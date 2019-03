La Ventana (25/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 a partir de esta obra en la primera ministra británica vuelve al Parlamento para hablar del Brexit Theresa May hará una declaración sobre la cumbre del jueves y el viernes en Bruselas en la que se ha decidio dar un plazo hasta el doce de abril al Reino Unido tras esa declaración comenzará una nueva sesión de debate que concluirá esta noche con la votación de una moción del Gobierno de varias enmiendas de la oposición dos días de luto sean decretado en la localidad madrileña de Loeches y se espera la confirmación oficial desde el Ayuntamiento de que la muerte de una pareja Se trata de un caso de violencia machista para convocar una concentración de repulsa a esta mañana una niña de once años ha dado la voz de alarma en la vivienda también estaba su hermano de cuatro Antonio notarios

Voz 3 00:44 pero por lo visto pues ha sido una niña a la que ha bajado al establecimiento comercial que está justo debajo de la vivienda para para avisar que se había encontrado a sus padres en este estado la niña tiene once años sabía ya de de cuatro años la debate pida directamente por los servicios sociales aquí de la Mancomunidad en el Centro Municipal

Voz 4 01:05 si el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados

Voz 1454 01:11 después de conocer este caso hemos hablado con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género que volvía a pedir la implicación del entorno es Pilar yo

Voz 5 01:18 porque es importante que el entorno ante cualquier signo que pueda percibir de que se está produciendo una situación de violencia de género tiene que denunciar tiene la obligación de denunciar esto no es una cuestión de pareja que sucedan en su hogar esto es una cuestión de violación de derechos humanos y estamos viendo las gravísimas consecuencias

Voz 1454 01:37 hoy les estamos contando al en la SER las vinculaciones y aportaciones económicas de la Fundación Franco y Vox son conversaciones y comunicaciones internas del partido en las que se asegura que Jaime Alonso número tres de esa fundación aporta ayudas económicas muy valiosas a la formación de Santiago Abascal en el informativo Hora catorce hemos hablado con el dimitido secretario provincial de Vox en León José Carlos Rúa hablaba de cantidades cincuenta mil euros una información que asegura comunicó la dirección nacional al presidente de Vox en León

Voz 1266 02:05 sí sí me hizo mención que Jaime Alonso era un un partido que se lo había comunicado la gerencia de los España porque le decía Jaime Alonso no podía pagar la afiliación porque ya superaría los máximos legales que que la ley establece

Voz 0313 02:24 veintidós hablaba pues el máximo legal marca cincuenta

Voz 1266 02:26 deudos ese sobreentendidos esa conversación que no que en cuenta mil euros lo que él estaba ganando títulos articular para

Voz 1454 02:32 la Guardia Civil interceptó el pasado sábado a una joven de veinticinco años en un vehículo de alta gama que circulaba a doscientos veintitrés kilómetros por hora a su paso por la comarca de la Ribera del Duero en sentido Madrid fue interceptada en la provincia de Segovia ahí está siendo investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad vial este pasado fin de semana ha sido el más trágico del último año dieciséis personas han perdido la vida en accidentes de tráfico diez eran usuarios conocidos como vulnerables motoristas ciclistas y peatones cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:09 la alcaldesa de Móstoles la socialista Noelia Posse ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo por la instalación de los semáforos de la A5 al paso de la localidad por los problemas que dice origina los vecinos posee pide que se revise la medida puesta en marcha por el Ayuntamiento de Carmen a SER Madrid hizo este Belén Campos

Voz 1600 03:24 la alcaldesa del Móstoles asegura que la actuación unilateral del Ayuntamiento de Madrid en su decisión de instalar semáforos en la A5 para regular el paso de vehículos en la entrada a Madrid ha creado un gran malestar entre los ciudadanos de Móstoles que cada día deben desplazarse por motivos laborales o de cualquier otra índole hasta la capital la alcaldesa reclama el apoyo del Defensor del Pueblo en orden a que se adopten las medidas necesarias para restablecer el diálogo y revisar las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid en la carta se pone de manifiesto la necesidad de que la decisión tomada por el Ayuntamiento de Madrid sea reconsiderado y que se lleven a cabo las reuniones necesarias para alcanzar un consenso

Voz 1915 04:00 se lo venimos contando el Ayuntamiento de Fresno del toro T gobernado por Podemos ha expedientado a una funcionaria que denunció discriminación laboral durante la semana del ocho de marzo el sindicato CSIF estudia ya emprender acciones judiciales contra el alcalde Francisco Torres exportavoz del Síndic

Voz 6 04:14 esto como la alcaldía siente que es un ataque directo pues directamente cogen de abren expediente

Voz 0827 04:23 a la trabajadora acusándola

Voz 6 04:26 de que ella ha puesto el informa en una sala de este Ayuntamiento

Voz 1915 04:30 el Ayuntamiento reconoce que abierto no uno sino hasta tres expedientes a esta trabajadora por repartir una circular en la que denunciaba su situación laboral y las reservas de sal en el grupo A positivo están en alerta amarilla se necesitan donaciones en los próximos dos o tres días como muy tarde se puede acudir a donar a los hospitales públicos y a las unidades móviles de la comunidad y Cruz Roja en cuanto al tiempo día de Solís subida de las temperaturas a esta hora tenemos veinte grados en el centro de Madrid

Voz 8 05:00 hijos de rock'n'roll jóvenes que no es que aparquen debido aparcan

Voz 9 05:04 el de batería Corzine tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además de beneficios de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones enlace punto es tu familia necesitan seguro de coche de verdad

Voz 1454 05:20 es todo empieza la La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 7 05:27 cadena SER

