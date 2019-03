La Ventana (26/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 no hay novedades sobre el asalto a la Embajada de Corea del Norte Madrid un ciudadano mexicano lideró la operación en la que

Voz 1 00:11 participaron unas diez personas y avisó de Swatch

Voz 1454 00:14 John al FBI de Nueva York con la intención de facilitar el material audiovisual que supuestamente había opten

Voz 1915 00:20 ha ido así se recoge en la causa judicial

Voz 1454 00:22 vial cuyo secreto de investigación se ha levantado a mediodía hay otros detalles que nos va a contar en los próximos minutos al inicio de la Ventana nuestro compañero Miguel Ángel Campos por primera vez un alto mando militar cuestiona la capacidad del todavía presidente argelino para dirigir el país es noticia que acabamos de conocer ampliamos con su nadie buenas tardes

Voz 3 00:41 las tardes el jefe de la Armada argelina máximo responsable del Ejército del país acaba de anunciar que la única solución posible para poner fin a la crisis institucional que vive el territorio es la aplicación del artículo ciento dos de la Constitución este apartado contempla la reunión de un consejo constitucional para de poner de sus funciones al máximo mandatario si éste sufre una grave enfermedad de larga duración que le impida ejercer correctamente sus funciones Se trata de la primera vez que un alto cargo del ejército y afín al régimen cuestiona el liderazgo de Buteflika que no comparece en público desde que sufriera un infarto cerebral en dos mil tres El líder

Voz 1454 01:17 ciudadano respeta la decisión de un centenar de militantes que están estudiando acudir a los tribunales para que se investiguen las primarias del partido por presuntas irregularidades entre ellas las de Castilla y León

Voz 0040 01:26 no tengo nada que decir de ese asunto todos los militantes de partido tienen derecho a recurrir internamente en su partido y todos los españoles tienen derecho a tomar decisiones y quiero ir o no a un tribunal de hecho ya sucedió en otras ocasiones en otros partidos en Ciudadanos y por tanto no tengo nada más que decir respeto absoluto a cualquier militante que quiera ejercer sus derechos

Voz 1454 01:44 la sanidad privada ha crecido a pesar de la crisis creció el número de usuarios y sus beneficios un cuatro por ciento de dos mil diecisiete a dieciocho a los datos con Laura Marcos

Voz 1276 01:52 sí con casi seiscientas mil personas en lista de espera para entrar en quirófano en la pública crecen las operaciones en la sanidad privada ya son casi una de cada tres hoy hay cuatrocientos mil usuarios más de la privada que hace un año diez millones trescientas mil personas en total y los beneficios de estas empresas sanitarias se disparan casi un seis por ciento hasta los ocho mil doscientos millones de euros Manuel Vilches es director general de la Fundación Ideas

Voz 3 02:16 sobrepasaría los dos millones de personas en lista de espera quirúrgica si no existiera la sanidad

Voz 4 02:21 cada poco justificable que disco

Voz 0882 02:24 poniendo de los aparatos no los utilice

Voz 1 02:27 Cataluña Madrid y Andalucía son las común

Voz 1276 02:29 edades que más dinero público destinan a conciertos aunque doce autonomías han recortado esta partida

Voz 1 02:35 en un año la asociación de internautas y la plataforma

Voz 1915 03:04 Izquierda Unida celebrará mañana una asamblea para elegir a su candidato al Ayuntamiento de Madrid tras la salida de Mauricio Valiente Valiente ha decidido apartarse después de que la militancia haya decidido no ir junto a Podemos en los comicios de mayo el secretario general del PC Alvaro Aguilera

Voz 1889 03:18 nosotros no estamos intentando eh nada nosotros estamos invitando sobre una base programática a todos los colectivos de la izquierda madrileña que entienden que ese programa es un programa útil para los intereses de la clase trabajadora por tanto no rompemos la unidad no rompemos ni de nada

