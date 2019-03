La Ventana (25/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0470 00:08 seguimos con el culebrón del Brexit la primera ministra británica vuelve a comparecer ante el Parlamento Theresa May está informando del resultado de la cumbre de el jueves y el viernes en Bruselas Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:20 bueno hasta alguna novelado seguimos igual igual porque dice que tal y como están las cosas en el Parlamento británico no hay opción para un tercer voto sobre el mismo asunto que no hay cambios sobre la mesa Theresa May ha tenido una de las intervenciones más

Voz 3 00:33 las salas a ver si te voy

Voz 1460 00:37 cualquiera que sea la reducción del Parlamento esta semana deben saber que renegociar el acuerdo de salida no es una opción que está sobre la mesa decía buscar otra fórmula para asumir el Brexit ir a un segundo referéndum ha dicho la primera ministra el líder conservador Jeremy el líder de la oposición Jeremy Corbijn le pide que se vaya porque es la responsable de haber puesto al país en este desastre idea bochornosa los británicos dentro y fuera del territorio

Voz 1454 01:00 más noticias Ester Bazán empezamos con una última hora que nos lleva a Oriente Próximo el ejército israelí ha anunciado que ha iniciado varias operaciones en Gaza aún se desconoce la envergadura si hay nuevos datos conectamos con Jerusalén y lo contamos ya en La Ventana noticia importa de relacionada con la ciencia y la medicina el cerebro humano es capaz de generar nuevas neuronas hasta los noventa años es un descubrimiento de un grupo de científicos españoles Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 01:24 sí eso es una investigación pionera liderada por el CSIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que acaba de publicar en estos momentos la prestigiosa revista Nature demuestra que en una región cerebral llamada Giro de sentado es capaz de generar nuevas neuronas hasta la novena década de la vida en el cerebro humano de los adultos el nacimiento de nuevas neuronas tiene una gran importancia desde el punto de vista médico ya que permite la adquisición de nuevos recuerdos y mejora el proceso de aprendizaje por contra este making este mecanismo no está en las personas que sufren la enfermedad

Voz 1454 01:55 seguimos con paciencia con un ejemplo de la charla que hemos tenido aquí en La Ventana con el doctor en inteligencia artificial Pablo la anillos lidera un proyecto que ha conseguido por primera vez que un robot se haya reconocido asimismo en un espejo utilizando el sistema que usa el cerebro humano nos habla de la parte mecánica

Voz 4 02:10 el digo que los robos no les puedes preguntar cómo los humanos en este tipo psicológicos de te reconoció el espejo no sabe eso pero sí que tiene nosotros bajamos con probabilidades y el robot y lo que está llega un momento que está seguro de que es él porque coincide una modelos matemáticos detrás que creo un una persona muy importante que sea el Frings stone de neurociencia en el cual modelo vamos como si fueran probabilidades entonces sí un momento vamos

Voz 1454 02:38 los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 1571 02:40 me buenas la selección española ya está en Malta para jugar mañana el segundo partido de la clasificación a la Eurocopa de dos mil veinte tras el dos uno con Noruega se esperan rotaciones de Luis Enrique

Voz 0230 02:48 contra una selección a priori menor esta tarde

Voz 1571 02:51 la el seleccionador hoy más partidos de esta fase de clasificación a destacar a las nueve menos cuarto los Francia Islandia Portugal Serbia

Voz 0230 02:57 en Montenegro Inglaterra ya en nuestro país a las nueve termina jornal

Voz 1571 02:59 la de Liga Un dos tres con el Mallorca Zaragoza cinco y tres

Voz 1454 03:02 minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:08 los servicios sociales y los familiares han hecho cargo de los hijos de la que todo apunta es la última víctima mortal de la violencia machista en la Comunidad una mujer de Loeches a la que su marido y padre de los niños de once y cinco años ha matado supuestamente esta mañana a puñaladas después el se ha suicidado la niña la mayor de los dos hermanos ha sido la que ha dado la voz de alarma Antonio Notario es el alcalde de Loeches

Voz 5 03:27 la pida directamente por los servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados Isaac desplazado también al lugar de los hechos Si que bueno también han sido atendidos con con el Equipo Psicosocial de del uno uno dos

Voz 1915 03:45 el cero dieciséis es el teléfono para denunciar la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque si hay que borrarlo de la lista de llamadas se lo estamos contando este lunes en la SER Izquierda Unida ha presentado una querella criminal contra Begoña Villacís por participar en decisiones sobre la Policía municipal a la que representaba el bufete de abogados de su marido la candidata de cierre danos al Ayuntamiento de Madrid asegura que la denuncia no prosperará porque ella no tiene competencias en seguridad

Voz 0275 04:10 jurídicamente es que es inviable ellos lo saben también como yo no tiene ningún tipo de base uno porque Getxo no era administradora hay dos porque no tengo funciones de gobierno esa es la razón por la que el Ayuntamiento de Madrid no tengo tomada ninguna acción ellos lo hacen porque estamos a dos meses de las elecciones que han que que en fin yo creo no engañan a nadie a estas alturas insisto esa querella tener mismo futuro que tiene Izquierda Unida en Madrid que es ninguna

Voz 1915 04:32 hoy ha comenzado el primer juicio contra las mafias de los narco pisos once personas se sientan en el banquillo acusadas de tráfico de drogas en su declaración ningún asumido que registrara que regenta a alguno de los ocho narco pisos descubiertos por la Policía en noviembre de dos mil dieciocho únicamente han confirmado que estaban en esas viviendas cuando la operación policial se desató no todos tienen antecedentes por menudeo de droga tenemos veintiún grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 6 05:06 S

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 1280 05:15 cada día cientos de personas se juegan la vida en la carretera trabajando para mejorarla auxiliando a los conductores regulando el tráfico algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas en concreto casi un centenar en los últimos cinco años la razón los conductores que a pesar de las señales no reduce la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando por eso te recordamos que en la carretera no está solo piensa en la vida de quienes trabajan por tu seguridad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 1454 05:45 hoy idea tú tienes alarmen casa si de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 1949 05:52 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo salvo que se te meta a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 1622 05:58 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 06:11 descuidar T tener algún seguro por el que pago además mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 0230 06:20 el Mutua con cualquiera de tu seguros de bajada

