cómo no va a haber desafección como no van a crecer los indignados cómo no van a triunfar los populismos si en una de las democracias más antiguas teóricamente más potentes del mundo sus teóricos defensores sus representantes están naufragando a la vista de todos desde su primera ministra hasta el último de los parlamentarios es la tormenta perfecta es el ejemplo imbatible de cómo la política en ocasiones en lugar de solucionar puede agravar los problemas de los ciudadanos claro que aquí tenemos en fin un ejemplo no pequeño menor eh con la crisis de Cataluña hoy en el tejado de la justicia porque tampoco los políticos al mando fin cada uno en su nivel de responsabilidad que es distinto han estado a la altura los últimos capítulos en fin acabamos de contar alguno los últimos capítulos de este agotador culebrón son horrorosos eh un president de la Generalitat jugando al gato y al ratón con las protestas simbólicas la Fiscalía ya le ha clavado una querella por desobediencia la flamante candidata del Partido Popular por Barcelona diciendo que es que los lazos amarillos son una soga para la mitad de los catalanes en fin dan ganas de volver al papel higiénico y enviarles a todos y a todas a un lugar donde puedan utilizarlo a granel pero no lo diré porque sino me riñe en bienvenidos a la venta

Voz 0827 08:08 sí

Voz 8 08:18 la harto de era con va la orgía harto de la cama de Londres espera

Voz 0827 10:08 bisoño Roberto buenas tardes hola buenas tardes no lo has dicho no no es que víspera estabilizar una palabra muy bonita estabas mirando raro escatología que siempre la relacionamos con mierda pero escatología también es el conjunto de creencias en la vida de ultratumba ya sabemos quiebra también pero bueno así vamos aprendiendo que hoy tenemos hoy tomar

Voz 0313 10:26 los café con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global que está en Radio Barcelona Rafa Vila San Juan buenas tardes

Voz 1781 10:32 qué tal buenas tardes está el Rafa cómo estás pues muy bien y además con ese final que hacía pues todavía mejor no porque tengo la misma sensación

Voz 0313 10:38 tú sabías la del papel higiénico o donde el rollo los que están guardados por poco con eso

Voz 1781 10:43 no sé si será propuesto por las cálidas que les entregaba

Voz 0827 10:47 en todo caso

Voz 1781 10:48 lo que sí me parece es que estamos frente a una situación en donde hay una falta de algo tan grande que a veces parece es que miramos aquello como se decía aquello de la paja en el ojo ajeno no estamos viendo el Brexit sin ver lo que nos pasa aquí qué es exactamente lo mismo no

Voz 2 11:01 y bueno pues igual nos metemos en la misma

Voz 1781 11:04 en la misma situación no que se definiría por ese emojis el de la Khadija no el marrón cito a ese símbolo que salen los en los que se lo digo porque porque realmente la falta de de liderazgos es lo que nos iba precisamente a todo este populismo al dejar las cosas que pasen yo no veo a nadie porque sinceramente no sé ahora ya ya hablaremos de todo lo que es el Brexit tal sinceramente un referéndum no lo va a arreglar entre los pocos referéndum se han equivocado totalmente lo referéndum lo que dicen es que hay que refrendar posiciones mayoritarias no que hay que dividir a la sociedad entre sí y el no y entonces bueno pues lo que hay que hacer es que salgan los líderes que digan oiga vamos a arreglar esto de una vez y es a ellos a quienes corresponde por nada no hay ni allí ni aquí ni en ningún lado

Voz 0827 11:48 hombre a mí los los referéndums me parece bien lo que pasa es que yo creo que cuantitativamente un referéndum sobre un asunto tan importante como es el Brexit o la independencia de un país etcétera no se pueden tomar por un solo voto eso puede tomar por un cuarenta y nueve y medio cincuenta y medio esto es imposible entre otras cosas porque por ejemplo cuando intentamos resolver así la independencia resulta que el Estatuto para una para modificar el Estatuto de Autonomía requiere una mayoría cualificada entonces si realmente el Reino Unido hubiera tenido una mayoría cualificada es que vamos practicamente la Unión Europea le tenía que haber puesto la alfombra roja para decir váyanse vamos a ver de la mejor manera posible pero claro es que se

Voz 1781 12:27 es no lo haría pasando no estaría pasando lo que está pasando que no saben cómo irse claro es que no