Voz 1915 03:34 si finalmente Izquierda Unida y Podemos se presentan por separado puede ocurrir lo mismo que en las elecciones autonómicas de dos mil quince cuando Luis García Montero se quedó por debajo del cinco por ciento el umbral de voto necesario y las fuerzas de izquierda no pudieron sumar sus votos acabó gobernando el PP con la abstención de Ciudadanos y en San Sebastián de los Reyes los sindicatos denuncian la falta de seguridad en el Hospital Infanta Sofía tras la agresión de un paciente a seis trabajadores un hombre que sufrió un brote psiquiátrico cuando estaba siendo atendido hilos golpeó SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1264 04:04 la dirección del centro emitido un comunicado en el que defiende que se ha cumplido el protocolo de Riesgos Laborales el centro cuenta además con pulsadores anti pánico para que los profesionales los activen ante cualquier amenaza medidas insuficientes en palabras de la delegada de CCOO en el Infanta Sofía es Elena Cabrerizo

Voz 5 04:23 consideran que no están seguros es que que entran bastante psiquiátrico porque la zona no está habilitada para atenderlos con las tareas de seguridad oportunas sobre todo para el trabajador no para el paciente para el paciente

Voz 1264 04:35 la dirección insiste en que hay un vigilante de seguridad que trabaja las veinticuatro horas del día los trabajadores afectados fueron dados de alta con pronóstico leve

Voz 1915 04:43 la Comunidad ha aprobado una nueva oferta de empleo público con casi siete mil plazas dos mil ochocientas serán de nuevo ingreso el resto se repartirán entre promoción interna y estabilización del empleo temporal la mayor ofertas para educación

Voz 1 04:53 o con cerca de tres mil plazas tenemos veinte grados en el centro de Madrid

es todo empieza a La Ventana

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes si dispusieran de un aparato para medir la energía que invertimos en asuntos más o menos serios hoy quiere que podría ser un buen día para hacer la prueba la ocurrencia a mí me parece una ocurrencia del presidente mexicano López Obrador exigiendo a España una disculpa por la conquista del país hace quinientos años ha desatado una auténtica catarata de reacciones con algún insulto incluido propia solo de los grandes momentos eso está ahí podemos comentar lo después porque merece la pena pero el informe de la Agencia Española de Meteorología un informe devastador son los efectos del cambio climático en España eso ya no ha tenido tanta trompeta día ir observa que los datos no genere inquietud porque en fin veranos que son cinco semanas más largas au superficies semi desérticas que han crecido en miles de kilómetros cuadrados no son cifras para tomarlas a broma o para ignorar las pero hay amigo donde esté una buena bronca sentimental de piel de raza de bandera de de eso hay que se quite todo lo demás no digo yo que no sea importante políticamente hablando la reclamación histórica de de López Obrador y sobre todo lo que ha generado después pero si me dan a elegir yo sinceramente prefiero cuidar el futuro o al menos intentarlo que no tengan que estar los estudiantes los jóvenes echándonos la bronca en la calle a todos los viernes por la porquería de país de Planeta que les estamos dejando bienvenidos

Voz 1 06:49 la Ventana

Voz 8 06:51 qué te encanta tierra madre que nos dio preceptos cortos que vendrán después sin Amira los cambia la mira ya conocemos como a los a los que vienen con él

Voz 9 07:11 claro no hay que todos que todo lo la nuevo aquí como siempre eh

Voz 11 07:46 Moda

Voz 9 07:47 a romper Ben Parr y de cara mejor romper con CC

Voz 1 07:59 a mí

Voz 9 08:01 Aniano explico piña mi mejor aprender cobrarla

Voz 8 08:06 que si era madre meando Piera madres bombeando tarde de bombeando tierra madre bombeando diera madre Tita pendrive meando contra el grupo meando tierra madre Tito B irá mejor

Voz 9 08:25 eh

Voz 12 09:01 dos

Voz 1 09:07 Roberto buenas tardes hola buenas tardes compañeros qué tal Mellado acompañar al día en

Voz 0313 09:12 cómo estás que te fenomenal el cambio climático

Voz 1 09:14 Nico Méjico de que te ha llegado más ruido aquí en las últimas horas de México obviamente verdad obviamente claro está tolerable una ofensa exactamente agravios históricos por favor si los ofendidos de uno y otro

