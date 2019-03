La Ventana (25/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 Naciones Unidas acaba de pedir máxima moderación para evitar una escalada de violencia en Gaza

Voz 1454 00:12 a Ester Bazán a través de un portavoz del secretario general de la ONU ha dicho que está gravemente preocupado por los últimos acontecimientos que están trabajando para rebajar la tensión tienes unidas el lanzamiento desde Gaza de un cohete que destrozó una vivienda en Israel y dejó siete heridos es una violación seria e inaceptable este portavoz de Naciones Unidas ha añadido que están al corriente de las informaciones sobre la respuesta israelí han sido varios bombardeos esta tarde y que lo están siguiendo de cerca el primer ministro israelí estaba en la Casa Blanca cuando se ha conocido la operación junto al presidente

Voz 2 00:42 la tiene el hecho a que Estados Unidos reconoce el derecho legítimo de Israel para defenderse y hoy estamos tomando una decisión histórica que reforzará la legitimidad

Voz 1 00:53 Israel para desprender

Voz 2 00:58 ayer un cohete lanzado el corazón de Israel dejó heridas a siete personas incluidos a dos niños Israel no tolerará éxito yo personalmente no tolerar esto mientras hablamos Israel está respondiendo enérgicamente hasta ataques tengo un simple mensaje para los enemigos de Israel haremos lo que haga falta para defender a nuestro pueblo

Voz 0827 01:18 huy huy huy más en defensa

Voz 1454 01:22 tras ese acto el presidente norteamericano ha firmado el decreto que reconoce la soberanía de Israel en los Altos del Golán corresponsal Marta del Vado adelante

Voz 1473 01:29 buenas tardes Donald Trump acaba de materializar un cambio

Voz 1510 01:31 histórico en la política que Estados Unidos mantenía desde hace más de medio siglo sobre los Altos del Golán trampa acaba de descolgarse de la postura que mantiene la comunidad internacional ya ha reconocido la soberanía de Israel sobre el territorio ocupado por los gritos algo necesario según el presidente estadounidense para garantizar la seguridad de Israel ante amenazas externas como la presencia de Irán y de otros grupos terroristas en Siria en Líbano del primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que Israel nunca ha tenido un mejor amigo que Donald Trump lo demostró con la retirada del acuerdo nuclear de Irán con la imposición de sanciones el traslado de la embajada Jerusalen y ahora con este reconocimiento Netanyahu adelanta su vuelta a Israel para dirigir la nueva ofensiva sobre Gaza

Voz 1454 02:16 continúa la investigación tras el hallazgo de una mujer muerta junto a su marido en lo que parece ser un nuevo acto de violencia machista ocurrido en la localidad madrileña de Loeches ella tenía treinta y nueve años el cuarenta y siete y ha sido la hija mayor de la pareja de once años la que ha bajado a la calle según ha contado el alcalde a una tienda para alertar de lo que había pasado la niña tiene un hermano de cuatro años

Voz 3 02:36 ha sido atendidas directamente por los servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados Isaac desplazado también al lugar de los hechos Si bueno también han sido atendidos por el Equipo Psicosocial de del uno uno dos

Voz 4 02:55 hemos dejado atrás uno de los peores fines de semana

Voz 1454 02:57 las carreteras el último año han muerto dieciséis personas la mayoría son motoristas ciclistas o peatones María Manjavacas buenas tardes buenas tardes primer fin de semana de primavera que ha sido especialmente trágico en las carreteras el buen tiempo ha animado sobre todo a motoristas y los datos han sido pésimos los peores del año Javier Llamazares director desvía la Fundación Española de seguridad vial

Voz 5 03:17 dieciséis personas han muerto seis de ellos motoristas tres ciclistas y un peatón este fin de semana los conductores de vehículos de cuatro ruedas deben ser conscientes de que en la Via conviven usuarios muy vulnerables también estos usuarios deben conocer la normativa

Voz 1454 03:31 dice esto porque uno de los graves problemas es que sobre todos los ciclistas desconocen las normas para circular y esto les hace especialmente vulnerables desde dos mil doce la mortalidad en carretera de estos colectivos se ha incrementado un seis por ciento ya suponen el cincuenta por ciento de todos los fallecidos en accidentes de tráfico y los deportes con Antonio López buenas tardes

Voz 6 03:50 ahora este muy buena sacado ahora el seleccionador Luis Enrique en la previa de Malta a España le han preguntado por la supuesta falta gol de España ya llevaba apuntados los datos

Voz 7 03:59 llevamos son los siete partidos que nosotros llevamos como seleccionadores diecinueve goles a favor lo cual significa entre siete partidos dos coma siete goles de media por partido es el equipo más goleador de la Liga española ahora mismo creo que es el Barça y hace dos coma seis hombres para gastar falsos algo no no no apuntándose al mar

Voz 6 04:16 mañana a Malta España segundo partido de clasificación a la Eurocopa de dos mil veinte hoy más partidos de esa fase III a destacar que se juegan a las nueve menos cuarto Francia Islandia Portugal Serbia Montenegro Inglaterra hay en nuestro país segunda División a las nueve de Mallorca Zaragoza último partido la jornada XXXI de León

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 1473 08:01 Isaac Pérez buenas tardes muy buenas tardes qué tal Isaac cómo estás

Voz 15 08:05 encantado estar contigo lo primero el proyecto que me tiene tan ilusionado primero

Voz 0313 08:10 por tantísimo qué papel de reserva os vais a aclarar

Voz 15 08:15 yo soy el Gran Maestre y que de alguna manera que orienta el día ya el aprendizaje alumnos pero

