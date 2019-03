La Ventana (26/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0089 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1454 00:07 se ha retomado el juicio del proceso en el Tribunal Supremo con la declaración del teniente coronel de la

Voz 1 00:12 la guerra civil que era el responsable de la investigación

Voz 1454 00:15 del uno de octubre Ester Bazán declaración como testigo en esta jornada número veintidós con preguntas de la defensa que cuestiona su imparcialidad Alberto Pozas cómo va a buenas tardes

Voz 0055 00:23 las tardes esta mañana el agente dicho que Cataluña eran polvorín esos días de pregunta que entonces porque no hubo detenciones masivas el teniente coronel contesta que eso hubiera sido peor

Voz 2 00:32 Policía Judicial no va a deteniendo gente va porque se enjuicia va obteniendo pruebas indicio y la detención que se futuro recurso máxime como en una situación de instrucción como la que estaba viviendo cualquier actuación podría mayor que se pretende evitar

Voz 0055 00:44 ahora mismo el teniente coronel Esther se enzarzaron algunas de las defensas el juez Marchena les abroncado por intentar ponen en tela de juicio los atestados firmados por este teniente coronel

Voz 1454 00:53 de los tribunales un titular más el juez va a pedir la extradición a Estados Unidos de los supuestos asaltantes de la embajada de Corea del Norte Madrid el magistrado ha levantado hoy el secreto de la investigación en el auto se identifica un mexicano residente en Estados Unidos como presunto líder del grupo de diez personas que participó en ese asalto el pasado veintidós de febrero el tiempo de ocio se transforma cada vez hay menos ocio en familia imán socio con pantallas según un informe presentado hoy el ochenta por ciento de los niños de entre ocho y dieciséis años dedica dos horas al día a lo que se llama ya ocio digital y eso solo de lunes a viernes María Manjavacas la tecnología ha cambiado el ocio familiar los niños van poco al cine al teatro que al consumo de la tele y el uso de pantallas individuales está separando las familias Javier Maldonado ex director de la consultora Ipsos que ha realizado el estudio

Voz 3 01:41 antes había una gran pantalla que trataba de aunar la familia y era la televisión y ahora son multitud de pequeñas pantallas que lo que hacen es en muchos casos no unirnos en los separamos porque cada uno estamos viviendo una experiencia diferente con lo cual al final de una familia que comparte espacio muchas veces pero cada uno está mirando una pantalla

Voz 1454 01:56 pantallas a la carta en la que los menores españoles de ocho a dieciséis años se pasan dos horas al día entre semana jugando y otro dato cuanto menor es el poder adquisitivo en la familia el ocio es más tecnológico los datos preocupan hasta el punto de que haya movimientos internacionales para fomentar la desconexión digital el Parlamento Europeo ha pedido a los países de la Unión Europea que pongan fin al cambio de hora a partir de dos mil veintiuno y permitan a cada país elegir si quieren mantener el horario de verano o de invierno el texto ha sido respaldado por cuatrocientos diez votos a favor ciento noventa y siete en contra y cincuenta y uno abstenciones vamos con los deportes José Antonio Duro buenas

Voz 4 02:31 hola qué tal muy buenos partidos de la selección en Malta según

Voz 5 02:34 no clasificatorio para el Europeo dos mil veinte con una ausencia que se ha conocido esta mañana la del seleccionador Luis Enrique que ha vuelto a España por motivos familiares de fuerza mayor y que no va a poder dirigir al equipo lo va a hacer su segundo Rubén Moreno desde las nueve menos cuarto en La Valeta en Malta desde y media lo vamos a contar todo en Carrusel también con los partidos de este grupo F que son el Noruega Suecia Rumanía Islas Feroe ambos comienzan a partir de las nueve menos cuarto además está a punto de terminar la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña

Voz 6 02:59 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 7 03:03 cadena SER Madrid cuente

Voz 1915 03:06 de Vallecas fue uno de los distritos donde más bajaron los delitos en dos mil dieciocho son datos que ha ofrecido hoy la Delegación del Gobierno unos días después de los incidentes por el asesinato de un vecino en el Pozo del Tío Raimundo Alfonso Ojea el año pasado en dos

Voz 0089 03:18 el dieciocho Vallecas no registró ni un homicidio y delitos tan preocupantes para la ciudadanía como son la sustracción de coches se redujeron en un treinta por ciento la misma cifra en lo que se refiere también a la reducción de robos en viviendas José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado del Gobierno

Voz 8 03:35 Vallecas el año pasado es uno de los distritos de Madrid donde han descendido de una forma más clara los delitos no hay algunos de ellos no ha habido ningún homicidio en todo dos mil dieciocho en Vallecas aquí de delitos que causan alarma social pues también han defensa despedidos

Voz 0230 03:50 Clemente la Delegación del Gobierno en Madrid

Voz 0089 03:53 mantiene no obstante un dispositivo de seguridad casi permanente en la zona del Pozo del Tío Raimundo

Voz 6 03:59 se lo venimos contando el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 04:01 la obligando a los docentes de los centros educativos a declarar secundaron la huelga feminista del ocho de marzo la Consejería ha enviado una notificación a los centros para que los trabajadores firmen y declaren que no fueron a trabajar por ese motivo una decisión contraria a la ley según Comisiones Obreras que ha pedido ya la retirada del documento también lo ha hecho el PSOE en la Asamblea de Madrid el diputado Juan José Moreno

Voz 9 04:21 la Consejería de Educación y el Gobierno de la Comunidad en general han mostrado muy poco apoyo a las reivindicaciones feministas ya en la cuestión de género este es un ejemplo más cuando les conviene los problemas laborales son cuestión del director del centro que tiene que tomar decisiones sin contar con el apoyo de la Administración pero en este caso se aprestan a actuar suponemos que para influir en futuras decisiones personales

Voz 1915 04:44 que un incendio anoche en un piso en Moratalaz en la capital ha destapado una plantación de marihuana la policía encontró más de un centenar de plantas después de que unos vecinos avisaran porque había humo en el edificio el hombre que vive en la casa ha sido detenido tenemos veinte grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1 05:07 de haberse

Voz 7 05:09 servicios informativos

Voz 0089 05:17 cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco pero

Voz 10 05:29 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud ante la duda con prueba Gobierno de España soy Gabriel de carga ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas de regalos un juego de escobillas vos pide cita en qué reglas punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones encargadas punto es

