La Ventana (22/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el principal sospechoso del tiroteo de Utrecht en Holanda ha reconocido ser el autor del atentado y además ha asegurado que actuó solo Ester Bazán

Voz 1915 00:14 parte de su declaración ante un juez de instrucción de esa ciudad holandesa los hechos recordamos ocurrieron este pasado lunes fueron muy confusos desde el principio sobre la motivación del ataque hay alguna novedad José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 00:26 las tardes pues de momento la Fiscalía no da más información sobre los motivos del tiroteo ni si tenía un objetivo terrorista porque la investigación continúa abierta en su declaración ante el juez el principal sospechoso del ataque ha asegurado que actuó solo y que no tuvo la ayuda de nadie en el tiroteo en el que mató a tres personas en sospechoso un turco de treinta y siete años fue detenido apenas siete horas después de los disparos en el interior de un tranvía todavía no está imputado en firme por otro lado en Alemania la fiscalía de Frankfurt ha informado de la detención de diez personas porque sospecha que estaban preparando un ataque islamista según la investigación iban a utilizar un coche y armas con el objetivo de matar a cuantas personas fuera posible los principales detenidos estaban vinculados a una comunidad salafista

Voz 1915 01:04 los propietarios de dos nuevas centrales nucleares han pedido una nueva prórroga al gobierno de su permiso de explotación Javier Gregori buenas tardes buenas tardes

Voz 0882 01:12 pero la y Endesa han acordado también pedir la renovación de los permisos de explotación de Vandellòs dos y Ascó II por diez años más ambas compañías junto a Naturhouse también han acordado pedir diez años más para Almaraz la primera central cuyo permiso de explotación termina antes en el año dos mil veinte para lograr que el cese en el Consejo de ciudad nuclear autorice estas tres ampliaciones de la vida útil las eléctricas están dispuestas a invertir mil millones de euros en estos cuatro reactores atómicos

Voz 1915 01:38 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron el pasado mes de febrero respecto al mismo periodo de dos mil dieciocho ampliamos con Antonio Gómez

Voz 1 01:45 es una subida en febrero del cero con cuatro por ciento que se traduce en más de dieciséis millones de viajeros que pernoctaron en los hoteles de nuestro país los clientes

Voz 2 01:54 españoles han aumentado en este periodo mientras que los

Voz 1 01:56 extranjeros han descendido casi un uno por ciento Canarias se mantiene como destino favorito de los usuarios extranjeros de hoteles en esta época invernal a pesar de haber sufrido un descenso cercano al seis por ciento los españoles en cambio prefieren Andalucía Madrid y Valencia que concentran casi la mitad

Voz 2 02:12 del mercado en febrero los precios de los hoteles

Voz 1 02:15 suben de media un cero con cinco interanual hice sitúan en valores por encima de los máximos anteriores a la crisis sobre todo en Canarias y Baleares en otras comunidades como Madrid o Cataluña los precios han descendido son datos del Instituto Nacional de Estadística

Voz 1915 02:29 vamos con los titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 3 02:31 hola qué tal muy buenas jornales elecciones la española que ya está en Valencia donde entrena a las siete de la tarde en Mestalla en el escenario el partido de mañana contra Noruega es clasificatorio para la Eurocopa dos mil veinte habrá entrenamiento y atención a los medios con Luis Enrique y protagonistas valencianos como Rodrigo higa ya en pleno centenario del club valencianista partidos de hoy el que más destaca se juega en el Metropolitano de Madrid es el Argentina Venezuela amistoso con la aparición de Messi en Argentina dos partidos de segunda jornada XXXI el Dépor Almería y el Tenerife Elche y además en Euroliga un partido que destaca ido Luis Baskonia Real Madrid

Voz 1915 03:02 las ocho y media cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:06 cadena SER Madrid la policía

Voz 1915 03:09 asegura que tiene localizado al presunto autor de la muerte de un vecino del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas el barrio ha despertado hoy con menor presencia policial tras la primera noche sin incidentes desde el domingo la alcaldesa Manuela Carmena asegura que los altercados los provocó gente que iba de fuera

Voz 1410 03:23 la impresión que tenemos es que fueron personas de fuera del barrio no fueron las personas y que las personas desvarío con con el liderazgo de la Ayuntamiento pues consiguieron que remitieran y lo único que sucede es que es verdad que es lógico que haya un disgusto ahora mismo entre la ciudadanía porque todavía no ha sido detenido que parece ser que está identificado como la persona que causó el homicidio no

Voz 1915 03:48 las asociaciones vecinales insisten en llamar a la calma a la familia del hombre asesinado el domingo ha repartido en las últimas horas por el barrio un texto en el que piden tranquilidad y rechazan cualquier acto de violencia y en Aranjuez la Policía Nacional ha detenido a un hombre

Voz 0910 04:02 acusado de agredir sexualmente a chicas menores de edad con las

Voz 1915 04:04 que contactaba a través de Instagram la investigación comenzó gracias a la denuncia de los padres de una de las chicas Virginia Sarmiento

Voz 0910 04:11 el detenido tiene veinticuatro años y contactaba con

Voz 1432 04:14 las víctimas a través de Instagram hablaba con ellas y les persuadió para tener citas sexuales en su casa mintiendo sobre su edad les decía que tenía dieciocho años la investigación comenzaba en febrero a raíz de la denuncia de unos padres de una menor de quince años a la que encontraron conversaciones en su teléfono los agentes de la Comisaría de Aranjuez establecieron conexión con otros cuatro casos similares con chicas de entre catorce y quince años el detenido no tiene antecedentes se le atribuyen cinco delitos contra la libertad e indemnidad sexual ya ha pasado ya a disposición judicial

Voz 1915 04:42 en cuanto al tiempo hoy continúan los cielos despejados y suben las temperaturas en toda la Comunidad las máximas van a alcanzar los veintidós grados en algunos puntos de la región a esta hora tenemos diecisiete en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 4 05:09 servicios informativos

Voz 1432 05:15 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gas

Voz 1915 05:18 el registro buscas hipoteca que viene aún mejor conocer la de un banco que no te come

Voz 5 05:23 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca que encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 6 05:36 es el día veinticinco de julio pues será el último día en esta dimensión

