La Ventana (26/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 a esta hora el Ayuntamiento de Loeches en Madrid ha convocado una concentración de repulsa por el último crimen machista el de ayer Ester Bazán Fuentes

Voz 1454 00:15 estamos en la niña de once años la que avisó de lo que había ocurrido en la tienda que había debajo de su casa su hermano de cuatro años estaba con ella la Comunidad de Madrid ha activado el protocolo de atención a los menores y una tía de ellos se ha hecho cargo de su custodia el alcalde del municipio es Antonio Notario

Voz 2 00:29 no queremos dejar que los vecinos puedan expresar su repulsa y su rechazo ante los actos expresa su solidaridad con la familia sobre todo con los niños que que son los que peor lo han pasado en esta situación los ánimos es una consternación total por parte de los vecinos que no dan crédito a que algo así haya podido ocurrir en nuestra localidad

Voz 1454 00:50 el ministro de Exteriores asegura que España no va a pedir disculpas extemporáneas por los abusos de la conquista solicitadas por el presidente mexicano López Obrador ha exigido estas disculpas en una carta adelantada anoche por el diario El País y remitida al Rey además de esta respuesta de otro miembro del Gobierno han hablado ya esta mañana la vicepresidenta Calvo o la portavoz Isabel Celaá sumamos la reflexión del presidente de la RAE que está en la ciudad argentina de Córdoba para participar en el Congreso de la ley

Voz 0771 01:15 agua hablado hace unos minutos Santiago Muñoz Machado

Voz 0230 01:17 me parece una manera de escandalizar proveer

Voz 3 01:20 cuando el quinto el quinientos aniversario de la de mil quinientos diecinueve de la entrada de de Cortés e Méjico bueno todos los conquistadores de todas las épocas y todos los países que han colonizado han cometido muchas barbaridades no pero no hay ninguno probablemente que haya hecho tanto desde el punto de vista cultural por los países que ha eh las aportaciones que España ha hecho ahorros puede ser conquistados y colonizados pues son muy superiores y en buena medida bastante menos bárbaras los que han hecho otros otros países coloniales

Voz 1454 01:52 segundo y último día del viaje a Francia del presidente chino hoy ha participado en un encuentro auspiciado por Macron con la canciller Angela Merkel y el presidente de la Comisión Europea Juncker ha pedido a China hacer cosas juntos en un ambiente de cooperación y no de confrontación París Carmen Vela

Voz 0390 02:07 buenas tardes Berlín y París quieren empezar una nueva época en las relaciones con Pekín y exigen a la potencia asiática que trata de la Unión Europea como unidad china no podrá ir adquiriendo a su gusto tecnología o infraestructuras en las capitales europeas para su ruta de la seda si los gobernantes chinos queden ir de compras tendrán que ir a Bruselas pasar por la asistir Jones europeas y la ruta de la ciudad deberá beneficiada a Europa a los países de tránsito así se lo han dejado claro al presidente Xi Jinping en París tanto su anfitrión Manjón como la canciller Merkel o el presidente de la Comisión yo nunca en la cumbre China EEUU prevista para el ocho de abril Pekín deberá hacer concesiones abrir sus mercados a las inversiones europeas Berlín quiere incluso convocar a los Veintisiete para sentar las reglas claras que deberían regir a partir de ahora con el gigante asiático

Voz 1454 02:54 otro nombramiento del Inaem en cuestión UGT puso en duda ayer la elección del director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico hoy CSIF lo hace con el recién nombrado director técnico de la Orquesta Nacional información de Marta García

Voz 1513 03:05 CSIF cuestiona el nombramiento de Félix Palomero al mantener una relación familiar con un miembro del gabinete de la secretaría general del INAEM la persona dice el sindicato que finalmente ratifica la selección en declaraciones a la SER la directora general del INAEM Amaya de Miguel lo desmiente tajantemente y sostiene que dicho asesor es Jaime Guerra que lleva veintiocho años en el Ministerio de Cultura no trabaja en la secretaría general ni participa en ningún proceso de selección sino que trabaja ejerciendo labores de jefe de gabinete Amaya de Miguel añade que a Félix Palomero lo avala su currículum más allá de ser el marido de uno de sus colaboradores y califica los argumentos el CSIF de falsedades

Voz 0931 03:46 el deporte José Antonio Duro juega la selección de fútbol lo hace en Malta desde las nueve menos cuarto estamos en La Valeta con la baja el seleccionador Luis Enrique Javier Díez qué tal muy buenas

Voz 4 03:54 hola qué tal duro muy buenas tardes por causas familiares y como contábamos este mediodía la Cadena SER de fuerza mayor y no quiere que se conozcan los motivos ha viajado Luis Enrique hasta España abandonar la concentración este mediodía aquí en mal Tebas de su segundo rover Moreno que va dirigida a España frente a Malta España que buscará una segunda victoria en esta fase de clasificación para el Europeo dos mil veinte gracias habían según el

Voz 0931 04:17 el grupo F tras la victoria en Valencia ante Noruega lo vamos a contar desde las ocho y media en Carrusel también con los partidos de este grupo que son el Noruega Suecia y el Rumanía Islas Feroe

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este martes a las ocho La siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 5 04:34 en ese

son las ocho

Voz 12 06:56 claro claro eso no es no se componía es Pepa Bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena SER como pues por que es que la Cadena SER Si hoy en todas partes

