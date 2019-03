La Ventana (22/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias bajan las Bolsas europeas al cierre mientras a esta hora se registran caídas también en Wall Street Eladio Meizoso

Voz 0527 00:13 no por el temor a que se acelere el enfriamiento de la economía apuntan los analistas el Ibex treinta y cinco ha bajado un uno con siete por ciento se queden nueve mil ciento noventa y nueve puntos pierde un uno con cinco por ciento en la semana en Europa o y lo ha llevado peor París que cedió un dos por ciento yo ahora mismo estoy como decías el Dow Jones está bajando también se deja un uno con seis por ciento aquí en el Ibex encabezan las pérdidas Arcelormittal un cinco coma tres por ciento CIE Automotive un cuatro también el petróleo se ha contagiado de la tendencia bajista se paga sesenta y seis dólares el barril que es uno menos

Voz 1803 00:45 además contamos hasta hora Ester Bazán EEUU ha anunciado el final del ISIS en Siria

Voz 1454 00:49 para la portavoz de la Casa Blanca que el autoproclamado Estado Islámico ya no controla ninguna zona del país después de haber sido derrotado de Alba Gus el último reducto que les quedaba

Voz 1 00:58 en el este de Siria los estudiantes

Voz 1454 01:00 han vuelto a marchar por el clima este viernes una semana después de la huelga convocada a nivel europeo trescientas cincuenta y siete ciudades de sesenta y ocho países se han sumado a la jornada de hoy quince de esas ciudades está han en España a esta hora estaban convocadas concentraciones por ejemplo en Zaragoza o en la Puerta del Sol en el Consejo Europeo celebrado ayer y hoy en Bruselas además del Brexit Se ha hablado del clima daba cuenta de ello el presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 3 01:26 yo creo que las conclusiones sin ser eh lo ambiciosas desde el punto de vista formal que nos gustaría que fueran pues cumplen nuestros objetivos e I P creo que es una señal clara sobre todo a la gente joven que que se está manifestando en muchas de las capitales europeas durante estos últimos meses de que la Unión Europea escucha su mensaje y quiere poner todos los medios necesarios para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse también a los efectos del cambio climático

Voz 1454 01:55 aumenta el número de muertos tras el hundimiento de una embarcación en el río Tigris ocurrido en la tarde de ayer en la ciudad iraquí de Mosul el Consejo Provincial ha anunciado hoy que el número de víctimas es de ciento tres la embarcación que tenía capacidad para cincuenta personas transportaba a cerca de doscientos pasajeros de los cuales medio centenar siguen desaparecidos vamos con los titulares del deporte José Antonio Duro buenas hola qué tal muy buenas en una hora comienza el entrenamiento de la selección española de fútbol en Mestalla allí juegan mañana a la selección ante Noruega

Voz 1 02:25 el primer partido de clasificación para la Eurocopa dos

Voz 1454 02:27 el veinte entrena al equipo y luego atención a los medios con los jugadores del Valencia en su centenario en la jornada de selecciones destacan el Inglaterra República Checa o el Portugal Ucrania hay esta noche desde las nueve Se juegan el Metropolitano de Madrid el Argentina Venezuela es amistoso con la reaparición de Leo Messi en Argentina dos partidos de Segunda es la jornada XXXI se juegan hoy el Dépor Almería el Tenerife Osasuna y en baloncesto Un partido en juego en la Eurocup está al descanso el Kazan XXXVI Valencia Basket treinta y nueve con la opción tarot ya de meterse en la final de la competición ahí sí tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:04 el PSOE evita pronunciarse sobre la decisión de Ciudadanos en Madrid que no pactará con los socialistas en caso de que las dos fuerzas su mientras las elecciones del veintiséis de mayo el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado cambia así su propio criterio después de decir que hablaría con todos ahora sigue la directriz que dio la dirección de Rivera a nivel nacional para no pactar con el PSOE de Pedro Sánchez

Voz 4 03:22 he sido yo el que se ha movido ha sido el señor Gabilondo el que asume las tesis de Sánchez el que antes de ayer dijo que estaba dispuesto a seguir negociando con los independentistas es decir a volver otra vez a meternos en la rueda de hámster a partir del veintiocho de abril para en lugar de hablar con los partidos más moderados seguir hablando con Torra compuse Puigdemont

Voz 1454 03:47 en menos de una hora a las siete de la tarde los vecinos de Puente de Vallecas van a ofrecer una rueda de prensa para pedir tranquilidad tras los incidentes por la muerte violenta de un vecino el portavoz de las asociaciones vecinales del barrio pide recursos para la zona

Voz 5 04:01 unidad a los administraciones que venimos trabajando desde hace años para analizar las políticas que las que se están realizando y ver en qué estamos fallando las políticas de integración ir exigir a todas las soluciones la necesidad de aumentar de forma importante la inversión remataría en materia social

Voz 1454 04:19 el Ayuntamiento de Madrid asegura que Madrid no hubo norte se aprobará en abril si la Comunidad no obstaculiza ayer aquí en la SER el presidente Ángel Garrido aseguró que un informe medioambiental que tiene que elaborar aún puede tardar muchos meses el delegado de Medio Ambiente José Manuel Calvo

Voz 6 04:33 yo diría que si la como Madrid no obstaculiza estamos en disposición diez nueve de aprobarlo a lo largo del desde la señora Botella sabemos que pretendía hacerlo estarán nosotros queremos hacerlo antes yo estaba en periodo electoral y desde luego esperamos que así

