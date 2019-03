La Ventana (25/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias ampliamos la información que avanzábamos hace ya una hora el ejército israelí ha iniciado una operación en la franja de Gaza Ester Bazán

Voz 0313 09:56 la Iglesia católica es una institución con muchísimos siglos de historia hay también con un montón de conflictos a cuestas hoy en La Ventana vamos a darles detalles de uno de esos pollos en forma de concilio el Concilio de Pisa

Voz 21 10:12 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la

Voz 7 10:17 historia con Nieves Concostrina

Voz 21 10:20 cadena SER

Voz 7 10:30 el veinticinco de marzo del año

Voz 1626 10:32 mil cuatrocientos nueve Se produjo la apertura del Concilio de PISA para intentar poner fin al famoso Cisma de Occidente que petardo que sí pues no porque el de Pisa fue un concilio con muchas movidas de los más broncas que se recuerdan se trataba de acabar con un problema grave porque resulta que había dos papas reinando en la cristiandad bueno pues cómo sería la que se montó que cuando terminó el Concilio en vez de dos Papas había tres

Voz 3 10:59 esto será rastros mía sé que aquí estamos nosotros somos no le vende para acto con el parecido es somos los dos que usted Guillén cree

Voz 1626 11:21 en mil cuatrocientos nueve hacía treinta años que había dos papas mandando en paralelo uno desde Aviñón y otro desde Roma cada vez que se moría uno de los dos papas los cardenales de cada banda elegían sucesor con lo cual el

Voz 22 11:34 es más seguía y seguía y no se solucionaba

Voz 1626 11:38 hasta que el Rey de Francia Carlos VI se infló y dijo ella esto se soluciona retirando la obediencia a los dos papas de poniéndolo por cierto uno de ellos será el nuestro Benedicto XIII el aragonés el Papa Luna ID su testarudez en negarse a abandonar el cargo Nos ha quedado eso de seguir en sus trece a lo que voy es a que los cardenales de Roma ya Aviñón sea Congo Harmon ante el enfado del rey francés aparcaron sus diferencias un ratito ISE reunieron a ver qué hacían cómo arreglamos esta vez un relator no mejor un concilio dónde pues venga ni patín en Pisa pero resulta que el único que puede convocar un concilio es el Papa y como había dos y ninguno quería ceder el poder aquel Concilio era como de juguete lógico ninguno de los Papas contendientes iba a convocarlo para facilitar su propio expuse

Voz 3 12:27 se reunen de conciencias y para la Ville de cambiamos la compramos Agus de esquí quiere dinero se logra nosotros

Voz 1626 12:48 así que aquel pseudo Concilio declaró herejes a los dos papas los separó de la iglesia eligió a otro para sustituirlos Alejandro quinto debería haber elegido un nombre con el nominal tercero para no olvidarnos más pero bueno Alejandro quinto tuvo que buscarse otra sede porque los Papas de Aviñón Roma se encadenaron a la poltrona se fue a Bolonia donde la mortadela y allí pasó su pontificado sin pena ni gloria

Voz 7 13:13 hasta que lo envenenar era de esperar

Voz 1626 13:16 los otros dos estuvieron todavía cinco años más peleados sirvió para algo el Concilio de Pisa pues no pero un petardo tampoco fue

Voz 0313 13:32 hombre a mí me sirve de algo esa historia entre otras cosas para confirma que cuando hay lío cuando haría las terceras vías no siempre salen con bien de los follones y si no que se lo pregunten al pobre

Voz 3 13:49 ya no estés de sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros compete a mí tener bueno pues yo voté que no son

Voz 7 14:15 ella se Hamid

Voz 0313 14:18 les amigo para estar de cómo estás cómo eso muy bien Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores hola bienvenida queremos final mensual efectivamente el concurso de relatos y tendremos invitados en el jurado indicadas invitados e invitadas que lo sepáis que nos ayudarán a decidir a vosotros a Roberto ya un servidor si fuera menester que espero tenerlo pero pero lo de lo de desempatar hoy hoy se asoma a la ventana de los libros Óscar Alonso Óscar Alonso esté quiénes estarán pensamos Alonso por el nombre igual a muchos no les llega nada pero si les presentamos por su seudónimo eso es más probable ya que suene es setenta y dos kilos alguien que cada día cada día hay dibujó una viñeta sobre lo que le pasa lo que ve lo que lo que siente lo que les gustaría que ocurriera y que son pura filosofía de vida ejemplos venga a poner uno dos tres cuatro una viñeta en la que aparece en un chico y una chica separados por el tronco de un árbol él dice los hacemos mayores muy rápido ella contesta por eso es peligroso no pasárselo bien otra una en la que alguien se ve asimismo de José dice me gustaría ver Mi vida desde fuera para poder decirme vas por buen camino otra alguien le dice a otro a alguien no puedes estar tan contento todo el tiempo para Silvia Abril series por responde el otro por la última