Voz 11 07:10 Nos escucho todo tipo de casa

Voz 13 07:18 la avería

a mí me puede va a España

Voz 14 07:33 a mí me puede va a España

Voz 0530 07:56 any si tuviéramos que definir y entender explica

Voz 15 08:00 o como es la fisonomía de nuestro mundo del del que nos ha tocado vivir

Voz 0313 08:06 encontraríamos tendríamos que buscar muchos conceptos no pero seguramente verbos como nadar o navegar serían muy utilizados no porque estamos en un mundo en un mercado económico por ejemplo global general de una enorme diversificación y ahí lo que puntúan hay lo que valen son las ideas las ventanas oportunidad saber estar en el momento oportuno en el lugar oportuno saber desarrollar después esas esas ideas hoy tenemos alguna historia realmente interesante interesante muy muy llamativa de negocios exclusivos porque estar pensados con esta filosofía Iker un éxito vamos rutilante vamos a hablarles por ejemplo de la Casa de las carcasas que seguramente habrán visto alguna vez es una red de tiendas no franquicias de tiendas especializadas como su nombre indica las carcasas para para los teléfonos móviles facturan ya unos cuantos millones de euros al año disponen de más de un centenar de tiendas físicas abiertas por toda España aquí cerquita de de la Cadena SER ayuno en la en la Gran Vía de Madrid su propietario tiene veintinueve años nos está escuchando para asomarse a un ratito La Ventana Ismael Villalobos buenas tardes

Voz 1663 09:18 claro que halal qué tal Ismael como ven

Voz 0313 09:20 es hombre oye Nos gustaría empezar por el por el origen de la historia tú eres un pueblo de de Extremadura de Harare la Vera siete mil habitantes estudiase un módulo de Administración y Finanzas ejercite como concejal de tu pueblo en la veintena no verdad y un día te metes en un negocio inicialmente modesto pequeñito no

Voz 1663 09:40 sí efectivamente en el año dos mil nueve se empezamos a vender de telefonía a través de de encarne hipotéticamente pasamos a a la tienda física y hasta el día de hoy seis años después que hemos cumplido el veinte de marzo pues vamos es de la de tiendas como bien comentaba

Voz 0313 10:03 pero pero que tienen vuestras carcasas de especial que no tengan yo qué sé la que se ofrecen en Amazon por ejemplo no sé cómo son

Voz 1663 10:11 lo que nosotros ofrecemos una diferenciación que que enfocaba en varios puntos no desde la variedad de producto uno de nuestros sistemas de fidelización que tenemos para más de cuatrocientos tipos diferentes de teléfono eso hace que que siempre que acuden cliente con una necesidad en nuestras digna e intente ser cubierta en la mayoría de las ocasiones la calidad del producto la la vigilando mucho lo cuidamos mucho trabajamos mucho sobre ella aquí no está en cliente creo que con el equipo veremos si el personas que forman nuestra empresa también hace que que clientas el finalice somos además exclusiva los os exclusivista hace en distribución de de por ejemplo Disney e licencia de fútbol intentamos seguir a la ciudad desde que de alguna manera se sientan representados no está ya si vamos a una ciudad por ejemplo como Albacete antes de llegar porque ya hemos contactado con el club de fútbol tenemos su licencia fabricamos sus carcasas un poco no no familia avisamos así antes de la llegada hace que sea un poquito más más especial

Voz 0313 11:25 trabajo de campo oye cuántas personas está siendo empresa hora Ismael ahora mismo somos más de ciento cincuenta personas más de seiscientas cincuenta si juega donde no tienes vértigo has tenido vértigo en algún momento

Voz 1663 11:38 no la he pasado situaciones difíciles me imagino que como todo toda empresa sea pequeña medían es grande pero la verdad que bueno tampoco había mucho hacerlo como bien decía tengo veintinueve años yo seguí socorrista de de la piscina de La Bella de mi pueblo bueno en lo que fui ahorrando fue lo que invertí da vía aún no hay no hay mucho que perder

Voz 1826 12:04 ya a lo mejor pensabas eso que no había mucho que perder y quizá tal vez mucho que ganar porque claro uno puede pensar desde fuera a ver una carcasa en principio no hay mucho margen de maniobra tienes que vender muchísimas carcasas para ganar un poquito ya te digo esta es la la visión desde fuera a ti qué es lo que te hizo creer en esto como la posibilidad de ser el principio de un gran negocio

Voz 0313 12:28 cuántas vendéis al año por cierto

Voz 1663 12:31 pues nosotros vendemos unos tres millones y medio unidades

Voz 2 12:33 sí

Voz 1663 12:34 cosa que sí que sí que se vende desplaza que como él decía pues hay muchos factores que no tengan nos lleva ese resultado una persona me decía que me porque aposté

Voz 0313 12:46 sí es lo que te hizo creer en eso decir éste sí que puede ser el negocio

Voz 1663 12:51 porque todo fue una visión global de posibilidades tenía de de crecer decide el teléfono móvil de diez años seis ponernos en los seis años del comienzo de nuestro proyecto se ha expandido su su uso a edades más tempranas también al de es más avanzadas antes era impensable que hubiese pedido a mi padre un móvil por la comunión y ahora hay niños que lo tienen incluso han que es la injerencia no es también bien a Feliciano tras el que el noventa y ocho por ciento de las personas que pasan por delante de no está vivienda son un posible Klien nosotros miramos otra marca que pueden venderles lencería femenina pues ya ya a cien personas