Voz 1 04:51 sólo aumento de las temperaturas este viernes hasta ahora tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1803 05:08 DNS

Voz 7 05:10 servicios informativos

Voz 8 05:20 un viaje cito esta semana santa que no te puedes hacer una cita lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes tu cita

Voz 9 05:29 Morante para todo lo bueno del verano pero más concentrando llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa ceros Caribe por nuestras costas e islas con el mejor servicio todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes el Corte Inglés los sábados a la uno de la tarde

Voz 2 05:50 de Andreu Buenafuente y Berto Romero en tonos odio y aquí lo sé no lo sé

Voz 10 05:58 no saben lo que hacen no sólo a alguien lo sabe

Voz 2 06:02 qué público nada días apenada Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa de Eneko

Voz 11 06:08 qué puede pasar los genitales masculinos todo recuerdo

Voz 1803 06:11 enviar a los niños a ver el programa

Voz 12 06:16 sus zapatillas de running están en las últimas no las Pires del dieciocho de marzo el siete de abril tres las a tu tienda Intersport más cercana y te regalan veinte euros para renovar tu ábside derrame promoción válida hasta el siete de abril consulta condiciones estupenda Intersport

Voz 13 06:32 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterrice a tu lado Celia actúa amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 14 06:43 día explicarlo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobar la SER presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más

Voz 11 07:03 está de nuestro paquete especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después hay degustación de productos de las marismas gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar

Voz 13 07:19 la abordan Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 11 07:22 de Sergio tú tienes alarmante pisó la destacó y qué tal estoy pensando en ponerme desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en el bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues el te lo recomiendo

Voz 1803 07:33 ya han robado en tu portal

Voz 15 07:36 Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 07:48 Black Panthers Thor Capitán América todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 16 07:54 colecciones con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 17 08:06 es la mayor bajada de impuestos de la historia en la app te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo sólo en visión la consulta condiciones

Voz 18 08:18 hola qué tal está muy preocupada mi negocio no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 11 08:24 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son lo parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 19 08:37 sin ser publicidad punto es y ayuda en tu negocio a despegar apunta bien

Voz 11 08:45 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos

Voz 1284 08:47 Sergio qué tal estás hora bien la rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Daimiel muchas mandarinas que siga que si tanto muy rica Marta si no me dices lo contrario cuanto resto noticias que hemos dejado el día

Voz 20 09:03 sí ya puedes ir contando abandonen el Real Madrid mantiene la mirada

Voz 21 09:09 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias hora hija

Voz 20 09:12 bueno esto no no no pero pero ya sí que nos también en El Larguero es Cadena SER

Voz 0847 09:23 tengo un poco de barullo aquí pero bueno yo les olvida silencio he dicho un poco Bernarda Alva silencio bueno venga me va a quitar los zapatos me voy a poner cómodo Iker quiero hacer ver mi serie favorita

Voz 22 09:34 porque con Sky llega tu momento tu momento es ahora tendrás las mejores en los mejores canales de pago las mejores series películas documentales y toda la Liga Un dos tres por cuánto cuánto dinerito

Voz 1803 09:44 seis euros con noventa y nueve hipotecas

Voz 0847 09:47 explotarlo en tres dispositivos a la vez apunta entran sky punto Es disfruta de un mes gratis Sky tu momento es ahora

Voz 23 09:53 eh

Voz 7 09:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 1 10:00 son las seis y diez de las cinco y diez en Canarias Benjamín Prado Iñaki de la Torre bienvenido parejita como está buenas tardes muy bien pueden tal vez muy triste de que me es la parejita parecía más bien ha dicho un pajarito que el próximo viernes ninguno de los dos bastaría vaya escándalo te voy a dar una primicia que traición que qué cosa no oye Córdoba Argentina leyendo poemas allí

Voz 24 10:23 es una es que se han hecho una coartada abarata barato

Voz 1 10:27 a la gente Cali tuya aquí dónde estarás yo tendría que tocar aquí en Madrid tendrá que tocar hasta tocar no que es como un esfuerzo no si es un esfuerzo que vengo Balonmano puede destrozar te acompañaremos él el sentimiento oye me gustaría empezar a la hora de música en directo con una pregunta

Voz 0313 10:40 lo que por otra parte es de respuesta muy fácil no que es cuántas vidas puede tener una canción que yo creo que el Real respuestas que son infinitas no

Voz 1 10:48 pero yo no me refiero tanto a la a las vidas a la hora

Voz 0313 10:50 de de compartir esa canción sino al al proceso creativo porque yo por lo menos cuatro la última y más genuina seguramente sería el directo no en directo pero antes antes tenemos el papel que cuando se escribió la canción la maqueta que sería como el el primer gran examen musical después pero ayer celebramos el Día Mundial de la Poesía resulta que él

Voz 19 11:13 músico creador bueno

Voz 0313 11:16 pues te encuentra te encuentras leyendo un poema por ejemplo abre te paso por el Camino de Estrellas tú solo mueve los brazos que yo te cobro ahí afuera ya no se sienten tus pasos senos doblan las piernas ya que ha subido bien alto no te me caiga se vuelta esta es la primera etapa segunda más