Voz 11 05:53 es de cuidarte tener algún seguro por el que pago además más de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P consulta condiciones ese mutuo apuntó es

Voz 12 06:14 silencio escucha Tengo una noticia

Voz 7 06:18 a la nueva temporada de libre

Voz 13 06:23 esa gentuza acrediten al Inter

Voz 7 06:26 cada mes dos capítulos de estreno pasta ya disponible en Podium podcast punto com un nuevo caso tres silencia era pura maldad eran malos la masacre de Columbine GREIM claridad con Mona León Siminiani

Voz 14 06:49 Podium podcast punto com

Voz 15 06:52 eh eh está tu cuenta de que cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco teniendo un poco de Retegui y un poco de prueba un mes gratis pero luego estás atrapado doce meses más puesto que hay que presenta el entretener cierto

Voz 16 07:07 un mes gratis de los mejores canales de Paco series películas y mucho más turco si quieres te vas y además ahora hay solo porción publicitado disfruta de Skype por seis euros competencia para siempre tu momento es ahora entre Skype punto es

Voz 1949 07:22 oye vea tú tienes alarmen casa si la de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos los problemas de robos o que se metal alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 17 07:34 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece después de

Voz 0230 07:47 haber sido siempre la madre más moderna

Voz 18 07:49 Belén traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yo ojalá CIA las redes

Voz 0230 07:55 sociales les pides a tu hija que te recomiendo

Voz 0089 07:57 es una serie a lo que ella te contesta para Titi puente Anselmo abedules treinta

Voz 7 08:02 a Heras te has preguntado si ser madre compensa pensar

Voz 17 08:06 ya puedes comprar el cupón del extra a día de la madre de la

Voz 7 08:09 once el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho

Voz 19 08:18 un verano un village un destino una filosofía de vida una isla que T

Voz 17 08:23 Amoraga TUI y Jamaica One love un recuerdo inolvidable para toda la vida Viajes el Corte Inglés y tour mundial te llevan de vacaciones a Jamaica reserva ahora con un veinticinco por ciento de descuento disfruta de las nueve días siete noches con vuelos traslados y hotel de cinco estrellas contó incluido desde mil seiscientos cincuenta

Voz 7 08:42 a priori Viajes El Corte Inglés

Voz 20 08:47 este martes juega distinto

Voz 17 08:51 ocho y media de la tarde una hora menos en Canarias Malta España no hay rival más mítico para seguir sumando de cara a la Eurocopa de dos mil veinte

Voz 7 09:26 patria rojos y azules españoles de ellas sigue más matar la mayoría de jóvenes españoles donde aún no lo sabe tu problema

Voz 21 09:42 no soy yo tu problema eres tú

Voz 22 10:05 para que yo esté aquí cara que iremos

Voz 4 10:08 hasta aquí la madre que me parió está

Voz 22 10:10 cuidando a sus nietos

Voz 1 10:18 a qué pareja ayer arcano y Silvia Abril eh no no no Pimpinela Especialistas secundarios tiene Aróstegui José Antonio para Francisco Juanma López Iturriaga hoy tenemos desafíos no estás lejos es de dos años y ahora estoy más cerca venga

Voz 23 10:43 Leo vale pues la frase del día

Voz 1 10:47 vale venga me aguanto la frase del día es de un teniente coronel de la Guardia Civil en el

Voz 0230 10:54 bueno el Supremo en el juicio es en Cataluña entre el veinte de septiembre veintiocho de octubre de dos mil diecisiete hubo un periodo insurrección

Voz 2 11:04 periodismo institucional que va de del veinte edición a veinte septiembre esta aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 0230 11:11 casi cuarenta días y cuarenta noches de insurrección Mariano Rajoy que era presidente del Gobierno habló de acoso acoso de excepcionalidad situación de excepcionalidad la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría habló de acoso violento

Voz 2 11:26 era una cosa que y el teniente coronel

Voz 0230 11:29 la Guardia Civil que era el encargado de la investigación habla de un periodo insurrección al

Voz 2 11:33 ese periodo de insurrección no es lo mismo

Voz 0230 11:36 un acoso que una insurrección como no es lo mismo montar en patinete atropelló un camión parece que la Guardia Civil y el Gobierno de España no tienen la misma percepción o el que era el Gobierno de España no tienen la misma percepción sobre lo que sucedió en Cataluña en el año dos mil diecisiete

Voz 1220 11:51 de momento claro

Voz 0230 11:54 es verdad que él mismo teniente coronel ha admitido que en ese periodo de cuarenta días de insurrección no hubo ningún detenido ni hubo desperfectos en el mobiliario urbano pero él habla de clima insurrección Oliva clima Si bueno Cimas es si climas y seguimos el rastro de lo que van diciendo los testigos mientras la Guardia Civil ve un clima insurrección al a partir del veinte de septiembre es según el lehendakari Iñigo Urkullu el veintiuno de septiembre el XXI en donde el teniente coronel sitúa el inicio de la insurrección Urkullu habló con Mariano Rajoy le dijo que haría lo mínimo

Voz 24 12:28 el presidente del Gobierno español y contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo la Guardia Civil ve una insurrección

Voz 19 12:40 y el presidente del Gobierno dice que hará lo mínimo tú tengan los pies un poquito la tierra que lleno

Voz 0230 12:47 se ha hablado mucho de las discrepancias entre la policía autonómica los Mossos d'Esquadra y el gobierno catalán pero no sabemos nada sobre eventuales discrepancias entre el Gobierno de España y la Guardia Civil

Voz 4 13:00 según las preferí

Voz 0230 13:01 decías de cada cual a lo mejor Mariano Rajoy era un blanco

Voz 3 13:04 Engel al hombre blandengue el texto o bien la

Voz 0230 13:06 Guardia Civil está exagerando como el gato con botas

Voz 1 13:09 el dirigente vida fui el Granca tontorrón de funk algo de compactada

Voz 0230 13:13 pero lo que es seguro es que no tienen la misma percepción la Guardia Civil las personas que estaban en el Gobierno de España y otro misterio del día pues es una consiga pone tácito

