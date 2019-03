La Ventana (26/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias empeora la situación del incendio de Rianxo en La Coruña en estas últimas horas el fuego se ha extendido muy rápidamente Ester Bazán si hay varios focos

servicios informativos

hoy nuestro ejercicio diario con el retrovisor nos acerca a una de las figuras más grandes de la historia de la música hoy hablamos de Beethoven pero sobre todo de su muerte de su funeral

Voz 20 10:19 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:36 qué disgusto tenían a esta misma hora en Viena a las seis de la tarde del veintiséis de marzo de mil ochocientos veintisiete Se les murió Beethoven el único humano capaz de fallecer de cinco cosas distintas cirrosis hepática intoxicación por plomo sífilis hidropesía problemas intestinales clínicos los médicos no se pusieron de acuerdo entonces tampoco lo están ahora del todo pero buen para unos murió de un fallo hepático pero ya parece demostrado que la causa fue él mismo envenenamiento por plomo lo que no se sabe es como acumuló en su cuerpo más plomo que Billy el Niño

Voz 21 11:18 el todo

Voz 1626 11:32 Beethoven tuvo un ajetreo post mortem fuera de lo común pero porque los vieneses la verdad es que no tienen medida al entierro de Mozart treinta y seis años antes no fue ni el Tato y acabaron perdiendo han muerto y al de Beethoven fueron treinta mil criaturas y cada dos por tres Urban en su tumba para ver si seguía en su sitio todos en Viena se arrepintiera de no haber hecho ni puñetero caso al genial moza se volcaron con Beethoven para que no pasara lo mismo pero en cada meneo les quitaban algo a la tumba ya se fue sin su melena porque los fetichistas claro ahora hay mechones de pelo de Beethoven en la biblioteca del Congreso de Washington en varias universidades de Estados Unidos en Londres envia en Bonn en infinidad de colecciones privadas pero es que luego aprovechando las autopsias y los cambios de tumba cada uno de los que pasaba por ahí le birló un trozo de cráneo que de lo que quede de Beethoven en el cementerio central de Viena será sólo de cuello para abajo un médico se llevó parte del occipital por ahí anda también un trozo de parietal y once fragmentos más mientras que los temporales fueron a parar a Londres donde acabaron perdidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial tiene guasa que al compositor alemán le cayeron Pepín azul de sus compatriotas para lo que has servido tanto pelo y tanto cráneo disperso por ahí ha sido para analizarlos y comprobar que Beethoven murió con cantidades de plomo cien veces superiores a las normales así que como no iba a tener mala leche es nombre con lo que cabrea el plomo

Voz 0313 13:26 pues es una explicación Roberto verdad Málaga si te apetece que tenía un rato lo que no tengo tan claro igual luego comentamos con alguien por donde el entraría tanto plomo en cualquier caso oye que ganen de Beethoven tan grande tan grande que a este desembarcó sabes dónde dónde el rock'n'roll

Voz 22 13:42 eh

Voz 23 13:58 bueno ya estoy acá requiere quién yo no me voy formarse

Voz 0313 14:42 pero crees que tendremos a Mariola preparada ya para el mismo dos de las cinco

Voz 24 14:49 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida déjate Sito Miñanco y cargados la monarquía pone cachondo le parece

Voz 0313 15:02 Chucky

Voz 25 15:04 no por el este con los borrasca que penetran desde el Atlántico

Voz 1 15:09 me encanta mirar a los aspersores a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 15 15:25 se oyó los estudios de Radio Valencia Mariola Cubells bueno

Voz 0313 15:29 las tardes Roberto hola qué tal

Voz 15 15:32 muy bien grande

Voz 0313 15:34 sí que grande Chuck Berry tenéis algo que recomendarle algo que recomendar te comiendo sino has visto la segunda temporada de gigantes sí

Voz 15 15:43 me queda miedo de mi al dinero pues hombre no

Voz 0313 15:46 estaba agotada con una cosa sangrienta

Voz 1504 15:51 que no podía más entonces quería verla bien te hagas

Voz 0313 15:53 capítulos has visto lo visto lo visto lo sé joder con los hermanos Guerrero e sea verdad iba con el Urbizu fuentes sabe nada Urbizo for president Urbizo for Life la de After life he visto pues yo también