Voz 7 06:22 Dios sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutuas P consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 8 06:32 el camino deja Santiago busca la gente por todo

Voz 9 06:37 gente de distintos orígenes tres generaciones hecho el camino desde hace más de mil años a este hecho el Camino de Santiago cuándo desde dónde con quién mucho gente como llevas una de las ampollas a quién conociste

Voz 3 06:51 que transformó te puedes dejarnos tus mensajes de voz en el cuarto

Voz 10 06:55 del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 11 06:58 el camino de su viaje mucho suelas porque me he comprado una capa peregrino auténticos

Voz 10 07:02 Nos encontramos a partir del 11M

Voz 12 07:05 claro Mara Torres Cadena cadenaser

Voz 1975 07:08 soy Gabriel de cargadas ahora por la reparación

Voz 0230 07:11 sesión de tu parabrisas de regala su juego de escobilla

Voz 1975 07:13 las Bosch ítalo instalamos gratis

Voz 1454 07:17 cargo pide cita a hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en las punto es

Voz 3 07:24 vuelve el mes del circuito de Viajes el Corte Inglés con más de mil quinientos circuitos por todo el mundo

Voz 0887 07:29 la Tailandia Canadá Costa Rica Francia Italia Praga Viena Croacia Polonia Rumanía Rusia Inglaterra elige ya tu circuito y reservarlo por sólo sesenta euros por persona hasta un doce por ciento de descuento y Paco en seis meses además si encuentras un precio mejor te lo iguala Bosch ven al mes del circuito de Viajes el Corte Inglés date una vuelta por el mundo financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés es sujeta a aprobación consulta condiciones

Voz 3 07:55 desde ese momento en el que llegas al hotel de tu escapadita y la habitación no es la de la foto Iker es cancelar y dicen que sí que cancelar pero que devolverá el dinero

Voz 13 08:02 no ese ese es un momento legalizadas total desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos ciento seis seis tres

Voz 1 08:15 buenos días Juanjo bonitas corbata La Toya tampoco está mal Juanjo que ha quieres Juanjo que creo que me merezco Juanjo no sigas pasa a ganar cinco mil euros al mes durante

Voz 7 08:28 ahí como Juanjo que considerado gracias gracias gracias gracias API Juanjo te lo mereces quién soy yo para negarlo

Voz 3 08:38 es fácil es subirse el sueldo ahora mismo sueldo del Fin de Semana de la ONCE cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado su veta el sueldo

Voz 15 09:09 así no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que verá cómo usar el Estado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 16 09:26 no

Voz 12 09:29 años Marcelo una bendición es que harinas eh

Voz 11 09:40 Nuestra patria pues una marca yo no veo rojos y azules españoles blanco y entonces sí Balbino esos el mercado López Morella así que más Mottaki la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 3 10:18 es D P la verdad es que me cuesta trabajo llamarle trastornado porque si se me agota los adjetivos para hablar de Torra

Voz 11 10:25 hoy hace una Torra aquí de tu no vea eh

Voz 0470 10:32 tú Latorre hay una Torra Olivar tiene buenas tardes Especialistas secundarios Nerea Aróstegui hoy muy contento muy muy muy contento todo retorno de arcano

Voz 19 10:45 no nos dejes además a la banda

Voz 0470 10:49 a Pepe cuando son muy contento de El Mundo Today por la razón de que no estén están verla digo para que lo sepan los oyentes están regresando de un congreso en Viena Congreso Europeo de grupo satíricos si yo cuenten cosas

Voz 1119 11:03 no vuelva que también Bilderberg del humor están pasando genial

Voz 0470 11:09 el grupo satíricos eso europeo del grupo esotéricos José Antonio Páramo buenas tardes llevo Marcano yo yo tengo que preguntar quién vosotros cuando vais a a casa de vuelta del trabajo os gusta ver esa película esa serie que habéis dejado a medias si no tienes que hacer la cena pero ahí es el momento ska

Voz 20 11:27 hay raro antes de hacer la cena tienes canales de pago series del momento películas documentales y toda la Liga Un dos tres cuanto detenido tema

Voz 19 11:35 estar solos y seis seis euros con noventa y nueve tras

Voz 0470 11:39 ahora pues apunta entran Skype punto es ir disfruta de un mes gratis Sky tu momento es ahora

Voz 0230 11:47 cómo estaban los Reyes de España en Argentina

Voz 21 11:53 a la luz

Voz 0230 11:58 los Reyes han tenido que esperar una hora dentro del avión sin desembarcar porque no había una escalera del tamaño adecuado para llegar a la puerta de que es un Airbus trescientos diez a la altura del aparato es de casi quince metros hay que contar descontar la altura de la cabina si la puerta puede estar a unos diez once metros del suelo y en el momento en el que el avión aterriza circula por la pista tiene acercan la escalera

Voz 19 12:42 incluso cuando llega la escalera se dan cuenta de que entre la puerta y la escalera hay un salto de dos metros

Voz 23 12:51 llama es rollito

Voz 12 12:55 un poco de pantera rosa la situación han tenido que esperar los reyes en el interior del avión durante cincuenta minutos

Voz 0230 13:00 no seguimos el relato publicado en el diario El País han tenido que ir a buscar la escalerilla del avión del presidente argentino que estaba en un hangar en ese mismo aeropuerto pero a ese hangar sólo se accede por huella dactilar tonterías bueno normalmente estas cosas no funcionan bien suceden nadie se preocupa la escalera llega a su sitio bajan los Reyes saluda si fueran otros los pasajeros del avión se les desembarca por la rampa de seguridad pero sólo falta ver al Rey Felipe ya la Reina Letizia tirándose en plancha

Voz 12 13:33 es lo que te quiero decir

Voz 0230 13:40 a continuación vamos a escuchar al juez Marchena en funciones de gran Isaías un abogado pregunta a un testigo durante el juicio del plus es eran guardaespaldas o eran personas y el juez Marchena toma la palabra para partirse de la risa escuchamos el momento

Voz 1975 13:55 que el centro con cuatro guardaespaldas eran guardaespaldas sólo eran dos personas como sabe guardaespaldas no no no bueno no no no yo no he escogido quiero viene elegido el recurso al a una pregunta más

