La Ventana (22/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete de la tarde las seis en Canarias protesta masiva en Argelia miles de personas han marchado por las calles de Argel y de otras ciudades del país Ester Bazán

Voz 0138 00:12 quinto viernes de manifestaciones pidiendo un cambio político profundo en el país resumimos con su Ait nadie

Voz 1258 00:17 no se han registrado graves incidentes aunque el momento más tenso sido cuando la policía antidisturbios ha impedido con tanquetas

Voz 0313 00:24 o el acceso a los miles de manifestantes a los

Voz 1258 00:26 aledaños del palacio presidencial de Buteflika contra quién protestan las manifestaciones han coincidido con la gira del ministro de Exteriores a distintos países en un intento desesperado

Voz 0313 00:37 es reforzar los lazos estratégicos los

Voz 1258 00:39 vernos de Rusia Alemania y Francia entre otros también han sido objeto de crítica durante las marchas

Voz 2 00:44 Vasco Hirsi a tu Lippi Todorov Lupe Wood

Voz 1258 00:53 en la decisión de los argelinos y su deseo de cambio no tenemos miedo de ustedes dice este manifestante en un mensaje dirigido a los principales aliados internacionales del Gobierno aunque éstos ya ha manifestado que se mantendrán al margen de este conflicto y que el pueblo argelino decidirá su futuro

Voz 0138 01:09 Trump va a firmar la semana que viene previsiblemente el documento sobre el reconocimiento de la Sobirà soberanía israelí en los Altos del Golán Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 01:17 buenas tardes fuentes de la Casa Blanca aseguran que Donald Trump va a reconocer oficialmente la soberanía israelí de los Altos del Golán el próximo lunes cuando se reúna con Benjamín Netanyahu aquí en Washington tres semanas antes de las elecciones en Israel este movimiento sigue al traslado de la embajada a Jerusalén los asesores del presidente esperaban entonces ataques contra sedes diplomáticas estadounidenses en la región pero no ha sido así y esto ha animado el presidente a dar el paso de este nuevo reconocimiento esto supone un cambio en la posición que Estados Unidos ha mantenido desde mil novecientos sesenta y siete con respecto a la ocupación de los Altos del Golán alineada hasta ahora con la comunidad internacional que no reconoce la soberanía israelí

Voz 0138 01:57 dos de cada tres trabajadores reconoce tener problemas para conciliar el porcentaje se dispara cuando se pregunta a mujeres trabajadoras con hijos o responsabilidades familiares María Manjavacas buenas buenas tardes se dispara hasta el ochenta y uno por ciento esto es ocho de cada diez mujeres tienen problemas para conciliar sobre ella recaen también los cuidados hasta el punto de que el dato actualizado en nuestro país indica que el noventa y cinco por ciento de las solicitudes de

Voz 0564 02:18 acción de jornada para atender a familiares

Voz 0138 02:20 arte de mujeres además son ellas las que suelen flexibilizar horarios o pedirse permiso para ir al médico con los suyos en una proporción tan llamativa setenta por ciento mujeres frente a treinta por ciento de hombres que se acogen hasta

Voz 1284 02:31 la medida y los deportes José Antonio Duro hola qué tal

Voz 3 02:33 muy buenas entrenamiento en Mestalla de la selección antes del primer partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte nueve menos cuarto al partido mañana en España Noruega citas en fútbol Bravo hoy se juega un amistoso entre Argentina y Venezuela en el Metropolitano dos partidos en segunda jornada XXXI Dépor Almería y Tenerife Osasuna y además baloncesto confirmado el pase de Valencia Basket al a final de la competición ganó en Kazán siete tres siete

puede es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y volvemos con el resumen de lo que ha pasado este viernes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 1 03:03 servicios informativos

vaya chute de buena música y de buen rollo nos hemos pegado con la final escuchar su disco puede ser un buen plan para el fin de semana que ese es uno de ellos pero hay otros hay muchos más

Voz 1826 04:32 pues mira te hacíamos lista está la música efectivamente podría estar la fotografía habrá fotografías del teatro el tango

Voz 0313 04:40 las rutas Almodóvar dianas que tampoco estaría mal pero hoy en una valla Espinós buenas tardes gastar casi que empecemos con la literatura

Voz 11 04:47 a mí

Voz 13 04:52 a veces

Voz 12 04:57 a Erviti

Voz 0313 05:05 somos con literatura porque el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB acoge hasta el próximo domingo el cosmo Police con K uno de los grandes acontecimientos literarios de la ciudad

Voz 0564 05:16 festival bienal que dedica cinco días a lo que llaman la literatura amplificada es decir a las letras desde todos sus flancos un festival concebido como una fiesta que permite descubrir escritores reflexionar sobre géneros disciplinas y escuchar a los autores el cosmopolitismo no busca ser para una minoría ni para cuatro entendidos Juan Insua es el director del festival

Voz 14 05:35 yo creo que aunque sea un tópico es un festival para todos los públicos en el sentido que tocamos temas como por ejemplo en esta edición el relato cuántico o todo el tema de los feminismo o las transiciones del capitalismo pero lo hacemos de una manera creativa abierta en zona templada de tal manera que el lenguaje sea accesible a todos y además con una variedad de formatos muy interesantes que van desde lecturas dramatizadas talleres y música

Voz 0313 06:03 qué autores van a pasar este fin de semana por el Cosmopolitan

Voz 0564 06:06 esta han pasado ya muchos de los grandes como Julian Barnes quedan por pasar estarán Paula Bonet Ray Loriga Josep Padraig o a la música que escuchamos es la de María José llegó una joven promesa del New Flamenco y el rap que será la protagonista del concierto de clausura este domingo el cosmo quiere atraer al público joven