Voz 0313 08:22 el fuego Valerio no lo utilizas espero

Voz 15 08:25 por valer yo no te puedo mucho pero igual algo relacionado con el fuego a lirio ahí

Voz 0313 08:32 oye Isaac cómo nace esta idea cuéntanos un poco el origen nombre

Voz 15 08:36 pues hombre la verdad que en principio yo siempre digo que tengo claro que en educación hay que sustituir verbos como imponer obligar por otros mucho más interesante de una perspectiva educativa como son seducir cautivar o contagiar ilusión y compromiso y yo iría que puede haber algo que sea más significativo más motivo ante para ello que la serie de televisión y en este caso concreto Juego de Tronos entonces coincidiendo con el estreno es el catorce de abril me pareció una bonita oportunidad para aprovecharlo debido a esa coincidencia que voy a ser muy simbólica

Voz 0313 09:07 pero ya entonces hace una estructura de curso parecido a los capítulos de la serie por ejemplo no se el

Voz 15 09:13 que utilizo momento clave o momento clave en momentos puntuales que realmente tienen que ver con la serie como primer capítulo fue el origen de la conquista entonces un enfoque donde cada uno de habitante Poniente tuvo que hacerse con un territorio de construir unirse a diferentes integrantes para construir su casa a partir de ahí ya se establecieron diferentes roles estaba el señor o la señora de la casa el comandante y el resto de su estirpe ello organizaron también su escudo y su lema que le identificaba a cada una de las casas

Voz 0313 09:41 oye para seguir la asignatura sin problemas hay que llegar leído ya veo o al menos con la serie vista de caso bueno

Voz 15 09:49 no sería necesario pero siempre ayuda porque en España yo yo es que

Voz 16 09:53 cubierto que un gran elemento motivador palo al uno

Voz 15 09:56 escribió en primera persona aquello que previamente han disfrutado como espectadores entonces ese esto es potentísimo y muchos de los pocos que aún no seguía la serie la habrá que se están aficionado claro lo están viviendo mucho más

Voz 0313 10:09 oye cómo se consiguen puntos

Voz 15 10:10 pues muy fácil ello bueno lo primero que tienen que hacer porque tenemos un tablero digital acuerdo donde las casilla pues de alguna manera serial los diferentes territorio de del mapa de poniente para poder avanzar y desplazarse de una casilla a un territorio otro ellos tienen que realizar diferentes actividades física pero previamente deben alimentarse y para ello es decir deben comprar víveres que serían retos formativo grupales sobre los contenidos de la asignatura esto viven los compran con el oro que reciben semanalmente supuestamente de su vasallos porque hay tres variables

Voz 17 10:43 una que es el oro otro que son la influencia

Voz 15 10:46 y otro el prestigio entonces esta variable lo que le permite en función de la evidencia que van dando de su aprendizaje ellos pueden aumentar su puntos de prestigio e influencia desbloquear las cartas relacionadas con esto que lo que les hace esa carta es tener diferentes beneficio para progresar más el aventura

Voz 0313 11:03 hoy siendo la asignatura que es hay pelea fin pelea quiero decir hay caminantes blanco contra gente de la guardia de la noche llegó a sin llegar claro

Voz 15 11:15 claro lo lo lo mejor es que está generando sí que lo bueno esta serie que quienes capaz de ver un poquito más allá de lo evidente es que se configura en torno a Wall transcurre la vida de cada uno a otro señor que lo permanentemente tienen que estar tomando decisiones siendo capaz de adaptarse a situaciones cambiantes sabido gestionar las consecuencias emocionales frustración alegría envidia traición lealtad que se derivan de ello como digo yo que mejor contexto aprendizaje que uno que a todo ello

Voz 0313 11:42 pero a alguno de los alumnos ha dicho profe eres un friki no

Voz 15 11:48 veo que dio el primer eh hola buenos días me llamo usa hizo y un motivado que que la pasión si Dios no han yo no me escondo verdad yo disfruto con esto y la verdad que que no hay mejor manera de transmitir ilusión y pasión que que viviendo

Voz 0313 12:03 bueno es que además adscrita a otras conceptos quiero quiero recordar que eran dinero influencia y autoridad que eso sí que fue

Voz 15 12:09 yo sí sí es nuestra vida

Voz 0313 12:11 claro eso es un resumen aspiracional de todo no

Voz 15 12:14 sobre todo las emociones que se generan no solamente cuando era espectador sino que vez que que se genera en cada uno de los pero

Voz 17 12:20 son Ángel poder recrear la de alguna manera

Voz 15 12:22 es genial porque a ellos les obliga a gestionar emociones que el día de mañana cuando desarrollan su labor profesional más es su día a día y qué mejor momento de empezar a experimentar a gestionarla que mientras están en este proyecto de innovación

Voz 0313 12:34 oye Isaac va a haber un visionado conjunto de la clase de la nueva temporada de la última que

Voz 15 12:39 hombre evidentemente no podía faltar algo así que una emotiva de hecho todos están esperando ya ese momento que podamos compartir iba inhibir porque será muy significativo

Voz 0313 12:48 es la primera vez que utiliza es la ficción para las clases son no creo que ya tiene antecedentes