Voz 0230 14:18 la pregunta ahora con Grecia el juez Marchena podría ir a Isaías se porque la pregunta no adolecía de concreción era muy concreto eran guardas Caldas fueran personas habido otro momento de intervención muy próximo por cierto muy próximo en el tiempo otro momento de intervención del juez Marchena con sentido del humor con un tono de voz en el que detectará seis una idea fuerza la idea fuerza de no podríamos elevar un poquito el nivel de debate declaraban Guardia Civil un teniente y hablaba de los manifestantes como una masa Se refería a la más a los guardias civiles hablan de la masa en el lenguaje policial cuando se refieren a la concentración hablan de control de masas de cómo actúa la masa para los abogados de la defensa Se trata de una manifestación festiva con conciertos y alegría escuchamos al letrado hasta que interviene el juez Marchena

Voz 1975 15:04 además a la que usted prefiere entiendo que también son ciudadanos sabe si esa masa organizó un concierto he dicho que no oía pero sabe que organizó un concierto no sé si organizo conciertos la mano suave si esa masa tomaba tapas en las

Voz 12 15:21 en medio de la más por favor con relevancia jurídica

Voz 0230 15:31 la clave de la intervención del juez es lo vamos a escuchar es

Voz 1119 15:36 por favor

Voz 12 15:39 a ver letrado

Voz 0230 15:41 en guardaespaldas eran personas Illa masa tomaba tapas pero la frase del día es los reyes en avión inspiran arcano

Voz 18 15:52 a ver a ver a ver a ver los Reyes han tenido problemas para defender pero ellos son expertos en bajarse en ya se bajaron del carro de Iñaki Urdangarin que lo está pasando que simplemente a mí no me lo están explicando no tenía la rampa no pedía la peli

Voz 0684 16:08 a ver si resulta que la rampa las estaba trayendo Vueling sino notáis ese retraso de San diciendo que en realidad hago caso lo siento una hora esperando una una esperando a que cambia el paradigma social mira a físico esperando yo

Voz 18 16:22 aquí por eso arcano lo esta piel sí tiene el combate unos tienen despensa yo tengo ataque y la monarquía ellos son mate yace

Voz 24 16:31 eh

Voz 1119 16:36 algo más cercano

Voz 19 16:40 de momento twiterías

Voz 26 16:45 la directiva Juderías coleguita tuyo de Dios que tienen buenos un buen resumen que nos hacen vivir

Voz 27 16:50 pero llegó a haber siga si llegan ya las elecciones para poder centrarnos pronto en las próximas elecciones

Voz 26 16:57 lo sentimos pero este tuit de afilado pueden significar cien votos más para Vox si legaliza en las armas años

Voz 27 17:03 lo que desaparecerá es el que tira el vidrio las cinco de la mañana

Voz 26 17:07 una cosa es estudiar tras mirar documentales un ejemplo gráfico Nos

Voz 27 17:11 con Jito como persona culta que soy estoy viendo un documental sobre osos observo sus hábitos su dieta los nidos donde ponen sus huevos tenemos de todo hay intriga y giros de guión inesperados es de fotón quería un traje para mi novia cómo es ella así de alta como tú más o menos igual de delgada que tu color de pelo como el tuyo tendrá tu edad tus ojos un momento tú eres mi novia Alberto Julia Te amo mano no ella es más morena Buzzi por poco

Voz 9 17:42 qué giro acaba

Voz 26 17:45 ya acabamos en el filo a cargo de rogó todo pero mire qué está usted atractivo doctor Lecter oye como la cara

Voz 28 17:52 a

Voz 29 18:06 en encajan ves

Voz 30 18:13 no

Voz 1949 18:21 sí

Voz 30 18:34 que no

Voz 19 18:42 podremos propone Podemos que los bancos

Voz 0230 18:47 propone Podemos que los bancos no puedan financiar a los partidos ni estar en los consejos de administración de los medios de comunicación ahora ya sí que más me lo ha explicado hoy Pablo Echenique es una propuesta fuerte la primera tras el regreso oficial de Pablo Iglesias con sus mítines de una sola nota para esto necesitamos la colaboración de arcano para que nos ayuden el diagnóstico de estos mítines de nota única vamos vamos a encontrar la música en las frases de Pablo Iglesias

Voz 31 19:13 que yo esté aquí Paquera que Irene

Voz 19 19:16 este aquí la madre que me parió está

Voz 31 19:18 cuando a sus nietos

Voz 0230 19:20 es para que yo esté aquí en este aquí a una madre que me parió está cuidando a mis nietos cambia al final subíamos eh corear lo es

Voz 32 19:32 a Alá Lara nada nada nada

Voz 0230 19:39 es la propia música de los hemos de Pablo Iglesias como está llamada a la movilización es larga

Voz 32 19:49 verdad

Voz 0230 19:52 es una persona que habla en himno es el inglés es un idioma que tiene implícito himno pero en la segunda parte de la frase de Pablo Iglesias también tiene prácticamente una sola nota muchas gracias

Voz 10 20:07 tres abuelas que nos han enseñado que los cuidados son tarea de todos

Voz 0230 20:14 aquí es una nota todo muchas gracias

Voz 33 20:16 da alas madre abuela no

Voz 0230 20:19 en el Senado

Voz 33 20:22 no puedo

Voz 0230 20:24 venga otra cosa un detalle de los partidos de centro hecha que últimamente hablan incorporan a sus frases los huesos como una estética un poco macabra en las declaraciones de portavoces de centro hecha por ejemplo huesos de Franco Inés Arrimadas

Voz 0793 20:40 tuviera un gobierno de futuro que no mire a los huesos de Franco une al aborto como hace el PP y el PSOE

Voz 0230 20:46 los huesos y el aborto es una frase que contiene en cinco segundos sangre muerte dolor sufrimiento en el Parlamento de Andalucía Benito Morillo de Vox se refiere a las personas que luchan por la memoria de las víctimas del franquismo como buscadores de huesos

Voz 34 21:02 qué comen daría aquellos buscadores de huesos que Camps que acabarán también en Antequera en Cañete de la Torre en muchos otros sitios lugares donde fueron asesinado y enterrado cientos de españoles a mano de la milicia del Frente Popular

Voz 0230 21:15 tú buscadores de huesos os acordáis de una senadora del Partido Popular que también habló de dinero para buscar huesos