Voz 25 11:44 y es que eh eh

Voz 26 12:01 mira

Voz 25 12:04 claro

Voz 26 12:07 sí

Voz 27 12:11 quien quiera

Voz 25 12:17 eh eh

Voz 28 12:22 si esto iba sonando verdad tercera etapa el disco

Voz 29 12:27 eh eh eh pues

Voz 30 12:44 cómo era eh

Voz 1803 13:32 ya sabes tienes el autor desde tres en un hombre dudamos Leiva buenas tardes cómo estás pero bonito que bonito virus verlo así de claro bueno es el crecimiento sí sí la verdad es que crecerá un niño son exactamente las las las pantallas por las que hay que pasar ellos están fáciles porque yo muchas veces

Voz 19 13:49 grupo conozco muchos cantantes que la edad de la canción siempre es peor que la canción Ike laca el diario abonó la canción grabada porque la maqueta y entonces lo que pasa es que cuando lo cuando las maquetas las van poniendo como demasiadas joyas bisutería mordaces eso querencias la veces que decae algo de cara al principio bueno tú lo has hecho una cosa peligrosa y aquí no pasa eso no es un detallado lo de las notas de voz es un detallado me parece fantástico pero que habrá concursos yo voy a convocar alguno a ver qué te gusta más que la del disco la maqueta

Voz 1803 14:21 bueno sí la verdad yo no nunca lo nunca lo hice pensando en que alguien siquiera le gustase malas notas de voz que la que la canción del disco la verdad es que lo hice para mostrar el proceso

Voz 19 14:32 yo

Voz 1803 14:33 para mostrar esa impronta de la del primer día que que compones una canción con todas sus imperfecciones en lo que se puede convertir pero me parecería muy exagerado que alguien le gustase más la nota de voz que la canción una canción es desolador use es mi opinión eh a la comparte una canción desnuda como

Voz 19 14:51 están las notas de voz a mi me parece

Voz 1803 14:54 difícilmente batible lo que pasa es que es Carlos Raya no te hubiera dejado hacer solo las notas de voz no pero es verdad que entre las notas de voz y el disco suele haber una maqueta esto es no es que sea la maqueta esto es lo que grabas en el teléfono para que no se te olvide

Voz 19 15:10 oye para decir siempre las entrevistas no yo no me siento escritor bueno bien vale de acuerdo el vale pulpo como nivel de compañía no te sale nada mal

Voz 1803 15:18 pero bueno aquí está el señor claro ya estamos bueno yo tengo como la poesía muy cerca ya se hizo lo tengo elevado una categoría que que creo que no me corresponde pero sin embargo creo que soy un contador de historias que han dedicado el futbolista pero el padres me dedicó un poemario que dijo el futbolista

Voz 28 15:41 no pues yo sí creo creo que le iba a llegar a un punto

Voz 19 15:45 a un punto de cocción muy punto de cocción y luego por eso por eso decía era vez desconfíen en mi cabeza vereda Vaughn punto de cocción las las canciones están ya veo muy acompasada muchas veces yo juego una cosa cuando escucho una canción que es a intentar adivinar si primero escribió la letra y después lo puso música escribió la música le metió una letra

Voz 1803 16:07 aquí no sabría decir la verdad que me parecen canciones hechas muy a la vez que tiene mucho que ver la esa emoción que tienen las pero tienes decirlas no es la primera vez que invierto el orden en en todos los años que llevo haciendo canciones es la primera vez que el partido de textos antes que de músicas yo porque he tenido más textos escritos que nunca pero es verdad que se suele identificar cuando empiezas con música cuando empiezas contexto es que hay mucha gente que compone

Voz 19 16:32 n como en un spanglish luego luego las escribe nota mucho los acentos por ejemplo crear yo escribo y compongo a la vez

Voz 10 16:40 también se nota no tampoco me parece igual me equivoco en la estadística en que este disco tiene menos riffs osea tiene más guitarras de acompañamiento con qué podrías hacer con una acústica menos enrevesada miento de de repente aquí un riff luego sigo cantando algún puente un poco complica está como más sencillo este disco no sé si lo has hecho aposta y no sé si me equivoco en la estadística

Voz 1803 16:56 no no no te equivocas realmente el el reto de este disco fue ver con cuantos hilos Se puede sujetar una canción y esa cuáles son los mínimos elementos para que una canción se pueda sujetar la reunión que con Carlos Raya que es con quien suele hacer los discos fue que podemos quitar el aspecto al disco pasado no que podemos sumar no era como vamos a reducir a la mínima expresión la canción

Voz 0313 17:20 ya se han quedado e íbamos a dejar espacio el texto

Voz 1803 17:23 con los recortes

Voz 1 17:26 las grandes recortes déjame hacer una cosa ella se que esta canción ya sé que esta canción la vas a hacer después en en directo pero es que el viernes pasado en Villena que estuvimos con Carlos Tarque estuvimos celebrando los cincuenta años de radio Villena como él cumple cincuenta años pues lo que hay que proyectamos unas cuantas fotos de su vida y hay una en la que apareces tú y él y otro gansos con la barba ahí

Voz 0313 17:48 para un selfie de que es el esa imagen de la de la felicidad de la alegría de Lejos del mundanal ruido ya esa imagen a esa foto a esta canción se algo

Voz 27 18:00 Del Bosque monte Jaca no maestro fueras aquí Tate clavadita en el alma

