La Ventana (27/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:05 el president de la Generalitat hace un nuevo movimiento y lo hace después de que la Fiscalía haya presentado una querella contra él por desobediencia en relación a los lazos amarillos Torra ha presentado la que había anunciado contra la Junta Electoral Central Pau rumbo buenas tardes

Voz 3 00:19 buenas tardes una querella por prevaricación dirigida contra todos los miembros de la Junta Electoral Central en ella el presidente reitera que el requerimiento de la Junta era imposible de cumplir porque afectaba a todos los edificios dependientes de la Generalitat algunos de los cuales dice tienen autonomía funcional también se argumenta que el delito de desobediencia del que se acusa o president no se puede Peter mientras no se resuelvan las solicitudes de medidas cautelares la querella también destaca que dos miembros de la Junta Electoral Central forman parte actualmente del tribunal que juzga los líderes del proceso en el Supremo en resumen querella por prevaricación con un redactado que tacha las decisiones de la Junta Electoral Central de arbitrarias injustas y que dice que perpetran una persecución judía

Voz 1454 01:00 la Junta Electoral por cierto ha pedido a la Generalitat que retire antes de mañana a las once de la mañana hora peninsular el lazo amarillo del edificio de la Delegación del guber en Londres se acaba de inaugurar el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española que se va a celebrar en la ciudad argentina de Córdoba información del enviado especial de la Cadena Ser Javier Torres

Voz 4 01:17 el Rey ha recordado las palabras de Borges el idioma no es sólo un instrumento de expresión y comunicación sino una tradición y un destino y además también ha dicho que el español es la lengua materna de cuatrocientos ochenta millones de personas un idioma que conoció su mayor expansión con el nacimiento y la consolidación de las repúblicas americanas

Voz 0623 01:34 en cuatrocientos ochenta millones de personas tenemos el español como lengua materna conocemos su larga historia uno de cuyos momentos más delicados fue sin duda el de la independencia de los territorios ultramarinos no faltaron entonces voces que demandaron también independencia en el ámbito de la lengua vasto la voz de de Andrés Bello a quien José Martí calificaba como el mejor de los nuestros para recordar que esa lengua era tan propia de América

Voz 4 02:11 junto al Rey el presidente de Argentina Mauricio Macri que ha expresado la necesidad de la educación en la que el español es esencial para que los jóvenes puedan tener futuro

Voz 1454 02:20 de la política la oferta de pacto de gobierno de coalición de Albert Rivera Pablo Casado como obligación patriótica dijo el líder de Ciudadanos para echar a Sánchez respuesta hoy del líder del PP

Voz 5 02:30 yo entiendo que haya formaciones políticas que no quiera compartir listas con el Partido Popular en el Senado quieran retirar sus candidaturas en el Congreso pero por lo menos que no digan lo contrario cuando ya saltar a las candidaturas porque a lo mejor el lector lo que puede pensar es que no están diciendo toda la verdad o incluso que es una estrategia táctica para ocultar lo que en otras ocasiones ya ha hecho que ha sido pactar con el Partido Socialista cuando han podido

Voz 1915 03:04 la policía ha detenido al presunto asesino de Un vecino del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas el pasado diecisiete de marzo este hombre de veinte años se ha entregado esta mañana en una comisaría de Hortaleza acompañado de su abogado

Voz 6 03:14 con la muerte violenta de ese vecino provocó la semana

Voz 1915 03:16 la pasada múltiples incidentes en la zona hay enfrentamientos entre otros vecinos el arrestado esta hora a la espera de pasar a disposición judicial y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada ha negado hoy irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia Prada actual responsable de vigilar la

Voz 6 03:30 Corrupción en el Partido Popular ha declarado

Voz 1915 03:32 no imputado en la Audiencia Nacional Alfonso Ojea

Voz 0089 03:35 tras casi tres horas de interrogatorio Prada ha asegurado a los periodistas que todos los gastos proyectos y concursos del inexistente Campus de la Justicia de Madrid están justificados

Voz 7 03:47 él ha contado

Voz 1510 03:48 Juan la verdad

Voz 7 03:50 irregularidades Campus de la Justicia

Voz 0089 03:59 Justo lo contrario de lo que señala la Fiscalía Anticorrupción que sitúa al exconsejero de Aguirre y ahora mano derecha de Pablo Casado en el Partido Popular al frente de una estructura corrupta ahora

Voz 1915 04:09 Madrid han vuelto a dividirse en el pleno del Ayuntamiento a raíz de un asunto urbanístico ya paso con la Operación Chamartín y hace unos minutos que el Gobierno ha aprobado el plan para el desarrollo de los vocales el proyecto urbanístico para el sureste de la capital sirviéndose del apoyo de la oposición los concejales de Izquierda Unida Ganemos y anticapitalistas han rechazado la

Voz 0313 04:25 propuesta escuchamos al edil de Izquierda Unida a Carlos Sánchez

Voz 1915 04:28 dato ya rumiar CD anticapitalistas

Voz 0362 04:30 lamento que haya división de voto en el grupo de gobierno eh en este caso por mantener una política urbanística que al final tiene que salir eh apoyada por los votos de PP dice Ciudadanos no es eso lo que queríamos cuando accedimos al Gobierno de la ciudad

Voz 8 04:46 hemos recogido la herencia del Partido Popular y hoy estamos aprobando el convenio en los locales