Voz 19 21:22 quince millones de euros destinados a que ustedes

Voz 35 21:25 desde entierren unos huesos

Voz 0230 21:27 el Pablo Casado habla de darle vueltas a los huesos de un dicta

Voz 1119 21:31 ha avanzado algo España en estos ocho meses además de estar dándole vueltas a los huesos de un dictador que murió hace cuarenta y tres años no es muy macabro

Voz 0230 21:43 darle vueltas a los huesos sugiere algo de brujería en en hacer común lo a ver un caldito con los huesos de un dictador Albert Rivera también sobre huesos incluso podría pensarse que en este acto vamos a escucharlo los aplausos llegan un poco tarde porque no es tan fácil aplaudir una apelación a huesos de muerto por un lado el Falcon

Voz 1975 22:04 son los dos éxitos los dos hits del Gobierno de esa el jet

Voz 0230 22:11 aplauden que Hueso curiosamente algunas de estas personas son declarados creyentes católicos aunque no lo seas los restos mortales de cualquier persona no son simplemente huesos

Voz 36 22:22 pese a todo aquí permanecer al pie del cañón

Voz 0230 22:25 hablando de todo un poco no os podéis imaginar quién financia Vox no sólo Days imaginar una persona que financia Vox lo cuenta la Cadena Ser

Voz 10 22:32 el portavoz de la Fundación Francisco Franco aporta ayudas económicas muy valiosas al partido de Abascal

Voz 0230 22:39 un portavoz portavoz de la Fundación Francisco Franco aporta dinero a Vox constitucionalista constitucionalista lo que se dice constitucionalista del todo estrictamente constitucionalista a la Fundación Francisco Franco no es fácil encajar la a ver a ver a quién le está dando el dinero Vox porque Bosch como todo el mundo sabe es constitucionalista cosas sí sí ya lo escuchamos a Inés Arrimadas que se queja de que el PSOE les llama nazis en Televisión Española el entrevistador le pregunta al PSOE Arrimadas insiste

Voz 0793 23:22 lo hace el PSOE Nos llaman nazis nos llaman fachas polla una bandera de España si Ignacio si el señor

Voz 1949 23:28 nazis literalmente nosotros

Voz 0793 23:30 el PP ya que me parece que también

Voz 0230 23:33 esta última utilización del me parece sugiere una cierta falta de rigor la frase completa final sería me parece que el PSOE ha llamado nacía Vox al entrevistador salió y el peso el PSOE que PSOE tampoco nadie puede decir que no cuando estás con un interlocutor porque como hay tanta gente hablando por todas las partes es que cualquiera sabe si

Voz 8 24:02 los

Voz 0230 24:02 sí Ábalos ha Salgado una rueda de prensa en la isla de remoto Chinchilla ya dicho ciudadanos nazis que no sería el caso porque precisamente Ábalos ha dicho que preferiría un pacto con Ciudadanos

Voz 1975 24:15 apreciadas no es la puesta nosotros bienvenido su apoyo es preferible siempre que alguien que no cuestiona

Voz 0230 24:23 pero el director de CIS Tezanos dijo en una entrevista que la fragmentación de la derecha siempre comporta que gane el que está más a la derecha dijo como sucedió la Alemania de los años treinta y entonces Inés Arrimadas dice el PSOE me llama nazi en España se habla mucho de nazis es como si hubiéramos es como si hubiéramos vivido algo no quién fue despachos Seiferth nazis Adriana Lastra dijo que Ciudadanos había ido a la Adriana Lastra la vicesecretaria del PSOE dijo que Ciudadanos había ido a la Plaza de Colón de la mano de los nazis

Voz 12 24:54 de la manita de la manita

Voz 37 24:56 los nazis de Hogar Social de la manita de la falange de la manita de Vox eso son ustedes ya no engañan a nadie se retratará trataran el domingo todos

Voz 0230 25:08 también estaba en una sola nota aquí también en España a veces parece que la política sea de Franco contra Hitler como una película de la serie B en algún momento del día siempre hay algo en llamando franquista alguien o nazi o caradura Arrimadas caradura

Voz 1119 25:23 dura Pablo Casado es que hay que tener cara dura

Voz 7 25:28 Joan Tardà yo creo que es un poco de caradura por parte

Voz 0230 25:33 no sé si este caso es un cara durísimo transversal y otra noticia que dan la Cadena SER

Voz 10 25:39 más de cien cargos y militantes de Ciudadanos se plantean llevar las presuntas irregularidades de las primarias a la Audiencia Nacional

Voz 0027 25:48 le dan al partido un plazo de una semana para que aclare qué pasó sino presentarán una querella por falsedad documental corrupción entre particulares delito de revelación de secretos daños informáticos tienen un informe jurídico que avala en la comisión de delitos por parte del partido

Voz 0230 26:01 garantía de cosas respuesta de Inés Arrimadas en Televisión Española

Voz 0793 26:05 pues no lo somos el partido más democrático de España hemos hecho trescientos procesos de primarias en los últimos años decenas en las últimas semanas se detectó un error en un proceso de primarias se solventó por parte de una comisión de garantías íbamos a por todas

Voz 0230 26:20 es un error en un proceso y los demás partidos mientras tanto hacen de Davos purgas y ciudadanos es el más democrático

Voz 0793 26:25 mientras otros hacen pedazos mientras Sánchez hace purgas mientras el PP pone a dedo la gente mientras los partidos independentistas ponen a dedo a los suyos pues nosotros hacemos primarias esa que estamos muy tranquilos

Voz 0230 26:37 bueno dice Susana Díaz no podemos relajarnos porque ellos vuelve podría podría referirse a Pedro Sánchez pero parece que se refiere a vos o a la derecha así en general pero fijaros que la frase valdría esas peleas internas

Voz 19 26:50 no nos podemos relajar porque cuando la gente de izquierdas relaja ello vuelven y vuelven para que no haya duda

Voz 0230 26:55 sobre su fidelidad al PSOE y a Pedro Sánchez dice Susana Díaz que ellas más del PSOE que El Escudo lo dice varias veces a lo largo de la misma entrevista en Telecinco y al escuchar todas las versiones juntas da la impresión de que Susana Díaz está gravando la frase para un anuncio