Voz 22 15:42 sí

Voz 0313 15:42 un personaje dice haces lo tuyo poco a poco irá viendo Óscar Alonso buenas tardes arratsalde on buenas tardes qué tal cómo va eso Oscar

Voz 22 15:54 general aquí encantado de estar con vosotros

Voz 0313 15:57 quería que contaras la historia de los oyentes eso de los setenta y dos kilos de dónde viene el momento los retos en la vida si la vida la dibujamos unos dibuja ella empieza va empieza por la báscula por el dibujito de los pies y el noventa y uno punto dos va

Voz 22 16:12 bueno pues era uno de enero de dos mil ocho

Voz 0313 16:15 sí sí yo había ganado

Voz 22 16:17 donde peso trabajando había descuidado un poco la dieta y el ejercicio

Voz 0313 16:22 has ganado peso trabajando ya la frase da para una vida

Voz 22 16:25 la verdad es que sí me propuse bajar de peso hasta los setenta y dos que era lo que los médicos me decían que era mi mi peso y bueno no que no que no corría riesgo y que está que era mi peso ideal

Voz 0313 16:39 cuánto mide uno setenta y uno perfecto

Voz 22 16:43 entonces abriese abrió un blog dos mil ocho y me propuse dibujar una viñeta al día sobre lo que me iba ocurriendo no sobre bueno pues las comidas que iba haciendo sobre cómo me apuntaba un gimnasio y no iba todas esas cosas que que que me iban pasando a final de dos mil ocho conseguía bajar esos setenta a los setenta y dos kilos si cuando lo conseguí dije bueno me esta reto lo ha conseguido me gustaría que a partir de ahora todo lo que a lo que a lo que me propusiera hacer y llevara la firma de setenta y dos kilos porque me parecía original nadie firma con su luz con su peso y nada luego vinieron en viñetas sobre correr eso sí sobre cómo me enamoré de The Running sobre las maratones que corría sobre las lesiones que tenía que ir poco a poco bueno pues con las redes sociales fue ganando repercusión con con el mundo del running allí me ayudó mucho a crecer porque era un un mercado una audiencia muy muy fiel y muy seguidora de de de de todo lo que se publica alrededor de desempleo desde mundo oí y a partir de ahí bueno conseguí terminar cinco maratones estuve muy muy metida en ese mundo y a partir de bueno de pérdidas de de seres queridos eso de relaciones au de de estar muy lejos de mi novia que ahora es mi mujer y empecé a dibujar sobre sobre si es lo que sentía no sobre esos sentimientos de de añoranza o de tristeza en esos momentos au pérdida bueno con esa con esas viñetas ha ido ganando

Voz 0313 18:31 sí

Voz 0281 18:32 seguidores porque la gente también sentía

Voz 0313 18:34 tiene setecientos setenta mil en Instagram sí

Voz 0281 18:36 se nos va mal o yo los sentimientos pero también de opiniones lo yo me pregunto si lo mismo que hay artículos yo artículos del librito de las vidas que divo

Voz 0313 18:44 jugamos es un regalo fantástico si de verdad

Voz 0281 18:47 no le iba a preguntar si además de artículos como hay artículos artículos de opinión si también hay dibujos y dibujos de opinión porque ella

Voz 23 18:53 yo creo que ahí claro tú lees aquí estos dibujos de tuyos bueno parece que dicen cosas así muy sencillitas suizos bajas de dicen

Voz 0281 19:03 jo me he quedado sin tiempo para poderles aprovecharlo por ejemplo piensas hay va pues eso la verdad que tiene tiene su miga tiene su peso ya que estamos hablando de peso pero tú crees que dibujan dibujos de opinión como hay artículos de opinión dibujos normales como hay artículos normales Senna

Voz 22 19:21 esto que hay hay grandes ilustradores ilustradores que que hacen de de esto un arte de de poner sus opiniones y opiniones de la gente en en papel y bueno me parece que es una una vía muy rápida y muy efectiva D de contar lo que piensas lo que lo que te gustaría que pasara obviamente muy los que ahora hablaba de