Voz 2 05:29 servicios informativos la Ventana con claras la encina

Voz 0313 05:53 hola buenas tardes cuando algo no cuadra es que no cuadra eh por por mucho que nos empeñemos ya mi algo que hace tiempo que no sólo no me cuadra sino que me tiene con la mosca detrás de la oreja vamos saber si los hijos de Bill Gates Microsoft o del difunto Steve Jobs Apple si estos y otros retoños de los más avanzados gurús de la revolución digital no ven una Tablet o un smartphone hasta los catorce años vamos no la ven que que la tocan poquito sí incluso en Silicon Valley ayer se contaban un reportaje del país existe un colegio súper exclusivo donde se enseña a golpe de pizarra papel y bolígrafo y hasta la secundaria no huelen la cosa tecnológica yo pregunto entonces qué estamos haciendo en el resto del mundo vamos vamos mal porque era pregunta o el debate no se centra sólo en la enseñanza en la tecnología como herramienta de aprendizaje que está muy bien sino básicamente en el uso social de esa tecnología Steve Jobs dijo en una entrevista hace años que en una escala entre los caramelos y el crack la droga que un crío utilice el I Pad está más cerca del crack que de los caramelos y eso que lo había ambientado el así que una década después de que arrancara este tsunami cuál debería ser la prioridad acceso rápido y generar al uso de tablets y smartphones o dieta digital regulada que a mí me recuerda un poco a poco bastante a lo de la comida basura y la pandemia de la obesidad donde hay más personas obesas en el grupo sociales donde se come peor en los sectores más desfavorecidos o directamente más pobres y quién tiene más posibilidades de frenar un peligro de indigestión cuanto no adicción digital de los más jóvenes pues la gente con más recursos a las familias con más dinero para buscar alternativas con mejor educación así de fácil moraleja la brecha digital tiene más de una cara pero al final como en la vida analógica creo que acá han pringado siempre los mismos en esto no hemos avanzado tanto bienvenidos a La Ventana

Voz 10 07:48 sí

Voz 11 08:06 jo

Voz 12 09:00 con

Voz 0470 09:48 Robinson buenas tardes amigo hola aquí estás cómo va eso estoy muy bien lo dentro todo un orden y estoy como una flor Roberto Isaías buenas tardes que afloren escribirle por favor lo vemos ahora entonces viendo la flor sí ahora sí lo entiendo

Voz 0460 10:04 como una flor y ahora que está en primavera ya ni te cuento vamos está que se sale hecho polen

Voz 0470 10:12 oye Michael qué opinas tú de esta de esta paradoja estoy bien con pocos años de diferencia hemos pasado parece de una prioridad a otra al menos

Voz 1546 10:22 es por parte de quienes más saben de esto si yo nunca padecía de confusión a poquito cuando yo tenía unidad tierra no existía sin embargo mi sorprende que Bill Gates y Steve Jobs los creadores de toda Delio ellos han dicho que es mejor que sus hijos no nos toquen los móviles

Voz 0470 10:41 tras determinada catorce quince

Voz 1546 10:44 pero pero no se hace cuánto vale porque tampoco hay grandes referencias eran los interventores de algo nuevo claro a para sacar esas conclusiones me gustó con qué criterios saquen conclusiones cuando en los inventores de algo nuevo no habría tantos referentes no

Voz 13 11:01 supongo ha

Voz 1546 11:04 menos mal que yo no padecía de aquel yo ese confuso si lo mío si era Pizarro pero el lápiz pues mira vamos a preguntárselo al autor de

Voz 0313 11:14 este reportaje que ayer publicaba el diario El País interesantísimo al corresponsal de El País en Washington Pablo Simón buenas tardes

Voz 14 11:22 hola qué tal qué tal cantidad

Voz 0313 11:24 oye ese Cole ese cole super exclusivo que tú describirías en el reportaje de ayer en SER y con Bale hoy cuán cuántos alumnos hay por cierto algún dato de que me quede con ganas de de de preguntarte

Voz 15 11:37 el Milán dan no estoy seguro de colegio de tamaño medio lo que pasa que tienen dos dos dos campus digamos en en en la zona os aquel que ganó no no te sabría decir un número pero de tamaño medio con un par de con clases de de veintí pico estaba les imparte de clases cursa creo que sí

Voz 0313 11:59 a Iker explicaciones que han dado los que más saben teóricamente de de tecnología del mundo para que sus hijos tengan menor contacto con esa tecnología de la que tenemos ahora en el resto de países

Voz 15 12:12 bueno yo yo yo creo que bueno ellos ellos saben lo que están produciendo ir diseñando no ir porque lo ir entonces digamos que hay una clave que es el cambio de modelo de negocio no que antes las las las productos tecnológicos que se producían Se vendió eran y ahora son gratis pero pero la la forma de de los ingresos vienen por obtener datos del usuario por por por poner pues Zidane con lo cual están diseñados para que el usuario pase el mayor tiempo posible delante de la pantalla sea ese su razón de ser es lo que me explicara y ellos saben que el que crea una aplicación lo que quieres que pase más tiempo con lo cual pues el riesgo de de enganche es alto y las ventajas por lo menos las ventajas demostradas la acción temprana no son son bastante limitadas no sea que lo ponen los dos elementos de la balanza pues pues bueno pues no

Voz 0313 13:03 pero fíjate qué paradoja tan brutal Itu luego lo contabas muy bien en el en el reparto Taher antes se temía en fin y con razón eh que hubiese que la hubo o que la hay una una brecha digital entre ricos y pobres pero parece que esa brecha ahora se redefine pero justo al contrario es decir los ricos fin lo digo por simplificar pero bueno si los ricos pueden permitirse alejar a sus hijos de las pantallas o evitar la sobreexposición para ser más exactos pero los padres de en fin de trabajadores que están fuera de casa que tienen una serie de obligaciones sino en fin no les sobra el tiempo tienen que recurrir precisamente a esas tecnologías para entretener o cuando no pueden dedicarles más tiempo no es una paradoja brutal

Voz 15 13:42 claro ayer claro yo creo que eso es clave no sale adelante anteceden poco la brecha digital era el miedo a que los que los niños más ricos tuvieran una ventaja por acceder antes a Internet cuando eso ya sea generalizado que hablaban de lo sacro que él en Estados Unidos los hogares con hijos el noventa y ocho por ciento tiene teléfonos inteligentes no entonces ahora ahora la brecha digital está en que los que tienen más medios pueden poner él es el de resulta más fácil alejar a sus hijos desde esa tecnología pues el colegio es de ese tipo también con las niñeras a las que les hace firmar contratos