Voz 8 05:46 cuando una vida no

Voz 9 05:48 pues por culpa de una enfermedad degenerativa existe el derecho a la vida pero existe la obligación de vivir a cualquier precio todos los rumores que tengo a Bolivia

Voz 4 06:01 no va a ser muy

Voz 9 06:03 a este domingo a las nueve de la mañana una hora menos en Canarias en A vivir que son dos días abrimos el debate sobre la eutanasia con una nueva entrega de instantes reportajes de gran formato basados en una historia real Cadena SER

Voz 10 06:20 el premio es Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 2 06:39 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 11 06:43 mi espalda no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda rabiosa Lille crema anti inflamatoria con efecto calor radios Jalil radios Jalil de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consumo

Voz 12 06:54 el farmacéutico Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento de Cuba ese tela en Limited Edition que va totalmente equipada hombre también llevó

Voz 13 07:09 las cosas si eso en este mes de marzo apoye estrenan por jugar antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada pyme haciendo cueste banca hasta fin de mes condiciones

Voz 14 07:21 si la anciana sea Cocha técnico una imagen su nueva temporada de y criminal

Voz 15 07:30 incluso acrediten la mira

Voz 4 07:33 cada mes dos capítulos de estreno Basta ya disponible en Podium podcast punto com un nuevo caso silencia era pura maldad eran malos la masacre de Columbine le incrimina Mona León Siminiani

Voz 14 07:56 Podium podcast punto com

Voz 16 08:00 hola soy el planeta y ha llegado mi hora el próximo sábado treinta de marzo de ocho y media a nueve y media celebramos la hora del planeta DW humedad

Voz 4 08:09 en el momento de apagar la luz por la naturaleza las emisiones de gases están cambiando me clima por eso te pido que durante este día te convierta no consuman combustibles fósiles cundía cero emisiones te atreves Hora del Planeta punto horas

Voz 7 08:25 los cuarenta actúan contra el cambio climático

Voz 2 08:31 pero lo más importante lo principal es dónde te lleva

Voz 4 08:36 la inhabitable

Voz 17 08:40 la moda rango noble ya sabes que yo perdí

Voz 18 08:44 pues vosotros es el veinticinco y veintiséis de marzo Broncano que que Ignatius se van de viaje habrá que hacer Promoció de la vida moderna en Dublín con el apoyo de la buena gente de Lea

Voz 19 08:57 gente sí que no es también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 4 09:05 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:08 sólo nueve minutos de la tarde las cuatro nueve en Canarias es viernes ya hasta ahora toca que toca la UVI la lluvia

Voz 21 09:17 no he vi que usted habla muy mal

Voz 22 09:25 la presidenta con dos horas de las últimas semanas está completamente desatada porque ella sigue siendo presidente de las Cortes presidente de las Cortes

Voz 11 09:32 se trata de cambiar

Voz 23 09:34 frases en este caso palabras ni el sexo de las palabras ni el sexo de Las Palmas

Voz 4 09:39 en general en el parque ha ido a su tarea

Voz 24 09:41 uno de ochenta y tres eh mujeres que trabajamos en estos momentos setenta y ocho son hombres setenta y ocho son hombres

Voz 22 09:50 el PP tiene un nuevo millonario en la quiniela son cerca de ciento seis mil ciento sesenta y siete millones de euros lo criticamos son ciento seis millones de euros los que se ha llevado el ampliamos la noticia la quiniela un vecino de Albacete ha conseguido el pleno al quince cero el agraciado cobrará más de ciento seis mil euros unos diecisiete millones de pesetas

Voz 4 10:15 Pepa Bueno

Voz 22 10:17 siete y once las seis y once ahora que las seis y once ahora podemos cometer error iban los horror

Voz 17 10:23 rápido hay que emitir esta cinta esta caja esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 25 10:31 con cenas Tears de UPD unidad de vigilancia

Voz 2 10:39 yo Mengual desde Albatera es sensacional mira que hemos habla de recortes en los últimos años pero lo de Albacete de ciento seis mil millones a ciento seis mil euros que Hacienda se lleva una pasta hombre se lleva más del veinte por ciento desde luego bueno hay mucha gente que se está preguntando estos días porque ahora tampoco el líder de Vox porque habla tampoco Santiago Abascal yo creo que es porque ya habla

Voz 0827 10:58 Pablo Casado el líder del PP hoy por ejemplo estaba en Bilbao ha anunciado que si va a Guecho ya tropezó

Voz 19 11:05 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Guecho Guecho no

Voz 0827 11:13 se puede ir a Guipúzcoa por un lado después visitar Guecho pero otro que está en Vizcaya e claro que es verdad que está está muy cerquita de digamos tirando al norte izquierda

Voz 2 11:24 mujer eso es lo que le ha fallado a Pablo Casado el centro hecho pero bueno son las cinco y once las cuatro y once ahora viajamos al tajo con los resbalones de estas

Voz 0827 11:34 semana aunque como soy hombre pues no sabemos si tengo que decir Se mono

Voz 19 11:39 es muy difícil capturar la atención cómo mantener la atención Eroski si semanas de mono alemanas de Mona me sino capítulo acabar

Voz 0827 11:47 esta semana se mono capítulo a capítulo pero bueno como la caridad bien entendida comienza por uno mismo una vigilante Teresa Colomer me dice esta semana muy amablemente que donde las dan las toman mira que llevamos unas semanas hablando de las distorsiones temporales que ha sufrido Pepa Bueno acabamos de escuchar una bueno pues bien yo este miércoles dije que como cada viernes hacíamos ido al cine sucedió en lo que queda del día

Voz 14 12:11 contra las víctimas a base de torturas maltrato desapariciones etcétera

Voz 2 12:17 como cada viernes en ayuda al cine así como cada viernes hemos ido al cine pues no vigilante era miércoles ahora Teresa escribió un balón suelo ir al cine los viernes pero no no hay ninguna disculpa me equivoque pero los errores como las desgracias nunca vienen solas y en la pasada unidad de vigilancia que ya es para nota pues metí la pata al intentar definir Mi gran alegría me lo corrige María de Pablo