Voz 0313 19:44 cómo se puede reflejar a través de un dibujo de la además eso es muy si la gente está escuchando la radio era pero tienes quienes bueno el que hace las montañitas y los círculos ahí con con esas rayas de colores entremedias es que es muy muy reconocible hablaba de las pérdidas relaciones tal Bono las cosas que pasan en la vida ha apuntado algunos por aquí no son las dos bolitas separadas que queda cuando sacaba el amor más amor para otras personas otro diálogo también con opinión que diría Benjamín has desaparecido Partit si hay uno hay uno de homenaje a Forges que es que es una maravilla dice cuando mueren adónde van las personas que inspiran a otras personas pero otra de lejos responde a las personas es más que opinión Óscar esos casi un pequeño tratado de vida que por cierto este libro se

Voz 0281 20:39 lo cero dedicas a

Voz 22 20:41 a tu niño si a Telmo es un bueno obviamente

Voz 0281 20:48 me gusta ver te oigo reírte porque está pensando con lo divertido son sus rostros que serios el tío

Voz 22 20:54 no que no Telmo bueno eso ha venido y lo ha cambiado todo para para súper bien bueno estamos tanto lucía como yo super agradecidos a a tenerle avanzando en casa y bueno con el intento no están en este libro

Voz 0281 21:13 Leko una vez al mes con con en la final

Voz 22 21:15 es una viñeta con él que colabora

Voz 0281 21:18 bien si si se tiene todavía dos

Voz 22 21:21 años y medio pero bueno ya lo lo Rayo desde el dinosaurio

Voz 0281 21:25 los hizo él porque lo tengo aquí delante de Sintel no podemos meter en casa la cantidad de rayas que tanto la página oye mientras mientras pasa no lo la fregona Un poco debajo de eso aprovechó para yo creo que estamos viviendo dos dos edades de oro ahora mismo en el mundo de los libros una lo hemos hablado muchas veces es la ilusión de la poesía y la otra es la de oro del del cómic y la ilustración de la Ilustración mira estos días se ha reeditado por ejemplo seguro que seguro que lo conoce y el gran momento de Luis Buñuel bueno en la isla las tortugas es un cómic de una de un Francisco Solis que es una maravilla se publicó hace diez años ahora van a hacer una serie van a bueno parece ser que tiene pinta de ir a resultar premiado en un montón de de lugares y demás y es uno más te acuerdas Álamos alguno sobre Lorca de algún incluso sobre Kafka de alguno tú crees que ahora estamos además de la de oro de la poesía joven también en en la Edad de Oro del como única comer a estar además recuperándose viejos maestros también Osa Carlos Jiménez que llevaban un montón de tiempo sin publicar nada pronto saca los libros de dos en dos y se han hecho hasta para explicar la historia del holocausto hemos hablado aquí sí se puede las enfermedades mentales como si sí sí

Voz 22 22:35 sí desde luego no es estamos bueno tengo con Internet ha democratizado todo está sacando bueno yo soy un caso de eso yo no me dedico a a ilustrar mi trabajo profesionales se creativo publicitario y bueno por las noches yo dibujo gracias a las redes sociales bueno me conocen por por esto no y entonces bueno hay grandísimos yo soy un seguidor de de miles de de ellos porque bueno hay tanto talento y bueno las editoriales están dando cuenta ahí están sacando porque porque hay mucha calidad sí mucha Cali es que tengo culo gracias Óscar

Voz 0313 23:13 al final en las vidas que dibujamos en este libro haces tuits ilustrados de algunos

Voz 0281 23:17 forma no porque es la forma de

Voz 0313 23:20 la manera de comunicarse más tan tan frecuentes de nuestro tiempo es soltar un tuit pero además a añadirle la la ilustración hacer un poquito esto no poquito bastante tienes método para las viñetas cada día siguen un protocolo decías cada noche cuando termino ese ese momento o algún día por la mañana como cero

Voz 22 23:36 sí sobre todo cuando por la noche cuando mi mujer y mi José van a dormir intento concentrar lo que lo que me ha pasado lo que me gustaría que pasara en el día en una viñeta intento de llevar siempre conmigo un cuaderno donde apuntar las cosas en el móvil yo tengo un documento repleto de ideas que bueno no son muy buenas pero cuando las reviso por la noche intento pensar conmigo mismo como mejorarlas no hay dibujar las Si pintar las para para hacer para compartirlas con la gente para ver si también ellos piensan igual