Voz 15 12:53 sí sí tenía antecedentes penales pero así sido

Voz 1473 12:56 eso no lo hemos comprobado

Voz 15 12:59 qué pasa por ejemplo pues con Star Wars también ha utilizado la película Matrix hecho en una ocasión anterior es decir la primera propuesta su ya sobre toda una marea podremos decir que con ella empezó todo que llega la última temporada pues la verdad que lo mucho bonito que me ha permitido vivir como Center utiliza referencia fílmica en una especie de homenaje a ella

Voz 0313 13:19 muy bien Isaac Pérez profesor un abrazo muy grande amigo y felicidades de verdad

Voz 15 13:24 nada que muchísima gracia un placer

Voz 18 13:29 UU Un

Voz 0313 13:38 seguimos con profesores y seguimos en la Universidad de Granada que ha introducido ejercicios de yoga dentro de su plan de promoción a la investigación para influir fin de manera positivas entiendes en sus docentes sí hay que con esta propuesta el ejemplo de la Universidad de Harvard que ya cuenta con centro para para el bienestar y la promoción de la salud donde su oferta entre otras cosas el el yoga bueno hay que decir que veinticinco investigadores de todas las ramas del conocimiento ya sea educación física como la que estábamos comentando fisioterapia economía matemáticas física química etcétera se han sumado a esta iniciativa y uno de ellos lo hemos invitado a asomarse a la ventana es procede de fisioterapia e investigador en la propia Universidad Manuel Arroyo Manuel buenas tardes

Voz 1 14:23 hola buenas tardes Carlos algo que que

Voz 0313 14:25 pasa la Universidad Granada que que ocurren cosas tan singulares o que se proponen ideas tan alternativas se juntan muchos motivados como decías

Voz 19 14:35 un placer escuchar esa todo porque haces todo yo creo que era un pueblo muy especial historia están implica tan tan llena de influencias de diferentes culturas que al final va a ser un poco rarito pero que tampoco son tan raras forma parte de nuestra cultura de nuestra historia nuestro poco clásicos

Voz 0313 14:52 cuánto tiempo más cuánto tiempo llevas tú en este en este plan con el con el logo Manuel

Voz 19 14:57 bueno llevamos poco tiempo es cuestión de un mes y medio aproximadamente tenga sesiones canta coincide con el final de la semana laboral a eso de la media del viernes cuando ya estaba un poquito de semana reunimos grupos de profesores de diferentes dice cita común pero bueno entonces yo desde la filosofía de de la física desde el acceso Francia desde el punto de vista muy siempre interpretando un ejercicio muy intenso que se reconsiderara

Voz 0313 15:24 y qué tiene de especial una clase de digo en la universidad es como un pueblo de las posturas de las a sanas tal cual lo tiene algún o tiene algún valor valor añadido para los para los docentes que os pueda servir

Voz 19 15:35 bueno yo creo que él doce personas muy centrado en lo que están como fragilidad giran entorno a la capacidad creativa interactúa mal al compartir conocimiento general conoce bien

Voz 0313 15:47 los

Voz 19 15:50 bueno se muy físico especializa literatura cruzadas sobre los efectos que tiene sobre él mismo pues la hacer una cultura determinada no yo si llevar

Voz 0313 16:01 puesto que el cuerpo

Voz 19 16:03 si bien personas que estamos acostumbrados a Arenas era mental pues los gente mucho y no se va a disfrutar mucho de Santos

Voz 0313 16:11 yo yo quería preguntarte eso Manolo Tour es profesor de de fisioterapia y además investigador entonces cómo cómo es tu día a día que qué implicaciones físicas ya les supone tu trabajo

Voz 19 16:23 pero realmente es generar estamos continuamente lo que pasa que es verdad que la disciplina que que el parque Subiela que festivo pues prácticamente hacemos la paciente netas deportista intentamos padre a través del ejercicio fundamentalmente positivos ha sido una modalidad de ahí nosotros intentamos trabajar de la la la creatividad puramente intelectual entonces bueno eso es lo que usted conoce

Voz 0313 16:55 oye comentado antes que este plan se inspira en algo que ya existe la Universidad de Harvard donde la oferta de cursos es más amplia no porque desde el yoga efectivamente pero hasta incluye elecciones para para principiantes en esta materia hay planes específicos para para corredores para para runners todo eso forma parte de un proyecto general de Promoción de la de la Salut nos consta que en Granada es uno de los pocos lugares de las pocas universidades donde donde se se tiene en cuenta esto pero tengo la sensación que en España estamos un poquito aún en mantillas en esto no me da la impresión a menos

Voz 19 17:28 sí quizá la la cultura de la española en general es poco para conseguir el éxito laboral tengo que trabajar mucho ir a deshora ahí ahora estamos detectando incorporen bueno él es verdad que por abajo como fuente de rendimiento la verdad es eso para nosotros es un toque cultural no para nuestra forma de ver el trabajo creo que es lo que estoy encantada ya en la gran ciudad una gran apuesta por hacerse viene a sus profesores y de esta forma entonces esto te este tipo de propuestas muy poco busca casi todas la ensalada empresarial

Voz 0313 18:06 los señores un poquito del de los carriles conocidos no también agradece eso

Voz 19 18:11 sí sí sí yo creo que eso todo lo que decía conocernos formas de conectar con lo que hacemos diariamente noventa que trabaja físicamente que se acerca lo mental que es al final somos un continuo bailaba entonces bueno yo creo que es fundamental acercando mundos diversos

Voz 0313 18:25 muy bien Manuel Arroyo profesor de fisioterapia e investigador de la Universidad de Granada muchísimas gracias por estar en La Ventana abrazos