Voz 25 18:14 puedes pensar bien cada pasa

Voz 26 18:23 cuando asiento el pedrisco

Voz 25 18:26 me Scully todo se calma

Voz 19 18:30 ya digo colocarnos la vas a regalar en directo pero yo quería preguntarte una cosa de esta canción porque más adelante dices cogí la guitarra ahí una canción que no hablaba de nada existen canciones de nada porque en esta sale todo Dios tu padre tu hermano

Voz 1803 18:44 existe existe canciones que ahora hablen de nada desde luego lo difícil es dar con una canción que cuentes algo sea lo normal es que la palabrería y la estética de la palabrería suene bien pero contar algo es lo más difícil hay muchas canciones que no hablan de nada y que suenan muy bien pero hay que tratar de tener un compromiso y un rigor para contar pero aquí cuentas eh nuclear cuentas pues mira te voy a contar una cosa esta canción esta canción la hice inmediatamente después de pasar muchos meses trabajando con Joaquín con Benjamín me di cuenta ahora nunca me había dado cuenta pero ahora que he terminado el disco y que ya no lo puedo corregir y lo he escuchado me he dado cuenta de que este recién estar totalmente impregnada hombre Joaquín y Benjamín

Voz 19 19:26 no porque esta mañana le estaba comentando por cierto con Diego Barcala

Voz 10 19:32 mira está contando en la sesión que hicisteis una pasada muy bonita con Granero y con él los comento más cosas pero estaba claro justo los dos hemos ido a comentar que te digo hay una que me suena como a Sabina índice es la de Oaxaca ya está clavado los dos

Voz 1803 19:47 bueno creo que tiene que ver con el la cantidad de tiempo que pasamos juntos todo lo que aprendí con esto es no es

Voz 1 19:52 te pega todos pegado bueno ir quedó formas lo dice ley que lo difíciles es contar un es una canción te razón pero para para contar una historia primero hay que hay que tener una historia que contar después hay que saber cómo contarla después hay que atreverse a contarla y es que a veces eh son tres pasos que no son fáciles llevar yo creo que con eso tiene mucho que ver la portada maravillosa ganar la han hecho los que puedan estimula fantasma

Voz 19 20:19 digamos que me hizo darme el título de Un

Voz 1 20:22 sí pruebas de Octavio Paz que era Árbol adentro este es un poco corazón adentro decir es muy desnudo y entonces yo creo que tiene historias que contar sabe cómo contarlas atreve a condenar yo os vais a sorprender mucho pero

Voz 19 20:32 voy a discrepar de Benjamin y voy a decir raro es un honor

Voz 24 20:37 perdona pero no no que va

Voz 19 20:41 no voy a decir que

Voz 10 20:43 también tienen mucha habilidad y es muy graciosa y así nació el pop el hacer canciones agradables bonitas incluso de una musicalidad muy profunda que no digan nada las primeras canciones del pop no decía nada decían tonterías porque

Voz 19 20:55 al mente no se esperaba que tuvieran gran lucha ni nada

Voz 10 20:58 y creo que es una es una propiedad muy bonitas un juego muy bonito del de vamos a hacer una gran canción en la que realmente la letra no nos cuenta nada que simplemente es musical hay muchas canciones

Voz 1 21:07 también hay que decir que no tiene nada que yo Pérez

Voz 10 21:09 yo no seguir hablando de la iban

Voz 0313 21:13 hablemos de otra atención especial por lo que dice por el título por quienes te acompaña

Voz 31 21:19 yo la de

Voz 32 21:29 sí

Voz 31 21:31 eh

Voz 26 21:32 en gendarme en lo que hay detrás pueda esnifar Meles para hacía pues el Madrid

Voz 27 21:41 es una Arco iris en las jugadas mal eran cara nunca lleva al virar

Voz 33 21:54 se dedicarme a que puede destruir me eres Passio puedo dejar

Voz 26 22:05 puedo conquistar un planeta eh explotar

Voz 10 22:12 K

Voz 33 22:13 nunca te Téllez

Voz 23 22:23 y cada mañana a nada

Voz 28 23:16 y cuál es la canción se titula Godzilla Leiva está Bunbury está chilena sevillana

Voz 19 23:24 yo he de confesarte que no sé quién es la he descubierto pues me gustaría que lo compartiera con los oyentes me parece una misión maravillosa entonces la qué

Voz 1803 23:33 ahora implícita con la canción que conozca esta Jimena Giménez una compositora hay autora mexicana maravillosa muy amiga mía de hace muchos años bueno me parecía muy importante su aparición para para Lola lo narrativo de la canción no el papel de la mujer en esta canción es muy importante la aparición de Enrique es que se apodera de la canción en un segundo parece suya una personalidad tan aplastante mientras componía la canción escuché Enrique cantar esto realmente le Henry que te voy a mandar una canción que es que escucho que para ti tu voz y cuando me mandó tuve extraña sensación de que ya lo había escuchado hace más algo yo lo voy a hacer algo oye con lo de Jimena

Voz 19 24:23 da algún pajarito hay tienes que te ronda por la cabeza hacer algo no seis un disco algo especial con con voces femeninas si se si es a partir de esto hace tiempo que lo llevamos en no

Voz 1803 24:35 es verdad que en este momento parece un poco oportunista pero realmente lo que me lleva a querer hacer este proyecto y estar escribiendo para ese proyecto es que hay una generación de mujeres entre veinte y el cuarenta años Latinoamérica que están cambiando el rumbo de la música que están teniendo una misión muy flipante