Voz 0313 24:13 o no a mi me gustaría compartir alguna más porque hay ideas realmente sabrosas te alegras por el éxito de tus amigos y el otro contesta un amigo es un éxito otro una figura muy grande que está al lado de una torre quiero estar cerca de gente que haga grandes a otras personas diez trata es muy bueno uno hay subido en una montaña y hay una cruz como tachando Dino a una idea solo si tiene suena mejor que bueno

Voz 0281 24:43 hay un montón de Happn este año un hay un montón de

Voz 0313 24:47 de pensamientos hay un montón de de banda ejemplos de filosofía de vida yo creo no que si José aplicaran todos juntitos no siria o leería a mucha gente muchísimo mejor es mi opinión y Óscar

Voz 22 24:57 sí yo intento también en seguir mi es el cuaderno lo que dibujo a veces que me gustaría que pasara no no siempre me pasan a mí y no soy ejemplo de nada yo lo dibujo porque me me parece que es curioso ciertos comportamientos eh hay vejes que que dijo yo estoy dibujando cosas que no es que no es esto lo que estoy viviendo

Voz 0281 25:18 oye tú tú y tú cómo te definirías este mira Solís el autor de Buñuel en la isla a las tortugas Se define su libro como una novela gráfica y asimismo con un historietista si tú hablas con otros autores que se Ibáñez se dediquen como se define como autores de tebeos y a mí con esto del te veo el cómic y todo eso me pasa como lo de la música indie que ya o todos los cantautores galardonada es que no sé quién hace que todo vale para todo o realmente hay muchas cuáles son las diferencias entre un tebeo y un cómic por ejemplo un tú entre esto que haces tú y las dos cosas Boa

Voz 22 25:51 es una pregunta del millón no lo sé hay tantas categorías y tantas etiquetas que claro que bueno que que les en una librería iguales es el problema

Voz 0313 25:59 etiquetas

Voz 22 26:01 sí bueno yo no sé lo que soy amiga nuestra Door un dibujante me gusta más dibujante no me me parece como más

Voz 0281 26:09 más normal pero también escribes los las viñetas entonces yo corro algo más con lo cual es un dibujo rededor

Voz 0313 26:18 es así sería si no

Voz 22 26:20 se ha pues el come come me lleva mucho a la infancia CAI Lleida la tiene que comprar el último número que habría salido de de de tu dibujante favorito de tu serie favorita pero dibujantes como más eh eso es más normal como bueno pues en dibujar au adscribir o lo que decías Carla de un tuit bueno pues un tuitero o dibujante no lo sé

Voz 0313 26:48 me gustó mucho y yo creo que además esto condensa la la filosofía de este libro de las vidas que dibujamos y un mensaje que envía a los que viven que los hay unos cuantos por desgracia que vienen permanentemente cabreado disgustados con el mundo unos cuantos además unos cuantos y además de eso es que esas personas suelen tener una manía especial a este tipo de de libros de mensajes que ponen la lupa con la botella medio ya en en el aspecto en las partes positivas de la vida que también las hay un montón no ya hay una viñeta bueno tiene que ser muy cansado estar siempre así y hay una viñeta que lo lo define muy bien dice estar triste cansa más y el otro responde y además cansado estás triste pues ya que lo tiene todo Óscar te voy a pedir que te quedas con nosotros esta PCC en lo que queda de la Ventana de los libros para que sigamos conversando de todo lo que surja para que nos ayudes formando parte del jurado a decidir quién gana este mes el concurso Relatos te apuntas perfecto Encabo venga enseguida vamos

Voz 31 29:06 desde que te conozco hay une

Voz 1594 29:08 en cada rama que repite tu nombre en las más altas lejanas en las ramas que están junto a nosotros se hoy se oye como si despertara de un sueño en el Alba se respira en las hojas se mueve cómo se mueven las gotas de agua

Voz 32 29:26 corazón

Voz 1594 29:27 los amos junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña es una cosa que nos os miráis Eva cómo se va la sangre de una herida como se va la muerte de la vida y la vida se llena con tu nombre

Voz 0598 29:41 Clara claridad esclarecido

Voz 1594 29:44 yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara no tendría ni así de miedo porque sabría quién lo tomaba un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga manejada por otro la razón no teme nada y que mejor amparo tendría él esas tus manos clara aprendido a decir tu nombre mientras duermo lo he aprendido a decir entre la noche iluminada vendido ya el arte y la tarde y el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los tribunales lo murmura al rían Lara