Voz 15 16:14 sí porque es muy ácida creo que además Frontino te va a gustar especialmente similar a la vida no por lo de ácidos sino porque está su reflexión sobre

Voz 0313 16:26 oye que es que tenemos una plataforma que a mí me contrato con Spielberg

Voz 1504 16:33 vamos a ver no puede ser nos va a explotar la cabeza un momento a otro no sea no

Voz 0313 16:38 a mí no me da la vida ya ni el sueldo dentro dentro de cinco años de las plataformas que hay ahora yo creo que podrán existir cuatro gigantes tres que opinas esto

Voz 1504 16:49 sí bueno pero es que tres son muchas ya con este con este panorama y con este catálogo hoy sabéis lo que pensaba que cuatro plataformas de televisión al mes nos pueden costar lo que nos cuesta un libro

Voz 15 17:04 yo eso es bueno malo

Voz 0313 17:06 ahí lo dejo ahí lo dejo ya sabes que yo siempre tengo ya vuelven a otra cosa mariposa tema hombres te interesa el tema de los

Voz 1504 17:14 que me ha sorprendido gratamente por lo que vas a decir ahora

Voz 0313 17:17 a objetos volantes no hablamos de series de televisión no está más que con Expediente X ya no nos lo planteamos desde el interés científico que a escuchar algo mejor

Voz 15 17:28 deben fenómeno sonante apasionante pero es una cosa moderna o es una cosa antigua desde cuando en la Edad Media se planteaban Hornets en la Edad Media se plantearían atrás

Voz 26 17:41 elfos gnomos no ovnis el ovni eh surge en los años cuarenta más vienen los cincuenta eh en Estados Unidos todo empieza cuando un señor que va volando con su avioneta que en etanol el veinticuatro de junio del cuarenta y siete eh está volando de este Halliday aquí en la costa oeste de Estados Unidos sobre un volcán el Monte Rainer en un día precioso que se dedica a volar y ver B nueve objetos que le llaman la atención las nubes frutos brillantes que pueblan información entonces aterriza en en en Pendleton decide contárselo a la gente no

Voz 0313 18:20 Canada mal eh nada mal yo yo yo creo que con esto lo podríamos saludar nuestros invitados pero sí pero antes una prueba del algodón para gente como yo creo que como tú y como letras una prueba del algodón

Voz 0522 18:34 por delante trece programas de cincuenta y cinco minutos osea setecientos quince minutos de ciencia ya me porque si los sumas a los cuarenta y programas las temporadas anteriores tendríamos un total de dos mil seiscientos noventa y cinco minutos de ciencia emitidos en la televisión pública vale pues en esos dos mil seiscientos noventa y cinco minutos la superficie de la Tierra arropado una distancia de setenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos kilómetros ha recorrido en órbita respecto al sol cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil kilómetros y además en ese tiempo tus neuronas han emitido la inimaginable cantidad de XXXII mil billones de impulsos eléctricos en más de ocho millones de las células de tu cuerpo sean renovado ya no eres el mismo ya no eres la amistad y los otros tampoco

Voz 0313 19:25 así arrancó hace una semana la nueva temporada de órbita laica es decir ciencia Fórum tuvo en La dos de Televisión Española Trending Topic a los veinte minutos el estreno Trending Topic y además de buen rollo eh que sí que hay que gusta a esa Jara todos los días qué necesaria qué gustazo Lluna cierto decía uno de los tuiteros una cierto que lo presenten un divulgador científico cojonudo y con humor pero científico a ver divulgador con humor y cojonudo Eduardo Sáenz de Cabezón Donalds muy buenas Diego está guarda en Radio Rioja qué tal amigo de bolso

Voz 1826 19:59 oye por cierto no eres demasiado optimista respecto a la capacidad de nuestras neuronas

Voz 0522 20:03 en cuanto a todos tenemos la misma población neuronal no pero será no exactamente pero la densidad neuronal sí que es muy parecida

Voz 0313 20:12 oye oye Eduardo que hace años que no conocemos tú eres matemático monologuista presentador que más más yo soy más matemático

Voz 0522 20:19 ahí es donde más me veo yo a mí mismo pero juego con esto de monologuista hijo orín y ahora tengo este regalazo de haber podido presentar esta joyita que orbita laica