Voz 0313 13:37 hay un límite no solamente Anita ahora

Voz 1663 13:41 no lo femenino número vale tampoco de la del del año cero al año ocho entonces bueno fue un poco pensado un negocio de Foods no que cada utilizase la gente

Voz 0313 13:54 oye Ismael tú sigues en el pueblo verdad

Voz 1663 13:57 efectivamente haber comido mucho Mi vida Madrid que al final de dónde está el como bueno pues nuestro gran núcleo de tienda y también de de redes supervisores la gente siempre hemos apostado por la de La Bella llevamos aquí desde desde el día uno tenemos no está asentada aquí no es trasciendan además eviten de de mobiliario de ese fabrican a raíz de la vecindad de vestuario laboral que que sale de aquí y hasta el bolígrafo que se puede en una tienda nuestra salgo ahí de la verdad

Voz 0313 14:29 oye es como él tiene el pueblo con tu nombre todavía no todavía hay oye oye cómo va a ser la carcasa del futuro porque siempre estamos hablando de cuando llega el Mobile World Congress de el último modelo de lo que presentan Samsung Apple la carcasa del futuro como sí

Voz 1663 14:46 en la gran duda que hay en el público ahora mismo no con la presentación el jugado seguir que es una pantalla plegable y además al final creo que nosotros hemos experimentados es acto de cliente como es nuestro comienzo el móvil estábamos menos en un precio fijado de unos ciento ochenta a doscientos cincuenta euros iba a un precio de móvil medio ya de más de quinientos euros esto hace que la gente cada vez carísimas

Voz 0313 15:13 pero su teléfono tiene lógica

Voz 1663 15:16 la la el nuevo terminal consagrado en este caso Issam Sun quedarle en va a presentar en abril que hay que protegerlo suplanta ya importantísimo

Voz 2 15:27 no

Voz 1663 15:28 el público va a tener en cuenta a vez más cargo cambiarlo ya están desarrollando una serie de artículos que son flexibles que se resisten además

Voz 0313 15:40 L una una pregunta ahí terminamos Endesa en ese catálogo casi infinito que tenéis de carcasas comercian comercializadas algunas con la con el logo de los partidos políticos los metió

Voz 1663 15:53 pues la verdad es que no ha metido nunca en en esa fe

Voz 0313 15:57 pues bien hecho yo no puedo decir nada

Voz 1663 15:59 el sistema de personalización Car final Si alguien va con la imagen de su partido pues sí que sí que son merced Se Se podido imprime

Voz 0313 16:07 pues mira Ismael muchísimas gracias por estar en La Ventana escucha la historia que viene a continuación porque tiene que ver con esto último que te comentaba tú no sé si te pondrías au to Roberto unos calcetines del partido al que va al que botas primero tendría que saber a quién puede o regalaría hace tienes con las caras del líder de un partido eres si tal y cual bueno pues unos emprendedores madrileños han lanzado una colección de calcetines de los líderes de los cuatro grandes partidos que ahora mismo el nombre es muy sugerentes son

Voz 16 16:35 Cándida tienes cándidas

Voz 0313 16:38 tienes Miguel Valero buenas tardes buenas tardes es correcto darle shocks Market que es la empresa que hace dos años y medio funciona tiene tiendas además en en España sólo de calcetines y ahora se han lanzado con esto que yo creo que es un generoso una broma simpática no que ocurrió esto

Voz 2 16:55 se nos ocurrió porque hace como cuatro semanas comiendo en el traemos un agente del Equipo estábamos viendo el informativo dieron tienen estos broncos de cultura mucho bueno bien estos broncos informativas

Voz 0313 17:06 sí sí

Voz 2 17:07 alguien en la comida empezó con la es cómo se pasan siempre están igual de esto porque nos llevan calcetines divertido teníamos que matarle a tiros aquí alguien empató con la broma detengan los hacemos los hacemos lo hacemos y al final nos hemos venido arriba y hemos hecho candidata Inés con la intención de poner un poco de de Terrell a juego y una nota de humor en medio de esta campaña tan bronca que se estaba poniendo

Voz 0313 17:30 oye cuando pasen las cuan cuando pasen las elecciones era como haber ido a votar habrá que hacer números saber qué qué calcetines han vendido más no supongo

Voz 2 17:37 bueno de momento y desde el primer día que han puesto a la venta en Lugo si quieres hablamos

Voz 0313 17:43 claro en la semana en la que no se pueden publicar encuestas como siempre se hace referencia al mercado las frutas este año puede ser de los calcetines no

Voz 2 17:52 qué podemos hacer como para el mercado de los cartelones graciles en la última semana

Voz 0313 17:57 son son muy bonitos se Miguel son muchos los de verdad muy simpáticos si no sé si haber recibido ya iguales pronto eh alguna reacción de de algún partido o de algún error

Voz 2 18:09 y esta mañana cero cuando hemos hecho cuando los hemos puesto a la venta ahí les hemos mandado a cada partido paquetillo con unos cuantos para que los tengan y bueno por lo menos sonreían al abrir el paquete

Voz 0313 18:19 todavía no está bien

Voz 2 18:21 me imagino que es pronto porque buena parte Store sitios tan grandes desde que el paquete llega la puerta hasta que lo recibe la persona indicada pero bueno ajeno que bueno yo esperamos que lo hayan recibido una sonrisa y con un poco de sentido de humor nosotros que la experiencia que tenemos en las tiendas la gente usa calcetines divertidos