Voz 2 04:51 la derecha con el Partido Popular y conseguir

es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 10 05:47 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes hace ciento sesenta años el veinticuatro de junio de mil ochocientos cincuenta y nueve la localidad italiana de Merino fue escenario de una batalla que cabría las reglas no tanto de la guerra sino de la compasión hacia sus víctimas aquel día al ejército austriaco fue derrotado e Italia con ayuda de los franceses dio un paso muy importante hacia su unificación pero más allá de sus consecuencias políticas que las tuvo sin duda esa batalla de Merino con miles de muertos y miles de heridos fue el embrión o mejor dicho fue el detonante para el nacimiento de la Cruz Roja desde entonces esa institución León trabaja activamente entre otras cosas en la búsqueda e identificación de los desaparecidos en todo tipo de conflictos hoy vamos a hablar en La Ventana con alguien que ha dedicado su vida precisamente a eso se llama José Pablo Ibar es peruano de nacimiento conoció el horror del terrorismo como se luchaba contra él en su propio país en los tiempos de Sendero Luminoso pero es que también pisó las brasas del genocidio de Ruanda de la guerra de los Balcanes saben en qué anda ahora pues en poner rostro en intentarlo al menos algunos de los migrantes que por decenas de miles han muerto en el mediterráneo intentando llegar a Europa alguien preguntará eso exactamente para qué sirve pues la respuesta es muy sencilla para reconocer los derechos de esos muertos también de los vivos claro sus familiares sus amigos que sepan lo que ocurrió que puedan vivir con la verdad y con la pena si se quiere pero no la incertidumbre en definitiva que sirve para recuperar la memoria pero también y sobre todo no Trinidad como seres humanos no me parece un trabajo menor en los tiempos que corren sinceramente bienvenidos a La Ventana

Voz 11 07:48 de son b eh que se qué yo estoy en Berlín

Voz 12 10:00 es lo bueno

Voz 13 10:10 Isaías Roberto buenas tardes compañeros hola qué tal ardiera tenemos

Voz 0313 10:13 dos La ventana abierta una tarde más aquí en la Cadena SER hoy tomamos café con Jon Sistiaga o las John que da la bienvenida amigo qué te parece esta historia de la trazabilidad de la muerte que curioso no en un mundo tan hiper conectado donde se puede seguir el rastro prácticamente de todo menos el dinero yo diría que menos del dinero que alguien se dedique a a seguir seguir seguir la pista a la pista a la pista hasta llegar al origen de la historia de una o de varias personas

Voz 13 10:37 que pierden la vida en un intento de más cómo conseguir una vida mejor juega a mí me parece un ejercicio

Voz 14 10:43 parece que parece que es difícil no ir pero cada vez empieza tiene nuevas técnicas que que el que lo permiten no es la la trazabilidad de la muerte en este caso o lo que se ha empezado a llamar arquitectura forense si no la utilización de de de medios disponibles incluso notan disponibles y además muy sencillos pero que interpretados a la luz de nuevas Persson las por ejemplo matemáticos geólogos físicos e te pueden ayudar a entender si un misil de verdad entró por haber entrado mató accidentalmente alguien o no realmente había sido disparado desde otro sitio tal y como demuestran fuese las muescas en esa casa o las heridas que tenían los cadáveres o la posición de los gigantes no es algo que está empezando a a utilizarse eh eh obviamente eh con personas

Voz 0313 11:30 que que casi de manera individual y luchando

Voz 1620 11:32 por contra los excesos les empieza es que es que los estados caro no lo suelen promocionar bueno fíjate en el caso que nos ocupa no que son los los miles de muertos de de mí

Voz 0313 11:42 tirantes que tratan de llegar a Europa se dejan la se dejan la piel por el por el can

Voz 1620 11:46 no provocan que no se sepa cuántos hay ahí abajo ni España ni Italia ni Miguel

Voz 0313 11:50 decía que yo creo que serían los los tres países a priori más más afectados directamente pero este fenómeno no es que pongan demasiados esfuerzos sobre la mesa para hacer ese ese conteo bueno hablamos hoy yo todo esto porque este mediodía nada apenas un ratito sacarlos en Córdoba el Congreso migración inmigrantes en un mundo global donde durante tres días especialistas bueno protagonistas del fenómeno han reflexionado sobre la la realidad de de todo esto el Hall director del Congreso ha sido un compañero de esta casa Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 12:20 hola qué tal cómo estás qué tal

Voz 0313 12:22 es un un danos un titular primero así general a bote pronto de lo que han sido esos tres días de de puesta en común de experiencias y reflexiones y luego saludamos a nuestro invitado

Voz 1620 12:31 bueno así de otro día de contra relato no frente al relato de odio de la xenofobia y el racismo de la simplicidad de la mentira que Gobierno y nuestro tiempo con líderes destacados en Estados Unidos en Brasil en Francia o incluso en el Parlamento andaluz con cuatrocientos mil votos que no sabemos en qué medida pero también ese partido ultra promueve el rechazo y el odio hacia hacia los que llegan pues aquí hemos escuchado a juristas a protagonistas del viaje de República Democrática del Congo de Salvador ah también activista de ONG es al Defensor del Pueblo relator de Naciones Unidas para los derechos de los inmigrantes que alertaba precisamente de este aumento de la fobia para terminar intentando cerrar el círculo hemos traído a Pablo Ibar de forense que intenta poner nombre a ese mar Mediterráneo que que se ha tragado tantos nombres ha intentado traer para demostrar que si se quiere se puede si hubiera voluntad de los Estados de la Unión Europea por identificar a esos muerte por saber cuántos son lo que decía John cuántos son primero y quiénes son se puedan ser ellos tienen ahora un proyecto piloto en Catania muy interesantes que no puedo explicar