Voz 2 13:22 existe usuario o propietario no no

Voz 0230 13:28 no El misterio de Tácito hoy es un día

Voz 4 13:39 eso

Voz 0251 13:40 día como siempre para un hueco con las twiterías tenga el repaso diario Twitter empezamos con Belén remacha tuit lleno de dignidad

Voz 7 13:48 ya saliendo de McDonald's con la cabeza muy alta después de que el camarero me haya negado el café gratis de los lunes por haberme reconocido de haber ido ya aprobó nuevo por la mañana

Voz 0251 13:59 ahora clase de idiomas a cargo de Hank solo

Voz 7 14:02 Portugal el jamón se llama presunto como en España el chorizo

Voz 0251 14:09 venga vamos ahora cuando sabe es una experiencia negativa cuando sales de la peluquería con un diez gustazo el Twitter en total

Voz 7 14:15 no este corte de pelo que exagerada ver quítate la gorra que gorra amistad según Miguel Nieto un amigo de verdad es aquel con el que queda a las nueve de la mañana para hacer deporte no hace falta enviarle un Whatsapp a las ocho cuarenta y cinco diciendo que no vas porque él tampoco

Voz 0251 14:35 ya acabamos las tutorías con este fascinante tuit de ciencia ficción a cargo de My LED

Voz 7 14:40 soy tuyo del futuro ya he venido porque tengo que contarte una cosa muy importante pero cómo va a ser el futuro Si yo soy un hombre una mujer vale pues entonces hay dos cosas muy importantes

Voz 28 15:06 sí qué veía

Voz 7 15:23 no

Voz 28 15:26 el campeonato

Voz 1 15:39 qué es lo que viene es tenso tenso eh vamos a llevar una pausa por porque

Voz 1220 15:45 vamos a ponernos en situación el presidente de México López Obrador esperan las disculpas del Rey de España por la conquista de México

Voz 0230 15:52 com repito una invasión

Voz 21 15:54 sí asesinaron a miles de personas e impuso una cultura aunque se niegue hay heridas abiertas pedir perdón

Voz 0230 16:07 después hechos que pida perdón la Corona española ha habido reacciones de todo tipo mucha sorprendidas porque ahora nos coge un poco atrás

Voz 1 16:15 bueno es una situación

Voz 0230 16:19 eh bueno objetivamente es una situación peculiar porque no es muy habitual que un jefe de Estado pida otro jefe de Estado públicamente disculpas por algo que sucedió hace quinientos a seiscientos años

Voz 28 16:36 seguro

Voz 1220 16:44 pero esto siempre es opinable siempre puede generar dificultades pero siempre es opinable ya lo dijo Billy Wilder comedia es igual a tragedia más tiempo pero no está claro cuánto tiempo no no esto es opinable para los visigodos los romanos es que a lo largo de la historia se ha matado

Voz 0230 17:01 mucho se ha matado mucho ha habido también reacciones que asumiendo la autoría de la conquista de México

Voz 1220 17:14 esta como una misión humanitaria

Voz 30 17:22 sí yo

Voz 31 17:23 la E y ha

Voz 1220 17:27 es el caso de guerra

Voz 32 17:28 Fernando del Partido Popular que dice los españoles fuimos dice fuimos en primera persona de despedimos allá en Miami y Lady Di debido al presidente de Méjico a ver si estudia un poco dice porque fuimos y acabamos con el poder de tribus que asesinaban con saña a sus vecinos por eso unos pocos españoles suponen unos juego ayudados por aquellos que estaban allí esclavizados conquistaron civil izaron esa tierra

Voz 0230 18:08 hablar en primera persona sugiere una visión de la historia como si no existiera el tiempo es como un episodio de Star Trek todo está pasando a la vez

Voz 32 18:26 esta visión los Reyes Católico junto con Rafa Hernando encargaron la conquista de América la Cruz Roja la invasión humanitaria Boko como de Naciones Unidas estaban hablando Isabel y Fernando oye que en México hay unas tribus que están asesinando cruelmente a sus vecinos no respondió Fernando hay que activar inmediatamente el protocolo invadir inmediatamente

Voz 1 18:58 bueno sí llegaron a ver por favor somos los españoles venimos a civilizar les cada cual ve la historia como la le voy más que irse al Tribunal Supremo para comprobarlo

Voz 0230 19:07 para las defensas todo el proceso fue una fiesta con conciertos de música sonrisas claveles para la Guardia Civil una insurrección de Moncho lo está perdiendo con lo que les gusta él el CEO el juicio de tiene momentos desconcertantes ayer escuchamos uno el abogado de a un abogado de la defensa preguntarse un testigo sabía distinguir entre guardaespaldas y personas

Voz 2 19:29 otro con cuatro guardaespaldas eran guardaespaldas au eran personas personas como saber guardaespaldas

Voz 0230 19:35 o personas poco después un testigo un testigo pero al cabo de un rato un guardia civil explicaba con naturalidad a preguntas de hondo de otro abogado de la defensa que para comprobar si se había robado algo del interior de los coches de la Guardia Civil él mismo rompió los cristales con una maza no es fácil de imaginar que el procedimiento habitual para saber si te han robado algo del coche es romper los cristales

Voz 33 20:02 lo cogió usted con alguna más a alguno de los cristales

Voz 1 20:05 para cerciorarse del contenido

Voz 33 20:06 te lo que había dentro del vehículo policial si dos

Voz 1 20:10 muy bien pues nos preguntas porque a lo mejor tenía

Voz 0230 20:15 la puerta estropeadas pues en todo caso si estaba cerrado como habrían robado sospechosos judío ni seguro de todas maneras que hay explicación pero no deja de ser curioso todos los guardias civiles que testifica en a lo largo de la última semana de los últimos días hablan de violencia situaciones violentas miradas de odio y la percepción de miedo de la percepción de peligro bastante bastantes guardias civiles coinciden en que los Mossos d'Esquadra no hacían nada o miraban los Mossos que le dieron entonces bueno miraba sin embargo hay vídeos que son públicos lo que pasa es que ahora no se muestran en este momento el juicio pero son públicos hay vídeos que muestran acciones de los Mossos d'Esquadra en los momentos descritos por esos testigos el juez Marchena ya ha explicado que las diferencias de percepción de testigos no son falso testimonio pueden ser errores o diferentes puntos de vista sin embargo esta mañana ha sucedido algo peculiar algo distinto declaraba un teniente coronel de la Guardia Civil que su nombre clave en la investigación desde el teniente coronel que ha liderado la investigación que peculiaridad será con este testigo pues que hace unos meses el diario Público ofreció una información este teniente coronel escribía en un perfil de Twitter con el seudónimo de Tácito desde el que atacaba o criticaba a los independentistas IATA cabo criticaba a los o respondía a los dirigentes políticos que estaba investigando como policía