Voz 38 27:09 bueno yo soy más del PSOE que el escudo

Voz 1949 27:12 yo soy teleco todo

Voz 38 27:15 es como si del PSOE más que el escudo

Voz 0230 27:17 esta dispuesta antes tonos su si ella está dispuesta a trabajar por la victoria

Voz 11 27:25 que ha vuelto a sorprendernos con juegos de palabras en un mitin no era un día tener

Voz 0230 27:31 que reunir todos los juegos de palabras del presidente del Gobierno aquí va este hay más testosterona

Voz 8 27:36 qué neuronas

Voz 12 27:43 bueno todo el mundo con tono todo el mundo hace todo el mundo hace

Voz 0230 27:48 cosas raras casi nadie tan rara como la que nos cuenta herederos

Voz 0545 27:54 pues Uri Geller insta a los británicos a aplicar telepatía masiva contra el Brexit

Voz 19 28:00 eso es lo tiene que podemos leer en La Vanguardia el domingo signos setenta y tres años

Voz 0545 28:05 la tenista conocido por doblar las cucharas con la mente quiere ahora doblar la voluntad de la primera ministra británica Geller que también es ciudadano británico ha escrito una carta abierta Amey en ella escribe tal vez llegue un poco tarde pero al menos estoy haciendo todo lo posible por usar mis habilidades paranormales quiere que los británicos se unan a él en ráfagas de telepatía dos veces al día dirigidas Amey con la esperanza de inspirar la convocaron un segundo referéndum sobre el Brexit dice que siente psíquicamente de forma muy fuerte que la mayoría de los británicos no quiere el precio

Voz 19 28:38 por lo siente él no lo siente que les tanto Arellano arcano te animas saber una palabra dos qué prefieres va dame lo que quieras pues mira hombre con Brexit plas

Voz 0684 28:49 pues ya ves Brexit y plasta pues en realidad estos conceptos Amin arrastran de Europa hay un problema de fondo si queremos arreglar Europa se lo damos a Marie con dos no lo sé es porque que estamos haciendo yo ahora mismo estoy metió poco en realidad me estás llamando al móvil y estoy viendo si la telepatía si Pepa controlar el balconing no se aprecia si lo controlamos que lo mismo que está haciendo el arcano bueno realmente hoy en día hay tanta tontería que lo que no solucionan en unas lo hacen con telepatía Atica venga al Brexit arcanos de está haciendo con el estilo más sexy pero bueno esto es y Andorra esos plazas mejor que se calle ella

Voz 1119 29:29 ya

Voz 0470 29:32 venga una más una mala antes de otra doblada

Voz 1119 29:36 Torra Iturra bien bien Torra

Voz 0684 29:45 vaya vaya vaya bien me da igual realmente arcano está en la guerra Torra Escurras yo estoy haciendo rap desde la Terra es decir que tengo directamente de Alicante y lo estoy tratando para meter la lista ante unos españoles con otros independentistas

Voz 0230 30:00 otras quieren cambiar las cosas y hacerlo fácil

Voz 0684 30:02 pero viento la política tan versátil ahora tiran yo no veo español esto solo pero no es lo que estamos diciendo constantemente que ahora mismo está Torra que se lo saca de corra pero bueno lo sabe toda la gente yo podría ser fan de Torras hoy un pensador independiente

Voz 7 30:22 lo notas se llegó al seísmo

Voz 1622 30:26 Línea directa ese supera por primera ve seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 7 30:33 consulta condiciones el INE directa punto com compañía Bankinter

Voz 40 30:38 hola cariño ha querido llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra o este puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya si te cambias de casta tela vuelven a instalar

Voz 1622 30:50 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula un Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 31:03 fue un útero llega donde nadie más llega un mutuo hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 0684 31:09 el veinte a la mutua y que bajamos el precio de Tous

Voz 41 31:12 muro de moto sea cual sea llama al nueve cero

Voz 42 31:14 dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones

Voz 1454 31:22 tú a punto es olas hoy Lucas y busco pareja cada tarde salgo del sur

Voz 3 31:27 o con una bolsa de manzanas choque fortuito con una chica para que las manzanas caigan al suelo y al recoger las nuestras manos se junten ni

Voz 1454 31:36 Nola que tengo la casos lleno de zonas locas mejor descarga de la aplicación de Meetic y conoce a Salteras dispuestas a vivir historias reales

Voz 43 31:45 esto cuenta de que cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco Centre Teddy y un poco de si quieres verá la Tablet paga un poquito más y si tu hijo lo quiere ver en el móvil un poquito más todavía pues es que hay que presenta el entre diciendo

Voz 3 32:01 disfruta Quds Kay de los mejores Canalis de películas hasta en tres dispositivos a la vez sin compromiso de permanencia y ahora por sus el dos con noventa Guti Alves para prueba

Voz 1119 32:11 es gratis tu momento es ahora entran Skype punto

Voz 3 32:17 mira dado es que los músculos necesitan calor in sale tirones rabiosa Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas lea las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 12 32:37 en la crisis sociales

Voz 19 32:40 la Ventana Fonsi

Voz 12 32:47 este martes a las siete de la tarde Nat de la Cadena SER

Voz 26 32:50 acabamos de hacer como en tres minutos de radio increíble si tiene unos sean grabados a claro

Voz 0684 32:55 tramos de volver a empezar buenismo bien con Manuel Burque Quique Peinado

Voz 26 32:59 te evitamos el bonito porque lo contrario del buenismo es el malísimo igual que lo contrario del Periodismo es gordo y

Voz 11 33:06 Jean Pierre fuerte cada día un nuevo programa de humor

Voz 2 33:09 en nuestra para venir a toda obliga buenismo la vida moderna buenismo bien

Voz 1949 33:16 Nasser

Voz 44 33:20 eh

Voz 45 33:24 hola buenos días Carlos buenos días

Voz 0230 33:33 no

Voz 46 33:38 son las cinco menos veinte de la temporada

Voz 11 33:45 los llamados a bordo

Voz 0230 33:48 así de buenas a primeras buenos días

Voz 19 33:50 a nada

Voz 12 33:53 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 3 34:05 en el fútbol se tiene un equipo sesenta entre unos colores se defienden y se quiere esto decir que Bizkaibus dos goles que decimos en mes David Solomon importada