Voz 31 30:22 hoy es sembrado un hueso de dura no en tu nombre Guadalajara octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 0281 30:30 el aire de las colinas Juan Rulfo

Voz 30 30:33 en la Cadena Ser

Voz 0313 34:20 esta tarde en La Ventana de los libros tenemos el placer de saludar a la ganadora del Premio Internet General de poesía Miguel Hernández que se ha fallado hoy mismo en Orihuela en su ciudad natal Yolanda Izar buenas tardes

Voz 40 34:32 hola buenas tardes Sally ciudades que tan muchísimas gracias enhorabuena por el poemario en el lumbre y ceniza verdad sí sí felicísima dice el jurado

Voz 0313 34:42 poemario que está abro comillas se poblado de latidos de vida co cómo se hace para que la vida sexual en los versos hay hay método para eso o surge tal cual

Voz 41 34:52 ah bueno la poesía tiene que tener algo de las dos características que acabas de decir primero tiene que haber emoción con lo cual forma parte tiene haber Inter ciudad en esa emoción y además el lenguaje es fundamental una cierta calidad de lenguaje y un cierto trabajo sobre el lenguaje pues pues quizá no tendríamos la poesía tal y como la concebimos

Voz 0313 35:15 hoy el Yolanda estábamos comentando otra vez hace un momentito con con Benjamín Prado el el boom la época dorada de de la poesía sobre todo por la irrupción de tanta gente joven que que escribe que le porque son son las dos cosas no eso para alguien más más más veterano que lleva más tiempo en la en la carretera cómo cómo lo estás viviendo tú por ejemplo

Voz 41 35:36 de manera sorprendente porque ha sido efectivamente un boom a partir de las redes sociales eh estos poetas que de pronto tienen miles de seguidores y que esos miles de seguidores leen poesía hay que esos miles de seguidores además la compran y eso es absolutamente novedoso primero por el medio en el que se esté realizando y después todas las consecuencias no la cantidad de libros leídos y la cabeza de gente muy joven que está apreciando lo lo que escriben sus contemporáneos prefiero porque la mayoría de la gente joven que le esos poemas lea sus a los que tiene la misma edad que son gente joven sí sí de una manera pues bastante sorprendente sí

Voz 0313 36:13 Yolanda Izar es es poetas escritores filóloga y además dirige un taller de escritura creativa en en Valladolid donde reside habitualmente yo quería preguntarle en fin a menudo lo comentamos con Javier Sagarna colega tuyo de de la Escuela de colega tuve de la Escuela de de de escritores comentamos con él si lo de lo del talento y lo del métodos son caminos paralelos se cruzan alguna vez

Voz 41 36:36 pero que se tienen que cruzar porque el talento sino se trabaja probablemente se pierde eh pero es fundamental tenerlo eh la diferencia entre los que se quedan en cierta mediocridad si lo que los que alcanzan cierto brillo precisamente es eso un una buena dosis de talento buena dosis de de técnica de conocimiento yo creo que es tiene que ir a la par

Voz 37 37:00 sigue vamos esencialmente es lo que hemos comentado más de una vez por una parte está por una parte está ese talento que no se crea pero sí se alimenta de crecerse se potencia es bueno hacer mil cosas con el talento entre otras yo creo que estropearlo creo que si realmente fíjate como decía yo ahora

Voz 41 37:15 también a veces ocurre si no está bien dirigido ese talento se puede estropear porque les vamos a veces necesitamos volvió a ser un poco niños para que esa creatividad que tenemos eh nos ensucie pero pero bueno en fin en general la técnica ayuda mucho porque lo que hacemos es que la el lenguaje forme parte de nosotros y que nosotros no seamos el vehículo de lenguaje

Voz 0313 37:38 el reflexión esta reflexión de hoy Holanda sobre volver a ser niños me me lleva a una de las viñetas del libro las vidas que dibujamos de setenta y dos kilos que presentamos en en La Ventana donde dos chavales van intuyo que son chavales corriendo ladera abajo y uno de los primeros cien años de infancia son los más divertidos

Voz 37 37:57 a ver y desde luego desde luego yo ser un poco niño efectivamente hay que jugar hay que jugar con mayor jugábamos cuando éramos joven