Voz 0313 14:12 Del Bosque no pueden utilizar los móviles cuando

Voz 15 14:15 con ellos me resulta más fácil que una pareja el una familia más más con menos medios que llega a casa tiene que hacer mil cosas y de lo más con

Voz 4 14:23 puede dejar al niño y

Voz 15 14:26 y que se entretenga no esa es la es la brecha digital está haciendo eso y los estudios demuestran que las que los hogares más pobres incluso las minorías étnicas pasan mucho más tiempo en ante las pantallas que los niños de de hogares

Voz 0313 14:38 muy curiosa fíjate Pablo quédate con nosotros te vamos a la conversación una voz más porque eso en Zaragoza está convocado te sobre inteligencia artificial in neurociencia real en el aula y uno de los participantes procesos de tecnología educación especial es director de transformación digital y desarrollo tecnológico del grupo el Vives irá hemos invitado a asomarse a la ventana Arturo Cabana buenas tardes

Voz 4 15:02 hola buenas tardes qué tal quería empezar por estuches

Voz 0313 15:04 Timo que comenta Pablo del del reportaje del del del país esto de la paradoja de la brecha digital en sentido en sentido redefinido qué hacemos frente a esto yo me lo preguntaba hace un momentito si los que más saben están yendo en dirección parece que contrario diferente qué hacemos aquí

Voz 4 15:22 pero fíjate que yo creo que mucho va en el uso que se hace de esa tecnología se claro esto es como todo al final los extremos para bien o para mal pues pueden ser malos ni un buen uso esa tecnología al final son recursos pues que pueden ayudarnos en muchas medidas no de calas entonces yo creo que es más en la línea que comentaba el realmente que no se esté porque por lo menos hay niños que están muy expuestos a una tecnología y desmesurada

Voz 1963 15:50 sí eso sí que puede llevar un tipo I hicieron

Voz 4 15:52 llevar pero al final estas empresas tecnológicas y todo lo que lo que desarrollan pues no tiene igual mucho de partida que ver con el ámbito educativo que eso es también lo que hay que medir al final ellos pues hace unos elementos que te van a poder utilizar educación otra cosa es cómo se utiliza o como se lo destaca jugó desde el ámbito educativo

Voz 0313 16:12 por qué esta tecnología Arturo está más ligada a la educación en equipo o individual donde se les saca más rendimiento más provecho

Voz 4 16:19 hay de todo tipo al final es verdad que dependiendo también un poco de los criterios de cada alumno es decir el objetivo es que el uso de la tecnología sea totalmente a nivel colectivo decíais que realmente nos ayuda pues a participar en grupo sacar el mayor

Voz 1963 16:33 hemos jugo incluso poder llegar a comunicarnos pues

Voz 4 16:36 otros países con otros entornos con la otras realidades y luego esa parte también un poco de atención a la ciudad donde igual sí que podemos trabajar la más individual de decir bueno pues cada alumno mantiene lo cada alumno a cada niño tiene sus necesidades para bien o para mal ni por lo menos la tecnología así que va a poder adaptarse a esas necesidades de cada uno de ellos es decir ahí es sacar el máximo potencial de los líos que se enfocar tanto de Humanes de una manera como otra otras es verdad que estamos muy acostumbrados a veces pues la típica pantalla el típico móvil tableta que parece más un uso individual que realmente todo lo que puede conllevar pues eso no es lo mismo el tener una videoconferencia entre distintas aulas el puedo trabajar de una manera mucho más colectiva os sacarle más huato eso

Voz 0313 17:16 además yo creo que deberíamos distinguir entre lo que es la aplicación de estas tecnologías en en el mundo de la educación de la enseñanza is it utilización social que es en cualquier momento de la vida no creo que son dos dos facetas os aspectos distintos

Voz 4 17:31 totalmente diferenciados dice es es que hay además por eso el hecho de que se pueda caer pues eso en un en una adicción en un consumo pero en un entorno controlado como son la escuela

Voz 0313 17:42 determinados proyectos destacados

Voz 4 17:44 bueno habláis antes de tabletas del tema del ahí para el teléfono al final consumen porque directamente consumen aplicaciones cambio el hecho de que los chavales puedan generar sus propios recursos a la contó el lunes tres de las impresoras 3D

Voz 0313 17:57 muy bien que ellos puedan generar recursos

Voz 4 17:59 Juan hacer sala creatividad potenciar mucho más otros factores que igual no se están potenciando

Voz 0313 18:05 vamos a disposición herramientas smoking

Voz 4 18:07 enteras que les van a ayudar a muchísimas cosas más en la vida

Voz 0313 18:11 la Pablo una pregunta él siempre que abordamos estos asuntos en La Ventana vamos a lo de siempre que es cuántas horas a queda te etc etc en Estados Unidos qué tipo de de normas y recomendaciones existe en cuanto

Voz 16 18:22 todo a edad de acceso a smartphone sí

Voz 0313 18:26 en tabletas y número de horas al día existe algún tipo de recomendación

Voz 15 18:31 sí bueno lo lo lo primero que hay que decir que claro es el del del gran problema de todo esto es que la van a avanzar a una velocidad tan rápida que es muy difícil en el que vayan en paralelo los estudios nuestras que está que esta generación no sean adultos no se va a tener las cosas claras clarísimas no pero sí hay estudios por ejemplo a la Asociación de de pediatría de Estados Unidos y sí que dar unas indicaciones de unas recomendaciones no hablan de nada de de pantallas antes de los dieciocho eso meses luego de una hora al día entre dos y cinco años y luego pues recomendaciones de contenido el calientes la hay una cosa clave que que que que de si hay sí que creo que es importante que que recomiendan desde esta asociación que es buena parte de los contenidos de calidad que no sea una actividad totalmente individual los al que el sentarse con ellos decir preguntarle sobre los que es lo que están viendo hacerles hablar sobre el que han visto ver un poquito cinco minutos con ellos bueno cosas un poco de sentido común y desde luego a poner normas y que sean las normas claras y que se respeten y luego dentro de esas de ese tiempo de pantalla pues el elegir buenos contenidos y que no sea una actividad totalmente individual cosa que esa Hable con ella sobre lo que le