Voz 0313 13:32 Jose Pablo Ibar buenas tardes buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana gracias déjeme empezar por el final por lo que sería el cierre de esta conversación que ahora iniciamos porque hace usted esto

Voz 1719 13:42 es una muy buena pregunta no no no tenía una respuesta ensayada creo que pro humanidad no sería lo más la la forma más simple siglo pro humanidad creo que todos merecemos de alguna manera ser

Voz 15 13:57 eh recordados en el caso de ya no estará ahí

Voz 1719 14:04 ha recordado de de de una manera especial por los nuestros es ser nombrado el ser nombrados importantes tan tan tan ligado a la a la identidad a quiénes somos

Voz 0313 14:14 no sé si está usted al corriente pero si no hay al ya le pongo yo aquí en España en los últimos días se ha puesto en circulación fino hace falta ni que nombramos a los responsables se ha puesto en circulación una expresión un tanto despectiva cuando se habla de recuperar la memoria de buscar los restos de edad dice la expresión buscadores de huesos si usted tuviera delante a una persona que le planteara este en fin este argumento como como pega a su trabajo que le diría José Pablo

Voz 1719 14:39 en la esa pregunta surgió el color así el día el día de hoy la mesa pregunta creo yo primero ante responder

Voz 0313 14:47 ah pues me ocurren muchas respuestas

Voz 1719 14:49 el tema principal es que es muy fácil olvidar por los demás cuando no se trata básicamente el muerto propio suelo muerto ajeno es demasiado fácil diría yo y reducir las cosas buscar huesos realmente para mí es una honra aunque yo no estoy digamos no soy mercader de de ese tipo de de de cosas no se trata aquí se trata de buscar a elementos que nos permitan restituir entidades de nombrar personas simplemente porque son personas creo que el hecho de referirse de manera efectiva esto es de es personalizar justamente a la gente que estábamos buscando

Voz 0313 15:28 buenos comentaba hace un momento que esta en marcha un proyecto sobre Catania Nos decía déjeme poner en contexto a los oyentes el dieciocho de abril de dos mil quince a menos de ochenta millas de las costas de Libia un pesquero pesquero iba muy muy Baker creado muy viejo en el que se pensaba que podían viajar unas ochocientas personas luego creo que superaban el millar chocó con un con un barco chino con un gran carguero de esos portacontenedores hice fue a pique Bono entre los cadáveres recuperados los desaparecidos igual Bono se constató que era la peor tragedia de la que se tenía noticia en mucho tiempo hice consiguió incluso afrontar el barco bueno en todo ese proceso pues han aparecido un montón de de restos de pistas para reconstruir esas identidades yo quería José Pablo que contaron poquito a los oyentes con detalle cómo fue y cómo está siendo su trabajo que empieza en el fondo del mar puede terminar en una aldea remota de África

Voz 1719 16:20 exactamente la Cruz Roja Internacional está tratando de ayudar a las autoridades italianas en este caso con un con una parte del trabajo la parte del trabajo reflotar el barco en el año dos mil dieciséis fue el trabajo los italianos el el el el analizar esos cuerpos estos rezos el trabajo de ello pero claro falta una parte con la la la parte la parte que falta yo tengo un barco con una cantidad de gente muerta que tienen algunos de ellos algunas tarjetas de identidad o lo que fuera que son muy pocas pero tengo más en mil personas en este en este conglomerado de restos humanos yo Requero ahora tener información que venga a las familias de cómo eran requiere que las familias me den muestras de ADN para poder compararlas con esos restos el tema es cómo llegar a las familias y solamente tengo un montón de huesos como hubiera dicho esa persona nuestro trabajo es generar básicamente pistas que nos permitan llegar a las familias como si fuera un detective que estamos tratando de utilizar todo tipo de información asociada a los cuerpos por ejemplo por un lado estamos buscando en nuestros archivos para ver cuántas familias acercaron la Cruz Roja Internacional pidiendo que la Cruz Roja buscar a sus familiares y en base a esto llegar a otras familias llegamos entonces esa historia nos lleva a la frontera entre Mauritania y Mali

Voz 16 17:44 a una zona a la la

Voz 1719 17:46 aquí Maca más específicamente al pueblo de Mel hay otros pueblos más donde nosotros teníamos un indicio que era veintisiete familias que habían llegado a la Cruz Roja pidiendo que por favor buscáramos otros familiares que habrían muerto en este evento el dieciocho de abril en base a este examen ya esas relaciones que empezamos a a explorar o a poner en evidencia logramos encontrar sesenta y siete personas como quién hace el manifiesto o la lista pasajes de un bar exactamente lo mismo ahora sabemos que al menos sesenta y siete personas que no sabía que existían antes están entre los muertos de ese barco y hemos dado ya a las autoridades italianas una cantidad de perfiles de ADN justamente para que ellos empiecen las comparaciones para para poder identificar algunas personas

Voz 0313 18:35 José Pablo cuando usted viaja a su equipo a algún lugar de África bono con esta información y en el intento de poder cruzar los datos Iber que sale como les reciben es muy