Voz 41 38:05 yo no sería ni tendría la calidad que tiene sino hubiera experimentación y muchísimo juego detrás ya llevamos muchos muchos muchos muchos más años experimentando oí ganando nuevos territorios no así fundamental de como viene

Voz 37 38:20 días de la técnica del trabajo de todos los días pero que todo el trabajo y en la técnica y sin sin sin estar escribiendo no escritores el que escribe al final no fíjate

Voz 41 38:30 y acabamos en un poema que es emoción pura emoción viva pero pero que no dice nada más de la moción lo decía antes se que distancia hacen poco para para encontrar su verdadera esencia sino nos perdimos en los aledaños de la emoción que lo confundimos con con lo que es la verdad tiene que ser una emoción serena

Voz 0313 38:50 los aledaños hablamos llevan osea la las facturas en el buzón no ha

Voz 0281 38:56 es estado yo metido ya ha acabado en mi versión de Calderón de la Barca que hemos hablado aquí de La hija del aire la verdad que escribiendo siete mil y pico versos en romance soneto con la necesidad del arrime tal te das cuenta de que la poesía es estatal de eso un juego juegas a enfrentar palabras que no habían pensado enviar estará estar juntas ni llevarse bien juegas a que Sue de de una manera que la gente se acuerde de ello dijo Ángel Calderón no está mal si lo Jaime debían mantiene un poema muy famoso no que dice el juego de hacer versos que no es un juego es algo parecido en principio al placer solitario

Voz 42 39:28 pero es un juego muy serio e tampoco lo tiene unos equipos

Voz 41 39:30 es como un juego muy muy serio porque en realidad estamos jugando con las emociones con una una introspección con la contemplación de naturaleza con el intentar descubrir otros aspectos de la realidad es es un juego maravillosamente sería

Voz 0313 39:43 lo Holanda Tete Tete pudo atracar por partida

Voz 40 39:46 doble por partida doble uno una si te dejas que te quedes a votar con nosotros en el concurso de relatos

Voz 0313 39:52 los me parece estupendo pero antes eso por favor

Voz 40 39:55 Leno salgo

Voz 41 39:56 sí pues vamos a ver emita que no es muy largo

Voz 42 40:01 puede que se titula así la última visita

Voz 0313 40:06 b

Voz 42 40:08 pues subido a lo alto de la colina para ver a mi padre ahí estaba sentado sobre una piedra tal y como lo recordaba elegante y poderoso pero como nunca su bienes de la oscuridad me dijo nunca entendí su fascinante complicidad su ojo derecho mirándome con protectora ternura el izquierdo alojado tempestades he venido padre mio para verte de la oscuridad repitió yo quería que Mestre ya me estrechar en sus brazos el viento ondeaba sus cabellos grises el viento ondeaba Mi felices cabellos pero allí todo era simple es planear Milano esas diminutas margaritas blancas con su ombligo amarillo el hilo de agua que descendía Salmo odiando notas azules puso su mano sobre mi hombro abajo más allá de la nieve sombras inquietantes envolvía mi casa pero alrededor de mi padre sólo haría destellos del color de la Anbar silencioso

Voz 0313 41:12 Yolanda Izar ganadora del Premio Miguel Hernández de poesía y ahora nuestro concurso de Relatos en cadena

Voz 0598 41:22 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 3 41:28 eh

Voz 0313 41:45 estaba pensando que esta temporada en fin la el dominio la hegemonía femenina en este concurso es arrolladora porque hoy tenemos tres finalistas del mes de marzo que son Eva Gutiérrez Margarita del Brezo Paloma Hidalgo pero es que de los seis meses anteriores tenemos ya clasificadas para la gran final de temporada a Eva García a Marianne Ramos Alena Bethencourt a Nuria Rozas a Patricia Collazo dos y en el mes de febrero ganó con Cumpleaños feliz Juan Antonio Morán bueno una anomalía tienes yo que de momento cinco de seis en seis de siete de momento exacto que serán seis de siete Eva Gutiérrez tiene cuarenta cuarenta y ocho años en Marín en Pontevedra trabaja en un colegio de Infantil y Primaria como cuidadora de niños con necesidades especiales Eva buenas tardes hola hola cómo estás Eva bienvenida qué tal muy bien Guardiola oye yo aprovecho para preguntarte porque el otro día lo hablamos en La Ventana hay también lo trataron en Hora Veinticinco hay un gran debate ahora hay una polémica abierta por la la continuidad o no o en unas condiciones son otras de los centros de educación especial o en fin por pura opinión tuya hay experiencia vivida eh en un como ves todo esto porque a Bogas la inclusión depende con cuál serían poco Tutu diagnóstico del tema perdona que te tragado también hay peros que me interesa