Voz 0313 12:32 todos están de acuerdo claro ni cómo ni en qué

Voz 0827 12:34 ese es el problema no saben cómo irse o como quiera

Voz 0313 12:37 dárselos que se quieren quedar quién que no son pocos corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 12:41 que hay buenas tardes minuto dejó el resultado

Voz 0313 12:44 son las cuatro y trece trece trece en Canarias notamos motivada

Voz 4 12:48 bueno es que aquí hay un estancamiento total que era el sabemos que te de me ha vuelto de Bruselas

Voz 0273 12:54 pero a la campiña de fin de semana va a encontrarse con algunos miembros de su Gobierno va a seguir negociando pero ahora mismo no hay un calendario claro de qué va a pasar la semana que viene en principio debe haber esa tercera votación

Voz 1454 13:07 yo no debe consentir

Voz 0273 13:09 el jefe de El presidente de la Cámara de los Comunes parece ser que la la consentiría tampoco dijo que su palabra fuera definitiva ni ni que no pudiera levantarlo parece ser que sino es el problema el problema es email tiene o no los votos y de momento parece que sigue sin tenerlo si además el ambiente cada vez está más deteriorado masón Grío a tiene más enemigos dentro de su propio partido en fin y ahora hablamos es total

Voz 0313 13:36 hablamos siempre y mucho por razones obvias de la primera ministra de Theresa May ayer Joaquín Almunia dice que está achicharrado es una definición bastante precisa pero los otros como la película no se llene Corbijn por ejemplo por no perder de vista a los protagonistas de este de este sainete que es lo último o lo penúltimo que ha propuesto que ha dicho es que he dicho algo

Voz 0273 13:55 sí está proponiendo desde el Partido Laborista

Voz 0313 13:59 una suave significaría

Voz 0273 14:01 y a mantenerse en la Unión Aduanera y ha tenido desde el principio desde el referéndum una pues horas supera ambigua él es no exactamente un europeísta pero poco a poco ha tenido que ceder porque sus bases le han ido empujando la solución que propone y quizás es una solución que tenga consenso desde luego entre grupos de conservadores pero la cuestión ahora mismo es lo que va a ser muy difícil dar marcha atrás que hay muy poco tiempo se han conseguido las semanas más pero también debo decir que Theresa May desde el principio hecho una estrategia en la que ha excluido a los partidos

Voz 0313 14:37 ya es decir

Voz 0273 14:39 ella lo que ella decía no yo os escucho venir y hablamos pero luego no escuchaba nada es una persona completamente inflexible es una persona que marcó unas líneas rojas muy duras en la negociación que realmente respondían al espíritu de los euroescépticos de su partido ni siquiera de los proeuropeos se ha olvidado completamente de que hay un cuarenta y ocho por ciento de la población que quería estar representada nadie votó un Brexit tan duro ni una salida mucho menos sin acuerdo pero ella se ha cerrado en banda y las opciones que tomo desde el primer momento eran extremadamente inflexibles

Voz 0313 15:10 ya oye Begoña antes de cerrar este pleno el último capítulo de la Historia cuéntanos quiénes Margaret Georgia tú quién es esta mujer y que ha hecho pues esto es

Voz 0273 15:20 la ciudadana da pie que votó a favor de permanecer en la en la Unión Europea

Voz 9 15:26 Ike ayer le

Voz 0273 15:28 eh puso en la la web que hay en la página el portal de del Gobierno de peticiones del Gobierno pero mis del Parlamento británico pues puso una petición pidiendo que se revoque el artículo cincuenta y que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea ha cuidado porque teóricamente es en esta es una opción sí vale y a ella la entrevistaron por teléfono porque se acababa de ir de vacaciones a Chipre y la entrevistado por teléfono en la BBC yo explicó que bueno que lo había dudado mucho pero que porque pensaba que ya no tenía mucho sentido hacerlo pero sus amigas la animaron venga y tal puso eh y ha sido ha sido un éxito fulminante en las redes sociales y ahora mismo tiene lo estoy viviendo tres millones trescientos cuatro mil quinientos ochenta y un firmas es decir evidentemente ella decía que a las personas que votaron a favor de la permanencia no se las ha escuchado lo cual es totalmente cierto ahí ha sido este despegue fulminante pidiendo pidiendo esta posibilidad de hombros eso te digo hoy sosegado a contar que mañana también en este mismo sentido va a haber una gran manifestación en Londres esperemos que gran manifestación eh a favor precisamente puso de revocar el artículo cincuenta o de que haya otro referéndum que es otra otra posibilidad hay unos políticos son los diputados que se han apuntado eh pero va estar el alcalde de de Londres Sadiq Khan iba a estar también a la primera ministra de