Voz 0864 19:41 eh también la doctrina de que

Voz 0313 19:43 el niño el joven no entre en contacto así

Voz 0864 19:45 de una forma asidua a partir de la hasta los catorce años también manda un mensaje yo creo por parte de los gurús de de Silicon Belli no porque manda el mensaje de tranquilidad porque tampoco hay que precipitarse tampoco el niño tiene que empezar a aprender esas habilidades tecnológicas que van a ser supuestamente fundamentales para el desarrollo de su intelecto y de su formación como tal como persona hasta los catorce años como mínimo

Voz 0313 20:10 pero pero eso que cuenta Roberto Arturo en los últimos años sigue en los últimos años llegan los últimos diez quince años si ha habido como una especie de apresuramiento de vamos vamos vamos hay que aprender cuanto antes mejor algo que a lo mejor esta viene pero yo viendo esto ahora tengo dudas no sé

Voz 4 20:25 yo creo que ahí sea entremezclados mucho pues el tema de marketing a determinados centros al nivel educativo no es decir porque es verdad que hay algunas escuelas que si acceden a pues ha sido casi como moderno no una pequeña moda es decir bueno pues tenemos que contar con tabletas el azar una sostenemos hizo ha en ese peligro en ese riesgo de utilizarlo simplemente en esa lista no pero es verdad lo que comentáis dedicará los pasa igual con la televisión acordarnos antaño El Caño con la tele hizo lo mismo aquellos hijos de conocidos creo estaban todo el día viendo la televisión no es digamos tan de aquí lo único es que es mucho más a la carta ya es pues un dispositivo mucho más cercano donde te puedes elegir casi a la carta lo que quieres ver qué quieres hacer entonces claro al final eso pues no tiene un buen uso no tiene una buena medida el niño nos enriquece de otros factores pues es peligroso como

Voz 0827 21:15 Arturo yo yo tengo la sensación de que aunque todo me va muy deprisa estamos viendo la prehistoria del futuro es decir este debate yo me lo imagino en el antiguo Egipto por ejemplo cuando llegó el papiro una discusión sobre si antes de escribir en papiro tendrían que labrar jeroglíficos en la piedra no sí lo lo veo un poco así a lo mejor es un poco exagerado pero yo yo imagino un mundo no sé si dentro de cuarenta de cincuenta o de doscientos años en los que a lo mejor ya el contacto con el bolígrafo con el lapicero ni exista porque ya aprenderán directamente a escribir en la tableta no lo sé no lo sé

Voz 4 21:50 me además me encanta lo el comentario que hacer de historia el futuro porque es real sea fíjate ahora mismo que probablemente osea el hecho de escribir simplemente utilizando tu ejemplar no es son puro hecho mecánico de comunicarnos al final lo importante es comunicarte de la manera que sea tan para cualquiera Podemos

Voz 15 22:06 tiene reconocimiento de voz que tú puedes estar hablando

Voz 4 22:09 lo va escribiendo el sistema procesal no sea que realmente es que eso va cambiar de una manera natural entonces ahí también entraron en juego muchos factores e incluso a nivel cerebral donde es decir cómo nuestro cerebro Sébire adaptando a cada una de estas circunstancias y se va a ir modelando conforme porque hace son nuevas herramientas que podamos ha antes lo utilizaban con un con una pluma y un tintero y pues incluso dictando ir examen todo incluso hay sensores que ahora detectar lo que quiere es decir casi antes de que lo diga

Voz 0864 22:39 yo veo una diferencia sustancial respecto a lo del papiro porque escribir en el papiro ni te robaba datos ni te limitaba no tenía otros entonces perversos que puede tener pero ahora da atrás

Voz 0827 22:52 junto a esos problemas y sujetos que hay que resolver pero me refiero a que estamos en ese tránsito sea yo yo creo que estamos ante un tránsito histórico que es eso

Voz 0470 23:02 cada día que amanece hemos vemos

Voz 0827 23:04 nuevo avance no está apareciendo que va muy rápido pero en el fondo vamos esto es la Atapuerca todavía de la tecnología yo creo que hay

Voz 1546 23:12 acerca de eso de las nuevas tecnologías han por ejemplo hace hace poco más de tres meses alguien estado pues muy mencionaba el hecho de que yo no estaba hablando con mi mujer mientras tomábamos café por la mañana porque los dos estamos con la cola el teléfono yo estaba preparando de alguna forma una información para a un acento Robinson tan también tengo una liberaría tengo una cantidad de información dentro mientras mi mujer instaba porque claro es doctor de medicina china invitados que instaba en Facebook con la otra gente de cambiando hay días sino eso no me tiene China entonces ahora en vez de que estemos comunicando un otro cosa que hacemos de todas formas no sólo tomando un café ni monje probablemente está comunicando con pues cientos y cientos de personas y veo esos procesos pero el mundo no yo estaba en Teherán también de mi trabajo no obstante para no observador Inés que afectaría

Voz 17 24:12 estamos haciendo algo mal que el plan en mil anunciarla no por un fugaz momento al señor Nos hizo o intentó hacernos sentí como si fuésemos Un par de ya se lo han dicho todo déjame dar déjame dar una vuelta más y adentrarnos en el más difícil todavía este más difíciles