Voz 5 43:06 hombre yo en principio estoy está totalmente a favor de la inclusión pero no Asefa a cerrar las los centros de repente me sabes hay que hacer las cosas con calma primero porque lo que faltan son muchos recursos para para que esta inclusión sea efectiva hice como tiene que ser sea en Galicia por ejemplo que si tenemos un alto índice de inclusión y los vamos y el porcentaje de alumnos con necesidades en centros ordinarios es muy altos de más del noventa por ciento pero faltan muchos recursos para que esa inclusión se haga correctamente pues una cosa es que este y otra que se les pueda atender a sus necesidades puedes correctamente y claro con ratios de veinticinco alumnos por aula y faltan recursos humanos materiales falta formación pero bueno yo creo que eso que antes de ver si se pierde lo que hay es que dar alternativas y trabajar a favor de la inclusión

Voz 0313 44:09 esta reflexión absolutamente sensata era que tengas muchísima suerte

Voz 5 44:13 pues muchas gracias Margarito del ver esos

Voz 0313 44:15 de ahí dos años de Valladolid aunque vive en Ceuta es psicóloga trabaja actualmente en un grupo de intervención psicológica de emergencias y catástrofes

Voz 40 44:22 Margarita buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal finalista mensual por primera vez por primera vez sí qué tal comandamos de nervios nervioso ilusión que pesa más hasta ahora de verdad

Voz 41 44:31 yo creo que la ilusión pero los nervios están ahí cuanto más cerca el momento más

Voz 0313 44:35 a llegar a este punto ya es todo un logro porque en fin yo quiero recordar a los oyentes de La Ventana a los que no lo sepan y a los despistados que cada temporada recibimos más de veinte mil relatos en este concurso más de veinticinco más de veinticinco mil relata yo sea ahí Fini cada semana y cada mes son centenares son fino o o algún Villar incluso no ir llegaría una final a una final mensual pues está muy bien así Margarita que tengas muchísima suerte de verdad Paloma Hidalgo es más veterano de este concurso porque es finalista mensual por por cuarta vez tiene cincuenta y uno cincuenta y cuatro años viven Alcalá de Henares es licenciada en Química ya Sama de Casa Paloma buenas tardes hola buenas tardes también pintas no sino tengo mal entendido no deben cuando pintas más escribes más a que a que dediquen

Voz 5 45:20 me depende del momento os re en general escribo más pero últimamente también pitos mucho

Voz 0313 45:25 ver si esto es un partido estos últimos días que has hecho más a escribir o pintar escribir escribir escribe muy bien y leer me imagino también no que no es que eso escribe si una no le exacto muy bien oye pues Paloma igual que las demás se que tengas muchísima suerte y hablando de escribí de leer Benjamín Prado quiere hacer alguna recomendación como todas las semanas

Voz 43 45:48 sí

Voz 44 45:59 a

Voz 0281 46:13 son dos recomendaciones la primera cuales Benjamín bueno son dos memorias dos editores que son mucho más que editores claro el primero de ellos es José Esteban sus memorias titulan ahora que recuerdo que ese título que me ha gustado mucho son muy copiosas y muchos llevamos mucho tiempo esperando los porque José Esteban es como el último de una estirpe a él le molesta mucho que le llama en el último bohemio pero tiene algo de eso no es uno de esos editores escritores articulistas han dado siempre rondando es amigo de todo el mundo yo creo que ha escrito menos de los de lo que debiera probablemente porque ha estado haciendo que otros escribieran más en algunos casos también de lo que hubieran vamos a dejarlas ahí pero en estas en estas memorias áreas que publica Reino de cordel día pues él claro cuenta toda su amistad con gente como como Juan Carlos Onetti con Rulfo con Blas de Otero con Bergamín de quién fue muy amigo tanto en Madrid como en el País Vasco con con eh Gerald Brenan a quien Faber a su casa de Granada con Borges no las maldades de la época la época estamos hablando de la época del del franquismo optado a franquismo las protestas las conspiraciones la censura las la universidad las revistas que duraban catorce o quince minutos las enemistades con viejos maestros la dictadura como José María Pemán que cuando murió hicieron un a lo que decía Aquí yace Pemán el fehaciente poeta y escritor terrateniente espíritu burlón y franciscano que falleció en Madrid cristianamente después de malgastar saliva en vano toma ya con Fernando bueno como conoce a Hemingway a porque iba a haber a Baroja estos también eran todos discípulos de Baroja también José Esteban cuenta muchas visitas al al maestro no bueno hundían casada en el entierro de Baroja conoce a Hemingway Jaime y le dice que le vaya a ver al Escorial acusa a Hemingway ni más ni menos de haberle invitado su primer whisky hombre Hemingway no tenía la culpa Pepe al whisky te afición a este tú solo no también bueno pues muchísimos personajes Ángel González Gloria Fuertes no decía que era tan divertida que se fue a Estados Unidos pasó una temporada bastante complicada y cuando volvió lo resumió con un pareado muy a lo Gloria Fuertes que decía de la Universidad de Minnesota volví con una Chota bueno