Voz 0313 17:00 de Escocia dos lugares donde evidentemente

Voz 0273 17:03 jabugo mayoritariamente a favor de la se votó mayoritariamente la

Voz 0313 17:08 háganos vas contando Begoña a ver si algún día conseguimos que pronto tardes haga el sol hasta luego

Voz 11 17:20 eh

Voz 13 17:28 no

Voz 0313 17:44 Rafa que esta canción esto una de las más votadas en estos días del comienzo de la primavera y el día de la felicidad de todas esas cosas no está siendo de las más votadas tú lo has votado también yo sí

Voz 1781 17:53 hicimos es una canción que sirviera de cuarenta años cuarenta años pero cada año tenemos que recorrerla por todo lo que hay que hacer para que vengan otra vez no

Voz 0827 18:40 en algunos años esta canción la utilizaron en carne cruda aquí en la Cadena SER para hacer un flashmob una oficina empleo en Madrid y fue muy emocionante como tanto los funcionarios que estaban en la oficina de empleo como los trabajadores que estaban esperando a inscribirse a tener alguna solución para su situación de paro

Voz 5 18:59 ha llegado a emocionarse llegaban a soltar la radio

Voz 0827 19:02 también pasó de moda eso de plasmó no sé si afortunada pero desde luego Si alguno quiere ver uno bueno emocionante de verdad

Voz 5 19:11 sí sin duda

Voz 11 20:06 en silencio

Voz 18 20:08 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia

Voz 5 20:41 a partir de las ocho

Voz 2 20:42 ahora mismo fin ganarías juega

Voz 6 20:45 comienza la fase de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte es de Mestalla a España

Voz 20 20:51 Noruega en el carril de mil novecientos treinta y seis a Noruega vivos el debut más extrañamente contrario a te quiere que él me conoce que cualquier situó al portero atlético en la banda izquierda orina cumple así con la ilusión de debutar en la selección aunque sea en un puesto él me hubiera imaginado veintitrés años después Luis Enrique grandes

Voz 21 21:27 David S

Voz 23 21:34 la Ventana con Carles Francino

Voz 22 21:48 sólo unos minutos de la tarde las tres y veintidós en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana coliseo ellas con Roberto convocada tarde tomamos café con Rafael Vila San Juan está preguntando que a veces buscamos explicaciones a comportamientos deleznables ya lo mejor esas explicaciones son mucho más sencillas a lo mejor es que la maldad existe digo yo y lo digo por lo que vamos a contar a continuación estos días vamos a nivel ya incluso de una alerta

Voz 0313 22:15 policial en las redes

Voz 22 22:17 suscitado entre comillas uno de sus bulos que circulan por Internet este con muy mala baba que presenta a un personaje que se llama Momo personaje absolutamente siniestro que hace un tiempo se difundía a través de del whatsapp pero que ahora presenta como gran novedad qué secuelas virus infantiles es decir tu niño tu niña está viendo pues yo qué sé P tapiz con la canción del que esta que que cantan a todas horas y de repente frase aparece el careto de este de este monigote que de que queda mucho miedo que da mucho mal rollo y que te invita invita directamente al niño o la niña va a coger el cuchillo de mamá o las tijeras a cortarse hacer cosas malas a jugar dice Momo porque si no en fin mataran a tu padre bueno es una cosa absolutamente demencial en fin hemos preguntado a gente que hemos mirado esto hay algún intento yo qué sé de de chantaje de de sacar dinero de algo o parece que no o o o no se sabe de momento

Voz 0313 23:20 Víctor Fernández buenas tardes Víctor ex subinspector del Grupo de Redes Sociales del Cuerpo Nacional de Policía no sé si tiene si tiene alguna respuesta stock está planteando quién está detrás de esto

Voz 0309 23:33 bueno en primer lugar me gustaría aclarar que me parezca vidente Momo no existe no es imposible ponerse en contacto con Momo Momo nuevo a escribir te ningún a mi aparece mágicamente en ningún

Voz 1781 23:49 a partir estos días

Voz 0309 23:51 Ellos que han podido ser encontrados por algunos ciudadanos también por los especialistas de la Policía pues son cobra de algunos usuarios de determinadas plataformas las redes sociales que desconozco intención pero introduce una Momo dentro de un vídeo que podría estar dirigido a los niños ante la pregunta de quién está detrás de todo esto no hay una sola persona creo que la magnitud que pueda haber alcanzado el fenómeno de este viral que ya es más que otro Vidal otro bulo pues se debe en parte a que la gente lo están compartiendo o la gente no es increíble no es Momo no existe pero sin embargo te da miedo el miedo es muy transmisible