Voz 19 18:31 muchísimas gracias a vosotros

Voz 21 18:48 eh eh huy

Voz 0313 19:46 soy Roberto que Jon Bon Jovi es uno de los de los artistas de gente así conocida que hace mucho tiempo ya que practica yoga desconocido entre otros hacia bandera muy bien pero ahora que probarlo un día son

Voz 0115 19:57 las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 22 20:03 sí estoy buscando empleo tienes una cita en el foro de activación del empleo y feria de empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid donde participarán más de cien empresas con ofertas de trabajo y habrá más de noventa talleres sobre búsqueda activa de empleo

Voz 23 20:16 en los días veintisiete y veintiocho de marzo al pabellón seis de Ifema

Voz 1 20:19 en la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo

Voz 23 20:21 invierten en tu futura esta semana con

Voz 24 20:24 con convierte tu baño en un espacio único azulejo blanco por sólo cinco con noventa y cinco euros el metro cuadrado ve ya tu tienda vírico de por precios bajos todos los días

Voz 0867 20:37 Pepe de realidad para todos los que utilizan a la ligera la violencia machista en campaña electoral tercera mujer asesinada en lo que llevamos de año aquí en la Comunidad de Madrid ha ocurrido Lötzsch es su marido acabó con su vida cuchilladas y después se suicidó cortándose las venas repito asesina a su mujer se quita la vida deja un recuerdo imborrable en sus dos hijos de cuatro y once años

Voz 25 21:00 por lo visto pues ha sido una niña a la que ha bajado al establecimiento

Voz 3 21:04 con personal que está justo debajo de la vivienda para para avisar que se había encontrado sus padres en ese estado

Voz 1 21:10 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:13 como se lo hechos por este asesinato machista como nos contaba este mediodía su alcalde Antonio Notario las siete y media concentración en el kilómetro cero en la Puerta del Sol y por todos los asesinatos cometidos contra mujeres otro día veinticinco el foro de Madrid contra la violencia machista sale a la calle allí está Enrique García Enrique qué tal muy buenas tardes

Voz 0115 21:33 buenas tardes y están empezando a llegar ya a mujeres a esta concentración en este caso mujeres mayores del colectivo ya yo flautas lo hacen con pancartas con lemas comunión a menos este foro se concentra el veinticinco de cada mes aquí en la Puerta del Sol porque el veinticinco de noviembre es el Día Mundial contra la violencia de género es un foro además con historia porque nace en mil novecientos noventa y siete tras el asesinato de Ana Orantes desde dos mil catorce Se concentra mensualmente

Voz 26 21:56 de aquí en Sol estoy ahora Javier con Lourdes Hernández que es la presidenta del Foro o la Lourdes buenas tardes hola buen azar de Lourdes

Voz 0867 22:03 qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 26 22:05 fíjate esto no a ver si te pregunta cómo está bueno Lourdes

Voz 27 22:11 pues este bastante cabreada porque fue todo lo que está pasando

Voz 1454 22:15 Nos arregle pues imagínate hablamos

Voz 0867 22:17 de de la víctima hoy de una mujer de treinta y nueve años pero claro otra vez la violencia machista va más allá de del asesinato no por si todo esto no fuera lo suficientemente duro resulta que hay dos niños que son víctimas también Ike han visto con sus propios ojos cómo su padre acababa con la vida de su madre es un metro algo imborrable y difícilmente superable claro

Voz 27 22:37 pues para ello desde luego no lo no creo que lo puedan supera yo cuando esta mañana me han dicho están están bien no pueden estar bien unos niños y una niña que han visto que chupa su padre mataba a su madre con una discusión

Voz 1 22:50 o sea que que ya la violencia que se ejerce sobre las

Voz 27 22:52 mujeres sus allegados en este caso las hijas e hijos ya está siendo demasiado sangrante

Voz 0867 22:58 hemos hablado Lourdes tantas y tantas veces de este tema nos hemos hecho esta pregunta tantas y tantas veces pero pero no sé además de alzar la voz de concentrarse de hacernos eco los medios de ayudar a las víctimas a denunciar qué más se puede hacer cuando en casos como éste que además no había ni denuncias ni órdenes de alejamiento no

Voz 27 23:17 yo de verdad si supiera lo que tendríamos que has ella estaba ya estaba haciéndolo lo lo que está claro es que no podemos deja de denuncia no podemos de de de gritaba para que se visualice estos asesinatos no podemos dejar de sería la calle de exigir al Gobierno que de verdad cumplan con su derecha con nuestro derechos y no y no nos quiten ni una sólo dinero de lo de todo lo que tienen que poner para arreglar este tema que el pacto de Estado se cumpla de verdad que se ponga en funcionamiento y que haya en todos los sitios que las mujeres puedan acudir a las mujeres les decimos y no tiene acudía a la comisaría que acudan a las asociaciones de mujeres que ya acudiremos los otras con ella acompañando la pero no podemos seguir permitiendo que ni una sola mujer muera

Voz 0867 23:57 son las siete y media arranca esa concentración en la Puerta del Sol Lourdes Hernández presidenta del Foro de Madrid contra la violencia contra las mujeres hueso

Voz 1 24:06 adiós

Voz 0867 24:08 siete de la tarde y veinticuatro minutos Isabel Serra candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenida

Voz 1473 24:14 hola qué tal muy buenas tardes son hoy fórmulas mágicas

Voz 0867 24:17 por evitar un asesinato machista pero qué responsabilidad tienen ciertas formaciones políticas de derechas Si de derecha extrema cuando juegan con el maltrato con las denuncias falsas Icon con las políticas no contra la violencia machista no con la igualdad entre hombres y mujeres y lo hacen además a la ligera yo me preguntó las palabras también moto pues