Voz 0313 20:30 te lo pensaste mucho poco cuando te lo propusieron

Voz 0522 20:32 lo pensé poco a poco lo primero que pensé fue mantener la compatibilidad con el trabajo la universidad eso fue la primera línea roja que puse la segunda y la una fue decir ostrás si a alguien que yo conociera algún científico aún divulgador de ofrecieran esto tendría que decir que sí ergo me perjudique si Eduard bueno a ver qué pasa

Voz 0313 20:52 Marian García que es una de las colaboradoras de órbita laica la boticario García doctora en Farmacia y nutricionistas último libro el moco radioactivo da algunas pistas ya de por dónde malas varias buenas tardes como ésta buenas tardes qué tal bueno un gran gran momento para la ida hay dos cosas que están cambiando en la tele una es la música ahora hay programas de música y la ciencia parece que vuelve también a coger un cierto cierto protagonismo no está mal no

Voz 2 21:15 es que nos hemos empeñado mucho los científicos en dar mucha guerra en las redes sociales y al final los han tenido que hacer un hueco en la tele también queda más remedio

Voz 0313 21:24 tú tú tú no puedes perdona momento Mariola tuvo pues ayudar con lo de Beethoven y el que como pudo el hombre tragar tanto plomo no no era un pato de la Albufera quiero decir no

Voz 2 21:35 el sesenta que SG que yo

Voz 0313 21:37 todo pasar como hay un alguna hipótesis que es lo que

Voz 2 21:40 ha pasado un poco a los romanos a lo mejor Beethoven tenía alguna copa con plomo algunos cubiertos para comer con plomo una de las principales fuentes antiguamente

Voz 0313 21:49 esto si esto es cierto porque dura buena

Voz 2 21:51 de ahí es muy curioso porque además llama Saturnino

Voz 0313 21:54 que lo de morir de Hacienda el plomo

Voz 2 21:57 se llama Saturno el planeta Saturno porque Saturno es el el planeta más pesado el plomo es el más lento digamos el plomo también es muy pesado en dos de ahí bienes del plomo puede que fuera por eso podría ser ahora mismo las intoxicaciones sobre todo son las pinturas en las ventanas por estructuras antiguas provocaron el caso debe toma en era sobre todo muy frecuente en los pintores por ejemplo Goya Caravaggio porque las pinturas en los pigmentos

Voz 0313 22:25 por todo ello el plomo diríamos que son los rusos claro claro no creo que Beethoven comía con algo de su abuela así una copa de de plomo así heredada probablemente rusos son los narcos todos los narcos efectivamente Mariola que ibas a decir Eduardo esto

Voz 1504 22:40 de que os habéis empeñado los científicos decía Francino que ahora hay más más programas de ciencia pero también es verdad que habéis bajado un poquito el nivel discursivo porque además de Ciencias Abi de ciencia habitualmente eran un Peña

Voz 0313 22:53 yo no estoy yo no estoy de acuerdo verdad que se haya bajado

Voz 0522 22:57 he puesto mi cursiva cursiva yo creo que se ha diversificado ahí está que ha diversificado que se ha adaptado también me parece que hay una toma pero vamos

Voz 2 23:10 se sabe espectacular

Voz 0522 23:12 a mi me parece que hay también una especie de de conciencia de que si si digamos y la imagen la auto imagen que tenemos como sociedad la podemos llamar cultura pues yo creo que el que la ciencia está formando parte de nuestra cultura entonces está bien que que forme parte de la auto imagen que tenemos y por tanto de la tele

Voz 2 23:28 yo creo que esto ayudado mucho Eduardo de esto sabe mucho que es youtuber entre otras muchísimas cosas el hecho de las redes sociales y canales como You Tube que han hecho que muchos científicos hayan utilizado plataformas digitales para utilizar bueno para ver maneras más sencillas de divulgar que esto a lo mejor pues también cala

Voz 0313 23:45 concurso de monólogos nos conocimos a propósito de eso es verdad

Voz 1504 23:50 drama de Tele además que también nacían con esto yo quiero saber que era muy arriesgado a empezar el programa con una cosa tan controvertida como lo de los extraterrestres que no existen no sé si lo sabéis pero

Voz 0313 24:01 cuidado cuidado cuidado cuidado

Voz 1504 24:06 es Eduardo broma

Voz 0313 24:08 es también Satur la Amparo Gea de CERMI espera te escucha

Voz 0522 24:14 deberíamos haber visto algo que no hemos visto nada que no llegó al explicaciones