Voz 1915 12:48 la presentación en Valencia del Premio de Novela Histórica

Voz 26 12:51 Alfonso X el sabor Alfonso X El

Voz 1915 12:53 sabor

Voz 2 12:55 bueno me alegro muy bien me alegro muy llena de me vale

Voz 0827 12:59 pero muy bien toma ya eso es un Curie firmo no eso no se lo que suena nada la propia María me dice oye a lo mejor se te da estupendamente lo de alegrar T muchísimas gracias por la ayuda María aunque es verdad que se me da muy bien alegrarme de decir me alegra mucho me alegro mucho sencillamente bueno ya que hemos comenzado por nosotros pues vamos a seguir porque estamos emitiendo un Acuña estas semanas en La Ventana con una mala puntuación que da entender algo incorrecto no lo señala Alfonso Sanz

Voz 4 13:31 lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar y sobre todo la posibilidad de actuar podría ser

Voz 0910 13:38 yo por porque no estoy haciendo nada laven

Voz 4 13:40 Tana séptima temporada séptima temporada con Carlos

Voz 0827 13:48 claro vamos a hacer una paradita dos dice nuestro vigilante después de La Ventana una coma oral pues damos a entender que la ventana sólo lleva siete temporadas en antena no lleva veintiséis años en antena que lo arrancó Javier Sardá en mil novecientos noventa y tres así que no es la séptima temporada con Carles Francino sino la séptima temporada con Carles Francino eh es muy sutil la vigilancia pero eso una vigilancia acertó

Voz 25 14:17 creo impuesto

Voz 17 14:20 en Thais y el té figuración bueno ya hablamos

Voz 2 14:26 hay cosas sutiles no lo es esta canción que es una de tantas que le dedican cantantes argentinos a Messi que es un genio pero vamos a hablar de algunas palabras fronterizas por ejemplo Mario Suárez nos dice que en Carrusel Deportivo alcanzar uno de los goles de Messi del genial Messi y al intentar nombrar la sutileza de su jugada sin venda una palabra la palabra su utilidad

Voz 27 14:48 claro que me gustan todos lo que hasta Sieso que útil y la utilidad ya con habilidad

Voz 0827 14:58 que es utilidad amabilidad y claro uno se pregunta oye si de amable amabilidad de sutil porque no utilidad que es lo que nos reprocha el vigilante suena raro bueno pues es lo mismo que sean debido preguntar los académicos sin embargo Francino porque su utilidad está en el diccionario de la Academia y además no es ninguna nueva incorporación porque lo digan nuestros compañeros de Carrusel Deportivo está esa palabra hay desde hace trescientos años desde el primer diccionario en donde ese define su utilidad como lo mismo que sutileza porque además es digamos la palabra etimológico de correcta porque viene de sutilezas que es el origen bonito porque sería por debajo de la tela el CSI lo que está por debajo de la tela en el

Voz 2 15:37 tramado pero de un empleo debut utilidad pero no utiliza no utiliza claro lo tendría

Voz 0827 15:42 que buscar pero vamos que no utiliza busca o pregunta

Voz 2 15:45 si hay un deporte que lo sabe seguro pero en todo caso su utilidad es una palabra que nos llega dirá

Voz 0827 15:49 esta mente de latin jazz es muy curiosa

Voz 2 15:52 la definición que el Diccionario de Autoridades da a esta palabra

Voz 0827 15:54 ahora dice que sutileza es delgadez o temeridad

Voz 2 15:59 bueno Irak que por cierto son dos palabra

Voz 0827 16:01 las que siguen en el diccionario aunque en el caso de delicadeza nos dicen que es una palabra ya en desuso bueno otra duda sobre palabras fronterizas no es preguntan Antonio José Victoria y Aurora Caballero Si una mujer que pierde al marido en viuda o INVI UDC vivo nosotros dijimos envilece

Voz 2 16:19 produce que muchas veces hombres en su mayoría mejoren su nivel de renta cuando fallece su cónyuge mientras que las rentas de las mujeres empeoran al envío de hacer empeoran al envío de hacer

Voz 0827 16:29 bueno tú ya te has manifestado Francino

Voz 2 16:31 lugar no ya en vida

Voz 0827 16:33 en este caso el verbo envío de CER no está registrado en el diccionario ahora bien es un verbo que en está mal formado sufí jo es hacer en español permite a partir de sustantivos adjetivos verbos que denotan transformación o cambio de Estado que es lo que le pasa lo que pasa una viuda o a un viudo cuando pierde a su cónyuge no así que si de viejo envejecer por ejemplo de viudo enmudecer pues porque no veremos a ver cómo avanza la lengua en esta materia hay otros errores en la frontera que hacen que los avisos se conviertan en abusos estas nos lo envía Mario Suárez

Voz 28 17:09 confirma que advirtió al expresident de la posibilidad de desórdenes graves el uno de octubre pero él ignoró esos abusos ignoró esos abusos esos avisos eso sabes

Voz 0827 17:18 pues muy bien aunque era de madrugada Aimar corrigió a tiempo seguimos muy pendientes de la evolución del juicio del procede es también muy pendientes de los fichajes de generales por parte de Vox a lo mejor no han entendido bien que eran elecciones generales no elecciones punto generales pero bueno uno ha sido espectacular Javier Romero nos dice imperio Suárez también los dos los dos vigilantes nos dice que Vox ha fichado al jefe del Estado Mayor del Ejército de toda la tierra otro

Voz 29 17:48 el ex militar del Ejército del Aire Manuel Mestre se presentara por Alicante

Voz 2 17:53 Fulgencio Coll ex jefe del Estado Mayor

Voz 29 17:55 el ejército de la tierra del ejército de la tierra

Voz 2 17:58 final a película futurista el ejército de la tierra no no no no no suena ejército planetario pero no es así es el ejemplo

Voz 0827 18:05 Tito

Voz 21 18:06 tierra

Voz 2 18:12 el inglés que nos invade y a veces nos hace tropezar Fernando Castro por ejemplo meten en la Unidad de Vigilancia Miguel Ángel Aguilar por lo que podríamos denominar una traducción inversa generar el movimiento viernes para el futuro que traducido al español suena que traducido al español suena Pray for ducha yo no sé qué habrá Miguel Ángel Aguilar que lo habla bastante bien sonaría sí sí lo traducimos al inglés más bien así que tenía razón desde luego nuestro vigilante y a veces usamos el inglés