Voz 14 06:24 es fundamental que sean precisamente los los jóvenes y los muy jóvenes que se interesen por por una nueva cultura porque en definitiva estamos trabajando por una transformación profunda de la cultura ya no se puede pensar en términos del siglo veinte y los relatos que mueven el mundo van en esa dirección como son los los cuales son los los grandes relatos que que está moviendo el mundo y que no son definidos como tal también cuál es la forma en que cada uno se narra así mismo su propia vida

Voz 12 06:55 era

Voz 0313 07:06 Barcelona saltamos a Córdoba

Voz 16 07:13 me es más

Voz 0313 07:28 allí en Córdoba nos topamos con la Bienal de Fotografía

Voz 0564 07:30 una edición en la que la Bienal se interroga sobre la condición de originalidad de la fotografía las exposiciones intentan responder a la pregunta de cuánto de original hay en una foto entre las exposiciones está la que protagoniza el actor John Malkovich del fotógrafo norteamericano Sandro Miller una muestra que recrea escenas de fotografías célebres valiéndose del actor gran amigo del fotógrafo que se transforma en otros ahora que todos vivimos con una cámara incrustada al teléfono en unos tiempos dominados por redes como Instagram le hemos preguntado al coordinador de la sección oficial de la Bienal la Óscar Fernández Si esto ha favorecido o no a la fotografía

Voz 1608 08:05 lo que modificado nuestra manera de relacionarnos con la que efectivamente hoy en día no solo

Voz 1779 08:11 hacemos fotografía de otra manera con otro tipo

Voz 1608 08:13 vivo sino que las consideramos y las tenemos en nuestro repertorio de recuerdo y de otra manera pero siempre hay que introducir un matiz interesante el hecho de que cualquiera pueda hacer una fotografía no significa que todos seamos fotógrafos Easy todos somos fotógrafos entonces efectivamente nuestra comprensión de la fotografía tiene que cambiar

Voz 17 08:40 yo vecinas gol

Voz 0313 08:52 y seguimos en la agenda de la cultura y el ocio estoy viendo Roberto un título teatral que nos conecta con el mundo de la fotografía de alguna manera verdad

Voz 1826 09:00 el serial de Andrea Peaks helada no puede ser está en la sala del oye te en Barcelona

Voz 0564 09:04 hasta el próximo catorce haber eso la historia que protagoniza una el fenómeno del que ya hemos hablado alguna vez en La Ventana de gente muy joven que recomienda libros en Youtube la protagonista es Andre a una chica idealista de dieciocho años y trescientos mil seguidores en su canal a la que el mundo se pondrá patas arriba cuando se entera de que una de sus alumnas de un curso de escritura ha escrito una novela sobre ella la autora de Andrea pinceladas la dramaturga Cristina Clemente que decidió escribir sobre una Tubert porque le fascinó descubrirlos porqué

Voz 18 09:32 por un lado que es que es un mundo que rompe algunos tópicos como que los jóvenes no le por ejemplo después también que es un mundo donde gente no Popular consigue muchos seguidores sin sus recomendaciones son tan válidas como las crisis con literario después también que es un mundo donde las chicas están muy en ponderadas no hay muchas chicas que además hablan de todo tipo de libros desde clásicos hasta la teología es muy adolescentes pero además sin ningún tipo de prejuicio

Voz 1826 10:00 sí hay muchas chicas porque son los sobretodo Lass BUP tuve que rompen tópicos que esa sería como la cruz de de ellas no lidiar con todos los estereotipos que hay sobre sobre esas jóvenes

Voz 0564 10:11 sí es el precio a pagar por ser joven vivir entre etiquetas que Zhivago vagos egocéntricos ignorantes mimados le hemos preguntado a Cristina Clemente sobre el peso de los tópico

Voz 0313 10:20 es la obra o no porque

Voz 18 10:22 eh me molesta mucho cuando la gente joven tiene ideas ideales enseguida nos cerramos en banda no está muy asumido que tenemos que aprender de la gente con experiencia cosa que es cierta pero ahora los jóvenes suelen tener también ideas que que pueden ser escuchadas no no no

Voz 0313 10:52 a mí como estamos no reivindicando el derecho de los jóvenes a tener ideas propias no está mal pero seguimos con teatro ahora en Madrid el teatro Español acoge la obra Mi niña niña mía un texto que dirige Natalia Menéndez quiénes son las protagonistas son dos mujeres

Voz 0564 11:17 esta Angela de Núñez en dos épocas distintas pero con un vínculo familiar una es una actriz judía que hace teatro con los niños en el campo de concentración checo de Keane la otra una entomólogo a que descubres y atarle que es una superviviente del Holocausto una historia luminosa a pesar del drama hemos hablado con Angela Acre sobre los interrogantes que nos abre mi niña niña Mía

Voz 18 11:38 ha hablado de la necesidad de memoria de la falta de memoria en Europa el miedo de la memoria Europa Europa la hacemos nosotros diré que estamos haciendo con todo lo que está sucediendo en el mundo versiona función que habla sobre la supervivencia de de muchas mujeres a través de de la resistencia de cómo las nuevas generaciones que ella no nos estamos enterando de nada ha virado todo o es que ni siquiera nos lo han enseñado o no lo hemos querido aprender

Voz 0313 12:15 y ahora cambiamos el paso porque hasta el próximo domingo se celebra en Granada el Festival Internacional de