Voz 27 24:17 pues hay mucha de hecho no hay ninguna solución está abierto pero ya hay tentativas hay ideas de que puede pasar por ejemplo hay algunas que son verdaderamente escalofriantes por ejemplo podría ser eh pues que togas ilustración cuando llega un grado de avance se auto aniquila hay otras por ejemplo podría ser que no estén observando por cuestiones científicas que lo vean como como quién pone bacterias en eh una placa o quién observa un hormiguero hay más por ejemplo también que estén comunicando pero no en un lenguaje que entendamos a lo mejor no están diciendo hola con ondas gravitacionales neutrinos nosotros lo escuchamos tantas de radio eso tiene todo el sentido podría ser yo la que está escrito que uno no

Voz 2 24:58 hay otra teoría que es la de Juan Carlos Ortega que lo conocemos también tiene una teoría muy buena y es que existen pero son detrás de esto para náuticas y era muy bueno ahora en plan existe pero no han sabido comunicar

Voz 0313 25:16 cuenta Marian que es muy interesante

Voz 2 25:18 has es una plataforma eh no Gascón K es una plataforma de divulgación que depende de la cátedra de la de cultura científica o sea el País Vasco todos los años organiza en Bilbao un evento en el que se llena Euskalduna Euskalduna recordemos caben tres mil personas para oír hablar de ciencia no y entonces es verdad que gran parte de los colaboradores de órbita Laika también somos Now que no yo creo que todas estas plataformas ayuda bueno volvamos

Voz 1504 25:45 los a los extraterrestres por favor yo le decía que bueno inviolable no de los de las cabezas de este de este programa es José Antonio Pérez ni mesa cojea yo le decía pero cómo te atreves a empezar con extraterrestres tal sino existen los extraterrestres no existe

Voz 2 26:07 claro

Voz 1504 26:08 Marian responde a la pregunta la tele pública arrancar con una historia tan controvertida como ésta por qué

Voz 0522 26:16 vamos a ver es valiente hacer un programa de ciencia donde quién habla son exclusivamente científicos nos ponemos a hablar efectivamente de extraterrestres pero es verdad que asomarnos ahí afuera por lo que sea tiene a ha tenido muchísimo desarrollo científico muchísimo en desarrollo tecnológico y entonces pues sino Samos a vamos ahí fuera y además esto tiene este regusto vamos a decirlo así mitológico como como hablaba Gámez en ese fragmento que impuesto pues me parece una mezcla buena editó una declaración de intenciones también no

Voz 0313 26:45 a mí me parece un acierto que hagáis programas temáticos

Voz 0522 26:48 que que encara entrega la música

Voz 2 26:50 la de ayer lo que sí que hemos demostrado que no existe y Eduardo en el programa de nutrición es otra cosa mucho más mundana que los extraterrestres

Voz 1504 26:59 que no haya no vamos esto voy les hemos demostrado que

Voz 2 27:01 no es que la gente piensa que existen no existen como

Voz 1504 27:04 que como que ahora dile observó tu Eduardo te acuerdas

Voz 2 27:06 yo el jamón york yo

Voz 0522 27:09 bueno eso estoy aprendiendo muchísimo

Voz 15 27:11 por eso no ha desatado lo quedáis ahora

Voz 0313 27:17 pues vale pero el pollo lentos y que si se bueno tú puedes sí sé que es el jamón de York

Voz 2 27:27 yo vacío cocinado a baja temperatura que eso ni Dios lo hace pero Twitter pollo lento y la gente se ponen Instagram como loca hacer el pollo vacío cocinado a baja temperatura es un fiambre que tú te haces en en tu casa se queda una textura muy guay innovado lleva

Voz 0313 27:41 nada que sea perjudicial para estaremos creando no perdió

Voz 1504 27:48 hay otra cosa en el programa hemos visto los dos la verdad es que cada frase te deja loca sobre todo para los ignorantes

Voz 29 27:53 como yo en ese terreno

Voz 1504 27:57 cuenta de que claro todas estas cosas que nosotros contáis luego lo vemos Francino Roberto en la ficción

Voz 0522 28:02 hay un montón de cosas relacionadas con esto

Voz 1504 28:04 lo que salpica nuestra ficción actual en los thrillers en los thrillers psicológicos en los programas de investigación en las propias si en las distopía en todo si yo no yo no sé si sois conscientes del gran