Voz 34 21:38 M V

Voz 36 21:46 con esta mañana

Voz 2 21:50 este teniente coronel esta mañana ha negado ser tácito añadido que era una confusión sus usuario o propietario no no ha habido una asociación con esa cuenta puesto que yo tenía una cuenta tenía porque ya me la monta tenía una cuenta personal yo seguía esa cuenta entonces ahí en como otras cuentas doce una información asociada a se asoció a esa cuenta

Voz 0230 22:20 bueno sucede que el periodista del diario Público que hizo que publicó esta información Carlos Enrique Bayo hizo pública esa primera conversación que tuvo con este teniente coronel conversación telefónica vamos a escucharon minuto de esa conversación en la que el teniente coronel admite ser el propietario el usuario desde esa cuenta luego dice que no es el único usuario

Voz 38 22:45 sí pudo en el bando sí unir

Voz 39 22:49 soy claros que Valles del diario Público legal arriesgar luego la como esta

Voz 38 22:54 no

Voz 39 22:57 a dos dentro del Estatuto en Twitter entonces sigo que bueno nos llamaba la atención que si las opiniones que que expone fallido suelo poner incompatibles con la obligación de hacer informes ecuánime sobre la situación sobre las investigaciones y todo eso

Voz 40 23:18 bueno pero tampoco alguno lo tampoco no no digamos que a costa pues con Ali no tiene nada que ver con con

Voz 39 23:27 ya que también no funciona otras Quique Pina de que no será el único en ser simpático

Voz 1610 23:34 no no no no no no no no

Voz 0230 23:39 esto es sorprendente pero más sorprendente es que en el segundo minuto de esa conversación difundida por el diario Público el teniente coronel pasa decir que son un grupo de personas los que llevan esa cuenta

Voz 39 23:49 bueno no no ha habido también son también con las investigaciones por parte de no ha ido no tiene nada que me con la inopia lo que tiene manifestaciones lo pongo en Baena uno que no es que los platos que ocupan mano hacemos un grupo de personas los que iban a pista artistas bueno cojo

Voz 0230 24:16 a continuación parece que va cambiando la versión sobre la marcha y dice que tiene un grupo de personas que llevan eso que no es el único

Voz 39 24:24 también lo gestiona otras Quique Pina de que no suceda lo único

Voz 0230 24:28 luego dice que son un grupo de personas que no es él

Voz 39 24:31 es una persona que lleva eso existen algunas personas grupos de personas que parte de un grupo de personas conocen pero dos más

Voz 0230 24:38 luego dice que a veces le dicen que publican y habla de un nosotros que no es él

Voz 39 24:43 en el niño cromos mandado pero no nos yo no somos nosotros

Voz 0230 24:48 y finalmente acaba diciendo que no es el

Voz 39 24:51 pues bien es usted el primero en a

Voz 1610 24:54 la familia no no no no no

Voz 0230 24:57 no bueno esto es algo desconcertante no es un testigo cualquiera es el teniente coronel que ha llevado las investigaciones

Voz 0251 25:03 que son importantes

Voz 0230 25:05 los testimonios las declaraciones de los testigos está discutiendo subió porque de violencia el grado de violencia si la violencia era deliberada los testimonios de los miembros del Gobierno o de la Guardia Civil introducen en sus declaraciones muchas apelaciones a la violencia pero este teniente coronel teniente coronel Baena es el que ha hablado el que ha utilizado expresiones más rotundas ha dicho Cataluña era un polvorín en aquellos días

Voz 2 25:27 aquello era la situación en Cataluña hay por eso me he referido a este periodo con ese con ese adjetivo es que aquello literalmente era un polvorín que decía aquello

Voz 0230 25:38 claro esto la verdad lo decíamos todos en aquellos días y os acordáis lo decíamos muchas veces están jugando a no se atreverán está jugando uno no se atreverá a los otros no se atreverán a ponerse en medio no se atreverán esto lo vivíamos todos decíamos todos como un petardazo ya verás no el teniente coronel en este sentido pensaba lo mismo que todo

Voz 2 25:57 el cuarto incidente pequeño podía derivar en en en una en una escalada incontrolable

Voz 0230 26:05 cualquier incidente puede acabar en escalada pero no fue así

Voz 2 26:10 no fue así pero que no fuera así no quiere decir que la circunstancia de aquel periodo e la sensación que teníamos yo creo que los tres cuerpos policiales que aquello era un polvorín eso es incuestionable

Voz 0230 26:22 la sensación la sensación de que era un polvorín es incuestionable desde este punto de vista tampoco es fácil entender la actuación policial del día uno de octubre se vivía con la impresión de que aquello era un polvorín pero el tribunal se encuentra muchas veces con esta idea sensaciones de miedo de peligro pero que no fue así no fue así pero todo se reconstruye a través de las percepciones de los hechos lo que cada uno sentía los independentistas llevan años ya en este juicio también han hablando mucho de alegría de la ilusión de construir un país nuevo pero también había catalanes que pasaba miedo había un grupo de catalanes que pasaba miedo los hechos son los mismos para todos pero cada cual velos hecho los mismos hechos de manera distinta según sintieran aquellos días alegría o miedo esta razón tras cualquiera de vosotros desear ese de España

Voz 1 27:15 o cambiar de empleo Nerea Aróstegui siempre trae ofertas apetecibles cuarenta y seis mil euros al año

Voz 1315 27:24 no es un empresario australiano que busca a alguien para que la acompaña en sus viajes por un sueldo de cuarenta y seis mil euros al año lo ha publicado en sus redes con el título el mejor trabajo del mundo

Voz 32 27:35 mago

Voz 1315 27:40 Matthew tiene sólo veintiséis años se hizo millonario con un negocio de comercio electrónico y dice que ha conseguido la felicidad gracias a sus viajes y que quiere dar la oportunidad a alguien más para que disfrute de ellos