Voz 1719 18:47 interesante la pregunta es porque las la recepción ha sido mixta en algunos casos han habido Familias que no entendía mucho qué hacíamos ahí en el sentido decir una una señora por ejemplo ya no mi hijo está vivo yo sueño con mi hijo todos los días miro extravío no podíamos llegar más allá de ello tenemos no podemos explicar en qué hacíamos ahí y al final tuvo que explicarse de bueno mire yo no sé si su hijo está vivo está muerto no lo sé qué es la verdad también rayano en lo sé asumo que está muerto no no lo sé no se lo puedo decir tampoco pero para poder saber más yo requirió que usted me ayuda y súbitamente la persona reaccionó positivamente para decirme pues bien o que haga lo que tiene que hacer pregunte me o lo que fuera o personas que tuvieran una actitud poco más agresiva pero no agresiva gustos y no agresiva como interpelado no y ustedes que sacan de todo esto para eso como decir para que nos quieren ayudar súbitamente cuando esas bueno queremos porque estamos tratando de ver justamente como les una respuesta que ustedes no vivan en esta ambigüedad de alguna forma la gente reaccionaba al final bien el príncipe no siempre es fácil

Voz 0313 19:59 no hombre querer negar la verdad siempre es un derecho casi no siempre es una posibilidad decía mira yo estoy mejor no quiero mirarlo no

Voz 1719 20:05 que es una que que hay personas hay personas que han tomado esa opción también es decir ella hicimos una un funeral digamos virtual pues es una manera en ausencia bastan

Voz 0313 20:16 José Pablo de su experiencia que antes citaba porque me lo comentó Nico y el tiempo de Sendero Luminoso en su país en en en Perú en los Balcanes Srebrenica ahora que acaban de de condenara a Karachi el genocidio de Ruanda de no sé si otras experiencias de todas esas acumuladas y ahora con esto qué qué conclusiones saca en general hablábamos de la dignidad ahí de derechos al principio de esta conversación hemos ido a mejor hemos ido a peor estamos igual

Voz 1719 20:44 yo creo que no estamos mejor no diría que estamos mejor

Voz 0313 20:49 es una respuesta diplomática

Voz 1719 20:51 muy diplomática y no creo estamos mejor por un lado pero creo que siempre lo repetiré yo creo que la naturaleza humana es exactamente es decir uno de los rasgos más importantes del ser humano más allá de la cultura siempre queremos diferenciarnos los animales todo eso es la capacidad justamente de hacer lo que hacemos es decir o que no nos importe la muerte del otro o matar al otro de la manera más cruel y perversa sin que nos por dentro es un poco el tema graciosamente es un elemento es un hilo conductor hay un hilo conductor por otro lado por suerte también tratamos de trabajar para dignificar a los muertos a dignificar su memoria para ayudar a las personas saber pero genial sería Nos tener que lidiar con ello no digo yo recibo uno se queda sin trabajo Por último

Voz 0827 21:41 José Pablo estoy pensando en su fundador ahora Henri Dunant que por cierto fue el primer Premio Nobel de la Paz que cuando fundó la Cruz Roja hace ciento cincuenta años si habrá viera cómo está el mundo a lo mejor se volvía la tumba otra vez no yo creo yo creo que la organización la fundó digamos como una organización transitoria mientras los Estados iban tomando sensibilidades pero pasan los siglos y esa sensibilidad no llega

Voz 1719 22:04 no solamente no llega sino que creo que es el que transmuta once es una una una es una sensibilidad que va mutando en otra cosa como os las explicaciones siempre una explicación buena para justificar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer es lo más perverso efecto creo que oir sino en su época está más que traumatizado por lo que vi Le tocó ver en en en ese momento pero ciertamente sí creo yo que se revuelve quería o volvería a donde está ahora no sé no sé

Voz 0313 22:35 no sé si sería peor lo que vio en la batalla de sol Ferine donde al fin y al cabo había al fin combatientes de dos bandos muertos heridos mutilados y demás se hubiera visto por ejemplo lo que ocurrió en Ruanda claro es que no sé si decir mejor o peor de Wall pero no sé qué cara hubiera puesto el pobre no

Voz 1719 22:51 eh estamos de acuerdo John yo sí

Voz 14 22:53 yo quería preguntarle José Pablo en el que ha estado en todos estos lugares donde técnicamente se ha producido genocidios como Nestlé Benita en Ruanda cuando el tiene que lidiar con las autoridades locales para para que le echen una mano o todo lo contrario en su trabajo si nota diferencia a la hora de hablar luego con con con con representantes aquí en Europa gobernantes que en Ruanda puedo entender que no que que quieran ocultar un genocidio en Srebrenica puedo entender que digan que que fue el militar no el político sea que no te facilitan el trabajo pero la sensación de que aquí en Europa los gobernantes en Italia en España en Francia en Grecia tienen una indiferencia una displicencia aún un olvido absoluto con con tu trabajo no fastidia quizás un poco más

Voz 1719 23:47 creo que fastidia pero a muchos niveles no el primer fastidio creo yo es el nivel de la banalización de la de la tragedia porque nos estamos acostumbrando cada vez más simplemente leer titulares es un poco como que no sé cuantos más ahogar unos cuantos las no la foto nada

Voz 0313 24:05 eran pero he fue la fue

Voz 1719 24:07 todo al día es está la foto fue la foto es decir que no es que cambió algo sustancial es después de esto pienso muy humano no además de todo eso más allá de gobiernos en particular quiero decir porque el el el problema en realidad hay que también tomarlo en cuenta la mortalidad más alta no es solamente a través del Mediterráneo es en los países como tema tránsito creo que de lo cual no hablamos absolutamente para nada hay más mortalidad de lado africano que lado de la europea