Voz 0522 28:16 mira la parrilla de cualquiera de las plataformas que hablabais sacarle la ciencia la tecnología claro claro que sí señor no gana nada no solamente en la factura eh sino en la temática que a mí lo que me parece mejor bueno mejor no sé qué me merece más variado no que no solamente la ciencia la tecnología nos ayuda a hacer buenos productos sino que también se está convirtiendo en un significante no en una metáfora o en un o en un tema de cómo sabes

Voz 0313 28:40 no soy vosotros tome forma de entender la vida también también hubo algunas cosas

Voz 2 28:43 con la ciencia son muchas cosas porque siempre hablamos de ciencia temor usted en la cabeza la la física la química las matemáticas en órbita Laika hay biólogos farmacéuticos hay psicólogos es decir se han abarcado también ciencias de la Salud que parece que a veces son Mena

Voz 0313 28:57 que son moco radioactivo morralla

Voz 2 28:59 ese moco reseco que tiene el niño cuando ya pasa de las falacias de eso es que se queda amarillo así Fosforito que no tiene por qué no no no no de hecho suele ser amarillo cosas y no puedes estar media hora hablando esto ahora yo no lo de ser activo así todo el mundo que te y por qué radioactivo bueno esto viene de un señor que de mi pueblo realmente que tenía legañas

Voz 15 29:22 si vas área no no quiero dar

Voz 2 29:27 muchos datos porque el señor pues sigue vivo pero es verdad que con las vecinas por lo menos ya viene fulano con su legañas radiactiva no y cuando tuve que ponerle nombre al libro pues me acordé digo pues es que en realidad el Leganés y el moco viene a ser un fluido similar joya ayer fue una buena noche para vamos a órbita laica porque

Voz 1504 29:44 se detuvo casi trescientos mil espectadores que es una barbaridad para La2 la verdad es que fue una

Voz 0313 29:50 mira mira lo que decías tú lo de la de restos del programa

Voz 0522 29:53 la música es tan importante en nuestra vida nace de nosotros de nuestra necesidad de comunicarnos tienen una una entidad propia componemos melodías complejísima que sin embargo rompen las barreras de la comunicación lo hacen porque la música habla un lenguaje universal el de la emoción la música está ligada al ser humano incluso antes de nacer aún dentro del útero de nuestras madres generamos una melodía rítmica

Voz 30 30:18 mediante los latidos de nuestro corazón

Voz 31 30:23 los matemáticos podemos identificar los acordes como patrones numéricos los físicos como una superposición de ondas la música el arte la música es ciencia

Voz 0522 30:31 porque como la naturaleza la música ya existía antes de nosotros desde los primeros ecos del universo nos acompañará hasta que dejemos de existir mientras tanto que nos queda disfrutar de la belleza que bien

Voz 0313 30:43 qué discurso tan hermoso cortado pero es que este fragmento era muy bueno

Voz 1504 30:47 no yo decía eso que había sido una buena noche para para ellos porque trescientos mil espectadores para un programa como esa es una barbaridad no sé si me lo usaba quiero decir no sé si lo pienso yo sólo vosotros también

Voz 0522 30:58 nosotros estamos contentísimos con la repercusión en cuanto a las audiencias y tal por supuesto pero siempre lo que CEIS de redes si primero si estaba ahí en el Twitter así un poco con ansiedad y luego al final dijo coño que pasa tuitees ha convertido en un convento

Voz 1504 31:12 nadie dice nada malo estamos todos estamos costes verdad

Voz 0522 31:15 abrazando unos ADN debido complicado decirlo

Voz 1504 31:17 lo malo de órbita laica porque bueno en Twitter se puede hablar mal de no pero mira anoche me acordaba por lo de utilizar toda la ciencia hay toda la investigación para los para las series y para porque anoche también en el que fue una buena noche para una serie que os recomiendo por cierto es estrenó anoche en Televisión Española que es Monte Perdido

Voz 28 31:38 sí hombre yo Live novela alada la comentamos en su día aquí novela no la la novela está muy bien