Voz 1220 27:51 porque viene los requisitos tener capacidades de redes

Voz 1315 27:53 claro que vas a tener que hacer a ser organizado dispuesto a aprender también dice que debería ser alguien divertido y espontáneo pero sobre todo tener el pasaporte

Voz 6 28:03 para lo te he visto con ganas apunta Warrior mayor predomina cadenaser punto com a apuntar contó con Bale sino yo estoy deba apuntó

Voz 1 28:16 bueno pero entretanto ocurran Bokova

Voz 1610 28:18 eso venga

Voz 0251 28:31 entendido problemas ya que si paso está grababan precario de celebración veta bueno es una nueva sección que cómo se titula problemas de mundo porque aquí en la SER escuchado mucho la voz de los desfavorecidos no de de gente que tiene problemas también eso pero la verdad no no si si bien en esta en esta sección queremos escuchar a los otros así que si hay oyentes que cobran más de cincuenta mil euros al mes que sepáis que puestos poemas también son nuestros problemas y por eso queremos escuchar cuáles son lo que os pasa por la cabeza yo tenemos una llamada vamos a una ronda de de gente con con problemas que rica con problemas hola buenas tardes hola qué tal viva ADIC se cómo te llamas amigo yo Cayetano Cayetano qué bonito nombre cuenta no Rayo

Voz 41 29:20 mira a ver me iba a tomar un baño a bañera de sales ayer a las doce de la mañana pactar no porque todo el estrés el día doce la chica de servicio me dices señorito ya está llena la bañera me meto en la bañera a ver si hago vale pero que para que se extienda el hilo musical vale si lo que se entendió una alarma antirrobo coche Jaguar que me dice mi coche ingleses recomiendo una más muchísima ya contaba engalanados con otros

Voz 1610 29:52 me gracias ronda rápida punto tenemos a otro radioyentes hola amigo

Voz 41 29:59 a las hombre Irán Espinosa de los moteros amiga Aitana

Voz 0251 30:04 nuestros moderado cuéntanos qué te ha pasado

Voz 41 30:07 claro quién miran estamos está en fin de semana la sábana santa patrona que Semana Santa a las islas bulle si sales de Europa buena digo los no yo no los tengo situadas Azizi limpio la cuando lleguemos a más gente

Voz 4 30:34 vale como como casquete otras personas

Voz 41 30:36 pero el servicio personas de fuera que otros clientes del hotel en el mismo hotel más gente mezclada con mi familia en otros habitaciones operandis a Tel Quel

Voz 0251 30:52 pescado pues muchísimas gracias iban a venga vamos con otro

Voz 41 30:54 no

Voz 1610 31:00 hola amigo y amiga

Voz 41 31:01 que amiga nombre Fede rica perdona Airport si la Moraleja escuchaba ya hay un clic clic clic clic que sí que me chocaban con los de vaya corriendo

Voz 0230 31:24 no

Voz 41 31:26 si correr competir

Voz 0251 31:28 nunca correr con pendientes de perros puesto muchas gracias otro

Voz 1610 31:34 yo ya hoy allá

Voz 0251 31:37 más tarde de nombre bárbaro a cuenta

Voz 41 31:41 yo estuve el otro día citado al fin de semana en ratas sí aprovechando que el hace muy buen tiempo decidieron y tuve un ratito en el agua bastante rato hice arrugar unos deseos ya salir nata día entrar en casa porque la puerta con el lector de huellas

Voz 4 31:58 madre

Voz 41 31:59 no conocía llame a la presidencia de Baleares no es nuestro problema a Silva el mundo Paganini los de siempre con atajar desde luego que no

Voz 1610 32:19 venga

Voz 0251 32:20 dado otra llamada otro otro problema el primer Mundo lo que estamos aprendiendo hoy lo que están haciendo los correas de España con nuestros Sergio hola buenas

Voz 41 32:28 Samaras tras no perdona perdona perdona nombre Money Colette estudien Liceo diciendo de él no dejó que era hijo que vale soy buena quería comer a San pero de los de verdad en condiciones sí sí me fui a Pajín me pidió un café le Avec Le cuajara belicoso si cuando iba recto y las gafas de sol Vogue que llevamos son muy grandes no me cabía cuerno de la boca decir lema dilema sano gafas de sol Vogue tanta vida

Voz 1610 33:02 pero bueno yo no ya estoy yo estoy saturado ya de tanta yo no puedo

Voz 1 33:08 dicha olla ya estaba hasta el otro día repetimos eh sí sí te han gustado las pruebas Iturriaga

Voz 4 33:19 absolutamente

Voz 42 33:22 circular con su moto y sabéis que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes que son los moto expertos contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones el cine directo Puntocom

Voz 43 33:38 la mayor bajada de impuestos de la historia embistió la app te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el treinta y uno de marzo sólo consulta condiciones

Voz 6 33:49 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no se cobra

Voz 7 33:56 a estos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni en Egipto

Voz 10 34:08 punto es

Voz 44 34:14 la sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 7 34:19 la Ventana quien funky La Ventana

Voz 10 34:27 la Cadena SER presenta el placer de escuchar al cumplir los tres años matiza ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa

Voz 45 34:41 a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros el único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado cocina fácil que pertenecía

Voz 10 34:53 una vez que lo hubo leído agua rabo de memoria todas las recetas

Voz 45 34:58 qué decidió que quería algo más interesantes dijo no es comprarme algún libro un libro preguntó él para que quieras tú maldito libro

Voz 10 35:11 tiene de malo la televisión te hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas Ci ahora bien es pidiendo le estás echando a perder hija la tarde del día en que su padre se negó a comprarle un Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del puerto al llegar se presentó a la bibliotecaria la Señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer hundirse la Señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña sin que la compañera ninguna persona mayor le dio la viene está en los libros infantiles por favor preguntó Matilda en la espaldas más bajas dijo la señora Félix quieres que te ayude a gustar uno bonito con muchos dibujos dijo Matilda

Voz 7 35:55 no basarla

Voz 10 35:59 Roald Dahl mil novecientos ochenta y ocho que Reina se el placer de escucha

Voz 20 36:07 este martes a las siete de la tarde Nat de la Cadena SER

Voz 7 36:09 acabamos de hacer como en tres minutos de radio increíble se que nos han grabado sacaba para Gordos