Voz 0827 18:45 hacemos mal especies es que los máster en esto le pasó también a Pablo Casado Javier del Pino en A vivir que son dos días fue el que actuó ya directamente como vigilante aunque me lo envía Teresa Colomer en fin esta propuesta del PP no estaba aclara de hecho el líder

Voz 2 19:02 en la cual yo me siento víctima lo que yo lo decía esta mañana la Pantoja una veces yo a mi me da igual que la gente no habla inglés obviamente cada uno hablar lo que puedo hablar pero claro si tienes un master en Harvard claro debería saber que tiene que acabar en ese como para es mentira

Voz 0827 19:20 Luis del Pino inspira casi nunca hallaría pero bueno efectivamente noticia en ingleses News IS invariable yen plural no New no EFE News Hinault Faith New hombres se lo advertimos al presidente del Partido Popular porque como todavía nos quedan semanas de precampaña ahí después la campaña será muy larga quizás vuelve a caer por qué lo tiene muy interiorizado la cuestión

Voz 19 19:43 es la pos verdad en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona entonces claro que hace la persona que sufre la fe

Voz 0827 19:56 pues nada una ese más hay veces en que las personas habla muy bien inglés y sin embargo tropiezan con el Espanyol y esto les sucede por ejemplo al director de una empresa que se llama Aero Solutions que es Antonio Mota hay que interviene en Hoy por hoy para hablar de la crisis de Boeing bueno pues la caja negra de Javier Sánchez nuestro vigilante nuestro controlador registró tres alarmas

Voz 0155 20:16 cuál es el problema un problema de que esta modificación que esta modificación del Software no ha sido advertida a las compañías aéreas por tanto qué es lo que se quejan los pilotos que es lo que se quejan los pilotos y las aerolíneas que han tenido este problema y los que están operando este avión

Voz 0827 20:32 desde luego es más es muy difícil meter más en sólo quince segundos se cuál ha habido el problema no sería cuál ha sido el problema de que esta modificación es un dequeísmo de libro en vez de que esta modificación que es lo que se quejan los pilotos pues mucho mejor sería haber dicho de qué se quejan los pilotos en fin es lo que viene siendo un tres en uno

Voz 2 21:00 ya hay palabras que hemos incorporado directamente del inglés hice ver por ejemplo es una de ellas aún

Voz 0827 21:06 que desde mil novecientos veintisiete ya la Academia

Voz 2 21:08 Dujo en diccionarios manuales son suplementos no fue atención hasta mil novecientos ochenta y cuatro que entró en el diccionario oficial hay gente que la pronuncia en inglés sobre todo quiénes hablan el español de América ahí es suele ser lo normal pronunciarla en inglés aquí en España no está tan extendida esa pronunciación y hay gente que aunque pronuncia en castellano aunque la Castellana dice no acierta con el plural la vigilara en este caso es una científica que se llama Alícia Pérez y los vigilantes no sé si serán de su familia porque son Elena Pérez Julián Pérez

Voz 0910 21:39 la verdad es que dirigen describirlo porque

Voz 31 21:42 ella me lo estoy parecía nada lo que yo hubiese visto antes lo que yo hubiese visto antes yo recuerdo estar en el barco mirando fuera Hay vernos eres los deberes

Voz 0827 21:53 verlos icebergs y severas dice esta mujer bueno sería el plural normal si se hubiese Castellani izado sin la final como de placer placeres de iceberg serían icebergs pero como ha llegado al castellano con las mismas letras exactamente que inglés su plural es icebergs eh porque en español es su sustantivos adjetivos terminados en un grupo consonantes y casi todos vienen de otras lenguas forman el plural en ese récord récords por ejemplo no pero veremos también eh porque hay excepciones que sean asentado por ejemplo el anglicismo lord tiene en España

Voz 2 22:28 los Lores guindan Lorch

Voz 0827 22:31 lo que también aquí estaremos vigilantes

Voz 25 22:34 viva la telefonía todas sus variantes pensando estaba que tienes tu nombre en las llamadas entrantes

Voz 2 22:48 porque Drexler ha cantado merecidamente a la telefonía desde luego es una de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad acelerada más con los móviles y con los de los teléfonos inteligentes que se venden por millones en el mundo aunque quizás no tantos millones como dijo animado muy él Aimar Bretos lo escucharon Luis Lafuente Juan Carlos Orozco que hablamos de cientos de miles

Voz 28 23:10 o o Tim distintos miles de millones cientos miles de millones Letelier

Voz 0827 23:14 a unos Android afectados venga estarán contentos los fabricantes cientos de miles de millones de teléfono

Voz 2 23:19 Nos vamos Android en este caso afectado

Voz 0827 23:22 bueno si somos siete mil millones más o menos en la tierra pues cada uno deberíamos tener un centenar de teléfonos para llegar a esa cifra no son tantos no darle cifras para entra en la Unidad de Vigilancia porque me me tienen Internet y encuentro datos muy discrepantes ahora desde luego pueda apostar mi modesto patrimonio a que no hay cientos de miles de millón miles de teléfonos inteligentes bueno ella hay disputas también sobre la invención del teléfono también sobre los inventores de la democracia Julián Vega nos envía por partida doble a Miguel Ángel Aguilar que es el atribuye atribuye el invento

Voz 32 23:55 o al Reino Unido el Reino Unido en fin que que era un gran país completamente previsible en fin unos inventos

Voz 33 24:02 Dolores de la de la democracia y los inventores de la de la democracia

Voz 0827 24:07 bueno él mismo Julián cree que se refiere a paradigma de la democracia el Reino Unido como paradigma de la democracia yo hasta veo las comillas irónicas en el tono de Miguel Ángel no pero en todo caso Julián nos dice que hombre los inventores es difícil desplazar al los griegos clásicos a inventarios de la democracia después del parlamentarismo también habría discusiones también habría discusiones bueno y es un clásico que la equivocación les lleve a crear extraños fenómenos por ejemplo Carmen Vela nos contó que en París no es que el metro cuadrado de vivienda sea muy caro sino que el metro

Voz 2 24:39 Cuadrado es muy grande es mucho más grande que un metro cuadrado

Voz 0390 24:42 y hoy naturalmente son bien burguesa hace probablemente muy caras porque el metro cuadrado en la zona está nueve mil quinientos metros nueve mil quinientos