Voz 1504 31:43 sí sí pues es deciros que la serie pinta muy bien yo vi el primer capítulo voy a ver te voy a verlo vosotros tuvo un quince ya había cosas de estas de claro es un equipo de de Guardia Civil hidráulico utilizan Investigación y Ciencia entonces me me hacía mucha gracia está Convergencia porque si no no tendría sentido novelas series lo que decía

Voz 0313 32:04 Eduardo has dicho has dicho Convergencia converger tú querías comentar teníamos buen ejemplo de comer

Voz 32 32:12 ciencia evolutiva que es importante es la vista los ojos en la evolución en la tierra han aparecido unas cuarenta veces por separado e incluso si os fijáis fijados en la pescadería Cuando vayáis los tiempos y los calamares tienen los ojos que son anatómica mente iguales que los de los vertebrados como los otros pero han evolucionado aparte

Voz 0313 32:30 tanto en el árbol de la evolución

Voz 0522 32:33 el están se Paradis este Paradis y sin embargo para algunas características para algunas funciones han desarrollado la misma solución los ojos para los ojos de salud

Voz 15 32:42 planetas que hubiera habido complemente habría o que tiene sentido tuve claro vamos los ojos saltones de toda la vida los pulpos nunca más

Voz 0313 32:53 qué decía Mariola perdón no eso que en los ojos saltones

Voz 1504 32:55 toda la vida

Voz 29 32:56 a vosotros cuando veis la ciencia en la tele

Voz 1504 33:02 hoy es agente hablar de ciencia en las series esto me preocupa mucho lo veis como nosotros igual de naif o del CIS menuda chorrada están diciendo

Voz 2 33:11 bueno como cuando nosotros vemos redacciones periodísticas pero complica lloré cada uno tenemos mucho sesgo hacia nuestra rama de pasaba incluso en el en el programa que cada uno escuchabas halló por ejemplo pues en el programa de salud cuando escucha referencias a medicamentos su tiene estos expresiones técnicas claro te chirrían hoy al del químico les chirría otra cosa otra cosa no

Voz 0522 33:31 no me gané collejas el día de la grabación de ese programa por decir pastilla

Voz 2 33:35 claro es que son oprimidos son casus belli te lo fastidie pues si te la pastilla cuando la Roberto Dorado pero lo lo que toma una pastilla no es la forma farmacéutica de pastilla como una forma farmacéutica comprimido que a ti te da igual para el farmacéutico tu Mendía pacte

Voz 0313 33:51 no varían Eduardo que tenemos que tenemos una noticia de última hora en La Ventana de Callejas

Voz 1504 33:58 oye si señora teniendo un accidente pero me dicen que está bien

Voz 0313 34:04 vale pero sólo han llevado en helicóptero en lo que ha sido más aparatoso que lo hayan tenido llevar por la zona donde se ha producido para sí

Voz 1504 34:11 los que parece que está fuera me me cuentan él no sé no tengo yo no habla con él evidentemente pero está como valga peligro de pasa que la evacuación y un poco aparatosa así mono caerá un accidente en bici es que veis veis lo que tiene

Voz 0313 34:24 venga no siga por ese camino Eduardo Sanz García felicidades para evitar ahí queda verdad otra un beso

Voz 15 34:32 a ah

Voz 33 34:37 la idea La Ventana en la red

Voz 15 34:41 sociales La Ventana

La Ventana en la red sociales La Ventana

Voz 0313 41:04 la palabra claves de esta tarde en nuestra Ventana de la filosofía es cortoplacismo que según la RAE es la actitud o conducta del cortoplacista y quién es el cortoplacista el que persigue resultados o efectos a corto plazo no sigamos la pregunta es nos hemos vuelto todos cortoplacistas y si es así porqué Pepe Rubio buenas tardes hola buenas tardes pues hay un proverbio griego que dice que el mundo

Voz 1626 41:28 cederá como toca cuando la gente grande o mayor

Voz 15 41:31 plante árboles sabiendo que nunca

Voz 1626 41:33 dará de su sombra hasta que esto no ocurra será

Voz 15 41:36 hemos cortoplacistas pequeño paraíso natural como se prima tanto el cortoplacismo

Voz 45 41:44 bueno yo yo organizo lo Federico construido lo vendo y el que venga detrás que que arrea

Voz 1626 41:51 pues eso Carrey es la voz del ecologista Álvaro Sixto que vive en La Manga del Mar Menor hace unos días viendo un reportaje sobre el clima un turista que tiene un apartamento allí decía que a él no le preocupa la subida del nivel del mar porque vive