Voz 1620 24:37 pero hay una cosa Carlas que que desea yo que decías tú también no en el sentido de hablamos del genocidio hablamos de conflicto de guerras abierta como la de los Balcanes etcétera etcétera la pregunta preguntándose Pablo es Si con tal número de muertos y que tan poca voluntad de los estados por identificar estos muertos en las rutas migratorias pareciera que estamos en guerra contra esos migrantes el de venir al no si hay al sí estoy de acuerdo

Voz 15 25:00 no hay un elemento que él hablábamos también el día de hoy Llera que

Voz 1719 25:07 creo que en el imagina en la en la imaginación popular también les estamos quitando algo a los migrantes que tienen los estamos humanizarlo sin querer hizo un poco de decir bueno esas personas no han muerto en una guerra esas personas no eran no eran activistas políticos que han sido perseguidos por un régimen dictatorial o lo que fuera esta gente es gente que viene a buscar trabajo claro al final dista Llesta forma a un poco sin querer contribuye también hay visibilizar los no a quitarles un poco de agencia quitarles un poco de de de de ciudadanía universal dígame

Voz 0313 25:45 había una historia con esto del barco naufragado en Catania que en su momento Se se publicó que es a partir de los restos se descubrió que uno de los muertos era un chaval de catorce años en una cazadora que llevaba pegada prácticamente a lo que quedaba de esqueleto aparecieron unos folios hay medio hechos polvo ya donde se leían número le títulos de asignaturas ese chaval había se había metido en la cazadora de pruebas de su de su trayectoria académica pensando que llegando donde pudiera llegar les serviría estaba ahí reposando en el fondo el mar

Voz 14 26:18 creo que el trabajo de de José todo lo que estoy tratando de hacer memoria pero fíjate lo que que yo creo que coincido contigo en en Ruanda es esa es hay que es de agradecer osea dignificar a los muertos significa ponerles un nombre ponerles una identidad no sólo que se llamen Abdulá luce si vienen de Mauritania o de Mali o yo sí sí sí sí son de Ruanda no todos tienen una historia detrás tendemos a que efectivamente es acumular más muertos diez muertos quince muertos XXXV setecientos no todos tienen una vida pasar una vida futura todos tenían seguramente un pequeño teléfono móvil comprado en Libia un traficante por veinte euros para dar su ubicación última para dar su última llamada a sus padres su a su gente porque se iban cargamos porque embarcados mandar un mensajito por Whatsapp porque para que les salga gratis una última llamada a alguien si les espera al otro lado en Italia en Grecia en España sea todo eso lo que que recupera porque son son historias de son historias de sigan José Pablo

Voz 0827 27:17 a usted cree que interesa mantener un mundo así bipolar en donde gracias a que unos mueren o se mueren de hambre en sus países hay otro medio mundo que vive bien o es que sencillamente son imbéciles quiénes gobiernan y no entienden que no hay nada más rentable que la vida

Voz 0313 27:33 no que solamente se mide en términos de rentabilidad no es descartable estos últimos días de ocho los

Voz 1719 27:38 el mundo es al final son mundos que se basan en la oferta y la demanda no

Voz 0313 27:44 la idea ciertamente creo que sí

Voz 1719 27:46 presume todo al final creo yo que

Voz 15 27:49 que hay vidas

Voz 1719 27:52 más precarias que otras Hydra sea mente nuestra propia vida precarizar y nuestra forma de vivir nuestra forma de consumir nuestra forma de de absolutamente todos es evidente quiero decir

Voz 15 28:05 desde no sé desde el teléfono móvil que la gente elige si tiene

Voz 1719 28:11 con el Tano no lo tiene o lo que fuera quince de alguna manera no nuestros propios de estilos de vida o el estilo de vida de una parte del planeta puede someter a la otra no

Voz 0313 28:22 José Pablo Aybar coordinador Forense para Europa y Asia del Comité Internacional de la Cruz Roja les agradezco muchísimo este ratito en La Ventana ha sido un placer de verdad

Voz 1719 28:29 gracias a ustedes un abrazo Nico hasta luego

Voz 0313 28:32 claro resaltó en la luego

Voz 0313 35:51 con la droga con con con las adicciones está de Sheeran es una de las últimas y cuenta una historia que que tiene tela

Voz 13 35:58 pero la pregunta o una de las preguntas de hoy y ahora entenderán porque la planteamos es tenemos meridianamente claro lo que es una droga si es algo que provoca adicción o no forzosamente sobre todo la línea que separa un medicamento que cura en teoría de una droga que te puede matar

Voz 1 36:17 ahí va nuestro polémica

Voz 11 36:21 la polémica

Voz 0827 36:25 compañía farmacéutica Pharma admite sido pagar doscientos setenta millones de dólares al Estado de Oklahoma por su presunta responsabilidad en la extensión de la adicción a los opiáceos que está provocando una gran crisis en Estados Unidos y es sólo la primera de las mil seiscientos demandas a las que se enfrenta la causa es la zona que se comercializa bajo la marca o casi que que es un potente analgésico un eficaz analgésico que mal administrado puede llevar a la adicción en la demanda se acusaba a esta compañía de lanzar una campaña de ventas muy agresiva y engañosa en la que se ocultaron los peligros de la adicción así que esa parte de la responsabilidad es evidente bueno tanto que la admitido pero también parecería la gente que las autoridades correspondientes no estuvieron atentas cuando el engaño se publicitó Ny actuaron después sobre el control de las recetas y de las ventas bien a quién no lo necesitaba como medicamento o necesitando solo no en aquellas dosis prescritas las sobredosis relacionadas con el consumo de opiáceos leemos en El País se ha cobrado ya cuarenta y siete mil vidas en Estados Unidos en el año dos mil diecisiete y un tercio de estas muertes se produjo por medicamentos suministrados con receta médica así que la farmacéutica será responsable pero quizás no sea la única responsable