Voz 2 24:51 en el metro cuadrado están en mil quinientos metros queso o es un metro muy grande o quizás esté muy lejos hoy a lo mejor es un metro cuadrado hembras bien burguesa que ha dicho es bien francés e también no mira pues las metemos

Voz 1594 25:05 como Galicia

Voz 34 25:07 la

Voz 2 25:12 tenemos una semana vigilancias por partida doble me ha tocado a mí le ha tocado a Miguel Ángel Aguilar y Luis Lafuente y Eduardo Martínez también invitan de nuevo a nuestra corresponsal en Francia sobre preposiciones frases hechas

Voz 0390 25:24 varias tiendas fueron saqueadas tras la rotura de cristales y puertas bancos cajeros incendios de kioscos

Voz 2 25:30 en seis restaurantes el Gobierno está

Voz 0390 25:33 contra la espada y la pared contra la espada y la pared

Voz 0827 25:36 estaba contra la de Spy el aparece el Gobierno bueno a un tiempo contra la espada y la pared no es nada fácil salvo que la espada este insertando Isère y doloroso entre otras cosas lo normal es estar entre entre la espada y la pared después Diego de orador también invita a Valverde al entrenador del Barça que hizo una de estas frases hechas que en realidad no tiene ningún sentido también sobre Messi

Voz 35 25:59 sí la verdad que tenemos la suerte de poder asistir a la época en la que él está en activo

Voz 4 26:05 puede decir datos puede decir

Voz 0827 26:09 es algo que no todos pueden decir bueno quizás no muchos pudieron decir ni muchos podrán decir porque a lo mejor ya no tienen ocaso don de verlo jugar en directo no pero hoy de los que estamos vivos si uno se asoma una televisión o aún estadio yo creo que todos tenemos la suerte de poder decir que hemos podido ver jugar a Messi ya Goyo Jiménez en un monólogo desternillante hizo el elogio y la crítica a este tipo de frases hechas y a veces vacías

Voz 36 26:36 estas expresiones o algo a me duele el estómago eso es que tienes hambre o algo lepra letra puede ser mejor Deimos mientras dentro del abanico de posibilidades de algo pero que me decide si que eso sí que no concreta nada esta semana veto quiera Sevilla sigue

Voz 0827 26:54 pues mira no fíjate como no puede ser de otra manera casi todas las cosas pueden ser de otra manera hemos entrado esta semana en la primavera que por cierto es una palabra también con una etimología curiosa no porque ahora la primavera es verán en la primavera es primavera el verano es verano pero la primavera etimológico mente significa la primera primavera porque y será ya primavera en en latín no

Voz 2 27:19 esto es una palabra una palabra curiosa así que prima

Voz 0827 27:22 era en realidad sería la primera primavera silo cogemos timo lógicamente porque ellos solamente tenían dos estaciones que era la primavera manera el invierno es por la cosas empezó ahí social pero bueno estamos en primavera Jauma Cabanes invita a José Ribagorda a la Unidad de Vigilancia porque claro hablando de flores pues Elía entre flora y fauna y está a punto a punto de crear un neologismo que sería la fractura

Voz 32 27:45 hoy precisamente se celebra el Día de la naturaleza día instaurado para concienciar sobre todo a los más pequeños de la necesidad de preservar la Flower la frase

Voz 35 27:54 la fauna y la flora aplaude la hora

Voz 32 27:57 a una el aflorar

Voz 2 27:59 también corrige a tiempo José Ribagorda que por cierto sería si la flora jardín de Bartolo sería la flámula de Bartolo ya Agus Foix nos invita nos envía una duda

Voz 0827 28:12 de éstas que tiene enjundia eh un hubieran que cree que debería ser habría

Voz 1432 28:19 los Mossos hubieran detenido hubieran detenido a Puigdemont si hubieran recibido la orden

Voz 0827 28:24 hubieran detenido si hubieran recibido la orden bueno es un poquito complicado pero dejadme treinta segundos no aunque no siempre estos dos tiempos verbales pueden sin de intercambio entre intercambiables hay veces que si por ejemplo ahora que se estrena la película me habría o me hubiera gustado trabajar con Pedro Almodóvar en este caso está fenomenal en oraciones como la que nos envía nuestro vigilante en la que hemos escuchado una oración condicional con tiempos compuestos con dos tiempos verbales se puede utilizar el pretérito imperfecto de su cultivo en la parte que expresa la condición y el condicional compuesto en el posible resultado ahora lo vais a entender si hubieran recibido la orden había

Voz 2 29:04 habían detenido a Puigdemont si eso hubiera sido

Voz 0827 29:06 lo correcto y además no habríamos repetido el tiempo verbal dos veces y lo haría enriquecido habría enriquecido la frase y una vigilancia de oficio que nos la envió creo que ayer mismo el equipo de todo por la radio

Voz 14 29:20 el gran Isaías

Voz 2 29:22 vamos a darle un poco de trabajo ese días Se trata de una palabra usada por Alfonso Guerra para referirse al presidente de la Generalitat Quim

Voz 32 29:30 Torralbo ha utilizado un calificativo van cariñoso bar Vian atentos este hombre o no le funciona la cabeza o el pecho con barría tremendo

Voz 0827 29:42 Villán esto lo tiene que aclarar Isaías porque se supone que van

Voz 14 29:45 Millán tiene un punto cariñoso

Voz 2 29:52 de el piratas de de de piratas pero que me has hecho de piratas de sobremesa Jean perilla engaña pero es distinto sí pero

Voz 4 30:04 Gañán es es muy negativo

Voz 0827 30:07 bueno vayamos al grano ha explicado muy bien Toni es verdad que Barbican es alguien desenvuelto atrevido resuelto a que podía sonar a piropo más bien no pero claro como Alfonso Guerra no da puntada sin hilo creo que la clave está en el adjetivo tremendo no dice que Torra sea un Barbican sino que es un viaje tremendo sí una acepción que es buena de respeto irreverencia tiene dos acepciones que son menos buenas o es algo terrible digno de ser tenido o es un niño muy travieso así que según Guerra Torra sería que o están mal de la cabeza o es alguien temible en su atrevimiento o es un niño travieso y muy atrevido que hombre a su edad vendría a ser prácticamente lo mismo que no andar muy bien de la cabeza creo que por ahí iban los tiros de Alfonso Guerra