Voz 1826 24:35 pero Víctor casi todos los virales sí que tienen dejan una cierta trazabilidad ya sé que esto es un fenómeno mundial y es muy difícil pero se ha intentado tirar de un hilo saber de dónde parte o de o de diferentes citas imagino de

Voz 0309 24:48 pero el el el origen de álamos de sujeto cero es imposible

Voz 0313 24:53 es un fenómeno global

Voz 0309 24:56 que se ha dado en países de casi todo el mundo que en el caso concreto de la Policía Nacional los Civera gente los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica ya analizan estas esto es posible desvíos que pueden aparecer en esas plataformas pero yo creo que lo importante aquí más que una investigación policial al uso es es hablar con la gente explicarle que cuando compartimos

Voz 0313 25:22 claro información sobre Momo

Voz 0309 25:25 estamos haciéndole el juego estamos

Voz 0313 25:27 mira claro posibilitando no

Voz 0309 25:30 lo que ha querido el creador de este Viran que es que lo sepa que llega a todo el mundo la mayor cantidad de gente posible efecto bola de nieve desatado quizá por esa transmisible calidad del miedo que es un motor muy potente en este caso pues reúne muchas características de los bulos va dirigido a un público que son los niños que nos producen pues mucha afección y entonces ya se ven involucrados también los padres está relacionado con las nuevas tecnologías que son desgraciadamente unas grandes desconocidas para muchos adultos cuando no lo son para los menores de edad toda esta mezcla pues puede llegar a crear incluso cierta histeria colectiva cuando cuando no hay porque en España la Policía Nacional no tiene constancia de ninguna denuncia formal relacionada con con este viral tampoco tenemos constancia en ningún suceso que dañino para de edad o para mayores yo era entonces creo y por eso hemos difundido estás estos consejos en los oficios en redes sociales lo que hay que hacer si nos topamos con un contenido

Voz 0313 26:35 eso eso quería preguntar eso quería preguntar qué hacemos

Voz 0309 26:38 ignorarlo ignorando por mucho que que pueda tocar unas teclas sensibles dentro de nosotros hablar sobre nuestros hijos sobre el daño que puede causar no debemos compartirlo ni siquiera con otros familiares nuestros amigos porque entonces estaremos incrementando esa sensación de miedo que es el objetivo de Stendhal

Voz 0313 26:56 no queremos hacer reportar no

Voz 0309 26:59 la forma en la que pueda estar alojado en la red social porque será eliminado

Voz 0827 27:04 Víctor Víctor en otros ámbitos por ejemplo aquellos que utilizan precisamente Internet las redes para adoctrinar para adiestrar en terrorismo tienen una responsabilidad penal si aquí estuviera identificado el individuo los individuos que lo están poniendo en marcha tendrían una responsabilidad penal también

Voz 0309 27:22 por supuesto los si hubiera gente de la Policía Nacional están analizando estos vídeos están rastreando su posible origen en caso de que hubiera algún carácter delictivo pues se ponía a disposición de la autoridad judicial para que cada cual asuma sus responsabilidades penales pertinentes pero pero insisto que en este caso no es como otras investigaciones policiales en las que se detiene al autor autor único entonces se acaba el peligro no aquí el peligro es compartirlo es visualizar porque las consecuencias principales es generar un estado de angustia o de miedos o de mala sensación en el uso de las nuevas tecnologías cuando no debe ser así las nuevas tecnologías es una herramienta muy potente muy poderosa muy instructiva para los más pequeños

Voz 1826 28:08 porque aquí la prioridad imagino Víctor es como dice

Voz 0309 28:11 es lo que no se comparta

Voz 1826 28:13 que la persona que lo comparta puede tener clarísimo desde este momento que está contribuyendo a que por ejemplo un niño de ocho años le diga a su hermana de seis años como hemos conocido el caso que nos tenemos que quedar hasta las tres de la mañana sin dormir me tengo que cortar parte de o me tengo que hacer un corte con un cuchillo porque sino vendrán aportó a por mí ha por nuestros padres

Voz 1781 28:34 por eso decía por eso lo que quería preguntarle inspectores ignorarlo muy bien entre nuestra ciudad es nuestra capacidad vamos a intentarlo pero con los chavales pequeños habrá que no sé si prevenibles porque no hay que meterles el miedo antes pero que se quedan con un susto miedo como lo hayan visto