Voz 0313 24:31 es Thiago Thiago es un es un robot con un brazo una cabeza que por cierto me recuerdan poquito a este un poquito no se ha visto las imágenes a mí me recuerdo Tallin es el primer autómata europeo que se reconoce ante un espejo has desarrollado muy cerquita de aquí no se con Valley en Barcelona por el investigador Pablo anillos que es doctor en inteligencia artificial ya que hemos invitado a asomarse a la ventana Pablo buenas tardes hola buenas tardes bona tarda qué tal estamos en lo de siempre cuando planteamos asuntos de este tipo y esto a mí que me aporta cómo se puede traducir de codificar la importancia de este de este avance Pablo

Voz 0864 25:13 sí es bueno es la pregunta que me suelen hacer antes quería decir que a mí lo que me gusta es escribir en la pizarra también cuando hacemos las ecuaciones lenguaje y es importante entender que el lenguaje va procesado por una parte el cerebro y escribir en la pizarra es bueno para para aprendizaje para que venga todo a colación porque es importante en este este experimento bueno porque al final nos hemos dado cuenta de que los humanos

Voz 16 25:37 de que las personas tienen procesos inconscientes que utilizan para saber dónde está su cuerpo y que utilizan para saber cómo interactuar con el mundo que todas mías las máquinas no son capaces para nosotros es tenemos claro que si queremos alguna vez que en un futuro los robots interactúen con las personas tienen que tener esas mismas capacidades te voy a decir más cuando se comenzó la inteligencia artificial se subestimó esta parte de la inteligencia se hablaba de una inteligencia de jugar al ajedrez ahora nos hemos dado cuenta que jugar al ajedrez resulta que era lo fácil y lo que es difícil es los siglos de evolución que hacen que una rana pueda interactuar con el entorno por eso es tan importante saber cómo nos reconocemos en el espejo pues estoy importante investigar cómo los entes artificiales en los robots pueden reconocerse en el espejo

Voz 0313 26:27 Sira Rana ha tardado siglos en saber en poder interactuar con su entorno eso significa que un robot que puede reconocerse en el futuro será capaz de yo qué sé conducir un vehículo sin sin ponerlos en peligro o realizar una operación de manera adecuada o no sé que abre todo ese mundo de entendido mal

Voz 16 26:48 pero bueno lo que estamos buscando es de una serie de máquinas que se adaptan al entorno que es un poco donde todavía flojea la robótica inteligencia artificial y entonces ahí yendo un paso más allá un poco más futurista sería hablar de máquinas que predicen lo que va a ocurrir en nosotros somos ahora mismo que los algoritmos somos buenos para predecir para predecir lo que va a ocurrir entonces lo suyo sería poder integrar todo es información que nos llega de los sensores del robot como hacemos los humanos para saber que cuando te voy a tocar voy a hacer un determinado efecto en ese momento sabes lo que puede ocurrir y qué consecuencias puede tener y eso creo que es el camino que hay que seguir dentro de la robótica si hablamos de robótica de interactuar es humano

Voz 0827 27:32 por resumir ese digamos el camino de la humanización del robo

Voz 16 27:37 bueno es el el el entender que tenemos a a los animales como una fuente de información donde sacamos un montón de cosas que que realmente lo tenemos ahí y cuando lo miramos es como el universo que cuanto más miramos más a mí cada vez más me sorprende más cómo funciona el cerebro de ahí podemos sacar un montón de ideas para mejorar lo que es la robótica

Voz 0313 27:58 Pablo cuando nos reconocemos en el espejo los seres humanos a partir de qué momento

Voz 16 28:02 bueno realmente reconocerse a partir de los dos años

Voz 0313 28:06 dos años es cuando pasas el test

Voz 16 28:08 el cual te ponen como una especie de mancha roja la cara y entonces tú lo que haces es señalar que esa mancha en vez de apuntar al espejo es un test clásico en este caso no es el mismo test y eso es cuando dicen que te estás reconociendo que es que cuando ella tiene una visión del yo ya sabes que eres tú yo no ha ido tan lejos todavía las máquinas pero pero esperemos unos yo pero lo que sí quiero dejar claro que es muy curioso es que la apariencia no es importante para reconocer que a veces pensamos que nuestra caras lo que más importa es mucho más importante los movimientos que realizamos que sean sincro Nos con lo que estamos haciendo para reconocernos por eso nos podríamos tapar totalmente daría igual porque no seguiríamos reconociendo

Voz 0470 28:52 pero las ranas Se reconoce la charca quiero decir no llegarán a ser reconoce y de hecho hay un debate gigante sobre este tema que eran animales que si se reconoce no Pablo exactamente

Voz 16 29:01 bueno empezó todo como todo todo empezó que los humanos eran los únicos capaces de reconocerse y poco a poco se vio viendo que no eran los únicos Gerard tenemos elefantes tenemos delfines incluso a salir hace poco un pez que posiblemente hay que discutirlo Se reconoció en un espejo y así una serie de animales que mediante el aprendizaje consiguen

Voz 0313 29:21 bueno los primates sino los primates por ejemplo en primates

Voz 16 29:23 no humanos hay algunos no todos que se pueden reconocerse en el espejo pero muchos de ellos que necesiten un proceso de aprendizaje que es lo mismo que hemos hecho en el robot primero Aprende a mirarse en el espejo y luego sabe que se

Voz 0313 29:35 en en qué punto de esta prehistoria del futuro que describía Isaías no sitúa este este avance Pablo de que el robot se puede reconocer bueno

Voz 16 29:43 es un poco el cambio un cambio de paradigma en el cual antes pensábamos que era todo imposible que es todo la consciencia no se los los robots no no pueden hacer lo mismo que los humanos percibe unos nos bajamos un poco al modo a una parte mecánica hasta de cómo funcionamos los humanos hay muchas parte Exxon casi mecánicas no que se produce en procesos inconscientes que es lo mismo que el pasarán en los robots estamos todavía un poco lejos en el sentido de que hay muchísima información pero ya con todos estos organismos que estamos viendo que utilizan para los datos los mismos algoritmos que utilizan para eso también se puede utilizar para integrar la información que entra visual

Voz 1546 30:19 me Pablo pero la pregunta parece es estúpido probablemente lo espero como te diste cuenta que el el robot Si viable conocido