Voz 47 34:16 por qué goles los N'Dour Kutcher están los de tu equipo y también

Voz 2 34:22 el escritor que Fellini ocho goles bonitos cañonazos pero sólo los de un equipo nos incluyen a todos y es que si juega la selección deportiva

Voz 6 34:58 el lateral Garrido

Voz 0230 35:01 Nasser

Voz 48 35:05 no no no

Voz 49 35:07 no quiere escoger a la carga para eh

Voz 19 35:23 y lo va a apretar en que gancho esto que acabamos de grabar me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 0684 35:31 pero

Voz 12 35:37 con Carles Francino

Voz 0470 35:50 tenemos una duda en el coro e enseguida la arcana enseguida contamos quiénes pero antes Especialistas secundarios

Voz 26 36:06 bueno quiero hablar de lo voy a hablar de televisión sí porque uno de los lóbulos yo yo yo yo yo yo yo no haya uno de los pruebas más más longevos de la televisión en España no sé si el que más población que más no pues tiene detrás una cara más siniestra me acompaña el señor Ignacio Garcés superviviente de saber ganar nació qué tal buenas la inacción

Voz 27 36:30 sí sí se nos llena hacia Inazio Ignacio sin José Ignacio de Gracia de mi padre que no sabía decir Ignacio Farrah g3 rectos Historia Ignacio tuvo un curso estoy sobrio nada cuánto tiempo trece mil semanas semanas Coto ganaste cuarenta y seis euros diga digamos que el dinero no será el aliciente principal allí en ganar sólo leche a participar ahí en ese programa pues ya supone una validación de que tiene un nivel de conocimiento de cultura general verdad y Amal la superioridad intelectual yo pienso yo pienso mejor que el dinero y que el sexo y desde luego bueno vamos al turrón

Voz 26 37:10 porque tú denuncias que Saber y ganar no es este templo de sabiduría buenista no que nos hacen creer

Voz 27 37:14 no no saben gana la verdad es que es un aquelarre televisivo de de adoradores de Satán concursa una tapadera en una tapadera Francino solo pero una cosa muy seria usación que estás haciendo aquí públicamente losetas que no hay una forma amable de decir que el culto a Satán Campa su ancha por la televisión pública pagada con dinero de toda nuestra hay que como quiere creador diga no no es bueno

Voz 26 37:38 luego luego se que fabrican en su programa digamos satánico esto explicaría no no envejecimiento de Jordi Hurtado por ejemplo

Voz 27 37:44 bueno George su nombre a su nombre verdes son El ángel caído es el grupo

Voz 12 37:54 pero hay otra evidencia

Voz 27 37:55 por si esto no no no no comer esa audiencia monstruosa comparado con la media de la cadena duplicación

Voz 26 38:02 lo normal estos demoníaco claro

Voz 27 38:06 ya saben antes de empezar sus empezara programa Thaçi que como en oscuras si estoy soy escoria como figura ahí estamos en plena misa negra invocando empezadas M de oscuro desde sabes

Voz 26 38:20 de ganar siendo porque con esta actividad satánica

Voz 27 38:22 Juan facer busca básicamente para provocar regresó el anticristo cubrir lo que son lo hacía lo de nube negra de ceniza ir de sangre puedo asegurar mil años de oscuridad en la tierra se tal cual me lo dijo él

Voz 26 38:36 es un plan ambicioso oye pero está digo lleva muchos años haciendo es todo están tardando mucho no más cada sacado lo hago HF vago ahora no lo más eh por suerte tú

Voz 27 38:50 pues como te va Ignacio eso Ignacio este por una ventana además eso no La Ventana Sabah Mi vida lo pillara

Voz 9 38:59 era era el esté Saber y ganar

Voz 26 39:09 bueno pues esta acusación acusaciones es realmente terrorífica se ha puesto en contacto con nosotros un responsable de Saber y ganar para dar la réplica aquí a Ignacio vamos a la hola buenas tardes con quién hablamos qué cambios está sin maquillaje Jordi que supongo que ya va para contrarrestar un poquito lo que ha dicho aquí nació no luego sobre el sorteo yo pollos archivó sólo queremos transmitir conocimientos dentro el toreo

Voz 0230 39:59 de todo

Voz 26 40:02 vamos soltando a medida como ir a los tribunales hablando supongo

Voz 12 40:06 no

Voz 27 40:10 sí bueno

Voz 26 40:12 bueno bueno bueno

Voz 12 40:17 vale

Voz 26 40:21 al ser yo sólo pido que rectifique

Voz 12 40:25 pero bueno tío no

Voz 1975 40:38 bueno no sé

Voz 26 40:44 bueno pues muchísimas gracias a esta denuncia es que decidan no Francino los espectadores si el con con sabes

Voz 19 40:50 ahí está ahí está la noticia

Voz 0470 40:54 para está esperando poquito musiquita garra ya me ha venido la inspiración mira ves una bombilla en la cabeza a ver la música es es una música satánica una música bonitas

Voz 50 41:12 de inspiración de bombillas en la cabeza que dice que cuando se funda que voy a hacer con esa bombilla treinta y cinco mil contenedores de Vilà que han puesto para reciclar bombillas tubos fluorescentes que tienes que hacer pues eso que está muy cerquita en ferreterías supermercados tiendas de iluminación ya se han reciclado más de doscientos millones de bombillas pues así que no hay que

Voz 20 41:32 dudar los la bombilla donde va al contenedor

Voz 19 41:35 Sage de

Voz 10 41:40 queréis un poco más

Voz 19 41:42 así conocemos a nuestra invitada no venga que pase Olga Nebra

Voz 2 41:45 no cambiar de voz no

Voz 9 41:51 al hombre de su vida le canta esto de no puedo vivir sin ti bueno a mí me da que también se lo canta ella

Voz 51 42:02 yo estoy en

Voz 10 42:07 desde mi hija Johanna tiene pista es un guiño a su hija de seis años canción que no paran de bailar juntas

Voz 11 42:14 este es un gran día plan

Voz 52 42:17 desde luego así

Voz 11 42:19 provecho aunque pasen

Voz 2 42:23 de hoy puede ser estudiados es humano

Voz 9 42:33 no hay duda si está derrumbada baja de ánimo aunque no parezca nuestra invitada también tiene días malos esto es la canción que les saca de cualquier mal momento