Voz 17 30:53 mismo

Voz 4 30:55 ya

Voz 2 30:56 también Le podía haber dicho Alfonso Guerra que era un puto Barbican eh que ya dijimos hace unos días la Academia a través de Twitter pues ya ha admitido que puto pues y es una palabra registrada en el argot juvenil de España como prefijo intensificado alegría el juvenil me encanta por ejemplo hombre como como ejemplo la Academia pero es verdad que la Academia en Twitter también hace dos años decía que bueno que era mejor no utilizarlo ahora ya va admitiendo que se puede utilizar así que Ignacio Barrón ha decidido hacer esta pieza que está puta vida

Voz 7 31:29 de vez en cuando no llega alguna queja sobre cierta presentador que suelta palabrotas

Voz 0827 31:33 el aire en a nadie no voy con esto de de joder

Voz 7 31:39 con que disfrutas más con el canal ya canalla canalla con el ganarle cabrón váyanse a la mierda pero hoy avenida Carlas porque decir tacos es algo muy nuestro vamos que los españoles hemos Taco parlantes coño

Voz 4 31:49 además

Voz 7 31:54 las palabrotas han evolucionado a lo largo de la Historia aunque aún mantenemos algunas ideas bueno parecidas en los ochenta hubo una renovación de nuestro vocabulario en mil novecientos ochenta y cuatro aparecieron por primera

Voz 0827 32:07 la vez algunas tan comunes ahora como joder

Voz 7 32:10 la polla no entra en el diccionario como sinónimo de pene hasta mil novecientos ochenta y nueve el mismo año en el que entró hostia como exclamación o como alternativa a tortas venga sinceros a quién no les sienta bien soltar un Austria mierda en un momento de desahogo es un alivio tremendo y que sería de un vasco sin un hay mala hostia un catalán si su cuyo el gallego no tendría sentido si le quitamos el canalla pues India sigue estando mal visto decir tacos pero creo que es algo que se debería normalizar la RAE parece estar de acuerdo conmigo hace poco sorprendente aceptando puto como prefijo intensificado pecador por ejemplo me encanta

Voz 4 32:53 a mí me ha salido mal el ex

Voz 7 32:56 qué hay

Voz 37 32:59 día

Voz 7 33:01 bueno no y es lógico porque se ha vuelto algo tan cotidiano y natural que ha perdido su carácter malsonante incluso muchas veces se utiliza como apelativo cariñoso mientras no las utilicemos para asustarnos y nuestros sentimientos quemas Down caramba que un coño que les

Voz 25 33:18 que hirió seguimos

Voz 2 33:24 bueno sí aunque en la radio la AHE nos escuche hostia siempre se escribe con hache es algo que estemos hablando del Puerto de Ostia que es otra cosa pues nada hasta aquí la Unidad de Vigilancia que no se ha quedado puto estupenda recordamos nuestra dirección de correo de V arroba Cadena Ser punto com ya saben si en algo me he equivocado

Voz 11 33:45 feliz fin de semana el adiós

Voz 25 33:55 Bin Laden en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 2 34:05 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 19 34:12 que la vida iba en serio no lo empieza a comprender más tarde como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante

Voz 4 34:21 dejar huella quería marcharme entre aplausos da ir eran tan son las dimensiones del teatro

Voz 14 34:30 pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma envejecer

Voz 0910 34:35 morir es el único argumento de la obra

Voz 4 34:39 no volveré a ser joven Jaime Gil de Biedma mil novecientos sesenta y ocho Capriles el pitcher

Voz 19 34:49 el viernes a las tres y media de la mañana una hora menos en Canarias

Voz 17 34:53 esto es firme talante en la SER tu programa favorito de convenio y sobre comedia bueno pues si veta la banda con Antonio Castelo ya está insultando al programa para vuestras Mier síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com Fi de talante

Voz 37 35:11 acaba de Cadena

Voz 38 35:17 en el fútbol se tiene un equipo sin

Voz 17 35:19 unos colores se defienden y se quiere que evitó cuyos goles que dormimos en nuestro habido bonos por porque goles los mapuches están los de tu equipo y también Terra es que te clasifican los goles bonitos cañonazos pero sólo los de un equipo y es que si juega la selección deportiva

Voz 38 36:09 el verano Garrido

Voz 19 36:13 sí Naser los sábados a la uno de la

Voz 4 36:15 tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en Lotto

Voz 16 36:22 no sabe lo que hacen no no se acaba aquí lo saben

Voz 4 36:26 qué público días apenada Berto Romero Andreu Buenafuente el programa en el que puede

Voz 39 36:33 por todo pero si no es tu programa para que Alves

Voz 0313 36:35 los CDR

Voz 39 36:38 buena semana volcando contenedores

Voz 21 36:47 con las

Voz 0910 36:51 lo que pasa

Voz 19 37:00 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es Pussy alguien intente entrar por ahí

Voz 11 37:07 eso es que secuela el jardín la alarma falta antes de que pueda entrar en la casa lo quitamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 40 37:14 lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 41 37:26 la mayor bajada de impuestos de la historia en vicio la app te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo consulta condiciones

Voz 19 37:54 el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio

Voz 4 38:00 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 32 38:05 a un vecino le puedes pedir que te de las plantas pero ya pedirle que te soliciten la tarjeta sanitaria europea te pida la etiqueta medioambiental para tu coche que te consiga una nueva línea de móvil igual es un poco mucho pero bueno depende del vecino porque ahora en Correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 0910 38:34 en silencio

Voz 1432 38:36 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia purismo esta colección tan necesaria descubre las vidas de Rosa in Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia domingo veinticuatro segundos Patti Smith por nueve euros con noventa y cinco con El País

Voz 2 38:58 venga que estás contando ya las horas para el fin de semana a destripar películas este paraíso lleno de series partidos documentales pendiente si es el momento que llamamos es

Voz 43 39:09 Hay con los principales canales de pago en las series del momento películas documentales y toda la emoción de la Liga Un dos tres todos sin ataduras apunta entran en el culto es ir disfruta de un mes gratis Sky tu momento es ahora