Voz 0470 30:27 bueno me lo dice no le pregunto directamente vaya confianza tiene del equinoccio también no sé yo siempre digo que los robos no le puedes preguntar cómo

Voz 16 30:39 los humanos en este tipo de análisis psicológicos de te reconocido en el espejo en tubos no sabe eso pero sí que tiene nosotros bajamos con probabilidades el robot y lo que está llega un momento que estás seguro de que es él porque coincide si hay una modelos matemáticos detrás que creó un una persona muy importante que sea Macael Frings stone de neurociencia en el cual el modelo vamos como si fueran probabilidades entonces si un momento que el algoritmo me dice estoy seguro de que soy yo

Voz 0827 31:08 Pablo los los humanos hemos aprendido durante milenios hacer cosas después nos hemos planteado qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer el debate de la ética este debate cómo va en el mundo de la robótica

Voz 16 31:20 pues yo creo que se ha hecho un montón de avances y gracias a los vehículos autónomos todas las más aplicaciones el el los datos de cómo se pone un robo tiene una casa y luego veces robot pertenece a Amazon cómo se manejaron esos datos yo creo que hay que yo estoy yo estoy viendo un montón de movimiento e incluso las empresas en la Unidad Técnica de Munich es trabajo yo ya Facebook está invirtiendo muchísimo dinero la Universidad para que se investigue en ese tipo de algoritmos éticos yo creo que hay que empezar mucho antes de que todo esto ocurra para cuando ocurra llevamos

Voz 0864 31:57 llamamos las Rubén eh estoy

Voz 0313 32:02 las Pablo Guillamón el próximo reportaje en el MIT Massachusetts eh con todo esto yo creo que ya está casi obliga

Voz 14 32:08 pero estas cosas

Voz 0313 32:11 cuando las escucho me me me fascinan inquietan a partes iguales e seguramente es un temor de esos atávicos que tenemos a lo desconocido verdad Arturo pero a mí me me fascinan en queden a partes iguales no sé si no sé si te ocurre igual

Voz 4 32:28 Arturo disculpas no te escucha bien yo no sé si te pasa

Voz 0313 32:31 como a mí que me fascina inquieta a partes iguales cuando escucho otras cosas

Voz 4 32:36 bueno es increíble y además lo que tú dices de atemorizar es decir Dios sabe dónde vamos es que es así literal

Voz 0827 32:42 sólo lo más bonito es que en tiempos pasados no se sabía alguien que vivieron la Península Ibérica no sabía lo que estaba pasando en Babilonia en estos momentos lo podemos saber idea ella aprendemos más no eso es lo interesante

Voz 4 32:55 sí además muy bien Arturo

Voz 0313 32:57 Habana Pablo Simón Pablo anillos muchísimas gracias a los tres por este ratito La Ventana ha sido un placer de verdad

Voz 3 33:03 muchos años hasta pronto

Voz 0470 33:07 era como seguir a ver que de momento respirar respirarla pensar un poquito

Voz 18 33:27 eh

Voz 9 33:30 que llegue este seísmo id Software una llamada Gur Bilibio directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once considera condición

Voz 19 33:43 es en línea directa punto com una compañía Bankinter ir de cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 21 33:56 extremeños Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 22 34:14 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 23 34:18 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 0470 34:21 gestoría registro

Voz 23 34:23 déjate viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 24 34:26 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiro comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto eh

Voz 25 34:43 es Tigre a La Ventana en las redes sociales

Voz 2 34:48 en la Ventana quien fue de la ventana

Voz 22 34:56 la Cadena SER presenta el placer de escuchar y decidir no estoy dispuesto a sostener que la abrir nacido en un hospicio sea

Voz 7 35:08 por si son la circunstancia más afortunada fiable que puede acontecer a un ser humano sigue de decir que en este caso particular fue lo mejor que pudo haberle ocurrido a Luis desde el caso que se tuvieron grandes dificultades para inducir a Olivera que tomase sobre si la tarea de respirar practican molesta creo que la costumbre ha hecho necesaria para nuestra cómoda existencia durante un reto permaneció bloqueando sobre un colchón Filho te borra suspendido de manera harto inestable entre este punto y el otro que indudablemente inclinada la balanza en favor de este cultivo ahora bien si durante el período hubiese estado Oliver rodeado de eso lícitas abuelas tías es que estas nodrizas doctores de honda sabiduría inevitablemente tan lento hubiera muerto más compró había sino una pobre vieja bastante aturdida por el inusitado uso ver la cerveza bélico de la parroquia que desempeñaba estas funciones por contrato la Oliver y la naturaleza pudieron dilucidar la cuestión por seis son los del resultado fue que mediante algunos esfuerzos o respiro esto

Voz 26 36:27 menudo procedió Fierro los huéspedes de los comicios el hecho de la crónica impuestas se para gracias

Voz 7 36:36 el lanzando un grito todo lo agudo que lógicamente podía esperarse de un infante que esto es lo poseía ese utiliza como accesorio que es la voz de este espacio de tiempo no superior a tres minutos y cuarto

Voz 25 36:51 Oliver Twist Dickens mil ochocientos XXXVIII

Voz 7 36:56 cadena SER el Plan Fénix

Voz 27 37:02 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la pedido moderna como no son los estampados Saconi tapiz

Voz 0470 37:09 Broncano estamos

Voz 27 37:12 le siguen los también en Cadena Ser punto com nuestra el susto no Radio la Cadena SER

Voz 22 37:20 con bromista bueno tirar bueno pluralidad bueno

Voz 0470 37:26 en La Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 2 37:31 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 20 37:40 cuenta con la hacer pase lo que pase

Voz 28 37:48 un verano el viaje un destino una filosofía de vida una isla que te enamorada nada y Jamaica One love un recuerdo inolvidable para toda la vida Viajes el Corte Inglés y tour mundial te llevan de vacaciones a Jamaica reserva ahora con un veinticinco por ciento de descuento disfruta de la estancia de nueve días siete noches con vuelos traslados y hotel de cinco estrellas con todo incluido desde mil seiscientos cincuenta