Voz 0313 18:40 hombre Miguel Miguel cuenta ven un minuto Ismael no nos nos comentaba lo de las carcasas que es que es alucinante cuéntanos vuestra fijación por los calcetines decir yo dedicarme a esto en qué momento se produce como

Voz 2 18:53 están saber a mi socio Sofies yo hace tres años nos quedamos en paro yo era periodista de la fontanero después de quince años en las mismas empezó trabajos muy consolidarnos Carlos que necesitábamos buscar una idea para intentar ganarnos la vida como buenamente pudiéramos y de repente nos acordamos de un viaje hace catorce quince años en el que vimos una tienda muy pequeñitas donde sólo se recoge en aquel momento alguien dijo haberse algunas ponemos un negocio más que divertido aquella idea se quedó ahí en el aire flotando y luego pues bueno pues a raíz de la crisis y el paro de darle vueltas de ponemos un bar ponemos una tienda camisetas ponemos no sé que al final aquella idea de los calcetines volvía una y otra vez a la cabeza nada lamentaba cabeza pusimos pues las primeras en España donde sólo se vende calcetines amante

Voz 0313 19:41 yo os va muy bien

Voz 2 19:43 quiero aprovechar porque Ismael que estaba hablando con él

Voz 0313 19:45 sí fue para nosotros un negocio muy

Voz 2 19:48 mira los nosotros la historia de su casa a casa de alguien con una idea que apuesta para nosotros fue su manera posterior sí y bueno desde aquí la verdad me gustaría conocer animal en Perú

Voz 0313 20:00 pues Sara posara en cuanto cuelgue este ponemos en contacto con él ha sido un placer que coincidió antena en La Ventana Manuel me alegro de son Márquez muchísimas gracias gracias a un fuerte abrazo son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 20 21:18 Don marzo mayoría mayo puede seguir siendo mal

Voz 0867 21:22 yo el cambio climático extiende la duración del verano que en España según Aemet dura ya cinco semanas más que hace cuarenta años de nada sirven los refranes ideado sirve los remedios caseros contra el calor que cada vez

Voz 0530 21:34 pues yo creo que no me he conocido yo esto tanta con tanta calor

Voz 21 21:42 Time Madrid Javier Casal no creo que oyen con claro extraña con Allam clubes el abanico abanico además un abanico se puede hacer

Voz 22 21:56 dobla dobladores a Doblas doblado

Voz 3 21:59 la doblado

Voz 0867 22:00 doblar sí que vamos a doblar pero el planeta el último informe sobre el impacto climático en nuestro país concluye que aquí en Madrid las noches tropicales se han duplicado desde mil novecientos setenta el planeta se auto destruye igual que una parte de la izquierda en Madrid lo de hoy es otro tiro en el pie si es que realmente alguien en la izquierda tiene interés en gobernar una región en la que no tocan bola desde mil novecientos noventa y cinco desde entonces sí que ha llovido Izquierda Unida no irá con Podemos a las autonómicas las base rechazan el acuerdo que consistía básicamente en ceder el treinta y tres por ciento del grupo iban a concurrir a los comicios sólo con los anticapitalistas Álvaro hilera secretario general del PC no tiene que esta decisión les deje fuera de la Asamblea

Voz 23 22:43 que es prácticamente imposible eh que nos quedemos por debajo el cinco centros que es prácticamente imposible vamos muy mal lo tendríamos que hacer y no lo vamos a hacer muy mano

Voz 0867 22:53 fe ciega en dos mil quince los votos que logró Izquierda Unida se fueron por el retrete el candidato era Luis García Montero el riesgo bueno el pienso que corre la izquierda es doble por un lado que la fragmentación les pase factura y el más grave que sus votantes lleguen desfondado Si colmados de pesimismo el veintiséis de mayo decidan quedarse en casa al ver que las cuentas no salen La Ventana de Madrid sí del veintitrés debate político de esta tarde en La Ventana de Madrid con Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos en Vallecas qué tal muy buenas tardes muy bien qué Osorio portavoz del PP también en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas olas Enrique cómo estás buenos suma así estas encuestas Luis bien reconocer el mérito a la derecha e ustedes en el PP no descartó en sumar con conciudadano eso con Vox después de las elecciones y además lo dicen sin pestañear desde el segundo uno

Voz 0287 23:41 efectivamente nosotros tenemos la suerte que podemos pactar por nuestra derecha podemos pactar con por nuestra izquierda o con vos y es que nosotros no tenemos líneas rojas nosotros demos líneas azules todos aquellos que quieran sumar para que la economía vaya mejor el empleo vaya mejor que se presten buenos servicios y que haya libertad para los ciudadanos en Madrid nosotros estamos dispuestos a remar en esa directo

Voz 0867 24:05 esta fragmentación de la izquierda coinciden ustedes Aguado que favorece ese bloque de centro derecha esa posible alianza Partido Popular Ciudadanos y Vox pues

Voz 0771 24:15 no lo sé lo que creo que sí que pone de manifiesto es que no hay proyecto en en el izquierdo en Podemos y el PSOE que viene a ser prácticamente lo mismo no se diferencian ideológicamente demasiado pero sí que se diferencian en los caparazones son las etiquetas que utilizan para intentar garantizar su sillón otros cuatro años más a diferencia de de ellos pues hay un partido como el mío poner que me presento a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid que sí que tiene un proyecto de centro liberal que que va a seguir buscando acuerdos en la próxima legislatura y que tenemos claro que no vamos a gobernar con los extremos sino que vamos a gobernar pues mirando al futuro y con un programa encima de la mesa