Voz 19 24:53 vamos con con soy local

Voz 1803 24:56 el folclore

Voz 35 24:57 a la gente joven pero modernizado como Natalia cada eso sí

Voz 36 25:04 lo Eli Molina eh

Voz 1803 25:06 a la fuerte Carla Morrison de alguien Aspada como tan brillantes a generación Javier Arenas Javier Amena que me apetece acercarme a ellas a muchas de ellas las conozco para hacer música es como lo hago egoístamente para aprender y para disfrutar de hacer algo

Voz 19 25:21 si encima tienen superpoderes día

Voz 10 26:22 esto como estado comentando antes de las notas de voz en las que ves nacer una canción antes os se llamado notas de voz claro no se creaban simplemente maquetas caseras cuando no había esa tecnología hay una maravillosa de Leiva en este disco que a mi me gusta mucho

Voz 11 26:37 porque lo ves lo es más perdiese

Voz 10 26:47 es maravilloso porque todo está yendo el eco de su habitación no sea estás con él a viviendo como la compone

Voz 19 26:51 es garaje es garaje puro sí señor

Voz 10 26:55 no hay grupos de los años sesenta que se las veía islas deseaban para hacer grabaciones informales cuando se les ocurría una cosa pero hay que ver el proceso porque siempre es bonito por ejemplo esa canción tan famosa de los Marrakech Express perdón que sea más Marrakech Express que es de los Crosby Still hay unas que seguro que recordáis todas

Voz 19 27:15 bueno estaban allí para ver por aquí como si eso no servirá

Voz 10 27:21 bueno pues esta canción que fue luego una sofisticación de arreglos dos nació también como como el proceso de Leiva siendo solamente una guitarra acústica In Graham cantándola en su habitación pues igual con una grabadora

Voz 37 27:34 mira tú cuando tiene que hacerlo en dicha entrega

Voz 1 27:41 me

Voz 10 27:42 hola editó hace muy poco en unos discos que recopilado a las originales y las maquetas y luego hay otra maqueta histórica que Yoko Ono tuvo mucho tiempo en un cajón y que de repente en los noventa cuando iba a salir un disco recopilatorio de tomas falsas tomas inéditas de los Beatles la sacó hoy dijo a ver si puedes hacer algo con esto

Voz 1803 28:06 y como los tres veces

Voz 10 28:07 quedaban vivos se juntaron no con George Martin esta vez sino con Jeff Flying dijo ayer en espera arreglo un poco la grabación porque dentro de mismo micro estaba el piano y la voz lo arreglo un poco le añadieron el resto de los instrumentos en los noventa y quedó así una maravilla en la que además la segunda parte con mucho cuidadito McCartney metía o otra voz osea era un gustazo y luego Springsteen también por lo visto ese grabó entero el disco de Nebraska en casa por pistas así sueltas con un cuatro pistas que tenía Se lo grabo y cuando ya vio el que le gustaba como estaba entonces ya grabó en el estudio por ejemplo este Atlantic City que lo bonito es ver como ni él mismo sabía la canción evidentemente cuando la empezó a componer

Voz 19 29:08 se equivoca claro no sabe ni por dónde quiere seguir no es maravilloso pero yo creo que

Voz 10 29:12 el Eibar lo que más le va a gustar es otra cosa que he encontrado en la encontró hace años la verdad que es Keith Richards socavando la guitarra en un estudio de grabación esperando en su casa

Voz 1803 29:20 horas de grabación hijo bueno voy a ver si saco esta canción de los Beatles en fin no se sabe cantarnos lo que mejor hace que Rijkaard

Voz 24 29:41 me suena mejor

Voz 10 29:47 les va pero no se esa una cosa muy graciosa que esto Seaman notas de voz tiene mucha gracia que esto sea así Leiva no regala

Voz 0313 29:55 salvo en directo o que va a ser va

Voz 1803 29:57 pues estoy con Patricia Lázaro y con César Pop íbamos a tocar una canción que se llama terriblemente

Voz 39 30:03 no no

Voz 26 30:11 eh

Voz 39 30:14 estafa

Voz 27 30:14 ya la cita a menudo esta yo tengo vértigo silente todo el Ibex la eh

Voz 26 30:30 oigo la e Italia muy claro me sentiré eh sabes que ya pues eh eh para que pierda eh eh eh eh a la vas a eh eh implicado eh eh quedando en la imaginación de paz e seguiré mientras tú te decide

Voz 39 31:39 eh

Voz 26 31:42 eh eh unas horas para leer razón es batió el final de

Voz 39 31:55 en él

Voz 26 32:03 sabes que ya pues las eh eh hará que en la mano

Voz 23 32:19 sí

Voz 26 32:22 eh eh eh eh sabes que yo puedo ser Terry Ted Cruz hará no pierda

Voz 27 33:27 eh eh ya

Voz 26 33:31 parece eh eh

Voz 40 33:45 eh

Voz 41 33:51 eh

Voz 21 33:54 el Leiva directo La Ventana regresamos en cuatro minutos

Voz 35 34:06 la de las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 21 34:17 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 1803 34:35 aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 28 34:38 aquí me dirijo de un micrófono

Voz 21 34:42 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que es ser un hombre de verdad teléfono Juan Carlos Ortega cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER cada vida tiene al menos una historia escribe en otros las Len para unos y otros los muchos libros el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vi en la madrugada del viernes al sábado estamos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín jefe del rock y del interior que todos aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 7 35:28 los muchos libros Cadena SER