Voz 0313 09:31 bueno luego luego lo comentamos y yo hablamos también de los datos del informe de la Agencia Española de Meteorología pero de Hamen segundito que Ester Bazán hará un titular así muy muy rapidito con Miguel Ángel Campos hace un momento aquí en La Ventana lo comentamos hace unos días no el ese asalto extrañísimo a la embajada de Corea del Norte aquí en en Madrid con fin una docena de asaltantes que si encapuchados que sirvieron a la gente retenida que si les interrogaron y faltaban pocos días para la cumbre contrae bueno la justicia sigue avanzando hoy tiene tiene novedades Si el relato suculento Miguel Ángel Campos compañero hola de nuevo Carles qué tal a ver por dónde por dónde empezamos recuperan poco las novedades que antes has dado un titular pero por tenerlo un poquito más fresco todo

Voz 1552 10:15 bueno pues son muchas porque el juez lo que ha hecho ha sido levantar el secreto del sumario Ivano gracias a un excepcional trabajo Nos dicen las fuentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid dependiente de la Comisaría General de Información pues prácticamente se han cerrado todos los acontecimientos como otra curioso de este caso que es lo que sucedió en ese día veintidós de febrero en el en el asalto a la Embajada de Corea de Norte en Madrid un asalto que fue protagonizado por unas diez personas la mayoría ciudadanos de Corea del Sur uno norteamericano Sam Riu así el líder del grupo que es el mayor también y tiene tan solo treinta y cinco años Adrian Hon Adrian Hon Chang que es un mexicano residente en Estados Unidos que emplea otras dos identidades falsas Matthew Chao y Osvaldo Trump en en los hechos Osvaldo Trump has dicho Osvaldo Trump vaya como el president que bueno que efectivamente pues estuvo perfectamente planificada cuenta el juez como días antes del asalto él mismo el líder Adrian Hon Chang ese acerca hasta la embajada de de Corea del Norte se hace pasar por un empresario para ganarse la confianza del agregado de negocios de esa embajada después facilite dar el acceso el día del asalto como acude el mismo día del asalto a ella con ese conocimiento previo pues de dejan pasar y aprovechan un descuido irrumpe el resto de de asaltantes con pistolas simuladas machetes de combate cuchillos y barras de hierro reducen a los siete ocupantes de la embajada les ponen bolsas negras les manía tan con grilletes

Voz 13 11:54 sí bueno

Voz 1552 11:56 haciéndose pasar por una especie de asociación que pedía la libertad para Corea del Norte pues intentan que uno de ellos despertara de de Corea del Norte llega empiezan a paralizar los eh

Voz 0313 12:10 se llevan finalmente unos discos duros unos

Voz 1552 12:12 senadores y unos pen drives y bueno hasta ahí lo que fue el asalto pero pasaron varias cosas más desde el mismo principio de de los hechos que que la policía española no estuvo muy ducha a la hora de de bueno de tener en en un primer instante la acción Carlas porque

Voz 0313 12:31 es que diga preguntarte si la embajada no tenía protección

Voz 1552 12:33 claro mira aquí lo que sucede en es en este preciso instante es que cuando los asaltantes pues intenta pues acorralar a las siete víctimas que había en el interior de la embajada una de ellas logra escapar saltando desde un primer piso se prueba con las lesiones es atendida fuera de la embajada un ciudadano español que llama inmediatamente a la policía quise presentan tres policías en la embajada llamando a la puerta y él mismo líder del grupo asaltante Adrián con Chang sale a la puerta totalmente tranquilo con un pin de Kim Jong Un en la solapa Illes dice a los policías es verdad que que bueno que no pasaba nada en la embajada que que no podía ser un malentendido pero no no no sucedía absolutamente nada y continúan tres horas más dentro de la embajada a pesar de que la policía había había ido ya y que podían tener en la idea de que bueno de que les estaré les habían pillado el continúan tres horas más e interrogando

Voz 13 13:32 sí bueno ir dando golpes

Voz 1552 13:34 a los a los miembros de la embajada norcoreana qué ocurre que la policía pues tiene esos agentes de la Policía tienen serios problemas para interrogar a la víctima que había logrado escapar estaba en estado hecho en no había forma de comunicarse con ella nos cuentan fuentes de la investigación que lo hacen a través del Google Translation por intentar comunicarse con ella resulta muy difícil interrogarla tener los datos no pero sí que es cierto que continúan tres horas allí más con muchísima tranquilidad los asaltantes Illa pasada esas tres horas son unos estudiantes de Corea del Norte los que cuando intentan entrar en la embajada a las veintiuno cincuenta de la noche de ese veintidós de febrero intentan entrar en la embajada en el Pollo como les como no les habrían pues que hacen los que hace un un norcoreano bien salta la valla salta la valla entra en la embajada vea la gente maniatada y es en ese momento pues cuando les desatan avisan a la Policía ya pues se resuelve Se desface el entuerto oye