Voz 2 38:13 los Jamaica corto cumplió y Viajes El Corte Inglés con Carles Francino

Voz 29 38:53 los nunca es GM te la OTAN mira tú

Voz 0313 40:12 esta canción de Shakira tiene más de veinte años y a estas alturas yo creo que no hay todavía consensos sobres es una canción que habla a favor en contra del aborto lo que sí está claro es que describe una historia de dos chavales jóvenes al parecer ella de casa bien que tiene una relación que me quedé embarazada y luego va contando lo que ocurre en fin presiones sociales esas cosas tan rancios que aún subsisten que aún persisten en nuestro en nuestro mundo en nuestro primer mundo enfocados precisamente nuestra polémica de hoy

Voz 22 40:40 Shakira sino del aborto

Voz 2 40:44 la polémica

Voz 0827 40:48 el Partido Popular representado por su secretario general Teodoro García Egea se manifestó ayer junto a otras organizaciones y partidos como Vox contra el aborto así en general es bastante sorprendente que un partido que ha gobernado en España durante catorce años ocho de ellos con mayoría absoluta bajo cuyo mandato se practicaron más de un millón doscientos mil abortos se manifieste ahora con este desparpajo contra lo que de haber querido pudo solucionar como lo es también que su líder actual proponga un día volver a la ley de supuestos y otro ayer mismo en televisión intentar convencernos de que nunca dijo eso bueno quizás el problema no sea tanto del PP el sino del actual Partido Popular a pesar de que con la ley de plazos el número de abortos se ha reducido en España el número de interrupciones más de noventa mil anuales casi duplican a las que se produjeron en la década de los noventa así que algo no se debe de estar haciendo bien IS en eso en lo que se debería trabajar lo que sucede es que los mismos que claman contra el aborto son los que están en contra de los métodos anticonceptivos de la educación sexual en las escuelas o de las campañas públicas dirigidas a los más jóvenes os acordáis del Ponte lo ponérselo

Voz 0313 41:57 cuánto alférez bueno pues han pasado treinta años

Voz 0827 41:59 sin que recordemos una campaña pública semejante que por cierto llevaron en su día a los tribunales los mismos que es el Madrid

Voz 1 42:06 están hoy treinta años después contra el aborto que es lo que viene siendo estar en misa y repicando

Voz 30 42:15 Isabel Serrano buenas tardes hola buenas tardes Isabel Serrano ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal por dónde empezamos por los datos o porque el aborto vuelva a convertirse otra vez en arma política a Isabel porque estamos unidos

Voz 31 42:30 se en general nos dan la razón es decir yo creo que que la mayor parte de la sociedad en general independientemente incluso de las ideas de ser católico no de ser rico pobre e incluso de derecha Solís tierras todo eso los datos nos demuestran que muchas mujeres abortan en cualquier condición en determinadas circunstancias y que la mayoría de la sociedad ya digo independientemente de sus ideas profundas aceptar se dan cuenta que es una realidad inamovible que bueno que de cada mil mujeres en edad fértil pues cada año unas diez se vean en una situación en la que algunas tienen que decidir abortar hay otras mujeres en situaciones muy complicadas que prefiere seguir adelante pero ahí está la grandeza no de la capacidad de decidir entonces queremos que no pensado y que es un problema yo creo que es un problema para quién quiere hacer un problema del tema del aborto la mayor parte de la gente considera que es un problema una atención de salud que hay que hacer lo bien que hay que hacerlo con condiciones de igualdad que hay que intentar prevenir pero desde luego ningún alarmismo y ninguna realidad en los datos que da el Partido Popular

Voz 0313 43:44 existe un perfil así muy concreto muy determinado Isabel de la mujer que aborta en España

Voz 31 43:49 pues volviendo al tema de los datos la verdad es que no porque si tú miras nos damos cuenta de que hay un porcentaje de estudiantes hay un porcentaje de paradas aquellos que están trabajando en el domicilio trabajadoras por cuenta ajena y en la evolución por ejemplo desde los últimos diez años y lo estamos viendo grandes diferencias también vemos que hay mujeres que tienen hijos previamente no llega a la mitad otros no tienen hija otras mujeres no tienen hijos previamente es decir que el nivel de ingresos el nivel cultural el tener hijos o no el tener pareja o no esto es la evolución es bastante parecida en los años porque cualquier mujer en cualquier circunstancia puede verse abocada a un aborto incluso aquellas personas que dicen cuando no lo ocurre yo nunca votaría hay que llegar a ese momento hay que vivir ese momento para saber qué harías lo que sí hay que decir que lamentablemente las mujeres que abortan y la sociedad en general pues bueno el perfiles tan diverso y tan plural pero que sí que tienen un perfil quiénes periódicamente cuando sobre todo cuando vienen unas elecciones sacan una serie de sacan el tema del aborto se utiliza el tema del aborto para hay que generar alarma para generar con mentiras se con mentiras pues está un poco que no se corresponden a la realidad ninguna mujer intercambia haría usar un método anticonceptivo por abortar

Voz 0827 45:12 Jake qué estamos haciendo mal en materia de prevención que es una de las cosas que usted ha citado anteriormente es decir no sería posible reducir el número de abortos que seguramente nunca se llegará al al aborto cero pero no se podría hacer pues eso con una mayor prevención con una mayor educación en las escuelas es lógico que en pleno siglo XXI con los métodos anticonceptivos que tenemos a mano tengamos este este número de abortos todavía en nuestro país