Voz 19 12:21 Tango Buenos Aires mía bandoneón fueron

Voz 8 12:29 sueldos en Gdansk

Voz 0564 12:33 sin o el Festival que celebra su trigésima primera edición durante seis días Granada viven tango en sus tres manifestaciones de música cante y danza y con más de medio centenar de artistas entre ellos Alfredo Pitis al que estamos escuchando y que actúa mañana a las ocho de la tarde el certamen incorpora este año un homenaje a la influencia que el tango ha tenido en los poetas de Granada entre las actividades paralelas hay clases de baile y actuaciones en la calle estas una edición más vanguardista entre Soria que se atreve también con la fusión entre el tango y el flamenco el tango y el break Horacio revolera es el creador y director del festival

Voz 20 13:07 por el momento interesante porque todas las manifestaciones históricas que tuvo el tango se mezclan au no se mezclan la gente de hoy va erigiendo o una nueva etapa de ayer interpretaba en la manera de hoy por otro lado el ahora también ocurre que se fusionan épocas el tango el tinto para decir de alguna manera Lago la Guardia Vieja como instrumento movernos iba fusionando Eloy con el ayer

Voz 8 13:37 nuboso que ir

Voz 0313 13:52 y además el tango Roberto se te ocurre algo más para el fin de semana faltaba por ejemplo algún libro no

Voz 1826 13:58 siempre es buen momento para para leer pero para el que ande buscando lecturas aquí está en el lugar adecuado nos dejamos recomendar por los libros

Voz 0564 14:06 esta semana le hemos pedido un titulo a Carlos Cobos de la casi centenaria librería Emilio Cobos de Guadalajara

Voz 1779 14:13 recomiendo los lobos defrauda un libro

Voz 21 14:15 de Benjamin Black pseudónimo de John Banville pues bueno es la historia de un joven alquimista erudito y ambicioso que llega a Praga en mil quinientos noventa y nueve con intención de hacer fortuna y la corte de el el sacro emperador romano Rodolfo según la verdadera protagonista de esta historia es Praga porque describe muy bien el todo Praga en esa época pues luego la la es que Benjamin Black ten tiene en sí lo completamente todo a cada párrafo que estás leyendo creo que es una novela bastante entretenida e interesante para

Voz 1826 14:52 muy bien los lobos de Praga de Benjamin Black editado por Alfaguara tomamos nota

Voz 22 14:56 el eh

Voz 23 15:03 voz

Voz 13 15:04 con quiero hablar de te quiero el arco iris Vinci

Voz 0313 15:27 inconfundible Chavela Vargas e imprescindible hablar en la agenda de la cultura y el ocio para el fin de semana del gran estreno de la última película de Almodóvar dolor y Gloria no nuestra siguiente propuesta tiene

Voz 0564 15:39 mucho muchísimo que ver con el cineasta Madrid es un personaje más en el cine del manchego en sus películas la ciudad siempre aparece con mayor o menor protagonismo para quien quiera sumergirse y pasear por el Madrid de Almodóvar este domingo a las once se organiza una de las muchas rutas guiadas de cine turismo inspiradas en el director los más asiduos a estos recorridos son los españoles sí pero también franceses y suecos Pedro Sánchez

Voz 0313 16:03 Pedro Sánchez si es el autor del libro

Voz 0564 16:05 todo sobre mi Madrid hicieron de este paseo que empieza en la plaza de Cibeles por supuesto

Voz 18 16:10 a lo largo de Almodóvar pero más a los que no son pan porque van a por supuesto que vamos a ver en Madrid con Pedro Almodóvar como hilo conductor pero bueno descubrir un montón de cosas de la ciudad y seguramente también de Pedro y les va a entrar no van a empezar a ver de otra forma

Voz 0313 16:31 es una buena idea invitamos a Boyero que hacen

Voz 0564 16:33 venga un día de estos de uno de los objetivos de estas rutas es llegar a sus películas a través de sus escenarios de los lugares donde se han rodado Mujeres al borde de un ataque de nervios Los abrazos rotos o qué he hecho yo para merecer esto a Pedro Sánchez le hemos pedido por su escenario favorito

Voz 21 16:48 hay muchísimos sitios

Voz 18 16:51 vamos con los que me quedaría pero uno de los más entrañables que vemos en la visita es el Villa Rosa Frank en el Villa Rosa que me grabo Tacones lejanos donde Miguel Bose tanta un año de amor bueno pues es un local centenario es el tablao flamenco más antiguo

Voz 24 17:07 Madrid está en activo

Voz 18 17:09 ahora estoy muy entrañable ver entrar en ese tablado ir es que conocer la historia del tablao también de la mano de la filmografía de Almodóvar

Voz 0313 17:24 ya vamos llega al plan de niños para el fin de semana

Voz 0564 17:26 la semana en la Sala la Fundición en Sevilla donde este sábado y domingo al mediodía puede verse la obra tres globos un espectáculo de la compañía planas ya ardilla con títeres teatro y música que acerca a los niños a la obra ya los personajes de Gloria Fuertes es para niños a partir de los tres años Jhon Ardila es cuenta cuentos y miembro de la compañía

Voz 0684 17:45 tomamos una iniciativa que tuvo Gloria en los años cincuenta y es que ella carga una pequeña como Tito con libros com

Voz 18 17:53 juegan más y con canciones hice iba pequeños pues

Voz 0684 17:55 los cerca Madrid en donde no habían bibliotecas tal cual llegaba las plazas como pregonera a pregonar entonar sus canciones y sus cuentos y nuestra obra toma esa iniciativa de esa biblioteca ambulante icono todo su material elaboramos una gigantesca biblioteca ambulante que va recorriendo pueblos desde escenario y a través de la imaginación

Voz 0313 18:26 y como siempre nuestra agenda algunos conciertos para este fin de semana empezamos con un festival internacional de música antigua el de Palencia que comienzan un rato a partir de las ocho y media con un concierto en la Catedral

Voz 0564 18:44 pero ver si cambiamos radicalmente de ritmo con los cigarros que están esta noche en Santander y mañana en Santiago de Compostela