Voz 0867 24:52 porque el PSOE el PSOE ese extremo político el anuncio que hizo usted el pasado viernes cuando dijo que con Gabilondo vamos ni agua

Voz 0771 25:01 sí yo sigo pensando y así lo mantendremos después el veintiséis de mayo al final el PSOE Gabilondo es el mismo que el PSOE de Sánchez el relato las tesis de Sánchez son las mismas que la del señor Gabilondo y por lo tanto yo no quiero que los votos que vayan a parar a mi partido o los votos de los madrileños bayana bailar el agua al separatismo como ha intentado dejar entrever el señor Gabilondo así que nuestro compromiso es claro señor Gabilondo si depende a nuestros votos no va a gobernar la Comunidad de Madrid pero también me quiero dirigirá sus potenciales votantes para que tenga bueno para que tengan claro que nosotros desde el centro político no nos hemos movido que lamentablemente son otros los que han optado por entregarse a separatismo ya ya podemos y perder esa centralidad que era tan necesaria Enrique Ossorio secas

Voz 0867 25:45 mire a ciudadanos cuando dice que no va a gobernar con el PSOE que ese acuerdo está fulminado que no es posible

Voz 0287 25:51 es relativamente yo recuerdo antes del veinte de noviembre de dos mil quince Albert Rivera dijo no pactará ni con Rajoy ni con Sánchez no firmaría acuerdo de legislatura ni con Rajoy ni con Sánchez con cuantos los firmó con los dos bueno primero con el PSOE hilo con quién sinceramente

Voz 0771 26:09 piense ahora que que Albert Rivera C's va a pactar con Pedro Sánchez es que no conoce Albert Rivera ni tampoco lo que ha sucedido los últimos nueve meses en en España no es un tema de programa ya digo no es un tema de que Ciudadanos se haya movido hacia ningún lado sino que Pero Sanchez pudiendo optar por mirar hacia el centro ha optado por mirar hacia este vemos que es rentable

Voz 0867 26:27 se ha movido no porque ustedes Ciudadanos y PSOE digo eh firmaron en su día un acuerdo en dos mil quince algo sabrá movida a nosotros

Voz 0771 26:35 nosotros no hemos cambiado de de planteamientos defendemos que hay que entenderse dentro de respeto a la Constitución desde luego hace nueve meses el señor Sánchez tuvo la oportunidad de buscar aliados ya digo mirando al centro y no y optó por pactar con Bildu con Esquerra Republicana con el señor Torra le le identificó como socio preferencial como el señor Gabilondo en la Comunidad de Madrid no ha dicho al señor Sánchez pues por coherencia y por principios hemos tomado esta decisión que creo que es lo mejor para la Comunidad de Madrid para seguir teniendo impuestos bajos para que si los madrileños quieren a partir de mayo podamos gobernar como alternativa

Voz 0287 27:10 a partir hay un dato en la Asamblea que igual los que nos oyen no conocen pero que yo lo conozco perfectamente Ignacio también es que Ciudadanos Abbott un sesenta y cinco por ciento de las veces con el Partido Socialista IU sesenta y uno por ciento de las veces con Podemos por tanto a mí me preocupa sinceramente si Ciudadanos le apetece pactar con el a hacer Goodyear y además es que son declaraciones del rompió Ignacio Aguado veintiuno de febrero los dos mil diecinueve no descartamos pactos con PSOE transacciones de mayo y el veintidós de marzo de dos mil diecinueve no pactamos con el PSOE tras el veintinueve de mayo Enrique yo creo que que el grave problema que nadie ya se fin esta legislatura hemos pactado tanto vosotros PP como nosotros

Voz 0771 27:49 danos con el Partido Socialista mira nosotros

Voz 0287 27:51 ha pactado con el Partido Socialista la ley contra la gente ve fobia a la ley

Voz 0771 27:55 sobre identidad de género la ley de transparencia en cambio

Voz 0287 27:58 nosotros un pacto de la vergüenza con el SOE bloqueando la eliminación mejoramiento sabe impidiendo que Pablo Casado fuera

Voz 0771 28:04 comparecer a la señora Anton eso los pactos

Voz 0287 28:06 vosotros que PSOE nosotros vamos nosotros sodio en las todo reafirmado por poner a los primeros que pacta seis fuisteis vosotros con el PSOE que no estaban las universidades privadas en el objeto de la comisión lo habéis dicho señor Zafra oreja expresamente para que no se hablara del doctorado en la Alfonso X el Sabio del señor Sánchez por lo tanto vosotros y vosotros habéis votado sesenta y cinco por ciento las veces con PSOE y sesenta y uno con Podemos que se dice pronto Ignacio es que de verdad tenis que aclare tenéis que decirle a la gente lo que sois de verdad ningún problema en pactar con el Partido Socialista una ley en concreto como la ley contra la LGTB furia

Voz 0771 28:39 de transparencia que por cierto no te estoy

Voz 0287 28:41 diciendo que de quinientas votaciones el sesenta y cinco por ciento mis votó con el PSOE y el sesenta y uno por ciento con Podemos no estoy hablando de la ley de

Voz 0771 28:49 es que cuando vota con el PSOE vosotros solamente botes para tapar las vergüenzas ese es el problema de pepinillos mandos podido acuerdo no es para sacar adelante los presupuestos con peso con poder no eliminar aforamiento no el y es bueno que los en los defensores de la corrupción