Voz 0313 28:48 bueno yo yo yo el filtro parental

Voz 0309 28:50 claro por supuesto el filtro parental bueno más que filtro parental que puede ser una herramienta técnica una aplicación algo que nos ofrece la configuración de Florida nosotros de la policía yo siempre recomendamos a los padres supervisar las actividades online de sus hijos igual que lo hacen en su vida offline igual que si el niño sale por ahí con sus amigos pues no los padres le aconsejan o le enseñan le pueden prevenir ciertos riesgos con unas medidas básicas de seguridad esto no significa caer en una paranoia la sobreprotección pero para hacer este acompañamiento está supervisión él en la en Internet en las redes sociales exige un esfuerzo que es conocer estas herramientas desgraciadamente a las hemos encontrado la Policía Nacional con ocasiones sin los que los padres no yo es que no sé nada de redes sociales bueno pues

Voz 0313 29:40 yo creo aprender hay que aprender momento para

Voz 0309 29:42 ese las pilas y poder darle un asesoramiento a los más pequeños en esta faceta que cada vez tiene más peso nuestras vidas que le han dado la eh

Voz 0313 29:53 muy bien Víctor Fernández subinspector del Grupo de redes sociales de la Policía Nacional muchísimas gracias por este ratito a La Ventana eh

Voz 0309 29:58 dando nosotros fíjate lo de las redes

Voz 0313 30:00 sociales ayer estábamos disfrutando con el con la campaña amamos la poesía ciento catorce millones de impactos fíjate ni un solo comentario de Haider de de decíamos ayer de toneladas fíjate si es un término tenga que para que puedes servir para que puede servir también es como la teoría del cuchillo no puedo cortar la carne pinchar

Voz 31 35:36 de

Voz 13 35:46 de ETA quiero más

Voz 33 36:06 podría

Voz 13 36:08 el PRD el eh para la noche

Voz 0313 36:30 cómo suena verdad Chavela Vargas milita en la categoría de los y las inconfundibles es curioso como el simple hecho de arrancar a cantar antes de que acabe la la primera frase ya sabes que sella Chavela forma parte del universo Almodóvar está era previsible en la banda sonora de dolor y Gloria su última película que se estrena hoy

Voz 1826 36:49 una película donde el director a y bueno

Voz 0313 36:52 parte de su propia vida se inspira en ella al menos en sus recuerdos en su infancia en sus miedos en sus traumas a menudo me pregunto qué es lo que moverá a alguien ya sea un cineasta un poeta o un o músico a desnudarse de esa forma no a través del arte a exponer sus problemas y sus contradicciones osea a compartir su vida en definitiva claro que tampoco hace falta ser artista para eso porque cualquier persona que tenga necesidad de de sacar algo yo creo que un día u otro acaba saliendo o le acaba saliendo hoy tenemos un ejemplo tan próximo como tan cercano que me da hasta un poquito de apuro presentarle a él también ya lo siento pero es lo que hay Álvaro Zamarreño buenas tardes compañero Álvaro Zambrano dice estarán diciendo los oyentes Alba Zamarreño le internacional periodista de la sección de Internet a nuestra cuenta que ha estado contando historias lista a Nin si iría Eneira Ken Gaza en Turquía en fin en un montón de lugares no dices qué qué pasa bueno pues que ayer ayer a sus cuarenta añitos en la revista contexto publicó un relato que me parece muy hermoso que se titulaba a un niño de diez años asustado donde comparte su historia de cómo vivió sintió el despertar de su sexualidad en su caso de su homosexualidad poco antes de publicarlo decía en su Twitter tres dos uno estoy un poco nervioso no hay va escribirlo ha sido precioso para mí y espero que alguien les sea útil útil ha sido desde luego muchísimo podríamos estar

Voz 1826 38:28 a las seis hasta las siete comentando respuestas reacciones preciosas todas por ejemplo yo nací en la década de los noventa tele ido emocionado porque sentía que estaba escribiendo sobre mí es maravilloso descubrir todo lo que se comparte cuando te has sentido tan solo o Leo también me hubiese ayudado mucho leerlo con diez años hoy casi cuarenta años después me ha conmovido ver reconocido y aprecio mucho el tono amable y claro que ni hurta ni dramatiza ni obvia o hemos sido muchos los identificados contigo Álvaro con ese mirar la tele sin que nadie notó que la estás mirando me ha recordado muchas cosas con el agujero