Voz 19 35:34 vamos a ver Chema que te está pasando no porque llega hoy esto acaso esta mañana hacerme si resulta que iba a escuchar el programa no no podido escucharlo

Voz 42 35:42 sí hombre el centro lo puedes escuchar el Pozas cuando quiera pero fue en Cadena Ser punto com como fundación mira muy como una nevera tienes ahí guardada un pues el zumo pues él es el poquito de Guardo quienes abre la nevera y te pone el tumor no tengo que mirar en la aplicación cadenaser punto como en la aplicación de la SER ya INE suscribe anda pues de fuerza ha visto o de los unión entre los blanco hay dormidos era menester junto con el poca

Voz 43 36:16 Cobo a dormir durante seis años en una silla la enfermedad lo retó así que pensó que había llegado el momento de redactar la ella cruzando a nado el Canal de Menorca el cabo de Creus el Estrecho de Gibraltar Pla estabilizan kilos ante no sabía con quien sea

Voz 1803 36:34 estaba metiendo

Voz 44 36:37 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias Jacobo para qué

Voz 43 36:41 es en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es Cadena SER

Voz 7 36:53 cuenta con las pase lo que pase

Voz 13 37:10 en nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella a mi alrededor se paralizaba cariño esta vamos en el museo de Cera normal

Voz 21 37:22 puede que nuestras historias de no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce solteros dispuestos a vivirlas

Voz 8 37:32 y tengo unas cañitas de un viaje cito estas semanas semanalmente que no te puedes hacer una ley de Hita tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes pudo concita

Voz 9 37:41 prepárate para todo lo bueno del verano pero más concentrado llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa ceros Caribe por nuestras islas con el mejor servicio y todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes el Corte Inglés

Voz 46 38:02 entre una casa no sé que tenga ese

Voz 1803 38:05 algo entre estéticas pues

Voz 47 38:07 gusta acertar con la cresta que quieres pero es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías parar BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba La Tuta

Voz 35 38:19 bien BBVA creando oportunidades

Voz 13 38:23 en silencio

Voz 35 38:26 así

Voz 13 38:27 eran muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección es tan necesaria

Voz 48 38:31 ni descubre las vidas de Marie Curie María Moliner Simón hay muchas más en la colección Mujeres en la Historia domingo veinticuatro según Dolly Patti Smith por nueve euros con noventa y cinco con el país

Voz 35 38:46 cerrajeros dígame

Voz 1 38:47 hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 35 38:58 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud

Voz 1803 39:02 la duda con prueba Gobierno de España

Voz 35 39:05 ya

Voz 8 39:09 en unas cañitas de un viaje cito estas semanas gente que no te puedes hacer una idea cita tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues quiénes pudo concita

Voz 9 39:18 prepárate para todo lo bueno del verano pero más concentrarlo llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa ceros Caribe seis Las con el mejor servicio y todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 35 39:38 la Ventana con Carles Francino Antena

Voz 30 39:49 pues hasta botón nuclear andaba más ciudad desquiciar la norma Khider pegan tacón plata Erasmus

Voz 50 40:37 me queda etc

Voz 30 40:41 era

Voz 50 40:51 creen

Voz 19 41:21 veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana hoy destapando el último disco de deuda nuclear con esta canción que que da titulo precisamente donde describe la vida como el país llamado Chernobil eh dónde

Voz 1803 41:36 cogiendo cada historia tiene su cada canción tiene su historia y su origen de dónde surge esta vez bueno realmente el la historia de nuclear surgió porque no recuerdo en qué país salió una noticia hace unos meses quizá un año que les llegó un mensaje a todos los ciudadanos de ese país con una alerta no es en Hawai sí sí sí Hawai si si de verdad entonces me impresionó mucho que fue un error humano me impresionó mucho que el ser humano tengan la potestad de pulsar un botón nuclear me dejó acojonado y me quedé con esa palabra rebotando en la cabeza no acojonado

Voz 19 42:10 nuclear sexys oye suena suena mucho a beatle no sí sí es Roberto yo estaba sonando precisamente sobre el tipo orquestación y de sonido de la vid road totalmente que esta pero me gusta que que tú lo dices este te dice si es que sea así satisfacción la razón pero no me llamo Benjamín Prado pero

Voz 1803 42:34 pero no no porque le iba a porque hay que le hace homenajes a todo el mundo dices que joder a mi me gusta mi esto como les gusta a todos los demás clarísima influir

Voz 19 42:41 ya vamos y se oye te leí el otro día una entrevista del mundo en el mundo decía cosas chulas y una que me no me llamó la atención sobre la que coincido plenamente que a veces en las entrevistas uno no sabe qué lesión o por no meter la pata o porque está hasta la coronilla o porque la formaciones son muy cansadas de qué te apetece hablar pues realmente

Voz 1803 43:05 ser de mi disco suele ser lo que menos me apetece hablar primero porque no tengo retó a las respuestas de mis canciones porque las canciones Nos llegan por un proceso lógico por lo tanto no tengo ni idea a veces me pregunta obligación invento la respuesta así que me encanta

Voz 19 43:21 vamos a hablar de lo que vendrá muy bien hablemos de tu de tu faceta como hombre de portada en publicaciones