Voz 1473 24:37 mira yo creo que es evidente que hay una responsabilidad enorme en quiénes tienen puestos de poder y su voz llega muchísimas personas gracias a tener puestos institucionales se dedican como está haciendo Vox por cierto el Partido Popular que está cada día más sometido a vos con candidatos como Isabel Díaz Ayuso o David Pérez a identificar los derechos de las mujeres el feminismo como el principal enemigo yo creo que esto tiene efectos terribles no solamente por también lo que están haciendo desde las instituciones el Partido Popular por ejemplo ha recortado un cuarenta por ciento de presupuesto en violencia machista en en los últimos diez años bueno desde once años desde el año dos mil ocho yo creo que ambas cosas por una parte que realmente no se pongan políticas para frenar la violencia para proteger a las mujeres por ejemplo en este caso no había denuncia pero claro lo que nosotros proponemos es que haya garantía habitacional para que las mujeres puedan acceder alguna protección alguna vivienda antes de poner denuncia para que puedan ponerla de hecho no pues las políticas no las pone en marcha el Partido Popular también lo que está haciendo es pretender llevarnos al pasado atacando a las mujeres en nuestros de

Voz 0867 25:42 hay mucho trabajo mucho trabajo que hacer todavía mucho trabajo pendiente hoy precisamente sobre igualdad hemos conocido aquí la antena de la SER que el Ayuntamiento de Fresno de trote en ese ayuntamiento una funcionaria cobra menos hasta tres veces menos que otro compañero con rango inferior al menos en la media hora trabajada en el Ayuntamiento no gobierna la marca local de Podemos se llama Se Racine es puede comparte que esto ocurra eran yo

Voz 1473 26:07 Paul comparto no comparto nada que esto ocurra pero sobre todo decir que esta esta noticia ya salió en el año dos mil dieciséis respecto a esta candidatura y que ya dijimos desde Podemos que esa candidatura no era de Podemos que esas personas ni siquiera están inscritas en Podemos y que no tenemos absolutamente nada que ver y en ese sentido condenar absolutamente lo que has

Voz 0867 26:28 no sé ustedes desvinculan completamente de ser Racing es puede ir entienden que esa marca esa marca local no tiene ninguna relación con Podemos así es que el sindicato CSIF que es el sindicato denunciante y el que ha puesto esto sobre la mesa asegura que sí que existe esa relación pues nosotros aseguramos que no

Voz 1473 26:46 ya lo dijimos en el año dos mil dieciséis cuando salió hoy bueno lo vamos a seguir diciendo

Voz 0867 26:51 pero que escucha Pablo Iglesias en su reaparición el pasado sábado en la plaza el Reina Sofía

Voz 0684 26:55 me voy a permitir preguntarle a la alcaldesa a quién va a votar en las elecciones generales porque creo que los madrileños merecen saber a quién va a votar no me hago ilusiones en unas elecciones históricas para todos los ciudadanos creo que la gente no va a tolerar que alguien se ponga de medio lado Iker no diga a quién va a votar

Voz 0867 27:20 bueno este es Pablo Iglesias estaba bastante encendido no le voy a preguntar si usted sabe lo que va a votar Carmena porque evidentemente esos los pregunta haría de ella pero pero qué profundidad tiene la brecha entre Podemos Madrid

Voz 1473 27:33 bueno yo creo que con respecto a lo que es la candidatura de Íñigo Errejón en la comunidad autónoma pues eh lo que ya sabe la gente que es que la persona que era la candidata de Podemos votada por los inscritos y las inscritas hace un Messi dos meses ya eh decidió irse eh de de Podemos y en ese sentido pues yo me remito también a las palabras de de Íñigo que dice que hay que asumir que vamos a ir en dos candidaturas insisto es lo la la la diferencia que hay la echa que hay no más es decir nosotros vamos a hacer lo posible yo creo que es responsabilidad de todos para que hagamos una campaña en la que tengamos claro quién es el resto

Voz 0867 28:15 Legia de Carmena hay de Errejón no parece que ambos la hayan improvisado e que no que no se aún no según de una mañana bueno no lo sé eso

Voz 28 28:24 yo no lo no lo podemos saber

Voz 1473 28:26 desde luego bueno e parecía que evidentemente como ya se dijo lo tenían hablado no fue una cosa de una mañana sí pero

Voz 0867 28:33 usted se fía de Íñigo Errejón que es una persona en la que se puede confiar políticamente

Voz 1473 28:39 bueno yo creo que es una persona que ha decidido apostar por un proyecto personal y propio en un momento en el que estamos en una en unos meses decisivos para el futuro de la Comunidad de Madrid decisivos para el futuro de nuestro país pero yo

Voz 28 28:54 yo asumo su decisión ni

Voz 1473 28:56 tiene razones para eh haber con construido esta este partido este proyecto propio lo asumo y le deseo todo lo mejor sobretodo creo que lo que tenemos que hacer es sumar de cara a estas elecciones el objetivo fundamental echar al Partido Popular del Gobierno y evitar que gobierne la extrema

Voz 0867 29:15 intuyo de sus palabras por que me está diciendo Íñigo Errejón que con su decisión puede hipotecar un posible una posible victoria electoral de la izquierda que se está poniendo en juego es la suma de la izquierda

Voz 1473 29:29 bueno hasta ahora lo que lo que dicen las encuestas y lo que dicen las votaciones Errejón