Voz 15 42:04 en un octavo piso y eso tiene un nombre cortoplacista a corto plazo y a largo plazo no a corto plazo a corto plazo está cortoplacismo obsesión con con los votos

Voz 46 42:15 el cortoplacismo citado en su intervención por el profesor Velarde heridas

Voz 15 42:20 a corto plazo

Voz 1626 42:22 ya cortoplacismo y cortoplacista son dos palabras que se echan en cara continuamente en el ámbito político pero son cortoplacista a los políticos como reflejo de la sociedad a la que representan o son ellos los que nos han convertido en cortoplacistas

Voz 47 42:36 el presente es un país yo trato de vivir en el presente alguien sabe cuánto tiempo va a vivir todos tenemos fecha de caducidad igual que los yogures

Voz 0313 42:50 está aquí en la tapa sol que están por debajo no la veo

Voz 1626 42:54 la publicidad tampoco nos habla ya de grandes planes de futuro sino de vivir el presente no espera

Voz 1 43:00 un crucero por el Mediterráneo norte de Europa adulta tiene reserva desde sesenta euros y aproveche de hasta el setenta por ciento

Voz 0313 43:08 todos consumo rápido pero si no hubiese mañana como si no hubiese mañana

Voz 1 43:14 sur

Voz 48 43:15 tres minutos Pirineos Orientales verduras carne troceada aquí deliciosa salsa de soja hacer ya

Voz 1626 43:22 muy pocos hacen ya planes de futuro

Voz 0522 43:24 el sentido

Voz 26 43:27 Dios mío dame paciencia pero

Voz 0522 43:29 ya

Voz 49 43:33 en el cole

Voz 0313 43:47 Antonio Val de cantos buenas tardes buenas tardes Doni vale cantos es catedrático de Filosofía en la Carlos III de Madrid autor de teoría del del súbdito planteada Pepe el cortoplacista nace osea hace somos unos han convertido

Voz 28 44:01 bueno normalmente este tipo de actitudes son el resultado de muchísimos factores entre ellos el del de del de habernos creído que que lo somos porque nos han dicho que lo somos es decir esto es utópico de opinión sea cualquiera que pasa por la calle se pregunta hoy

Voz 0313 44:23 las gentes piénsalo a largo plazo

Voz 28 44:25 eso o piensan a corto plazo que cree usted que es lo que encuentra usted en su ambiente dirá seguramente que a corto plazo y seguramente añadir

Voz 0313 44:34 a que que todo esto está muy mal y que

Voz 28 44:37 desastroso y que trae unas consecuencias letales no ahora habría que ver si esa persona o cualquiera de nosotros yo mismo no no decimos eso bueno pues porque eh nos hemos acostumbrado a oír hoy porque no es móviles acostumbrado a oír lo repetido como un tópico los tópicos siempre tienen algo de verdad sino no serían tópicos pero contiene que no interrogue hemos por por cuánta verdad tienda mañana

Voz 0313 45:04 a un artículo de de Dannielynn el Ari tiene el diario El País donde utilizaba otro concepto que todavía significa una vuelta de tuerca más hablaba de Leeds tantísimo que que es una cosa del del de de querer de cada momento de impactos de de de fogonazos cuando empieza a esta esta aceleración Yeste Yeste acortamiento de los plazos sean reales o ficticias

Voz 28 45:25 pues yo no estoy seguro yo no estoy seguro de que de que esto sea de que todo esto sea tan cierto como parece sin duda ninguna tiene muchas razones en su favor tenemos muchas razones para pensar que esto es así pero

Voz 50 45:41 probablemente el animal humano en toda

Voz 28 45:46 su historia esto pensando siempre en el futuro inmediato es decir eh durante la mayor parte de la historia probablemente la gente de lo que se ocupaba era de sobrevivir básicamente luego lo que vinieron después pues ya lo iríamos viendo y en fin con un poco de suerte pues a lo mejor había para pensar en más cosas de manera que no pensemos no nos preocupamos de haberlo inventado todo porque ni en esto ni en otras cosas suele ser suele ser verdad lo que ocurre