Voz 1803 43:26 os

Voz 0313 43:29 pero hombre de hace muy poquito muy poquito en El País Semanal un reportaje magnífico además yo he visto el próximo número de la revista líbero ajá que es una revista que siempre recomiendo si es fantástica pero no sólo por el por el conocimiento futbolístico de de Diego Barcala ídolo gestar ahí sino por los diálogos se consiguen las entrevistas los perfiles es conocidos el próximo número lo aportada por Leiva y Esteban Granero yo he leído la entrevista y hay un montón de cosas interesantes me quedo con dos muy distinta una que estuviste Sendai endiablado de Zidane comentando un entrenamiento que se debe ser como una experiencia

Voz 1803 44:04 para normal sí sí pero la otra y hablando

Voz 0313 44:06 cosas paranormales que la inteligencia artificial va a permitir seguramente en el futuro o pasado mañana que simplemente con las inflexiones de voz cantante cuando ya no esté Se puede reproducir eso

Voz 1 44:18 la primera pregunta que van a la cabeza es eso es bueno o malo

Voz 1803 44:21 hombre esto es aterrador esa es la respuesta tampoco sé si será real esto me lo contó un tipo en un en un vuelo a Barcelona y me contó que bueno que estaban formaba parte de una empresa que estaban trabajando en conseguir que se pudieran hacer discos póstumos es decir que lo que pasa es que se tienen que hacer con artistas que están vivos para meterles en han durante muchas horas es generar un contenido con su voz con todas sus inflexiones poder hacer un disco durante toda la vida poder hacer discos de ellos con otros compositores

Voz 19 44:56 el buen rollo que contentó Visual Studio a eso me refiero

Voz 24 44:59 me decía que te parece digo me parece aterrador y me decía una cosa me decía

Voz 1803 45:05 estamos pensando en quién dice igual se lo proponemos a Joaquín Sabina

Voz 1 45:10 no parece meterá Joaquín Sabina acogerse sí

Voz 1803 45:13 flexiones para que salgan discos cuando esté muerto jamás cómo respondería cultura pondría Joaquín

Voz 1 45:19 no sabes qué pasa que los vete nada dice si tiene grabadas Benjamín descubrimientos estar muy bien pero pero un descubrimiento acaba con el misterio siempre todo lo que se descubre deja de ser misterioso hoy muchas de estas cosas que ocurren que están muy bien porque te ayuda a a tecnológicamente solventar ausencias presencias y demás pero acaban con el misterio de las cosas así la música sin misterios la poesía sin misterios que sería no para no te preocupes pero vamos por supuesto aparte de digo una cosa

Voz 1803 45:52 eso sólo se puede hacer con intérpretes compositores Lara Ston claro

Voz 30 46:05 cuando ella alarma catarsis Carlos Cala hasta los les experto de siempre pero

Voz 26 46:40 Alter proco bueno

Voz 30 46:45 otros

Voz 52 47:01 eh

Voz 30 47:05 hasta que nunca

Voz 19 47:37 pues puesto de las cosas que me gusta de las entrevistas escuchar la música usar las canciones es una gozada eh cuando los extractos son un poco más va más largos de la normal la parte te digo una cosa bueno no sé si lo será general Pérez los artistas que no escuchamos nuestra música el único momento de la escuchamos es en estas ocasiones flamenca

Voz 1803 47:58 Anta cuando os estáis inventando la respuesta no exactamente cuál es la pensando

Voz 10 48:02 el otro día de preguntábamos a Sole en en Villena si ayer

Voz 1803 48:06 da tiempo a escuchar música con todo el oficio de músico que hacer un montón de cosas que es tocar tu música un montón de cosas que no son música te da tiempo bueno es que yo creo que es al revés yo creo que para hacer música hay primero que escucharla yo desconfío un poco de los músicos que no escuchan música siempre hay tiempo para de como alquiler para escribió no tengo que ver mucho para extinguir

Voz 10 48:27 otra cosa que que he leído en la entregó para cambiarlo

Voz 19 48:30 Ellos están haciendo toda la vida lo cuando yo soy pero si quieres que te entren cosas nuestras los discos están discos son saber pero son la música que es escuchado el año antes escribe

Voz 1803 48:41 no decía que en éste

Voz 10 48:44 la entrevista que de líbero que Vasari esta semana contáis también me has ganado Diego porque hay una fase una parte muy bonita de lo que decía Francino cuando te encuentras con Zidane y entonces el os propone una un símil entre cuál es la diferencia o los habilitó de ese entré el productor el entrenador que me gustaría que reprodujera hasta aquí porque es interesante es algo como dejas ver algo así como que un señor de mano dura y con el que va dando las directrices que un productos de que es un tipo que está un poquito más a la cosa personal

Voz 1803 49:13 hay todo tipo de bandas no yo entiendo que un entrenador de fútbol que empatizar demasiado con los jugadores en ocasiones lo que pasa es que el vestuario se le echa encima y no lo hacen ni puto caso y suele ser que los entrenadores con mano dura en vestuarios funcionan en el caso del productor con una banda no funcional la cosa jerárquica de yo mando y esto se hace porque yo quiero no tiene que generar es música se tienen que generar una empatía tienen que ocurrir cosas en donde no tiene que ver la Gerar la jerarquía ya no puede estar en medio de yo mando y tú tú recibes mis órdenes no el productor tiene que ser un aliado y al final el que acaba defendiendo el disco es el artista en el productor por lo tanto el productor no tiene la última palabra la última palabra la tiene el museo