Voz 0867 29:33 la pensado más en él que la victoria de la izquierda

Voz 1473 29:36 pues no lo sé yo pero que que que asumo como su decisión y que que puedo entender que él veía razones en considerar que esto va a llevar algo bueno yo no lo comparto pero asumo es su decisión en este sentido creo que las encuestas por ahora no dicen que esta división que sume pero que creo que debemos hacer todo lo posible precisamente por ampliar de aquí al veintiséis de mayo

Voz 0867 30:01 hablamos de de líneas rojas el otro día Ciudadanos por ejemplo el dijo claramente a David lodo que después de las elecciones no piensa gobernar con ella veremos qué es lo que ocurre después de las elecciones del veintiséis de mayo que ustedes establecen alguna línea roja es decir siguen confiando en que después de las elecciones debe y puede haber un acuerdo de toda la izquierda yo espero que sea ese el escenario ellos ahora tengan que ir de la mano con Errejón por supuesto por supuesto yo creo que que es

Voz 1473 30:26 el el escenario que quieren eh la mayor parte de de la gente que nos que nos vota y es que la Comunidad de Madrid evitemos un gobierno por cierto del Partido Socialista con Ciudadanos evitemos que gobierne la extrema derecha con el Partido Popular por cierto en la última encuesta decía que Ayuso necesitaría a Vox para poder gobernar evitemos en los dos escenarios que el escenario que haya sea el de un gobierno de izquierdas al que nosotros llegaremos daremos el apoyo en función evidentemente siempre del programa nosotros si se aplica una reforma fiscal en la Comunidad de Madrid para que los ricos paguen más y los pobres dejen de pagar lo que no pagan los rico si se acaba con los desahucios en la Comunidad de Madrid y se garantiza el derecho a la vivienda si se revierte en las privatizaciones de los servicios públicos en educación sanidad servicios sociales en función de eso llegaremos a un acuerdo con el Partido Socialista porque lo que creemos es que nosotros el acuerdo fundamentalmente de lo tenemos con los madrileños y las madrileñas con sus derechos

Voz 0867 31:24 me sitúo antes de las elecciones en este marco preelectoral usted pertenecía al sector anticapitalista ahora es candidata de Podemos los anti Capi en principio van con Izquierda Unida es evidente que que el acuerdo con más Madrid es imposible en el caso de Podemos pero todavía queda margen para que ustedes vayan de manera conjunta de las selecciones Podemos Izquierda queda los anticapitalistas estos posible está cerca

Voz 1473 31:48 es posible yo espero que que sea así los compañeros de Izquierda Unida están en una consulta están votando respecto a a la confluencia ya con Podemos eh yo creo que es una responsabilidad de todos que realmente vayamos conjuntamente creo que las personas que nos miran y que nos van a votar no entenderíamos que con un acuerdo tan e importante respecto a las medidas programáticas vayamos por separado yo evidentemente sigo confiando que el resultado de esa consulta sea que vayamos conjuntamente con Izquierda Unida icono anticapitalista

Voz 0867 32:23 desde el editaba usted las encuestas bueno se a partir del día veintiséis de mayo gobierna el PP con Ciudadanos y con Vox ustedes toda la izquierda va a tener que hacer una digestión pesada de la derrota pero también un análisis no se han pasado ustedes cuatro años cuestionando la política sanitaria la política educativa de del Partido Popular pero claro con estas escisiones que se están produciendo partidos básicamente usted Stalin están contribuyendo a facilitar la victoria estos partidos en esas elecciones

Voz 1473 32:50 bueno yo creo que que evidentemente yo entiendo que la gente esté harta de que habla hemos de los problemas de los políticos y de las divisiones de los políticos y en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer es evitar absolutamente la posibilidad de que haya un gobierno del Partido Popular que ya digo durante esta legislatura gracias al apoyo de Ciudadanos crea un partido que venía a regenerar la política no ha hecho otra cosa que sostener a corruptos empezar el modelo neoliberal de precarización vital es un es un Gobierno que lo que hace es empobrecer generar más desigualdad hace nada han salido los datos de la diferencia de esperanza de vida entre barrios de Madrid diez años de diferencia de esperanza de vida uno de cada tres niños está en una situación de pobreza infantil bueno el hay veintitrés mil personas en lista de espera de dependencia por tanto hagamos lo posible para que las personas el día veintiséis de mayo que quieren un gobierno de izquierdas vayan a votar yo creo que eso es lo fundamental y sobre todo que sepan que hay una fuerza política que es uno los podemos que es a mi juicio la única garantía para que trabajemos por los derechos de los madrileños y la única garantía para que aunque esté un gobierno de izquierdas como el Partido Socialista en el Gobierno si nosotros en ese gobierno realmente aplique cambios para que avancemos en derechos

Voz 0867 34:07 dos minutos seguimos charlando con Isabel Serra

Voz 0867 36:20 en minutos Isabel Serrano quedan cuatro minutos quiero preguntar por su programa electoral prometen ustedes la gratuidad de las matrículas universitarias en la universidad pública trescientos nueve millones han echado cálculos dicen ustedes que cuesta la medida este dinero de dónde sale