Voz 0313 39:05 vacío en el estómago Álvaro que escribes esto ahora porque se habla mucho de lo que es el momento de salir del armario de decirle a los demás lo que eres

Voz 0116 39:20 y como casi siempre se ve a través de la tele en el cine las series yo creo que tienen como la necesidad de resumir todo eso en una historia muy pequeñita cuando ves estas historias te das cuenta de que no es tu historia porque hay muchos años detrás de de ese momento sí porque lo empiezas a afrontar como era mi caso siendo muy pequeño y toda esa realidad que te ha acompañado durante años casi nunca se cuenta y me parecía que había que contarlo no sabía si otras personas lo habían hecho pero para mí era importante contarlo pero en el momento

Voz 0313 40:01 no no hace cinco años ni dentro de dos ahora porque

Voz 0116 40:05 bueno por qué sale así nunca sabes qué hay detrás de de que hagas las cosas en determinados momentos a mí me ayudó leer la historia y lo lo cuento en el texto leer la historia de un de un chico serio que contaba un proceso parecido al mío con la misma edad Icex joder en un país que bueno yo lo conozco bien pero estaba muchos miles de kilómetros de aquí la gente puede pensar que es muy diferente y te das cuenta de que ha pasado por lo mismo que tú dices bueno a lo mejor es importante decirle a la gente lo que es esto oí todo lo que compartimos no déjame transmitir a los oye

Voz 0313 40:40 he leído todavía este relato en en contexto yo se lo recomiendo de verdad se lo recomiendo a que encarecidamente además que hay una serie de de de códigos de puntos clave de de momentos importantes los diez años cuando tú es verdad dices muy temprano yo me de cuento de has dicho antes lo que es hoy no yo creo que no no es lo que son hemos es como somos ser somos todos iguales somos la misma cosa otra cosa es cómo somos después me entiendes sí entonces diez años y luego el momento más difícil si ya la adolescencia el momento de compartir salidas grupos botellones y tal tú dices me convertí en un experto en sobrevivir como se traduce eso Álvaro

Voz 0116 41:15 pues es que lo que es lo más importante que es la la sexualidad al menos en ese momento es una parte muy importante de cualquiera de nosotros y desde luego a esa edad es casi lo único que no puedes compartir con nadie en ese momento no entonces tienes que aprender a sobrevivir son muchas cosas que sólo los que han pasado por eso entienden todo el control que tienes que es que

Voz 0313 41:38 sobrevivir sinónimo de disimular entre otras cosas

Voz 0116 41:41 veces de disimular si de conocerte a ti mismo para afrontar esa realidad sí

Voz 0313 41:49 como dice el siguiente pasto el siguiente paso y cuando

Voz 0116 41:53 y no puede dejar de sobrevivir a vivir bueno yo tenía diecinueve años cuando lo hice

Voz 0313 42:01 yo me he leído el texto eh pero me gusta ya que lo compartiera con los oye

Voz 0116 42:04 cuando tenía diecinueve años y un día decidí que no podía seguir así no sé por qué porque además explico que el miedo es una fuerza muy poderosa que puede con todo hasta ese momento ha dominado y a tu vida en en muchos aspectos y un buen día no sé porqué algo te hacen la cabeza clic hice Se acabó y entonces decidí contarlo a una primera persona y a partir de ahí pues

Voz 1 42:29 poco a poco a más a más amigos a tu familia al resto de la gente de reacciones

Voz 0116 42:36 en mi caso todas fueron buenas pero también creo que es importante explicar que tú llevas muchos años conviviendo con eso te conoces conoces esa realidad a los demás lo sueltas en un momento que no han elegido y para que no están preparados y a veces las reacciones simplemente son porque no están preparados no son malas reacciones simplemente es la serie sorpresa esa es la verdad

Voz 1781 42:56 algunos lo cuentas a todos salvado que eso es muy de agradecer yo lo primero que diría es que este texto no es para únicamente para aquellos que piensen que están en esta situación ni para los padres es para todos es para los nosotros padres que tenemos hijos es para los hijos que ni siquiera se hayan planteado lo que cuál es su sexualidad yo creo que es un camino por el que hay que transitar Iber no es decir oye pues existe toda esa diversidad pero si me pregunto cuando cuando decías porque ahora no no sé hasta qué punto si no es así pues te agradezco que también lo hagas ahora todo esto viene porque en cierta manera empezamos a leer a naftalina otra vez