Voz 13 37:44 corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0313 37:46 buenas tardes alaban esta empiezo por lo último que planteaba Isaías este pacto que acabamos de comentar sólo el primero porque efectivamente otras farmacéuticas tendrán que hacer frente a un aluvión de demandas que están presentadas no

Voz 1510 37:58 sí sí en total hay más de una decena de de farmacéuticas que han sido demandadas por una coalición de más de mil seiscientos municipios y fiscalías estatales condados prácticamente en todo el país en más de cuarenta estados que les reclaman a las farmacéuticas que asuman las responsabilidades que están provocando en esta crisis de de este acuerdo ha sido un acuerdo extrajudicial entre Pardo Pharma y el estado de Oklahoma por el que la farmacéutica va a pagar dos ciento setenta millones de dólares en concepto de compensación pues eso por las consecuencias devastadoras que ha tenido en este estado con ese medicamento

Voz 0313 38:40 tóxico contigua a que se va a que se va a dedicar este dinero Marta

Voz 1510 38:44 eh pues en este caso todo el dinero que se va a destinar a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción en Oklahoma a ver en qué queda todo esto porque Pardo Pharma está estudiando declararse en bancarrota o ricos para esa cantidad de demandas que tienen abiertas insisto pasa pues va a paralizar esas mil seiscientos demandas que tienen por todo el país pero bueno también se puede entender como que sienten precedente por eso porque también hay demandas similares pues contra Johnson Johnson contra Teba farmacéuticas e contra pues hay otra decena de de farmacéuticas que están más o menos en esta en esta misma situación

Voz 0313 39:22 Jaime a Costa buenas tardes

Voz 29 39:24 hola buenas tardes arma ceutí y lo hemos invitado

Voz 0313 39:27 la Ventana para que nos aclare un poquito cuando estamos hablando con Tim a que no reside en España Se receta por ejemplo este este medicamento Jaime

Voz 29 39:36 no voy a para dolor y no le pero en España la situación es completamente distinta a la de Estados Unidos en Europa acabe con nada me entero

Voz 0313 39:47 a qué tipo de de de enfermos se prescribe este este delicado

Voz 29 39:51 bueno es un analgésico no utilizará como último escalón previamente se utilizan qué medidas de pues por ejemplo el cambio de postura me míos higiénicas hasta el paciente los utilizan a Josico he muchísimo más lejos los habituales antiinflamatorios sé no si esto no es suficiente y se añade al paciente para su bienestar es no tan fuertes como no los y son relativamente frecuentes y entonces ya se añade en este equipo de opiáceos siempre bajo prescripción médica y un control exhaustivo

Voz 0313 40:32 pues no aquí sería muy complicado que ocurriera algo como lo de Estados Unidos entiendo

Voz 29 40:37 la normativa sanitaria en Europa y también en España que considera a los medicamentos como un productor distinta un producto de consumo que las practicas en cuanto a una de las actividades de marketing te pueden hacer meterme los laboratorios farmacéuticos pasando son radicalmente distintas a lo que se permite en EEUU y esto hace aparte con un control exhaustivo de las respetadas de este tipo de medicamentos junto con un control exhaustivo de las dispensación es que se hace en en farmacia hace que bueno esto está controlado

Voz 0313 41:13 el IBI para entendernos Jaime para hacernos una idea aproximada de Dolce continuo sería a nivel de potencia

Voz 29 41:19 como la morfina

Voz 0313 41:21 en una cosa sí o sí

Voz 29 41:24 entonces es más potente que margina de lo que ocurre es que bueno no sé en la misma cantidad que sea necesaria la máxima sanción mucho más pequeños hay distintas pero sí siempre sentí está la dosis mínima posible con el paciente sabiendo cómo lo va tolerando y que tienen el propio paciente en esos casos pues añades una necesita una dosis más alta en otro tipo Ángel chicos coadyuvantes pero es es razonable utilizarlo en pacientes cuyo dolor en fin es realizar no solamente ya sus tareas diarias habituales sino que pintas llega hasta costras pues casos

Voz 1826 42:01 porque los los controles que se toman y que desde luego son tan precisos es por la dependencia que puede desarrollar este este producto nuestro

Voz 29 42:10 hay medicamentos que producen como nuestros que produce independencia por eso cuando se retiran tienen que retirar muy poquito a poco bajo control médico y consejo del farmacéutico y producen también tolerancia lo que significa que para conseguir el mismo efecto terapéutico que ir subiendo progresivamente la dosis pero es normal y con estos controles en fin no debería suponer ningún problema en en la generalidad de los pacientes que se produzca le manda pero es actúa