Voz 44 39:25 hijo

Voz 45 39:27 sí

Voz 0313 39:48 hasta ahora ya sabe que los cierres en La Ventana nos toca y nos gusta pasar miedo con Mona León Siminiani Moro buenas tardes buenas tardes que esta semana además tenemos un prólogo informativo notable hombre gran ilusión a principio que luego se desvaneció

Voz 2 40:01 parecía que ya estaba identificado ya que el de esto

Voz 0313 40:03 Nador que es nuestro personaje de esta semana cuéntanos saber qué sabemos

Voz 0910 40:06 lo que nosotros y todo esto es que empieza a ser ya un caso en sí mismo el combo de descubrir a ya que el Destripador es a través del chal que era supuestamente de una de sus víctimas cazar inédito Airways aunque se supone que debía ser del mismo Jack puesto que Catherine no tenía dinero para una prenda tan cara como ésta lo compró rasa el Edwards en dos mil siete Se lo cedió a Yaris Lowell Leinen que creo que dicho viene el nombre para que buscase ADN en la prenda Edwards escribió un libro name in Jack The River en el que afirmaba que el barbero Aaron Kaminsky el famoso daron comics que era sin lugar a dudas privados ya que no había ninguna duda desde dos mil catorce lo ULE Leinen afirma que el ADN coincidía con el de un descendiente de esquí Parecía que esta semana se había confirmado de todo sin embargo apenas unos días después expertos del Journal forense Science han refutado sus conclusiones al parecer los estudios de low low el Laine me saldrá el nombre se basan en ADN mitocondrial y este tipo de prueba según parece no sirven para identificar un sospechoso sino sólo para descartarlo el ADN mitocondrial se clasifican grupos que permiten reconstruir a grandes rasgos su procedencia pero no hay marcadores específicos con lo que estos grupos pueden englobar a decenas e incluso cientos de millones de personas

Voz 2 41:24 el recibiendo podría ser podría que él decía resumiendo

Voz 0313 41:27 que no tenemos nombre para para tenemos nombre para allá

Voz 0910 41:30 yo creo que no lo vamos a tener al menos en muchísimo tiempo entre otras cosas porque acabaríamos con uno de los grandes entretenimientos de la humanidad en materia de Criminología pues vamos a la figura haberse de lo que sí que no cabe duda es de que la figura de Jack el Destripador ha tenido una influencia absoluta en todo lo que ha ocurrido después de él ya que desde luego no es el primer asesino en serie de la historia pero sí el primero que salta al gran público a través de los medios de hecho hay quien sitúa el tratamiento del Destripador en los medios de la época como el nacimiento del periodismo sensacionalista así que refresquemos un poco el caso lo hicimos con Negra y Criminal hará un par de años y es tan extenso el caso que lo hicimos en dos capítulos pero yo lo intentaré resumir ya que ya que el destripador no necesita mucha presentación desarrollo su actividad en Londres en el barrio de Whitechapel entre agosto y noviembre de mil seiscientos ochenta y ocho macho mató a cinco mujeres que se sepa que son las que se han llamado las cinco canónicas todas ellas eran prostitutas él utilizaba un modus operandi que fue el que le valió el apelativo de El Destripador cortes en la

Voz 1915 42:27 la garganta mutilaciones en las áreas genitales

Voz 0910 42:30 tal extirpación de órganos desfiguración del rostro su primera víctima el XXXI en agosto de mil ochocientos ochenta y ocho fue Mary Ann Nichols a quién llamaban también

Voz 14 42:40 Polly Nichols

Voz 37 42:54 precioso eh falta es mucho más cariños hablas de justicia a la mierda

Voz 46 43:24 sí

Voz 37 43:25 no menos mal que te encontrada sí sí claro que pasó algo horrible todas las chicas están en eso está aquí al lado tranquiliza a Cuéntame la número uno cero la has visto

Voz 11 43:54 es está en medio de la calle

Voz 4 44:01 Sirius

Voz 37 44:02 vamos allí le preguntamos a la policía a ver si saben algo

Voz 4 44:06 portavoz

Voz 37 44:11 no pasa así averiguamos qué ha sucedido

Voz 47 44:19 aquí no hay nada que ver señorita natal

Voz 19 44:21 no es que se cierre seguro que han sido esos cabrones

Voz 37 44:24 la banda de aún Nico primero y luego si les matan chinches uno menos mal que estas aquí

Voz 48 44:36 dónde estabas llevo buscando te desde que me enteré es una chica se llama Polly Nichols un par de tipos que iban camino del mercado la encontraron tenía el cuyo rajado nadie ha visto ni oído nada dicen que parece ofrecen faltas Robert no vámonos de aquí no es un espectáculo agradable

Voz 37 44:54 tienen que ser los de OVNI con alguien debería para del degollar dibujaron una persona

Voz 49 44:59 quise auxilio ante bueno que pasa pues no te lo he dicho antes porque no quería preocuparte pero Antolin no sólo le han rajado el cuello más Lehane destripar esta mujer al que la destripador

Voz 50 45:14 así que en principio se barajaba la hipótesis

Voz 4 45:16 ahora esta banda principio bueno

Voz 51 45:19 no era una posibilidad que por eso Mary lo que

Voz 0910 45:21 hemos escuchados en la plantea la École eran

Voz 51 45:24 una banda o mafia criminal de proxenetas

Voz 0910 45:26 qué otras cosas hay que tener en cuenta que en esos momentos había quinientas prostitutas en activo que como suele ocurrir sus beneficios pues no eran precisamente para ellas sin embargo las sospechas de Mary en este caso no se encuentran fundadas el crimen de Pollini con presentaba unas características muy diferentes a un clásico asesinato de este tipo de mafias sobre todo por el de viento pero a pesar de la extrema crueldad de este crimen y que no encajara con otros crímenes ocurridos antes aún no hay datos para empezar a pensar en la teoría de un único asesino o grupo de asesinos que tampoco se sabe es a partir del segundo crimen cuando las similitudes empiezan a aflorar sólo pasaron ocho días desde el primer asesinato

Voz 52 46:07 eh aquí y sólo me faltan unas monedas y verdad nuevas a darme una habitación para que me eche un rato

Voz 2 46:16 no vuelvas por aquí hasta que puedas pagarme

Voz 11 46:18 y cómo se te ocurre volver a pelear temió hotel te juro que no vuelves a dormir