Voz 0313 19:17 recomendación para alusiones y alguna más termina

Voz 0564 19:19 los pues Marlango esta noche presentan técnico Laure su último trabajo en la aleta de Valencia

Voz 1 19:30 que lo que el proceso eh

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 28 20:04 el alta del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones que puede es cazar

Voz 4 20:09 altas más en el parque de bomberos de los caza fantasmas en Nueva York

Voz 2 20:13 pero lo realmente asombroso es que con los que iba

Voz 0867 21:15 Madrid Javier Casal d5 y familiares del hombre asesinado en el pozo piden calma y sosiego tras la tensión vivida en el barrio durante estos últimos días

Voz 33 21:25 la Ventana de Madrid

Voz 0867 21:28 Manuela Carmena niega que en las protestas exista racismo xenofobia y cree que los incidentes los están agitando personas que no son de Valle

Voz 1410 21:36 la impresión que tenemos que fueron personas de fuera del barrio no fueron las personas y que las personas desvarío con con el liderazgo de la Ayuntamiento pues conseguir aunque remitieran lo único que sucede es que es verdad que es lógico que haya un disgusto ahora mismo entre la ciudadanía porque todavía no ha sido detenido quien parece ser que está identificado como la persona que causó el homicidio no

Voz 0867 22:02 la policía continúa buscándole lo cierto es que una tarde más se han reforzado los controles en el pozo para contener esas concentraciones espontáneas vamos en directo hasta esta hasta esa rueda de prensa en Vallecas está Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0821 22:16 qué tal Casal buenas tardes si estamos en el Centro Cultural de del Pozo del Tío Raimundo acaba de empezar una rueda de prensa conjunta en la que están todas las asociaciones de vecinos de Vallecas el concejal también del distrito Paco Pérez el Hijo del hombre asesinado el domingo esa imagen es muy importante juntos están haciendo como decía señalan miento a la calma a la unidad piden a la gente que no se deje guiar por discursos de odio xenófobos y que cesen en esas concentraciones que convocan cada tarde frente a la casa de la familia de el presunto asesino hoy todo está más tranquilo hemos venido andando desde el Cercanías hasta aquí y hay mucha menos presencia policial que otros días incluso frente a las casas donde viven o vivían esas familias del presunto asesino así que cinco días después de ese homicidio que ha caldeado los ánimos aquí en Vallecas parece que las cosas están bastante más tranquilas

Voz 0867 23:12 gracias Carolina la búsqueda del presunto asesino continúa

Voz 2 23:18 la Guardia Civil sigue buscando a los cuatro presuntos agresores

Voz 0867 23:22 cuál es que habrían violado una chica de veinticuatro años en Ciempozuelos el pasado jueves alguna novedad en qué punto están ahora mismo las investigaciones Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0138 23:30 tardes Javier Moro pues se busca a cuatro hombres en efecto cuatro hombres jóvenes que ayer jueves de madrugada vestían gorras con las que se impedía una identificación clara de sus rostros la víctima una mujer de veinticuatro años regresaba en Cercanías a Ciempozuelos tras finalizar su jornada de trabajo

Voz 0313 23:45 Justo al lado de la estación de Renfe fue

Voz 0138 23:48 bordada por sus agresores llevada a la fuerza a una zona cercana muy oscura y con arbolado allí según la denuncia se consumo presuntamente la agresión sexual agresión que fue después ratificada por los médicos del Hospital Infanta Elena de Valdemoro agentes de la Policía Local de Ciempozuelos trasladaron a la chica hasta ese centro médico tras socorrerla en plena vía pública de manera inmediata se activaba el protocolo contra delitos sexuales y el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se hacía cargo de la investigación hay un dato interesante para los investigadores

Voz 0313 24:20 los agresores han sustraído el móvil de la víctima

Voz 0867 24:23 es Alfonso Chus Alonso alcaldesa de Ciempozuelos qué tal muy buenas tardes bienvenida La Ventana de mala

Voz 34 24:28 hola buenas tardes alcaldesa

Voz 0867 24:31 desde ese han vuelto a concentrar los vecinos contra los hechos que se produjeron el pasado jueves verdad

Voz 34 24:36 si no les hemos vuelto a reunir aquí en la plaza concentrar malos para condenar estos hechos la respuesta de los vecinos han sido ejemplar esta mañana hemos hecho la contestación a las doce y a petición de popular hemos vuelto a estar aquí en las seis para arropar a esta familia esa persona hay desde luego mostrar nuestra repulsa por estos hechos

Voz 0867 24:54 es muy delicado sin duda señor Alonso como es la zona en la que estos jóvenes habrían cometido la violación es una zona aislada una zona peligrosa dentro del municipio

Voz 34 25:03 no no no para nada es una zona muy tranquila muy transitada Hay la verdad que sorprende que haya ocurrido así de esta manera además sabes

Voz 0867 25:12 sí sabemos que la Guardia Civil está detrás de varias pistas nos lo contaba Alfonso se que manda la discreción y nos parece más lógico que para no entorpecer ninguna de las investigaciones pero pero alcaldesa no había ningún peligro ningún grupo que ustedes hubieran detectado controlado de individuos dedicados a este tipo de violaciones en grupo no

Voz 34 25:31 sí no no no para nada la verdad que nos ha sorprendido mucho tanto a la Policía como la Guardia Civil podría poner en no no teníamos constancia desde luego ni conocimiento de que pudiera existir algún peligro de de este tipo ni mucho menos ha sido toda una mala sorpresa desde luego

Voz 0867 25:46 es la Policía Municipal verdad la que atiende en un primer momento la Vic