Voz 14 42:39 qué pasa Jaime que es el sabiendo que es en Europa y en España está mucho más controlado estamos ahora en el o podemos estar ahora mismo en el momento en el que estaba a Estados Unidos hace quince años no cuando se empiezan a prescribir este tipo de analgésicos como tú de opiáceos que allí les llamaban Pain Killer no he matadores de de de del dolor porque además funcionaban no porque las farmacéuticas alimentaron en el imaginario de los médicos que esto no crean ninguna dependencia y los médicos empezaron como locos a recetar hasta que hasta que esto Nacha la dura no tuvieron que

Voz 0313 43:16 bueno déjame que eso Marta del Vado nos lo confirmará el el Auxerre con Tim Marta sino tengo mal entendido yo nace en realidad de una de una necesidad financiera de la compañía no

Voz 1 43:26 sí se puso a la venta a mediados de los noventa como eso como

Voz 1510 43:34 ha sido también una cadena de negligencias porque el agencias Downey dentro del Medicamento autorizó su venta sin hacer eh mayores pruebas clínicas al menos que que conozcamos en poco tiempo las ventas de lo que contiene se dispararon generando unos ingresos multimillonarios de de la de la fama de la farmacéutica pero sólo un dato hoy uno de cada cinco consumidores de heroína empezó consumiendo este tipo de analgésicos que luego al final sean pasada la heroína ya otros tipos de opiáceos porque es mucho más barato y pueden comprarlos sin razón

Voz 14 44:04 bueno para para que para que nos hagamos una una idea casi todos los consumidores de su incomprensión sector de clases medias bajas estadounidenses y blancas no eh por qué porque empezaron imaginemos tienes un dolor terrible de espaldas es un paciente oncológico que además va a sobrevivir pero tienes unos dolores Terry es bueno te empiezan a recetar esto te conviertes en un adicto que en el momento en que te cambiaron la la legislación y dejaba es ya que tu médico te podías recetar a la Codina te lo tienes que buscar fuera donde encuentras pues uno de cada cinco en la heroína y otros en los opiáceos sintéticos que llegan desde China antes has dicho la cifra de cuarenta y siete mil el año pasado el año anterior es en el dieciséis dos mil dieciséis fueron casi sesenta mil las personas fallecidas por eso son más que todos los soldados estadounidenses muertos en Vietnam a lo largo de toda los años de los años de guerra en palabras de un asesor detrás tenemos un 11S tres mil muertos un 11S cada tres semanas hasta el punto de que Donald Trump ha declarado ha llegado para una cosa que hace bien declara la emergencia la emergencia nacional sanitaria para que para que no se los los oyentes nos escuchen hice sede en cuenta hay algunos personajes muy conocidos que han fallecido por exceso en el consumo de este tipo de opiáceos por ejemplo Tom Petty en su la autopsia se hallaron restos de setenta mil oído Xicoy una por ejemplo Prince que en sus restos

Voz 1620 45:30 enviar un montón de cantidades de muchos casos he hablado y se ha relacionado con esos

Voz 14 45:35 cuentan y lo no osea hasta ahora nos acordemos algunos os acordáis de os acordáis de del doctor House estaba enganchado Navy Codina avión tipo que siempre le perseguía no era la única manera que tenía de pastillas le porque era un yonqui de Codina que esto pues lo mismo uno Piaggio que era un peinado

Voz 0313 45:52 para luego lo aleja cuya cuidadito Jaime a costa muchísimas gracias por estar esta tarde en La Ventana

Voz 30 45:57 solamente si se han radicalmente la las más hablarnos las indicaciones que está claro claro pues son absolutamente distintas de las que he estado cotizaron Pasmiño cuando describe un medicamento de este tipo a un paciente por cuarto de Domenico lo normal es que lo necesite se usa de manera controlada animal

Voz 29 46:17 ya que la gente dejará de utilizar los medicamentos que noche tras solamente quería decir

Voz 0313 46:20 muy bien muy bien Jaime muchísimas gracias un abrazo acompañará

Voz 1510 46:24 un beso hasta luego bueno yo en un par de minutos hablaremos otro asunto

Voz 6 47:58 otro un cosmético Itxaso se agota

Voz 0313 48:01 también y que tantos otros toman decisiones según lo que prescribe hace Dios sabe que en las redes sociales bueno este panorama a mí personalmente me sorprende pero sobre todo me alivia

Voz 6 48:10 M y gratifica que exista un influenza

Voz 0313 48:13 o al menos uno que lo sea por recomendar algo tan sencillo y tan básico por otra parte como que comamos comida Real Real esta tarde se asoma a la ventana Carlos Ríos que es el creador el alimento Rial footing tiene casi siete mil seguidores en Instagram y acaba de publicar come comida real en la Editorial Paidós pero yo antes bueno ya les saludó Carlos buenas tardes cómo estás buenas tardes quiero hacerte una pregunta con datos concretos vamos a ver lista toma nota sol

Voz 33 48:43 con patatas fritas sexo suecos ideado son lo vi yo o con patatas fritas sesos huecos y dado a de a ellas tortugas sopa ahondara almeja gran cocido Parisien

Voz 1 49:03 luego

Voz 33 49:05 eh algo de ellas caldo plazo sopa ahondara con almejas gran cocido a Parisien huevos tele

Voz 13 49:14 en cuanto de todo esto es comida real comida sana comida saludable Carlos venga

Voz 2 49:20 bueno tiene pinta de que la mayoría no

Voz 0313 49:23 que que es comida que se cocina ahí sí que cocinarlo parece ya empieza a ser más real como hemos llegado al punto de que resulte casi o sin casi revolucionario decir a la sociedad enviar un mensaje de que coma comida de verdad cómo hemos llegado a este punto Carlos