Voz 0867 29:03 hay una cosa que no me dice aclara que cuando usted dice Ángel Gabilondo de grandes dicho a a Pedro Sánchez no sé pero Ángel Gabilondo tampoco le he visto hacer discursos especialmente llamativos Mi espectacular s en materia territorial y hablando de Cataluña vamos no sé no le he visto alineado precisamente con Torra

Voz 0771 29:22 bueno también puede ser cómplice por omisión que es precisamente

Voz 0530 29:25 no

Voz 0771 29:27 esa eso siguiendo ese argumento político no se salva nadie no pero fíjese fíjese en dos cosas soy muy breve la primera es que hace ahora

Voz 0867 29:34 es ese grado con Gabilondo ha dicho no es que yo apoyo las tesis de Pedro Sánchez y además también apoyo al gobierno independentista de Qatar mira hace cuatro meses tienen este hace pocos meses en la Asamblea llorado

Voz 0771 29:45 andando piensa eso hoy el dato hace cuatro meses la Asamblea de Madrid votamos una iniciativa para rechazar los posibles indultos a a los presos golpistas Sangan tratado liquidarla

Voz 0530 29:56 defiende Asamblea desoír la Asamblea de Madrid

Voz 0867 29:59 que no sé si para para votar a estas cosas

Voz 0771 30:01 el PSOE y Podemos votaron en contra nuestra inciativa es decir a favor de que se pudiera indultar a presos golpistas se rompían las manos aplaudiendo es más de otro dato si el señor Gabilondo Si hubiera salido lo más mínimo de la tesis de Sánchez Le habrían laminado como la mina otros muchos dirigentes del Partido Socialista de otro tipo de corrientes pero señor Gabilondo no en la mina porque sigue a pies juntillas las tesis de Sánchez por lo tanto no es un tema de programas un tema de principio yo no quiero que en la Comunidad de Madrid haya un presidente de Gobierno que ceda espacios al separatismo como ha hecho la señora Carmena el Ayuntamiento María no no quiero como algo quiero pues no va a gobernar con nuestro voto tiro no sitúa la misma línea roja con Books que no estuvo a la misma línea usted el otro día el viernes habla de Gabilondo con Umbría apellidos pero no sitúa en esa misma línea roja vamos al con Vox es que Vox no tiene ni tan siquiera tentación hoy en la Asamblea de Madrid y por lo tanto yo no me voy a resignar a tener que aceptar que Vox vaya entrar con cinco ocho treinta diputados lo que voy a hacer hasta el veintiséis de mayo es todo lo que esté en mi mano para que los madrileños no opten por partidos que se sitúa

Voz 0867 30:59 esta situación es de bloqueo y la única solución que queda en Asamblea de Madrid porque un empate o porque sencillamente el PSOE no se entiende con el resto de la izquierda si la única solución pasa por un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ustedes tampoco se va a negociarla insisto hasta a sentar a negociar en ese caso

Voz 0771 31:17 una hipótesis que no se ha dado es que no pero ustedes

Voz 0867 31:19 la poniendo las reglas del juego antes de que de que empiece la partida que usted dice ya que

Voz 0230 31:23 no va a gobernar nival que conozco además realizar ningún acuerdo de gobierno con Ángel Gabilondo

Voz 0771 31:28 el Partido Socialista Marit ya ha demostrado con hechos lo que piensa lo que hace lo que quiere para la Comunidad pues no tienen representación de es lo veremos de educación lo musicales balanceado yo pretendo hostilidades Armenia

Voz 0867 31:40 dado está escuchando cómo se financian lo que usted está dispuesto a ir de

Voz 0771 31:43 bueno convoque sino con Gabilondo insisto si es que están haciendo este partido es que yo nosotros votamos noticias no hacemos compañeras campaña nacen los partidos políticos a mi me gustaría darle la menos cobertura política mediática un partido que ni tan siquiera tiene representación Asamblea de Madrid e insisto Madrid no necesita extremos y me voy a dejar la piel en tratar de convencer a los madrileños para que no opten por los extremos madre necesita proyecto gestión y honestidad y eso solamente lo he presenta hoy por hoy Ciudadanos desde el centro político oiga que luego alguien legítimamente quiere irse a los extremos porque piensa que así la legislatura va a ser más útil yo ya le garantizo que será una legislatura estéril

Voz 24 32:20 siete de la tarde treinta y dos minutos

Voz 0867 35:25 en la tarde treinta y cinco minutos en quedan cinco minutos de programa así que quiero sacar otro asunto previa de de la declaración de mañana de Alfredo Prada que tendrá que explicar ante el juez el pastillas al que se gastó en la Ciudad de la Justicia posibles irregularidades contables de las que la Fiscalía menos responsabiliza al ex consejero de Esperanza Aguirre los viajes las maquetas los proyectos sin terminar muchas explicaciones pendientes Osorio ustedes confíen en la inocencia de Alfredo Prada en el Partido Popular

Voz 0287 35:51 nosotros siempre presunción de inocencia inocencia yo creo sinceramente que lo que pasó por ahí es que primero se quería dar una solución a la unificación de sedes judiciales pero se quiso aprovechar en un momento en que el presupuesto de ingresos crecía cada año un diez por ciento para hacer unos edificios de referencia de Norman Foster con lo cual si eso hubiese salido pues ahora tendríamos Ignacio de la justicia que unificará las sedes Eden digamos otro referente turístico de Madrid no salió que ahora estamos viendo con ojos de después de la crisis yo sinceramente creo que hubo excesos en el sentido de que se hicieron exposiciones para presentar pero claro espera un proyecto tremendo que con los ojos de acto de ahora no vemos insisto la justicia encuentra algo pues nosotros respetamos la Justicia pero yo creo que esa esa es mi opinión las inversiones están ahí hay un edificio hay unos túneles que los unen las impresiones pero sí