Voz 34 25:49 sí sí sí policía municipal fue la primera que la atendió desde luego activaron el protocolo rápido junto con Guardia Civil y la Policía Judicial directamente pues acompañó a esta persona pues para estos primeros momentos para que todo fuera lo más

Voz 1779 26:03 así la alcaldesa

Voz 0867 26:04 más en la piel de de cualquier padre o madre que que este fin de semana pues va a ver cómo sus hijos salen el miedo es tan evidente como lógico en cualquier chica que que regresa a casa por la noche que se recomienda o qué precauciones se pueden tomar si es que se puede hacer algo

Voz 34 26:20 sí es la verdad que es que es triste que tengamos que tener miedo por salir a la calle y más si es nuestro pueblo y al lado de casa recomendaciones es que no no te puedo decir más que desde luego no tener miedo hoy a intentar desde luego evitar de esta situación es la medida de lo posible y no lo sé es que la verdad es que estamos totalmente consternados por esta noticia se ha reforzado la presencia policial para haber mejoran las es que tengamos más seguridad todas a ver si damos por estas personas desde luego tranquilidad y centrarse en esta vida normal Spinoza no queda otra madre también tengo dos hijas y la verdad que no tenemos que sufrir esto la mujeres para salir a la calle

Voz 0867 26:58 y luego Chus Alonso muchas gracias por acompañarnos esta tarde y ojalá las investigaciones den sus frutos en las próximas horas

Voz 34 27:06 ojalá muchas gracias gracias a vosotros

Voz 0867 27:08 hasta luego siete de la tarde y veintisiete minutos ciudadanos cierra la puerta a un acuerdo con el PSOE también en Madrid dos minutos y lo contamos aquí en La Ventana

Voz 0867 29:35 derecha ciudadanos Madrid cambia de opinión de estrategia

Voz 2 29:38 bueno yo llovía poner encima de la mesa o programa hay una serie de propuestas de medidas para que ver ese señor Gabilondo está dispuesto a apoyarnos los solamente a propuesta sino a nosotros como presidente de la Comunidad de Madrid igual que a la señora Díaz Ayuso y vamos a hablar

Voz 0771 29:54 de reformas concretas yo creo que ya está bien de etiquetas yo creo que el señor Gabilondo nos diga si quiere bajar impuestos en la Comunidad de Madrid o no la misma pregunta a la señora Ayuso y en función de donde encontremos más apoyos pues ahí buscaremos eh ese futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 30:08 Ignacio Aguado rompe con su discurso singular se aferra al discurso de su jefe de Albert Rivera C's que hoy ha reunido a su comité regional y que da un portazo al PSOE deshecha por tanto cualquier posibilidad de acuerdo tras las autonómicas con los socialistas y evita trazar la misma línea con Vox Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 0821 30:24 las tardes desligado de la línea oficial del partido a nivel nacional hasta hoy el candidato de ciudad

Voz 0564 30:29 danos con el apoyo unánime de su Comité Autonómico asegura que no habrá acuerdos con el PSOE porque Gabilondo para la tesis de Pedro Sánchez en Cataluña

Voz 0771 30:36 he sido yo el que se ha movido ha sido señor Gabilondo el que asume las tesis de Sánchez el que antes de ayer dijo que estaba dispuesto a seguir negociando con los independentistas es decir a volver otra vez a meternos en la rueda de hámster a partir del veintiocho de abril para en lugar de hablar con los partidos más moderados seguir hablando con Torra

Voz 0564 30:59 con tus Aguado le han preguntado hasta en cuatro ocasiones si esta línea roja con el PSOE también la va a aplicar su partido con Vox en este caso Aguado se ha limitado a decir que trabajará para que no gobierne en los extremos sin citar a Vox sin cerrar la puerta a futuros acuerdos con la derecha con la extrema derecha

Voz 0771 31:15 me refiero a todos los extremos me refiero que lucharemos como hemos hecho siempre contra los populistas contra los nacionalistas contra los extremistas contra los que en definitiva no vienen a la política a construir sino enfrentar ya polarizar

Voz 0867 31:29 siete de la tarde y treinta y un minutos José Manuel Franco Secretario General del PSOE de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 1779 31:35 muy buenas tardes qué tal dicen en Ciudadanos

Voz 0867 31:37 que el PSOE pero en concreto Gabilondo se ha movido de sitio y que por eso el acuerdo es imposible

Voz 1779 31:44 yo sinceramente creo que el único que se mueven sitio cada día dentro de un día dependiendo si es por la mañana por la tarde ciudadanos llevan mucho tiempo haciendo pero bueno esto está edificado los madrileños ya sabemos lo que nos espera si Ciudadanos tiene la fuerza suficiente como para con Dios Aznar el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ya clarísimo a partir de hoy que en vez de prefirieron una persona sensata y moderada pero firme en sus convicciones como esos rehabilitando ellos van a preferir pactar con la extrema derecha bueno es es respetable allá ellos con su discurso pero lo que es es contradictorio y sobre todo una falta de respeto a los ciudadanos de Madrid que son los que en definitiva tienen que decidir quién va a gobernar a partir XXVI Amato y en función de ese resultado electoral es cuando se ven los posibles pactos pero bueno si el señor Aguado decide ya a día de hoy que es más conveniente gobernar con la extrema derecha que apoyaron un hipotético gobierno de señor Gabilondo allá él con sus consecuencias

Voz 0867 32:41 bueno es lo que es lo que es evidente es que Aguado hace suyas las tesis de de Albert Rivera esta posición puede cambiar teniendo en cuenta que antes de las autonómicas se celebran unas generales es decir en lo que promete Rivera para para todo el Estado puede ser que que no se cumpla finalmente y esto altere el posible pacto futuro aquí en Madrid