Voz 1473 36:34 pues este dinero sale fundamentalmente de hacer una reforma fiscal en la Comunidad de Madrid que nos permita financiar los servicios públicos y los derechos sociales de todos y de todas nosotros si aplicamos una reforma fiscal para hacer que en la Comunidad de Madrid deje de haber una bonificación del cien por cien en el impuesto de patrimonio y el noventa y nueve viento en sucesiones haremos que haya seiscientos millones de euros para financiar los servicios públicos eso es fundamental pero evidentemente hay que hacer otro tipo de reformas nosotros planteamos que las reformas que se han hecho en IRPF por parte del Partido Popular y Ciudadanos hay que echar las para atrás que solamente Si hacemos una redistribución por parte del Estado tendremos una Comunidad de Madrid democrática hay digna para todo y para todos

Voz 0867 37:18 subir impuestos a los más ricos esa es la consigna en Madrid además tenemos un problema serio con la turística acción también con el precio de la vivienda y el éxodo de la periferia esto se resuelve sólo fijando límites al precio de alquiler o con una tasa turística hay quien piensa no intervenir el mercado que establecer subidas máximas por ejemplo a los precios va por la puerta al mercado negro mira fíjate que está

Voz 1473 37:39 en una comunidad autónoma en la que solamente uno de cada diez jóvenes puede emanciparse antes de los treinta años en barrios como Arganzuela y como el Puente de Vallecas ha subido el precio al que en los últimos tres años nada menos que un cuarenta por ciento por tanto vamos a va a plantear una serie de medidas en materia de vivienda que tienen que ver fundamentalmente con que haya vivienda pública esto además de limitar los precios del alquiler vía el decreto que debería de haberse aplicado por parte del Partido Socialista y que no ha sido por tanto que tiene que ver con el ámbito estatal también se puede limitar la la la burbuja del alquiler gracias a que haya vivienda pública destinada a vivienda social nosotros planteamos que tiene que haber al menos en la Comunidad de Madrid cuarenta mil viviendas para sociales vamos ya parte si nosotros consideramos que hay que regular la turista que se está produciendo eso eso aparte una tasa turística e sepuede generar también con un control mayor por parte de la administración de las viviendas turísticas irregulares porque hasta ahora no ha habido prácticamente ningún interés por parte del Gobierno del Partido Popular de controlarlo y esto pensamos que solamente favorece la especulación y el aumento de precios para que los madrileños no tengan ingresos suficientes para pagar el alquiler

Voz 0867 39:00 voy a hacerlo última pregunta que ese habitual a todos los candidatos que vienen aquí a la radio como ha venido Gran Vía treinta y dos

Voz 1 39:06 pues ha venido

Voz 0867 39:08 datos en las saben ella vienen con con ella aprendida vuestra

Voz 1473 39:10 no sabía en taxi y bueno ha venido en taxi porque realmente tenía poco tiempo suelo coger el transporte público pero bueno yo creo que además el tras el taxi es un servicio público fundamental y hace una semana sacamos eh dos propuestas fundamentales de cara al taxi que tienen que ver con el hacer que haya dos horas de precontrato para CTC y en segundo lugar una aplicación pública para todos los transportes dentro de lo cual también los ciudadanos puedan acceder al taxi gracias estables

Voz 34 39:40 hace diez Ayuso también vino en taxi estilista pero parece que no sabe por dónde viene el metro bueno hasta la próxima gracias por venir al programa Un saludo ya ustedes mañana estamos de vuelta en La Ventana de Madrid desde las siete y veinte adiós

Voz 0827 42:31 las sensaciones que nos haya llamado la atención pero hoy les estamos contando y documentando en la SER las vinculaciones y las aportaciones económicas de la Fundación Franco a Vox ante el portavoz

Voz 0230 42:41 el portavoz de la Fundación Francisco Franco corta dinero a Vox

Voz 40 42:45 la mar a ver si arreglamos un mundo que aún no

Voz 0230 42:49 constitucionalista constitucionalista

Voz 41 42:52 no es fácil encajar la cosa

Voz 0827 42:56 pues no parece desde luego en Hora catorce Lex ex secretario provincial de Vox en León Juan Carlos Rúa hablaba de cantidades concretas

Voz 19 43:03 el si me hizo mención que Jaime Alonso era un punto del partido en que se lo ha comunicado la gerencia de mucho España porque le decía Jaime Alonso no podía pagar la afiliación porque ya superaría los máximos legales que que la ley establece

Voz 0313 43:21 qué persona de qué cantidad se hablaba pues si el máximo legal

Voz 19 43:23 hasta cincuenta mil euros ese sobre entendía en esa conversación que no en cincuenta mil euros lo que él estaba ganando títulos articulado Sparassis

Voz 0827 43:30 pues nada a los españoles de bien así se financian yo ya falta de El Mundo Today hemos tenido al juez Marchena que se está convirtiendo en vigilante de lujo para la unidad de vigilancia

Voz 0230 43:40 a continuación vamos a escuchar al juez Marchena en funciones de gran Isaías un abogado pregunta un testigo durante el juicio del proceso eran guardaespaldas o eran personas y el juez Marchena toma la palabra para partirse de la risa escuchamos el momento dice usted que soy yo

Voz 1 43:55 has entró con cuatro guardaespaldas pero eran guardaespaldas au eran personas como saber guardaespaldas guarda falsas hombre claro claro

Voz 0827 44:05 para respaldar son personas de hasta ahí ya llegado puede y un poco de chiste es lo que les ha pasado a los reyes en Argentina

Voz 42 44:13 no hay duda que han tenido que esperar una hora dentro de su avión sin desembarcar porque no había una escalera el tamaño adecuado para llegar a la puerta del avión de faltaban dos metros en la escalera que viene a ser más o menos un Felipe arcano nos lo ha cantado