Voz 34 49:39 pues porque este mensaje

Voz 6 49:42 eso lamentablemente es el directivo en en nuestro entorno es decir vivimos rodeado de de estos comestibles que no son saludable los Ultra procesados que están en en muchísimos puntos de venta que son exacto

Voz 0313 49:58 lamente los procesados que igual hay gente que tiene dudas con

Voz 6 50:01 después los Ultra procesados son creaciones a partir de bastantes ingredientes que hacen que al final el producto pues sea muy apetecible pero no sea saludable sobre todo por la calidad de los ingredientes que lleva

Voz 0313 50:18 vale yo yo yo te digo nombres yo me dice sí o no sino otra procesado refrescos y bollería galletas yogures es sabores si y desayuno cereales azucarados si con cola caos si pizzas depende

Voz 0827 50:36 que también embutidos

Voz 0313 50:39 sí patatas fritas patatas fritas de bolsa Diego eh sí mermeladas dime algo que no joder que todo lo que te he dicho es Matrix tuvo un poquito un poquito

Voz 1826 50:52 oye esto ha procesado es lo que hace que ayer por ejemplo Nos enteramos aquí en este programa tuvimos a los colaboradores de El Prado este científico de Televisión Española de órbita Laika Nos dijeron por ejemplo vamos a decir públicamente que el jamón york no existe yo todavía no lo entiendo eso porque actualmente no es ni jabón y no se está en vías de York sí sí sí des los ingredientes

Voz 6 51:14 llevará un un porcentaje bajo de carne el resto pues que Si fécula que Si aditivos que si en fin es decir que al final pues es ahí donde está la verdad en en los ingrediente hay que leer la lista de ingredientes

Voz 0313 51:27 pero entonces tú propones cuál es cuál es la filosofía del movimiento Herri al footing que ser un Real Fuller pues la Filesa

Voz 6 51:34 día es precisamente comer esta comida real que son los alimentos que que que llevan sólo un ingrediente porque son el propio ingredientes es decir cuando comemos pues cuando compramos unos garbanzos el único ingrediente garbanzo

Voz 0313 51:48 eso cuando compramos una berenjenas

Voz 6 51:51 único ingrediente berenjena lo mismo con unas sardinas o con pues eso con una manzana es decir es son los alimentos menos procesados que luego tendremos que combinar con la cocina recuperando esa tradición culinaria para hacer platos apetecía

Voz 0313 52:08 les osea estamos hablando de de fruta de verdura de legumbres frutas hortalizas de frutos secos de arroz

Voz 1826 52:18 siempre que no envasados gobernantes

Voz 6 52:20 eh no sobre todo por ejemplo claro un una manzana pues ese la alimentos menos mínimamente procesados una manzana deshidratada pues sería un buen procesado porque bueno le han quitado sólo la el agua pero un par

Voz 0313 52:37 Telde manzana o una galleta de Mancebo

Voz 6 52:40 Ana pues eso les la lista ingrediente y que si harinas refinadas aceite de girasol o de Palma una jarabe de glucosa ahí está el grado de procesamiento de lo importante

Voz 0313 52:50 la carne Carlos pues la carne

Voz 6 52:53 es igualmente hay carne menos procesaba carnes frescas y carne más procesada por ejemplo ese estaríamos hablando pues eso de de un jamón de york o de charcutería donde pues le han añadido que sin y tres hitos que si almidón modificado es decir que también existe esa carne menos procesada carne de toda la vida que te hace para un guiso para también con que lo combinen no es decir muchos de las carnes procesada cuáles son las chicha para tomar té en Fran en perrito caliente

Voz 0313 53:31 que esas hamburguesa con patatas fritas

Voz 6 53:33 da por lo buenas que está claro

Voz 0313 53:36 es es ese es el problema no

Voz 6 53:38 bueno el caso es que la comida ultra procesada es cierto que viene con una serie de combinación de ingredientes Si ya listos para consumir que nos hace pues que sea

Voz 35 53:47 ah pues eso no

Voz 6 53:50 tienta pero también podemos hacer no comida súper sabrosas con la comida real de siempre es decir puede hacerte yo qué sé un maravilloso pisto con huevo que o una lenteja con verdura de toda la vida y eso gustar de la radio

Voz 0313 54:08 el oye Carla deja helados cosas

Voz 14 54:11 que que que tienen las que tienen esos ultra procesados para para tú has hablado una combinación de de inventos pero que tienen para con Bin para hacerlos tan adictivos cuál es su elemento que le colocan hay que Selu mami que se da mala tomo nota

Voz 1719 54:26 no Dico que es que haga

Voz 14 54:29 años más una bolsa entera de patatas fritas enseguida y no puedes parar

Voz 6 54:35 sobre todo hay tres ingredientes que perfectamente digamos en cantidades que la industria alimentaria sabe cómo combinarlos pues hacen que sean verdaderamente adictivo que son los gastos crees añadidos eh eh combinado con grasa con sal está grasa fundamentalmente vienen de poca calidad de de aceite de aceites vegetales refinados y esas al no luego le pueden añadir textura con harinas refinadas si con potenciador del sabor para amplificar todavía la experiencia sensorial no además de aromas es decir es es un cúmulo de todo que hace que verdaderamente haya gente que tenga dependencia a que no pueda parar de comer cuando empieza

Voz 0827 55:21 Carlos conclusión los procesados no nunca jamás o si en una proporción razonable