Voz 17 36:15 vamos a volver a empezar buenismo bien con Manuel Burque Quique Peinado dedicamos el Volvo porque lo contrario del buenismo es el mismo igual que lo contrario del periodismo es el gordo y

Voz 7 36:25 Jean Pierre muerte cada día un nuevo programa de humor en nuestra Liga buenismo debo la vida moderna buenismo bien

Voz 20 36:34 en la Cadena Ser en la pantalla de tu smartphone impulsa el logo de la SER quitó mayor

Voz 21 36:41 programas tendencias boletines opiniones títulos poco

Voz 10 36:45 para compartir o crear tu propia peleáis programas La SER con un dedo tocó el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 7 37:03 cuenta con las

Voz 10 37:06 pase lo que pase

Voz 47 37:18 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 48 37:41 el año con emisora hizo de la tranquilidad de mi Sierra Mino Etxaide subida sino de mi arte y mis teatros hablan de turistas y viajeros mira no de Águilas castillos bodegas

Voz 49 37:53 a mí me conocen de verdad Comunidad Madrid conocerme

Voz 50 38:01 hola qué tal está muy preocupada

Voz 4 38:04 a mí me cogieron me está siendo como esperaba ahí tocabas

Voz 47 38:06 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar mismo deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 7 38:19 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien

Voz 0089 38:26 tres La Ventana con Carles Francino

Voz 1 38:39 aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio hoy tenemos desafío con tú pero antes José Antonio Páramo claro los problemas del primer punto cuántas veces necesitamos ese ese asesoramiento de un abogado

Voz 1220 38:51 apertura a ese contrato

Voz 1 38:54 de alquiler facturas hay solución al alcance de la mano si no proteste es que esto te va a venir muy bien contrata ahora la tarifa plana de quince euros al mes

Voz 49 39:05 el contar con una boga

Voz 1 39:10 tantas veces como necesites además muy Fathi llamas gratis alega alitas al novecientos novecientos

Voz 23 39:15 bien seis seis tres novecientos siete seis y seis tres

Voz 49 39:22 por Mateo diitas llevo ganan y abogada

Voz 51 39:29 pero hay corresponsales Youtube Pilar de Francisco que pasa para emociones fuertes como cada semana por supuesto esto es lo primero a ver si coincidimos ya en la misma ciudad dejando entrever Mondo emociones fuertes decía

Voz 1315 39:46 la Challenge del reto de la canela tan famoso en Youtube llegan las competiciones

Voz 6 39:52 les vamos allá el canal puzzle manía organismo ambiciosos concursos en el que el que más piezas coloqué en el menor tiempo posible plan sin paso algo seguro

Voz 52 40:05 entonces comentar las normas para el he acabado antes nadie ha acabado antes seis ya la persona que costó más siestas contamos las dietas cuenta la urbe están pegadas al borde y luego los grupos de cinco piezas juntas

Voz 6 40:26 entendido entendido adrenalina falta sólo el contar baldosas Challenge Youtube lo habrá hecho todo suelen ser además de gatitos cosa así que a ver Juan José Padilla que les vea gana cosa más cosas que no se enseña a tu canal derivando más dos seiscientos mil suscriptores lo lleva Un matemático Eduardo Sáenz de Cabezón pues mira

Voz 1 40:53 con nosotros algo que él el Ensanche

Voz 1315 40:56 famoso en Youtube con su canal en el que explica las matemáticas de una forma práctica sobre todo que se puedan aplicar al día a día como por ejemplo a la cola del supermercado ese Vietnam en el que los veteranos siempre ganan su solución para que no te no tengas que esperar mucho es esta

Voz 0522 41:12 estás en el supermercado en la fila para pagar como siempre tu fila es la más lenta de togas entonces decir es cambiar tres error lo mejor es también una sola fila si distribuir a la gente en los puestos han llegado todos los problemas y retrasos se distribuyen por igual entre todos los puestos el tiempo global de espera ser reduce en un factor de N Nos vemos en las filas eso es cierto

Voz 4 41:35 clarísimo yo lo he lo he cronometrado

Voz 0251 41:37 incluso eh sí sí yo creo que tras una normal y una fila única más rápida fila única están

Voz 6 41:43 además aunque también tengo lo cuando llegas a casa tienes que abrir la bolsa te da un poquito el tiempo que has perdido hay gente traumatizado por las noches con pesadillas había por todas partes no sabría tengo en carne y hueso más enseñanzas

Voz 1315 41:59 vida la crianza nuevo programa en el Canal Calanda podcast sobre padres y madres primerizas gente que son vampiros que viven de noche gente que da miedo ojeras fantasmagóricas caras pálidas como se llama este podcast sobre el tema así

Voz 53 42:14 no imaginábamos que estáis en mitad de la noche durmiendo y al fondo en vuestra casa se empieza a oír como un llanto de un bebé lejano en lugar de acojonado los vivos lo que es fingir que estáis durmiendo por lo que queréis es que vuestra pareja vaya a atender al niño sabéis debido esto este es vuestro programa empieza matarme

Voz 6 42:35 con el matando el podcast sobre padres primerizos esto amén nunca una cuenta Instagram que se que un padre el director de este programa Cristóbal Garrido cuenta su día a día como padre de dos niñas también está la actriz de Molina el POT casi tienen invitados ilustres como Joaquín Reyes So Dafne Fernández aunque no hablan de de sus logros sino de los mocos de chiquillos última moda esta moda me flipa Study with mil con esta vez en todo muy identificada consiste en grabar te es un tipo de vídeo un género nuevo consiste en que aparte estudiando durante horas y colgarlo en Youtube para que otra persona que quiera estudiar se ponga al vídeo y lo tenía de fondo butrones estudia eso es estudie o no sé si todos los susurros y ahora vamos a escuchar lo que ha agravado el tiempo el canal tiempo códigos eh esta consiste

Voz 23 43:30 que viene a ser una persona estudiando

Voz 6 43:35 esto así tres horas a ver todavía mejor que en Flix a ver lo veo lo veo un poco ambiciosa ver opositado conmigo treinta y seis horas de grabación se padece puede ir subiendo o hace un máster conmigo entonces sí es mucho más interesante sales no pasa no pasas por casa Harvard conmigo eso sí sería diversión sin límites por último la youtuber verter