Voz 0684 44:29 a ver a ver los Reyes han tenido problemas para defender pero ellos han expertas en bajarse y que hace bajaron del carro de Iñaki Urdangarin a Pérez que lo está pasando que simplemente a mí me lo están explicando no tenía la rampa no vendría la peli a ver si resulta que la rampa las estaba atrayendo Vueling sino no explicaría ese retraso me diciendo que en realidad hago caso lo siento una hora esperando una pizza esperando a que cambia el paradigma social mira a físico esperando yo aquí por eso arcano les Tàpies hace unos tienen defensa yo tengo ataque y la monarquía ellos son mate ya bien diecisiete

Voz 0827 45:10 escalerilla se ojo Pablo Iglesias volvió este fin de semana volvió con un nuevo idioma político

Voz 0230 45:16 vamos a encontrar la música en las frases de Pablo Iglesias

Voz 43 45:20 yo estoy aquí Ipad que Irene

Voz 27 45:23 aquí la madre que me parió está aquí

Voz 0313 45:25 dando a sus nietos

Voz 38 45:27 es para que yo esté aquí en este aquí

Voz 26 45:36 es una persona que habla de y eso es ceder después del

Voz 0827 45:40 tres del Cos pedales pues tenemos ahora el himno y en el Reino Unido ojo que quizás esté a las puertas para encontrar una nueva solución para el Brexit os acordáis de Uri Geller

Voz 0313 45:51 el mente totalmente británico el dobla cucharas

Voz 0827 45:53 sí bueno pues habrá quiere doblar el Brexit

Voz 44 45:56 Uribe leer insta a los británicos a aplicar telepatía masiva contra el Brexit quiere que los británicos se unan a él en ráfagas de telepatía dos veces al día dirigidas a con la esperanza de inspirar la convocar un segundo referéndum sobre el Brexit dice que siente psíquicamente de forma muy

Voz 1473 46:14 fuerte que la mayoría de los británicos no quiere

Voz 0827 46:17 pues ve hemos sabe cómo funciona la cosa y otros titulares políticos de esos que podrían ser como les ha adelantado la Cadena SER porque son los titulares del futuro

Voz 1022 46:27 a Vox se en listas un tío que no quiere matarnos a todos la formación ha pedido perdón por el desliz lo ha cambiado por otro franquista con metralletas la gorra pide madurez al Estado y cambia el lazo blanco por uno mal Vita con toques de purpurina si esto tampoco funciona el político aguantara la respiración hasta que le hagan caso la Cuzco politólogo se viene abajo confiesa que se inventan las encuestas cuando no los miramos el Colegio de politólogos ha asegurado que eso es mentira en el cien por cien de los casos con un margen de error del noventa por ciento

Voz 0827 47:02 la verdad es que todo huele a elecciones en este país bueno la primera twiterías Thievy también iba sobre elecciones las otras dos tampoco está nada mal

Voz 45 47:10 las fruterías con el dato de Dios que tuitean bueno es un buen resumen que nos hacen vivir

Voz 41 47:15 críticos a siga si llegan ya las elecciones para poder centrarnos pronto en las próximas elecciones

Voz 45 47:22 lo sentimos pero este tuit de afilado pueden significar cien votos más para Bosch si legaliza en las armas algo

Voz 41 47:28 que desaparecerá es el que tira el vidrio las cinco de la mañana

Voz 0313 47:31 qué giro

Voz 45 47:34 ya en el filo a cargo de robot o pero mire qué está usted atractivo doctor Lecter oye oye como la cara pueden

Voz 26 47:44 pues aquí estamos debatiendo cuánto y cuándo deben

Voz 0827 47:46 usar las estables son los móviles nuestros hijos resulta que en Silicon Valley los gurús de estas tecnologías están huyendo de todo esto lo hemos leído en el país un reportaje escrito por Pablo Simón nos explicaba por qué está sucediendo esto

Voz 16 48:04 Ellos saben lo que están produciendo hoy diseñando no ir porque entonces digamos que hay una clave que es el cambio de modelo de negocio no ellos saben que que el que crea una aplicación lo que quieres pasar más tiempo con lo cual pues el riesgo de de enganche es alto y las ventajas por lo menos las ventajas demostradas una educación temprana no son son bastante limitadas no

Voz 4 48:24 así que es una prueba más no es decir

Voz 0827 48:25 ya de una nueva brecha digital que se está abriendo en el mundo

Voz 16 48:29 claro yo creo que eso es clave no sale esa anteceden poco la brecha digital era el miedo a que los que los niños más ricos tuvieran una ventaja por acceder antes a Internet ahora la brecha digital está en que los que tienen más medios pueden poner él es el de resulta más fácil de alejar a sus hijos esta tecnología una pareja el una familia más más con menos medios que llega a casa tiene que hacer mil cosas y lo más cómodo es dejarlo una tableta al niño y que y que se entretenga no esa es la la brecha digital está siendo eso y los estudios demuestran que las que los hogares más pobres incluso las minorías étnicas pasan mucho más tiempo en ante las pantallas que los niños desde hogares muy pudientes

Voz 0827 49:07 la verdad es que el avance de la tecnología a veces nos deja sin aliento cuando intentamos seguirlo hoy hemos hablado de todo

Voz 26 49:13 hago ejemplo que es el primer autómata europeo

Voz 0827 49:16 que se reconoce ante un espejo se ha desarrollado en Barcelona por el investigador Pablo ya ni los la ni la anillos perdón gracias a que ha adoptado un modelo matemático basado en el funcionamiento del cerebro humano himnos explicaba por qué es tan importante