Voz 0313 14:32 está están identificados los asaltantes todos o algunos de ellos todos los asaltantes ha sido una un trabajo

Voz 1552 14:38 de chinos durante húmedo a parte de Hong Jang que salía general de Formación sí generalmente recordándoles

Voz 0827 14:45 dice saber para quién trabajaban

Voz 1552 14:46 en esto sí que no lo que sí que es cierto es la cara en Hong Chang el mexicano residente en Estados Unidos el líder del grupo cinco días después de escapar de España por creerle roban hasta los coches de la embajada eh para huir cinco te quiero

Voz 0313 14:59 acordar que Corea del Norte en ese momento no tiene embajador en España lo había expulsado ya el ministro Margallo hacía tiempo no igual también eso explica en parte las menores medidas de seguridad no sino hay personal diplomático de primer nivel digo yo en fin pero sigue sigue negando

Voz 1552 15:13 sí bueno resulta que cinco días después Adrian Hon Chan de que de de este asalto ese se comunica con el FBI en Nueva York allí les cuenta sucintamente que es lo que ha hecho en en la embajada les daba pues una serie de vídeos de pruebas de su asalto de la acción que que han perpetrado junto al al resto de de de asaltan jazz de de la embajada de Corea y esa es la estos son datos objetivos ya lo es raro no las surge la investigación les parece sumamente raro esa preparación la tranquilidad que muestra sobre todo la Adrián Hong Chang en las tres identidades falsas un carné de conducir italiano un pasaporte norteamericano en fin que que no es muy normal no no no

Voz 0313 15:57 bueno es de todo menos normal efectivamente

Voz 1915 16:00 el ex jefe de Inteligencia tampoco estaba no deja en paz

Voz 1552 16:02 las cosas más que llaman la atención también por un lado el mismo día del asalto sea van con pistolas simuladas seis pistolas simuladas machetes cuchillos de combate grilletes todo esto lo compra de Madrid en una tienda de objetos especializado

Voz 0313 16:16 era pero espero no siga o no siga espera espera Miguel Ángel Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 16:20 buenas tardes algún dato de esas compras pues no nos han querido coger el teléfono en atienda esta donde habla Miguel Ángel que se compran las fundas los cuchillos Laso vaqueras en fin todo un arsenal que debe levantar sospechas como bien explica compañero pero sí hemos hablado con la ferretería Delicias donde eh compraron otra serie material todo aquel material que utilizaron para amordazar para mantener la gente cautiva incluso para amenazar para abrir puertas

Voz 14 16:48 el buenas tardes es la ferretería Delicias buenas tardes buenas tardes Señora mire

Voz 0689 16:54 estoy preguntándole sobre una compra que hicieron unos señores de Corea el pasado día veinte de febrero

Voz 14 17:01 sí sí dígame si se acuerda de quiénes eran que como tú esto dónde llamas lo llamó de la Cadena SER es que nos han explicado que esa ferreterías

Voz 0689 17:12 se compró bueno una serie de material como unos rollos de cinta de doble cara

Voz 14 17:17 ya pero esa información nosotros no podemos darla

Voz 0689 17:21 pero en esa tiendas y se hicieron las compras

Voz 16 17:24 bueno pero

Voz 14 17:26 sí sí que no que no nos podemos decir nada nosotros

Voz 0689 17:32 era por saber si alguno de ellos sospecharon ustedes

Voz 14 17:37 a ver aquí todo es en otros velocidad todos los datos que podéis que él no pregunta a la policía no a nosotros

Voz 0689 17:47 pero ustedes después de esta compra hablaron con la policía o la policía fue ya después hablar con ustedes osea que no levantaron sospecha estos señores que fueron a esa com

Voz 14 17:58 otra cosas de esas por lo siento mucho pero no podemos informarle nosotros de esas cosas