Voz 0313 46:14 poco organistas somos Bernardino mucho un poco bastante

Voz 28 46:17 es un poco bastante entonces lo que tendemos a pensar quizá es una cosa es decir pensamos que antes también se pensaba en el corto en el cortísimo el instantáneo plazo pero se tendía a pensar que como los tiempos se parcial entre sí pensar en el futuro inmediato atraía consecuencias automáticas para el futuro menos inmediato porque ya no todo iba a ser siempre e igual no bueno tendríamos que preguntarnos si entre nosotros no ocurre así también esto es una pregunta que te que tendría que quedar abierta a lo mejor en esto el tópico no lleva razón

Voz 0313 46:53 qué camino caminos o qué sendas a ha recorrido ha marcado la filosofía para que en qué haremos la la la gestión del tiempo y de ido nuestras propias vidas en en dimensiones cortas mediana eso largas qué pautas si pautas si se puede llamar así da la filosofía

Voz 28 47:10 en todas en todas las épocas han convivido estos ritmos y estas escalas no en en diferentes maneras no fijémonos en una referencia a que está quizás de actualidad por obra de los de los centenarios no es directamente filosófica pero casi es es Max Weber si es decir en en mil novecientos diecinueve Ever pronuncian sus conferencias la política como profesión la ciencia como profesión que han sido objeto de conmemoraciones

Voz 0313 47:43 a ver a propósito de la ciencia

Voz 28 47:45 decía señala esto por otra parte tan conocido y tan consabido de que la ciencia es efímera es decir el científico e produce unos resultados que a no ser caducos y que van a ser perecederos beber añade algo más lo añade con ese con ese tono suyo trágico no dice bueno pero es que no sólo los resultados el conocimiento van a ser perecederos sino que el científico sabe que ese es su destino hay que ese es su meta tiene que esforzar dicen que lo sea bueno muy bien no vamos a entrar a discutir ahora este asunto que la paradoja está en que hace cien años de esto es decir el resultado hay que beber llegó en mil novecientos diecinueve parece que se ha mantenido por lo menos durante cien años o sea que osea que conforme a sus propios criterios beber fracasó como científico no produjo un resultado perecedero produjo un resultado que al menos cien años ha tenido yo creo que estamos metidos en esa parte

Voz 1826 48:42 hoja eh pero a ver yo yo pienso después de escucharle es muy probable que hoy en día siendo cortoplacista seamos mucho más egoístas que lo eramos cuando vivimos en la época de la Academia quiero decir que aquella gente no tenía tanta perspectiva el tiempo futuro como tenemos nosotros es muy egoísta por ejemplo al caballero que hemos escuchado que decía a mí no me importa mucho el que el nivel del mar pueda influir sobre el nivel de osea el cambio climático puede influir sobre el nivel del mar porque yo vivo en el octavo en el octavo piso no hoy en día al ser cortoplacista tengo la sensación de que estamos siendo más

Voz 28 49:16 las de lo que era que estaba siendo más egoístas quizá porque sabemos más y por tanto somos más responsables de nuestra propia de nuestra propia frivolidad nuestra propia falta es muy cierto esto es muy cierto pero yo sospecho que se ha dado en todas esas épocas y además si nos fijamos un poco en nuestro tiempo se distingue también por obtener una concepción del futuro en la que el papel de eso que llamamos lo irreversible

Voz 50 49:46 no no

Voz 28 49:48 es es es mucho mayor que en otras épocas no sea por un lado es verdad el tópico parece que suele sólo miramos sólo miramos treinta centímetros por delante de nuestra vista pero luego hacemos juicios de futuro quizá más ambiciosos que en otras que en otras épocas no es decir como con total con total frivolidad muchas es decimos pues que que el libro de papel ha muerto el ya va volvió al cinco años o que morían cinco años pero para ya no regresar nunca es cosa que no ocurrirá forzosa que probablemente no ocurrirá o estas cosas terribles de de la enseñanza en inglés no es verdadera ante espantoso como como de la manera más más irresponsable hemos organizado la enseñanza de todos los niveles en inglés pensando que es que el futuro tenía que ser así y adelantándome al futuro bueno probablemente es esto va a ser un fracaso la enseñanza media y la enseñanza universitaria en inglés es sólo un puro disparate que está fracasando en todas partes y que tendrá que retroceder pero nos tendremos que dar con toda la evidencia en las

Voz 0313 50:50 eso porque Antonio Si puedo preguntar porque está fracasando en todas partes