Voz 23 48:24 sin que es Airways que bueno

Voz 0281 48:26 muchísimas anécdotas muchísimos personajes y un momento de la cultura española importante porque estaba información aquello que después estallaría con la llegada de la democracia ahora que recuerdo de José Esteban

Voz 45 48:39 eh

Voz 39 48:42 a

Voz 46 48:45 no

Voz 44 49:03 ya

Voz 0281 49:06 en la segunda recomendación un editor que como escritor de incidentes Jordi Herralde por Ferran Lennon uno de los editores imprescindibles se diría que de la cultura no sólo española sino europea nueva es un monumento a la buena literatura ya el buen gusto como editor en este libro ya había publicado otros dos éste se titula Un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales pues nos damos cuenta de que Jordi Herralde ya se ha hecho mayor eh y por lo tanto ha llegado la edad de los homenajes en este libro está recibiendo premios todo el rato son muchos de ellos discursos por recibir un premio en Argentina en México en Londres la propia España entonces en esos premios él da discursos en los que recuerda su tarea de de editor cómo empezó a hacer Anagrama una editorial de ensayo una editorial política por lo tanto censurada a menudo hay un momento en el que le queman eh enlace en la distribuidora que la distribuidora que distribuía libros de Anagrama y fíjate dónde vienen las cosa esos no dice según me comentó entristecido el director editorial el gran poeta Pere Quart cuando van a otros editores se solidarizan con ellos publiquen una carta de apoyo a Anagrama ya ya al incendio de de la distribuidora dice también se pidió apoyo a la Asamblea de intelectuales la muy activa Asamblea Cataluña pero dijeron que no catalanista Josep Espar pico no consideró oportuno respaldar tampoco litoral que publicaba en castellano Anagrama vulgar catalano algún

Voz 0313 50:30 las cosas vienen de atrás sí algunas cosas

Voz 0281 50:32 lo que creemos sigue publicando Galeano sigue buscando catalán por cierto no Luis Goytisolo el famoso Dream inglés Julian Barnes por cierto la semana pasada y recomendamos aquí la única la última única historia de Julian van a estar que es el número mil editorial Anagrama dos premios Nobel que casi seguro los inventores lo donó periodista periodismo botón Wolf y los humoristas Tom Sharpe llegado V dejados Bukowski bueno en fin la editorial Anagrama tantas cosas que contar tiene Jorge Herralde que todas las que cuenta en Un día en la bien el escritor Teresa

Voz 7 51:15 dicho todo lo cual vamos

Voz 0313 51:16 llega a la final mensual del concurso Relatos en cadena el primer relato el deba a Gutiérrez se titula La creación

Voz 7 51:26 esa

Voz 1432 51:27 las salas de plástico servían para volar así que decidieron amarrarse las fuerte a la espalda con ellas dieron el cuerpo por terminado sólo faltaba ocuparse de la cabeza les pareció que la vieja linternas ilumina haría bien sus pensamientos después de pintar la cara Sela encajaron bien en el pedazo de tubería del cuello una vez completada llegó el momento decisivo Eva cerró los ojos al soplar sobre su peso dentro un corazón de lana y acero comenzó a latir rítmica

Voz 37 52:04 o algo parecido adiós efectivamente no recuerdo lo que estábamos hablando antes con Yolanda de ese momento el caso de la construcción de un poema por esos materiales aparentemente que que no vale nada aquí uno va haciendo no y de repente si uno sopla y aquello empieza a latir aquel corazón empieza la tiene el interior funciona no es un maravilloso descripción de un proceso creación