Voz 0689 18:06 pero bueno en principio por el material que compraron no no es susceptible no porque son pues unos alicates un destornillador una cizalla

Voz 14 18:14 no no sé no sé a ustedes quieren algo que bueno que ahí medidas nosotros no podemos darle una cosa no

Voz 0689 18:24 elemento de bricolaje pero que sí ha dicho estas cosas

Voz 1552 18:27 confirmado que fue allí donde se compró ha confirmado

Voz 0689 18:29 no despertaron sospechas ninguna ha confirmado que en ningún momento se puso en contacto con la Policía sino que fue la policía quien se puso en contacto con ellos y en cuarto lugar que esta señora tan amable que nos atendía pues no fue quién les atendió personalmente

Voz 1552 18:42 creíamos que era una relación de Carré está entre

Voz 1826 18:45 sí sí torrentes bueno pero no te gusta más

Voz 1552 18:47 montamos sonriendo porque entre el vamos a militares ya hace gracia pero es un asunto muy serio sí sí sí sí sí sí pero es normal que me llame la atención el hecho que compres una una una escalera cinta americana a cintas de otro tipo una cizalla unos alicates ballet eso es normal lo que lo que resaltan las fuentes de la investigación destacan que hombre que no puede ser que tiene que haber algún tipo de tiene esa alerta alguien tiene que tiene que regularse alguna forma la venta de de estas pistolas simuladas no puede ser que un señor en una en una tienda de estas especializadas Easyjet seis todas las simuladas otras tantas cartulinas de extracción rápida una So vaquera eh grilletes y que diga que es que tienen una academia hice lo ven tanta tranquilos es esto se tiene que que avisar tiene que haber algún dispositivo para advertir a las autoridades de que un ciudadano está adquiriendo ese tipo de elementos no

Voz 0313 19:41 igual a partir de ahora con lo que ha pasado no sé

Voz 1552 19:44 bueno las propuestas van por otro lado

Voz 1 19:47 las propuestas partido de locos

Voz 1552 19:50 desde luego ya ya sería otro eso sería otro de estas cosas

Voz 0313 19:54 todos regulado en el artículo veinte cuatro del Código Penal

Voz 0827 19:58 Miguel Ángel que estar activamente efectiva

Voz 1552 20:00 ante todo ciudadano puede defenderse a sí mismo o así mismo o a terceros incluso los bienes propios o los de terceros si si se encuentran en situación extrema de de de bueno de de de agresión en un momento determinado sea que lo que pide Vox está perfectamente

Voz 0313 20:17 salgamos del tema de Corea del día sí sí sí

Voz 1552 20:20 el acuerdo es una pregunta que siempre una pregona

Voz 0689 20:22 que siempre me hacen a mí Miguel Ángel y que hoy Tiago

Voz 0313 20:25 la que porque ordenó diligencias que que

Voz 0689 20:27 podemos esperar de avance bueno pues la Cadena SER puede adelante

Voz 1552 20:30 lo mismo que el juez José de la Mata va a pedir de forma inmediata la extradición a Estados Unidos porque cree que están todos allí va a pedir a la excepción a Estados Unidos de todos estos supuestos asaltantes a la embajada de de Corea del Norte veremos qué es lo que hace Estados Unidos si accede esas a esas extradiciones o como en otras ocasiones no acata las peticiones de colaboración internacional de Estados como como España hombre está no en la en la respuesta de Estados Unidos severa y qué grado de implicación la inteligencia norteamericana tienen los asaltantes en la embajada de de no tener

Voz 1 21:17 ahora deberá llevar la más profesional la carretera la más profesional más vamos dicho esto

Voz 0689 21:23 de semana el Washington Post ha publicado algo incluso algunos vídeos del interior de lo que ellos hicieron por ejemplo tirar los los retratos del líder y pisar los estas imágenes en exclusiva que son de las que ha dado a Miguel Ángel que se que pueden haber entre

Voz 1552 21:36 dado en en Estados Unidos por forma

Voz 0689 21:38 parte de esa yo te ayudo si me das inmunidad cómo funcionan las películas porque es relato que hecho Miguel Ángel el que describe el juez de la Mata es de absoluta película muy bien