Voz 0771 36:38 ha ido a ver claro que no salió lo que salieron fueron cien millones del contribuyente que pagó de su bolsillo y lo que hay es un erial donde corren los conejos unos túneles que no llevan a ninguna parte dineros pagados arquitectos reconocidos internacionalmente que no han visto su ejecución y un señor que era el señor Prada que se fumaba el dinero de los madrileños en puros en mariscadas y que a pesar de vivir en Madrid se alojaba en hoteles de lujo a quinientos euros la noche eso es lo que pasaba en la Comunidad de Madrid no otra cosa bajo además bajo el control y la supervisión de la consola quería economía que por aquel entonces usted era su titular que digo hoy no era yo no suele hablar pero bueno

Voz 0867 37:10 está usted en el Gobierno entró era el viceconsejero de Acción

Voz 0771 37:13 hombre pues eso una mínima fiscalización yo creo que la exigible sí pero no se hizo buenos hablaba una etapa pasando lo la señora

Voz 0867 37:20 sobrio salón en los pasillos de de la situación que se vivía en el Campus de la Justicia porque ella una cosa es que la cosa va en fue

Voz 0771 37:27 bien en lo económico no sería lo que sucedía lo que he contado nosotros veíamos que era

Voz 0287 37:32 esto pues es un proyecto de referencia arquitecto

Voz 0771 37:35 Nico en Madrid y en esos términos se hizo

Voz 0287 37:37 y eso yo reconozco que quizá hubo gastos exceso

Voz 0771 37:40 sí espero que no haya nada más insisto ello ahí me soneto a lo que digan

Voz 0287 37:43 justicia pero qué visión teníamos nosotros sinceramente en la que estoy

Voz 0771 37:47 cuando que era un gran proyecto con unos visos de que es relanzar a Mas

Voz 0287 37:51 turísticamente Se hizo con grandes números que ahora después

Voz 0771 37:53 de la crisis no entendemos la crisis fue lo que tumbó el derbi ante la crisis yo creo que vamos a hacer leña política de todo el mundo sabe lo que pasó en la Comunidad de Madrid la Justicia tendrá que decir sí yo delito no ha habido delito lo que creo que no corresponde políticamente es aprender de lo que sucedió aprender el despilfarro que vivimos y que pagamos los madrileños con nuestro dinero y a partir de la de de ahora pues que no vuelva a suceder con mecanismos de control con leyes de transparencia como la aprobada la semana pasada que por cierto otitis en contra bueno pues intentar poner remedio ya está no no no creo que sea bueno recrear los ni que los madrileños quieran que estemos todo el día o recreando no en lo negativo

Voz 0867 38:29 se debe dejar el puesto que tiene creado en la dirección actual del PP nacional sin hombre que que cuida de la corrupción en el Partido Popular

Voz 0287 38:36 bueno eso es una cuestión suya hasta este momento incluso en este momento no tiene ninguna incompatibilidad porque los estatutos del partido dice que es el inicio del juicio oral insisto la Comunidad de Madrid en ese periodo ha hecho doce hospitales en la en Madrid la M30 Se hizo Madrid Río doscientos kilómetros de Metro cuatrocientos nuevos colegios esta inversión llegó la crisis será probablemente estaba mal dimensionada fracasó pero todo el resto de inversiones hay seis Dani los madrileños una fue una época escrutan del brazo de

Voz 0771 39:05 de de entender el dinero como algo propio cuando era el dinero que había que gestionar el de los madrileños que con mucho esfuerzo pagan sus impuestos si me parece que fue más bajos de España una mala da igual que sean bajos la deuda más baja les da igual que sea pues mucho David Cantero Juan Carlos vio pocos que debió girar Si tenemos los impuestos y millones cien mil tenemos la deuda más baja de España se tiraron por acataremos Ciudad de la Justicia

Voz 0287 39:28 presupuestaria me dejas no sé si yo

Voz 0771 39:31 el que presenciaron cien millones de euros por la alcantarilla que es el equivalente a no de construir treinta colegios

Voz 0867 39:36 Ignacio Aguado Enrique Ossorio les agradezco mucho que hayan venido esta tarde al programa hasta la próxima

Voz 0771 39:40 muchas gracias a ustedes mañana estamos de

Voz 0867 39:43 multa desde las siete y veinte en La Ventana de Madrid en las

Voz 5 39:45 siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfrutan de día hasta mañana

Voz 13 41:50 la avería

Voz 0530 41:52 con Carles Francino lo que queda día con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:00 Nos queda un España Malta o España pero acabó siendo buenos recuerdos Bernat a España hombre muy buenos recuerdos además será la primera vez que juguemos desde aquel partido memorable de doce uno

Voz 32 42:11 sí señor

Voz 0827 42:16 ha han recordado y además les ha servido como pretexto para hablar de que a veces lo imposible pues se hace posible y aunque no fue el caso a veces Dabiz gana

Voz 0230 42:25 a Goliat ya han hablado por ejemplo con una abogada con Patrice

Voz 0827 42:27 que haga Beiras que hace unos meses logró que el Tribunal Supremo le declarase nulas las hipotecas multitud y Sapporo opacas Si abusivas Nos decía que lo importante no siempre la victoria sino luchar por ella