Voz 0116 43:32 en parte sí y en parte sí y luego porque también creo que siempre en estos debates a mí una cosa por ejemplo que bueno como estoy con Francino usar la palabra que mejor de bastante es cuando se gracias a bueno hay que preservar si entre amigos no

Voz 18 43:46 eh

Voz 0116 43:47 hay que preservar a los niños no estas cosas de países en los que incluso se dice no hay que prohibir el proselitismo de grupos gays dices joder como que el proselitismo yo tenía diez años nadie vino a convencerme nadie vino a decirme nada cuando estás impidiendo que la información llegue a los niños lo que estás es

Voz 0827 44:05 Carmen Tejo dándoles la vida lo curioso a mí lo que más me ha llamado la atención es que no es un relato de un joven de los años cincuenta y sesenta que diría bueno todo es normal no es que es el el relato de un niño de un adolescente en los años ochenta que fueron los años de la eclosión de la movida de la libertad digamos que toda España olía a otra cosa sin embargo había situaciones personales como la tuya que yo creo que incluso a lo mejor agravaba esta situación quiere decir ver tanta libertad fuera y que tú no podía salir de esa cárcel que tú mismo te habías marcado no

Voz 0116 44:38 bueno yo cuando escuchas historias de la gente que creció antes que tú te das cuenta de que para ello fue mucho más duro porque al fin al cabo de entrada porque yo crecí en un país en el que eso ya no era ilegal cosa que está muy bien que no es poco porque poco a poco vas percibiendo como la sociedad cambia no yo tenía diecinueve años seguro que la gente antes que yo lo dijo si lo decía con muchos más años y quiénes han venido detrás cada uno ha ido ganando un poquito en en años no ojalá llegue un día en el que sea un proceso tan natural que no haya ni que

Voz 1826 45:05 en una España incluso un instituto donde tú cuentas que en una clase no sé si la de tu curso pero en otra clase había otro chico al que tú miradas no sé si bueno en ocasiones con miedo a veces está con envidia porque él por su amaneramiento sí que no lo

Voz 0313 45:18 podía ocultar o había decidido no ocultar

Voz 0116 45:21 Bono es la paradoja no porque tú yo en mi caso digamos que no no tenía lo que llaman pluma Kluge lo cual digamos era relativamente fácil disimular es terrible todo este lenguaje no pero pero bueno es así para entenderlo y entonces dices joder a veces piensas y dices bueno por lo menos haberle percibían como lo que como lo que no

Voz 0313 45:41 me encanta el momento yo no soy CNIC creo que ninguno de los otros es partidario de la violencia pero hay un momento en la proto contarlo no te rías hay un momento donde no va a ser una reflexión muy interesante porque lo del respeto de los demás se puede ganar de muchas maneras nunca nunca absolutamente nunca hay que apelar a la violencia para para conseguirlo pero cuando en un momento dado dos alumnos en clase tan tocando las pelotas hasta un nivel insoportable Álvaro cuenta que se levantó y lo rompió la regla en la cabeza uno a partir de ahí nació el respeto dices bueno depende tú te arrepiente es el regazo no me voy a que tenía que hacer hubiera preferido que hubiera funcionado la otra estrategia pero como no funcionó claro oye tu paso la universidad yo es que voy quiero simplemente resumir un poquito los los los las etapas las épocas de este de este relato vital que haces no es otro mundo es otro aire

Voz 1826 46:35 el ambiente que eh

Voz 0313 46:38 notaste ahí como que viviste eh

Voz 1826 46:40 libertad

Voz 0313 46:41 todo más refrescante Eto o también hay sorpresas en ese mundo que bueno para mí y no lo es tanto para los de mi generación llegará la universidad sobre todo

Voz 0116 46:49 sí como era mi caso venías a Madrid era una liberación en ese sentido yo además estudien Ciencias de la Información que era una facultad especialmente abierta en ese sentido y eso te facilitan mucho dar los pasos que aun así no son fáciles pero bueno

Voz 1 47:03 hace mucho más mucho más y como

Voz 0313 47:06 no tener que hacerlos oye estás hablando estamos hablando todos como Si como si esto fuera una historia la tuyas una historia del pasado afortunadamente para lo lo superase Vives estas casado todo va muy bien pero es que siguen ocurriendo cosas exactamente igual hoy hoy yo quería preguntarte si tú tienes en tu campo esto más próximo más más cercano algún caso del que hayas tenido conocimiento en los últimos años de algún chaval no sé la edad que sea no que tenga que andar por ahí en medio ocultando esos medios escondiéndose au soportando campañas au acoso o agresiones en el cole o donde sea