Voz 1826 21:50 Miguel Ángel Javier abrazo compañero vaya peli despiden a San compás eh

Voz 0313 41:06 por utilizar un adjetivo digamos generoso el último aldabonazo pues seguramente fuera a la caída del Muro en el año ochenta y nueve que nos evoca esta canción de The Scorpions pero claro rebuscando rebuscando siempre aparecen historias aparecen episodios

Voz 1 41:21 aparecen casos y el de hoy el de nuestra polémica es realmente espectacular

Voz 0827 41:33 la familia Reitman que es la segunda más rica de Alemania propietaria de un holding empresarial con marcas conocidísima es como Schweppes por ejemplo va a donar casi diez millones de euros tras descubrir que sus antecesores colaboraron estrechamente con el nazismo ellos mismos fueron los que encargaron hace tres años una investigación y ante sus rotundas conclusiones se sirvieron de esclavos del nazismo en sus fábricas donaron ingentes cantidades de dinero a las SS no sólo han reconocido públicamente esa implicación sino que han condenado afirmando que sus antecesores ya muertos merecieron cárcel por su repugnante actitud podría por el iniciarse sobre si diez millones de euros es cantidad suficiente demente reparadora para una familia que acumula un patrimonio de treinta y tres mil millones pero lo importante no es la cantidad sino el gesto algo que sólo puede observarse con envidia desde España en donde ninguna familia vinculada con el franquismo ha hecho algo semejante ninguna empresa ha reconocido indemnizado el trabajo de los esclavos de Franco ni nadie se lo ha exigido más al contrario muchas de esas familias disfrutan en España de títulos nobiliarios a pesar del innoble pasado de alguno de sus miembros y los nostálgicos mientras tanto van blanqueado al dictador mientras desprecian a los herederos de sus víctimas tildando los de buscadores de huesos así que esa es la polémica no puede pasar algo como lo que sucede en Alemania aquí en España

Voz 0313 43:00 es una buena pregunta pero como no hay respuesta o la respuesta es tan evidente de qué no ocurre de momento vamos a profundizar un poco más en el caso de Alemania Carmen Viñas corresponsal buenas tardes

Voz 1276 43:09 hola buenas tardes que ven como estás ex

Voz 0313 43:12 exactamente que descubrieron que tanto les horrorizó Isaías ha dado una pincelada sea que utilizaron esclavos del nazismo en las fábricas y tal que descubren exactamente

Voz 1276 43:23 bueno sí ha descubierto que tanto en las empresas como en la vida privada de los patriarcas de los Reitman bueno pues se produjeron episodios de violencia y abuso hacia trabajadores y trabajadores forzadas por la época nazi hasta el punto de que fueron reprendido por el Frente Obrero Alemán que era el sindicato nazi que era el responsable de la distribución de los trabajadores forzados también parece que ambos serán convencidos nacional socialistas y antisemita antisemitas perdón e han encontrado pues esto surge todo a raíz de la investigación del diario Bill que encontró en varios archivos de dispersos en Alemania unos documentos que demostraban claramente la implicación de los Rahman por ejemplo una donación ya en mil novecientos treinta y uno de dinero de esta familia en las SS y luego en el XXXVII eh Albers júnior escribió a Heinrich Himmler que es uno de los organizadores del Holocausto una bonita carta en el que le decía somos una empresa familiar puramente haría que existe desde hace más de un siglo y somos seguidores incondicionales de la teoría racial se ponía a su disposición para lo que necesita Ascen

Voz 1 44:30 luego también lo hizo de Bill aparte llamar a la familia fue entre

Voz 1276 44:36 por estos documentos un historiador económico muy conocido la Universidad de Bielefeld Christopher copa que analizó estos documentos dos mil Christopher llegó a la conclusión de que tanto el padre como el hijo no eran unos oportunistas políticos sino que eran nacional socialistas por convicción y que según su comportamiento el horno Ayman mostraron una total falta de cómo pasión hacia esas personas hacia esos esclavos que trabajaban en sus fábricas de acuerdo con la ideología racial nacional socialista también ha contado el el portavoz de la familia como sede cómo cómo se enteraron de todo esto ellos hace tres años como ha contado Isaías pidieron a otro historiador alemán a Paul Care que está escribiendo un libro precisamente sobre las empresas y colaboraron con el nazismo le pidieron que investigase a su propia familia que querían saber qué participación había tenido el holding no porque tenían sospechas habían encontrado algunos documentos con por comprometedores la herencia ir bueno pues querían conocer la verdad no según ha contado la propia familia e hace unas semanas el historiador les reunió