Voz 1779 33:02 hombre perdimos un referente que no es nada halagüeño Ny vital optimismo precisamente qué es lo que han hecho en Andalucía ciudadanos pactando con la extrema derecha pero claro esta fuerza política se puede esperar cualquier cosa hundieron socialdemócrata ha salido siguiente eran liberales un día dicen que apoyarán a la fuerza más votada día siguiente intentan imponer vetos a un partido con nuestra tradición con la tradición del Partido Socialista un candidato que es un magnífico candidato y ellos lo saben

Voz 34 33:30 por eso están diciendo esto como es

Voz 1779 33:32 mundo están en una eterna contradicción están desubicados eso es el plan una que tiene ciudadano

Voz 0867 33:37 bueno tiene la sensación señor Franco que que se están mezclando churras con merinas a Torra con con no sé con discurso madrileño que debería estar centrado digo en lo político e ir más allá de las diferencias ideológicas pero en sanidad en educación y en cuestiones que tienen que ver con los madrileños no digo que lo de Cataluña no sea importante pero que estamos aquí en una especie de de Tour mis en la que se mete todo

Voz 1779 34:00 a mí me gustaría efectivamente que todos yo digo todas las fuerzas políticas nos centraremos en en el ámbito de nuestra competencia que es Madrid quien los problemas los madrileños en resolver los problemas de la sanidad la educación sobretodo de la desigualdad de la pobreza infantil hacemos hablar un poquito de

Voz 0313 34:17 España porque yo creo que los madrileños quieren eso

Voz 1779 34:19 acciones a sus problemas y que los partidos busquen soluciones a los problemas hice dejen de hacer política que nada tiene que ver con la realidad social de Madrid bueno

Voz 0867 34:28 le quiero preguntar ya sabemos que si no quiere gobernar o no que llegar a acuerdos con el PSOE pero al revés que podría ocurrir lo digo teniendo en cuenta las encuestas que que tenemos sobre la mesa y que el PSOE obtiene en esas encuestas mejores resultados que Ciudadanos el PSOE a pesar esta limitación se sentaría a hablar con Ciudadanos

Voz 1779 34:50 por supuesto para nosotros primero Arena parece evidente aunque bueno como he dicho al principio de la última palabra no tienen los madrileño está parece que vamos a ser primera fuerza en la Comunidad de Madrid nosotros

Voz 14 35:00 no son chicos con los que no

Voz 1779 35:02 nunca a negociar es con aquellos que no defienden el espíritu de la Constitución bueno instituida letra pero con las fuerzas democráticas dentro de la Constitución que respetan las leyes y la Constitución nosotros no ponemos vetos a nadie nosotros somos más poder antes que otros

Voz 0867 35:19 ayer tuvimos aquí en este programa al presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido en el día de su despedida de de Vallecas usted también va a cambiar de aires

Voz 1779 35:28 si va usted con un poco de no

Voz 0867 35:30 Sergio

Voz 1779 35:32 pues la verdad es que me ilusiona me ilusiona esta nueva etapa que que voy a emprender pero bueno efectivamente dejó lógicamente muchos amigos sí y unas vivencias magníficas en la Asamblea de Madrid pero en fin yo seguiré estando donde quieran los madrileños y sobre todo atento a esos problemas para ayudar a solucionarlo

Voz 0867 35:53 que se pone usted entiendo de Ángel Garrido perfectamente no de lo que sintió ayer cuando casi se le escapan las lágrimas en el atril

Voz 1779 36:00 se Amir la mirada la gente tengo que decirlo el discurso de Ángel Garrido me ha parecido que destilaba humanidad in

Voz 0867 36:11 creo que sea con cortado lo comunicación señor Franco sigue ahí pues hemos perdió la comunicación con José Manuel Franco en un momento interesante el que estaba hablando bien del discurso de un adversario político en este caso del presidente de la Comunidad de Madrid de Ángel Garrido que ayer se despedía de la Asamblea en su última intervención siete de la tarde

Voz 39 36:29 hay treinta y seis minutos

Voz 0867 36:34 alguna cosa más de día los estudiantes de movimiento Friday han vuelto a salir esta tarde a la calle para pedir un planeta mejor

Voz 25 36:46 cumpla veta mejor las

Voz 0867 36:48 autoridades se tomen en serio el cambio climático otro viernes por el futuro esta tarde como digo ha sido en el kilómetro cero de la capital el Ayuntamiento de Madrid asegura que Madrid nuevo norte se aprobará en abril si la Comunidad no lo obstaculiza ayer aquí en la SER el presidente Ángel Garrido aseguraba que el informe medioambiental que tiene que elaborar aún puede tardar meses el delegado de Medio Ambiente es José Manuel Calvo

Voz 1007 37:11 te diría que sí la como Madrid no obstaculiza estamos en disposición era al diez el inmueble de aprobarlo a lo largo del mes de la botella sabemos que pretendía hacerlo estarán nosotros queremos hacerlo antes ya electoral y desde luego esperamos que así sea

Voz 9 37:29 va ir avanzado esta mañana la SER la Audiencia nació

Voz 0867 37:31 al continúa con la investigación sobre el Campus de la Justicia por el que recordemos está imputado el ex consejero de Esperanza Aguirre Aguirre Alfredo Prada que tiene cita con el juez la semana que viene José de la Mata ha solicitado a los agentes de la Guardia Civil que procedan a la apertura de las cajas que contienen todos los contratos y procesos de licitación para prestar el servicio de seguridad privada que debía de tener esa instalación judicial Alfonso Ojea