Voz 53 42:49 It's a dedo

Voz 12 42:58 esta canción de Lady Gaga

Voz 2 43:00 es la última más que usted

Voz 1119 43:09 en La Ventana

Voz 0470 43:12 todo por la radio emocionada y todo Silvia

Voz 1119 43:18 pero la voz del coro

Voz 19 43:21 no cosas tú recuerdas Silvia buenas tardes bienvenido una cosa es el último día tu vida que no te haya reído yo creo que me río aunque sea un día malo me corriendo en algún momento no como es como rictus nadie una vez una alguien que no recuerdo porque obviamente olvide me dijo tú eres un poco imbécil no que no sabes hacer otra cosa me hizo daño pero llevas veinte además de veinte años ya no dedicándome a esto haciendo reír si bien en España

Voz 55 43:57 Ríe bien

Voz 19 43:58 a pesar de que ultimamente como que

Voz 1949 44:02 me cuesta un poco pero bien ríen y se ha reído muy bien siempre en España yo creo que es un país con un rictus

Voz 19 44:10 eh hacia arriba nos reímos por encima nuestra yo creo que no

Voz 0470 44:16 no ibas para abogada

Voz 19 44:17 yo iba para buena cuenta de yo estuve estuve estudiando Derecho por

Voz 1949 44:21 que no sabía que estudiar jockeys de derecho porque Mis amigas se iban a bordo yo tenía la vocación clara yo sabía que me encantaba esto del teatro pero yo era una pueblerina vivía en Mataró y Ciudad no sabía que uno yo no tenía un entorno artístico en casa a pesar de que mi madre es un artista no sabía que me podía dedicar profesionalmente a esto entonces me fui donde iban Mis amigas porque yo soy muy de tener amigas y de socializar y de rodearme de gente a siempre entonces acabe haciendo derecho pues por casualidad por casualidad Camí también llegando a cuarto curso

Voz 19 44:56 no porque me rodea por el balcón no yo

Voz 1949 45:03 pues un poquito sí diríamos que estoy viva de milagro porque no tuve a unas amigas con tendencias suicidas sino a la ya que iba

Voz 0470 45:10 alguna de esas amigas ejercerlo ejercido sí

Voz 1949 45:13 sí sí absolutamente sea Olga alguna Feliu que ahora hace mucho tiempo que no sé nada de ella ejerce vamos sigue ejerciendo abogada frío yo no yo jamás llevaba en todo caso en alguna sería algún día podría acabar haciendo abogada pero en mi casa hago mucha justicia eh porque si no se se pelean a veces y entonces yo

Voz 19 45:35 sí sí siempre contigo

Voz 1949 45:37 contra mí no se pelean

Voz 0470 45:40 oye hay momentos en la vida el tuyo de Ahora el momento profesional a los Goya la peli bajo el mismo techo el motivo del concurso de Antena tres que haces tocan madera cuando las cosas van también lo dices esto ya pasará la vida es pendular

Voz 1949 45:55 sí pienso que la vida es pendular que estoy en un momento en que el péndulo está en lo alto estoy un poco recogiendo frutos también me siento recogiendo frutos pero sé que el balanceo propio de la vida me llevará hacia otro lugar yo iré subida en El Péndulo como un poquito Miley Cyrus espero que sin biquini porque ya no me toca

Voz 19 46:15 qué más bien con bañador pero gritando como una loca y riendo

Voz 0470 46:19 momento en el en juegos de juegos te lo pasa

Voz 1949 46:22 vamos

Voz 12 46:25 lo mismo voy a hacer una pregunta digo tiempo yo me meto ahí quién va a ganar el juego de juego

Voz 11 46:34 pirámide para arriba tuve aquí lo que te

Voz 19 46:47 claro

Voz 27 46:48 esa tal

Voz 1949 46:52 pues un poquito sí es cómo van los concursantes verdad algo que se ha comentado muchísimo pero yo es que es que soy así es que yo soy

Voz 19 47:01 de meterme si yo estoy Carme de jugar de hacerle gamberros

Voz 1949 47:06 es que es un cómo te lo pensaste cuando te lo propusieron pero nada cero coma yo dije una de las cosas que no ha hecho presentar un concurso pero es un concurso de juegos no me puede pasar nada malo ya y que me tiré fue una locura la grabación fue una locura pero en como diecisiete horas dentro de un plató entrábamos a las nueve de la mañana y salíamos a la una de la mañana a las dos de la mañana nunca se sabía porque las pruebas son muy grandes son técnicamente muy complicadas de armar y aquello era un sinfín durante quince días me deje la voz me lo dejé todo en ese plató bueno y hará ya veis los insultos

Voz 19 47:42 no sólo lo diste todo sino que te lo dejaron todo

Voz 1949 47:44 todos me habéis visto entrar con sólo una pierna no las cuerdas me las tuve que poner de nuevo bueno aquello fue una una locura

Voz 0470 47:53 qué te falta por hacer Silvia que tienes ganas de hacer que no hayas hecho todavía

Voz 19 47:56 mira ponerme ahí en tu lugar a montar un programa en la radio que no lo propone

Voz 1949 48:01 es que ya estamos en ello mucho cuidado porque tú no

Voz 1119 48:08 no no no no

Voz 1949 48:13 ya has clavada a su padre que pusiste de los emita una vez dijiste yo vine a presentar aquí de cocinan de recetas y aquello se convirtió en un programa de televisión que trabajamos que bueno estuvimos un año trabajando con Nuria Coll que me ayudó con los contenidos y está ahí estamos intentando defender lo pero cuidado con lo que dices Carlas

Voz 0470 48:36 no y no diré nada más pero nada más

Voz 1949 48:39 ya lo has dicho IT avanzar en que estoy en ello estoy por volver a a la radio que es un lugar en el que ya estuve porque me he pasado muy grandes mañanas de rabia verdad ahí estuve con los chicos de Barcelona Extreme anteriormente en rápido

Voz 26 48:54 la campanilla que te compramos para que

Voz 19 48:57 a intervenir nos vamos encontrando Torelló

Voz 26 49:03 vale porque quería darle una sorpresa pero mira no

Voz 19 49:05 el asiento encontramos el programa en este caso podido ser más tercer no lo