Voz 1315 44:04 de casi cuatrocientos mil suscriptores halladas en nuestro idioma se le queda pequeño esta chica es arquitecta ese youtuber de éxito lo que ha hecho es recoger el legado radiofónico de Luis Piedrahita e inventar nuevas palabras según sus necesidades ella define sin comer hiper Fo morir

Voz 54 44:24 sin creo comer cuando tú por ejemplo estás comiendo filete con patatas calculando metódicamente cuanto comer década para que duren lo mismo no es lo mismo de comer sin más sincro comer lleva implícita una intención de orden disperso morir cuando te quieres morir pero no literalmente sino en plantilla te gustaría desaparecer pero poco a poco plano quieres montar un numerito sólo quieres dejar de existir

Voz 6 44:46 a lo mejor sólo mentalmente porque a lo mejor dentro de una hora

Voz 54 44:49 es pasábamos a tú lo que quieres es una muerte por médica no vinculante

Voz 6 44:53 de ser reversibles Gudiel Fangoria me gusta mucho como a gente cuando no gana el desafío el tocadiscos siento

Voz 1 45:02 hola oye vamos al desafío

Voz 7 45:07 twitter para concurso venga venga venga

Voz 1220 45:12 saludamos los hoy tenemos una chica nueva en el concurso saludamos como otra vez

Voz 4 45:18 a ver a ver a la perdona estoy muy tranquilo vamos a saludar a Sara Laguna

Voz 1220 45:29 es su primera semanas de Madrid ahí está bien porque es una mezcla es ex informática y actualmente estudia sí sólo es una buena es una muy buena mezcla de dos mundos muy dispares hola Sarah buenas tardes buenas tardes hola Sarah

Voz 55 45:45 pues muy bien porque yo se lo llamaba para hablar con vosotros

Voz 4 45:48 estoy parece fantástico nada lo tienes lo tienen muy fácil porque tu contrincante

Voz 1220 45:59 es cuarta semana hola Moisés

Voz 4 46:01 ahora

Voz 1220 46:04 Nos vendría

Voz 49 46:06 le dije por favor auxiliar entre llegaría otra explicó el dije

Voz 4 46:11 sí compañero compañero de viaje

Voz 6 46:16 a ustedes

Voz 4 46:19 venga venga pues acabas de Francino

Voz 1220 46:21 ya empezamos lógicamente con con con Sarah la novata muy preparada pero novata rookie de este concurso tales Vega estamos ya estamos en primavera una fácil Sara para empezar completa este refrán a invierno malhechor primavera mejor o peor las peor peor muy bien correcto cogían gastados hasta hasta de Barcelona Orly a Federer es un profesor conoce sobradamente en Princeton experto del del mercado laboral ha sí muy interesante ha dicho muy interesante la entrevista la podéis ver creo que en el país y ha dicho esto los robots no han aumentado la productividad vale pero por qué tres opciones a Sara porque se enfada mucho y acaban persiguiendo a los humanos porque son muy caros o porque se rompen todo el rato

Voz 56 47:22 no porque se rompen todo el rato

Voz 4 47:25 tanto tanto robo tengan pregunta

Voz 1220 47:29 hablemos un poquito de robots más más concretamente del primer robot progre le irá dirigido de forma digital que como todos sabéis fue el Juni made en mil novecientos sesenta ah vale ese fue el primero el primer robot programable pero para que fue creado tres opciones para levantar piezas calientes de metal de una máquina Italia eran muy calientes y un robot que estos ni sufre ni padece que se que quemen segunda opción para poner tornillos en una cadena de montaje como tercera opción para jugar al ajedrez

Voz 23 48:07 se pregunta trampa sesenta y uno

Voz 6 48:10 vale vuelta trampa sesenta y uno

Voz 56 48:15 a y uno

Voz 4 48:19 claro ellos Hornillos no

Voz 1220 48:21 no era para poner mala de piezas cayendo no pasa nada no pasan a los robots la forma en la que te posa será psicología quizás los robots más conocidos de la ficción sean R2 D2 Iceta peor de la grada las galaxias pero no no sé si os pasa que os hacéis un poco lío quiénes que entonces Sara por favor C3PO quién era el de la

Voz 4 48:48 la forma humanoide o el otro con Di Luca se

Voz 1220 48:52 pero era todo

Voz 4 48:58 no no no

Voz 1220 49:00 jornada de Sanidad vamos no lenguaje informático se está claro era verdadero o falso empresario construye e inaugura una autopista te un solo metro

Voz 4 49:13 Podemos seguramente sí verdadero si no que que eso va a ocurrir eso efectivamente sí sí

Voz 1220 49:18 los pasó en Rumanía sí sí para protestar por la red de carreteras un tío hizo un metro la de autopistas para de esta pregunta hoy cumple el gran Steve Tyler Lido líder de un grupo

Voz 4 49:33 indicó de rock igual tres ocho

Voz 1220 49:35 este es Deep Purple Led Zeppelin o Aerosmith

Voz 4 49:39 a Eros

Voz 1220 49:42 es unir Steve tiene una hija muy famosa también tres opciones Liz Taylor que es actriz Bonnie Tyler excantante Marta que es compositora dignos

Voz 4 49:54 Liz Taylor te lo pregunta

Voz 1220 50:00 a la de baloncesto celebrado se celebró la semana pasada la respuesta es Iturriaga

Voz 4 50:10 no esto no está vendíais medallas vida

Voz 1220 50:13 se celebró el sorteo de los grupos del Mundial de baloncesto que se va a jugar este año en el dos mil diecinueve vale triple pregunta entonces es una triple pregunta cada una que es de dos opciones vale vale un punto bien vale

Voz 4 50:26 la primera son los tres los tres tres

Voz 1220 50:28 tres países que estar el grupo de España una Puerto Rico o la República Dominicana Puerto Rico correcto Túnez o Angola

Voz 56 50:40 correcto o Irak

Voz 1220 50:44 no y bueno no está mal no está orgulloso dos puntos por cierto donde se va a jugar el Mundial

Voz 56 50:55 Justo lo sabes correcto

Voz 4 50:59 hola darlo y por usar pregunta cuidado

Voz 1220 51:09 está yo no sé si lo hemos hecho pero lo ha hecho en otras cosas atenta Sara sale bien telón ICV un grifo abierto horas y horas allí se cierra el telón como se llama el perfume