Voz 0138 37:55 así es las cajas con toda esa documentación Javier quedaron selladas tras el registro judicial de varias sedes de la Consejería de Justicia el pasado septiembre un registro que adelantamos aquí en la Cadena Ser ahora de la Mata quiere analizar en efecto los contratos con empresas para desarrollar el denominado Plan de Seguridad del Campus de la Justicia también los contratos para la construcción y gestión del centro de control de seguridad del recinto en definitiva contratos de algo que no existe aquellos un páramo pero que fueron licitados de la misma forma al Juzgado Central de Instrucción número cinco que es el que dirige José de la Mata analiza también el contrato atención para el asesoramiento tributario del Campus de la Justicia suscrito con la consultora KPMG así como también los acuerdos económicos suscritos con dos despachos de abogados madrileños para lo que es el asesoramiento jurídico externo

Voz 0564 38:44 no parece así a bote pronto que los tribunales

Voz 0138 38:47 a muchos tributos de hecho si tienen que pagar un IBI lo paga la comunidad autónoma porque es el Gobierno central Javier el que nombra a los jueces y a los letrados de la Administración de Justicia pero son las CCAA las que se dedican a crear la infraestructura judicial es decir los edificios y también los funcionarios por lo tanto no parece que un juzgado tenga que pagar tributos pero todavía es más chocante grotesco Ésta es la palabra que han utilizado en medios jurídicos que los jueces necesiten asesoramiento jurídico e a través de esos dos despachos de abogados no tiene tampoco ninguna lógica es así por lo tanto el campus abonaba ambos servicios lo que que el juez quiere saber

Voz 0867 39:25 por qué se abonaban esos servicios grotesco todas gracias al fondo

Voz 0138 39:28 a vosotros

Voz 0867 39:31 no hablamos con novedades cara niña que estarán actuando en La Riviera el próximo día cinco de abril con su música nos vamos les dejamos de fin de semana Nos despedimos hasta el lunes ese día nuestra invitada en el programa será la candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid Isabel

Voz 1 39:45 que el fin de semana

Voz 1826 41:46 José pregunta a los oyentes de Roberto muchísimas cada día más hizo luego este hombre viaja tanto pues tenemos aquí un

Voz 1679 41:51 que veces los viajes no interesa a todo el mundo es un tema transversal ahora que está tan de moda esa palabra quién no no sueña con viajar a casa

Voz 0313 41:59 lo mismo viajante que turista

Voz 1679 42:01 y mira yo creo que es lo mismo viajante turista hay viajeros siempre que lo hagas con un espíritu de aprender a Hunter que vende de hecho si a mí me fíjate una vez un tipo me insultó diciéndole viajante sea yo soy viajante a mucha honra me encanta esa palabra eres viajante viajero

Voz 0313 42:16 el turista las tres con El curioso y sobre todo muy curioso consultor también pues venga vamos con las concitan la primero vamos vamos la canción preciosa que forma parte de la banda sonora de Easy rider no sitúa ya en la pista de nuestra de nuestra primera consulta de hoy Easy rider para que no haya la visto ese para que no la haya visto una película que cuenta la historia de dos motoristas que de Los Angeles que emprenden un viaje hacia Nueva Orleans bueno todo lo que les ocurre cruzan el país de etcétera etcétera Creo que haya alguien con una idea parecida en la cabeza Víctor buenas tardes hola buenas tardes qué tal Víctor aquí tienes a de esto el plan al buenas ventas

Voz 44 43:07 tenía pensado para para viajar con con mi pareja un viaje por el oeste más que por por el medio oeste de Estados Unidos me calculamos como unos veinte días allí creamos ver pues un poquito así los parques nacionales así típicos del norte de Arizona Utah de Colorado Wyoming innovadora que también que tenemos que no sabemos si si volar y vuelta Denver o si nos daría tiempo nos compensaría intentar llegar hacia el norte al Glaser National Park para volver desde allí en avión

Voz 1679 43:34 cuando queráis ir es que es lo que te iba a preguntar qué

Voz 44 43:37 Nos han recomendado a intentar evitar el el medio del verano julio agosto para no tener tanto calor y para evitar las muchedumbres en en parques como Yellowstone

Voz 1679 43:46 sí hombre haber mira los a los parques nacionales están atiborrados en verano yo lo he sufrido en mis carnes están muy en Yellowstone va a estar igual hito no entonces yo sí podía es evitar el verano mejor Juli es muy buena época hizo hacia el norte en septiembre finales empieza casi el otoño por allí o sea que yo yo te recomendaría que Busi podéis que evite eso porque realmente hay mucha gente encontrar alojamiento es un problema

Voz 1779 44:15 pues yo era calcula como unos días en la parte del decía quedamos para Paradiso bueno pues Gran Cañón vale pero han Jutta pues no se pues sabemos oído hablar poco a lo mejor dos tocar al escuchar alguno el Bride canon Siol Lar que es pues como no servía en en Colorado costar cinco días como hotel y luego por allí pues por el suroeste Il queríamos dejar cinco días a Yellowstone muy grande dentro no sé si con eso nos daría para intentar llegar arriba

Voz 1679 44:48 yo creo que no está lo que bueno ya están al sur como Arizona le eso eso si vais vais a tener que ir con con Julito en la cabeza siempre en la gorra no yo perderme San Francisco oí Yosemite no sé yo tengo mis dudas entre Las Vegas y el Gran Cañón over San Francisco empezar en San Francisco hoy ver Josebi luego ya enlazar por por Jutta creo que es la ochenta y a través de Nevada llegas al City su subes de Utah hacia arriba tampoco es mal plan saben Francisco es una ciudad que me canta que merece la pena San Francisco y los alrededores lo pasa lo que nos gusta