Voz 0116 47:39 yo creo que no pero si tengo que decir que me sorprende que pensé que el texto iba a llamar mucho la gente que era de mi generación y me encuentro con que gente que tiene muchos menos años que yo eh cuenta cómo han pasado cosas parecidas y eso me da un poco de pena no porque ver que gente que tiene veinte años menos que tú dice estoy viva no lo mismo dices joder volverlos como el mayor

Voz 0313 48:00 mismo eh eh el gran problema es que hay un relevo generacional verdad Rafa del otro que pena

Voz 0827 48:05 mucho también de los ámbitos pero sí una gran ciudad como Madrid claro a vivir en un pequeño pueblecito no es lo mismo trabajar una profesión como la nuestra el quizás trabajar en otro tipo de de profesión de empresa yo creo que que sí que a veces tenemos una visión de que las cosas han avanzado más de lo que realmente han avanzado porque yo creo que hay sitios en donde todavía permanecen

Voz 1781 48:25 Rafa aquel eso no yo decía es que el regreso del machismo está haciendo muchísimo daño en ese sentido no porque volvemos a no todos

Voz 0313 48:33 todos hablábamos fíjate hace dos semanas yo creo

Voz 1781 48:36 cuando decíamos Yo no sabía yo que era aquella feminista pues y los hoy clado claro viendo lo que viene pues lo que quieres la igualdad lo quito la igualdad de gays lesbianas que la igualdad de la mujer quiero que el sexo no sea el condicionante por el cual juzgamos a una persona como no si es de otro país sino es de otro país y hablado lengua una lengua no y en ese sentido yo creo que todo tiene conexión y eso es el daño que nos está haciendo todo este regreso a los extremos no eh desgraciadamente pues creo que tú escrito Álvaro

Voz 0116 49:04 desgraciadamente les va a impactar a muchísimos chavales

Voz 1781 49:07 que están en escuelas y que están en quince dieciséis catorce y que están en esa frontera en la que dicen Si salgo haya ya y que me pasa porque el discurso cultural desgraciadamente todavía no lo hemos vencido creo eh

Voz 36 49:23 te voy a preguntar una última ruso cuya escucha esta música te suena suena no a Rita

Voz 0313 49:34 tan preciosa forma parte de la banda sonora de una película muy hermosa

Voz 1826 49:37 bien Brokeback Mountain y bueno me imagino que todo el mundo sabe de qué va no es la historia de una renuncia renuncia vital de de un hombre no de dos hombres que que se niegan a lo evidente

Voz 0313 49:50 a su amor otra acción fin la cosa acaba como el rosario de la aurora irá mucha pena viste esta película si tú te imaginas cómo hubiera sido tu vida con una renuncia padeciera hoy no estarías casado seguiría sin haber escrito este texto posiblemente

Voz 1826 50:08 de un armario o de una caja tú te imaginas que esto hubiera podido ocurrir te hubiera podido ocurrir

Voz 0116 50:13 no quiero ni imaginarme lo no quiero ni imaginar Melo y a veces pienso en la gente que tiene que pasar por muchas de estas cosas sin tener la oportunidad que he tenido yo de tener una familia que me ha apoyado siempre y un entorno social que me han apoyado siempre me gustaría más decir que a pesar de que el texto es duro fui un niño de un adolescente muy feliz y lo sigo siendo ido hay muchas gracias por ello

Voz 36 50:40 espero que

Voz 0116 50:43 que la gente pueda que no haya niños eh que tengan que renunciar a lo que renunció la gente en general

Voz 0313 50:49 nosotros contentos de tenerte como compañero un abrazo Álvaro cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces

Voz 5 52:06 la Ventana del sur

Voz 0313 52:23 no es un cerrar cada viernes están primero de La Ventana abriendo la ventana dan al sur del sur Manu Sánchez cómo estás amigo bona tarda felicitó hoy ante el Sevilla hoy está ahora de Radio Sevilla para para España y la humanidad que entrevista con con Álvaro Zamarreño pues la verdad es que vamos a ir todavía con

Voz 42 52:44 espectacular espectacular que siga tan vigente verdad que tan siendo tan necesario tres casos

Voz 0313 52:49 a otros sentido sí claro sí sí claro

Voz 42 52:52 esa estremecedor en realidad palabra no que digo una todo tan vigente

Voz 0313 52:56 tú describisteis hace un par de años sobre esto recuerdo