Voz 1552 45:38 cuatro hijos de Rahman

Voz 1276 45:40 de sus nietos además del consejero jefe del holding a PETA Huff y bueno pues el portavoz ha dicho que se quedaron sin palabras que estaban avergonzados blancos como la pared no queremos ocultar nada han dicho estos crímenes son asquerosos

Voz 0313 45:54 es una familia muy conocida en Alemania creo que bastante discreta que tampoco se prodigan en en apariciones la citada antes Isaías que tiene la marca Schweppes pero tienen otras muy conocidas también creo no

Voz 1276 46:05 bueno es que tiene muchísimas que el holding es increíblemente extenso tienen marcas como Calvin por ejemplo que Aracil marcas de café como sense Hotasa Jacobs su cartera incluye al grupo estadounidense de cosméticos Coti que éstos tienen marcas de perfumes como Calvin Klein Oguz Noguchi por ejemplo fue analgésicos zapatos café bueno la verdad es que es un negocio muy diversificado

Voz 0313 46:30 tengo tengo que repasar un un libro que en su día recomendamos aquí en La Ventana que se titula el orden del día de un escritor francés que es Eric Art que cuenta cómo en los años treinta antes del ascenso ya con Hitler en el poder pero en fin sigue hiciera las barbaridades que luego que luego hizo las familias más potentes y más pudientes de Alemania

Voz 1552 46:49 escrúpulos los Thyssen y demás estuvieron ahí

Voz 0313 46:52 por su propia voluntad sin saber lo que les vendría después encima aportando dinero en una reunión en el libro cuenta detalles muy muy sabrosos hijo tengo que revisar a ver si lo Reitman estaban también tú te acuerdas sabes de qué libro te hablo está

Voz 1 47:05 bueno no lo conozco pues Jones yo recuerdo no recuerdo que estuviera en Madrid

Voz 0827 47:11 en Alemania ya hizo en los años ochenta digamos una apuesta por indemnizar a éstos sí

Voz 1552 47:17 a través del nazismo que ahí sí sí

Voz 0827 47:19 torció de empresas claro en estaban

Voz 1826 47:22 todos las la Mercedes la Opel millones

Voz 1 47:24 cientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve no

Voz 0827 47:27 Saudí es que es es tremendo no es raro que en aquellos momentos no apareciera esta familia de hecho en alguna información que he leído Carmen parece que hubo un informe en el setenta y ocho nadie se decía bueno que sí que había vínculos pero digamos no muy destacables y ahora precisamente han descubierto todo el pastel y lo han reconocido que a mi me parece que es lo más

Voz 0313 47:45 ha contado señor con

Voz 1276 47:48 me tienes que tener en cuenta que en Alemania en mil novecientos cuarenta y cuatro había siete coma cinco millones de esclavos trabajando para el régimen nazi cinco coma tres eran civiles y el resto eran prisioneros de guerra es decir las grandes empresas alemanas todas las industriales usaron masivamente este tipo de mano de obra durante el conflicto y además no tiene ningún tipo de restricción no sea podían usarlos para trabajar ilimitadamente tanto como se requiriese e incluso hasta la muerte

Voz 1915 48:14 Carmen tú crees que es la expiación de los Reitman tiene más que ver bueno pues un acto de de Concepción y de arrepentimiento genuino o también un temor a que la respuesta de los clientes hacia sus marcas ya a sus empresas sea negativa

Voz 1 48:29 bueno yo creo que tiene que ver

Voz 1276 48:32 con ambas cuestiones no también micrófono que decir en su favor que ellos han sido

Voz 1915 48:37 los primeros que se han puesto investiga

Voz 1276 48:40 para en su pasado cosa que no todos negros las empresas au todas las los herederos de aquellos aquellas grandes empresas han hecho no muchos han hecho los remolones aún habiendo pruebas fehacientes de que habían colaborado con el régimen nazi de hecho en el noventa y nueve como os comentaba cuando se obligó Gobierno crea un fondo de compensación para las víctimas en el que obligaba a muchas empresas a aportar fondos para compensar a todos esos supervivientes en muchos se hicieron los remolones ya querían olvidarse de esa historia de la historia sea con mayúscula y minúscula