Voz 1779 45:26 mucho la la montaña por eso me centraba más la parte de el de la

Voz 1679 45:35 hombre también depende mucho de que Estados Unido vayan buscándose buscando es Estados Unidos más profundo más más buena interesante pero ojo más digamos austero toda esa ruta te va a gustar hay mucha naturaleza todos los parques nacionales Idaho Idaho es una pasada de de Parques Nacionales y despacio no desde luego yo llegaría al al ser National para arriba en Montana eso seguro porque quizás era sea la zona más bonita así a lo mejor me me entretenía a menos por Jutta dedicada a la vida joya ya ya Montana no

Voz 0313 46:07 como viajáis Víctor en caravana

Voz 1826 46:10 voto en coche es la última

Voz 1779 46:12 duda no sabíamos recoger un coche caravana porque Canadá lo hicimos las Rocosas Ateca Nadal hicimos en caravana dice porque tengo un poquito de libertad en cuanto a no tener que llegar para buscar alojamiento pero nos fastidia un poco el rollo del nos hubiera gustado a lo mejor hacer alguna una excursión alguna ruta digamos de de dos días pernoctando en en los sitios de acampada libre de los lagos y ahora lo queríamos intentar entonces no sabíamos y llevar una tienda o alquilar una tienda llega unos

Voz 1679 46:41 haberme Acor gordito EEUU es un país perfecto para el motor home para la autocaravana no caravanas y una autocaravana alquilan muchas de muchos sitios que tiene muchas infraestructuras hay mucha gente que lo practica hay mucha cultura del motor home y la verdad es que puedes acampar el fraccionamiento en todos sitios eso te da una libertad ya también un ahorro bueno ahí en curar los moteles de carretera no son precisamente baratos yo no lo he hecho pero fíjate si te digo una cosa Cyrus uno de los viaje que tengo hacerle morirme es cruzar Estados Unidos en motor

Voz 0313 47:14 el motor joven siempre ido por ahí me quedo con muchas gracias

Voz 1679 47:17 a ese examen turismo en autocaravana yo te recomendaría autocaravana porque si vais a espacios naturales además te va a dar bastante más libertad de acampar más en la naturaleza no

Voz 0313 47:27 bueno pues espero que has

Voz 1679 47:30 Francisco porque es una ciudad y alrededores

Voz 1779 47:32 en fin no sé si nos van veinte días intentamos volar la ida en lugar de hacerlas

Voz 0313 47:38 hacerlo mucho mejor disco que muy bien Víctor un abrazo adiós adiós cambio pero cambios radicales y la música siempre nos da pistas completamente viajamos a Irán Kevin Marta bueno viajamos Marta buenas tardes

Voz 34 48:05 hola buenas tardes es Paco

Voz 45 48:07 carrera cuando tienes has visto el viaje

Voz 34 48:11 sí voy para Irán pues hemos pensado vamos ahí unos diez días algún unas diez no realidad bueno nuestra dudas sobre todo es que como un país un poco o bastante hermético en cuanto a a visitarles sobre todo por tu cuenta pues es un poco más con ligado el tema de de la intendencia sobre todo tenemos duda con el tema de del visado porque he estado leyendo Informaciones en todos los sentidos y al príncipe habíamos pensado hacer la gestión está que sacas un código

Voz 1779 48:42 previo de adaptación y luego allí

Voz 34 48:45 ya pagas el izado pero estuve viendo el blog de Paco hoy el explicaba que que en fin que se pueda hacer allí sin sin problema en ya en en Irán lo único que he visto es que a veces puede resultar un poco lento en cuanto a a las colas ya las Yeray mayorías

Voz 1679 49:02 depende de que habían llegue sin que temporada a ver el visado rival en Irán se sigue sacando sin ningún problema pues sé que hay muchas agencias que vivían de venderse el visado desgranando ciento euros al final entre pitos y flautas y claro no quieren perder toda la atajada entonces te dice bueno lleve cuidado a lo mejor tal a ver eh yo tengo información de viajeros que han estado recientemente no hay problema en sacar el visado siempre que lleves lo que te ponen todo en cualquier encuentro un seguro que ponga que cubrirán un billete de vuelta Hay la regla dónde vas a dormir la primera noche sirve el email que que te hayan podido confirmar entonces se puede sacar sin problema es verdad que un avión que lleve donde a ciento cincuenta sean turistas en esa situación pues puede haber una hora de cola dos horas de cola eso es un riesgo también puede sacarlo por adelantado me han comentado y eso hay te digo que no conozco nadie que lo he hecho que se puede ver como un trámite intermedio sacar pero lo que yo tenía entendido que ese número previo que te dan es para ir luego a la embajada de Irán y terminan queda dar el el visado no no ahí

Voz 34 50:05 sí yo también he escuchado que son tres posibilidades las que hay que sí que él lo que tú comentas del término este medio también existe pero también lo veo un poco lo habíamos descartado es la duda era

Voz 0313 50:15 de presidentes de ahí y con los documentos en regla

Voz 1679 50:18 pasaporte normal tiene seis meses de caducidad redes española no va a tener sin ningún

Voz 0313 50:23 alguna duda sobre la ruta Marta

Voz 34 50:25 no si otra de las cosas que te exigen cuando para poder acepta ahí el visado es el tema del del alojamiento nosotras

Voz 1679 50:33 si la primera noche pero al menos tienes que decir dónde vas a dormirse

Voz 34 50:36 exacto nosotras la idea que llevábamos era cuando llegáramos allí como llevamos de madrugada pues directamente coger un taxi algún transporte privado que no pasan parando Poor parando en en casa ni parando en castellano tenis Fasana

Voz 0313 50:51 entonces yo

Voz 34 50:53 pues ver dónde cómo podría me claros y merece la pena sacar

Voz 1679 50:58 en Isfahán en Isfahán Baixa idea quería dormir en Isfahán

Voz 34 51:01 si bien no tengo dudas