Voz 23 51:24 ningún

Voz 1220 51:26 Fabien entonces Borat horas y horas se cierra el telón como se llama el perfume que está que está pasando cuando abres

Voz 4 51:34 dijo y lo has abierto qué pasa

Voz 56 51:37 sí sí el Ondas no se luz

Voz 4 51:43 mismo

Voz 1220 51:46 cierto agua de rosas

Voz 4 51:49 la verdad es buenísimo y luego bueno total suma dos diez puntos nueve quince nueve

Voz 1220 52:00 al aseo tres fallos a sobre doce exactamente correcto el Bargas tiene razón estoy haciendo el gesto ahora estoy haciendo y cinco Balenguera pues vamos con descansa descansa Sara íbamos pues es venga tales pin también para que un refrán para comenzar Moisés golondrina anticipada primavera templada o destemplada golondrina anticipa tengo un verdadero o falso un tribunal de EEUU ha condenado a un cazador furtivo de ciervo dos haber Bambi una vez al mes pero no hace estuvo hace unos días Cristiano Ronaldo en España pero para que vino

Voz 49 52:50 para qué

Voz 1220 52:53 sable debe abrir un nuevo negocio de cosas de pelo abrir un nuevo gimnasio otra el dinero que debía que le debe a Hacienda en una maleta

Voz 6 53:07 muy bien

Voz 1220 53:08 oye por cierto qué país a cuenta del pelo que país europeo está muy de moda ahora con esto de poner pelo Grecia Turquía o Bilbao sobre pelo

Voz 4 53:24 hala gran

Voz 1220 53:25 irá Knightley actriz británica la de Piratas del Caribe saber si la chica esta pero antes de de hacerse mundialmente famosa con Piratas del Caribe hizo una película en la que quería ser como futbolista inglés como quien

Voz 56 53:39 es verdad bien

Voz 2 53:46 ah no era rollos pollos

Voz 1220 53:48 sí pero quiero ser como Beckham efectivamente por cierto cuántos años le echas a Keira Knightley te doy dos arribados abajo creo que tiene treinta y cuatro coma cuatro preguntas triple es como el de tu rival pero con la Eurocopa de fútbol vale en España ya jugaba con Noruega y esta noche juega con Malta subgrupos deseo y luego quedan tres adversarios más vale primera Suecia o Dinamarca

Voz 56 54:23 he Suecia correcto República Checa o Rumanía

Voz 23 54:30 radio

Voz 1220 54:32 es Roux varía Islas Feroe o Chipre pero Feroe muy bien ya que estamos con el fútbol hablemos de un tipo simpático con un poco cada de hacer un entrenador holandés que ha anunciado su retirada si al Barcelona y una de sus grandes frases fue aquella de tu siempre negativo tú nunca puso positivo de Ken hablamos

Voz 4 54:55 Vangal Vangal

Voz 1220 54:58 Louis van Gaal sí señor sí señor sí señor cómo como se llama la última película The Clinic en la que se convierte en un transportista de droga y de ahí el nombre de la película Taxi multa la última pregunta pregunta cuidados aquí en el lecho pero no duerme tiene boca pero no habla que es

Voz 56 55:22 a ver repite la pena Francino

Voz 1220 55:25 de hecho pero no duerme boca pero no habla boca tiene el hecho pero no duermen se tiene boca pero no habla el muerte el cuarto

Voz 4 55:47 en mi papel venía el río pero bueno al muerto me van casado seré totalmente bien lo digo

Voz 1220 56:00 bueno pues han sido pues once puntos rápidamente vamos vamos veinte atención Sara atención Moisés empezamos por Sara te voy a decir cosas de series y me tienes que decir de qué seres estamos hablando vale la Mola venga pisara Se han muerto Chanquete

Voz 4 56:17 sí Verano azul su correcto diez puntos

Voz 1220 56:19 eh Moisés Moisés no me fastidies Merche

Voz 4 56:25 a Stalin

Voz 1220 56:27 cuéntame dice no me fastidio más más fuerte no se Jara mejoran algo de él es que no veo no veo venga Sara Sara los los siete reinos voces Waterloo los tronos no es correcto muy bien Sarah mafiosos

Voz 23 56:48 sí sí

Voz 4 56:50 Boix soprano hablando de todo mantiene la venta

Voz 1220 56:54 la trece once Sara esta para Haití Mister Heisenberg Illescas

Voz 4 56:58 o en si lo ha dicho lo ha dicho lo dicho lo dicho lo dicho vale lo ha dicho Breaking Bad muy bien muy contento Rachel Rachel y Mónica

Voz 1220 57:12 hola

Voz 4 57:13 hombre siempre el hombre

Voz 49 57:16 es muy he

Voz 4 57:19 nada más difícil para Sara al final todo fue un sueño

Voz 1220 57:25 Serrano correcto he Moisés suena el timbre nos vamos pitando suena suena el timbre Nos vamos pita a ver si hay y clase correcto muy bien venga última para cada uno de vosotros Sara psiquiatra en Seattle después de abandonar Boston

Voz 23 57:52 radio

Voz 1220 57:53 de ahí Boston y tenía un programa de radio cobrar yo

Voz 4 57:57 pero sabes Frazer gran rey ser creíble

Voz 1220 58:04 lo que es bueno y la última ya muy fácil para Moisés Shelton León Ari Penny

Voz 56 58:12 otra vi cuadros

Voz 1220 58:15 pero pero oye pues se pueden fantástico porque tengo una noticia bueno que no es muy buena y otra muy buena da no muy buena es que perdemos a Sara

Voz 4 58:27 está muy bien a un aplauso paralizara gratis

Voz 1220 58:36 la otra es que ahora mismo Moisés tiene dieciséis puntos le quedan cuatro puntos en cinco preguntas que le haremos el martes que no vale

Voz 4 58:45 a lo cual Moisés prepárate porque igual que

Voz 1220 58:48 me toca tabaquismo

Voz 4 58:50 a ella me Lope lo comentamos otro día en mi casa

Voz 1220 58:58 esa es la a nada

Voz 4 59:01 a Sara

Voz 10 59:05 para preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por mis ahorros