Voz 33 42:38 lo importante es el camino yo siempre lo digo en el sistema siempre gana sea por ejemplo en las hipotecas multi divisa esta duración de los procedimientos hay mucha gente que no ha llegado al Supremo porque sus letrados no han sido capaces de abrir la puerta al Supremo todos estos casos los gana la banca ya los ha ganado siempre gana sea al final se yo tú tienes una victoria pírrica casi pero tiene una victoria y eso es lo que hay que transmitir que aunque sea para pocos lo importante es que el sistema sepa que hay gente que está

Voz 0771 43:07 existiendo si tú dices que es el optimista

Voz 33 43:09 nuevo finalmente no lo consigues importantes que el sistema visto que hay gente ciudadanos que se están resistiendo a permitir este deterioro

Voz 0827 43:17 Nos parece muy interesante que nos tomen el pelo pero que sepan que nos lo están tomando y que lo sabemos bueno por cierto en mil novecientos ochenta y tres el ministro Boyer anunciaba lo de la expropiación de Rumasa la solución más

Voz 34 43:28 constructiva y en realidad la única posible tras la actitud de no colaboración era la expropiación tal como la configurará artículo XXXIII tres de la Constitución por razones de utilidad

Voz 0827 43:43 pasa el tiempo y en España se ha vuelto a hablar de los entresijos no de una expropiación pero sí de una gran intervención bancaria la de Bankia lo ha hecho el ministro el ex ministro Luis de Guindos

Voz 35 43:53 seguramente el caso más problemático del sistema del sistema bancario español tenía una exposición enorme al sector inmobiliario por encima de la media y por lo tanto era vital como decía anteriormente porque al objetivo número uno de de Economía era evitar el colapso del sistema bancario español también evitar lógicamente al rescate completo de la colonia española

Voz 0827 44:13 mientras tanto sigue el juicio del proceso en el Tribunal Supremo Oise hablado de insurrección las declaraciones se van sucediendo día a día y Toni Martínez es el encargado de ponerlas en su contexto esta en un minuto

Voz 0230 44:33 día días de un teniente coronel de la Guardia Civil en el Tribunal Supremo en el juicio es en Cataluña entre el veinte de septiembre y el veintiocho de octubre de dos mil diecisiete hubo un periodo insurrección

Voz 1 44:45 al frente institucional que va desde el veinte de septiembre esta aplicación

Voz 0230 44:50 los cincuenta y cinco Mariano Rajoy habló de acoso un acoso de excepcionalidad situación de excepcionalidad la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría habló de acoso violento era un evento no es lo mismo un acoso que una insurrección como no es lo mismo montar en patinete atropelló un camión según el lehendakari Iñigo Urkullu el veintiuno de septiembre donde el teniente coronel sitúa el inicio de la insurrección Urkullu habló con Mariano Rajoy

Voz 36 45:16 el presidente del Gobierno español me contestó diciendo que en lo posible

Voz 29 45:22 eh

Voz 0530 45:23 haría lo mínimo la Guardia Civil ve una insurrección y el presidente del Gobierno dice que hará lo mínimo tú tengan los pies un poquito la no

Voz 0827 45:33 está muy bien esta Contextualización porque a veces se nos van las cosas ya todo esto de la insurrección a la conquista el presidente de México ha pedido al Rey de España que pida disculpas por la invasión de su país hace quinientos años

Voz 28 45:46 le repito una invasión se asesinaron a miles de personas e incluso una cultura aunque se niegue hay que ir a Xavier pedir perdón

Voz 0230 46:00 la habido reacciones de todo tipo muchas sorprendidas porque ahora no escoge un poco atrás mano objetivamente es una situación peculiar porque no es muy habitual que un jefe de Estado pida otro jefe de Estado públicamente disculpas por algo que sucedió hace quinientos a seiscientos años

Voz 0827 46:20 no es muy habitual desde luego bueno según la redacción de El Mundo Today dice que España pedirá perdón a México por la invasión cuando México pidió perdón por los mariachis así que veremos a ver el mientras tanto Miguel Ángel Aguilar había dirigido su telegrama hoy al presidente mexicano señor presidente de México

Voz 37 46:38 las efemérides pasan la cuenta también nosotros reclamamos a Italia por lo de Numancia esperamos que prosigue solicitando otros perdones a otros emperadores más próximos y más contemporáneos que mermaron el territorio de México han discriminado a los Chicano se erigen muros con la pretensión de que los pague su excelencia hizo hebrea tres perdones más recientes

Voz 0827 47:04 hemos conocido en una historia fantástica que ha sido motivo de nuestra polémica la segunda familia más rica de Alemania propietaria de un gran holding empresarial pues con la marca Schweppes y otras muchas marcas más

Voz 0391 47:15 tienen marcas como que algún por ejemplo que así en marcas de café como sense Hotasa Jacobs en su cartera incluye el grupo estadounidense de cosméticos Coti que éstos tienen marcas de perfumes como Calvin Klein Oguz

Voz 0771 47:28 lo

Voz 0391 47:29 fue analgésicos zapatos café bueno la verdad es que es un negocio muy diversificado

Voz 0827 47:35 pues esta familia va a donar diez millones de euros tras descubrir que sus antecesores colaboraron estrechamente con el nazismo ellos mismos pidieron que se investigase