Voz 24 49:58 Mourinho no puede ser Mourinho productor y no les veo muy muchos yo te imaginas imagine es con con los Gallagher no tiene un disco de solería muere gente eso porque nada les deja

Voz 1 50:14 sólo sería como Phil Spector

Voz 24 50:16 con pistola la grabación ya te digo yo ni lo de estar

Voz 0313 50:20 de esta reflexión de Leiva yo no sé si tiene si si el destinatario

Voz 1 50:23 es una figura como la del productor Eto'o tan buen rollo y tal vamos a ponerle un poquito unas gotitas de rencor de venganza no con con esta canción

Voz 30 50:39 hombre

Voz 19 51:29 esto concretamente la semana que estaba yendo a Felipe pero ya no sé si el personal médico y te lo voy a preguntar pero no querría ser el destinatario cincelado bueno es verdad que yo no te yo no soy un tipo

Voz 1803 51:42 ha recordado canto canciones con rencor o con resentimiento pero me parecía que era la mejor vía de escape para para soltar ese sentimiento es con un rock de hostias si así me quedé muy a gusto ha visto así me queda me quedo muy gusto con una muñeca no sólo mala leche

Voz 28 51:58 hombre ahí rancheras letales eh yo decía

Voz 19 52:28 y antes Benjamin ha citado de pasada hay está muy bien destacarlo porque es muy recomendable de todo el envoltorio libreto como está a las doce muy corazón con doce capas es lo que ha hecho Boa Mistura que su corazón como una cebolla palabra que con la querencia los ripios que tiene el debate Benjamín me aterra pronunciar la palabra cebolla porque ayer Día mundial de la poesía desmontó una con orificio quiere Piqué es que no sabían que un orificio hará una apertura pasado mantenían malas salidas bueno sí pero pero fue unánime la reacción dos no no piel maestros Joan Margarit ponderó con cara de gran complicidad bueno te pregunto si alguna vez en un pueda había puesto la palabra orificio no pero estoy en este sentido

Voz 1803 53:06 es el director que meter siempre la palabra austrohúngaro en sus feliz

Voz 19 53:09 Luis García Berlanga eso es lo del corazón como como con capas diversas eso es un concepto querido se les ocurrió a esto es una idea totalmente de Boa Mistura su colectiva de artistas y es que maravillosos amigos míos de mi barrio de toda la vida con la que llevo muchos años haciendo los que han pintado todos los pasos

Voz 1803 53:27 se va de Madrid lo hicieron cuando era ilegal Alan capitaneado lo legal pero pero lo hicieran cuando todavía no estaba institucionalizado no han bueno ellos me propusieron yo les di mis canciones Si siempre nos sentamos para generar ideas en este caso les di mis canciones y les dije que me propusieran su mirada sobre nuclear y me trajeron una acá una cajita de cristal de esas de sobre delitos de té con un montón de folios recorta adictos me explicaron su concepto tal y como es ahora pero pero pero en una cajita muy chiquitita Imelda Moreno me pareció perfecto como el pedacito Cobas dejando de tiro

Voz 0313 54:04 es una maravilla cada canción suelen en Moscú

Voz 1803 54:07 de todo seguir apostando por el formato en estos tiempos de de consumir música como comida rápida me parece importante que el la persona que se desplaza todavía a un lugar a comprar un disco hay que cuidarle me siento con el compromiso de cuidar a esa gente que sigue comprando

Voz 1 54:23 de tropas notas de voz solamente van en el formato que yo me he enamorado entre otras de verdad sinceramente de esta canción

Voz 53 54:35 eh

Voz 30 54:42 una decisión con el que me como gigantes con la pan para mí jugar antes

Voz 19 55:22 día tenemos de hacer votaciones de la canción que más me gusta de cada disco que vienen yo lo tendría complicado en este ahí está me gusta mucho el tercero desde que para a mí la vitalidad de antes

Voz 1803 55:34 Maragall nuclear también hemos

Voz 19 55:38 dada toquetear un poquito al comienzo de esta hora de música en directo otra que a mi me gusta muchísimo con la que vamos a cerrar esta esta cita con Leiva amigo amigos muchísimas gracias de verdad hay mucha suerte ha sido un súper placer como un abrazo guapos

Voz 27 55:59 sea algún vida me pierdo bosque antes

Voz 39 56:04 está fuera

Voz 27 56:09 es que trate yo clavadita en el alma y en un mes pensando día un ratito me pasa cuando sienta pellizco no a su vez Cali toda la semana nadie por muerto dejarles que obren de eran sus plegaria

Voz 26 56:42 Lass Diarra todo ya lo pienso que es eh en voz baja

Voz 39 56:48 sí

Voz 27 56:50 se está cuanta un secreto helado en la cama y una en el techo como hacía mi hermana mayor

Voz 26 57:18 eh mirar con unas horas pasa buscar una firme e ir de acá eh eh yo empecé atrás tiene tantas carta a Quito aunque la pared eh

Voz 39 57:47 nada eh

Voz 55 57:55 me eh

Voz 26 57:59 eh

Voz 55 58:01 yo no

Voz 39 58:02 ah sí

Voz 56 58:14 eh

Voz 27 58:21 cuántos no me atrevo a Guitar

Voz 26 58:28 da traslado escribe una canción que no hablaba

Voz 39 58:33 nada más y nada

Voz 26 58:44 eh eh eh mirar las pasa a buscar firme e ideales ya no dando un eh dado cuatro cientas carta

Voz 57 59:15 sí