Voz 31 45:39 si miras Isaías yo creo que tiene toda la razón lo que dices pero me parece que volvemos a decir qué qué podemos hacer para disminuir lo más yo creo que ojalá pudiéramos disminuir lo pero la realidad de la vida la vida misma hace que son cifras como muy en general difíciles de bajar porque dicho diez por cada mil mujeres quién no se presenta en una situación de todo tipo que te puedas encontrar ante una imprevisión pero lógicamente contribuye el que nos falta educación sexual yo creo que lo de la educación sexual es como una cantinela cuenta que todo el mundo no sólo todos los periodistas los profesional a políticos todo llevamos como treinta años hablando de que tiene cada vez educación sexual no pero que siempre se invoca demasiado dejamos que invoque demasiado ese tema de que son los padres los que tienen que transmitir los valores a los hijos obviamente en el hogar los padres las madres en la familia va a invadir a sus hijos de unos determinados valores y así debe ser pero esto pasa como con las matemáticas o con la historia es decir la sexualidad humana es compleja tiene un con hay un conocimiento científico sobre la sexualidad humana igual que nos fiamos de que un sanitario sea capaz de decir cosas que pueden no coincidir con lo que dicen los padres los profesores pueden tienen que tener capacidad para enseñar el profesorado tiene que tener formación para enseñar sexualidad a la gente joven basándose en el conocimiento científico y nadie debería poner ninguna pega porque estos padres que tanto se aboga hay nos los van adoctrinar les van a contar no sé qué cosas no se dan cuenta que cuando no hay una buena educación sexual como el mundo hasta hace suavizado como es tal sexo en todos los lados y los medios de comunicación en la selva en Internet que pasa que esos jóvenes donde se nutren de la información sexual es fundamentalmente de Internet y de la pornografía que sabéis que está siendo un problema

Voz 30 47:51 sí sí por eso digo que no tiene sentido

Voz 31 47:53 lo que esos padres normalmente podríamos decir las personas pues más conservadoras que tienen ese temor a que sus hijos e hijas sean adoctrinados tienen que darse cuenta de que si no hay educación sexual ponen a sus hijos y a sus hijas más en peligro que si hubiera una educación sexual regula da controlada pasada que compagine los valores de la casa de los padres de la familia con los valores y con la pedagogía que está implícita en una buena educación sexual

Voz 1546 48:24 pero Isabel es que aparentemente que cualquier cifras mala no cualquiera voto pero pero en rasgos generales cuando comparamos hispánico en otros países europeos que realmente no hay un problema tremendo no hay un claro error por la sociedad en cuanto los números que estamos barajando no

Voz 31 48:45 así es

Voz 30 48:46 entonces por qué que puede ser porque puede ser

Voz 1546 48:50 tan tanto pues un tema político a a próximas elecciones cuando realmente tienen otros problemas quizás más más urgentes para resolver que que el tema del aborto no

Voz 31 49:03 claro porque hablamos del aborto pero por ejemplo que tenemos también que hablar de que el derecho a decidir tiene que ver también con cuando quieres tener hijos y encima no puedes porque no tienes una vivienda no un trabajo eso cómo se calla no se calla porque parece que hay determinados políticos que están pensando poseso más en los eslóganes más en las personas más favorecidas no el problema yo como tú decías muy bien la diferencia entre España y el resto de países europeos es muy pequeña sí que hay diferencias en cosas que por ejemplo en España tenemos una gran desigualdad entre unas comunidades y otras esto no sucede en otras partes de su entorno no tanto para el acceso a anticonceptivos como para el acceso al aborto porque aunque en todos los lugares la ley protege a las mujeres que era en aborto lo que sucede que por ejemplo hay varias comunidades que no tienen hay él Extremadura Castilla Murcia y Aragón de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio no hay ningún centro público esto qué significa significa que por mucho en los centros privados concertados que lo financia la Seguridad Social la práctica de atención sea muy adecuada significa que en esas comunidades y en otras hay mujeres que tienen que desplazarse

Voz 1546 50:25 si eso no pasa en otros países sí

Voz 31 50:27 cosa muy rara porque no es normal que tú por ejemplo sabéis que hay otro tema que es el de las mujeres que abortan por anomalías fetales graves parece una tontería porque en porcentajes tres coma cinco por cien pero puede ser como tres mil seiscientas mujeres se les diagnostica una situación absolutamente horrible en su embarazo lo pasan muy mal no tienen ningún apoyo y encima en vez de ser atendidas en el hospital donde se les hay el diagnóstico tienen que de plazas luego sin más pena políticos que es la televisión salen como culpabilizar a las mujeres en el sentido de que yo me lo hubiera yo lo tendrían evidentemente sin nadie está poniendo en cuestión nunca jamás hay un adoctrinamiento en ningún sentido esto es lo que no quieren entender que los defensores de los derechos sexuales precisamente lo que decimos es que cada persona tiene que elegir y que el Estado lo que tiene que hacer tótem no entonces es verdad que no hay alarmas pero se genera políticamente ya Festa acepta en gran medida a las personas que más sufren porque cuanto más vulnerables las más pobres seas tengas una un problema de malformación estés dudando estés con unos problemas de no poder sacar adelante otros hijos

Voz 0313 51:46 peor lo pasas lo pasas peor que entonces

Voz 31 51:49 chavalillos de dieciséis diecisiete años que no tienen un soporte familiar es como que hacemos más daño a quien precisamente deberíamos estar protegiendo

Voz 0313 51:59 con Isabel Serrano muchísimas gracias por estos minutos en la venta a la verdad

Voz 31 52:03 gracias a vosotros muy amables y luego adiós adiós

Voz 9 52:06 ya ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio sabes que son los votos partos contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el cine directo punto com

Voz 20 52:22 te consigo el mejor precio de cada compañía

Voz 27 52:24 selección del mejor entre los mejores IS es el mejor mejor

Voz 20 52:28 yo esto lo hace cualquiera pero yo sí rastrear punto com buen juego equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro Duarte traer

Voz 28 52:37 de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 32 52:54 a todos esos vecinos que llamáis al telefonillo porque os habéis dejado las llaves

Voz 20 52:59 otra vez a los de

Voz 32 53:02 a una mano con la compra que son sólo cinco pisos que que va a ser la siguiente pedirle a tu vecino que te solicite la Tarjeta Sanitaria Europea rastrean momentito pues por qué no porque en Correos también digitalizados y enviamos tus documentos a la administración pública