Voz 1949 49:09 pues mira a ver si es verdad es que es que me libró tres mucho título y crema hidratante oye Carlas si no le importa a nadie que pero pero estoy ahí estoy intentando volver a darle

Voz 0470 49:27 hay recetas saludables para ser feliz hay muy atractiva

Voz 1949 49:30 más hermoso sí pero hay muchas cosas que no ha hecho todavía me queda mucho

Voz 1915 49:33 el andar Isi y vamos a ir jugando hay mucho cine por hacer hay mucho teatro y hay muchas cosas por hacer que siempre Rizzo

Voz 1949 49:43 eh yo era el la risa me muevo como pez en el agua pero como también soy un poco dicho de mal asiento como se hizo es como escudo cules que si entonces pues el drama el drama a mí me apetece claro que sí lo haré lo haré pero no dejes de de hacerte marcando por favor no no mover jamás

Voz 12 50:05 puede que sea Mali con la primera la primera vez que la versión española es la copia orientales y no al le ves eso ya tiene Mali con dos no confundir con la versión española Mali o Conde que también se Nava

Voz 11 50:23 también limpiaba el Banesto Mario Conde

Voz 12 50:42 anda quítame ya tanta agua me voy a mear

Voz 19 50:45 el arcano tú vete preparando que luego

Voz 0470 50:49 Silvia te tiran a palabras como siempre pero pero antes venga que todo el mundo que quiera intervenir lo haga por ejemplo Íñigo va venga hola Silvia hola querido Charlton te gusta los chicos me gusta

Voz 19 51:01 en los místicos de Barcelona ni con los millennials ponía todos ya sí millennials Parla

Voz 1949 51:15 pero oye alguna edad en la que una persona debe

Voz 27 51:18 yo que sé plantearse dejar de hacer gracias a los sesenta y cinco por ejemplo adoptar un carácter más de notario jubilados mi padre

Voz 19 51:27 parece notario yo creo que yo creo que lo

Voz 1949 51:33 seis años es una buena edad para no

Voz 19 51:35 hay yo no yo creo que

Voz 1949 51:39 en esa hasta el final con las botas puestas sabes sea con la sonrisa puesta

Voz 19 51:45 yo creo que sí como tu padre tú tienes padre

Voz 26 51:56 que se separado de Serbia se dice que los cómicos normalmente en la intimidad del hogar son personas melancólicas incluso hasta atormentadas en vuestro caso siendo los dos cómicos esto se acentúa es decir vuestras casas común funeral sueco

Voz 24 52:11 o o no

Voz 26 52:14 la rompe y sus de rollo y seis

Voz 0470 52:16 cómo son los burdeles suecos imagínate

Voz 9 52:19 bueno yo no quería funeral

Voz 1949 52:26 pues frío con mucho salmón no sé si a ver en casa somos personas normales yo no soy una nostálgica ni mucho menos ni una amargada ni una todo eso que has dicho

Voz 19 52:37 para nada para nada

Voz 1949 52:38 somos normales Andreo pues con sus mierdas yo con las mías pero personas normales lo que sí que os voy a confesar una cosa que es el colmo de dos cómicos que nos ha salido una ir sería os lo podéis uf es súper exigente no la hace reír con cualquier cosa a la madre que la trajo yo siempre pero es profunda porque no se ríe pero no se lo puedo decir ha abogado por si meten aún marrón ya cuando mayor error

Voz 1826 53:15 hasta qué punto eres normal porque igual engañas eh pero la apariencia que uno tiene es que la sensación que no tienes que no puedes parar quieta que tienes como cierta hiperactividad ya que éstas con lo de juego de juegos hay algún juego de saque

Voz 1949 53:28 sea capaz de retener te siquiera media hora pues mira al Abel él es clave

Voz 19 53:35 dado que el uno

Voz 1949 53:38 eso en bastante bueno hay bastante rápida jugando un stock que me encanta también me lo pero muy rápido uno Stoke esto es un juego que ahora juego mucho con Joana que es un juego de palabras tú pones uno dice de memoria el abecedario sean silencio no de memoria sino silencio lo la otra clave entonces tienes que rellenar una cuadrícula que te has hecho anteriormente con nombre de persona nombre ciudad alimento objeto título de una película tienen que esto porque claro pero sí hay juegos de mesa que me tienen un poquito un poquito

Voz 19 54:23 lo ha sido pero sí que es verdad que soy muy hiperactiva y que me voy hablando también me voy por las ramas salto otro voy por la vida

Voz 1949 54:34 antes me dice es que en esta lista es demasiadas cosas y no hay tantas horas para hacer tantas cosas aparte quita figurantes

Voz 1119 54:42 eh

Voz 0230 54:46 una cosa es estar triste o melancólico pero de todo lo que vas hablando me parece detectar que ningún tienes tiempo para aburrirse aburrirse yo creo que está infravalorado no no te aburre en ningún momento donde hay un momento que ya estoy aburrido y eso está bien

Voz 1949 55:02 es que en cuanto detectó que me aburro llamé activo ya si no te gusta porque no y eso que me dice no pero espérate calma un momento vamos a aburrir no un poco que también

Voz 19 55:13 eres ante incorregibles y pita te aparta fulgurante

Voz 0470 55:18 se queda la lista de personas importantes de tu vida la niña del Rey qué lugar ocuparía

Voz 1949 55:22 pues casi que el número uno sea para mi ha sido uno sería el personaje más importante el que nada más asumir más satisfacciones y el que más me ha producido lo que puede producir la droga que es perder la consciencia no tener ni idea de quiénes ni que estás haciendo y lo peor verte y no reconocer te no un poco de lo que hablabais al principio del programa que practica te reconoces en el espejo pues yo con la niña no me reconoce

Voz 19 55:47 no no todavía no es peor lo que he hecho avenida el programa de Andreu IMI ha visto de niña en directo esos arrestos eso sí por eso obstante lo que es capaz pero averiguado la la clave del éxito que recogía

Voz 1949 56:11 que pudo se mostró que es una mezcla porque hay gente que me dice Canberra no se Kinski pues eso yo creo que contiene una serie de elementos que a la gente le chifla juntos porque muchas veces se me hace que me dicen es que no Vasco pero me me da ternura me despierta ternura no lo sé no lo sé no lo sé no tengo ni idea