Voz 1 49:10 sí

Voz 0313 49:10 a la pregunta que queda sin respuesta o que queda respondida pero sin ninguna aplicación práctica es porque aquí no es posible algo

Voz 0827 49:17 ya quise sabe aquí no se sabe toda la verdad pero no es que quiero hablar de mi libro pero aquí están identificadas perfectamente empresas privadas y públicas que utilizaron a los esclavos de Franco y han hecho lo que dice Carmen que han hecho otras empresas en Alemania se han puesto a silbar al aire como nadie les ha dicho oiga vamos a poner un poquito de orden pues así estamos me lo dieran

Voz 0313 49:38 me lo dirán ya Carmen Viñas compañera un abrazo muy grande

Voz 1276 49:41 el fuerte abrazo pequeñito merece mucho

Voz 0313 49:43 la pena ya verás

Voz 1276 49:45 sí gracias por la recomendación lo haré lo haré

Voz 0827 49:47 es muy interesante

Voz 1552 49:50 cerrajeros dígame

Voz 38 51:20 Juan

Voz 39 51:24 cae chilena o en Chihuahua bien vista Insein Chavela hacen a Juana Heros jefe a mí eh

Voz 41 51:49 sí

Voz 0313 51:54 alguien pensará cuando les cuento lo que vamos a comentar a continuación que estamos en una especie de de campaña contra los móviles y las Tablet no no no no tiene nada que ver con eso pero es verdad que los móviles los smartphones se han convertido en una parte tan importante de nuestra vida de nuestro paisaje que aparecen en lugares realmente

Voz 1 52:12 insospechados por ejemplo en una sala

Voz 0313 52:14 es un hombre tendría que estará hay pues yo tiendo a pensar que no pero es verdad que tiene una presencia muy destacada y eso hay gente que en fin que les molesta que que le inquieta que le llama la atención porque sobre todo es muy posible que algunas personas que están pendientes del móvil en ese momento se estén perdiendo otras cosas muchísimo más importantes que sacar una una fotografía a los azules es pediatra especializada en neonatología en el Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares en su cuenta de Twitter ha puesto en marcha que es nacer en Alcalá ha lanzado una campaña con el hashtag deja el móvil a un lado donde recomienda subrayó recomienda sugiere precisamente eso doctora Funes buenas tardes

Voz 42 52:58 hola buenas tardes qué tal bienvenida como eso

Voz 0313 53:01 pues muchas gracias muy bien luces luce sonríe porque me decían mis hijas nacieron ayer esos

Voz 1915 53:06 si hace ya bastante pero sí nacieron ahí las dos entonces no había bueno si había móviles pero no había no había fotos vídeos está

Voz 0313 53:14 fiel Niesta fiebre de ahora doctora cuando Bustelo ha sugerido lo ha propuesto algo con cómodo

Voz 1826 53:20 reaccionan los los padres

Voz 42 53:23 bueno la verdad es que cuando lo sugerimos yo creo que no reaccionan mal es decir que circule sugiere eso que deja el mobbing un momentito oí y mira al bebé o coger un momentito tal reaccionan bien yo creo que los padres yo no nuestra intención es invitarles a que disfruten de salvamento que a lo mejor nos han dado cuenta de que mirándole es todo el rato yo estando cien por cien atentos a ese momento yo creo que se les va a quedar grabado en la retina todo es mejor que el teléfono

Voz 0313 53:50 es que eso es que eso quería preguntarle doctora qué es exactamente lo que nos perdemos lo que se pierden desatendiendo en ese instante

Voz 42 53:59 pues mira hay parece yo creo que a veces hablamos como de cosas etéreas porque que me puedo estar perdiendo si lo voy a grabar no sin me va a quedar para toda la vida o la voy a hacer una foto pero es que yo creo que cuando uno mira a su recién nacidos esas primeras sus primeros momento

Voz 15 54:12 hacía se comporta de una manera muy extenso