Voz 52 46:25 es miserable que cuerpo conseguiré dinero para pagar tu pensión asquerosa y todavía me sobrará para tomarme todas las Ginebra que diera

Voz 1594 46:43 de angulas sin rumbo después de haber sido rechazada en el hostal

Voz 52 46:48 yo mi querido que lo

Voz 1594 46:55 detrás de ellas sin que casi lo acierta aparecen más sombra piensa que está de suerte un cliente es lo único que le puede salvar en este momento la noche

Voz 52 47:06 Juan qué me estás Begin seis novelesca

Voz 21 47:16 muy bien guapo

Voz 4 47:19 qué quieres acuerdo te estoy esperando

Voz 1594 47:34 Jan Chapman no tiene tiempo casi de morir las mismas manos que la estrangularon extraen después un cuchillo de un abrigo lo clavan en su cuello una y otra vez cortando las arterias como si fueran una hoja de papel

Voz 53 47:47 la sangre tiñó de rojo el cuchillo que sea hunden en su vientre y desgarra la piel lentamente esas mismas manos con precisión de cirujano extraen los intestinos del cuerpo sin vida de

Voz 0910 47:57 Anne los depositan en el suelo

Voz 1594 47:59 Annie Chapman es la víctima número dos

Voz 0313 48:07 pero Luis ese momento sigue sin haber ningún rastro ni nada que pueda manejarse en lo que sería una investigación rápida luto nada

Voz 0910 48:15 sólo el modus operandi hay que decir que este caso se ha mostrado siempre igual de obtuso y oscuro en cuanto a los indicios desde su principio hasta ahora por eso es un campo de pruebas tan bueno para todos durante a detective se manejarán entonces varios indicios porque en realidad no se pueden este caso hablar de certezas el primero sería la deducción de que el asesino debía de conocer bien o muy bien o Whitechapel un barrio entonces marginal construcciones primarias calles angostas con patios interiores que permiten la huida en caso de que llegue la policía y en definitiva un barrio también al que la gente rica iba a buscar emociones el segundo indicio es una carta escrita de su puño y letra del Destripador

Voz 14 48:55 fue enviada a George construir

Voz 0910 48:58 por el presidente del Comité de vigilancia que se creó después de este segundo asesinato constituido por hombres de negocios de la zona la carta tiene faltas de ortografía poco nivel cultural es la carta que empieza con el famoso encabezamiento From Hell desde el Gobierno viene firmada por Jack el Destripador nombre que la prensa adoptó rápidamente hubo hay que decirlo muchas muchas cartas incluso algunas las escribían los propios periodistas para tener algo que publicar periódicos que vender pero From Hell tiene algo de especial algo que tiene que ver con el tercer y cuarto asesinato copista diré que la carta no viene sola

Voz 1594 49:37 qué mala cara tienes tímido no vas a salir

Voz 11 49:41 la gente está histérica todo está lleno de policías lema el periódico por favor creo que ha parecido

Voz 1594 49:46 muerto un serio Dios mío no puedo otra vez déjame le

Voz 54 49:51 en la madrugada del treinta de día aparecieron los cuerpos sin vida de Straw

Voz 1594 49:59 a lo largo de origen sueco fácil en los presuntas meretrices número tres y cuatro extrae fue descubierta sobre la una de la mañana en da ya había sido degollada aún brotaba sangre cuando la encontraron cuarenta y cinco minutos después a apenas un kilómetro apareció el cuerpo de Airbus en mitos Quer también degollada y con el rostro desfigurado y habían cortado la nariz le faltaba el útero y el riñón izquierdo

Voz 55 50:32 aunque Scotland Yard aún no ha no ha corroborado estos detalles varias fuentes aseguran que los crímenes podrían ser obra del tristemente bautizado como

Voz 54 50:44 asesino que White Chapel

Voz 11 50:48 ya le han puesto nombre los llaman ya que el Destripador por favor

Voz 1915 50:53 no vuelvas a pronunciar ese nombre no quiero oír hablar de

Voz 16 50:56 promete me que no nos ocurrirá cariño te lo prometo saldremos de

Voz 9 51:03 durante que la carta decía que enviaba la mitad de un riñón del riñón de una de

Voz 1594 51:10 sus víctimas que preservó precisamente para el comité encabezado por Jos las la otra mitad según revelaba en la carta la frío y se la comió añadiendo además que estaba muy rico pero llegó a enviar la mitad del ruinoso si lo mandó la carta viene acompañada de una cajita con medio riñón a Kate Edulis por cierto la supuesta dueña del famoso Xavi el ADN le faltaba medio riñón a estas alturas hay muchísimos casos sospechosos en whatsapp

Voz 0910 51:36 el y en todos lados llama la atención uno de ellos

Voz 1594 51:38 los Arthur Conan Doyle llegó a ser sospechoso el autor precisamente de los relatos de serlo JONS la sospecha se basaban en la grafía al parecer la letra decorando hoy y la del Destripador era muy parecidas sin embargo suele descarta rápidamente las investigaciones como decíamos empiezan a convertirse en frenéticas había tantos ataques a mujeres en el en en esa época decía complicado averiguar cuántos asesinatos Se habían cometido por el mismo individuo hay sospechosos hay pruebas falsas hay testimonios por todos lados e incluso un retrato robot un hombre entre veinticinco y treinta años de complexión robusta no muy alto rostro Angulo oso cejas espesas gran bigote es decir lo que podría haber sido la mitad de la población masculina básicamente entra en escena entonces el famoso inspector a Verlaine entonces inspector jefe de la Policía Metropolitana de Londres entra precisamente en una de las reuniones del comité de Whitechapel que se dedica hacer interrogatorios a todos los vecinos

Voz 19 52:34 señor Kelly que ejercía la prostitución que no era una puta si eso es lo que quieren no tengo la menor duda de que eso es lo que usted hubiera deseado señor Kelly imagino que tenía que ser muy duro vida a la persona que más amaba haciendo la calle gesta insinuando además era alcohólica no es cierto los policías que lo detuvieron declararon que su estado era deplorable sin duda usted ya no podía hacer nada por ella quizá lo mejor no pienso tolerar Sega política no le iba a entrar que hace

Voz 56 53:11 Di buenas noches miembros de este comité